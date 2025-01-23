Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
23 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKDENIZ
|22:49:52 23-01-2025
|35,9453
|31,8425
|21,9
|2,1
|Akdeniz - [49.36 km] Gazipaşa (Antalya)
|21:50:17 23-01-2025
|36,04111
|31,81861
|28,84
|2,8
|AKDENIZ
|21:50:11 23-01-2025
|35,9293
|31,6038
|10,8
|2,8
|Hazar Gölü - [03.34 km] Sivrice (Elazığ)
|21:17:36 23-01-2025
|38,48667
|39,35472
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|21:07:29 23-01-2025
|38,21556
|38,565
|7
|0,8
|Akdeniz - [52.48 km] Marmaris (Muğla)
|21:02:41 23-01-2025
|36,15917
|28,12667
|7,15
|1,2
|Salihli (Manisa)
|20:24:19 23-01-2025
|38,55167
|28,23861
|6,99
|1,6
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|20:24:17 23-01-2025
|38,514
|28,2012
|7,8
|1,9
|Marmaris (Muğla)
|20:13:43 23-01-2025
|36,91944
|28,22889
|7,27
|1,5
|YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
|20:13:42 23-01-2025
|36,91
|28,2198
|19,9
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:08:09 23-01-2025
|38,36528
|37,38667
|7,05
|1,6
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:08:08 23-01-2025
|38,3757
|37,3898
|2,3
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|19:41:13 23-01-2025
|38,13583
|38,54139
|6,96
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|19:32:15 23-01-2025
|38,07056
|37,75611
|8,3
|1,7
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:32:15 23-01-2025
|38,0797
|37,7287
|6,4
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|19:11:14 23-01-2025
|38,11056
|37,86778
|8,37
|1,7
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:11:14 23-01-2025
|38,1342
|37,8395
|7,9
|1,7
|Sarayköy (Denizli)
|18:44:53 23-01-2025
|37,94056
|28,84917
|7,19
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|18:42:07 23-01-2025
|37,20806
|36,72333
|6,92
|2,4
|GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|18:42:06 23-01-2025
|37,1667
|36,7147
|6,8
|2,3
|IRAK
|18:05:16 23-01-2025
|36,8223
|43,5452
|5
|3,3
|Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [116.41 km] Çukurca (Hakkari)
|18:05:04 23-01-2025
|36,20639
|43,41722
|7
|3,5
|Çameli (Denizli)
|17:55:57 23-01-2025
|37,07
|29,19333
|7
|1,2
|Lapseki (Çanakkale)
|16:54:56 23-01-2025
|40,28861
|26,98361
|10,6
|2,1
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|16:54:55 23-01-2025
|40,2932
|27,01
|19,5
|2,4
|Antakya (Hatay)
|16:00:46 23-01-2025
|36,29111
|36,15083
|9,6
|2,4
|HASANLI-(HATAY)
|16:00:46 23-01-2025
|36,2722
|36,1938
|3,4
|2,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|15:25:55 23-01-2025
|38,14278
|36,85417
|15,3
|1,8
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|15:25:54 23-01-2025
|38,142
|36,866
|5
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|15:21:58 23-01-2025
|37,81972
|36,2475
|7,07
|3
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|15:21:57 23-01-2025
|37,8393
|36,2293
|5
|2,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|15:02:13 23-01-2025
|38,4225
|37,472
|6,9
|1,5
|Ege Denizi - [66.20 km] Datça (Muğla)
|14:43:35 23-01-2025
|36,14667
|27,15472
|21,37
|2,1
|AKDENIZ
|14:43:34 23-01-2025
|36,1243
|27,087
|16,7
|2
|KULAK-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|14:16:02 23-01-2025
|38,339
|30,5603
|6,4
|1,5
|Dinar (Afyonkarahisar)
|14:16:01 23-01-2025
|38,33778
|30,5275
|7
|1,4
|Çan (Çanakkale)
|14:14:23 23-01-2025
|40,08694
|27,18778
|6,7
|1,8
|ASMALI-CAN (CANAKKALE)
|14:14:23 23-01-2025
|40,0662
|27,1937
|6,7
|1,7
|Merkez (Artvin)
|14:06:53 23-01-2025
|41,24472
|42,06028
|7,23
|0,9
|AKDENIZ
|14:01:16 23-01-2025
|36,0457
|27,172
|20,3
|2
|AKDENIZ
|13:59:36 23-01-2025
|35,3843
|27,1453
|83,5
|2,9
|Ege Denizi - [129.00 km] Datça (Muğla)
|13:59:35 23-01-2025
|35,56111
|27,1275
|17,05
|2,8
|CAYKOY-MECITOZU (CORUM)
|13:50:04 23-01-2025
|40,3817
|35,317
|5,3
|1,7
|Mecitözü (Çorum)
|13:50:01 23-01-2025
|40,56333
|35,27583
|6,49
|1
|Ege Denizi - [87.91 km] Karaburun (İzmir)
|13:46:27 23-01-2025
|38,72611
|25,38806
|6,76
|2,3
|EGE DENIZI REVIZE01 (2025.01.23 13:46:25)
|13:46:25 23-01-2025
|38,744
|25,2922
|5
|2,2
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|13:32:51 23-01-2025
|36,916
|28,221
|8,3
|1,6
|Marmaris (Muğla)
|13:32:50 23-01-2025
|36,92611
|28,20833
|7
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:26:50 23-01-2025
|38,40917
|37,40389
|7,15
|1,5
|Akdeniz
|13:19:27 23-01-2025
|35,475
|33,53333
|7
|1,9
|KIBRIS-LEFKOSA
|13:19:27 23-01-2025
|35,2042
|33,337
|26,8
|1,4
|Ulukışla (Niğde)
|13:08:54 23-01-2025
|37,64667
|34,72583
|7
|1,2
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:04:12 23-01-2025
|39,66694
|29,43833
|7
|1,1
|Salihli (Manisa)
|12:37:04 23-01-2025
|38,57083
|28,20056
|11,4
|1,3
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|12:28:20 23-01-2025
|36,9108
|28,1778
|10,7
|1,6
|Bergama (İzmir)
|12:27:57 23-01-2025
|38,97028
|27,09917
|13,4
|1,3
|SOGUTLU-ULUBEY (USAK)
|12:24:24 23-01-2025
|38,5138
|29,1558
|7,2
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|12:09:16 23-01-2025
|37,99194
|37,45056
|18,9
|1,7
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:09:15 23-01-2025
|37,9475
|37,5952
|2,6
|1,2
|Mecitözü (Çorum)
|11:31:46 23-01-2025
|40,54861
|35,25889
|11,7
|1,4
|BOYACI-MECITOZU (CORUM)
|11:31:45 23-01-2025
|40,4717
|35,2707
|23,8
|2
|AKDENIZ
|10:42:28 23-01-2025
|35,6383
|32,569
|22,9
|2,8
|Akdeniz
|10:42:27 23-01-2025
|35,51111
|32,28
|39,29
|2,8
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|10:28:18 23-01-2025
|36,9137
|28,1698
|4,8
|2
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|10:21:10 23-01-2025
|36,911
|28,2155
|4,3
|1,5
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|10:20:22 23-01-2025
|36,9262
|28,191
|17,7
|1,4
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|10:12:02 23-01-2025
|36,9177
|28,2728
|5
|1,3
|Ege Denizi - [10.97 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:16:46 23-01-2025
|39,39306
|26,33194
|7,12
|1,2
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:16:46 23-01-2025
|39,4582
|26,2563
|10,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:58:46 23-01-2025
|39,14056
|28,34222
|8,84
|1,3
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:58:46 23-01-2025
|39,1447
|28,3703
|11,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:56:37 23-01-2025
|39,14083
|28,34528
|11,79
|2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:56:36 23-01-2025
|39,1357
|28,2953
|16,9
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:37:40 23-01-2025
|38,07333
|38,36889
|8,03
|1,2
|Kale (Malatya)
|08:26:08 23-01-2025
|38,35444
|38,73528
|14,87
|2,1
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|08:26:08 23-01-2025
|38,3615
|38,7658
|6,5
|2,1
|KESMEBURUN-(OSMANIYE)
|08:17:03 23-01-2025
|37,167
|36,1637
|13,5
|2,1
|Merkez (Osmaniye)
|08:17:02 23-01-2025
|37,13361
|36,26056
|14,48
|2,3
|TUT (ADIYAMAN)
|08:04:38 23-01-2025
|37,8338
|37,919
|9
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|08:04:37 23-01-2025
|37,89972
|37,96
|6,96
|1,5
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:23:10 23-01-2025
|38,4645
|37,3097
|25,5
|1,4
|Turgutlu (Manisa)
|07:18:18 23-01-2025
|38,41889
|27,72778
|7
|1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:07:25 23-01-2025
|38,3698
|37,4098
|23,3
|0,9
|Söke (Aydın)
|07:05:36 23-01-2025
|37,74333
|27,45778
|7
|1,5
|SAZLI-SOKE (AYDIN)
|07:05:35 23-01-2025
|37,7752
|27,4417
|3,9
|1,6
|Ege Denizi - [07.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:38:38 23-01-2025
|39,425
|26,30889
|6,69
|1,6
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:38:37 23-01-2025
|39,4278
|26,2878
|7,7
|1,8
|Ege Denizi - [08.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:22:05 23-01-2025
|39,42667
|26,295
|11,7
|2
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:22:05 23-01-2025
|39,4247
|26,2937
|4,6
|2,2
|Kale (Malatya)
|06:18:31 23-01-2025
|38,35917
|38,73806
|12,69
|2,4
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|06:18:31 23-01-2025
|38,3508
|38,7178
|2,3
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:16:14 23-01-2025
|38,0375
|36,49139
|7,02
|1,5
|HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:16:14 23-01-2025
|38,0442
|36,5187
|6,7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:14:09 23-01-2025
|38,2925
|38,18389
|7,02
|1,2
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|06:14:08 23-01-2025
|38,2882
|38,2218
|20,3
|1,1
|Kale (Malatya)
|06:01:56 23-01-2025
|38,35861
|38,74306
|7
|1,5
|Ege Denizi - [87.11 km] Karaburun (İzmir)
|05:59:10 23-01-2025
|38,75667
|25,40472
|9,13
|3,9
|EGE DENIZI
|05:59:08 23-01-2025
|38,6998
|25,2297
|9,3
|4
|DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)
|05:58:52 23-01-2025
|38,878
|37,4228
|3
|1,4
|Gürün (Sivas)
|05:58:51 23-01-2025
|38,89389
|37,48972
|7,07
|1,2
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:52:26 23-01-2025
|38,3762
|37,3892
|2,7
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:52:25 23-01-2025
|38,36611
|37,38917
|7,05
|1,7
|Ege Denizi - [95.30 km] Karaburun (İzmir)
|05:48:41 23-01-2025
|38,74222
|25,30528
|12,2
|2,4
|EGE DENIZI
|05:48:41 23-01-2025
|38,7073
|25,247
|9,2
|2,5
|Seydikemer (Muğla)
|05:08:59 23-01-2025
|36,43556
|29,2025
|7
|1,2
|MINARE-FETHIYE (MUGLA)
|05:08:59 23-01-2025
|36,5143
|29,2812
|17,8
|1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|05:07:38 23-01-2025
|38,0725
|37,20083
|7,03
|1,5
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|05:07:37 23-01-2025
|38,1013
|37,2232
|5,4
|1,5
|Fethiye (Muğla)
|04:47:42 23-01-2025
|36,75917
|29,21333
|7
|1,4
|KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)
|04:47:40 23-01-2025
|36,76
|29,247
|5
|1,6
|Merkez (Afyonkarahisar)
|04:32:25 23-01-2025
|38,80361
|30,49139
|7
|0,9
|Merkez (Afyonkarahisar)
|04:28:20 23-01-2025
|38,80389
|30,49778
|7,07
|1,1
|BAYATCIK-(AFYONKARAHISAR)
|04:28:20 23-01-2025
|38,821
|30,5133
|4,8
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|04:24:16 23-01-2025
|38,52222
|37,98056
|7
|1
|Hazar Gölü - [03.31 km] Sivrice (Elazığ)
|04:04:51 23-01-2025
|38,46667
|39,36
|6,96
|1
|YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)
|03:59:50 23-01-2025
|38,009
|36,2418
|14,5
|1
|ALHANUSAGI-(MALATYA)
|03:56:22 23-01-2025
|38,2953
|38,6448
|3,5
|1,6
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|03:54:43 23-01-2025
|38,1023
|37,2123
|5
|1,6
|AKDENIZ
|03:41:28 23-01-2025
|36,4565
|27,8848
|65,8
|2,9
|RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|03:32:51 23-01-2025
|38,4825
|37,944
|9,6
|1,2
|YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|03:04:39 23-01-2025
|38,432
|38,9713
|7,8
|1,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|02:43:43 23-01-2025
|38,8848
|26,0853
|5,7
|2
|BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
|02:42:18 23-01-2025
|40,0622
|35,9957
|5
|1,4
|DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR)
|02:33:37 23-01-2025
|40,064
|27,7918
|16,6
|1,5
|KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)
|02:00:16 23-01-2025
|38,6573
|30,9617
|9,7
|1,1
|CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)
|01:43:23 23-01-2025
|37,2123
|28,0187
|10
|1
|YUNANISTAN
|01:37:44 23-01-2025
|37,2632
|23,6115
|4,6
|2
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:35:33 23-01-2025
|37,9522
|36,3133
|13,6
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:40:42 23-01-2025
|38,02139
|37,53778
|7
|1,5
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:40:41 23-01-2025
|38,0248
|37,5728
|3,7
|1,4
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|00:33:56 23-01-2025
|37,3332
|26,5168
|11,1
|2
|Ege Denizi - [59.27 km] Didim (Aydın)
|00:33:54 23-01-2025
|37,27333
|26,57917
|11,53
|1,9
|IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|00:19:01 23-01-2025
|38,7023
|37,9672
|13
|1,4
|Hekimhan (Malatya)
|00:19:00 23-01-2025
|38,79417
|37,99444
|7,01
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.83 km] Menderes (İzmir)
|23:49:23 22-01-2025
|37,95806
|27,10083
|8,94
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:49:23 22-01-2025
|37,9678
|27,1122
|5,5
|1,4
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|23:33:29 22-01-2025
|36,401
|28,9303
|7,4
|1,8
|Akdeniz - [17.53 km] Fethiye (Muğla)
|23:33:28 22-01-2025
|36,39222
|28,95528
|27,27
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|23:30:21 22-01-2025
|39,47056
|28,31083
|7
|1
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|23:30:21 22-01-2025
|39,4678
|28,1922
|8,6
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKDENIZ
|22:49:52 23-01-2025
|35,9453
|31,8425
|21,9
|2,1
|Akdeniz - [49.36 km] Gazipaşa (Antalya)
|21:50:17 23-01-2025
|36,04111
|31,81861
|28,84
|2,8
|AKDENIZ
|21:50:11 23-01-2025
|35,9293
|31,6038
|10,8
|2,8
|Hazar Gölü - [03.34 km] Sivrice (Elazığ)
|21:17:36 23-01-2025
|38,48667
|39,35472
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|21:07:29 23-01-2025
|38,21556
|38,565
|7
|0,8
|Akdeniz - [52.48 km] Marmaris (Muğla)
|21:02:41 23-01-2025
|36,15917
|28,12667
|7,15
|1,2
|Salihli (Manisa)
|20:24:19 23-01-2025
|38,55167
|28,23861
|6,99
|1,6
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|20:24:17 23-01-2025
|38,514
|28,2012
|7,8
|1,9
|Marmaris (Muğla)
|20:13:43 23-01-2025
|36,91944
|28,22889
|7,27
|1,5
|YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
|20:13:42 23-01-2025
|36,91
|28,2198
|19,9
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:08:09 23-01-2025
|38,36528
|37,38667
|7,05
|1,6
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:08:08 23-01-2025
|38,3757
|37,3898
|2,3
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|19:41:13 23-01-2025
|38,13583
|38,54139
|6,96
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|19:32:15 23-01-2025
|38,07056
|37,75611
|8,3
|1,7
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:32:15 23-01-2025
|38,0797
|37,7287
|6,4
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|19:11:14 23-01-2025
|38,11056
|37,86778
|8,37
|1,7
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:11:14 23-01-2025
|38,1342
|37,8395
|7,9
|1,7
|Sarayköy (Denizli)
|18:44:53 23-01-2025
|37,94056
|28,84917
|7,19
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|18:42:07 23-01-2025
|37,20806
|36,72333
|6,92
|2,4
|GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|18:42:06 23-01-2025
|37,1667
|36,7147
|6,8
|2,3
|IRAK
|18:05:16 23-01-2025
|36,8223
|43,5452
|5
|3,3
|Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [116.41 km] Çukurca (Hakkari)
|18:05:04 23-01-2025
|36,20639
|43,41722
|7
|3,5
|Çameli (Denizli)
|17:55:57 23-01-2025
|37,07
|29,19333
|7
|1,2
|Lapseki (Çanakkale)
|16:54:56 23-01-2025
|40,28861
|26,98361
|10,6
|2,1
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|16:54:55 23-01-2025
|40,2932
|27,01
|19,5
|2,4
|Antakya (Hatay)
|16:00:46 23-01-2025
|36,29111
|36,15083
|9,6
|2,4
|HASANLI-(HATAY)
|16:00:46 23-01-2025
|36,2722
|36,1938
|3,4
|2,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|15:25:55 23-01-2025
|38,14278
|36,85417
|15,3
|1,8
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|15:25:54 23-01-2025
|38,142
|36,866
|5
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|15:21:58 23-01-2025
|37,81972
|36,2475
|7,07
|3
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|15:21:57 23-01-2025
|37,8393
|36,2293
|5
|2,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|15:02:13 23-01-2025
|38,4225
|37,472
|6,9
|1,5
|Ege Denizi - [66.20 km] Datça (Muğla)
|14:43:35 23-01-2025
|36,14667
|27,15472
|21,37
|2,1
|AKDENIZ
|14:43:34 23-01-2025
|36,1243
|27,087
|16,7
|2
|KULAK-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|14:16:02 23-01-2025
|38,339
|30,5603
|6,4
|1,5
|Dinar (Afyonkarahisar)
|14:16:01 23-01-2025
|38,33778
|30,5275
|7
|1,4
|Çan (Çanakkale)
|14:14:23 23-01-2025
|40,08694
|27,18778
|6,7
|1,8
|ASMALI-CAN (CANAKKALE)
|14:14:23 23-01-2025
|40,0662
|27,1937
|6,7
|1,7
|Merkez (Artvin)
|14:06:53 23-01-2025
|41,24472
|42,06028
|7,23
|0,9
|AKDENIZ
|14:01:16 23-01-2025
|36,0457
|27,172
|20,3
|2
|AKDENIZ
|13:59:36 23-01-2025
|35,3843
|27,1453
|83,5
|2,9
|Ege Denizi - [129.00 km] Datça (Muğla)
|13:59:35 23-01-2025
|35,56111
|27,1275
|17,05
|2,8
|CAYKOY-MECITOZU (CORUM)
|13:50:04 23-01-2025
|40,3817
|35,317
|5,3
|1,7
|Mecitözü (Çorum)
|13:50:01 23-01-2025
|40,56333
|35,27583
|6,49
|1
|Ege Denizi - [87.91 km] Karaburun (İzmir)
|13:46:27 23-01-2025
|38,72611
|25,38806
|6,76
|2,3
|EGE DENIZI REVIZE01 (2025.01.23 13:46:25)
|13:46:25 23-01-2025
|38,744
|25,2922
|5
|2,2
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|13:32:51 23-01-2025
|36,916
|28,221
|8,3
|1,6
|Marmaris (Muğla)
|13:32:50 23-01-2025
|36,92611
|28,20833
|7
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:26:50 23-01-2025
|38,40917
|37,40389
|7,15
|1,5
|Akdeniz
|13:19:27 23-01-2025
|35,475
|33,53333
|7
|1,9
|KIBRIS-LEFKOSA
|13:19:27 23-01-2025
|35,2042
|33,337
|26,8
|1,4
|Ulukışla (Niğde)
|13:08:54 23-01-2025
|37,64667
|34,72583
|7
|1,2
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:04:12 23-01-2025
|39,66694
|29,43833
|7
|1,1
|Salihli (Manisa)
|12:37:04 23-01-2025
|38,57083
|28,20056
|11,4
|1,3
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|12:28:20 23-01-2025
|36,9108
|28,1778
|10,7
|1,6
|Bergama (İzmir)
|12:27:57 23-01-2025
|38,97028
|27,09917
|13,4
|1,3
|SOGUTLU-ULUBEY (USAK)
|12:24:24 23-01-2025
|38,5138
|29,1558
|7,2
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|12:09:16 23-01-2025
|37,99194
|37,45056
|18,9
|1,7
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:09:15 23-01-2025
|37,9475
|37,5952
|2,6
|1,2
|Mecitözü (Çorum)
|11:31:46 23-01-2025
|40,54861
|35,25889
|11,7
|1,4
|BOYACI-MECITOZU (CORUM)
|11:31:45 23-01-2025
|40,4717
|35,2707
|23,8
|2
|AKDENIZ
|10:42:28 23-01-2025
|35,6383
|32,569
|22,9
|2,8
|Akdeniz
|10:42:27 23-01-2025
|35,51111
|32,28
|39,29
|2,8
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|10:28:18 23-01-2025
|36,9137
|28,1698
|4,8
|2
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|10:21:10 23-01-2025
|36,911
|28,2155
|4,3
|1,5
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|10:20:22 23-01-2025
|36,9262
|28,191
|17,7
|1,4
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|10:12:02 23-01-2025
|36,9177
|28,2728
|5
|1,3
|Ege Denizi - [10.97 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:16:46 23-01-2025
|39,39306
|26,33194
|7,12
|1,2
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:16:46 23-01-2025
|39,4582
|26,2563
|10,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:58:46 23-01-2025
|39,14056
|28,34222
|8,84
|1,3
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:58:46 23-01-2025
|39,1447
|28,3703
|11,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:56:37 23-01-2025
|39,14083
|28,34528
|11,79
|2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:56:36 23-01-2025
|39,1357
|28,2953
|16,9
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:37:40 23-01-2025
|38,07333
|38,36889
|8,03
|1,2
|Kale (Malatya)
|08:26:08 23-01-2025
|38,35444
|38,73528
|14,87
|2,1
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|08:26:08 23-01-2025
|38,3615
|38,7658
|6,5
|2,1
|KESMEBURUN-(OSMANIYE)
|08:17:03 23-01-2025
|37,167
|36,1637
|13,5
|2,1
|Merkez (Osmaniye)
|08:17:02 23-01-2025
|37,13361
|36,26056
|14,48
|2,3
|TUT (ADIYAMAN)
|08:04:38 23-01-2025
|37,8338
|37,919
|9
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|08:04:37 23-01-2025
|37,89972
|37,96
|6,96
|1,5
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:23:10 23-01-2025
|38,4645
|37,3097
|25,5
|1,4
|Turgutlu (Manisa)
|07:18:18 23-01-2025
|38,41889
|27,72778
|7
|1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:07:25 23-01-2025
|38,3698
|37,4098
|23,3
|0,9
|Söke (Aydın)
|07:05:36 23-01-2025
|37,74333
|27,45778
|7
|1,5
|SAZLI-SOKE (AYDIN)
|07:05:35 23-01-2025
|37,7752
|27,4417
|3,9
|1,6
|Ege Denizi - [07.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:38:38 23-01-2025
|39,425
|26,30889
|6,69
|1,6
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:38:37 23-01-2025
|39,4278
|26,2878
|7,7
|1,8
|Ege Denizi - [08.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:22:05 23-01-2025
|39,42667
|26,295
|11,7
|2
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:22:05 23-01-2025
|39,4247
|26,2937
|4,6
|2,2
|Kale (Malatya)
|06:18:31 23-01-2025
|38,35917
|38,73806
|12,69
|2,4
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|06:18:31 23-01-2025
|38,3508
|38,7178
|2,3
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:16:14 23-01-2025
|38,0375
|36,49139
|7,02
|1,5
|HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:16:14 23-01-2025
|38,0442
|36,5187
|6,7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:14:09 23-01-2025
|38,2925
|38,18389
|7,02
|1,2
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|06:14:08 23-01-2025
|38,2882
|38,2218
|20,3
|1,1
|Kale (Malatya)
|06:01:56 23-01-2025
|38,35861
|38,74306
|7
|1,5
|Ege Denizi - [87.11 km] Karaburun (İzmir)
|05:59:10 23-01-2025
|38,75667
|25,40472
|9,13
|3,9
|EGE DENIZI
|05:59:08 23-01-2025
|38,6998
|25,2297
|9,3
|4
|DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)
|05:58:52 23-01-2025
|38,878
|37,4228
|3
|1,4
|Gürün (Sivas)
|05:58:51 23-01-2025
|38,89389
|37,48972
|7,07
|1,2
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:52:26 23-01-2025
|38,3762
|37,3892
|2,7
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:52:25 23-01-2025
|38,36611
|37,38917
|7,05
|1,7
|Ege Denizi - [95.30 km] Karaburun (İzmir)
|05:48:41 23-01-2025
|38,74222
|25,30528
|12,2
|2,4
|EGE DENIZI
|05:48:41 23-01-2025
|38,7073
|25,247
|9,2
|2,5
|Seydikemer (Muğla)
|05:08:59 23-01-2025
|36,43556
|29,2025
|7
|1,2
|MINARE-FETHIYE (MUGLA)
|05:08:59 23-01-2025
|36,5143
|29,2812
|17,8
|1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|05:07:38 23-01-2025
|38,0725
|37,20083
|7,03
|1,5
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|05:07:37 23-01-2025
|38,1013
|37,2232
|5,4
|1,5
|Fethiye (Muğla)
|04:47:42 23-01-2025
|36,75917
|29,21333
|7
|1,4
|KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)
|04:47:40 23-01-2025
|36,76
|29,247
|5
|1,6
|Merkez (Afyonkarahisar)
|04:32:25 23-01-2025
|38,80361
|30,49139
|7
|0,9
|Merkez (Afyonkarahisar)
|04:28:20 23-01-2025
|38,80389
|30,49778
|7,07
|1,1
|BAYATCIK-(AFYONKARAHISAR)
|04:28:20 23-01-2025
|38,821
|30,5133
|4,8
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|04:24:16 23-01-2025
|38,52222
|37,98056
|7
|1
|Hazar Gölü - [03.31 km] Sivrice (Elazığ)
|04:04:51 23-01-2025
|38,46667
|39,36
|6,96
|1
|YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)
|03:59:50 23-01-2025
|38,009
|36,2418
|14,5
|1
|ALHANUSAGI-(MALATYA)
|03:56:22 23-01-2025
|38,2953
|38,6448
|3,5
|1,6
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|03:54:43 23-01-2025
|38,1023
|37,2123
|5
|1,6
|AKDENIZ
|03:41:28 23-01-2025
|36,4565
|27,8848
|65,8
|2,9
|RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|03:32:51 23-01-2025
|38,4825
|37,944
|9,6
|1,2
|YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|03:04:39 23-01-2025
|38,432
|38,9713
|7,8
|1,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|02:43:43 23-01-2025
|38,8848
|26,0853
|5,7
|2
|BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
|02:42:18 23-01-2025
|40,0622
|35,9957
|5
|1,4
|DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR)
|02:33:37 23-01-2025
|40,064
|27,7918
|16,6
|1,5
|KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)
|02:00:16 23-01-2025
|38,6573
|30,9617
|9,7
|1,1
|CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)
|01:43:23 23-01-2025
|37,2123
|28,0187
|10
|1
|YUNANISTAN
|01:37:44 23-01-2025
|37,2632
|23,6115
|4,6
|2
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:35:33 23-01-2025
|37,9522
|36,3133
|13,6
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:40:42 23-01-2025
|38,02139
|37,53778
|7
|1,5
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:40:41 23-01-2025
|38,0248
|37,5728
|3,7
|1,4
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|00:33:56 23-01-2025
|37,3332
|26,5168
|11,1
|2
|Ege Denizi - [59.27 km] Didim (Aydın)
|00:33:54 23-01-2025
|37,27333
|26,57917
|11,53
|1,9
|IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|00:19:01 23-01-2025
|38,7023
|37,9672
|13
|1,4
|Hekimhan (Malatya)
|00:19:00 23-01-2025
|38,79417
|37,99444
|7,01
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.83 km] Menderes (İzmir)
|23:49:23 22-01-2025
|37,95806
|27,10083
|8,94
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:49:23 22-01-2025
|37,9678
|27,1122
|5,5
|1,4
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|23:33:29 22-01-2025
|36,401
|28,9303
|7,4
|1,8
|Akdeniz - [17.53 km] Fethiye (Muğla)
|23:33:28 22-01-2025
|36,39222
|28,95528
|27,27
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|23:30:21 22-01-2025
|39,47056
|28,31083
|7
|1
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|23:30:21 22-01-2025
|39,4678
|28,1922
|8,6
|1,3
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