Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
22 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kırıkhan (Hatay)
|00:40:25 22-05-2025
|36,57944
|36,33639
|11,72
|1
|Germencik (Aydın)
|00:39:20 22-05-2025
|37,85806
|27,62444
|6,98
|1
|Bozüyük (Bilecik)
|00:28:21 22-05-2025
|39,85083
|29,93556
|8,08
|1,1
|Karayazı (Erzurum)
|00:14:47 22-05-2025
|39,4125
|42,10944
|6,52
|1
|Simav (Kütahya)
|00:12:40 22-05-2025
|39,20667
|28,91861
|10,96
|1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.72 km] Karaburun (İzmir)
|00:01:59 22-05-2025
|38,53417
|26,73361
|8,54
|1,7
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:01:58 22-05-2025
|38,5435
|26,747
|7,4
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|00:00:04 22-05-2025
|38,405
|37,96028
|7
|1,5
|DOGANLAR-AKCADAG (MALATYA)
|00:00:03 22-05-2025
|38,3723
|37,9608
|9
|1,6
|Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [104.81 km] Posof (Ardahan)
|23:50:46 21-05-2025
|42,48833
|43,16722
|7
|2,1
|Nazımiye (Tunceli)
|23:33:46 21-05-2025
|39,12583
|39,85417
|7
|3,3
|BOSTANLI-NAZIMIYE (TUNCELI)
|23:33:45 21-05-2025
|39,1063
|39,8332
|5
|3,2
|Tavşanlı (Kütahya)
|23:32:18 21-05-2025
|39,56
|29,26861
|7,02
|1,5
|DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|23:32:18 21-05-2025
|39,5413
|29,2745
|13,9
|1,6
|Marmara Denizi - [19.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|23:26:23 21-05-2025
|40,83833
|28,11583
|6,98
|1,3
|MARMARA DENIZI
|23:26:23 21-05-2025
|40,8223
|28,1237
|11,7
|1,7
|Ege Denizi - [06.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:23:06 21-05-2025
|39,4425
|26,14778
|10,31
|1,3
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|23:23:06 21-05-2025
|39,3948
|26,1043
|6,9
|1,4
|Germencik (Aydın)
|23:00:43 21-05-2025
|37,87944
|27,58528
|7
|2,3
|GERMENCIK (AYDIN)
|23:00:43 21-05-2025
|37,8695
|27,5873
|7,2
|2,4
|EGE DENIZI
|22:54:12 21-05-2025
|36,6815
|26,332
|6,9
|2
|Marmara Denizi - [22.26 km] Silivri (İstanbul)
|22:49:02 21-05-2025
|40,86389
|28,30278
|9,06
|1
|Simav (Kütahya)
|22:46:38 21-05-2025
|39,25528
|28,93361
|6,91
|0,9
|Van Gölü - [03.39 km] Tuşba (Van)
|22:39:01 21-05-2025
|38,69056
|43,15389
|6,92
|1,2
|Seydişehir (Konya)
|22:13:18 21-05-2025
|37,5025
|32,10833
|7,21
|1,2
|Van Gölü - [03.32 km] Tuşba (Van)
|22:13:07 21-05-2025
|38,685
|43,15194
|7
|2,9
|MOLLAKASIM-(VAN)
|22:13:06 21-05-2025
|38,6747
|43,1855
|2,2
|2,9
|Van Gölü - [04.14 km] Tuşba (Van)
|22:12:23 21-05-2025
|38,68583
|43,1425
|7
|2,5
|MOLLAKASIM-(VAN)
|22:12:22 21-05-2025
|38,6828
|43,1915
|5
|2,7
|Doğanşehir (Malatya)
|21:43:21 21-05-2025
|37,96083
|37,62139
|7
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|21:22:33 21-05-2025
|38,37889
|37,98611
|7
|1,6
|BAGKOY-AKCADAG (MALATYA)
|21:22:32 21-05-2025
|38,4612
|37,9157
|13,9
|1,6
|Kulu (Konya)
|21:06:51 21-05-2025
|39,0875
|33,30417
|6,84
|1,2
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|21:06:51 21-05-2025
|39,0967
|33,2917
|8,7
|1,3
|Ege Denizi - [16.51 km] Çeşme (İzmir)
|20:28:01 21-05-2025
|38,17083
|26,12611
|7
|1,8
|EGE DENIZI
|20:27:59 21-05-2025
|38,0925
|26,061
|5,1
|1,6
|Bandırma (Balıkesir)
|20:23:09 21-05-2025
|40,35667
|27,87111
|7
|1,3
|ASAGIYAPICI-ERDEK (BALIKESIR)
|20:23:08 21-05-2025
|40,375
|27,9197
|15,4
|1,4
|Darende (Malatya)
|20:19:59 21-05-2025
|38,4875
|37,67333
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [03.22 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|20:19:29 21-05-2025
|40,96667
|28,52556
|12,11
|1,1
|MARMARA DENIZI
|20:19:27 21-05-2025
|40,8658
|28,4288
|5,4
|1,3
|Ulaş (Sivas)
|20:15:53 21-05-2025
|39,51306
|37,05194
|11,4
|1
|Tuz Gölü - [03.10 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|20:11:14 21-05-2025
|39,11222
|33,28889
|4,11
|1,3
|KIRKKUYU-KULU (KONYA)
|20:11:13 21-05-2025
|39,0617
|33,2502
|4
|1,4
|Kangal (Sivas)
|19:56:17 21-05-2025
|39,30028
|37,23528
|10,83
|1
|Kangal (Sivas)
|19:55:21 21-05-2025
|39,33806
|37,28861
|7
|1,2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|19:48:28 21-05-2025
|38,70389
|30,63667
|10,15
|2,2
|KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR)
|19:48:28 21-05-2025
|38,722
|30,6292
|10,7
|2,5
|Bayat (Çorum)
|19:38:32 21-05-2025
|40,72028
|34,15639
|7,86
|1,4
|KALINPELIT-BAYAT (CORUM)
|19:38:31 21-05-2025
|40,7293
|34,0805
|8,6
|1,7
|Samandağ (Hatay)
|19:32:39 21-05-2025
|36,11806
|35,93556
|7,46
|2,6
|MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
|19:32:38 21-05-2025
|36,029
|35,8753
|9,6
|2,5
|Gölhisar (Burdur)
|19:26:18 21-05-2025
|37,15639
|29,57111
|7,19
|1
|Çardak (Denizli)
|19:23:15 21-05-2025
|37,80861
|29,64444
|7
|1,1
|Erdemli (Mersin)
|19:16:26 21-05-2025
|36,5375
|34,17556
|5,48
|1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|19:06:11 21-05-2025
|38,09111
|37,22694
|7,02
|1,3
|Sarayköy (Denizli)
|19:00:24 21-05-2025
|37,91833
|28,79472
|7,04
|1,2
|Simav (Kütahya)
|18:53:19 21-05-2025
|39,24722
|28,94583
|5,37
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|18:53:19 21-05-2025
|39,257
|29,0193
|1,7
|1,5
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|18:30:58 21-05-2025
|38,7983
|37,3982
|8,3
|1,9
|Gürün (Sivas)
|18:30:56 21-05-2025
|38,85778
|37,3125
|6,06
|1,8
|Yahşihan (Kırıkkale)
|18:18:08 21-05-2025
|40,00333
|33,52722
|10,36
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:10:48 21-05-2025
|39,51306
|28,15139
|6,98
|1,4
|Gölbaşı (Ankara)
|18:09:22 21-05-2025
|39,62194
|32,9425
|6,97
|1,3
|BEYNAM-BALA (ANKARA)
|18:09:21 21-05-2025
|39,6223
|32,9347
|14,1
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:05 21-05-2025
|39,50667
|28,15417
|6,94
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|18:08:32 21-05-2025
|38,39583
|38,90778
|9,19
|1,7
|Hasköy (Muş)
|17:47:31 21-05-2025
|38,67528
|41,66056
|6,04
|1,5
|EGE DENIZI
|17:42:05 21-05-2025
|38,869
|25,8338
|9,5
|1,7
|Ege Denizi - [71.53 km] Karaburun (İzmir)
|17:42:03 21-05-2025
|38,81389
|25,60611
|8,75
|1,6
|Simav (Kütahya)
|17:32:04 21-05-2025
|39,19194
|28,91056
|7,01
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:32:03 21-05-2025
|39,2463
|28,9627
|9,6
|2,1
|Sincik (Adıyaman)
|17:25:44 21-05-2025
|38,13472
|38,51722
|7
|1,3
|Çatalca (İstanbul)
|16:57:57 21-05-2025
|41,41889
|28,31694
|7,05
|0,8
|Tuz Gölü - [04.24 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|16:31:47 21-05-2025
|39,12361
|33,30583
|7
|1,4
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|16:31:47 21-05-2025
|39,101
|33,2902
|5,5
|1,8
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|16:28:10 21-05-2025
|40,81167
|35,20083
|6,95
|1,7
|CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA)
|16:28:10 21-05-2025
|40,8233
|35,2228
|10,1
|2
|Akdeniz - [48.87 km] Manavgat (Antalya)
|16:24:17 21-05-2025
|36,37833
|31,16972
|7,09
|2,4
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|16:24:16 21-05-2025
|36,2528
|31,1717
|18,5
|2,7
|Kulu (Konya)
|16:12:58 21-05-2025
|39,10028
|33,30889
|6,28
|1,7
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|16:12:57 21-05-2025
|39,1005
|33,2942
|5,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|15:47:46 21-05-2025
|39,25056
|28,95333
|6,67
|0,9
|Simav (Kütahya)
|15:36:54 21-05-2025
|39,23528
|28,94778
|6,16
|3,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:36:53 21-05-2025
|39,263
|28,9513
|9,1
|3,3
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|15:30:02 21-05-2025
|38,3617
|27,2105
|7,4
|1,8
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|15:10:01 21-05-2025
|39,4075
|37,2462
|11,3
|1,8
|Ulaş (Sivas)
|15:10:00 21-05-2025
|39,37222
|37,20639
|7,19
|1,8
|Bergama (İzmir)
|15:04:07 21-05-2025
|39,04111
|27,03722
|8,54
|2,7
|ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR)
|15:04:06 21-05-2025
|39,0327
|27,0385
|13,9
|2,9
|Simav (Kütahya)
|14:56:43 21-05-2025
|39,25167
|28,93889
|7,54
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|14:53:04 21-05-2025
|38,25167
|38,58417
|7,03
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:29:52 21-05-2025
|39,15722
|28,34333
|7,01
|1,7
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:29:52 21-05-2025
|39,1695
|28,3502
|9,1
|2,1
|Ege Denizi - [43.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:56:04 21-05-2025
|39,16028
|25,78333
|7,03
|2,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|13:56:04 21-05-2025
|39,156
|25,862
|7,8
|2,8
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:40:37 21-05-2025
|39,3163
|29,3192
|0
|1,4
|Ula (Muğla)
|13:38:51 21-05-2025
|37,10111
|28,57306
|6,94
|3,1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|13:38:51 21-05-2025
|37,1083
|28,5742
|11,3
|3,1
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:59:24 21-05-2025
|39,6623
|29,4622
|0
|1,4
|Mucur (Kırşehir)
|12:39:06 21-05-2025
|39,13889
|34,25667
|5
|0,7
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|12:28:41 21-05-2025
|38,6303
|39,6398
|5,6
|1,7
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:23:11 21-05-2025
|39,4893
|28,1562
|0
|1,9
|MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)
|12:22:09 21-05-2025
|39,8192
|26,2493
|0
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:51:27 21-05-2025
|39,23972
|28,93778
|7,01
|0,9
|Soma (Manisa)
|11:39:17 21-05-2025
|39,23639
|27,71833
|6,39
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.03 km] Milas (Muğla)
|11:22:20 21-05-2025
|36,99028
|27,97472
|7,02
|1,2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:22:18 21-05-2025
|36,9757
|27,9562
|19,6
|1,4
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|10:58:34 21-05-2025
|39,8712
|28,8023
|0
|1,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:58:30 21-05-2025
|40,10056
|28,56306
|10,94
|1,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.55 km] Milas (Muğla)
|10:56:46 21-05-2025
|36,95389
|27,98722
|7
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:56:46 21-05-2025
|37,0027
|27,96
|5,4
|2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:52:10 21-05-2025
|37,30444
|36,75833
|6,97
|1,2
|Bala (Ankara)
|10:51:23 21-05-2025
|39,58278
|33,04306
|6,34
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|09:59:50 21-05-2025
|39,93417
|28,87444
|6,76
|2
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|09:59:48 21-05-2025
|39,9333
|28,7925
|0
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:47:20 21-05-2025
|38,26222
|38,18639
|7,18
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:36:33 21-05-2025
|38,23667
|37,66694
|7,33
|2
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:36:32 21-05-2025
|38,2228
|37,6793
|10,2
|2
|Akdeniz - [37.66 km] Kaş (Antalya)
|08:32:50 21-05-2025
|36,07111
|28,98583
|7,27
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:32:44 21-05-2025
|38,07972
|38,22639
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|08:03:17 21-05-2025
|38,27861
|37,80306
|9,39
|3,3
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|08:03:16 21-05-2025
|38,2682
|37,7903
|5
|3,4
|Akçadağ (Malatya)
|07:09:31 21-05-2025
|38,29472
|37,72528
|5,04
|2,2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|07:09:30 21-05-2025
|38,2963
|37,7482
|3,9
|2,3
|Akdeniz - [37.17 km] Kaş (Antalya)
|07:05:15 21-05-2025
|36,07278
|28,99111
|13,38
|2,1
|AKDENIZ
|07:05:14 21-05-2025
|36,0507
|28,9598
|12,5
|2,1
|Kale (Malatya)
|06:23:50 21-05-2025
|38,36361
|38,74083
|12,5
|2,8
|IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
|06:23:50 21-05-2025
|38,3647
|38,74
|5,2
|2,7
|Akçadağ (Malatya)
|05:55:33 21-05-2025
|38,51667
|38,00944
|7,01
|1,6
|TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)
|05:55:33 21-05-2025
|38,611
|37,9635
|4,2
|1,6
|Tuz Gölü - [04.22 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|05:50:16 21-05-2025
|39,12556
|33,30556
|7
|0,8
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|05:50:16 21-05-2025
|39,092
|33,2862
|5,2
|0,9
|Alanya (Antalya)
|05:41:59 21-05-2025
|36,72167
|31,90222
|6,99
|1,8
|GUZELBAG-ALANYA (ANTALYA)
|05:41:58 21-05-2025
|36,7132
|31,9037
|8,4
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:36:26 21-05-2025
|38,38778
|37,12722
|9,43
|1,4
|GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:36:24 21-05-2025
|38,3958
|37,253
|4
|1,4
|Kulu (Konya)
|05:08:11 21-05-2025
|39,05194
|33,27056
|6,94
|1,8
|KIRKKUYU-KULU (KONYA)
|05:08:11 21-05-2025
|39,0697
|33,2545
|4,9
|1,9
|Sarıoğlan (Kayseri)
|04:50:39 21-05-2025
|39,05472
|35,87639
|7,01
|1,8
|SARIOGLAN (KAYSERI)
|04:50:39 21-05-2025
|39,0582
|35,9315
|4,6
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.30 km] Menderes (İzmir)
|04:40:44 21-05-2025
|37,85722
|26,96972
|7
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:40:44 21-05-2025
|37,8565
|26,9112
|3,6
|1,6
|YUNANISTAN
|04:25:55 21-05-2025
|40,6188
|23,7955
|5,6
|1,4
|CELIKHAN (ADIYAMAN)
|03:59:03 21-05-2025
|38,0452
|38,257
|22,8
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|03:49:30 21-05-2025
|37,89944
|37,88083
|10,63
|3,3
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|03:49:29 21-05-2025
|37,8955
|37,867
|9,5
|3,2
|ARPAALAN-MESUDIYE (ORDU)
|03:30:21 21-05-2025
|40,346
|37,836
|5,9
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:11:16 21-05-2025
|37,99944
|36,54028
|7,02
|1,2
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:11:15 21-05-2025
|37,9973
|36,6312
|6,4
|1,3
|Tuz Gölü - [04.17 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|02:39:16 21-05-2025
|39,11889
|33,30444
|6,95
|1
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|02:39:14 21-05-2025
|39,0863
|33,2893
|19,9
|1,2
|Ege Denizi - [10.81 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:38:04 21-05-2025
|39,40361
|26,23611
|7,35
|1,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|02:38:04 21-05-2025
|39,4137
|26,2392
|6
|2
|Simav (Kütahya)
|02:08:58 21-05-2025
|39,23472
|28,98556
|9,62
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:08:58 21-05-2025
|39,2402
|29,016
|13,4
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:07:09 21-05-2025
|37,22222
|36,94861
|7,3
|1,2
|Samandağ (Hatay)
|01:51:28 21-05-2025
|36,27972
|36,02528
|6,99
|2
|CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)
|01:51:27 21-05-2025
|36,2685
|35,9935
|4,7
|1,7
|AKDENIZ
|01:49:36 21-05-2025
|36,0728
|28,0862
|5
|2,3
|Akdeniz - [71.94 km] Marmaris (Muğla)
|01:49:35 21-05-2025
|35,98361
|28,10556
|7,13
|2
|Göynücek (Amasya)
|01:38:18 21-05-2025
|40,43917
|35,66694
|7,01
|1
|GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:34:13 21-05-2025
|38,0337
|37,228
|14,8
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kırıkhan (Hatay)
|00:40:25 22-05-2025
|36,57944
|36,33639
|11,72
|1
|Germencik (Aydın)
|00:39:20 22-05-2025
|37,85806
|27,62444
|6,98
|1
|Bozüyük (Bilecik)
|00:28:21 22-05-2025
|39,85083
|29,93556
|8,08
|1,1
|Karayazı (Erzurum)
|00:14:47 22-05-2025
|39,4125
|42,10944
|6,52
|1
|Simav (Kütahya)
|00:12:40 22-05-2025
|39,20667
|28,91861
|10,96
|1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.72 km] Karaburun (İzmir)
|00:01:59 22-05-2025
|38,53417
|26,73361
|8,54
|1,7
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:01:58 22-05-2025
|38,5435
|26,747
|7,4
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|00:00:04 22-05-2025
|38,405
|37,96028
|7
|1,5
|DOGANLAR-AKCADAG (MALATYA)
|00:00:03 22-05-2025
|38,3723
|37,9608
|9
|1,6
|Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [104.81 km] Posof (Ardahan)
|23:50:46 21-05-2025
|42,48833
|43,16722
|7
|2,1
|Nazımiye (Tunceli)
|23:33:46 21-05-2025
|39,12583
|39,85417
|7
|3,3
|BOSTANLI-NAZIMIYE (TUNCELI)
|23:33:45 21-05-2025
|39,1063
|39,8332
|5
|3,2
|Tavşanlı (Kütahya)
|23:32:18 21-05-2025
|39,56
|29,26861
|7,02
|1,5
|DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|23:32:18 21-05-2025
|39,5413
|29,2745
|13,9
|1,6
|Marmara Denizi - [19.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|23:26:23 21-05-2025
|40,83833
|28,11583
|6,98
|1,3
|MARMARA DENIZI
|23:26:23 21-05-2025
|40,8223
|28,1237
|11,7
|1,7
|Ege Denizi - [06.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:23:06 21-05-2025
|39,4425
|26,14778
|10,31
|1,3
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|23:23:06 21-05-2025
|39,3948
|26,1043
|6,9
|1,4
|Germencik (Aydın)
|23:00:43 21-05-2025
|37,87944
|27,58528
|7
|2,3
|GERMENCIK (AYDIN)
|23:00:43 21-05-2025
|37,8695
|27,5873
|7,2
|2,4
|EGE DENIZI
|22:54:12 21-05-2025
|36,6815
|26,332
|6,9
|2
|Marmara Denizi - [22.26 km] Silivri (İstanbul)
|22:49:02 21-05-2025
|40,86389
|28,30278
|9,06
|1
|Simav (Kütahya)
|22:46:38 21-05-2025
|39,25528
|28,93361
|6,91
|0,9
|Van Gölü - [03.39 km] Tuşba (Van)
|22:39:01 21-05-2025
|38,69056
|43,15389
|6,92
|1,2
|Seydişehir (Konya)
|22:13:18 21-05-2025
|37,5025
|32,10833
|7,21
|1,2
|Van Gölü - [03.32 km] Tuşba (Van)
|22:13:07 21-05-2025
|38,685
|43,15194
|7
|2,9
|MOLLAKASIM-(VAN)
|22:13:06 21-05-2025
|38,6747
|43,1855
|2,2
|2,9
|Van Gölü - [04.14 km] Tuşba (Van)
|22:12:23 21-05-2025
|38,68583
|43,1425
|7
|2,5
|MOLLAKASIM-(VAN)
|22:12:22 21-05-2025
|38,6828
|43,1915
|5
|2,7
|Doğanşehir (Malatya)
|21:43:21 21-05-2025
|37,96083
|37,62139
|7
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|21:22:33 21-05-2025
|38,37889
|37,98611
|7
|1,6
|BAGKOY-AKCADAG (MALATYA)
|21:22:32 21-05-2025
|38,4612
|37,9157
|13,9
|1,6
|Kulu (Konya)
|21:06:51 21-05-2025
|39,0875
|33,30417
|6,84
|1,2
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|21:06:51 21-05-2025
|39,0967
|33,2917
|8,7
|1,3
|Ege Denizi - [16.51 km] Çeşme (İzmir)
|20:28:01 21-05-2025
|38,17083
|26,12611
|7
|1,8
|EGE DENIZI
|20:27:59 21-05-2025
|38,0925
|26,061
|5,1
|1,6
|Bandırma (Balıkesir)
|20:23:09 21-05-2025
|40,35667
|27,87111
|7
|1,3
|ASAGIYAPICI-ERDEK (BALIKESIR)
|20:23:08 21-05-2025
|40,375
|27,9197
|15,4
|1,4
|Darende (Malatya)
|20:19:59 21-05-2025
|38,4875
|37,67333
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [03.22 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|20:19:29 21-05-2025
|40,96667
|28,52556
|12,11
|1,1
|MARMARA DENIZI
|20:19:27 21-05-2025
|40,8658
|28,4288
|5,4
|1,3
|Ulaş (Sivas)
|20:15:53 21-05-2025
|39,51306
|37,05194
|11,4
|1
|Tuz Gölü - [03.10 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|20:11:14 21-05-2025
|39,11222
|33,28889
|4,11
|1,3
|KIRKKUYU-KULU (KONYA)
|20:11:13 21-05-2025
|39,0617
|33,2502
|4
|1,4
|Kangal (Sivas)
|19:56:17 21-05-2025
|39,30028
|37,23528
|10,83
|1
|Kangal (Sivas)
|19:55:21 21-05-2025
|39,33806
|37,28861
|7
|1,2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|19:48:28 21-05-2025
|38,70389
|30,63667
|10,15
|2,2
|KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR)
|19:48:28 21-05-2025
|38,722
|30,6292
|10,7
|2,5
|Bayat (Çorum)
|19:38:32 21-05-2025
|40,72028
|34,15639
|7,86
|1,4
|KALINPELIT-BAYAT (CORUM)
|19:38:31 21-05-2025
|40,7293
|34,0805
|8,6
|1,7
|Samandağ (Hatay)
|19:32:39 21-05-2025
|36,11806
|35,93556
|7,46
|2,6
|MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
|19:32:38 21-05-2025
|36,029
|35,8753
|9,6
|2,5
|Gölhisar (Burdur)
|19:26:18 21-05-2025
|37,15639
|29,57111
|7,19
|1
|Çardak (Denizli)
|19:23:15 21-05-2025
|37,80861
|29,64444
|7
|1,1
|Erdemli (Mersin)
|19:16:26 21-05-2025
|36,5375
|34,17556
|5,48
|1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|19:06:11 21-05-2025
|38,09111
|37,22694
|7,02
|1,3
|Sarayköy (Denizli)
|19:00:24 21-05-2025
|37,91833
|28,79472
|7,04
|1,2
|Simav (Kütahya)
|18:53:19 21-05-2025
|39,24722
|28,94583
|5,37
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|18:53:19 21-05-2025
|39,257
|29,0193
|1,7
|1,5
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|18:30:58 21-05-2025
|38,7983
|37,3982
|8,3
|1,9
|Gürün (Sivas)
|18:30:56 21-05-2025
|38,85778
|37,3125
|6,06
|1,8
|Yahşihan (Kırıkkale)
|18:18:08 21-05-2025
|40,00333
|33,52722
|10,36
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:10:48 21-05-2025
|39,51306
|28,15139
|6,98
|1,4
|Gölbaşı (Ankara)
|18:09:22 21-05-2025
|39,62194
|32,9425
|6,97
|1,3
|BEYNAM-BALA (ANKARA)
|18:09:21 21-05-2025
|39,6223
|32,9347
|14,1
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:05 21-05-2025
|39,50667
|28,15417
|6,94
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|18:08:32 21-05-2025
|38,39583
|38,90778
|9,19
|1,7
|Hasköy (Muş)
|17:47:31 21-05-2025
|38,67528
|41,66056
|6,04
|1,5
|EGE DENIZI
|17:42:05 21-05-2025
|38,869
|25,8338
|9,5
|1,7
|Ege Denizi - [71.53 km] Karaburun (İzmir)
|17:42:03 21-05-2025
|38,81389
|25,60611
|8,75
|1,6
|Simav (Kütahya)
|17:32:04 21-05-2025
|39,19194
|28,91056
|7,01
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:32:03 21-05-2025
|39,2463
|28,9627
|9,6
|2,1
|Sincik (Adıyaman)
|17:25:44 21-05-2025
|38,13472
|38,51722
|7
|1,3
|Çatalca (İstanbul)
|16:57:57 21-05-2025
|41,41889
|28,31694
|7,05
|0,8
|Tuz Gölü - [04.24 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|16:31:47 21-05-2025
|39,12361
|33,30583
|7
|1,4
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|16:31:47 21-05-2025
|39,101
|33,2902
|5,5
|1,8
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|16:28:10 21-05-2025
|40,81167
|35,20083
|6,95
|1,7
|CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA)
|16:28:10 21-05-2025
|40,8233
|35,2228
|10,1
|2
|Akdeniz - [48.87 km] Manavgat (Antalya)
|16:24:17 21-05-2025
|36,37833
|31,16972
|7,09
|2,4
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|16:24:16 21-05-2025
|36,2528
|31,1717
|18,5
|2,7
|Kulu (Konya)
|16:12:58 21-05-2025
|39,10028
|33,30889
|6,28
|1,7
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|16:12:57 21-05-2025
|39,1005
|33,2942
|5,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|15:47:46 21-05-2025
|39,25056
|28,95333
|6,67
|0,9
|Simav (Kütahya)
|15:36:54 21-05-2025
|39,23528
|28,94778
|6,16
|3,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:36:53 21-05-2025
|39,263
|28,9513
|9,1
|3,3
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|15:30:02 21-05-2025
|38,3617
|27,2105
|7,4
|1,8
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|15:10:01 21-05-2025
|39,4075
|37,2462
|11,3
|1,8
|Ulaş (Sivas)
|15:10:00 21-05-2025
|39,37222
|37,20639
|7,19
|1,8
|Bergama (İzmir)
|15:04:07 21-05-2025
|39,04111
|27,03722
|8,54
|2,7
|ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR)
|15:04:06 21-05-2025
|39,0327
|27,0385
|13,9
|2,9
|Simav (Kütahya)
|14:56:43 21-05-2025
|39,25167
|28,93889
|7,54
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|14:53:04 21-05-2025
|38,25167
|38,58417
|7,03
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:29:52 21-05-2025
|39,15722
|28,34333
|7,01
|1,7
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:29:52 21-05-2025
|39,1695
|28,3502
|9,1
|2,1
|Ege Denizi - [43.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:56:04 21-05-2025
|39,16028
|25,78333
|7,03
|2,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|13:56:04 21-05-2025
|39,156
|25,862
|7,8
|2,8
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:40:37 21-05-2025
|39,3163
|29,3192
|0
|1,4
|Ula (Muğla)
|13:38:51 21-05-2025
|37,10111
|28,57306
|6,94
|3,1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|13:38:51 21-05-2025
|37,1083
|28,5742
|11,3
|3,1
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:59:24 21-05-2025
|39,6623
|29,4622
|0
|1,4
|Mucur (Kırşehir)
|12:39:06 21-05-2025
|39,13889
|34,25667
|5
|0,7
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|12:28:41 21-05-2025
|38,6303
|39,6398
|5,6
|1,7
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:23:11 21-05-2025
|39,4893
|28,1562
|0
|1,9
|MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)
|12:22:09 21-05-2025
|39,8192
|26,2493
|0
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:51:27 21-05-2025
|39,23972
|28,93778
|7,01
|0,9
|Soma (Manisa)
|11:39:17 21-05-2025
|39,23639
|27,71833
|6,39
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.03 km] Milas (Muğla)
|11:22:20 21-05-2025
|36,99028
|27,97472
|7,02
|1,2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:22:18 21-05-2025
|36,9757
|27,9562
|19,6
|1,4
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|10:58:34 21-05-2025
|39,8712
|28,8023
|0
|1,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:58:30 21-05-2025
|40,10056
|28,56306
|10,94
|1,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.55 km] Milas (Muğla)
|10:56:46 21-05-2025
|36,95389
|27,98722
|7
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:56:46 21-05-2025
|37,0027
|27,96
|5,4
|2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:52:10 21-05-2025
|37,30444
|36,75833
|6,97
|1,2
|Bala (Ankara)
|10:51:23 21-05-2025
|39,58278
|33,04306
|6,34
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|09:59:50 21-05-2025
|39,93417
|28,87444
|6,76
|2
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|09:59:48 21-05-2025
|39,9333
|28,7925
|0
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:47:20 21-05-2025
|38,26222
|38,18639
|7,18
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:36:33 21-05-2025
|38,23667
|37,66694
|7,33
|2
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:36:32 21-05-2025
|38,2228
|37,6793
|10,2
|2
|Akdeniz - [37.66 km] Kaş (Antalya)
|08:32:50 21-05-2025
|36,07111
|28,98583
|7,27
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:32:44 21-05-2025
|38,07972
|38,22639
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|08:03:17 21-05-2025
|38,27861
|37,80306
|9,39
|3,3
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|08:03:16 21-05-2025
|38,2682
|37,7903
|5
|3,4
|Akçadağ (Malatya)
|07:09:31 21-05-2025
|38,29472
|37,72528
|5,04
|2,2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|07:09:30 21-05-2025
|38,2963
|37,7482
|3,9
|2,3
|Akdeniz - [37.17 km] Kaş (Antalya)
|07:05:15 21-05-2025
|36,07278
|28,99111
|13,38
|2,1
|AKDENIZ
|07:05:14 21-05-2025
|36,0507
|28,9598
|12,5
|2,1
|Kale (Malatya)
|06:23:50 21-05-2025
|38,36361
|38,74083
|12,5
|2,8
|IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
|06:23:50 21-05-2025
|38,3647
|38,74
|5,2
|2,7
|Akçadağ (Malatya)
|05:55:33 21-05-2025
|38,51667
|38,00944
|7,01
|1,6
|TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)
|05:55:33 21-05-2025
|38,611
|37,9635
|4,2
|1,6
|Tuz Gölü - [04.22 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|05:50:16 21-05-2025
|39,12556
|33,30556
|7
|0,8
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|05:50:16 21-05-2025
|39,092
|33,2862
|5,2
|0,9
|Alanya (Antalya)
|05:41:59 21-05-2025
|36,72167
|31,90222
|6,99
|1,8
|GUZELBAG-ALANYA (ANTALYA)
|05:41:58 21-05-2025
|36,7132
|31,9037
|8,4
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:36:26 21-05-2025
|38,38778
|37,12722
|9,43
|1,4
|GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:36:24 21-05-2025
|38,3958
|37,253
|4
|1,4
|Kulu (Konya)
|05:08:11 21-05-2025
|39,05194
|33,27056
|6,94
|1,8
|KIRKKUYU-KULU (KONYA)
|05:08:11 21-05-2025
|39,0697
|33,2545
|4,9
|1,9
|Sarıoğlan (Kayseri)
|04:50:39 21-05-2025
|39,05472
|35,87639
|7,01
|1,8
|SARIOGLAN (KAYSERI)
|04:50:39 21-05-2025
|39,0582
|35,9315
|4,6
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.30 km] Menderes (İzmir)
|04:40:44 21-05-2025
|37,85722
|26,96972
|7
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:40:44 21-05-2025
|37,8565
|26,9112
|3,6
|1,6
|YUNANISTAN
|04:25:55 21-05-2025
|40,6188
|23,7955
|5,6
|1,4
|CELIKHAN (ADIYAMAN)
|03:59:03 21-05-2025
|38,0452
|38,257
|22,8
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|03:49:30 21-05-2025
|37,89944
|37,88083
|10,63
|3,3
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|03:49:29 21-05-2025
|37,8955
|37,867
|9,5
|3,2
|ARPAALAN-MESUDIYE (ORDU)
|03:30:21 21-05-2025
|40,346
|37,836
|5,9
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:11:16 21-05-2025
|37,99944
|36,54028
|7,02
|1,2
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:11:15 21-05-2025
|37,9973
|36,6312
|6,4
|1,3
|Tuz Gölü - [04.17 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|02:39:16 21-05-2025
|39,11889
|33,30444
|6,95
|1
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|02:39:14 21-05-2025
|39,0863
|33,2893
|19,9
|1,2
|Ege Denizi - [10.81 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:38:04 21-05-2025
|39,40361
|26,23611
|7,35
|1,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|02:38:04 21-05-2025
|39,4137
|26,2392
|6
|2
|Simav (Kütahya)
|02:08:58 21-05-2025
|39,23472
|28,98556
|9,62
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:08:58 21-05-2025
|39,2402
|29,016
|13,4
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:07:09 21-05-2025
|37,22222
|36,94861
|7,3
|1,2
|Samandağ (Hatay)
|01:51:28 21-05-2025
|36,27972
|36,02528
|6,99
|2
|CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)
|01:51:27 21-05-2025
|36,2685
|35,9935
|4,7
|1,7
|AKDENIZ
|01:49:36 21-05-2025
|36,0728
|28,0862
|5
|2,3
|Akdeniz - [71.94 km] Marmaris (Muğla)
|01:49:35 21-05-2025
|35,98361
|28,10556
|7,13
|2
|Göynücek (Amasya)
|01:38:18 21-05-2025
|40,43917
|35,66694
|7,01
|1
|GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:34:13 21-05-2025
|38,0337
|37,228
|14,8
|1,3
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