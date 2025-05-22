Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Mayıs 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

22 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kırıkhan (Hatay) 00:40:25 22-05-2025 36,57944 36,33639 11,72 1
Germencik (Aydın) 00:39:20 22-05-2025 37,85806 27,62444 6,98 1
Bozüyük (Bilecik) 00:28:21 22-05-2025 39,85083 29,93556 8,08 1,1
Karayazı (Erzurum) 00:14:47 22-05-2025 39,4125 42,10944 6,52 1
Simav (Kütahya) 00:12:40 22-05-2025 39,20667 28,91861 10,96 1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.72 km] Karaburun (İzmir) 00:01:59 22-05-2025 38,53417 26,73361 8,54 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 00:01:58 22-05-2025 38,5435 26,747 7,4 1,7
Akçadağ (Malatya) 00:00:04 22-05-2025 38,405 37,96028 7 1,5
DOGANLAR-AKCADAG (MALATYA) 00:00:03 22-05-2025 38,3723 37,9608 9 1,6
Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [104.81 km] Posof (Ardahan) 23:50:46 21-05-2025 42,48833 43,16722 7 2,1
Nazımiye (Tunceli) 23:33:46 21-05-2025 39,12583 39,85417 7 3,3
BOSTANLI-NAZIMIYE (TUNCELI) 23:33:45 21-05-2025 39,1063 39,8332 5 3,2
Tavşanlı (Kütahya) 23:32:18 21-05-2025 39,56 29,26861 7,02 1,5
DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) 23:32:18 21-05-2025 39,5413 29,2745 13,9 1,6
Marmara Denizi - [19.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:26:23 21-05-2025 40,83833 28,11583 6,98 1,3
MARMARA DENIZI 23:26:23 21-05-2025 40,8223 28,1237 11,7 1,7
Ege Denizi - [06.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:23:06 21-05-2025 39,4425 26,14778 10,31 1,3
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 23:23:06 21-05-2025 39,3948 26,1043 6,9 1,4
Germencik (Aydın) 23:00:43 21-05-2025 37,87944 27,58528 7 2,3
GERMENCIK (AYDIN) 23:00:43 21-05-2025 37,8695 27,5873 7,2 2,4
EGE DENIZI 22:54:12 21-05-2025 36,6815 26,332 6,9 2
Marmara Denizi - [22.26 km] Silivri (İstanbul) 22:49:02 21-05-2025 40,86389 28,30278 9,06 1
Simav (Kütahya) 22:46:38 21-05-2025 39,25528 28,93361 6,91 0,9
Van Gölü - [03.39 km] Tuşba (Van) 22:39:01 21-05-2025 38,69056 43,15389 6,92 1,2
Seydişehir (Konya) 22:13:18 21-05-2025 37,5025 32,10833 7,21 1,2
Van Gölü - [03.32 km] Tuşba (Van) 22:13:07 21-05-2025 38,685 43,15194 7 2,9
MOLLAKASIM-(VAN) 22:13:06 21-05-2025 38,6747 43,1855 2,2 2,9
Van Gölü - [04.14 km] Tuşba (Van) 22:12:23 21-05-2025 38,68583 43,1425 7 2,5
MOLLAKASIM-(VAN) 22:12:22 21-05-2025 38,6828 43,1915 5 2,7
Doğanşehir (Malatya) 21:43:21 21-05-2025 37,96083 37,62139 7 1,5
Akçadağ (Malatya) 21:22:33 21-05-2025 38,37889 37,98611 7 1,6
BAGKOY-AKCADAG (MALATYA) 21:22:32 21-05-2025 38,4612 37,9157 13,9 1,6
Kulu (Konya) 21:06:51 21-05-2025 39,0875 33,30417 6,84 1,2
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 21:06:51 21-05-2025 39,0967 33,2917 8,7 1,3
Ege Denizi - [16.51 km] Çeşme (İzmir) 20:28:01 21-05-2025 38,17083 26,12611 7 1,8
EGE DENIZI 20:27:59 21-05-2025 38,0925 26,061 5,1 1,6
Bandırma (Balıkesir) 20:23:09 21-05-2025 40,35667 27,87111 7 1,3
ASAGIYAPICI-ERDEK (BALIKESIR) 20:23:08 21-05-2025 40,375 27,9197 15,4 1,4
Darende (Malatya) 20:19:59 21-05-2025 38,4875 37,67333 7 1,2
Marmara Denizi - [03.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 20:19:29 21-05-2025 40,96667 28,52556 12,11 1,1
MARMARA DENIZI 20:19:27 21-05-2025 40,8658 28,4288 5,4 1,3
Ulaş (Sivas) 20:15:53 21-05-2025 39,51306 37,05194 11,4 1
Tuz Gölü - [03.10 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 20:11:14 21-05-2025 39,11222 33,28889 4,11 1,3
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 20:11:13 21-05-2025 39,0617 33,2502 4 1,4
Kangal (Sivas) 19:56:17 21-05-2025 39,30028 37,23528 10,83 1
Kangal (Sivas) 19:55:21 21-05-2025 39,33806 37,28861 7 1,2
Merkez (Afyonkarahisar) 19:48:28 21-05-2025 38,70389 30,63667 10,15 2,2
KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) 19:48:28 21-05-2025 38,722 30,6292 10,7 2,5
Bayat (Çorum) 19:38:32 21-05-2025 40,72028 34,15639 7,86 1,4
KALINPELIT-BAYAT (CORUM) 19:38:31 21-05-2025 40,7293 34,0805 8,6 1,7
Samandağ (Hatay) 19:32:39 21-05-2025 36,11806 35,93556 7,46 2,6
MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) 19:32:38 21-05-2025 36,029 35,8753 9,6 2,5
Gölhisar (Burdur) 19:26:18 21-05-2025 37,15639 29,57111 7,19 1
Çardak (Denizli) 19:23:15 21-05-2025 37,80861 29,64444 7 1,1
Erdemli (Mersin) 19:16:26 21-05-2025 36,5375 34,17556 5,48 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 19:06:11 21-05-2025 38,09111 37,22694 7,02 1,3
Sarayköy (Denizli) 19:00:24 21-05-2025 37,91833 28,79472 7,04 1,2
Simav (Kütahya) 18:53:19 21-05-2025 39,24722 28,94583 5,37 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 18:53:19 21-05-2025 39,257 29,0193 1,7 1,5
YUVA-GURUN (SIVAS) 18:30:58 21-05-2025 38,7983 37,3982 8,3 1,9
Gürün (Sivas) 18:30:56 21-05-2025 38,85778 37,3125 6,06 1,8
Yahşihan (Kırıkkale) 18:18:08 21-05-2025 40,00333 33,52722 10,36 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:48 21-05-2025 39,51306 28,15139 6,98 1,4
Gölbaşı (Ankara) 18:09:22 21-05-2025 39,62194 32,9425 6,97 1,3
BEYNAM-BALA (ANKARA) 18:09:21 21-05-2025 39,6223 32,9347 14,1 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:05 21-05-2025 39,50667 28,15417 6,94 1,1
Sivrice (Elazığ) 18:08:32 21-05-2025 38,39583 38,90778 9,19 1,7
Hasköy (Muş) 17:47:31 21-05-2025 38,67528 41,66056 6,04 1,5
EGE DENIZI 17:42:05 21-05-2025 38,869 25,8338 9,5 1,7
Ege Denizi - [71.53 km] Karaburun (İzmir) 17:42:03 21-05-2025 38,81389 25,60611 8,75 1,6
Simav (Kütahya) 17:32:04 21-05-2025 39,19194 28,91056 7,01 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:32:03 21-05-2025 39,2463 28,9627 9,6 2,1
Sincik (Adıyaman) 17:25:44 21-05-2025 38,13472 38,51722 7 1,3
Çatalca (İstanbul) 16:57:57 21-05-2025 41,41889 28,31694 7,05 0,8
Tuz Gölü - [04.24 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 16:31:47 21-05-2025 39,12361 33,30583 7 1,4
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 16:31:47 21-05-2025 39,101 33,2902 5,5 1,8
Gümüşhacıköy (Amasya) 16:28:10 21-05-2025 40,81167 35,20083 6,95 1,7
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 16:28:10 21-05-2025 40,8233 35,2228 10,1 2
Akdeniz - [48.87 km] Manavgat (Antalya) 16:24:17 21-05-2025 36,37833 31,16972 7,09 2,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 16:24:16 21-05-2025 36,2528 31,1717 18,5 2,7
Kulu (Konya) 16:12:58 21-05-2025 39,10028 33,30889 6,28 1,7
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 16:12:57 21-05-2025 39,1005 33,2942 5,3 2,1
Simav (Kütahya) 15:47:46 21-05-2025 39,25056 28,95333 6,67 0,9
Simav (Kütahya) 15:36:54 21-05-2025 39,23528 28,94778 6,16 3,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:36:53 21-05-2025 39,263 28,9513 9,1 3,3
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:30:02 21-05-2025 38,3617 27,2105 7,4 1,8
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 15:10:01 21-05-2025 39,4075 37,2462 11,3 1,8
Ulaş (Sivas) 15:10:00 21-05-2025 39,37222 37,20639 7,19 1,8
Bergama (İzmir) 15:04:07 21-05-2025 39,04111 27,03722 8,54 2,7
ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 15:04:06 21-05-2025 39,0327 27,0385 13,9 2,9
Simav (Kütahya) 14:56:43 21-05-2025 39,25167 28,93889 7,54 1,4
Battalgazi (Malatya) 14:53:04 21-05-2025 38,25167 38,58417 7,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:52 21-05-2025 39,15722 28,34333 7,01 1,7
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:52 21-05-2025 39,1695 28,3502 9,1 2,1
Ege Denizi - [43.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:56:04 21-05-2025 39,16028 25,78333 7,03 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 13:56:04 21-05-2025 39,156 25,862 7,8 2,8
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:40:37 21-05-2025 39,3163 29,3192 0 1,4
Ula (Muğla) 13:38:51 21-05-2025 37,10111 28,57306 6,94 3,1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 13:38:51 21-05-2025 37,1083 28,5742 11,3 3,1
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:59:24 21-05-2025 39,6623 29,4622 0 1,4
Mucur (Kırşehir) 12:39:06 21-05-2025 39,13889 34,25667 5 0,7
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 12:28:41 21-05-2025 38,6303 39,6398 5,6 1,7
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:23:11 21-05-2025 39,4893 28,1562 0 1,9
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 12:22:09 21-05-2025 39,8192 26,2493 0 1,5
Simav (Kütahya) 11:51:27 21-05-2025 39,23972 28,93778 7,01 0,9
Soma (Manisa) 11:39:17 21-05-2025 39,23639 27,71833 6,39 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.03 km] Milas (Muğla) 11:22:20 21-05-2025 36,99028 27,97472 7,02 1,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 11:22:18 21-05-2025 36,9757 27,9562 19,6 1,4
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 10:58:34 21-05-2025 39,8712 28,8023 0 1,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:58:30 21-05-2025 40,10056 28,56306 10,94 1,6
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.55 km] Milas (Muğla) 10:56:46 21-05-2025 36,95389 27,98722 7 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:56:46 21-05-2025 37,0027 27,96 5,4 2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:52:10 21-05-2025 37,30444 36,75833 6,97 1,2
Bala (Ankara) 10:51:23 21-05-2025 39,58278 33,04306 6,34 1,1
Orhaneli (Bursa) 09:59:50 21-05-2025 39,93417 28,87444 6,76 2
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 09:59:48 21-05-2025 39,9333 28,7925 0 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 08:47:20 21-05-2025 38,26222 38,18639 7,18 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:36:33 21-05-2025 38,23667 37,66694 7,33 2
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:36:32 21-05-2025 38,2228 37,6793 10,2 2
Akdeniz - [37.66 km] Kaş (Antalya) 08:32:50 21-05-2025 36,07111 28,98583 7,27 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 08:32:44 21-05-2025 38,07972 38,22639 7 1
Akçadağ (Malatya) 08:03:17 21-05-2025 38,27861 37,80306 9,39 3,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 08:03:16 21-05-2025 38,2682 37,7903 5 3,4
Akçadağ (Malatya) 07:09:31 21-05-2025 38,29472 37,72528 5,04 2,2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 07:09:30 21-05-2025 38,2963 37,7482 3,9 2,3
Akdeniz - [37.17 km] Kaş (Antalya) 07:05:15 21-05-2025 36,07278 28,99111 13,38 2,1
AKDENIZ 07:05:14 21-05-2025 36,0507 28,9598 12,5 2,1
Kale (Malatya) 06:23:50 21-05-2025 38,36361 38,74083 12,5 2,8
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 06:23:50 21-05-2025 38,3647 38,74 5,2 2,7
Akçadağ (Malatya) 05:55:33 21-05-2025 38,51667 38,00944 7,01 1,6
TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) 05:55:33 21-05-2025 38,611 37,9635 4,2 1,6
Tuz Gölü - [04.22 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 05:50:16 21-05-2025 39,12556 33,30556 7 0,8
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 05:50:16 21-05-2025 39,092 33,2862 5,2 0,9
Alanya (Antalya) 05:41:59 21-05-2025 36,72167 31,90222 6,99 1,8
GUZELBAG-ALANYA (ANTALYA) 05:41:58 21-05-2025 36,7132 31,9037 8,4 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:36:26 21-05-2025 38,38778 37,12722 9,43 1,4
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:36:24 21-05-2025 38,3958 37,253 4 1,4
Kulu (Konya) 05:08:11 21-05-2025 39,05194 33,27056 6,94 1,8
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 05:08:11 21-05-2025 39,0697 33,2545 4,9 1,9
Sarıoğlan (Kayseri) 04:50:39 21-05-2025 39,05472 35,87639 7,01 1,8
SARIOGLAN (KAYSERI) 04:50:39 21-05-2025 39,0582 35,9315 4,6 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.30 km] Menderes (İzmir) 04:40:44 21-05-2025 37,85722 26,96972 7 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:40:44 21-05-2025 37,8565 26,9112 3,6 1,6
YUNANISTAN 04:25:55 21-05-2025 40,6188 23,7955 5,6 1,4
CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:59:03 21-05-2025 38,0452 38,257 22,8 1
Gölbaşı (Adıyaman) 03:49:30 21-05-2025 37,89944 37,88083 10,63 3,3
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:49:29 21-05-2025 37,8955 37,867 9,5 3,2
ARPAALAN-MESUDIYE (ORDU) 03:30:21 21-05-2025 40,346 37,836 5,9 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 03:11:16 21-05-2025 37,99944 36,54028 7,02 1,2
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:11:15 21-05-2025 37,9973 36,6312 6,4 1,3
Tuz Gölü - [04.17 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 02:39:16 21-05-2025 39,11889 33,30444 6,95 1
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 02:39:14 21-05-2025 39,0863 33,2893 19,9 1,2
Ege Denizi - [10.81 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:38:04 21-05-2025 39,40361 26,23611 7,35 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 02:38:04 21-05-2025 39,4137 26,2392 6 2
Simav (Kütahya) 02:08:58 21-05-2025 39,23472 28,98556 9,62 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:08:58 21-05-2025 39,2402 29,016 13,4 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 02:07:09 21-05-2025 37,22222 36,94861 7,3 1,2
Samandağ (Hatay) 01:51:28 21-05-2025 36,27972 36,02528 6,99 2
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 01:51:27 21-05-2025 36,2685 35,9935 4,7 1,7
AKDENIZ 01:49:36 21-05-2025 36,0728 28,0862 5 2,3
Akdeniz - [71.94 km] Marmaris (Muğla) 01:49:35 21-05-2025 35,98361 28,10556 7,13 2
Göynücek (Amasya) 01:38:18 21-05-2025 40,43917 35,66694 7,01 1
GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:34:13 21-05-2025 38,0337 37,228 14,8 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kırıkhan (Hatay) 00:40:25 22-05-2025 36,57944 36,33639 11,72 1
Germencik (Aydın) 00:39:20 22-05-2025 37,85806 27,62444 6,98 1
Bozüyük (Bilecik) 00:28:21 22-05-2025 39,85083 29,93556 8,08 1,1
Karayazı (Erzurum) 00:14:47 22-05-2025 39,4125 42,10944 6,52 1
Simav (Kütahya) 00:12:40 22-05-2025 39,20667 28,91861 10,96 1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.72 km] Karaburun (İzmir) 00:01:59 22-05-2025 38,53417 26,73361 8,54 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 00:01:58 22-05-2025 38,5435 26,747 7,4 1,7
Akçadağ (Malatya) 00:00:04 22-05-2025 38,405 37,96028 7 1,5
DOGANLAR-AKCADAG (MALATYA) 00:00:03 22-05-2025 38,3723 37,9608 9 1,6
Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [104.81 km] Posof (Ardahan) 23:50:46 21-05-2025 42,48833 43,16722 7 2,1
Nazımiye (Tunceli) 23:33:46 21-05-2025 39,12583 39,85417 7 3,3
BOSTANLI-NAZIMIYE (TUNCELI) 23:33:45 21-05-2025 39,1063 39,8332 5 3,2
Tavşanlı (Kütahya) 23:32:18 21-05-2025 39,56 29,26861 7,02 1,5
DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) 23:32:18 21-05-2025 39,5413 29,2745 13,9 1,6
Marmara Denizi - [19.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:26:23 21-05-2025 40,83833 28,11583 6,98 1,3
MARMARA DENIZI 23:26:23 21-05-2025 40,8223 28,1237 11,7 1,7
Ege Denizi - [06.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:23:06 21-05-2025 39,4425 26,14778 10,31 1,3
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 23:23:06 21-05-2025 39,3948 26,1043 6,9 1,4
Germencik (Aydın) 23:00:43 21-05-2025 37,87944 27,58528 7 2,3
GERMENCIK (AYDIN) 23:00:43 21-05-2025 37,8695 27,5873 7,2 2,4
EGE DENIZI 22:54:12 21-05-2025 36,6815 26,332 6,9 2
Marmara Denizi - [22.26 km] Silivri (İstanbul) 22:49:02 21-05-2025 40,86389 28,30278 9,06 1
Simav (Kütahya) 22:46:38 21-05-2025 39,25528 28,93361 6,91 0,9
Van Gölü - [03.39 km] Tuşba (Van) 22:39:01 21-05-2025 38,69056 43,15389 6,92 1,2
Seydişehir (Konya) 22:13:18 21-05-2025 37,5025 32,10833 7,21 1,2
Van Gölü - [03.32 km] Tuşba (Van) 22:13:07 21-05-2025 38,685 43,15194 7 2,9
MOLLAKASIM-(VAN) 22:13:06 21-05-2025 38,6747 43,1855 2,2 2,9
Van Gölü - [04.14 km] Tuşba (Van) 22:12:23 21-05-2025 38,68583 43,1425 7 2,5
MOLLAKASIM-(VAN) 22:12:22 21-05-2025 38,6828 43,1915 5 2,7
Doğanşehir (Malatya) 21:43:21 21-05-2025 37,96083 37,62139 7 1,5
Akçadağ (Malatya) 21:22:33 21-05-2025 38,37889 37,98611 7 1,6
BAGKOY-AKCADAG (MALATYA) 21:22:32 21-05-2025 38,4612 37,9157 13,9 1,6
Kulu (Konya) 21:06:51 21-05-2025 39,0875 33,30417 6,84 1,2
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 21:06:51 21-05-2025 39,0967 33,2917 8,7 1,3
Ege Denizi - [16.51 km] Çeşme (İzmir) 20:28:01 21-05-2025 38,17083 26,12611 7 1,8
EGE DENIZI 20:27:59 21-05-2025 38,0925 26,061 5,1 1,6
Bandırma (Balıkesir) 20:23:09 21-05-2025 40,35667 27,87111 7 1,3
ASAGIYAPICI-ERDEK (BALIKESIR) 20:23:08 21-05-2025 40,375 27,9197 15,4 1,4
Darende (Malatya) 20:19:59 21-05-2025 38,4875 37,67333 7 1,2
Marmara Denizi - [03.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 20:19:29 21-05-2025 40,96667 28,52556 12,11 1,1
MARMARA DENIZI 20:19:27 21-05-2025 40,8658 28,4288 5,4 1,3
Ulaş (Sivas) 20:15:53 21-05-2025 39,51306 37,05194 11,4 1
Tuz Gölü - [03.10 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 20:11:14 21-05-2025 39,11222 33,28889 4,11 1,3
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 20:11:13 21-05-2025 39,0617 33,2502 4 1,4
Kangal (Sivas) 19:56:17 21-05-2025 39,30028 37,23528 10,83 1
Kangal (Sivas) 19:55:21 21-05-2025 39,33806 37,28861 7 1,2
Merkez (Afyonkarahisar) 19:48:28 21-05-2025 38,70389 30,63667 10,15 2,2
KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) 19:48:28 21-05-2025 38,722 30,6292 10,7 2,5
Bayat (Çorum) 19:38:32 21-05-2025 40,72028 34,15639 7,86 1,4
KALINPELIT-BAYAT (CORUM) 19:38:31 21-05-2025 40,7293 34,0805 8,6 1,7
Samandağ (Hatay) 19:32:39 21-05-2025 36,11806 35,93556 7,46 2,6
MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) 19:32:38 21-05-2025 36,029 35,8753 9,6 2,5
Gölhisar (Burdur) 19:26:18 21-05-2025 37,15639 29,57111 7,19 1
Çardak (Denizli) 19:23:15 21-05-2025 37,80861 29,64444 7 1,1
Erdemli (Mersin) 19:16:26 21-05-2025 36,5375 34,17556 5,48 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 19:06:11 21-05-2025 38,09111 37,22694 7,02 1,3
Sarayköy (Denizli) 19:00:24 21-05-2025 37,91833 28,79472 7,04 1,2
Simav (Kütahya) 18:53:19 21-05-2025 39,24722 28,94583 5,37 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 18:53:19 21-05-2025 39,257 29,0193 1,7 1,5
YUVA-GURUN (SIVAS) 18:30:58 21-05-2025 38,7983 37,3982 8,3 1,9
Gürün (Sivas) 18:30:56 21-05-2025 38,85778 37,3125 6,06 1,8
Yahşihan (Kırıkkale) 18:18:08 21-05-2025 40,00333 33,52722 10,36 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:48 21-05-2025 39,51306 28,15139 6,98 1,4
Gölbaşı (Ankara) 18:09:22 21-05-2025 39,62194 32,9425 6,97 1,3
BEYNAM-BALA (ANKARA) 18:09:21 21-05-2025 39,6223 32,9347 14,1 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:05 21-05-2025 39,50667 28,15417 6,94 1,1
Sivrice (Elazığ) 18:08:32 21-05-2025 38,39583 38,90778 9,19 1,7
Hasköy (Muş) 17:47:31 21-05-2025 38,67528 41,66056 6,04 1,5
EGE DENIZI 17:42:05 21-05-2025 38,869 25,8338 9,5 1,7
Ege Denizi - [71.53 km] Karaburun (İzmir) 17:42:03 21-05-2025 38,81389 25,60611 8,75 1,6
Simav (Kütahya) 17:32:04 21-05-2025 39,19194 28,91056 7,01 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:32:03 21-05-2025 39,2463 28,9627 9,6 2,1
Sincik (Adıyaman) 17:25:44 21-05-2025 38,13472 38,51722 7 1,3
Çatalca (İstanbul) 16:57:57 21-05-2025 41,41889 28,31694 7,05 0,8
Tuz Gölü - [04.24 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 16:31:47 21-05-2025 39,12361 33,30583 7 1,4
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 16:31:47 21-05-2025 39,101 33,2902 5,5 1,8
Gümüşhacıköy (Amasya) 16:28:10 21-05-2025 40,81167 35,20083 6,95 1,7
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 16:28:10 21-05-2025 40,8233 35,2228 10,1 2
Akdeniz - [48.87 km] Manavgat (Antalya) 16:24:17 21-05-2025 36,37833 31,16972 7,09 2,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 16:24:16 21-05-2025 36,2528 31,1717 18,5 2,7
Kulu (Konya) 16:12:58 21-05-2025 39,10028 33,30889 6,28 1,7
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 16:12:57 21-05-2025 39,1005 33,2942 5,3 2,1
Simav (Kütahya) 15:47:46 21-05-2025 39,25056 28,95333 6,67 0,9
Simav (Kütahya) 15:36:54 21-05-2025 39,23528 28,94778 6,16 3,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:36:53 21-05-2025 39,263 28,9513 9,1 3,3
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:30:02 21-05-2025 38,3617 27,2105 7,4 1,8
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 15:10:01 21-05-2025 39,4075 37,2462 11,3 1,8
Ulaş (Sivas) 15:10:00 21-05-2025 39,37222 37,20639 7,19 1,8
Bergama (İzmir) 15:04:07 21-05-2025 39,04111 27,03722 8,54 2,7
ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 15:04:06 21-05-2025 39,0327 27,0385 13,9 2,9
Simav (Kütahya) 14:56:43 21-05-2025 39,25167 28,93889 7,54 1,4
Battalgazi (Malatya) 14:53:04 21-05-2025 38,25167 38,58417 7,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:52 21-05-2025 39,15722 28,34333 7,01 1,7
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:52 21-05-2025 39,1695 28,3502 9,1 2,1
Ege Denizi - [43.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:56:04 21-05-2025 39,16028 25,78333 7,03 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 13:56:04 21-05-2025 39,156 25,862 7,8 2,8
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:40:37 21-05-2025 39,3163 29,3192 0 1,4
Ula (Muğla) 13:38:51 21-05-2025 37,10111 28,57306 6,94 3,1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 13:38:51 21-05-2025 37,1083 28,5742 11,3 3,1
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:59:24 21-05-2025 39,6623 29,4622 0 1,4
Mucur (Kırşehir) 12:39:06 21-05-2025 39,13889 34,25667 5 0,7
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 12:28:41 21-05-2025 38,6303 39,6398 5,6 1,7
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:23:11 21-05-2025 39,4893 28,1562 0 1,9
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 12:22:09 21-05-2025 39,8192 26,2493 0 1,5
Simav (Kütahya) 11:51:27 21-05-2025 39,23972 28,93778 7,01 0,9
Soma (Manisa) 11:39:17 21-05-2025 39,23639 27,71833 6,39 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.03 km] Milas (Muğla) 11:22:20 21-05-2025 36,99028 27,97472 7,02 1,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 11:22:18 21-05-2025 36,9757 27,9562 19,6 1,4
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 10:58:34 21-05-2025 39,8712 28,8023 0 1,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:58:30 21-05-2025 40,10056 28,56306 10,94 1,6
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.55 km] Milas (Muğla) 10:56:46 21-05-2025 36,95389 27,98722 7 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:56:46 21-05-2025 37,0027 27,96 5,4 2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:52:10 21-05-2025 37,30444 36,75833 6,97 1,2
Bala (Ankara) 10:51:23 21-05-2025 39,58278 33,04306 6,34 1,1
Orhaneli (Bursa) 09:59:50 21-05-2025 39,93417 28,87444 6,76 2
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 09:59:48 21-05-2025 39,9333 28,7925 0 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 08:47:20 21-05-2025 38,26222 38,18639 7,18 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:36:33 21-05-2025 38,23667 37,66694 7,33 2
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:36:32 21-05-2025 38,2228 37,6793 10,2 2
Akdeniz - [37.66 km] Kaş (Antalya) 08:32:50 21-05-2025 36,07111 28,98583 7,27 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 08:32:44 21-05-2025 38,07972 38,22639 7 1
Akçadağ (Malatya) 08:03:17 21-05-2025 38,27861 37,80306 9,39 3,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 08:03:16 21-05-2025 38,2682 37,7903 5 3,4
Akçadağ (Malatya) 07:09:31 21-05-2025 38,29472 37,72528 5,04 2,2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 07:09:30 21-05-2025 38,2963 37,7482 3,9 2,3
Akdeniz - [37.17 km] Kaş (Antalya) 07:05:15 21-05-2025 36,07278 28,99111 13,38 2,1
AKDENIZ 07:05:14 21-05-2025 36,0507 28,9598 12,5 2,1
Kale (Malatya) 06:23:50 21-05-2025 38,36361 38,74083 12,5 2,8
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 06:23:50 21-05-2025 38,3647 38,74 5,2 2,7
Akçadağ (Malatya) 05:55:33 21-05-2025 38,51667 38,00944 7,01 1,6
TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) 05:55:33 21-05-2025 38,611 37,9635 4,2 1,6
Tuz Gölü - [04.22 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 05:50:16 21-05-2025 39,12556 33,30556 7 0,8
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 05:50:16 21-05-2025 39,092 33,2862 5,2 0,9
Alanya (Antalya) 05:41:59 21-05-2025 36,72167 31,90222 6,99 1,8
GUZELBAG-ALANYA (ANTALYA) 05:41:58 21-05-2025 36,7132 31,9037 8,4 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:36:26 21-05-2025 38,38778 37,12722 9,43 1,4
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:36:24 21-05-2025 38,3958 37,253 4 1,4
Kulu (Konya) 05:08:11 21-05-2025 39,05194 33,27056 6,94 1,8
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 05:08:11 21-05-2025 39,0697 33,2545 4,9 1,9
Sarıoğlan (Kayseri) 04:50:39 21-05-2025 39,05472 35,87639 7,01 1,8
SARIOGLAN (KAYSERI) 04:50:39 21-05-2025 39,0582 35,9315 4,6 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.30 km] Menderes (İzmir) 04:40:44 21-05-2025 37,85722 26,96972 7 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:40:44 21-05-2025 37,8565 26,9112 3,6 1,6
YUNANISTAN 04:25:55 21-05-2025 40,6188 23,7955 5,6 1,4
CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:59:03 21-05-2025 38,0452 38,257 22,8 1
Gölbaşı (Adıyaman) 03:49:30 21-05-2025 37,89944 37,88083 10,63 3,3
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:49:29 21-05-2025 37,8955 37,867 9,5 3,2
ARPAALAN-MESUDIYE (ORDU) 03:30:21 21-05-2025 40,346 37,836 5,9 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 03:11:16 21-05-2025 37,99944 36,54028 7,02 1,2
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:11:15 21-05-2025 37,9973 36,6312 6,4 1,3
Tuz Gölü - [04.17 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 02:39:16 21-05-2025 39,11889 33,30444 6,95 1
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 02:39:14 21-05-2025 39,0863 33,2893 19,9 1,2
Ege Denizi - [10.81 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:38:04 21-05-2025 39,40361 26,23611 7,35 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 02:38:04 21-05-2025 39,4137 26,2392 6 2
Simav (Kütahya) 02:08:58 21-05-2025 39,23472 28,98556 9,62 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:08:58 21-05-2025 39,2402 29,016 13,4 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 02:07:09 21-05-2025 37,22222 36,94861 7,3 1,2
Samandağ (Hatay) 01:51:28 21-05-2025 36,27972 36,02528 6,99 2
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 01:51:27 21-05-2025 36,2685 35,9935 4,7 1,7
AKDENIZ 01:49:36 21-05-2025 36,0728 28,0862 5 2,3
Akdeniz - [71.94 km] Marmaris (Muğla) 01:49:35 21-05-2025 35,98361 28,10556 7,13 2
Göynücek (Amasya) 01:38:18 21-05-2025 40,43917 35,66694 7,01 1
GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:34:13 21-05-2025 38,0337 37,228 14,8 1,3
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