Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Temmuz 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

22 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Afşin (Kahramanmaraş) 02:48:32 22-07-2025 38,14 36,76806 7 2,3
Yazıhan (Malatya) 01:46:34 22-07-2025 38,54167 38,035 7 2,3
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 01:46:33 22-07-2025 38,5165 38,0125 5,4 2,3
Ege Denizi - [23.85 km] Karaburun (İzmir) 00:18:57 22-07-2025 38,87194 26,49611 7 1,5
Yunusemre (Manisa) 00:11:57 22-07-2025 38,85417 27,37528 7 1,4
MALDAN-(MANISA) 00:11:56 22-07-2025 38,8517 27,3 14 1,7
Pütürge (Malatya) 00:07:02 22-07-2025 38,19306 38,73861 7 1,4
Ege Denizi - [44.59 km] Karaburun (İzmir) 00:00:04 22-07-2025 38,93556 26,0375 7 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 00:00:03 22-07-2025 38,919 26,0668 5 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:23:24 21-07-2025 38,05944 36,62639 8,4 2,8
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:23:24 21-07-2025 38,0528 36,6265 5,4 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 23:05:11 21-07-2025 38,32639 38,21444 14,06 2,1
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 23:05:10 21-07-2025 38,3353 38,2195 2,5 1,9
EGE DENIZI 23:04:36 21-07-2025 36,4087 25,4478 5,3 2,5
Selçuk (İzmir) 22:45:44 21-07-2025 37,86778 27,38361 10,09 0,9
Torbalı (İzmir) 22:10:46 21-07-2025 38,10972 27,45528 6,2 1,3
Biga (Çanakkale) 22:00:43 21-07-2025 40,14528 27,33972 7 1
Pütürge (Malatya) 21:53:54 21-07-2025 38,28111 38,82306 5,28 1,4
CANAKCI-KALE (MALATYA) 21:53:53 21-07-2025 38,3373 38,7968 20,8 1,4
Akköprü Barajı - [03.68 km] Köyceğiz (Muğla) 21:39:15 21-07-2025 36,92 28,93361 7 1,1
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 21:39:14 21-07-2025 36,9155 28,9438 4,6 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 21:32:22 21-07-2025 37,15639 36,71278 6,84 1,6
TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 21:32:19 21-07-2025 37,0803 36,6367 9,9 1,5
BAGLICA-(ADIYAMAN) 20:37:54 21-07-2025 37,937 38,2757 3,9 1,7
Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [02.37 km] Erdek (Balıkesir) 19:01:55 21-07-2025 40,44278 28,02972 7 2
BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) 19:01:54 21-07-2025 40,41 28,0057 5,9 1,9
Eşme (Uşak) 18:56:26 21-07-2025 38,50417 29,02417 7 1,3
Kırkağaç (Manisa) 18:46:39 21-07-2025 39,10306 27,75444 7 2,1
SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) 18:46:39 21-07-2025 39,1237 27,7578 7,2 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:33:53 21-07-2025 39,50583 28,16028 7 1,4
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.02 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:23:24 21-07-2025 36,55833 38,55167 5,12 1,9
SURIYE 18:23:22 21-07-2025 36,4833 38,521 5 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:15:57 21-07-2025 39,45083 28,21056 6,85 1,1
YAGCIBEDIR-BIGADIC (BALIKESIR) 18:15:56 21-07-2025 39,4075 28,2035 17,3 1,3
Gölbaşı (Adıyaman) 17:36:11 21-07-2025 37,79167 37,7325 7 2,7
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 17:36:10 21-07-2025 37,803 37,6733 5 2,6
Yazıhan (Malatya) 17:07:19 21-07-2025 38,63306 37,95972 7,84 1,9
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 17:07:19 21-07-2025 38,4853 37,9947 7 1,8
Malazgirt (Muş) 16:56:38 21-07-2025 39,02722 42,55028 20,63 2,1
Başkale (Van) 16:43:44 21-07-2025 37,87056 43,93028 7 2
Emet (Kütahya) 16:36:00 21-07-2025 39,37806 29,27722 7 1,2
OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) 16:35:58 21-07-2025 39,2817 29,4153 11,6 1,7
Orhaneli (Bursa) 16:17:58 21-07-2025 39,93278 28,81833 6,53 1,2
Sulusaray (Tokat) 15:50:58 21-07-2025 40,07111 36,0575 7 1,2
KATRANCILAR-ESME (USAK) 15:50:49 21-07-2025 38,4958 29,1518 15,5 1,2
Çubuk (Ankara) 14:40:01 21-07-2025 40,18889 32,93944 6,73 1,7
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 14:40:00 21-07-2025 40,1675 32,9588 0 1,7
Sivrice (Elazığ) 14:37:15 21-07-2025 38,39417 39,12111 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 14:07:08 21-07-2025 38,31417 38,17028 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 13:58:01 21-07-2025 38,035 36,48944 7 2
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:58:01 21-07-2025 38,0563 36,5595 14 1,9
DAGCI-(ARDAHAN) 13:44:42 21-07-2025 40,8538 42,8937 16,8 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:28 21-07-2025 39,44417 28,25556 7,01 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:28 21-07-2025 39,4847 28,1143 0 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:38 21-07-2025 39,46861 28,23167 7 1,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:38 21-07-2025 39,4927 28,1237 0 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:51:10 21-07-2025 38,23972 38,12639 6,95 1,1
DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:48:42 21-07-2025 39,605 29,598 0 1,1
Karesi (Balıkesir) 12:46:42 21-07-2025 39,65361 27,76389 7 1,2
TURPLU-(BALIKESIR) 12:46:42 21-07-2025 39,7058 27,724 8,4 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:42:10 21-07-2025 38,30639 38,10194 7 1,1
Eşme (Uşak) 12:19:22 21-07-2025 38,45167 29,05639 7,32 0,8
Merkez (Kırklareli) 12:18:39 21-07-2025 41,93972 27,38306 7 1,1
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.60 km] Bandırma (Balıkesir) 12:17:45 21-07-2025 40,36 27,84222 7 0,9
EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) 12:17:44 21-07-2025 40,3423 27,8833 4,3 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:10:58 21-07-2025 37,38278 37,02306 7,19 0,8
Gölbaşı (Adıyaman) 11:52:49 21-07-2025 37,73722 37,67556 11,66 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:48 21-07-2025 38,33444 38,13556 7 1,1
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:48:36 21-07-2025 37,1437 27,9005 0 1,7
Yatağan (Muğla) 11:48:31 21-07-2025 37,41611 28,04333 7 1,3
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 11:38:04 21-07-2025 37,5898 35,8082 1,5 1,4
Kozan (Adana) 11:38:03 21-07-2025 37,60333 35,8875 7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:36:28 21-07-2025 37,35528 36,73028 6,99 1,8
Darende (Malatya) 11:33:26 21-07-2025 38,4225 37,495 7,06 2,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:33:25 21-07-2025 38,4115 37,44 7,8 2,1
Tufanbeyli (Adana) 10:40:40 21-07-2025 38,09222 36,27639 7,02 1,4
HANYERI-TUFANBEYLI (ADANA) 10:40:37 21-07-2025 38,2325 36,0153 24,2 1,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:33:58 21-07-2025 37,485 36,82167 7 1,3
Arıcak (Elazığ) 10:08:13 21-07-2025 38,49222 40,27139 7,11 1,7
CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) 10:08:13 21-07-2025 38,4787 40,3087 11,3 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:03:27 21-07-2025 37,39389 37,08778 6,66 0,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:11 21-07-2025 39,12028 28,15194 6,98 1,8
CICEKLI-GORDES (MANISA) 09:47:10 21-07-2025 39,0675 28,1618 22,5 1,7
Ula (Muğla) 09:28:32 21-07-2025 37,16056 28,68444 7 1
AKDENIZ 09:25:14 21-07-2025 36,5355 28,2427 42,1 1,6
Akdeniz - [41.20 km] Marmaris (Muğla) 09:25:13 21-07-2025 36,29361 28,29861 24,63 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [01.02 km] Marmaris (Muğla) 08:36:14 21-07-2025 36,94778 28,19028 7 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 08:36:12 21-07-2025 36,9767 28,138 4,3 1,6
Dumlupınar (Kütahya) 08:06:50 21-07-2025 38,89722 29,92889 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 07:45:05 21-07-2025 38,19167 38,52028 6,85 2,3
ULUKOY-(MALATYA) 07:45:03 21-07-2025 38,1822 38,5215 4,4 2,2
ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:28:04 21-07-2025 38,235 36,3877 5,3 1,9
Kale (Malatya) 07:14:04 21-07-2025 38,35972 38,77722 10,64 2,5
SARIOT-KALE (MALATYA) 07:14:02 21-07-2025 38,339 38,7577 2 2,4
Ege Denizi 07:09:21 21-07-2025 36,55889 25,4225 7 2,3
EGE DENIZI 07:09:19 21-07-2025 36,3867 25,407 6,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:41:02 21-07-2025 39,12528 28,22528 8,64 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:41:01 21-07-2025 39,145 28,1888 11,1 1,8
Kozan (Adana) 06:33:48 21-07-2025 37,60889 35,88333 6,9 1,8
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 06:33:47 21-07-2025 37,6138 35,817 5,4 1,9
Kozan (Adana) 06:16:29 21-07-2025 37,60667 35,83528 7,02 2,2
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 06:16:28 21-07-2025 37,6005 35,8202 5,8 2,1
Kozan (Adana) 06:12:05 21-07-2025 37,61694 35,88944 7 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 06:12:05 21-07-2025 37,6015 35,8625 7 2
Kovancılar (Elazığ) 06:05:30 21-07-2025 38,75 40,00111 7,11 2
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 06:05:29 21-07-2025 38,7228 39,974 10,6 2,1
Ege Denizi - [27.55 km] Seferihisar (İzmir) 05:44:42 21-07-2025 37,85 26,77167 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 05:34:17 21-07-2025 38,22333 38,125 7 2,3
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 05:34:16 21-07-2025 38,2332 38,1257 9,8 2,2
Çankaya (Ankara) 04:30:49 21-07-2025 39,71722 33,06861 7 0,6
Merkez (Elazığ) 04:27:25 21-07-2025 38,60694 39,58417 11,41 1,3
YENIKAPI-(ELAZIG) 04:27:24 21-07-2025 38,5987 39,4272 20 1,4
Hazro (Diyarbakır) 04:23:28 21-07-2025 38,31194 40,83444 11,26 1,9
OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR) 04:23:27 21-07-2025 38,318 40,8083 2,3 2
Yazıhan (Malatya) 03:48:26 21-07-2025 38,54611 38,01917 7,01 1,6
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 03:48:24 21-07-2025 38,5418 38,0785 3,9 1,6
YUNANISTAN 03:37:32 21-07-2025 40,3218 24,1325 4,5 1,4
Akdeniz - [28.63 km] Marmaris (Muğla) 03:32:18 21-07-2025 36,48389 28,37111 55,6 1,2
AKDENIZ 03:32:16 21-07-2025 36,4833 28,3642 64,4 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Afşin (Kahramanmaraş) 02:48:32 22-07-2025 38,14 36,76806 7 2,3
Yazıhan (Malatya) 01:46:34 22-07-2025 38,54167 38,035 7 2,3
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 01:46:33 22-07-2025 38,5165 38,0125 5,4 2,3
Ege Denizi - [23.85 km] Karaburun (İzmir) 00:18:57 22-07-2025 38,87194 26,49611 7 1,5
Yunusemre (Manisa) 00:11:57 22-07-2025 38,85417 27,37528 7 1,4
MALDAN-(MANISA) 00:11:56 22-07-2025 38,8517 27,3 14 1,7
Pütürge (Malatya) 00:07:02 22-07-2025 38,19306 38,73861 7 1,4
Ege Denizi - [44.59 km] Karaburun (İzmir) 00:00:04 22-07-2025 38,93556 26,0375 7 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 00:00:03 22-07-2025 38,919 26,0668 5 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:23:24 21-07-2025 38,05944 36,62639 8,4 2,8
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:23:24 21-07-2025 38,0528 36,6265 5,4 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 23:05:11 21-07-2025 38,32639 38,21444 14,06 2,1
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 23:05:10 21-07-2025 38,3353 38,2195 2,5 1,9
EGE DENIZI 23:04:36 21-07-2025 36,4087 25,4478 5,3 2,5
Selçuk (İzmir) 22:45:44 21-07-2025 37,86778 27,38361 10,09 0,9
Torbalı (İzmir) 22:10:46 21-07-2025 38,10972 27,45528 6,2 1,3
Biga (Çanakkale) 22:00:43 21-07-2025 40,14528 27,33972 7 1
Pütürge (Malatya) 21:53:54 21-07-2025 38,28111 38,82306 5,28 1,4
CANAKCI-KALE (MALATYA) 21:53:53 21-07-2025 38,3373 38,7968 20,8 1,4
Akköprü Barajı - [03.68 km] Köyceğiz (Muğla) 21:39:15 21-07-2025 36,92 28,93361 7 1,1
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 21:39:14 21-07-2025 36,9155 28,9438 4,6 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 21:32:22 21-07-2025 37,15639 36,71278 6,84 1,6
TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 21:32:19 21-07-2025 37,0803 36,6367 9,9 1,5
BAGLICA-(ADIYAMAN) 20:37:54 21-07-2025 37,937 38,2757 3,9 1,7
Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [02.37 km] Erdek (Balıkesir) 19:01:55 21-07-2025 40,44278 28,02972 7 2
BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) 19:01:54 21-07-2025 40,41 28,0057 5,9 1,9
Eşme (Uşak) 18:56:26 21-07-2025 38,50417 29,02417 7 1,3
Kırkağaç (Manisa) 18:46:39 21-07-2025 39,10306 27,75444 7 2,1
SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) 18:46:39 21-07-2025 39,1237 27,7578 7,2 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:33:53 21-07-2025 39,50583 28,16028 7 1,4
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.02 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:23:24 21-07-2025 36,55833 38,55167 5,12 1,9
SURIYE 18:23:22 21-07-2025 36,4833 38,521 5 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:15:57 21-07-2025 39,45083 28,21056 6,85 1,1
YAGCIBEDIR-BIGADIC (BALIKESIR) 18:15:56 21-07-2025 39,4075 28,2035 17,3 1,3
Gölbaşı (Adıyaman) 17:36:11 21-07-2025 37,79167 37,7325 7 2,7
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 17:36:10 21-07-2025 37,803 37,6733 5 2,6
Yazıhan (Malatya) 17:07:19 21-07-2025 38,63306 37,95972 7,84 1,9
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 17:07:19 21-07-2025 38,4853 37,9947 7 1,8
Malazgirt (Muş) 16:56:38 21-07-2025 39,02722 42,55028 20,63 2,1
Başkale (Van) 16:43:44 21-07-2025 37,87056 43,93028 7 2
Emet (Kütahya) 16:36:00 21-07-2025 39,37806 29,27722 7 1,2
OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) 16:35:58 21-07-2025 39,2817 29,4153 11,6 1,7
Orhaneli (Bursa) 16:17:58 21-07-2025 39,93278 28,81833 6,53 1,2
Sulusaray (Tokat) 15:50:58 21-07-2025 40,07111 36,0575 7 1,2
KATRANCILAR-ESME (USAK) 15:50:49 21-07-2025 38,4958 29,1518 15,5 1,2
Çubuk (Ankara) 14:40:01 21-07-2025 40,18889 32,93944 6,73 1,7
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 14:40:00 21-07-2025 40,1675 32,9588 0 1,7
Sivrice (Elazığ) 14:37:15 21-07-2025 38,39417 39,12111 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 14:07:08 21-07-2025 38,31417 38,17028 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 13:58:01 21-07-2025 38,035 36,48944 7 2
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:58:01 21-07-2025 38,0563 36,5595 14 1,9
DAGCI-(ARDAHAN) 13:44:42 21-07-2025 40,8538 42,8937 16,8 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:28 21-07-2025 39,44417 28,25556 7,01 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:28 21-07-2025 39,4847 28,1143 0 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:38 21-07-2025 39,46861 28,23167 7 1,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:38 21-07-2025 39,4927 28,1237 0 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:51:10 21-07-2025 38,23972 38,12639 6,95 1,1
DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:48:42 21-07-2025 39,605 29,598 0 1,1
Karesi (Balıkesir) 12:46:42 21-07-2025 39,65361 27,76389 7 1,2
TURPLU-(BALIKESIR) 12:46:42 21-07-2025 39,7058 27,724 8,4 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:42:10 21-07-2025 38,30639 38,10194 7 1,1
Eşme (Uşak) 12:19:22 21-07-2025 38,45167 29,05639 7,32 0,8
Merkez (Kırklareli) 12:18:39 21-07-2025 41,93972 27,38306 7 1,1
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.60 km] Bandırma (Balıkesir) 12:17:45 21-07-2025 40,36 27,84222 7 0,9
EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) 12:17:44 21-07-2025 40,3423 27,8833 4,3 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:10:58 21-07-2025 37,38278 37,02306 7,19 0,8
Gölbaşı (Adıyaman) 11:52:49 21-07-2025 37,73722 37,67556 11,66 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:48 21-07-2025 38,33444 38,13556 7 1,1
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:48:36 21-07-2025 37,1437 27,9005 0 1,7
Yatağan (Muğla) 11:48:31 21-07-2025 37,41611 28,04333 7 1,3
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 11:38:04 21-07-2025 37,5898 35,8082 1,5 1,4
Kozan (Adana) 11:38:03 21-07-2025 37,60333 35,8875 7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:36:28 21-07-2025 37,35528 36,73028 6,99 1,8
Darende (Malatya) 11:33:26 21-07-2025 38,4225 37,495 7,06 2,1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:33:25 21-07-2025 38,4115 37,44 7,8 2,1
Tufanbeyli (Adana) 10:40:40 21-07-2025 38,09222 36,27639 7,02 1,4
HANYERI-TUFANBEYLI (ADANA) 10:40:37 21-07-2025 38,2325 36,0153 24,2 1,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:33:58 21-07-2025 37,485 36,82167 7 1,3
Arıcak (Elazığ) 10:08:13 21-07-2025 38,49222 40,27139 7,11 1,7
CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) 10:08:13 21-07-2025 38,4787 40,3087 11,3 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:03:27 21-07-2025 37,39389 37,08778 6,66 0,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:11 21-07-2025 39,12028 28,15194 6,98 1,8
CICEKLI-GORDES (MANISA) 09:47:10 21-07-2025 39,0675 28,1618 22,5 1,7
Ula (Muğla) 09:28:32 21-07-2025 37,16056 28,68444 7 1
AKDENIZ 09:25:14 21-07-2025 36,5355 28,2427 42,1 1,6
Akdeniz - [41.20 km] Marmaris (Muğla) 09:25:13 21-07-2025 36,29361 28,29861 24,63 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [01.02 km] Marmaris (Muğla) 08:36:14 21-07-2025 36,94778 28,19028 7 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 08:36:12 21-07-2025 36,9767 28,138 4,3 1,6
Dumlupınar (Kütahya) 08:06:50 21-07-2025 38,89722 29,92889 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 07:45:05 21-07-2025 38,19167 38,52028 6,85 2,3
ULUKOY-(MALATYA) 07:45:03 21-07-2025 38,1822 38,5215 4,4 2,2
ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:28:04 21-07-2025 38,235 36,3877 5,3 1,9
Kale (Malatya) 07:14:04 21-07-2025 38,35972 38,77722 10,64 2,5
SARIOT-KALE (MALATYA) 07:14:02 21-07-2025 38,339 38,7577 2 2,4
Ege Denizi 07:09:21 21-07-2025 36,55889 25,4225 7 2,3
EGE DENIZI 07:09:19 21-07-2025 36,3867 25,407 6,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:41:02 21-07-2025 39,12528 28,22528 8,64 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:41:01 21-07-2025 39,145 28,1888 11,1 1,8
Kozan (Adana) 06:33:48 21-07-2025 37,60889 35,88333 6,9 1,8
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 06:33:47 21-07-2025 37,6138 35,817 5,4 1,9
Kozan (Adana) 06:16:29 21-07-2025 37,60667 35,83528 7,02 2,2
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 06:16:28 21-07-2025 37,6005 35,8202 5,8 2,1
Kozan (Adana) 06:12:05 21-07-2025 37,61694 35,88944 7 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 06:12:05 21-07-2025 37,6015 35,8625 7 2
Kovancılar (Elazığ) 06:05:30 21-07-2025 38,75 40,00111 7,11 2
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 06:05:29 21-07-2025 38,7228 39,974 10,6 2,1
Ege Denizi - [27.55 km] Seferihisar (İzmir) 05:44:42 21-07-2025 37,85 26,77167 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 05:34:17 21-07-2025 38,22333 38,125 7 2,3
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 05:34:16 21-07-2025 38,2332 38,1257 9,8 2,2
Çankaya (Ankara) 04:30:49 21-07-2025 39,71722 33,06861 7 0,6
Merkez (Elazığ) 04:27:25 21-07-2025 38,60694 39,58417 11,41 1,3
YENIKAPI-(ELAZIG) 04:27:24 21-07-2025 38,5987 39,4272 20 1,4
Hazro (Diyarbakır) 04:23:28 21-07-2025 38,31194 40,83444 11,26 1,9
OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR) 04:23:27 21-07-2025 38,318 40,8083 2,3 2
Yazıhan (Malatya) 03:48:26 21-07-2025 38,54611 38,01917 7,01 1,6
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 03:48:24 21-07-2025 38,5418 38,0785 3,9 1,6
YUNANISTAN 03:37:32 21-07-2025 40,3218 24,1325 4,5 1,4
Akdeniz - [28.63 km] Marmaris (Muğla) 03:32:18 21-07-2025 36,48389 28,37111 55,6 1,2
AKDENIZ 03:32:16 21-07-2025 36,4833 28,3642 64,4 1,5
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