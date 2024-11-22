Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
22 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:03:52 22-11-2024
|38,18833
|37,36806
|7
|1,6
|KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:03:49 22-11-2024
|38,1748
|37,5468
|29,3
|1,8
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|14:51:08 22-11-2024
|40,4053
|28,8483
|9,9
|2
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|14:46:47 22-11-2024
|40,4092
|28,8562
|7,9
|1,6
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|14:18:35 22-11-2024
|38,7642
|37,4142
|3,8
|1,3
|Merkez (Kırşehir)
|13:53:53 22-11-2024
|39,25444
|34,13333
|7
|0,9
|Darende (Malatya)
|13:50:03 22-11-2024
|38,42667
|37,47028
|6,98
|2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|13:50:02 22-11-2024
|38,4087
|37,5047
|1,8
|2
|Gürün (Sivas)
|13:40:15 22-11-2024
|38,64667
|37,265
|7
|1,7
|YELKEN-GURUN (SIVAS)
|13:40:14 22-11-2024
|38,6193
|37,3258
|5,4
|1,7
|Merkez (Adıyaman)
|13:33:20 22-11-2024
|37,88611
|38,09
|7
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|13:30:23 22-11-2024
|39,23278
|29,26056
|7
|1
|Kestel (Bursa)
|13:25:28 22-11-2024
|40,19611
|29,435
|7,02
|1,5
|Burhaniye (Balıkesir)
|13:21:02 22-11-2024
|39,53472
|27,025
|12,23
|1,2
|Merkez (Erzincan)
|13:18:17 22-11-2024
|39,8075
|39,38556
|6,98
|1,5
|Merkez (Kütahya)
|13:15:59 22-11-2024
|39,65056
|30,0975
|7
|0,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:10:56 22-11-2024
|39,47111
|28,16806
|7
|1,9
|ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:10:55 22-11-2024
|39,418
|28,1355
|6,9
|2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|12:59:17 22-11-2024
|37,735
|37,47389
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|12:56:11 22-11-2024
|38,77417
|39,18861
|6,95
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:49:31 22-11-2024
|38,32472
|38,12028
|7
|1,3
|Van Gölü - [11.25 km] Gevaş (Van)
|12:44:05 22-11-2024
|38,55528
|42,86278
|7
|1,9
|Merkez (Kırklareli)
|12:42:09 22-11-2024
|41,94028
|27,31889
|7
|0,8
|Battalgazi (Malatya)
|12:35:02 22-11-2024
|38,20778
|38,50611
|7
|0,9
|Edremit (Balıkesir)
|12:31:38 22-11-2024
|39,55889
|27,03528
|12,56
|2,1
|Ege Denizi - [56.30 km] Datça (Muğla)
|12:29:50 22-11-2024
|36,52417
|26,85444
|13,2
|3,9
|AKDENIZ
|12:29:50 22-11-2024
|36,5115
|26,7612
|108,4
|4,2
|Selçuklu (Konya)
|12:21:37 22-11-2024
|38,10194
|32,65639
|6,71
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:16:07 22-11-2024
|38,26
|38,0775
|7
|0,9
|Eşme (Uşak)
|11:59:02 22-11-2024
|38,48722
|29,15417
|7
|1,3
|Vize (Kırklareli)
|11:39:51 22-11-2024
|41,62222
|27,66944
|7
|1
|Murgul (Artvin)
|11:30:48 22-11-2024
|41,26139
|41,57167
|6,98
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:18:48 22-11-2024
|38,22111
|38,06028
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|11:13:59 22-11-2024
|38,09361
|37,69
|7
|1,8
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:13:58 22-11-2024
|38,1227
|37,7648
|8,6
|1,5
|Karlıova (Bingöl)
|10:50:52 22-11-2024
|39,325
|41,12694
|7,28
|2
|Yahyalı (Kayseri)
|10:39:57 22-11-2024
|38,00722
|35,55944
|7
|1,1
|YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI)
|10:39:55 22-11-2024
|37,909
|35,5255
|2,8
|1,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:18:27 22-11-2024
|37,52
|37,06972
|7
|2
|ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)
|10:18:27 22-11-2024
|37,545
|37,0893
|5,8
|1,9
|HAYDARLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|09:57:33 22-11-2024
|37,572
|37,4312
|21,4
|2
|Acıpayam (Denizli)
|09:53:46 22-11-2024
|37,35861
|29,55194
|7
|1,2
|KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
|09:53:46 22-11-2024
|37,3478
|29,5105
|12,1
|1,2
|Eşme (Uşak)
|09:47:06 22-11-2024
|38,40361
|28,92
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|09:45:34 22-11-2024
|38,33111
|38,79139
|7,26
|1,5
|Gördes (Manisa)
|09:34:33 22-11-2024
|38,82694
|28,06889
|7
|0,8
|İncirliova (Aydın)
|09:20:53 22-11-2024
|37,80417
|27,76917
|7
|1,4
|Sivrihisar (Eskişehir)
|08:36:20 22-11-2024
|39,40972
|31,49417
|6,99
|1,7
|SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|08:36:20 22-11-2024
|39,4337
|31,563
|0
|1,9
|Şebinkarahisar (Giresun)
|08:25:24 22-11-2024
|40,25889
|38,44417
|6,84
|1,4
|Ege Denizi - [10.97 km] Bodrum (Muğla)
|08:19:53 22-11-2024
|36,93806
|27,17167
|6,96
|1,6
|Palu (Elazığ)
|08:16:53 22-11-2024
|38,68806
|40,02083
|7
|1,2
|Zile (Tokat)
|08:09:32 22-11-2024
|40,35167
|35,82389
|10,89
|1,8
|KEPEZ-ZILE (TOKAT)
|08:09:32 22-11-2024
|40,331
|35,8043
|7,1
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:32:05 22-11-2024
|38,18611
|38,13583
|7
|2,4
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|07:32:05 22-11-2024
|38,1943
|38,1083
|5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:28:36 22-11-2024
|39,32
|28,11972
|7,37
|1,6
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:35 22-11-2024
|39,2677
|28,1837
|4,7
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|04:24:22 22-11-2024
|38,08694
|37,06361
|7
|2,6
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|04:24:21 22-11-2024
|38,0668
|37,0833
|5
|2,6
|DIPSIZGOL-KAYNASLI (DUZCE)
|03:55:50 22-11-2024
|40,7215
|31,373
|9,9
|2
|Kaynaşlı (Düzce)
|03:54:30 22-11-2024
|40,73056
|31,37083
|7
|2,8
|YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE)
|03:54:30 22-11-2024
|40,7387
|31,3698
|4,4
|3,1
|Saimbeyli (Adana)
|03:44:50 22-11-2024
|37,95444
|36,14417
|7,52
|1,8
|SAIMBEYLI (ADANA)
|03:44:49 22-11-2024
|37,9583
|36,105
|5
|1,5
|Merkez (Yozgat)
|02:59:37 22-11-2024
|39,82028
|34,87667
|9,06
|1,9
|KOCEKKOMU-(YOZGAT)
|02:59:37 22-11-2024
|39,8302
|34,8485
|6,5
|1,9
|Göle (Ardahan)
|02:43:18 22-11-2024
|40,82111
|42,81389
|7,19
|1,9
|Akpınar (Kırşehir)
|02:41:56 22-11-2024
|39,475
|34,00278
|8,77
|1,1
|AKDENIZ
|02:41:10 22-11-2024
|36,3
|25,2988
|5
|1,9
|Göle (Ardahan)
|02:40:17 22-11-2024
|40,8125
|42,82472
|7,42
|2
|Kale (Malatya)
|02:40:01 22-11-2024
|38,34139
|38,78917
|9,98
|2,2
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|02:40:00 22-11-2024
|38,3423
|38,8143
|5
|2,2
|Saimbeyli (Adana)
|02:17:26 22-11-2024
|37,79611
|36,24167
|6,95
|1,2
|Şehzadeler (Manisa)
|02:13:11 22-11-2024
|38,53222
|27,5075
|6,99
|1,4
|Merkez (Yozgat)
|01:48:01 22-11-2024
|39,81722
|34,85611
|11
|1,8
|KOCEKKOMU-(YOZGAT)
|01:48:00 22-11-2024
|39,8497
|34,8633
|5
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|01:45:54 22-11-2024
|39,00222
|27,8775
|7
|1,5
|YUNANISTAN
|01:10:33 22-11-2024
|40,3277
|24,1518
|4,4
|2,6
|Antakya (Hatay)
|01:07:40 22-11-2024
|36,22722
|36,05583
|6,49
|2,2
|CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY)
|01:07:39 22-11-2024
|36,2118
|36,0183
|2,2
|2,2
|Gerger (Adıyaman)
|01:01:22 22-11-2024
|37,99139
|38,85944
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:57:23 22-11-2024
|38,04167
|37,65833
|6,1
|1,2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|00:49:19 22-11-2024
|37,81
|36,26111
|7,01
|1,9
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|00:49:19 22-11-2024
|37,7663
|36,2497
|5,4
|1,6
|Ege Denizi - [46.05 km] Karaburun (İzmir)
|00:38:50 22-11-2024
|38,92417
|26,00139
|14,35
|2
|Ilgaz (Çankırı)
|00:34:23 22-11-2024
|40,89417
|33,60306
|9,16
|2,1
|INKOYU-ILGAZ (CANKIRI)
|00:34:23 22-11-2024
|40,887
|33,6298
|9,5
|2,2
|Kozan (Adana)
|00:22:09 22-11-2024
|37,66194
|35,96028
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|00:20:38 22-11-2024
|38,28389
|38,85083
|7
|1,6
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|00:20:37 22-11-2024
|38,2937
|38,8537
|6,5
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|00:18:42 22-11-2024
|38,23361
|38,72639
|10,89
|1
|Darende (Malatya)
|23:54:40 21-11-2024
|38,42417
|37,47611
|7,02
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|23:54:39 21-11-2024
|38,441
|37,5303
|5
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.41 km] Menderes (İzmir)
|23:26:32 21-11-2024
|37,89778
|26,93944
|7,14
|1,9
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|23:26:31 21-11-2024
|37,7987
|26,8453
|14,5
|2
|KAYABASI-MUT (MERSIN)
|23:19:08 21-11-2024
|36,6085
|33,6707
|24,9
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|23:02:54 21-11-2024
|38,13944
|37,80389
|15,83
|1,3
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:02:54 21-11-2024
|38,0962
|37,7575
|14,9
|1,2
|Şehzadeler (Manisa)
|23:01:34 21-11-2024
|38,52611
|27,52639
|7
|1,7
|BESPINAR-KEMALPASA (IZMIR)
|23:01:34 21-11-2024
|38,5318
|27,4658
|17,3
|1,8
|Darende (Malatya)
|22:51:47 21-11-2024
|38,41667
|37,49861
|7
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:51:47 21-11-2024
|38,4148
|37,5057
|5,4
|1,5
|Kale (Malatya)
|22:42:15 21-11-2024
|38,335
|38,79806
|9,22
|3,6
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|22:42:15 21-11-2024
|38,346
|38,805
|5
|3,6
|AKDENIZ
|22:41:59 21-11-2024
|35,8615
|29,0952
|10,3
|2,8
|Beypazarı (Ankara)
|22:07:50 21-11-2024
|40,19083
|31,74278
|7
|1,8
|KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)
|22:07:49 21-11-2024
|40,1785
|31,8008
|10,6
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:50:05 21-11-2024
|38,06028
|37,26778
|7
|1,7
|GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|21:50:03 21-11-2024
|38,0447
|37,2577
|7,5
|1,8
|Germencik (Aydın)
|21:42:48 21-11-2024
|37,93472
|27,63333
|7
|1,6
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|21:42:48 21-11-2024
|37,9072
|27,6518
|1,4
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|20:46:16 21-11-2024
|38,45111
|38,03583
|6,97
|1,2
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|20:46:15 21-11-2024
|38,5108
|37,9925
|26,4
|1,4
|Merkez (Ardahan)
|20:33:28 21-11-2024
|40,97444
|43,01972
|6,95
|1,4
|GOLCUK-ZILE (TOKAT)
|19:52:16 21-11-2024
|40,1112
|35,9662
|2,6
|1,7
|Sulusaray (Tokat)
|19:52:15 21-11-2024
|40,08611
|36,01972
|6,98
|1,5
|Başçiftlik (Tokat)
|19:06:12 21-11-2024
|40,51667
|37,07028
|7
|1,5
|MEZREA-NIKSAR (TOKAT)
|19:06:12 21-11-2024
|40,4112
|37,054
|23,2
|1,8
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|19:00:50 21-11-2024
|38,2475
|38,6567
|16,6
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|19:00:49 21-11-2024
|38,22167
|38,71806
|9,11
|1,8
|YAYLAUSTU-(KAHRAMANMARAS)
|18:57:37 21-11-2024
|37,5745
|36,547
|5,5
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|18:57:36 21-11-2024
|37,4
|36,43972
|7
|1,5
|Keban (Elazığ)
|18:54:39 21-11-2024
|38,82472
|38,69333
|7
|1,1
|Kağızman (Kars)
|18:45:14 21-11-2024
|40,07278
|42,92806
|7,02
|1,6
|ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS)
|18:45:13 21-11-2024
|40,0728
|42,9938
|23,9
|2,1
|Samandağ (Hatay)
|18:21:54 21-11-2024
|36,20722
|36,04194
|7,22
|1,6
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|18:21:53 21-11-2024
|36,2055
|35,8653
|8,8
|1,7
|Ege Denizi - [22.39 km] Seferihisar (İzmir)
|17:59:04 21-11-2024
|37,87111
|26,89472
|7,05
|1,5
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|17:59:03 21-11-2024
|37,8205
|26,8807
|8,2
|1,7
|Ege Denizi - [06.81 km] Didim (Aydın)
|17:41:04 21-11-2024
|37,52056
|27,17028
|11,25
|2,5
|BATIKOY-DIDIM (AYDIN)
|17:41:04 21-11-2024
|37,5215
|27,1778
|8,7
|2,5
|Bala (Ankara)
|17:01:04 21-11-2024
|39,4875
|32,93028
|11,74
|1,7
|KOCYAYLA-BALA (ANKARA)
|17:01:04 21-11-2024
|39,5012
|32,9623
|6,6
|1,9
|Sumbas (Osmaniye)
|16:36:51 21-11-2024
|37,70278
|36,09583
|7
|2
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|16:36:51 21-11-2024
|37,68
|36,0945
|4
|1,9
|Ege Denizi - [36.54 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:26:05 21-11-2024
|39,20222
|25,8375
|7,01
|2
|Altıeylül (Balıkesir)
|16:06:17 21-11-2024
|39,38222
|27,86583
|7
|1,1
|KARABEYLER-(BALIKESIR)
|16:06:16 21-11-2024
|39,4243
|27,8033
|21,7
|1,1
|Bala (Ankara)
|16:00:14 21-11-2024
|39,50444
|32,94139
|7
|1,9
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:03:52 22-11-2024
|38,18833
|37,36806
|7
|1,6
|KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:03:49 22-11-2024
|38,1748
|37,5468
|29,3
|1,8
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|14:51:08 22-11-2024
|40,4053
|28,8483
|9,9
|2
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|14:46:47 22-11-2024
|40,4092
|28,8562
|7,9
|1,6
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|14:18:35 22-11-2024
|38,7642
|37,4142
|3,8
|1,3
|Merkez (Kırşehir)
|13:53:53 22-11-2024
|39,25444
|34,13333
|7
|0,9
|Darende (Malatya)
|13:50:03 22-11-2024
|38,42667
|37,47028
|6,98
|2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|13:50:02 22-11-2024
|38,4087
|37,5047
|1,8
|2
|Gürün (Sivas)
|13:40:15 22-11-2024
|38,64667
|37,265
|7
|1,7
|YELKEN-GURUN (SIVAS)
|13:40:14 22-11-2024
|38,6193
|37,3258
|5,4
|1,7
|Merkez (Adıyaman)
|13:33:20 22-11-2024
|37,88611
|38,09
|7
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|13:30:23 22-11-2024
|39,23278
|29,26056
|7
|1
|Kestel (Bursa)
|13:25:28 22-11-2024
|40,19611
|29,435
|7,02
|1,5
|Burhaniye (Balıkesir)
|13:21:02 22-11-2024
|39,53472
|27,025
|12,23
|1,2
|Merkez (Erzincan)
|13:18:17 22-11-2024
|39,8075
|39,38556
|6,98
|1,5
|Merkez (Kütahya)
|13:15:59 22-11-2024
|39,65056
|30,0975
|7
|0,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:10:56 22-11-2024
|39,47111
|28,16806
|7
|1,9
|ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:10:55 22-11-2024
|39,418
|28,1355
|6,9
|2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|12:59:17 22-11-2024
|37,735
|37,47389
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|12:56:11 22-11-2024
|38,77417
|39,18861
|6,95
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:49:31 22-11-2024
|38,32472
|38,12028
|7
|1,3
|Van Gölü - [11.25 km] Gevaş (Van)
|12:44:05 22-11-2024
|38,55528
|42,86278
|7
|1,9
|Merkez (Kırklareli)
|12:42:09 22-11-2024
|41,94028
|27,31889
|7
|0,8
|Battalgazi (Malatya)
|12:35:02 22-11-2024
|38,20778
|38,50611
|7
|0,9
|Edremit (Balıkesir)
|12:31:38 22-11-2024
|39,55889
|27,03528
|12,56
|2,1
|Ege Denizi - [56.30 km] Datça (Muğla)
|12:29:50 22-11-2024
|36,52417
|26,85444
|13,2
|3,9
|AKDENIZ
|12:29:50 22-11-2024
|36,5115
|26,7612
|108,4
|4,2
|Selçuklu (Konya)
|12:21:37 22-11-2024
|38,10194
|32,65639
|6,71
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:16:07 22-11-2024
|38,26
|38,0775
|7
|0,9
|Eşme (Uşak)
|11:59:02 22-11-2024
|38,48722
|29,15417
|7
|1,3
|Vize (Kırklareli)
|11:39:51 22-11-2024
|41,62222
|27,66944
|7
|1
|Murgul (Artvin)
|11:30:48 22-11-2024
|41,26139
|41,57167
|6,98
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:18:48 22-11-2024
|38,22111
|38,06028
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|11:13:59 22-11-2024
|38,09361
|37,69
|7
|1,8
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:13:58 22-11-2024
|38,1227
|37,7648
|8,6
|1,5
|Karlıova (Bingöl)
|10:50:52 22-11-2024
|39,325
|41,12694
|7,28
|2
|Yahyalı (Kayseri)
|10:39:57 22-11-2024
|38,00722
|35,55944
|7
|1,1
|YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI)
|10:39:55 22-11-2024
|37,909
|35,5255
|2,8
|1,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:18:27 22-11-2024
|37,52
|37,06972
|7
|2
|ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)
|10:18:27 22-11-2024
|37,545
|37,0893
|5,8
|1,9
|HAYDARLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|09:57:33 22-11-2024
|37,572
|37,4312
|21,4
|2
|Acıpayam (Denizli)
|09:53:46 22-11-2024
|37,35861
|29,55194
|7
|1,2
|KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
|09:53:46 22-11-2024
|37,3478
|29,5105
|12,1
|1,2
|Eşme (Uşak)
|09:47:06 22-11-2024
|38,40361
|28,92
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|09:45:34 22-11-2024
|38,33111
|38,79139
|7,26
|1,5
|Gördes (Manisa)
|09:34:33 22-11-2024
|38,82694
|28,06889
|7
|0,8
|İncirliova (Aydın)
|09:20:53 22-11-2024
|37,80417
|27,76917
|7
|1,4
|Sivrihisar (Eskişehir)
|08:36:20 22-11-2024
|39,40972
|31,49417
|6,99
|1,7
|SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|08:36:20 22-11-2024
|39,4337
|31,563
|0
|1,9
|Şebinkarahisar (Giresun)
|08:25:24 22-11-2024
|40,25889
|38,44417
|6,84
|1,4
|Ege Denizi - [10.97 km] Bodrum (Muğla)
|08:19:53 22-11-2024
|36,93806
|27,17167
|6,96
|1,6
|Palu (Elazığ)
|08:16:53 22-11-2024
|38,68806
|40,02083
|7
|1,2
|Zile (Tokat)
|08:09:32 22-11-2024
|40,35167
|35,82389
|10,89
|1,8
|KEPEZ-ZILE (TOKAT)
|08:09:32 22-11-2024
|40,331
|35,8043
|7,1
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:32:05 22-11-2024
|38,18611
|38,13583
|7
|2,4
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|07:32:05 22-11-2024
|38,1943
|38,1083
|5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:28:36 22-11-2024
|39,32
|28,11972
|7,37
|1,6
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:35 22-11-2024
|39,2677
|28,1837
|4,7
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|04:24:22 22-11-2024
|38,08694
|37,06361
|7
|2,6
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|04:24:21 22-11-2024
|38,0668
|37,0833
|5
|2,6
|DIPSIZGOL-KAYNASLI (DUZCE)
|03:55:50 22-11-2024
|40,7215
|31,373
|9,9
|2
|Kaynaşlı (Düzce)
|03:54:30 22-11-2024
|40,73056
|31,37083
|7
|2,8
|YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE)
|03:54:30 22-11-2024
|40,7387
|31,3698
|4,4
|3,1
|Saimbeyli (Adana)
|03:44:50 22-11-2024
|37,95444
|36,14417
|7,52
|1,8
|SAIMBEYLI (ADANA)
|03:44:49 22-11-2024
|37,9583
|36,105
|5
|1,5
|Merkez (Yozgat)
|02:59:37 22-11-2024
|39,82028
|34,87667
|9,06
|1,9
|KOCEKKOMU-(YOZGAT)
|02:59:37 22-11-2024
|39,8302
|34,8485
|6,5
|1,9
|Göle (Ardahan)
|02:43:18 22-11-2024
|40,82111
|42,81389
|7,19
|1,9
|Akpınar (Kırşehir)
|02:41:56 22-11-2024
|39,475
|34,00278
|8,77
|1,1
|AKDENIZ
|02:41:10 22-11-2024
|36,3
|25,2988
|5
|1,9
|Göle (Ardahan)
|02:40:17 22-11-2024
|40,8125
|42,82472
|7,42
|2
|Kale (Malatya)
|02:40:01 22-11-2024
|38,34139
|38,78917
|9,98
|2,2
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|02:40:00 22-11-2024
|38,3423
|38,8143
|5
|2,2
|Saimbeyli (Adana)
|02:17:26 22-11-2024
|37,79611
|36,24167
|6,95
|1,2
|Şehzadeler (Manisa)
|02:13:11 22-11-2024
|38,53222
|27,5075
|6,99
|1,4
|Merkez (Yozgat)
|01:48:01 22-11-2024
|39,81722
|34,85611
|11
|1,8
|KOCEKKOMU-(YOZGAT)
|01:48:00 22-11-2024
|39,8497
|34,8633
|5
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|01:45:54 22-11-2024
|39,00222
|27,8775
|7
|1,5
|YUNANISTAN
|01:10:33 22-11-2024
|40,3277
|24,1518
|4,4
|2,6
|Antakya (Hatay)
|01:07:40 22-11-2024
|36,22722
|36,05583
|6,49
|2,2
|CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY)
|01:07:39 22-11-2024
|36,2118
|36,0183
|2,2
|2,2
|Gerger (Adıyaman)
|01:01:22 22-11-2024
|37,99139
|38,85944
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:57:23 22-11-2024
|38,04167
|37,65833
|6,1
|1,2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|00:49:19 22-11-2024
|37,81
|36,26111
|7,01
|1,9
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|00:49:19 22-11-2024
|37,7663
|36,2497
|5,4
|1,6
|Ege Denizi - [46.05 km] Karaburun (İzmir)
|00:38:50 22-11-2024
|38,92417
|26,00139
|14,35
|2
|Ilgaz (Çankırı)
|00:34:23 22-11-2024
|40,89417
|33,60306
|9,16
|2,1
|INKOYU-ILGAZ (CANKIRI)
|00:34:23 22-11-2024
|40,887
|33,6298
|9,5
|2,2
|Kozan (Adana)
|00:22:09 22-11-2024
|37,66194
|35,96028
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|00:20:38 22-11-2024
|38,28389
|38,85083
|7
|1,6
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|00:20:37 22-11-2024
|38,2937
|38,8537
|6,5
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|00:18:42 22-11-2024
|38,23361
|38,72639
|10,89
|1
|Darende (Malatya)
|23:54:40 21-11-2024
|38,42417
|37,47611
|7,02
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|23:54:39 21-11-2024
|38,441
|37,5303
|5
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.41 km] Menderes (İzmir)
|23:26:32 21-11-2024
|37,89778
|26,93944
|7,14
|1,9
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|23:26:31 21-11-2024
|37,7987
|26,8453
|14,5
|2
|KAYABASI-MUT (MERSIN)
|23:19:08 21-11-2024
|36,6085
|33,6707
|24,9
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|23:02:54 21-11-2024
|38,13944
|37,80389
|15,83
|1,3
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:02:54 21-11-2024
|38,0962
|37,7575
|14,9
|1,2
|Şehzadeler (Manisa)
|23:01:34 21-11-2024
|38,52611
|27,52639
|7
|1,7
|BESPINAR-KEMALPASA (IZMIR)
|23:01:34 21-11-2024
|38,5318
|27,4658
|17,3
|1,8
|Darende (Malatya)
|22:51:47 21-11-2024
|38,41667
|37,49861
|7
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:51:47 21-11-2024
|38,4148
|37,5057
|5,4
|1,5
|Kale (Malatya)
|22:42:15 21-11-2024
|38,335
|38,79806
|9,22
|3,6
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|22:42:15 21-11-2024
|38,346
|38,805
|5
|3,6
|AKDENIZ
|22:41:59 21-11-2024
|35,8615
|29,0952
|10,3
|2,8
|Beypazarı (Ankara)
|22:07:50 21-11-2024
|40,19083
|31,74278
|7
|1,8
|KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)
|22:07:49 21-11-2024
|40,1785
|31,8008
|10,6
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:50:05 21-11-2024
|38,06028
|37,26778
|7
|1,7
|GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|21:50:03 21-11-2024
|38,0447
|37,2577
|7,5
|1,8
|Germencik (Aydın)
|21:42:48 21-11-2024
|37,93472
|27,63333
|7
|1,6
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|21:42:48 21-11-2024
|37,9072
|27,6518
|1,4
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|20:46:16 21-11-2024
|38,45111
|38,03583
|6,97
|1,2
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|20:46:15 21-11-2024
|38,5108
|37,9925
|26,4
|1,4
|Merkez (Ardahan)
|20:33:28 21-11-2024
|40,97444
|43,01972
|6,95
|1,4
|GOLCUK-ZILE (TOKAT)
|19:52:16 21-11-2024
|40,1112
|35,9662
|2,6
|1,7
|Sulusaray (Tokat)
|19:52:15 21-11-2024
|40,08611
|36,01972
|6,98
|1,5
|Başçiftlik (Tokat)
|19:06:12 21-11-2024
|40,51667
|37,07028
|7
|1,5
|MEZREA-NIKSAR (TOKAT)
|19:06:12 21-11-2024
|40,4112
|37,054
|23,2
|1,8
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|19:00:50 21-11-2024
|38,2475
|38,6567
|16,6
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|19:00:49 21-11-2024
|38,22167
|38,71806
|9,11
|1,8
|YAYLAUSTU-(KAHRAMANMARAS)
|18:57:37 21-11-2024
|37,5745
|36,547
|5,5
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|18:57:36 21-11-2024
|37,4
|36,43972
|7
|1,5
|Keban (Elazığ)
|18:54:39 21-11-2024
|38,82472
|38,69333
|7
|1,1
|Kağızman (Kars)
|18:45:14 21-11-2024
|40,07278
|42,92806
|7,02
|1,6
|ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS)
|18:45:13 21-11-2024
|40,0728
|42,9938
|23,9
|2,1
|Samandağ (Hatay)
|18:21:54 21-11-2024
|36,20722
|36,04194
|7,22
|1,6
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|18:21:53 21-11-2024
|36,2055
|35,8653
|8,8
|1,7
|Ege Denizi - [22.39 km] Seferihisar (İzmir)
|17:59:04 21-11-2024
|37,87111
|26,89472
|7,05
|1,5
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|17:59:03 21-11-2024
|37,8205
|26,8807
|8,2
|1,7
|Ege Denizi - [06.81 km] Didim (Aydın)
|17:41:04 21-11-2024
|37,52056
|27,17028
|11,25
|2,5
|BATIKOY-DIDIM (AYDIN)
|17:41:04 21-11-2024
|37,5215
|27,1778
|8,7
|2,5
|Bala (Ankara)
|17:01:04 21-11-2024
|39,4875
|32,93028
|11,74
|1,7
|KOCYAYLA-BALA (ANKARA)
|17:01:04 21-11-2024
|39,5012
|32,9623
|6,6
|1,9
|Sumbas (Osmaniye)
|16:36:51 21-11-2024
|37,70278
|36,09583
|7
|2
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|16:36:51 21-11-2024
|37,68
|36,0945
|4
|1,9
|Ege Denizi - [36.54 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:26:05 21-11-2024
|39,20222
|25,8375
|7,01
|2
|Altıeylül (Balıkesir)
|16:06:17 21-11-2024
|39,38222
|27,86583
|7
|1,1
|KARABEYLER-(BALIKESIR)
|16:06:16 21-11-2024
|39,4243
|27,8033
|21,7
|1,1
|Bala (Ankara)
|16:00:14 21-11-2024
|39,50444
|32,94139
|7
|1,9
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