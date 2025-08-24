Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

24 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:33 24-08-2025 39,1878 28,1305 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:48 24-08-2025 39,19139 28,19306 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:04 24-08-2025 39,20722 28,18 7,01 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:51 24-08-2025 39,18611 28,14917 6,97 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:55:50 24-08-2025 39,178 28,2168 23,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:15 24-08-2025 39,18833 28,19778 13,81 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:15 24-08-2025 39,1742 28,1898 8,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:19 24-08-2025 39,19694 28,18 9,29 1,7
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 22:51:52 24-08-2025 39,1452 28,0002 8,3 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:54 24-08-2025 39,1632 28,1463 14,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:53 24-08-2025 39,19028 28,17028 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:47:47 24-08-2025 39,22333 28,2075 6,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:43:48 24-08-2025 39,16944 28,11444 7,09 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:07 24-08-2025 39,19722 28,15833 7 1,9
CAYSIMAV-SIMAV (KUTAHYA) 22:38:00 24-08-2025 39,1327 28,901 27,3 1,9
Simav (Kütahya) 22:37:58 24-08-2025 39,24694 28,99556 14,45 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:36:55 24-08-2025 39,18917 28,16778 10,79 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:55 24-08-2025 39,1927 28,1448 15 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:35:57 24-08-2025 39,1825 28,17306 7,01 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:35:57 24-08-2025 39,1965 28,1603 8,1 2,5
KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:56 24-08-2025 39,2553 28,3512 12,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:00 24-08-2025 39,20028 28,15972 9,65 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:32:59 24-08-2025 39,1935 28,1178 7,9 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:31:27 24-08-2025 39,1842 28,138 18 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:30:26 24-08-2025 39,1572 28,1073 13,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:30:25 24-08-2025 39,18722 28,14194 6,98 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:56 24-08-2025 39,1798 28,1662 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:22 24-08-2025 39,19417 28,19306 7 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:22 24-08-2025 39,1817 28,1642 11,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:45 24-08-2025 39,17361 28,16806 7,02 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:45 24-08-2025 39,1733 28,0715 8,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:30 24-08-2025 39,21944 28,1875 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:30 24-08-2025 39,2093 28,154 10 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:24:45 24-08-2025 39,161 28,0987 13,2 1,7
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:24:14 24-08-2025 39,2745 28,2335 12 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:23:47 24-08-2025 39,22639 28,17417 6,99 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:47 24-08-2025 39,2068 28,1765 15,2 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:34 24-08-2025 39,1955 28,147 9,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:22:33 24-08-2025 39,20139 28,15389 7 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:03 24-08-2025 39,2112 28,1438 7,5 2,1
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 22:21:28 24-08-2025 39,102 28,1085 5,3 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:45 24-08-2025 39,1602 28,15 11,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:44 24-08-2025 39,19056 28,1925 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:13 24-08-2025 39,1547 28,1337 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:12 24-08-2025 39,19528 28,17333 7,04 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:19:00 24-08-2025 39,1862 28,0905 10,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:59 24-08-2025 39,20417 28,15472 7,03 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:35 24-08-2025 39,18583 28,18722 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:17:35 24-08-2025 39,1822 28,1642 5,2 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:16:44 24-08-2025 39,1733 28,1357 8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:16:43 24-08-2025 39,18667 28,15056 7,01 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:35 24-08-2025 39,0932 28,151 27,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:34 24-08-2025 39,17139 28,16639 7,04 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:11 24-08-2025 39,19667 28,15083 7,01 4,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:10 24-08-2025 39,1955 28,1288 9 4,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:23 24-08-2025 39,18917 28,17472 7 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:36 24-08-2025 39,122 28,1415 15,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:34 24-08-2025 39,21694 28,2275 6,96 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:17 24-08-2025 39,1437 28,1533 12,1 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:09 24-08-2025 39,1345 28,1915 8,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:08 24-08-2025 39,20056 28,18722 7,05 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:39 24-08-2025 39,18528 28,20139 7,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:05 24-08-2025 39,20028 28,2125 5,75 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:05 24-08-2025 39,1617 28,1428 2,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:32 24-08-2025 39,21917 28,15889 7 4,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:32 24-08-2025 39,2202 28,1452 5,4 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:59:31 24-08-2025 39,20278 28,15667 7,01 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:18 24-08-2025 39,20389 28,17222 7 4,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:17 24-08-2025 39,215 28,1677 12,6 5
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:31 24-08-2025 39,20528 28,17917 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:49 24-08-2025 39,20389 28,12167 7,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:36:08 24-08-2025 39,20028 28,10694 12,03 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:33:24 24-08-2025 39,18639 28,11083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:32:31 24-08-2025 39,215 28,12528 7,05 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:12 24-08-2025 39,22472 28,14194 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:42 24-08-2025 39,17722 28,10194 6,99 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:42 24-08-2025 39,17 28,0883 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:18 24-08-2025 39,19556 28,11556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:28 24-08-2025 39,19028 28,12028 7,02 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:28 24-08-2025 39,2063 28,1237 7,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:15 24-08-2025 39,18694 28,23833 4,95 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:15 24-08-2025 39,183 28,2355 9,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:40 24-08-2025 39,23667 28,05444 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:09:40 24-08-2025 39,2308 28,042 7,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:55:50 24-08-2025 39,22806 27,99778 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:55:01 24-08-2025 39,17694 28,16028 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:54:13 24-08-2025 39,19194 28,23528 6,99 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:54:13 24-08-2025 39,1702 28,246 9 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:56 24-08-2025 39,1632 28,0973 11,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:55 24-08-2025 39,17028 28,11278 6,69 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:36:13 24-08-2025 39,1907 28,1537 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:12 24-08-2025 39,19389 28,13472 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:51 24-08-2025 39,22417 28,10778 7 1,3
Gürün (Sivas) 20:33:43 24-08-2025 38,83972 37,24167 7 1
DUZCE-KANGAL (SIVAS) 20:33:33 24-08-2025 39,1507 37,6573 21,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:14 24-08-2025 39,22389 28,18056 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:29 24-08-2025 39,16806 28,1625 7,02 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:14:26 24-08-2025 39,1333 28,2112 29,7 1,3
Merkez (Afyonkarahisar) 20:12:15 24-08-2025 38,72194 30,64722 10,61 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:59:14 24-08-2025 39,18917 28,23472 5,36 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:14 24-08-2025 39,1548 28,2052 15,7 1,7
Kulu (Konya) 19:57:00 24-08-2025 39,09778 33,06083 7,36 1,3
KARACADAG-KULU (KONYA) 19:56:59 24-08-2025 39,0802 32,9693 15,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:55:54 24-08-2025 39,20472 28,14444 7,03 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:55:54 24-08-2025 39,1943 28,126 4,6 1,4
Yazıhan (Malatya) 19:54:27 24-08-2025 38,54194 38,05361 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:03 24-08-2025 39,20472 28,13472 6,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:50:43 24-08-2025 39,21694 28,17444 6,99 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:50:42 24-08-2025 39,194 28,152 12,3 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:48 24-08-2025 39,1895 28,1547 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:47 24-08-2025 39,21667 28,11833 7 1,5
Aladağ (Adana) 19:46:14 24-08-2025 37,65917 35,46083 7 1,7
DARILIK-ALADAG (ADANA) 19:46:14 24-08-2025 37,6132 35,4553 1,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:33:37 24-08-2025 39,1925 28,23556 5,75 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:32:41 24-08-2025 39,18194 28,095 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:08 24-08-2025 39,14472 28,16278 7 1,2
Çameli (Denizli) 19:27:39 24-08-2025 36,90583 29,32917 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:58 24-08-2025 39,21444 28,1575 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:37 24-08-2025 39,1625 28,22917 7,01 1,1
Merkez (Afyonkarahisar) 19:20:56 24-08-2025 38,71806 30,63306 7 2,1
Merkez (Afyonkarahisar) 19:20:06 24-08-2025 38,71111 30,64083 6,98 2,6
NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) 19:20:06 24-08-2025 38,7043 30,619 3,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:45 24-08-2025 39,2325 28,1175 6,99 1,3
DEGIRMENAYVALI-(AFYONKARAHISAR) 19:08:54 24-08-2025 38,6707 30,5408 5,4 2,5
Merkez (Afyonkarahisar) 19:08:52 24-08-2025 38,74194 30,60111 7,01 2,8
Merkez (Afyonkarahisar) 19:08:29 24-08-2025 38,72028 30,64222 7,03 2,9
NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) 19:08:29 24-08-2025 38,6977 30,6173 3,4 2,8
Merkez (Afyonkarahisar) 19:07:06 24-08-2025 38,72972 30,62083 7 2,3
KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) 19:07:06 24-08-2025 38,6915 30,6363 5,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:29 24-08-2025 39,19389 28,26889 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:03:29 24-08-2025 39,1762 28,258 9,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:49:22 24-08-2025 39,22611 28,12722 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 18:41:07 24-08-2025 38,13944 38,54056 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:56 24-08-2025 39,23861 28,19389 7,07 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:55 24-08-2025 39,2227 28,1573 8,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:39:51 24-08-2025 39,18667 28,24111 7 0,9
Yazıhan (Malatya) 18:37:09 24-08-2025 38,57667 38,03528 7 2,5
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 18:37:08 24-08-2025 38,5578 37,9867 2,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:35:59 24-08-2025 39,18556 28,17333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:34:05 24-08-2025 39,19389 28,27833 9,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:33:22 24-08-2025 39,17028 28,17139 6,47 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:27:00 24-08-2025 39,17833 28,20611 7,01 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:27:00 24-08-2025 39,1823 28,2147 14 2,6
Yazıhan (Malatya) 18:26:55 24-08-2025 38,53667 38,04083 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:51 24-08-2025 39,23583 28,00806 6,98 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 18:25:51 24-08-2025 39,2177 27,9843 9,9 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:25:06 24-08-2025 39,53306 28,18889 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:22:12 24-08-2025 39,22917 28,10139 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:37 24-08-2025 39,23611 28,08 6,97 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:37 24-08-2025 39,243 28,0972 11,3 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:15:40 24-08-2025 39,1627 28,1637 13 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:00 24-08-2025 39,17778 28,14 7,02 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:00 24-08-2025 39,1605 28,103 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:56:04 24-08-2025 39,21778 28,14556 7,02 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:25 24-08-2025 39,23611 28,20528 7 1
Beypazarı (Ankara) 17:48:11 24-08-2025 40,18556 31,73778 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:42:57 24-08-2025 39,19722 28,18083 9,88 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:56 24-08-2025 39,1982 28,1652 14,9 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:37:16 24-08-2025 39,18333 28,18111 7,31 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:37:16 24-08-2025 39,1812 28,1688 14,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:35:55 24-08-2025 39,17306 28,17472 6,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:35:14 24-08-2025 39,17306 28,19333 6,99 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:35:14 24-08-2025 39,1762 28,1888 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:24:29 24-08-2025 39,23972 28,07611 7,01 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.24 17:24:29) 17:24:29 24-08-2025 39,2398 28,0563 12,6 2,2
Ege Denizi - [15.39 km] Foça (İzmir) 17:22:36 24-08-2025 38,7925 26,63611 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:14 24-08-2025 39,14361 28,20111 6,94 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:15:11 24-08-2025 39,206 28,1698 11,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:13 24-08-2025 39,19778 28,22472 6,54 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:13 24-08-2025 39,1823 28,2508 14,8 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:44:27 24-08-2025 39,2283 28,031 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:24 24-08-2025 39,20806 28,05833 6,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:36:18 24-08-2025 39,21694 28,10528 6,93 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:36:18 24-08-2025 39,2205 28,1177 12,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:56 24-08-2025 39,23639 28,05167 11,93 1,5
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 16:04:30 24-08-2025 39,083 28,3488 11,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:49:37 24-08-2025 39,26972 28,1375 6,55 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:46:33 24-08-2025 39,15417 28,13917 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:46:32 24-08-2025 39,1732 28,1478 10,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:59 24-08-2025 39,19861 28,10333 8,97 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:41:59 24-08-2025 39,2017 28,0895 13,8 2,4
Sivrice (Elazığ) 15:38:44 24-08-2025 38,37667 38,94194 7,05 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:29:55 24-08-2025 39,16861 28,17056 6,94 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 15:29:54 24-08-2025 39,1553 28,0832 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:31 24-08-2025 39,28722 28,02389 5,55 1,6
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:28:30 24-08-2025 39,268 27,9822 5,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:37 24-08-2025 39,19 28,19222 7 1,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:35 24-08-2025 39,2662 28,1485 7,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:49 24-08-2025 39,13944 28,11083 7,05 1,3
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 15:15:49 24-08-2025 39,1365 28,0103 11,2 1,5
SURIYE 15:11:27 24-08-2025 36,7037 42,2383 5,1 2
Talafar, Ninova (Irak) - [60.48 km] Silopi (Şırnak) 15:11:26 24-08-2025 36,60194 42,24333 16,39 2,2
Menteşe (Muğla) 15:05:39 24-08-2025 37,23694 28,38444 6,34 1,5
MUGLA (MUGLA) 15:05:38 24-08-2025 37,2453 28,4097 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:19 24-08-2025 39,17944 28,15139 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:18 24-08-2025 39,2185 28,072 7,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:57:53 24-08-2025 39,18444 28,13889 6,99 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:57:52 24-08-2025 39,1875 28,1178 8,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:31 24-08-2025 39,19167 28,22222 7,02 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:55:31 24-08-2025 39,176 28,2203 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:12 24-08-2025 39,24361 28,0575 7,03 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:32:12 24-08-2025 39,2345 28,088 15 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:17 24-08-2025 39,19139 28,235 6,99 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:31:17 24-08-2025 39,1745 28,2337 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:10 24-08-2025 39,21639 28,22694 7,03 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:09 24-08-2025 39,2145 28,2163 15,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:16:17 24-08-2025 39,1925 28,135 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:16:17 24-08-2025 39,1567 28,0912 13,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:41 24-08-2025 39,18889 28,20667 7,05 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:08:40 24-08-2025 39,1818 28,2097 8,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:54 24-08-2025 39,18611 28,21667 6,99 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:55:54 24-08-2025 39,1678 28,2163 10,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:34 24-08-2025 39,20917 28,19611 6,99 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:34 24-08-2025 39,1997 28,2088 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:45:42 24-08-2025 39,23306 27,99056 6,67 0,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 13:43:31 24-08-2025 37,45833 36,88222 7,43 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:50 24-08-2025 39,23056 28,07 6,97 1,1
Akhisar (Manisa) 13:35:24 24-08-2025 39,22583 27,98722 6,78 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:14 24-08-2025 39,24944 28,0425 6,95 1,4
Bala (Ankara) 13:26:00 24-08-2025 39,3525 33,42556 7,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:22:57 24-08-2025 39,20222 28,10611 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:28 24-08-2025 39,15194 28,26972 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:26 24-08-2025 39,18472 28,12306 7,05 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:38 24-08-2025 39,13889 28,17222 15,43 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:38 24-08-2025 39,1173 28,1488 14,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:53 24-08-2025 39,23722 28,03722 14,57 3,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:46:53 24-08-2025 39,2402 28,0262 8,9 3,7
Gördes (Manisa) 12:39:48 24-08-2025 39,08611 28,20778 8,04 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:37:42 24-08-2025 39,15778 28,125 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:21 24-08-2025 39,16222 28,13722 9,63 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:21:00 24-08-2025 39,1717 28,2143 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:59 24-08-2025 39,19389 28,23583 7,12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:56 24-08-2025 39,23861 28,09889 7 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:56 24-08-2025 39,2313 28,0862 8,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:08 24-08-2025 39,15139 28,20528 7,02 1,2
Yatağan (Muğla) 12:15:49 24-08-2025 37,39861 28,17028 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:59 24-08-2025 39,1825 28,2275 10,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:58 24-08-2025 39,18667 28,225 7,03 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:55 24-08-2025 39,1767 28,2028 16,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:25 24-08-2025 39,16361 28,22194 7,02 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:25 24-08-2025 39,1922 28,2087 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:28 24-08-2025 39,21944 28,20694 6,21 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:04:28 24-08-2025 39,2092 28,1525 7,8 1,8
CICEKLI-GORDES (MANISA) 11:57:10 24-08-2025 39,051 28,2223 29,7 0,8
Ege Denizi - [137.54 km] Datça (Muğla) 11:57:06 24-08-2025 35,47833 27,15139 14,2 2,8
Simav (Kütahya) 11:44:51 24-08-2025 39,23333 29,00306 8,36 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:44:51 24-08-2025 39,2308 29,0212 10,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:34:51 24-08-2025 39,19083 28,23833 6,36 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:34:50 24-08-2025 39,1763 28,18 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:31:18 24-08-2025 39,18889 28,22639 5,62 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:17 24-08-2025 39,1732 28,2483 8 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:48 24-08-2025 39,2142 28,0833 9,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:47 24-08-2025 39,2175 28,09083 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:08 24-08-2025 39,17861 28,27472 6,03 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:08 24-08-2025 39,171 28,2542 8,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:27:34 24-08-2025 39,23222 28,19306 7 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:27:34 24-08-2025 39,2433 28,2028 11,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:41 24-08-2025 39,17667 28,23056 6,16 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:40 24-08-2025 39,1713 28,2203 11,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:44 24-08-2025 39,12889 28,14111 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:19 24-08-2025 39,24306 28,18778 12,74 2,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:03:19 24-08-2025 39,2428 28,1582 11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:58:26 24-08-2025 39,20417 28,23417 6,98 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:10 24-08-2025 39,22444 28,10889 6,96 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:52:10 24-08-2025 39,2283 28,093 10,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:59 24-08-2025 39,14222 28,16833 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:13 24-08-2025 39,18722 28,24417 6,99 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:39:13 24-08-2025 39,1608 28,2392 12,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:13 24-08-2025 39,15444 28,18722 7,02 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:38:12 24-08-2025 39,14 28,1577 11,7 1,5
Akdeniz - [169.97 km] Datça (Muğla) 10:34:19 24-08-2025 35,30944 26,64167 6,32 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:41 24-08-2025 39,205 28,23028 7,01 3,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:14:41 24-08-2025 39,1898 28,2193 11,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:44 24-08-2025 39,24278 28,15444 8,02 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:43 24-08-2025 39,2088 28,112 12,2 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:50 24-08-2025 39,1867 28,1942 13,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:32 24-08-2025 39,21889 28,16917 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:49:32 24-08-2025 39,1537 28,1185 18,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:05 24-08-2025 39,2 28,12222 7 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:04 24-08-2025 39,2288 28,0745 8,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:09 24-08-2025 39,24472 28,11944 6,98 1,6
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:07 24-08-2025 39,2275 28,256 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:40:07 24-08-2025 39,22306 28,19778 6,98 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:40:07 24-08-2025 39,2135 28,185 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:33 24-08-2025 39,20389 28,17722 7 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:32 24-08-2025 39,2277 28,1388 13,3 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:30:45 24-08-2025 39,165 28,1668 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:44 24-08-2025 39,22861 28,15444 7,04 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:05 24-08-2025 39,17 28,17722 7,12 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 09:24:05 24-08-2025 39,1325 28,0905 13,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:56 24-08-2025 39,21278 28,22028 6,22 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:56 24-08-2025 39,198 28,3173 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:33 24-08-2025 39,22139 28,20444 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:33 24-08-2025 39,201 28,1968 11 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:03 24-08-2025 39,16667 28,15556 7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:02 24-08-2025 39,1963 28,1258 13,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:17:18 24-08-2025 39,17167 28,15389 7,01 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:17:17 24-08-2025 39,1967 28,1203 12,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:52 24-08-2025 39,24028 28,15111 6,97 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:52 24-08-2025 39,1927 28,138 10,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:39 24-08-2025 39,22472 28,03472 7,02 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:38 24-08-2025 39,2202 28,035 8,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:40 24-08-2025 39,18361 28,23333 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:39 24-08-2025 39,1742 28,2293 13,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:09 24-08-2025 39,23417 28,155 7,97 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:09 24-08-2025 39,1845 28,0648 22,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:06:10 24-08-2025 39,23028 28,1675 7,23 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:08 24-08-2025 39,272 28,1365 15,8 1,7
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:04:08 24-08-2025 39,2232 28,2235 12,7 1,5
MALAZ-GORDES (MANISA) 09:02:57 24-08-2025 39,022 28,2798 10,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:57:50 24-08-2025 39,19278 28,22528 7 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:49 24-08-2025 39,1903 28,2197 11,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:58 24-08-2025 39,21861 28,23611 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:54:58 24-08-2025 39,1528 28,2212 10 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:01 24-08-2025 39,22778 28,20194 6,53 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:01 24-08-2025 39,2125 28,1712 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:22 24-08-2025 39,16722 28,18722 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:22 24-08-2025 39,1363 28,173 15,3 1,5
Gördes (Manisa) 08:38:43 24-08-2025 39,04417 28,26722 7 1,2
Gördes (Manisa) 08:34:04 24-08-2025 39,07528 28,26806 7 1,4
BEGEL-GORDES (MANISA) 08:34:04 24-08-2025 39,0353 28,2385 15,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:33 24-08-2025 39,20667 28,15028 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:33 24-08-2025 39,156 28,1622 12,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:45 24-08-2025 39,22667 28,165 8,93 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:44 24-08-2025 39,1945 28,1 13,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:22:31 24-08-2025 39,20222 28,22861 5,83 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:22:31 24-08-2025 39,1737 28,2357 12 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:19:43 24-08-2025 39,2402 28,9968 5,3 2,4
Simav (Kütahya) 08:19:42 24-08-2025 39,2375 28,99306 12,35 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:54 24-08-2025 39,20167 28,18611 8,33 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:10:54 24-08-2025 39,1908 28,1882 15,8 3,2
Simav (Kütahya) 07:58:17 24-08-2025 39,23361 29,00833 14,92 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:58:17 24-08-2025 39,245 28,9932 6,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:39 24-08-2025 39,24194 28,26722 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:37:33 24-08-2025 39,24167 28,2 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:03 24-08-2025 39,20944 28,20917 9,58 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:40 24-08-2025 39,15083 28,20111 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:35 24-08-2025 39,20361 28,22111 5,5 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:28:35 24-08-2025 39,1768 28,2322 13 2,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:27:02 24-08-2025 39,2235 28,2055 11,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:27:01 24-08-2025 39,24028 28,19889 5,06 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:19:32 24-08-2025 39,20722 28,22444 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:49 24-08-2025 39,1353 28,1975 13,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:48 24-08-2025 39,15028 28,24056 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:14:05 24-08-2025 39,14611 28,21194 7,99 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:14:05 24-08-2025 39,1273 28,2027 8,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:28 24-08-2025 39,185 28,22028 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:51 24-08-2025 39,19861 28,23556 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:50 24-08-2025 39,19333 28,23861 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:10:50 24-08-2025 39,1755 28,2093 9,6 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:57 24-08-2025 39,1837 28,2073 9,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:56 24-08-2025 39,17556 28,21639 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:22 24-08-2025 39,149 28,1455 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:56:23 24-08-2025 39,20222 28,22639 7 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:56:23 24-08-2025 39,1715 28,1805 16,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:57 24-08-2025 39,25778 28,05889 9,05 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:57 24-08-2025 39,2313 28,0077 7,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:17 24-08-2025 39,20722 28,22389 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:46:17 24-08-2025 39,19 28,198 10,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:39:47 24-08-2025 39,22194 28,10139 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:37:49 24-08-2025 39,22222 28,20806 6,16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:26 24-08-2025 39,25917 28,14194 9,83 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:39 24-08-2025 39,28694 28,16889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:01 24-08-2025 39,15889 28,17139 6,26 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:59 24-08-2025 39,20139 28,1275 6,99 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:37 24-08-2025 39,2087 28,047 7,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:15 24-08-2025 39,21694 28,23056 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:05 24-08-2025 39,18917 28,12417 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:50 24-08-2025 39,22028 28,16361 4,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:06 24-08-2025 39,18944 28,1075 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:06 24-08-2025 39,187 28,0982 8,2 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:59:57 24-08-2025 38,1075 37,26694 19,74 4
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:59:56 24-08-2025 38,092 37,2475 5 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:17 24-08-2025 39,18472 28,22722 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:57:42 24-08-2025 39,22167 28,12556 6,17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:12 24-08-2025 39,17611 28,15889 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 05:53:15 24-08-2025 38,47083 39,17861 10,55 1,6
DEDEPINARI-(ELAZIG) 05:53:14 24-08-2025 38,4898 39,1615 10 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:10 24-08-2025 39,21639 28,08694 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:10 24-08-2025 39,1897 28,0748 10,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:09 24-08-2025 39,21 28,10611 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:09 24-08-2025 39,191 28,092 8,4 1,8
Hizan (Bitlis) 05:38:37 24-08-2025 38,24306 42,64389 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:36:29 24-08-2025 39,19 28,21972 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:36 24-08-2025 39,24611 28,22444 5,82 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:07 24-08-2025 39,21917 28,10917 7 2,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:07 24-08-2025 39,208 28,1015 13,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:11 24-08-2025 39,24167 28,20111 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:11 24-08-2025 39,2087 28,1823 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:57 24-08-2025 39,3075 28,1125 6,98 2,6
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:57 24-08-2025 39,2935 28,0975 11,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:51 24-08-2025 39,22139 28,21972 7 1,1
Pütürge (Malatya) 05:02:19 24-08-2025 38,23667 38,81333 7,69 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:59:03 24-08-2025 39,20722 28,17222 6,19 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:02 24-08-2025 39,2122 28,1463 7,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:54 24-08-2025 39,21833 28,19417 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:50 24-08-2025 39,20667 28,21111 5,74 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:45:50 24-08-2025 39,1645 28,22 10,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:44 24-08-2025 39,22333 28,19194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:38 24-08-2025 39,22972 28,21306 4,9 1,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:38 24-08-2025 39,2223 28,2057 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:43 24-08-2025 39,19194 28,23361 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:38:43 24-08-2025 39,1722 28,241 12 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:38:38 24-08-2025 37,45639 36,955 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:35 24-08-2025 39,18167 28,22056 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:21:06 24-08-2025 39,23556 28,18333 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:16 24-08-2025 39,23861 28,11028 6,86 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:13 24-08-2025 39,15722 28,13722 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:49 24-08-2025 39,1927 28,0682 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:10 24-08-2025 39,23333 28,09694 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:11 24-08-2025 39,23139 28,185 5,24 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:54 24-08-2025 39,25194 28,19611 7 2,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:54 24-08-2025 39,225 28,1737 7,7 2,7
Sur (Diyarbakır) 04:07:43 24-08-2025 38,20528 40,45778 11,77 1,1
Meram (Konya) 04:06:46 24-08-2025 37,90944 32,13417 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:32 24-08-2025 39,16667 28,21306 6,98 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:46 24-08-2025 39,19472 28,22611 7 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:46 24-08-2025 39,1805 28,2248 11,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:18 24-08-2025 39,20694 28,14056 6,86 1,1
Lori (Ermenistan) - [39.35 km] Akyaka (Kars) 03:54:21 24-08-2025 40,89389 44,12528 9,91 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:51:49 24-08-2025 39,13417 28,18583 7,01 0,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:50:51 24-08-2025 37,33583 36,78861 6,93 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:09 24-08-2025 39,18694 28,20056 6,05 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:25 24-08-2025 39,18917 28,17417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:17 24-08-2025 39,19417 28,16806 7 0,9
Karaisalı (Adana) 03:38:04 24-08-2025 37,34028 35,20778 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:35 24-08-2025 39,25778 28,19056 7 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 03:35:33 24-08-2025 37,80583 36,25833 6,98 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:54 24-08-2025 39,21 28,22722 5,84 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:28:53 24-08-2025 39,1657 28,2343 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:28:52 24-08-2025 39,21861 28,23889 7,06 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:25 24-08-2025 39,22917 28,13556 7,42 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:23:24 24-08-2025 39,235 28,1628 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:22 24-08-2025 39,19 28,13944 5,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:20:45 24-08-2025 39,20917 28,21583 6,61 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:45 24-08-2025 39,1683 28,2217 12,6 2,1
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [25.57 km] Bodrum (Muğla) 03:16:13 24-08-2025 36,99222 26,97167 7,12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:33 24-08-2025 39,21889 28,11806 6,99 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:33 24-08-2025 39,2157 28,1048 8,3 2,9
Çaygören Barajı - [01.60 km] Sındırgı (Balıkesir) 03:13:32 24-08-2025 39,24222 28,22028 4,91 0,9
Van Gölü - [07.67 km] Tuşba (Van) 03:12:49 24-08-2025 38,91056 43,445 11,53 1,7
Haseke (Suriye) - [86.05 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 03:10:56 24-08-2025 36,11389 40,37278 23,92 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:07:17 24-08-2025 38,10417 37,00806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:35 24-08-2025 39,22889 28,10861 7,79 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:58:02 24-08-2025 39,2175 28,22667 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:56:32 24-08-2025 39,19944 28,20083 9,1 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:18 24-08-2025 39,1873 28,2095 9,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:54:17 24-08-2025 39,21583 28,22667 5,8 1,8
Battalgazi (Malatya) 02:53:21 24-08-2025 38,16194 38,45194 7 1
Marmaris (Muğla) 02:52:02 24-08-2025 36,77778 28,20472 55,07 2,5
TURUNC-MARMARIS (MUGLA) 02:52:02 24-08-2025 36,7592 28,2343 64,2 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 02:49:43 24-08-2025 38,20528 38,05528 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:41 24-08-2025 39,1698 28,2382 11,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:40 24-08-2025 39,20194 28,23 6,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:45:26 24-08-2025 39,24222 28,40556 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:46 24-08-2025 39,18417 28,22778 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:33 24-08-2025 39,20667 28,23556 7,37 1,8
Doğubayazıt (Ağrı) 02:36:56 24-08-2025 39,77361 43,66111 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:33:10 24-08-2025 39,23611 28,20889 6,96 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:33:09 24-08-2025 39,1835 28,171 11,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:36 24-08-2025 39,21083 28,23528 6,18 3,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:36 24-08-2025 39,1847 28,2235 12,5 4
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:07 24-08-2025 39,2 28,16083 6,71 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:18 24-08-2025 39,23028 28,13583 7,07 0,8
Olur (Erzurum) 02:18:44 24-08-2025 40,80389 41,93917 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:39 24-08-2025 39,24028 28,13667 6,46 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:48 24-08-2025 39,23417 28,055 7 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:48 24-08-2025 39,2292 28,0367 12 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:43 24-08-2025 39,2075 28,22389 5,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:00 24-08-2025 39,26583 28,08806 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:11 24-08-2025 39,21528 28,22667 4,29 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:11 24-08-2025 39,197 28,2035 11,8 1,8
Battalgazi (Malatya) 02:02:02 24-08-2025 38,14278 38,57444 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:00 24-08-2025 39,18444 28,22167 7,74 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:00 24-08-2025 39,1678 28,2067 8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:59:06 24-08-2025 39,16083 28,22722 5,14 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:06 24-08-2025 39,1708 28,191 9,7 1,9
Ceyhan (Adana) 01:58:17 24-08-2025 36,96556 35,67611 7 0,9
Ege Denizi - [17.49 km] Foça (İzmir) 01:58:02 24-08-2025 38,8075 26,62139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:52:30 24-08-2025 39,19194 28,18472 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:52:30 24-08-2025 39,1828 28,1683 11,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:25 24-08-2025 39,1875 28,18722 5,93 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:25 24-08-2025 39,1417 28,192 20,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:05 24-08-2025 39,19278 28,18139 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:04 24-08-2025 39,1758 28,181 9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:48:52 24-08-2025 39,21611 28,21833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:41 24-08-2025 39,155 28,23944 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:40 24-08-2025 39,1813 28,2013 14,1 1,8
Talafar, Ninova (Irak) - [55.60 km] Silopi (Şırnak) 01:45:50 24-08-2025 36,64028 42,27722 11,17 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:07 24-08-2025 39,17361 28,15722 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:57 24-08-2025 39,17139 28,20083 5,79 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:06 24-08-2025 39,17556 28,20139 7,45 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:41:06 24-08-2025 39,174 28,2135 15,7 2,2
Ege Denizi - [18.22 km] Foça (İzmir) 01:38:59 24-08-2025 38,81028 26,6125 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:23 24-08-2025 39,19028 28,21778 6,68 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:21 24-08-2025 39,18611 28,225 4,01 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:21 24-08-2025 39,1615 28,1915 9 1,5
Karaisalı (Adana) 01:25:51 24-08-2025 37,30806 35,18778 0,02 2,2
GOKHASANLI-KARAISALI (ADANA) 01:25:51 24-08-2025 37,273 35,1738 8,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:57 24-08-2025 39,23639 28,22194 5,05 1
Ceyhan (Adana) 01:19:58 24-08-2025 36,96722 35,69278 7 1,1
CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) 01:19:58 24-08-2025 36,9878 35,6217 8,2 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:19:23 24-08-2025 37,41917 36,77056 8,06 0,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:21 24-08-2025 39,2252 28,0605 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:20 24-08-2025 39,25611 28,07611 7,83 1,7
Doğanşehir (Malatya) 01:11:14 24-08-2025 38,10444 37,84917 6,78 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 01:05:52 24-08-2025 38,24528 38,19194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:51 24-08-2025 39,22389 28,18694 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:34 24-08-2025 39,17389 28,16056 4,63 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:33 24-08-2025 39,1732 28,0908 7,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:34 24-08-2025 39,18472 28,22694 4,74 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:01:22 24-08-2025 39,24389 28,16722 4,84 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:25 24-08-2025 39,19528 28,25722 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:25 24-08-2025 39,25 28,27139 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:24 24-08-2025 39,169 28,2085 11,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:17 24-08-2025 39,21194 28,22778 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:15 24-08-2025 39,20028 28,26139 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:44:06 24-08-2025 39,23056 28,26111 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:44:05 24-08-2025 39,1863 28,2075 9,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:41:42 24-08-2025 39,23083 28,17 7 1,3
Akçadağ (Malatya) 00:40:57 24-08-2025 38,25917 37,82833 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:36:54 24-08-2025 39,24472 28,23194 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:53 24-08-2025 39,191 28,1825 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:11 24-08-2025 39,22722 28,14417 5,9 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:11 24-08-2025 39,2085 28,0927 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:28 24-08-2025 39,22167 28,01389 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:11 24-08-2025 39,24833 28,02306 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:23:58 24-08-2025 39,19417 28,18694 7 1,4
Ceyhan (Adana) 00:19:47 24-08-2025 36,98944 35,6675 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:16:41 24-08-2025 39,21333 28,20306 7 1,3
Tortum (Erzurum) 00:16:06 24-08-2025 40,41778 41,56944 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:45 24-08-2025 39,17167 28,20944 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:04 24-08-2025 39,25639 28,08722 8,95 0,8
Antakya (Hatay) 00:09:39 24-08-2025 36,29722 36,07417 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:23 24-08-2025 39,20111 28,21083 11,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:52 24-08-2025 39,14861 28,21222 4,12 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:35 24-08-2025 39,20611 28,21778 6,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:48:45 23-08-2025 39,22472 28,07056 7,11 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:37 23-08-2025 39,19417 28,20167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:45:52 23-08-2025 39,22583 28,21833 5,68 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:26 23-08-2025 39,19417 28,2325 7 1,6
Ege Denizi - [17.94 km] Foça (İzmir) 23:40:20 23-08-2025 38,80444 26,60861 12,4 3,1
EGE DENIZI 23:40:20 23-08-2025 38,8027 26,615 10,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:38:37 23-08-2025 39,2175 28,10806 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:10 23-08-2025 39,19194 28,26083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:50 23-08-2025 39,21806 28,22361 6,69 1,2
