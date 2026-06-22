Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Haziran 2026
22.06.2026 00:00
Son Güncelleme: 22.06.2026 00:30
NTV
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Haziran 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
22 Haziran 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Burhaniye (Balıkesir)
|21 Haziran 2026 23:06
|39.3550
|27.0106
|7.00
|1.50
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.90 km] Datça (Muğla)
|21 Haziran 2026 22:52
|36.9006
|27.6361
|7.00
|1.10
|Emet (Kütahya)
|21 Haziran 2026 22:46
|39.3019
|29.2694
|6.91
|1.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|21 Haziran 2026 22:24
|38.7697
|36.5492
|7.00
|1.60
|Burhaniye (Balıkesir)
|21 Haziran 2026 22:12
|39.3567
|27.0194
|7.00
|1.60
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.45 km] Kuşadası (Aydın)
|21 Haziran 2026 21:56
|37.7842
|27.0089
|13.64
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Haziran 2026 21:37
|39.1764
|28.1117
|5.13
|1.00
|Battalgazi (Malatya)
|21 Haziran 2026 21:36
|38.2603
|38.6053
|7.06
|0.70
|Doğanşehir (Malatya)
|21 Haziran 2026 21:09
|38.2386
|37.8228
|9.33
|1.00
|Pınarbaşı (Kayseri)
|21 Haziran 2026 21:01
|38.7511
|36.5236
|6.07
|1.60
|Soma (Manisa)
|21 Haziran 2026 21:00
|39.2069
|27.7717
|8.04
|1.80
|Yeşilyurt (Malatya)
|21 Haziran 2026 20:46
|38.2544
|38.1625
|7.00
|1.10
|İliç (Erzincan)
|21 Haziran 2026 20:43
|39.6344
|38.4103
|11.85
|1.40
|Yeşilyurt (Malatya)
|21 Haziran 2026 20:28
|38.1897
|38.1831
|7.00
|1.50
|Pınarbaşı (Kayseri)
|21 Haziran 2026 19:36
|38.7717
|36.5228
|7.00
|1.60
|Simav (Kütahya)
|21 Haziran 2026 19:27
|39.2336
|28.9039
|7.21
|1.30
|Palandöken (Erzurum)
|21 Haziran 2026 18:46
|39.7503
|41.1097
|12.54
|2.10
|Emet (Kütahya)
|21 Haziran 2026 18:29
|39.2775
|29.1678
|6.27
|1.20
|Doğanşehir (Malatya)
|21 Haziran 2026 18:25
|38.1644
|37.9619
|7.13
|1.60
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21 Haziran 2026 18:25
|37.9267
|36.4728
|7.00
|1.90
|Koisnjaq, Erbil (Irak) - [120.58 km] Şemdinli (Hakkari)
|21 Haziran 2026 18:08
|35.9508
|44.4919
|6.77
|2.70
|Beypazarı (Ankara)
|21 Haziran 2026 17:37
|40.1453
|31.7700
|7.00
|2.10
|Simav (Kütahya)
|21 Haziran 2026 17:33
|39.2350
|28.9611
|9.18
|1.90
|Simav (Kütahya)
|21 Haziran 2026 17:10
|39.2958
|28.9067
|7.00
|1.50
|Marmara Denizi - [16.17 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|21 Haziran 2026 17:00
|40.8400
|28.0544
|5.50
|1.30
|Şenkaya (Erzurum)
|21 Haziran 2026 15:58
|40.4703
|42.3744
|7.00
|1.80
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|22 Haziran 2026 00:22
|37.9722
|37.4220
|5.90
|1.30
|YUKARIKARAGOZ-PINARBASI (KAYSERI)
|22 Haziran 2026 00:01
|38.7470
|36.5205
|20.90
|1.50
|BAYAT-SOMA (MANISA)
|22 Haziran 2026 00:00
|39.1905
|27.7518
|0.00
|1.90
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|21 Haziran 2026 23:46
|38.2403
|38.1548
|8.10
|1.10
|YILMAZ-ILIC (ERZINCAN)
|21 Haziran 2026 23:43
|39.6393
|38.4000
|9.20
|1.70
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|21 Haziran 2026 23:28
|38.1375
|38.1595
|7.00
|1.30
|BUYUKGUMUSGUN-PINARBASI (KAYSERI)
|21 Haziran 2026 22:36
|38.7092
|36.4178
|9.50
|1.60
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21 Haziran 2026 22:27
|39.2223
|29.0240
|4.90
|1.50
|GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)
|21 Haziran 2026 21:46
|39.8037
|41.0630
|5.00
|2.40
|HISARCIK (KUTAHYA)
|21 Haziran 2026 21:29
|39.2517
|29.2218
|12.40
|1.70
|POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21 Haziran 2026 21:25
|38.1457
|37.9058
|2.20
|1.70
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21 Haziran 2026 21:25
|37.9440
|36.5120
|15.20
|2.10
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|21 Haziran 2026 20:44
|39.2262
|25.9238
|9.60
|1.90
|CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|21 Haziran 2026 20:37
|40.1560
|31.7603
|5.00
|2.20
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21 Haziran 2026 20:33
|39.2478
|28.9702
|5.40
|2.30
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|21 Haziran 2026 20:10
|39.2120
|28.9618
|13.80
|1.60
|CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM)
|21 Haziran 2026 18:58
|40.4780
|42.3515
|11.70
|1.80
|KOCACIMEN-KEMALIYE (ERZINCAN)
|21 Haziran 2026 18:46
|39.3035
|38.5238
|3.40
|1.20
|KOZLU-(BOLU)
|21 Haziran 2026 17:32
|40.8122
|31.5615
|17.60
|1.60
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|21 Haziran 2026 17:16
|38.2075
|38.1113
|0.00
|1.20
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|21 Haziran 2026 17:11
|39.2537
|28.9510
|7.40
|2.10
|YOGUNBILEK-ARICAK (ELAZIG)
|21 Haziran 2026 16:37
|38.4820
|40.2072
|17.30
|1.90
|AKDENIZ
|21 Haziran 2026 16:29
|34.9023
|29.1152
|3.40
|2.70
|IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)
|21 Haziran 2026 15:52
|39.3042
|29.2673
|0.00
|1.50