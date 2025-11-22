Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Kasım 2025
22.11.2025 00:00
Son Güncelleme: 22.11.2025 01:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Kasım 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
22 Kasım 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Simav (Kütahya)
|22 Kasım 2025 00:34
|39.2392
|28.9678
|11.68
|3.50
|Simav (Kütahya)
|22 Kasım 2025 00:09
|39.2233
|28.9906
|9.95
|1.50
|Şaphane (Kütahya)
|22 Kasım 2025 00:08
|38.8669
|29.1517
|7.00
|2.10
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22 Kasım 2025 00:03
|37.4256
|36.7903
|6.96
|1.20
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 23:51
|39.2536
|28.9697
|9.75
|1.10
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 23:46
|39.2419
|28.9750
|6.74
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Kasım 2025 23:37
|39.2039
|28.2250
|7.00
|1.60
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 23:27
|39.2569
|28.9814
|5.13
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Kasım 2025 23:26
|39.2428
|28.1289
|7.00
|1.00
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 23:01
|39.2503
|28.9558
|7.08
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Kasım 2025 22:56
|39.1358
|28.3231
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Kasım 2025 22:49
|39.1900
|28.1492
|10.19
|1.10
|Hekimhan (Malatya)
|21 Kasım 2025 22:47
|38.8272
|38.1108
|6.70
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Kasım 2025 22:44
|39.1444
|28.2506
|5.58
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Kasım 2025 22:40
|39.1856
|28.2533
|6.40
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Kasım 2025 22:37
|39.1925
|28.3089
|9.71
|1.40
|Pütürge (Malatya)
|21 Kasım 2025 22:26
|38.2883
|38.8192
|7.00
|0.70
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 22:26
|39.2256
|28.9875
|10.43
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Kasım 2025 22:17
|39.1861
|28.2425
|11.68
|1.50
|Yeşilyurt (Malatya)
|21 Kasım 2025 22:15
|38.2650
|38.2278
|7.14
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Kasım 2025 22:09
|39.1869
|28.2569
|10.00
|1.40
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 22:08
|39.2442
|28.9867
|7.83
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Kasım 2025 22:07
|39.2031
|28.3089
|9.20
|1.40
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 22:05
|39.2364
|28.9675
|9.19
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Kasım 2025 22:05
|39.1864
|28.2108
|6.59
|1.50
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 22:03
|39.2436
|28.9744
|9.50
|2.40
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 21:56
|39.2525
|28.9775
|7.04
|0.80
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 21:50
|39.2556
|28.9775
|7.41
|1.00
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 21:44
|39.2419
|28.9675
|9.97
|2.50
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 21:42
|39.2181
|28.9589
|10.87
|1.10
|Battalgazi (Malatya)
|21 Kasım 2025 21:42
|38.2833
|38.6853
|16.73
|0.70
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 21:37
|39.2400
|28.9736
|9.54
|2.40
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 21:35
|39.2442
|28.9758
|5.87
|2.10
|Simav (Kütahya)
|21 Kasım 2025 21:30
|39.2469
|28.9728
|9.83
|1.60
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22 Kasım 2025 00:44
|39.2305
|28.9558
|7.50
|2.80
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22 Kasım 2025 00:37
|39.2458
|28.9867
|7.20
|2.50
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22 Kasım 2025 00:35
|39.2358
|28.9673
|4.00
|2.30
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22 Kasım 2025 00:30
|39.2368
|28.9657
|9.20
|1.60
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22 Kasım 2025 00:29
|39.2368
|28.9805
|4.40
|3.10
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|22 Kasım 2025 00:22
|39.2487
|28.9292
|6.80
|3.90
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22 Kasım 2025 00:14
|39.2457
|28.1277
|5.90
|1.50
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21 Kasım 2025 23:46
|39.2275
|28.1037
|14.60
|1.30
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|21 Kasım 2025 23:38
|38.0400
|37.4983
|5.00
|1.80
|AKDENIZ
|21 Kasım 2025 23:20
|36.3935
|28.4007
|29.60
|2.10
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21 Kasım 2025 23:11
|39.2285
|28.1058
|7.80
|2.40
|SAGLIK-MERAM (KONYA)
|21 Kasım 2025 22:41
|37.8200
|32.0717
|5.40
|1.70
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21 Kasım 2025 22:23
|38.3760
|37.4387
|13.60
|1.40
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21 Kasım 2025 22:22
|39.1993
|28.2333
|7.50
|2.80
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21 Kasım 2025 21:46
|39.2517
|29.0083
|21.50
|1.40
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21 Kasım 2025 21:43
|39.2562
|28.9758
|18.00
|1.50
Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Kasım 2025
Yasa dışı bahis soruşturması: Fedlan Kılıçarslan ve Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi tutuklandı