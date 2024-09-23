Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Eylül 2024

23 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akhisar (Manisa)
|00:11:11 23-09-2024
|38,93833
|27,73472
|6,97
|1,7
|Kozan (Adana)
|23:48:33 22-09-2024
|37,64028
|35,87722
|7
|1
|Ege Denizi - [75.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:35:38 22-09-2024
|38,9175
|25,57833
|7,03
|1,9
|Hafik (Sivas)
|22:55:32 22-09-2024
|39,66917
|37,42333
|6,98
|1,3
|Polatlı (Ankara)
|22:33:55 22-09-2024
|39,60167
|31,97861
|6,92
|1,5
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [08.69 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|22:20:50 22-09-2024
|36,62889
|38,84389
|6,37
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|20:50:11 22-09-2024
|37,4225
|36,37361
|7
|1,9
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [04.05 km] Manavgat (Antalya)
|20:36:21 22-09-2024
|36,81
|31,29194
|71,63
|2,6
|Emet (Kütahya)
|20:14:04 22-09-2024
|39,28778
|29,22167
|7,24
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|18:57:38 22-09-2024
|37,89361
|36,20111
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:34:39 22-09-2024
|37,90722
|36,29
|7
|1,4
|Gürün (Sivas)
|18:31:26 22-09-2024
|38,87
|37,4175
|7
|2,2
|Gürün (Sivas)
|18:29:06 22-09-2024
|38,85694
|37,44056
|7,31
|2,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:00:40 22-09-2024
|39,50889
|28,13528
|6,98
|1,7
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.68 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|17:08:48 22-09-2024
|36,57694
|38,47222
|6,69
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:43:14 22-09-2024
|38,03583
|37,49083
|10,08
|1,7
|Yahyalı (Kayseri)
|16:38:51 22-09-2024
|37,705
|35,3525
|7
|2,4
|Ege Denizi
|16:12:48 22-09-2024
|39,96833
|24,75667
|9,61
|2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|15:33:00 22-09-2024
|38,01056
|37,50694
|14,31
|3,8
|Gemlik (Bursa)
|13:38:53 22-09-2024
|40,41722
|29,13333
|7,39
|1,7
|Ege Denizi
|12:57:14 22-09-2024
|39,9925
|24,03639
|16,83
|4,2
|Ege Denizi
|12:50:23 22-09-2024
|40,1425
|24,13917
|6,53
|4,9
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [32.75 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:41:46 22-09-2024
|36,41222
|38,80889
|6,87
|1,8
|Hisarcık (Kütahya)
|12:37:23 22-09-2024
|39,24278
|29,27333
|7
|1,4
|Hisarcık (Kütahya)
|12:35:46 22-09-2024
|39,19417
|29,23528
|7
|1,7
|Hisarcık (Kütahya)
|12:34:38 22-09-2024
|39,24028
|29,23694
|7
|1,2
|Ege Denizi
|12:03:53 22-09-2024
|39,9325
|24,06
|7,89
|3,1
|Ege Denizi
|11:47:21 22-09-2024
|40,15139
|23,99833
|8,68
|4,3
|Doğanşehir (Malatya)
|11:18:51 22-09-2024
|38,06778
|37,72528
|12,52
|1,7
|Arıcak (Elazığ)
|10:37:09 22-09-2024
|38,49917
|40,28972
|9,45
|2,3
|Ege Denizi - [09.58 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:25:40 22-09-2024
|39,57917
|26,02472
|8,1
|1,5
|Siverek (Şanlıurfa)
|10:11:08 22-09-2024
|37,83694
|39,03194
|9,7
|1,4
|Dursunbey (Balıkesir)
|10:08:48 22-09-2024
|39,64028
|28,54833
|9,69
|1,6
|Simav (Kütahya)
|09:49:45 22-09-2024
|39,12278
|29,01694
|8,34
|1,7
|Dursunbey (Balıkesir)
|09:26:09 22-09-2024
|39,37028
|28,71111
|6,96
|1,4
|Dodurga (Çorum)
|08:37:44 22-09-2024
|40,86528
|34,75583
|8,15
|1,7
|Gürün (Sivas)
|08:35:39 22-09-2024
|38,80528
|37,43639
|11,77
|2,3
|Akdeniz - [224.46 km] Datça (Muğla)
|08:32:08 22-09-2024
|34,67306
|27,34667
|5,75
|2,6
|Sincik (Adıyaman)
|08:30:52 22-09-2024
|38,13611
|38,51111
|7
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|08:17:27 22-09-2024
|38,94889
|27,72611
|10,01
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:48:34 22-09-2024
|37,99194
|36,46639
|7
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|07:32:39 22-09-2024
|38,13917
|38,55222
|7,01
|1,4
|Pınarbaşı (Kayseri)
|07:16:52 22-09-2024
|39,105
|36,76389
|8,51
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:53:00 22-09-2024
|37,43333
|36,95694
|7
|1,2
|Honaz (Denizli)
|06:52:16 22-09-2024
|37,72444
|29,25389
|7
|1,4
|Doğubayazıt (Ağrı)
|06:41:34 22-09-2024
|39,68389
|43,90583
|6,5
|1,6
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [58.11 km] Akyaka (Kars)
|06:27:10 22-09-2024
|41,43778
|43,90944
|6,95
|2
|Tekman (Erzurum)
|06:05:08 22-09-2024
|39,48083
|41,44056
|5,23
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|06:04:33 22-09-2024
|38,15444
|38,57333
|6,99
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|05:57:42 22-09-2024
|38,23278
|38,62222
|12,78
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:27:41 22-09-2024
|38,16917
|36,71083
|6,98
|1,4
|Sulusaray (Tokat)
|05:06:27 22-09-2024
|40,07
|36,03778
|8,74
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|04:52:19 22-09-2024
|37,84222
|36,26667
|7
|0,8
|Mecitözü (Çorum)
|04:26:00 22-09-2024
|40,59306
|35,39111
|10,54
|1,3
|Palu (Elazığ)
|04:17:16 22-09-2024
|38,77167
|40,07111
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:07:39 22-09-2024
|37,86389
|36,30944
|7
|1,9
|Sulusaray (Tokat)
|04:01:26 22-09-2024
|40,05806
|36,0225
|4,98
|1,5
|Meram (Konya)
|02:41:41 22-09-2024
|37,87417
|31,97083
|7,01
|1
|Marmara Denizi - [09.36 km] Marmara (Balıkesir)
|02:36:53 22-09-2024
|40,68194
|27,47139
|10,41
|2,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:35:02 22-09-2024
|38,11694
|38,38806
|6,99
|0,8
|Ege Denizi - [35.21 km] Urla (İzmir)
|02:30:33 22-09-2024
|37,92639
|26,4375
|6,26
|1,7
|Yalvaç (Isparta)
|01:55:57 22-09-2024
|38,37472
|30,95722
|7
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)
|00:11:11 23-09-2024
|38,9587
|27,7427
|9,9
|2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|23:35:42 22-09-2024
|39,1135
|26,011
|16,2
|1,9
|BESPINAR-(SIVAS)
|22:55:32 22-09-2024
|39,602
|37,4138
|9
|1,4
|KARAILYAS-POLATLI (ANKARA)
|22:33:54 22-09-2024
|39,561
|31,994
|10,1
|1,7
|KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|20:50:11 22-09-2024
|37,3868
|36,2787
|8,4
|2
|DENIZKENT-MANAVGAT (ANTALYA)
|20:36:22 22-09-2024
|36,776
|31,202
|25
|2,8
|IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)
|20:14:05 22-09-2024
|39,29
|29,2233
|7,6
|1,7
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:34:39 22-09-2024
|37,9225
|36,3062
|8,6
|1,6
|DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)
|18:31:26 22-09-2024
|38,8842
|37,437
|6
|2,1
|YESILDERE-GURUN (SIVAS)
|18:29:06 22-09-2024
|38,9107
|37,4978
|5
|2,1
|CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:00:37 22-09-2024
|39,5278
|28,205
|25,1
|1,9
|KARAGOZLER-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|17:24:51 22-09-2024
|39,7808
|30,406
|20
|2,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|16:43:13 22-09-2024
|38,0433
|37,4542
|9
|1,6
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|16:38:52 22-09-2024
|37,6932
|35,3143
|6,9
|2,5
|YUNANISTAN
|16:12:44 22-09-2024
|40,2593
|24,0923
|6,5
|1,9
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|15:32:59 22-09-2024
|38,02
|37,5253
|5
|3,6
|FATIH-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|13:39:43 22-09-2024
|38,0225
|38,3478
|10,4
|1,7
|GEMLIK (BURSA)
|13:38:53 22-09-2024
|40,4378
|29,1318
|4,8
|1,7
|YUNANISTAN
|12:57:14 22-09-2024
|40,328
|24,1405
|11,2
|3,9
|YUNANISTAN
|12:50:23 22-09-2024
|40,3182
|24,1697
|7,7
|4,8
|YUNANISTAN
|12:14:31 22-09-2024
|40,3422
|24,084
|5,2
|2,4
|YUNANISTAN
|12:06:55 22-09-2024
|40,3137
|24,0995
|6,7
|2,2
|YUNANISTAN
|12:03:54 22-09-2024
|40,3218
|24,0995
|5,1
|3,1
|YUNANISTAN
|11:55:24 22-09-2024
|40,2688
|24,097
|4,7
|2,1
|YUNANISTAN
|11:53:51 22-09-2024
|40,33
|24,1247
|5,6
|2,2
|YUNANISTAN
|11:47:23 22-09-2024
|40,2317
|24,0655
|4,8
|4,1
|CAYBASI-GENC (BINGOL)
|10:37:07 22-09-2024
|38,4952
|40,288
|5
|2,3
|UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|10:08:48 22-09-2024
|39,6545
|28,5295
|1,7
|1,8
|GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:49:45 22-09-2024
|39,1147
|29,014
|9,9
|1,9
|CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM)
|08:37:44 22-09-2024
|40,845
|34,7708
|7,1
|1,7
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|08:35:39 22-09-2024
|38,7972
|37,466
|5
|2,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|08:32:05 22-09-2024
|34,5233
|26,695
|87,4
|3
|SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)
|08:17:26 22-09-2024
|38,9647
|27,7315
|10
|1,5
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:48:34 22-09-2024
|38,1003
|36,67
|3,3
|1,7
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|07:32:39 22-09-2024
|38,1132
|38,5715
|15,5
|1,5
|KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)
|06:52:15 22-09-2024
|37,6738
|29,344
|13,3
|1,3
|YIGINCAL-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|06:41:34 22-09-2024
|39,6562
|43,9375
|9,2
|1,7
|GURCISTAN
|06:27:11 22-09-2024
|41,3635
|43,9602
|3
|2,2
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|05:57:43 22-09-2024
|38,213
|38,6503
|13
|1,2
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|05:27:41 22-09-2024
|38,1905
|36,7522
|6,1
|1,4
|DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)
|05:06:26 22-09-2024
|40,0955
|36,0648
|1,2
|1,3
|KAYI-MECITOZU (CORUM)
|04:26:01 22-09-2024
|40,5467
|35,4048
|4,2
|1,5
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:07:39 22-09-2024
|37,8773
|36,3118
|7,8
|2,1
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|04:01:27 22-09-2024
|40,077
|36,0735
|6,1
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:45:01 22-09-2024
|35,5738
|25,4187
|12,8
|2,1
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|02:36:54 22-09-2024
|40,6697
|27,4435
|13,3
|2,7
|EGE DENIZI
|02:30:32 22-09-2024
|37,9128
|26,3862
|1,8
|1,7
|KUMDANLI-YALVAC (ISPARTA)
|01:55:57 22-09-2024
|38,3528
|30,948
|1,6
|1,9
|ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|01:51:18 22-09-2024
|38,1138
|38,28
|5,7
|1,5
|SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|01:46:31 22-09-2024
|38,1462
|36,9588
|14,2
|1,2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|01:25:39 22-09-2024
|38,1123
|38,482
|6,3
|1,6
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