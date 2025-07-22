Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
22 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:48:32 22-07-2025
|38,14
|36,76806
|7
|2,3
|Yazıhan (Malatya)
|01:46:34 22-07-2025
|38,54167
|38,035
|7
|2,3
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|01:46:33 22-07-2025
|38,5165
|38,0125
|5,4
|2,3
|Ege Denizi - [23.85 km] Karaburun (İzmir)
|00:18:57 22-07-2025
|38,87194
|26,49611
|7
|1,5
|Yunusemre (Manisa)
|00:11:57 22-07-2025
|38,85417
|27,37528
|7
|1,4
|MALDAN-(MANISA)
|00:11:56 22-07-2025
|38,8517
|27,3
|14
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|00:07:02 22-07-2025
|38,19306
|38,73861
|7
|1,4
|Ege Denizi - [44.59 km] Karaburun (İzmir)
|00:00:04 22-07-2025
|38,93556
|26,0375
|7
|1,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|00:00:03 22-07-2025
|38,919
|26,0668
|5
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:23:24 21-07-2025
|38,05944
|36,62639
|8,4
|2,8
|KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:23:24 21-07-2025
|38,0528
|36,6265
|5,4
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:05:11 21-07-2025
|38,32639
|38,21444
|14,06
|2,1
|BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
|23:05:10 21-07-2025
|38,3353
|38,2195
|2,5
|1,9
|EGE DENIZI
|23:04:36 21-07-2025
|36,4087
|25,4478
|5,3
|2,5
|Selçuk (İzmir)
|22:45:44 21-07-2025
|37,86778
|27,38361
|10,09
|0,9
|Torbalı (İzmir)
|22:10:46 21-07-2025
|38,10972
|27,45528
|6,2
|1,3
|Biga (Çanakkale)
|22:00:43 21-07-2025
|40,14528
|27,33972
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|21:53:54 21-07-2025
|38,28111
|38,82306
|5,28
|1,4
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|21:53:53 21-07-2025
|38,3373
|38,7968
|20,8
|1,4
|Akköprü Barajı - [03.68 km] Köyceğiz (Muğla)
|21:39:15 21-07-2025
|36,92
|28,93361
|7
|1,1
|BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
|21:39:14 21-07-2025
|36,9155
|28,9438
|4,6
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|21:32:22 21-07-2025
|37,15639
|36,71278
|6,84
|1,6
|TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|21:32:19 21-07-2025
|37,0803
|36,6367
|9,9
|1,5
|BAGLICA-(ADIYAMAN)
|20:37:54 21-07-2025
|37,937
|38,2757
|3,9
|1,7
|Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [02.37 km] Erdek (Balıkesir)
|19:01:55 21-07-2025
|40,44278
|28,02972
|7
|2
|BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|19:01:54 21-07-2025
|40,41
|28,0057
|5,9
|1,9
|Eşme (Uşak)
|18:56:26 21-07-2025
|38,50417
|29,02417
|7
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|18:46:39 21-07-2025
|39,10306
|27,75444
|7
|2,1
|SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)
|18:46:39 21-07-2025
|39,1237
|27,7578
|7,2
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:33:53 21-07-2025
|39,50583
|28,16028
|7
|1,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.02 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:23:24 21-07-2025
|36,55833
|38,55167
|5,12
|1,9
|SURIYE
|18:23:22 21-07-2025
|36,4833
|38,521
|5
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:15:57 21-07-2025
|39,45083
|28,21056
|6,85
|1,1
|YAGCIBEDIR-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:15:56 21-07-2025
|39,4075
|28,2035
|17,3
|1,3
|Gölbaşı (Adıyaman)
|17:36:11 21-07-2025
|37,79167
|37,7325
|7
|2,7
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|17:36:10 21-07-2025
|37,803
|37,6733
|5
|2,6
|Yazıhan (Malatya)
|17:07:19 21-07-2025
|38,63306
|37,95972
|7,84
|1,9
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|17:07:19 21-07-2025
|38,4853
|37,9947
|7
|1,8
|Malazgirt (Muş)
|16:56:38 21-07-2025
|39,02722
|42,55028
|20,63
|2,1
|Başkale (Van)
|16:43:44 21-07-2025
|37,87056
|43,93028
|7
|2
|Emet (Kütahya)
|16:36:00 21-07-2025
|39,37806
|29,27722
|7
|1,2
|OMERFAKI-EMET (KUTAHYA)
|16:35:58 21-07-2025
|39,2817
|29,4153
|11,6
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|16:17:58 21-07-2025
|39,93278
|28,81833
|6,53
|1,2
|Sulusaray (Tokat)
|15:50:58 21-07-2025
|40,07111
|36,0575
|7
|1,2
|KATRANCILAR-ESME (USAK)
|15:50:49 21-07-2025
|38,4958
|29,1518
|15,5
|1,2
|Çubuk (Ankara)
|14:40:01 21-07-2025
|40,18889
|32,93944
|6,73
|1,7
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|14:40:00 21-07-2025
|40,1675
|32,9588
|0
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|14:37:15 21-07-2025
|38,39417
|39,12111
|7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:07:08 21-07-2025
|38,31417
|38,17028
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:58:01 21-07-2025
|38,035
|36,48944
|7
|2
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:58:01 21-07-2025
|38,0563
|36,5595
|14
|1,9
|DAGCI-(ARDAHAN)
|13:44:42 21-07-2025
|40,8538
|42,8937
|16,8
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:28 21-07-2025
|39,44417
|28,25556
|7,01
|1,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:58:28 21-07-2025
|39,4847
|28,1143
|0
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:38 21-07-2025
|39,46861
|28,23167
|7
|1,3
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:38 21-07-2025
|39,4927
|28,1237
|0
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:51:10 21-07-2025
|38,23972
|38,12639
|6,95
|1,1
|DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:48:42 21-07-2025
|39,605
|29,598
|0
|1,1
|Karesi (Balıkesir)
|12:46:42 21-07-2025
|39,65361
|27,76389
|7
|1,2
|TURPLU-(BALIKESIR)
|12:46:42 21-07-2025
|39,7058
|27,724
|8,4
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:42:10 21-07-2025
|38,30639
|38,10194
|7
|1,1
|Eşme (Uşak)
|12:19:22 21-07-2025
|38,45167
|29,05639
|7,32
|0,8
|Merkez (Kırklareli)
|12:18:39 21-07-2025
|41,93972
|27,38306
|7
|1,1
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.60 km] Bandırma (Balıkesir)
|12:17:45 21-07-2025
|40,36
|27,84222
|7
|0,9
|EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR)
|12:17:44 21-07-2025
|40,3423
|27,8833
|4,3
|1,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|12:10:58 21-07-2025
|37,38278
|37,02306
|7,19
|0,8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|11:52:49 21-07-2025
|37,73722
|37,67556
|11,66
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:48:48 21-07-2025
|38,33444
|38,13556
|7
|1,1
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|11:48:36 21-07-2025
|37,1437
|27,9005
|0
|1,7
|Yatağan (Muğla)
|11:48:31 21-07-2025
|37,41611
|28,04333
|7
|1,3
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|11:38:04 21-07-2025
|37,5898
|35,8082
|1,5
|1,4
|Kozan (Adana)
|11:38:03 21-07-2025
|37,60333
|35,8875
|7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:36:28 21-07-2025
|37,35528
|36,73028
|6,99
|1,8
|Darende (Malatya)
|11:33:26 21-07-2025
|38,4225
|37,495
|7,06
|2,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:33:25 21-07-2025
|38,4115
|37,44
|7,8
|2,1
|Tufanbeyli (Adana)
|10:40:40 21-07-2025
|38,09222
|36,27639
|7,02
|1,4
|HANYERI-TUFANBEYLI (ADANA)
|10:40:37 21-07-2025
|38,2325
|36,0153
|24,2
|1,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10:33:58 21-07-2025
|37,485
|36,82167
|7
|1,3
|Arıcak (Elazığ)
|10:08:13 21-07-2025
|38,49222
|40,27139
|7,11
|1,7
|CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR)
|10:08:13 21-07-2025
|38,4787
|40,3087
|11,3
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:03:27 21-07-2025
|37,39389
|37,08778
|6,66
|0,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:11 21-07-2025
|39,12028
|28,15194
|6,98
|1,8
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|09:47:10 21-07-2025
|39,0675
|28,1618
|22,5
|1,7
|Ula (Muğla)
|09:28:32 21-07-2025
|37,16056
|28,68444
|7
|1
|AKDENIZ
|09:25:14 21-07-2025
|36,5355
|28,2427
|42,1
|1,6
|Akdeniz - [41.20 km] Marmaris (Muğla)
|09:25:13 21-07-2025
|36,29361
|28,29861
|24,63
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [01.02 km] Marmaris (Muğla)
|08:36:14 21-07-2025
|36,94778
|28,19028
|7
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|08:36:12 21-07-2025
|36,9767
|28,138
|4,3
|1,6
|Dumlupınar (Kütahya)
|08:06:50 21-07-2025
|38,89722
|29,92889
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|07:45:05 21-07-2025
|38,19167
|38,52028
|6,85
|2,3
|ULUKOY-(MALATYA)
|07:45:03 21-07-2025
|38,1822
|38,5215
|4,4
|2,2
|ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:28:04 21-07-2025
|38,235
|36,3877
|5,3
|1,9
|Kale (Malatya)
|07:14:04 21-07-2025
|38,35972
|38,77722
|10,64
|2,5
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|07:14:02 21-07-2025
|38,339
|38,7577
|2
|2,4
|Ege Denizi
|07:09:21 21-07-2025
|36,55889
|25,4225
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|07:09:19 21-07-2025
|36,3867
|25,407
|6,4
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:41:02 21-07-2025
|39,12528
|28,22528
|8,64
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:41:01 21-07-2025
|39,145
|28,1888
|11,1
|1,8
|Kozan (Adana)
|06:33:48 21-07-2025
|37,60889
|35,88333
|6,9
|1,8
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|06:33:47 21-07-2025
|37,6138
|35,817
|5,4
|1,9
|Kozan (Adana)
|06:16:29 21-07-2025
|37,60667
|35,83528
|7,02
|2,2
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|06:16:28 21-07-2025
|37,6005
|35,8202
|5,8
|2,1
|Kozan (Adana)
|06:12:05 21-07-2025
|37,61694
|35,88944
|7
|2,2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|06:12:05 21-07-2025
|37,6015
|35,8625
|7
|2
|Kovancılar (Elazığ)
|06:05:30 21-07-2025
|38,75
|40,00111
|7,11
|2
|SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
|06:05:29 21-07-2025
|38,7228
|39,974
|10,6
|2,1
|Ege Denizi - [27.55 km] Seferihisar (İzmir)
|05:44:42 21-07-2025
|37,85
|26,77167
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:34:17 21-07-2025
|38,22333
|38,125
|7
|2,3
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|05:34:16 21-07-2025
|38,2332
|38,1257
|9,8
|2,2
|Çankaya (Ankara)
|04:30:49 21-07-2025
|39,71722
|33,06861
|7
|0,6
|Merkez (Elazığ)
|04:27:25 21-07-2025
|38,60694
|39,58417
|11,41
|1,3
|YENIKAPI-(ELAZIG)
|04:27:24 21-07-2025
|38,5987
|39,4272
|20
|1,4
|Hazro (Diyarbakır)
|04:23:28 21-07-2025
|38,31194
|40,83444
|11,26
|1,9
|OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR)
|04:23:27 21-07-2025
|38,318
|40,8083
|2,3
|2
|Yazıhan (Malatya)
|03:48:26 21-07-2025
|38,54611
|38,01917
|7,01
|1,6
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|03:48:24 21-07-2025
|38,5418
|38,0785
|3,9
|1,6
|YUNANISTAN
|03:37:32 21-07-2025
|40,3218
|24,1325
|4,5
|1,4
|Akdeniz - [28.63 km] Marmaris (Muğla)
|03:32:18 21-07-2025
|36,48389
|28,37111
|55,6
|1,2
|AKDENIZ
|03:32:16 21-07-2025
|36,4833
|28,3642
|64,4
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:48:32 22-07-2025
|38,14
|36,76806
|7
|2,3
|Yazıhan (Malatya)
|01:46:34 22-07-2025
|38,54167
|38,035
|7
|2,3
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|01:46:33 22-07-2025
|38,5165
|38,0125
|5,4
|2,3
|Ege Denizi - [23.85 km] Karaburun (İzmir)
|00:18:57 22-07-2025
|38,87194
|26,49611
|7
|1,5
|Yunusemre (Manisa)
|00:11:57 22-07-2025
|38,85417
|27,37528
|7
|1,4
|MALDAN-(MANISA)
|00:11:56 22-07-2025
|38,8517
|27,3
|14
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|00:07:02 22-07-2025
|38,19306
|38,73861
|7
|1,4
|Ege Denizi - [44.59 km] Karaburun (İzmir)
|00:00:04 22-07-2025
|38,93556
|26,0375
|7
|1,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|00:00:03 22-07-2025
|38,919
|26,0668
|5
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:23:24 21-07-2025
|38,05944
|36,62639
|8,4
|2,8
|KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:23:24 21-07-2025
|38,0528
|36,6265
|5,4
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:05:11 21-07-2025
|38,32639
|38,21444
|14,06
|2,1
|BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
|23:05:10 21-07-2025
|38,3353
|38,2195
|2,5
|1,9
|EGE DENIZI
|23:04:36 21-07-2025
|36,4087
|25,4478
|5,3
|2,5
|Selçuk (İzmir)
|22:45:44 21-07-2025
|37,86778
|27,38361
|10,09
|0,9
|Torbalı (İzmir)
|22:10:46 21-07-2025
|38,10972
|27,45528
|6,2
|1,3
|Biga (Çanakkale)
|22:00:43 21-07-2025
|40,14528
|27,33972
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|21:53:54 21-07-2025
|38,28111
|38,82306
|5,28
|1,4
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|21:53:53 21-07-2025
|38,3373
|38,7968
|20,8
|1,4
|Akköprü Barajı - [03.68 km] Köyceğiz (Muğla)
|21:39:15 21-07-2025
|36,92
|28,93361
|7
|1,1
|BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
|21:39:14 21-07-2025
|36,9155
|28,9438
|4,6
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|21:32:22 21-07-2025
|37,15639
|36,71278
|6,84
|1,6
|TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|21:32:19 21-07-2025
|37,0803
|36,6367
|9,9
|1,5
|BAGLICA-(ADIYAMAN)
|20:37:54 21-07-2025
|37,937
|38,2757
|3,9
|1,7
|Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [02.37 km] Erdek (Balıkesir)
|19:01:55 21-07-2025
|40,44278
|28,02972
|7
|2
|BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|19:01:54 21-07-2025
|40,41
|28,0057
|5,9
|1,9
|Eşme (Uşak)
|18:56:26 21-07-2025
|38,50417
|29,02417
|7
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|18:46:39 21-07-2025
|39,10306
|27,75444
|7
|2,1
|SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)
|18:46:39 21-07-2025
|39,1237
|27,7578
|7,2
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:33:53 21-07-2025
|39,50583
|28,16028
|7
|1,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.02 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:23:24 21-07-2025
|36,55833
|38,55167
|5,12
|1,9
|SURIYE
|18:23:22 21-07-2025
|36,4833
|38,521
|5
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:15:57 21-07-2025
|39,45083
|28,21056
|6,85
|1,1
|YAGCIBEDIR-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:15:56 21-07-2025
|39,4075
|28,2035
|17,3
|1,3
|Gölbaşı (Adıyaman)
|17:36:11 21-07-2025
|37,79167
|37,7325
|7
|2,7
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|17:36:10 21-07-2025
|37,803
|37,6733
|5
|2,6
|Yazıhan (Malatya)
|17:07:19 21-07-2025
|38,63306
|37,95972
|7,84
|1,9
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|17:07:19 21-07-2025
|38,4853
|37,9947
|7
|1,8
|Malazgirt (Muş)
|16:56:38 21-07-2025
|39,02722
|42,55028
|20,63
|2,1
|Başkale (Van)
|16:43:44 21-07-2025
|37,87056
|43,93028
|7
|2
|Emet (Kütahya)
|16:36:00 21-07-2025
|39,37806
|29,27722
|7
|1,2
|OMERFAKI-EMET (KUTAHYA)
|16:35:58 21-07-2025
|39,2817
|29,4153
|11,6
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|16:17:58 21-07-2025
|39,93278
|28,81833
|6,53
|1,2
|Sulusaray (Tokat)
|15:50:58 21-07-2025
|40,07111
|36,0575
|7
|1,2
|KATRANCILAR-ESME (USAK)
|15:50:49 21-07-2025
|38,4958
|29,1518
|15,5
|1,2
|Çubuk (Ankara)
|14:40:01 21-07-2025
|40,18889
|32,93944
|6,73
|1,7
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|14:40:00 21-07-2025
|40,1675
|32,9588
|0
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|14:37:15 21-07-2025
|38,39417
|39,12111
|7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:07:08 21-07-2025
|38,31417
|38,17028
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:58:01 21-07-2025
|38,035
|36,48944
|7
|2
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:58:01 21-07-2025
|38,0563
|36,5595
|14
|1,9
|DAGCI-(ARDAHAN)
|13:44:42 21-07-2025
|40,8538
|42,8937
|16,8
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:28 21-07-2025
|39,44417
|28,25556
|7,01
|1,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:58:28 21-07-2025
|39,4847
|28,1143
|0
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:38 21-07-2025
|39,46861
|28,23167
|7
|1,3
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:38 21-07-2025
|39,4927
|28,1237
|0
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:51:10 21-07-2025
|38,23972
|38,12639
|6,95
|1,1
|DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:48:42 21-07-2025
|39,605
|29,598
|0
|1,1
|Karesi (Balıkesir)
|12:46:42 21-07-2025
|39,65361
|27,76389
|7
|1,2
|TURPLU-(BALIKESIR)
|12:46:42 21-07-2025
|39,7058
|27,724
|8,4
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:42:10 21-07-2025
|38,30639
|38,10194
|7
|1,1
|Eşme (Uşak)
|12:19:22 21-07-2025
|38,45167
|29,05639
|7,32
|0,8
|Merkez (Kırklareli)
|12:18:39 21-07-2025
|41,93972
|27,38306
|7
|1,1
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.60 km] Bandırma (Balıkesir)
|12:17:45 21-07-2025
|40,36
|27,84222
|7
|0,9
|EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR)
|12:17:44 21-07-2025
|40,3423
|27,8833
|4,3
|1,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|12:10:58 21-07-2025
|37,38278
|37,02306
|7,19
|0,8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|11:52:49 21-07-2025
|37,73722
|37,67556
|11,66
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:48:48 21-07-2025
|38,33444
|38,13556
|7
|1,1
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|11:48:36 21-07-2025
|37,1437
|27,9005
|0
|1,7
|Yatağan (Muğla)
|11:48:31 21-07-2025
|37,41611
|28,04333
|7
|1,3
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|11:38:04 21-07-2025
|37,5898
|35,8082
|1,5
|1,4
|Kozan (Adana)
|11:38:03 21-07-2025
|37,60333
|35,8875
|7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:36:28 21-07-2025
|37,35528
|36,73028
|6,99
|1,8
|Darende (Malatya)
|11:33:26 21-07-2025
|38,4225
|37,495
|7,06
|2,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:33:25 21-07-2025
|38,4115
|37,44
|7,8
|2,1
|Tufanbeyli (Adana)
|10:40:40 21-07-2025
|38,09222
|36,27639
|7,02
|1,4
|HANYERI-TUFANBEYLI (ADANA)
|10:40:37 21-07-2025
|38,2325
|36,0153
|24,2
|1,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10:33:58 21-07-2025
|37,485
|36,82167
|7
|1,3
|Arıcak (Elazığ)
|10:08:13 21-07-2025
|38,49222
|40,27139
|7,11
|1,7
|CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR)
|10:08:13 21-07-2025
|38,4787
|40,3087
|11,3
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:03:27 21-07-2025
|37,39389
|37,08778
|6,66
|0,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:11 21-07-2025
|39,12028
|28,15194
|6,98
|1,8
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|09:47:10 21-07-2025
|39,0675
|28,1618
|22,5
|1,7
|Ula (Muğla)
|09:28:32 21-07-2025
|37,16056
|28,68444
|7
|1
|AKDENIZ
|09:25:14 21-07-2025
|36,5355
|28,2427
|42,1
|1,6
|Akdeniz - [41.20 km] Marmaris (Muğla)
|09:25:13 21-07-2025
|36,29361
|28,29861
|24,63
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [01.02 km] Marmaris (Muğla)
|08:36:14 21-07-2025
|36,94778
|28,19028
|7
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|08:36:12 21-07-2025
|36,9767
|28,138
|4,3
|1,6
|Dumlupınar (Kütahya)
|08:06:50 21-07-2025
|38,89722
|29,92889
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|07:45:05 21-07-2025
|38,19167
|38,52028
|6,85
|2,3
|ULUKOY-(MALATYA)
|07:45:03 21-07-2025
|38,1822
|38,5215
|4,4
|2,2
|ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:28:04 21-07-2025
|38,235
|36,3877
|5,3
|1,9
|Kale (Malatya)
|07:14:04 21-07-2025
|38,35972
|38,77722
|10,64
|2,5
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|07:14:02 21-07-2025
|38,339
|38,7577
|2
|2,4
|Ege Denizi
|07:09:21 21-07-2025
|36,55889
|25,4225
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|07:09:19 21-07-2025
|36,3867
|25,407
|6,4
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:41:02 21-07-2025
|39,12528
|28,22528
|8,64
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:41:01 21-07-2025
|39,145
|28,1888
|11,1
|1,8
|Kozan (Adana)
|06:33:48 21-07-2025
|37,60889
|35,88333
|6,9
|1,8
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|06:33:47 21-07-2025
|37,6138
|35,817
|5,4
|1,9
|Kozan (Adana)
|06:16:29 21-07-2025
|37,60667
|35,83528
|7,02
|2,2
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|06:16:28 21-07-2025
|37,6005
|35,8202
|5,8
|2,1
|Kozan (Adana)
|06:12:05 21-07-2025
|37,61694
|35,88944
|7
|2,2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|06:12:05 21-07-2025
|37,6015
|35,8625
|7
|2
|Kovancılar (Elazığ)
|06:05:30 21-07-2025
|38,75
|40,00111
|7,11
|2
|SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
|06:05:29 21-07-2025
|38,7228
|39,974
|10,6
|2,1
|Ege Denizi - [27.55 km] Seferihisar (İzmir)
|05:44:42 21-07-2025
|37,85
|26,77167
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:34:17 21-07-2025
|38,22333
|38,125
|7
|2,3
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|05:34:16 21-07-2025
|38,2332
|38,1257
|9,8
|2,2
|Çankaya (Ankara)
|04:30:49 21-07-2025
|39,71722
|33,06861
|7
|0,6
|Merkez (Elazığ)
|04:27:25 21-07-2025
|38,60694
|39,58417
|11,41
|1,3
|YENIKAPI-(ELAZIG)
|04:27:24 21-07-2025
|38,5987
|39,4272
|20
|1,4
|Hazro (Diyarbakır)
|04:23:28 21-07-2025
|38,31194
|40,83444
|11,26
|1,9
|OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR)
|04:23:27 21-07-2025
|38,318
|40,8083
|2,3
|2
|Yazıhan (Malatya)
|03:48:26 21-07-2025
|38,54611
|38,01917
|7,01
|1,6
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|03:48:24 21-07-2025
|38,5418
|38,0785
|3,9
|1,6
|YUNANISTAN
|03:37:32 21-07-2025
|40,3218
|24,1325
|4,5
|1,4
|Akdeniz - [28.63 km] Marmaris (Muğla)
|03:32:18 21-07-2025
|36,48389
|28,37111
|55,6
|1,2
|AKDENIZ
|03:32:16 21-07-2025
|36,4833
|28,3642
|64,4
|1,5
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