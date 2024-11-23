Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Kasım 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Kasım 2024

23 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 13:56:19 23-11-2024 40,2427 31,7345 11,9 1,9
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [249.63 km] Datça (Muğla) 12:31:29 23-11-2024 35,03778 25,57694 34,9 3,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 12:31:22 23-11-2024 34,4795 25,2712 9,5 3,7
BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA) 12:09:42 23-11-2024 38,4088 28,7367 25,7 1,6
Ulubey (Uşak) 12:09:38 23-11-2024 38,49222 29,17056 7 1,5
YILANKALE-CEYHAN (ADANA) 12:02:02 23-11-2024 37,0278 35,7495 5 1
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 11:22:58 23-11-2024 36,6098 36,3708 4 2,4
Kırıkhan (Hatay) 11:22:57 23-11-2024 36,60167 36,40444 7,97 2,4
Yatağan (Muğla) 10:51:14 23-11-2024 37,32917 28,29306 7,01 1,5
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) 10:51:14 23-11-2024 37,3292 28,2615 3,6 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 09:42:36 23-11-2024 38,06 37,07889 6,99 1,8
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:42:36 23-11-2024 38,1653 37,1727 16,9 1,9
BURCUN-YENISEHIR (BURSA) 09:16:33 23-11-2024 40,3223 29,405 7 2,4
Kestel (Bursa) 09:16:32 23-11-2024 40,30056 29,38278 10,51 2,3
BAYIRKOY-ORHANGAZI (BURSA) 09:11:34 23-11-2024 40,3412 29,4205 8,4 1,7
Yenişehir (Bursa) 09:11:33 23-11-2024 40,34056 29,40111 6,71 1,8
TASLIK-KIBRISCIK (BOLU) 08:42:43 23-11-2024 40,3573 31,8588 14,5 1,8
Beypazarı (Ankara) 08:42:37 23-11-2024 40,14333 31,94083 6,75 1,8
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 08:09:52 23-11-2024 38,8265 37,4635 1,1 0,9
Doğanşehir (Malatya) 07:28:16 23-11-2024 38,05806 37,63639 7,01 2,3
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:28:15 23-11-2024 38,0743 37,6417 1,8 2,3
Kağızman (Kars) 06:56:11 23-11-2024 40,29806 42,94444 7 1,3
CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) 06:30:29 23-11-2024 36,5772 36,3535 7,1 1,4
Kırıkhan (Hatay) 06:30:28 23-11-2024 36,59889 36,38306 5,81 1,6
Doğanşehir (Malatya) 05:52:37 23-11-2024 38,06139 37,65167 7 1,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:52:37 23-11-2024 38,0558 37,6502 5,3 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 05:45:37 23-11-2024 38,03917 36,57944 7 1,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:45:37 23-11-2024 38,0883 36,6193 8,9 1,3
Doğanşehir (Malatya) 05:29:25 23-11-2024 37,91667 37,95528 7 1,1
RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:29:25 23-11-2024 37,9732 37,9827 2,4 1,3
Akçadağ (Malatya) 05:11:26 23-11-2024 38,29194 37,80556 7,55 1,7
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:11:26 23-11-2024 38,2622 37,8168 5,2 1,8
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 04:55:37 23-11-2024 38,2293 37,7287 5,3 1,2
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) 04:55:31 23-11-2024 36,6247 28,02 47,4 1,8
Ege Denizi - [02.12 km] Marmaris (Muğla) 04:55:30 23-11-2024 36,67056 28,05611 62,5 1,5
Beypazarı (Ankara) 04:53:49 23-11-2024 40,19806 31,80083 7,05 1,8
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 04:53:49 23-11-2024 40,1915 31,7128 8,5 2,2
Kale (Malatya) 04:46:52 23-11-2024 38,35889 38,77194 9,91 3,2
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 04:46:51 23-11-2024 38,3655 38,7413 5 3,2
Beypazarı (Ankara) 04:42:00 23-11-2024 40,105 31,79417 7 1,4
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 04:42:00 23-11-2024 40,1813 31,7457 9,4 1,7
MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) 04:37:23 23-11-2024 39,8248 41,8297 4,5 2
Köprüköy (Erzurum) 04:37:22 23-11-2024 39,82306 41,86694 6,9 1,9
Köprüköy (Erzurum) 04:32:55 23-11-2024 39,83694 41,84194 6,96 2,5
SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) 04:32:54 23-11-2024 39,8072 41,8572 2,8 2,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:26:10 23-11-2024 38,427 37,4748 7,5 1,3
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 03:25:02 23-11-2024 38,179 36,8917 5,6 1,6
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:53:25 23-11-2024 38,1082 36,5878 12 1,2
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 02:50:22 23-11-2024 38,3923 38,8968 1,6 0,9
OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:39:01 23-11-2024 37,8195 37,6913 11,8 1,5
Gölbaşı (Adıyaman) 00:39:00 23-11-2024 37,83417 37,74417 5,96 1,4
KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) 00:33:17 23-11-2024 37,5788 37,18 5,3 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:33:16 23-11-2024 37,5375 37,24389 7,07 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:28:04 23-11-2024 38,08139 37,1375 7 1,5
UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:28:01 23-11-2024 37,9193 37,2838 4,9 1,6
Korkuteli (Antalya) 00:25:05 23-11-2024 37,16444 30,42083 7 1,4
KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 00:25:03 23-11-2024 37,1578 30,572 8 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 23:59:34 22-11-2024 38,10611 38,30694 7 1,6
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:59:34 22-11-2024 38,1297 38,31 9 1,6
Pütürge (Malatya) 23:23:08 22-11-2024 38,2875 38,80056 4,56 2
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 23:23:07 22-11-2024 38,313 38,7983 5 2,1
Battalgazi (Malatya) 23:12:54 22-11-2024 38,15083 38,55778 7 0,7
Talafar, Ninova (Irak) - [60.19 km] Silopi (Şırnak) 23:05:44 22-11-2024 36,62083 42,66528 7 3,2
IRAK 23:05:44 22-11-2024 36,4033 42,7133 6 3,4
Pütürge (Malatya) 22:58:49 22-11-2024 38,25 38,79278 7 0,8
Oltu (Erzurum) 22:31:53 22-11-2024 40,52667 41,87722 7,38 1,2
Kale (Malatya) 22:18:29 22-11-2024 38,37444 38,73694 10,55 1,7
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 22:18:29 22-11-2024 38,379 38,7035 9,3 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:12:45 22-11-2024 35,8218 24,9618 29,9 2,6
HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 22:01:20 22-11-2024 40,6983 27,3573 9,5 1,3
Kale (Malatya) 21:52:42 22-11-2024 38,33444 38,80361 10,98 1,4
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 21:52:42 22-11-2024 38,3623 38,8348 9,5 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:39:01 22-11-2024 37,61833 37,28972 7,03 1,8
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:39:00 22-11-2024 37,5948 37,2995 14,6 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:30:34 22-11-2024 37,51917 37,17556 7,26 1,1
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 21:30:34 22-11-2024 37,502 37,1358 4,9 1,2
Darende (Malatya) 21:19:16 22-11-2024 38,6175 37,48639 7,3 1,3
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 21:19:15 22-11-2024 38,635 37,4707 4,8 1,5
CEMRE-KAS (ANTALYA) 20:33:41 22-11-2024 36,5008 29,5875 24 1,3
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 19:54:04 22-11-2024 37,814 36,1317 27,1 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 19:54:03 22-11-2024 37,7875 36,275 7,03 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:07:36 22-11-2024 38,00278 37,56 7,01 1,7
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:07:36 22-11-2024 38,0025 37,5652 6,9 1,9
Doğanşehir (Malatya) 17:34:55 22-11-2024 38,12083 37,84139 7 1
Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) - [59.67 km] Kofçaz (Kırklareli) 17:31:42 22-11-2024 42,56944 26,87139 7,01 1,3
İnönü (Eskişehir) 17:27:45 22-11-2024 39,74583 30,18111 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 16:47:16 22-11-2024 38,14417 37,85556 0,2 1,4
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:47:11 22-11-2024 38,1797 38,002 17,7 1,2
AKDENIZ 16:36:48 22-11-2024 35,9288 26,9673 12,2 2,3
Ege Denizi - [114.58 km] Datça (Muğla) 16:36:45 22-11-2024 35,69333 27,13472 7 2,1
Ulubey (Uşak) 16:33:28 22-11-2024 38,47139 29,13472 7 1
Kağızman (Kars) 16:26:19 22-11-2024 40,06639 42,9525 6,88 2,1
Doğanşehir (Malatya) 16:06:53 22-11-2024 38,09972 37,76833 2,07 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:47:02 22-11-2024 38,195 37,38528 6,98 2
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:47:00 22-11-2024 38,1938 37,429 23,7 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:03:52 22-11-2024 38,18833 37,36806 7 1,6
KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:03:49 22-11-2024 38,1748 37,5468 29,3 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 13:56:19 23-11-2024 40,2427 31,7345 11,9 1,9
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [249.63 km] Datça (Muğla) 12:31:29 23-11-2024 35,03778 25,57694 34,9 3,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 12:31:22 23-11-2024 34,4795 25,2712 9,5 3,7
BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA) 12:09:42 23-11-2024 38,4088 28,7367 25,7 1,6
Ulubey (Uşak) 12:09:38 23-11-2024 38,49222 29,17056 7 1,5
YILANKALE-CEYHAN (ADANA) 12:02:02 23-11-2024 37,0278 35,7495 5 1
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 11:22:58 23-11-2024 36,6098 36,3708 4 2,4
Kırıkhan (Hatay) 11:22:57 23-11-2024 36,60167 36,40444 7,97 2,4
Yatağan (Muğla) 10:51:14 23-11-2024 37,32917 28,29306 7,01 1,5
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) 10:51:14 23-11-2024 37,3292 28,2615 3,6 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 09:42:36 23-11-2024 38,06 37,07889 6,99 1,8
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:42:36 23-11-2024 38,1653 37,1727 16,9 1,9
BURCUN-YENISEHIR (BURSA) 09:16:33 23-11-2024 40,3223 29,405 7 2,4
Kestel (Bursa) 09:16:32 23-11-2024 40,30056 29,38278 10,51 2,3
BAYIRKOY-ORHANGAZI (BURSA) 09:11:34 23-11-2024 40,3412 29,4205 8,4 1,7
Yenişehir (Bursa) 09:11:33 23-11-2024 40,34056 29,40111 6,71 1,8
TASLIK-KIBRISCIK (BOLU) 08:42:43 23-11-2024 40,3573 31,8588 14,5 1,8
Beypazarı (Ankara) 08:42:37 23-11-2024 40,14333 31,94083 6,75 1,8
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 08:09:52 23-11-2024 38,8265 37,4635 1,1 0,9
Doğanşehir (Malatya) 07:28:16 23-11-2024 38,05806 37,63639 7,01 2,3
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:28:15 23-11-2024 38,0743 37,6417 1,8 2,3
Kağızman (Kars) 06:56:11 23-11-2024 40,29806 42,94444 7 1,3
CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) 06:30:29 23-11-2024 36,5772 36,3535 7,1 1,4
Kırıkhan (Hatay) 06:30:28 23-11-2024 36,59889 36,38306 5,81 1,6
Doğanşehir (Malatya) 05:52:37 23-11-2024 38,06139 37,65167 7 1,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:52:37 23-11-2024 38,0558 37,6502 5,3 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 05:45:37 23-11-2024 38,03917 36,57944 7 1,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:45:37 23-11-2024 38,0883 36,6193 8,9 1,3
Doğanşehir (Malatya) 05:29:25 23-11-2024 37,91667 37,95528 7 1,1
RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:29:25 23-11-2024 37,9732 37,9827 2,4 1,3
Akçadağ (Malatya) 05:11:26 23-11-2024 38,29194 37,80556 7,55 1,7
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:11:26 23-11-2024 38,2622 37,8168 5,2 1,8
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 04:55:37 23-11-2024 38,2293 37,7287 5,3 1,2
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) 04:55:31 23-11-2024 36,6247 28,02 47,4 1,8
Ege Denizi - [02.12 km] Marmaris (Muğla) 04:55:30 23-11-2024 36,67056 28,05611 62,5 1,5
Beypazarı (Ankara) 04:53:49 23-11-2024 40,19806 31,80083 7,05 1,8
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 04:53:49 23-11-2024 40,1915 31,7128 8,5 2,2
Kale (Malatya) 04:46:52 23-11-2024 38,35889 38,77194 9,91 3,2
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 04:46:51 23-11-2024 38,3655 38,7413 5 3,2
Beypazarı (Ankara) 04:42:00 23-11-2024 40,105 31,79417 7 1,4
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 04:42:00 23-11-2024 40,1813 31,7457 9,4 1,7
MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) 04:37:23 23-11-2024 39,8248 41,8297 4,5 2
Köprüköy (Erzurum) 04:37:22 23-11-2024 39,82306 41,86694 6,9 1,9
Köprüköy (Erzurum) 04:32:55 23-11-2024 39,83694 41,84194 6,96 2,5
SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) 04:32:54 23-11-2024 39,8072 41,8572 2,8 2,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:26:10 23-11-2024 38,427 37,4748 7,5 1,3
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 03:25:02 23-11-2024 38,179 36,8917 5,6 1,6
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:53:25 23-11-2024 38,1082 36,5878 12 1,2
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 02:50:22 23-11-2024 38,3923 38,8968 1,6 0,9
OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:39:01 23-11-2024 37,8195 37,6913 11,8 1,5
Gölbaşı (Adıyaman) 00:39:00 23-11-2024 37,83417 37,74417 5,96 1,4
KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) 00:33:17 23-11-2024 37,5788 37,18 5,3 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:33:16 23-11-2024 37,5375 37,24389 7,07 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:28:04 23-11-2024 38,08139 37,1375 7 1,5
UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:28:01 23-11-2024 37,9193 37,2838 4,9 1,6
Korkuteli (Antalya) 00:25:05 23-11-2024 37,16444 30,42083 7 1,4
KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 00:25:03 23-11-2024 37,1578 30,572 8 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 23:59:34 22-11-2024 38,10611 38,30694 7 1,6
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:59:34 22-11-2024 38,1297 38,31 9 1,6
Pütürge (Malatya) 23:23:08 22-11-2024 38,2875 38,80056 4,56 2
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 23:23:07 22-11-2024 38,313 38,7983 5 2,1
Battalgazi (Malatya) 23:12:54 22-11-2024 38,15083 38,55778 7 0,7
Talafar, Ninova (Irak) - [60.19 km] Silopi (Şırnak) 23:05:44 22-11-2024 36,62083 42,66528 7 3,2
IRAK 23:05:44 22-11-2024 36,4033 42,7133 6 3,4
Pütürge (Malatya) 22:58:49 22-11-2024 38,25 38,79278 7 0,8
Oltu (Erzurum) 22:31:53 22-11-2024 40,52667 41,87722 7,38 1,2
Kale (Malatya) 22:18:29 22-11-2024 38,37444 38,73694 10,55 1,7
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 22:18:29 22-11-2024 38,379 38,7035 9,3 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:12:45 22-11-2024 35,8218 24,9618 29,9 2,6
HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 22:01:20 22-11-2024 40,6983 27,3573 9,5 1,3
Kale (Malatya) 21:52:42 22-11-2024 38,33444 38,80361 10,98 1,4
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 21:52:42 22-11-2024 38,3623 38,8348 9,5 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:39:01 22-11-2024 37,61833 37,28972 7,03 1,8
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:39:00 22-11-2024 37,5948 37,2995 14,6 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:30:34 22-11-2024 37,51917 37,17556 7,26 1,1
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 21:30:34 22-11-2024 37,502 37,1358 4,9 1,2
Darende (Malatya) 21:19:16 22-11-2024 38,6175 37,48639 7,3 1,3
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 21:19:15 22-11-2024 38,635 37,4707 4,8 1,5
CEMRE-KAS (ANTALYA) 20:33:41 22-11-2024 36,5008 29,5875 24 1,3
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 19:54:04 22-11-2024 37,814 36,1317 27,1 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 19:54:03 22-11-2024 37,7875 36,275 7,03 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:07:36 22-11-2024 38,00278 37,56 7,01 1,7
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:07:36 22-11-2024 38,0025 37,5652 6,9 1,9
Doğanşehir (Malatya) 17:34:55 22-11-2024 38,12083 37,84139 7 1
Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) - [59.67 km] Kofçaz (Kırklareli) 17:31:42 22-11-2024 42,56944 26,87139 7,01 1,3
İnönü (Eskişehir) 17:27:45 22-11-2024 39,74583 30,18111 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 16:47:16 22-11-2024 38,14417 37,85556 0,2 1,4
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:47:11 22-11-2024 38,1797 38,002 17,7 1,2
AKDENIZ 16:36:48 22-11-2024 35,9288 26,9673 12,2 2,3
Ege Denizi - [114.58 km] Datça (Muğla) 16:36:45 22-11-2024 35,69333 27,13472 7 2,1
Ulubey (Uşak) 16:33:28 22-11-2024 38,47139 29,13472 7 1
Kağızman (Kars) 16:26:19 22-11-2024 40,06639 42,9525 6,88 2,1
Doğanşehir (Malatya) 16:06:53 22-11-2024 38,09972 37,76833 2,07 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:47:02 22-11-2024 38,195 37,38528 6,98 2
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:47:00 22-11-2024 38,1938 37,429 23,7 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:03:52 22-11-2024 38,18833 37,36806 7 1,6
KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:03:49 22-11-2024 38,1748 37,5468 29,3 1,8

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