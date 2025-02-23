Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Şubat 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
23 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGE DENIZI
|23:54:16 22-02-2025
|36,6502
|25,7322
|7,8
|2,8
|Ege Denizi
|23:54:15 22-02-2025
|36,75667
|25,65722
|7
|2,8
|Antakya (Hatay)
|23:53:33 22-02-2025
|36,34083
|36,12583
|10,3
|2,1
|TAHTAKOPRU-(HATAY)
|23:53:33 22-02-2025
|36,3573
|36,1128
|5,1
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:41:42 22-02-2025
|38,16194
|37,30861
|7
|1,5
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:41:41 22-02-2025
|38,169
|37,3165
|8,5
|1,4
|Hozat (Tunceli)
|23:33:31 22-02-2025
|39,11
|39,24139
|7
|1,7
|ALANCIK-HOZAT (TUNCELI)
|23:33:31 22-02-2025
|39,0887
|39,2577
|12,2
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:15:53 22-02-2025
|38,23139
|38,11278
|6,99
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:59:23 22-02-2025
|38,29139
|38,09472
|7
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|22:53:40 22-02-2025
|39,62417
|26,46528
|7
|1,5
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|22:53:39 22-02-2025
|39,628
|26,4463
|9,5
|1,8
|Kozan (Adana)
|22:42:18 22-02-2025
|37,64889
|35,89278
|11,95
|1,2
|ISIKLI-KOZAN (ADANA)
|22:42:18 22-02-2025
|37,3942
|35,774
|16,8
|0,8
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.82 km] Mudanya (Bursa)
|21:58:55 22-02-2025
|40,39389
|28,9225
|6,78
|1,4
|MUDANYA (BURSA)
|21:58:54 22-02-2025
|40,3997
|28,8972
|8,2
|1,4
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|21:56:26 22-02-2025
|36,9598
|28,3267
|3,5
|1
|Armutlu (Yalova)
|20:33:01 22-02-2025
|40,55778
|28,92222
|10,38
|2,8
|SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)
|20:33:01 22-02-2025
|40,5432
|28,9538
|4,7
|3
|Köyceğiz (Muğla)
|19:02:15 22-02-2025
|36,96306
|28,83667
|7
|2,5
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|19:02:14 22-02-2025
|36,9957
|28,8497
|7,6
|2,4
|Akdeniz - [93.91 km] Gazipaşa (Antalya)
|18:59:08 22-02-2025
|35,83
|31,39806
|23,35
|2,2
|AKDENIZ
|18:59:08 22-02-2025
|35,8803
|31,443
|5,6
|2,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|18:52:33 22-02-2025
|37,1765
|28,8077
|12,4
|1,5
|Çüngüş (Diyarbakır)
|18:36:01 22-02-2025
|38,2525
|39,45722
|7
|1,5
|CAYIRDERE-ERGANI (DIYARBAKIR)
|18:36:01 22-02-2025
|38,232
|39,5593
|4,6
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.60 km] Kuşadası (Aydın)
|18:32:35 22-02-2025
|37,80833
|27,09361
|7
|2,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:32:35 22-02-2025
|37,8498
|27,1265
|1,3
|2,3
|Düziçi (Osmaniye)
|18:29:11 22-02-2025
|37,31056
|36,29139
|7
|3,3
|KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE)
|18:29:11 22-02-2025
|37,3078
|36,2452
|9,5
|3,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:18:55 22-02-2025
|37,884
|26,9118
|11,5
|1,3
|Köyceğiz (Muğla)
|17:54:53 22-02-2025
|36,96028
|28,85194
|7
|1,8
|PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|17:54:52 22-02-2025
|36,9477
|28,8535
|8
|1,6
|EGE DENIZI
|16:11:22 22-02-2025
|36,6893
|25,5833
|7,5
|2,6
|Ege Denizi
|16:11:19 22-02-2025
|36,76139
|25,57861
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|16:02:50 22-02-2025
|36,5742
|25,4805
|7,7
|2,4
|EGE DENIZI
|15:54:27 22-02-2025
|36,6828
|25,5448
|14,7
|3,2
|Ege Denizi
|15:54:24 22-02-2025
|36,67722
|25,6
|4,5
|3,1
|Menteşe (Muğla)
|15:52:46 22-02-2025
|37,15389
|28,79972
|7,49
|2,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:52:46 22-02-2025
|37,1557
|28,8385
|4,6
|2,4
|Menteşe (Muğla)
|15:36:04 22-02-2025
|37,14361
|28,81056
|6,98
|3,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:36:04 22-02-2025
|37,1618
|28,8223
|2,6
|3,4
|Menteşe (Muğla)
|15:30:33 22-02-2025
|37,19111
|28,73333
|7
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:30:32 22-02-2025
|37,1627
|28,8037
|4,4
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:28:03 22-02-2025
|37,1603
|28,8253
|2,7
|3
|Menteşe (Muğla)
|15:28:02 22-02-2025
|37,13694
|28,80306
|6,93
|2,7
|EGE DENIZI
|15:25:29 22-02-2025
|36,7028
|25,7022
|5,8
|2,9
|Ege Denizi
|15:25:24 22-02-2025
|36,77611
|25,47528
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|15:24:12 22-02-2025
|36,6575
|25,4357
|10,1
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:16:03 22-02-2025
|38,20389
|38,28722
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|15:15:08 22-02-2025
|36,6597
|25,5383
|5,1
|2,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|14:58:38 22-02-2025
|37,78611
|37,77111
|9,35
|1,7
|SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:58:36 22-02-2025
|37,9842
|37,9728
|16,8
|1,6
|EGE DENIZI
|14:36:30 22-02-2025
|36,5617
|25,6763
|6,2
|3
|EGE DENIZI
|14:36:10 22-02-2025
|36,6198
|25,6142
|5,4
|3
|EGE DENIZI
|14:34:14 22-02-2025
|36,6227
|25,746
|5,4
|2,7
|EGE DENIZI
|14:19:27 22-02-2025
|36,6583
|25,6732
|9,3
|1,8
|EGE DENIZI
|13:57:59 22-02-2025
|36,654
|25,6428
|21,4
|3
|DEGIRMENDERE-(AFYONKARAHISAR)
|12:01:21 22-02-2025
|38,6275
|30,807
|8,5
|1,2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|12:01:20 22-02-2025
|38,58278
|30,76028
|7
|1
|KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
|11:59:49 22-02-2025
|38,5965
|30,7927
|7,9
|1,5
|Çobanlar (Afyonkarahisar)
|11:59:45 22-02-2025
|38,68222
|30,78444
|7
|1,4
|YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA)
|11:59:26 22-02-2025
|38,3737
|30,8785
|19,4
|1,5
|KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
|11:57:17 22-02-2025
|38,5713
|30,7762
|5,5
|3
|Merkez (Afyonkarahisar)
|11:57:16 22-02-2025
|38,58833
|30,78444
|16,94
|2,9
|EGE DENIZI
|11:52:25 22-02-2025
|36,7197
|25,6268
|7,4
|2,3
|Soma (Manisa)
|10:55:57 22-02-2025
|39,12194
|27,55778
|6,99
|1,9
|HACIYUSUF-SOMA (MANISA)
|10:55:57 22-02-2025
|39,1287
|27,5092
|0
|2,1
|EGE DENIZI
|10:36:27 22-02-2025
|36,704
|25,6688
|8,7
|2,7
|EGE DENIZI
|10:27:42 22-02-2025
|36,5038
|25,7322
|12,9
|2,4
|SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|09:51:32 22-02-2025
|37,0153
|28,8807
|9,4
|2,2
|Köyceğiz (Muğla)
|09:51:31 22-02-2025
|36,95444
|28,8475
|7,79
|2
|EGE DENIZI
|09:34:34 22-02-2025
|36,6142
|25,6178
|5
|2,3
|EGE DENIZI
|09:26:04 22-02-2025
|36,6953
|25,5232
|8,3
|2,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:21:10 22-02-2025
|37,39472
|37,16028
|9,15
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|08:27:54 22-02-2025
|37,59417
|37,28944
|17,13
|1,7
|Tufanbeyli (Adana)
|08:20:51 22-02-2025
|38,22722
|36,3275
|7
|1,5
|Kale (Malatya)
|08:15:21 22-02-2025
|38,35167
|38,74333
|11,42
|1,1
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|08:04:28 22-02-2025
|38,75083
|31,12778
|7
|1,1
|Ulaş (Sivas)
|08:00:25 22-02-2025
|39,43361
|37,3525
|7
|1,8
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|08:00:24 22-02-2025
|39,4253
|37,3005
|5,3
|2
|Hınıs (Erzurum)
|07:58:42 22-02-2025
|39,28528
|41,74
|12,19
|1,9
|CATAK-HINIS (ERZURUM)
|07:58:41 22-02-2025
|39,2877
|41,7242
|24
|2,1
|EGE DENIZI
|07:45:29 22-02-2025
|36,6782
|25,6313
|11,4
|3,2
|Ege Denizi
|07:45:25 22-02-2025
|36,64583
|25,52472
|7
|3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.08 km] Milas (Muğla)
|06:56:40 22-02-2025
|36,94833
|27,80472
|7
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:56:40 22-02-2025
|36,9408
|27,8392
|5,1
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|06:55:23 22-02-2025
|37,86389
|36,23667
|7
|2,5
|AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
|06:55:22 22-02-2025
|37,8887
|36,23
|3,6
|2,3
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:54:34 22-02-2025
|40,1873
|31,7263
|9,7
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|06:54:31 22-02-2025
|39,96556
|31,81583
|7
|2
|Menteşe (Muğla)
|06:46:04 22-02-2025
|37,1325
|28,83417
|7
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|06:44:49 22-02-2025
|36,93639
|28,88139
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|06:42:51 22-02-2025
|38,27528
|38,73528
|7
|1,6
|MERDIVENLER-(MALATYA)
|06:42:50 22-02-2025
|38,3368
|38,6185
|27,1
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|06:22:04 22-02-2025
|37,22278
|36,91944
|7
|1,6
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|06:22:03 22-02-2025
|37,2308
|36,9578
|7,8
|1,6
|Germencik (Aydın)
|06:20:22 22-02-2025
|37,86278
|27,6425
|7
|1,9
|EGE DENIZI
|06:11:18 22-02-2025
|36,627
|25,4767
|9,9
|2,5
|Ege Denizi
|06:11:16 22-02-2025
|36,53639
|25,53861
|7
|2,6
|ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|06:05:13 22-02-2025
|38,1567
|37,0492
|3,9
|1,3
|Van Gölü - [03.42 km] Tuşba (Van)
|05:37:33 22-02-2025
|38,71306
|43,17611
|7
|1,4
|MOLLAKASIM-(VAN)
|05:37:32 22-02-2025
|38,7005
|43,1695
|3,6
|1,6
|Ege Denizi - [56.67 km] Bodrum (Muğla)
|05:30:42 22-02-2025
|36,8525
|26,6525
|7
|2,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:16:04 22-02-2025
|39,55167
|26,22167
|7,3
|1,4
|Merkez (Amasya)
|05:07:50 22-02-2025
|40,8325
|35,90194
|7
|2,5
|SEYFE-SULUOVA (AMASYA)
|05:07:49 22-02-2025
|40,8352
|35,8965
|4,4
|2,5
|Gürün (Sivas)
|04:49:45 22-02-2025
|38,63778
|37,09667
|7
|1,4
|HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:49:45 22-02-2025
|38,5498
|37,2602
|7,4
|1,4
|EGE DENIZI
|04:27:43 22-02-2025
|36,6265
|25,446
|15,4
|2,5
|Akdeniz - [68.05 km] Marmaris (Muğla)
|04:27:20 22-02-2025
|36,02083
|28,04528
|7,03
|2,1
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|04:27:20 22-02-2025
|36,1057
|28,13
|5
|1,9
|Karamanlı (Burdur)
|04:25:00 22-02-2025
|37,41333
|29,55972
|7,1
|2,2
|BADEMLI-ACIPAYAM (DENIZLI)
|04:24:59 22-02-2025
|37,4167
|29,5808
|12,2
|2,1
|Palandöken (Erzurum)
|04:03:13 22-02-2025
|39,81611
|41,41472
|6,51
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:00:06 22-02-2025
|39,15278
|28,31444
|7,94
|2,2
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:00:05 22-02-2025
|39,1755
|28,3362
|9,1
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:45:29 22-02-2025
|38,08694
|38,36389
|7
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:44:15 22-02-2025
|37,41833
|37,16833
|5,43
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:20:26 22-02-2025
|38,03528
|36,54056
|6,99
|1,9
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:20:25 22-02-2025
|38,072
|36,6015
|5,4
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|03:20:10 22-02-2025
|38,265
|37,83139
|8,98
|1,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.01 km] Mudanya (Bursa)
|02:42:20 22-02-2025
|40,38722
|28,87667
|7,04
|1,7
|Biga (Çanakkale)
|02:23:54 22-02-2025
|40,10306
|27,21
|7
|1,8
|ILICABASI-BIGA (CANAKKALE)
|02:23:54 22-02-2025
|40,0922
|27,2025
|1,7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|02:16:46 22-02-2025
|38,11167
|37,86
|7
|1,6
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:16:45 22-02-2025
|38,1117
|37,8238
|13
|1,7
|EGE DENIZI
|02:06:14 22-02-2025
|36,664
|25,3878
|15,2
|2,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.57 km] Mudanya (Bursa)
|02:05:56 22-02-2025
|40,42417
|28,84111
|7
|1,8
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|02:05:56 22-02-2025
|40,4193
|28,84
|11,3
|1,6
|Hınıs (Erzurum)
|01:47:30 22-02-2025
|39,28722
|41,73222
|6,98
|1,3
|EGE DENIZI
|01:33:41 22-02-2025
|36,6808
|25,5635
|4,2
|2,2
|EGE DENIZI
|01:25:37 22-02-2025
|36,5925
|25,602
|3,1
|2,6
|Ege Denizi
|01:25:35 22-02-2025
|36,59028
|25,61944
|7
|2,7
|Yedisu (Bingöl)
|01:21:48 22-02-2025
|39,35556
|40,65944
|7
|1
|Saimbeyli (Adana)
|01:15:03 22-02-2025
|37,84222
|36,21722
|7
|1,6
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|01:15:01 22-02-2025
|37,853
|36,098
|16,2
|1
|Ege Denizi
|00:47:43 22-02-2025
|36,66389
|25,58944
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|00:47:43 22-02-2025
|36,6708
|25,7712
|11,9
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|00:38:21 22-02-2025
|38,15472
|38,0025
|7,26
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGE DENIZI
|23:54:16 22-02-2025
|36,6502
|25,7322
|7,8
|2,8
|Ege Denizi
|23:54:15 22-02-2025
|36,75667
|25,65722
|7
|2,8
|Antakya (Hatay)
|23:53:33 22-02-2025
|36,34083
|36,12583
|10,3
|2,1
|TAHTAKOPRU-(HATAY)
|23:53:33 22-02-2025
|36,3573
|36,1128
|5,1
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:41:42 22-02-2025
|38,16194
|37,30861
|7
|1,5
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:41:41 22-02-2025
|38,169
|37,3165
|8,5
|1,4
|Hozat (Tunceli)
|23:33:31 22-02-2025
|39,11
|39,24139
|7
|1,7
|ALANCIK-HOZAT (TUNCELI)
|23:33:31 22-02-2025
|39,0887
|39,2577
|12,2
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:15:53 22-02-2025
|38,23139
|38,11278
|6,99
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:59:23 22-02-2025
|38,29139
|38,09472
|7
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|22:53:40 22-02-2025
|39,62417
|26,46528
|7
|1,5
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|22:53:39 22-02-2025
|39,628
|26,4463
|9,5
|1,8
|Kozan (Adana)
|22:42:18 22-02-2025
|37,64889
|35,89278
|11,95
|1,2
|ISIKLI-KOZAN (ADANA)
|22:42:18 22-02-2025
|37,3942
|35,774
|16,8
|0,8
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.82 km] Mudanya (Bursa)
|21:58:55 22-02-2025
|40,39389
|28,9225
|6,78
|1,4
|MUDANYA (BURSA)
|21:58:54 22-02-2025
|40,3997
|28,8972
|8,2
|1,4
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|21:56:26 22-02-2025
|36,9598
|28,3267
|3,5
|1
|Armutlu (Yalova)
|20:33:01 22-02-2025
|40,55778
|28,92222
|10,38
|2,8
|SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)
|20:33:01 22-02-2025
|40,5432
|28,9538
|4,7
|3
|Köyceğiz (Muğla)
|19:02:15 22-02-2025
|36,96306
|28,83667
|7
|2,5
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|19:02:14 22-02-2025
|36,9957
|28,8497
|7,6
|2,4
|Akdeniz - [93.91 km] Gazipaşa (Antalya)
|18:59:08 22-02-2025
|35,83
|31,39806
|23,35
|2,2
|AKDENIZ
|18:59:08 22-02-2025
|35,8803
|31,443
|5,6
|2,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|18:52:33 22-02-2025
|37,1765
|28,8077
|12,4
|1,5
|Çüngüş (Diyarbakır)
|18:36:01 22-02-2025
|38,2525
|39,45722
|7
|1,5
|CAYIRDERE-ERGANI (DIYARBAKIR)
|18:36:01 22-02-2025
|38,232
|39,5593
|4,6
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.60 km] Kuşadası (Aydın)
|18:32:35 22-02-2025
|37,80833
|27,09361
|7
|2,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:32:35 22-02-2025
|37,8498
|27,1265
|1,3
|2,3
|Düziçi (Osmaniye)
|18:29:11 22-02-2025
|37,31056
|36,29139
|7
|3,3
|KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE)
|18:29:11 22-02-2025
|37,3078
|36,2452
|9,5
|3,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:18:55 22-02-2025
|37,884
|26,9118
|11,5
|1,3
|Köyceğiz (Muğla)
|17:54:53 22-02-2025
|36,96028
|28,85194
|7
|1,8
|PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|17:54:52 22-02-2025
|36,9477
|28,8535
|8
|1,6
|EGE DENIZI
|16:11:22 22-02-2025
|36,6893
|25,5833
|7,5
|2,6
|Ege Denizi
|16:11:19 22-02-2025
|36,76139
|25,57861
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|16:02:50 22-02-2025
|36,5742
|25,4805
|7,7
|2,4
|EGE DENIZI
|15:54:27 22-02-2025
|36,6828
|25,5448
|14,7
|3,2
|Ege Denizi
|15:54:24 22-02-2025
|36,67722
|25,6
|4,5
|3,1
|Menteşe (Muğla)
|15:52:46 22-02-2025
|37,15389
|28,79972
|7,49
|2,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:52:46 22-02-2025
|37,1557
|28,8385
|4,6
|2,4
|Menteşe (Muğla)
|15:36:04 22-02-2025
|37,14361
|28,81056
|6,98
|3,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:36:04 22-02-2025
|37,1618
|28,8223
|2,6
|3,4
|Menteşe (Muğla)
|15:30:33 22-02-2025
|37,19111
|28,73333
|7
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:30:32 22-02-2025
|37,1627
|28,8037
|4,4
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:28:03 22-02-2025
|37,1603
|28,8253
|2,7
|3
|Menteşe (Muğla)
|15:28:02 22-02-2025
|37,13694
|28,80306
|6,93
|2,7
|EGE DENIZI
|15:25:29 22-02-2025
|36,7028
|25,7022
|5,8
|2,9
|Ege Denizi
|15:25:24 22-02-2025
|36,77611
|25,47528
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|15:24:12 22-02-2025
|36,6575
|25,4357
|10,1
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:16:03 22-02-2025
|38,20389
|38,28722
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|15:15:08 22-02-2025
|36,6597
|25,5383
|5,1
|2,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|14:58:38 22-02-2025
|37,78611
|37,77111
|9,35
|1,7
|SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:58:36 22-02-2025
|37,9842
|37,9728
|16,8
|1,6
|EGE DENIZI
|14:36:30 22-02-2025
|36,5617
|25,6763
|6,2
|3
|EGE DENIZI
|14:36:10 22-02-2025
|36,6198
|25,6142
|5,4
|3
|EGE DENIZI
|14:34:14 22-02-2025
|36,6227
|25,746
|5,4
|2,7
|EGE DENIZI
|14:19:27 22-02-2025
|36,6583
|25,6732
|9,3
|1,8
|EGE DENIZI
|13:57:59 22-02-2025
|36,654
|25,6428
|21,4
|3
|DEGIRMENDERE-(AFYONKARAHISAR)
|12:01:21 22-02-2025
|38,6275
|30,807
|8,5
|1,2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|12:01:20 22-02-2025
|38,58278
|30,76028
|7
|1
|KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
|11:59:49 22-02-2025
|38,5965
|30,7927
|7,9
|1,5
|Çobanlar (Afyonkarahisar)
|11:59:45 22-02-2025
|38,68222
|30,78444
|7
|1,4
|YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA)
|11:59:26 22-02-2025
|38,3737
|30,8785
|19,4
|1,5
|KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
|11:57:17 22-02-2025
|38,5713
|30,7762
|5,5
|3
|Merkez (Afyonkarahisar)
|11:57:16 22-02-2025
|38,58833
|30,78444
|16,94
|2,9
|EGE DENIZI
|11:52:25 22-02-2025
|36,7197
|25,6268
|7,4
|2,3
|Soma (Manisa)
|10:55:57 22-02-2025
|39,12194
|27,55778
|6,99
|1,9
|HACIYUSUF-SOMA (MANISA)
|10:55:57 22-02-2025
|39,1287
|27,5092
|0
|2,1
|EGE DENIZI
|10:36:27 22-02-2025
|36,704
|25,6688
|8,7
|2,7
|EGE DENIZI
|10:27:42 22-02-2025
|36,5038
|25,7322
|12,9
|2,4
|SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|09:51:32 22-02-2025
|37,0153
|28,8807
|9,4
|2,2
|Köyceğiz (Muğla)
|09:51:31 22-02-2025
|36,95444
|28,8475
|7,79
|2
|EGE DENIZI
|09:34:34 22-02-2025
|36,6142
|25,6178
|5
|2,3
|EGE DENIZI
|09:26:04 22-02-2025
|36,6953
|25,5232
|8,3
|2,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:21:10 22-02-2025
|37,39472
|37,16028
|9,15
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|08:27:54 22-02-2025
|37,59417
|37,28944
|17,13
|1,7
|Tufanbeyli (Adana)
|08:20:51 22-02-2025
|38,22722
|36,3275
|7
|1,5
|Kale (Malatya)
|08:15:21 22-02-2025
|38,35167
|38,74333
|11,42
|1,1
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|08:04:28 22-02-2025
|38,75083
|31,12778
|7
|1,1
|Ulaş (Sivas)
|08:00:25 22-02-2025
|39,43361
|37,3525
|7
|1,8
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|08:00:24 22-02-2025
|39,4253
|37,3005
|5,3
|2
|Hınıs (Erzurum)
|07:58:42 22-02-2025
|39,28528
|41,74
|12,19
|1,9
|CATAK-HINIS (ERZURUM)
|07:58:41 22-02-2025
|39,2877
|41,7242
|24
|2,1
|EGE DENIZI
|07:45:29 22-02-2025
|36,6782
|25,6313
|11,4
|3,2
|Ege Denizi
|07:45:25 22-02-2025
|36,64583
|25,52472
|7
|3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.08 km] Milas (Muğla)
|06:56:40 22-02-2025
|36,94833
|27,80472
|7
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:56:40 22-02-2025
|36,9408
|27,8392
|5,1
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|06:55:23 22-02-2025
|37,86389
|36,23667
|7
|2,5
|AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
|06:55:22 22-02-2025
|37,8887
|36,23
|3,6
|2,3
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:54:34 22-02-2025
|40,1873
|31,7263
|9,7
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|06:54:31 22-02-2025
|39,96556
|31,81583
|7
|2
|Menteşe (Muğla)
|06:46:04 22-02-2025
|37,1325
|28,83417
|7
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|06:44:49 22-02-2025
|36,93639
|28,88139
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|06:42:51 22-02-2025
|38,27528
|38,73528
|7
|1,6
|MERDIVENLER-(MALATYA)
|06:42:50 22-02-2025
|38,3368
|38,6185
|27,1
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|06:22:04 22-02-2025
|37,22278
|36,91944
|7
|1,6
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|06:22:03 22-02-2025
|37,2308
|36,9578
|7,8
|1,6
|Germencik (Aydın)
|06:20:22 22-02-2025
|37,86278
|27,6425
|7
|1,9
|EGE DENIZI
|06:11:18 22-02-2025
|36,627
|25,4767
|9,9
|2,5
|Ege Denizi
|06:11:16 22-02-2025
|36,53639
|25,53861
|7
|2,6
|ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|06:05:13 22-02-2025
|38,1567
|37,0492
|3,9
|1,3
|Van Gölü - [03.42 km] Tuşba (Van)
|05:37:33 22-02-2025
|38,71306
|43,17611
|7
|1,4
|MOLLAKASIM-(VAN)
|05:37:32 22-02-2025
|38,7005
|43,1695
|3,6
|1,6
|Ege Denizi - [56.67 km] Bodrum (Muğla)
|05:30:42 22-02-2025
|36,8525
|26,6525
|7
|2,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:16:04 22-02-2025
|39,55167
|26,22167
|7,3
|1,4
|Merkez (Amasya)
|05:07:50 22-02-2025
|40,8325
|35,90194
|7
|2,5
|SEYFE-SULUOVA (AMASYA)
|05:07:49 22-02-2025
|40,8352
|35,8965
|4,4
|2,5
|Gürün (Sivas)
|04:49:45 22-02-2025
|38,63778
|37,09667
|7
|1,4
|HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:49:45 22-02-2025
|38,5498
|37,2602
|7,4
|1,4
|EGE DENIZI
|04:27:43 22-02-2025
|36,6265
|25,446
|15,4
|2,5
|Akdeniz - [68.05 km] Marmaris (Muğla)
|04:27:20 22-02-2025
|36,02083
|28,04528
|7,03
|2,1
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|04:27:20 22-02-2025
|36,1057
|28,13
|5
|1,9
|Karamanlı (Burdur)
|04:25:00 22-02-2025
|37,41333
|29,55972
|7,1
|2,2
|BADEMLI-ACIPAYAM (DENIZLI)
|04:24:59 22-02-2025
|37,4167
|29,5808
|12,2
|2,1
|Palandöken (Erzurum)
|04:03:13 22-02-2025
|39,81611
|41,41472
|6,51
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:00:06 22-02-2025
|39,15278
|28,31444
|7,94
|2,2
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:00:05 22-02-2025
|39,1755
|28,3362
|9,1
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:45:29 22-02-2025
|38,08694
|38,36389
|7
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:44:15 22-02-2025
|37,41833
|37,16833
|5,43
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:20:26 22-02-2025
|38,03528
|36,54056
|6,99
|1,9
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:20:25 22-02-2025
|38,072
|36,6015
|5,4
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|03:20:10 22-02-2025
|38,265
|37,83139
|8,98
|1,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.01 km] Mudanya (Bursa)
|02:42:20 22-02-2025
|40,38722
|28,87667
|7,04
|1,7
|Biga (Çanakkale)
|02:23:54 22-02-2025
|40,10306
|27,21
|7
|1,8
|ILICABASI-BIGA (CANAKKALE)
|02:23:54 22-02-2025
|40,0922
|27,2025
|1,7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|02:16:46 22-02-2025
|38,11167
|37,86
|7
|1,6
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:16:45 22-02-2025
|38,1117
|37,8238
|13
|1,7
|EGE DENIZI
|02:06:14 22-02-2025
|36,664
|25,3878
|15,2
|2,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.57 km] Mudanya (Bursa)
|02:05:56 22-02-2025
|40,42417
|28,84111
|7
|1,8
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|02:05:56 22-02-2025
|40,4193
|28,84
|11,3
|1,6
|Hınıs (Erzurum)
|01:47:30 22-02-2025
|39,28722
|41,73222
|6,98
|1,3
|EGE DENIZI
|01:33:41 22-02-2025
|36,6808
|25,5635
|4,2
|2,2
|EGE DENIZI
|01:25:37 22-02-2025
|36,5925
|25,602
|3,1
|2,6
|Ege Denizi
|01:25:35 22-02-2025
|36,59028
|25,61944
|7
|2,7
|Yedisu (Bingöl)
|01:21:48 22-02-2025
|39,35556
|40,65944
|7
|1
|Saimbeyli (Adana)
|01:15:03 22-02-2025
|37,84222
|36,21722
|7
|1,6
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|01:15:01 22-02-2025
|37,853
|36,098
|16,2
|1
|Ege Denizi
|00:47:43 22-02-2025
|36,66389
|25,58944
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|00:47:43 22-02-2025
|36,6708
|25,7712
|11,9
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|00:38:21 22-02-2025
|38,15472
|38,0025
|7,26
|1
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