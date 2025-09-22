Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
22 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:27:42 22-09-2025
|39,18861
|28,15028
|6,98
|3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:27:41 22-09-2025
|39,1775
|28,1397
|9,7
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:26:53 22-09-2025
|39,20833
|28,24278
|6,99
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:24:35 22-09-2025
|39,17972
|28,16056
|6,99
|2,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:24:35 22-09-2025
|39,1447
|28,1297
|16,4
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:23:20 22-09-2025
|39,19583
|28,15833
|7
|3,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:23:20 22-09-2025
|39,1838
|28,1345
|10,5
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:19:45 22-09-2025
|39,19444
|28,19833
|7
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:19:45 22-09-2025
|39,181
|28,166
|8,3
|3,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:15:29 22-09-2025
|39,1788
|28,1535
|12,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:12:11 22-09-2025
|39,15306
|28,20361
|6,88
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:12:10 22-09-2025
|39,1597
|28,1708
|11,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:08:43 22-09-2025
|39,18694
|28,15056
|7,04
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:08:42 22-09-2025
|39,1717
|28,1248
|9,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:05:52 22-09-2025
|39,21278
|28,17056
|7
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:05:52 22-09-2025
|39,181
|28,1732
|9,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:04:37 22-09-2025
|39,23278
|28,15611
|7,02
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:04:37 22-09-2025
|39,2047
|28,1492
|10,2
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:02:48 22-09-2025
|39,1602
|28,1158
|9,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:01:38 22-09-2025
|39,20056
|28,20583
|7,01
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:01:37 22-09-2025
|39,2007
|28,224
|8,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:58:53 22-09-2025
|39,20639
|28,17056
|7
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:58:53 22-09-2025
|39,1983
|28,1468
|15,2
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:58:04 22-09-2025
|39,20222
|28,20472
|7
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:58:04 22-09-2025
|39,1775
|28,1105
|14
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:56:33 22-09-2025
|39,195
|28,20167
|6,99
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:53:20 22-09-2025
|39,19722
|28,16778
|7
|1,9
|Savaştepe (Balıkesir)
|00:52:35 22-09-2025
|39,3475
|27,81917
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:50:20 22-09-2025
|39,22444
|28,16528
|7
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:50:20 22-09-2025
|39,2065
|28,1348
|11,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:48:25 22-09-2025
|39,15444
|28,16917
|7
|2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:48:25 22-09-2025
|39,188
|28,2102
|5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:43:10 22-09-2025
|39,25972
|28,08667
|7,08
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:43:09 22-09-2025
|39,2388
|28,1285
|19
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:41:10 22-09-2025
|38,27278
|38,18472
|7,01
|1,7
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|00:41:09 22-09-2025
|38,2735
|38,1667
|12,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:36:11 22-09-2025
|39,17
|28,17333
|6,99
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:33:43 22-09-2025
|39,23472
|28,16556
|7
|2,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:33:42 22-09-2025
|39,2273
|28,1542
|9,7
|3,3
|Gölbaşı (Adıyaman)
|00:32:51 22-09-2025
|37,66361
|37,49528
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:32:16 22-09-2025
|39,20056
|28,19917
|5,34
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:32:16 22-09-2025
|39,1917
|28,1743
|8,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:29:07 22-09-2025
|39,21111
|28,19667
|5,51
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:29:07 22-09-2025
|39,1927
|28,1668
|8,4
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:26:48 22-09-2025
|39,19639
|28,15833
|7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:26:18 22-09-2025
|39,2125
|28,175
|7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:25:52 22-09-2025
|39,19194
|28,18028
|6,99
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:25:08 22-09-2025
|39,18306
|28,17278
|6,99
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:23:08 22-09-2025
|39,20694
|28,17
|7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:22:10 22-09-2025
|39,1925
|28,14806
|6,95
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:22:10 22-09-2025
|39,196
|28,0975
|9,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:21:17 22-09-2025
|39,18111
|28,20389
|7
|2,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:21:17 22-09-2025
|39,173
|28,157
|11
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:20:20 22-09-2025
|39,20556
|28,16
|7
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:20:20 22-09-2025
|39,2037
|28,1337
|10,6
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:16:26 22-09-2025
|39,205
|28,17472
|6,96
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:14:41 22-09-2025
|39,19917
|28,18528
|7
|3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:14:41 22-09-2025
|39,1965
|28,165
|4
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:12:51 22-09-2025
|39,18694
|28,18389
|7,01
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:12:51 22-09-2025
|39,1978
|28,1882
|9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:11:17 22-09-2025
|39,19389
|28,18611
|7,01
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:11:17 22-09-2025
|39,171
|28,1728
|8,9
|3,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:09:24 22-09-2025
|39,1773
|28,1488
|17,1
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:05:46 22-09-2025
|39,20222
|28,17889
|7
|4,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:05:46 22-09-2025
|39,1758
|28,1683
|7,4
|5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:05:16 22-09-2025
|39,19306
|28,18361
|7
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:47:24 21-09-2025
|38,32417
|38,23861
|7
|1,4
|TOPSOGUT-(MALATYA)
|23:47:24 21-09-2025
|38,3418
|38,244
|16,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:42:06 21-09-2025
|39,24167
|28,16444
|6,79
|1,3
|Arıcak (Elazığ)
|23:05:22 21-09-2025
|38,55278
|40,19889
|8,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:49:57 21-09-2025
|39,17861
|28,17222
|5,02
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:57 21-09-2025
|39,1563
|28,1475
|9,5
|2,8
|Sincik (Adıyaman)
|22:40:14 21-09-2025
|38,10722
|38,51278
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|22:31:20 21-09-2025
|38,4475
|39,23944
|7,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:16:09 21-09-2025
|39,18444
|28,19222
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:16:09 21-09-2025
|39,145
|28,1855
|10
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:02:30 21-09-2025
|39,18889
|28,20639
|7,81
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:52:05 21-09-2025
|39,17333
|28,20778
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:59:55 21-09-2025
|39,23556
|29,00861
|9,77
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:59:55 21-09-2025
|39,2297
|29,023
|9,7
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|20:53:22 21-09-2025
|38,26306
|38,75861
|8,84
|2,5
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|20:53:21 21-09-2025
|38,2705
|38,7495
|5,8
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:31:50 21-09-2025
|39,12389
|28,25972
|6,92
|1,4
|MALAZ-GORDES (MANISA)
|20:31:50 21-09-2025
|39,056
|28,2925
|11,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:29:11 21-09-2025
|39,21333
|28,09056
|6,97
|1,4
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|20:29:11 21-09-2025
|39,1985
|27,9763
|10,9
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|20:21:35 21-09-2025
|38,26944
|38,75944
|7,1
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:17:49 21-09-2025
|38,13833
|36,51778
|7
|2,3
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:17:46 21-09-2025
|38,1002
|36,6307
|5
|2,4
|Marmara Denizi - [23.40 km] Marmara (Balıkesir)
|20:08:41 21-09-2025
|40,74
|27,93111
|7,05
|1,7
|Simav (Kütahya)
|19:25:45 21-09-2025
|39,21417
|29,00472
|6,95
|2,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:25:45 21-09-2025
|39,2347
|29,0183
|5
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:25:12 21-09-2025
|39,19
|28,2325
|7
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:25:11 21-09-2025
|39,1805
|28,2868
|1,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:22:22 21-09-2025
|39,17444
|28,16611
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:22:21 21-09-2025
|39,1528
|28,142
|5,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:17:52 21-09-2025
|39,18889
|28,24
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:17:52 21-09-2025
|39,1667
|28,2012
|11,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:55:58 21-09-2025
|39,16972
|28,23417
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:55:57 21-09-2025
|39,1717
|28,2207
|13,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:54:40 21-09-2025
|39,14333
|28,24139
|6,84
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:54:40 21-09-2025
|39,157
|28,2657
|5,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:51:02 21-09-2025
|39,19139
|28,23639
|6,25
|3,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:51:02 21-09-2025
|39,1828
|28,2203
|14,9
|3,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:10:17 21-09-2025
|39,198
|28,0997
|8,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:07:03 21-09-2025
|39,22111
|28,13806
|7
|1,1
|Ege Denizi - [130.04 km] Datça (Muğla)
|18:03:22 21-09-2025
|35,56611
|27,05667
|11,97
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:04 21-09-2025
|39,20139
|28,12278
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|17:43:44 21-09-2025
|38,405
|39,21083
|7
|1
|Sarayköy (Denizli)
|17:33:56 21-09-2025
|37,91
|28,78472
|7
|1,6
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|17:33:56 21-09-2025
|37,8987
|28,7395
|1,9
|1,8
|Buharkent (Aydın)
|17:33:11 21-09-2025
|37,935
|28,81139
|7,65
|1,3
|Buharkent (Aydın)
|17:30:01 21-09-2025
|37,94194
|28,80111
|8,16
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:18:34 21-09-2025
|39,19889
|28,19111
|7
|1,3
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|17:18:34 21-09-2025
|39,149
|28,0702
|7,7
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|16:50:41 21-09-2025
|39,68944
|39,10611
|6,98
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:16:34 21-09-2025
|39,21556
|28,14556
|7
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:16:33 21-09-2025
|39,2172
|28,1397
|14,3
|1,6
|SURIYE
|15:58:03 21-09-2025
|36,5778
|38,51
|9,9
|2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [22.21 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|15:58:02 21-09-2025
|36,5725
|38,56167
|7,05
|2
|Ege Denizi - [10.49 km] Karaburun (İzmir)
|15:32:20 21-09-2025
|38,75444
|26,46167
|8,65
|2,4
|EGE DENIZI
|15:32:19 21-09-2025
|38,7738
|26,4257
|6,3
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:13:40 21-09-2025
|39,17111
|28,17611
|7
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:13:40 21-09-2025
|39,1407
|28,1552
|13,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:58:06 21-09-2025
|39,21056
|28,13417
|7
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:58:06 21-09-2025
|39,1657
|28,1063
|12,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:54:49 21-09-2025
|39,20583
|28,19167
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:22:18 21-09-2025
|39,17556
|28,16306
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:18:49 21-09-2025
|39,16111
|28,22083
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:10:57 21-09-2025
|39,18778
|28,25444
|7
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:10:57 21-09-2025
|39,1693
|28,2223
|9
|2,1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|13:52:30 21-09-2025
|37,40556
|36,29083
|7,22
|2,1
|KESIM-KADIRLI (OSMANIYE)
|13:52:30 21-09-2025
|37,44
|36,2667
|3,7
|2,2
|IKIZDERE-INCIRLIOVA (AYDIN)
|13:43:09 21-09-2025
|37,8972
|27,7463
|1,6
|2,3
|İncirliova (Aydın)
|13:43:08 21-09-2025
|37,80806
|27,77278
|27,32
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:36:10 21-09-2025
|39,16333
|28,1525
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:36:10 21-09-2025
|39,17
|28,1545
|5,2
|1,4
|Manyas (Balıkesir)
|13:21:01 21-09-2025
|39,93333
|27,90861
|9,35
|2,1
|YEROLUK-(BALIKESIR)
|13:21:00 21-09-2025
|39,9197
|27,9142
|0
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:18:56 21-09-2025
|39,15611
|28,13778
|10,93
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:18:56 21-09-2025
|39,1495
|28,1242
|14,8
|2,6
|Karesi (Balıkesir)
|13:17:26 21-09-2025
|39,92
|27,91639
|10,58
|1,5
|ALACABAYIR-(BALIKESIR)
|13:17:25 21-09-2025
|39,9217
|27,9175
|0
|1,6
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:13:35 21-09-2025
|39,464
|28,0997
|10,6
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:13:34 21-09-2025
|39,47611
|28,16806
|10,04
|1,7
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [20.89 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:06:32 21-09-2025
|36,61972
|38,51083
|7,04
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:05:03 21-09-2025
|39,16389
|28,16306
|9,05
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:05:01 21-09-2025
|39,2157
|28,0285
|8,7
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|12:57:53 21-09-2025
|38,50361
|39,36056
|12,02
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:53:13 21-09-2025
|39,2075
|28,13611
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:42:32 21-09-2025
|39,19306
|28,10972
|9,13
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:42:32 21-09-2025
|39,1622
|28,115
|12,4
|2,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|12:42:14 21-09-2025
|37,98583
|36,59278
|7
|2,2
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:42:14 21-09-2025
|37,9712
|36,6548
|5,3
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:38:33 21-09-2025
|38,28417
|38,15528
|7,02
|1,1
|Ege Denizi - [48.42 km] Çeşme (İzmir)
|12:18:50 21-09-2025
|38,485
|25,75667
|7
|2
|EGE DENIZI
|12:18:48 21-09-2025
|38,4588
|25,6488
|1
|2,2
|Yavuzeli (Gaziantep)
|12:17:50 21-09-2025
|37,36611
|37,55028
|7
|1,4
|Horasan (Erzurum)
|12:13:15 21-09-2025
|40,07694
|41,95778
|8,15
|1,4
|İnegöl (Bursa)
|11:46:19 21-09-2025
|40,1925
|29,46083
|6,98
|2
|HALHALCA-INEGOL (BURSA)
|11:46:19 21-09-2025
|40,163
|29,4523
|5,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:46:00 21-09-2025
|39,22528
|28,20333
|6,89
|1,6
|Simav (Kütahya)
|11:22:25 21-09-2025
|39,25028
|28,99556
|8,79
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:22:24 21-09-2025
|39,2485
|28,9847
|5,4
|2,3
|Kale (Malatya)
|10:41:41 21-09-2025
|38,34389
|38,77417
|9,78
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:35:10 21-09-2025
|39,24194
|28,18778
|7
|1,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:35:10 21-09-2025
|39,2275
|28,195
|7,7
|1,8
|Gürün (Sivas)
|10:28:44 21-09-2025
|38,85528
|37,43778
|7,03
|2
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|10:28:44 21-09-2025
|38,8333
|37,4765
|1,3
|2
|Gürün (Sivas)
|10:27:21 21-09-2025
|38,85889
|37,42639
|7,01
|2,2
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|10:27:20 21-09-2025
|38,8513
|37,4258
|5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:09 21-09-2025
|39,185
|28,17333
|5,01
|0,9
|Gürün (Sivas)
|10:09:11 21-09-2025
|38,85556
|37,41611
|7,02
|3,2
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|10:09:10 21-09-2025
|38,8402
|37,432
|5
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:02 21-09-2025
|39,19028
|28,18889
|7
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:01:02 21-09-2025
|39,1772
|28,1617
|10
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:56:13 21-09-2025
|39,23778
|28,28806
|7
|1,5
|KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:56:11 21-09-2025
|39,266
|28,3723
|27,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|09:56:06 21-09-2025
|39,2375
|28,98917
|7,01
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:12 21-09-2025
|39,1875
|28,22861
|7
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:11 21-09-2025
|39,1742
|28,2273
|10,8
|2
|Kale (Malatya)
|09:40:51 21-09-2025
|38,33611
|38,83667
|7,25
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:38:22 21-09-2025
|39,16667
|28,15361
|7,38
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:38:22 21-09-2025
|39,1377
|28,158
|9,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:29:36 21-09-2025
|39,22389
|28,2125
|5,17
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:29:36 21-09-2025
|39,1768
|28,2207
|13,9
|1,6
|Simav (Kütahya)
|09:12:06 21-09-2025
|39,26389
|29,00194
|8,33
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:33 21-09-2025
|39,20528
|28,15111
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:33 21-09-2025
|39,183
|28,1473
|11,4
|1,6
|AKDENIZ
|09:08:56 21-09-2025
|36,3602
|28,6128
|29,2
|1,7
|Akdeniz - [47.43 km] Ortaca (Muğla)
|09:08:54 21-09-2025
|36,29083
|28,635
|32,99
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:06:27 21-09-2025
|38,09861
|38,32278
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|08:49:54 21-09-2025
|38,23722
|38,88972
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:43:05 21-09-2025
|39,1955
|28,1142
|8,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:43:04 21-09-2025
|39,22222
|28,15389
|5,83
|1,6
|Ödemiş (İzmir)
|08:28:18 21-09-2025
|38,34417
|27,89417
|6,97
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:12:15 21-09-2025
|39,16167
|28,18833
|6,13
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:12:15 21-09-2025
|39,1572
|28,1702
|11
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:27 21-09-2025
|39,19
|28,18917
|7,2
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:07:27 21-09-2025
|39,1862
|28,1648
|10,9
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:01:02 21-09-2025
|38,27139
|37,17
|8,84
|1,7
|DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:01:01 21-09-2025
|38,2975
|37,1833
|25,5
|2
|Biga (Çanakkale)
|07:40:57 21-09-2025
|40,3825
|27,19111
|6,98
|1,7
|ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
|07:40:57 21-09-2025
|40,3822
|27,2007
|13,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:35:17 21-09-2025
|39,21278
|28,14639
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:17:35 21-09-2025
|39,19972
|28,23944
|7
|1
|Pazarlar (Kütahya)
|07:15:59 21-09-2025
|38,91833
|29,10083
|7
|1,3
|AYVACIK-(BALIKESIR)
|06:58:27 21-09-2025
|39,4057
|27,9453
|10,3
|1,6
|Altıeylül (Balıkesir)
|06:58:26 21-09-2025
|39,41972
|27,8625
|7,18
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:38:27 21-09-2025
|39,18389
|28,14417
|8,69
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:38:27 21-09-2025
|39,1762
|28,1342
|12,7
|2,4
|Kadirli (Osmaniye)
|06:32:24 21-09-2025
|37,37944
|36,03806
|7
|1,5
|YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
|06:32:23 21-09-2025
|37,538
|36,1223
|27,6
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:31:31 21-09-2025
|39,2283
|28,1372
|13,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:30:06 21-09-2025
|39,23389
|28,195
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:30:05 21-09-2025
|39,2042
|28,0807
|16,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|06:24:24 21-09-2025
|39,22417
|29,00611
|7,16
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:24:23 21-09-2025
|39,2265
|28,9965
|12,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:16:37 21-09-2025
|39,22278
|28,10833
|7
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:16:37 21-09-2025
|39,2207
|28,0712
|10,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:15:06 21-09-2025
|39,23306
|28,05528
|7
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:15:06 21-09-2025
|39,228
|28,021
|7,6
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:05:24 21-09-2025
|39,2202
|28,9833
|9,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|06:05:23 21-09-2025
|39,24583
|28,98667
|14,64
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:02:06 21-09-2025
|39,25444
|28,03667
|7
|1,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|06:02:06 21-09-2025
|39,2068
|27,9743
|8,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:59:22 21-09-2025
|39,24028
|29,01083
|7,6
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:59:22 21-09-2025
|39,225
|29,0217
|11,4
|2,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|05:51:11 21-09-2025
|39,2738
|28,9242
|5,4
|1,3
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:48:42 21-09-2025
|39,1757
|28,2722
|11,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:48:41 21-09-2025
|39,1925
|28,24861
|5,03
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|05:38:27 21-09-2025
|39,2387
|29,0465
|2,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:41 21-09-2025
|39,21417
|28,32722
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|05:22:06 21-09-2025
|39,232
|29,0383
|10,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|05:22:05 21-09-2025
|39,25361
|28,98722
|7,09
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|05:10:17 21-09-2025
|38,24694
|38,75972
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:06:32 21-09-2025
|39,2377
|29,0093
|10,6
|2,4
|Simav (Kütahya)
|05:06:31 21-09-2025
|39,23694
|29,00083
|13,08
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|04:59:34 21-09-2025
|38,16528
|38,55944
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|04:51:41 21-09-2025
|39,23528
|29,01028
|12,8
|2,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|04:51:41 21-09-2025
|39,2547
|29,004
|5,6
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:43:07 21-09-2025
|39,2278
|28,989
|9,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:42:49 21-09-2025
|39,18278
|28,27
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:33:20 21-09-2025
|39,23972
|29,00361
|9,4
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:33:19 21-09-2025
|39,242
|29,014
|5,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:32:14 21-09-2025
|39,19306
|28,2425
|6,44
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:32:14 21-09-2025
|39,1865
|28,2627
|14,1
|1,6
|KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:22:28 21-09-2025
|37,967
|36,6648
|7,4
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:17:21 21-09-2025
|39,2433
|29,0202
|11,2
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:11:20 21-09-2025
|39,2145
|28,012
|20,4
|2,3
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:09:08 21-09-2025
|38,3702
|37,4003
|4,9
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:02:45 21-09-2025
|39,2303
|29,0178
|10,5
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:00:58 21-09-2025
|39,2475
|28,9813
|12,2
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:59:50 21-09-2025
|39,2427
|28,9975
|10,6
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:54:56 21-09-2025
|39,2257
|29,0327
|11,8
|1,4
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:53:30 21-09-2025
|39,2263
|28,9227
|7,7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:48:00 21-09-2025
|39,1503
|28,1745
|14,9
|1,6
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:45:42 21-09-2025
|39,217
|28,1183
|10
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:39:36 21-09-2025
|39,2443
|28,9917
|10
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:38:19 21-09-2025
|39,1903
|28,987
|15,4
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:37:45 21-09-2025
|39,2448
|29,0085
|5,4
|2,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:34:27 21-09-2025
|39,1187
|28,1375
|12,4
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:26:52 21-09-2025
|39,2343
|29,0503
|2,3
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:23:11 21-09-2025
|39,2398
|29,0082
|10
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:20:47 21-09-2025
|39,2655
|28,9973
|5,4
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:16:37 21-09-2025
|39,1875
|28,1412
|15,3
|1,2
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|03:15:34 21-09-2025
|39,1437
|29,0448
|9,3
|1,1
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|03:15:15 21-09-2025
|39,2105
|29,07
|3,3
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:11:52 21-09-2025
|39,1722
|28,2247
|9,5
|1,5
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:10:55 21-09-2025
|39,1695
|28,9895
|17,3
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:05:34 21-09-2025
|39,2333
|29,0095
|10,6
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:01:52 21-09-2025
|39,1698
|28,0952
|13,9
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:29 21-09-2025
|39,1695
|28,2243
|10,3
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:57:15 21-09-2025
|39,2168
|28,9913
|11,7
|1,2
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|02:56:07 21-09-2025
|39,1687
|28,929
|20,7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:55:29 21-09-2025
|39,2343
|29,021
|3,8
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:53:05 21-09-2025
|39,2245
|29,0328
|5
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:51:52 21-09-2025
|39,2522
|28,9943
|5,3
|2,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:48:33 21-09-2025
|39,2737
|28,9802
|12,5
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:48:09 21-09-2025
|39,2362
|29,0057
|11,2
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:46:07 21-09-2025
|39,2478
|29,0058
|10,3
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:41:59 21-09-2025
|39,2428
|28,9985
|5,5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:40:05 21-09-2025
|39,22167
|28,98333
|7
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:40:05 21-09-2025
|39,2488
|28,9965
|11,4
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:38:53 21-09-2025
|39,2427
|29,0045
|7
|2,9
|Simav (Kütahya)
|02:38:52 21-09-2025
|39,21722
|28,96583
|11,15
|2,7
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.09.21 02:38:53)
|02:38:52 21-09-2025
|38,141
|38,534
|5,5
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:35:41 21-09-2025
|39,2577
|28,9937
|11
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:33:41 21-09-2025
|39,2415
|29,0392
|3,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:33:40 21-09-2025
|39,225
|28,95528
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:33:01 21-09-2025
|39,2267
|29,0317
|10
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:33:00 21-09-2025
|39,17694
|29,04278
|14,43
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:31:44 21-09-2025
|39,178
|28,9907
|14,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:31:42 21-09-2025
|39,22639
|28,96639
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:28:40 21-09-2025
|39,2273
|29,006
|5,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:28:39 21-09-2025
|39,2525
|29,00556
|10,31
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:27:01 21-09-2025
|39,2397
|29,0322
|3,6
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:25:52 21-09-2025
|39,2235
|29,0192
|11,4
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:24:23 21-09-2025
|39,2315
|29,0015
|7,6
|2
|Simav (Kütahya)
|02:24:21 21-09-2025
|39,2375
|28,96083
|7
|1,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|02:23:38 21-09-2025
|34,5455
|25,2897
|28,9
|3,9
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|02:22:22 21-09-2025
|39,1247
|29,107
|6,5
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:21:25 21-09-2025
|39,2257
|28,9865
|6,5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:21:23 21-09-2025
|39,22944
|28,98194
|7
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:20:22 21-09-2025
|39,2352
|29,0067
|11,8
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:19:15 21-09-2025
|39,2257
|29,0172
|13,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:19:12 21-09-2025
|39,26944
|28,93861
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|02:16:22 21-09-2025
|39,24111
|28,97917
|7,06
|4,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:16:22 21-09-2025
|39,2433
|28,9997
|6,9
|4,2
|Baskil (Elazığ)
|02:09:46 21-09-2025
|38,40944
|38,91583
|7
|0,9
