Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Haziran 2026
23.06.2026 00:00
NTV
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23 Haziran 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [21.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22 Haziran 2026 23:21
|39.2825
|26.0483
|6.96
|1.40
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.69 km] Karaburun (İzmir)
|22 Haziran 2026 23:18
|38.6597
|26.6111
|11.82
|1.90
|Sarayköy (Denizli)
|22 Haziran 2026 23:02
|37.9536
|28.8428
|10.35
|1.70
|Doğanşehir (Malatya)
|22 Haziran 2026 22:37
|38.1406
|37.9072
|7.00
|1.50
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22 Haziran 2026 22:31
|38.2544
|37.6497
|7.00
|1.40
|Akdeniz - [80.87 km] Kaş (Antalya)
|22 Haziran 2026 22:28
|35.5372
|29.2661
|14.45
|3.90
|Yeşilyurt (Malatya)
|22 Haziran 2026 22:05
|38.2775
|38.2561
|7.03
|0.90
|Gölova Barajı - [00.83 km] Gölova (Sivas)
|22 Haziran 2026 21:48
|40.0586
|38.5978
|8.25
|1.10
|Akdeniz - [153.58 km] Kaş (Antalya)
|22 Haziran 2026 21:30
|34.9836
|28.7106
|9.79
|2.10
|Akdeniz - [135.84 km] Kaş (Antalya)
|22 Haziran 2026 21:21
|35.0836
|28.9758
|17.64
|2.00
|Doğanşehir (Malatya)
|22 Haziran 2026 21:14
|38.0997
|37.8194
|6.98
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Haziran 2026 20:25
|39.2056
|28.3447
|7.00
|1.60
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [09.23 km] Başkale (Van)
|22 Haziran 2026 20:17
|38.4431
|44.4278
|7.03
|1.50
|Ege Denizi - [47.31 km] Karaburun (İzmir)
|22 Haziran 2026 20:17
|38.9697
|26.0367
|9.99
|3.00
|Döşemealtı (Antalya)
|22 Haziran 2026 20:04
|37.2247
|30.4728
|94.70
|2.20
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [18.24 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|22 Haziran 2026 18:37
|36.6200
|38.5536
|6.94
|1.80
|Hekimhan (Malatya)
|22 Haziran 2026 17:59
|38.9531
|37.8550
|7.11
|1.70
|Yahşihan (Kırıkkale)
|22 Haziran 2026 17:29
|40.0017
|33.5467
|7.00
|1.70
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22 Haziran 2026 16:39
|37.9269
|36.4858
|7.00
|1.30
|Ege Denizi
|22 Haziran 2026 15:24
|40.3225
|24.3450
|7.00
|2.50
|Akdeniz - [69.45 km] Alanya (Antalya)
|22 Haziran 2026 14:57
|36.1389
|31.2578
|7.00
|1.60
|Merkez (Kırıkkale)
|22 Haziran 2026 14:34
|39.8353
|33.5681
|7.53
|1.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|22 Haziran 2026 14:32
|38.7547
|36.5708
|7.00
|1.40
|İdlib (Suriye) - [35.47 km] Reyhanlı (Hatay)
|22 Haziran 2026 14:27
|35.9358
|36.7981
|7.25
|1.70
|Yunusemre (Manisa)
|22 Haziran 2026 14:24
|38.8033
|27.1339
|11.09
|1.80
|Çardak (Denizli)
|22 Haziran 2026 14:08
|37.7861
|29.7439
|15.49
|1.80
|Karadeniz
|22 Haziran 2026 14:07
|44.1411
|33.3192
|9.56
|4.00
|Salihli (Manisa)
|22 Haziran 2026 13:41
|38.3922
|28.2606
|7.00
|1.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|22 Haziran 2026 13:18
|38.1400
|38.4272
|8.23
|1.70
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22 Haziran 2026 23:25
|39.1570
|28.4095
|10.10
|1.40
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|22 Haziran 2026 23:17
|38.9613
|26.0183
|5.00
|3.00
|KIZILSEKI-BUCAK (BURDUR)
|22 Haziran 2026 23:04
|37.2255
|30.7280
|122.90
|2.30
|KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|22 Haziran 2026 20:31
|38.0297
|37.7403
|15.30
|2.00
|EGE DENIZI
|22 Haziran 2026 18:24
|40.2807
|24.6363
|5.00
|2.90
|BUYUKGUMUSGUN-PINARBASI (KAYSERI)
|22 Haziran 2026 17:32
|38.7290
|36.4198
|12.50
|1.50
|DAZYURT-(MANISA)
|22 Haziran 2026 17:24
|38.7870
|27.1860
|5.90
|1.60
|CARDAK (DENIZLI)
|22 Haziran 2026 17:08
|37.8515
|29.6592
|8.20
|1.70
|KARADENIZ
|22 Haziran 2026 17:07
|44.7722
|33.1887
|90.00
|4.10
|MALATYA (MALATYA) REVIZE01 (2026.06.22 13:18:56)
|22 Haziran 2026 16:18
|38.3568
|38.3100
|5.00
|1.50
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|22 Haziran 2026 16:18
|38.0913
|38.4467
|15.30
|2.00
|DAYIOGLU-AKHISAR (MANISA)
|22 Haziran 2026 15:49
|38.9400
|27.7838
|12.40
|1.30
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|22 Haziran 2026 15:48
|36.1982
|33.7272
|0.00
|1.20
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22 Haziran 2026 15:44
|38.1878
|37.6815
|1.40
|2.30
|KAYAPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
|22 Haziran 2026 14:10
|38.3130
|39.2095
|18.60
|1.50
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|22 Haziran 2026 14:08
|38.4963
|39.1903
|7.50
|1.80
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|22 Haziran 2026 14:07
|38.2027
|38.2272
|26.20
|1.60
|NOHUTLU-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2026.06.22 11:07:46)
|22 Haziran 2026 14:07
|38.1223
|38.8498
|3.60
|1.80
|SIVRICE (ELAZIG)
|22 Haziran 2026 14:02
|38.4532
|39.2988
|15.90
|1.70
|DOGANCA-PERVARI (SIIRT)
|22 Haziran 2026 13:37
|37.7985
|42.3475
|5.70
|2.10
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|22 Haziran 2026 13:30
|38.2333
|38.0793
|28.30
|1.20