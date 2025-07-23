Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 23 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
23 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kiğı (Bingöl)
|01:21:26 23-07-2025
|39,24611
|40,27083
|7
|1,6
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|01:21:25 23-07-2025
|39,2455
|40,3107
|7
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|01:17:51 23-07-2025
|37,98944
|37,62722
|7,01
|1,4
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:17:51 23-07-2025
|38,0527
|37,5328
|5,9
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:03:05 23-07-2025
|38,32639
|38,22917
|13,77
|2,2
|TOPSOGUT-(MALATYA)
|01:03:05 23-07-2025
|38,3467
|38,2233
|5,9
|2,1
|Gürün (Sivas)
|00:46:28 23-07-2025
|38,85972
|37,2275
|11,68
|1
|YILANHOYUK-GURUN (SIVAS)
|00:46:26 23-07-2025
|38,8365
|37,2287
|8
|1,1
|Kozan (Adana)
|00:44:56 23-07-2025
|37,60639
|35,88389
|12,12
|1,5
|KOSELI-KOZAN (ADANA)
|00:44:55 23-07-2025
|37,5287
|35,7457
|14,3
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|00:43:40 23-07-2025
|38,28333
|37,74917
|11,56
|1,3
|Ege Denizi - [24.04 km] Didim (Aydın)
|00:41:31 23-07-2025
|37,32361
|26,975
|7
|0,9
|YALIKOY-DIDIM (AYDIN)
|00:41:31 23-07-2025
|37,445
|27,2193
|5,1
|1,2
|Marmara Denizi - [06.33 km] Armutlu (Yalova)
|00:32:47 23-07-2025
|40,6025
|28,80306
|10,33
|2,3
|ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
|00:32:47 23-07-2025
|40,5978
|28,7863
|7,8
|2,5
|Meram (Konya)
|00:29:08 23-07-2025
|37,60972
|32,54583
|7,01
|1,3
|SECME-CUMRA (KONYA)
|00:29:08 23-07-2025
|37,5922
|32,5395
|7,7
|1,4
|EGE DENIZI
|00:26:16 23-07-2025
|36,7035
|25,6785
|7,7
|2
|Kiğı (Bingöl)
|00:23:19 23-07-2025
|39,25861
|40,30167
|13,45
|1
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|00:23:17 23-07-2025
|39,2022
|40,2882
|20,6
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:20:40 23-07-2025
|38,04222
|37,41806
|7,02
|1,5
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:20:40 23-07-2025
|38,0258
|37,4895
|8
|1,4
|Maden (Elazığ)
|23:54:27 22-07-2025
|38,435
|39,61167
|7,44
|1
|CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG)
|23:54:26 22-07-2025
|38,381
|39,5905
|12,4
|1,4
|HISARKALE-DARENDE (MALATYA)
|23:51:09 22-07-2025
|38,4772
|37,6997
|20,9
|1,2
|Marmara Denizi - [05.87 km] Bandırma (Balıkesir)
|23:45:12 22-07-2025
|40,43889
|28,13611
|8,91
|1,3
|BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|23:45:11 22-07-2025
|40,4158
|28,1613
|7,1
|1,5
|Marmara Denizi - [06.01 km] Armutlu (Yalova)
|23:42:56 22-07-2025
|40,60556
|28,81028
|14,39
|2,5
|ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
|23:42:56 22-07-2025
|40,5995
|28,778
|5,6
|2,9
|Marmara Denizi - [01.96 km] Şarköy (Tekirdağ)
|22:36:47 22-07-2025
|40,71972
|27,33444
|8,48
|1,2
|GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|22:36:46 22-07-2025
|40,7357
|27,3593
|11,8
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|22:34:28 22-07-2025
|38,00028
|36,14222
|10,17
|1,3
|NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:34:26 22-07-2025
|38,0582
|36,1012
|13
|1,4
|Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)
|21:54:17 22-07-2025
|39,65111
|20,66056
|6,26
|3,9
|MARMARA DENIZI
|21:52:35 22-07-2025
|40,81
|28,3013
|6,3
|2
|Marmara Denizi - [25.68 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|21:52:34 22-07-2025
|40,8275
|28,3075
|7
|1,7
|TURKSEVIN-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|21:20:48 22-07-2025
|38,2385
|36,7588
|11,3
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|21:07:48 22-07-2025
|38,27056
|38,79528
|9,8
|1,5
|UYANIK-KALE (MALATYA)
|21:07:48 22-07-2025
|38,3315
|38,8433
|5
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|20:58:41 22-07-2025
|38,4397
|37,5307
|3,7
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|20:14:52 22-07-2025
|38,53361
|38,03972
|7,18
|1,1
|OVAKISLA-AHLAT (BITLIS)
|19:47:14 22-07-2025
|38,8535
|42,3328
|6,1
|2
|Ahlat (Bitlis)
|19:47:13 22-07-2025
|38,81361
|42,42528
|6,24
|1,7
|CAMLIOVA-KAS (ANTALYA)
|19:26:39 22-07-2025
|36,3955
|29,528
|20,7
|1,5
|Kaş (Antalya)
|19:26:38 22-07-2025
|36,40778
|29,57167
|25,68
|1,4
|Buldan (Denizli)
|19:15:53 22-07-2025
|37,98361
|28,84889
|5,02
|1,2
|BUHARKENT (AYDIN)
|19:15:53 22-07-2025
|37,9532
|28,7227
|4,8
|1,1
|Erenler (Sakarya)
|19:05:36 22-07-2025
|40,67472
|30,44528
|6,99
|1
|Bala (Ankara)
|18:58:16 22-07-2025
|39,42667
|33,37472
|7
|0,8
|SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:52:58 22-07-2025
|38,0795
|36,4213
|5,2
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:52:54 22-07-2025
|38,01722
|36,40222
|6,38
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:20:15 22-07-2025
|38,23444
|38,10944
|7
|1,4
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:16:30 22-07-2025
|39,1123
|28,278
|11,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:16:29 22-07-2025
|39,14083
|28,23389
|7,02
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|17:16:22 22-07-2025
|36,55
|36,36472
|8,26
|2,3
|INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY)
|17:16:20 22-07-2025
|36,5585
|36,5508
|14,3
|2,1
|Ege Denizi
|17:03:35 22-07-2025
|36,55917
|25,58944
|9,7
|2,3
|AKDENIZ
|16:53:24 22-07-2025
|36,4997
|28,6288
|16,8
|1,7
|Akdeniz - [31.47 km] Seydikemer (Muğla)
|16:53:18 22-07-2025
|36,25083
|28,90806
|10,87
|1,5
|Ladik (Samsun)
|16:35:33 22-07-2025
|40,91194
|35,9
|9,6
|2,1
|LADIK (SAMSUN)
|16:35:33 22-07-2025
|40,9157
|35,8885
|8,4
|2,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|16:12:23 22-07-2025
|38,17583
|36,79361
|7,06
|1,7
|ALEMDAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|16:12:22 22-07-2025
|38,3897
|37,0562
|25,5
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:40:31 22-07-2025
|37,7452
|27,2063
|9,9
|1,8
|Kuşadası (Aydın)
|15:40:30 22-07-2025
|37,73556
|27,25056
|14,5
|1,7
|Akdeniz
|15:21:35 22-07-2025
|35,19083
|32,0225
|12,54
|2,4
|AKDENIZ
|15:21:33 22-07-2025
|35,1545
|31,9542
|7,4
|2,7
|Ege Denizi - [22.06 km] Karaburun (İzmir)
|14:53:43 22-07-2025
|38,85611
|26,49278
|7,05
|1,6
|Karatay (Konya)
|13:25:53 22-07-2025
|38,02944
|32,83722
|7
|1
|Merkez (Kırşehir)
|13:21:59 22-07-2025
|39,25556
|34,16
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:14 22-07-2025
|39,4525
|28,17333
|6,86
|1,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:13 22-07-2025
|39,4675
|28,1168
|21,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:21:11 22-07-2025
|39,23639
|28,95333
|10,38
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:21:10 22-07-2025
|39,2368
|28,991
|12,3
|1,4
|YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:16:29 22-07-2025
|39,118
|29,1875
|10
|0,8
|Simav (Kütahya)
|12:16:28 22-07-2025
|39,28194
|28,93694
|14,68
|1,2
|EGE DENIZI
|12:04:13 22-07-2025
|39,37
|25,6623
|9,9
|1,6
|Ege Denizi - [45.51 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:04:12 22-07-2025
|39,23833
|25,63889
|13,98
|1,5
|Kırkağaç (Manisa)
|11:58:26 22-07-2025
|39,10639
|27,72972
|12,2
|1,2
|CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA)
|11:58:26 22-07-2025
|39,0497
|27,6645
|16,6
|1,2
|DENIS-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2025.07.22 11:48:06)
|11:48:06 22-07-2025
|39,2468
|27,6947
|14,8
|1,3
|Soma (Manisa)
|11:48:05 22-07-2025
|39,18778
|27,72139
|7
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|11:30:41 22-07-2025
|39,2515
|25,857
|5,3
|2
|Ege Denizi - [46.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:30:40 22-07-2025
|39,13028
|25,77278
|10
|2
|Menteşe (Muğla)
|11:00:37 22-07-2025
|37,18222
|28,75528
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|11:00:37 22-07-2025
|37,1493
|28,8178
|14,7
|1,9
|Ege Denizi - [67.15 km] Datça (Muğla)
|10:41:35 22-07-2025
|36,09056
|27,49639
|20,39
|2,1
|EGE DENIZI
|10:41:35 22-07-2025
|36,095
|27,4013
|9
|2,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:25:42 22-07-2025
|39,95306
|28,80056
|7,25
|1,5
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|10:25:42 22-07-2025
|39,9023
|28,774
|0
|1,6
|Soma (Manisa)
|09:51:51 22-07-2025
|39,09167
|27,54278
|7,02
|2
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|09:51:51 22-07-2025
|39,0782
|27,5652
|0
|2,1
|EGE DENIZI
|08:58:48 22-07-2025
|36,6625
|25,6057
|9,7
|2,6
|Ege Denizi
|08:58:46 22-07-2025
|36,63306
|25,03444
|7,05
|2,4
|Ege Denizi - [14.04 km] Bodrum (Muğla)
|08:13:36 22-07-2025
|36,84472
|27,32611
|9,96
|2,7
|KOS ADASI (EGE DENIZI)
|08:13:34 22-07-2025
|36,834
|27,2892
|12,2
|2,9
|EGE DENIZI
|07:54:59 22-07-2025
|36,4375
|25,429
|4,4
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|07:53:29 22-07-2025
|38,25889
|37,83639
|6,41
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:46:20 22-07-2025
|38,27222
|38,14361
|6,99
|1
|Simav (Kütahya)
|07:25:33 22-07-2025
|39,25778
|29,00111
|9,71
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:25:32 22-07-2025
|39,2467
|28,9763
|7,2
|1,9
|Yedisu (Bingöl)
|07:01:25 22-07-2025
|39,43889
|40,38639
|15,85
|2,7
|GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)
|07:01:25 22-07-2025
|39,4212
|40,3777
|3
|2,8
|Yazıhan (Malatya)
|06:57:58 22-07-2025
|38,53806
|38,02028
|7
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|06:56:19 22-07-2025
|38,57167
|38,01083
|7
|1,8
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|06:56:18 22-07-2025
|38,5622
|37,993
|13,6
|1,5
|Akdeniz - [82.58 km] Alanya (Antalya)
|06:16:01 22-07-2025
|35,93806
|31,43583
|14,58
|3,3
|AKDENIZ
|06:15:59 22-07-2025
|35,856
|31,4352
|14,3
|3,5
|Gürün (Sivas)
|06:13:44 22-07-2025
|38,57889
|37,26861
|7
|1,3
|KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)
|06:13:43 22-07-2025
|38,605
|37,2542
|5,3
|1,4
|Ula (Muğla)
|06:12:06 22-07-2025
|37,17028
|28,64194
|7
|1,2
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|06:12:06 22-07-2025
|37,1443
|28,6543
|17,2
|1,4
|YUNANISTAN
|06:08:23 22-07-2025
|40,235
|24,0243
|5,3
|1,5
|Genç (Bingöl)
|05:43:23 22-07-2025
|38,51111
|40,285
|7,02
|2,1
|CAYBASI-GENC (BINGOL)
|05:43:23 22-07-2025
|38,5093
|40,2853
|10
|2
|Çeşme (İzmir)
|05:39:53 22-07-2025
|38,30083
|26,3375
|6,96
|1,3
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|05:33:04 22-07-2025
|38,39
|44,7253
|5
|3
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [45.71 km] Başkale (Van)
|05:33:02 22-07-2025
|38,37194
|44,95917
|7
|2,9
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:05:47 22-07-2025
|38,1305
|36,7448
|2
|1,3
|Van Gölü - [03.21 km] Muradiye (Van)
|04:39:21 22-07-2025
|38,95944
|43,58583
|10,9
|1,4
|UNSELI-MURADIYE (VAN)
|04:39:19 22-07-2025
|38,9517
|43,5902
|25,9
|1,8
|BOZARMUT-SOMA (MANISA)
|03:46:24 22-07-2025
|39,3073
|27,7592
|9
|1,1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:48:32 22-07-2025
|38,14
|36,76806
|7
|2,3
|DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:48:31 22-07-2025
|38,1532
|36,7807
|7,1
|2,2
|EGE DENIZI
|02:40:04 22-07-2025
|36,4087
|25,4847
|5
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kiğı (Bingöl)
|01:21:26 23-07-2025
|39,24611
|40,27083
|7
|1,6
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|01:21:25 23-07-2025
|39,2455
|40,3107
|7
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|01:17:51 23-07-2025
|37,98944
|37,62722
|7,01
|1,4
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:17:51 23-07-2025
|38,0527
|37,5328
|5,9
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:03:05 23-07-2025
|38,32639
|38,22917
|13,77
|2,2
|TOPSOGUT-(MALATYA)
|01:03:05 23-07-2025
|38,3467
|38,2233
|5,9
|2,1
|Gürün (Sivas)
|00:46:28 23-07-2025
|38,85972
|37,2275
|11,68
|1
|YILANHOYUK-GURUN (SIVAS)
|00:46:26 23-07-2025
|38,8365
|37,2287
|8
|1,1
|Kozan (Adana)
|00:44:56 23-07-2025
|37,60639
|35,88389
|12,12
|1,5
|KOSELI-KOZAN (ADANA)
|00:44:55 23-07-2025
|37,5287
|35,7457
|14,3
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|00:43:40 23-07-2025
|38,28333
|37,74917
|11,56
|1,3
|Ege Denizi - [24.04 km] Didim (Aydın)
|00:41:31 23-07-2025
|37,32361
|26,975
|7
|0,9
|YALIKOY-DIDIM (AYDIN)
|00:41:31 23-07-2025
|37,445
|27,2193
|5,1
|1,2
|Marmara Denizi - [06.33 km] Armutlu (Yalova)
|00:32:47 23-07-2025
|40,6025
|28,80306
|10,33
|2,3
|ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
|00:32:47 23-07-2025
|40,5978
|28,7863
|7,8
|2,5
|Meram (Konya)
|00:29:08 23-07-2025
|37,60972
|32,54583
|7,01
|1,3
|SECME-CUMRA (KONYA)
|00:29:08 23-07-2025
|37,5922
|32,5395
|7,7
|1,4
|EGE DENIZI
|00:26:16 23-07-2025
|36,7035
|25,6785
|7,7
|2
|Kiğı (Bingöl)
|00:23:19 23-07-2025
|39,25861
|40,30167
|13,45
|1
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|00:23:17 23-07-2025
|39,2022
|40,2882
|20,6
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:20:40 23-07-2025
|38,04222
|37,41806
|7,02
|1,5
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:20:40 23-07-2025
|38,0258
|37,4895
|8
|1,4
|Maden (Elazığ)
|23:54:27 22-07-2025
|38,435
|39,61167
|7,44
|1
|CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG)
|23:54:26 22-07-2025
|38,381
|39,5905
|12,4
|1,4
|HISARKALE-DARENDE (MALATYA)
|23:51:09 22-07-2025
|38,4772
|37,6997
|20,9
|1,2
|Marmara Denizi - [05.87 km] Bandırma (Balıkesir)
|23:45:12 22-07-2025
|40,43889
|28,13611
|8,91
|1,3
|BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|23:45:11 22-07-2025
|40,4158
|28,1613
|7,1
|1,5
|Marmara Denizi - [06.01 km] Armutlu (Yalova)
|23:42:56 22-07-2025
|40,60556
|28,81028
|14,39
|2,5
|ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
|23:42:56 22-07-2025
|40,5995
|28,778
|5,6
|2,9
|Marmara Denizi - [01.96 km] Şarköy (Tekirdağ)
|22:36:47 22-07-2025
|40,71972
|27,33444
|8,48
|1,2
|GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|22:36:46 22-07-2025
|40,7357
|27,3593
|11,8
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|22:34:28 22-07-2025
|38,00028
|36,14222
|10,17
|1,3
|NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:34:26 22-07-2025
|38,0582
|36,1012
|13
|1,4
|Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)
|21:54:17 22-07-2025
|39,65111
|20,66056
|6,26
|3,9
|MARMARA DENIZI
|21:52:35 22-07-2025
|40,81
|28,3013
|6,3
|2
|Marmara Denizi - [25.68 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|21:52:34 22-07-2025
|40,8275
|28,3075
|7
|1,7
|TURKSEVIN-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|21:20:48 22-07-2025
|38,2385
|36,7588
|11,3
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|21:07:48 22-07-2025
|38,27056
|38,79528
|9,8
|1,5
|UYANIK-KALE (MALATYA)
|21:07:48 22-07-2025
|38,3315
|38,8433
|5
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|20:58:41 22-07-2025
|38,4397
|37,5307
|3,7
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|20:14:52 22-07-2025
|38,53361
|38,03972
|7,18
|1,1
|OVAKISLA-AHLAT (BITLIS)
|19:47:14 22-07-2025
|38,8535
|42,3328
|6,1
|2
|Ahlat (Bitlis)
|19:47:13 22-07-2025
|38,81361
|42,42528
|6,24
|1,7
|CAMLIOVA-KAS (ANTALYA)
|19:26:39 22-07-2025
|36,3955
|29,528
|20,7
|1,5
|Kaş (Antalya)
|19:26:38 22-07-2025
|36,40778
|29,57167
|25,68
|1,4
|Buldan (Denizli)
|19:15:53 22-07-2025
|37,98361
|28,84889
|5,02
|1,2
|BUHARKENT (AYDIN)
|19:15:53 22-07-2025
|37,9532
|28,7227
|4,8
|1,1
|Erenler (Sakarya)
|19:05:36 22-07-2025
|40,67472
|30,44528
|6,99
|1
|Bala (Ankara)
|18:58:16 22-07-2025
|39,42667
|33,37472
|7
|0,8
|SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:52:58 22-07-2025
|38,0795
|36,4213
|5,2
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:52:54 22-07-2025
|38,01722
|36,40222
|6,38
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:20:15 22-07-2025
|38,23444
|38,10944
|7
|1,4
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:16:30 22-07-2025
|39,1123
|28,278
|11,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:16:29 22-07-2025
|39,14083
|28,23389
|7,02
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|17:16:22 22-07-2025
|36,55
|36,36472
|8,26
|2,3
|INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY)
|17:16:20 22-07-2025
|36,5585
|36,5508
|14,3
|2,1
|Ege Denizi
|17:03:35 22-07-2025
|36,55917
|25,58944
|9,7
|2,3
|AKDENIZ
|16:53:24 22-07-2025
|36,4997
|28,6288
|16,8
|1,7
|Akdeniz - [31.47 km] Seydikemer (Muğla)
|16:53:18 22-07-2025
|36,25083
|28,90806
|10,87
|1,5
|Ladik (Samsun)
|16:35:33 22-07-2025
|40,91194
|35,9
|9,6
|2,1
|LADIK (SAMSUN)
|16:35:33 22-07-2025
|40,9157
|35,8885
|8,4
|2,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|16:12:23 22-07-2025
|38,17583
|36,79361
|7,06
|1,7
|ALEMDAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|16:12:22 22-07-2025
|38,3897
|37,0562
|25,5
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:40:31 22-07-2025
|37,7452
|27,2063
|9,9
|1,8
|Kuşadası (Aydın)
|15:40:30 22-07-2025
|37,73556
|27,25056
|14,5
|1,7
|Akdeniz
|15:21:35 22-07-2025
|35,19083
|32,0225
|12,54
|2,4
|AKDENIZ
|15:21:33 22-07-2025
|35,1545
|31,9542
|7,4
|2,7
|Ege Denizi - [22.06 km] Karaburun (İzmir)
|14:53:43 22-07-2025
|38,85611
|26,49278
|7,05
|1,6
|Karatay (Konya)
|13:25:53 22-07-2025
|38,02944
|32,83722
|7
|1
|Merkez (Kırşehir)
|13:21:59 22-07-2025
|39,25556
|34,16
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:14 22-07-2025
|39,4525
|28,17333
|6,86
|1,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:13 22-07-2025
|39,4675
|28,1168
|21,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:21:11 22-07-2025
|39,23639
|28,95333
|10,38
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:21:10 22-07-2025
|39,2368
|28,991
|12,3
|1,4
|YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:16:29 22-07-2025
|39,118
|29,1875
|10
|0,8
|Simav (Kütahya)
|12:16:28 22-07-2025
|39,28194
|28,93694
|14,68
|1,2
|EGE DENIZI
|12:04:13 22-07-2025
|39,37
|25,6623
|9,9
|1,6
|Ege Denizi - [45.51 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:04:12 22-07-2025
|39,23833
|25,63889
|13,98
|1,5
|Kırkağaç (Manisa)
|11:58:26 22-07-2025
|39,10639
|27,72972
|12,2
|1,2
|CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA)
|11:58:26 22-07-2025
|39,0497
|27,6645
|16,6
|1,2
|DENIS-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2025.07.22 11:48:06)
|11:48:06 22-07-2025
|39,2468
|27,6947
|14,8
|1,3
|Soma (Manisa)
|11:48:05 22-07-2025
|39,18778
|27,72139
|7
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|11:30:41 22-07-2025
|39,2515
|25,857
|5,3
|2
|Ege Denizi - [46.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:30:40 22-07-2025
|39,13028
|25,77278
|10
|2
|Menteşe (Muğla)
|11:00:37 22-07-2025
|37,18222
|28,75528
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|11:00:37 22-07-2025
|37,1493
|28,8178
|14,7
|1,9
|Ege Denizi - [67.15 km] Datça (Muğla)
|10:41:35 22-07-2025
|36,09056
|27,49639
|20,39
|2,1
|EGE DENIZI
|10:41:35 22-07-2025
|36,095
|27,4013
|9
|2,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|10:25:42 22-07-2025
|39,95306
|28,80056
|7,25
|1,5
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|10:25:42 22-07-2025
|39,9023
|28,774
|0
|1,6
|Soma (Manisa)
|09:51:51 22-07-2025
|39,09167
|27,54278
|7,02
|2
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|09:51:51 22-07-2025
|39,0782
|27,5652
|0
|2,1
|EGE DENIZI
|08:58:48 22-07-2025
|36,6625
|25,6057
|9,7
|2,6
|Ege Denizi
|08:58:46 22-07-2025
|36,63306
|25,03444
|7,05
|2,4
|Ege Denizi - [14.04 km] Bodrum (Muğla)
|08:13:36 22-07-2025
|36,84472
|27,32611
|9,96
|2,7
|KOS ADASI (EGE DENIZI)
|08:13:34 22-07-2025
|36,834
|27,2892
|12,2
|2,9
|EGE DENIZI
|07:54:59 22-07-2025
|36,4375
|25,429
|4,4
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|07:53:29 22-07-2025
|38,25889
|37,83639
|6,41
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:46:20 22-07-2025
|38,27222
|38,14361
|6,99
|1
|Simav (Kütahya)
|07:25:33 22-07-2025
|39,25778
|29,00111
|9,71
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:25:32 22-07-2025
|39,2467
|28,9763
|7,2
|1,9
|Yedisu (Bingöl)
|07:01:25 22-07-2025
|39,43889
|40,38639
|15,85
|2,7
|GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)
|07:01:25 22-07-2025
|39,4212
|40,3777
|3
|2,8
|Yazıhan (Malatya)
|06:57:58 22-07-2025
|38,53806
|38,02028
|7
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|06:56:19 22-07-2025
|38,57167
|38,01083
|7
|1,8
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|06:56:18 22-07-2025
|38,5622
|37,993
|13,6
|1,5
|Akdeniz - [82.58 km] Alanya (Antalya)
|06:16:01 22-07-2025
|35,93806
|31,43583
|14,58
|3,3
|AKDENIZ
|06:15:59 22-07-2025
|35,856
|31,4352
|14,3
|3,5
|Gürün (Sivas)
|06:13:44 22-07-2025
|38,57889
|37,26861
|7
|1,3
|KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)
|06:13:43 22-07-2025
|38,605
|37,2542
|5,3
|1,4
|Ula (Muğla)
|06:12:06 22-07-2025
|37,17028
|28,64194
|7
|1,2
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|06:12:06 22-07-2025
|37,1443
|28,6543
|17,2
|1,4
|YUNANISTAN
|06:08:23 22-07-2025
|40,235
|24,0243
|5,3
|1,5
|Genç (Bingöl)
|05:43:23 22-07-2025
|38,51111
|40,285
|7,02
|2,1
|CAYBASI-GENC (BINGOL)
|05:43:23 22-07-2025
|38,5093
|40,2853
|10
|2
|Çeşme (İzmir)
|05:39:53 22-07-2025
|38,30083
|26,3375
|6,96
|1,3
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|05:33:04 22-07-2025
|38,39
|44,7253
|5
|3
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [45.71 km] Başkale (Van)
|05:33:02 22-07-2025
|38,37194
|44,95917
|7
|2,9
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:05:47 22-07-2025
|38,1305
|36,7448
|2
|1,3
|Van Gölü - [03.21 km] Muradiye (Van)
|04:39:21 22-07-2025
|38,95944
|43,58583
|10,9
|1,4
|UNSELI-MURADIYE (VAN)
|04:39:19 22-07-2025
|38,9517
|43,5902
|25,9
|1,8
|BOZARMUT-SOMA (MANISA)
|03:46:24 22-07-2025
|39,3073
|27,7592
|9
|1,1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:48:32 22-07-2025
|38,14
|36,76806
|7
|2,3
|DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:48:31 22-07-2025
|38,1532
|36,7807
|7,1
|2,2
|EGE DENIZI
|02:40:04 22-07-2025
|36,4087
|25,4847
|5
|1,6
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