Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
23 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sivrice (Elazığ)
|00:40:46 23-03-2025
|38,46667
|39,1425
|7
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|00:40:19 23-03-2025
|38,50667
|39,16083
|6,65
|1,4
|KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|00:17:10 23-03-2025
|37,9135
|37,7528
|5
|1,2
|DEVEBOYNU-CUNGUS (DIYARBAKIR)
|23:46:08 22-03-2025
|38,2313
|39,3328
|11,1
|1,6
|Çüngüş (Diyarbakır)
|23:46:07 22-03-2025
|38,23056
|39,38694
|7
|1,7
|Samandağ (Hatay)
|23:07:05 22-03-2025
|36,20167
|35,98417
|7
|2
|CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY)
|23:07:03 22-03-2025
|36,1957
|36,0407
|11,6
|1,9
|SAGTEPE-CUNGUS (DIYARBAKIR)
|23:00:08 22-03-2025
|38,2317
|39,3715
|10,9
|1,7
|Çüngüş (Diyarbakır)
|23:00:07 22-03-2025
|38,22472
|39,39222
|7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:48:08 22-03-2025
|37,87083
|36,34917
|7
|1,7
|YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:48:07 22-03-2025
|37,9368
|36,3635
|5
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|22:36:39 22-03-2025
|37,82
|36,25139
|7
|1,8
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:36:37 22-03-2025
|37,8278
|36,2433
|5
|1,9
|İnekli Gölü - [02.73 km] Gölbaşı (Adıyaman)
|22:20:03 22-03-2025
|37,7025
|37,50028
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|22:18:41 22-03-2025
|38,08083
|37,80028
|20,76
|1,5
|Kovancılar (Elazığ)
|22:00:01 22-03-2025
|38,75722
|40,02472
|7
|2,3
|DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|22:00:00 22-03-2025
|38,7873
|40,0115
|5
|2,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.93 km] Kuşadası (Aydın)
|21:52:57 22-03-2025
|37,91167
|27,2325
|6,13
|1,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:52:57 22-03-2025
|37,8882
|27,2143
|4,8
|1,3
|YUNANISTAN
|21:38:54 22-03-2025
|40,3123
|24,1365
|5,5
|1,4
|Ulaş (Sivas)
|21:37:26 22-03-2025
|39,405
|37,31222
|7
|2,2
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|21:37:25 22-03-2025
|39,4277
|37,2688
|5
|2,4
|Ilgın (Konya)
|20:34:40 22-03-2025
|38,47111
|31,82139
|7,01
|1,6
|KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)
|20:34:40 22-03-2025
|38,4547
|31,8007
|15,9
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|20:27:30 22-03-2025
|37,12611
|36,935
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|18:59:08 22-03-2025
|36,7342
|25,5543
|13
|2,4
|EGE DENIZI
|18:36:03 22-03-2025
|38,738
|26,4672
|10,2
|1,9
|Ege Denizi - [09.76 km] Karaburun (İzmir)
|18:36:02 22-03-2025
|38,74806
|26,45917
|12,48
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|18:35:17 22-03-2025
|37,13694
|28,83194
|7
|1,5
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|18:35:16 22-03-2025
|37,139
|28,7658
|5
|1,6
|Akdeniz - [23.89 km] Seydikemer (Muğla)
|18:25:34 22-03-2025
|36,29639
|28,97278
|33,64
|2,5
|AKDENIZ
|18:25:34 22-03-2025
|36,2535
|28,9547
|31,3
|2,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|17:57:22 22-03-2025
|37,20583
|36,95639
|6,58
|2,1
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|17:57:22 22-03-2025
|37,1738
|36,9467
|6,3
|2
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|17:34:15 22-03-2025
|39,24639
|33,23833
|6,92
|0,9
|DOGANKAYA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|17:34:14 22-03-2025
|39,2227
|33,2132
|12,6
|0,9
|İspir (Erzurum)
|17:25:35 22-03-2025
|40,58917
|40,925
|6,64
|0,8
|EGE DENIZI
|16:53:19 22-03-2025
|36,7168
|25,7113
|8,5
|3,2
|Ege Denizi
|16:53:17 22-03-2025
|36,61639
|25,68389
|7
|3
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.34 km] Gelibolu (Çanakkale)
|16:41:17 22-03-2025
|40,47
|26,35167
|13,82
|2
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:41:17 22-03-2025
|40,4848
|26,3557
|13,5
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|16:37:19 22-03-2025
|37,14389
|28,75278
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|16:35:45 22-03-2025
|38,34361
|38,80028
|8,48
|1,8
|Efeler (Aydın)
|16:29:35 22-03-2025
|37,77556
|28,03806
|6,54
|1,7
|DEREKOY-(AYDIN)
|16:29:35 22-03-2025
|37,7783
|28,0453
|2,2
|1,8
|ABACI-GOYNUCEK (AMASYA)
|16:27:04 22-03-2025
|40,4113
|35,578
|5,5
|1,9
|Göynücek (Amasya)
|16:27:03 22-03-2025
|40,37528
|35,55056
|7,04
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.50 km] Kuşadası (Aydın)
|16:24:16 22-03-2025
|37,73056
|27,06056
|6,37
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:24:16 22-03-2025
|37,7508
|27,0825
|3,4
|1,7
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.94 km] Bodrum (Muğla)
|16:19:00 22-03-2025
|36,79139
|25,79139
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|16:19:00 22-03-2025
|36,7067
|25,5752
|11
|3,2
|Köyceğiz (Muğla)
|16:04:31 22-03-2025
|37,00444
|28,75667
|7
|1,6
|BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA)
|16:04:31 22-03-2025
|36,9412
|28,7675
|2,8
|1,6
|EGE DENIZI
|16:02:35 22-03-2025
|36,6402
|25,683
|9,5
|3,7
|Ege Denizi
|16:02:29 22-03-2025
|36,68889
|25,50639
|6,86
|3,6
|Sivrice (Elazığ)
|15:24:03 22-03-2025
|38,45944
|39,22222
|6,89
|1,3
|Zile (Tokat)
|15:18:29 22-03-2025
|40,12028
|35,95028
|7
|1
|Büyükorhan (Bursa)
|15:09:21 22-03-2025
|39,85722
|28,8825
|7
|1,2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|14:57:57 22-03-2025
|39,93694
|28,77472
|6,93
|2
|KARINCALI-ORHANELI (BURSA)
|14:57:57 22-03-2025
|39,9445
|28,816
|4,3
|2,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14:45:25 22-03-2025
|34,5488
|25,0997
|9,7
|2,7
|Çatalca (İstanbul)
|14:32:53 22-03-2025
|41,36917
|28,30972
|7,02
|1
|Sivrice (Elazığ)
|14:28:17 22-03-2025
|38,38083
|38,88472
|7
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:24:19 22-03-2025
|37,50194
|37,37694
|6,24
|1
|EGE DENIZI
|14:21:44 22-03-2025
|36,7062
|25,6293
|2,6
|2
|Köyceğiz (Muğla)
|14:13:52 22-03-2025
|37,12778
|28,85611
|7
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:08:31 22-03-2025
|37,39139
|37,15611
|8,48
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|13:57:59 22-03-2025
|37,35667
|36,91417
|7,09
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:55:03 22-03-2025
|39,49583
|28,16611
|7
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:51:51 22-03-2025
|39,50694
|28,14417
|7,04
|1,2
|ISAALANI-KEPSUT (BALIKESIR)
|13:49:59 22-03-2025
|39,7275
|28,3023
|15,9
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:49:54 22-03-2025
|39,51139
|28,10639
|6,87
|1,3
|Ege Denizi - [14.03 km] Seferihisar (İzmir)
|13:38:11 22-03-2025
|37,94972
|26,87417
|6,99
|1,6
|EGE DENIZI
|13:38:09 22-03-2025
|37,898
|26,8008
|12,9
|1,4
|Emet (Kütahya)
|13:33:28 22-03-2025
|39,35972
|29,29889
|6,39
|1,3
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:33:28 22-03-2025
|39,3885
|29,296
|0
|1,4
|Tutak (Ağrı)
|13:30:21 22-03-2025
|39,54111
|42,68639
|7
|0,9
|Karatay (Konya)
|13:25:21 22-03-2025
|37,92639
|32,54444
|7
|1
|İvrindi (Balıkesir)
|13:15:34 22-03-2025
|39,38444
|27,22056
|5,68
|1,3
|Kula (Manisa)
|13:13:39 22-03-2025
|38,53889
|28,49694
|3,87
|1
|HAYALLI-KULA (MANISA)
|13:13:38 22-03-2025
|38,5013
|28,4888
|11,3
|1,3
|Silivri (İstanbul)
|13:08:42 22-03-2025
|41,09
|28,37944
|7
|1
|DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:57:03 22-03-2025
|39,6047
|29,3247
|9
|1,5
|SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:55:30 22-03-2025
|39,5952
|29,2847
|7,7
|1,5
|Merkez (Kırşehir)
|12:49:34 22-03-2025
|39,16778
|33,97194
|7,02
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:42:41 22-03-2025
|37,38667
|36,84056
|6,79
|1,4
|TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|12:42:40 22-03-2025
|37,3838
|36,8485
|6,8
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|12:39:25 22-03-2025
|38,94639
|37,90194
|9,8
|1,1
|Keskin (Kırıkkale)
|12:18:46 22-03-2025
|39,58556
|33,59361
|1,71
|1,1
|Akdeniz - [71.04 km] Kaş (Antalya)
|12:17:38 22-03-2025
|35,91472
|28,66833
|32,96
|2,2
|AKDENIZ
|12:17:36 22-03-2025
|35,758
|28,5673
|12
|2,6
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:13:55 22-03-2025
|39,5335
|28,1272
|12,1
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:13:53 22-03-2025
|39,46833
|28,15278
|10,36
|1,7
|Geyve (Sakarya)
|12:01:51 22-03-2025
|40,58583
|30,32361
|6,96
|1
|IKRAMIYE-SAPANCA (SAKARYA)
|12:01:51 22-03-2025
|40,6087
|30,2903
|0
|1,1
|ASIKKOY-(SANLIURFA)
|11:55:40 22-03-2025
|37,2223
|38,7195
|0
|1,9
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|11:55:39 22-03-2025
|37,10417
|38,6925
|5,37
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|11:51:14 22-03-2025
|39,87389
|26,27444
|7
|1
|CAMKOY-EZINE (CANAKKALE)
|11:51:13 22-03-2025
|39,8578
|26,2933
|15,8
|1
|Keskin (Kırıkkale)
|11:48:58 22-03-2025
|39,57944
|33,63111
|7,2
|0,7
|Gebze (Kocaeli)
|11:32:10 22-03-2025
|40,78861
|29,50222
|7,12
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:23:48 22-03-2025
|38,24722
|38,23833
|8,53
|1,3
|Mucur (Kırşehir)
|11:18:16 22-03-2025
|39,15056
|34,38722
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:15:44 22-03-2025
|38,29861
|38,20917
|7
|2,2
|DURULDU-(MALATYA)
|11:15:43 22-03-2025
|38,3325
|38,2015
|5
|2,3
|Ayrancı (Karaman)
|10:43:01 22-03-2025
|37,41583
|33,85917
|6,88
|1,6
|AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN)
|10:43:01 22-03-2025
|37,428
|33,7977
|10,5
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|10:37:19 22-03-2025
|39,96778
|28,81917
|7,65
|1,5
|AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA)
|10:37:19 22-03-2025
|39,809
|28,7907
|12
|1,7
|Biga (Çanakkale)
|10:32:05 22-03-2025
|40,29444
|27,00861
|7
|1,2
|CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)
|10:32:05 22-03-2025
|40,296
|26,9845
|11,9
|1,4
|EGE DENIZI
|10:27:22 22-03-2025
|36,3922
|25,4028
|4,7
|2,1
|İnönü (Eskişehir)
|10:17:00 22-03-2025
|39,80389
|30,20806
|7
|0,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|10:12:08 22-03-2025
|39,61972
|29,46083
|7,08
|1,1
|GOBEL-TAVSANLI (KUTAHYA)
|10:12:08 22-03-2025
|39,4807
|29,4865
|27,8
|1
|SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|10:01:17 22-03-2025
|37,5293
|37,311
|5,2
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10:01:16 22-03-2025
|37,50611
|37,38139
|4,38
|1,4
|Selçuklu (Konya)
|09:54:22 22-03-2025
|38,13889
|32,68861
|6,71
|1,3
|GUVENC-SELCUKLU (KONYA)
|09:54:22 22-03-2025
|38,1233
|32,6717
|9
|1,4
|Kırkağaç (Manisa)
|09:51:06 22-03-2025
|39,08861
|27,6625
|7,71
|1,3
|ARPASEKI-KINIK (IZMIR)
|09:51:05 22-03-2025
|39,1022
|27,4945
|0
|1,7
|Selçuklu (Konya)
|09:36:02 22-03-2025
|38,08361
|32,84111
|7
|0,8
|Yahşihan (Kırıkkale)
|09:34:30 22-03-2025
|39,88
|33,38889
|7,38
|1,2
|EGE DENIZI
|09:17:41 22-03-2025
|36,6998
|25,7487
|13,2
|2,1
|Karakaya Barajı - [02.15 km] Sivrice (Elazığ)
|08:56:30 22-03-2025
|38,36306
|38,8875
|10
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|08:56:17 22-03-2025
|37,35306
|36,92028
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|08:18:11 22-03-2025
|38,09389
|38,46083
|10,32
|1,3
|Karlıova (Bingöl)
|07:28:00 22-03-2025
|39,47722
|40,92472
|7
|1,5
|Ege Denizi - [99.45 km] Bodrum (Muğla)
|07:08:16 22-03-2025
|36,715
|26,20444
|6,45
|1,8
|BADEMLI-DIKILI (IZMIR)
|07:02:45 22-03-2025
|39,055
|26,797
|5,3
|1,9
|GOKCE-DOGANYOL (MALATYA)
|06:51:38 22-03-2025
|38,2952
|39,0047
|22,1
|1,5
|Doğanyol (Malatya)
|06:51:37 22-03-2025
|38,25806
|39,03417
|4,8
|1,8
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:17:44 22-03-2025
|38,041
|37,0303
|12
|1,3
|Gercüş (Batman)
|05:52:13 22-03-2025
|37,72361
|41,18972
|7
|2,3
|KANTAR-GERCUS (BATMAN)
|05:52:13 22-03-2025
|37,7102
|41,1425
|5,5
|2,3
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.60 km] Samandağ (Hatay)
|04:58:44 22-03-2025
|36,08361
|35,90306
|7
|1,9
|Kale (Malatya)
|04:46:20 22-03-2025
|38,35444
|38,7575
|8,41
|3
|IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
|04:46:19 22-03-2025
|38,3647
|38,733
|5
|2,8
|EGE DENIZI
|04:21:31 22-03-2025
|36,6882
|25,6538
|13,8
|2,7
|Ege Denizi
|04:21:29 22-03-2025
|36,67611
|25,73306
|7
|2,5
|Sincik (Adıyaman)
|04:14:34 22-03-2025
|37,95806
|38,53806
|7
|1,3
|Merkez (Şırnak)
|04:08:58 22-03-2025
|37,64917
|42,40167
|7
|1,7
|Akdeniz - [34.92 km] Kumluca (Antalya)
|03:27:00 22-03-2025
|36,03444
|30,56444
|25,3
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:59:13 22-03-2025
|37,34194
|36,79083
|9,39
|1,5
|Karatay (Konya)
|02:48:39 22-03-2025
|38,04083
|32,95
|6,91
|1
|Karatay (Konya)
|02:15:39 22-03-2025
|38,02806
|32,92722
|7,03
|1,5
|AKBAS-KARATAY (KONYA)
|02:15:39 22-03-2025
|38,0492
|32,9653
|6,4
|1,4
|Karatay (Konya)
|01:47:17 22-03-2025
|38,03861
|32,90139
|7
|0,8
|Karatay (Konya)
|01:19:33 22-03-2025
|38,03083
|32,93611
|7,06
|1,7
|AKBAS-KARATAY (KONYA)
|01:19:33 22-03-2025
|38,0253
|32,951
|5,5
|1,7
|Kale (Malatya)
|01:18:13 22-03-2025
|38,34167
|38,69611
|11,23
|2
|DARIPINAR-KALE (MALATYA)
|01:18:12 22-03-2025
|38,3902
|38,6912
|5,5
|1,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:10:53 22-03-2025
|38,06583
|37,11333
|7
|2,5
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:10:53 22-03-2025
|38,0712
|37,0763
|5,5
|2,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:10:08 22-03-2025
|35,7833
|23,8262
|5
|2,7
|Karatay (Konya)
|01:05:49 22-03-2025
|38,025
|32,96806
|6,9
|1,5
|AKBAS-KARATAY (KONYA)
|01:05:49 22-03-2025
|38,0457
|32,9407
|5,1
|1,7
|Kadirli (Osmaniye)
|01:03:48 22-03-2025
|37,27611
|36,15944
|7,38
|1,8
|MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|01:03:47 22-03-2025
|37,323
|36,1208
|9,2
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sivrice (Elazığ)
|00:40:46 23-03-2025
|38,46667
|39,1425
|7
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|00:40:19 23-03-2025
|38,50667
|39,16083
|6,65
|1,4
|KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|00:17:10 23-03-2025
|37,9135
|37,7528
|5
|1,2
|DEVEBOYNU-CUNGUS (DIYARBAKIR)
|23:46:08 22-03-2025
|38,2313
|39,3328
|11,1
|1,6
|Çüngüş (Diyarbakır)
|23:46:07 22-03-2025
|38,23056
|39,38694
|7
|1,7
|Samandağ (Hatay)
|23:07:05 22-03-2025
|36,20167
|35,98417
|7
|2
|CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY)
|23:07:03 22-03-2025
|36,1957
|36,0407
|11,6
|1,9
|SAGTEPE-CUNGUS (DIYARBAKIR)
|23:00:08 22-03-2025
|38,2317
|39,3715
|10,9
|1,7
|Çüngüş (Diyarbakır)
|23:00:07 22-03-2025
|38,22472
|39,39222
|7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:48:08 22-03-2025
|37,87083
|36,34917
|7
|1,7
|YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:48:07 22-03-2025
|37,9368
|36,3635
|5
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|22:36:39 22-03-2025
|37,82
|36,25139
|7
|1,8
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:36:37 22-03-2025
|37,8278
|36,2433
|5
|1,9
|İnekli Gölü - [02.73 km] Gölbaşı (Adıyaman)
|22:20:03 22-03-2025
|37,7025
|37,50028
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|22:18:41 22-03-2025
|38,08083
|37,80028
|20,76
|1,5
|Kovancılar (Elazığ)
|22:00:01 22-03-2025
|38,75722
|40,02472
|7
|2,3
|DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|22:00:00 22-03-2025
|38,7873
|40,0115
|5
|2,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.93 km] Kuşadası (Aydın)
|21:52:57 22-03-2025
|37,91167
|27,2325
|6,13
|1,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:52:57 22-03-2025
|37,8882
|27,2143
|4,8
|1,3
|YUNANISTAN
|21:38:54 22-03-2025
|40,3123
|24,1365
|5,5
|1,4
|Ulaş (Sivas)
|21:37:26 22-03-2025
|39,405
|37,31222
|7
|2,2
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|21:37:25 22-03-2025
|39,4277
|37,2688
|5
|2,4
|Ilgın (Konya)
|20:34:40 22-03-2025
|38,47111
|31,82139
|7,01
|1,6
|KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)
|20:34:40 22-03-2025
|38,4547
|31,8007
|15,9
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|20:27:30 22-03-2025
|37,12611
|36,935
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|18:59:08 22-03-2025
|36,7342
|25,5543
|13
|2,4
|EGE DENIZI
|18:36:03 22-03-2025
|38,738
|26,4672
|10,2
|1,9
|Ege Denizi - [09.76 km] Karaburun (İzmir)
|18:36:02 22-03-2025
|38,74806
|26,45917
|12,48
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|18:35:17 22-03-2025
|37,13694
|28,83194
|7
|1,5
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|18:35:16 22-03-2025
|37,139
|28,7658
|5
|1,6
|Akdeniz - [23.89 km] Seydikemer (Muğla)
|18:25:34 22-03-2025
|36,29639
|28,97278
|33,64
|2,5
|AKDENIZ
|18:25:34 22-03-2025
|36,2535
|28,9547
|31,3
|2,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|17:57:22 22-03-2025
|37,20583
|36,95639
|6,58
|2,1
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|17:57:22 22-03-2025
|37,1738
|36,9467
|6,3
|2
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|17:34:15 22-03-2025
|39,24639
|33,23833
|6,92
|0,9
|DOGANKAYA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|17:34:14 22-03-2025
|39,2227
|33,2132
|12,6
|0,9
|İspir (Erzurum)
|17:25:35 22-03-2025
|40,58917
|40,925
|6,64
|0,8
|EGE DENIZI
|16:53:19 22-03-2025
|36,7168
|25,7113
|8,5
|3,2
|Ege Denizi
|16:53:17 22-03-2025
|36,61639
|25,68389
|7
|3
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.34 km] Gelibolu (Çanakkale)
|16:41:17 22-03-2025
|40,47
|26,35167
|13,82
|2
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:41:17 22-03-2025
|40,4848
|26,3557
|13,5
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|16:37:19 22-03-2025
|37,14389
|28,75278
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|16:35:45 22-03-2025
|38,34361
|38,80028
|8,48
|1,8
|Efeler (Aydın)
|16:29:35 22-03-2025
|37,77556
|28,03806
|6,54
|1,7
|DEREKOY-(AYDIN)
|16:29:35 22-03-2025
|37,7783
|28,0453
|2,2
|1,8
|ABACI-GOYNUCEK (AMASYA)
|16:27:04 22-03-2025
|40,4113
|35,578
|5,5
|1,9
|Göynücek (Amasya)
|16:27:03 22-03-2025
|40,37528
|35,55056
|7,04
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.50 km] Kuşadası (Aydın)
|16:24:16 22-03-2025
|37,73056
|27,06056
|6,37
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:24:16 22-03-2025
|37,7508
|27,0825
|3,4
|1,7
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.94 km] Bodrum (Muğla)
|16:19:00 22-03-2025
|36,79139
|25,79139
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|16:19:00 22-03-2025
|36,7067
|25,5752
|11
|3,2
|Köyceğiz (Muğla)
|16:04:31 22-03-2025
|37,00444
|28,75667
|7
|1,6
|BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA)
|16:04:31 22-03-2025
|36,9412
|28,7675
|2,8
|1,6
|EGE DENIZI
|16:02:35 22-03-2025
|36,6402
|25,683
|9,5
|3,7
|Ege Denizi
|16:02:29 22-03-2025
|36,68889
|25,50639
|6,86
|3,6
|Sivrice (Elazığ)
|15:24:03 22-03-2025
|38,45944
|39,22222
|6,89
|1,3
|Zile (Tokat)
|15:18:29 22-03-2025
|40,12028
|35,95028
|7
|1
|Büyükorhan (Bursa)
|15:09:21 22-03-2025
|39,85722
|28,8825
|7
|1,2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|14:57:57 22-03-2025
|39,93694
|28,77472
|6,93
|2
|KARINCALI-ORHANELI (BURSA)
|14:57:57 22-03-2025
|39,9445
|28,816
|4,3
|2,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14:45:25 22-03-2025
|34,5488
|25,0997
|9,7
|2,7
|Çatalca (İstanbul)
|14:32:53 22-03-2025
|41,36917
|28,30972
|7,02
|1
|Sivrice (Elazığ)
|14:28:17 22-03-2025
|38,38083
|38,88472
|7
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:24:19 22-03-2025
|37,50194
|37,37694
|6,24
|1
|EGE DENIZI
|14:21:44 22-03-2025
|36,7062
|25,6293
|2,6
|2
|Köyceğiz (Muğla)
|14:13:52 22-03-2025
|37,12778
|28,85611
|7
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:08:31 22-03-2025
|37,39139
|37,15611
|8,48
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|13:57:59 22-03-2025
|37,35667
|36,91417
|7,09
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:55:03 22-03-2025
|39,49583
|28,16611
|7
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:51:51 22-03-2025
|39,50694
|28,14417
|7,04
|1,2
|ISAALANI-KEPSUT (BALIKESIR)
|13:49:59 22-03-2025
|39,7275
|28,3023
|15,9
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:49:54 22-03-2025
|39,51139
|28,10639
|6,87
|1,3
|Ege Denizi - [14.03 km] Seferihisar (İzmir)
|13:38:11 22-03-2025
|37,94972
|26,87417
|6,99
|1,6
|EGE DENIZI
|13:38:09 22-03-2025
|37,898
|26,8008
|12,9
|1,4
|Emet (Kütahya)
|13:33:28 22-03-2025
|39,35972
|29,29889
|6,39
|1,3
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:33:28 22-03-2025
|39,3885
|29,296
|0
|1,4
|Tutak (Ağrı)
|13:30:21 22-03-2025
|39,54111
|42,68639
|7
|0,9
|Karatay (Konya)
|13:25:21 22-03-2025
|37,92639
|32,54444
|7
|1
|İvrindi (Balıkesir)
|13:15:34 22-03-2025
|39,38444
|27,22056
|5,68
|1,3
|Kula (Manisa)
|13:13:39 22-03-2025
|38,53889
|28,49694
|3,87
|1
|HAYALLI-KULA (MANISA)
|13:13:38 22-03-2025
|38,5013
|28,4888
|11,3
|1,3
|Silivri (İstanbul)
|13:08:42 22-03-2025
|41,09
|28,37944
|7
|1
|DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:57:03 22-03-2025
|39,6047
|29,3247
|9
|1,5
|SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:55:30 22-03-2025
|39,5952
|29,2847
|7,7
|1,5
|Merkez (Kırşehir)
|12:49:34 22-03-2025
|39,16778
|33,97194
|7,02
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:42:41 22-03-2025
|37,38667
|36,84056
|6,79
|1,4
|TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|12:42:40 22-03-2025
|37,3838
|36,8485
|6,8
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|12:39:25 22-03-2025
|38,94639
|37,90194
|9,8
|1,1
|Keskin (Kırıkkale)
|12:18:46 22-03-2025
|39,58556
|33,59361
|1,71
|1,1
|Akdeniz - [71.04 km] Kaş (Antalya)
|12:17:38 22-03-2025
|35,91472
|28,66833
|32,96
|2,2
|AKDENIZ
|12:17:36 22-03-2025
|35,758
|28,5673
|12
|2,6
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:13:55 22-03-2025
|39,5335
|28,1272
|12,1
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:13:53 22-03-2025
|39,46833
|28,15278
|10,36
|1,7
|Geyve (Sakarya)
|12:01:51 22-03-2025
|40,58583
|30,32361
|6,96
|1
|IKRAMIYE-SAPANCA (SAKARYA)
|12:01:51 22-03-2025
|40,6087
|30,2903
|0
|1,1
|ASIKKOY-(SANLIURFA)
|11:55:40 22-03-2025
|37,2223
|38,7195
|0
|1,9
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|11:55:39 22-03-2025
|37,10417
|38,6925
|5,37
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|11:51:14 22-03-2025
|39,87389
|26,27444
|7
|1
|CAMKOY-EZINE (CANAKKALE)
|11:51:13 22-03-2025
|39,8578
|26,2933
|15,8
|1
|Keskin (Kırıkkale)
|11:48:58 22-03-2025
|39,57944
|33,63111
|7,2
|0,7
|Gebze (Kocaeli)
|11:32:10 22-03-2025
|40,78861
|29,50222
|7,12
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:23:48 22-03-2025
|38,24722
|38,23833
|8,53
|1,3
|Mucur (Kırşehir)
|11:18:16 22-03-2025
|39,15056
|34,38722
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:15:44 22-03-2025
|38,29861
|38,20917
|7
|2,2
|DURULDU-(MALATYA)
|11:15:43 22-03-2025
|38,3325
|38,2015
|5
|2,3
|Ayrancı (Karaman)
|10:43:01 22-03-2025
|37,41583
|33,85917
|6,88
|1,6
|AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN)
|10:43:01 22-03-2025
|37,428
|33,7977
|10,5
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|10:37:19 22-03-2025
|39,96778
|28,81917
|7,65
|1,5
|AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA)
|10:37:19 22-03-2025
|39,809
|28,7907
|12
|1,7
|Biga (Çanakkale)
|10:32:05 22-03-2025
|40,29444
|27,00861
|7
|1,2
|CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)
|10:32:05 22-03-2025
|40,296
|26,9845
|11,9
|1,4
|EGE DENIZI
|10:27:22 22-03-2025
|36,3922
|25,4028
|4,7
|2,1
|İnönü (Eskişehir)
|10:17:00 22-03-2025
|39,80389
|30,20806
|7
|0,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|10:12:08 22-03-2025
|39,61972
|29,46083
|7,08
|1,1
|GOBEL-TAVSANLI (KUTAHYA)
|10:12:08 22-03-2025
|39,4807
|29,4865
|27,8
|1
|SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|10:01:17 22-03-2025
|37,5293
|37,311
|5,2
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10:01:16 22-03-2025
|37,50611
|37,38139
|4,38
|1,4
|Selçuklu (Konya)
|09:54:22 22-03-2025
|38,13889
|32,68861
|6,71
|1,3
|GUVENC-SELCUKLU (KONYA)
|09:54:22 22-03-2025
|38,1233
|32,6717
|9
|1,4
|Kırkağaç (Manisa)
|09:51:06 22-03-2025
|39,08861
|27,6625
|7,71
|1,3
|ARPASEKI-KINIK (IZMIR)
|09:51:05 22-03-2025
|39,1022
|27,4945
|0
|1,7
|Selçuklu (Konya)
|09:36:02 22-03-2025
|38,08361
|32,84111
|7
|0,8
|Yahşihan (Kırıkkale)
|09:34:30 22-03-2025
|39,88
|33,38889
|7,38
|1,2
|EGE DENIZI
|09:17:41 22-03-2025
|36,6998
|25,7487
|13,2
|2,1
|Karakaya Barajı - [02.15 km] Sivrice (Elazığ)
|08:56:30 22-03-2025
|38,36306
|38,8875
|10
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|08:56:17 22-03-2025
|37,35306
|36,92028
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|08:18:11 22-03-2025
|38,09389
|38,46083
|10,32
|1,3
|Karlıova (Bingöl)
|07:28:00 22-03-2025
|39,47722
|40,92472
|7
|1,5
|Ege Denizi - [99.45 km] Bodrum (Muğla)
|07:08:16 22-03-2025
|36,715
|26,20444
|6,45
|1,8
|BADEMLI-DIKILI (IZMIR)
|07:02:45 22-03-2025
|39,055
|26,797
|5,3
|1,9
|GOKCE-DOGANYOL (MALATYA)
|06:51:38 22-03-2025
|38,2952
|39,0047
|22,1
|1,5
|Doğanyol (Malatya)
|06:51:37 22-03-2025
|38,25806
|39,03417
|4,8
|1,8
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:17:44 22-03-2025
|38,041
|37,0303
|12
|1,3
|Gercüş (Batman)
|05:52:13 22-03-2025
|37,72361
|41,18972
|7
|2,3
|KANTAR-GERCUS (BATMAN)
|05:52:13 22-03-2025
|37,7102
|41,1425
|5,5
|2,3
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.60 km] Samandağ (Hatay)
|04:58:44 22-03-2025
|36,08361
|35,90306
|7
|1,9
|Kale (Malatya)
|04:46:20 22-03-2025
|38,35444
|38,7575
|8,41
|3
|IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
|04:46:19 22-03-2025
|38,3647
|38,733
|5
|2,8
|EGE DENIZI
|04:21:31 22-03-2025
|36,6882
|25,6538
|13,8
|2,7
|Ege Denizi
|04:21:29 22-03-2025
|36,67611
|25,73306
|7
|2,5
|Sincik (Adıyaman)
|04:14:34 22-03-2025
|37,95806
|38,53806
|7
|1,3
|Merkez (Şırnak)
|04:08:58 22-03-2025
|37,64917
|42,40167
|7
|1,7
|Akdeniz - [34.92 km] Kumluca (Antalya)
|03:27:00 22-03-2025
|36,03444
|30,56444
|25,3
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:59:13 22-03-2025
|37,34194
|36,79083
|9,39
|1,5
|Karatay (Konya)
|02:48:39 22-03-2025
|38,04083
|32,95
|6,91
|1
|Karatay (Konya)
|02:15:39 22-03-2025
|38,02806
|32,92722
|7,03
|1,5
|AKBAS-KARATAY (KONYA)
|02:15:39 22-03-2025
|38,0492
|32,9653
|6,4
|1,4
|Karatay (Konya)
|01:47:17 22-03-2025
|38,03861
|32,90139
|7
|0,8
|Karatay (Konya)
|01:19:33 22-03-2025
|38,03083
|32,93611
|7,06
|1,7
|AKBAS-KARATAY (KONYA)
|01:19:33 22-03-2025
|38,0253
|32,951
|5,5
|1,7
|Kale (Malatya)
|01:18:13 22-03-2025
|38,34167
|38,69611
|11,23
|2
|DARIPINAR-KALE (MALATYA)
|01:18:12 22-03-2025
|38,3902
|38,6912
|5,5
|1,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:10:53 22-03-2025
|38,06583
|37,11333
|7
|2,5
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:10:53 22-03-2025
|38,0712
|37,0763
|5,5
|2,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:10:08 22-03-2025
|35,7833
|23,8262
|5
|2,7
|Karatay (Konya)
|01:05:49 22-03-2025
|38,025
|32,96806
|6,9
|1,5
|AKBAS-KARATAY (KONYA)
|01:05:49 22-03-2025
|38,0457
|32,9407
|5,1
|1,7
|Kadirli (Osmaniye)
|01:03:48 22-03-2025
|37,27611
|36,15944
|7,38
|1,8
|MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|01:03:47 22-03-2025
|37,323
|36,1208
|9,2
|1,8
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