Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Eylül 2025

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:06 23-09-2025 39,1875 28,181 15,1 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:33:03 23-09-2025 39,181 28,161 8,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:03 23-09-2025 39,19139 28,18472 7 2,9
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 00:21:55 23-09-2025 36,975 28,2142 13,3 1,9
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 00:11:04 23-09-2025 39,0857 33,2707 7,9 1,9
Şereflikoçhisar (Ankara) 00:11:04 23-09-2025 39,10722 33,29417 10,25 1,8
Beypazarı (Ankara) 00:03:08 23-09-2025 40,14417 31,83806 7,07 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:04 23-09-2025 39,17667 28,22556 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:38 22-09-2025 39,22583 28,15667 6,74 1,2
Delice (Kırıkkale) 23:51:29 22-09-2025 39,91722 33,95694 6,94 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:08 22-09-2025 39,17917 28,20278 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:34 22-09-2025 39,1838 28,1603 12,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:32 22-09-2025 39,17944 28,17167 4,36 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:23 22-09-2025 39,1592 28,2383 18,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:36:23 22-09-2025 39,18778 28,22611 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:34 22-09-2025 39,16389 28,20028 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:49 22-09-2025 39,1783 28,1902 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:49 22-09-2025 39,18694 28,16056 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:47 22-09-2025 39,1767 28,1555 10,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:47 22-09-2025 39,18222 28,18917 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:04 22-09-2025 39,2092 28,1687 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:04 22-09-2025 39,20694 28,17611 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:44 22-09-2025 39,16944 28,21528 6,44 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:43 22-09-2025 39,1692 28,1968 10,5 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:16 22-09-2025 39,1947 28,193 9,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:16 22-09-2025 39,20528 28,20833 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:56:18 22-09-2025 39,21333 28,18583 4,93 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:56:17 22-09-2025 39,2067 28,2233 17,6 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 22:55:20 22-09-2025 39,1797 28,0543 11,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:20 22-09-2025 39,20889 28,09139 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:24 22-09-2025 39,17639 28,18528 7,41 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:23 22-09-2025 39,1442 28,1968 13,1 1,4
Akdeniz 22:42:25 22-09-2025 34,66528 33,43167 30,95 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:27 22-09-2025 39,132 28,1547 15,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:26 22-09-2025 39,18389 28,1925 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:54 22-09-2025 39,195 28,175 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:22:33 22-09-2025 39,19306 28,18333 7 1,6
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 22:18:32 22-09-2025 39,028 28,1665 17,2 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:17:50 22-09-2025 39,1175 28,1295 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:49 22-09-2025 39,18083 28,17639 7 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:28 22-09-2025 39,1162 28,3113 10 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:56 22-09-2025 39,1348 28,2488 12,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:56 22-09-2025 39,17306 28,21333 7 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:12 22-09-2025 39,119 28,1988 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:11 22-09-2025 39,18028 28,19417 7 1,4
Van Gölü - [01.96 km] Tuşba (Van) 22:05:41 22-09-2025 38,91972 43,575 7,69 2,3
YUNANISTAN 21:51:30 22-09-2025 40,4075 23,9888 5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:46:02 22-09-2025 38,00194 36,30833 6,97 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:10 22-09-2025 39,17778 28,19444 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:10 22-09-2025 39,1327 28,1703 14,4 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:29 22-09-2025 39,1795 28,2527 9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:28 22-09-2025 39,18639 28,18917 6,58 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:35:31 22-09-2025 39,19722 28,18111 4,07 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:35 22-09-2025 39,1335 28,1548 23,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:34 22-09-2025 39,15194 28,2075 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:29:55 22-09-2025 39,17833 28,18472 5,55 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:53 22-09-2025 39,1688 28,1452 18 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:12:32 22-09-2025 39,1617 28,1555 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:31 22-09-2025 39,16806 28,19667 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:12:02 22-09-2025 39,16 28,194 13,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:01 22-09-2025 39,18861 28,21417 6,29 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:09:39 22-09-2025 39,0892 28,2142 9,9 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:03 22-09-2025 39,1332 28,1718 11,2 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:35 22-09-2025 39,142 28,2012 10,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:34 22-09-2025 39,16972 28,22306 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:29 22-09-2025 39,17278 28,15472 11,32 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:28 22-09-2025 39,1652 28,1592 9,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:46 22-09-2025 39,18667 28,16583 11,48 1,3
Ege Denizi - [66.86 km] Karaburun (İzmir) 20:49:12 22-09-2025 38,75167 25,6425 9,88 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:44 22-09-2025 39,1625 28,17222 11,51 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:44 22-09-2025 39,139 28,2483 10,1 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:57 22-09-2025 39,1733 28,171 8,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:56 22-09-2025 39,18389 28,21 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:48 22-09-2025 39,1712 28,1897 10 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:47 22-09-2025 39,17944 28,16917 7 1,3
Ege Denizi - [64.22 km] Karaburun (İzmir) 20:29:13 22-09-2025 38,75111 25,67389 8,4 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:25:32 22-09-2025 39,1938 28,0985 16,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:23 22-09-2025 39,19861 28,18194 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:19:23 22-09-2025 39,1792 28,1645 12,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:39 22-09-2025 39,20444 28,19472 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:38 22-09-2025 39,174 28,2535 16,8 1,3
Merkez (Şırnak) 20:13:04 22-09-2025 37,46972 42,52917 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:02 22-09-2025 39,133 28,1415 14,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:01 22-09-2025 39,17444 28,25944 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:11:12 22-09-2025 39,1912 28,1245 12,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:11:11 22-09-2025 39,22833 28,10861 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:08:04 22-09-2025 39,1663 28,203 9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:03 22-09-2025 39,17111 28,18278 10,88 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:47:00 22-09-2025 39,17694 28,19 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:47:00 22-09-2025 39,2077 28,1905 8,7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:12 22-09-2025 39,2035 28,2195 13,1 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:24:37 22-09-2025 35,3663 26,0163 7,8 2,1
Simav (Kütahya) 19:17:46 22-09-2025 39,23083 29,00861 10,29 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:19 22-09-2025 39,17083 28,18972 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:15:18 22-09-2025 39,1998 28,1923 7,7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:32 22-09-2025 39,1608 28,2453 15,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:05 22-09-2025 39,17917 28,21389 11,01 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:00:04 22-09-2025 39,1782 28,1648 10,8 2,1
Ege Denizi - [72.00 km] Karaburun (İzmir) 18:53:45 22-09-2025 38,71889 25,57222 14,94 3,9
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.09.22 18:53:44) 18:53:44 22-09-2025 38,7105 25,4873 7,9 3,8
ADIL-SOMA (MANISA) 18:47:52 22-09-2025 39,1018 27,5835 0 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:49 22-09-2025 39,25722 28,04778 7 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:41:49 22-09-2025 39,2447 28,0548 10,8 2
Ege Denizi - [32.03 km] Datça (Muğla) 18:35:10 22-09-2025 36,50806 27,17389 6,86 2
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 18:35:10 22-09-2025 36,4228 27,1543 6,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:34:06 22-09-2025 39,22917 28,09222 7 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:34:06 22-09-2025 39,2103 28,0488 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:30 22-09-2025 39,19333 28,18639 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:00 22-09-2025 39,21889 28,18389 7 1,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:23:59 22-09-2025 39,2142 28,1998 7,8 1,8
YUNANISTAN 18:19:48 22-09-2025 40,2278 24,1173 13,2 1,9
Altıeylül (Balıkesir) 18:16:15 22-09-2025 39,57528 27,94333 10,17 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:12:39 22-09-2025 39,15944 28,20417 6,97 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:11:06 22-09-2025 39,18444 28,18806 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:11:05 22-09-2025 39,2057 28,1565 12 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:24 22-09-2025 39,1478 28,1602 25,5 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:09:48 22-09-2025 39,1932 28,2082 11,4 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:07:51 22-09-2025 39,16 28,0987 13,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:04 22-09-2025 39,2025 28,21417 5,5 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:04 22-09-2025 39,2122 28,228 8,7 1,2
Sivrice (Elazığ) 18:02:27 22-09-2025 38,47472 39,09639 16,65 2
SARITOSUN-(ELAZIG) 18:02:27 22-09-2025 38,4713 39,0947 7,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:30 22-09-2025 39,13361 28,16 6,78 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:19 22-09-2025 39,17333 28,18139 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:19 22-09-2025 39,1628 28,1565 9,3 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:05 22-09-2025 39,099 28,287 7,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:04 22-09-2025 39,11917 28,23056 8,34 1,3
YUNANISTAN 17:44:30 22-09-2025 40,398 23,9097 5 2
ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) 17:42:19 22-09-2025 39,0505 27,9265 3 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:16 22-09-2025 39,1503 28,3053 14,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:38 22-09-2025 39,18361 28,13444 14,9 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:32:37 22-09-2025 39,218 28,1342 8,3 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:26:25 22-09-2025 39,1748 28,1477 9,1 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:36 22-09-2025 39,204 28,2163 9,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:16:33 22-09-2025 39,16389 28,20444 14 4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:16:33 22-09-2025 39,1767 28,1942 12,7 4,2
DUNDARLI-KINIK (IZMIR) 17:07:03 22-09-2025 39,097 27,3133 8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:05:59 22-09-2025 39,1753 28,1467 10,5 2,1
CATALARMUT-GORDES (MANISA) 17:05:45 22-09-2025 38,9913 28,3653 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:05:42 22-09-2025 39,16194 28,1775 11,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:34 22-09-2025 39,17194 28,2275 15 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:04:34 22-09-2025 39,1723 28,2072 10,6 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:01:50 22-09-2025 39,1862 28,2123 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:49 22-09-2025 39,19889 28,16972 15 1,4
YUNANISTAN 17:00:29 22-09-2025 40,2957 24,154 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:26 22-09-2025 39,23667 28,17 7 3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:50:26 22-09-2025 39,2245 28,1332 6,5 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:48:52 22-09-2025 39,1648 28,1827 8,8 1,2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 16:41:40 22-09-2025 39,0557 28,1082 13,2 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:36:33 22-09-2025 39,1712 28,2398 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:24 22-09-2025 39,19694 28,17444 14,3 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:24 22-09-2025 39,1985 28,1515 10,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:17 22-09-2025 39,1875 28,16306 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:26:16 22-09-2025 39,1872 28,1017 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:52 22-09-2025 39,15222 28,19222 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:51 22-09-2025 39,1828 28,1205 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:46 22-09-2025 39,19083 28,19583 7 1,3
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) 16:13:58 22-09-2025 39,3698 28,2538 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:56 22-09-2025 39,17361 28,20111 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:03:58 22-09-2025 39,168 28,1002 14,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:50 22-09-2025 39,18889 28,13556 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:02:48 22-09-2025 39,2063 28,1077 9,6 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:58:56 22-09-2025 39,1417 28,1785 9,6 1,6
DARGIL-GORDES (MANISA) 15:49:50 22-09-2025 39,044 28,3403 5 1,1
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:52 22-09-2025 39,2818 28,1833 9,9 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:46:58 22-09-2025 39,165 28,1697 11,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:46:57 22-09-2025 39,16944 28,17583 18,8 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:36:52 22-09-2025 39,1955 28,1007 9,6 1,4
RAHMANLAR-DEMIRCI (MANISA) 15:29:51 22-09-2025 39,0678 28,5652 13,1 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:28:28 22-09-2025 39,1753 28,186 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:41 22-09-2025 39,17333 28,18667 10,7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:26:41 22-09-2025 39,1863 28,0812 9,2 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:19:04 22-09-2025 39,18 28,2202 17,6 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:14:51 22-09-2025 39,2377 28,1597 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:35 22-09-2025 39,16028 28,18778 11 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:12:35 22-09-2025 39,1535 28,1545 12,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:40 22-09-2025 39,19278 28,1575 11,26 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:07:39 22-09-2025 39,183 28,2017 16,7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:45 22-09-2025 39,1797 28,2228 15,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:25 22-09-2025 39,21111 28,11444 15,6 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:03:24 22-09-2025 39,131 28,1725 10 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:01:57 22-09-2025 39,204 28,1723 16,6 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:01:07 22-09-2025 39,2383 28,1853 16,6 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:38 22-09-2025 39,1038 28,1587 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:50:47 22-09-2025 39,17389 28,15972 12,9 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:50:47 22-09-2025 39,1707 28,1388 10,9 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:04 22-09-2025 39,1448 28,2577 9,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:41:02 22-09-2025 39,1527 28,186 8,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:40:27 22-09-2025 39,16806 28,17111 11,63 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:40:27 22-09-2025 39,1818 28,1873 9,6 2
Akhisar (Manisa) 14:38:46 22-09-2025 39,11472 28,08861 11,86 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:38:43 22-09-2025 39,1862 28,1448 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:28:49 22-09-2025 39,15389 28,14333 11,51 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:28:47 22-09-2025 39,2605 28,0023 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:20 22-09-2025 39,10778 28,23944 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:14:01 22-09-2025 39,18556 28,19694 11,46 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:14:00 22-09-2025 39,2153 28,1743 12,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:31 22-09-2025 39,20944 28,05167 8,22 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 14:07:30 22-09-2025 39,1827 28,0092 10,1 1,8
Gördes (Manisa) 14:05:39 22-09-2025 39,08583 28,28861 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:36 22-09-2025 39,2092 28,0335 10,3 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:00:47 22-09-2025 38,48889 37,20972 9,35 2,1
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 14:00:43 22-09-2025 38,848 37,4322 2,5 2
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 13:56:30 22-09-2025 39,0982 28,0525 16,6 1,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:55:34 22-09-2025 39,2558 28,0585 9,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:33 22-09-2025 39,25306 28,09917 11,01 1,4
Gördes (Manisa) 13:54:17 22-09-2025 39,05583 28,24083 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:16 22-09-2025 39,1638 28,2157 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:53:47 22-09-2025 39,17306 28,17333 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:53:47 22-09-2025 39,1942 28,1293 8,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:42 22-09-2025 39,15333 28,19389 7,17 1,1
KASIKCI-GORDES (MANISA) 13:44:26 22-09-2025 38,9105 28,3838 18,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:40:18 22-09-2025 39,15889 28,19083 6,24 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:40:17 22-09-2025 39,1652 28,177 11,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:23 22-09-2025 39,15444 28,17472 6,95 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:22 22-09-2025 39,1365 28,1057 18,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:33:57 22-09-2025 39,17806 28,19583 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:33:56 22-09-2025 39,1575 28,1245 15,7 1,4
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [73.33 km] Başkale (Van) 13:32:23 22-09-2025 38,48889 45,25194 6,29 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:07 22-09-2025 39,1075 28,22361 7,03 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.22 13:25:06) 13:25:06 22-09-2025 39,1643 28,1357 13,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:22:31 22-09-2025 39,21889 28,14111 7,57 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:22:29 22-09-2025 39,2232 28,117 8,1 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:22:03 22-09-2025 39,53778 28,14361 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:19:22 22-09-2025 39,092 28,16 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:40 22-09-2025 39,14306 28,185 6,99 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:40 22-09-2025 39,1473 28,159 13 1,5
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 13:14:00 22-09-2025 39,0248 28,2213 9,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:41 22-09-2025 39,19389 28,22389 6,97 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:41 22-09-2025 39,18 28,2263 14,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:13 22-09-2025 39,14389 28,18806 7,01 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:13 22-09-2025 39,1688 28,1863 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:08 22-09-2025 39,15889 28,18111 5,88 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:07 22-09-2025 39,1742 28,1798 11,7 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:11 22-09-2025 39,1715 28,0912 8,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:10 22-09-2025 39,17194 28,18889 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:10 22-09-2025 39,1475 28,1703 11,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:15 22-09-2025 39,20917 28,18389 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:53:14 22-09-2025 39,1517 28,188 9,5 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:52:52 22-09-2025 39,1192 28,1425 11,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:47:23 22-09-2025 39,16667 28,19306 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:23 22-09-2025 39,165 28,189 12,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:27 22-09-2025 39,17 28,20278 7 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:26 22-09-2025 39,1648 28,172 11,7 2,2
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 12:41:53 22-09-2025 39,0533 28,0492 11,7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:40:27 22-09-2025 39,1842 28,2063 10,6 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:22 22-09-2025 39,1628 28,1507 5,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:37:28 22-09-2025 39,18333 28,20389 7 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:37:27 22-09-2025 39,1648 28,1635 13,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:22 22-09-2025 39,19972 28,12583 17,3 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:22 22-09-2025 39,205 28,1387 12 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:37 22-09-2025 39,15611 28,18444 16,4 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:34:36 22-09-2025 39,1757 28,1837 9 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:14 22-09-2025 39,1615 28,1527 13,9 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:26:09 22-09-2025 39,1978 28,1672 9,5 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:20:16 22-09-2025 39,1988 28,1522 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:15 22-09-2025 39,20306 28,15861 4,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:17:29 22-09-2025 39,16028 28,18389 7,2 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:17:29 22-09-2025 39,1773 28,1637 13,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:41 22-09-2025 39,17833 28,17361 7 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:40 22-09-2025 39,1792 28,1692 13,6 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:35 22-09-2025 39,172 28,1807 14,9 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:17 22-09-2025 39,1703 28,178 10,5 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:06:18 22-09-2025 39,168 28,1687 10,9 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:05:59 22-09-2025 39,1675 28,1678 6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:42 22-09-2025 39,18889 28,17167 7 4,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:02:41 22-09-2025 39,1855 28,1637 12,2 4,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:00:55 22-09-2025 39,2127 28,184 11,1 1,8
Altıeylül (Balıkesir) 11:48:13 22-09-2025 39,55833 28,02389 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:40:55 22-09-2025 39,20333 28,17917 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:40:55 22-09-2025 39,1928 28,1513 10 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:25 22-09-2025 39,24056 28,07889 7 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:39:24 22-09-2025 39,2492 28,0027 15,2 1,9
DENIS-SOMA (MANISA) 11:34:31 22-09-2025 39,2143 27,702 5,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:34:24 22-09-2025 39,2125 28,2425 7 1,6
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:16 22-09-2025 39,2692 28,165 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:15 22-09-2025 39,22056 28,18222 9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:11:27 22-09-2025 39,20444 28,15944 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:58:18 22-09-2025 39,17583 28,23083 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:58:18 22-09-2025 39,1533 28,23 14,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:20 22-09-2025 39,20222 28,20222 7,03 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:20 22-09-2025 39,155 28,2003 14 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:36 22-09-2025 39,16944 28,19028 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:29 22-09-2025 39,18361 28,13667 5,54 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:28 22-09-2025 39,2107 28,1863 8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:08 22-09-2025 39,20167 28,10917 7,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:32:26 22-09-2025 39,23889 28,19694 7,06 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:28:38 22-09-2025 39,23889 28,15444 7,13 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:18:40 22-09-2025 39,225 28,15639 5 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:18:39 22-09-2025 39,2122 28,1233 9,6 2,1
ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) 10:17:53 22-09-2025 39,054 27,8982 22,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:05 22-09-2025 39,17806 28,11667 7,12 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:05 22-09-2025 39,1897 28,1217 7,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:10:01 22-09-2025 39,17528 28,21722 6,98 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:10:01 22-09-2025 39,1677 28,2005 10,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:31 22-09-2025 39,16972 28,14806 7 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:31 22-09-2025 39,2132 28,148 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:56 22-09-2025 39,20139 28,15889 7,45 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:55 22-09-2025 39,191 28,141 14,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:11 22-09-2025 39,19833 28,17028 12,19 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:11 22-09-2025 39,179 28,1588 11,4 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:52 22-09-2025 39,1897 28,2008 9,1 2,2
Muradiye (Van) 09:43:45 22-09-2025 38,87083 43,75056 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:06 22-09-2025 39,18056 28,19917 8,7 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:05 22-09-2025 39,1798 28,1555 8,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 09:31:34 22-09-2025 39,19806 28,15278 6,96 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:23 22-09-2025 39,1827 28,1957 14,7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.07 km] Marmaris (Muğla) 09:27:32 22-09-2025 36,99333 28,18694 6,11 2,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 09:27:31 22-09-2025 36,981 28,1692 11,6 2,7
Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van) 09:25:28 22-09-2025 38,89472 43,46806 7,17 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:23:46 22-09-2025 39,21333 28,17667 7 1,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:43 22-09-2025 39,2525 28,1155 15 1,6
Simav (Kütahya) 09:21:59 22-09-2025 39,24389 29,00472 7,15 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:41 22-09-2025 39,15556 28,21639 6,96 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:41 22-09-2025 39,1813 28,1605 8,9 1,6
Kulu (Konya) 09:03:35 22-09-2025 39,0725 33,28694 9,24 4
KIRKKUYU-KULU (KONYA) 09:03:35 22-09-2025 39,0677 33,243 5,6 4
Simav (Kütahya) 09:03:00 22-09-2025 39,2525 28,95278 7,49 1,5
Kırkağaç (Manisa) 08:59:00 22-09-2025 39,24139 27,955 7,37 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:54 22-09-2025 39,17389 28,19 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:07 22-09-2025 39,17528 28,18306 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:06 22-09-2025 39,2017 28,1863 7,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:13:40 22-09-2025 39,18611 28,25028 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:13:40 22-09-2025 39,1917 28,146 9,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:49 22-09-2025 39,20111 28,22639 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:02:19 22-09-2025 39,2175 28,18278 6,15 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:02:19 22-09-2025 39,1897 28,1288 10,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:50 22-09-2025 39,20722 28,16778 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:49:50 22-09-2025 39,1787 28,1055 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:48:08 22-09-2025 39,19444 28,18889 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:08 22-09-2025 39,1687 28,0885 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:34 22-09-2025 39,22528 28,18861 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:40:34 22-09-2025 39,186 28,151 10,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:29:33 22-09-2025 39,1925 28,18722 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:29:33 22-09-2025 39,1575 28,1753 9,9 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:28:14 22-09-2025 39,1683 28,118 11 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:13 22-09-2025 39,18444 28,18556 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:12:54 22-09-2025 39,1492 28,1632 9,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:16 22-09-2025 39,19806 28,21139 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:12:16 22-09-2025 39,1817 28,2252 7,6 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:07:12 22-09-2025 39,1635 28,1927 11 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:08 22-09-2025 39,20861 28,18417 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:15 22-09-2025 39,23083 28,19556 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:04:15 22-09-2025 39,2005 28,1843 9,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:08 22-09-2025 39,22056 28,20167 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:08 22-09-2025 39,1817 28,152 8,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:58 22-09-2025 39,19722 28,20167 7 3,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:57 22-09-2025 39,2042 28,1805 7,4 4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:58:53 22-09-2025 39,2025 28,1785 9,3 1,7
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 06:49:23 22-09-2025 39,099 28,074 22,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:00 22-09-2025 39,20528 28,21 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:46:00 22-09-2025 39,19 28,1817 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:41:07 22-09-2025 39,22083 28,19694 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:41:07 22-09-2025 39,1997 28,1788 8,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:34:07 22-09-2025 39,19556 28,23639 4,77 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:34:07 22-09-2025 39,1497 28,1938 9,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:53 22-09-2025 39,21972 28,16806 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:30:53 22-09-2025 39,2002 28,1355 11,7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:42 22-09-2025 39,1602 28,1767 9,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:26:00 22-09-2025 39,22556 28,19333 5,26 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:26:00 22-09-2025 39,188 28,1747 8,4 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:41 22-09-2025 39,1747 28,1433 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:40 22-09-2025 39,20861 28,20389 5,92 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:14 22-09-2025 39,20444 28,17111 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:21:13 22-09-2025 39,2075 28,181 9,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:07 22-09-2025 39,18 28,18333 7,31 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:19:07 22-09-2025 39,169 28,1528 10,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:02 22-09-2025 39,19472 28,18472 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:17:01 22-09-2025 39,1833 28,1977 8,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:25 22-09-2025 39,20722 28,21278 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:25 22-09-2025 39,162 28,1543 9,1 1,7
Ege Denizi - [14.28 km] Dikili (İzmir) 06:05:57 22-09-2025 38,85667 26,70444 14,81 2,6
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:05:57 22-09-2025 38,8472 26,6807 8 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:04:58 22-09-2025 39,1698 28,2058 11,5 1,5
YUNANISTAN 06:04:16 22-09-2025 40,3637 24,1012 6,6 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:57 22-09-2025 39,1528 28,1797 10,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:56 22-09-2025 39,21194 28,20611 4,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:08 22-09-2025 39,19111 28,19333 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:52:07 22-09-2025 39,1795 28,167 11 2,5
Simav (Kütahya) 05:47:07 22-09-2025 39,24333 29,02083 7,99 1,6
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 05:47:04 22-09-2025 39,3093 28,8467 5,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:34 22-09-2025 39,20361 28,19306 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:34 22-09-2025 39,1575 28,1393 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:43 22-09-2025 39,21972 28,20417 5,11 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:43 22-09-2025 39,1882 28,175 10 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:37:04 22-09-2025 39,20222 28,18528 7 1,3
Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.96 km] Samandağ (Hatay) 05:36:49 22-09-2025 36,12917 35,89194 13,59 3,3
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 05:36:49 22-09-2025 36,0967 35,8647 9,8 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:23 22-09-2025 39,1717 28,1532 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:22 22-09-2025 39,22167 28,25 9,1 1,4
Sincik (Adıyaman) 05:24:35 22-09-2025 38,10861 38,45972 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:56 22-09-2025 39,18361 28,20361 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:56 22-09-2025 39,181 28,1785 9,5 1,9
ASAGIOBA-(HATAY) 05:20:18 22-09-2025 36,358 36,2613 5,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 05:20:17 22-09-2025 36,42194 36,32 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:08:45 22-09-2025 39,19639 28,17056 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:45 22-09-2025 39,1685 28,1373 12,9 1,9
Ege Denizi - [11.89 km] Dikili (İzmir) 05:03:52 22-09-2025 38,86972 26,72722 6,96 1,9
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:03:52 22-09-2025 38,8447 26,72 7,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:37 22-09-2025 39,21 28,17167 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:37 22-09-2025 39,1422 28,1277 10,4 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:02:10 22-09-2025 39,157 28,0825 14,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:09 22-09-2025 39,20111 28,19306 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:09 22-09-2025 39,1797 28,178 8,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:33 22-09-2025 39,20222 28,2 7 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:33 22-09-2025 39,1783 28,2067 10,4 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:11 22-09-2025 39,1478 28,1932 11,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:53:10 22-09-2025 39,18972 28,2075 4,56 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:51:44 22-09-2025 39,1052 28,172 13,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:48:23 22-09-2025 39,23 28,0225 7 2,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:48:23 22-09-2025 39,21 28,0187 11,9 2,6
Sincik (Adıyaman) 04:46:43 22-09-2025 38,10806 38,49083 11,18 1,2
NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) 04:46:42 22-09-2025 38,0832 38,5317 18,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:03 22-09-2025 39,18528 28,24111 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:45:02 22-09-2025 39,158 28,239 13,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:41 22-09-2025 39,21722 28,15528 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:41 22-09-2025 39,1862 28,1442 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:13 22-09-2025 39,20833 28,18861 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:39:13 22-09-2025 39,1973 28,1985 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:07 22-09-2025 39,20833 28,20333 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:38:07 22-09-2025 39,1688 28,1835 10 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:21 22-09-2025 39,1957 28,1517 8,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:35:23 22-09-2025 39,19361 28,22194 5,66 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:35:23 22-09-2025 39,1657 28,2073 9,8 1,7
YUNANISTAN 04:23:32 22-09-2025 40,3778 24,0692 4,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:17 22-09-2025 39,18556 28,2075 7 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:17 22-09-2025 39,1268 28,2007 15,7 2,9
Ege Denizi 04:19:59 22-09-2025 40,36833 24,12028 8,99 4,8
YUNANISTAN 04:19:59 22-09-2025 40,2867 24,125 9,8 5
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:43 22-09-2025 39,18389 28,21694 6,99 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:43 22-09-2025 39,1612 28,1892 16,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:10 22-09-2025 39,20361 28,24083 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:14 22-09-2025 39,20139 28,20194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:54 22-09-2025 39,17694 28,21417 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:05:16 22-09-2025 39,20944 28,19111 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:27 22-09-2025 39,22167 28,18111 7 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:27 22-09-2025 39,2052 28,1562 14,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 03:59:26 22-09-2025 39,21083 28,22444 6,12 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:25 22-09-2025 39,1577 28,2172 16,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:54:04 22-09-2025 39,17389 28,15639 6,96 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:04 22-09-2025 39,1617 28,1515 8,9 1,9
İmamoğlu (Adana) 03:53:42 22-09-2025 37,24 35,59944 7 1,6
KASOBASI-SARICAM (ADANA) 03:53:42 22-09-2025 37,1708 35,4938 6,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:51 22-09-2025 39,2 28,18833 7,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:34 22-09-2025 39,21389 28,15944 7,01 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:33 22-09-2025 39,2162 28,1785 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:19 22-09-2025 39,19 28,13444 6,96 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:18 22-09-2025 39,1858 28,1318 8,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:44:19 22-09-2025 39,19472 28,23694 7 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:18 22-09-2025 39,183 28,1945 12,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:20 22-09-2025 39,21639 28,17 7 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:20 22-09-2025 39,206 28,133 13,1 3,2
Gürün (Sivas) 03:40:17 22-09-2025 38,83583 37,325 7,1 1,4
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 03:40:11 22-09-2025 38,9842 28,1972 25,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:10 22-09-2025 39,20889 28,20889 7,01 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:33:33 22-09-2025 39,21806 28,1575 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:03 22-09-2025 39,20361 28,20889 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:03 22-09-2025 39,1783 28,1763 8,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:28:25 22-09-2025 39,20083 28,22194 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:28:25 22-09-2025 39,1372 28,2352 17,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:51 22-09-2025 39,18417 28,1875 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:22 22-09-2025 39,1925 28,17 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:23:22 22-09-2025 39,163 28,145 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:13 22-09-2025 39,18722 28,17306 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:13 22-09-2025 39,1792 28,1608 9,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:41 22-09-2025 39,19222 28,21806 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:41 22-09-2025 39,158 28,1935 8,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:54 22-09-2025 39,185 28,19056 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:53 22-09-2025 39,1702 28,1825 8,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:52 22-09-2025 39,2275 28,15333 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 03:16:34 22-09-2025 38,10833 38,49083 6,95 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:24 22-09-2025 39,20694 28,19889 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:23 22-09-2025 39,176 28,1735 13,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:05 22-09-2025 39,19944 28,17722 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:05 22-09-2025 39,1503 28,1817 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:53 22-09-2025 39,1875 28,15472 6,94 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:52 22-09-2025 39,1752 28,1058 15,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:22 22-09-2025 39,18944 28,17583 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:22 22-09-2025 39,1775 28,1532 9,7 2,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:02:09 22-09-2025 39,1573 28,0643 10,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:20 22-09-2025 39,187 28,159 9,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:56:34 22-09-2025 39,21722 28,20944 6,97 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:56:33 22-09-2025 39,1633 28,167 9,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:50 22-09-2025 39,22083 28,18361 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:50 22-09-2025 39,2038 28,1693 8,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:45:52 22-09-2025 39,19917 28,19667 6,99 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:52 22-09-2025 39,1532 28,1813 10,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:45:08 22-09-2025 39,2 28,18778 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:21 22-09-2025 39,20694 28,20917 6,99 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:42 22-09-2025 39,2123 28,163 15,3 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:53 22-09-2025 39,2055 28,1605 16,3 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:25 22-09-2025 39,1988 28,2022 11,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:24 22-09-2025 39,17889 28,17583 7,77 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:24 22-09-2025 39,1852 28,117 9,4 1,9
Sincik (Adıyaman) 02:25:43 22-09-2025 38,10972 38,48861 11,75 1,6
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 02:25:43 22-09-2025 38,1113 38,5092 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:23:23 22-09-2025 39,20778 28,20472 7 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:23:22 22-09-2025 39,188 28,1742 11,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:23:00 22-09-2025 39,18917 28,20694 7,01 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:01 22-09-2025 39,18861 28,18083 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:01 22-09-2025 39,1593 28,166 9,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:58 22-09-2025 39,19944 28,16944 7,01 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:57 22-09-2025 39,1837 28,15 13,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:52 22-09-2025 39,18972 28,18417 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:52 22-09-2025 39,1823 28,1537 9,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:30 22-09-2025 39,21556 28,15944 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:30 22-09-2025 39,202 28,167 7,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:51 22-09-2025 39,1825 28,20833 7,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:10 22-09-2025 39,205 28,16583 6,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:51 22-09-2025 39,17833 28,18694 6,99 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:51 22-09-2025 39,18 28,1732 10,2 2,2
Ulaş (Sivas) 02:09:31 22-09-2025 39,43472 37,24194 7,09 3,1
KAYAPINAR-ULAS (SIVAS) 02:09:30 22-09-2025 39,4193 37,193 2,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:31 22-09-2025 39,20361 28,16778 8,22 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:01 22-09-2025 39,17472 28,19194 6,05 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:00 22-09-2025 39,1625 28,1503 9,7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:41 22-09-2025 39,1945 28,1405 8,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:06 22-09-2025 39,18556 28,17056 7,01 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:05 22-09-2025 39,1862 28,1572 11,5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:56:19 22-09-2025 39,1925 28,19583 6,98 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:56:18 22-09-2025 39,1877 28,185 11 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:53:55 22-09-2025 39,1875 28,22389 7 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:55 22-09-2025 39,1868 28,2145 12,8 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:51 22-09-2025 39,153 28,2007 17,4 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:42 22-09-2025 39,1892 28,0917 8,8 2,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:15 22-09-2025 39,1032 28,2258 16,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:24 22-09-2025 39,19139 28,19167 8,44 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:24 22-09-2025 39,189 28,162 4,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:16 22-09-2025 39,19028 28,17278 6,97 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:42:15 22-09-2025 39,1823 28,1597 10,8 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:38 22-09-2025 39,20972 28,1775 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:38 22-09-2025 39,1933 28,1043 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:06 22-09-2025 39,20194 28,19028 6,98 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:36:04 22-09-2025 39,1725 28,192 17,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:48 22-09-2025 39,18389 28,15444 6,99 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:48 22-09-2025 39,1682 28,1332 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:18 22-09-2025 39,20722 28,15417 7 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:17 22-09-2025 39,1965 28,1223 10,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:42 22-09-2025 39,18861 28,15028 6,98 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:41 22-09-2025 39,1775 28,1397 9,7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:53 22-09-2025 39,20833 28,24278 6,99 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:53 22-09-2025 39,1705 28,2202 12,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:24:35 22-09-2025 39,17972 28,16056 6,99 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:35 22-09-2025 39,1447 28,1297 16,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:20 22-09-2025 39,19583 28,15833 7 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:20 22-09-2025 39,1838 28,1345 10,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:45 22-09-2025 39,19444 28,19833 7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:45 22-09-2025 39,181 28,166 8,3 3,4
Yeşilyurt (Malatya) 01:15:39 22-09-2025 38,20472 38,075 7,16 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:29 22-09-2025 39,1788 28,1535 12,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:11 22-09-2025 39,15306 28,20361 6,88 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:10 22-09-2025 39,1597 28,1708 11,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:43 22-09-2025 39,18694 28,15056 7,04 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:42 22-09-2025 39,1717 28,1248 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:52 22-09-2025 39,21278 28,17056 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:05:52 22-09-2025 39,181 28,1732 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:37 22-09-2025 39,23278 28,15611 7,02 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:37 22-09-2025 39,2047 28,1492 10,2 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:48 22-09-2025 39,1602 28,1158 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:01:38 22-09-2025 39,20056 28,20583 7,01 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:01:37 22-09-2025 39,2007 28,224 8,7 1,9
