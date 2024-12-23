Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
23 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)
|04:17:07 23-12-2024
|38,6025
|38,0028
|8,4
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:02:42 23-12-2024
|37,94278
|36,61028
|7
|1,5
|OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|04:01:50 23-12-2024
|37,3722
|36,9563
|6,8
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:58:34 23-12-2024
|38,09833
|38,45361
|7,55
|1,9
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:58:33 23-12-2024
|38,1187
|38,461
|5
|1,9
|Kale (Malatya)
|03:56:48 23-12-2024
|38,34944
|38,76778
|10,32
|1,2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|03:54:44 23-12-2024
|38,537
|28,2495
|8,1
|1,6
|Ege Denizi - [76.24 km] Datça (Muğla)
|03:44:08 23-12-2024
|36,08694
|27,05028
|12,58
|1,9
|KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)
|03:39:43 23-12-2024
|38,3278
|37,7457
|16,4
|1,5
|Ege Denizi - [14.18 km] Çeşme (İzmir)
|03:30:58 23-12-2024
|38,15889
|26,20417
|10,25
|1,5
|HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS)
|03:09:37 23-12-2024
|37,4982
|36,8923
|5,4
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03:09:36 23-12-2024
|37,49889
|36,85306
|7,48
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|03:07:04 23-12-2024
|38,13472
|38,54056
|7
|1
|Saray (Van)
|03:03:18 23-12-2024
|38,56417
|44,24111
|7,35
|1
|Maden (Elazığ)
|02:51:04 23-12-2024
|38,48889
|39,64639
|9,43
|1,3
|Urla (İzmir)
|02:37:13 23-12-2024
|38,21667
|26,72389
|10,91
|1,4
|İpekyolu (Van)
|02:23:56 23-12-2024
|38,59361
|43,78389
|10,79
|1,2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:21:06 23-12-2024
|38,14333
|36,85417
|6,89
|1,4
|Shirak (Ermenistan) - [33.83 km] Akyaka (Kars)
|02:18:25 23-12-2024
|41,04
|44,00722
|7
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.57 km] Menderes (İzmir)
|01:56:13 23-12-2024
|37,92167
|26,98778
|6,27
|1,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.89 km] Payas (Hatay)
|01:40:15 23-12-2024
|36,76139
|36,07361
|7,6
|2,1
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|01:40:14 23-12-2024
|36,7642
|36,0015
|8,6
|2,1
|Kale (Malatya)
|01:37:48 23-12-2024
|38,32806
|38,79472
|8,39
|2,4
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|01:37:47 23-12-2024
|38,3545
|38,7858
|4,2
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|01:35:32 23-12-2024
|38,1975
|38,61806
|7,01
|1,3
|Salihli (Manisa)
|01:33:59 23-12-2024
|38,51083
|28,22361
|6,89
|0,8
|Köprüköy (Erzurum)
|01:33:12 23-12-2024
|39,79611
|41,74222
|5,79
|2,1
|Köprüköy (Erzurum)
|01:24:57 23-12-2024
|39,79972
|41,75056
|24,68
|2,8
|EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)
|01:24:57 23-12-2024
|39,7833
|41,782
|5
|2,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:17:06 23-12-2024
|38,05472
|36,62306
|7
|1,1
|Salihli (Manisa)
|01:15:55 23-12-2024
|38,52111
|28,26083
|10,01
|1,7
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|01:15:55 23-12-2024
|38,5097
|28,2342
|7,2
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|00:55:09 23-12-2024
|38,17556
|38,4475
|6,98
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:29:07 23-12-2024
|38,49028
|37,17583
|6,39
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:25:40 23-12-2024
|37,32028
|36,77222
|7
|1,1
|Mecitözü (Çorum)
|00:08:23 23-12-2024
|40,60806
|35,41167
|6,98
|1,5
|Ege Denizi - [40.03 km] Karaburun (İzmir)
|00:05:58 23-12-2024
|38,93972
|26,11917
|6,05
|1,4
|Arguvan (Malatya)
|23:43:10 22-12-2024
|38,87222
|38,15611
|7
|1,3
|Ilgaz (Çankırı)
|23:05:26 22-12-2024
|40,80417
|33,60694
|6,99
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|23:01:02 22-12-2024
|38,15222
|37,88778
|7,14
|1,1
|Salihli (Manisa)
|22:39:40 22-12-2024
|38,52139
|28,25667
|7
|1
|Çemişgezek (Tunceli)
|22:28:45 22-12-2024
|39,09222
|38,98833
|7,12
|1,4
|Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
|22:09:56 22-12-2024
|34,86778
|26,38667
|7,03
|4,7
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|22:09:52 22-12-2024
|34,6562
|26,2408
|8,2
|4,9
|Karesi (Balıkesir)
|21:30:39 22-12-2024
|39,68278
|27,91583
|7
|1,1
|Kale (Malatya)
|21:26:10 22-12-2024
|38,35639
|38,8175
|7
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:14:28 22-12-2024
|38,09056
|38,44167
|7,03
|1
|Ege Denizi - [71.60 km] Datça (Muğla)
|21:12:15 22-12-2024
|36,08639
|27,18
|20,63
|2,7
|AKDENIZ
|21:12:13 22-12-2024
|36,1312
|26,9902
|8,1
|2,9
|Gürün (Sivas)
|20:39:05 22-12-2024
|38,80222
|37,35111
|14,65
|2,3
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|20:39:05 22-12-2024
|38,8117
|37,4413
|5
|2,5
|Altınözü (Hatay)
|20:32:24 22-12-2024
|36,10583
|36,29778
|7
|1,8
|Delice (Kırıkkale)
|20:31:54 22-12-2024
|39,98861
|33,96972
|8,1
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|20:18:27 22-12-2024
|39,5175
|38,91972
|4,49
|2,1
|YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN)
|20:18:27 22-12-2024
|39,4998
|38,9343
|3,2
|2,4
|Marmara Denizi - [17.78 km] Marmara (Balıkesir)
|20:02:26 22-12-2024
|40,80028
|27,73972
|3,99
|1,4
|Güney (Denizli)
|20:02:24 22-12-2024
|38,07889
|29,07583
|4,52
|1
|Gaziemir (İzmir)
|19:58:36 22-12-2024
|38,31722
|27,19417
|4,88
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:44:01 22-12-2024
|38,08722
|38,42722
|9,85
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|19:39:43 22-12-2024
|38,0975
|37,12472
|11,8
|1,7
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:39:43 22-12-2024
|38,1308
|37,1325
|5,6
|1,9
|Hassa (Hatay)
|18:53:21 22-12-2024
|36,69583
|36,40889
|8,28
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|18:36:13 22-12-2024
|38,25528
|38,77833
|5,65
|1
|Menteşe (Muğla)
|18:29:48 22-12-2024
|37,23139
|28,75389
|7,65
|1,4
|BEYAGAC (DENIZLI)
|18:29:46 22-12-2024
|37,1562
|28,8455
|11,1
|1,6
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [38.73 km] Söke (Aydın)
|18:16:41 22-12-2024
|37,71083
|26,755
|8,57
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:55:52 22-12-2024
|38,05472
|36,63556
|7,03
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|17:46:00 22-12-2024
|38,21028
|37,89778
|5,69
|1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|17:10:59 22-12-2024
|37,55833
|36,28528
|22,94
|0,9
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|17:10:55 22-12-2024
|37,8288
|36,2633
|16
|1,5
|Hani (Diyarbakır)
|16:56:26 22-12-2024
|38,52028
|40,3625
|7,02
|2,2
|YELKAYA-GENC (BINGOL)
|16:56:25 22-12-2024
|38,563
|40,4
|7,5
|2,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:30:29 22-12-2024
|38,23028
|38,29028
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:11:20 22-12-2024
|37,86222
|36,45639
|7
|2
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|16:11:20 22-12-2024
|37,8363
|36,4532
|8,9
|2
|Sivrice (Elazığ)
|15:57:52 22-12-2024
|38,41528
|39,23333
|7
|1,6
|DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
|15:57:52 22-12-2024
|38,4443
|39,2727
|5,8
|1,8
|Marmara Denizi - [16.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:08:13 22-12-2024
|40,81833
|27,95222
|7
|3,5
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|15:08:12 22-12-2024
|40,8417
|27,9512
|8,1
|3,6
|Akdeniz
|14:53:12 22-12-2024
|34,62556
|25,60639
|9,08
|4,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14:53:06 22-12-2024
|34,2837
|25,1728
|10,4
|3,9
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|14:28:20 22-12-2024
|38,3102
|38,8427
|8,1
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|14:28:19 22-12-2024
|38,27056
|38,80194
|7,06
|1,9
|Kozan (Adana)
|13:55:59 22-12-2024
|37,79944
|35,63694
|7
|1,6
|KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
|13:55:59 22-12-2024
|37,7478
|35,5892
|5,4
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|13:47:26 22-12-2024
|38,11028
|37,21167
|13,28
|1,7
|CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:47:24 22-12-2024
|38,238
|37,2573
|20,8
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:15:52 22-12-2024
|39,47111
|28,15056
|7,15
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:01:08 22-12-2024
|37,93583
|36,29194
|7
|2,4
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:01:06 22-12-2024
|37,9562
|36,3317
|2,1
|2,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:21 22-12-2024
|39,47278
|28,15861
|7,03
|1,9
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:21 22-12-2024
|39,4945
|28,1363
|8,2
|2,1
|Menemen (İzmir)
|12:46:34 22-12-2024
|38,55833
|26,9
|7,07
|1,8
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:46:34 22-12-2024
|38,512
|26,869
|5,4
|2,1
|Ilgaz (Çankırı)
|12:42:43 22-12-2024
|40,79972
|33,60556
|6,99
|3,1
|AHLATKOY-(CANKIRI)
|12:42:43 22-12-2024
|40,7682
|33,6147
|3,6
|3,2
|Kovancılar (Elazığ)
|12:07:36 22-12-2024
|38,75472
|39,99917
|14,44
|2,5
|SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)
|12:07:36 22-12-2024
|38,7725
|40,0195
|9,6
|2,6
|BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
|12:02:40 22-12-2024
|37,1067
|27,8708
|0
|1,8
|Akdeniz - [28.31 km] Seydikemer (Muğla)
|11:54:35 22-12-2024
|36,25056
|28,95083
|7,12
|2,2
|AKDENIZ
|11:54:34 22-12-2024
|36,2465
|28,947
|14
|2,3
|Kozan (Adana)
|11:16:40 22-12-2024
|37,63417
|35,91889
|20,56
|1,8
|YANALERIK-KOZAN (ADANA)
|11:16:38 22-12-2024
|37,6715
|35,7473
|1,6
|1,7
|Kozan (Adana)
|11:03:34 22-12-2024
|37,65944
|35,86972
|7
|2,3
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|11:03:33 22-12-2024
|37,6388
|35,9248
|4,1
|2,3
|Karakoçan (Elazığ)
|10:40:43 22-12-2024
|39,01861
|40,19861
|6,42
|1,6
|SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
|10:40:41 22-12-2024
|39,079
|40,1278
|6,6
|2
|Pamukkale (Denizli)
|10:13:12 22-12-2024
|38,0525
|29,03556
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|10:12:31 22-12-2024
|38,13917
|38,45917
|7
|1,3
|Ege Denizi - [39.85 km] Datça (Muğla)
|09:55:53 22-12-2024
|36,68111
|27,00167
|69,61
|1,5
|AKDENIZ
|09:55:50 22-12-2024
|36,0032
|27,1865
|10,5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|09:32:56 22-12-2024
|38,23972
|38,67722
|7,09
|1,8
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|09:32:53 22-12-2024
|38,184
|38,5862
|13,4
|1,8
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|08:50:13 22-12-2024
|38,1048
|38,4475
|8,6
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:50:12 22-12-2024
|38,09222
|38,40806
|7
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08:45:33 22-12-2024
|37,80361
|36,54333
|6,98
|2,7
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|08:45:32 22-12-2024
|37,8167
|36,5322
|5
|2,6
|Kırıkhan (Hatay)
|08:09:17 22-12-2024
|36,40111
|36,28861
|7,05
|2,6
|OVAKENT-(HATAY)
|08:09:17 22-12-2024
|36,3898
|36,2658
|5,6
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:53:10 22-12-2024
|38,08667
|37,56361
|7,04
|1,2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:53:03 22-12-2024
|38,0862
|37,0153
|27,4
|1,4
|Koçarlı (Aydın)
|07:50:31 22-12-2024
|37,7325
|27,60694
|6,92
|1,5
|ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN)
|07:50:30 22-12-2024
|37,6838
|27,636
|11,9
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|07:03:10 22-12-2024
|39,03889
|28,03944
|7,01
|1,5
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|07:03:09 22-12-2024
|39,0673
|28,0442
|5,2
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|05:55:41 22-12-2024
|38,07278
|37,85917
|6,13
|0,8
|Akdeniz - [04.87 km] Yayladağı (Hatay)
|05:45:54 22-12-2024
|35,97083
|35,90417
|6,37
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|05:28:39 22-12-2024
|38,27194
|37,77583
|9,18
|1,2
|Kale (Malatya)
|05:23:58 22-12-2024
|38,39222
|38,85722
|6,99
|0,9
|Yalvaç (Isparta)
|05:22:56 22-12-2024
|38,32444
|31,145
|6,93
|0,9
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)
|04:17:07 23-12-2024
|38,6025
|38,0028
|8,4
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:02:42 23-12-2024
|37,94278
|36,61028
|7
|1,5
|OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|04:01:50 23-12-2024
|37,3722
|36,9563
|6,8
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:58:34 23-12-2024
|38,09833
|38,45361
|7,55
|1,9
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:58:33 23-12-2024
|38,1187
|38,461
|5
|1,9
|Kale (Malatya)
|03:56:48 23-12-2024
|38,34944
|38,76778
|10,32
|1,2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|03:54:44 23-12-2024
|38,537
|28,2495
|8,1
|1,6
|Ege Denizi - [76.24 km] Datça (Muğla)
|03:44:08 23-12-2024
|36,08694
|27,05028
|12,58
|1,9
|KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)
|03:39:43 23-12-2024
|38,3278
|37,7457
|16,4
|1,5
|Ege Denizi - [14.18 km] Çeşme (İzmir)
|03:30:58 23-12-2024
|38,15889
|26,20417
|10,25
|1,5
|HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS)
|03:09:37 23-12-2024
|37,4982
|36,8923
|5,4
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03:09:36 23-12-2024
|37,49889
|36,85306
|7,48
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|03:07:04 23-12-2024
|38,13472
|38,54056
|7
|1
|Saray (Van)
|03:03:18 23-12-2024
|38,56417
|44,24111
|7,35
|1
|Maden (Elazığ)
|02:51:04 23-12-2024
|38,48889
|39,64639
|9,43
|1,3
|Urla (İzmir)
|02:37:13 23-12-2024
|38,21667
|26,72389
|10,91
|1,4
|İpekyolu (Van)
|02:23:56 23-12-2024
|38,59361
|43,78389
|10,79
|1,2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:21:06 23-12-2024
|38,14333
|36,85417
|6,89
|1,4
|Shirak (Ermenistan) - [33.83 km] Akyaka (Kars)
|02:18:25 23-12-2024
|41,04
|44,00722
|7
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.57 km] Menderes (İzmir)
|01:56:13 23-12-2024
|37,92167
|26,98778
|6,27
|1,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.89 km] Payas (Hatay)
|01:40:15 23-12-2024
|36,76139
|36,07361
|7,6
|2,1
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|01:40:14 23-12-2024
|36,7642
|36,0015
|8,6
|2,1
|Kale (Malatya)
|01:37:48 23-12-2024
|38,32806
|38,79472
|8,39
|2,4
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|01:37:47 23-12-2024
|38,3545
|38,7858
|4,2
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|01:35:32 23-12-2024
|38,1975
|38,61806
|7,01
|1,3
|Salihli (Manisa)
|01:33:59 23-12-2024
|38,51083
|28,22361
|6,89
|0,8
|Köprüköy (Erzurum)
|01:33:12 23-12-2024
|39,79611
|41,74222
|5,79
|2,1
|Köprüköy (Erzurum)
|01:24:57 23-12-2024
|39,79972
|41,75056
|24,68
|2,8
|EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)
|01:24:57 23-12-2024
|39,7833
|41,782
|5
|2,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:17:06 23-12-2024
|38,05472
|36,62306
|7
|1,1
|Salihli (Manisa)
|01:15:55 23-12-2024
|38,52111
|28,26083
|10,01
|1,7
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|01:15:55 23-12-2024
|38,5097
|28,2342
|7,2
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|00:55:09 23-12-2024
|38,17556
|38,4475
|6,98
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:29:07 23-12-2024
|38,49028
|37,17583
|6,39
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:25:40 23-12-2024
|37,32028
|36,77222
|7
|1,1
|Mecitözü (Çorum)
|00:08:23 23-12-2024
|40,60806
|35,41167
|6,98
|1,5
|Ege Denizi - [40.03 km] Karaburun (İzmir)
|00:05:58 23-12-2024
|38,93972
|26,11917
|6,05
|1,4
|Arguvan (Malatya)
|23:43:10 22-12-2024
|38,87222
|38,15611
|7
|1,3
|Ilgaz (Çankırı)
|23:05:26 22-12-2024
|40,80417
|33,60694
|6,99
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|23:01:02 22-12-2024
|38,15222
|37,88778
|7,14
|1,1
|Salihli (Manisa)
|22:39:40 22-12-2024
|38,52139
|28,25667
|7
|1
|Çemişgezek (Tunceli)
|22:28:45 22-12-2024
|39,09222
|38,98833
|7,12
|1,4
|Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
|22:09:56 22-12-2024
|34,86778
|26,38667
|7,03
|4,7
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|22:09:52 22-12-2024
|34,6562
|26,2408
|8,2
|4,9
|Karesi (Balıkesir)
|21:30:39 22-12-2024
|39,68278
|27,91583
|7
|1,1
|Kale (Malatya)
|21:26:10 22-12-2024
|38,35639
|38,8175
|7
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:14:28 22-12-2024
|38,09056
|38,44167
|7,03
|1
|Ege Denizi - [71.60 km] Datça (Muğla)
|21:12:15 22-12-2024
|36,08639
|27,18
|20,63
|2,7
|AKDENIZ
|21:12:13 22-12-2024
|36,1312
|26,9902
|8,1
|2,9
|Gürün (Sivas)
|20:39:05 22-12-2024
|38,80222
|37,35111
|14,65
|2,3
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|20:39:05 22-12-2024
|38,8117
|37,4413
|5
|2,5
|Altınözü (Hatay)
|20:32:24 22-12-2024
|36,10583
|36,29778
|7
|1,8
|Delice (Kırıkkale)
|20:31:54 22-12-2024
|39,98861
|33,96972
|8,1
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|20:18:27 22-12-2024
|39,5175
|38,91972
|4,49
|2,1
|YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN)
|20:18:27 22-12-2024
|39,4998
|38,9343
|3,2
|2,4
|Marmara Denizi - [17.78 km] Marmara (Balıkesir)
|20:02:26 22-12-2024
|40,80028
|27,73972
|3,99
|1,4
|Güney (Denizli)
|20:02:24 22-12-2024
|38,07889
|29,07583
|4,52
|1
|Gaziemir (İzmir)
|19:58:36 22-12-2024
|38,31722
|27,19417
|4,88
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:44:01 22-12-2024
|38,08722
|38,42722
|9,85
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|19:39:43 22-12-2024
|38,0975
|37,12472
|11,8
|1,7
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:39:43 22-12-2024
|38,1308
|37,1325
|5,6
|1,9
|Hassa (Hatay)
|18:53:21 22-12-2024
|36,69583
|36,40889
|8,28
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|18:36:13 22-12-2024
|38,25528
|38,77833
|5,65
|1
|Menteşe (Muğla)
|18:29:48 22-12-2024
|37,23139
|28,75389
|7,65
|1,4
|BEYAGAC (DENIZLI)
|18:29:46 22-12-2024
|37,1562
|28,8455
|11,1
|1,6
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [38.73 km] Söke (Aydın)
|18:16:41 22-12-2024
|37,71083
|26,755
|8,57
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:55:52 22-12-2024
|38,05472
|36,63556
|7,03
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|17:46:00 22-12-2024
|38,21028
|37,89778
|5,69
|1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|17:10:59 22-12-2024
|37,55833
|36,28528
|22,94
|0,9
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|17:10:55 22-12-2024
|37,8288
|36,2633
|16
|1,5
|Hani (Diyarbakır)
|16:56:26 22-12-2024
|38,52028
|40,3625
|7,02
|2,2
|YELKAYA-GENC (BINGOL)
|16:56:25 22-12-2024
|38,563
|40,4
|7,5
|2,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:30:29 22-12-2024
|38,23028
|38,29028
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:11:20 22-12-2024
|37,86222
|36,45639
|7
|2
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|16:11:20 22-12-2024
|37,8363
|36,4532
|8,9
|2
|Sivrice (Elazığ)
|15:57:52 22-12-2024
|38,41528
|39,23333
|7
|1,6
|DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
|15:57:52 22-12-2024
|38,4443
|39,2727
|5,8
|1,8
|Marmara Denizi - [16.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:08:13 22-12-2024
|40,81833
|27,95222
|7
|3,5
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|15:08:12 22-12-2024
|40,8417
|27,9512
|8,1
|3,6
|Akdeniz
|14:53:12 22-12-2024
|34,62556
|25,60639
|9,08
|4,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14:53:06 22-12-2024
|34,2837
|25,1728
|10,4
|3,9
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|14:28:20 22-12-2024
|38,3102
|38,8427
|8,1
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|14:28:19 22-12-2024
|38,27056
|38,80194
|7,06
|1,9
|Kozan (Adana)
|13:55:59 22-12-2024
|37,79944
|35,63694
|7
|1,6
|KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
|13:55:59 22-12-2024
|37,7478
|35,5892
|5,4
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|13:47:26 22-12-2024
|38,11028
|37,21167
|13,28
|1,7
|CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:47:24 22-12-2024
|38,238
|37,2573
|20,8
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:15:52 22-12-2024
|39,47111
|28,15056
|7,15
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:01:08 22-12-2024
|37,93583
|36,29194
|7
|2,4
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:01:06 22-12-2024
|37,9562
|36,3317
|2,1
|2,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:21 22-12-2024
|39,47278
|28,15861
|7,03
|1,9
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:21 22-12-2024
|39,4945
|28,1363
|8,2
|2,1
|Menemen (İzmir)
|12:46:34 22-12-2024
|38,55833
|26,9
|7,07
|1,8
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:46:34 22-12-2024
|38,512
|26,869
|5,4
|2,1
|Ilgaz (Çankırı)
|12:42:43 22-12-2024
|40,79972
|33,60556
|6,99
|3,1
|AHLATKOY-(CANKIRI)
|12:42:43 22-12-2024
|40,7682
|33,6147
|3,6
|3,2
|Kovancılar (Elazığ)
|12:07:36 22-12-2024
|38,75472
|39,99917
|14,44
|2,5
|SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)
|12:07:36 22-12-2024
|38,7725
|40,0195
|9,6
|2,6
|BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
|12:02:40 22-12-2024
|37,1067
|27,8708
|0
|1,8
|Akdeniz - [28.31 km] Seydikemer (Muğla)
|11:54:35 22-12-2024
|36,25056
|28,95083
|7,12
|2,2
|AKDENIZ
|11:54:34 22-12-2024
|36,2465
|28,947
|14
|2,3
|Kozan (Adana)
|11:16:40 22-12-2024
|37,63417
|35,91889
|20,56
|1,8
|YANALERIK-KOZAN (ADANA)
|11:16:38 22-12-2024
|37,6715
|35,7473
|1,6
|1,7
|Kozan (Adana)
|11:03:34 22-12-2024
|37,65944
|35,86972
|7
|2,3
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|11:03:33 22-12-2024
|37,6388
|35,9248
|4,1
|2,3
|Karakoçan (Elazığ)
|10:40:43 22-12-2024
|39,01861
|40,19861
|6,42
|1,6
|SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG)
|10:40:41 22-12-2024
|39,079
|40,1278
|6,6
|2
|Pamukkale (Denizli)
|10:13:12 22-12-2024
|38,0525
|29,03556
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|10:12:31 22-12-2024
|38,13917
|38,45917
|7
|1,3
|Ege Denizi - [39.85 km] Datça (Muğla)
|09:55:53 22-12-2024
|36,68111
|27,00167
|69,61
|1,5
|AKDENIZ
|09:55:50 22-12-2024
|36,0032
|27,1865
|10,5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|09:32:56 22-12-2024
|38,23972
|38,67722
|7,09
|1,8
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|09:32:53 22-12-2024
|38,184
|38,5862
|13,4
|1,8
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|08:50:13 22-12-2024
|38,1048
|38,4475
|8,6
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:50:12 22-12-2024
|38,09222
|38,40806
|7
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08:45:33 22-12-2024
|37,80361
|36,54333
|6,98
|2,7
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|08:45:32 22-12-2024
|37,8167
|36,5322
|5
|2,6
|Kırıkhan (Hatay)
|08:09:17 22-12-2024
|36,40111
|36,28861
|7,05
|2,6
|OVAKENT-(HATAY)
|08:09:17 22-12-2024
|36,3898
|36,2658
|5,6
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:53:10 22-12-2024
|38,08667
|37,56361
|7,04
|1,2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:53:03 22-12-2024
|38,0862
|37,0153
|27,4
|1,4
|Koçarlı (Aydın)
|07:50:31 22-12-2024
|37,7325
|27,60694
|6,92
|1,5
|ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN)
|07:50:30 22-12-2024
|37,6838
|27,636
|11,9
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|07:03:10 22-12-2024
|39,03889
|28,03944
|7,01
|1,5
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|07:03:09 22-12-2024
|39,0673
|28,0442
|5,2
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|05:55:41 22-12-2024
|38,07278
|37,85917
|6,13
|0,8
|Akdeniz - [04.87 km] Yayladağı (Hatay)
|05:45:54 22-12-2024
|35,97083
|35,90417
|6,37
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|05:28:39 22-12-2024
|38,27194
|37,77583
|9,18
|1,2
|Kale (Malatya)
|05:23:58 22-12-2024
|38,39222
|38,85722
|6,99
|0,9
|Yalvaç (Isparta)
|05:22:56 22-12-2024
|38,32444
|31,145
|6,93
|0,9
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