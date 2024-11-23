Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
23 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|13:56:19 23-11-2024
|40,2427
|31,7345
|11,9
|1,9
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [249.63 km] Datça (Muğla)
|12:31:29 23-11-2024
|35,03778
|25,57694
|34,9
|3,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|12:31:22 23-11-2024
|34,4795
|25,2712
|9,5
|3,7
|BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA)
|12:09:42 23-11-2024
|38,4088
|28,7367
|25,7
|1,6
|Ulubey (Uşak)
|12:09:38 23-11-2024
|38,49222
|29,17056
|7
|1,5
|YILANKALE-CEYHAN (ADANA)
|12:02:02 23-11-2024
|37,0278
|35,7495
|5
|1
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|11:22:58 23-11-2024
|36,6098
|36,3708
|4
|2,4
|Kırıkhan (Hatay)
|11:22:57 23-11-2024
|36,60167
|36,40444
|7,97
|2,4
|Yatağan (Muğla)
|10:51:14 23-11-2024
|37,32917
|28,29306
|7,01
|1,5
|DESTIN-YATAGAN (MUGLA)
|10:51:14 23-11-2024
|37,3292
|28,2615
|3,6
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|09:42:36 23-11-2024
|38,06
|37,07889
|6,99
|1,8
|TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:42:36 23-11-2024
|38,1653
|37,1727
|16,9
|1,9
|BURCUN-YENISEHIR (BURSA)
|09:16:33 23-11-2024
|40,3223
|29,405
|7
|2,4
|Kestel (Bursa)
|09:16:32 23-11-2024
|40,30056
|29,38278
|10,51
|2,3
|BAYIRKOY-ORHANGAZI (BURSA)
|09:11:34 23-11-2024
|40,3412
|29,4205
|8,4
|1,7
|Yenişehir (Bursa)
|09:11:33 23-11-2024
|40,34056
|29,40111
|6,71
|1,8
|TASLIK-KIBRISCIK (BOLU)
|08:42:43 23-11-2024
|40,3573
|31,8588
|14,5
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|08:42:37 23-11-2024
|40,14333
|31,94083
|6,75
|1,8
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|08:09:52 23-11-2024
|38,8265
|37,4635
|1,1
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|07:28:16 23-11-2024
|38,05806
|37,63639
|7,01
|2,3
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:28:15 23-11-2024
|38,0743
|37,6417
|1,8
|2,3
|Kağızman (Kars)
|06:56:11 23-11-2024
|40,29806
|42,94444
|7
|1,3
|CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)
|06:30:29 23-11-2024
|36,5772
|36,3535
|7,1
|1,4
|Kırıkhan (Hatay)
|06:30:28 23-11-2024
|36,59889
|36,38306
|5,81
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|05:52:37 23-11-2024
|38,06139
|37,65167
|7
|1,1
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:52:37 23-11-2024
|38,0558
|37,6502
|5,3
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:45:37 23-11-2024
|38,03917
|36,57944
|7
|1,4
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:45:37 23-11-2024
|38,0883
|36,6193
|8,9
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|05:29:25 23-11-2024
|37,91667
|37,95528
|7
|1,1
|RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:29:25 23-11-2024
|37,9732
|37,9827
|2,4
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|05:11:26 23-11-2024
|38,29194
|37,80556
|7,55
|1,7
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:11:26 23-11-2024
|38,2622
|37,8168
|5,2
|1,8
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|04:55:37 23-11-2024
|38,2293
|37,7287
|5,3
|1,2
|BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
|04:55:31 23-11-2024
|36,6247
|28,02
|47,4
|1,8
|Ege Denizi - [02.12 km] Marmaris (Muğla)
|04:55:30 23-11-2024
|36,67056
|28,05611
|62,5
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|04:53:49 23-11-2024
|40,19806
|31,80083
|7,05
|1,8
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:53:49 23-11-2024
|40,1915
|31,7128
|8,5
|2,2
|Kale (Malatya)
|04:46:52 23-11-2024
|38,35889
|38,77194
|9,91
|3,2
|IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
|04:46:51 23-11-2024
|38,3655
|38,7413
|5
|3,2
|Beypazarı (Ankara)
|04:42:00 23-11-2024
|40,105
|31,79417
|7
|1,4
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:42:00 23-11-2024
|40,1813
|31,7457
|9,4
|1,7
|MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)
|04:37:23 23-11-2024
|39,8248
|41,8297
|4,5
|2
|Köprüköy (Erzurum)
|04:37:22 23-11-2024
|39,82306
|41,86694
|6,9
|1,9
|Köprüköy (Erzurum)
|04:32:55 23-11-2024
|39,83694
|41,84194
|6,96
|2,5
|SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)
|04:32:54 23-11-2024
|39,8072
|41,8572
|2,8
|2,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|03:26:10 23-11-2024
|38,427
|37,4748
|7,5
|1,3
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|03:25:02 23-11-2024
|38,179
|36,8917
|5,6
|1,6
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:53:25 23-11-2024
|38,1082
|36,5878
|12
|1,2
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|02:50:22 23-11-2024
|38,3923
|38,8968
|1,6
|0,9
|OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
|00:39:01 23-11-2024
|37,8195
|37,6913
|11,8
|1,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|00:39:00 23-11-2024
|37,83417
|37,74417
|5,96
|1,4
|KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
|00:33:17 23-11-2024
|37,5788
|37,18
|5,3
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|00:33:16 23-11-2024
|37,5375
|37,24389
|7,07
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|00:28:04 23-11-2024
|38,08139
|37,1375
|7
|1,5
|UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:28:01 23-11-2024
|37,9193
|37,2838
|4,9
|1,6
|Korkuteli (Antalya)
|00:25:05 23-11-2024
|37,16444
|30,42083
|7
|1,4
|KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|00:25:03 23-11-2024
|37,1578
|30,572
|8
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:59:34 22-11-2024
|38,10611
|38,30694
|7
|1,6
|KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|23:59:34 22-11-2024
|38,1297
|38,31
|9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|23:23:08 22-11-2024
|38,2875
|38,80056
|4,56
|2
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|23:23:07 22-11-2024
|38,313
|38,7983
|5
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|23:12:54 22-11-2024
|38,15083
|38,55778
|7
|0,7
|Talafar, Ninova (Irak) - [60.19 km] Silopi (Şırnak)
|23:05:44 22-11-2024
|36,62083
|42,66528
|7
|3,2
|IRAK
|23:05:44 22-11-2024
|36,4033
|42,7133
|6
|3,4
|Pütürge (Malatya)
|22:58:49 22-11-2024
|38,25
|38,79278
|7
|0,8
|Oltu (Erzurum)
|22:31:53 22-11-2024
|40,52667
|41,87722
|7,38
|1,2
|Kale (Malatya)
|22:18:29 22-11-2024
|38,37444
|38,73694
|10,55
|1,7
|DARIPINAR-KALE (MALATYA)
|22:18:29 22-11-2024
|38,379
|38,7035
|9,3
|1,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22:12:45 22-11-2024
|35,8218
|24,9618
|29,9
|2,6
|HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|22:01:20 22-11-2024
|40,6983
|27,3573
|9,5
|1,3
|Kale (Malatya)
|21:52:42 22-11-2024
|38,33444
|38,80361
|10,98
|1,4
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|21:52:42 22-11-2024
|38,3623
|38,8348
|9,5
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:39:01 22-11-2024
|37,61833
|37,28972
|7,03
|1,8
|BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:39:00 22-11-2024
|37,5948
|37,2995
|14,6
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|21:30:34 22-11-2024
|37,51917
|37,17556
|7,26
|1,1
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|21:30:34 22-11-2024
|37,502
|37,1358
|4,9
|1,2
|Darende (Malatya)
|21:19:16 22-11-2024
|38,6175
|37,48639
|7,3
|1,3
|CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
|21:19:15 22-11-2024
|38,635
|37,4707
|4,8
|1,5
|CEMRE-KAS (ANTALYA)
|20:33:41 22-11-2024
|36,5008
|29,5875
|24
|1,3
|AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
|19:54:04 22-11-2024
|37,814
|36,1317
|27,1
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|19:54:03 22-11-2024
|37,7875
|36,275
|7,03
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|19:07:36 22-11-2024
|38,00278
|37,56
|7,01
|1,7
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:07:36 22-11-2024
|38,0025
|37,5652
|6,9
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|17:34:55 22-11-2024
|38,12083
|37,84139
|7
|1
|Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) - [59.67 km] Kofçaz (Kırklareli)
|17:31:42 22-11-2024
|42,56944
|26,87139
|7,01
|1,3
|İnönü (Eskişehir)
|17:27:45 22-11-2024
|39,74583
|30,18111
|7
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|16:47:16 22-11-2024
|38,14417
|37,85556
|0,2
|1,4
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|16:47:11 22-11-2024
|38,1797
|38,002
|17,7
|1,2
|AKDENIZ
|16:36:48 22-11-2024
|35,9288
|26,9673
|12,2
|2,3
|Ege Denizi - [114.58 km] Datça (Muğla)
|16:36:45 22-11-2024
|35,69333
|27,13472
|7
|2,1
|Ulubey (Uşak)
|16:33:28 22-11-2024
|38,47139
|29,13472
|7
|1
|Kağızman (Kars)
|16:26:19 22-11-2024
|40,06639
|42,9525
|6,88
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|16:06:53 22-11-2024
|38,09972
|37,76833
|2,07
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:47:02 22-11-2024
|38,195
|37,38528
|6,98
|2
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:47:00 22-11-2024
|38,1938
|37,429
|23,7
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:03:52 22-11-2024
|38,18833
|37,36806
|7
|1,6
|KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:03:49 22-11-2024
|38,1748
|37,5468
|29,3
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|13:56:19 23-11-2024
|40,2427
|31,7345
|11,9
|1,9
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [249.63 km] Datça (Muğla)
|12:31:29 23-11-2024
|35,03778
|25,57694
|34,9
|3,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|12:31:22 23-11-2024
|34,4795
|25,2712
|9,5
|3,7
|BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA)
|12:09:42 23-11-2024
|38,4088
|28,7367
|25,7
|1,6
|Ulubey (Uşak)
|12:09:38 23-11-2024
|38,49222
|29,17056
|7
|1,5
|YILANKALE-CEYHAN (ADANA)
|12:02:02 23-11-2024
|37,0278
|35,7495
|5
|1
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|11:22:58 23-11-2024
|36,6098
|36,3708
|4
|2,4
|Kırıkhan (Hatay)
|11:22:57 23-11-2024
|36,60167
|36,40444
|7,97
|2,4
|Yatağan (Muğla)
|10:51:14 23-11-2024
|37,32917
|28,29306
|7,01
|1,5
|DESTIN-YATAGAN (MUGLA)
|10:51:14 23-11-2024
|37,3292
|28,2615
|3,6
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|09:42:36 23-11-2024
|38,06
|37,07889
|6,99
|1,8
|TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:42:36 23-11-2024
|38,1653
|37,1727
|16,9
|1,9
|BURCUN-YENISEHIR (BURSA)
|09:16:33 23-11-2024
|40,3223
|29,405
|7
|2,4
|Kestel (Bursa)
|09:16:32 23-11-2024
|40,30056
|29,38278
|10,51
|2,3
|BAYIRKOY-ORHANGAZI (BURSA)
|09:11:34 23-11-2024
|40,3412
|29,4205
|8,4
|1,7
|Yenişehir (Bursa)
|09:11:33 23-11-2024
|40,34056
|29,40111
|6,71
|1,8
|TASLIK-KIBRISCIK (BOLU)
|08:42:43 23-11-2024
|40,3573
|31,8588
|14,5
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|08:42:37 23-11-2024
|40,14333
|31,94083
|6,75
|1,8
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|08:09:52 23-11-2024
|38,8265
|37,4635
|1,1
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|07:28:16 23-11-2024
|38,05806
|37,63639
|7,01
|2,3
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:28:15 23-11-2024
|38,0743
|37,6417
|1,8
|2,3
|Kağızman (Kars)
|06:56:11 23-11-2024
|40,29806
|42,94444
|7
|1,3
|CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)
|06:30:29 23-11-2024
|36,5772
|36,3535
|7,1
|1,4
|Kırıkhan (Hatay)
|06:30:28 23-11-2024
|36,59889
|36,38306
|5,81
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|05:52:37 23-11-2024
|38,06139
|37,65167
|7
|1,1
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:52:37 23-11-2024
|38,0558
|37,6502
|5,3
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:45:37 23-11-2024
|38,03917
|36,57944
|7
|1,4
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:45:37 23-11-2024
|38,0883
|36,6193
|8,9
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|05:29:25 23-11-2024
|37,91667
|37,95528
|7
|1,1
|RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:29:25 23-11-2024
|37,9732
|37,9827
|2,4
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|05:11:26 23-11-2024
|38,29194
|37,80556
|7,55
|1,7
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:11:26 23-11-2024
|38,2622
|37,8168
|5,2
|1,8
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|04:55:37 23-11-2024
|38,2293
|37,7287
|5,3
|1,2
|BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
|04:55:31 23-11-2024
|36,6247
|28,02
|47,4
|1,8
|Ege Denizi - [02.12 km] Marmaris (Muğla)
|04:55:30 23-11-2024
|36,67056
|28,05611
|62,5
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|04:53:49 23-11-2024
|40,19806
|31,80083
|7,05
|1,8
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:53:49 23-11-2024
|40,1915
|31,7128
|8,5
|2,2
|Kale (Malatya)
|04:46:52 23-11-2024
|38,35889
|38,77194
|9,91
|3,2
|IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
|04:46:51 23-11-2024
|38,3655
|38,7413
|5
|3,2
|Beypazarı (Ankara)
|04:42:00 23-11-2024
|40,105
|31,79417
|7
|1,4
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:42:00 23-11-2024
|40,1813
|31,7457
|9,4
|1,7
|MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)
|04:37:23 23-11-2024
|39,8248
|41,8297
|4,5
|2
|Köprüköy (Erzurum)
|04:37:22 23-11-2024
|39,82306
|41,86694
|6,9
|1,9
|Köprüköy (Erzurum)
|04:32:55 23-11-2024
|39,83694
|41,84194
|6,96
|2,5
|SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)
|04:32:54 23-11-2024
|39,8072
|41,8572
|2,8
|2,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|03:26:10 23-11-2024
|38,427
|37,4748
|7,5
|1,3
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|03:25:02 23-11-2024
|38,179
|36,8917
|5,6
|1,6
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:53:25 23-11-2024
|38,1082
|36,5878
|12
|1,2
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|02:50:22 23-11-2024
|38,3923
|38,8968
|1,6
|0,9
|OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
|00:39:01 23-11-2024
|37,8195
|37,6913
|11,8
|1,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|00:39:00 23-11-2024
|37,83417
|37,74417
|5,96
|1,4
|KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
|00:33:17 23-11-2024
|37,5788
|37,18
|5,3
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|00:33:16 23-11-2024
|37,5375
|37,24389
|7,07
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|00:28:04 23-11-2024
|38,08139
|37,1375
|7
|1,5
|UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:28:01 23-11-2024
|37,9193
|37,2838
|4,9
|1,6
|Korkuteli (Antalya)
|00:25:05 23-11-2024
|37,16444
|30,42083
|7
|1,4
|KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|00:25:03 23-11-2024
|37,1578
|30,572
|8
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:59:34 22-11-2024
|38,10611
|38,30694
|7
|1,6
|KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|23:59:34 22-11-2024
|38,1297
|38,31
|9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|23:23:08 22-11-2024
|38,2875
|38,80056
|4,56
|2
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|23:23:07 22-11-2024
|38,313
|38,7983
|5
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|23:12:54 22-11-2024
|38,15083
|38,55778
|7
|0,7
|Talafar, Ninova (Irak) - [60.19 km] Silopi (Şırnak)
|23:05:44 22-11-2024
|36,62083
|42,66528
|7
|3,2
|IRAK
|23:05:44 22-11-2024
|36,4033
|42,7133
|6
|3,4
|Pütürge (Malatya)
|22:58:49 22-11-2024
|38,25
|38,79278
|7
|0,8
|Oltu (Erzurum)
|22:31:53 22-11-2024
|40,52667
|41,87722
|7,38
|1,2
|Kale (Malatya)
|22:18:29 22-11-2024
|38,37444
|38,73694
|10,55
|1,7
|DARIPINAR-KALE (MALATYA)
|22:18:29 22-11-2024
|38,379
|38,7035
|9,3
|1,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22:12:45 22-11-2024
|35,8218
|24,9618
|29,9
|2,6
|HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|22:01:20 22-11-2024
|40,6983
|27,3573
|9,5
|1,3
|Kale (Malatya)
|21:52:42 22-11-2024
|38,33444
|38,80361
|10,98
|1,4
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|21:52:42 22-11-2024
|38,3623
|38,8348
|9,5
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:39:01 22-11-2024
|37,61833
|37,28972
|7,03
|1,8
|BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:39:00 22-11-2024
|37,5948
|37,2995
|14,6
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|21:30:34 22-11-2024
|37,51917
|37,17556
|7,26
|1,1
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|21:30:34 22-11-2024
|37,502
|37,1358
|4,9
|1,2
|Darende (Malatya)
|21:19:16 22-11-2024
|38,6175
|37,48639
|7,3
|1,3
|CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
|21:19:15 22-11-2024
|38,635
|37,4707
|4,8
|1,5
|CEMRE-KAS (ANTALYA)
|20:33:41 22-11-2024
|36,5008
|29,5875
|24
|1,3
|AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
|19:54:04 22-11-2024
|37,814
|36,1317
|27,1
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|19:54:03 22-11-2024
|37,7875
|36,275
|7,03
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|19:07:36 22-11-2024
|38,00278
|37,56
|7,01
|1,7
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:07:36 22-11-2024
|38,0025
|37,5652
|6,9
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|17:34:55 22-11-2024
|38,12083
|37,84139
|7
|1
|Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) - [59.67 km] Kofçaz (Kırklareli)
|17:31:42 22-11-2024
|42,56944
|26,87139
|7,01
|1,3
|İnönü (Eskişehir)
|17:27:45 22-11-2024
|39,74583
|30,18111
|7
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|16:47:16 22-11-2024
|38,14417
|37,85556
|0,2
|1,4
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|16:47:11 22-11-2024
|38,1797
|38,002
|17,7
|1,2
|AKDENIZ
|16:36:48 22-11-2024
|35,9288
|26,9673
|12,2
|2,3
|Ege Denizi - [114.58 km] Datça (Muğla)
|16:36:45 22-11-2024
|35,69333
|27,13472
|7
|2,1
|Ulubey (Uşak)
|16:33:28 22-11-2024
|38,47139
|29,13472
|7
|1
|Kağızman (Kars)
|16:26:19 22-11-2024
|40,06639
|42,9525
|6,88
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|16:06:53 22-11-2024
|38,09972
|37,76833
|2,07
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:47:02 22-11-2024
|38,195
|37,38528
|6,98
|2
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:47:00 22-11-2024
|38,1938
|37,429
|23,7
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:03:52 22-11-2024
|38,18833
|37,36806
|7
|1,6
|KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:03:49 22-11-2024
|38,1748
|37,5468
|29,3
|1,8
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