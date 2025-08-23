Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

23 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:30 23-08-2025 39,22111 28,20639 4,53 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:42 23-08-2025 39,23194 28,15528 6,29 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:41 23-08-2025 39,223 28,1457 12,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:47 23-08-2025 39,19167 28,21861 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:58 23-08-2025 39,17639 28,24278 6,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:40 23-08-2025 39,19 28,22361 4,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:01 23-08-2025 39,19222 28,19694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:11 23-08-2025 39,18306 28,21444 7 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:10 23-08-2025 39,1668 28,1878 21,1 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:48 23-08-2025 39,1797 28,1963 17 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:41 23-08-2025 39,2475 28,12944 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:09 23-08-2025 39,18889 28,21972 4,93 3,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:09 23-08-2025 39,1942 28,213 14,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:05 23-08-2025 39,21972 28,18194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:30 23-08-2025 39,17611 28,26083 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:01 23-08-2025 39,22028 28,00778 6,8 1,9
Doğanşehir (Malatya) 22:17:18 23-08-2025 38,10944 37,85778 5,68 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:22 23-08-2025 39,21139 28,17472 9,54 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:38 23-08-2025 39,20917 28,22111 4,53 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:04 23-08-2025 39,24278 28,12361 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:22 23-08-2025 39,19556 28,22639 7 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:22 23-08-2025 39,1822 28,2095 10,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:17 23-08-2025 39,22278 28,19556 4,57 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:17 23-08-2025 39,2113 28,1962 7,5 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:53:39 23-08-2025 39,1803 28,2032 8,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:53:38 23-08-2025 39,20361 28,2425 4,45 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:01 23-08-2025 39,19889 28,21556 7 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:01 23-08-2025 39,1495 28,1988 12,5 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:39 23-08-2025 39,1562 28,2225 11,4 2,6
Akhalkalaki, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [33.48 km] Çıldır (Ardahan) 21:46:05 23-08-2025 41,42917 43,53444 6,44 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:57 23-08-2025 39,1738 28,201 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:56 23-08-2025 39,20389 28,21917 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:31 23-08-2025 39,24028 28,10556 7 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:43:31 23-08-2025 39,2617 28,0588 9,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:54 23-08-2025 39,16833 28,13639 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:29 23-08-2025 39,30778 28,20556 7 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:29 23-08-2025 39,2703 28,1353 5,7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:17 23-08-2025 39,15 28,2117 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:16 23-08-2025 39,19722 28,19833 6,36 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:33 23-08-2025 39,18667 28,15417 9,04 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:21:33 23-08-2025 39,179 28,1313 5,4 2,3
CICEKLI-GORDES (MANISA) 21:15:07 23-08-2025 39,0583 28,2112 17,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:05 23-08-2025 39,20667 28,23389 5,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:26 23-08-2025 39,16778 28,16528 7 1,5
Pütürge (Malatya) 21:13:25 23-08-2025 38,27806 38,75278 12,21 1,5
SARIOT-KALE (MALATYA) 21:13:24 23-08-2025 38,3033 38,7498 16,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:11:33 23-08-2025 39,2625 28,10639 7,88 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:16 23-08-2025 39,21194 28,07139 7 1,1
Pütürge (Malatya) 21:05:47 23-08-2025 38,28667 38,755 12,75 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:39 23-08-2025 39,20722 28,22833 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:05:38 23-08-2025 39,2043 28,2303 8,4 1,7
Pütürge (Malatya) 21:04:53 23-08-2025 38,28444 38,75556 12,42 1,1
Pütürge (Malatya) 21:03:04 23-08-2025 38,2775 38,7525 13,13 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:05 23-08-2025 39,1285 28,2433 11 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:04 23-08-2025 39,15278 28,21778 9,72 2,2
Pütürge (Malatya) 20:58:31 23-08-2025 38,28694 38,76833 11,55 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:12 23-08-2025 39,19083 28,24417 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:12 23-08-2025 39,1852 28,1852 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:53 23-08-2025 39,19556 28,22778 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:53 23-08-2025 39,1487 28,2185 9,6 1,5
Güçlükonak (Şırnak) 20:47:51 23-08-2025 37,60611 41,97333 6,94 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:44:52 23-08-2025 39,19 28,12389 6,96 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:52 23-08-2025 39,20639 28,21361 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:52 23-08-2025 39,1595 28,2205 10,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:58 23-08-2025 39,20389 28,19111 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:57 23-08-2025 39,1655 28,2193 13,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:45 23-08-2025 39,20222 28,18278 7 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:44 23-08-2025 39,147 28,2793 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:57 23-08-2025 39,17639 28,22611 7 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:56 23-08-2025 39,1823 28,2178 11 3,4
Pütürge (Malatya) 20:23:54 23-08-2025 38,28556 38,77444 11,59 1,4
Sulusaray (Tokat) 20:22:00 23-08-2025 40,02472 35,97694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:15 23-08-2025 39,17667 28,23944 5,16 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:21:15 23-08-2025 39,1777 28,2317 11 3,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:29 23-08-2025 39,1702 28,2403 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:28 23-08-2025 39,26806 28,1675 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:56 23-08-2025 39,17 28,24361 4,99 3,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:56 23-08-2025 39,1843 28,227 9,9 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:17 23-08-2025 39,19778 28,22472 7 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:17 23-08-2025 39,1837 28,2563 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:16 23-08-2025 39,21028 28,21889 6,03 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:05 23-08-2025 39,23361 28,00667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:53 23-08-2025 39,19389 28,15861 5,12 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:53 23-08-2025 39,1878 28,1567 8,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:39 23-08-2025 39,20139 28,20889 6,35 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:32 23-08-2025 39,18361 28,17167 7,47 1,5
Pütürge (Malatya) 19:51:57 23-08-2025 38,27528 38,75222 10,95 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:50:19 23-08-2025 39,255 28,13778 10,88 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:43 23-08-2025 39,2132 28,0273 9,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:42 23-08-2025 39,22194 28,10944 7,07 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:08 23-08-2025 39,17167 28,17139 8,18 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:08 23-08-2025 39,1548 28,1778 15,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:29 23-08-2025 39,16861 28,20611 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:28 23-08-2025 39,2057 28,1658 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:38:25 23-08-2025 39,1618 28,2225 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:24 23-08-2025 39,19333 28,22694 6,37 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:35:36 23-08-2025 39,20667 28,20472 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:29:57 23-08-2025 39,1967 28,1862 26,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:26:17 23-08-2025 39,27333 28,0675 7 1,4
Simav (Kütahya) 19:26:15 23-08-2025 39,26722 28,85528 7 1,3
MALAZ-GORDES (MANISA) 19:26:11 23-08-2025 39,0803 28,3053 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:24:27 23-08-2025 39,2025 28,21139 6,35 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:23:22 23-08-2025 39,29444 27,98444 7 1
Akçadağ (Malatya) 19:23:20 23-08-2025 38,29528 37,74611 8,2 2,1
Bergama (İzmir) 19:21:11 23-08-2025 39,32028 27,35722 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:05:51 23-08-2025 39,25861 28,05722 7 1,2
Simav (Kütahya) 19:04:53 23-08-2025 39,18389 28,95389 6,37 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:02:33 23-08-2025 38,14944 37,54111 7 2
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 19:02:21 23-08-2025 38,1172 38,3695 5,5 2
Çelikhan (Adıyaman) 19:02:20 23-08-2025 38,1025 38,41167 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:01:50 23-08-2025 39,1762 28,1708 10,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:49 23-08-2025 39,21472 28,17389 7,11 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:10 23-08-2025 39,22639 28,11944 7 1,2
Delice (Kırıkkale) 18:51:48 23-08-2025 40,02333 33,99833 7,92 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:50:16 23-08-2025 39,1325 28,1503 9,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:14 23-08-2025 39,2125 28,20556 6,39 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:54 23-08-2025 39,21861 28,20833 7,01 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:54 23-08-2025 39,158 28,2018 13 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:48 23-08-2025 39,15083 28,20778 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:48 23-08-2025 39,1538 28,195 10,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:36:53 23-08-2025 39,22194 28,19194 6,75 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:32:45 23-08-2025 39,21 28,20389 7,09 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:41 23-08-2025 39,18833 28,22167 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:29:41 23-08-2025 39,1682 28,2088 8,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:26 23-08-2025 39,18667 28,15111 7 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:25 23-08-2025 39,1988 28,1528 9,8 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:09 23-08-2025 39,25472 28,21 7 1,2
DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) 18:21:43 23-08-2025 39,2732 27,9138 5,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:42 23-08-2025 39,25139 27,9775 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:13:00 23-08-2025 39,17056 28,15556 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:00 23-08-2025 39,1603 28,1145 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:33 23-08-2025 39,21972 28,21056 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:56 23-08-2025 39,18167 28,17 5,54 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:56 23-08-2025 39,1988 28,1335 12,1 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:04 23-08-2025 39,17028 28,19667 7 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:03 23-08-2025 39,1783 28,184 9,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:22 23-08-2025 39,21056 28,20194 4,19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:33 23-08-2025 39,18583 28,175 7 1,9
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 17:56:36 23-08-2025 38,544 28,2525 5,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:57 23-08-2025 39,18806 28,2275 7 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:57 23-08-2025 39,1827 28,2505 9,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:46:52 23-08-2025 39,17583 28,22222 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:25 23-08-2025 39,1862 28,1653 7,8 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:36:55 23-08-2025 39,1798 28,1948 7,8 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:01 23-08-2025 39,1593 28,2048 8,5 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:33:09 23-08-2025 39,1532 28,2015 11,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:31:40 23-08-2025 39,21056 28,20861 5,52 3,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:31:40 23-08-2025 39,1788 28,2192 8,7 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:22 23-08-2025 39,2025 28,19917 5,77 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:35 23-08-2025 39,13889 28,14333 7,06 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 17:14:50 23-08-2025 39,1283 28,0933 7,8 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:11:34 23-08-2025 39,1635 28,1432 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:06:22 23-08-2025 39,21056 28,22694 5,28 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:05:10 23-08-2025 39,17611 28,20167 8,06 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:42 23-08-2025 39,16694 28,15583 7,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:14 23-08-2025 39,19667 28,21833 7 1,4
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 16:58:43 23-08-2025 39,112 28,1013 13,5 1,5
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 16:58:28 23-08-2025 39,0635 28,2517 12,3 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:57:09 23-08-2025 39,1765 28,1967 9,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:57:08 23-08-2025 39,18528 28,23472 5,67 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:49:51 23-08-2025 39,10139 28,2275 7,04 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:53 23-08-2025 39,15222 28,2325 7,15 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:53 23-08-2025 39,1805 28,1038 5,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:44:25 23-08-2025 39,20639 28,18694 5,85 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:29 23-08-2025 39,13361 28,08917 7,06 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:42:27 23-08-2025 39,1733 28,2093 5,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:20 23-08-2025 39,20389 28,20306 7,03 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:31 23-08-2025 39,2075 28,20278 5,22 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:31:31 23-08-2025 39,2182 28,222 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:02 23-08-2025 39,25556 28,07306 8,62 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:35 23-08-2025 39,19361 28,19917 5,56 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:46 23-08-2025 39,19722 28,21139 5,24 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:45 23-08-2025 39,1912 28,1483 17,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:56 23-08-2025 39,2025 28,26278 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:36 23-08-2025 39,19333 28,20611 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:51 23-08-2025 39,25361 28,14333 17,56 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:22 23-08-2025 39,19306 28,18528 6,11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:17:35 23-08-2025 39,19333 28,1925 5,45 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:43 23-08-2025 39,20667 28,20583 6,76 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:30 23-08-2025 39,18861 28,20194 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:15:28 23-08-2025 39,1613 28,1685 26,5 1,7
Solhan (Bingöl) 16:13:57 23-08-2025 38,89361 41,07472 7,12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:26 23-08-2025 39,1825 28,22611 5,83 3,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:13:26 23-08-2025 39,1847 28,2118 13,2 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:41 23-08-2025 39,18028 28,23861 6,37 3,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:41 23-08-2025 39,1868 28,2193 14,1 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:30 23-08-2025 39,20944 28,21028 5,55 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:33 23-08-2025 39,19083 28,215 5,13 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:03:29 23-08-2025 39,18944 28,22083 6,52 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:03:29 23-08-2025 39,176 28,2325 12 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:16 23-08-2025 39,2025 28,2125 5,73 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:00:16 23-08-2025 39,1765 28,186 13,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:59:33 23-08-2025 39,22222 28,21 6,33 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:56:23 23-08-2025 39,19972 28,22278 5,05 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:56:22 23-08-2025 39,148 28,2332 11,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:20 23-08-2025 39,17861 28,2375 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:34 23-08-2025 39,20917 28,24389 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:37 23-08-2025 39,18917 28,24389 8,25 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:07 23-08-2025 39,19389 28,22694 9,87 2,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:04 23-08-2025 39,2313 28,1703 17,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:17 23-08-2025 39,22528 28,21167 7,15 3,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:16 23-08-2025 39,1748 28,1937 18 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:51:29 23-08-2025 39,19417 28,20889 5,74 3,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:51:29 23-08-2025 39,1787 28,2 8,4 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:50:45 23-08-2025 39,19944 28,22361 6,73 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:50:45 23-08-2025 39,1958 28,1988 13,5 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:49:39 23-08-2025 39,18778 28,22056 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:54 23-08-2025 39,19556 28,24222 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:12 23-08-2025 39,19306 28,21861 6,44 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:11 23-08-2025 39,1957 28,2442 12 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:21 23-08-2025 39,21833 28,21194 6,93 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:45:21 23-08-2025 39,188 28,2097 10,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:45 23-08-2025 39,18722 28,21889 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:43:44 23-08-2025 39,1687 28,1963 18,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:38:02 23-08-2025 39,20944 28,19528 7 2,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:38:02 23-08-2025 39,229 28,1972 11,3 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:30:15 23-08-2025 39,1728 28,1835 16,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:14 23-08-2025 39,2075 28,21278 6,05 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:55 23-08-2025 39,23194 28,17806 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:55 23-08-2025 39,201 28,1985 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:22:27 23-08-2025 39,20306 28,19889 7 1,4
Silifke (Mersin) 15:14:39 23-08-2025 36,43889 33,92694 7,43 2,5
KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) 15:14:38 23-08-2025 36,338 33,978 9,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:16 23-08-2025 39,19722 28,13722 5,47 1,2
COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:13:14 23-08-2025 39,26 28,3138 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:13 23-08-2025 39,17083 28,17806 4,85 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:01:54 23-08-2025 39,20889 28,23611 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:01:54 23-08-2025 39,1517 28,189 18,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:57:25 23-08-2025 39,23944 28,16 4,21 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:57:25 23-08-2025 39,2197 28,1375 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:54:09 23-08-2025 39,21528 28,21861 6,24 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:54:09 23-08-2025 39,1813 28,2012 10,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:00 23-08-2025 39,16944 28,24111 6,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:07 23-08-2025 39,16583 28,25639 14,62 3,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:42:06 23-08-2025 39,1803 28,2193 11,8 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:40:33 23-08-2025 39,185 28,23694 6,13 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:40:33 23-08-2025 39,1917 28,2043 10,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:16 23-08-2025 39,20028 28,23833 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:37:16 23-08-2025 39,1667 28,2182 5,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:39 23-08-2025 39,23556 28,20444 6,92 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:31:39 23-08-2025 39,2228 28,1075 8,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:46 23-08-2025 39,21 28,22222 5,42 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:30:46 23-08-2025 39,1763 28,2132 15 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:24:39 23-08-2025 39,1545 28,2433 11,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:05 23-08-2025 39,21583 28,24778 5,17 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:24:05 23-08-2025 39,1722 28,2003 18,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:57 23-08-2025 39,20417 28,22333 10,93 3,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:57 23-08-2025 39,1915 28,2208 10,3 4
Sındırgı (Balıkesir) 14:16:03 23-08-2025 39,20083 28,22222 7 4,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:16:03 23-08-2025 39,1933 28,2192 12,5 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:14 23-08-2025 39,18583 28,23556 4,85 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:14 23-08-2025 39,1928 28,2248 7,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:36 23-08-2025 39,22583 28,06222 7,46 1,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:36 23-08-2025 39,2538 27,9972 5 2,3
Ege Denizi - [19.91 km] Foça (İzmir) 13:44:54 23-08-2025 38,83611 26,62556 6,61 2,2
EGE DENIZI 13:44:54 23-08-2025 38,7888 26,6238 10,5 2,4
Simav (Kütahya) 13:39:15 23-08-2025 39,24833 28,97611 7 1,2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:57 23-08-2025 39,2012 28,284 8,1 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:36 23-08-2025 39,1513 28,205 6,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:37 23-08-2025 39,13806 28,27278 7,07 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:00:37 23-08-2025 39,1875 28,2048 9,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:01 23-08-2025 39,17667 28,23528 6,6 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:00:01 23-08-2025 39,1803 28,1642 16,9 2,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:55:52 23-08-2025 39,2435 28,0967 7,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:51 23-08-2025 39,24139 28,13444 10,95 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:37 23-08-2025 39,22583 28,12583 7,02 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:37 23-08-2025 39,203 28,0663 15,7 1,6
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [25.85 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:50:41 23-08-2025 36,475 38,80361 6,52 2
SURIYE 12:50:40 23-08-2025 36,3512 38,7683 6 2
Andırın (Kahramanmaraş) 12:48:59 23-08-2025 37,39611 36,27861 6,98 1,8
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 12:48:59 23-08-2025 37,293 36,2593 12,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:48 23-08-2025 39,19889 28,1875 7,87 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:47 23-08-2025 39,1905 28,2328 13,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:22 23-08-2025 39,18611 28,10889 6,26 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:21 23-08-2025 39,2352 28,069 6,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:36 23-08-2025 39,17722 28,16806 6,86 1,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:28:34 23-08-2025 39,2543 28,2395 9,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:36 23-08-2025 39,21806 28,25 11,15 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:36 23-08-2025 39,1958 28,2403 8,4 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:18 23-08-2025 39,1902 28,1152 19,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:05 23-08-2025 39,20306 28,15667 10,34 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:05 23-08-2025 39,2087 28,1372 8,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:05:10 23-08-2025 39,17778 28,21806 9,79 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:05:10 23-08-2025 39,1745 28,188 11,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:00 23-08-2025 39,22472 28,19028 5,13 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:41 23-08-2025 39,19167 28,20417 5,18 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:50 23-08-2025 39,21083 28,21611 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:28:49 23-08-2025 39,2097 28,243 20,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:13 23-08-2025 39,2175 28,16083 11,06 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:59:12 23-08-2025 39,2037 28,1427 12,4 2,6
Ege Denizi - [09.65 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:57:01 23-08-2025 39,405 26,33694 13,34 2,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 10:57:01 23-08-2025 39,3827 26,2962 7,6 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:19 23-08-2025 39,1202 28,2603 9,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:17 23-08-2025 39,17833 28,17222 7,16 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:02 23-08-2025 39,20361 28,15833 6,7 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:02 23-08-2025 39,1922 28,1663 15,2 3,5
Akdeniz - [55.18 km] Marmaris (Muğla) 10:43:04 23-08-2025 36,20139 28,41694 35,51 2,3
AKDENIZ 10:43:02 23-08-2025 36,2408 28,3555 68,4 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:00 23-08-2025 39,222 28,0193 7,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:32:43 23-08-2025 39,22556 28,13778 6,04 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:32:43 23-08-2025 39,1788 28,1312 5,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:48 23-08-2025 39,18611 28,17639 7,15 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:53 23-08-2025 39,1893 28,1468 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:52 23-08-2025 39,23972 28,16833 7 1,6
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 10:15:06 23-08-2025 39,0532 28,2028 14,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:48 23-08-2025 39,20694 28,17333 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:13:48 23-08-2025 39,1685 28,1453 19,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:40 23-08-2025 39,20361 28,17722 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:07:38 23-08-2025 39,1792 28,2237 15,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:38 23-08-2025 39,17472 28,18833 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:45:03 23-08-2025 39,21528 28,15222 6,28 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:45:01 23-08-2025 39,213 28,225 13 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:39 23-08-2025 39,16639 28,18 9,15 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:21:28 23-08-2025 39,21889 28,22667 6,77 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:21:28 23-08-2025 39,1493 28,0937 18,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:53 23-08-2025 39,20639 28,22306 5,54 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:53 23-08-2025 39,1818 28,1992 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:39 23-08-2025 39,22611 28,15333 8,2 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:38 23-08-2025 39,2167 28,1863 11,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:33 23-08-2025 39,14611 28,13861 7,01 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:30 23-08-2025 39,1992 28,1988 18,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:29 23-08-2025 39,19889 28,19306 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:19 23-08-2025 39,18361 28,15389 5,69 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:42 23-08-2025 39,1825 28,15806 5,64 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:42 23-08-2025 39,1853 28,1077 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:54 23-08-2025 39,22833 28,20028 6,06 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:47 23-08-2025 39,22694 28,01083 8,38 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:46 23-08-2025 39,1423 28,1797 9,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:09 23-08-2025 39,19278 28,20861 8,43 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:38 23-08-2025 39,27083 28,19306 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:46 23-08-2025 39,18528 28,15778 6,72 1,1
Ege Denizi - [10.80 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:48:22 23-08-2025 39,39528 26,32028 18,86 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:48:22 23-08-2025 39,381 26,3178 9,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:00 23-08-2025 39,22361 28,20972 7 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 08:42:02 23-08-2025 38,13528 37,01889 7 1,7
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 08:42:02 23-08-2025 38,1572 37,0185 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:39:24 23-08-2025 39,21444 28,20833 7 2,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:39:24 23-08-2025 39,2148 28,1972 9,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:46 23-08-2025 39,21833 28,23111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:56 23-08-2025 39,20583 28,08806 6,12 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:55 23-08-2025 39,2062 28,0078 25 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:21 23-08-2025 39,21694 28,18833 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:19 23-08-2025 39,1812 28,0758 20,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:17 23-08-2025 39,22278 28,20028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:31 23-08-2025 39,21694 28,20083 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:30 23-08-2025 39,2172 28,1745 7,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:31 23-08-2025 39,11806 28,23722 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:18 23-08-2025 39,21972 28,20528 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:23:18 23-08-2025 39,1843 28,1935 12,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:51 23-08-2025 39,27278 28,16139 7 1,9
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:50 23-08-2025 39,2535 28,1032 7,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:15 23-08-2025 39,2025 28,0925 6,78 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:15 23-08-2025 39,194 28,0725 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:05 23-08-2025 39,20444 28,19694 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:18 23-08-2025 39,19083 28,24361 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:04:17 23-08-2025 39,1552 28,1657 20,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:03:22 23-08-2025 39,21639 28,20111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:38 23-08-2025 39,205 28,13389 10,27 1,2
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 07:44:18 23-08-2025 39,1673 27,9172 7,4 1,7
Akhisar (Manisa) 07:44:17 23-08-2025 39,20417 27,96833 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:19 23-08-2025 39,25528 28,18472 7 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:40:19 23-08-2025 39,2333 28,1657 8,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:24 23-08-2025 39,27611 28,11667 8,94 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:31:06 23-08-2025 39,18472 28,21889 6,47 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:31:06 23-08-2025 39,194 28,212 9,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:29:24 23-08-2025 39,21861 28,14306 10,44 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:14 23-08-2025 39,1697 28,228 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:13 23-08-2025 39,17194 28,2525 7,17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:03 23-08-2025 39,19222 28,2175 7,36 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:03 23-08-2025 39,1738 28,2022 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:33 23-08-2025 39,21472 28,26972 6,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:25 23-08-2025 39,22222 28,20778 5,36 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:24 23-08-2025 39,2332 28,1855 17,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:23 23-08-2025 39,23861 28,16833 7,98 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:31 23-08-2025 39,205 28,16028 8,36 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:35 23-08-2025 39,1922 28,1095 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:34 23-08-2025 39,19972 28,13889 6,81 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:48 23-08-2025 39,1778 28,1862 15,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:47 23-08-2025 39,18833 28,1975 7,02 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:22 23-08-2025 39,24444 28,135 7,5 2,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:22 23-08-2025 39,239 28,1013 13,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:25 23-08-2025 39,22444 28,18861 5,59 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:46 23-08-2025 39,18639 28,16556 6,29 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:20:45 23-08-2025 38,26944 38,15306 7,01 2
DURULDU-(MALATYA) 06:20:45 23-08-2025 38,294 38,1557 6,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:02 23-08-2025 39,28611 28,0925 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:14:52 23-08-2025 39,20333 28,18222 6,94 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:14:52 23-08-2025 39,1908 28,1583 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:26 23-08-2025 39,22722 28,18889 5,46 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:12 23-08-2025 39,1872 28,1838 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:11 23-08-2025 39,23083 28,19861 4,73 1,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 05:51:41 23-08-2025 39,1778 27,9713 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:51:40 23-08-2025 39,21972 27,99389 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:09 23-08-2025 39,17694 28,17611 11,99 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:09 23-08-2025 39,1755 28,1567 10,9 2,3
Palu (Elazığ) 05:49:43 23-08-2025 38,62222 39,76278 6,84 1,6
GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) 05:49:43 23-08-2025 38,617 39,7213 9,8 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:17 23-08-2025 39,2078 28,1462 7,2 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:36 23-08-2025 39,1698 28,1212 14 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:44 23-08-2025 39,1395 28,1977 9,9 1,8
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:32:14 23-08-2025 38,3387 38,7943 1 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:11:51 23-08-2025 39,2163 28,1455 7,9 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:45 23-08-2025 39,2413 28,1137 6,3 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:22 23-08-2025 39,2372 28,0648 8,8 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:03 23-08-2025 39,2473 28,1713 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:04 23-08-2025 39,20639 28,16611 7,62 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:04 23-08-2025 39,2115 28,1438 10,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:37 23-08-2025 39,16917 28,15917 7,58 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:37 23-08-2025 39,1807 28,1542 11,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:29 23-08-2025 39,20806 28,11056 10,42 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 04:31:50 23-08-2025 39,2092 27,9553 8,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:31:49 23-08-2025 39,23667 27,98917 7,01 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:39 23-08-2025 39,24278 27,99 8,64 2,7
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 04:29:39 23-08-2025 39,1985 27,9797 11,5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:50 23-08-2025 39,25222 28,06722 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:22 23-08-2025 39,22278 27,99583 6,98 2,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 04:26:22 23-08-2025 39,2232 27,9672 11,5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:22 23-08-2025 39,23222 28,16056 5,21 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:22 23-08-2025 39,1972 28,1552 12,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:25 23-08-2025 39,24083 28,00583 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:47 23-08-2025 39,1968 28,1542 10,5 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 04:14:47 23-08-2025 39,1928 27,9733 12 1,3
Beypazarı (Ankara) 04:09:29 23-08-2025 40,16528 31,7825 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:03 23-08-2025 39,23278 28,08528 4,79 1,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:03 23-08-2025 39,2463 28,1265 11,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:57:10 23-08-2025 39,21611 28,20167 7 2,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:09 23-08-2025 39,2267 28,1918 12,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:59 23-08-2025 39,25444 28,06556 6,42 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:59 23-08-2025 39,2373 28,0452 7,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:51:24 23-08-2025 39,25722 28,1025 6,8 0,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:49 23-08-2025 39,2203 28,1512 9,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:48 23-08-2025 39,245 28,18417 5,68 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:58 23-08-2025 39,22417 28,17167 8,64 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:58 23-08-2025 39,1955 28,1447 14,6 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:35 23-08-2025 39,154 28,1753 11,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:34 23-08-2025 39,17861 28,24333 5,39 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:41 23-08-2025 39,20167 28,20222 7 3,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:41 23-08-2025 39,1945 28,1932 13,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:11 23-08-2025 39,25667 28,09944 7,64 2,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:11 23-08-2025 39,2462 28,0777 7,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:35 23-08-2025 39,23889 28,19889 5,01 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:35 23-08-2025 39,2402 28,1932 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:45 23-08-2025 39,23556 28,09778 7,05 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:45 23-08-2025 39,2403 28,1125 8,6 1,4
Tutak (Ağrı) 03:16:42 23-08-2025 39,6675 42,82611 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:43 23-08-2025 39,24139 28,09083 5,86 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:43 23-08-2025 39,2238 28,0255 6,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:42 23-08-2025 39,17278 28,14944 7 1,2
Genç (Bingöl) 03:06:55 23-08-2025 38,69417 40,38639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:37 23-08-2025 39,22083 28,155 9,19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:25 23-08-2025 39,22194 28,08972 5,14 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:03:25 23-08-2025 39,2288 28,0337 7,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:01:57 23-08-2025 39,20139 28,15806 6,36 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:57 23-08-2025 39,198 28,1332 7,6 1,6
Kozan (Adana) 02:58:42 23-08-2025 37,59694 35,90861 6,96 1,6
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 02:58:41 23-08-2025 37,595 35,9035 6,7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:55:47 23-08-2025 39,1463 28,1442 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:55:46 23-08-2025 39,17 28,17972 7 1,8
Gürün (Sivas) 02:53:01 23-08-2025 38,88028 37,45278 7,03 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:44 23-08-2025 39,19556 28,20528 10,37 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:20 23-08-2025 39,26083 28,08444 7,32 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:00 23-08-2025 39,22556 28,1775 5,45 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:00 23-08-2025 39,2093 28,1602 12,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:47 23-08-2025 39,25583 28,18444 5,67 1,1
Akçadağ (Malatya) 02:37:40 23-08-2025 38,50778 37,97083 7,36 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:36:19 23-08-2025 39,29556 28,35444 7 1,1
Akhisar (Manisa) 02:32:00 23-08-2025 39,22194 27,98917 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:04 23-08-2025 39,21806 28,17611 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:33 23-08-2025 39,15111 28,19694 8,73 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:27:33 23-08-2025 39,1522 28,1868 16,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:24 23-08-2025 39,21639 28,125 6,52 1,3
IRAK 02:23:44 23-08-2025 36,3177 44,6133 5 3,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:23:42 23-08-2025 37,33944 37,00417 7 1
Arbil, Erbil (Irak) - [117.24 km] Şemdinli (Hakkari) 02:23:38 23-08-2025 35,96833 44,1175 7 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:34 23-08-2025 39,165 28,199 10,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:33 23-08-2025 39,15694 28,19028 8,78 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:26 23-08-2025 39,22417 28,23278 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:55 23-08-2025 39,18472 28,17028 7,75 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:55 23-08-2025 39,1877 28,1835 13,2 1,6
Pütürge (Malatya) 02:15:09 23-08-2025 38,2725 38,77972 9,08 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:07 23-08-2025 39,25306 28,17944 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:07 23-08-2025 39,2238 28,1665 10,1 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:08:34 23-08-2025 39,235 28,9943 6,6 2,3
Simav (Kütahya) 02:08:33 23-08-2025 39,225 28,98389 11,25 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:16 23-08-2025 39,20694 28,17139 9,15 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:56:15 23-08-2025 39,25028 28,20667 7,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:42 23-08-2025 39,26111 28,12222 7,49 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:52:51 23-08-2025 39,223 29,0337 10,9 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:50:25 23-08-2025 39,2357 28,9852 6,7 2,3
Simav (Kütahya) 01:50:24 23-08-2025 39,24389 28,98444 11,08 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:32 23-08-2025 39,21833 28,21083 4,97 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:44:19 23-08-2025 39,22222 28,17583 9,95 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:02 23-08-2025 39,22222 28,17056 11,28 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:45 23-08-2025 39,25528 28,18583 7 1,5
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:44 23-08-2025 39,2472 28,2402 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:37 23-08-2025 39,2375 28,20694 5,89 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:14 23-08-2025 39,21417 28,16056 9,55 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:49 23-08-2025 39,175 28,19778 7 1,1
Marmaris (Muğla) 01:34:14 23-08-2025 36,80139 28,20861 19,65 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:06 23-08-2025 39,22417 28,18028 10,33 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:53 23-08-2025 39,10806 28,16861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:09 23-08-2025 39,19778 28,15583 6,71 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:09 23-08-2025 39,1892 28,1577 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:04 23-08-2025 39,24083 28,16056 8,37 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:17:43 23-08-2025 39,2225 28,05333 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:17:43 23-08-2025 39,1948 28,0575 4,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:47 23-08-2025 39,25389 28,0675 5,37 2,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:16:47 23-08-2025 39,2408 28,0058 10,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:32 23-08-2025 39,22194 28,02194 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:04 23-08-2025 39,22472 28,22694 7 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:04 23-08-2025 39,2162 28,1982 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:11 23-08-2025 39,24361 28,06722 7,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:46 23-08-2025 39,25278 28,03944 7,06 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:24 23-08-2025 39,2275 27,99194 6,29 2,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 01:10:24 23-08-2025 39,2122 27,9587 8,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:10 23-08-2025 39,20861 28,2025 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:31 23-08-2025 39,22583 28,01333 9,41 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:31 23-08-2025 39,2128 28,01 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:42 23-08-2025 39,23583 28,06722 7,33 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:19 23-08-2025 39,23361 28,13556 8,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:09 23-08-2025 39,23722 28,19194 4,97 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:57 23-08-2025 39,18694 28,20833 10,35 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:10 23-08-2025 39,22056 28,02056 7 1,2
Arsuz (Hatay) 00:47:02 23-08-2025 36,26889 35,885 9,52 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:27 23-08-2025 39,23861 28,18889 5,14 1,4
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 00:43:35 23-08-2025 38,1058 38,451 6,3 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 00:43:34 23-08-2025 38,09806 38,42917 7,34 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:42:53 23-08-2025 39,24111 28,07306 7,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:36:41 23-08-2025 39,24167 28,19194 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:58 23-08-2025 39,195 28,20028 5,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:43 23-08-2025 39,22861 28,18333 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:32 23-08-2025 39,22278 28,19694 6,56 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:16 23-08-2025 39,25639 28,18556 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:39 23-08-2025 39,25667 28,17583 7 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:39 23-08-2025 39,2263 28,1407 20,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:12 23-08-2025 39,2325 28,19333 5,91 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:21:12 23-08-2025 39,176 28,1517 13,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:18:43 23-08-2025 39,20472 28,16972 6,96 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:56 23-08-2025 39,23278 28,21806 5,21 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:56 23-08-2025 39,1975 28,1362 14,5 1,5
Gördes (Manisa) 00:17:13 23-08-2025 39,00333 28,27 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:13 23-08-2025 39,16306 28,17111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:43 23-08-2025 39,25611 28,17111 7 2,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:43 23-08-2025 39,2597 28,1698 16,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:43 23-08-2025 39,25556 28,17222 5,31 3,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:09:43 23-08-2025 39,2392 28,1733 13,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:24 23-08-2025 39,2525 28,17556 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:23 23-08-2025 39,2217 28,1717 16 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 00:01:49 23-08-2025 39,37278 28,07639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:15 23-08-2025 39,25333 28,09556 5,63 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:15 23-08-2025 39,2465 28,0705 7,4 1,4
Seydikemer (Muğla) 23:58:08 22-08-2025 36,67083 29,38528 6,92 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:12 22-08-2025 39,19111 28,17333 9,49 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:39 22-08-2025 39,22278 28,15722 6,41 1,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 23:52:29 22-08-2025 39,224 27,9882 7,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:28 22-08-2025 39,23472 28,02528 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:41 22-08-2025 39,25028 28,02278 7,81 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:38 22-08-2025 39,1728 28,1427 10,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:37 22-08-2025 39,16861 28,15 4,07 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:18 22-08-2025 39,1825 28,152 11,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:17 22-08-2025 39,21722 28,2075 4,69 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:37 22-08-2025 39,19 28,098 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:36 22-08-2025 39,20472 28,10611 7,09 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:30 23-08-2025 39,22111 28,20639 4,53 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:42 23-08-2025 39,23194 28,15528 6,29 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:41 23-08-2025 39,223 28,1457 12,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:47 23-08-2025 39,19167 28,21861 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:58 23-08-2025 39,17639 28,24278 6,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:40 23-08-2025 39,19 28,22361 4,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:01 23-08-2025 39,19222 28,19694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:11 23-08-2025 39,18306 28,21444 7 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:10 23-08-2025 39,1668 28,1878 21,1 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:48 23-08-2025 39,1797 28,1963 17 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:41 23-08-2025 39,2475 28,12944 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:09 23-08-2025 39,18889 28,21972 4,93 3,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:09 23-08-2025 39,1942 28,213 14,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:05 23-08-2025 39,21972 28,18194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:30 23-08-2025 39,17611 28,26083 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:01 23-08-2025 39,22028 28,00778 6,8 1,9
Doğanşehir (Malatya) 22:17:18 23-08-2025 38,10944 37,85778 5,68 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:22 23-08-2025 39,21139 28,17472 9,54 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:38 23-08-2025 39,20917 28,22111 4,53 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:04 23-08-2025 39,24278 28,12361 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:22 23-08-2025 39,19556 28,22639 7 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:22 23-08-2025 39,1822 28,2095 10,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:17 23-08-2025 39,22278 28,19556 4,57 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:17 23-08-2025 39,2113 28,1962 7,5 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:53:39 23-08-2025 39,1803 28,2032 8,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:53:38 23-08-2025 39,20361 28,2425 4,45 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:01 23-08-2025 39,19889 28,21556 7 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:01 23-08-2025 39,1495 28,1988 12,5 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:39 23-08-2025 39,1562 28,2225 11,4 2,6
Akhalkalaki, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [33.48 km] Çıldır (Ardahan) 21:46:05 23-08-2025 41,42917 43,53444 6,44 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:57 23-08-2025 39,1738 28,201 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:56 23-08-2025 39,20389 28,21917 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:31 23-08-2025 39,24028 28,10556 7 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:43:31 23-08-2025 39,2617 28,0588 9,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:54 23-08-2025 39,16833 28,13639 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:29 23-08-2025 39,30778 28,20556 7 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:29 23-08-2025 39,2703 28,1353 5,7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:17 23-08-2025 39,15 28,2117 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:16 23-08-2025 39,19722 28,19833 6,36 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:33 23-08-2025 39,18667 28,15417 9,04 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:21:33 23-08-2025 39,179 28,1313 5,4 2,3
CICEKLI-GORDES (MANISA) 21:15:07 23-08-2025 39,0583 28,2112 17,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:05 23-08-2025 39,20667 28,23389 5,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:26 23-08-2025 39,16778 28,16528 7 1,5
Pütürge (Malatya) 21:13:25 23-08-2025 38,27806 38,75278 12,21 1,5
SARIOT-KALE (MALATYA) 21:13:24 23-08-2025 38,3033 38,7498 16,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:11:33 23-08-2025 39,2625 28,10639 7,88 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:16 23-08-2025 39,21194 28,07139 7 1,1
Pütürge (Malatya) 21:05:47 23-08-2025 38,28667 38,755 12,75 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:39 23-08-2025 39,20722 28,22833 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:05:38 23-08-2025 39,2043 28,2303 8,4 1,7
Pütürge (Malatya) 21:04:53 23-08-2025 38,28444 38,75556 12,42 1,1
Pütürge (Malatya) 21:03:04 23-08-2025 38,2775 38,7525 13,13 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:05 23-08-2025 39,1285 28,2433 11 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:04 23-08-2025 39,15278 28,21778 9,72 2,2
Pütürge (Malatya) 20:58:31 23-08-2025 38,28694 38,76833 11,55 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:12 23-08-2025 39,19083 28,24417 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:12 23-08-2025 39,1852 28,1852 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:53 23-08-2025 39,19556 28,22778 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:53 23-08-2025 39,1487 28,2185 9,6 1,5
Güçlükonak (Şırnak) 20:47:51 23-08-2025 37,60611 41,97333 6,94 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:44:52 23-08-2025 39,19 28,12389 6,96 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:52 23-08-2025 39,20639 28,21361 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:52 23-08-2025 39,1595 28,2205 10,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:58 23-08-2025 39,20389 28,19111 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:57 23-08-2025 39,1655 28,2193 13,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:45 23-08-2025 39,20222 28,18278 7 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:44 23-08-2025 39,147 28,2793 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:57 23-08-2025 39,17639 28,22611 7 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:56 23-08-2025 39,1823 28,2178 11 3,4
Pütürge (Malatya) 20:23:54 23-08-2025 38,28556 38,77444 11,59 1,4
Sulusaray (Tokat) 20:22:00 23-08-2025 40,02472 35,97694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:15 23-08-2025 39,17667 28,23944 5,16 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:21:15 23-08-2025 39,1777 28,2317 11 3,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:29 23-08-2025 39,1702 28,2403 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:28 23-08-2025 39,26806 28,1675 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:56 23-08-2025 39,17 28,24361 4,99 3,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:56 23-08-2025 39,1843 28,227 9,9 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:17 23-08-2025 39,19778 28,22472 7 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:17 23-08-2025 39,1837 28,2563 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:16 23-08-2025 39,21028 28,21889 6,03 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:05 23-08-2025 39,23361 28,00667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:53 23-08-2025 39,19389 28,15861 5,12 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:53 23-08-2025 39,1878 28,1567 8,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:39 23-08-2025 39,20139 28,20889 6,35 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:32 23-08-2025 39,18361 28,17167 7,47 1,5
Pütürge (Malatya) 19:51:57 23-08-2025 38,27528 38,75222 10,95 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:50:19 23-08-2025 39,255 28,13778 10,88 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:43 23-08-2025 39,2132 28,0273 9,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:42 23-08-2025 39,22194 28,10944 7,07 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:08 23-08-2025 39,17167 28,17139 8,18 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:08 23-08-2025 39,1548 28,1778 15,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:29 23-08-2025 39,16861 28,20611 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:28 23-08-2025 39,2057 28,1658 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:38:25 23-08-2025 39,1618 28,2225 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:24 23-08-2025 39,19333 28,22694 6,37 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:35:36 23-08-2025 39,20667 28,20472 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:29:57 23-08-2025 39,1967 28,1862 26,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:26:17 23-08-2025 39,27333 28,0675 7 1,4
Simav (Kütahya) 19:26:15 23-08-2025 39,26722 28,85528 7 1,3
MALAZ-GORDES (MANISA) 19:26:11 23-08-2025 39,0803 28,3053 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:24:27 23-08-2025 39,2025 28,21139 6,35 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:23:22 23-08-2025 39,29444 27,98444 7 1
Akçadağ (Malatya) 19:23:20 23-08-2025 38,29528 37,74611 8,2 2,1
Bergama (İzmir) 19:21:11 23-08-2025 39,32028 27,35722 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:05:51 23-08-2025 39,25861 28,05722 7 1,2
Simav (Kütahya) 19:04:53 23-08-2025 39,18389 28,95389 6,37 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:02:33 23-08-2025 38,14944 37,54111 7 2
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 19:02:21 23-08-2025 38,1172 38,3695 5,5 2
Çelikhan (Adıyaman) 19:02:20 23-08-2025 38,1025 38,41167 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:01:50 23-08-2025 39,1762 28,1708 10,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:49 23-08-2025 39,21472 28,17389 7,11 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:10 23-08-2025 39,22639 28,11944 7 1,2
Delice (Kırıkkale) 18:51:48 23-08-2025 40,02333 33,99833 7,92 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:50:16 23-08-2025 39,1325 28,1503 9,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:14 23-08-2025 39,2125 28,20556 6,39 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:54 23-08-2025 39,21861 28,20833 7,01 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:54 23-08-2025 39,158 28,2018 13 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:48 23-08-2025 39,15083 28,20778 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:48 23-08-2025 39,1538 28,195 10,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:36:53 23-08-2025 39,22194 28,19194 6,75 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:32:45 23-08-2025 39,21 28,20389 7,09 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:41 23-08-2025 39,18833 28,22167 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:29:41 23-08-2025 39,1682 28,2088 8,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:26 23-08-2025 39,18667 28,15111 7 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:25 23-08-2025 39,1988 28,1528 9,8 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:09 23-08-2025 39,25472 28,21 7 1,2
DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) 18:21:43 23-08-2025 39,2732 27,9138 5,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:42 23-08-2025 39,25139 27,9775 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:13:00 23-08-2025 39,17056 28,15556 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:00 23-08-2025 39,1603 28,1145 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:33 23-08-2025 39,21972 28,21056 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:56 23-08-2025 39,18167 28,17 5,54 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:56 23-08-2025 39,1988 28,1335 12,1 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:04 23-08-2025 39,17028 28,19667 7 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:03 23-08-2025 39,1783 28,184 9,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:22 23-08-2025 39,21056 28,20194 4,19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:33 23-08-2025 39,18583 28,175 7 1,9
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 17:56:36 23-08-2025 38,544 28,2525 5,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:57 23-08-2025 39,18806 28,2275 7 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:57 23-08-2025 39,1827 28,2505 9,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:46:52 23-08-2025 39,17583 28,22222 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:25 23-08-2025 39,1862 28,1653 7,8 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:36:55 23-08-2025 39,1798 28,1948 7,8 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:01 23-08-2025 39,1593 28,2048 8,5 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:33:09 23-08-2025 39,1532 28,2015 11,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:31:40 23-08-2025 39,21056 28,20861 5,52 3,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:31:40 23-08-2025 39,1788 28,2192 8,7 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:22 23-08-2025 39,2025 28,19917 5,77 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:35 23-08-2025 39,13889 28,14333 7,06 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 17:14:50 23-08-2025 39,1283 28,0933 7,8 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:11:34 23-08-2025 39,1635 28,1432 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:06:22 23-08-2025 39,21056 28,22694 5,28 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:05:10 23-08-2025 39,17611 28,20167 8,06 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:42 23-08-2025 39,16694 28,15583 7,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:14 23-08-2025 39,19667 28,21833 7 1,4
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 16:58:43 23-08-2025 39,112 28,1013 13,5 1,5
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 16:58:28 23-08-2025 39,0635 28,2517 12,3 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:57:09 23-08-2025 39,1765 28,1967 9,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:57:08 23-08-2025 39,18528 28,23472 5,67 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:49:51 23-08-2025 39,10139 28,2275 7,04 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:53 23-08-2025 39,15222 28,2325 7,15 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:53 23-08-2025 39,1805 28,1038 5,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:44:25 23-08-2025 39,20639 28,18694 5,85 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:29 23-08-2025 39,13361 28,08917 7,06 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:42:27 23-08-2025 39,1733 28,2093 5,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:20 23-08-2025 39,20389 28,20306 7,03 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:31 23-08-2025 39,2075 28,20278 5,22 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:31:31 23-08-2025 39,2182 28,222 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:02 23-08-2025 39,25556 28,07306 8,62 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:35 23-08-2025 39,19361 28,19917 5,56 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:46 23-08-2025 39,19722 28,21139 5,24 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:45 23-08-2025 39,1912 28,1483 17,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:56 23-08-2025 39,2025 28,26278 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:36 23-08-2025 39,19333 28,20611 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:51 23-08-2025 39,25361 28,14333 17,56 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:22 23-08-2025 39,19306 28,18528 6,11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:17:35 23-08-2025 39,19333 28,1925 5,45 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:43 23-08-2025 39,20667 28,20583 6,76 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:30 23-08-2025 39,18861 28,20194 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:15:28 23-08-2025 39,1613 28,1685 26,5 1,7
Solhan (Bingöl) 16:13:57 23-08-2025 38,89361 41,07472 7,12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:26 23-08-2025 39,1825 28,22611 5,83 3,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:13:26 23-08-2025 39,1847 28,2118 13,2 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:41 23-08-2025 39,18028 28,23861 6,37 3,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:41 23-08-2025 39,1868 28,2193 14,1 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:30 23-08-2025 39,20944 28,21028 5,55 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:33 23-08-2025 39,19083 28,215 5,13 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:03:29 23-08-2025 39,18944 28,22083 6,52 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:03:29 23-08-2025 39,176 28,2325 12 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:16 23-08-2025 39,2025 28,2125 5,73 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:00:16 23-08-2025 39,1765 28,186 13,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:59:33 23-08-2025 39,22222 28,21 6,33 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:56:23 23-08-2025 39,19972 28,22278 5,05 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:56:22 23-08-2025 39,148 28,2332 11,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:20 23-08-2025 39,17861 28,2375 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:34 23-08-2025 39,20917 28,24389 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:37 23-08-2025 39,18917 28,24389 8,25 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:07 23-08-2025 39,19389 28,22694 9,87 2,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:04 23-08-2025 39,2313 28,1703 17,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:17 23-08-2025 39,22528 28,21167 7,15 3,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:16 23-08-2025 39,1748 28,1937 18 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:51:29 23-08-2025 39,19417 28,20889 5,74 3,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:51:29 23-08-2025 39,1787 28,2 8,4 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:50:45 23-08-2025 39,19944 28,22361 6,73 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:50:45 23-08-2025 39,1958 28,1988 13,5 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:49:39 23-08-2025 39,18778 28,22056 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:54 23-08-2025 39,19556 28,24222 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:12 23-08-2025 39,19306 28,21861 6,44 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:11 23-08-2025 39,1957 28,2442 12 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:21 23-08-2025 39,21833 28,21194 6,93 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:45:21 23-08-2025 39,188 28,2097 10,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:45 23-08-2025 39,18722 28,21889 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:43:44 23-08-2025 39,1687 28,1963 18,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:38:02 23-08-2025 39,20944 28,19528 7 2,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:38:02 23-08-2025 39,229 28,1972 11,3 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:30:15 23-08-2025 39,1728 28,1835 16,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:14 23-08-2025 39,2075 28,21278 6,05 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:55 23-08-2025 39,23194 28,17806 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:55 23-08-2025 39,201 28,1985 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:22:27 23-08-2025 39,20306 28,19889 7 1,4
Silifke (Mersin) 15:14:39 23-08-2025 36,43889 33,92694 7,43 2,5
KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) 15:14:38 23-08-2025 36,338 33,978 9,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:16 23-08-2025 39,19722 28,13722 5,47 1,2
COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:13:14 23-08-2025 39,26 28,3138 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:13 23-08-2025 39,17083 28,17806 4,85 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:01:54 23-08-2025 39,20889 28,23611 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:01:54 23-08-2025 39,1517 28,189 18,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:57:25 23-08-2025 39,23944 28,16 4,21 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:57:25 23-08-2025 39,2197 28,1375 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:54:09 23-08-2025 39,21528 28,21861 6,24 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:54:09 23-08-2025 39,1813 28,2012 10,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:00 23-08-2025 39,16944 28,24111 6,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:07 23-08-2025 39,16583 28,25639 14,62 3,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:42:06 23-08-2025 39,1803 28,2193 11,8 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:40:33 23-08-2025 39,185 28,23694 6,13 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:40:33 23-08-2025 39,1917 28,2043 10,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:37:16 23-08-2025 39,20028 28,23833 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:37:16 23-08-2025 39,1667 28,2182 5,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:39 23-08-2025 39,23556 28,20444 6,92 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:31:39 23-08-2025 39,2228 28,1075 8,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:46 23-08-2025 39,21 28,22222 5,42 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:30:46 23-08-2025 39,1763 28,2132 15 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:24:39 23-08-2025 39,1545 28,2433 11,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:05 23-08-2025 39,21583 28,24778 5,17 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:24:05 23-08-2025 39,1722 28,2003 18,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:57 23-08-2025 39,20417 28,22333 10,93 3,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:57 23-08-2025 39,1915 28,2208 10,3 4
Sındırgı (Balıkesir) 14:16:03 23-08-2025 39,20083 28,22222 7 4,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:16:03 23-08-2025 39,1933 28,2192 12,5 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:14 23-08-2025 39,18583 28,23556 4,85 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:14 23-08-2025 39,1928 28,2248 7,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:36 23-08-2025 39,22583 28,06222 7,46 1,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:36 23-08-2025 39,2538 27,9972 5 2,3
Ege Denizi - [19.91 km] Foça (İzmir) 13:44:54 23-08-2025 38,83611 26,62556 6,61 2,2
EGE DENIZI 13:44:54 23-08-2025 38,7888 26,6238 10,5 2,4
Simav (Kütahya) 13:39:15 23-08-2025 39,24833 28,97611 7 1,2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:57 23-08-2025 39,2012 28,284 8,1 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:36 23-08-2025 39,1513 28,205 6,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:37 23-08-2025 39,13806 28,27278 7,07 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:00:37 23-08-2025 39,1875 28,2048 9,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:01 23-08-2025 39,17667 28,23528 6,6 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:00:01 23-08-2025 39,1803 28,1642 16,9 2,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:55:52 23-08-2025 39,2435 28,0967 7,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:51 23-08-2025 39,24139 28,13444 10,95 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:37 23-08-2025 39,22583 28,12583 7,02 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:37 23-08-2025 39,203 28,0663 15,7 1,6
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [25.85 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:50:41 23-08-2025 36,475 38,80361 6,52 2
SURIYE 12:50:40 23-08-2025 36,3512 38,7683 6 2
Andırın (Kahramanmaraş) 12:48:59 23-08-2025 37,39611 36,27861 6,98 1,8
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 12:48:59 23-08-2025 37,293 36,2593 12,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:48 23-08-2025 39,19889 28,1875 7,87 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:47 23-08-2025 39,1905 28,2328 13,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:22 23-08-2025 39,18611 28,10889 6,26 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:21 23-08-2025 39,2352 28,069 6,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:36 23-08-2025 39,17722 28,16806 6,86 1,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:28:34 23-08-2025 39,2543 28,2395 9,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:36 23-08-2025 39,21806 28,25 11,15 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:36 23-08-2025 39,1958 28,2403 8,4 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:18 23-08-2025 39,1902 28,1152 19,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:05 23-08-2025 39,20306 28,15667 10,34 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:05 23-08-2025 39,2087 28,1372 8,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:05:10 23-08-2025 39,17778 28,21806 9,79 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:05:10 23-08-2025 39,1745 28,188 11,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:00 23-08-2025 39,22472 28,19028 5,13 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:41 23-08-2025 39,19167 28,20417 5,18 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:50 23-08-2025 39,21083 28,21611 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:28:49 23-08-2025 39,2097 28,243 20,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:13 23-08-2025 39,2175 28,16083 11,06 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:59:12 23-08-2025 39,2037 28,1427 12,4 2,6
Ege Denizi - [09.65 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:57:01 23-08-2025 39,405 26,33694 13,34 2,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 10:57:01 23-08-2025 39,3827 26,2962 7,6 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:19 23-08-2025 39,1202 28,2603 9,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:17 23-08-2025 39,17833 28,17222 7,16 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:02 23-08-2025 39,20361 28,15833 6,7 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:02 23-08-2025 39,1922 28,1663 15,2 3,5
Akdeniz - [55.18 km] Marmaris (Muğla) 10:43:04 23-08-2025 36,20139 28,41694 35,51 2,3
AKDENIZ 10:43:02 23-08-2025 36,2408 28,3555 68,4 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:00 23-08-2025 39,222 28,0193 7,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:32:43 23-08-2025 39,22556 28,13778 6,04 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:32:43 23-08-2025 39,1788 28,1312 5,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:48 23-08-2025 39,18611 28,17639 7,15 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:53 23-08-2025 39,1893 28,1468 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:52 23-08-2025 39,23972 28,16833 7 1,6
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 10:15:06 23-08-2025 39,0532 28,2028 14,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:48 23-08-2025 39,20694 28,17333 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:13:48 23-08-2025 39,1685 28,1453 19,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:40 23-08-2025 39,20361 28,17722 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:07:38 23-08-2025 39,1792 28,2237 15,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:38 23-08-2025 39,17472 28,18833 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:45:03 23-08-2025 39,21528 28,15222 6,28 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:45:01 23-08-2025 39,213 28,225 13 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:39 23-08-2025 39,16639 28,18 9,15 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:21:28 23-08-2025 39,21889 28,22667 6,77 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:21:28 23-08-2025 39,1493 28,0937 18,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:53 23-08-2025 39,20639 28,22306 5,54 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:53 23-08-2025 39,1818 28,1992 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:39 23-08-2025 39,22611 28,15333 8,2 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:38 23-08-2025 39,2167 28,1863 11,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:33 23-08-2025 39,14611 28,13861 7,01 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:30 23-08-2025 39,1992 28,1988 18,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:29 23-08-2025 39,19889 28,19306 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:19 23-08-2025 39,18361 28,15389 5,69 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:42 23-08-2025 39,1825 28,15806 5,64 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:42 23-08-2025 39,1853 28,1077 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:54 23-08-2025 39,22833 28,20028 6,06 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:47 23-08-2025 39,22694 28,01083 8,38 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:46 23-08-2025 39,1423 28,1797 9,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:09 23-08-2025 39,19278 28,20861 8,43 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:38 23-08-2025 39,27083 28,19306 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:46 23-08-2025 39,18528 28,15778 6,72 1,1
Ege Denizi - [10.80 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:48:22 23-08-2025 39,39528 26,32028 18,86 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:48:22 23-08-2025 39,381 26,3178 9,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:00 23-08-2025 39,22361 28,20972 7 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 08:42:02 23-08-2025 38,13528 37,01889 7 1,7
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 08:42:02 23-08-2025 38,1572 37,0185 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:39:24 23-08-2025 39,21444 28,20833 7 2,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:39:24 23-08-2025 39,2148 28,1972 9,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:46 23-08-2025 39,21833 28,23111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:56 23-08-2025 39,20583 28,08806 6,12 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:55 23-08-2025 39,2062 28,0078 25 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:21 23-08-2025 39,21694 28,18833 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:19 23-08-2025 39,1812 28,0758 20,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:17 23-08-2025 39,22278 28,20028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:31 23-08-2025 39,21694 28,20083 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:30 23-08-2025 39,2172 28,1745 7,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:31 23-08-2025 39,11806 28,23722 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:18 23-08-2025 39,21972 28,20528 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:23:18 23-08-2025 39,1843 28,1935 12,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:51 23-08-2025 39,27278 28,16139 7 1,9
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:50 23-08-2025 39,2535 28,1032 7,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:15 23-08-2025 39,2025 28,0925 6,78 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:15 23-08-2025 39,194 28,0725 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:05 23-08-2025 39,20444 28,19694 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:18 23-08-2025 39,19083 28,24361 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:04:17 23-08-2025 39,1552 28,1657 20,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:03:22 23-08-2025 39,21639 28,20111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:38 23-08-2025 39,205 28,13389 10,27 1,2
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 07:44:18 23-08-2025 39,1673 27,9172 7,4 1,7
Akhisar (Manisa) 07:44:17 23-08-2025 39,20417 27,96833 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:19 23-08-2025 39,25528 28,18472 7 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:40:19 23-08-2025 39,2333 28,1657 8,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:24 23-08-2025 39,27611 28,11667 8,94 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:31:06 23-08-2025 39,18472 28,21889 6,47 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:31:06 23-08-2025 39,194 28,212 9,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:29:24 23-08-2025 39,21861 28,14306 10,44 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:14 23-08-2025 39,1697 28,228 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:13 23-08-2025 39,17194 28,2525 7,17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:03 23-08-2025 39,19222 28,2175 7,36 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:03 23-08-2025 39,1738 28,2022 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:33 23-08-2025 39,21472 28,26972 6,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:25 23-08-2025 39,22222 28,20778 5,36 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:24 23-08-2025 39,2332 28,1855 17,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:23 23-08-2025 39,23861 28,16833 7,98 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:31 23-08-2025 39,205 28,16028 8,36 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:35 23-08-2025 39,1922 28,1095 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:34 23-08-2025 39,19972 28,13889 6,81 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:48 23-08-2025 39,1778 28,1862 15,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:47 23-08-2025 39,18833 28,1975 7,02 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:22 23-08-2025 39,24444 28,135 7,5 2,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:22 23-08-2025 39,239 28,1013 13,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:25 23-08-2025 39,22444 28,18861 5,59 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:46 23-08-2025 39,18639 28,16556 6,29 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:20:45 23-08-2025 38,26944 38,15306 7,01 2
DURULDU-(MALATYA) 06:20:45 23-08-2025 38,294 38,1557 6,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:02 23-08-2025 39,28611 28,0925 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:14:52 23-08-2025 39,20333 28,18222 6,94 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:14:52 23-08-2025 39,1908 28,1583 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:26 23-08-2025 39,22722 28,18889 5,46 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:12 23-08-2025 39,1872 28,1838 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:11 23-08-2025 39,23083 28,19861 4,73 1,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 05:51:41 23-08-2025 39,1778 27,9713 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:51:40 23-08-2025 39,21972 27,99389 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:09 23-08-2025 39,17694 28,17611 11,99 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:09 23-08-2025 39,1755 28,1567 10,9 2,3
Palu (Elazığ) 05:49:43 23-08-2025 38,62222 39,76278 6,84 1,6
GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) 05:49:43 23-08-2025 38,617 39,7213 9,8 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:17 23-08-2025 39,2078 28,1462 7,2 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:36 23-08-2025 39,1698 28,1212 14 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:44 23-08-2025 39,1395 28,1977 9,9 1,8
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:32:14 23-08-2025 38,3387 38,7943 1 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:11:51 23-08-2025 39,2163 28,1455 7,9 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:45 23-08-2025 39,2413 28,1137 6,3 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:22 23-08-2025 39,2372 28,0648 8,8 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:03 23-08-2025 39,2473 28,1713 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:04 23-08-2025 39,20639 28,16611 7,62 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:04 23-08-2025 39,2115 28,1438 10,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:37 23-08-2025 39,16917 28,15917 7,58 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:37 23-08-2025 39,1807 28,1542 11,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:29 23-08-2025 39,20806 28,11056 10,42 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 04:31:50 23-08-2025 39,2092 27,9553 8,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:31:49 23-08-2025 39,23667 27,98917 7,01 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:39 23-08-2025 39,24278 27,99 8,64 2,7
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 04:29:39 23-08-2025 39,1985 27,9797 11,5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:50 23-08-2025 39,25222 28,06722 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:22 23-08-2025 39,22278 27,99583 6,98 2,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 04:26:22 23-08-2025 39,2232 27,9672 11,5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:22 23-08-2025 39,23222 28,16056 5,21 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:22 23-08-2025 39,1972 28,1552 12,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:25 23-08-2025 39,24083 28,00583 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:47 23-08-2025 39,1968 28,1542 10,5 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 04:14:47 23-08-2025 39,1928 27,9733 12 1,3
Beypazarı (Ankara) 04:09:29 23-08-2025 40,16528 31,7825 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:03 23-08-2025 39,23278 28,08528 4,79 1,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:03 23-08-2025 39,2463 28,1265 11,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:57:10 23-08-2025 39,21611 28,20167 7 2,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:09 23-08-2025 39,2267 28,1918 12,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:59 23-08-2025 39,25444 28,06556 6,42 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:59 23-08-2025 39,2373 28,0452 7,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:51:24 23-08-2025 39,25722 28,1025 6,8 0,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:49 23-08-2025 39,2203 28,1512 9,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:48 23-08-2025 39,245 28,18417 5,68 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:58 23-08-2025 39,22417 28,17167 8,64 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:58 23-08-2025 39,1955 28,1447 14,6 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:35 23-08-2025 39,154 28,1753 11,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:34 23-08-2025 39,17861 28,24333 5,39 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:41 23-08-2025 39,20167 28,20222 7 3,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:41 23-08-2025 39,1945 28,1932 13,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:11 23-08-2025 39,25667 28,09944 7,64 2,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:11 23-08-2025 39,2462 28,0777 7,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:35 23-08-2025 39,23889 28,19889 5,01 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:35 23-08-2025 39,2402 28,1932 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:45 23-08-2025 39,23556 28,09778 7,05 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:45 23-08-2025 39,2403 28,1125 8,6 1,4
Tutak (Ağrı) 03:16:42 23-08-2025 39,6675 42,82611 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:43 23-08-2025 39,24139 28,09083 5,86 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:43 23-08-2025 39,2238 28,0255 6,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:42 23-08-2025 39,17278 28,14944 7 1,2
Genç (Bingöl) 03:06:55 23-08-2025 38,69417 40,38639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:37 23-08-2025 39,22083 28,155 9,19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:25 23-08-2025 39,22194 28,08972 5,14 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:03:25 23-08-2025 39,2288 28,0337 7,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:01:57 23-08-2025 39,20139 28,15806 6,36 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:57 23-08-2025 39,198 28,1332 7,6 1,6
Kozan (Adana) 02:58:42 23-08-2025 37,59694 35,90861 6,96 1,6
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 02:58:41 23-08-2025 37,595 35,9035 6,7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:55:47 23-08-2025 39,1463 28,1442 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:55:46 23-08-2025 39,17 28,17972 7 1,8
Gürün (Sivas) 02:53:01 23-08-2025 38,88028 37,45278 7,03 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:44 23-08-2025 39,19556 28,20528 10,37 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:20 23-08-2025 39,26083 28,08444 7,32 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:00 23-08-2025 39,22556 28,1775 5,45 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:00 23-08-2025 39,2093 28,1602 12,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:47 23-08-2025 39,25583 28,18444 5,67 1,1
Akçadağ (Malatya) 02:37:40 23-08-2025 38,50778 37,97083 7,36 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:36:19 23-08-2025 39,29556 28,35444 7 1,1
Akhisar (Manisa) 02:32:00 23-08-2025 39,22194 27,98917 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:04 23-08-2025 39,21806 28,17611 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:33 23-08-2025 39,15111 28,19694 8,73 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:27:33 23-08-2025 39,1522 28,1868 16,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:24 23-08-2025 39,21639 28,125 6,52 1,3
IRAK 02:23:44 23-08-2025 36,3177 44,6133 5 3,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:23:42 23-08-2025 37,33944 37,00417 7 1
Arbil, Erbil (Irak) - [117.24 km] Şemdinli (Hakkari) 02:23:38 23-08-2025 35,96833 44,1175 7 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:34 23-08-2025 39,165 28,199 10,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:33 23-08-2025 39,15694 28,19028 8,78 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:26 23-08-2025 39,22417 28,23278 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:55 23-08-2025 39,18472 28,17028 7,75 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:55 23-08-2025 39,1877 28,1835 13,2 1,6
Pütürge (Malatya) 02:15:09 23-08-2025 38,2725 38,77972 9,08 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:07 23-08-2025 39,25306 28,17944 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:07 23-08-2025 39,2238 28,1665 10,1 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:08:34 23-08-2025 39,235 28,9943 6,6 2,3
Simav (Kütahya) 02:08:33 23-08-2025 39,225 28,98389 11,25 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:16 23-08-2025 39,20694 28,17139 9,15 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:56:15 23-08-2025 39,25028 28,20667 7,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:42 23-08-2025 39,26111 28,12222 7,49 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:52:51 23-08-2025 39,223 29,0337 10,9 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:50:25 23-08-2025 39,2357 28,9852 6,7 2,3
Simav (Kütahya) 01:50:24 23-08-2025 39,24389 28,98444 11,08 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:32 23-08-2025 39,21833 28,21083 4,97 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:44:19 23-08-2025 39,22222 28,17583 9,95 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:02 23-08-2025 39,22222 28,17056 11,28 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:45 23-08-2025 39,25528 28,18583 7 1,5
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:44 23-08-2025 39,2472 28,2402 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:37 23-08-2025 39,2375 28,20694 5,89 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:14 23-08-2025 39,21417 28,16056 9,55 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:49 23-08-2025 39,175 28,19778 7 1,1
Marmaris (Muğla) 01:34:14 23-08-2025 36,80139 28,20861 19,65 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:06 23-08-2025 39,22417 28,18028 10,33 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:53 23-08-2025 39,10806 28,16861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:09 23-08-2025 39,19778 28,15583 6,71 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:09 23-08-2025 39,1892 28,1577 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:04 23-08-2025 39,24083 28,16056 8,37 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:17:43 23-08-2025 39,2225 28,05333 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:17:43 23-08-2025 39,1948 28,0575 4,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:47 23-08-2025 39,25389 28,0675 5,37 2,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:16:47 23-08-2025 39,2408 28,0058 10,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:32 23-08-2025 39,22194 28,02194 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:04 23-08-2025 39,22472 28,22694 7 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:04 23-08-2025 39,2162 28,1982 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:11 23-08-2025 39,24361 28,06722 7,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:46 23-08-2025 39,25278 28,03944 7,06 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:24 23-08-2025 39,2275 27,99194 6,29 2,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 01:10:24 23-08-2025 39,2122 27,9587 8,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:10 23-08-2025 39,20861 28,2025 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:31 23-08-2025 39,22583 28,01333 9,41 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:31 23-08-2025 39,2128 28,01 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:42 23-08-2025 39,23583 28,06722 7,33 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:19 23-08-2025 39,23361 28,13556 8,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:09 23-08-2025 39,23722 28,19194 4,97 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:57 23-08-2025 39,18694 28,20833 10,35 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:10 23-08-2025 39,22056 28,02056 7 1,2
Arsuz (Hatay) 00:47:02 23-08-2025 36,26889 35,885 9,52 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:27 23-08-2025 39,23861 28,18889 5,14 1,4
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 00:43:35 23-08-2025 38,1058 38,451 6,3 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 00:43:34 23-08-2025 38,09806 38,42917 7,34 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:42:53 23-08-2025 39,24111 28,07306 7,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:36:41 23-08-2025 39,24167 28,19194 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:58 23-08-2025 39,195 28,20028 5,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:43 23-08-2025 39,22861 28,18333 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:32 23-08-2025 39,22278 28,19694 6,56 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:16 23-08-2025 39,25639 28,18556 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:39 23-08-2025 39,25667 28,17583 7 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:39 23-08-2025 39,2263 28,1407 20,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:12 23-08-2025 39,2325 28,19333 5,91 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:21:12 23-08-2025 39,176 28,1517 13,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:18:43 23-08-2025 39,20472 28,16972 6,96 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:56 23-08-2025 39,23278 28,21806 5,21 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:56 23-08-2025 39,1975 28,1362 14,5 1,5
Gördes (Manisa) 00:17:13 23-08-2025 39,00333 28,27 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:13 23-08-2025 39,16306 28,17111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:43 23-08-2025 39,25611 28,17111 7 2,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:43 23-08-2025 39,2597 28,1698 16,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:43 23-08-2025 39,25556 28,17222 5,31 3,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:09:43 23-08-2025 39,2392 28,1733 13,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:24 23-08-2025 39,2525 28,17556 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:23 23-08-2025 39,2217 28,1717 16 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 00:01:49 23-08-2025 39,37278 28,07639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:15 23-08-2025 39,25333 28,09556 5,63 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:15 23-08-2025 39,2465 28,0705 7,4 1,4
Seydikemer (Muğla) 23:58:08 22-08-2025 36,67083 29,38528 6,92 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:12 22-08-2025 39,19111 28,17333 9,49 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:39 22-08-2025 39,22278 28,15722 6,41 1,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 23:52:29 22-08-2025 39,224 27,9882 7,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:28 22-08-2025 39,23472 28,02528 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:41 22-08-2025 39,25028 28,02278 7,81 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:38 22-08-2025 39,1728 28,1427 10,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:37 22-08-2025 39,16861 28,15 4,07 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:18 22-08-2025 39,1825 28,152 11,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:17 22-08-2025 39,21722 28,2075 4,69 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:37 22-08-2025 39,19 28,098 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:36 22-08-2025 39,20472 28,10611 7,09 1,9
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...