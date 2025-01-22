Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
22 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gürün (Sivas)
|23:20:16 21-01-2025
|38,88139
|37,4375
|7,04
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:30:05 21-01-2025
|38,12417
|38,335
|6,99
|1,3
|Darende (Malatya)
|22:22:54 21-01-2025
|38,4775
|37,63444
|6,94
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:22:50 21-01-2025
|38,4078
|37,5107
|5
|1,7
|Merkez (Afyonkarahisar)
|22:20:05 21-01-2025
|38,70389
|30,6425
|7,02
|1,4
|YUNANISTAN
|22:10:12 21-01-2025
|39,9582
|23,4135
|7,3
|2,8
|Ege Denizi
|22:10:11 21-01-2025
|39,18917
|23,75861
|7,09
|2,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:44:44 21-01-2025
|38,11444
|38,335
|12,63
|1,6
|KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)
|21:44:43 21-01-2025
|38,1813
|38,272
|6
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|21:43:54 21-01-2025
|38,10944
|38,77333
|7,06
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:24:28 21-01-2025
|38,22722
|38,69306
|9,56
|2,3
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|21:24:27 21-01-2025
|38,2557
|38,6707
|5
|2,5
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [19.19 km] Kuşadası (Aydın)
|20:56:18 21-01-2025
|37,77
|27,0175
|5,95
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:56:17 21-01-2025
|37,7865
|26,9907
|1,1
|2,1
|Patnos (Ağrı)
|20:47:35 21-01-2025
|39,20556
|42,795
|11,29
|1,4
|KOCAKLAR-PATNOS (AGRI)
|20:47:34 21-01-2025
|39,2252
|42,7033
|5
|1,4
|Malazgirt (Muş)
|20:40:17 21-01-2025
|39,18083
|42,68222
|5,02
|2,6
|DUZCELI-PATNOS (AGRI)
|20:40:17 21-01-2025
|39,1693
|42,7308
|4,4
|2,8
|Pütürge (Malatya)
|20:40:07 21-01-2025
|38,25722
|38,84694
|10,77
|0,8
|Darende (Malatya)
|20:37:09 21-01-2025
|38,39389
|37,45444
|5,45
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|20:19:51 21-01-2025
|38,28389
|38,78806
|8,84
|1,3
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|20:19:50 21-01-2025
|38,2948
|38,7838
|25,3
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|20:11:19 21-01-2025
|40,13139
|27,33472
|5,12
|1
|Ula (Muğla)
|20:04:43 21-01-2025
|37,13806
|28,63806
|7,03
|1,3
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|20:04:42 21-01-2025
|37,1225
|28,6608
|9,4
|1,6
|Ereğli (Konya)
|19:26:09 21-01-2025
|37,43444
|33,96889
|7
|1,7
|ULUMESE-EREGLI (KONYA)
|19:26:08 21-01-2025
|37,442
|34,016
|5
|1,8
|Tekman (Erzurum)
|19:19:24 21-01-2025
|39,69389
|41,23972
|6,99
|0,8
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|19:18:27 21-01-2025
|40,2252
|31,7105
|6,5
|1,5
|Hani (Diyarbakır)
|19:11:29 21-01-2025
|38,52556
|40,37306
|6,16
|1,6
|AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)
|19:11:29 21-01-2025
|38,4822
|40,3757
|6,9
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|19:09:29 21-01-2025
|38,45806
|38,03472
|7
|0,9
|Gönen (Balıkesir)
|19:03:58 21-01-2025
|40,05722
|27,72722
|7,04
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|18:49:13 21-01-2025
|38,25944
|38,84361
|7,11
|1,1
|Van Gölü - [07.08 km] Erciş (Van)
|18:45:56 21-01-2025
|38,93611
|43,50778
|11,86
|1,8
|COLPAN-(VAN)
|18:45:55 21-01-2025
|38,9093
|43,5305
|5
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:45:29 21-01-2025
|38,28639
|38,18583
|6,99
|1
|Marmara Denizi - [09.03 km] Şarköy (Tekirdağ)
|18:42:02 21-01-2025
|40,53111
|27,12472
|10,13
|1,5
|MARMARA DENIZI
|18:42:02 21-01-2025
|40,5335
|27,1243
|15,9
|1,7
|İskilip (Çorum)
|18:18:30 21-01-2025
|40,87111
|34,52472
|12,38
|1
|Afrin, Halep (Suriye) - [25.14 km] Reyhanlı (Hatay)
|18:05:24 21-01-2025
|36,38472
|36,9275
|6,15
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:00:25 21-01-2025
|39,46889
|28,16861
|11,24
|2
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|17:33:36 21-01-2025
|36,0222
|27,8807
|41,3
|2,1
|Akdeniz - [98.45 km] Marmaris (Muğla)
|17:33:30 21-01-2025
|35,75667
|27,93
|7,02
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:30:54 21-01-2025
|37,8162
|27,172
|4,6
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.50 km] Kuşadası (Aydın)
|17:30:53 21-01-2025
|37,825
|27,15972
|7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|17:15:24 21-01-2025
|37,39778
|36,81778
|6,97
|1
|Pütürge (Malatya)
|16:58:06 21-01-2025
|38,28667
|38,78528
|5,13
|1,8
|Gölmarmara (Manisa)
|16:54:52 21-01-2025
|38,67833
|27,91611
|7
|0,9
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|16:48:25 21-01-2025
|39,24222
|33,24389
|7
|0,6
|Merkez (Çorum)
|16:41:35 21-01-2025
|40,42139
|34,95833
|7
|0,8
|Selçuklu (Konya)
|16:34:14 21-01-2025
|38,06889
|32,62611
|7,3
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.41 km] Kuşadası (Aydın)
|16:10:16 21-01-2025
|37,85
|27,17056
|7
|1,2
|Selçuklu (Konya)
|15:33:56 21-01-2025
|38,06944
|32,62833
|7,04
|1,9
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|15:33:56 21-01-2025
|38,0663
|32,6257
|9,1
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:20:17 21-01-2025
|37,99694
|36,39306
|6,96
|2,3
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:20:17 21-01-2025
|38,0033
|36,405
|3,9
|2,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|15:15:51 21-01-2025
|39,67278
|29,47833
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|15:09:42 21-01-2025
|38,16472
|38,67028
|7
|0,9
|LAKA-BORNOVA (IZMIR)
|14:56:28 21-01-2025
|38,4733
|27,1883
|2,1
|1,2
|Merkez (Çorum)
|14:41:44 21-01-2025
|40,56
|34,52306
|7
|1,4
|HACIBEY-(CORUM)
|14:41:44 21-01-2025
|40,604
|34,6033
|5
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:38:47 21-01-2025
|38,09278
|38,40417
|10,13
|2,5
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|14:38:46 21-01-2025
|38,1255
|38,4133
|5
|2,3
|Salihli (Manisa)
|14:21:21 21-01-2025
|38,5725
|28,21722
|7
|0,7
|Lüleburgaz (Kırklareli)
|14:20:12 21-01-2025
|41,5575
|27,45861
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|14:14:11 21-01-2025
|38,46944
|38,02639
|7
|1,9
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|14:14:10 21-01-2025
|38,4972
|38
|5
|1,7
|Merkez (Kırıkkale)
|14:08:48 21-01-2025
|39,89889
|33,55083
|7
|0,9
|Yahşihan (Kırıkkale)
|14:01:29 21-01-2025
|39,90556
|33,35611
|7
|0,8
|Marmara Denizi - [02.62 km] Erdek (Balıkesir)
|13:51:13 21-01-2025
|40,45083
|27,69556
|6,23
|1,7
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:38:47 21-01-2025
|36,1015
|33,5627
|3,8
|1,4
|Ilgaz (Çankırı)
|13:38:41 21-01-2025
|40,84472
|33,6925
|7
|1,1
|Yahyalı (Kayseri)
|13:31:50 21-01-2025
|37,92694
|35,49556
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:22:33 21-01-2025
|38,31
|38,17722
|7,04
|2,5
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|13:22:33 21-01-2025
|38,3053
|38,2117
|5
|2,4
|Kale (Malatya)
|13:21:34 21-01-2025
|38,30861
|38,77806
|7,12
|1,2
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [05.82 km] Erdemli (Mersin)
|13:04:22 21-01-2025
|36,53722
|34,30278
|5,6
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:03:49 21-01-2025
|38,27917
|38,1675
|7
|1
|YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|12:49:02 21-01-2025
|37,436
|36,8435
|5
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:28:21 21-01-2025
|38,00944
|36,52833
|6,79
|1,9
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:28:21 21-01-2025
|38,0585
|36,6065
|5,5
|1,7
|YUNANISTAN
|12:28:11 21-01-2025
|41,0553
|25,637
|5,3
|1,6
|Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [59.35 km] Enez (Edirne)
|12:28:10 21-01-2025
|41,10694
|25,58917
|6,22
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:28:01 21-01-2025
|38,21806
|38,07861
|7
|1,2
|OVACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|12:21:28 21-01-2025
|38,3788
|27,7068
|13,9
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|12:19:09 21-01-2025
|38,47306
|37,9625
|6,91
|1,8
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|12:19:09 21-01-2025
|38,496
|37,9545
|5,1
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|12:17:12 21-01-2025
|38,45917
|37,97778
|7
|1,2
|Ulukışla (Niğde)
|12:10:49 21-01-2025
|37,48972
|34,63278
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:04:50 21-01-2025
|38,30444
|38,19972
|7
|1
|Aladağ (Adana)
|12:02:21 21-01-2025
|37,59056
|35,44778
|7
|1
|Soma (Manisa)
|11:56:34 21-01-2025
|39,28222
|27,75917
|7
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|11:22:45 21-01-2025
|37,95
|29,14333
|7
|0,8
|Akdeniz - [41.78 km] Fethiye (Muğla)
|11:17:01 21-01-2025
|36,31083
|28,70139
|7
|1,4
|Salihli (Manisa)
|10:51:56 21-01-2025
|38,5175
|28,22139
|7
|0,7
|Pasinler (Erzurum)
|10:38:17 21-01-2025
|39,95944
|41,64139
|7
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10:28:57 21-01-2025
|37,39056
|37,14667
|7
|1
|KORU-CINARCIK (YALOVA)
|10:19:48 21-01-2025
|40,6515
|29,1918
|10
|1,7
|Marmara Denizi - [01.66 km] Çınarcık (Yalova)
|10:19:47 21-01-2025
|40,66639
|29,17528
|9,51
|1,6
|Ege Denizi - [62.73 km] Çeşme (İzmir)
|10:05:34 21-01-2025
|38,30806
|25,53694
|6,86
|2,2
|EGE DENIZI
|10:05:33 21-01-2025
|38,2663
|25,4602
|4,8
|2,4
|Soma (Manisa)
|09:56:13 21-01-2025
|39,06194
|27,54417
|7,06
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|09:50:39 21-01-2025
|38,46389
|37,9525
|7
|0,9
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:34:21 21-01-2025
|38,0567
|36,6393
|6,7
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:34:19 21-01-2025
|38,05889
|36,54139
|6,99
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:25:45 21-01-2025
|37,9702
|27,0482
|21,1
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|09:25:15 21-01-2025
|38,15028
|38,64306
|7
|1,6
|KARAGOZ-(MALATYA)
|09:25:14 21-01-2025
|38,2697
|38,313
|20,4
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:15:41 21-01-2025
|38,21056
|37,74417
|7
|1
|Kırıkhan (Hatay)
|09:03:15 21-01-2025
|36,61528
|36,4175
|8,98
|1,9
|TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)
|09:03:15 21-01-2025
|36,6307
|36,3808
|11,1
|1,5
|Merkez (Karaman)
|08:55:06 21-01-2025
|37,43139
|33,31028
|7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|08:30:35 21-01-2025
|37,435
|36,85333
|7
|2
|YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|08:30:35 21-01-2025
|37,4363
|36,846
|5,4
|1,8
|OREN-TURGUTLU (MANISA)
|08:20:45 21-01-2025
|38,3677
|27,7803
|24,3
|1,5
|Kemalpaşa (İzmir)
|08:17:26 21-01-2025
|38,38667
|27,66444
|7,01
|1,6
|SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|08:17:25 21-01-2025
|38,3973
|27,6538
|16,5
|1,9
|Kale (Malatya)
|08:06:14 21-01-2025
|38,31861
|38,77083
|8,34
|2,1
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|08:06:13 21-01-2025
|38,3197
|38,7835
|16,2
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:01:10 21-01-2025
|38,105
|37,18639
|7,04
|2
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:01:09 21-01-2025
|38,1218
|37,1368
|11,1
|2
|Menteşe (Muğla)
|07:39:35 21-01-2025
|37,14028
|28,77556
|7
|1,1
|KARACAOREN-(MUGLA)
|07:39:35 21-01-2025
|37,1277
|28,8257
|14,4
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|07:35:21 21-01-2025
|38,09528
|37,11861
|6,97
|1,9
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:35:20 21-01-2025
|38,1372
|37,1392
|5
|1,9
|Bayramiç (Çanakkale)
|07:32:50 21-01-2025
|39,76833
|26,73972
|6,69
|1,3
|Ula (Muğla)
|07:20:11 21-01-2025
|37,05917
|28,38806
|7
|1,7
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|07:20:11 21-01-2025
|37,0992
|28,3458
|5,2
|1,6
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|07:14:07 21-01-2025
|38,5162
|28,2737
|6
|1,3
|Salihli (Manisa)
|07:14:06 21-01-2025
|38,50083
|28,22444
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|06:46:11 21-01-2025
|38,35583
|38,83
|7
|1,5
|Turgutlu (Manisa)
|06:28:52 21-01-2025
|38,39806
|27,82194
|7
|0,9
|Kemalpaşa (İzmir)
|05:28:34 21-01-2025
|38,41056
|27,70222
|7
|1,9
|YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR)
|05:28:33 21-01-2025
|38,4305
|27,6728
|2,9
|2,1
|Akdeniz - [96.44 km] Marmaris (Muğla)
|05:24:04 21-01-2025
|35,825
|27,71056
|7
|1,5
|AKDENIZ
|05:23:56 21-01-2025
|35,2363
|27,8447
|11,9
|1,8
|Ege Denizi - [51.41 km] Çeşme (İzmir)
|04:48:19 21-01-2025
|38,33333
|25,66917
|7,17
|2
|EGE DENIZI
|04:48:14 21-01-2025
|38,2577
|25,4813
|5
|2,3
|Gaziemir (İzmir)
|04:47:11 21-01-2025
|38,32167
|27,18194
|6,51
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|04:46:09 21-01-2025
|38,24389
|38,68972
|7,01
|1,4
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|04:46:08 21-01-2025
|38,273
|38,7257
|22,7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|04:44:16 21-01-2025
|38,20917
|38,59083
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|04:41:47 21-01-2025
|38,22583
|38,60306
|7
|1,2
|Eğirdir (Isparta)
|04:40:33 21-01-2025
|37,88861
|30,95944
|7,02
|1,8
|SORKUNCAK-EGIRDIR (ISPARTA)
|04:40:31 21-01-2025
|37,875
|30,9165
|5
|1,8
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:30:51 21-01-2025
|38,1313
|37,7833
|5,4
|1
|Kemalpaşa (İzmir)
|04:25:07 21-01-2025
|38,40556
|27,66806
|5,59
|1,8
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|04:25:07 21-01-2025
|38,4267
|27,6602
|5,3
|2
|BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|04:07:06 21-01-2025
|37,2312
|36,7387
|8
|0,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:07:05 21-01-2025
|37,20056
|36,7425
|6,68
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:04:08 21-01-2025
|38,19194
|38,04528
|7
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|04:00:46 21-01-2025
|38,44139
|39,39361
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|03:57:59 21-01-2025
|38,15139
|37,91694
|6,69
|0,9
|Kemalpaşa (İzmir)
|03:53:19 21-01-2025
|38,38778
|27,68667
|5,56
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|03:47:35 21-01-2025
|39,42139
|41,06806
|7
|1,3
|Gaziemir (İzmir)
|03:45:26 21-01-2025
|38,34056
|27,17083
|9,6
|1,1
|GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
|03:45:26 21-01-2025
|38,3893
|27,214
|12,4
|1,2
|Kınık (İzmir)
|03:36:12 21-01-2025
|39,02194
|27,50333
|7,01
|1,3
|KALEMKOY-KINIK (IZMIR)
|03:36:12 21-01-2025
|39,0455
|27,5135
|10,2
|1,6
|Kozan (Adana)
|03:14:01 21-01-2025
|37,64056
|35,85528
|7,7
|1,4
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|03:14:01 21-01-2025
|37,6603
|35,847
|7,7
|1,2
|Kemalpaşa (İzmir)
|03:12:02 21-01-2025
|38,41056
|27,67778
|8,22
|1,8
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|03:12:02 21-01-2025
|38,4298
|27,6543
|9,7
|1,6
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:56:38 21-01-2025
|38,4075
|27,6775
|9,01
|1,8
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|02:56:37 21-01-2025
|38,4305
|27,6542
|5
|1,7
|Gürün (Sivas)
|02:52:31 21-01-2025
|38,87111
|37,46667
|11,79
|1,6
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|02:52:31 21-01-2025
|38,8613
|37,4842
|5
|1,8
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:49:19 21-01-2025
|38,39
|27,67861
|6,82
|2,4
|SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|02:49:18 21-01-2025
|38,427
|27,6542
|6,9
|2,5
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:31:07 21-01-2025
|38,39611
|27,66833
|6,84
|1,3
|ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)
|02:31:06 21-01-2025
|38,4057
|27,6957
|5,4
|1,4
|Darende (Malatya)
|02:22:56 21-01-2025
|38,42
|37,47083
|7,05
|1,3
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|02:22:56 21-01-2025
|38,4373
|37,4502
|9,8
|1,1
|Marmaris (Muğla)
|02:20:24 21-01-2025
|36,97972
|28,29278
|7
|1,2
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|02:20:23 21-01-2025
|36,967
|28,3143
|5
|1,2
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:20:00 21-01-2025
|38,41028
|27,70583
|7
|1,1
|SARICALI-KEMALPASA (IZMIR)
|02:19:59 21-01-2025
|38,4468
|27,6912
|7,7
|0,9
|Akdeniz
|02:01:17 21-01-2025
|35,40028
|34,48
|16,73
|2,1
|AKDENIZ
|02:01:16 21-01-2025
|35,253
|34,4017
|29,6
|2,3
|Merkez (Burdur)
|01:59:18 21-01-2025
|37,71083
|29,9875
|16,97
|1,2
|CIMBILLI-(BURDUR)
|01:59:17 21-01-2025
|37,7163
|30,0423
|7,5
|1,3
|Kemalpaşa (İzmir)
|01:55:05 21-01-2025
|38,40444
|27,66972
|10,26
|2,6
|SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|01:55:05 21-01-2025
|38,4138
|27,6603
|5
|2,7
|Doğanşehir (Malatya)
|01:46:13 21-01-2025
|38,08694
|37,83611
|5,01
|1,2
|Kepez (Antalya)
|01:38:41 21-01-2025
|37,05778
|30,75861
|22,86
|1,4
|TOPALLI-AKSU (ANTALYA)
|01:38:40 21-01-2025
|37,0368
|30,8202
|19,2
|1,5
|Urla (İzmir)
|01:37:02 21-01-2025
|38,39333
|26,58583
|17,39
|1,6
|BALIKLIOVA-URLA (IZMIR)
|01:37:02 21-01-2025
|38,3958
|26,6192
|6
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:32:53 21-01-2025
|37,97639
|36,58972
|5,56
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:14:36 21-01-2025
|37,30444
|37,01889
|10,92
|1,3
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|01:14:36 21-01-2025
|37,299
|37,0343
|7,4
|1,4
|Kemalpaşa (İzmir)
|00:57:49 21-01-2025
|38,40389
|27,68861
|7
|1,4
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|00:57:49 21-01-2025
|38,4205
|27,662
|8,1
|1,5
|Kale (Malatya)
|00:35:54 21-01-2025
|38,35972
|38,74333
|11,48
|1,3
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|00:35:53 21-01-2025
|38,3705
|38,7838
|21,3
|1,3
|Kemalpaşa (İzmir)
|00:31:57 21-01-2025
|38,40278
|27,68194
|6,86
|1,7
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|00:31:56 21-01-2025
|38,4167
|27,6633
|5,3
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gürün (Sivas)
|23:20:16 21-01-2025
|38,88139
|37,4375
|7,04
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:30:05 21-01-2025
|38,12417
|38,335
|6,99
|1,3
|Darende (Malatya)
|22:22:54 21-01-2025
|38,4775
|37,63444
|6,94
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:22:50 21-01-2025
|38,4078
|37,5107
|5
|1,7
|Merkez (Afyonkarahisar)
|22:20:05 21-01-2025
|38,70389
|30,6425
|7,02
|1,4
|YUNANISTAN
|22:10:12 21-01-2025
|39,9582
|23,4135
|7,3
|2,8
|Ege Denizi
|22:10:11 21-01-2025
|39,18917
|23,75861
|7,09
|2,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:44:44 21-01-2025
|38,11444
|38,335
|12,63
|1,6
|KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)
|21:44:43 21-01-2025
|38,1813
|38,272
|6
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|21:43:54 21-01-2025
|38,10944
|38,77333
|7,06
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:24:28 21-01-2025
|38,22722
|38,69306
|9,56
|2,3
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|21:24:27 21-01-2025
|38,2557
|38,6707
|5
|2,5
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [19.19 km] Kuşadası (Aydın)
|20:56:18 21-01-2025
|37,77
|27,0175
|5,95
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:56:17 21-01-2025
|37,7865
|26,9907
|1,1
|2,1
|Patnos (Ağrı)
|20:47:35 21-01-2025
|39,20556
|42,795
|11,29
|1,4
|KOCAKLAR-PATNOS (AGRI)
|20:47:34 21-01-2025
|39,2252
|42,7033
|5
|1,4
|Malazgirt (Muş)
|20:40:17 21-01-2025
|39,18083
|42,68222
|5,02
|2,6
|DUZCELI-PATNOS (AGRI)
|20:40:17 21-01-2025
|39,1693
|42,7308
|4,4
|2,8
|Pütürge (Malatya)
|20:40:07 21-01-2025
|38,25722
|38,84694
|10,77
|0,8
|Darende (Malatya)
|20:37:09 21-01-2025
|38,39389
|37,45444
|5,45
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|20:19:51 21-01-2025
|38,28389
|38,78806
|8,84
|1,3
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|20:19:50 21-01-2025
|38,2948
|38,7838
|25,3
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|20:11:19 21-01-2025
|40,13139
|27,33472
|5,12
|1
|Ula (Muğla)
|20:04:43 21-01-2025
|37,13806
|28,63806
|7,03
|1,3
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|20:04:42 21-01-2025
|37,1225
|28,6608
|9,4
|1,6
|Ereğli (Konya)
|19:26:09 21-01-2025
|37,43444
|33,96889
|7
|1,7
|ULUMESE-EREGLI (KONYA)
|19:26:08 21-01-2025
|37,442
|34,016
|5
|1,8
|Tekman (Erzurum)
|19:19:24 21-01-2025
|39,69389
|41,23972
|6,99
|0,8
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|19:18:27 21-01-2025
|40,2252
|31,7105
|6,5
|1,5
|Hani (Diyarbakır)
|19:11:29 21-01-2025
|38,52556
|40,37306
|6,16
|1,6
|AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)
|19:11:29 21-01-2025
|38,4822
|40,3757
|6,9
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|19:09:29 21-01-2025
|38,45806
|38,03472
|7
|0,9
|Gönen (Balıkesir)
|19:03:58 21-01-2025
|40,05722
|27,72722
|7,04
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|18:49:13 21-01-2025
|38,25944
|38,84361
|7,11
|1,1
|Van Gölü - [07.08 km] Erciş (Van)
|18:45:56 21-01-2025
|38,93611
|43,50778
|11,86
|1,8
|COLPAN-(VAN)
|18:45:55 21-01-2025
|38,9093
|43,5305
|5
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:45:29 21-01-2025
|38,28639
|38,18583
|6,99
|1
|Marmara Denizi - [09.03 km] Şarköy (Tekirdağ)
|18:42:02 21-01-2025
|40,53111
|27,12472
|10,13
|1,5
|MARMARA DENIZI
|18:42:02 21-01-2025
|40,5335
|27,1243
|15,9
|1,7
|İskilip (Çorum)
|18:18:30 21-01-2025
|40,87111
|34,52472
|12,38
|1
|Afrin, Halep (Suriye) - [25.14 km] Reyhanlı (Hatay)
|18:05:24 21-01-2025
|36,38472
|36,9275
|6,15
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:00:25 21-01-2025
|39,46889
|28,16861
|11,24
|2
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|17:33:36 21-01-2025
|36,0222
|27,8807
|41,3
|2,1
|Akdeniz - [98.45 km] Marmaris (Muğla)
|17:33:30 21-01-2025
|35,75667
|27,93
|7,02
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:30:54 21-01-2025
|37,8162
|27,172
|4,6
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.50 km] Kuşadası (Aydın)
|17:30:53 21-01-2025
|37,825
|27,15972
|7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|17:15:24 21-01-2025
|37,39778
|36,81778
|6,97
|1
|Pütürge (Malatya)
|16:58:06 21-01-2025
|38,28667
|38,78528
|5,13
|1,8
|Gölmarmara (Manisa)
|16:54:52 21-01-2025
|38,67833
|27,91611
|7
|0,9
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|16:48:25 21-01-2025
|39,24222
|33,24389
|7
|0,6
|Merkez (Çorum)
|16:41:35 21-01-2025
|40,42139
|34,95833
|7
|0,8
|Selçuklu (Konya)
|16:34:14 21-01-2025
|38,06889
|32,62611
|7,3
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.41 km] Kuşadası (Aydın)
|16:10:16 21-01-2025
|37,85
|27,17056
|7
|1,2
|Selçuklu (Konya)
|15:33:56 21-01-2025
|38,06944
|32,62833
|7,04
|1,9
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|15:33:56 21-01-2025
|38,0663
|32,6257
|9,1
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:20:17 21-01-2025
|37,99694
|36,39306
|6,96
|2,3
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:20:17 21-01-2025
|38,0033
|36,405
|3,9
|2,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|15:15:51 21-01-2025
|39,67278
|29,47833
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|15:09:42 21-01-2025
|38,16472
|38,67028
|7
|0,9
|LAKA-BORNOVA (IZMIR)
|14:56:28 21-01-2025
|38,4733
|27,1883
|2,1
|1,2
|Merkez (Çorum)
|14:41:44 21-01-2025
|40,56
|34,52306
|7
|1,4
|HACIBEY-(CORUM)
|14:41:44 21-01-2025
|40,604
|34,6033
|5
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:38:47 21-01-2025
|38,09278
|38,40417
|10,13
|2,5
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|14:38:46 21-01-2025
|38,1255
|38,4133
|5
|2,3
|Salihli (Manisa)
|14:21:21 21-01-2025
|38,5725
|28,21722
|7
|0,7
|Lüleburgaz (Kırklareli)
|14:20:12 21-01-2025
|41,5575
|27,45861
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|14:14:11 21-01-2025
|38,46944
|38,02639
|7
|1,9
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|14:14:10 21-01-2025
|38,4972
|38
|5
|1,7
|Merkez (Kırıkkale)
|14:08:48 21-01-2025
|39,89889
|33,55083
|7
|0,9
|Yahşihan (Kırıkkale)
|14:01:29 21-01-2025
|39,90556
|33,35611
|7
|0,8
|Marmara Denizi - [02.62 km] Erdek (Balıkesir)
|13:51:13 21-01-2025
|40,45083
|27,69556
|6,23
|1,7
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:38:47 21-01-2025
|36,1015
|33,5627
|3,8
|1,4
|Ilgaz (Çankırı)
|13:38:41 21-01-2025
|40,84472
|33,6925
|7
|1,1
|Yahyalı (Kayseri)
|13:31:50 21-01-2025
|37,92694
|35,49556
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:22:33 21-01-2025
|38,31
|38,17722
|7,04
|2,5
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|13:22:33 21-01-2025
|38,3053
|38,2117
|5
|2,4
|Kale (Malatya)
|13:21:34 21-01-2025
|38,30861
|38,77806
|7,12
|1,2
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [05.82 km] Erdemli (Mersin)
|13:04:22 21-01-2025
|36,53722
|34,30278
|5,6
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:03:49 21-01-2025
|38,27917
|38,1675
|7
|1
|YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|12:49:02 21-01-2025
|37,436
|36,8435
|5
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:28:21 21-01-2025
|38,00944
|36,52833
|6,79
|1,9
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:28:21 21-01-2025
|38,0585
|36,6065
|5,5
|1,7
|YUNANISTAN
|12:28:11 21-01-2025
|41,0553
|25,637
|5,3
|1,6
|Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [59.35 km] Enez (Edirne)
|12:28:10 21-01-2025
|41,10694
|25,58917
|6,22
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:28:01 21-01-2025
|38,21806
|38,07861
|7
|1,2
|OVACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|12:21:28 21-01-2025
|38,3788
|27,7068
|13,9
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|12:19:09 21-01-2025
|38,47306
|37,9625
|6,91
|1,8
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|12:19:09 21-01-2025
|38,496
|37,9545
|5,1
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|12:17:12 21-01-2025
|38,45917
|37,97778
|7
|1,2
|Ulukışla (Niğde)
|12:10:49 21-01-2025
|37,48972
|34,63278
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:04:50 21-01-2025
|38,30444
|38,19972
|7
|1
|Aladağ (Adana)
|12:02:21 21-01-2025
|37,59056
|35,44778
|7
|1
|Soma (Manisa)
|11:56:34 21-01-2025
|39,28222
|27,75917
|7
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|11:22:45 21-01-2025
|37,95
|29,14333
|7
|0,8
|Akdeniz - [41.78 km] Fethiye (Muğla)
|11:17:01 21-01-2025
|36,31083
|28,70139
|7
|1,4
|Salihli (Manisa)
|10:51:56 21-01-2025
|38,5175
|28,22139
|7
|0,7
|Pasinler (Erzurum)
|10:38:17 21-01-2025
|39,95944
|41,64139
|7
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10:28:57 21-01-2025
|37,39056
|37,14667
|7
|1
|KORU-CINARCIK (YALOVA)
|10:19:48 21-01-2025
|40,6515
|29,1918
|10
|1,7
|Marmara Denizi - [01.66 km] Çınarcık (Yalova)
|10:19:47 21-01-2025
|40,66639
|29,17528
|9,51
|1,6
|Ege Denizi - [62.73 km] Çeşme (İzmir)
|10:05:34 21-01-2025
|38,30806
|25,53694
|6,86
|2,2
|EGE DENIZI
|10:05:33 21-01-2025
|38,2663
|25,4602
|4,8
|2,4
|Soma (Manisa)
|09:56:13 21-01-2025
|39,06194
|27,54417
|7,06
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|09:50:39 21-01-2025
|38,46389
|37,9525
|7
|0,9
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:34:21 21-01-2025
|38,0567
|36,6393
|6,7
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:34:19 21-01-2025
|38,05889
|36,54139
|6,99
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:25:45 21-01-2025
|37,9702
|27,0482
|21,1
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|09:25:15 21-01-2025
|38,15028
|38,64306
|7
|1,6
|KARAGOZ-(MALATYA)
|09:25:14 21-01-2025
|38,2697
|38,313
|20,4
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:15:41 21-01-2025
|38,21056
|37,74417
|7
|1
|Kırıkhan (Hatay)
|09:03:15 21-01-2025
|36,61528
|36,4175
|8,98
|1,9
|TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)
|09:03:15 21-01-2025
|36,6307
|36,3808
|11,1
|1,5
|Merkez (Karaman)
|08:55:06 21-01-2025
|37,43139
|33,31028
|7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|08:30:35 21-01-2025
|37,435
|36,85333
|7
|2
|YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|08:30:35 21-01-2025
|37,4363
|36,846
|5,4
|1,8
|OREN-TURGUTLU (MANISA)
|08:20:45 21-01-2025
|38,3677
|27,7803
|24,3
|1,5
|Kemalpaşa (İzmir)
|08:17:26 21-01-2025
|38,38667
|27,66444
|7,01
|1,6
|SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|08:17:25 21-01-2025
|38,3973
|27,6538
|16,5
|1,9
|Kale (Malatya)
|08:06:14 21-01-2025
|38,31861
|38,77083
|8,34
|2,1
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|08:06:13 21-01-2025
|38,3197
|38,7835
|16,2
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:01:10 21-01-2025
|38,105
|37,18639
|7,04
|2
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:01:09 21-01-2025
|38,1218
|37,1368
|11,1
|2
|Menteşe (Muğla)
|07:39:35 21-01-2025
|37,14028
|28,77556
|7
|1,1
|KARACAOREN-(MUGLA)
|07:39:35 21-01-2025
|37,1277
|28,8257
|14,4
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|07:35:21 21-01-2025
|38,09528
|37,11861
|6,97
|1,9
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:35:20 21-01-2025
|38,1372
|37,1392
|5
|1,9
|Bayramiç (Çanakkale)
|07:32:50 21-01-2025
|39,76833
|26,73972
|6,69
|1,3
|Ula (Muğla)
|07:20:11 21-01-2025
|37,05917
|28,38806
|7
|1,7
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|07:20:11 21-01-2025
|37,0992
|28,3458
|5,2
|1,6
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|07:14:07 21-01-2025
|38,5162
|28,2737
|6
|1,3
|Salihli (Manisa)
|07:14:06 21-01-2025
|38,50083
|28,22444
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|06:46:11 21-01-2025
|38,35583
|38,83
|7
|1,5
|Turgutlu (Manisa)
|06:28:52 21-01-2025
|38,39806
|27,82194
|7
|0,9
|Kemalpaşa (İzmir)
|05:28:34 21-01-2025
|38,41056
|27,70222
|7
|1,9
|YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR)
|05:28:33 21-01-2025
|38,4305
|27,6728
|2,9
|2,1
|Akdeniz - [96.44 km] Marmaris (Muğla)
|05:24:04 21-01-2025
|35,825
|27,71056
|7
|1,5
|AKDENIZ
|05:23:56 21-01-2025
|35,2363
|27,8447
|11,9
|1,8
|Ege Denizi - [51.41 km] Çeşme (İzmir)
|04:48:19 21-01-2025
|38,33333
|25,66917
|7,17
|2
|EGE DENIZI
|04:48:14 21-01-2025
|38,2577
|25,4813
|5
|2,3
|Gaziemir (İzmir)
|04:47:11 21-01-2025
|38,32167
|27,18194
|6,51
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|04:46:09 21-01-2025
|38,24389
|38,68972
|7,01
|1,4
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|04:46:08 21-01-2025
|38,273
|38,7257
|22,7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|04:44:16 21-01-2025
|38,20917
|38,59083
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|04:41:47 21-01-2025
|38,22583
|38,60306
|7
|1,2
|Eğirdir (Isparta)
|04:40:33 21-01-2025
|37,88861
|30,95944
|7,02
|1,8
|SORKUNCAK-EGIRDIR (ISPARTA)
|04:40:31 21-01-2025
|37,875
|30,9165
|5
|1,8
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:30:51 21-01-2025
|38,1313
|37,7833
|5,4
|1
|Kemalpaşa (İzmir)
|04:25:07 21-01-2025
|38,40556
|27,66806
|5,59
|1,8
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|04:25:07 21-01-2025
|38,4267
|27,6602
|5,3
|2
|BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|04:07:06 21-01-2025
|37,2312
|36,7387
|8
|0,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:07:05 21-01-2025
|37,20056
|36,7425
|6,68
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:04:08 21-01-2025
|38,19194
|38,04528
|7
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|04:00:46 21-01-2025
|38,44139
|39,39361
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|03:57:59 21-01-2025
|38,15139
|37,91694
|6,69
|0,9
|Kemalpaşa (İzmir)
|03:53:19 21-01-2025
|38,38778
|27,68667
|5,56
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|03:47:35 21-01-2025
|39,42139
|41,06806
|7
|1,3
|Gaziemir (İzmir)
|03:45:26 21-01-2025
|38,34056
|27,17083
|9,6
|1,1
|GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
|03:45:26 21-01-2025
|38,3893
|27,214
|12,4
|1,2
|Kınık (İzmir)
|03:36:12 21-01-2025
|39,02194
|27,50333
|7,01
|1,3
|KALEMKOY-KINIK (IZMIR)
|03:36:12 21-01-2025
|39,0455
|27,5135
|10,2
|1,6
|Kozan (Adana)
|03:14:01 21-01-2025
|37,64056
|35,85528
|7,7
|1,4
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|03:14:01 21-01-2025
|37,6603
|35,847
|7,7
|1,2
|Kemalpaşa (İzmir)
|03:12:02 21-01-2025
|38,41056
|27,67778
|8,22
|1,8
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|03:12:02 21-01-2025
|38,4298
|27,6543
|9,7
|1,6
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:56:38 21-01-2025
|38,4075
|27,6775
|9,01
|1,8
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|02:56:37 21-01-2025
|38,4305
|27,6542
|5
|1,7
|Gürün (Sivas)
|02:52:31 21-01-2025
|38,87111
|37,46667
|11,79
|1,6
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|02:52:31 21-01-2025
|38,8613
|37,4842
|5
|1,8
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:49:19 21-01-2025
|38,39
|27,67861
|6,82
|2,4
|SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|02:49:18 21-01-2025
|38,427
|27,6542
|6,9
|2,5
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:31:07 21-01-2025
|38,39611
|27,66833
|6,84
|1,3
|ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)
|02:31:06 21-01-2025
|38,4057
|27,6957
|5,4
|1,4
|Darende (Malatya)
|02:22:56 21-01-2025
|38,42
|37,47083
|7,05
|1,3
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|02:22:56 21-01-2025
|38,4373
|37,4502
|9,8
|1,1
|Marmaris (Muğla)
|02:20:24 21-01-2025
|36,97972
|28,29278
|7
|1,2
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|02:20:23 21-01-2025
|36,967
|28,3143
|5
|1,2
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:20:00 21-01-2025
|38,41028
|27,70583
|7
|1,1
|SARICALI-KEMALPASA (IZMIR)
|02:19:59 21-01-2025
|38,4468
|27,6912
|7,7
|0,9
|Akdeniz
|02:01:17 21-01-2025
|35,40028
|34,48
|16,73
|2,1
|AKDENIZ
|02:01:16 21-01-2025
|35,253
|34,4017
|29,6
|2,3
|Merkez (Burdur)
|01:59:18 21-01-2025
|37,71083
|29,9875
|16,97
|1,2
|CIMBILLI-(BURDUR)
|01:59:17 21-01-2025
|37,7163
|30,0423
|7,5
|1,3
|Kemalpaşa (İzmir)
|01:55:05 21-01-2025
|38,40444
|27,66972
|10,26
|2,6
|SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|01:55:05 21-01-2025
|38,4138
|27,6603
|5
|2,7
|Doğanşehir (Malatya)
|01:46:13 21-01-2025
|38,08694
|37,83611
|5,01
|1,2
|Kepez (Antalya)
|01:38:41 21-01-2025
|37,05778
|30,75861
|22,86
|1,4
|TOPALLI-AKSU (ANTALYA)
|01:38:40 21-01-2025
|37,0368
|30,8202
|19,2
|1,5
|Urla (İzmir)
|01:37:02 21-01-2025
|38,39333
|26,58583
|17,39
|1,6
|BALIKLIOVA-URLA (IZMIR)
|01:37:02 21-01-2025
|38,3958
|26,6192
|6
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:32:53 21-01-2025
|37,97639
|36,58972
|5,56
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:14:36 21-01-2025
|37,30444
|37,01889
|10,92
|1,3
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|01:14:36 21-01-2025
|37,299
|37,0343
|7,4
|1,4
|Kemalpaşa (İzmir)
|00:57:49 21-01-2025
|38,40389
|27,68861
|7
|1,4
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|00:57:49 21-01-2025
|38,4205
|27,662
|8,1
|1,5
|Kale (Malatya)
|00:35:54 21-01-2025
|38,35972
|38,74333
|11,48
|1,3
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|00:35:53 21-01-2025
|38,3705
|38,7838
|21,3
|1,3
|Kemalpaşa (İzmir)
|00:31:57 21-01-2025
|38,40278
|27,68194
|6,86
|1,7
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|00:31:56 21-01-2025
|38,4167
|27,6633
|5,3
|1,8
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