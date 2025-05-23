Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
23 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:11:44 23-05-2025
|38,08583
|36,49028
|7
|1,7
|Akdeniz - [25.53 km] Kaş (Antalya)
|23:57:00 22-05-2025
|35,97694
|29,56167
|22,67
|1,8
|Ege Denizi - [25.21 km] Menderes (İzmir)
|23:55:59 22-05-2025
|37,83806
|26,92611
|6,18
|1,3
|Merkez (Bayburt)
|23:51:52 22-05-2025
|40,13389
|40,02028
|14,72
|1,3
|Ege Denizi - [26.32 km] Menderes (İzmir)
|23:47:00 22-05-2025
|37,82778
|26,9225
|6,23
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:41:36 22-05-2025
|38,30139
|38,17083
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.02 km] Menderes (İzmir)
|23:35:07 22-05-2025
|37,89944
|26,99778
|7
|1,3
|Şefaatli (Yozgat)
|23:33:59 22-05-2025
|39,51083
|34,62694
|7,01
|1,3
|Şefaatli (Yozgat)
|23:19:03 22-05-2025
|39,51028
|34,62333
|8,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:10:37 22-05-2025
|39,24417
|28,96083
|11,88
|1
|Simav (Kütahya)
|23:03:22 22-05-2025
|39,25583
|28,93583
|7,53
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:03:22 22-05-2025
|39,25
|28,9643
|12
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:55:45 22-05-2025
|39,25611
|28,94361
|10,19
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:55:45 22-05-2025
|39,2487
|29,029
|21,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:52:53 22-05-2025
|39,25972
|28,95444
|11,38
|1,3
|Simav (Kütahya)
|22:51:18 22-05-2025
|39,2475
|28,93889
|8,97
|1,1
|Ilgın (Konya)
|22:33:18 22-05-2025
|38,14389
|32,00306
|7
|1
|Ege Denizi - [12.62 km] Dikili (İzmir)
|22:20:13 22-05-2025
|38,93333
|26,67028
|6,96
|1,5
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:20:12 22-05-2025
|38,8922
|26,7223
|5,3
|1,4
|Ege Denizi
|22:05:09 22-05-2025
|35,78639
|26,05361
|34,16
|3,8
|EGE DENIZI
|22:05:09 22-05-2025
|35,756
|25,9182
|24,7
|3,6
|Simav (Kütahya)
|22:04:37 22-05-2025
|39,24278
|28,955
|14,15
|2,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:04:37 22-05-2025
|39,2505
|28,957
|8,4
|2,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:51:52 22-05-2025
|39,2557
|28,9523
|5,4
|3,3
|Simav (Kütahya)
|21:51:51 22-05-2025
|39,23833
|28,96083
|12,78
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:51:02 22-05-2025
|39,2582
|28,9803
|5
|2,7
|Simav (Kütahya)
|21:51:01 22-05-2025
|39,23722
|28,95222
|14,95
|2,4
|Döşemealtı (Antalya)
|21:40:35 22-05-2025
|37,13833
|30,50583
|7
|1,2
|Ilgın (Konya)
|21:22:29 22-05-2025
|38,15889
|31,99861
|6,99
|0,9
|Tavas (Denizli)
|20:56:47 22-05-2025
|37,63444
|29,09417
|8,07
|1,6
|AKYAR-TAVAS (DENIZLI)
|20:56:46 22-05-2025
|37,607
|29,1198
|10
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:54:03 22-05-2025
|38,12778
|38,35278
|10,27
|2,9
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|20:54:02 22-05-2025
|38,1348
|38,3667
|5,4
|2,9
|Akdeniz - [49.30 km] Alanya (Antalya)
|20:25:12 22-05-2025
|36,14361
|31,725
|7,94
|1,3
|Ege Denizi - [11.26 km] Foça (İzmir)
|20:05:25 22-05-2025
|38,845
|26,8
|7
|1,6
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:05:23 22-05-2025
|38,8298
|26,8113
|13
|1,9
|Döşemealtı (Antalya)
|20:01:32 22-05-2025
|37,09444
|30,5775
|7
|1,8
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|20:01:30 22-05-2025
|37,0913
|30,598
|2,4
|1,9
|Seydikemer (Muğla)
|19:40:55 22-05-2025
|36,69944
|29,35389
|26,38
|1
|Divriği (Sivas)
|19:36:18 22-05-2025
|39,625
|38,18917
|12,93
|2,2
|ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS)
|19:36:17 22-05-2025
|39,6365
|38,2225
|5
|2,1
|Kozan (Adana)
|19:21:21 22-05-2025
|37,67778
|35,98417
|8,81
|2,6
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|19:21:21 22-05-2025
|37,6378
|35,9365
|11,4
|2,2
|Kozan (Adana)
|19:20:47 22-05-2025
|37,65083
|35,97722
|7
|2,5
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|19:20:46 22-05-2025
|37,6658
|35,9595
|1,9
|2,4
|Kozan (Adana)
|19:19:26 22-05-2025
|37,65694
|35,97694
|7
|2,5
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|19:19:25 22-05-2025
|37,6557
|35,9508
|2,6
|2,4
|Ege Denizi - [11.62 km] Foça (İzmir)
|18:41:51 22-05-2025
|38,84417
|26,78278
|11,26
|2,7
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:41:51 22-05-2025
|38,844
|26,7853
|12,1
|2,6
|EGE DENIZI
|18:40:10 22-05-2025
|36,6607
|25,6365
|7,5
|2
|Kozan (Adana)
|18:39:18 22-05-2025
|37,65222
|35,97639
|7
|1,8
|KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
|18:39:18 22-05-2025
|37,6698
|35,9545
|13,4
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:27:27 22-05-2025
|39,50306
|28,155
|7
|1,6
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:27:26 22-05-2025
|39,5053
|28,17
|15,7
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:24:35 22-05-2025
|39,50472
|28,13694
|7
|1,5
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:24:33 22-05-2025
|39,502
|28,1538
|7,9
|1,5
|Karesi (Balıkesir)
|17:57:46 22-05-2025
|39,67833
|27,7775
|8,97
|0,9
|EGE DENIZI
|17:47:25 22-05-2025
|35,7917
|25,5195
|10,2
|2,5
|Marmara Denizi - [09.18 km] Bakırköy (İstanbul)
|16:26:13 22-05-2025
|40,8925
|28,76278
|7
|1,2
|MARMARA DENIZI
|16:26:12 22-05-2025
|40,8392
|28,7957
|17,1
|1,4
|Marmara Denizi - [12.89 km] Bakırköy (İstanbul)
|16:21:52 22-05-2025
|40,85306
|28,76722
|9,26
|1,2
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|16:21:51 22-05-2025
|40,8395
|28,7842
|16,5
|1,4
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|16:01:48 22-05-2025
|40,8397
|28,7803
|11,9
|1,5
|NURIKOY-SILIFKE (MERSIN)
|15:55:33 22-05-2025
|36,4312
|33,5645
|0
|1,5
|Altıntaş (Kütahya)
|14:51:06 22-05-2025
|39,055
|30,17833
|7,25
|2,3
|MERKEZ-ALTINTAS (KUTAHYA)
|14:51:06 22-05-2025
|39,0595
|30,1832
|8,6
|2,4
|Ege Denizi - [84.70 km] Çeşme (İzmir)
|14:34:38 22-05-2025
|38,65917
|25,39417
|10,74
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:21:20 22-05-2025
|38,06417
|36,44417
|7,08
|1,5
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:21:20 22-05-2025
|38,0428
|36,4395
|8,5
|1,8
|Balya (Balıkesir)
|14:09:27 22-05-2025
|39,75694
|27,59528
|7
|1
|YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE)
|13:55:14 22-05-2025
|40,8133
|30,9627
|16,6
|1,7
|İvrindi (Balıkesir)
|13:37:00 22-05-2025
|39,42611
|27,18667
|7
|1,4
|Kozan (Adana)
|13:31:25 22-05-2025
|37,65861
|35,97528
|7,01
|1,3
|Doğanhisar (Konya)
|13:31:08 22-05-2025
|38,03556
|31,65139
|7
|1,1
|Vize (Kırklareli)
|13:17:06 22-05-2025
|41,62194
|27,68528
|7,1
|1
|Vize (Kırklareli)
|13:10:08 22-05-2025
|41,62389
|27,67472
|7
|1
|Kırıkhan (Hatay)
|13:04:58 22-05-2025
|36,60861
|36,43167
|6,92
|1,6
|AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY)
|13:04:56 22-05-2025
|36,7045
|36,1603
|20,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|12:57:11 22-05-2025
|39,23278
|28,96472
|13,9
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:57:11 22-05-2025
|39,2363
|28,9618
|14,4
|2
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:53:53 22-05-2025
|39,48306
|29,34389
|8,16
|1,2
|Karesi (Balıkesir)
|12:49:24 22-05-2025
|39,66889
|27,83889
|12,91
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|12:28:01 22-05-2025
|38,18889
|38,61611
|11,7
|2,2
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|12:28:00 22-05-2025
|38,1987
|38,579
|14,1
|2,2
|Simav (Kütahya)
|12:26:43 22-05-2025
|39,23417
|28,96056
|11,4
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:26:43 22-05-2025
|39,277
|28,9533
|9,8
|2
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|12:18:33 22-05-2025
|37,1472
|27,8937
|0
|1,6
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|12:02:07 22-05-2025
|38,2023
|38,5757
|6,3
|2
|Kulu (Konya)
|12:01:41 22-05-2025
|39,10472
|33,30056
|7
|1,6
|Çayırlı (Erzincan)
|11:33:19 22-05-2025
|39,89278
|40,10639
|11,8
|1,8
|ORTACAT-CAYIRLI (ERZINCAN)
|11:33:18 22-05-2025
|39,8895
|40,1373
|22,1
|2,2
|Tercan (Erzincan)
|11:31:02 22-05-2025
|39,85694
|40,18139
|14,28
|1,7
|YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)
|11:31:01 22-05-2025
|39,8857
|40,1362
|21,1
|2,2
|Kozan (Adana)
|10:51:33 22-05-2025
|37,67667
|35,96306
|6,87
|2,1
|KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
|10:51:33 22-05-2025
|37,6802
|35,9903
|8,3
|2
|Ege Denizi
|10:49:42 22-05-2025
|35,83222
|25,92056
|11,57
|3,4
|EGE DENIZI
|10:49:41 22-05-2025
|35,6963
|25,83
|72,9
|3,4
|Ege Denizi
|10:06:22 22-05-2025
|35,81083
|25,9425
|7,72
|3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|10:06:21 22-05-2025
|35,6503
|25,8078
|60,6
|3,1
|Ayvacık (Çanakkale)
|10:04:16 22-05-2025
|39,64111
|26,55778
|8,23
|1
|TRABZON (TRABZON)
|09:54:45 22-05-2025
|41,0432
|39,6987
|20,4
|2
|Karadeniz - [06.64 km] Ortahisar (Trabzon)
|09:54:44 22-05-2025
|41,0675
|39,70444
|8,15
|2
|Ege Denizi
|09:53:13 22-05-2025
|35,79111
|25,90861
|18,43
|3,4
|EGE DENIZI
|09:53:11 22-05-2025
|35,6677
|25,7738
|67
|3,5
|Ege Denizi - [157.30 km] Datça (Muğla)
|09:31:54 22-05-2025
|35,79833
|26,09111
|28,57
|3,2
|EGE DENIZI
|09:31:52 22-05-2025
|35,7005
|25,8675
|75,2
|3,4
|Orhaneli (Bursa)
|09:31:10 22-05-2025
|39,90944
|28,85472
|7,25
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|09:20:52 22-05-2025
|38,12139
|38,69056
|7
|1
|Ege Denizi - [137.37 km] Datça (Muğla)
|09:06:03 22-05-2025
|35,70528
|26,52861
|16,6
|2,5
|EGE DENIZI
|09:06:00 22-05-2025
|35,7118
|25,8887
|74,9
|2,7
|Sivrice (Elazığ)
|08:50:27 22-05-2025
|38,4275
|39,0275
|6,95
|1,3
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|08:49:31 22-05-2025
|40,4183
|29,0003
|5,3
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:46:44 22-05-2025
|39,22417
|28,97222
|12,68
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:46:44 22-05-2025
|39,2517
|29,0042
|17,7
|1,5
|Ege Denizi
|08:22:10 22-05-2025
|35,71944
|25,91028
|34,8
|2,4
|Ege Denizi
|08:14:49 22-05-2025
|35,8575
|25,7425
|34,5
|2,5
|EGE DENIZI
|08:14:48 22-05-2025
|35,7117
|25,8472
|67,6
|2,5
|Simav (Kütahya)
|08:09:30 22-05-2025
|39,24556
|28,98944
|8,2
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:01:37 22-05-2025
|39,22361
|28,91417
|7,85
|1
|Ege Denizi
|07:35:59 22-05-2025
|35,77278
|25,87167
|34,9
|2,6
|EGE DENIZI
|07:35:57 22-05-2025
|35,7198
|25,8865
|82,7
|2,9
|Ege Denizi
|07:32:13 22-05-2025
|35,77694
|25,88917
|66,8
|2,5
|EGE DENIZI
|07:32:11 22-05-2025
|35,6815
|25,8258
|64,5
|2,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07:30:29 22-05-2025
|37,28667
|37,16667
|8,43
|1,7
|KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|07:30:29 22-05-2025
|37,3755
|37,1435
|9,8
|1,5
|Ege Denizi
|07:27:51 22-05-2025
|35,88917
|25,92861
|34,5
|2,7
|EGE DENIZI
|07:27:48 22-05-2025
|35,7328
|25,9122
|66,8
|3
|Tuz Gölü - [04.18 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|07:19:40 22-05-2025
|39,11
|33,30139
|7,03
|1,2
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|07:19:39 22-05-2025
|39,0928
|33,3027
|5,4
|1,4
|Ege Denizi
|07:19:30 22-05-2025
|35,79278
|25,94444
|44,7
|3,3
|EGE DENIZI
|07:19:27 22-05-2025
|35,6917
|25,8593
|73,8
|3,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|07:11:23 22-05-2025
|37,77139
|36,40778
|6,98
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:59:51 22-05-2025
|39,245
|28,9495
|11,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|06:59:50 22-05-2025
|39,26167
|28,9525
|7,05
|1,7
|EGE DENIZI
|06:38:36 22-05-2025
|35,7097
|25,8862
|69,3
|2,4
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|06:38:01 22-05-2025
|40,81806
|35,19278
|7
|3
|CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA)
|06:38:01 22-05-2025
|40,8292
|35,209
|4,7
|3,1
|EGE DENIZI
|06:34:24 22-05-2025
|35,6925
|25,7942
|63,9
|2,9
|Ege Denizi
|06:19:37 22-05-2025
|35,71056
|25,9325
|63,7
|6
|Ege Denizi
|06:19:36 22-05-2025
|35,80528
|25,95361
|17,7
|6
|EGE DENIZI REVIZE01 (2025.05.22 06:19:36)
|06:19:35 22-05-2025
|35,7255
|25,8838
|73,3
|6,1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:57:28 22-05-2025
|39,2493
|28,9612
|7,1
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|05:57:13 22-05-2025
|38,18611
|38,69639
|11,67
|1,6
|TASMIS-PUTURGE (MALATYA)
|05:57:11 22-05-2025
|38,1885
|38,8375
|13,2
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:26:42 22-05-2025
|38,10944
|38,4025
|6,93
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:09:25 22-05-2025
|39,18417
|28,90694
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:09:24 22-05-2025
|39,2418
|28,9728
|12,4
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:02:32 22-05-2025
|37,20556
|36,91472
|7
|2
|NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
|05:02:31 22-05-2025
|37,2125
|36,9248
|5,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|04:54:02 22-05-2025
|39,21944
|28,94528
|6,39
|1,3
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:54:02 22-05-2025
|39,2195
|28,9175
|12,7
|1,3
|Marmara Denizi - [22.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|04:38:45 22-05-2025
|40,85028
|28,33917
|9,52
|1,6
|MARMARA DENIZI
|04:38:44 22-05-2025
|40,8532
|28,3255
|14,3
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|04:34:01 22-05-2025
|38,08694
|38,48389
|11,31
|0,9
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:09:35 22-05-2025
|39,161
|28,3367
|13,3
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:09:34 22-05-2025
|39,16
|28,32944
|12,44
|2,3
|Gürün (Sivas)
|03:52:20 22-05-2025
|38,96417
|37,36667
|9,74
|1,5
|DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)
|03:52:19 22-05-2025
|38,945
|37,3975
|3,2
|1,6
|Ege Denizi - [43.34 km] Karaburun (İzmir)
|03:43:49 22-05-2025
|38,92556
|26,04528
|7,66
|1,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|03:43:48 22-05-2025
|38,975
|26,0602
|8,8
|1,6
|Kulu (Konya)
|03:43:31 22-05-2025
|39,09306
|33,30778
|7
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|03:35:22 22-05-2025
|38,37472
|37,94056
|11,98
|2,1
|YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA)
|03:35:21 22-05-2025
|38,368
|37,9073
|7,9
|2,2
|Gürün (Sivas)
|03:29:30 22-05-2025
|38,94167
|37,3775
|7,05
|1,3
|DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)
|03:29:30 22-05-2025
|38,9388
|37,3917
|7,4
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.97 km] Milas (Muğla)
|03:21:37 22-05-2025
|36,98583
|27,99306
|7,1
|1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:21:35 22-05-2025
|36,958
|27,986
|26,2
|1,2
|Kepez (Antalya)
|03:14:56 22-05-2025
|37,00944
|30,70694
|6,16
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:59:25 22-05-2025
|38,08333
|36,56028
|7,25
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:54:53 22-05-2025
|38,22556
|38,11861
|7
|0,9
|Gölhisar (Burdur)
|02:53:12 22-05-2025
|37,02222
|29,43639
|7
|1
|Ege Denizi - [13.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:46:57 22-05-2025
|39,47139
|25,90639
|8,06
|1,6
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|02:46:56 22-05-2025
|39,4637
|25,8943
|8,8
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|02:40:46 22-05-2025
|38,2425
|38,78389
|6,89
|1
|Akhisar (Manisa)
|02:32:28 22-05-2025
|39,00083
|27,9125
|5,29
|0,9
|KUSADASI (AYDIN)
|02:19:52 22-05-2025
|37,8437
|27,2885
|9,8
|1,4
|Kuşadası (Aydın)
|02:19:51 22-05-2025
|37,80722
|27,34111
|9,65
|1,3
|Ege Denizi - [12.86 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:12:27 22-05-2025
|39,385
|26,3925
|7
|1,6
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:12:27 22-05-2025
|39,4233
|26,3533
|7,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|02:10:35 22-05-2025
|39,23833
|28,93972
|8,92
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:10:35 22-05-2025
|39,2503
|28,9892
|13,3
|1,6
|Efeler (Aydın)
|02:10:11 22-05-2025
|37,79972
|27,80444
|6,9
|1,1
|Marmara Denizi - [11.58 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|02:09:01 22-05-2025
|40,77389
|27,51694
|14,13
|1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:01:26 22-05-2025
|38,13778
|37,01167
|6,91
|1,2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:01:26 22-05-2025
|38,1065
|37,017
|13,2
|1,4
|Maden (Elazığ)
|01:53:44 22-05-2025
|38,435
|39,59667
|6,13
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|01:41:42 22-05-2025
|38,51889
|38,02194
|6,98
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|01:30:44 22-05-2025
|38,50611
|38,03111
|7
|1
|Çubuk (Ankara)
|01:28:04 22-05-2025
|40,42639
|32,89333
|10,38
|1,1
|Karaçoban (Erzurum)
|01:23:07 22-05-2025
|39,39
|42,12667
|7
|0,8
|Ege Denizi - [15.98 km] Seferihisar (İzmir)
|01:17:50 22-05-2025
|37,92889
|26,89722
|7
|1
|Amedi, Duhok (Irak) - [17.34 km] Çukurca (Hakkari)
|01:17:46 22-05-2025
|37,09139
|43,65111
|8,72
|1,3
|Germencik (Aydın)
|01:10:39 22-05-2025
|37,85389
|27,63722
|7
|2,2
|ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)
|01:10:39 22-05-2025
|37,8818
|27,6185
|7,2
|2,2
|Marmara Denizi - [15.72 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|01:09:49 22-05-2025
|40,79417
|27,6175
|12,66
|1
|Shirak (Ermenistan) - [14.92 km] Arpaçay (Kars)
|01:03:20 22-05-2025
|41,135
|43,51194
|7
|1,1
|Kırıkhan (Hatay)
|00:40:25 22-05-2025
|36,57944
|36,33639
|11,72
|1
|Germencik (Aydın)
|00:39:20 22-05-2025
|37,85806
|27,62444
|6,98
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:11:44 23-05-2025
|38,08583
|36,49028
|7
|1,7
|Akdeniz - [25.53 km] Kaş (Antalya)
|23:57:00 22-05-2025
|35,97694
|29,56167
|22,67
|1,8
|Ege Denizi - [25.21 km] Menderes (İzmir)
|23:55:59 22-05-2025
|37,83806
|26,92611
|6,18
|1,3
|Merkez (Bayburt)
|23:51:52 22-05-2025
|40,13389
|40,02028
|14,72
|1,3
|Ege Denizi - [26.32 km] Menderes (İzmir)
|23:47:00 22-05-2025
|37,82778
|26,9225
|6,23
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:41:36 22-05-2025
|38,30139
|38,17083
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.02 km] Menderes (İzmir)
|23:35:07 22-05-2025
|37,89944
|26,99778
|7
|1,3
|Şefaatli (Yozgat)
|23:33:59 22-05-2025
|39,51083
|34,62694
|7,01
|1,3
|Şefaatli (Yozgat)
|23:19:03 22-05-2025
|39,51028
|34,62333
|8,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:10:37 22-05-2025
|39,24417
|28,96083
|11,88
|1
|Simav (Kütahya)
|23:03:22 22-05-2025
|39,25583
|28,93583
|7,53
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:03:22 22-05-2025
|39,25
|28,9643
|12
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:55:45 22-05-2025
|39,25611
|28,94361
|10,19
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:55:45 22-05-2025
|39,2487
|29,029
|21,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:52:53 22-05-2025
|39,25972
|28,95444
|11,38
|1,3
|Simav (Kütahya)
|22:51:18 22-05-2025
|39,2475
|28,93889
|8,97
|1,1
|Ilgın (Konya)
|22:33:18 22-05-2025
|38,14389
|32,00306
|7
|1
|Ege Denizi - [12.62 km] Dikili (İzmir)
|22:20:13 22-05-2025
|38,93333
|26,67028
|6,96
|1,5
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:20:12 22-05-2025
|38,8922
|26,7223
|5,3
|1,4
|Ege Denizi
|22:05:09 22-05-2025
|35,78639
|26,05361
|34,16
|3,8
|EGE DENIZI
|22:05:09 22-05-2025
|35,756
|25,9182
|24,7
|3,6
|Simav (Kütahya)
|22:04:37 22-05-2025
|39,24278
|28,955
|14,15
|2,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:04:37 22-05-2025
|39,2505
|28,957
|8,4
|2,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:51:52 22-05-2025
|39,2557
|28,9523
|5,4
|3,3
|Simav (Kütahya)
|21:51:51 22-05-2025
|39,23833
|28,96083
|12,78
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:51:02 22-05-2025
|39,2582
|28,9803
|5
|2,7
|Simav (Kütahya)
|21:51:01 22-05-2025
|39,23722
|28,95222
|14,95
|2,4
|Döşemealtı (Antalya)
|21:40:35 22-05-2025
|37,13833
|30,50583
|7
|1,2
|Ilgın (Konya)
|21:22:29 22-05-2025
|38,15889
|31,99861
|6,99
|0,9
|Tavas (Denizli)
|20:56:47 22-05-2025
|37,63444
|29,09417
|8,07
|1,6
|AKYAR-TAVAS (DENIZLI)
|20:56:46 22-05-2025
|37,607
|29,1198
|10
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:54:03 22-05-2025
|38,12778
|38,35278
|10,27
|2,9
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|20:54:02 22-05-2025
|38,1348
|38,3667
|5,4
|2,9
|Akdeniz - [49.30 km] Alanya (Antalya)
|20:25:12 22-05-2025
|36,14361
|31,725
|7,94
|1,3
|Ege Denizi - [11.26 km] Foça (İzmir)
|20:05:25 22-05-2025
|38,845
|26,8
|7
|1,6
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:05:23 22-05-2025
|38,8298
|26,8113
|13
|1,9
|Döşemealtı (Antalya)
|20:01:32 22-05-2025
|37,09444
|30,5775
|7
|1,8
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|20:01:30 22-05-2025
|37,0913
|30,598
|2,4
|1,9
|Seydikemer (Muğla)
|19:40:55 22-05-2025
|36,69944
|29,35389
|26,38
|1
|Divriği (Sivas)
|19:36:18 22-05-2025
|39,625
|38,18917
|12,93
|2,2
|ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS)
|19:36:17 22-05-2025
|39,6365
|38,2225
|5
|2,1
|Kozan (Adana)
|19:21:21 22-05-2025
|37,67778
|35,98417
|8,81
|2,6
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|19:21:21 22-05-2025
|37,6378
|35,9365
|11,4
|2,2
|Kozan (Adana)
|19:20:47 22-05-2025
|37,65083
|35,97722
|7
|2,5
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|19:20:46 22-05-2025
|37,6658
|35,9595
|1,9
|2,4
|Kozan (Adana)
|19:19:26 22-05-2025
|37,65694
|35,97694
|7
|2,5
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|19:19:25 22-05-2025
|37,6557
|35,9508
|2,6
|2,4
|Ege Denizi - [11.62 km] Foça (İzmir)
|18:41:51 22-05-2025
|38,84417
|26,78278
|11,26
|2,7
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:41:51 22-05-2025
|38,844
|26,7853
|12,1
|2,6
|EGE DENIZI
|18:40:10 22-05-2025
|36,6607
|25,6365
|7,5
|2
|Kozan (Adana)
|18:39:18 22-05-2025
|37,65222
|35,97639
|7
|1,8
|KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
|18:39:18 22-05-2025
|37,6698
|35,9545
|13,4
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:27:27 22-05-2025
|39,50306
|28,155
|7
|1,6
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:27:26 22-05-2025
|39,5053
|28,17
|15,7
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:24:35 22-05-2025
|39,50472
|28,13694
|7
|1,5
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:24:33 22-05-2025
|39,502
|28,1538
|7,9
|1,5
|Karesi (Balıkesir)
|17:57:46 22-05-2025
|39,67833
|27,7775
|8,97
|0,9
|EGE DENIZI
|17:47:25 22-05-2025
|35,7917
|25,5195
|10,2
|2,5
|Marmara Denizi - [09.18 km] Bakırköy (İstanbul)
|16:26:13 22-05-2025
|40,8925
|28,76278
|7
|1,2
|MARMARA DENIZI
|16:26:12 22-05-2025
|40,8392
|28,7957
|17,1
|1,4
|Marmara Denizi - [12.89 km] Bakırköy (İstanbul)
|16:21:52 22-05-2025
|40,85306
|28,76722
|9,26
|1,2
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|16:21:51 22-05-2025
|40,8395
|28,7842
|16,5
|1,4
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|16:01:48 22-05-2025
|40,8397
|28,7803
|11,9
|1,5
|NURIKOY-SILIFKE (MERSIN)
|15:55:33 22-05-2025
|36,4312
|33,5645
|0
|1,5
|Altıntaş (Kütahya)
|14:51:06 22-05-2025
|39,055
|30,17833
|7,25
|2,3
|MERKEZ-ALTINTAS (KUTAHYA)
|14:51:06 22-05-2025
|39,0595
|30,1832
|8,6
|2,4
|Ege Denizi - [84.70 km] Çeşme (İzmir)
|14:34:38 22-05-2025
|38,65917
|25,39417
|10,74
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:21:20 22-05-2025
|38,06417
|36,44417
|7,08
|1,5
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:21:20 22-05-2025
|38,0428
|36,4395
|8,5
|1,8
|Balya (Balıkesir)
|14:09:27 22-05-2025
|39,75694
|27,59528
|7
|1
|YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE)
|13:55:14 22-05-2025
|40,8133
|30,9627
|16,6
|1,7
|İvrindi (Balıkesir)
|13:37:00 22-05-2025
|39,42611
|27,18667
|7
|1,4
|Kozan (Adana)
|13:31:25 22-05-2025
|37,65861
|35,97528
|7,01
|1,3
|Doğanhisar (Konya)
|13:31:08 22-05-2025
|38,03556
|31,65139
|7
|1,1
|Vize (Kırklareli)
|13:17:06 22-05-2025
|41,62194
|27,68528
|7,1
|1
|Vize (Kırklareli)
|13:10:08 22-05-2025
|41,62389
|27,67472
|7
|1
|Kırıkhan (Hatay)
|13:04:58 22-05-2025
|36,60861
|36,43167
|6,92
|1,6
|AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY)
|13:04:56 22-05-2025
|36,7045
|36,1603
|20,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|12:57:11 22-05-2025
|39,23278
|28,96472
|13,9
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:57:11 22-05-2025
|39,2363
|28,9618
|14,4
|2
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:53:53 22-05-2025
|39,48306
|29,34389
|8,16
|1,2
|Karesi (Balıkesir)
|12:49:24 22-05-2025
|39,66889
|27,83889
|12,91
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|12:28:01 22-05-2025
|38,18889
|38,61611
|11,7
|2,2
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|12:28:00 22-05-2025
|38,1987
|38,579
|14,1
|2,2
|Simav (Kütahya)
|12:26:43 22-05-2025
|39,23417
|28,96056
|11,4
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:26:43 22-05-2025
|39,277
|28,9533
|9,8
|2
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|12:18:33 22-05-2025
|37,1472
|27,8937
|0
|1,6
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|12:02:07 22-05-2025
|38,2023
|38,5757
|6,3
|2
|Kulu (Konya)
|12:01:41 22-05-2025
|39,10472
|33,30056
|7
|1,6
|Çayırlı (Erzincan)
|11:33:19 22-05-2025
|39,89278
|40,10639
|11,8
|1,8
|ORTACAT-CAYIRLI (ERZINCAN)
|11:33:18 22-05-2025
|39,8895
|40,1373
|22,1
|2,2
|Tercan (Erzincan)
|11:31:02 22-05-2025
|39,85694
|40,18139
|14,28
|1,7
|YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)
|11:31:01 22-05-2025
|39,8857
|40,1362
|21,1
|2,2
|Kozan (Adana)
|10:51:33 22-05-2025
|37,67667
|35,96306
|6,87
|2,1
|KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
|10:51:33 22-05-2025
|37,6802
|35,9903
|8,3
|2
|Ege Denizi
|10:49:42 22-05-2025
|35,83222
|25,92056
|11,57
|3,4
|EGE DENIZI
|10:49:41 22-05-2025
|35,6963
|25,83
|72,9
|3,4
|Ege Denizi
|10:06:22 22-05-2025
|35,81083
|25,9425
|7,72
|3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|10:06:21 22-05-2025
|35,6503
|25,8078
|60,6
|3,1
|Ayvacık (Çanakkale)
|10:04:16 22-05-2025
|39,64111
|26,55778
|8,23
|1
|TRABZON (TRABZON)
|09:54:45 22-05-2025
|41,0432
|39,6987
|20,4
|2
|Karadeniz - [06.64 km] Ortahisar (Trabzon)
|09:54:44 22-05-2025
|41,0675
|39,70444
|8,15
|2
|Ege Denizi
|09:53:13 22-05-2025
|35,79111
|25,90861
|18,43
|3,4
|EGE DENIZI
|09:53:11 22-05-2025
|35,6677
|25,7738
|67
|3,5
|Ege Denizi - [157.30 km] Datça (Muğla)
|09:31:54 22-05-2025
|35,79833
|26,09111
|28,57
|3,2
|EGE DENIZI
|09:31:52 22-05-2025
|35,7005
|25,8675
|75,2
|3,4
|Orhaneli (Bursa)
|09:31:10 22-05-2025
|39,90944
|28,85472
|7,25
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|09:20:52 22-05-2025
|38,12139
|38,69056
|7
|1
|Ege Denizi - [137.37 km] Datça (Muğla)
|09:06:03 22-05-2025
|35,70528
|26,52861
|16,6
|2,5
|EGE DENIZI
|09:06:00 22-05-2025
|35,7118
|25,8887
|74,9
|2,7
|Sivrice (Elazığ)
|08:50:27 22-05-2025
|38,4275
|39,0275
|6,95
|1,3
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|08:49:31 22-05-2025
|40,4183
|29,0003
|5,3
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:46:44 22-05-2025
|39,22417
|28,97222
|12,68
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:46:44 22-05-2025
|39,2517
|29,0042
|17,7
|1,5
|Ege Denizi
|08:22:10 22-05-2025
|35,71944
|25,91028
|34,8
|2,4
|Ege Denizi
|08:14:49 22-05-2025
|35,8575
|25,7425
|34,5
|2,5
|EGE DENIZI
|08:14:48 22-05-2025
|35,7117
|25,8472
|67,6
|2,5
|Simav (Kütahya)
|08:09:30 22-05-2025
|39,24556
|28,98944
|8,2
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:01:37 22-05-2025
|39,22361
|28,91417
|7,85
|1
|Ege Denizi
|07:35:59 22-05-2025
|35,77278
|25,87167
|34,9
|2,6
|EGE DENIZI
|07:35:57 22-05-2025
|35,7198
|25,8865
|82,7
|2,9
|Ege Denizi
|07:32:13 22-05-2025
|35,77694
|25,88917
|66,8
|2,5
|EGE DENIZI
|07:32:11 22-05-2025
|35,6815
|25,8258
|64,5
|2,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07:30:29 22-05-2025
|37,28667
|37,16667
|8,43
|1,7
|KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|07:30:29 22-05-2025
|37,3755
|37,1435
|9,8
|1,5
|Ege Denizi
|07:27:51 22-05-2025
|35,88917
|25,92861
|34,5
|2,7
|EGE DENIZI
|07:27:48 22-05-2025
|35,7328
|25,9122
|66,8
|3
|Tuz Gölü - [04.18 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|07:19:40 22-05-2025
|39,11
|33,30139
|7,03
|1,2
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|07:19:39 22-05-2025
|39,0928
|33,3027
|5,4
|1,4
|Ege Denizi
|07:19:30 22-05-2025
|35,79278
|25,94444
|44,7
|3,3
|EGE DENIZI
|07:19:27 22-05-2025
|35,6917
|25,8593
|73,8
|3,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|07:11:23 22-05-2025
|37,77139
|36,40778
|6,98
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:59:51 22-05-2025
|39,245
|28,9495
|11,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|06:59:50 22-05-2025
|39,26167
|28,9525
|7,05
|1,7
|EGE DENIZI
|06:38:36 22-05-2025
|35,7097
|25,8862
|69,3
|2,4
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|06:38:01 22-05-2025
|40,81806
|35,19278
|7
|3
|CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA)
|06:38:01 22-05-2025
|40,8292
|35,209
|4,7
|3,1
|EGE DENIZI
|06:34:24 22-05-2025
|35,6925
|25,7942
|63,9
|2,9
|Ege Denizi
|06:19:37 22-05-2025
|35,71056
|25,9325
|63,7
|6
|Ege Denizi
|06:19:36 22-05-2025
|35,80528
|25,95361
|17,7
|6
|EGE DENIZI REVIZE01 (2025.05.22 06:19:36)
|06:19:35 22-05-2025
|35,7255
|25,8838
|73,3
|6,1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:57:28 22-05-2025
|39,2493
|28,9612
|7,1
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|05:57:13 22-05-2025
|38,18611
|38,69639
|11,67
|1,6
|TASMIS-PUTURGE (MALATYA)
|05:57:11 22-05-2025
|38,1885
|38,8375
|13,2
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:26:42 22-05-2025
|38,10944
|38,4025
|6,93
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:09:25 22-05-2025
|39,18417
|28,90694
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:09:24 22-05-2025
|39,2418
|28,9728
|12,4
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:02:32 22-05-2025
|37,20556
|36,91472
|7
|2
|NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
|05:02:31 22-05-2025
|37,2125
|36,9248
|5,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|04:54:02 22-05-2025
|39,21944
|28,94528
|6,39
|1,3
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:54:02 22-05-2025
|39,2195
|28,9175
|12,7
|1,3
|Marmara Denizi - [22.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|04:38:45 22-05-2025
|40,85028
|28,33917
|9,52
|1,6
|MARMARA DENIZI
|04:38:44 22-05-2025
|40,8532
|28,3255
|14,3
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|04:34:01 22-05-2025
|38,08694
|38,48389
|11,31
|0,9
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:09:35 22-05-2025
|39,161
|28,3367
|13,3
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:09:34 22-05-2025
|39,16
|28,32944
|12,44
|2,3
|Gürün (Sivas)
|03:52:20 22-05-2025
|38,96417
|37,36667
|9,74
|1,5
|DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)
|03:52:19 22-05-2025
|38,945
|37,3975
|3,2
|1,6
|Ege Denizi - [43.34 km] Karaburun (İzmir)
|03:43:49 22-05-2025
|38,92556
|26,04528
|7,66
|1,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|03:43:48 22-05-2025
|38,975
|26,0602
|8,8
|1,6
|Kulu (Konya)
|03:43:31 22-05-2025
|39,09306
|33,30778
|7
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|03:35:22 22-05-2025
|38,37472
|37,94056
|11,98
|2,1
|YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA)
|03:35:21 22-05-2025
|38,368
|37,9073
|7,9
|2,2
|Gürün (Sivas)
|03:29:30 22-05-2025
|38,94167
|37,3775
|7,05
|1,3
|DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)
|03:29:30 22-05-2025
|38,9388
|37,3917
|7,4
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.97 km] Milas (Muğla)
|03:21:37 22-05-2025
|36,98583
|27,99306
|7,1
|1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:21:35 22-05-2025
|36,958
|27,986
|26,2
|1,2
|Kepez (Antalya)
|03:14:56 22-05-2025
|37,00944
|30,70694
|6,16
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:59:25 22-05-2025
|38,08333
|36,56028
|7,25
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:54:53 22-05-2025
|38,22556
|38,11861
|7
|0,9
|Gölhisar (Burdur)
|02:53:12 22-05-2025
|37,02222
|29,43639
|7
|1
|Ege Denizi - [13.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:46:57 22-05-2025
|39,47139
|25,90639
|8,06
|1,6
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|02:46:56 22-05-2025
|39,4637
|25,8943
|8,8
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|02:40:46 22-05-2025
|38,2425
|38,78389
|6,89
|1
|Akhisar (Manisa)
|02:32:28 22-05-2025
|39,00083
|27,9125
|5,29
|0,9
|KUSADASI (AYDIN)
|02:19:52 22-05-2025
|37,8437
|27,2885
|9,8
|1,4
|Kuşadası (Aydın)
|02:19:51 22-05-2025
|37,80722
|27,34111
|9,65
|1,3
|Ege Denizi - [12.86 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:12:27 22-05-2025
|39,385
|26,3925
|7
|1,6
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:12:27 22-05-2025
|39,4233
|26,3533
|7,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|02:10:35 22-05-2025
|39,23833
|28,93972
|8,92
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:10:35 22-05-2025
|39,2503
|28,9892
|13,3
|1,6
|Efeler (Aydın)
|02:10:11 22-05-2025
|37,79972
|27,80444
|6,9
|1,1
|Marmara Denizi - [11.58 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|02:09:01 22-05-2025
|40,77389
|27,51694
|14,13
|1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:01:26 22-05-2025
|38,13778
|37,01167
|6,91
|1,2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:01:26 22-05-2025
|38,1065
|37,017
|13,2
|1,4
|Maden (Elazığ)
|01:53:44 22-05-2025
|38,435
|39,59667
|6,13
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|01:41:42 22-05-2025
|38,51889
|38,02194
|6,98
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|01:30:44 22-05-2025
|38,50611
|38,03111
|7
|1
|Çubuk (Ankara)
|01:28:04 22-05-2025
|40,42639
|32,89333
|10,38
|1,1
|Karaçoban (Erzurum)
|01:23:07 22-05-2025
|39,39
|42,12667
|7
|0,8
|Ege Denizi - [15.98 km] Seferihisar (İzmir)
|01:17:50 22-05-2025
|37,92889
|26,89722
|7
|1
|Amedi, Duhok (Irak) - [17.34 km] Çukurca (Hakkari)
|01:17:46 22-05-2025
|37,09139
|43,65111
|8,72
|1,3
|Germencik (Aydın)
|01:10:39 22-05-2025
|37,85389
|27,63722
|7
|2,2
|ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)
|01:10:39 22-05-2025
|37,8818
|27,6185
|7,2
|2,2
|Marmara Denizi - [15.72 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|01:09:49 22-05-2025
|40,79417
|27,6175
|12,66
|1
|Shirak (Ermenistan) - [14.92 km] Arpaçay (Kars)
|01:03:20 22-05-2025
|41,135
|43,51194
|7
|1,1
|Kırıkhan (Hatay)
|00:40:25 22-05-2025
|36,57944
|36,33639
|11,72
|1
|Germencik (Aydın)
|00:39:20 22-05-2025
|37,85806
|27,62444
|6,98
|1
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