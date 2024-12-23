Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Aralık 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Aralık 2024

23 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) 04:17:07 23-12-2024 38,6025 38,0028 8,4 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:02:42 23-12-2024 37,94278 36,61028 7 1,5
OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 04:01:50 23-12-2024 37,3722 36,9563 6,8 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 03:58:34 23-12-2024 38,09833 38,45361 7,55 1,9
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:58:33 23-12-2024 38,1187 38,461 5 1,9
Kale (Malatya) 03:56:48 23-12-2024 38,34944 38,76778 10,32 1,2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 03:54:44 23-12-2024 38,537 28,2495 8,1 1,6
Ege Denizi - [76.24 km] Datça (Muğla) 03:44:08 23-12-2024 36,08694 27,05028 12,58 1,9
KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) 03:39:43 23-12-2024 38,3278 37,7457 16,4 1,5
Ege Denizi - [14.18 km] Çeşme (İzmir) 03:30:58 23-12-2024 38,15889 26,20417 10,25 1,5
HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS) 03:09:37 23-12-2024 37,4982 36,8923 5,4 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:09:36 23-12-2024 37,49889 36,85306 7,48 1,6
Sincik (Adıyaman) 03:07:04 23-12-2024 38,13472 38,54056 7 1
Saray (Van) 03:03:18 23-12-2024 38,56417 44,24111 7,35 1
Maden (Elazığ) 02:51:04 23-12-2024 38,48889 39,64639 9,43 1,3
Urla (İzmir) 02:37:13 23-12-2024 38,21667 26,72389 10,91 1,4
İpekyolu (Van) 02:23:56 23-12-2024 38,59361 43,78389 10,79 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 02:21:06 23-12-2024 38,14333 36,85417 6,89 1,4
Shirak (Ermenistan) - [33.83 km] Akyaka (Kars) 02:18:25 23-12-2024 41,04 44,00722 7 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.57 km] Menderes (İzmir) 01:56:13 23-12-2024 37,92167 26,98778 6,27 1,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.89 km] Payas (Hatay) 01:40:15 23-12-2024 36,76139 36,07361 7,6 2,1
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 01:40:14 23-12-2024 36,7642 36,0015 8,6 2,1
Kale (Malatya) 01:37:48 23-12-2024 38,32806 38,79472 8,39 2,4
CANAKCI-KALE (MALATYA) 01:37:47 23-12-2024 38,3545 38,7858 4,2 2,5
Pütürge (Malatya) 01:35:32 23-12-2024 38,1975 38,61806 7,01 1,3
Salihli (Manisa) 01:33:59 23-12-2024 38,51083 28,22361 6,89 0,8
Köprüköy (Erzurum) 01:33:12 23-12-2024 39,79611 41,74222 5,79 2,1
Köprüköy (Erzurum) 01:24:57 23-12-2024 39,79972 41,75056 24,68 2,8
EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) 01:24:57 23-12-2024 39,7833 41,782 5 2,8
Göksun (Kahramanmaraş) 01:17:06 23-12-2024 38,05472 36,62306 7 1,1
Salihli (Manisa) 01:15:55 23-12-2024 38,52111 28,26083 10,01 1,7
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 01:15:55 23-12-2024 38,5097 28,2342 7,2 1,8
Battalgazi (Malatya) 00:55:09 23-12-2024 38,17556 38,4475 6,98 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:29:07 23-12-2024 38,49028 37,17583 6,39 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:25:40 23-12-2024 37,32028 36,77222 7 1,1
Mecitözü (Çorum) 00:08:23 23-12-2024 40,60806 35,41167 6,98 1,5
Ege Denizi - [40.03 km] Karaburun (İzmir) 00:05:58 23-12-2024 38,93972 26,11917 6,05 1,4
Arguvan (Malatya) 23:43:10 22-12-2024 38,87222 38,15611 7 1,3
Ilgaz (Çankırı) 23:05:26 22-12-2024 40,80417 33,60694 6,99 1,5
Doğanşehir (Malatya) 23:01:02 22-12-2024 38,15222 37,88778 7,14 1,1
Salihli (Manisa) 22:39:40 22-12-2024 38,52139 28,25667 7 1
Çemişgezek (Tunceli) 22:28:45 22-12-2024 39,09222 38,98833 7,12 1,4
Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla) 22:09:56 22-12-2024 34,86778 26,38667 7,03 4,7
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 22:09:52 22-12-2024 34,6562 26,2408 8,2 4,9
Karesi (Balıkesir) 21:30:39 22-12-2024 39,68278 27,91583 7 1,1
Kale (Malatya) 21:26:10 22-12-2024 38,35639 38,8175 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 21:14:28 22-12-2024 38,09056 38,44167 7,03 1
Ege Denizi - [71.60 km] Datça (Muğla) 21:12:15 22-12-2024 36,08639 27,18 20,63 2,7
AKDENIZ 21:12:13 22-12-2024 36,1312 26,9902 8,1 2,9
Gürün (Sivas) 20:39:05 22-12-2024 38,80222 37,35111 14,65 2,3
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 20:39:05 22-12-2024 38,8117 37,4413 5 2,5
Altınözü (Hatay) 20:32:24 22-12-2024 36,10583 36,29778 7 1,8
Delice (Kırıkkale) 20:31:54 22-12-2024 39,98861 33,96972 8,1 1,4
Kemah (Erzincan) 20:18:27 22-12-2024 39,5175 38,91972 4,49 2,1
YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN) 20:18:27 22-12-2024 39,4998 38,9343 3,2 2,4
Marmara Denizi - [17.78 km] Marmara (Balıkesir) 20:02:26 22-12-2024 40,80028 27,73972 3,99 1,4
Güney (Denizli) 20:02:24 22-12-2024 38,07889 29,07583 4,52 1
Gaziemir (İzmir) 19:58:36 22-12-2024 38,31722 27,19417 4,88 1
Çelikhan (Adıyaman) 19:44:01 22-12-2024 38,08722 38,42722 9,85 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 19:39:43 22-12-2024 38,0975 37,12472 11,8 1,7
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:39:43 22-12-2024 38,1308 37,1325 5,6 1,9
Hassa (Hatay) 18:53:21 22-12-2024 36,69583 36,40889 8,28 1,6
Pütürge (Malatya) 18:36:13 22-12-2024 38,25528 38,77833 5,65 1
Menteşe (Muğla) 18:29:48 22-12-2024 37,23139 28,75389 7,65 1,4
BEYAGAC (DENIZLI) 18:29:46 22-12-2024 37,1562 28,8455 11,1 1,6
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [38.73 km] Söke (Aydın) 18:16:41 22-12-2024 37,71083 26,755 8,57 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 17:55:52 22-12-2024 38,05472 36,63556 7,03 1,2
Doğanşehir (Malatya) 17:46:00 22-12-2024 38,21028 37,89778 5,69 1
Andırın (Kahramanmaraş) 17:10:59 22-12-2024 37,55833 36,28528 22,94 0,9
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 17:10:55 22-12-2024 37,8288 36,2633 16 1,5
Hani (Diyarbakır) 16:56:26 22-12-2024 38,52028 40,3625 7,02 2,2
YELKAYA-GENC (BINGOL) 16:56:25 22-12-2024 38,563 40,4 7,5 2,8
Yeşilyurt (Malatya) 16:30:29 22-12-2024 38,23028 38,29028 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 16:11:20 22-12-2024 37,86222 36,45639 7 2
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 16:11:20 22-12-2024 37,8363 36,4532 8,9 2
Sivrice (Elazığ) 15:57:52 22-12-2024 38,41528 39,23333 7 1,6
DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) 15:57:52 22-12-2024 38,4443 39,2727 5,8 1,8
Marmara Denizi - [16.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:08:13 22-12-2024 40,81833 27,95222 7 3,5
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 15:08:12 22-12-2024 40,8417 27,9512 8,1 3,6
Akdeniz 14:53:12 22-12-2024 34,62556 25,60639 9,08 4,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 14:53:06 22-12-2024 34,2837 25,1728 10,4 3,9
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 14:28:20 22-12-2024 38,3102 38,8427 8,1 1,7
Pütürge (Malatya) 14:28:19 22-12-2024 38,27056 38,80194 7,06 1,9
Kozan (Adana) 13:55:59 22-12-2024 37,79944 35,63694 7 1,6
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 13:55:59 22-12-2024 37,7478 35,5892 5,4 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 13:47:26 22-12-2024 38,11028 37,21167 13,28 1,7
CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:47:24 22-12-2024 38,238 37,2573 20,8 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:15:52 22-12-2024 39,47111 28,15056 7,15 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 13:01:08 22-12-2024 37,93583 36,29194 7 2,4
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:01:06 22-12-2024 37,9562 36,3317 2,1 2,3
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:21 22-12-2024 39,47278 28,15861 7,03 1,9
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:21 22-12-2024 39,4945 28,1363 8,2 2,1
Menemen (İzmir) 12:46:34 22-12-2024 38,55833 26,9 7,07 1,8
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 12:46:34 22-12-2024 38,512 26,869 5,4 2,1
Ilgaz (Çankırı) 12:42:43 22-12-2024 40,79972 33,60556 6,99 3,1
AHLATKOY-(CANKIRI) 12:42:43 22-12-2024 40,7682 33,6147 3,6 3,2
Kovancılar (Elazığ) 12:07:36 22-12-2024 38,75472 39,99917 14,44 2,5
SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) 12:07:36 22-12-2024 38,7725 40,0195 9,6 2,6
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 12:02:40 22-12-2024 37,1067 27,8708 0 1,8
Akdeniz - [28.31 km] Seydikemer (Muğla) 11:54:35 22-12-2024 36,25056 28,95083 7,12 2,2
AKDENIZ 11:54:34 22-12-2024 36,2465 28,947 14 2,3
Kozan (Adana) 11:16:40 22-12-2024 37,63417 35,91889 20,56 1,8
YANALERIK-KOZAN (ADANA) 11:16:38 22-12-2024 37,6715 35,7473 1,6 1,7
Kozan (Adana) 11:03:34 22-12-2024 37,65944 35,86972 7 2,3
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 11:03:33 22-12-2024 37,6388 35,9248 4,1 2,3
Karakoçan (Elazığ) 10:40:43 22-12-2024 39,01861 40,19861 6,42 1,6
SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG) 10:40:41 22-12-2024 39,079 40,1278 6,6 2
Pamukkale (Denizli) 10:13:12 22-12-2024 38,0525 29,03556 7 1
Sincik (Adıyaman) 10:12:31 22-12-2024 38,13917 38,45917 7 1,3
Ege Denizi - [39.85 km] Datça (Muğla) 09:55:53 22-12-2024 36,68111 27,00167 69,61 1,5
AKDENIZ 09:55:50 22-12-2024 36,0032 27,1865 10,5 1,9
Pütürge (Malatya) 09:32:56 22-12-2024 38,23972 38,67722 7,09 1,8
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 09:32:53 22-12-2024 38,184 38,5862 13,4 1,8
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 08:50:13 22-12-2024 38,1048 38,4475 8,6 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 08:50:12 22-12-2024 38,09222 38,40806 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:45:33 22-12-2024 37,80361 36,54333 6,98 2,7
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 08:45:32 22-12-2024 37,8167 36,5322 5 2,6
Kırıkhan (Hatay) 08:09:17 22-12-2024 36,40111 36,28861 7,05 2,6
OVAKENT-(HATAY) 08:09:17 22-12-2024 36,3898 36,2658 5,6 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:53:10 22-12-2024 38,08667 37,56361 7,04 1,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:53:03 22-12-2024 38,0862 37,0153 27,4 1,4
Koçarlı (Aydın) 07:50:31 22-12-2024 37,7325 27,60694 6,92 1,5
ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) 07:50:30 22-12-2024 37,6838 27,636 11,9 1,8
Akhisar (Manisa) 07:03:10 22-12-2024 39,03889 28,03944 7,01 1,5
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 07:03:09 22-12-2024 39,0673 28,0442 5,2 1,4
Doğanşehir (Malatya) 05:55:41 22-12-2024 38,07278 37,85917 6,13 0,8
Akdeniz - [04.87 km] Yayladağı (Hatay) 05:45:54 22-12-2024 35,97083 35,90417 6,37 1,3
Akçadağ (Malatya) 05:28:39 22-12-2024 38,27194 37,77583 9,18 1,2
Kale (Malatya) 05:23:58 22-12-2024 38,39222 38,85722 6,99 0,9
Yalvaç (Isparta) 05:22:56 22-12-2024 38,32444 31,145 6,93 0,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) 04:17:07 23-12-2024 38,6025 38,0028 8,4 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:02:42 23-12-2024 37,94278 36,61028 7 1,5
OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 04:01:50 23-12-2024 37,3722 36,9563 6,8 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 03:58:34 23-12-2024 38,09833 38,45361 7,55 1,9
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:58:33 23-12-2024 38,1187 38,461 5 1,9
Kale (Malatya) 03:56:48 23-12-2024 38,34944 38,76778 10,32 1,2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 03:54:44 23-12-2024 38,537 28,2495 8,1 1,6
Ege Denizi - [76.24 km] Datça (Muğla) 03:44:08 23-12-2024 36,08694 27,05028 12,58 1,9
KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) 03:39:43 23-12-2024 38,3278 37,7457 16,4 1,5
Ege Denizi - [14.18 km] Çeşme (İzmir) 03:30:58 23-12-2024 38,15889 26,20417 10,25 1,5
HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS) 03:09:37 23-12-2024 37,4982 36,8923 5,4 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:09:36 23-12-2024 37,49889 36,85306 7,48 1,6
Sincik (Adıyaman) 03:07:04 23-12-2024 38,13472 38,54056 7 1
Saray (Van) 03:03:18 23-12-2024 38,56417 44,24111 7,35 1
Maden (Elazığ) 02:51:04 23-12-2024 38,48889 39,64639 9,43 1,3
Urla (İzmir) 02:37:13 23-12-2024 38,21667 26,72389 10,91 1,4
İpekyolu (Van) 02:23:56 23-12-2024 38,59361 43,78389 10,79 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 02:21:06 23-12-2024 38,14333 36,85417 6,89 1,4
Shirak (Ermenistan) - [33.83 km] Akyaka (Kars) 02:18:25 23-12-2024 41,04 44,00722 7 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.57 km] Menderes (İzmir) 01:56:13 23-12-2024 37,92167 26,98778 6,27 1,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.89 km] Payas (Hatay) 01:40:15 23-12-2024 36,76139 36,07361 7,6 2,1
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 01:40:14 23-12-2024 36,7642 36,0015 8,6 2,1
Kale (Malatya) 01:37:48 23-12-2024 38,32806 38,79472 8,39 2,4
CANAKCI-KALE (MALATYA) 01:37:47 23-12-2024 38,3545 38,7858 4,2 2,5
Pütürge (Malatya) 01:35:32 23-12-2024 38,1975 38,61806 7,01 1,3
Salihli (Manisa) 01:33:59 23-12-2024 38,51083 28,22361 6,89 0,8
Köprüköy (Erzurum) 01:33:12 23-12-2024 39,79611 41,74222 5,79 2,1
Köprüköy (Erzurum) 01:24:57 23-12-2024 39,79972 41,75056 24,68 2,8
EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) 01:24:57 23-12-2024 39,7833 41,782 5 2,8
Göksun (Kahramanmaraş) 01:17:06 23-12-2024 38,05472 36,62306 7 1,1
Salihli (Manisa) 01:15:55 23-12-2024 38,52111 28,26083 10,01 1,7
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 01:15:55 23-12-2024 38,5097 28,2342 7,2 1,8
Battalgazi (Malatya) 00:55:09 23-12-2024 38,17556 38,4475 6,98 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:29:07 23-12-2024 38,49028 37,17583 6,39 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:25:40 23-12-2024 37,32028 36,77222 7 1,1
Mecitözü (Çorum) 00:08:23 23-12-2024 40,60806 35,41167 6,98 1,5
Ege Denizi - [40.03 km] Karaburun (İzmir) 00:05:58 23-12-2024 38,93972 26,11917 6,05 1,4
Arguvan (Malatya) 23:43:10 22-12-2024 38,87222 38,15611 7 1,3
Ilgaz (Çankırı) 23:05:26 22-12-2024 40,80417 33,60694 6,99 1,5
Doğanşehir (Malatya) 23:01:02 22-12-2024 38,15222 37,88778 7,14 1,1
Salihli (Manisa) 22:39:40 22-12-2024 38,52139 28,25667 7 1
Çemişgezek (Tunceli) 22:28:45 22-12-2024 39,09222 38,98833 7,12 1,4
Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla) 22:09:56 22-12-2024 34,86778 26,38667 7,03 4,7
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 22:09:52 22-12-2024 34,6562 26,2408 8,2 4,9
Karesi (Balıkesir) 21:30:39 22-12-2024 39,68278 27,91583 7 1,1
Kale (Malatya) 21:26:10 22-12-2024 38,35639 38,8175 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 21:14:28 22-12-2024 38,09056 38,44167 7,03 1
Ege Denizi - [71.60 km] Datça (Muğla) 21:12:15 22-12-2024 36,08639 27,18 20,63 2,7
AKDENIZ 21:12:13 22-12-2024 36,1312 26,9902 8,1 2,9
Gürün (Sivas) 20:39:05 22-12-2024 38,80222 37,35111 14,65 2,3
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 20:39:05 22-12-2024 38,8117 37,4413 5 2,5
Altınözü (Hatay) 20:32:24 22-12-2024 36,10583 36,29778 7 1,8
Delice (Kırıkkale) 20:31:54 22-12-2024 39,98861 33,96972 8,1 1,4
Kemah (Erzincan) 20:18:27 22-12-2024 39,5175 38,91972 4,49 2,1
YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN) 20:18:27 22-12-2024 39,4998 38,9343 3,2 2,4
Marmara Denizi - [17.78 km] Marmara (Balıkesir) 20:02:26 22-12-2024 40,80028 27,73972 3,99 1,4
Güney (Denizli) 20:02:24 22-12-2024 38,07889 29,07583 4,52 1
Gaziemir (İzmir) 19:58:36 22-12-2024 38,31722 27,19417 4,88 1
Çelikhan (Adıyaman) 19:44:01 22-12-2024 38,08722 38,42722 9,85 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 19:39:43 22-12-2024 38,0975 37,12472 11,8 1,7
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:39:43 22-12-2024 38,1308 37,1325 5,6 1,9
Hassa (Hatay) 18:53:21 22-12-2024 36,69583 36,40889 8,28 1,6
Pütürge (Malatya) 18:36:13 22-12-2024 38,25528 38,77833 5,65 1
Menteşe (Muğla) 18:29:48 22-12-2024 37,23139 28,75389 7,65 1,4
BEYAGAC (DENIZLI) 18:29:46 22-12-2024 37,1562 28,8455 11,1 1,6
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [38.73 km] Söke (Aydın) 18:16:41 22-12-2024 37,71083 26,755 8,57 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 17:55:52 22-12-2024 38,05472 36,63556 7,03 1,2
Doğanşehir (Malatya) 17:46:00 22-12-2024 38,21028 37,89778 5,69 1
Andırın (Kahramanmaraş) 17:10:59 22-12-2024 37,55833 36,28528 22,94 0,9
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 17:10:55 22-12-2024 37,8288 36,2633 16 1,5
Hani (Diyarbakır) 16:56:26 22-12-2024 38,52028 40,3625 7,02 2,2
YELKAYA-GENC (BINGOL) 16:56:25 22-12-2024 38,563 40,4 7,5 2,8
Yeşilyurt (Malatya) 16:30:29 22-12-2024 38,23028 38,29028 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 16:11:20 22-12-2024 37,86222 36,45639 7 2
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 16:11:20 22-12-2024 37,8363 36,4532 8,9 2
Sivrice (Elazığ) 15:57:52 22-12-2024 38,41528 39,23333 7 1,6
DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) 15:57:52 22-12-2024 38,4443 39,2727 5,8 1,8
Marmara Denizi - [16.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:08:13 22-12-2024 40,81833 27,95222 7 3,5
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 15:08:12 22-12-2024 40,8417 27,9512 8,1 3,6
Akdeniz 14:53:12 22-12-2024 34,62556 25,60639 9,08 4,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 14:53:06 22-12-2024 34,2837 25,1728 10,4 3,9
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 14:28:20 22-12-2024 38,3102 38,8427 8,1 1,7
Pütürge (Malatya) 14:28:19 22-12-2024 38,27056 38,80194 7,06 1,9
Kozan (Adana) 13:55:59 22-12-2024 37,79944 35,63694 7 1,6
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 13:55:59 22-12-2024 37,7478 35,5892 5,4 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 13:47:26 22-12-2024 38,11028 37,21167 13,28 1,7
CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:47:24 22-12-2024 38,238 37,2573 20,8 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:15:52 22-12-2024 39,47111 28,15056 7,15 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 13:01:08 22-12-2024 37,93583 36,29194 7 2,4
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:01:06 22-12-2024 37,9562 36,3317 2,1 2,3
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:21 22-12-2024 39,47278 28,15861 7,03 1,9
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:21 22-12-2024 39,4945 28,1363 8,2 2,1
Menemen (İzmir) 12:46:34 22-12-2024 38,55833 26,9 7,07 1,8
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 12:46:34 22-12-2024 38,512 26,869 5,4 2,1
Ilgaz (Çankırı) 12:42:43 22-12-2024 40,79972 33,60556 6,99 3,1
AHLATKOY-(CANKIRI) 12:42:43 22-12-2024 40,7682 33,6147 3,6 3,2
Kovancılar (Elazığ) 12:07:36 22-12-2024 38,75472 39,99917 14,44 2,5
SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) 12:07:36 22-12-2024 38,7725 40,0195 9,6 2,6
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 12:02:40 22-12-2024 37,1067 27,8708 0 1,8
Akdeniz - [28.31 km] Seydikemer (Muğla) 11:54:35 22-12-2024 36,25056 28,95083 7,12 2,2
AKDENIZ 11:54:34 22-12-2024 36,2465 28,947 14 2,3
Kozan (Adana) 11:16:40 22-12-2024 37,63417 35,91889 20,56 1,8
YANALERIK-KOZAN (ADANA) 11:16:38 22-12-2024 37,6715 35,7473 1,6 1,7
Kozan (Adana) 11:03:34 22-12-2024 37,65944 35,86972 7 2,3
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 11:03:33 22-12-2024 37,6388 35,9248 4,1 2,3
Karakoçan (Elazığ) 10:40:43 22-12-2024 39,01861 40,19861 6,42 1,6
SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG) 10:40:41 22-12-2024 39,079 40,1278 6,6 2
Pamukkale (Denizli) 10:13:12 22-12-2024 38,0525 29,03556 7 1
Sincik (Adıyaman) 10:12:31 22-12-2024 38,13917 38,45917 7 1,3
Ege Denizi - [39.85 km] Datça (Muğla) 09:55:53 22-12-2024 36,68111 27,00167 69,61 1,5
AKDENIZ 09:55:50 22-12-2024 36,0032 27,1865 10,5 1,9
Pütürge (Malatya) 09:32:56 22-12-2024 38,23972 38,67722 7,09 1,8
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 09:32:53 22-12-2024 38,184 38,5862 13,4 1,8
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 08:50:13 22-12-2024 38,1048 38,4475 8,6 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 08:50:12 22-12-2024 38,09222 38,40806 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:45:33 22-12-2024 37,80361 36,54333 6,98 2,7
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 08:45:32 22-12-2024 37,8167 36,5322 5 2,6
Kırıkhan (Hatay) 08:09:17 22-12-2024 36,40111 36,28861 7,05 2,6
OVAKENT-(HATAY) 08:09:17 22-12-2024 36,3898 36,2658 5,6 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:53:10 22-12-2024 38,08667 37,56361 7,04 1,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:53:03 22-12-2024 38,0862 37,0153 27,4 1,4
Koçarlı (Aydın) 07:50:31 22-12-2024 37,7325 27,60694 6,92 1,5
ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) 07:50:30 22-12-2024 37,6838 27,636 11,9 1,8
Akhisar (Manisa) 07:03:10 22-12-2024 39,03889 28,03944 7,01 1,5
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 07:03:09 22-12-2024 39,0673 28,0442 5,2 1,4
Doğanşehir (Malatya) 05:55:41 22-12-2024 38,07278 37,85917 6,13 0,8
Akdeniz - [04.87 km] Yayladağı (Hatay) 05:45:54 22-12-2024 35,97083 35,90417 6,37 1,3
Akçadağ (Malatya) 05:28:39 22-12-2024 38,27194 37,77583 9,18 1,2
Kale (Malatya) 05:23:58 22-12-2024 38,39222 38,85722 6,99 0,9
Yalvaç (Isparta) 05:22:56 22-12-2024 38,32444 31,145 6,93 0,9
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