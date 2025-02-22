Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Şubat 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
22 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGE DENIZI
|00:47:43 22-02-2025
|36,6708
|25,7712
|11,9
|2,4
|Ege Denizi
|00:47:43 22-02-2025
|36,66389
|25,58944
|7
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|00:38:21 22-02-2025
|38,15472
|38,0025
|7,26
|1
|EGE DENIZI
|00:23:17 22-02-2025
|36,6342
|25,4725
|8,4
|3,1
|Ege Denizi
|00:23:13 22-02-2025
|36,5925
|25,48944
|7
|3,3
|Sivrice (Elazığ)
|00:05:33 22-02-2025
|38,40028
|39,11917
|7
|1,4
|DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)
|00:05:32 22-02-2025
|38,4415
|39,1175
|11,6
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|23:54:08 21-02-2025
|38,38833
|39,15028
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|23:48:50 21-02-2025
|37,14806
|28,75694
|7
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:48:49 21-02-2025
|37,1662
|28,7887
|18,6
|1,6
|EGE DENIZI
|23:41:22 21-02-2025
|36,6102
|25,5333
|4,9
|2,9
|Merkez (Çorum)
|23:38:52 21-02-2025
|40,50306
|34,71667
|16,37
|2,2
|SEYDIMCAKILLI-(CORUM)
|23:38:51 21-02-2025
|40,5425
|34,7022
|5
|2,3
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|23:37:57 21-02-2025
|38,0723
|37,2245
|4
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|23:34:52 21-02-2025
|37,1425
|28,79056
|6,84
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:34:52 21-02-2025
|37,1425
|28,8233
|14,2
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:33:21 21-02-2025
|38,22194
|38,03361
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|23:00:32 21-02-2025
|38,01806
|37,58861
|13,65
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:00:30 21-02-2025
|38,0165
|37,59
|11,5
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|22:58:04 21-02-2025
|38,03528
|37,59583
|7
|1,5
|Ula (Muğla)
|22:57:04 21-02-2025
|37,15194
|28,69167
|7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:53:47 21-02-2025
|37,32056
|37,0225
|12,26
|1,8
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|22:53:47 21-02-2025
|37,2988
|37,0298
|7,2
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|22:42:31 21-02-2025
|36,94139
|28,81778
|7,32
|1,8
|SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|22:42:30 21-02-2025
|36,9637
|28,875
|8,5
|2
|Akpınar (Kırşehir)
|22:19:07 21-02-2025
|39,55194
|33,84472
|9,78
|1,2
|ARMUTLU-KESKIN (KIRIKKALE)
|22:19:05 21-02-2025
|39,5218
|33,5805
|21,6
|1
|Sincik (Adıyaman)
|21:59:02 21-02-2025
|38,10889
|38,47417
|7
|1
|Ege Denizi
|21:53:13 21-02-2025
|40,04167
|24,38556
|7
|2,3
|YUNANISTAN
|21:53:13 21-02-2025
|39,9803
|24,3378
|7,9
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|21:32:20 21-02-2025
|38,02694
|37,61611
|6,95
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:32:19 21-02-2025
|38,0387
|37,6103
|5
|1,5
|Ege Denizi - [07.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:26:14 21-02-2025
|39,42889
|26,30972
|7,08
|2,1
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:26:14 21-02-2025
|39,4277
|26,3028
|4,4
|2,2
|EGE DENIZI
|21:15:58 21-02-2025
|36,4877
|25,4097
|6,7
|2,8
|Ege Denizi
|21:15:55 21-02-2025
|36,56889
|25,35806
|7
|2,8
|Altıeylül (Balıkesir)
|21:00:58 21-02-2025
|39,52306
|27,77472
|7
|1,2
|KOZOREN-(BALIKESIR)
|21:00:57 21-02-2025
|39,5368
|27,7707
|17,5
|0,9
|Baykan (Siirt)
|20:52:08 21-02-2025
|38,09389
|41,85306
|7
|1,9
|SARIDANA-BAYKAN (SIIRT)
|20:52:08 21-02-2025
|38,073
|41,9053
|6,8
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.32 km] Milas (Muğla)
|20:27:40 21-02-2025
|36,91889
|27,80556
|7
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:27:40 21-02-2025
|36,9167
|27,8192
|4,9
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|20:25:09 21-02-2025
|36,96028
|28,8225
|7
|1,2
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:25:09 21-02-2025
|36,978
|28,8385
|3,2
|1,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|19:31:08 21-02-2025
|40,2043
|31,7042
|12,9
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|19:31:05 21-02-2025
|40,07667
|31,82083
|7
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:17:01 21-02-2025
|37,1648
|28,782
|7,5
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|19:17:00 21-02-2025
|37,16306
|28,80056
|6,99
|1,8
|Menderes (İzmir)
|19:13:00 21-02-2025
|38,24306
|27,21778
|7
|1,6
|YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
|19:13:00 21-02-2025
|38,2905
|27,2225
|3,9
|2
|Menteşe (Muğla)
|19:11:17 21-02-2025
|37,14833
|28,76778
|6,83
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:11:17 21-02-2025
|37,1758
|28,7507
|5,1
|1,9
|EGE DENIZI
|19:05:38 21-02-2025
|36,6563
|25,4652
|1,5
|2,8
|Ege Denizi
|19:05:37 21-02-2025
|36,71361
|25,63194
|7
|2,9
|Pütürge (Malatya)
|18:53:59 21-02-2025
|38,2225
|38,68528
|7,09
|1,2
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|18:46:00 21-02-2025
|37,0652
|28,8757
|17,9
|1,4
|Ula (Muğla)
|18:45:59 21-02-2025
|37,1575
|28,71306
|7
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|18:33:15 21-02-2025
|36,21028
|35,97333
|5,49
|2,1
|MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
|18:33:15 21-02-2025
|36,0958
|35,8672
|11,6
|2
|ZIYARETLI-(BALIKESIR)
|18:11:46 21-02-2025
|39,7228
|27,9042
|19,9
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:41 21-02-2025
|39,51333
|28,22028
|6,87
|1,5
|EGE DENIZI
|18:10:39 21-02-2025
|36,6652
|25,5578
|4,4
|2,4
|Akhisar (Manisa)
|18:07:03 21-02-2025
|39,00917
|27,95778
|7,01
|1,3
|EGE DENIZI
|17:55:55 21-02-2025
|36,6662
|25,6115
|5,7
|2,7
|Salihli (Manisa)
|17:49:40 21-02-2025
|38,55278
|28,21806
|6,95
|1,3
|ERBEYLI-HINIS (ERZURUM)
|17:47:23 21-02-2025
|39,266
|41,774
|7,8
|1,9
|Hınıs (Erzurum)
|17:47:22 21-02-2025
|39,28639
|41,77306
|7,02
|2
|KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)
|17:42:31 21-02-2025
|37,4607
|33,5905
|16,8
|1,9
|Ayrancı (Karaman)
|17:42:30 21-02-2025
|37,50917
|33,6325
|7
|1,7
|Hınıs (Erzurum)
|17:37:46 21-02-2025
|39,27083
|41,75917
|7,09
|2
|HALILCAVUS-HINIS (ERZURUM)
|17:37:45 21-02-2025
|39,2708
|41,7752
|1,7
|2
|EGE DENIZI
|17:37:14 21-02-2025
|36,6227
|25,4333
|8,9
|3,1
|Ege Denizi
|17:37:07 21-02-2025
|36,5225
|25,38694
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|17:29:15 21-02-2025
|36,6242
|25,4805
|8,4
|2,7
|Baklan (Denizli)
|17:28:52 21-02-2025
|37,87278
|29,46333
|7
|1,2
|DENIZLER-CAL (DENIZLI)
|17:28:50 21-02-2025
|37,9693
|29,5007
|19,8
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|17:27:19 21-02-2025
|37,42
|36,9
|6,37
|1,7
|HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|17:27:19 21-02-2025
|37,3618
|36,9105
|7,2
|1,4
|YOLUSTU-HINIS (ERZURUM)
|17:24:52 21-02-2025
|39,307
|41,7472
|6,2
|1,4
|Hınıs (Erzurum)
|17:24:51 21-02-2025
|39,27083
|41,75611
|7
|1,4
|Şenkaya (Erzurum)
|17:23:15 21-02-2025
|40,34722
|42,25472
|7
|1,3
|Hınıs (Erzurum)
|17:18:29 21-02-2025
|39,28194
|41,74083
|6,9
|2
|BAYIRKOY-HINIS (ERZURUM)
|17:18:29 21-02-2025
|39,3145
|41,7808
|3,7
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:04:10 21-02-2025
|38,10306
|38,44361
|7
|1,5
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|17:04:09 21-02-2025
|38,0875
|38,5032
|4,7
|1,3
|Hınıs (Erzurum)
|16:17:38 21-02-2025
|39,27444
|41,77111
|7,02
|2,7
|TELLITEPE-HINIS (ERZURUM)
|16:17:38 21-02-2025
|39,2645
|41,7548
|7,3
|2,7
|İhsangazi (Kastamonu)
|16:10:29 21-02-2025
|41,28917
|33,55583
|11,23
|1,6
|OLUCAK-ARAC (KASTAMONU)
|16:10:24 21-02-2025
|41,3275
|33,2417
|2,7
|2,3
|BEYAGAC (DENIZLI)
|15:57:23 21-02-2025
|37,1472
|28,8532
|5
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:48:53 21-02-2025
|37,164
|28,788
|5,6
|2,9
|Menteşe (Muğla)
|15:48:52 21-02-2025
|37,15972
|28,82583
|6,97
|2,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:43:26 21-02-2025
|37,1757
|28,8142
|8,8
|2,8
|Menteşe (Muğla)
|15:43:25 21-02-2025
|37,12083
|28,78639
|11,19
|2,7
|TELLITEPE-HINIS (ERZURUM)
|15:36:57 21-02-2025
|39,2873
|41,7547
|2,5
|2
|MOLLAKULAC-HINIS (ERZURUM)
|15:27:38 21-02-2025
|39,2983
|41,7202
|7,5
|4,3
|Hınıs (Erzurum)
|15:27:37 21-02-2025
|39,27667
|41,76833
|6,94
|4,4
|DEMIRCI-HINIS (ERZURUM)
|15:21:49 21-02-2025
|39,2382
|41,7428
|9,7
|2,7
|Akhisar (Manisa)
|15:05:48 21-02-2025
|38,95139
|27,72
|15,8
|1,7
|BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
|15:05:48 21-02-2025
|38,953
|27,7133
|5
|2,2
|Hınıs (Erzurum)
|14:20:45 21-02-2025
|39,29056
|41,73778
|7
|2,2
|BAYIRKOY-HINIS (ERZURUM)
|14:20:45 21-02-2025
|39,2912
|41,7515
|9,1
|2,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|14:20:14 21-02-2025
|37,34333
|36,87222
|7,19
|1,2
|Merkez (Adıyaman)
|14:05:29 21-02-2025
|37,91833
|38,21944
|7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|14:04:32 21-02-2025
|38,28667
|37,74917
|7,01
|1,7
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:04:32 21-02-2025
|38,2517
|37,796
|13,8
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:52:39 21-02-2025
|38,1275
|38,41361
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:45:40 21-02-2025
|38,4075
|38,15333
|7
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:40:48 21-02-2025
|38,07972
|38,20167
|16,24
|1,1
|EGE DENIZI
|13:37:34 21-02-2025
|36,6982
|25,4793
|18,8
|2,6
|Bayat (Afyonkarahisar)
|13:32:27 21-02-2025
|39,05889
|30,9175
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|13:22:27 21-02-2025
|38,27
|38,83472
|6,94
|0,8
|Kale (Malatya)
|13:15:44 21-02-2025
|38,35556
|38,73472
|12,5
|0,7
|Akçadağ (Malatya)
|13:13:46 21-02-2025
|38,27611
|38,04167
|6,73
|1,3
|UZUNCAM-EMET (KUTAHYA)
|13:13:37 21-02-2025
|39,2947
|29,3742
|1,1
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:13:02 21-02-2025
|38,28389
|38,18583
|7
|1,7
|UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
|13:12:55 21-02-2025
|38,2152
|38,3483
|27,3
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|13:12:50 21-02-2025
|38,21444
|38,49111
|7
|1,7
|Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [09.50 km] Urla (İzmir)
|13:06:20 21-02-2025
|38,1425
|26,68556
|7
|1,7
|EGE DENIZI
|12:55:06 21-02-2025
|36,586
|25,4303
|1,6
|2,6
|KIZILDERE-CEYHAN (ADANA)
|12:03:21 21-02-2025
|36,9605
|35,6848
|2,1
|1,9
|Pasinler (Erzurum)
|11:56:05 21-02-2025
|39,88972
|41,74667
|7,01
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.74 km] Menderes (İzmir)
|11:53:53 21-02-2025
|37,88083
|26,94
|8,8
|2,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:53:53 21-02-2025
|37,8782
|26,9877
|5,4
|2,3
|CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
|11:31:50 21-02-2025
|37,8098
|36,6803
|6,5
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:31:47 21-02-2025
|37,91472
|36,68333
|7
|1,4
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|11:12:53 21-02-2025
|38,7827
|37,4758
|2
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|10:50:23 21-02-2025
|37,14806
|28,86556
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:50:22 21-02-2025
|37,1703
|28,8248
|5
|2
|Kale (Malatya)
|10:40:45 21-02-2025
|38,31139
|38,78194
|7,11
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:37 21-02-2025
|39,11083
|28,2075
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|10:15:53 21-02-2025
|38,3125
|38,78861
|7,14
|0,9
|Merkez (Bitlis)
|10:07:55 21-02-2025
|38,45611
|42,01139
|6,9
|1,3
|EGE DENIZI
|09:42:39 21-02-2025
|36,632
|25,5123
|5,2
|2,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:38:49 21-02-2025
|37,1855
|28,8093
|5,1
|1,9
|Gölhisar (Burdur)
|09:38:44 21-02-2025
|37,1
|29,51194
|7,35
|2
|Mamak (Ankara)
|09:36:30 21-02-2025
|39,85222
|33,07222
|7
|3
|KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)
|09:36:30 21-02-2025
|39,8392
|33,08
|5,1
|3
|Merkez (Bitlis)
|09:26:02 21-02-2025
|38,30139
|42,3575
|7
|2
|ALADANA-HIZAN (BITLIS)
|09:26:02 21-02-2025
|38,3153
|42,3897
|3,2
|2,3
|Ovacık (Tunceli)
|09:23:52 21-02-2025
|39,38611
|39,11639
|7,02
|1,4
|Çardak (Denizli)
|08:48:12 21-02-2025
|37,82139
|29,65111
|7
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|08:40:58 21-02-2025
|39,69556
|38,82472
|7,07
|1,5
|KARACA-KEMAH (ERZINCAN)
|08:40:57 21-02-2025
|39,6955
|38,8045
|17
|1,7
|Gürün (Sivas)
|08:39:46 21-02-2025
|38,835
|37,45972
|7,04
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:35:29 21-02-2025
|38,11306
|36,9075
|4,19
|1,8
|ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|08:35:29 21-02-2025
|38,1708
|36,9853
|8,3
|1,8
|Merkez (Bolu)
|08:17:17 21-02-2025
|40,8875
|31,67861
|6,92
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|08:08:23 21-02-2025
|38,04861
|37,97528
|6,96
|1
|Salihli (Manisa)
|08:06:05 21-02-2025
|38,53472
|28,28583
|7
|1,9
|YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
|08:06:04 21-02-2025
|38,5095
|28,2972
|11,4
|1,9
|EGE DENIZI
|07:48:00 21-02-2025
|36,6658
|25,5913
|9,7
|3,4
|Ege Denizi
|07:47:56 21-02-2025
|36,61861
|25,50861
|7
|3
|Pütürge (Malatya)
|07:42:24 21-02-2025
|38,17528
|38,67
|7
|0,8
|Havran (Balıkesir)
|07:25:24 21-02-2025
|39,55
|27,05417
|14,76
|1,5
|KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR)
|07:25:24 21-02-2025
|39,5498
|27,0838
|15,1
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|07:25:00 21-02-2025
|36,53389
|36,40083
|7
|2,3
|ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)
|07:25:00 21-02-2025
|36,5182
|36,366
|5
|2,3
|Gürün (Sivas)
|07:08:48 21-02-2025
|38,89222
|37,32278
|7
|1,4
|KONAKPINAR-GURUN (SIVAS)
|07:08:45 21-02-2025
|38,9295
|37,2843
|12,7
|1,2
|Muradiye (Van)
|06:45:49 21-02-2025
|38,88778
|43,66722
|15,44
|1,8
|TOPUZARPA-MURADIYE (VAN)
|06:45:49 21-02-2025
|38,8777
|43,6968
|5
|2,1
|EGE DENIZI
|06:34:12 21-02-2025
|36,6697
|25,6657
|11,3
|2,5
|Ege Denizi
|06:34:10 21-02-2025
|36,73917
|25,59111
|7
|2,4
|Şabanözü (Çankırı)
|06:23:25 21-02-2025
|40,425
|33,20917
|7,04
|1,3
|KUCUKYAKALI-SABANOZU (CANKIRI)
|06:23:23 21-02-2025
|40,444
|33,2067
|5
|1,5
|Dikili (İzmir)
|06:21:36 21-02-2025
|39,17111
|26,83806
|10,13
|1,2
|SALIHLER-DIKILI (IZMIR)
|06:21:36 21-02-2025
|39,1768
|26,846
|9,1
|1,3
|EGE DENIZI
|06:18:27 21-02-2025
|36,6705
|25,4758
|13,4
|2,1
|EGE DENIZI
|06:06:46 21-02-2025
|36,6667
|25,4837
|8,3
|2,7
|Ege Denizi
|06:06:42 21-02-2025
|36,58861
|25,44472
|7
|2,4
|Yedisu (Bingöl)
|06:02:16 21-02-2025
|39,38528
|40,65417
|7,01
|1,4
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|06:02:16 21-02-2025
|39,3548
|40,5412
|9,9
|1,5
|EGE DENIZI
|05:57:33 21-02-2025
|36,6875
|25,563
|9,1
|3,5
|Ege Denizi
|05:57:25 21-02-2025
|36,61806
|25,2375
|7
|3,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:55:20 21-02-2025
|37,45806
|37,17278
|6,41
|1,3
|EGE DENIZI
|05:49:10 21-02-2025
|36,6037
|25,5012
|13,8
|2,1
|EGE DENIZI
|05:46:42 21-02-2025
|36,66
|25,5582
|4,8
|2,6
|Ege Denizi
|05:46:40 21-02-2025
|36,63194
|25,59083
|7
|2,5
|Çınarcık (Yalova)
|05:30:53 21-02-2025
|40,57722
|28,93861
|7
|1,8
|SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)
|05:30:53 21-02-2025
|40,5338
|28,9517
|3,4
|1,8
|Karaçoban (Erzurum)
|05:08:13 21-02-2025
|39,20694
|41,97194
|11,83
|1,9
|TOKLULAR-BULANIK (MUS)
|05:08:13 21-02-2025
|39,1968
|42,0098
|5
|2
|EGE DENIZI
|05:07:37 21-02-2025
|36,6935
|25,7072
|5
|3,3
|Ege Denizi
|05:07:30 21-02-2025
|36,56
|25,43722
|7
|3,2
|EGE DENIZI
|05:05:11 21-02-2025
|36,657
|25,7348
|6,9
|2,7
|Ege Denizi
|05:05:07 21-02-2025
|36,62667
|25,51972
|7
|2,6
|Battalgazi (Malatya)
|04:46:26 21-02-2025
|38,15889
|38,57861
|8,77
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|04:41:34 21-02-2025
|37,15139
|28,78611
|7,02
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:41:34 21-02-2025
|37,1798
|28,7738
|6,9
|1,7
|EGE DENIZI
|04:16:49 21-02-2025
|36,6713
|25,5055
|6,1
|2
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|04:12:33 21-02-2025
|38,8242
|37,3942
|11,4
|1,6
|Gürün (Sivas)
|04:12:32 21-02-2025
|38,87639
|37,43722
|7,04
|1,7
|EGE DENIZI
|04:06:44 21-02-2025
|36,5797
|25,6135
|12,4
|2,8
|Menteşe (Muğla)
|04:01:33 21-02-2025
|37,13611
|28,8075
|11,59
|2,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:01:33 21-02-2025
|37,1477
|28,8057
|7,5
|2,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:51:31 21-02-2025
|38,105
|37,14361
|7
|2
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:51:31 21-02-2025
|38,1368
|37,1617
|5
|2,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|03:49:39 21-02-2025
|35,0122
|23,336
|14,6
|3,2
|Ege Denizi
|03:30:03 21-02-2025
|36,63667
|25,68083
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|03:30:03 21-02-2025
|36,607
|25,5142
|7,9
|3,1
|BESOCAK-BASKALE (VAN)
|03:22:05 21-02-2025
|37,8188
|43,9848
|7,4
|2,7
|Başkale (Van)
|03:22:03 21-02-2025
|37,85333
|44,10417
|11,51
|2,4
|Menteşe (Muğla)
|03:19:58 21-02-2025
|37,15389
|28,81194
|7
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|03:19:58 21-02-2025
|37,1758
|28,7913
|9
|1,4
|Ege Denizi
|03:15:04 21-02-2025
|36,82417
|26,02722
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|03:15:02 21-02-2025
|36,708
|25,7047
|8
|2,1
|İmranlı (Sivas)
|03:13:22 21-02-2025
|39,63111
|38,27167
|4,75
|2,3
|DARISEKI-IMRANLI (SIVAS)
|03:13:20 21-02-2025
|39,659
|38,2943
|5
|2,6
|Acıgöl - [05.57 km] Dazkırı (Afyonkarahisar)
|03:09:33 21-02-2025
|37,83694
|29,84333
|7
|1
|Çat Barajı - [02.53 km] Çelikhan (Adıyaman)
|03:09:03 21-02-2025
|38,06028
|38,25639
|7,4
|1,4
|CELIKHAN (ADIYAMAN)
|03:09:03 21-02-2025
|38,0207
|38,2172
|8,7
|1,3
|EGE DENIZI
|03:05:43 21-02-2025
|36,577
|25,5233
|5,5
|2
|Yavuzeli (Gaziantep)
|03:01:00 21-02-2025
|37,35611
|37,51944
|7
|1,3
|Ege Denizi
|02:55:00 21-02-2025
|36,76722
|25,90972
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|02:55:00 21-02-2025
|36,7533
|25,6842
|12,9
|3,1
|Hazar Gölü - [04.74 km] Merkez (Elazığ)
|02:51:06 21-02-2025
|38,52056
|39,48722
|7,17
|1
|KORUCU-(ELAZIG)
|02:51:06 21-02-2025
|38,5855
|39,5182
|6,8
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|02:50:41 21-02-2025
|38,11194
|38,57111
|7
|0,9
|Merkez (Hakkari)
|02:50:17 21-02-2025
|37,54056
|43,97917
|6,99
|1,4
|Ege Denizi
|02:48:19 21-02-2025
|36,78833
|25,88972
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|02:48:18 21-02-2025
|36,6862
|25,689
|9,6
|2,8
|Pütürge (Malatya)
|02:36:06 21-02-2025
|38,20528
|38,67694
|8,88
|0,9
|Merkez (Bilecik)
|02:32:17 21-02-2025
|40,20333
|30,02139
|6,84
|1
|Köyceğiz (Muğla)
|02:26:48 21-02-2025
|36,95833
|28,82222
|7
|1,3
|Ege Denizi
|02:23:32 21-02-2025
|36,72167
|25,87472
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|02:23:30 21-02-2025
|36,6703
|25,6525
|8,1
|2,5
|Gürün (Sivas)
|02:21:00 21-02-2025
|38,87306
|37,41444
|7
|1,6
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|02:20:58 21-02-2025
|38,8335
|37,4255
|5
|1,4
|Dursunbey (Balıkesir)
|02:16:18 21-02-2025
|39,56722
|28,85944
|4,13
|1,2
|Gürün (Sivas)
|02:15:49 21-02-2025
|38,86722
|37,46222
|7
|3,2
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|02:15:48 21-02-2025
|38,858
|37,4435
|5
|3,3
|Doğanşehir (Malatya)
|01:49:44 21-02-2025
|37,94306
|37,90556
|6,91
|1,2
|EGE DENIZI
|01:44:40 21-02-2025
|36,6007
|25,6453
|7,1
|2,1
|EGE DENIZI
|01:42:46 21-02-2025
|36,7125
|25,593
|12,7
|2,7
|Ege Denizi
|01:42:45 21-02-2025
|36,73778
|25,68083
|3,9
|2,5
|Baykan (Siirt)
|01:37:35 21-02-2025
|38,155
|41,81222
|7
|1,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGE DENIZI
|00:47:43 22-02-2025
|36,6708
|25,7712
|11,9
|2,4
|Ege Denizi
|00:47:43 22-02-2025
|36,66389
|25,58944
|7
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|00:38:21 22-02-2025
|38,15472
|38,0025
|7,26
|1
|EGE DENIZI
|00:23:17 22-02-2025
|36,6342
|25,4725
|8,4
|3,1
|Ege Denizi
|00:23:13 22-02-2025
|36,5925
|25,48944
|7
|3,3
|Sivrice (Elazığ)
|00:05:33 22-02-2025
|38,40028
|39,11917
|7
|1,4
|DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)
|00:05:32 22-02-2025
|38,4415
|39,1175
|11,6
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|23:54:08 21-02-2025
|38,38833
|39,15028
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|23:48:50 21-02-2025
|37,14806
|28,75694
|7
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:48:49 21-02-2025
|37,1662
|28,7887
|18,6
|1,6
|EGE DENIZI
|23:41:22 21-02-2025
|36,6102
|25,5333
|4,9
|2,9
|Merkez (Çorum)
|23:38:52 21-02-2025
|40,50306
|34,71667
|16,37
|2,2
|SEYDIMCAKILLI-(CORUM)
|23:38:51 21-02-2025
|40,5425
|34,7022
|5
|2,3
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|23:37:57 21-02-2025
|38,0723
|37,2245
|4
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|23:34:52 21-02-2025
|37,1425
|28,79056
|6,84
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:34:52 21-02-2025
|37,1425
|28,8233
|14,2
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:33:21 21-02-2025
|38,22194
|38,03361
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|23:00:32 21-02-2025
|38,01806
|37,58861
|13,65
|1,4
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:00:30 21-02-2025
|38,0165
|37,59
|11,5
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|22:58:04 21-02-2025
|38,03528
|37,59583
|7
|1,5
|Ula (Muğla)
|22:57:04 21-02-2025
|37,15194
|28,69167
|7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:53:47 21-02-2025
|37,32056
|37,0225
|12,26
|1,8
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|22:53:47 21-02-2025
|37,2988
|37,0298
|7,2
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|22:42:31 21-02-2025
|36,94139
|28,81778
|7,32
|1,8
|SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|22:42:30 21-02-2025
|36,9637
|28,875
|8,5
|2
|Akpınar (Kırşehir)
|22:19:07 21-02-2025
|39,55194
|33,84472
|9,78
|1,2
|ARMUTLU-KESKIN (KIRIKKALE)
|22:19:05 21-02-2025
|39,5218
|33,5805
|21,6
|1
|Sincik (Adıyaman)
|21:59:02 21-02-2025
|38,10889
|38,47417
|7
|1
|Ege Denizi
|21:53:13 21-02-2025
|40,04167
|24,38556
|7
|2,3
|YUNANISTAN
|21:53:13 21-02-2025
|39,9803
|24,3378
|7,9
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|21:32:20 21-02-2025
|38,02694
|37,61611
|6,95
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:32:19 21-02-2025
|38,0387
|37,6103
|5
|1,5
|Ege Denizi - [07.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:26:14 21-02-2025
|39,42889
|26,30972
|7,08
|2,1
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:26:14 21-02-2025
|39,4277
|26,3028
|4,4
|2,2
|EGE DENIZI
|21:15:58 21-02-2025
|36,4877
|25,4097
|6,7
|2,8
|Ege Denizi
|21:15:55 21-02-2025
|36,56889
|25,35806
|7
|2,8
|Altıeylül (Balıkesir)
|21:00:58 21-02-2025
|39,52306
|27,77472
|7
|1,2
|KOZOREN-(BALIKESIR)
|21:00:57 21-02-2025
|39,5368
|27,7707
|17,5
|0,9
|Baykan (Siirt)
|20:52:08 21-02-2025
|38,09389
|41,85306
|7
|1,9
|SARIDANA-BAYKAN (SIIRT)
|20:52:08 21-02-2025
|38,073
|41,9053
|6,8
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.32 km] Milas (Muğla)
|20:27:40 21-02-2025
|36,91889
|27,80556
|7
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:27:40 21-02-2025
|36,9167
|27,8192
|4,9
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|20:25:09 21-02-2025
|36,96028
|28,8225
|7
|1,2
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:25:09 21-02-2025
|36,978
|28,8385
|3,2
|1,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|19:31:08 21-02-2025
|40,2043
|31,7042
|12,9
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|19:31:05 21-02-2025
|40,07667
|31,82083
|7
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:17:01 21-02-2025
|37,1648
|28,782
|7,5
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|19:17:00 21-02-2025
|37,16306
|28,80056
|6,99
|1,8
|Menderes (İzmir)
|19:13:00 21-02-2025
|38,24306
|27,21778
|7
|1,6
|YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
|19:13:00 21-02-2025
|38,2905
|27,2225
|3,9
|2
|Menteşe (Muğla)
|19:11:17 21-02-2025
|37,14833
|28,76778
|6,83
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:11:17 21-02-2025
|37,1758
|28,7507
|5,1
|1,9
|EGE DENIZI
|19:05:38 21-02-2025
|36,6563
|25,4652
|1,5
|2,8
|Ege Denizi
|19:05:37 21-02-2025
|36,71361
|25,63194
|7
|2,9
|Pütürge (Malatya)
|18:53:59 21-02-2025
|38,2225
|38,68528
|7,09
|1,2
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|18:46:00 21-02-2025
|37,0652
|28,8757
|17,9
|1,4
|Ula (Muğla)
|18:45:59 21-02-2025
|37,1575
|28,71306
|7
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|18:33:15 21-02-2025
|36,21028
|35,97333
|5,49
|2,1
|MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
|18:33:15 21-02-2025
|36,0958
|35,8672
|11,6
|2
|ZIYARETLI-(BALIKESIR)
|18:11:46 21-02-2025
|39,7228
|27,9042
|19,9
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:41 21-02-2025
|39,51333
|28,22028
|6,87
|1,5
|EGE DENIZI
|18:10:39 21-02-2025
|36,6652
|25,5578
|4,4
|2,4
|Akhisar (Manisa)
|18:07:03 21-02-2025
|39,00917
|27,95778
|7,01
|1,3
|EGE DENIZI
|17:55:55 21-02-2025
|36,6662
|25,6115
|5,7
|2,7
|Salihli (Manisa)
|17:49:40 21-02-2025
|38,55278
|28,21806
|6,95
|1,3
|ERBEYLI-HINIS (ERZURUM)
|17:47:23 21-02-2025
|39,266
|41,774
|7,8
|1,9
|Hınıs (Erzurum)
|17:47:22 21-02-2025
|39,28639
|41,77306
|7,02
|2
|KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)
|17:42:31 21-02-2025
|37,4607
|33,5905
|16,8
|1,9
|Ayrancı (Karaman)
|17:42:30 21-02-2025
|37,50917
|33,6325
|7
|1,7
|Hınıs (Erzurum)
|17:37:46 21-02-2025
|39,27083
|41,75917
|7,09
|2
|HALILCAVUS-HINIS (ERZURUM)
|17:37:45 21-02-2025
|39,2708
|41,7752
|1,7
|2
|EGE DENIZI
|17:37:14 21-02-2025
|36,6227
|25,4333
|8,9
|3,1
|Ege Denizi
|17:37:07 21-02-2025
|36,5225
|25,38694
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|17:29:15 21-02-2025
|36,6242
|25,4805
|8,4
|2,7
|Baklan (Denizli)
|17:28:52 21-02-2025
|37,87278
|29,46333
|7
|1,2
|DENIZLER-CAL (DENIZLI)
|17:28:50 21-02-2025
|37,9693
|29,5007
|19,8
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|17:27:19 21-02-2025
|37,42
|36,9
|6,37
|1,7
|HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|17:27:19 21-02-2025
|37,3618
|36,9105
|7,2
|1,4
|YOLUSTU-HINIS (ERZURUM)
|17:24:52 21-02-2025
|39,307
|41,7472
|6,2
|1,4
|Hınıs (Erzurum)
|17:24:51 21-02-2025
|39,27083
|41,75611
|7
|1,4
|Şenkaya (Erzurum)
|17:23:15 21-02-2025
|40,34722
|42,25472
|7
|1,3
|Hınıs (Erzurum)
|17:18:29 21-02-2025
|39,28194
|41,74083
|6,9
|2
|BAYIRKOY-HINIS (ERZURUM)
|17:18:29 21-02-2025
|39,3145
|41,7808
|3,7
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:04:10 21-02-2025
|38,10306
|38,44361
|7
|1,5
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|17:04:09 21-02-2025
|38,0875
|38,5032
|4,7
|1,3
|Hınıs (Erzurum)
|16:17:38 21-02-2025
|39,27444
|41,77111
|7,02
|2,7
|TELLITEPE-HINIS (ERZURUM)
|16:17:38 21-02-2025
|39,2645
|41,7548
|7,3
|2,7
|İhsangazi (Kastamonu)
|16:10:29 21-02-2025
|41,28917
|33,55583
|11,23
|1,6
|OLUCAK-ARAC (KASTAMONU)
|16:10:24 21-02-2025
|41,3275
|33,2417
|2,7
|2,3
|BEYAGAC (DENIZLI)
|15:57:23 21-02-2025
|37,1472
|28,8532
|5
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:48:53 21-02-2025
|37,164
|28,788
|5,6
|2,9
|Menteşe (Muğla)
|15:48:52 21-02-2025
|37,15972
|28,82583
|6,97
|2,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:43:26 21-02-2025
|37,1757
|28,8142
|8,8
|2,8
|Menteşe (Muğla)
|15:43:25 21-02-2025
|37,12083
|28,78639
|11,19
|2,7
|TELLITEPE-HINIS (ERZURUM)
|15:36:57 21-02-2025
|39,2873
|41,7547
|2,5
|2
|MOLLAKULAC-HINIS (ERZURUM)
|15:27:38 21-02-2025
|39,2983
|41,7202
|7,5
|4,3
|Hınıs (Erzurum)
|15:27:37 21-02-2025
|39,27667
|41,76833
|6,94
|4,4
|DEMIRCI-HINIS (ERZURUM)
|15:21:49 21-02-2025
|39,2382
|41,7428
|9,7
|2,7
|Akhisar (Manisa)
|15:05:48 21-02-2025
|38,95139
|27,72
|15,8
|1,7
|BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
|15:05:48 21-02-2025
|38,953
|27,7133
|5
|2,2
|Hınıs (Erzurum)
|14:20:45 21-02-2025
|39,29056
|41,73778
|7
|2,2
|BAYIRKOY-HINIS (ERZURUM)
|14:20:45 21-02-2025
|39,2912
|41,7515
|9,1
|2,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|14:20:14 21-02-2025
|37,34333
|36,87222
|7,19
|1,2
|Merkez (Adıyaman)
|14:05:29 21-02-2025
|37,91833
|38,21944
|7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|14:04:32 21-02-2025
|38,28667
|37,74917
|7,01
|1,7
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:04:32 21-02-2025
|38,2517
|37,796
|13,8
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:52:39 21-02-2025
|38,1275
|38,41361
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:45:40 21-02-2025
|38,4075
|38,15333
|7
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:40:48 21-02-2025
|38,07972
|38,20167
|16,24
|1,1
|EGE DENIZI
|13:37:34 21-02-2025
|36,6982
|25,4793
|18,8
|2,6
|Bayat (Afyonkarahisar)
|13:32:27 21-02-2025
|39,05889
|30,9175
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|13:22:27 21-02-2025
|38,27
|38,83472
|6,94
|0,8
|Kale (Malatya)
|13:15:44 21-02-2025
|38,35556
|38,73472
|12,5
|0,7
|Akçadağ (Malatya)
|13:13:46 21-02-2025
|38,27611
|38,04167
|6,73
|1,3
|UZUNCAM-EMET (KUTAHYA)
|13:13:37 21-02-2025
|39,2947
|29,3742
|1,1
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:13:02 21-02-2025
|38,28389
|38,18583
|7
|1,7
|UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
|13:12:55 21-02-2025
|38,2152
|38,3483
|27,3
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|13:12:50 21-02-2025
|38,21444
|38,49111
|7
|1,7
|Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [09.50 km] Urla (İzmir)
|13:06:20 21-02-2025
|38,1425
|26,68556
|7
|1,7
|EGE DENIZI
|12:55:06 21-02-2025
|36,586
|25,4303
|1,6
|2,6
|KIZILDERE-CEYHAN (ADANA)
|12:03:21 21-02-2025
|36,9605
|35,6848
|2,1
|1,9
|Pasinler (Erzurum)
|11:56:05 21-02-2025
|39,88972
|41,74667
|7,01
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.74 km] Menderes (İzmir)
|11:53:53 21-02-2025
|37,88083
|26,94
|8,8
|2,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:53:53 21-02-2025
|37,8782
|26,9877
|5,4
|2,3
|CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
|11:31:50 21-02-2025
|37,8098
|36,6803
|6,5
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:31:47 21-02-2025
|37,91472
|36,68333
|7
|1,4
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|11:12:53 21-02-2025
|38,7827
|37,4758
|2
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|10:50:23 21-02-2025
|37,14806
|28,86556
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:50:22 21-02-2025
|37,1703
|28,8248
|5
|2
|Kale (Malatya)
|10:40:45 21-02-2025
|38,31139
|38,78194
|7,11
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:37 21-02-2025
|39,11083
|28,2075
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|10:15:53 21-02-2025
|38,3125
|38,78861
|7,14
|0,9
|Merkez (Bitlis)
|10:07:55 21-02-2025
|38,45611
|42,01139
|6,9
|1,3
|EGE DENIZI
|09:42:39 21-02-2025
|36,632
|25,5123
|5,2
|2,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:38:49 21-02-2025
|37,1855
|28,8093
|5,1
|1,9
|Gölhisar (Burdur)
|09:38:44 21-02-2025
|37,1
|29,51194
|7,35
|2
|Mamak (Ankara)
|09:36:30 21-02-2025
|39,85222
|33,07222
|7
|3
|KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)
|09:36:30 21-02-2025
|39,8392
|33,08
|5,1
|3
|Merkez (Bitlis)
|09:26:02 21-02-2025
|38,30139
|42,3575
|7
|2
|ALADANA-HIZAN (BITLIS)
|09:26:02 21-02-2025
|38,3153
|42,3897
|3,2
|2,3
|Ovacık (Tunceli)
|09:23:52 21-02-2025
|39,38611
|39,11639
|7,02
|1,4
|Çardak (Denizli)
|08:48:12 21-02-2025
|37,82139
|29,65111
|7
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|08:40:58 21-02-2025
|39,69556
|38,82472
|7,07
|1,5
|KARACA-KEMAH (ERZINCAN)
|08:40:57 21-02-2025
|39,6955
|38,8045
|17
|1,7
|Gürün (Sivas)
|08:39:46 21-02-2025
|38,835
|37,45972
|7,04
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:35:29 21-02-2025
|38,11306
|36,9075
|4,19
|1,8
|ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|08:35:29 21-02-2025
|38,1708
|36,9853
|8,3
|1,8
|Merkez (Bolu)
|08:17:17 21-02-2025
|40,8875
|31,67861
|6,92
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|08:08:23 21-02-2025
|38,04861
|37,97528
|6,96
|1
|Salihli (Manisa)
|08:06:05 21-02-2025
|38,53472
|28,28583
|7
|1,9
|YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
|08:06:04 21-02-2025
|38,5095
|28,2972
|11,4
|1,9
|EGE DENIZI
|07:48:00 21-02-2025
|36,6658
|25,5913
|9,7
|3,4
|Ege Denizi
|07:47:56 21-02-2025
|36,61861
|25,50861
|7
|3
|Pütürge (Malatya)
|07:42:24 21-02-2025
|38,17528
|38,67
|7
|0,8
|Havran (Balıkesir)
|07:25:24 21-02-2025
|39,55
|27,05417
|14,76
|1,5
|KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR)
|07:25:24 21-02-2025
|39,5498
|27,0838
|15,1
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|07:25:00 21-02-2025
|36,53389
|36,40083
|7
|2,3
|ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)
|07:25:00 21-02-2025
|36,5182
|36,366
|5
|2,3
|Gürün (Sivas)
|07:08:48 21-02-2025
|38,89222
|37,32278
|7
|1,4
|KONAKPINAR-GURUN (SIVAS)
|07:08:45 21-02-2025
|38,9295
|37,2843
|12,7
|1,2
|Muradiye (Van)
|06:45:49 21-02-2025
|38,88778
|43,66722
|15,44
|1,8
|TOPUZARPA-MURADIYE (VAN)
|06:45:49 21-02-2025
|38,8777
|43,6968
|5
|2,1
|EGE DENIZI
|06:34:12 21-02-2025
|36,6697
|25,6657
|11,3
|2,5
|Ege Denizi
|06:34:10 21-02-2025
|36,73917
|25,59111
|7
|2,4
|Şabanözü (Çankırı)
|06:23:25 21-02-2025
|40,425
|33,20917
|7,04
|1,3
|KUCUKYAKALI-SABANOZU (CANKIRI)
|06:23:23 21-02-2025
|40,444
|33,2067
|5
|1,5
|Dikili (İzmir)
|06:21:36 21-02-2025
|39,17111
|26,83806
|10,13
|1,2
|SALIHLER-DIKILI (IZMIR)
|06:21:36 21-02-2025
|39,1768
|26,846
|9,1
|1,3
|EGE DENIZI
|06:18:27 21-02-2025
|36,6705
|25,4758
|13,4
|2,1
|EGE DENIZI
|06:06:46 21-02-2025
|36,6667
|25,4837
|8,3
|2,7
|Ege Denizi
|06:06:42 21-02-2025
|36,58861
|25,44472
|7
|2,4
|Yedisu (Bingöl)
|06:02:16 21-02-2025
|39,38528
|40,65417
|7,01
|1,4
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|06:02:16 21-02-2025
|39,3548
|40,5412
|9,9
|1,5
|EGE DENIZI
|05:57:33 21-02-2025
|36,6875
|25,563
|9,1
|3,5
|Ege Denizi
|05:57:25 21-02-2025
|36,61806
|25,2375
|7
|3,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:55:20 21-02-2025
|37,45806
|37,17278
|6,41
|1,3
|EGE DENIZI
|05:49:10 21-02-2025
|36,6037
|25,5012
|13,8
|2,1
|EGE DENIZI
|05:46:42 21-02-2025
|36,66
|25,5582
|4,8
|2,6
|Ege Denizi
|05:46:40 21-02-2025
|36,63194
|25,59083
|7
|2,5
|Çınarcık (Yalova)
|05:30:53 21-02-2025
|40,57722
|28,93861
|7
|1,8
|SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)
|05:30:53 21-02-2025
|40,5338
|28,9517
|3,4
|1,8
|Karaçoban (Erzurum)
|05:08:13 21-02-2025
|39,20694
|41,97194
|11,83
|1,9
|TOKLULAR-BULANIK (MUS)
|05:08:13 21-02-2025
|39,1968
|42,0098
|5
|2
|EGE DENIZI
|05:07:37 21-02-2025
|36,6935
|25,7072
|5
|3,3
|Ege Denizi
|05:07:30 21-02-2025
|36,56
|25,43722
|7
|3,2
|EGE DENIZI
|05:05:11 21-02-2025
|36,657
|25,7348
|6,9
|2,7
|Ege Denizi
|05:05:07 21-02-2025
|36,62667
|25,51972
|7
|2,6
|Battalgazi (Malatya)
|04:46:26 21-02-2025
|38,15889
|38,57861
|8,77
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|04:41:34 21-02-2025
|37,15139
|28,78611
|7,02
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:41:34 21-02-2025
|37,1798
|28,7738
|6,9
|1,7
|EGE DENIZI
|04:16:49 21-02-2025
|36,6713
|25,5055
|6,1
|2
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|04:12:33 21-02-2025
|38,8242
|37,3942
|11,4
|1,6
|Gürün (Sivas)
|04:12:32 21-02-2025
|38,87639
|37,43722
|7,04
|1,7
|EGE DENIZI
|04:06:44 21-02-2025
|36,5797
|25,6135
|12,4
|2,8
|Menteşe (Muğla)
|04:01:33 21-02-2025
|37,13611
|28,8075
|11,59
|2,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:01:33 21-02-2025
|37,1477
|28,8057
|7,5
|2,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:51:31 21-02-2025
|38,105
|37,14361
|7
|2
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:51:31 21-02-2025
|38,1368
|37,1617
|5
|2,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|03:49:39 21-02-2025
|35,0122
|23,336
|14,6
|3,2
|Ege Denizi
|03:30:03 21-02-2025
|36,63667
|25,68083
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|03:30:03 21-02-2025
|36,607
|25,5142
|7,9
|3,1
|BESOCAK-BASKALE (VAN)
|03:22:05 21-02-2025
|37,8188
|43,9848
|7,4
|2,7
|Başkale (Van)
|03:22:03 21-02-2025
|37,85333
|44,10417
|11,51
|2,4
|Menteşe (Muğla)
|03:19:58 21-02-2025
|37,15389
|28,81194
|7
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|03:19:58 21-02-2025
|37,1758
|28,7913
|9
|1,4
|Ege Denizi
|03:15:04 21-02-2025
|36,82417
|26,02722
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|03:15:02 21-02-2025
|36,708
|25,7047
|8
|2,1
|İmranlı (Sivas)
|03:13:22 21-02-2025
|39,63111
|38,27167
|4,75
|2,3
|DARISEKI-IMRANLI (SIVAS)
|03:13:20 21-02-2025
|39,659
|38,2943
|5
|2,6
|Acıgöl - [05.57 km] Dazkırı (Afyonkarahisar)
|03:09:33 21-02-2025
|37,83694
|29,84333
|7
|1
|Çat Barajı - [02.53 km] Çelikhan (Adıyaman)
|03:09:03 21-02-2025
|38,06028
|38,25639
|7,4
|1,4
|CELIKHAN (ADIYAMAN)
|03:09:03 21-02-2025
|38,0207
|38,2172
|8,7
|1,3
|EGE DENIZI
|03:05:43 21-02-2025
|36,577
|25,5233
|5,5
|2
|Yavuzeli (Gaziantep)
|03:01:00 21-02-2025
|37,35611
|37,51944
|7
|1,3
|Ege Denizi
|02:55:00 21-02-2025
|36,76722
|25,90972
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|02:55:00 21-02-2025
|36,7533
|25,6842
|12,9
|3,1
|Hazar Gölü - [04.74 km] Merkez (Elazığ)
|02:51:06 21-02-2025
|38,52056
|39,48722
|7,17
|1
|KORUCU-(ELAZIG)
|02:51:06 21-02-2025
|38,5855
|39,5182
|6,8
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|02:50:41 21-02-2025
|38,11194
|38,57111
|7
|0,9
|Merkez (Hakkari)
|02:50:17 21-02-2025
|37,54056
|43,97917
|6,99
|1,4
|Ege Denizi
|02:48:19 21-02-2025
|36,78833
|25,88972
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|02:48:18 21-02-2025
|36,6862
|25,689
|9,6
|2,8
|Pütürge (Malatya)
|02:36:06 21-02-2025
|38,20528
|38,67694
|8,88
|0,9
|Merkez (Bilecik)
|02:32:17 21-02-2025
|40,20333
|30,02139
|6,84
|1
|Köyceğiz (Muğla)
|02:26:48 21-02-2025
|36,95833
|28,82222
|7
|1,3
|Ege Denizi
|02:23:32 21-02-2025
|36,72167
|25,87472
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|02:23:30 21-02-2025
|36,6703
|25,6525
|8,1
|2,5
|Gürün (Sivas)
|02:21:00 21-02-2025
|38,87306
|37,41444
|7
|1,6
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|02:20:58 21-02-2025
|38,8335
|37,4255
|5
|1,4
|Dursunbey (Balıkesir)
|02:16:18 21-02-2025
|39,56722
|28,85944
|4,13
|1,2
|Gürün (Sivas)
|02:15:49 21-02-2025
|38,86722
|37,46222
|7
|3,2
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|02:15:48 21-02-2025
|38,858
|37,4435
|5
|3,3
|Doğanşehir (Malatya)
|01:49:44 21-02-2025
|37,94306
|37,90556
|6,91
|1,2
|EGE DENIZI
|01:44:40 21-02-2025
|36,6007
|25,6453
|7,1
|2,1
|EGE DENIZI
|01:42:46 21-02-2025
|36,7125
|25,593
|12,7
|2,7
|Ege Denizi
|01:42:45 21-02-2025
|36,73778
|25,68083
|3,9
|2,5
|Baykan (Siirt)
|01:37:35 21-02-2025
|38,155
|41,81222
|7
|1,1
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