Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Mayıs 2026
22.05.2026 00:00
NTV
Son depremler... 22 Mayıs 2026 deprem son dakika haberleri. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu?
22 Mayıs 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz
|21 Mayıs 2026 23:36
|34.8658
|25.9544
|6.35
|3.50
|Altıeylül (Balıkesir)
|21 Mayıs 2026 23:29
|39.6764
|28.0019
|5.80
|2.80
|Yeşilyurt (Malatya)
|21 Mayıs 2026 22:50
|38.2675
|38.1375
|6.90
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Mayıs 2026 22:47
|39.2008
|28.3911
|6.96
|0.80
|Pütürge (Malatya)
|21 Mayıs 2026 22:32
|38.2569
|38.6025
|7.33
|1.10
|Gömeç (Balıkesir)
|21 Mayıs 2026 22:28
|39.3203
|26.8744
|11.35
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Mayıs 2026 22:22
|39.2611
|28.0850
|4.75
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Mayıs 2026 22:18
|39.1597
|28.3228
|6.80
|0.70
|Çelikhan (Adıyaman)
|21 Mayıs 2026 22:16
|38.0339
|38.3553
|11.50
|1.40
|Battalgazi (Malatya)
|21 Mayıs 2026 21:58
|38.3306
|38.4469
|11.51
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Mayıs 2026 21:55
|39.2111
|28.2108
|6.33
|0.70
|Sincik (Adıyaman)
|21 Mayıs 2026 21:15
|38.1383
|38.5236
|7.00
|1.20
|Köyceğiz (Muğla)
|21 Mayıs 2026 21:07
|37.0528
|28.9569
|7.00
|1.20
|Köyceğiz (Muğla)
|21 Mayıs 2026 21:00
|37.0575
|28.9169
|7.00
|1.20
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21 Mayıs 2026 20:51
|37.9406
|36.4228
|7.27
|1.00
|Bala (Ankara)
|21 Mayıs 2026 20:44
|39.4256
|33.0925
|6.80
|0.80
|Akdeniz - [126.14 km] Datça (Muğla)
|21 Mayıs 2026 20:10
|35.5603
|27.3517
|11.44
|2.00
|Merkez (Bingöl)
|21 Mayıs 2026 20:07
|39.0392
|40.7378
|7.00
|1.20
|Akdeniz - [133.16 km] Datça (Muğla)
|21 Mayıs 2026 19:59
|35.5067
|27.2361
|16.45
|2.80
|Karaisalı (Adana)
|21 Mayıs 2026 19:58
|37.3667
|35.1361
|6.98
|1.30
|Darende (Malatya)
|21 Mayıs 2026 19:50
|38.4136
|37.4725
|7.00
|1.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|21 Mayıs 2026 19:37
|38.2194
|38.1483
|6.98
|1.40
|Harem, İdlib (Suriye) - [13.44 km] Altınözü (Hatay)
|21 Mayıs 2026 19:14
|36.0925
|36.5169
|20.18
|1.70
|Merkez (Kırıkkale)
|21 Mayıs 2026 18:57
|40.0281
|33.5347
|11.80
|1.00
|Buldan (Denizli)
|21 Mayıs 2026 18:49
|38.0656
|28.9822
|7.58
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Mayıs 2026 18:36
|39.2336
|28.1183
|7.00
|1.20
|Serinhisar (Denizli)
|21 Mayıs 2026 18:36
|37.6019
|29.2292
|7.27
|0.90
|Ulubey (Uşak)
|21 Mayıs 2026 18:29
|38.3994
|29.1331
|7.10
|0.90
|Eşme (Uşak)
|21 Mayıs 2026 18:27
|38.4981
|29.1467
|7.01
|1.00
|Hazar Gölü - [03.07 km] Merkez (Elazığ)
|21 Mayıs 2026 18:02
|38.5178
|39.4417
|5.70
|2.20
|Kangal (Sivas)
|21 Mayıs 2026 17:55
|39.2108
|37.3744
|7.38
|0.80
|Merkez (Çorum)
|21 Mayıs 2026 17:53
|40.3011
|34.6661
|6.99
|1.00
|Merkez (Çorum)
|21 Mayıs 2026 17:48
|40.3242
|34.8769
|7.15
|1.00
|Akçadağ (Malatya)
|21 Mayıs 2026 17:45
|38.2817
|37.8858
|7.78
|1.20
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Kuşadası (Aydın)
|21 Mayıs 2026 17:41
|37.9069
|27.2311
|13.62
|1.80
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|EGE DENIZI
|21 Mayıs 2026 23:10
|35.7000
|27.0805
|7.20
|1.90
|EGE DENIZI
|21 Mayıs 2026 22:59
|35.6940
|27.1825
|8.90
|3.00
|CEVLIK-KARAISALI (ADANA)
|21 Mayıs 2026 22:58
|37.3817
|35.0452
|5.30
|1.40
|KIYRA-ULA (MUGLA)
|21 Mayıs 2026 22:51
|37.0983
|28.5385
|13.70
|1.60
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|21 Mayıs 2026 22:37
|38.1837
|38.0968
|8.00
|1.50
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21 Mayıs 2026 22:17
|38.3848
|37.4595
|4.50
|1.30
|HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
|21 Mayıs 2026 21:49
|38.1050
|28.9647
|3.50
|1.80
|CEVIZDERE-(ELAZIG)
|21 Mayıs 2026 21:02
|38.5122
|39.3970
|6.80
|2.30
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21 Mayıs 2026 20:45
|38.2280
|37.8382
|13.80
|1.50
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|21 Mayıs 2026 20:41
|37.9067
|27.2550
|6.10
|1.90
|TANISIK-(MALATYA)
|21 Mayıs 2026 18:56
|38.2988
|38.5925
|6.70
|2.30
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21 Mayıs 2026 18:38
|37.9572
|36.2838
|3.40
|2.30
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|21 Mayıs 2026 17:49
|39.0583
|26.2192
|9.00
|1.70
|KAMISTAS-(MALATYA)
|21 Mayıs 2026 17:08
|38.2813
|38.6815
|6.70
|2.30
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|21 Mayıs 2026 16:59
|39.0963
|26.5057
|10.50
|2.20