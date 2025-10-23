Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

23 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yahyalı (Kayseri) 16:11:22 23-10-2025 37,94417 35,44222 7 1,1
Gördes (Manisa) 15:54:01 23-10-2025 39,06806 28,26806 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:59 23-10-2025 39,1658 28,1938 9 1,4
Simav (Kütahya) 15:44:42 23-10-2025 39,43639 29,07556 7 1,4
Eşme (Uşak) 15:31:46 23-10-2025 38,47778 29,1225 7 0,8
Palu (Elazığ) 15:08:07 23-10-2025 38,64306 40,03306 11,75 1,9
Doğanhisar (Konya) 14:59:17 23-10-2025 38,05222 31,6825 12,49 1,2
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 14:53:29 23-10-2025 38,2245 38,6743 7,5 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 14:48:57 23-10-2025 39,55444 26,15361 10,57 1,6
KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 14:48:56 23-10-2025 39,5018 26,1215 14 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:50:09 23-10-2025 39,2462 29,0403 8,5 1,6
Simav (Kütahya) 13:50:08 23-10-2025 39,25972 29,00611 11,62 1,8
KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 13:46:34 23-10-2025 38,8793 27,88 14,1 1,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:40:36 23-10-2025 39,12139 26,09361 7,01 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 13:16:06 23-10-2025 39,2862 28,994 4,8 0,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:13:20 23-10-2025 39,234 29,0303 4,9 1,3
Simav (Kütahya) 13:13:20 23-10-2025 39,23972 29,00222 7 1,4
Sulakyurt (Kırıkkale) 13:11:18 23-10-2025 40,17417 33,93222 7 1,2
KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 13:03:17 23-10-2025 38,8755 27,8595 2,3 0,9
Eşme (Uşak) 12:59:14 23-10-2025 38,46306 29,05306 7 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:37:53 23-10-2025 38,29556 38,10472 7 1
EVCILER-SOMA (MANISA) 12:34:57 23-10-2025 39,2612 27,6857 0 1,6
Soma (Manisa) 12:34:57 23-10-2025 39,22806 27,68917 7,04 1,4
Güney (Denizli) 12:24:48 23-10-2025 38,17194 29,09083 7 1,3
Alaşehir (Manisa) 12:17:04 23-10-2025 38,50583 28,45639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:04 23-10-2025 39,24667 28,10472 8,2 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:04 23-10-2025 39,2448 28,1012 12,2 1,4
Yahşihan (Kırıkkale) 12:10:53 23-10-2025 39,91639 33,36722 7 1
Emet (Kütahya) 12:09:31 23-10-2025 39,37056 29,28111 0,69 1
Delice (Kırıkkale) 12:06:25 23-10-2025 39,87444 34,04 7 1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:04:00 23-10-2025 38,1215 36,5918 4,8 1,6
Simav (Kütahya) 12:03:21 23-10-2025 39,235 29,02417 11,17 1,6
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 12:03:18 23-10-2025 39,2663 28,8057 17,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:24 23-10-2025 39,2075 28,17472 5,66 1,5
Alaşehir (Manisa) 11:35:34 23-10-2025 38,45694 28,545 9,88 1,2
Simav (Kütahya) 11:34:31 23-10-2025 39,13667 28,96944 7,15 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:34:29 23-10-2025 39,2427 29,0462 11,4 1,3
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 11:24:26 23-10-2025 39,0823 28,1097 16,9 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:22:03 23-10-2025 39,212 29,0127 4,6 0,9
KARAAGAC-GORDES (MANISA) 11:01:02 23-10-2025 38,8865 28,1877 4,4 1,4
Gördes (Manisa) 11:01:01 23-10-2025 38,96083 28,19444 7 1,1
Simav (Kütahya) 11:00:19 23-10-2025 39,2475 28,98944 9,83 1,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 11:00:18 23-10-2025 39,2768 28,9385 11,1 2
Simav (Kütahya) 10:42:25 23-10-2025 39,23444 28,99972 11,99 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:42:25 23-10-2025 39,211 29,0187 14,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:14 23-10-2025 39,22056 28,15056 8,07 1
Karasu (Sakarya) 10:24:58 23-10-2025 41,10833 30,51083 7 0,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:08:04 23-10-2025 39,2047 28,9855 13,6 0,4
Hassa (Hatay) 10:04:29 23-10-2025 36,85556 36,55667 6,71 1,8
KORUHUYUGU-HASSA (HATAY) 10:04:28 23-10-2025 36,8322 36,5527 4,2 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:55:45 23-10-2025 39,2397 29,0407 5,2 0,9
Simav (Kütahya) 09:50:34 23-10-2025 39,14306 28,96972 6,75 0,8
Simav (Kütahya) 09:48:08 23-10-2025 39,19667 28,99639 10,85 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:48:07 23-10-2025 39,2522 29,0427 11,3 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 09:27:38 23-10-2025 39,2293 28,9192 4,8 1,6
ADALA-SALIHLI (MANISA) 08:50:23 23-10-2025 38,5885 28,2848 16,8 0,9
ADALA-SALIHLI (MANISA) 08:49:01 23-10-2025 38,557 28,2607 17 1,2
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 08:47:10 23-10-2025 38,9648 28,0008 18 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:05 23-10-2025 39,1947 28,1323 9,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:04 23-10-2025 39,20611 28,08417 11,91 1,7
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) 08:13:50 23-10-2025 38,7923 27,8085 8,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:13:26 23-10-2025 39,27917 28,11222 7,01 1,8
ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:13:26 23-10-2025 39,3108 28,0955 22,2 2
Çelikhan (Adıyaman) 07:55:36 23-10-2025 38,09472 38,43417 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:20 23-10-2025 39,21917 28,14417 8,7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:19 23-10-2025 39,1793 28,0965 16,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:42 23-10-2025 39,12278 28,23778 7 1,3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 06:51:38 23-10-2025 40,6948 27,4822 5,9 1,7
Marmara Denizi - [11.01 km] Marmara (Balıkesir) 06:51:37 23-10-2025 40,70833 27,49389 15,58 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:22 23-10-2025 39,16694 28,19139 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:20 23-10-2025 39,2037 27,9893 11,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:19 23-10-2025 39,22639 28,00333 6,01 1,9
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.10 km] Payas (Hatay) 05:50:31 23-10-2025 36,74306 36,1175 5,43 1,7
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 05:50:30 23-10-2025 36,725 36,0483 5 1,6
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.21 km] Payas (Hatay) 05:46:37 23-10-2025 36,71722 36,11583 10,86 1,7
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 05:46:37 23-10-2025 36,7113 36,0823 7,6 1,7
Silifke (Mersin) 05:43:21 23-10-2025 36,34722 34,02389 12,6 2,7
ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) 05:43:20 23-10-2025 36,4052 33,9922 18,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:02 23-10-2025 39,2375 27,98694 7 1,2
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 05:33:02 23-10-2025 39,1662 27,9067 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:49:26 23-10-2025 39,19306 28,21972 4,93 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:49:26 23-10-2025 39,1668 28,1645 11,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:25:55 23-10-2025 39,22583 28,16556 6,12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:21:53 23-10-2025 39,20778 28,10667 6,95 1,1
Simav (Kütahya) 04:10:43 23-10-2025 39,23806 29,015 8,86 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:10:43 23-10-2025 39,2247 29,053 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:01 23-10-2025 39,22667 27,99778 7,05 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 03:49:00 23-10-2025 39,2353 27,9803 11,5 2,5
Akhisar (Manisa) 03:47:07 23-10-2025 39,2075 27,97639 7,05 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 03:47:07 23-10-2025 39,2077 27,9502 9,1 1,8
Akçadağ (Malatya) 03:22:21 23-10-2025 38,27222 37,71889 7,04 1,1
Köyceğiz (Muğla) 03:16:19 23-10-2025 37,09167 28,60111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:56 23-10-2025 39,13 28,17444 7 1
Ege Denizi - [14.84 km] Karaburun (İzmir) 02:54:53 23-10-2025 38,76333 26,59417 7,09 1,8
EGE DENIZI 02:54:52 23-10-2025 38,7488 26,545 4 1,9
Pamukkale (Denizli) 02:34:07 23-10-2025 37,95722 29,1575 7,15 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:39 23-10-2025 39,23056 28,00694 6,99 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:39 23-10-2025 39,2285 28,0092 12 1,9
Tuşba (Van) 02:28:41 23-10-2025 38,75722 43,3225 7,2 1,5
Simav (Kütahya) 02:12:59 23-10-2025 39,24639 28,96833 7,04 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:12:59 23-10-2025 39,2237 29,005 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:43 23-10-2025 39,24028 28,13861 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:43 23-10-2025 39,214 28,1022 13,3 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:09:12 23-10-2025 37,61778 37,16889 6,93 1,8
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) 02:09:12 23-10-2025 37,6057 37,1888 5,4 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:00:30 23-10-2025 38,20361 37,2675 6,99 1,2
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:00:27 23-10-2025 38,2402 37,307 5 1,6
Simav (Kütahya) 01:52:56 23-10-2025 39,24028 28,93361 6,96 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:52:56 23-10-2025 39,2385 28,9665 11,2 1,6
Merkez (Bingöl) 01:47:41 23-10-2025 39,03833 40,45694 7,05 1,7
SUDUGUNU-(BINGOL) 01:47:41 23-10-2025 39,044 40,4255 9,5 1,7
Simav (Kütahya) 01:46:36 23-10-2025 39,26972 28,93444 7,05 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:46:35 23-10-2025 39,2623 28,9545 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:11 23-10-2025 39,14778 28,13361 7,01 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:42:10 23-10-2025 39,1437 28,1407 8,1 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.97 km] Seferihisar (İzmir) 01:35:40 23-10-2025 37,91944 26,91833 7,06 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:35:39 23-10-2025 37,905 26,929 11,8 1,9
Ula (Muğla) 01:31:28 23-10-2025 37,10167 28,46778 7,01 1,2
ULA (MUGLA) 01:31:27 23-10-2025 37,1018 28,4357 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:06 23-10-2025 39,14972 28,22528 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:06 23-10-2025 39,1462 28,2015 16 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:48 23-10-2025 39,2 28,15361 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:48 23-10-2025 39,2118 28,1482 7,6 1,8
Simav (Kütahya) 01:20:31 23-10-2025 39,23556 28,95528 7,06 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:41 23-10-2025 39,22583 28,15889 7,4 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:41 23-10-2025 39,2175 28,1243 8,5 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:58:19 23-10-2025 39,2322 29,0138 9,7 1,9
Simav (Kütahya) 00:49:11 23-10-2025 39,23778 29,0175 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:49:10 23-10-2025 39,2308 28,9533 3,9 1,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 00:47:36 23-10-2025 39,0328 28,099 19,9 1
Simav (Kütahya) 00:40:24 23-10-2025 39,24361 28,98944 8,87 0,8
Simav (Kütahya) 00:38:10 23-10-2025 39,23528 28,98611 8,65 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:38:10 23-10-2025 39,2405 29,0057 10,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:35:43 23-10-2025 39,12583 28,23278 7,08 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:35:41 23-10-2025 39,1747 28,1458 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:22 23-10-2025 39,17333 28,15222 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:22 23-10-2025 39,1635 28,157 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:27 23-10-2025 39,18222 28,14222 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:26 23-10-2025 39,175 28,1507 11,8 1,5
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [22.19 km] Başkale (Van) 23:58:53 22-10-2025 38,43333 44,65694 6,07 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:05 22-10-2025 39,19611 28,17083 5,21 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:05 22-10-2025 39,185 28,1547 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:12 22-10-2025 39,22 28,14028 7,04 0,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:12 22-10-2025 39,2223 28,0692 7,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:48:30 22-10-2025 39,19278 28,14333 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:48:30 22-10-2025 39,1767 28,1468 10 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:00 22-10-2025 39,26056 28,09222 7 0,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 23:40:53 22-10-2025 36,9813 27,643 5 1,8
Simav (Kütahya) 23:33:32 22-10-2025 39,23889 28,98972 11,43 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:33:31 22-10-2025 39,2068 29,0193 14 1,6
Çerkeş (Çankırı) 23:26:54 22-10-2025 40,94278 33,0375 15,03 1,4
CAKMAK-CERKES (CANKIRI) 23:26:53 22-10-2025 40,9748 33,0223 9,1 1,7
Simav (Kütahya) 23:06:50 22-10-2025 39,23694 29,02667 11,36 0,9
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 23:06:49 22-10-2025 39,2 29,0587 12,4 1,3
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:55:41 22-10-2025 38,1277 36,8658 6,4 1,7
Battalgazi (Malatya) 22:54:57 22-10-2025 38,15611 38,5525 7,01 1,3
ULUKOY-(MALATYA) 22:54:55 22-10-2025 38,1913 38,5555 22,5 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 22:54:04 22-10-2025 36,9755 27,6858 8,8 2,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.49 km] Bodrum (Muğla) 22:54:03 22-10-2025 36,97361 27,70528 13,19 2,6
Doğanşehir (Malatya) 22:48:15 22-10-2025 37,91944 37,95639 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:41 22-10-2025 39,22667 28,00917 7,5 1,3
Sultandağı (Afyonkarahisar) 22:43:04 22-10-2025 38,575 31,40194 6,63 1
Çerkeş (Çankırı) 22:30:55 22-10-2025 40,94 33,03917 16,73 1,8
CAKIRBAG-BAYRAMOREN (CANKIRI) 22:30:55 22-10-2025 40,9728 33,0637 7,5 2,1
Pütürge (Malatya) 22:22:37 22-10-2025 38,17389 38,70333 10,93 2
ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) 22:22:36 22-10-2025 38,1783 38,6752 5 1,9
Altıeylül (Balıkesir) 22:18:00 22-10-2025 39,39028 27,89778 10,97 2,7
DEDEBURNU-(BALIKESIR) 22:18:00 22-10-2025 39,3843 27,9047 7,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:38 22-10-2025 39,23917 27,99222 6,21 1,4
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 21:46:37 22-10-2025 39,206 27,9352 7,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:54 22-10-2025 39,22639 27,99889 7 0,7
KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:52 22-10-2025 39,343 28,2038 14,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:20 22-10-2025 39,22972 28,00139 6,53 1,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:20:20 22-10-2025 39,2282 27,9948 9,7 1,5
Hekimhan (Malatya) 21:16:11 22-10-2025 38,91778 38,09417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:49 22-10-2025 39,23444 28,00333 7 0,8
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 21:15:49 22-10-2025 39,2002 27,9282 8,4 1,1
Arguvan (Malatya) 21:15:19 22-10-2025 38,88639 38,17444 7 1,2
Akyazı (Sakarya) 21:15:14 22-10-2025 40,67417 30,59278 7,08 1,2
SALIHIYE-AKYAZI (SAKARYA) 21:15:13 22-10-2025 40,6338 30,5902 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:55 22-10-2025 39,2525 28,04667 5,41 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:55 22-10-2025 39,2437 28,0178 11,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:14 22-10-2025 39,23389 28,00139 6,77 1,1
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 21:04:14 22-10-2025 39,2197 27,9208 15,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:03:03 22-10-2025 39,24111 28,12639 7,29 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:03:03 22-10-2025 39,2577 28,083 9,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:43:38 22-10-2025 39,23417 27,99722 6,97 3,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 20:43:38 22-10-2025 39,2315 27,979 9,3 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:08 22-10-2025 39,16528 28,25778 7,37 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:06 22-10-2025 39,1682 28,25 4 1,3
Balya (Balıkesir) 20:03:46 22-10-2025 39,76833 27,58694 7,02 1,2
PATLAK-BALYA (BALIKESIR) 20:03:44 22-10-2025 39,7588 27,6285 23,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:03 22-10-2025 39,16278 28,16917 7,82 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:03 22-10-2025 39,1697 28,1597 9,6 2,2
Yusufeli (Artvin) 19:08:24 22-10-2025 40,85778 41,75833 6,17 1,3
Ege Denizi - [63.72 km] Çeşme (İzmir) 19:08:20 22-10-2025 38,59194 25,61944 7,64 2,3
EGE DENIZI 19:08:17 22-10-2025 38,523 25,3452 5,5 2,3
Simav (Kütahya) 19:06:23 22-10-2025 39,25389 28,98472 10,12 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:06:22 22-10-2025 39,2133 29,0055 20,1 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:42:38 22-10-2025 37,30722 37,00333 5,86 1,3
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:42:38 22-10-2025 37,2953 37,0552 1,2 1,4
Simav (Kütahya) 18:30:18 22-10-2025 39,24417 28,98917 6,96 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18:30:16 22-10-2025 39,181 28,986 3,6 0,8
Sivrice (Elazığ) 18:15:40 22-10-2025 38,46611 39,16806 6,74 0,8
Hisarcık (Kütahya) 18:09:45 22-10-2025 39,20194 29,415 8 1,5
Ege Denizi - [34.48 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:54:20 22-10-2025 39,38528 25,68417 5,38 1,4
EGE DENIZI 17:54:19 22-10-2025 39,3543 25,7303 11 1,7
Arguvan (Malatya) 17:51:41 22-10-2025 38,91806 38,15444 7,19 1,7
KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA) 17:51:41 22-10-2025 38,9187 38,163 3,6 1,3
Arguvan (Malatya) 17:47:36 22-10-2025 38,87917 38,1575 6,96 1,4
KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA) 17:47:35 22-10-2025 38,9247 38,0798 7,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:58 22-10-2025 39,13806 28,17056 5,86 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:56 22-10-2025 39,2262 28,16 12,5 1,9
Simav (Kütahya) 17:44:28 22-10-2025 39,23639 28,955 5,4 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:44:27 22-10-2025 39,2025 29,0167 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:54 22-10-2025 39,22194 28,18556 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:53 22-10-2025 39,2057 28,1585 9,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:09 22-10-2025 39,21667 28,16944 8,71 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:09 22-10-2025 39,1852 28,1158 4,3 2,1
Meram (Konya) 17:16:32 22-10-2025 37,85889 32,05694 7,08 1,6
DERBENT (KONYA) 17:16:31 22-10-2025 38,0373 32,0345 15,8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:12:43 22-10-2025 39,159 28,152 11,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:12:42 22-10-2025 39,16667 28,16 6,23 1,6
Karesi (Balıkesir) 16:59:14 22-10-2025 39,66444 27,85861 13,09 1,2
KABAKDERE-(BALIKESIR) 16:59:14 22-10-2025 39,6782 27,8123 5,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:34 22-10-2025 39,24667 28,06083 10,2 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:48:34 22-10-2025 39,2285 28,0757 8,9 2,1
Arguvan (Malatya) 16:39:22 22-10-2025 38,92167 38,17444 6,11 2
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) 16:39:22 22-10-2025 38,8902 38,1137 3,8 2,1
Bergama (İzmir) 16:38:56 22-10-2025 39,025 27,15944 8,42 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yahyalı (Kayseri) 16:11:22 23-10-2025 37,94417 35,44222 7 1,1
Gördes (Manisa) 15:54:01 23-10-2025 39,06806 28,26806 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:59 23-10-2025 39,1658 28,1938 9 1,4
Simav (Kütahya) 15:44:42 23-10-2025 39,43639 29,07556 7 1,4
Eşme (Uşak) 15:31:46 23-10-2025 38,47778 29,1225 7 0,8
Palu (Elazığ) 15:08:07 23-10-2025 38,64306 40,03306 11,75 1,9
Doğanhisar (Konya) 14:59:17 23-10-2025 38,05222 31,6825 12,49 1,2
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 14:53:29 23-10-2025 38,2245 38,6743 7,5 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 14:48:57 23-10-2025 39,55444 26,15361 10,57 1,6
KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 14:48:56 23-10-2025 39,5018 26,1215 14 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:50:09 23-10-2025 39,2462 29,0403 8,5 1,6
Simav (Kütahya) 13:50:08 23-10-2025 39,25972 29,00611 11,62 1,8
KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 13:46:34 23-10-2025 38,8793 27,88 14,1 1,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:40:36 23-10-2025 39,12139 26,09361 7,01 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 13:16:06 23-10-2025 39,2862 28,994 4,8 0,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:13:20 23-10-2025 39,234 29,0303 4,9 1,3
Simav (Kütahya) 13:13:20 23-10-2025 39,23972 29,00222 7 1,4
Sulakyurt (Kırıkkale) 13:11:18 23-10-2025 40,17417 33,93222 7 1,2
KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 13:03:17 23-10-2025 38,8755 27,8595 2,3 0,9
Eşme (Uşak) 12:59:14 23-10-2025 38,46306 29,05306 7 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:37:53 23-10-2025 38,29556 38,10472 7 1
EVCILER-SOMA (MANISA) 12:34:57 23-10-2025 39,2612 27,6857 0 1,6
Soma (Manisa) 12:34:57 23-10-2025 39,22806 27,68917 7,04 1,4
Güney (Denizli) 12:24:48 23-10-2025 38,17194 29,09083 7 1,3
Alaşehir (Manisa) 12:17:04 23-10-2025 38,50583 28,45639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:04 23-10-2025 39,24667 28,10472 8,2 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:04 23-10-2025 39,2448 28,1012 12,2 1,4
Yahşihan (Kırıkkale) 12:10:53 23-10-2025 39,91639 33,36722 7 1
Emet (Kütahya) 12:09:31 23-10-2025 39,37056 29,28111 0,69 1
Delice (Kırıkkale) 12:06:25 23-10-2025 39,87444 34,04 7 1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:04:00 23-10-2025 38,1215 36,5918 4,8 1,6
Simav (Kütahya) 12:03:21 23-10-2025 39,235 29,02417 11,17 1,6
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 12:03:18 23-10-2025 39,2663 28,8057 17,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:24 23-10-2025 39,2075 28,17472 5,66 1,5
Alaşehir (Manisa) 11:35:34 23-10-2025 38,45694 28,545 9,88 1,2
Simav (Kütahya) 11:34:31 23-10-2025 39,13667 28,96944 7,15 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:34:29 23-10-2025 39,2427 29,0462 11,4 1,3
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 11:24:26 23-10-2025 39,0823 28,1097 16,9 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:22:03 23-10-2025 39,212 29,0127 4,6 0,9
KARAAGAC-GORDES (MANISA) 11:01:02 23-10-2025 38,8865 28,1877 4,4 1,4
Gördes (Manisa) 11:01:01 23-10-2025 38,96083 28,19444 7 1,1
Simav (Kütahya) 11:00:19 23-10-2025 39,2475 28,98944 9,83 1,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 11:00:18 23-10-2025 39,2768 28,9385 11,1 2
Simav (Kütahya) 10:42:25 23-10-2025 39,23444 28,99972 11,99 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:42:25 23-10-2025 39,211 29,0187 14,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:14 23-10-2025 39,22056 28,15056 8,07 1
Karasu (Sakarya) 10:24:58 23-10-2025 41,10833 30,51083 7 0,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:08:04 23-10-2025 39,2047 28,9855 13,6 0,4
Hassa (Hatay) 10:04:29 23-10-2025 36,85556 36,55667 6,71 1,8
KORUHUYUGU-HASSA (HATAY) 10:04:28 23-10-2025 36,8322 36,5527 4,2 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:55:45 23-10-2025 39,2397 29,0407 5,2 0,9
Simav (Kütahya) 09:50:34 23-10-2025 39,14306 28,96972 6,75 0,8
Simav (Kütahya) 09:48:08 23-10-2025 39,19667 28,99639 10,85 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:48:07 23-10-2025 39,2522 29,0427 11,3 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 09:27:38 23-10-2025 39,2293 28,9192 4,8 1,6
ADALA-SALIHLI (MANISA) 08:50:23 23-10-2025 38,5885 28,2848 16,8 0,9
ADALA-SALIHLI (MANISA) 08:49:01 23-10-2025 38,557 28,2607 17 1,2
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 08:47:10 23-10-2025 38,9648 28,0008 18 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:05 23-10-2025 39,1947 28,1323 9,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:04 23-10-2025 39,20611 28,08417 11,91 1,7
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) 08:13:50 23-10-2025 38,7923 27,8085 8,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:13:26 23-10-2025 39,27917 28,11222 7,01 1,8
ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:13:26 23-10-2025 39,3108 28,0955 22,2 2
Çelikhan (Adıyaman) 07:55:36 23-10-2025 38,09472 38,43417 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:20 23-10-2025 39,21917 28,14417 8,7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:19 23-10-2025 39,1793 28,0965 16,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:42 23-10-2025 39,12278 28,23778 7 1,3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 06:51:38 23-10-2025 40,6948 27,4822 5,9 1,7
Marmara Denizi - [11.01 km] Marmara (Balıkesir) 06:51:37 23-10-2025 40,70833 27,49389 15,58 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:22 23-10-2025 39,16694 28,19139 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:20 23-10-2025 39,2037 27,9893 11,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:19 23-10-2025 39,22639 28,00333 6,01 1,9
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.10 km] Payas (Hatay) 05:50:31 23-10-2025 36,74306 36,1175 5,43 1,7
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 05:50:30 23-10-2025 36,725 36,0483 5 1,6
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.21 km] Payas (Hatay) 05:46:37 23-10-2025 36,71722 36,11583 10,86 1,7
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 05:46:37 23-10-2025 36,7113 36,0823 7,6 1,7
Silifke (Mersin) 05:43:21 23-10-2025 36,34722 34,02389 12,6 2,7
ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) 05:43:20 23-10-2025 36,4052 33,9922 18,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:02 23-10-2025 39,2375 27,98694 7 1,2
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 05:33:02 23-10-2025 39,1662 27,9067 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:49:26 23-10-2025 39,19306 28,21972 4,93 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:49:26 23-10-2025 39,1668 28,1645 11,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:25:55 23-10-2025 39,22583 28,16556 6,12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:21:53 23-10-2025 39,20778 28,10667 6,95 1,1
Simav (Kütahya) 04:10:43 23-10-2025 39,23806 29,015 8,86 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:10:43 23-10-2025 39,2247 29,053 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:01 23-10-2025 39,22667 27,99778 7,05 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 03:49:00 23-10-2025 39,2353 27,9803 11,5 2,5
Akhisar (Manisa) 03:47:07 23-10-2025 39,2075 27,97639 7,05 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 03:47:07 23-10-2025 39,2077 27,9502 9,1 1,8
Akçadağ (Malatya) 03:22:21 23-10-2025 38,27222 37,71889 7,04 1,1
Köyceğiz (Muğla) 03:16:19 23-10-2025 37,09167 28,60111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:56 23-10-2025 39,13 28,17444 7 1
Ege Denizi - [14.84 km] Karaburun (İzmir) 02:54:53 23-10-2025 38,76333 26,59417 7,09 1,8
EGE DENIZI 02:54:52 23-10-2025 38,7488 26,545 4 1,9
Pamukkale (Denizli) 02:34:07 23-10-2025 37,95722 29,1575 7,15 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:39 23-10-2025 39,23056 28,00694 6,99 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:39 23-10-2025 39,2285 28,0092 12 1,9
Tuşba (Van) 02:28:41 23-10-2025 38,75722 43,3225 7,2 1,5
Simav (Kütahya) 02:12:59 23-10-2025 39,24639 28,96833 7,04 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:12:59 23-10-2025 39,2237 29,005 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:43 23-10-2025 39,24028 28,13861 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:43 23-10-2025 39,214 28,1022 13,3 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:09:12 23-10-2025 37,61778 37,16889 6,93 1,8
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) 02:09:12 23-10-2025 37,6057 37,1888 5,4 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:00:30 23-10-2025 38,20361 37,2675 6,99 1,2
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:00:27 23-10-2025 38,2402 37,307 5 1,6
Simav (Kütahya) 01:52:56 23-10-2025 39,24028 28,93361 6,96 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:52:56 23-10-2025 39,2385 28,9665 11,2 1,6
Merkez (Bingöl) 01:47:41 23-10-2025 39,03833 40,45694 7,05 1,7
SUDUGUNU-(BINGOL) 01:47:41 23-10-2025 39,044 40,4255 9,5 1,7
Simav (Kütahya) 01:46:36 23-10-2025 39,26972 28,93444 7,05 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:46:35 23-10-2025 39,2623 28,9545 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:11 23-10-2025 39,14778 28,13361 7,01 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:42:10 23-10-2025 39,1437 28,1407 8,1 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.97 km] Seferihisar (İzmir) 01:35:40 23-10-2025 37,91944 26,91833 7,06 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:35:39 23-10-2025 37,905 26,929 11,8 1,9
Ula (Muğla) 01:31:28 23-10-2025 37,10167 28,46778 7,01 1,2
ULA (MUGLA) 01:31:27 23-10-2025 37,1018 28,4357 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:06 23-10-2025 39,14972 28,22528 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:06 23-10-2025 39,1462 28,2015 16 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:48 23-10-2025 39,2 28,15361 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:48 23-10-2025 39,2118 28,1482 7,6 1,8
Simav (Kütahya) 01:20:31 23-10-2025 39,23556 28,95528 7,06 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:41 23-10-2025 39,22583 28,15889 7,4 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:41 23-10-2025 39,2175 28,1243 8,5 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:58:19 23-10-2025 39,2322 29,0138 9,7 1,9
Simav (Kütahya) 00:49:11 23-10-2025 39,23778 29,0175 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:49:10 23-10-2025 39,2308 28,9533 3,9 1,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 00:47:36 23-10-2025 39,0328 28,099 19,9 1
Simav (Kütahya) 00:40:24 23-10-2025 39,24361 28,98944 8,87 0,8
Simav (Kütahya) 00:38:10 23-10-2025 39,23528 28,98611 8,65 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:38:10 23-10-2025 39,2405 29,0057 10,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:35:43 23-10-2025 39,12583 28,23278 7,08 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:35:41 23-10-2025 39,1747 28,1458 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:22 23-10-2025 39,17333 28,15222 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:22 23-10-2025 39,1635 28,157 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:27 23-10-2025 39,18222 28,14222 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:26 23-10-2025 39,175 28,1507 11,8 1,5
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [22.19 km] Başkale (Van) 23:58:53 22-10-2025 38,43333 44,65694 6,07 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:05 22-10-2025 39,19611 28,17083 5,21 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:05 22-10-2025 39,185 28,1547 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:12 22-10-2025 39,22 28,14028 7,04 0,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:12 22-10-2025 39,2223 28,0692 7,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:48:30 22-10-2025 39,19278 28,14333 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:48:30 22-10-2025 39,1767 28,1468 10 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:00 22-10-2025 39,26056 28,09222 7 0,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 23:40:53 22-10-2025 36,9813 27,643 5 1,8
Simav (Kütahya) 23:33:32 22-10-2025 39,23889 28,98972 11,43 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:33:31 22-10-2025 39,2068 29,0193 14 1,6
Çerkeş (Çankırı) 23:26:54 22-10-2025 40,94278 33,0375 15,03 1,4
CAKMAK-CERKES (CANKIRI) 23:26:53 22-10-2025 40,9748 33,0223 9,1 1,7
Simav (Kütahya) 23:06:50 22-10-2025 39,23694 29,02667 11,36 0,9
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 23:06:49 22-10-2025 39,2 29,0587 12,4 1,3
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:55:41 22-10-2025 38,1277 36,8658 6,4 1,7
Battalgazi (Malatya) 22:54:57 22-10-2025 38,15611 38,5525 7,01 1,3
ULUKOY-(MALATYA) 22:54:55 22-10-2025 38,1913 38,5555 22,5 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 22:54:04 22-10-2025 36,9755 27,6858 8,8 2,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.49 km] Bodrum (Muğla) 22:54:03 22-10-2025 36,97361 27,70528 13,19 2,6
Doğanşehir (Malatya) 22:48:15 22-10-2025 37,91944 37,95639 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:41 22-10-2025 39,22667 28,00917 7,5 1,3
Sultandağı (Afyonkarahisar) 22:43:04 22-10-2025 38,575 31,40194 6,63 1
Çerkeş (Çankırı) 22:30:55 22-10-2025 40,94 33,03917 16,73 1,8
CAKIRBAG-BAYRAMOREN (CANKIRI) 22:30:55 22-10-2025 40,9728 33,0637 7,5 2,1
Pütürge (Malatya) 22:22:37 22-10-2025 38,17389 38,70333 10,93 2
ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) 22:22:36 22-10-2025 38,1783 38,6752 5 1,9
Altıeylül (Balıkesir) 22:18:00 22-10-2025 39,39028 27,89778 10,97 2,7
DEDEBURNU-(BALIKESIR) 22:18:00 22-10-2025 39,3843 27,9047 7,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:38 22-10-2025 39,23917 27,99222 6,21 1,4
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 21:46:37 22-10-2025 39,206 27,9352 7,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:54 22-10-2025 39,22639 27,99889 7 0,7
KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:52 22-10-2025 39,343 28,2038 14,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:20 22-10-2025 39,22972 28,00139 6,53 1,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:20:20 22-10-2025 39,2282 27,9948 9,7 1,5
Hekimhan (Malatya) 21:16:11 22-10-2025 38,91778 38,09417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:49 22-10-2025 39,23444 28,00333 7 0,8
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 21:15:49 22-10-2025 39,2002 27,9282 8,4 1,1
Arguvan (Malatya) 21:15:19 22-10-2025 38,88639 38,17444 7 1,2
Akyazı (Sakarya) 21:15:14 22-10-2025 40,67417 30,59278 7,08 1,2
SALIHIYE-AKYAZI (SAKARYA) 21:15:13 22-10-2025 40,6338 30,5902 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:55 22-10-2025 39,2525 28,04667 5,41 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:55 22-10-2025 39,2437 28,0178 11,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:14 22-10-2025 39,23389 28,00139 6,77 1,1
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 21:04:14 22-10-2025 39,2197 27,9208 15,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:03:03 22-10-2025 39,24111 28,12639 7,29 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:03:03 22-10-2025 39,2577 28,083 9,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:43:38 22-10-2025 39,23417 27,99722 6,97 3,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 20:43:38 22-10-2025 39,2315 27,979 9,3 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:08 22-10-2025 39,16528 28,25778 7,37 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:06 22-10-2025 39,1682 28,25 4 1,3
Balya (Balıkesir) 20:03:46 22-10-2025 39,76833 27,58694 7,02 1,2
PATLAK-BALYA (BALIKESIR) 20:03:44 22-10-2025 39,7588 27,6285 23,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:03 22-10-2025 39,16278 28,16917 7,82 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:03 22-10-2025 39,1697 28,1597 9,6 2,2
Yusufeli (Artvin) 19:08:24 22-10-2025 40,85778 41,75833 6,17 1,3
Ege Denizi - [63.72 km] Çeşme (İzmir) 19:08:20 22-10-2025 38,59194 25,61944 7,64 2,3
EGE DENIZI 19:08:17 22-10-2025 38,523 25,3452 5,5 2,3
Simav (Kütahya) 19:06:23 22-10-2025 39,25389 28,98472 10,12 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:06:22 22-10-2025 39,2133 29,0055 20,1 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:42:38 22-10-2025 37,30722 37,00333 5,86 1,3
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:42:38 22-10-2025 37,2953 37,0552 1,2 1,4
Simav (Kütahya) 18:30:18 22-10-2025 39,24417 28,98917 6,96 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18:30:16 22-10-2025 39,181 28,986 3,6 0,8
Sivrice (Elazığ) 18:15:40 22-10-2025 38,46611 39,16806 6,74 0,8
Hisarcık (Kütahya) 18:09:45 22-10-2025 39,20194 29,415 8 1,5
Ege Denizi - [34.48 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:54:20 22-10-2025 39,38528 25,68417 5,38 1,4
EGE DENIZI 17:54:19 22-10-2025 39,3543 25,7303 11 1,7
Arguvan (Malatya) 17:51:41 22-10-2025 38,91806 38,15444 7,19 1,7
KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA) 17:51:41 22-10-2025 38,9187 38,163 3,6 1,3
Arguvan (Malatya) 17:47:36 22-10-2025 38,87917 38,1575 6,96 1,4
KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA) 17:47:35 22-10-2025 38,9247 38,0798 7,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:58 22-10-2025 39,13806 28,17056 5,86 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:56 22-10-2025 39,2262 28,16 12,5 1,9
Simav (Kütahya) 17:44:28 22-10-2025 39,23639 28,955 5,4 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:44:27 22-10-2025 39,2025 29,0167 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:54 22-10-2025 39,22194 28,18556 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:53 22-10-2025 39,2057 28,1585 9,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:09 22-10-2025 39,21667 28,16944 8,71 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:09 22-10-2025 39,1852 28,1158 4,3 2,1
Meram (Konya) 17:16:32 22-10-2025 37,85889 32,05694 7,08 1,6
DERBENT (KONYA) 17:16:31 22-10-2025 38,0373 32,0345 15,8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:12:43 22-10-2025 39,159 28,152 11,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:12:42 22-10-2025 39,16667 28,16 6,23 1,6
Karesi (Balıkesir) 16:59:14 22-10-2025 39,66444 27,85861 13,09 1,2
KABAKDERE-(BALIKESIR) 16:59:14 22-10-2025 39,6782 27,8123 5,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:34 22-10-2025 39,24667 28,06083 10,2 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:48:34 22-10-2025 39,2285 28,0757 8,9 2,1
Arguvan (Malatya) 16:39:22 22-10-2025 38,92167 38,17444 6,11 2
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) 16:39:22 22-10-2025 38,8902 38,1137 3,8 2,1
Bergama (İzmir) 16:38:56 22-10-2025 39,025 27,15944 8,42 1,4
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...