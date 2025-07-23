Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Temmuz 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

23 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kiğı (Bingöl) 01:21:26 23-07-2025 39,24611 40,27083 7 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 01:21:25 23-07-2025 39,2455 40,3107 7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 01:17:51 23-07-2025 37,98944 37,62722 7,01 1,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:17:51 23-07-2025 38,0527 37,5328 5,9 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 01:03:05 23-07-2025 38,32639 38,22917 13,77 2,2
TOPSOGUT-(MALATYA) 01:03:05 23-07-2025 38,3467 38,2233 5,9 2,1
Gürün (Sivas) 00:46:28 23-07-2025 38,85972 37,2275 11,68 1
YILANHOYUK-GURUN (SIVAS) 00:46:26 23-07-2025 38,8365 37,2287 8 1,1
Kozan (Adana) 00:44:56 23-07-2025 37,60639 35,88389 12,12 1,5
KOSELI-KOZAN (ADANA) 00:44:55 23-07-2025 37,5287 35,7457 14,3 1,5
Akçadağ (Malatya) 00:43:40 23-07-2025 38,28333 37,74917 11,56 1,3
Ege Denizi - [24.04 km] Didim (Aydın) 00:41:31 23-07-2025 37,32361 26,975 7 0,9
YALIKOY-DIDIM (AYDIN) 00:41:31 23-07-2025 37,445 27,2193 5,1 1,2
Marmara Denizi - [06.33 km] Armutlu (Yalova) 00:32:47 23-07-2025 40,6025 28,80306 10,33 2,3
ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 00:32:47 23-07-2025 40,5978 28,7863 7,8 2,5
Meram (Konya) 00:29:08 23-07-2025 37,60972 32,54583 7,01 1,3
SECME-CUMRA (KONYA) 00:29:08 23-07-2025 37,5922 32,5395 7,7 1,4
EGE DENIZI 00:26:16 23-07-2025 36,7035 25,6785 7,7 2
Kiğı (Bingöl) 00:23:19 23-07-2025 39,25861 40,30167 13,45 1
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:23:17 23-07-2025 39,2022 40,2882 20,6 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:20:40 23-07-2025 38,04222 37,41806 7,02 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:20:40 23-07-2025 38,0258 37,4895 8 1,4
Maden (Elazığ) 23:54:27 22-07-2025 38,435 39,61167 7,44 1
CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG) 23:54:26 22-07-2025 38,381 39,5905 12,4 1,4
HISARKALE-DARENDE (MALATYA) 23:51:09 22-07-2025 38,4772 37,6997 20,9 1,2
Marmara Denizi - [05.87 km] Bandırma (Balıkesir) 23:45:12 22-07-2025 40,43889 28,13611 8,91 1,3
BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 23:45:11 22-07-2025 40,4158 28,1613 7,1 1,5
Marmara Denizi - [06.01 km] Armutlu (Yalova) 23:42:56 22-07-2025 40,60556 28,81028 14,39 2,5
ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 23:42:56 22-07-2025 40,5995 28,778 5,6 2,9
Marmara Denizi - [01.96 km] Şarköy (Tekirdağ) 22:36:47 22-07-2025 40,71972 27,33444 8,48 1,2
GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 22:36:46 22-07-2025 40,7357 27,3593 11,8 1,5
Saimbeyli (Adana) 22:34:28 22-07-2025 38,00028 36,14222 10,17 1,3
NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) 22:34:26 22-07-2025 38,0582 36,1012 13 1,4
Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 21:54:17 22-07-2025 39,65111 20,66056 6,26 3,9
MARMARA DENIZI 21:52:35 22-07-2025 40,81 28,3013 6,3 2
Marmara Denizi - [25.68 km] Büyükçekmece (İstanbul) 21:52:34 22-07-2025 40,8275 28,3075 7 1,7
TURKSEVIN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 21:20:48 22-07-2025 38,2385 36,7588 11,3 1,3
Pütürge (Malatya) 21:07:48 22-07-2025 38,27056 38,79528 9,8 1,5
UYANIK-KALE (MALATYA) 21:07:48 22-07-2025 38,3315 38,8433 5 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 20:58:41 22-07-2025 38,4397 37,5307 3,7 1,3
Yazıhan (Malatya) 20:14:52 22-07-2025 38,53361 38,03972 7,18 1,1
OVAKISLA-AHLAT (BITLIS) 19:47:14 22-07-2025 38,8535 42,3328 6,1 2
Ahlat (Bitlis) 19:47:13 22-07-2025 38,81361 42,42528 6,24 1,7
CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) 19:26:39 22-07-2025 36,3955 29,528 20,7 1,5
Kaş (Antalya) 19:26:38 22-07-2025 36,40778 29,57167 25,68 1,4
Buldan (Denizli) 19:15:53 22-07-2025 37,98361 28,84889 5,02 1,2
BUHARKENT (AYDIN) 19:15:53 22-07-2025 37,9532 28,7227 4,8 1,1
Erenler (Sakarya) 19:05:36 22-07-2025 40,67472 30,44528 6,99 1
Bala (Ankara) 18:58:16 22-07-2025 39,42667 33,37472 7 0,8
SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:52:58 22-07-2025 38,0795 36,4213 5,2 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 18:52:54 22-07-2025 38,01722 36,40222 6,38 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 17:20:15 22-07-2025 38,23444 38,10944 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:16:30 22-07-2025 39,1123 28,278 11,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:16:29 22-07-2025 39,14083 28,23389 7,02 1,5
Kırıkhan (Hatay) 17:16:22 22-07-2025 36,55 36,36472 8,26 2,3
INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY) 17:16:20 22-07-2025 36,5585 36,5508 14,3 2,1
Ege Denizi 17:03:35 22-07-2025 36,55917 25,58944 9,7 2,3
AKDENIZ 16:53:24 22-07-2025 36,4997 28,6288 16,8 1,7
Akdeniz - [31.47 km] Seydikemer (Muğla) 16:53:18 22-07-2025 36,25083 28,90806 10,87 1,5
Ladik (Samsun) 16:35:33 22-07-2025 40,91194 35,9 9,6 2,1
LADIK (SAMSUN) 16:35:33 22-07-2025 40,9157 35,8885 8,4 2,4
Afşin (Kahramanmaraş) 16:12:23 22-07-2025 38,17583 36,79361 7,06 1,7
ALEMDAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 16:12:22 22-07-2025 38,3897 37,0562 25,5 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:40:31 22-07-2025 37,7452 27,2063 9,9 1,8
Kuşadası (Aydın) 15:40:30 22-07-2025 37,73556 27,25056 14,5 1,7
Akdeniz 15:21:35 22-07-2025 35,19083 32,0225 12,54 2,4
AKDENIZ 15:21:33 22-07-2025 35,1545 31,9542 7,4 2,7
Ege Denizi - [22.06 km] Karaburun (İzmir) 14:53:43 22-07-2025 38,85611 26,49278 7,05 1,6
Karatay (Konya) 13:25:53 22-07-2025 38,02944 32,83722 7 1
Merkez (Kırşehir) 13:21:59 22-07-2025 39,25556 34,16 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:14 22-07-2025 39,4525 28,17333 6,86 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:13 22-07-2025 39,4675 28,1168 21,4 1,7
Simav (Kütahya) 12:21:11 22-07-2025 39,23639 28,95333 10,38 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:21:10 22-07-2025 39,2368 28,991 12,3 1,4
YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA) 12:16:29 22-07-2025 39,118 29,1875 10 0,8
Simav (Kütahya) 12:16:28 22-07-2025 39,28194 28,93694 14,68 1,2
EGE DENIZI 12:04:13 22-07-2025 39,37 25,6623 9,9 1,6
Ege Denizi - [45.51 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:04:12 22-07-2025 39,23833 25,63889 13,98 1,5
Kırkağaç (Manisa) 11:58:26 22-07-2025 39,10639 27,72972 12,2 1,2
CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) 11:58:26 22-07-2025 39,0497 27,6645 16,6 1,2
DENIS-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2025.07.22 11:48:06) 11:48:06 22-07-2025 39,2468 27,6947 14,8 1,3
Soma (Manisa) 11:48:05 22-07-2025 39,18778 27,72139 7 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 11:30:41 22-07-2025 39,2515 25,857 5,3 2
Ege Denizi - [46.28 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:30:40 22-07-2025 39,13028 25,77278 10 2
Menteşe (Muğla) 11:00:37 22-07-2025 37,18222 28,75528 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 11:00:37 22-07-2025 37,1493 28,8178 14,7 1,9
Ege Denizi - [67.15 km] Datça (Muğla) 10:41:35 22-07-2025 36,09056 27,49639 20,39 2,1
EGE DENIZI 10:41:35 22-07-2025 36,095 27,4013 9 2,1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:25:42 22-07-2025 39,95306 28,80056 7,25 1,5
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 10:25:42 22-07-2025 39,9023 28,774 0 1,6
Soma (Manisa) 09:51:51 22-07-2025 39,09167 27,54278 7,02 2
EGNEZ-SOMA (MANISA) 09:51:51 22-07-2025 39,0782 27,5652 0 2,1
EGE DENIZI 08:58:48 22-07-2025 36,6625 25,6057 9,7 2,6
Ege Denizi 08:58:46 22-07-2025 36,63306 25,03444 7,05 2,4
Ege Denizi - [14.04 km] Bodrum (Muğla) 08:13:36 22-07-2025 36,84472 27,32611 9,96 2,7
KOS ADASI (EGE DENIZI) 08:13:34 22-07-2025 36,834 27,2892 12,2 2,9
EGE DENIZI 07:54:59 22-07-2025 36,4375 25,429 4,4 1,6
Akçadağ (Malatya) 07:53:29 22-07-2025 38,25889 37,83639 6,41 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:46:20 22-07-2025 38,27222 38,14361 6,99 1
Simav (Kütahya) 07:25:33 22-07-2025 39,25778 29,00111 9,71 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:25:32 22-07-2025 39,2467 28,9763 7,2 1,9
Yedisu (Bingöl) 07:01:25 22-07-2025 39,43889 40,38639 15,85 2,7
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 07:01:25 22-07-2025 39,4212 40,3777 3 2,8
Yazıhan (Malatya) 06:57:58 22-07-2025 38,53806 38,02028 7 1,4
Yazıhan (Malatya) 06:56:19 22-07-2025 38,57167 38,01083 7 1,8
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 06:56:18 22-07-2025 38,5622 37,993 13,6 1,5
Akdeniz - [82.58 km] Alanya (Antalya) 06:16:01 22-07-2025 35,93806 31,43583 14,58 3,3
AKDENIZ 06:15:59 22-07-2025 35,856 31,4352 14,3 3,5
Gürün (Sivas) 06:13:44 22-07-2025 38,57889 37,26861 7 1,3
KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) 06:13:43 22-07-2025 38,605 37,2542 5,3 1,4
Ula (Muğla) 06:12:06 22-07-2025 37,17028 28,64194 7 1,2
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:12:06 22-07-2025 37,1443 28,6543 17,2 1,4
YUNANISTAN 06:08:23 22-07-2025 40,235 24,0243 5,3 1,5
Genç (Bingöl) 05:43:23 22-07-2025 38,51111 40,285 7,02 2,1
CAYBASI-GENC (BINGOL) 05:43:23 22-07-2025 38,5093 40,2853 10 2
Çeşme (İzmir) 05:39:53 22-07-2025 38,30083 26,3375 6,96 1,3
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 05:33:04 22-07-2025 38,39 44,7253 5 3
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [45.71 km] Başkale (Van) 05:33:02 22-07-2025 38,37194 44,95917 7 2,9
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:05:47 22-07-2025 38,1305 36,7448 2 1,3
Van Gölü - [03.21 km] Muradiye (Van) 04:39:21 22-07-2025 38,95944 43,58583 10,9 1,4
UNSELI-MURADIYE (VAN) 04:39:19 22-07-2025 38,9517 43,5902 25,9 1,8
BOZARMUT-SOMA (MANISA) 03:46:24 22-07-2025 39,3073 27,7592 9 1,1
Afşin (Kahramanmaraş) 02:48:32 22-07-2025 38,14 36,76806 7 2,3
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:48:31 22-07-2025 38,1532 36,7807 7,1 2,2
EGE DENIZI 02:40:04 22-07-2025 36,4087 25,4847 5 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kiğı (Bingöl) 01:21:26 23-07-2025 39,24611 40,27083 7 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 01:21:25 23-07-2025 39,2455 40,3107 7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 01:17:51 23-07-2025 37,98944 37,62722 7,01 1,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:17:51 23-07-2025 38,0527 37,5328 5,9 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 01:03:05 23-07-2025 38,32639 38,22917 13,77 2,2
TOPSOGUT-(MALATYA) 01:03:05 23-07-2025 38,3467 38,2233 5,9 2,1
Gürün (Sivas) 00:46:28 23-07-2025 38,85972 37,2275 11,68 1
YILANHOYUK-GURUN (SIVAS) 00:46:26 23-07-2025 38,8365 37,2287 8 1,1
Kozan (Adana) 00:44:56 23-07-2025 37,60639 35,88389 12,12 1,5
KOSELI-KOZAN (ADANA) 00:44:55 23-07-2025 37,5287 35,7457 14,3 1,5
Akçadağ (Malatya) 00:43:40 23-07-2025 38,28333 37,74917 11,56 1,3
Ege Denizi - [24.04 km] Didim (Aydın) 00:41:31 23-07-2025 37,32361 26,975 7 0,9
YALIKOY-DIDIM (AYDIN) 00:41:31 23-07-2025 37,445 27,2193 5,1 1,2
Marmara Denizi - [06.33 km] Armutlu (Yalova) 00:32:47 23-07-2025 40,6025 28,80306 10,33 2,3
ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 00:32:47 23-07-2025 40,5978 28,7863 7,8 2,5
Meram (Konya) 00:29:08 23-07-2025 37,60972 32,54583 7,01 1,3
SECME-CUMRA (KONYA) 00:29:08 23-07-2025 37,5922 32,5395 7,7 1,4
EGE DENIZI 00:26:16 23-07-2025 36,7035 25,6785 7,7 2
Kiğı (Bingöl) 00:23:19 23-07-2025 39,25861 40,30167 13,45 1
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:23:17 23-07-2025 39,2022 40,2882 20,6 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:20:40 23-07-2025 38,04222 37,41806 7,02 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:20:40 23-07-2025 38,0258 37,4895 8 1,4
Maden (Elazığ) 23:54:27 22-07-2025 38,435 39,61167 7,44 1
CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG) 23:54:26 22-07-2025 38,381 39,5905 12,4 1,4
HISARKALE-DARENDE (MALATYA) 23:51:09 22-07-2025 38,4772 37,6997 20,9 1,2
Marmara Denizi - [05.87 km] Bandırma (Balıkesir) 23:45:12 22-07-2025 40,43889 28,13611 8,91 1,3
BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 23:45:11 22-07-2025 40,4158 28,1613 7,1 1,5
Marmara Denizi - [06.01 km] Armutlu (Yalova) 23:42:56 22-07-2025 40,60556 28,81028 14,39 2,5
ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 23:42:56 22-07-2025 40,5995 28,778 5,6 2,9
Marmara Denizi - [01.96 km] Şarköy (Tekirdağ) 22:36:47 22-07-2025 40,71972 27,33444 8,48 1,2
GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 22:36:46 22-07-2025 40,7357 27,3593 11,8 1,5
Saimbeyli (Adana) 22:34:28 22-07-2025 38,00028 36,14222 10,17 1,3
NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) 22:34:26 22-07-2025 38,0582 36,1012 13 1,4
Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 21:54:17 22-07-2025 39,65111 20,66056 6,26 3,9
MARMARA DENIZI 21:52:35 22-07-2025 40,81 28,3013 6,3 2
Marmara Denizi - [25.68 km] Büyükçekmece (İstanbul) 21:52:34 22-07-2025 40,8275 28,3075 7 1,7
TURKSEVIN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 21:20:48 22-07-2025 38,2385 36,7588 11,3 1,3
Pütürge (Malatya) 21:07:48 22-07-2025 38,27056 38,79528 9,8 1,5
UYANIK-KALE (MALATYA) 21:07:48 22-07-2025 38,3315 38,8433 5 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 20:58:41 22-07-2025 38,4397 37,5307 3,7 1,3
Yazıhan (Malatya) 20:14:52 22-07-2025 38,53361 38,03972 7,18 1,1
OVAKISLA-AHLAT (BITLIS) 19:47:14 22-07-2025 38,8535 42,3328 6,1 2
Ahlat (Bitlis) 19:47:13 22-07-2025 38,81361 42,42528 6,24 1,7
CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) 19:26:39 22-07-2025 36,3955 29,528 20,7 1,5
Kaş (Antalya) 19:26:38 22-07-2025 36,40778 29,57167 25,68 1,4
Buldan (Denizli) 19:15:53 22-07-2025 37,98361 28,84889 5,02 1,2
BUHARKENT (AYDIN) 19:15:53 22-07-2025 37,9532 28,7227 4,8 1,1
Erenler (Sakarya) 19:05:36 22-07-2025 40,67472 30,44528 6,99 1
Bala (Ankara) 18:58:16 22-07-2025 39,42667 33,37472 7 0,8
SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:52:58 22-07-2025 38,0795 36,4213 5,2 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 18:52:54 22-07-2025 38,01722 36,40222 6,38 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 17:20:15 22-07-2025 38,23444 38,10944 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:16:30 22-07-2025 39,1123 28,278 11,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:16:29 22-07-2025 39,14083 28,23389 7,02 1,5
Kırıkhan (Hatay) 17:16:22 22-07-2025 36,55 36,36472 8,26 2,3
INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY) 17:16:20 22-07-2025 36,5585 36,5508 14,3 2,1
Ege Denizi 17:03:35 22-07-2025 36,55917 25,58944 9,7 2,3
AKDENIZ 16:53:24 22-07-2025 36,4997 28,6288 16,8 1,7
Akdeniz - [31.47 km] Seydikemer (Muğla) 16:53:18 22-07-2025 36,25083 28,90806 10,87 1,5
Ladik (Samsun) 16:35:33 22-07-2025 40,91194 35,9 9,6 2,1
LADIK (SAMSUN) 16:35:33 22-07-2025 40,9157 35,8885 8,4 2,4
Afşin (Kahramanmaraş) 16:12:23 22-07-2025 38,17583 36,79361 7,06 1,7
ALEMDAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 16:12:22 22-07-2025 38,3897 37,0562 25,5 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:40:31 22-07-2025 37,7452 27,2063 9,9 1,8
Kuşadası (Aydın) 15:40:30 22-07-2025 37,73556 27,25056 14,5 1,7
Akdeniz 15:21:35 22-07-2025 35,19083 32,0225 12,54 2,4
AKDENIZ 15:21:33 22-07-2025 35,1545 31,9542 7,4 2,7
Ege Denizi - [22.06 km] Karaburun (İzmir) 14:53:43 22-07-2025 38,85611 26,49278 7,05 1,6
Karatay (Konya) 13:25:53 22-07-2025 38,02944 32,83722 7 1
Merkez (Kırşehir) 13:21:59 22-07-2025 39,25556 34,16 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:14 22-07-2025 39,4525 28,17333 6,86 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:13 22-07-2025 39,4675 28,1168 21,4 1,7
Simav (Kütahya) 12:21:11 22-07-2025 39,23639 28,95333 10,38 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:21:10 22-07-2025 39,2368 28,991 12,3 1,4
YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA) 12:16:29 22-07-2025 39,118 29,1875 10 0,8
Simav (Kütahya) 12:16:28 22-07-2025 39,28194 28,93694 14,68 1,2
EGE DENIZI 12:04:13 22-07-2025 39,37 25,6623 9,9 1,6
Ege Denizi - [45.51 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:04:12 22-07-2025 39,23833 25,63889 13,98 1,5
Kırkağaç (Manisa) 11:58:26 22-07-2025 39,10639 27,72972 12,2 1,2
CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) 11:58:26 22-07-2025 39,0497 27,6645 16,6 1,2
DENIS-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2025.07.22 11:48:06) 11:48:06 22-07-2025 39,2468 27,6947 14,8 1,3
Soma (Manisa) 11:48:05 22-07-2025 39,18778 27,72139 7 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 11:30:41 22-07-2025 39,2515 25,857 5,3 2
Ege Denizi - [46.28 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:30:40 22-07-2025 39,13028 25,77278 10 2
Menteşe (Muğla) 11:00:37 22-07-2025 37,18222 28,75528 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 11:00:37 22-07-2025 37,1493 28,8178 14,7 1,9
Ege Denizi - [67.15 km] Datça (Muğla) 10:41:35 22-07-2025 36,09056 27,49639 20,39 2,1
EGE DENIZI 10:41:35 22-07-2025 36,095 27,4013 9 2,1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:25:42 22-07-2025 39,95306 28,80056 7,25 1,5
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 10:25:42 22-07-2025 39,9023 28,774 0 1,6
Soma (Manisa) 09:51:51 22-07-2025 39,09167 27,54278 7,02 2
EGNEZ-SOMA (MANISA) 09:51:51 22-07-2025 39,0782 27,5652 0 2,1
EGE DENIZI 08:58:48 22-07-2025 36,6625 25,6057 9,7 2,6
Ege Denizi 08:58:46 22-07-2025 36,63306 25,03444 7,05 2,4
Ege Denizi - [14.04 km] Bodrum (Muğla) 08:13:36 22-07-2025 36,84472 27,32611 9,96 2,7
KOS ADASI (EGE DENIZI) 08:13:34 22-07-2025 36,834 27,2892 12,2 2,9
EGE DENIZI 07:54:59 22-07-2025 36,4375 25,429 4,4 1,6
Akçadağ (Malatya) 07:53:29 22-07-2025 38,25889 37,83639 6,41 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:46:20 22-07-2025 38,27222 38,14361 6,99 1
Simav (Kütahya) 07:25:33 22-07-2025 39,25778 29,00111 9,71 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:25:32 22-07-2025 39,2467 28,9763 7,2 1,9
Yedisu (Bingöl) 07:01:25 22-07-2025 39,43889 40,38639 15,85 2,7
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 07:01:25 22-07-2025 39,4212 40,3777 3 2,8
Yazıhan (Malatya) 06:57:58 22-07-2025 38,53806 38,02028 7 1,4
Yazıhan (Malatya) 06:56:19 22-07-2025 38,57167 38,01083 7 1,8
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 06:56:18 22-07-2025 38,5622 37,993 13,6 1,5
Akdeniz - [82.58 km] Alanya (Antalya) 06:16:01 22-07-2025 35,93806 31,43583 14,58 3,3
AKDENIZ 06:15:59 22-07-2025 35,856 31,4352 14,3 3,5
Gürün (Sivas) 06:13:44 22-07-2025 38,57889 37,26861 7 1,3
KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) 06:13:43 22-07-2025 38,605 37,2542 5,3 1,4
Ula (Muğla) 06:12:06 22-07-2025 37,17028 28,64194 7 1,2
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:12:06 22-07-2025 37,1443 28,6543 17,2 1,4
YUNANISTAN 06:08:23 22-07-2025 40,235 24,0243 5,3 1,5
Genç (Bingöl) 05:43:23 22-07-2025 38,51111 40,285 7,02 2,1
CAYBASI-GENC (BINGOL) 05:43:23 22-07-2025 38,5093 40,2853 10 2
Çeşme (İzmir) 05:39:53 22-07-2025 38,30083 26,3375 6,96 1,3
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 05:33:04 22-07-2025 38,39 44,7253 5 3
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [45.71 km] Başkale (Van) 05:33:02 22-07-2025 38,37194 44,95917 7 2,9
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:05:47 22-07-2025 38,1305 36,7448 2 1,3
Van Gölü - [03.21 km] Muradiye (Van) 04:39:21 22-07-2025 38,95944 43,58583 10,9 1,4
UNSELI-MURADIYE (VAN) 04:39:19 22-07-2025 38,9517 43,5902 25,9 1,8
BOZARMUT-SOMA (MANISA) 03:46:24 22-07-2025 39,3073 27,7592 9 1,1
Afşin (Kahramanmaraş) 02:48:32 22-07-2025 38,14 36,76806 7 2,3
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:48:31 22-07-2025 38,1532 36,7807 7,1 2,2
EGE DENIZI 02:40:04 22-07-2025 36,4087 25,4847 5 1,6
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