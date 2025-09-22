Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Eylül 2025

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:42 22-09-2025 39,18861 28,15028 6,98 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:41 22-09-2025 39,1775 28,1397 9,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:53 22-09-2025 39,20833 28,24278 6,99 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:24:35 22-09-2025 39,17972 28,16056 6,99 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:35 22-09-2025 39,1447 28,1297 16,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:20 22-09-2025 39,19583 28,15833 7 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:20 22-09-2025 39,1838 28,1345 10,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:45 22-09-2025 39,19444 28,19833 7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:45 22-09-2025 39,181 28,166 8,3 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:29 22-09-2025 39,1788 28,1535 12,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:11 22-09-2025 39,15306 28,20361 6,88 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:10 22-09-2025 39,1597 28,1708 11,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:43 22-09-2025 39,18694 28,15056 7,04 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:42 22-09-2025 39,1717 28,1248 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:52 22-09-2025 39,21278 28,17056 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:05:52 22-09-2025 39,181 28,1732 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:37 22-09-2025 39,23278 28,15611 7,02 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:37 22-09-2025 39,2047 28,1492 10,2 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:48 22-09-2025 39,1602 28,1158 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:01:38 22-09-2025 39,20056 28,20583 7,01 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:01:37 22-09-2025 39,2007 28,224 8,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:53 22-09-2025 39,20639 28,17056 7 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:58:53 22-09-2025 39,1983 28,1468 15,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:04 22-09-2025 39,20222 28,20472 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:58:04 22-09-2025 39,1775 28,1105 14 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:56:33 22-09-2025 39,195 28,20167 6,99 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:20 22-09-2025 39,19722 28,16778 7 1,9
Savaştepe (Balıkesir) 00:52:35 22-09-2025 39,3475 27,81917 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:20 22-09-2025 39,22444 28,16528 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:50:20 22-09-2025 39,2065 28,1348 11,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:48:25 22-09-2025 39,15444 28,16917 7 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:25 22-09-2025 39,188 28,2102 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:43:10 22-09-2025 39,25972 28,08667 7,08 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:43:09 22-09-2025 39,2388 28,1285 19 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 00:41:10 22-09-2025 38,27278 38,18472 7,01 1,7
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 00:41:09 22-09-2025 38,2735 38,1667 12,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:36:11 22-09-2025 39,17 28,17333 6,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:43 22-09-2025 39,23472 28,16556 7 2,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:33:42 22-09-2025 39,2273 28,1542 9,7 3,3
Gölbaşı (Adıyaman) 00:32:51 22-09-2025 37,66361 37,49528 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:16 22-09-2025 39,20056 28,19917 5,34 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:16 22-09-2025 39,1917 28,1743 8,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:29:07 22-09-2025 39,21111 28,19667 5,51 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:29:07 22-09-2025 39,1927 28,1668 8,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:48 22-09-2025 39,19639 28,15833 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:18 22-09-2025 39,2125 28,175 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:25:52 22-09-2025 39,19194 28,18028 6,99 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:25:08 22-09-2025 39,18306 28,17278 6,99 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:23:08 22-09-2025 39,20694 28,17 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:10 22-09-2025 39,1925 28,14806 6,95 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:10 22-09-2025 39,196 28,0975 9,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:17 22-09-2025 39,18111 28,20389 7 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:21:17 22-09-2025 39,173 28,157 11 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:20 22-09-2025 39,20556 28,16 7 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:20:20 22-09-2025 39,2037 28,1337 10,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 00:16:26 22-09-2025 39,205 28,17472 6,96 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:41 22-09-2025 39,19917 28,18528 7 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:41 22-09-2025 39,1965 28,165 4 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:51 22-09-2025 39,18694 28,18389 7,01 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:51 22-09-2025 39,1978 28,1882 9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:17 22-09-2025 39,19389 28,18611 7,01 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:17 22-09-2025 39,171 28,1728 8,9 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:09:24 22-09-2025 39,1773 28,1488 17,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:46 22-09-2025 39,20222 28,17889 7 4,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:46 22-09-2025 39,1758 28,1683 7,4 5
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:16 22-09-2025 39,19306 28,18361 7 3,1
Yeşilyurt (Malatya) 23:47:24 21-09-2025 38,32417 38,23861 7 1,4
TOPSOGUT-(MALATYA) 23:47:24 21-09-2025 38,3418 38,244 16,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:42:06 21-09-2025 39,24167 28,16444 6,79 1,3
Arıcak (Elazığ) 23:05:22 21-09-2025 38,55278 40,19889 8,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:57 21-09-2025 39,17861 28,17222 5,02 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:57 21-09-2025 39,1563 28,1475 9,5 2,8
Sincik (Adıyaman) 22:40:14 21-09-2025 38,10722 38,51278 7 0,9
Sivrice (Elazığ) 22:31:20 21-09-2025 38,4475 39,23944 7,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:16:09 21-09-2025 39,18444 28,19222 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:16:09 21-09-2025 39,145 28,1855 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:30 21-09-2025 39,18889 28,20639 7,81 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:05 21-09-2025 39,17333 28,20778 7 1,2
Simav (Kütahya) 20:59:55 21-09-2025 39,23556 29,00861 9,77 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:59:55 21-09-2025 39,2297 29,023 9,7 1,9
Pütürge (Malatya) 20:53:22 21-09-2025 38,26306 38,75861 8,84 2,5
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 20:53:21 21-09-2025 38,2705 38,7495 5,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:50 21-09-2025 39,12389 28,25972 6,92 1,4
MALAZ-GORDES (MANISA) 20:31:50 21-09-2025 39,056 28,2925 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:11 21-09-2025 39,21333 28,09056 6,97 1,4
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 20:29:11 21-09-2025 39,1985 27,9763 10,9 1,4
Pütürge (Malatya) 20:21:35 21-09-2025 38,26944 38,75944 7,1 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 20:17:49 21-09-2025 38,13833 36,51778 7 2,3
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:17:46 21-09-2025 38,1002 36,6307 5 2,4
Marmara Denizi - [23.40 km] Marmara (Balıkesir) 20:08:41 21-09-2025 40,74 27,93111 7,05 1,7
Simav (Kütahya) 19:25:45 21-09-2025 39,21417 29,00472 6,95 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:25:45 21-09-2025 39,2347 29,0183 5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:12 21-09-2025 39,19 28,2325 7 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:11 21-09-2025 39,1805 28,2868 1,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:22 21-09-2025 39,17444 28,16611 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:22:21 21-09-2025 39,1528 28,142 5,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:52 21-09-2025 39,18889 28,24 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:52 21-09-2025 39,1667 28,2012 11,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:58 21-09-2025 39,16972 28,23417 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:55:57 21-09-2025 39,1717 28,2207 13,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:40 21-09-2025 39,14333 28,24139 6,84 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:54:40 21-09-2025 39,157 28,2657 5,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:02 21-09-2025 39,19139 28,23639 6,25 3,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:02 21-09-2025 39,1828 28,2203 14,9 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:17 21-09-2025 39,198 28,0997 8,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:03 21-09-2025 39,22111 28,13806 7 1,1
Ege Denizi - [130.04 km] Datça (Muğla) 18:03:22 21-09-2025 35,56611 27,05667 11,97 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:04 21-09-2025 39,20139 28,12278 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 17:43:44 21-09-2025 38,405 39,21083 7 1
Sarayköy (Denizli) 17:33:56 21-09-2025 37,91 28,78472 7 1,6
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 17:33:56 21-09-2025 37,8987 28,7395 1,9 1,8
Buharkent (Aydın) 17:33:11 21-09-2025 37,935 28,81139 7,65 1,3
Buharkent (Aydın) 17:30:01 21-09-2025 37,94194 28,80111 8,16 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:34 21-09-2025 39,19889 28,19111 7 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 17:18:34 21-09-2025 39,149 28,0702 7,7 1,4
Kemah (Erzincan) 16:50:41 21-09-2025 39,68944 39,10611 6,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:34 21-09-2025 39,21556 28,14556 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:33 21-09-2025 39,2172 28,1397 14,3 1,6
SURIYE 15:58:03 21-09-2025 36,5778 38,51 9,9 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [22.21 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:58:02 21-09-2025 36,5725 38,56167 7,05 2
Ege Denizi - [10.49 km] Karaburun (İzmir) 15:32:20 21-09-2025 38,75444 26,46167 8,65 2,4
EGE DENIZI 15:32:19 21-09-2025 38,7738 26,4257 6,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:40 21-09-2025 39,17111 28,17611 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:13:40 21-09-2025 39,1407 28,1552 13,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:58:06 21-09-2025 39,21056 28,13417 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:58:06 21-09-2025 39,1657 28,1063 12,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:54:49 21-09-2025 39,20583 28,19167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:18 21-09-2025 39,17556 28,16306 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:49 21-09-2025 39,16111 28,22083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:57 21-09-2025 39,18778 28,25444 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:57 21-09-2025 39,1693 28,2223 9 2,1
Andırın (Kahramanmaraş) 13:52:30 21-09-2025 37,40556 36,29083 7,22 2,1
KESIM-KADIRLI (OSMANIYE) 13:52:30 21-09-2025 37,44 36,2667 3,7 2,2
IKIZDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) 13:43:09 21-09-2025 37,8972 27,7463 1,6 2,3
İncirliova (Aydın) 13:43:08 21-09-2025 37,80806 27,77278 27,32 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:10 21-09-2025 39,16333 28,1525 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:36:10 21-09-2025 39,17 28,1545 5,2 1,4
Manyas (Balıkesir) 13:21:01 21-09-2025 39,93333 27,90861 9,35 2,1
YEROLUK-(BALIKESIR) 13:21:00 21-09-2025 39,9197 27,9142 0 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:56 21-09-2025 39,15611 28,13778 10,93 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:18:56 21-09-2025 39,1495 28,1242 14,8 2,6
Karesi (Balıkesir) 13:17:26 21-09-2025 39,92 27,91639 10,58 1,5
ALACABAYIR-(BALIKESIR) 13:17:25 21-09-2025 39,9217 27,9175 0 1,6
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:13:35 21-09-2025 39,464 28,0997 10,6 2
Bigadiç (Balıkesir) 13:13:34 21-09-2025 39,47611 28,16806 10,04 1,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [20.89 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:06:32 21-09-2025 36,61972 38,51083 7,04 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:03 21-09-2025 39,16389 28,16306 9,05 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:01 21-09-2025 39,2157 28,0285 8,7 1,3
Merkez (Elazığ) 12:57:53 21-09-2025 38,50361 39,36056 12,02 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:13 21-09-2025 39,2075 28,13611 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:32 21-09-2025 39,19306 28,10972 9,13 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:32 21-09-2025 39,1622 28,115 12,4 2,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 12:42:14 21-09-2025 37,98583 36,59278 7 2,2
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:42:14 21-09-2025 37,9712 36,6548 5,3 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:38:33 21-09-2025 38,28417 38,15528 7,02 1,1
Ege Denizi - [48.42 km] Çeşme (İzmir) 12:18:50 21-09-2025 38,485 25,75667 7 2
EGE DENIZI 12:18:48 21-09-2025 38,4588 25,6488 1 2,2
Yavuzeli (Gaziantep) 12:17:50 21-09-2025 37,36611 37,55028 7 1,4
Horasan (Erzurum) 12:13:15 21-09-2025 40,07694 41,95778 8,15 1,4
İnegöl (Bursa) 11:46:19 21-09-2025 40,1925 29,46083 6,98 2
HALHALCA-INEGOL (BURSA) 11:46:19 21-09-2025 40,163 29,4523 5,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:00 21-09-2025 39,22528 28,20333 6,89 1,6
Simav (Kütahya) 11:22:25 21-09-2025 39,25028 28,99556 8,79 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:22:24 21-09-2025 39,2485 28,9847 5,4 2,3
Kale (Malatya) 10:41:41 21-09-2025 38,34389 38,77417 9,78 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:10 21-09-2025 39,24194 28,18778 7 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:10 21-09-2025 39,2275 28,195 7,7 1,8
Gürün (Sivas) 10:28:44 21-09-2025 38,85528 37,43778 7,03 2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 10:28:44 21-09-2025 38,8333 37,4765 1,3 2
Gürün (Sivas) 10:27:21 21-09-2025 38,85889 37,42639 7,01 2,2
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 10:27:20 21-09-2025 38,8513 37,4258 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:09 21-09-2025 39,185 28,17333 5,01 0,9
Gürün (Sivas) 10:09:11 21-09-2025 38,85556 37,41611 7,02 3,2
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 10:09:10 21-09-2025 38,8402 37,432 5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:02 21-09-2025 39,19028 28,18889 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:01:02 21-09-2025 39,1772 28,1617 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:13 21-09-2025 39,23778 28,28806 7 1,5
KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:11 21-09-2025 39,266 28,3723 27,3 1,8
Simav (Kütahya) 09:56:06 21-09-2025 39,2375 28,98917 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:12 21-09-2025 39,1875 28,22861 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:11 21-09-2025 39,1742 28,2273 10,8 2
Kale (Malatya) 09:40:51 21-09-2025 38,33611 38,83667 7,25 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:38:22 21-09-2025 39,16667 28,15361 7,38 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:38:22 21-09-2025 39,1377 28,158 9,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:36 21-09-2025 39,22389 28,2125 5,17 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:36 21-09-2025 39,1768 28,2207 13,9 1,6
Simav (Kütahya) 09:12:06 21-09-2025 39,26389 29,00194 8,33 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:10:33 21-09-2025 39,20528 28,15111 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:33 21-09-2025 39,183 28,1473 11,4 1,6
AKDENIZ 09:08:56 21-09-2025 36,3602 28,6128 29,2 1,7
Akdeniz - [47.43 km] Ortaca (Muğla) 09:08:54 21-09-2025 36,29083 28,635 32,99 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 09:06:27 21-09-2025 38,09861 38,32278 7 1,2
Pütürge (Malatya) 08:49:54 21-09-2025 38,23722 38,88972 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:05 21-09-2025 39,1955 28,1142 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:04 21-09-2025 39,22222 28,15389 5,83 1,6
Ödemiş (İzmir) 08:28:18 21-09-2025 38,34417 27,89417 6,97 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:15 21-09-2025 39,16167 28,18833 6,13 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:12:15 21-09-2025 39,1572 28,1702 11 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:27 21-09-2025 39,19 28,18917 7,2 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:27 21-09-2025 39,1862 28,1648 10,9 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:01:02 21-09-2025 38,27139 37,17 8,84 1,7
DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:01:01 21-09-2025 38,2975 37,1833 25,5 2
Biga (Çanakkale) 07:40:57 21-09-2025 40,3825 27,19111 6,98 1,7
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 07:40:57 21-09-2025 40,3822 27,2007 13,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:17 21-09-2025 39,21278 28,14639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:17:35 21-09-2025 39,19972 28,23944 7 1
Pazarlar (Kütahya) 07:15:59 21-09-2025 38,91833 29,10083 7 1,3
AYVACIK-(BALIKESIR) 06:58:27 21-09-2025 39,4057 27,9453 10,3 1,6
Altıeylül (Balıkesir) 06:58:26 21-09-2025 39,41972 27,8625 7,18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:27 21-09-2025 39,18389 28,14417 8,69 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:27 21-09-2025 39,1762 28,1342 12,7 2,4
Kadirli (Osmaniye) 06:32:24 21-09-2025 37,37944 36,03806 7 1,5
YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) 06:32:23 21-09-2025 37,538 36,1223 27,6 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:31:31 21-09-2025 39,2283 28,1372 13,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:06 21-09-2025 39,23389 28,195 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:30:05 21-09-2025 39,2042 28,0807 16,4 1,4
Simav (Kütahya) 06:24:24 21-09-2025 39,22417 29,00611 7,16 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:24:23 21-09-2025 39,2265 28,9965 12,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:37 21-09-2025 39,22278 28,10833 7 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:37 21-09-2025 39,2207 28,0712 10,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:15:06 21-09-2025 39,23306 28,05528 7 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:06 21-09-2025 39,228 28,021 7,6 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:05:24 21-09-2025 39,2202 28,9833 9,3 1,2
Simav (Kütahya) 06:05:23 21-09-2025 39,24583 28,98667 14,64 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:06 21-09-2025 39,25444 28,03667 7 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 06:02:06 21-09-2025 39,2068 27,9743 8,8 1,3
Simav (Kütahya) 05:59:22 21-09-2025 39,24028 29,01083 7,6 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:59:22 21-09-2025 39,225 29,0217 11,4 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 05:51:11 21-09-2025 39,2738 28,9242 5,4 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:42 21-09-2025 39,1757 28,2722 11,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:41 21-09-2025 39,1925 28,24861 5,03 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 05:38:27 21-09-2025 39,2387 29,0465 2,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:41 21-09-2025 39,21417 28,32722 7 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 05:22:06 21-09-2025 39,232 29,0383 10,6 1,7
Simav (Kütahya) 05:22:05 21-09-2025 39,25361 28,98722 7,09 1,6
Pütürge (Malatya) 05:10:17 21-09-2025 38,24694 38,75972 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:06:32 21-09-2025 39,2377 29,0093 10,6 2,4
Simav (Kütahya) 05:06:31 21-09-2025 39,23694 29,00083 13,08 2,1
Battalgazi (Malatya) 04:59:34 21-09-2025 38,16528 38,55944 7 1
Simav (Kütahya) 04:51:41 21-09-2025 39,23528 29,01028 12,8 2,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 04:51:41 21-09-2025 39,2547 29,004 5,6 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:43:07 21-09-2025 39,2278 28,989 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:49 21-09-2025 39,18278 28,27 7 1,3
Simav (Kütahya) 04:33:20 21-09-2025 39,23972 29,00361 9,4 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:33:19 21-09-2025 39,242 29,014 5,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:32:14 21-09-2025 39,19306 28,2425 6,44 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:14 21-09-2025 39,1865 28,2627 14,1 1,6
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:22:28 21-09-2025 37,967 36,6648 7,4 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:17:21 21-09-2025 39,2433 29,0202 11,2 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:11:20 21-09-2025 39,2145 28,012 20,4 2,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:09:08 21-09-2025 38,3702 37,4003 4,9 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:02:45 21-09-2025 39,2303 29,0178 10,5 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:00:58 21-09-2025 39,2475 28,9813 12,2 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:59:50 21-09-2025 39,2427 28,9975 10,6 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:54:56 21-09-2025 39,2257 29,0327 11,8 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 03:53:30 21-09-2025 39,2263 28,9227 7,7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:00 21-09-2025 39,1503 28,1745 14,9 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:42 21-09-2025 39,217 28,1183 10 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:39:36 21-09-2025 39,2443 28,9917 10 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:38:19 21-09-2025 39,1903 28,987 15,4 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:37:45 21-09-2025 39,2448 29,0085 5,4 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:34:27 21-09-2025 39,1187 28,1375 12,4 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:26:52 21-09-2025 39,2343 29,0503 2,3 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:23:11 21-09-2025 39,2398 29,0082 10 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:20:47 21-09-2025 39,2655 28,9973 5,4 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:37 21-09-2025 39,1875 28,1412 15,3 1,2
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 03:15:34 21-09-2025 39,1437 29,0448 9,3 1,1
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 03:15:15 21-09-2025 39,2105 29,07 3,3 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:52 21-09-2025 39,1722 28,2247 9,5 1,5
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 03:10:55 21-09-2025 39,1695 28,9895 17,3 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:05:34 21-09-2025 39,2333 29,0095 10,6 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:52 21-09-2025 39,1698 28,0952 13,9 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:29 21-09-2025 39,1695 28,2243 10,3 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:57:15 21-09-2025 39,2168 28,9913 11,7 1,2
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 02:56:07 21-09-2025 39,1687 28,929 20,7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:55:29 21-09-2025 39,2343 29,021 3,8 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:53:05 21-09-2025 39,2245 29,0328 5 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:51:52 21-09-2025 39,2522 28,9943 5,3 2,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:48:33 21-09-2025 39,2737 28,9802 12,5 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:48:09 21-09-2025 39,2362 29,0057 11,2 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:46:07 21-09-2025 39,2478 29,0058 10,3 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:41:59 21-09-2025 39,2428 28,9985 5,5 2,2
Simav (Kütahya) 02:40:05 21-09-2025 39,22167 28,98333 7 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:40:05 21-09-2025 39,2488 28,9965 11,4 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:38:53 21-09-2025 39,2427 29,0045 7 2,9
Simav (Kütahya) 02:38:52 21-09-2025 39,21722 28,96583 11,15 2,7
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.09.21 02:38:53) 02:38:52 21-09-2025 38,141 38,534 5,5 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:35:41 21-09-2025 39,2577 28,9937 11 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:33:41 21-09-2025 39,2415 29,0392 3,3 1,6
Simav (Kütahya) 02:33:40 21-09-2025 39,225 28,95528 7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:33:01 21-09-2025 39,2267 29,0317 10 1,7
Simav (Kütahya) 02:33:00 21-09-2025 39,17694 29,04278 14,43 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:31:44 21-09-2025 39,178 28,9907 14,6 1,6
Simav (Kütahya) 02:31:42 21-09-2025 39,22639 28,96639 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:28:40 21-09-2025 39,2273 29,006 5,4 2,2
Simav (Kütahya) 02:28:39 21-09-2025 39,2525 29,00556 10,31 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:27:01 21-09-2025 39,2397 29,0322 3,6 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:25:52 21-09-2025 39,2235 29,0192 11,4 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:24:23 21-09-2025 39,2315 29,0015 7,6 2
Simav (Kütahya) 02:24:21 21-09-2025 39,2375 28,96083 7 1,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 02:23:38 21-09-2025 34,5455 25,2897 28,9 3,9
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 02:22:22 21-09-2025 39,1247 29,107 6,5 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:21:25 21-09-2025 39,2257 28,9865 6,5 2,2
Simav (Kütahya) 02:21:23 21-09-2025 39,22944 28,98194 7 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:20:22 21-09-2025 39,2352 29,0067 11,8 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:19:15 21-09-2025 39,2257 29,0172 13,8 1,7
Simav (Kütahya) 02:19:12 21-09-2025 39,26944 28,93861 7 1,9
Simav (Kütahya) 02:16:22 21-09-2025 39,24111 28,97917 7,06 4,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:16:22 21-09-2025 39,2433 28,9997 6,9 4,2
Baskil (Elazığ) 02:09:46 21-09-2025 38,40944 38,91583 7 0,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
