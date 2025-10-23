Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
23 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yahyalı (Kayseri)
|16:11:22 23-10-2025
|37,94417
|35,44222
|7
|1,1
|Gördes (Manisa)
|15:54:01 23-10-2025
|39,06806
|28,26806
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:53:59 23-10-2025
|39,1658
|28,1938
|9
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:44:42 23-10-2025
|39,43639
|29,07556
|7
|1,4
|Eşme (Uşak)
|15:31:46 23-10-2025
|38,47778
|29,1225
|7
|0,8
|Palu (Elazığ)
|15:08:07 23-10-2025
|38,64306
|40,03306
|11,75
|1,9
|Doğanhisar (Konya)
|14:59:17 23-10-2025
|38,05222
|31,6825
|12,49
|1,2
|KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
|14:53:29 23-10-2025
|38,2245
|38,6743
|7,5
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|14:48:57 23-10-2025
|39,55444
|26,15361
|10,57
|1,6
|KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|14:48:56 23-10-2025
|39,5018
|26,1215
|14
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:50:09 23-10-2025
|39,2462
|29,0403
|8,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:50:08 23-10-2025
|39,25972
|29,00611
|11,62
|1,8
|KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA)
|13:46:34 23-10-2025
|38,8793
|27,88
|14,1
|1,2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:40:36 23-10-2025
|39,12139
|26,09361
|7,01
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|13:16:06 23-10-2025
|39,2862
|28,994
|4,8
|0,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:13:20 23-10-2025
|39,234
|29,0303
|4,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|13:13:20 23-10-2025
|39,23972
|29,00222
|7
|1,4
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|13:11:18 23-10-2025
|40,17417
|33,93222
|7
|1,2
|KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA)
|13:03:17 23-10-2025
|38,8755
|27,8595
|2,3
|0,9
|Eşme (Uşak)
|12:59:14 23-10-2025
|38,46306
|29,05306
|7
|0,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:37:53 23-10-2025
|38,29556
|38,10472
|7
|1
|EVCILER-SOMA (MANISA)
|12:34:57 23-10-2025
|39,2612
|27,6857
|0
|1,6
|Soma (Manisa)
|12:34:57 23-10-2025
|39,22806
|27,68917
|7,04
|1,4
|Güney (Denizli)
|12:24:48 23-10-2025
|38,17194
|29,09083
|7
|1,3
|Alaşehir (Manisa)
|12:17:04 23-10-2025
|38,50583
|28,45639
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:14:04 23-10-2025
|39,24667
|28,10472
|8,2
|1,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:14:04 23-10-2025
|39,2448
|28,1012
|12,2
|1,4
|Yahşihan (Kırıkkale)
|12:10:53 23-10-2025
|39,91639
|33,36722
|7
|1
|Emet (Kütahya)
|12:09:31 23-10-2025
|39,37056
|29,28111
|0,69
|1
|Delice (Kırıkkale)
|12:06:25 23-10-2025
|39,87444
|34,04
|7
|1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:04:00 23-10-2025
|38,1215
|36,5918
|4,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:03:21 23-10-2025
|39,235
|29,02417
|11,17
|1,6
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|12:03:18 23-10-2025
|39,2663
|28,8057
|17,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:44:24 23-10-2025
|39,2075
|28,17472
|5,66
|1,5
|Alaşehir (Manisa)
|11:35:34 23-10-2025
|38,45694
|28,545
|9,88
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:34:31 23-10-2025
|39,13667
|28,96944
|7,15
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:34:29 23-10-2025
|39,2427
|29,0462
|11,4
|1,3
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|11:24:26 23-10-2025
|39,0823
|28,1097
|16,9
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:22:03 23-10-2025
|39,212
|29,0127
|4,6
|0,9
|KARAAGAC-GORDES (MANISA)
|11:01:02 23-10-2025
|38,8865
|28,1877
|4,4
|1,4
|Gördes (Manisa)
|11:01:01 23-10-2025
|38,96083
|28,19444
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|11:00:19 23-10-2025
|39,2475
|28,98944
|9,83
|1,9
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:00:18 23-10-2025
|39,2768
|28,9385
|11,1
|2
|Simav (Kütahya)
|10:42:25 23-10-2025
|39,23444
|28,99972
|11,99
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:42:25 23-10-2025
|39,211
|29,0187
|14,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:14 23-10-2025
|39,22056
|28,15056
|8,07
|1
|Karasu (Sakarya)
|10:24:58 23-10-2025
|41,10833
|30,51083
|7
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:08:04 23-10-2025
|39,2047
|28,9855
|13,6
|0,4
|Hassa (Hatay)
|10:04:29 23-10-2025
|36,85556
|36,55667
|6,71
|1,8
|KORUHUYUGU-HASSA (HATAY)
|10:04:28 23-10-2025
|36,8322
|36,5527
|4,2
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:55:45 23-10-2025
|39,2397
|29,0407
|5,2
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:50:34 23-10-2025
|39,14306
|28,96972
|6,75
|0,8
|Simav (Kütahya)
|09:48:08 23-10-2025
|39,19667
|28,99639
|10,85
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:48:07 23-10-2025
|39,2522
|29,0427
|11,3
|1,4
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:27:38 23-10-2025
|39,2293
|28,9192
|4,8
|1,6
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|08:50:23 23-10-2025
|38,5885
|28,2848
|16,8
|0,9
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|08:49:01 23-10-2025
|38,557
|28,2607
|17
|1,2
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|08:47:10 23-10-2025
|38,9648
|28,0008
|18
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:44:05 23-10-2025
|39,1947
|28,1323
|9,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:04 23-10-2025
|39,20611
|28,08417
|11,91
|1,7
|SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
|08:13:50 23-10-2025
|38,7923
|27,8085
|8,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:13:26 23-10-2025
|39,27917
|28,11222
|7,01
|1,8
|ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:13:26 23-10-2025
|39,3108
|28,0955
|22,2
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:55:36 23-10-2025
|38,09472
|38,43417
|7,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:34:20 23-10-2025
|39,21917
|28,14417
|8,7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:34:19 23-10-2025
|39,1793
|28,0965
|16,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:42 23-10-2025
|39,12278
|28,23778
|7
|1,3
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|06:51:38 23-10-2025
|40,6948
|27,4822
|5,9
|1,7
|Marmara Denizi - [11.01 km] Marmara (Balıkesir)
|06:51:37 23-10-2025
|40,70833
|27,49389
|15,58
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:22 23-10-2025
|39,16694
|28,19139
|7
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:58:20 23-10-2025
|39,2037
|27,9893
|11,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:58:19 23-10-2025
|39,22639
|28,00333
|6,01
|1,9
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.10 km] Payas (Hatay)
|05:50:31 23-10-2025
|36,74306
|36,1175
|5,43
|1,7
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|05:50:30 23-10-2025
|36,725
|36,0483
|5
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.21 km] Payas (Hatay)
|05:46:37 23-10-2025
|36,71722
|36,11583
|10,86
|1,7
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|05:46:37 23-10-2025
|36,7113
|36,0823
|7,6
|1,7
|Silifke (Mersin)
|05:43:21 23-10-2025
|36,34722
|34,02389
|12,6
|2,7
|ATAYURT-SILIFKE (MERSIN)
|05:43:20 23-10-2025
|36,4052
|33,9922
|18,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:02 23-10-2025
|39,2375
|27,98694
|7
|1,2
|CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA)
|05:33:02 23-10-2025
|39,1662
|27,9067
|9,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:49:26 23-10-2025
|39,19306
|28,21972
|4,93
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:49:26 23-10-2025
|39,1668
|28,1645
|11,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:25:55 23-10-2025
|39,22583
|28,16556
|6,12
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:21:53 23-10-2025
|39,20778
|28,10667
|6,95
|1,1
|Simav (Kütahya)
|04:10:43 23-10-2025
|39,23806
|29,015
|8,86
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:10:43 23-10-2025
|39,2247
|29,053
|11,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:49:01 23-10-2025
|39,22667
|27,99778
|7,05
|2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|03:49:00 23-10-2025
|39,2353
|27,9803
|11,5
|2,5
|Akhisar (Manisa)
|03:47:07 23-10-2025
|39,2075
|27,97639
|7,05
|1,7
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|03:47:07 23-10-2025
|39,2077
|27,9502
|9,1
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|03:22:21 23-10-2025
|38,27222
|37,71889
|7,04
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|03:16:19 23-10-2025
|37,09167
|28,60111
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:05:56 23-10-2025
|39,13
|28,17444
|7
|1
|Ege Denizi - [14.84 km] Karaburun (İzmir)
|02:54:53 23-10-2025
|38,76333
|26,59417
|7,09
|1,8
|EGE DENIZI
|02:54:52 23-10-2025
|38,7488
|26,545
|4
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|02:34:07 23-10-2025
|37,95722
|29,1575
|7,15
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:32:39 23-10-2025
|39,23056
|28,00694
|6,99
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:32:39 23-10-2025
|39,2285
|28,0092
|12
|1,9
|Tuşba (Van)
|02:28:41 23-10-2025
|38,75722
|43,3225
|7,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|02:12:59 23-10-2025
|39,24639
|28,96833
|7,04
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:12:59 23-10-2025
|39,2237
|29,005
|11,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:11:43 23-10-2025
|39,24028
|28,13861
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:11:43 23-10-2025
|39,214
|28,1022
|13,3
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:09:12 23-10-2025
|37,61778
|37,16889
|6,93
|1,8
|KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)
|02:09:12 23-10-2025
|37,6057
|37,1888
|5,4
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:00:30 23-10-2025
|38,20361
|37,2675
|6,99
|1,2
|SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:00:27 23-10-2025
|38,2402
|37,307
|5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|01:52:56 23-10-2025
|39,24028
|28,93361
|6,96
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:52:56 23-10-2025
|39,2385
|28,9665
|11,2
|1,6
|Merkez (Bingöl)
|01:47:41 23-10-2025
|39,03833
|40,45694
|7,05
|1,7
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|01:47:41 23-10-2025
|39,044
|40,4255
|9,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|01:46:36 23-10-2025
|39,26972
|28,93444
|7,05
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:46:35 23-10-2025
|39,2623
|28,9545
|9,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:42:11 23-10-2025
|39,14778
|28,13361
|7,01
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:42:10 23-10-2025
|39,1437
|28,1407
|8,1
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.97 km] Seferihisar (İzmir)
|01:35:40 23-10-2025
|37,91944
|26,91833
|7,06
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:35:39 23-10-2025
|37,905
|26,929
|11,8
|1,9
|Ula (Muğla)
|01:31:28 23-10-2025
|37,10167
|28,46778
|7,01
|1,2
|ULA (MUGLA)
|01:31:27 23-10-2025
|37,1018
|28,4357
|9,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:26:06 23-10-2025
|39,14972
|28,22528
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:26:06 23-10-2025
|39,1462
|28,2015
|16
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:22:48 23-10-2025
|39,2
|28,15361
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:22:48 23-10-2025
|39,2118
|28,1482
|7,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|01:20:31 23-10-2025
|39,23556
|28,95528
|7,06
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:41 23-10-2025
|39,22583
|28,15889
|7,4
|1,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:03:41 23-10-2025
|39,2175
|28,1243
|8,5
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:58:19 23-10-2025
|39,2322
|29,0138
|9,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|00:49:11 23-10-2025
|39,23778
|29,0175
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:49:10 23-10-2025
|39,2308
|28,9533
|3,9
|1,5
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|00:47:36 23-10-2025
|39,0328
|28,099
|19,9
|1
|Simav (Kütahya)
|00:40:24 23-10-2025
|39,24361
|28,98944
|8,87
|0,8
|Simav (Kütahya)
|00:38:10 23-10-2025
|39,23528
|28,98611
|8,65
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:38:10 23-10-2025
|39,2405
|29,0057
|10,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:35:43 23-10-2025
|39,12583
|28,23278
|7,08
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:35:41 23-10-2025
|39,1747
|28,1458
|9,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:01:22 23-10-2025
|39,17333
|28,15222
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:01:22 23-10-2025
|39,1635
|28,157
|10
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:00:27 23-10-2025
|39,18222
|28,14222
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:00:26 23-10-2025
|39,175
|28,1507
|11,8
|1,5
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [22.19 km] Başkale (Van)
|23:58:53 22-10-2025
|38,43333
|44,65694
|6,07
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:58:05 22-10-2025
|39,19611
|28,17083
|5,21
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:58:05 22-10-2025
|39,185
|28,1547
|9,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:51:12 22-10-2025
|39,22
|28,14028
|7,04
|0,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:51:12 22-10-2025
|39,2223
|28,0692
|7,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:48:30 22-10-2025
|39,19278
|28,14333
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:48:30 22-10-2025
|39,1767
|28,1468
|10
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:41:00 22-10-2025
|39,26056
|28,09222
|7
|0,8
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:40:53 22-10-2025
|36,9813
|27,643
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:33:32 22-10-2025
|39,23889
|28,98972
|11,43
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:33:31 22-10-2025
|39,2068
|29,0193
|14
|1,6
|Çerkeş (Çankırı)
|23:26:54 22-10-2025
|40,94278
|33,0375
|15,03
|1,4
|CAKMAK-CERKES (CANKIRI)
|23:26:53 22-10-2025
|40,9748
|33,0223
|9,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|23:06:50 22-10-2025
|39,23694
|29,02667
|11,36
|0,9
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|23:06:49 22-10-2025
|39,2
|29,0587
|12,4
|1,3
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:55:41 22-10-2025
|38,1277
|36,8658
|6,4
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|22:54:57 22-10-2025
|38,15611
|38,5525
|7,01
|1,3
|ULUKOY-(MALATYA)
|22:54:55 22-10-2025
|38,1913
|38,5555
|22,5
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:54:04 22-10-2025
|36,9755
|27,6858
|8,8
|2,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.49 km] Bodrum (Muğla)
|22:54:03 22-10-2025
|36,97361
|27,70528
|13,19
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|22:48:15 22-10-2025
|37,91944
|37,95639
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:41 22-10-2025
|39,22667
|28,00917
|7,5
|1,3
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|22:43:04 22-10-2025
|38,575
|31,40194
|6,63
|1
|Çerkeş (Çankırı)
|22:30:55 22-10-2025
|40,94
|33,03917
|16,73
|1,8
|CAKIRBAG-BAYRAMOREN (CANKIRI)
|22:30:55 22-10-2025
|40,9728
|33,0637
|7,5
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|22:22:37 22-10-2025
|38,17389
|38,70333
|10,93
|2
|ESENLIK-PUTURGE (MALATYA)
|22:22:36 22-10-2025
|38,1783
|38,6752
|5
|1,9
|Altıeylül (Balıkesir)
|22:18:00 22-10-2025
|39,39028
|27,89778
|10,97
|2,7
|DEDEBURNU-(BALIKESIR)
|22:18:00 22-10-2025
|39,3843
|27,9047
|7,2
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:38 22-10-2025
|39,23917
|27,99222
|6,21
|1,4
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|21:46:37 22-10-2025
|39,206
|27,9352
|7,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:54 22-10-2025
|39,22639
|27,99889
|7
|0,7
|KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:23:52 22-10-2025
|39,343
|28,2038
|14,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:20:20 22-10-2025
|39,22972
|28,00139
|6,53
|1,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|21:20:20 22-10-2025
|39,2282
|27,9948
|9,7
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|21:16:11 22-10-2025
|38,91778
|38,09417
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:15:49 22-10-2025
|39,23444
|28,00333
|7
|0,8
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|21:15:49 22-10-2025
|39,2002
|27,9282
|8,4
|1,1
|Arguvan (Malatya)
|21:15:19 22-10-2025
|38,88639
|38,17444
|7
|1,2
|Akyazı (Sakarya)
|21:15:14 22-10-2025
|40,67417
|30,59278
|7,08
|1,2
|SALIHIYE-AKYAZI (SAKARYA)
|21:15:13 22-10-2025
|40,6338
|30,5902
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:08:55 22-10-2025
|39,2525
|28,04667
|5,41
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:08:55 22-10-2025
|39,2437
|28,0178
|11,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:04:14 22-10-2025
|39,23389
|28,00139
|6,77
|1,1
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|21:04:14 22-10-2025
|39,2197
|27,9208
|15,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:03:03 22-10-2025
|39,24111
|28,12639
|7,29
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:03:03 22-10-2025
|39,2577
|28,083
|9,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:43:38 22-10-2025
|39,23417
|27,99722
|6,97
|3,5
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|20:43:38 22-10-2025
|39,2315
|27,979
|9,3
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:08 22-10-2025
|39,16528
|28,25778
|7,37
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:12:06 22-10-2025
|39,1682
|28,25
|4
|1,3
|Balya (Balıkesir)
|20:03:46 22-10-2025
|39,76833
|27,58694
|7,02
|1,2
|PATLAK-BALYA (BALIKESIR)
|20:03:44 22-10-2025
|39,7588
|27,6285
|23,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:45:03 22-10-2025
|39,16278
|28,16917
|7,82
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:45:03 22-10-2025
|39,1697
|28,1597
|9,6
|2,2
|Yusufeli (Artvin)
|19:08:24 22-10-2025
|40,85778
|41,75833
|6,17
|1,3
|Ege Denizi - [63.72 km] Çeşme (İzmir)
|19:08:20 22-10-2025
|38,59194
|25,61944
|7,64
|2,3
|EGE DENIZI
|19:08:17 22-10-2025
|38,523
|25,3452
|5,5
|2,3
|Simav (Kütahya)
|19:06:23 22-10-2025
|39,25389
|28,98472
|10,12
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:06:22 22-10-2025
|39,2133
|29,0055
|20,1
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|18:42:38 22-10-2025
|37,30722
|37,00333
|5,86
|1,3
|ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:42:38 22-10-2025
|37,2953
|37,0552
|1,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:30:18 22-10-2025
|39,24417
|28,98917
|6,96
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:30:16 22-10-2025
|39,181
|28,986
|3,6
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|18:15:40 22-10-2025
|38,46611
|39,16806
|6,74
|0,8
|Hisarcık (Kütahya)
|18:09:45 22-10-2025
|39,20194
|29,415
|8
|1,5
|Ege Denizi - [34.48 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:54:20 22-10-2025
|39,38528
|25,68417
|5,38
|1,4
|EGE DENIZI
|17:54:19 22-10-2025
|39,3543
|25,7303
|11
|1,7
|Arguvan (Malatya)
|17:51:41 22-10-2025
|38,91806
|38,15444
|7,19
|1,7
|KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA)
|17:51:41 22-10-2025
|38,9187
|38,163
|3,6
|1,3
|Arguvan (Malatya)
|17:47:36 22-10-2025
|38,87917
|38,1575
|6,96
|1,4
|KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA)
|17:47:35 22-10-2025
|38,9247
|38,0798
|7,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:45:58 22-10-2025
|39,13806
|28,17056
|5,86
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:45:56 22-10-2025
|39,2262
|28,16
|12,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:44:28 22-10-2025
|39,23639
|28,955
|5,4
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:44:27 22-10-2025
|39,2025
|29,0167
|5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:34:54 22-10-2025
|39,22194
|28,18556
|7
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:34:53 22-10-2025
|39,2057
|28,1585
|9,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:34:09 22-10-2025
|39,21667
|28,16944
|8,71
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:34:09 22-10-2025
|39,1852
|28,1158
|4,3
|2,1
|Meram (Konya)
|17:16:32 22-10-2025
|37,85889
|32,05694
|7,08
|1,6
|DERBENT (KONYA)
|17:16:31 22-10-2025
|38,0373
|32,0345
|15,8
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:12:43 22-10-2025
|39,159
|28,152
|11,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:12:42 22-10-2025
|39,16667
|28,16
|6,23
|1,6
|Karesi (Balıkesir)
|16:59:14 22-10-2025
|39,66444
|27,85861
|13,09
|1,2
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|16:59:14 22-10-2025
|39,6782
|27,8123
|5,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:48:34 22-10-2025
|39,24667
|28,06083
|10,2
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:48:34 22-10-2025
|39,2285
|28,0757
|8,9
|2,1
|Arguvan (Malatya)
|16:39:22 22-10-2025
|38,92167
|38,17444
|6,11
|2
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|16:39:22 22-10-2025
|38,8902
|38,1137
|3,8
|2,1
|Bergama (İzmir)
|16:38:56 22-10-2025
|39,025
|27,15944
|8,42
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yahyalı (Kayseri)
|16:11:22 23-10-2025
|37,94417
|35,44222
|7
|1,1
|Gördes (Manisa)
|15:54:01 23-10-2025
|39,06806
|28,26806
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:53:59 23-10-2025
|39,1658
|28,1938
|9
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:44:42 23-10-2025
|39,43639
|29,07556
|7
|1,4
|Eşme (Uşak)
|15:31:46 23-10-2025
|38,47778
|29,1225
|7
|0,8
|Palu (Elazığ)
|15:08:07 23-10-2025
|38,64306
|40,03306
|11,75
|1,9
|Doğanhisar (Konya)
|14:59:17 23-10-2025
|38,05222
|31,6825
|12,49
|1,2
|KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
|14:53:29 23-10-2025
|38,2245
|38,6743
|7,5
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|14:48:57 23-10-2025
|39,55444
|26,15361
|10,57
|1,6
|KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|14:48:56 23-10-2025
|39,5018
|26,1215
|14
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:50:09 23-10-2025
|39,2462
|29,0403
|8,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:50:08 23-10-2025
|39,25972
|29,00611
|11,62
|1,8
|KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA)
|13:46:34 23-10-2025
|38,8793
|27,88
|14,1
|1,2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:40:36 23-10-2025
|39,12139
|26,09361
|7,01
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|13:16:06 23-10-2025
|39,2862
|28,994
|4,8
|0,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:13:20 23-10-2025
|39,234
|29,0303
|4,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|13:13:20 23-10-2025
|39,23972
|29,00222
|7
|1,4
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|13:11:18 23-10-2025
|40,17417
|33,93222
|7
|1,2
|KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA)
|13:03:17 23-10-2025
|38,8755
|27,8595
|2,3
|0,9
|Eşme (Uşak)
|12:59:14 23-10-2025
|38,46306
|29,05306
|7
|0,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:37:53 23-10-2025
|38,29556
|38,10472
|7
|1
|EVCILER-SOMA (MANISA)
|12:34:57 23-10-2025
|39,2612
|27,6857
|0
|1,6
|Soma (Manisa)
|12:34:57 23-10-2025
|39,22806
|27,68917
|7,04
|1,4
|Güney (Denizli)
|12:24:48 23-10-2025
|38,17194
|29,09083
|7
|1,3
|Alaşehir (Manisa)
|12:17:04 23-10-2025
|38,50583
|28,45639
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:14:04 23-10-2025
|39,24667
|28,10472
|8,2
|1,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:14:04 23-10-2025
|39,2448
|28,1012
|12,2
|1,4
|Yahşihan (Kırıkkale)
|12:10:53 23-10-2025
|39,91639
|33,36722
|7
|1
|Emet (Kütahya)
|12:09:31 23-10-2025
|39,37056
|29,28111
|0,69
|1
|Delice (Kırıkkale)
|12:06:25 23-10-2025
|39,87444
|34,04
|7
|1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:04:00 23-10-2025
|38,1215
|36,5918
|4,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:03:21 23-10-2025
|39,235
|29,02417
|11,17
|1,6
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|12:03:18 23-10-2025
|39,2663
|28,8057
|17,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:44:24 23-10-2025
|39,2075
|28,17472
|5,66
|1,5
|Alaşehir (Manisa)
|11:35:34 23-10-2025
|38,45694
|28,545
|9,88
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:34:31 23-10-2025
|39,13667
|28,96944
|7,15
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:34:29 23-10-2025
|39,2427
|29,0462
|11,4
|1,3
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|11:24:26 23-10-2025
|39,0823
|28,1097
|16,9
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:22:03 23-10-2025
|39,212
|29,0127
|4,6
|0,9
|KARAAGAC-GORDES (MANISA)
|11:01:02 23-10-2025
|38,8865
|28,1877
|4,4
|1,4
|Gördes (Manisa)
|11:01:01 23-10-2025
|38,96083
|28,19444
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|11:00:19 23-10-2025
|39,2475
|28,98944
|9,83
|1,9
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:00:18 23-10-2025
|39,2768
|28,9385
|11,1
|2
|Simav (Kütahya)
|10:42:25 23-10-2025
|39,23444
|28,99972
|11,99
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:42:25 23-10-2025
|39,211
|29,0187
|14,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:14 23-10-2025
|39,22056
|28,15056
|8,07
|1
|Karasu (Sakarya)
|10:24:58 23-10-2025
|41,10833
|30,51083
|7
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:08:04 23-10-2025
|39,2047
|28,9855
|13,6
|0,4
|Hassa (Hatay)
|10:04:29 23-10-2025
|36,85556
|36,55667
|6,71
|1,8
|KORUHUYUGU-HASSA (HATAY)
|10:04:28 23-10-2025
|36,8322
|36,5527
|4,2
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:55:45 23-10-2025
|39,2397
|29,0407
|5,2
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:50:34 23-10-2025
|39,14306
|28,96972
|6,75
|0,8
|Simav (Kütahya)
|09:48:08 23-10-2025
|39,19667
|28,99639
|10,85
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:48:07 23-10-2025
|39,2522
|29,0427
|11,3
|1,4
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:27:38 23-10-2025
|39,2293
|28,9192
|4,8
|1,6
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|08:50:23 23-10-2025
|38,5885
|28,2848
|16,8
|0,9
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|08:49:01 23-10-2025
|38,557
|28,2607
|17
|1,2
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|08:47:10 23-10-2025
|38,9648
|28,0008
|18
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:44:05 23-10-2025
|39,1947
|28,1323
|9,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:04 23-10-2025
|39,20611
|28,08417
|11,91
|1,7
|SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
|08:13:50 23-10-2025
|38,7923
|27,8085
|8,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:13:26 23-10-2025
|39,27917
|28,11222
|7,01
|1,8
|ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:13:26 23-10-2025
|39,3108
|28,0955
|22,2
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:55:36 23-10-2025
|38,09472
|38,43417
|7,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:34:20 23-10-2025
|39,21917
|28,14417
|8,7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:34:19 23-10-2025
|39,1793
|28,0965
|16,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:42 23-10-2025
|39,12278
|28,23778
|7
|1,3
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|06:51:38 23-10-2025
|40,6948
|27,4822
|5,9
|1,7
|Marmara Denizi - [11.01 km] Marmara (Balıkesir)
|06:51:37 23-10-2025
|40,70833
|27,49389
|15,58
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:22 23-10-2025
|39,16694
|28,19139
|7
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:58:20 23-10-2025
|39,2037
|27,9893
|11,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:58:19 23-10-2025
|39,22639
|28,00333
|6,01
|1,9
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.10 km] Payas (Hatay)
|05:50:31 23-10-2025
|36,74306
|36,1175
|5,43
|1,7
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|05:50:30 23-10-2025
|36,725
|36,0483
|5
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.21 km] Payas (Hatay)
|05:46:37 23-10-2025
|36,71722
|36,11583
|10,86
|1,7
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|05:46:37 23-10-2025
|36,7113
|36,0823
|7,6
|1,7
|Silifke (Mersin)
|05:43:21 23-10-2025
|36,34722
|34,02389
|12,6
|2,7
|ATAYURT-SILIFKE (MERSIN)
|05:43:20 23-10-2025
|36,4052
|33,9922
|18,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:02 23-10-2025
|39,2375
|27,98694
|7
|1,2
|CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA)
|05:33:02 23-10-2025
|39,1662
|27,9067
|9,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:49:26 23-10-2025
|39,19306
|28,21972
|4,93
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:49:26 23-10-2025
|39,1668
|28,1645
|11,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:25:55 23-10-2025
|39,22583
|28,16556
|6,12
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:21:53 23-10-2025
|39,20778
|28,10667
|6,95
|1,1
|Simav (Kütahya)
|04:10:43 23-10-2025
|39,23806
|29,015
|8,86
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:10:43 23-10-2025
|39,2247
|29,053
|11,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:49:01 23-10-2025
|39,22667
|27,99778
|7,05
|2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|03:49:00 23-10-2025
|39,2353
|27,9803
|11,5
|2,5
|Akhisar (Manisa)
|03:47:07 23-10-2025
|39,2075
|27,97639
|7,05
|1,7
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|03:47:07 23-10-2025
|39,2077
|27,9502
|9,1
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|03:22:21 23-10-2025
|38,27222
|37,71889
|7,04
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|03:16:19 23-10-2025
|37,09167
|28,60111
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:05:56 23-10-2025
|39,13
|28,17444
|7
|1
|Ege Denizi - [14.84 km] Karaburun (İzmir)
|02:54:53 23-10-2025
|38,76333
|26,59417
|7,09
|1,8
|EGE DENIZI
|02:54:52 23-10-2025
|38,7488
|26,545
|4
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|02:34:07 23-10-2025
|37,95722
|29,1575
|7,15
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:32:39 23-10-2025
|39,23056
|28,00694
|6,99
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:32:39 23-10-2025
|39,2285
|28,0092
|12
|1,9
|Tuşba (Van)
|02:28:41 23-10-2025
|38,75722
|43,3225
|7,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|02:12:59 23-10-2025
|39,24639
|28,96833
|7,04
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:12:59 23-10-2025
|39,2237
|29,005
|11,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:11:43 23-10-2025
|39,24028
|28,13861
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:11:43 23-10-2025
|39,214
|28,1022
|13,3
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:09:12 23-10-2025
|37,61778
|37,16889
|6,93
|1,8
|KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)
|02:09:12 23-10-2025
|37,6057
|37,1888
|5,4
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:00:30 23-10-2025
|38,20361
|37,2675
|6,99
|1,2
|SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:00:27 23-10-2025
|38,2402
|37,307
|5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|01:52:56 23-10-2025
|39,24028
|28,93361
|6,96
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:52:56 23-10-2025
|39,2385
|28,9665
|11,2
|1,6
|Merkez (Bingöl)
|01:47:41 23-10-2025
|39,03833
|40,45694
|7,05
|1,7
|SUDUGUNU-(BINGOL)
|01:47:41 23-10-2025
|39,044
|40,4255
|9,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|01:46:36 23-10-2025
|39,26972
|28,93444
|7,05
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:46:35 23-10-2025
|39,2623
|28,9545
|9,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:42:11 23-10-2025
|39,14778
|28,13361
|7,01
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:42:10 23-10-2025
|39,1437
|28,1407
|8,1
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.97 km] Seferihisar (İzmir)
|01:35:40 23-10-2025
|37,91944
|26,91833
|7,06
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:35:39 23-10-2025
|37,905
|26,929
|11,8
|1,9
|Ula (Muğla)
|01:31:28 23-10-2025
|37,10167
|28,46778
|7,01
|1,2
|ULA (MUGLA)
|01:31:27 23-10-2025
|37,1018
|28,4357
|9,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:26:06 23-10-2025
|39,14972
|28,22528
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:26:06 23-10-2025
|39,1462
|28,2015
|16
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:22:48 23-10-2025
|39,2
|28,15361
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:22:48 23-10-2025
|39,2118
|28,1482
|7,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|01:20:31 23-10-2025
|39,23556
|28,95528
|7,06
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:41 23-10-2025
|39,22583
|28,15889
|7,4
|1,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:03:41 23-10-2025
|39,2175
|28,1243
|8,5
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:58:19 23-10-2025
|39,2322
|29,0138
|9,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|00:49:11 23-10-2025
|39,23778
|29,0175
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:49:10 23-10-2025
|39,2308
|28,9533
|3,9
|1,5
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|00:47:36 23-10-2025
|39,0328
|28,099
|19,9
|1
|Simav (Kütahya)
|00:40:24 23-10-2025
|39,24361
|28,98944
|8,87
|0,8
|Simav (Kütahya)
|00:38:10 23-10-2025
|39,23528
|28,98611
|8,65
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:38:10 23-10-2025
|39,2405
|29,0057
|10,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:35:43 23-10-2025
|39,12583
|28,23278
|7,08
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:35:41 23-10-2025
|39,1747
|28,1458
|9,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:01:22 23-10-2025
|39,17333
|28,15222
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:01:22 23-10-2025
|39,1635
|28,157
|10
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:00:27 23-10-2025
|39,18222
|28,14222
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:00:26 23-10-2025
|39,175
|28,1507
|11,8
|1,5
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [22.19 km] Başkale (Van)
|23:58:53 22-10-2025
|38,43333
|44,65694
|6,07
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:58:05 22-10-2025
|39,19611
|28,17083
|5,21
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:58:05 22-10-2025
|39,185
|28,1547
|9,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:51:12 22-10-2025
|39,22
|28,14028
|7,04
|0,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:51:12 22-10-2025
|39,2223
|28,0692
|7,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:48:30 22-10-2025
|39,19278
|28,14333
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:48:30 22-10-2025
|39,1767
|28,1468
|10
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:41:00 22-10-2025
|39,26056
|28,09222
|7
|0,8
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:40:53 22-10-2025
|36,9813
|27,643
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:33:32 22-10-2025
|39,23889
|28,98972
|11,43
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:33:31 22-10-2025
|39,2068
|29,0193
|14
|1,6
|Çerkeş (Çankırı)
|23:26:54 22-10-2025
|40,94278
|33,0375
|15,03
|1,4
|CAKMAK-CERKES (CANKIRI)
|23:26:53 22-10-2025
|40,9748
|33,0223
|9,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|23:06:50 22-10-2025
|39,23694
|29,02667
|11,36
|0,9
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|23:06:49 22-10-2025
|39,2
|29,0587
|12,4
|1,3
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:55:41 22-10-2025
|38,1277
|36,8658
|6,4
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|22:54:57 22-10-2025
|38,15611
|38,5525
|7,01
|1,3
|ULUKOY-(MALATYA)
|22:54:55 22-10-2025
|38,1913
|38,5555
|22,5
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:54:04 22-10-2025
|36,9755
|27,6858
|8,8
|2,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.49 km] Bodrum (Muğla)
|22:54:03 22-10-2025
|36,97361
|27,70528
|13,19
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|22:48:15 22-10-2025
|37,91944
|37,95639
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:41 22-10-2025
|39,22667
|28,00917
|7,5
|1,3
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|22:43:04 22-10-2025
|38,575
|31,40194
|6,63
|1
|Çerkeş (Çankırı)
|22:30:55 22-10-2025
|40,94
|33,03917
|16,73
|1,8
|CAKIRBAG-BAYRAMOREN (CANKIRI)
|22:30:55 22-10-2025
|40,9728
|33,0637
|7,5
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|22:22:37 22-10-2025
|38,17389
|38,70333
|10,93
|2
|ESENLIK-PUTURGE (MALATYA)
|22:22:36 22-10-2025
|38,1783
|38,6752
|5
|1,9
|Altıeylül (Balıkesir)
|22:18:00 22-10-2025
|39,39028
|27,89778
|10,97
|2,7
|DEDEBURNU-(BALIKESIR)
|22:18:00 22-10-2025
|39,3843
|27,9047
|7,2
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:38 22-10-2025
|39,23917
|27,99222
|6,21
|1,4
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|21:46:37 22-10-2025
|39,206
|27,9352
|7,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:54 22-10-2025
|39,22639
|27,99889
|7
|0,7
|KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:23:52 22-10-2025
|39,343
|28,2038
|14,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:20:20 22-10-2025
|39,22972
|28,00139
|6,53
|1,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|21:20:20 22-10-2025
|39,2282
|27,9948
|9,7
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|21:16:11 22-10-2025
|38,91778
|38,09417
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:15:49 22-10-2025
|39,23444
|28,00333
|7
|0,8
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|21:15:49 22-10-2025
|39,2002
|27,9282
|8,4
|1,1
|Arguvan (Malatya)
|21:15:19 22-10-2025
|38,88639
|38,17444
|7
|1,2
|Akyazı (Sakarya)
|21:15:14 22-10-2025
|40,67417
|30,59278
|7,08
|1,2
|SALIHIYE-AKYAZI (SAKARYA)
|21:15:13 22-10-2025
|40,6338
|30,5902
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:08:55 22-10-2025
|39,2525
|28,04667
|5,41
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:08:55 22-10-2025
|39,2437
|28,0178
|11,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:04:14 22-10-2025
|39,23389
|28,00139
|6,77
|1,1
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|21:04:14 22-10-2025
|39,2197
|27,9208
|15,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:03:03 22-10-2025
|39,24111
|28,12639
|7,29
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:03:03 22-10-2025
|39,2577
|28,083
|9,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:43:38 22-10-2025
|39,23417
|27,99722
|6,97
|3,5
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|20:43:38 22-10-2025
|39,2315
|27,979
|9,3
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:12:08 22-10-2025
|39,16528
|28,25778
|7,37
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:12:06 22-10-2025
|39,1682
|28,25
|4
|1,3
|Balya (Balıkesir)
|20:03:46 22-10-2025
|39,76833
|27,58694
|7,02
|1,2
|PATLAK-BALYA (BALIKESIR)
|20:03:44 22-10-2025
|39,7588
|27,6285
|23,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:45:03 22-10-2025
|39,16278
|28,16917
|7,82
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:45:03 22-10-2025
|39,1697
|28,1597
|9,6
|2,2
|Yusufeli (Artvin)
|19:08:24 22-10-2025
|40,85778
|41,75833
|6,17
|1,3
|Ege Denizi - [63.72 km] Çeşme (İzmir)
|19:08:20 22-10-2025
|38,59194
|25,61944
|7,64
|2,3
|EGE DENIZI
|19:08:17 22-10-2025
|38,523
|25,3452
|5,5
|2,3
|Simav (Kütahya)
|19:06:23 22-10-2025
|39,25389
|28,98472
|10,12
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:06:22 22-10-2025
|39,2133
|29,0055
|20,1
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|18:42:38 22-10-2025
|37,30722
|37,00333
|5,86
|1,3
|ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:42:38 22-10-2025
|37,2953
|37,0552
|1,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:30:18 22-10-2025
|39,24417
|28,98917
|6,96
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:30:16 22-10-2025
|39,181
|28,986
|3,6
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|18:15:40 22-10-2025
|38,46611
|39,16806
|6,74
|0,8
|Hisarcık (Kütahya)
|18:09:45 22-10-2025
|39,20194
|29,415
|8
|1,5
|Ege Denizi - [34.48 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:54:20 22-10-2025
|39,38528
|25,68417
|5,38
|1,4
|EGE DENIZI
|17:54:19 22-10-2025
|39,3543
|25,7303
|11
|1,7
|Arguvan (Malatya)
|17:51:41 22-10-2025
|38,91806
|38,15444
|7,19
|1,7
|KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA)
|17:51:41 22-10-2025
|38,9187
|38,163
|3,6
|1,3
|Arguvan (Malatya)
|17:47:36 22-10-2025
|38,87917
|38,1575
|6,96
|1,4
|KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA)
|17:47:35 22-10-2025
|38,9247
|38,0798
|7,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:45:58 22-10-2025
|39,13806
|28,17056
|5,86
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:45:56 22-10-2025
|39,2262
|28,16
|12,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:44:28 22-10-2025
|39,23639
|28,955
|5,4
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:44:27 22-10-2025
|39,2025
|29,0167
|5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:34:54 22-10-2025
|39,22194
|28,18556
|7
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:34:53 22-10-2025
|39,2057
|28,1585
|9,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:34:09 22-10-2025
|39,21667
|28,16944
|8,71
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:34:09 22-10-2025
|39,1852
|28,1158
|4,3
|2,1
|Meram (Konya)
|17:16:32 22-10-2025
|37,85889
|32,05694
|7,08
|1,6
|DERBENT (KONYA)
|17:16:31 22-10-2025
|38,0373
|32,0345
|15,8
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:12:43 22-10-2025
|39,159
|28,152
|11,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:12:42 22-10-2025
|39,16667
|28,16
|6,23
|1,6
|Karesi (Balıkesir)
|16:59:14 22-10-2025
|39,66444
|27,85861
|13,09
|1,2
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|16:59:14 22-10-2025
|39,6782
|27,8123
|5,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:48:34 22-10-2025
|39,24667
|28,06083
|10,2
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:48:34 22-10-2025
|39,2285
|28,0757
|8,9
|2,1
|Arguvan (Malatya)
|16:39:22 22-10-2025
|38,92167
|38,17444
|6,11
|2
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|16:39:22 22-10-2025
|38,8902
|38,1137
|3,8
|2,1
|Bergama (İzmir)
|16:38:56 22-10-2025
|39,025
|27,15944
|8,42
|1,4
