Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Kasım 2024

22 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:03:52 22-11-2024 38,18833 37,36806 7 1,6
KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:03:49 22-11-2024 38,1748 37,5468 29,3 1,8
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 14:51:08 22-11-2024 40,4053 28,8483 9,9 2
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 14:46:47 22-11-2024 40,4092 28,8562 7,9 1,6
YUVA-GURUN (SIVAS) 14:18:35 22-11-2024 38,7642 37,4142 3,8 1,3
Merkez (Kırşehir) 13:53:53 22-11-2024 39,25444 34,13333 7 0,9
Darende (Malatya) 13:50:03 22-11-2024 38,42667 37,47028 6,98 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:50:02 22-11-2024 38,4087 37,5047 1,8 2
Gürün (Sivas) 13:40:15 22-11-2024 38,64667 37,265 7 1,7
YELKEN-GURUN (SIVAS) 13:40:14 22-11-2024 38,6193 37,3258 5,4 1,7
Merkez (Adıyaman) 13:33:20 22-11-2024 37,88611 38,09 7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 13:30:23 22-11-2024 39,23278 29,26056 7 1
Kestel (Bursa) 13:25:28 22-11-2024 40,19611 29,435 7,02 1,5
Burhaniye (Balıkesir) 13:21:02 22-11-2024 39,53472 27,025 12,23 1,2
Merkez (Erzincan) 13:18:17 22-11-2024 39,8075 39,38556 6,98 1,5
Merkez (Kütahya) 13:15:59 22-11-2024 39,65056 30,0975 7 0,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:10:56 22-11-2024 39,47111 28,16806 7 1,9
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:10:55 22-11-2024 39,418 28,1355 6,9 2
Gölbaşı (Adıyaman) 12:59:17 22-11-2024 37,735 37,47389 7 1,1
Merkez (Elazığ) 12:56:11 22-11-2024 38,77417 39,18861 6,95 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:49:31 22-11-2024 38,32472 38,12028 7 1,3
Van Gölü - [11.25 km] Gevaş (Van) 12:44:05 22-11-2024 38,55528 42,86278 7 1,9
Merkez (Kırklareli) 12:42:09 22-11-2024 41,94028 27,31889 7 0,8
Battalgazi (Malatya) 12:35:02 22-11-2024 38,20778 38,50611 7 0,9
Edremit (Balıkesir) 12:31:38 22-11-2024 39,55889 27,03528 12,56 2,1
Ege Denizi - [56.30 km] Datça (Muğla) 12:29:50 22-11-2024 36,52417 26,85444 13,2 3,9
AKDENIZ 12:29:50 22-11-2024 36,5115 26,7612 108,4 4,2
Selçuklu (Konya) 12:21:37 22-11-2024 38,10194 32,65639 6,71 1
Akçadağ (Malatya) 12:16:07 22-11-2024 38,26 38,0775 7 0,9
Eşme (Uşak) 11:59:02 22-11-2024 38,48722 29,15417 7 1,3
Vize (Kırklareli) 11:39:51 22-11-2024 41,62222 27,66944 7 1
Murgul (Artvin) 11:30:48 22-11-2024 41,26139 41,57167 6,98 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 11:18:48 22-11-2024 38,22111 38,06028 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 11:13:59 22-11-2024 38,09361 37,69 7 1,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:13:58 22-11-2024 38,1227 37,7648 8,6 1,5
Karlıova (Bingöl) 10:50:52 22-11-2024 39,325 41,12694 7,28 2
Yahyalı (Kayseri) 10:39:57 22-11-2024 38,00722 35,55944 7 1,1
YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI) 10:39:55 22-11-2024 37,909 35,5255 2,8 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:18:27 22-11-2024 37,52 37,06972 7 2
ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) 10:18:27 22-11-2024 37,545 37,0893 5,8 1,9
HAYDARLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 09:57:33 22-11-2024 37,572 37,4312 21,4 2
Acıpayam (Denizli) 09:53:46 22-11-2024 37,35861 29,55194 7 1,2
KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) 09:53:46 22-11-2024 37,3478 29,5105 12,1 1,2
Eşme (Uşak) 09:47:06 22-11-2024 38,40361 28,92 7 1,4
Kale (Malatya) 09:45:34 22-11-2024 38,33111 38,79139 7,26 1,5
Gördes (Manisa) 09:34:33 22-11-2024 38,82694 28,06889 7 0,8
İncirliova (Aydın) 09:20:53 22-11-2024 37,80417 27,76917 7 1,4
Sivrihisar (Eskişehir) 08:36:20 22-11-2024 39,40972 31,49417 6,99 1,7
SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 08:36:20 22-11-2024 39,4337 31,563 0 1,9
Şebinkarahisar (Giresun) 08:25:24 22-11-2024 40,25889 38,44417 6,84 1,4
Ege Denizi - [10.97 km] Bodrum (Muğla) 08:19:53 22-11-2024 36,93806 27,17167 6,96 1,6
Palu (Elazığ) 08:16:53 22-11-2024 38,68806 40,02083 7 1,2
Zile (Tokat) 08:09:32 22-11-2024 40,35167 35,82389 10,89 1,8
KEPEZ-ZILE (TOKAT) 08:09:32 22-11-2024 40,331 35,8043 7,1 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:32:05 22-11-2024 38,18611 38,13583 7 2,4
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 07:32:05 22-11-2024 38,1943 38,1083 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:36 22-11-2024 39,32 28,11972 7,37 1,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:35 22-11-2024 39,2677 28,1837 4,7 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:24:22 22-11-2024 38,08694 37,06361 7 2,6
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 04:24:21 22-11-2024 38,0668 37,0833 5 2,6
DIPSIZGOL-KAYNASLI (DUZCE) 03:55:50 22-11-2024 40,7215 31,373 9,9 2
Kaynaşlı (Düzce) 03:54:30 22-11-2024 40,73056 31,37083 7 2,8
YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE) 03:54:30 22-11-2024 40,7387 31,3698 4,4 3,1
Saimbeyli (Adana) 03:44:50 22-11-2024 37,95444 36,14417 7,52 1,8
SAIMBEYLI (ADANA) 03:44:49 22-11-2024 37,9583 36,105 5 1,5
Merkez (Yozgat) 02:59:37 22-11-2024 39,82028 34,87667 9,06 1,9
KOCEKKOMU-(YOZGAT) 02:59:37 22-11-2024 39,8302 34,8485 6,5 1,9
Göle (Ardahan) 02:43:18 22-11-2024 40,82111 42,81389 7,19 1,9
Akpınar (Kırşehir) 02:41:56 22-11-2024 39,475 34,00278 8,77 1,1
AKDENIZ 02:41:10 22-11-2024 36,3 25,2988 5 1,9
Göle (Ardahan) 02:40:17 22-11-2024 40,8125 42,82472 7,42 2
Kale (Malatya) 02:40:01 22-11-2024 38,34139 38,78917 9,98 2,2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 02:40:00 22-11-2024 38,3423 38,8143 5 2,2
Saimbeyli (Adana) 02:17:26 22-11-2024 37,79611 36,24167 6,95 1,2
Şehzadeler (Manisa) 02:13:11 22-11-2024 38,53222 27,5075 6,99 1,4
Merkez (Yozgat) 01:48:01 22-11-2024 39,81722 34,85611 11 1,8
KOCEKKOMU-(YOZGAT) 01:48:00 22-11-2024 39,8497 34,8633 5 1,8
Akhisar (Manisa) 01:45:54 22-11-2024 39,00222 27,8775 7 1,5
YUNANISTAN 01:10:33 22-11-2024 40,3277 24,1518 4,4 2,6
Antakya (Hatay) 01:07:40 22-11-2024 36,22722 36,05583 6,49 2,2
CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) 01:07:39 22-11-2024 36,2118 36,0183 2,2 2,2
Gerger (Adıyaman) 01:01:22 22-11-2024 37,99139 38,85944 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 00:57:23 22-11-2024 38,04167 37,65833 6,1 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 00:49:19 22-11-2024 37,81 36,26111 7,01 1,9
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 00:49:19 22-11-2024 37,7663 36,2497 5,4 1,6
Ege Denizi - [46.05 km] Karaburun (İzmir) 00:38:50 22-11-2024 38,92417 26,00139 14,35 2
Ilgaz (Çankırı) 00:34:23 22-11-2024 40,89417 33,60306 9,16 2,1
INKOYU-ILGAZ (CANKIRI) 00:34:23 22-11-2024 40,887 33,6298 9,5 2,2
Kozan (Adana) 00:22:09 22-11-2024 37,66194 35,96028 7 1,1
Pütürge (Malatya) 00:20:38 22-11-2024 38,28389 38,85083 7 1,6
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 00:20:37 22-11-2024 38,2937 38,8537 6,5 1,7
Pütürge (Malatya) 00:18:42 22-11-2024 38,23361 38,72639 10,89 1
Darende (Malatya) 23:54:40 21-11-2024 38,42417 37,47611 7,02 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:54:39 21-11-2024 38,441 37,5303 5 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.41 km] Menderes (İzmir) 23:26:32 21-11-2024 37,89778 26,93944 7,14 1,9
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 23:26:31 21-11-2024 37,7987 26,8453 14,5 2
KAYABASI-MUT (MERSIN) 23:19:08 21-11-2024 36,6085 33,6707 24,9 1,2
Doğanşehir (Malatya) 23:02:54 21-11-2024 38,13944 37,80389 15,83 1,3
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:02:54 21-11-2024 38,0962 37,7575 14,9 1,2
Şehzadeler (Manisa) 23:01:34 21-11-2024 38,52611 27,52639 7 1,7
BESPINAR-KEMALPASA (IZMIR) 23:01:34 21-11-2024 38,5318 27,4658 17,3 1,8
Darende (Malatya) 22:51:47 21-11-2024 38,41667 37,49861 7 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:51:47 21-11-2024 38,4148 37,5057 5,4 1,5
Kale (Malatya) 22:42:15 21-11-2024 38,335 38,79806 9,22 3,6
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 22:42:15 21-11-2024 38,346 38,805 5 3,6
AKDENIZ 22:41:59 21-11-2024 35,8615 29,0952 10,3 2,8
Beypazarı (Ankara) 22:07:50 21-11-2024 40,19083 31,74278 7 1,8
KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) 22:07:49 21-11-2024 40,1785 31,8008 10,6 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:50:05 21-11-2024 38,06028 37,26778 7 1,7
GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 21:50:03 21-11-2024 38,0447 37,2577 7,5 1,8
Germencik (Aydın) 21:42:48 21-11-2024 37,93472 27,63333 7 1,6
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 21:42:48 21-11-2024 37,9072 27,6518 1,4 1,5
Akçadağ (Malatya) 20:46:16 21-11-2024 38,45111 38,03583 6,97 1,2
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 20:46:15 21-11-2024 38,5108 37,9925 26,4 1,4
Merkez (Ardahan) 20:33:28 21-11-2024 40,97444 43,01972 6,95 1,4
GOLCUK-ZILE (TOKAT) 19:52:16 21-11-2024 40,1112 35,9662 2,6 1,7
Sulusaray (Tokat) 19:52:15 21-11-2024 40,08611 36,01972 6,98 1,5
Başçiftlik (Tokat) 19:06:12 21-11-2024 40,51667 37,07028 7 1,5
MEZREA-NIKSAR (TOKAT) 19:06:12 21-11-2024 40,4112 37,054 23,2 1,8
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 19:00:50 21-11-2024 38,2475 38,6567 16,6 1,6
Pütürge (Malatya) 19:00:49 21-11-2024 38,22167 38,71806 9,11 1,8
YAYLAUSTU-(KAHRAMANMARAS) 18:57:37 21-11-2024 37,5745 36,547 5,5 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 18:57:36 21-11-2024 37,4 36,43972 7 1,5
Keban (Elazığ) 18:54:39 21-11-2024 38,82472 38,69333 7 1,1
Kağızman (Kars) 18:45:14 21-11-2024 40,07278 42,92806 7,02 1,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 18:45:13 21-11-2024 40,0728 42,9938 23,9 2,1
Samandağ (Hatay) 18:21:54 21-11-2024 36,20722 36,04194 7,22 1,6
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 18:21:53 21-11-2024 36,2055 35,8653 8,8 1,7
Ege Denizi - [22.39 km] Seferihisar (İzmir) 17:59:04 21-11-2024 37,87111 26,89472 7,05 1,5
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 17:59:03 21-11-2024 37,8205 26,8807 8,2 1,7
Ege Denizi - [06.81 km] Didim (Aydın) 17:41:04 21-11-2024 37,52056 27,17028 11,25 2,5
BATIKOY-DIDIM (AYDIN) 17:41:04 21-11-2024 37,5215 27,1778 8,7 2,5
Bala (Ankara) 17:01:04 21-11-2024 39,4875 32,93028 11,74 1,7
KOCYAYLA-BALA (ANKARA) 17:01:04 21-11-2024 39,5012 32,9623 6,6 1,9
Sumbas (Osmaniye) 16:36:51 21-11-2024 37,70278 36,09583 7 2
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 16:36:51 21-11-2024 37,68 36,0945 4 1,9
Ege Denizi - [36.54 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:26:05 21-11-2024 39,20222 25,8375 7,01 2
Altıeylül (Balıkesir) 16:06:17 21-11-2024 39,38222 27,86583 7 1,1
KARABEYLER-(BALIKESIR) 16:06:16 21-11-2024 39,4243 27,8033 21,7 1,1
Bala (Ankara) 16:00:14 21-11-2024 39,50444 32,94139 7 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:03:52 22-11-2024 38,18833 37,36806 7 1,6
KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:03:49 22-11-2024 38,1748 37,5468 29,3 1,8
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 14:51:08 22-11-2024 40,4053 28,8483 9,9 2
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 14:46:47 22-11-2024 40,4092 28,8562 7,9 1,6
YUVA-GURUN (SIVAS) 14:18:35 22-11-2024 38,7642 37,4142 3,8 1,3
Merkez (Kırşehir) 13:53:53 22-11-2024 39,25444 34,13333 7 0,9
Darende (Malatya) 13:50:03 22-11-2024 38,42667 37,47028 6,98 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:50:02 22-11-2024 38,4087 37,5047 1,8 2
Gürün (Sivas) 13:40:15 22-11-2024 38,64667 37,265 7 1,7
YELKEN-GURUN (SIVAS) 13:40:14 22-11-2024 38,6193 37,3258 5,4 1,7
Merkez (Adıyaman) 13:33:20 22-11-2024 37,88611 38,09 7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 13:30:23 22-11-2024 39,23278 29,26056 7 1
Kestel (Bursa) 13:25:28 22-11-2024 40,19611 29,435 7,02 1,5
Burhaniye (Balıkesir) 13:21:02 22-11-2024 39,53472 27,025 12,23 1,2
Merkez (Erzincan) 13:18:17 22-11-2024 39,8075 39,38556 6,98 1,5
Merkez (Kütahya) 13:15:59 22-11-2024 39,65056 30,0975 7 0,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:10:56 22-11-2024 39,47111 28,16806 7 1,9
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:10:55 22-11-2024 39,418 28,1355 6,9 2
Gölbaşı (Adıyaman) 12:59:17 22-11-2024 37,735 37,47389 7 1,1
Merkez (Elazığ) 12:56:11 22-11-2024 38,77417 39,18861 6,95 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:49:31 22-11-2024 38,32472 38,12028 7 1,3
Van Gölü - [11.25 km] Gevaş (Van) 12:44:05 22-11-2024 38,55528 42,86278 7 1,9
Merkez (Kırklareli) 12:42:09 22-11-2024 41,94028 27,31889 7 0,8
Battalgazi (Malatya) 12:35:02 22-11-2024 38,20778 38,50611 7 0,9
Edremit (Balıkesir) 12:31:38 22-11-2024 39,55889 27,03528 12,56 2,1
Ege Denizi - [56.30 km] Datça (Muğla) 12:29:50 22-11-2024 36,52417 26,85444 13,2 3,9
AKDENIZ 12:29:50 22-11-2024 36,5115 26,7612 108,4 4,2
Selçuklu (Konya) 12:21:37 22-11-2024 38,10194 32,65639 6,71 1
Akçadağ (Malatya) 12:16:07 22-11-2024 38,26 38,0775 7 0,9
Eşme (Uşak) 11:59:02 22-11-2024 38,48722 29,15417 7 1,3
Vize (Kırklareli) 11:39:51 22-11-2024 41,62222 27,66944 7 1
Murgul (Artvin) 11:30:48 22-11-2024 41,26139 41,57167 6,98 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 11:18:48 22-11-2024 38,22111 38,06028 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 11:13:59 22-11-2024 38,09361 37,69 7 1,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:13:58 22-11-2024 38,1227 37,7648 8,6 1,5
Karlıova (Bingöl) 10:50:52 22-11-2024 39,325 41,12694 7,28 2
Yahyalı (Kayseri) 10:39:57 22-11-2024 38,00722 35,55944 7 1,1
YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI) 10:39:55 22-11-2024 37,909 35,5255 2,8 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:18:27 22-11-2024 37,52 37,06972 7 2
ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) 10:18:27 22-11-2024 37,545 37,0893 5,8 1,9
HAYDARLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 09:57:33 22-11-2024 37,572 37,4312 21,4 2
Acıpayam (Denizli) 09:53:46 22-11-2024 37,35861 29,55194 7 1,2
KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) 09:53:46 22-11-2024 37,3478 29,5105 12,1 1,2
Eşme (Uşak) 09:47:06 22-11-2024 38,40361 28,92 7 1,4
Kale (Malatya) 09:45:34 22-11-2024 38,33111 38,79139 7,26 1,5
Gördes (Manisa) 09:34:33 22-11-2024 38,82694 28,06889 7 0,8
İncirliova (Aydın) 09:20:53 22-11-2024 37,80417 27,76917 7 1,4
Sivrihisar (Eskişehir) 08:36:20 22-11-2024 39,40972 31,49417 6,99 1,7
SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 08:36:20 22-11-2024 39,4337 31,563 0 1,9
Şebinkarahisar (Giresun) 08:25:24 22-11-2024 40,25889 38,44417 6,84 1,4
Ege Denizi - [10.97 km] Bodrum (Muğla) 08:19:53 22-11-2024 36,93806 27,17167 6,96 1,6
Palu (Elazığ) 08:16:53 22-11-2024 38,68806 40,02083 7 1,2
Zile (Tokat) 08:09:32 22-11-2024 40,35167 35,82389 10,89 1,8
KEPEZ-ZILE (TOKAT) 08:09:32 22-11-2024 40,331 35,8043 7,1 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:32:05 22-11-2024 38,18611 38,13583 7 2,4
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 07:32:05 22-11-2024 38,1943 38,1083 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:36 22-11-2024 39,32 28,11972 7,37 1,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:35 22-11-2024 39,2677 28,1837 4,7 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:24:22 22-11-2024 38,08694 37,06361 7 2,6
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 04:24:21 22-11-2024 38,0668 37,0833 5 2,6
DIPSIZGOL-KAYNASLI (DUZCE) 03:55:50 22-11-2024 40,7215 31,373 9,9 2
Kaynaşlı (Düzce) 03:54:30 22-11-2024 40,73056 31,37083 7 2,8
YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE) 03:54:30 22-11-2024 40,7387 31,3698 4,4 3,1
Saimbeyli (Adana) 03:44:50 22-11-2024 37,95444 36,14417 7,52 1,8
SAIMBEYLI (ADANA) 03:44:49 22-11-2024 37,9583 36,105 5 1,5
Merkez (Yozgat) 02:59:37 22-11-2024 39,82028 34,87667 9,06 1,9
KOCEKKOMU-(YOZGAT) 02:59:37 22-11-2024 39,8302 34,8485 6,5 1,9
Göle (Ardahan) 02:43:18 22-11-2024 40,82111 42,81389 7,19 1,9
Akpınar (Kırşehir) 02:41:56 22-11-2024 39,475 34,00278 8,77 1,1
AKDENIZ 02:41:10 22-11-2024 36,3 25,2988 5 1,9
Göle (Ardahan) 02:40:17 22-11-2024 40,8125 42,82472 7,42 2
Kale (Malatya) 02:40:01 22-11-2024 38,34139 38,78917 9,98 2,2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 02:40:00 22-11-2024 38,3423 38,8143 5 2,2
Saimbeyli (Adana) 02:17:26 22-11-2024 37,79611 36,24167 6,95 1,2
Şehzadeler (Manisa) 02:13:11 22-11-2024 38,53222 27,5075 6,99 1,4
Merkez (Yozgat) 01:48:01 22-11-2024 39,81722 34,85611 11 1,8
KOCEKKOMU-(YOZGAT) 01:48:00 22-11-2024 39,8497 34,8633 5 1,8
Akhisar (Manisa) 01:45:54 22-11-2024 39,00222 27,8775 7 1,5
YUNANISTAN 01:10:33 22-11-2024 40,3277 24,1518 4,4 2,6
Antakya (Hatay) 01:07:40 22-11-2024 36,22722 36,05583 6,49 2,2
CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) 01:07:39 22-11-2024 36,2118 36,0183 2,2 2,2
Gerger (Adıyaman) 01:01:22 22-11-2024 37,99139 38,85944 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 00:57:23 22-11-2024 38,04167 37,65833 6,1 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 00:49:19 22-11-2024 37,81 36,26111 7,01 1,9
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 00:49:19 22-11-2024 37,7663 36,2497 5,4 1,6
Ege Denizi - [46.05 km] Karaburun (İzmir) 00:38:50 22-11-2024 38,92417 26,00139 14,35 2
Ilgaz (Çankırı) 00:34:23 22-11-2024 40,89417 33,60306 9,16 2,1
INKOYU-ILGAZ (CANKIRI) 00:34:23 22-11-2024 40,887 33,6298 9,5 2,2
Kozan (Adana) 00:22:09 22-11-2024 37,66194 35,96028 7 1,1
Pütürge (Malatya) 00:20:38 22-11-2024 38,28389 38,85083 7 1,6
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 00:20:37 22-11-2024 38,2937 38,8537 6,5 1,7
Pütürge (Malatya) 00:18:42 22-11-2024 38,23361 38,72639 10,89 1
Darende (Malatya) 23:54:40 21-11-2024 38,42417 37,47611 7,02 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:54:39 21-11-2024 38,441 37,5303 5 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.41 km] Menderes (İzmir) 23:26:32 21-11-2024 37,89778 26,93944 7,14 1,9
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 23:26:31 21-11-2024 37,7987 26,8453 14,5 2
KAYABASI-MUT (MERSIN) 23:19:08 21-11-2024 36,6085 33,6707 24,9 1,2
Doğanşehir (Malatya) 23:02:54 21-11-2024 38,13944 37,80389 15,83 1,3
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:02:54 21-11-2024 38,0962 37,7575 14,9 1,2
Şehzadeler (Manisa) 23:01:34 21-11-2024 38,52611 27,52639 7 1,7
BESPINAR-KEMALPASA (IZMIR) 23:01:34 21-11-2024 38,5318 27,4658 17,3 1,8
Darende (Malatya) 22:51:47 21-11-2024 38,41667 37,49861 7 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:51:47 21-11-2024 38,4148 37,5057 5,4 1,5
Kale (Malatya) 22:42:15 21-11-2024 38,335 38,79806 9,22 3,6
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 22:42:15 21-11-2024 38,346 38,805 5 3,6
AKDENIZ 22:41:59 21-11-2024 35,8615 29,0952 10,3 2,8
Beypazarı (Ankara) 22:07:50 21-11-2024 40,19083 31,74278 7 1,8
KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) 22:07:49 21-11-2024 40,1785 31,8008 10,6 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:50:05 21-11-2024 38,06028 37,26778 7 1,7
GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 21:50:03 21-11-2024 38,0447 37,2577 7,5 1,8
Germencik (Aydın) 21:42:48 21-11-2024 37,93472 27,63333 7 1,6
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 21:42:48 21-11-2024 37,9072 27,6518 1,4 1,5
Akçadağ (Malatya) 20:46:16 21-11-2024 38,45111 38,03583 6,97 1,2
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 20:46:15 21-11-2024 38,5108 37,9925 26,4 1,4
Merkez (Ardahan) 20:33:28 21-11-2024 40,97444 43,01972 6,95 1,4
GOLCUK-ZILE (TOKAT) 19:52:16 21-11-2024 40,1112 35,9662 2,6 1,7
Sulusaray (Tokat) 19:52:15 21-11-2024 40,08611 36,01972 6,98 1,5
Başçiftlik (Tokat) 19:06:12 21-11-2024 40,51667 37,07028 7 1,5
MEZREA-NIKSAR (TOKAT) 19:06:12 21-11-2024 40,4112 37,054 23,2 1,8
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 19:00:50 21-11-2024 38,2475 38,6567 16,6 1,6
Pütürge (Malatya) 19:00:49 21-11-2024 38,22167 38,71806 9,11 1,8
YAYLAUSTU-(KAHRAMANMARAS) 18:57:37 21-11-2024 37,5745 36,547 5,5 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 18:57:36 21-11-2024 37,4 36,43972 7 1,5
Keban (Elazığ) 18:54:39 21-11-2024 38,82472 38,69333 7 1,1
Kağızman (Kars) 18:45:14 21-11-2024 40,07278 42,92806 7,02 1,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 18:45:13 21-11-2024 40,0728 42,9938 23,9 2,1
Samandağ (Hatay) 18:21:54 21-11-2024 36,20722 36,04194 7,22 1,6
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 18:21:53 21-11-2024 36,2055 35,8653 8,8 1,7
Ege Denizi - [22.39 km] Seferihisar (İzmir) 17:59:04 21-11-2024 37,87111 26,89472 7,05 1,5
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 17:59:03 21-11-2024 37,8205 26,8807 8,2 1,7
Ege Denizi - [06.81 km] Didim (Aydın) 17:41:04 21-11-2024 37,52056 27,17028 11,25 2,5
BATIKOY-DIDIM (AYDIN) 17:41:04 21-11-2024 37,5215 27,1778 8,7 2,5
Bala (Ankara) 17:01:04 21-11-2024 39,4875 32,93028 11,74 1,7
KOCYAYLA-BALA (ANKARA) 17:01:04 21-11-2024 39,5012 32,9623 6,6 1,9
Sumbas (Osmaniye) 16:36:51 21-11-2024 37,70278 36,09583 7 2
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 16:36:51 21-11-2024 37,68 36,0945 4 1,9
Ege Denizi - [36.54 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:26:05 21-11-2024 39,20222 25,8375 7,01 2
Altıeylül (Balıkesir) 16:06:17 21-11-2024 39,38222 27,86583 7 1,1
KARABEYLER-(BALIKESIR) 16:06:16 21-11-2024 39,4243 27,8033 21,7 1,1
Bala (Ankara) 16:00:14 21-11-2024 39,50444 32,94139 7 1,9

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Dünyada bir ilk: Robotik cerrah ile çift akciğer nakli yapıldı

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