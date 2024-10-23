Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
23 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:52:51 23-10-2024
|38,115
|38,40083
|9,23
|1,7
|Ege Denizi - [53.87 km] Datça (Muğla)
|22:28:27 23-10-2024
|36,33194
|27,04722
|5,56
|1,6
|Çınarcık (Yalova)
|22:27:05 23-10-2024
|40,61083
|29,055
|8,98
|1,3
|Kale (Malatya)
|22:26:46 23-10-2024
|38,37583
|38,75139
|10,74
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:18:58 23-10-2024
|38,08611
|38,3675
|10,03
|1,4
|Hamamözü (Amasya)
|22:13:54 23-10-2024
|40,76667
|35,10833
|7
|1
|Biga (Çanakkale)
|21:53:31 23-10-2024
|40,36833
|27,04056
|10,18
|2,3
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [08.65 km] Eceabat (Çanakkale)
|21:46:00 23-10-2024
|40,39417
|26,2925
|7,37
|1,3
|Merkez (Sivas)
|21:44:12 23-10-2024
|39,65361
|37,37083
|9,08
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|21:35:23 23-10-2024
|38,31139
|27,51389
|4,66
|1,6
|Kozan (Adana)
|21:21:27 23-10-2024
|37,62528
|35,71528
|7
|1,1
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|21:20:49 23-10-2024
|40,13
|33,78806
|7,97
|1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|21:05:56 23-10-2024
|38,01778
|37,05306
|6,95
|3,4
|Akdeniz - [27.90 km] Ortaca (Muğla)
|20:46:11 23-10-2024
|36,46667
|28,65278
|16,22
|1,3
|Kale (Malatya)
|20:37:10 23-10-2024
|38,36778
|38,78944
|11,78
|1,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|20:17:22 23-10-2024
|37,77528
|37,66694
|8,08
|1,1
|Akdeniz - [87.01 km] Marmaris (Muğla)
|20:14:34 23-10-2024
|35,86972
|28,33667
|12,5
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:01:37 23-10-2024
|38,10389
|38,39333
|10,91
|2,7
|Kale (Malatya)
|19:21:04 23-10-2024
|38,32944
|38,78361
|9,45
|2,8
|Cihanbeyli (Konya)
|18:36:44 23-10-2024
|38,79444
|32,46361
|6,99
|1,6
|Hekimhan (Malatya)
|18:34:33 23-10-2024
|38,80111
|37,96667
|12,05
|1,5
|Kale (Malatya)
|18:29:16 23-10-2024
|38,35472
|38,75583
|12,13
|1,4
|Cihanbeyli (Konya)
|18:13:02 23-10-2024
|38,78444
|32,47528
|10,12
|1,5
|Merkez (Bingöl)
|18:00:46 23-10-2024
|39,00306
|40,4875
|7
|1,5
|Aziziye (Erzurum)
|17:28:36 23-10-2024
|39,95306
|40,9575
|7,28
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|17:25:28 23-10-2024
|38,30583
|38,78833
|11,5
|1,8
|Kale (Malatya)
|17:02:58 23-10-2024
|38,33806
|38,76972
|10,72
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|17:00:24 23-10-2024
|38,39056
|38,91917
|7
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|16:57:54 23-10-2024
|38,37972
|38,92861
|7,14
|2,1
|Baskil (Elazığ)
|16:24:40 23-10-2024
|38,52417
|38,81
|7
|1,6
|Keles (Bursa)
|16:15:04 23-10-2024
|39,97
|29,25806
|7
|1
|Merkez (Uşak)
|15:20:15 23-10-2024
|38,68639
|29,22111
|7,07
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|14:51:56 23-10-2024
|38,41083
|39,03417
|6,98
|1,4
|Kale (Malatya)
|14:46:03 23-10-2024
|38,3675
|38,73556
|11,48
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|13:55:07 23-10-2024
|38,41528
|39,02083
|6,93
|1,4
|Torbalı (İzmir)
|13:50:29 23-10-2024
|38,13944
|27,32194
|6,98
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|13:35:26 23-10-2024
|39,66639
|26,55194
|14,27
|3,3
|Ege Denizi - [114.91 km] Datça (Muğla)
|13:28:59 23-10-2024
|35,68361
|27,16944
|15,06
|2
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.58 km] Payas (Hatay)
|13:04:01 23-10-2024
|36,73444
|36,12639
|4,96
|2,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:59:21 23-10-2024
|39,47444
|28,17611
|10,5
|2
|Merkez (Bayburt)
|12:56:12 23-10-2024
|40,1075
|40,58361
|7
|1,2
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|12:51:51 23-10-2024
|39,5175
|34,40389
|7
|1
|Ege Denizi - [72.86 km] Datça (Muğla)
|12:42:24 23-10-2024
|36,04111
|27,36528
|20,18
|2,5
|Niksar (Tokat)
|12:32:45 23-10-2024
|40,59611
|36,70306
|12,39
|2,4
|Selçuklu (Konya)
|12:26:10 23-10-2024
|38,11056
|32,65806
|7
|1
|Kale (Malatya)
|12:24:20 23-10-2024
|38,37
|38,845
|7
|1,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:21:03 23-10-2024
|39,96639
|28,77306
|13,28
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|12:20:24 23-10-2024
|37,76056
|36,11861
|6,98
|2
|Erdemli (Mersin)
|12:14:55 23-10-2024
|36,97694
|34,00889
|7
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|12:10:47 23-10-2024
|38,01833
|37,02944
|6,62
|2,4
|Hekimhan (Malatya)
|11:55:40 23-10-2024
|38,9225
|37,88056
|8,49
|1,5
|Kale (Malatya)
|11:29:14 23-10-2024
|38,35222
|38,80472
|7,1
|1,1
|Marmara Denizi - [06.21 km] Şarköy (Tekirdağ)
|11:24:27 23-10-2024
|40,7525
|27,40722
|12,31
|1,6
|Ege Denizi - [02.09 km] Ezine (Çanakkale)
|11:06:49 23-10-2024
|39,77861
|26,15167
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|10:45:22 23-10-2024
|38,41417
|39,02278
|15,34
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|10:36:33 23-10-2024
|38,3375
|38,80639
|7,17
|1
|Ege Denizi - [17.90 km] Söke (Aydın)
|10:27:35 23-10-2024
|37,63889
|26,97722
|15,86
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:19:32 23-10-2024
|38,34111
|37,4025
|7
|3,5
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:10:40 23-10-2024
|39,9675
|28,78944
|7,02
|1,5
|Kozan (Adana)
|10:04:55 23-10-2024
|37,68694
|35,60889
|7
|2
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|09:55:28 23-10-2024
|37,68694
|37,30083
|7
|0,9
|Akdeniz - [06.82 km] Marmaris (Muğla)
|09:46:24 23-10-2024
|36,57111
|28,12028
|57,51
|1,8
|Ege Denizi - [37.61 km] Söke (Aydın)
|09:37:02 23-10-2024
|37,65639
|26,755
|6,94
|2,2
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|09:28:47 23-10-2024
|39,20222
|33,22139
|6,99
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:14:52 23-10-2024
|37,50278
|37,03833
|7
|1,8
|Kale (Malatya)
|09:11:38 23-10-2024
|38,38944
|38,85444
|7
|0,8
|Kale (Malatya)
|08:09:03 23-10-2024
|38,35222
|38,85417
|6,97
|1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|07:44:04 23-10-2024
|38,15167
|36,85472
|7
|1,5
|Feke (Adana)
|07:20:34 23-10-2024
|37,81083
|35,67472
|7
|1,5
|Yığılca (Düzce)
|06:34:10 23-10-2024
|40,8225
|31,41778
|7
|1
|Kınık (İzmir)
|06:11:02 23-10-2024
|39,02639
|27,48694
|6,97
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|05:45:20 23-10-2024
|38,26639
|37,76583
|14,33
|1,6
|Kale (Malatya)
|05:22:46 23-10-2024
|38,36806
|38,87889
|7
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|05:16:13 23-10-2024
|38,85194
|27,83194
|6,99
|1,6
|Ege Denizi - [69.08 km] Datça (Muğla)
|05:13:37 23-10-2024
|36,075
|27,37056
|7,47
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:07:32 23-10-2024
|37,39139
|37,09306
|10,51
|1,9
|Kale (Malatya)
|04:40:10 23-10-2024
|38,35111
|38,73444
|10,43
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:21:55 23-10-2024
|37,17694
|36,83694
|7,11
|1,7
|Ege Denizi - [46.51 km] Söke (Aydın)
|04:09:05 23-10-2024
|37,49722
|26,675
|5,67
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|03:58:32 23-10-2024
|38,13778
|38,58278
|7
|0,9
|Merkez (Isparta)
|03:53:25 23-10-2024
|37,74056
|30,67111
|7,01
|1,5
|Ege Denizi - [34.82 km] Bodrum (Muğla)
|03:45:05 23-10-2024
|36,98361
|26,86833
|35
|1,9
|Merkez (Sivas)
|03:18:51 23-10-2024
|39,65417
|37,37167
|6,99
|1,6
|Ege Denizi - [72.99 km] Datça (Muğla)
|02:04:29 23-10-2024
|36,04111
|27,35222
|6,81
|1,6
|Merkez (Sivas)
|01:53:14 23-10-2024
|39,66667
|37,36222
|6,63
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.07 km] Menderes (İzmir)
|01:43:10 23-10-2024
|37,86278
|27,01139
|7
|0,9
|Ege Denizi - [78.10 km] Datça (Muğla)
|01:41:17 23-10-2024
|35,99083
|27,42389
|7,23
|2
|Merkez (Sivas)
|01:10:40 23-10-2024
|39,66806
|37,36139
|6,94
|2,5
|Niksar (Tokat)
|01:09:41 23-10-2024
|40,5925
|36,70861
|8,86
|1,7
|Ege Denizi - [74.38 km] Datça (Muğla)
|00:50:08 23-10-2024
|36,02583
|27,38833
|16,36
|2,6
|Ege Denizi - [75.91 km] Datça (Muğla)
|00:28:49 23-10-2024
|36,01611
|27,3375
|8,44
|2,5
|Ege Denizi - [73.03 km] Datça (Muğla)
|00:22:46 23-10-2024
|36,03778
|27,39167
|18,89
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|00:06:18 23-10-2024
|38,26722
|37,75944
|8,15
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|00:04:38 23-10-2024
|38,42306
|39,29611
|7,03
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:55:20 22-10-2024
|37,87972
|36,58611
|6,86
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|22:52:51 23-10-2024
|38,1655
|38,3817
|5,6
|1,6
|KALE (MALATYA)
|22:26:46 23-10-2024
|38,4035
|38,7717
|5
|1,6
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|22:18:56 23-10-2024
|38,121
|38,351
|5,5
|1,3
|AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)
|21:53:31 23-10-2024
|40,3578
|27,0525
|15,8
|2,8
|OSMANLAR-BAYINDIR (IZMIR)
|21:35:23 23-10-2024
|38,3063
|27,5735
|16,1
|1,7
|KUYTUCAK-KOZAN (ADANA)
|21:21:26 23-10-2024
|37,5708
|35,7095
|2
|1,2
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|21:05:55 23-10-2024
|38,0355
|37,0762
|5
|3,4
|AKDENIZ
|20:46:11 23-10-2024
|36,5238
|28,6665
|20,1
|1,4
|AKDENIZ
|20:14:33 23-10-2024
|35,742
|28,266
|27,6
|1,9
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|20:01:36 23-10-2024
|38,1488
|38,4035
|5
|2,7
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|19:21:04 23-10-2024
|38,3483
|38,7717
|3,6
|2,6
|KADIOGLU-SARAYONU (KONYA)
|18:36:44 23-10-2024
|38,7982
|32,5077
|5
|1,7
|IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|18:34:33 23-10-2024
|38,7408
|37,966
|14,1
|1,5
|KIZILOREN-MERAM (KONYA)
|18:28:40 23-10-2024
|37,9032
|32,1505
|5
|0,9
|KADIOGLU-SARAYONU (KONYA)
|18:13:01 23-10-2024
|38,7688
|32,4853
|13,9
|1,8
|CICEKDERE-(BINGOL)
|18:00:45 23-10-2024
|38,9827
|40,4752
|3,5
|1,8
|ODAYERI-EYUP (ISTANBUL)
|17:47:36 23-10-2024
|41,2383
|28,8498
|0
|1
|ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM)
|17:28:35 23-10-2024
|39,9112
|40,9612
|5,6
|2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|17:25:29 23-10-2024
|38,3577
|38,7932
|7,3
|1,8
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|17:00:24 23-10-2024
|38,4065
|38,9408
|8,1
|1,8
|ORTACALI-(ELAZIG)
|16:57:54 23-10-2024
|38,4508
|38,9893
|8,9
|2,2
|UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|16:24:38 23-10-2024
|38,3402
|38,891
|22
|1,6
|YUKARIKAYABASI-PERTEK (TUNCELI)
|14:51:49 23-10-2024
|38,8187
|39,4787
|5
|1,4
|KOZLUK-KALE (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.23 14:46:04)
|14:46:03 23-10-2024
|38,3713
|38,7972
|13,8
|1,5
|KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|13:35:26 23-10-2024
|39,6568
|26,5408
|14,6
|3,6
|AKDENIZ
|13:29:00 23-10-2024
|35,7593
|27,0073
|27,3
|2,4
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|13:04:02 23-10-2024
|36,7223
|36,0943
|5,3
|2,7
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:59:20 23-10-2024
|39,4643
|28,1698
|5,5
|1,9
|UZUNCAM-EMET (KUTAHYA)
|12:57:55 23-10-2024
|39,3022
|29,3627
|0
|1,5
|AKDENIZ
|12:42:25 23-10-2024
|36,0852
|27,4143
|5
|2,7
|CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)
|12:35:46 23-10-2024
|37,2423
|27,969
|0
|1,6
|SORKUN-NIKSAR (TOKAT)
|12:32:45 23-10-2024
|40,5908
|36,707
|5,3
|2,9
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|12:20:24 23-10-2024
|37,7627
|36,093
|9,4
|1,9
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|12:10:47 23-10-2024
|38,0413
|37,1055
|5
|2,4
|TEKAGAC-BESNI (ADIYAMAN)
|11:55:24 23-10-2024
|37,6168
|38,0518
|5,2
|1,6
|UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)
|11:24:27 23-10-2024
|40,786
|27,394
|12
|1,7
|DALYAN-EZINE (CANAKKALE)
|11:06:47 23-10-2024
|39,7808
|26,1163
|16,1
|1,5
|GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)
|10:45:22 23-10-2024
|38,4378
|39,0482
|13,6
|1,8
|KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10:30:03 23-10-2024
|38,2993
|37,422
|5,4
|1,7
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|10:27:36 23-10-2024
|37,64
|26,9523
|3,9
|2,2
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.10.23 10:19:31)
|10:19:31 23-10-2024
|38,3305
|37,4835
|5
|3,7
|VELICANLI-KOZAN (ADANA)
|10:04:56 23-10-2024
|37,6732
|35,6877
|10,7
|2
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|09:46:27 23-10-2024
|36,6195
|28,0547
|24,2
|2
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|09:37:02 23-10-2024
|37,5823
|26,6782
|6,5
|2,4
|CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
|09:14:52 23-10-2024
|37,4968
|37,0575
|5
|1,7
|ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:44:04 23-10-2024
|38,0918
|36,878
|5
|1,4
|KIRIK-YIGILCA (DUZCE)
|06:34:09 23-10-2024
|40,8502
|31,4255
|9,1
|1,3
|RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)
|05:16:12 23-10-2024
|38,8708
|27,8025
|7,5
|1,5
|AKDENIZ
|05:13:35 23-10-2024
|35,9803
|27,286
|5,3
|2
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|05:12:00 23-10-2024
|34,8432
|25,0292
|16,9
|3,3
|DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|05:07:32 23-10-2024
|37,4025
|37,109
|5,7
|1,8
|NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
|04:21:55 23-10-2024
|37,2252
|36,8812
|5,4
|1,4
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|04:09:04 23-10-2024
|37,443
|26,7427
|16,4
|1,5
|SAVKOY-(ISPARTA)
|03:53:24 23-10-2024
|37,779
|30,6803
|5,7
|1,7
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|03:47:15 23-10-2024
|34,8635
|24,8895
|5
|2,5
|AKDENIZ
|03:45:08 23-10-2024
|35,9852
|27,2735
|5,3
|1,8
|AKPINAR-(SIVAS)
|03:18:51 23-10-2024
|39,6958
|37,3655
|6,6
|1,7
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|02:04:30 23-10-2024
|36,176
|27,3385
|5,3
|1,9
|AKPINAR-(SIVAS)
|01:53:14 23-10-2024
|39,7208
|37,3868
|4,3
|1,8
|AKDENIZ
|01:41:16 23-10-2024
|35,9952
|27,2807
|5,4
|2,4
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|01:32:51 23-10-2024
|37,0482
|28,507
|16
|1,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|01:31:05 23-10-2024
|34,8468
|25,015
|8,8
|3,4
|ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)
|01:10:39 23-10-2024
|39,745
|37,4177
|5,4
|2,5
|OCAKBASI-ERBAA (TOKAT)
|01:09:40 23-10-2024
|40,5982
|36,6907
|5,5
|2
|AKDENIZ
|00:50:05 23-10-2024
|35,9917
|27,18
|9
|2,9
|AKDENIZ
|00:28:47 23-10-2024
|36,0185
|27,281
|5,4
|2,7
|AKDENIZ
|00:22:44 23-10-2024
|36,0072
|27,221
|8,4
|2,7
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|00:06:16 23-10-2024
|38,2585
|37,788
|8,4
|1,6
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|00:04:37 23-10-2024
|38,4533
|39,2615
|5
|1,9
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