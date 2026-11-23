Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Kasım 2026
23.11.2026 00:00
Son Güncelleme: 23.11.2026 00:30
NTV
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23 Kasım 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.84 km] Menemen (İzmir)
|22 Kasım 2026 23:12
|38.5145
|26.8763
|7.90
|2.10
|Simav (Kütahya)
|22 Kasım 2026 23:03
|39.2392
|28.9612
|9.73
|0.90
|Maden (Elazığ)
|22 Kasım 2026 23:00
|38.5357
|39.5095
|7.00
|1.30
|Akçadağ (Malatya)
|22 Kasım 2026 22:32
|38.2817
|37.7255
|7.57
|1.40
|Kale (Malatya)
|22 Kasım 2026 22:01
|38.3335
|38.8013
|7.04
|1.10
|Kemah (Erzincan)
|22 Kasım 2026 21:52
|39.5417
|39.3618
|6.99
|1.50
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.30 km] Menemen (İzmir)
|22 Kasım 2026 21:06
|38.5163
|26.8683
|9.16
|1.60
|Marmara Denizi - [14.56 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|22 Kasım 2026 20:59
|40.8353
|28.6402
|13.89
|1.20
|Marmara Denizi - [17.11 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|22 Kasım 2026 20:03
|40.8147
|28.6098
|9.32
|1.80
|Hisarcık (Kütahya)
|22 Kasım 2026 19:55
|39.2467
|29.3988
|10.69
|1.10
|Bigadiç (Balıkesir)
|22 Kasım 2026 19:48
|39.4007
|28.0102
|7.01
|0.90
|Kırkağaç (Manisa)
|22 Kasım 2026 19:24
|39.2170
|27.8150
|7.00
|0.80
|Afrin, Halep (Suriye) - [17.11 km] Merkez (Kilis)
|22 Kasım 2026 19:09
|36.5697
|36.8945
|10.55
|1.30
|Ege Denizi - [09.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22 Kasım 2026 19:04
|39.3962
|26.0525
|14.02
|1.20
|Kırkağaç (Manisa)
|22 Kasım 2026 18:54
|39.2188
|27.8138
|7.00
|1.20
|Beypazarı (Ankara)
|22 Kasım 2026 18:24
|40.1763
|31.8093
|5.78
|1.40
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|22 Kasım 2026 17:12
|37.4197
|36.9523
|9.35
|1.10
|Çiğli (İzmir)
|22 Kasım 2026 17:10
|38.5160
|26.9065
|7.09
|1.00
|Battalgazi (Malatya)
|22 Kasım 2026 16:51
|38.2257
|38.5597
|7.02
|1.20
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.15 km] Menemen (İzmir)
|22 Kasım 2026 16:46
|38.5145
|26.8872
|7.01
|1.20
|Ege Denizi - [101.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22 Kasım 2026 16:35
|39.2258
|24.9310
|6.24
|1.90
|İncirliova (Aydın)
|22 Kasım 2026 15:44
|37.8398
|27.6617
|6.75
|1.80
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.60 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|22 Kasım 2026 15:32
|36.5605
|38.4963
|6.76
|1.80
|Soma (Manisa)
|22 Kasım 2026 15:07
|39.2017
|27.7910
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Kasım 2026 15:04
|39.2285
|28.1292
|10.40
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Kasım 2026 15:03
|39.2343
|28.1068
|8.81
|1.10
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22 Kasım 2026 15:02
|38.1365
|36.5947
|6.99
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|22 Kasım 2026 14:57
|39.2222
|28.1235
|8.74
|2.60
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|23 Kasım 2026 00:06
|38.4850
|26.8842
|12.40
|1.70
|MARMARA DENIZI
|22 Kasım 2026 23:59
|40.8097
|28.6360
|23.90
|1.60
|MARMARA DENIZI
|22 Kasım 2026 23:03
|40.8095
|28.6357
|20.30
|2.10
|DUSECEK-EMET (KUTAHYA)
|22 Kasım 2026 22:55
|39.2413
|29.4352
|14.00
|1.60
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|22 Kasım 2026 22:04
|39.3808
|25.9653
|15.80
|1.30
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|22 Kasım 2026 21:24
|40.2107
|31.7420
|14.60
|1.70
|SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
|22 Kasım 2026 20:12
|37.4283
|37.0122
|10.30
|1.30
|EGE DENIZI
|22 Kasım 2026 19:35
|39.2792
|24.8330
|1.60
|2.20
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22 Kasım 2026 18:51
|35.5653
|23.3422
|1.50
|2.40
|OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|22 Kasım 2026 18:44
|37.8670
|27.6505
|5.20
|1.80
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|22 Kasım 2026 18:17
|34.8843
|24.9977
|25.30
|2.40
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22 Kasım 2026 18:02
|38.1585
|36.6337
|6.70
|1.90
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22 Kasım 2026 17:57
|39.2345
|28.1058
|14.00
|2.90
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|22 Kasım 2026 17:39
|39.3830
|25.9495
|12.70
|2.20
|AVCIOVA-CUBUK (ANKARA)
|22 Kasım 2026 17:27
|40.4550
|33.0603
|6.60
|2.40
|KARACAKAS-SOMA (MANISA)
|22 Kasım 2026 17:07
|39.2020
|27.7888
|4.90
|2.70
|KARACAKAS-SOMA (MANISA)
|22 Kasım 2026 17:06
|39.1997
|27.7818
|11.70
|2.40
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22 Kasım 2026 16:36
|39.1468
|28.2170
|16.90
|1.40
|BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
|22 Kasım 2026 16:31
|39.5160
|26.0492
|11.60
|1.60
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|22 Kasım 2026 16:10
|38.5168
|26.8647
|4.80
|2.00
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22 Kasım 2026 15:50
|39.1418
|28.2217
|13.20
|1.40
|YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)
|22 Kasım 2026 15:26
|38.9788
|28.1570
|27.40
|1.10