Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

23 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Göksun (Kahramanmaraş) 00:11:44 23-05-2025 38,08583 36,49028 7 1,7
Akdeniz - [25.53 km] Kaş (Antalya) 23:57:00 22-05-2025 35,97694 29,56167 22,67 1,8
Ege Denizi - [25.21 km] Menderes (İzmir) 23:55:59 22-05-2025 37,83806 26,92611 6,18 1,3
Merkez (Bayburt) 23:51:52 22-05-2025 40,13389 40,02028 14,72 1,3
Ege Denizi - [26.32 km] Menderes (İzmir) 23:47:00 22-05-2025 37,82778 26,9225 6,23 1
Yeşilyurt (Malatya) 23:41:36 22-05-2025 38,30139 38,17083 7 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.02 km] Menderes (İzmir) 23:35:07 22-05-2025 37,89944 26,99778 7 1,3
Şefaatli (Yozgat) 23:33:59 22-05-2025 39,51083 34,62694 7,01 1,3
Şefaatli (Yozgat) 23:19:03 22-05-2025 39,51028 34,62333 8,9 1,2
Simav (Kütahya) 23:10:37 22-05-2025 39,24417 28,96083 11,88 1
Simav (Kütahya) 23:03:22 22-05-2025 39,25583 28,93583 7,53 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:03:22 22-05-2025 39,25 28,9643 12 1,7
Simav (Kütahya) 22:55:45 22-05-2025 39,25611 28,94361 10,19 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:55:45 22-05-2025 39,2487 29,029 21,1 1,7
Simav (Kütahya) 22:52:53 22-05-2025 39,25972 28,95444 11,38 1,3
Simav (Kütahya) 22:51:18 22-05-2025 39,2475 28,93889 8,97 1,1
Ilgın (Konya) 22:33:18 22-05-2025 38,14389 32,00306 7 1
Ege Denizi - [12.62 km] Dikili (İzmir) 22:20:13 22-05-2025 38,93333 26,67028 6,96 1,5
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:20:12 22-05-2025 38,8922 26,7223 5,3 1,4
Ege Denizi 22:05:09 22-05-2025 35,78639 26,05361 34,16 3,8
EGE DENIZI 22:05:09 22-05-2025 35,756 25,9182 24,7 3,6
Simav (Kütahya) 22:04:37 22-05-2025 39,24278 28,955 14,15 2,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 22:04:37 22-05-2025 39,2505 28,957 8,4 2,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 21:51:52 22-05-2025 39,2557 28,9523 5,4 3,3
Simav (Kütahya) 21:51:51 22-05-2025 39,23833 28,96083 12,78 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:51:02 22-05-2025 39,2582 28,9803 5 2,7
Simav (Kütahya) 21:51:01 22-05-2025 39,23722 28,95222 14,95 2,4
Döşemealtı (Antalya) 21:40:35 22-05-2025 37,13833 30,50583 7 1,2
Ilgın (Konya) 21:22:29 22-05-2025 38,15889 31,99861 6,99 0,9
Tavas (Denizli) 20:56:47 22-05-2025 37,63444 29,09417 8,07 1,6
AKYAR-TAVAS (DENIZLI) 20:56:46 22-05-2025 37,607 29,1198 10 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 20:54:03 22-05-2025 38,12778 38,35278 10,27 2,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 20:54:02 22-05-2025 38,1348 38,3667 5,4 2,9
Akdeniz - [49.30 km] Alanya (Antalya) 20:25:12 22-05-2025 36,14361 31,725 7,94 1,3
Ege Denizi - [11.26 km] Foça (İzmir) 20:05:25 22-05-2025 38,845 26,8 7 1,6
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:05:23 22-05-2025 38,8298 26,8113 13 1,9
Döşemealtı (Antalya) 20:01:32 22-05-2025 37,09444 30,5775 7 1,8
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 20:01:30 22-05-2025 37,0913 30,598 2,4 1,9
Seydikemer (Muğla) 19:40:55 22-05-2025 36,69944 29,35389 26,38 1
Divriği (Sivas) 19:36:18 22-05-2025 39,625 38,18917 12,93 2,2
ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS) 19:36:17 22-05-2025 39,6365 38,2225 5 2,1
Kozan (Adana) 19:21:21 22-05-2025 37,67778 35,98417 8,81 2,6
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 19:21:21 22-05-2025 37,6378 35,9365 11,4 2,2
Kozan (Adana) 19:20:47 22-05-2025 37,65083 35,97722 7 2,5
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 19:20:46 22-05-2025 37,6658 35,9595 1,9 2,4
Kozan (Adana) 19:19:26 22-05-2025 37,65694 35,97694 7 2,5
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 19:19:25 22-05-2025 37,6557 35,9508 2,6 2,4
Ege Denizi - [11.62 km] Foça (İzmir) 18:41:51 22-05-2025 38,84417 26,78278 11,26 2,7
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:41:51 22-05-2025 38,844 26,7853 12,1 2,6
EGE DENIZI 18:40:10 22-05-2025 36,6607 25,6365 7,5 2
Kozan (Adana) 18:39:18 22-05-2025 37,65222 35,97639 7 1,8
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 18:39:18 22-05-2025 37,6698 35,9545 13,4 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:27:27 22-05-2025 39,50306 28,155 7 1,6
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:27:26 22-05-2025 39,5053 28,17 15,7 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:24:35 22-05-2025 39,50472 28,13694 7 1,5
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:24:33 22-05-2025 39,502 28,1538 7,9 1,5
Karesi (Balıkesir) 17:57:46 22-05-2025 39,67833 27,7775 8,97 0,9
EGE DENIZI 17:47:25 22-05-2025 35,7917 25,5195 10,2 2,5
Marmara Denizi - [09.18 km] Bakırköy (İstanbul) 16:26:13 22-05-2025 40,8925 28,76278 7 1,2
MARMARA DENIZI 16:26:12 22-05-2025 40,8392 28,7957 17,1 1,4
Marmara Denizi - [12.89 km] Bakırköy (İstanbul) 16:21:52 22-05-2025 40,85306 28,76722 9,26 1,2
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 16:21:51 22-05-2025 40,8395 28,7842 16,5 1,4
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 16:01:48 22-05-2025 40,8397 28,7803 11,9 1,5
NURIKOY-SILIFKE (MERSIN) 15:55:33 22-05-2025 36,4312 33,5645 0 1,5
Altıntaş (Kütahya) 14:51:06 22-05-2025 39,055 30,17833 7,25 2,3
MERKEZ-ALTINTAS (KUTAHYA) 14:51:06 22-05-2025 39,0595 30,1832 8,6 2,4
Ege Denizi - [84.70 km] Çeşme (İzmir) 14:34:38 22-05-2025 38,65917 25,39417 10,74 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 14:21:20 22-05-2025 38,06417 36,44417 7,08 1,5
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:21:20 22-05-2025 38,0428 36,4395 8,5 1,8
Balya (Balıkesir) 14:09:27 22-05-2025 39,75694 27,59528 7 1
YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) 13:55:14 22-05-2025 40,8133 30,9627 16,6 1,7
İvrindi (Balıkesir) 13:37:00 22-05-2025 39,42611 27,18667 7 1,4
Kozan (Adana) 13:31:25 22-05-2025 37,65861 35,97528 7,01 1,3
Doğanhisar (Konya) 13:31:08 22-05-2025 38,03556 31,65139 7 1,1
Vize (Kırklareli) 13:17:06 22-05-2025 41,62194 27,68528 7,1 1
Vize (Kırklareli) 13:10:08 22-05-2025 41,62389 27,67472 7 1
Kırıkhan (Hatay) 13:04:58 22-05-2025 36,60861 36,43167 6,92 1,6
AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) 13:04:56 22-05-2025 36,7045 36,1603 20,2 1,9
Simav (Kütahya) 12:57:11 22-05-2025 39,23278 28,96472 13,9 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:57:11 22-05-2025 39,2363 28,9618 14,4 2
Tavşanlı (Kütahya) 12:53:53 22-05-2025 39,48306 29,34389 8,16 1,2
Karesi (Balıkesir) 12:49:24 22-05-2025 39,66889 27,83889 12,91 1,2
Pütürge (Malatya) 12:28:01 22-05-2025 38,18889 38,61611 11,7 2,2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 12:28:00 22-05-2025 38,1987 38,579 14,1 2,2
Simav (Kütahya) 12:26:43 22-05-2025 39,23417 28,96056 11,4 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 12:26:43 22-05-2025 39,277 28,9533 9,8 2
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:18:33 22-05-2025 37,1472 27,8937 0 1,6
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 12:02:07 22-05-2025 38,2023 38,5757 6,3 2
Kulu (Konya) 12:01:41 22-05-2025 39,10472 33,30056 7 1,6
Çayırlı (Erzincan) 11:33:19 22-05-2025 39,89278 40,10639 11,8 1,8
ORTACAT-CAYIRLI (ERZINCAN) 11:33:18 22-05-2025 39,8895 40,1373 22,1 2,2
Tercan (Erzincan) 11:31:02 22-05-2025 39,85694 40,18139 14,28 1,7
YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 11:31:01 22-05-2025 39,8857 40,1362 21,1 2,2
Kozan (Adana) 10:51:33 22-05-2025 37,67667 35,96306 6,87 2,1
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 10:51:33 22-05-2025 37,6802 35,9903 8,3 2
Ege Denizi 10:49:42 22-05-2025 35,83222 25,92056 11,57 3,4
EGE DENIZI 10:49:41 22-05-2025 35,6963 25,83 72,9 3,4
Ege Denizi 10:06:22 22-05-2025 35,81083 25,9425 7,72 3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 10:06:21 22-05-2025 35,6503 25,8078 60,6 3,1
Ayvacık (Çanakkale) 10:04:16 22-05-2025 39,64111 26,55778 8,23 1
TRABZON (TRABZON) 09:54:45 22-05-2025 41,0432 39,6987 20,4 2
Karadeniz - [06.64 km] Ortahisar (Trabzon) 09:54:44 22-05-2025 41,0675 39,70444 8,15 2
Ege Denizi 09:53:13 22-05-2025 35,79111 25,90861 18,43 3,4
EGE DENIZI 09:53:11 22-05-2025 35,6677 25,7738 67 3,5
Ege Denizi - [157.30 km] Datça (Muğla) 09:31:54 22-05-2025 35,79833 26,09111 28,57 3,2
EGE DENIZI 09:31:52 22-05-2025 35,7005 25,8675 75,2 3,4
Orhaneli (Bursa) 09:31:10 22-05-2025 39,90944 28,85472 7,25 1,8
Pütürge (Malatya) 09:20:52 22-05-2025 38,12139 38,69056 7 1
Ege Denizi - [137.37 km] Datça (Muğla) 09:06:03 22-05-2025 35,70528 26,52861 16,6 2,5
EGE DENIZI 09:06:00 22-05-2025 35,7118 25,8887 74,9 2,7
Sivrice (Elazığ) 08:50:27 22-05-2025 38,4275 39,0275 6,95 1,3
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 08:49:31 22-05-2025 40,4183 29,0003 5,3 1,3
Simav (Kütahya) 08:46:44 22-05-2025 39,22417 28,97222 12,68 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:46:44 22-05-2025 39,2517 29,0042 17,7 1,5
Ege Denizi 08:22:10 22-05-2025 35,71944 25,91028 34,8 2,4
Ege Denizi 08:14:49 22-05-2025 35,8575 25,7425 34,5 2,5
EGE DENIZI 08:14:48 22-05-2025 35,7117 25,8472 67,6 2,5
Simav (Kütahya) 08:09:30 22-05-2025 39,24556 28,98944 8,2 1,1
Simav (Kütahya) 08:01:37 22-05-2025 39,22361 28,91417 7,85 1
Ege Denizi 07:35:59 22-05-2025 35,77278 25,87167 34,9 2,6
EGE DENIZI 07:35:57 22-05-2025 35,7198 25,8865 82,7 2,9
Ege Denizi 07:32:13 22-05-2025 35,77694 25,88917 66,8 2,5
EGE DENIZI 07:32:11 22-05-2025 35,6815 25,8258 64,5 2,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:30:29 22-05-2025 37,28667 37,16667 8,43 1,7
KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 07:30:29 22-05-2025 37,3755 37,1435 9,8 1,5
Ege Denizi 07:27:51 22-05-2025 35,88917 25,92861 34,5 2,7
EGE DENIZI 07:27:48 22-05-2025 35,7328 25,9122 66,8 3
Tuz Gölü - [04.18 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 07:19:40 22-05-2025 39,11 33,30139 7,03 1,2
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 07:19:39 22-05-2025 39,0928 33,3027 5,4 1,4
Ege Denizi 07:19:30 22-05-2025 35,79278 25,94444 44,7 3,3
EGE DENIZI 07:19:27 22-05-2025 35,6917 25,8593 73,8 3,4
Andırın (Kahramanmaraş) 07:11:23 22-05-2025 37,77139 36,40778 6,98 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:59:51 22-05-2025 39,245 28,9495 11,7 1,8
Simav (Kütahya) 06:59:50 22-05-2025 39,26167 28,9525 7,05 1,7
EGE DENIZI 06:38:36 22-05-2025 35,7097 25,8862 69,3 2,4
Gümüşhacıköy (Amasya) 06:38:01 22-05-2025 40,81806 35,19278 7 3
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 06:38:01 22-05-2025 40,8292 35,209 4,7 3,1
EGE DENIZI 06:34:24 22-05-2025 35,6925 25,7942 63,9 2,9
Ege Denizi 06:19:37 22-05-2025 35,71056 25,9325 63,7 6
Ege Denizi 06:19:36 22-05-2025 35,80528 25,95361 17,7 6
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.05.22 06:19:36) 06:19:35 22-05-2025 35,7255 25,8838 73,3 6,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:57:28 22-05-2025 39,2493 28,9612 7,1 2,1
Pütürge (Malatya) 05:57:13 22-05-2025 38,18611 38,69639 11,67 1,6
TASMIS-PUTURGE (MALATYA) 05:57:11 22-05-2025 38,1885 38,8375 13,2 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 05:26:42 22-05-2025 38,10944 38,4025 6,93 0,9
Simav (Kütahya) 05:09:25 22-05-2025 39,18417 28,90694 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:09:24 22-05-2025 39,2418 28,9728 12,4 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 05:02:32 22-05-2025 37,20556 36,91472 7 2
NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) 05:02:31 22-05-2025 37,2125 36,9248 5,1 1,7
Simav (Kütahya) 04:54:02 22-05-2025 39,21944 28,94528 6,39 1,3
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 04:54:02 22-05-2025 39,2195 28,9175 12,7 1,3
Marmara Denizi - [22.06 km] Büyükçekmece (İstanbul) 04:38:45 22-05-2025 40,85028 28,33917 9,52 1,6
MARMARA DENIZI 04:38:44 22-05-2025 40,8532 28,3255 14,3 1,7
Sincik (Adıyaman) 04:34:01 22-05-2025 38,08694 38,48389 11,31 0,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:09:35 22-05-2025 39,161 28,3367 13,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:09:34 22-05-2025 39,16 28,32944 12,44 2,3
Gürün (Sivas) 03:52:20 22-05-2025 38,96417 37,36667 9,74 1,5
DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) 03:52:19 22-05-2025 38,945 37,3975 3,2 1,6
Ege Denizi - [43.34 km] Karaburun (İzmir) 03:43:49 22-05-2025 38,92556 26,04528 7,66 1,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 03:43:48 22-05-2025 38,975 26,0602 8,8 1,6
Kulu (Konya) 03:43:31 22-05-2025 39,09306 33,30778 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 03:35:22 22-05-2025 38,37472 37,94056 11,98 2,1
YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA) 03:35:21 22-05-2025 38,368 37,9073 7,9 2,2
Gürün (Sivas) 03:29:30 22-05-2025 38,94167 37,3775 7,05 1,3
DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) 03:29:30 22-05-2025 38,9388 37,3917 7,4 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.97 km] Milas (Muğla) 03:21:37 22-05-2025 36,98583 27,99306 7,1 1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:21:35 22-05-2025 36,958 27,986 26,2 1,2
Kepez (Antalya) 03:14:56 22-05-2025 37,00944 30,70694 6,16 1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:59:25 22-05-2025 38,08333 36,56028 7,25 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 02:54:53 22-05-2025 38,22556 38,11861 7 0,9
Gölhisar (Burdur) 02:53:12 22-05-2025 37,02222 29,43639 7 1
Ege Denizi - [13.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:46:57 22-05-2025 39,47139 25,90639 8,06 1,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 02:46:56 22-05-2025 39,4637 25,8943 8,8 1,8
Pütürge (Malatya) 02:40:46 22-05-2025 38,2425 38,78389 6,89 1
Akhisar (Manisa) 02:32:28 22-05-2025 39,00083 27,9125 5,29 0,9
KUSADASI (AYDIN) 02:19:52 22-05-2025 37,8437 27,2885 9,8 1,4
Kuşadası (Aydın) 02:19:51 22-05-2025 37,80722 27,34111 9,65 1,3
Ege Denizi - [12.86 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:12:27 22-05-2025 39,385 26,3925 7 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 02:12:27 22-05-2025 39,4233 26,3533 7,5 1,8
Simav (Kütahya) 02:10:35 22-05-2025 39,23833 28,93972 8,92 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:10:35 22-05-2025 39,2503 28,9892 13,3 1,6
Efeler (Aydın) 02:10:11 22-05-2025 37,79972 27,80444 6,9 1,1
Marmara Denizi - [11.58 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 02:09:01 22-05-2025 40,77389 27,51694 14,13 1
Afşin (Kahramanmaraş) 02:01:26 22-05-2025 38,13778 37,01167 6,91 1,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:01:26 22-05-2025 38,1065 37,017 13,2 1,4
Maden (Elazığ) 01:53:44 22-05-2025 38,435 39,59667 6,13 1,1
Yazıhan (Malatya) 01:41:42 22-05-2025 38,51889 38,02194 6,98 1,2
Akçadağ (Malatya) 01:30:44 22-05-2025 38,50611 38,03111 7 1
Çubuk (Ankara) 01:28:04 22-05-2025 40,42639 32,89333 10,38 1,1
Karaçoban (Erzurum) 01:23:07 22-05-2025 39,39 42,12667 7 0,8
Ege Denizi - [15.98 km] Seferihisar (İzmir) 01:17:50 22-05-2025 37,92889 26,89722 7 1
Amedi, Duhok (Irak) - [17.34 km] Çukurca (Hakkari) 01:17:46 22-05-2025 37,09139 43,65111 8,72 1,3
Germencik (Aydın) 01:10:39 22-05-2025 37,85389 27,63722 7 2,2
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) 01:10:39 22-05-2025 37,8818 27,6185 7,2 2,2
Marmara Denizi - [15.72 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 01:09:49 22-05-2025 40,79417 27,6175 12,66 1
Shirak (Ermenistan) - [14.92 km] Arpaçay (Kars) 01:03:20 22-05-2025 41,135 43,51194 7 1,1
Kırıkhan (Hatay) 00:40:25 22-05-2025 36,57944 36,33639 11,72 1
Germencik (Aydın) 00:39:20 22-05-2025 37,85806 27,62444 6,98 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Göksun (Kahramanmaraş) 00:11:44 23-05-2025 38,08583 36,49028 7 1,7
Akdeniz - [25.53 km] Kaş (Antalya) 23:57:00 22-05-2025 35,97694 29,56167 22,67 1,8
Ege Denizi - [25.21 km] Menderes (İzmir) 23:55:59 22-05-2025 37,83806 26,92611 6,18 1,3
Merkez (Bayburt) 23:51:52 22-05-2025 40,13389 40,02028 14,72 1,3
Ege Denizi - [26.32 km] Menderes (İzmir) 23:47:00 22-05-2025 37,82778 26,9225 6,23 1
Yeşilyurt (Malatya) 23:41:36 22-05-2025 38,30139 38,17083 7 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.02 km] Menderes (İzmir) 23:35:07 22-05-2025 37,89944 26,99778 7 1,3
Şefaatli (Yozgat) 23:33:59 22-05-2025 39,51083 34,62694 7,01 1,3
Şefaatli (Yozgat) 23:19:03 22-05-2025 39,51028 34,62333 8,9 1,2
Simav (Kütahya) 23:10:37 22-05-2025 39,24417 28,96083 11,88 1
Simav (Kütahya) 23:03:22 22-05-2025 39,25583 28,93583 7,53 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:03:22 22-05-2025 39,25 28,9643 12 1,7
Simav (Kütahya) 22:55:45 22-05-2025 39,25611 28,94361 10,19 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:55:45 22-05-2025 39,2487 29,029 21,1 1,7
Simav (Kütahya) 22:52:53 22-05-2025 39,25972 28,95444 11,38 1,3
Simav (Kütahya) 22:51:18 22-05-2025 39,2475 28,93889 8,97 1,1
Ilgın (Konya) 22:33:18 22-05-2025 38,14389 32,00306 7 1
Ege Denizi - [12.62 km] Dikili (İzmir) 22:20:13 22-05-2025 38,93333 26,67028 6,96 1,5
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:20:12 22-05-2025 38,8922 26,7223 5,3 1,4
Ege Denizi 22:05:09 22-05-2025 35,78639 26,05361 34,16 3,8
EGE DENIZI 22:05:09 22-05-2025 35,756 25,9182 24,7 3,6
Simav (Kütahya) 22:04:37 22-05-2025 39,24278 28,955 14,15 2,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 22:04:37 22-05-2025 39,2505 28,957 8,4 2,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 21:51:52 22-05-2025 39,2557 28,9523 5,4 3,3
Simav (Kütahya) 21:51:51 22-05-2025 39,23833 28,96083 12,78 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:51:02 22-05-2025 39,2582 28,9803 5 2,7
Simav (Kütahya) 21:51:01 22-05-2025 39,23722 28,95222 14,95 2,4
Döşemealtı (Antalya) 21:40:35 22-05-2025 37,13833 30,50583 7 1,2
Ilgın (Konya) 21:22:29 22-05-2025 38,15889 31,99861 6,99 0,9
Tavas (Denizli) 20:56:47 22-05-2025 37,63444 29,09417 8,07 1,6
AKYAR-TAVAS (DENIZLI) 20:56:46 22-05-2025 37,607 29,1198 10 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 20:54:03 22-05-2025 38,12778 38,35278 10,27 2,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 20:54:02 22-05-2025 38,1348 38,3667 5,4 2,9
Akdeniz - [49.30 km] Alanya (Antalya) 20:25:12 22-05-2025 36,14361 31,725 7,94 1,3
Ege Denizi - [11.26 km] Foça (İzmir) 20:05:25 22-05-2025 38,845 26,8 7 1,6
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:05:23 22-05-2025 38,8298 26,8113 13 1,9
Döşemealtı (Antalya) 20:01:32 22-05-2025 37,09444 30,5775 7 1,8
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 20:01:30 22-05-2025 37,0913 30,598 2,4 1,9
Seydikemer (Muğla) 19:40:55 22-05-2025 36,69944 29,35389 26,38 1
Divriği (Sivas) 19:36:18 22-05-2025 39,625 38,18917 12,93 2,2
ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS) 19:36:17 22-05-2025 39,6365 38,2225 5 2,1
Kozan (Adana) 19:21:21 22-05-2025 37,67778 35,98417 8,81 2,6
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 19:21:21 22-05-2025 37,6378 35,9365 11,4 2,2
Kozan (Adana) 19:20:47 22-05-2025 37,65083 35,97722 7 2,5
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 19:20:46 22-05-2025 37,6658 35,9595 1,9 2,4
Kozan (Adana) 19:19:26 22-05-2025 37,65694 35,97694 7 2,5
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 19:19:25 22-05-2025 37,6557 35,9508 2,6 2,4
Ege Denizi - [11.62 km] Foça (İzmir) 18:41:51 22-05-2025 38,84417 26,78278 11,26 2,7
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:41:51 22-05-2025 38,844 26,7853 12,1 2,6
EGE DENIZI 18:40:10 22-05-2025 36,6607 25,6365 7,5 2
Kozan (Adana) 18:39:18 22-05-2025 37,65222 35,97639 7 1,8
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 18:39:18 22-05-2025 37,6698 35,9545 13,4 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:27:27 22-05-2025 39,50306 28,155 7 1,6
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:27:26 22-05-2025 39,5053 28,17 15,7 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:24:35 22-05-2025 39,50472 28,13694 7 1,5
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:24:33 22-05-2025 39,502 28,1538 7,9 1,5
Karesi (Balıkesir) 17:57:46 22-05-2025 39,67833 27,7775 8,97 0,9
EGE DENIZI 17:47:25 22-05-2025 35,7917 25,5195 10,2 2,5
Marmara Denizi - [09.18 km] Bakırköy (İstanbul) 16:26:13 22-05-2025 40,8925 28,76278 7 1,2
MARMARA DENIZI 16:26:12 22-05-2025 40,8392 28,7957 17,1 1,4
Marmara Denizi - [12.89 km] Bakırköy (İstanbul) 16:21:52 22-05-2025 40,85306 28,76722 9,26 1,2
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 16:21:51 22-05-2025 40,8395 28,7842 16,5 1,4
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 16:01:48 22-05-2025 40,8397 28,7803 11,9 1,5
NURIKOY-SILIFKE (MERSIN) 15:55:33 22-05-2025 36,4312 33,5645 0 1,5
Altıntaş (Kütahya) 14:51:06 22-05-2025 39,055 30,17833 7,25 2,3
MERKEZ-ALTINTAS (KUTAHYA) 14:51:06 22-05-2025 39,0595 30,1832 8,6 2,4
Ege Denizi - [84.70 km] Çeşme (İzmir) 14:34:38 22-05-2025 38,65917 25,39417 10,74 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 14:21:20 22-05-2025 38,06417 36,44417 7,08 1,5
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:21:20 22-05-2025 38,0428 36,4395 8,5 1,8
Balya (Balıkesir) 14:09:27 22-05-2025 39,75694 27,59528 7 1
YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) 13:55:14 22-05-2025 40,8133 30,9627 16,6 1,7
İvrindi (Balıkesir) 13:37:00 22-05-2025 39,42611 27,18667 7 1,4
Kozan (Adana) 13:31:25 22-05-2025 37,65861 35,97528 7,01 1,3
Doğanhisar (Konya) 13:31:08 22-05-2025 38,03556 31,65139 7 1,1
Vize (Kırklareli) 13:17:06 22-05-2025 41,62194 27,68528 7,1 1
Vize (Kırklareli) 13:10:08 22-05-2025 41,62389 27,67472 7 1
Kırıkhan (Hatay) 13:04:58 22-05-2025 36,60861 36,43167 6,92 1,6
AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) 13:04:56 22-05-2025 36,7045 36,1603 20,2 1,9
Simav (Kütahya) 12:57:11 22-05-2025 39,23278 28,96472 13,9 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:57:11 22-05-2025 39,2363 28,9618 14,4 2
Tavşanlı (Kütahya) 12:53:53 22-05-2025 39,48306 29,34389 8,16 1,2
Karesi (Balıkesir) 12:49:24 22-05-2025 39,66889 27,83889 12,91 1,2
Pütürge (Malatya) 12:28:01 22-05-2025 38,18889 38,61611 11,7 2,2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 12:28:00 22-05-2025 38,1987 38,579 14,1 2,2
Simav (Kütahya) 12:26:43 22-05-2025 39,23417 28,96056 11,4 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 12:26:43 22-05-2025 39,277 28,9533 9,8 2
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:18:33 22-05-2025 37,1472 27,8937 0 1,6
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 12:02:07 22-05-2025 38,2023 38,5757 6,3 2
Kulu (Konya) 12:01:41 22-05-2025 39,10472 33,30056 7 1,6
Çayırlı (Erzincan) 11:33:19 22-05-2025 39,89278 40,10639 11,8 1,8
ORTACAT-CAYIRLI (ERZINCAN) 11:33:18 22-05-2025 39,8895 40,1373 22,1 2,2
Tercan (Erzincan) 11:31:02 22-05-2025 39,85694 40,18139 14,28 1,7
YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 11:31:01 22-05-2025 39,8857 40,1362 21,1 2,2
Kozan (Adana) 10:51:33 22-05-2025 37,67667 35,96306 6,87 2,1
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 10:51:33 22-05-2025 37,6802 35,9903 8,3 2
Ege Denizi 10:49:42 22-05-2025 35,83222 25,92056 11,57 3,4
EGE DENIZI 10:49:41 22-05-2025 35,6963 25,83 72,9 3,4
Ege Denizi 10:06:22 22-05-2025 35,81083 25,9425 7,72 3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 10:06:21 22-05-2025 35,6503 25,8078 60,6 3,1
Ayvacık (Çanakkale) 10:04:16 22-05-2025 39,64111 26,55778 8,23 1
TRABZON (TRABZON) 09:54:45 22-05-2025 41,0432 39,6987 20,4 2
Karadeniz - [06.64 km] Ortahisar (Trabzon) 09:54:44 22-05-2025 41,0675 39,70444 8,15 2
Ege Denizi 09:53:13 22-05-2025 35,79111 25,90861 18,43 3,4
EGE DENIZI 09:53:11 22-05-2025 35,6677 25,7738 67 3,5
Ege Denizi - [157.30 km] Datça (Muğla) 09:31:54 22-05-2025 35,79833 26,09111 28,57 3,2
EGE DENIZI 09:31:52 22-05-2025 35,7005 25,8675 75,2 3,4
Orhaneli (Bursa) 09:31:10 22-05-2025 39,90944 28,85472 7,25 1,8
Pütürge (Malatya) 09:20:52 22-05-2025 38,12139 38,69056 7 1
Ege Denizi - [137.37 km] Datça (Muğla) 09:06:03 22-05-2025 35,70528 26,52861 16,6 2,5
EGE DENIZI 09:06:00 22-05-2025 35,7118 25,8887 74,9 2,7
Sivrice (Elazığ) 08:50:27 22-05-2025 38,4275 39,0275 6,95 1,3
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 08:49:31 22-05-2025 40,4183 29,0003 5,3 1,3
Simav (Kütahya) 08:46:44 22-05-2025 39,22417 28,97222 12,68 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:46:44 22-05-2025 39,2517 29,0042 17,7 1,5
Ege Denizi 08:22:10 22-05-2025 35,71944 25,91028 34,8 2,4
Ege Denizi 08:14:49 22-05-2025 35,8575 25,7425 34,5 2,5
EGE DENIZI 08:14:48 22-05-2025 35,7117 25,8472 67,6 2,5
Simav (Kütahya) 08:09:30 22-05-2025 39,24556 28,98944 8,2 1,1
Simav (Kütahya) 08:01:37 22-05-2025 39,22361 28,91417 7,85 1
Ege Denizi 07:35:59 22-05-2025 35,77278 25,87167 34,9 2,6
EGE DENIZI 07:35:57 22-05-2025 35,7198 25,8865 82,7 2,9
Ege Denizi 07:32:13 22-05-2025 35,77694 25,88917 66,8 2,5
EGE DENIZI 07:32:11 22-05-2025 35,6815 25,8258 64,5 2,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:30:29 22-05-2025 37,28667 37,16667 8,43 1,7
KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 07:30:29 22-05-2025 37,3755 37,1435 9,8 1,5
Ege Denizi 07:27:51 22-05-2025 35,88917 25,92861 34,5 2,7
EGE DENIZI 07:27:48 22-05-2025 35,7328 25,9122 66,8 3
Tuz Gölü - [04.18 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 07:19:40 22-05-2025 39,11 33,30139 7,03 1,2
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 07:19:39 22-05-2025 39,0928 33,3027 5,4 1,4
Ege Denizi 07:19:30 22-05-2025 35,79278 25,94444 44,7 3,3
EGE DENIZI 07:19:27 22-05-2025 35,6917 25,8593 73,8 3,4
Andırın (Kahramanmaraş) 07:11:23 22-05-2025 37,77139 36,40778 6,98 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:59:51 22-05-2025 39,245 28,9495 11,7 1,8
Simav (Kütahya) 06:59:50 22-05-2025 39,26167 28,9525 7,05 1,7
EGE DENIZI 06:38:36 22-05-2025 35,7097 25,8862 69,3 2,4
Gümüşhacıköy (Amasya) 06:38:01 22-05-2025 40,81806 35,19278 7 3
CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 06:38:01 22-05-2025 40,8292 35,209 4,7 3,1
EGE DENIZI 06:34:24 22-05-2025 35,6925 25,7942 63,9 2,9
Ege Denizi 06:19:37 22-05-2025 35,71056 25,9325 63,7 6
Ege Denizi 06:19:36 22-05-2025 35,80528 25,95361 17,7 6
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.05.22 06:19:36) 06:19:35 22-05-2025 35,7255 25,8838 73,3 6,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:57:28 22-05-2025 39,2493 28,9612 7,1 2,1
Pütürge (Malatya) 05:57:13 22-05-2025 38,18611 38,69639 11,67 1,6
TASMIS-PUTURGE (MALATYA) 05:57:11 22-05-2025 38,1885 38,8375 13,2 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 05:26:42 22-05-2025 38,10944 38,4025 6,93 0,9
Simav (Kütahya) 05:09:25 22-05-2025 39,18417 28,90694 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:09:24 22-05-2025 39,2418 28,9728 12,4 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 05:02:32 22-05-2025 37,20556 36,91472 7 2
NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) 05:02:31 22-05-2025 37,2125 36,9248 5,1 1,7
Simav (Kütahya) 04:54:02 22-05-2025 39,21944 28,94528 6,39 1,3
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 04:54:02 22-05-2025 39,2195 28,9175 12,7 1,3
Marmara Denizi - [22.06 km] Büyükçekmece (İstanbul) 04:38:45 22-05-2025 40,85028 28,33917 9,52 1,6
MARMARA DENIZI 04:38:44 22-05-2025 40,8532 28,3255 14,3 1,7
Sincik (Adıyaman) 04:34:01 22-05-2025 38,08694 38,48389 11,31 0,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:09:35 22-05-2025 39,161 28,3367 13,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:09:34 22-05-2025 39,16 28,32944 12,44 2,3
Gürün (Sivas) 03:52:20 22-05-2025 38,96417 37,36667 9,74 1,5
DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) 03:52:19 22-05-2025 38,945 37,3975 3,2 1,6
Ege Denizi - [43.34 km] Karaburun (İzmir) 03:43:49 22-05-2025 38,92556 26,04528 7,66 1,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 03:43:48 22-05-2025 38,975 26,0602 8,8 1,6
Kulu (Konya) 03:43:31 22-05-2025 39,09306 33,30778 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 03:35:22 22-05-2025 38,37472 37,94056 11,98 2,1
YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA) 03:35:21 22-05-2025 38,368 37,9073 7,9 2,2
Gürün (Sivas) 03:29:30 22-05-2025 38,94167 37,3775 7,05 1,3
DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) 03:29:30 22-05-2025 38,9388 37,3917 7,4 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.97 km] Milas (Muğla) 03:21:37 22-05-2025 36,98583 27,99306 7,1 1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:21:35 22-05-2025 36,958 27,986 26,2 1,2
Kepez (Antalya) 03:14:56 22-05-2025 37,00944 30,70694 6,16 1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:59:25 22-05-2025 38,08333 36,56028 7,25 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 02:54:53 22-05-2025 38,22556 38,11861 7 0,9
Gölhisar (Burdur) 02:53:12 22-05-2025 37,02222 29,43639 7 1
Ege Denizi - [13.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:46:57 22-05-2025 39,47139 25,90639 8,06 1,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 02:46:56 22-05-2025 39,4637 25,8943 8,8 1,8
Pütürge (Malatya) 02:40:46 22-05-2025 38,2425 38,78389 6,89 1
Akhisar (Manisa) 02:32:28 22-05-2025 39,00083 27,9125 5,29 0,9
KUSADASI (AYDIN) 02:19:52 22-05-2025 37,8437 27,2885 9,8 1,4
Kuşadası (Aydın) 02:19:51 22-05-2025 37,80722 27,34111 9,65 1,3
Ege Denizi - [12.86 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:12:27 22-05-2025 39,385 26,3925 7 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 02:12:27 22-05-2025 39,4233 26,3533 7,5 1,8
Simav (Kütahya) 02:10:35 22-05-2025 39,23833 28,93972 8,92 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:10:35 22-05-2025 39,2503 28,9892 13,3 1,6
Efeler (Aydın) 02:10:11 22-05-2025 37,79972 27,80444 6,9 1,1
Marmara Denizi - [11.58 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 02:09:01 22-05-2025 40,77389 27,51694 14,13 1
Afşin (Kahramanmaraş) 02:01:26 22-05-2025 38,13778 37,01167 6,91 1,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:01:26 22-05-2025 38,1065 37,017 13,2 1,4
Maden (Elazığ) 01:53:44 22-05-2025 38,435 39,59667 6,13 1,1
Yazıhan (Malatya) 01:41:42 22-05-2025 38,51889 38,02194 6,98 1,2
Akçadağ (Malatya) 01:30:44 22-05-2025 38,50611 38,03111 7 1
Çubuk (Ankara) 01:28:04 22-05-2025 40,42639 32,89333 10,38 1,1
Karaçoban (Erzurum) 01:23:07 22-05-2025 39,39 42,12667 7 0,8
Ege Denizi - [15.98 km] Seferihisar (İzmir) 01:17:50 22-05-2025 37,92889 26,89722 7 1
Amedi, Duhok (Irak) - [17.34 km] Çukurca (Hakkari) 01:17:46 22-05-2025 37,09139 43,65111 8,72 1,3
Germencik (Aydın) 01:10:39 22-05-2025 37,85389 27,63722 7 2,2
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) 01:10:39 22-05-2025 37,8818 27,6185 7,2 2,2
Marmara Denizi - [15.72 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 01:09:49 22-05-2025 40,79417 27,6175 12,66 1
Shirak (Ermenistan) - [14.92 km] Arpaçay (Kars) 01:03:20 22-05-2025 41,135 43,51194 7 1,1
Kırıkhan (Hatay) 00:40:25 22-05-2025 36,57944 36,33639 11,72 1
Germencik (Aydın) 00:39:20 22-05-2025 37,85806 27,62444 6,98 1
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