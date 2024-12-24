Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
24 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|TOPALLI-ALADAG (ADANA)
|04:01:01 24-12-2024
|37,3378
|35,4928
|6,7
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:55:37 24-12-2024
|37,5075
|37,22
|6,83
|2,4
|SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:55:36 24-12-2024
|37,4978
|37,2208
|5,3
|2,2
|GONDERME-MURADIYE (VAN)
|03:53:30 24-12-2024
|39,0965
|43,8135
|5
|1,7
|BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
|03:51:51 24-12-2024
|37,619
|36,0257
|12,5
|2,1
|Kozan (Adana)
|03:51:51 24-12-2024
|37,67722
|35,82917
|9,73
|2,1
|İskenderun (Hatay)
|03:20:02 24-12-2024
|36,555
|36,15222
|6,89
|1,5
|MUFTULER-BELEN (HATAY)
|03:20:01 24-12-2024
|36,5093
|36,1693
|5
|1,3
|Gölbaşı (Ankara)
|02:46:32 24-12-2024
|39,49028
|32,725
|7,15
|1,5
|CULUK-HAYMANA (ANKARA)
|02:46:31 24-12-2024
|39,5047
|32,7458
|5
|1,8
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:39:35 24-12-2024
|38,0675
|36,718
|5,1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:39:34 24-12-2024
|38,07417
|36,66861
|6,99
|1,5
|BULGARISTAN
|02:33:29 24-12-2024
|42,2755
|24,0195
|5
|2,8
|DAGLICA-KOZAN (ADANA)
|02:29:16 24-12-2024
|37,5588
|35,8547
|6,3
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|01:34:55 24-12-2024
|39,39528
|28,19111
|6,75
|1,6
|ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|01:34:55 24-12-2024
|39,4167
|28,1337
|7,5
|1,7
|Refahiye (Erzincan)
|01:11:48 24-12-2024
|40,01528
|39,01139
|7
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|01:07:18 24-12-2024
|37,1375
|36,68444
|6,99
|1,4
|AKDENIZ
|00:59:00 24-12-2024
|35,6983
|25,805
|5,5
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|00:49:32 24-12-2024
|37,13444
|28,78667
|7,01
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:49:32 24-12-2024
|37,1833
|28,8015
|3,8
|1,7
|Kozan (Adana)
|00:01:27 24-12-2024
|37,63361
|35,85083
|6,97
|1,8
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|00:01:26 24-12-2024
|37,6493
|35,829
|6,4
|1,7
|Güney (Denizli)
|23:50:53 23-12-2024
|38,07111
|29,05694
|7,47
|1,1
|Sarıkaya (Yozgat)
|23:47:20 23-12-2024
|39,61806
|35,40611
|6,99
|1,2
|BEBEKKOY-SARIKAYA (YOZGAT)
|23:47:20 23-12-2024
|39,6232
|35,3965
|3,9
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|23:39:41 23-12-2024
|37,14111
|28,8175
|6,97
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:39:41 23-12-2024
|37,1395
|28,8403
|9,8
|2,3
|Ege Denizi - [10.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:18:47 23-12-2024
|39,40306
|26,16667
|12,62
|1,8
|Urla (İzmir)
|23:03:42 23-12-2024
|38,28417
|26,75556
|7,03
|1,1
|Salihli (Manisa)
|23:02:57 23-12-2024
|38,53361
|28,23667
|7,02
|1,1
|Çameli (Denizli)
|22:58:54 23-12-2024
|36,935
|29,32306
|7
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|22:43:09 23-12-2024
|38,41444
|39,28861
|7
|1,8
|SIVRICE (ELAZIG)
|22:43:08 23-12-2024
|38,4533
|39,2715
|5
|2
|Salihli (Manisa)
|22:42:08 23-12-2024
|38,53861
|28,26056
|6,99
|1,7
|Salihli (Manisa)
|22:32:46 23-12-2024
|38,54139
|28,24889
|7,33
|1,6
|Kahta (Adıyaman)
|22:29:55 23-12-2024
|37,70806
|38,68583
|7
|1,5
|YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN)
|22:29:54 23-12-2024
|37,6973
|38,7132
|6,3
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|21:53:42 23-12-2024
|37,13056
|28,75806
|7,03
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:53:42 23-12-2024
|37,1435
|28,8318
|14,6
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|21:39:19 23-12-2024
|38,28417
|37,78694
|7
|3,2
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|21:39:18 23-12-2024
|38,287
|37,8127
|5
|3,2
|Kale (Malatya)
|21:24:42 23-12-2024
|38,36778
|38,815
|10,44
|1
|Akdeniz - [48.03 km] Kaş (Antalya)
|21:01:59 23-12-2024
|35,92167
|29,0125
|5,87
|1,3
|KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)
|20:52:23 23-12-2024
|38,4983
|37,5343
|5
|1,3
|Darende (Malatya)
|20:52:22 23-12-2024
|38,48111
|37,55889
|6,79
|1,4
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|20:30:43 23-12-2024
|38,455
|30,28611
|7,09
|1,1
|Pamukkale (Denizli)
|20:23:15 23-12-2024
|38,03861
|29,06194
|11,66
|1,1
|Yakutiye (Erzurum)
|20:04:16 23-12-2024
|39,97639
|41,37111
|7,41
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:03:38 23-12-2024
|38,22611
|38,1375
|6,96
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|19:43:44 23-12-2024
|38,89722
|37,81056
|6,76
|1,6
|Merkez (Bayburt)
|19:14:30 23-12-2024
|40,11361
|40,11667
|7,02
|2,8
|GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
|19:06:06 23-12-2024
|38,5777
|37,3913
|2
|1,7
|Gürün (Sivas)
|19:06:04 23-12-2024
|38,74861
|37,39389
|7,25
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|18:49:52 23-12-2024
|37,89056
|29,26083
|11,47
|1,1
|Akdeniz
|18:16:22 23-12-2024
|34,62556
|25,42944
|7
|3,2
|Beypazarı (Ankara)
|17:53:58 23-12-2024
|40,15194
|31,80944
|6,98
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:24:44 23-12-2024
|38,09444
|38,40556
|7
|1,5
|Yalvaç (Isparta)
|17:04:22 23-12-2024
|38,32028
|31,14222
|10,85
|1,1
|Kaş (Antalya)
|16:11:14 23-12-2024
|36,46472
|29,37028
|7
|1,1
|BEYAGAC (DENIZLI)
|16:00:44 23-12-2024
|37,1998
|28,8628
|5,3
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:00:19 23-12-2024
|38,28639
|38,1975
|7
|1,4
|YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
|15:40:14 23-12-2024
|37,5523
|36,0592
|19,6
|1,2
|SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
|15:33:51 23-12-2024
|38,8143
|27,8303
|8,7
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:29:57 23-12-2024
|37,60278
|37,26306
|10,06
|2,1
|KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|15:29:55 23-12-2024
|37,5998
|37,2502
|5
|1,9
|Marmara Denizi - [07.69 km] Merkez (Yalova)
|15:29:15 23-12-2024
|40,72028
|29,21972
|10
|1,8
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|15:29:15 23-12-2024
|40,702
|29,2513
|11,4
|2
|Merkez (Kırşehir)
|14:08:32 23-12-2024
|39,385
|34,06222
|7
|0,7
|Merkez (Uşak)
|12:59:31 23-12-2024
|38,695
|29,35944
|7
|0,9
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|12:13:56 23-12-2024
|36,8708
|27,5693
|11,2
|1,6
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:13:13 23-12-2024
|38,4448
|37,3158
|4,8
|1,5
|EKINCILER-MAZIDAGI (MARDIN)
|10:58:05 23-12-2024
|37,493
|40,3655
|5
|1,6
|ERIKLI-BOZUYUK (BILECIK)
|09:58:50 23-12-2024
|39,8427
|29,8963
|7,7
|2
|Bozüyük (Bilecik)
|09:58:48 23-12-2024
|39,85583
|29,88778
|7
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|09:06:08 23-12-2024
|37,13583
|28,80972
|6,9
|1,9
|ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)
|09:06:08 23-12-2024
|37,1572
|28,9405
|6,4
|2
|Merkez (Osmaniye)
|08:40:38 23-12-2024
|37,00722
|36,36417
|7,02
|1,7
|AGALAROBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|08:40:37 23-12-2024
|36,9367
|36,672
|5,2
|1,7
|Ege Denizi - [40.06 km] Karaburun (İzmir)
|08:39:14 23-12-2024
|38,93167
|26,10694
|6,85
|1,8
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|08:39:14 23-12-2024
|38,9587
|26,1532
|5,6
|2,2
|BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:07:10 23-12-2024
|38,1295
|36,5187
|8,2
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|07:42:39 23-12-2024
|39,04583
|27,70333
|7,86
|1,2
|Selçuklu (Konya)
|07:37:28 23-12-2024
|38,08417
|32,60444
|6,65
|1
|Marmara Denizi - [00.58 km] Çınarcık (Yalova)
|07:12:02 23-12-2024
|40,64917
|29,07861
|12,03
|1,8
|CINARCIK (YALOVA)
|07:12:01 23-12-2024
|40,645
|29,093
|16,9
|2
|Çal (Denizli)
|07:00:40 23-12-2024
|37,95028
|29,35806
|7
|1
|Çal (Denizli)
|06:58:03 23-12-2024
|37,95889
|29,35444
|12,95
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|06:42:04 23-12-2024
|38,12
|38,43
|7,83
|1,7
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|06:42:03 23-12-2024
|38,1288
|38,4603
|10,8
|1,8
|Milas (Muğla)
|06:30:23 23-12-2024
|37,04333
|27,82917
|7
|1,5
|FESLEGEN-MILAS (MUGLA)
|06:30:22 23-12-2024
|37,069
|27,8153
|14,3
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:26:57 23-12-2024
|38,24833
|37,73778
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:21:43 23-12-2024
|38,07861
|37,58917
|6,55
|1,2
|Otlukbeli (Erzincan)
|06:15:52 23-12-2024
|39,95778
|39,91833
|7,95
|1,5
|Pasinler (Erzurum)
|06:10:23 23-12-2024
|39,82361
|41,70083
|21
|1,8
|EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)
|06:10:23 23-12-2024
|39,79
|41,7625
|7,9
|1,9
|Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [08.90 km] Çaldıran (Van)
|06:04:45 23-12-2024
|38,98333
|44,22444
|7,06
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:01:41 23-12-2024
|37,45694
|37,18361
|12,13
|1,4
|DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|06:01:41 23-12-2024
|37,4558
|37,159
|5,6
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|05:48:07 23-12-2024
|37,09222
|28,85778
|13,04
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|05:45:09 23-12-2024
|38,19722
|38,465
|12,05
|1,7
|UZUMLU-(MALATYA)
|05:45:07 23-12-2024
|38,2517
|38,4177
|5
|1,7
|Gönen (Balıkesir)
|05:40:51 23-12-2024
|40,07167
|27,63
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:37:13 23-12-2024
|38,18611
|37,97083
|12,25
|1,9
|OREN-AKCADAG (MALATYA)
|05:37:12 23-12-2024
|38,25
|37,9407
|7,6
|1,8
|Ege Denizi - [24.62 km] Seferihisar (İzmir)
|05:23:51 23-12-2024
|37,85056
|26,905
|7
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:23:50 23-12-2024
|37,84
|26,9107
|9,7
|2
|Menteşe (Muğla)
|05:20:10 23-12-2024
|37,14194
|28,82611
|14,62
|2,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|05:20:10 23-12-2024
|37,1428
|28,8218
|9,6
|2,9
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|04:33:08 23-12-2024
|38,72611
|31,45306
|6,72
|1,2
|Kale (Malatya)
|04:31:59 23-12-2024
|38,31944
|38,79611
|7,02
|1,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|TOPALLI-ALADAG (ADANA)
|04:01:01 24-12-2024
|37,3378
|35,4928
|6,7
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:55:37 24-12-2024
|37,5075
|37,22
|6,83
|2,4
|SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:55:36 24-12-2024
|37,4978
|37,2208
|5,3
|2,2
|GONDERME-MURADIYE (VAN)
|03:53:30 24-12-2024
|39,0965
|43,8135
|5
|1,7
|BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
|03:51:51 24-12-2024
|37,619
|36,0257
|12,5
|2,1
|Kozan (Adana)
|03:51:51 24-12-2024
|37,67722
|35,82917
|9,73
|2,1
|İskenderun (Hatay)
|03:20:02 24-12-2024
|36,555
|36,15222
|6,89
|1,5
|MUFTULER-BELEN (HATAY)
|03:20:01 24-12-2024
|36,5093
|36,1693
|5
|1,3
|Gölbaşı (Ankara)
|02:46:32 24-12-2024
|39,49028
|32,725
|7,15
|1,5
|CULUK-HAYMANA (ANKARA)
|02:46:31 24-12-2024
|39,5047
|32,7458
|5
|1,8
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:39:35 24-12-2024
|38,0675
|36,718
|5,1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:39:34 24-12-2024
|38,07417
|36,66861
|6,99
|1,5
|BULGARISTAN
|02:33:29 24-12-2024
|42,2755
|24,0195
|5
|2,8
|DAGLICA-KOZAN (ADANA)
|02:29:16 24-12-2024
|37,5588
|35,8547
|6,3
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|01:34:55 24-12-2024
|39,39528
|28,19111
|6,75
|1,6
|ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|01:34:55 24-12-2024
|39,4167
|28,1337
|7,5
|1,7
|Refahiye (Erzincan)
|01:11:48 24-12-2024
|40,01528
|39,01139
|7
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|01:07:18 24-12-2024
|37,1375
|36,68444
|6,99
|1,4
|AKDENIZ
|00:59:00 24-12-2024
|35,6983
|25,805
|5,5
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|00:49:32 24-12-2024
|37,13444
|28,78667
|7,01
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:49:32 24-12-2024
|37,1833
|28,8015
|3,8
|1,7
|Kozan (Adana)
|00:01:27 24-12-2024
|37,63361
|35,85083
|6,97
|1,8
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|00:01:26 24-12-2024
|37,6493
|35,829
|6,4
|1,7
|Güney (Denizli)
|23:50:53 23-12-2024
|38,07111
|29,05694
|7,47
|1,1
|Sarıkaya (Yozgat)
|23:47:20 23-12-2024
|39,61806
|35,40611
|6,99
|1,2
|BEBEKKOY-SARIKAYA (YOZGAT)
|23:47:20 23-12-2024
|39,6232
|35,3965
|3,9
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|23:39:41 23-12-2024
|37,14111
|28,8175
|6,97
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:39:41 23-12-2024
|37,1395
|28,8403
|9,8
|2,3
|Ege Denizi - [10.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:18:47 23-12-2024
|39,40306
|26,16667
|12,62
|1,8
|Urla (İzmir)
|23:03:42 23-12-2024
|38,28417
|26,75556
|7,03
|1,1
|Salihli (Manisa)
|23:02:57 23-12-2024
|38,53361
|28,23667
|7,02
|1,1
|Çameli (Denizli)
|22:58:54 23-12-2024
|36,935
|29,32306
|7
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|22:43:09 23-12-2024
|38,41444
|39,28861
|7
|1,8
|SIVRICE (ELAZIG)
|22:43:08 23-12-2024
|38,4533
|39,2715
|5
|2
|Salihli (Manisa)
|22:42:08 23-12-2024
|38,53861
|28,26056
|6,99
|1,7
|Salihli (Manisa)
|22:32:46 23-12-2024
|38,54139
|28,24889
|7,33
|1,6
|Kahta (Adıyaman)
|22:29:55 23-12-2024
|37,70806
|38,68583
|7
|1,5
|YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN)
|22:29:54 23-12-2024
|37,6973
|38,7132
|6,3
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|21:53:42 23-12-2024
|37,13056
|28,75806
|7,03
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:53:42 23-12-2024
|37,1435
|28,8318
|14,6
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|21:39:19 23-12-2024
|38,28417
|37,78694
|7
|3,2
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|21:39:18 23-12-2024
|38,287
|37,8127
|5
|3,2
|Kale (Malatya)
|21:24:42 23-12-2024
|38,36778
|38,815
|10,44
|1
|Akdeniz - [48.03 km] Kaş (Antalya)
|21:01:59 23-12-2024
|35,92167
|29,0125
|5,87
|1,3
|KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)
|20:52:23 23-12-2024
|38,4983
|37,5343
|5
|1,3
|Darende (Malatya)
|20:52:22 23-12-2024
|38,48111
|37,55889
|6,79
|1,4
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|20:30:43 23-12-2024
|38,455
|30,28611
|7,09
|1,1
|Pamukkale (Denizli)
|20:23:15 23-12-2024
|38,03861
|29,06194
|11,66
|1,1
|Yakutiye (Erzurum)
|20:04:16 23-12-2024
|39,97639
|41,37111
|7,41
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:03:38 23-12-2024
|38,22611
|38,1375
|6,96
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|19:43:44 23-12-2024
|38,89722
|37,81056
|6,76
|1,6
|Merkez (Bayburt)
|19:14:30 23-12-2024
|40,11361
|40,11667
|7,02
|2,8
|GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
|19:06:06 23-12-2024
|38,5777
|37,3913
|2
|1,7
|Gürün (Sivas)
|19:06:04 23-12-2024
|38,74861
|37,39389
|7,25
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|18:49:52 23-12-2024
|37,89056
|29,26083
|11,47
|1,1
|Akdeniz
|18:16:22 23-12-2024
|34,62556
|25,42944
|7
|3,2
|Beypazarı (Ankara)
|17:53:58 23-12-2024
|40,15194
|31,80944
|6,98
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:24:44 23-12-2024
|38,09444
|38,40556
|7
|1,5
|Yalvaç (Isparta)
|17:04:22 23-12-2024
|38,32028
|31,14222
|10,85
|1,1
|Kaş (Antalya)
|16:11:14 23-12-2024
|36,46472
|29,37028
|7
|1,1
|BEYAGAC (DENIZLI)
|16:00:44 23-12-2024
|37,1998
|28,8628
|5,3
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:00:19 23-12-2024
|38,28639
|38,1975
|7
|1,4
|YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
|15:40:14 23-12-2024
|37,5523
|36,0592
|19,6
|1,2
|SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
|15:33:51 23-12-2024
|38,8143
|27,8303
|8,7
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:29:57 23-12-2024
|37,60278
|37,26306
|10,06
|2,1
|KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|15:29:55 23-12-2024
|37,5998
|37,2502
|5
|1,9
|Marmara Denizi - [07.69 km] Merkez (Yalova)
|15:29:15 23-12-2024
|40,72028
|29,21972
|10
|1,8
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|15:29:15 23-12-2024
|40,702
|29,2513
|11,4
|2
|Merkez (Kırşehir)
|14:08:32 23-12-2024
|39,385
|34,06222
|7
|0,7
|Merkez (Uşak)
|12:59:31 23-12-2024
|38,695
|29,35944
|7
|0,9
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|12:13:56 23-12-2024
|36,8708
|27,5693
|11,2
|1,6
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:13:13 23-12-2024
|38,4448
|37,3158
|4,8
|1,5
|EKINCILER-MAZIDAGI (MARDIN)
|10:58:05 23-12-2024
|37,493
|40,3655
|5
|1,6
|ERIKLI-BOZUYUK (BILECIK)
|09:58:50 23-12-2024
|39,8427
|29,8963
|7,7
|2
|Bozüyük (Bilecik)
|09:58:48 23-12-2024
|39,85583
|29,88778
|7
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|09:06:08 23-12-2024
|37,13583
|28,80972
|6,9
|1,9
|ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)
|09:06:08 23-12-2024
|37,1572
|28,9405
|6,4
|2
|Merkez (Osmaniye)
|08:40:38 23-12-2024
|37,00722
|36,36417
|7,02
|1,7
|AGALAROBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|08:40:37 23-12-2024
|36,9367
|36,672
|5,2
|1,7
|Ege Denizi - [40.06 km] Karaburun (İzmir)
|08:39:14 23-12-2024
|38,93167
|26,10694
|6,85
|1,8
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|08:39:14 23-12-2024
|38,9587
|26,1532
|5,6
|2,2
|BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:07:10 23-12-2024
|38,1295
|36,5187
|8,2
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|07:42:39 23-12-2024
|39,04583
|27,70333
|7,86
|1,2
|Selçuklu (Konya)
|07:37:28 23-12-2024
|38,08417
|32,60444
|6,65
|1
|Marmara Denizi - [00.58 km] Çınarcık (Yalova)
|07:12:02 23-12-2024
|40,64917
|29,07861
|12,03
|1,8
|CINARCIK (YALOVA)
|07:12:01 23-12-2024
|40,645
|29,093
|16,9
|2
|Çal (Denizli)
|07:00:40 23-12-2024
|37,95028
|29,35806
|7
|1
|Çal (Denizli)
|06:58:03 23-12-2024
|37,95889
|29,35444
|12,95
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|06:42:04 23-12-2024
|38,12
|38,43
|7,83
|1,7
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|06:42:03 23-12-2024
|38,1288
|38,4603
|10,8
|1,8
|Milas (Muğla)
|06:30:23 23-12-2024
|37,04333
|27,82917
|7
|1,5
|FESLEGEN-MILAS (MUGLA)
|06:30:22 23-12-2024
|37,069
|27,8153
|14,3
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:26:57 23-12-2024
|38,24833
|37,73778
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:21:43 23-12-2024
|38,07861
|37,58917
|6,55
|1,2
|Otlukbeli (Erzincan)
|06:15:52 23-12-2024
|39,95778
|39,91833
|7,95
|1,5
|Pasinler (Erzurum)
|06:10:23 23-12-2024
|39,82361
|41,70083
|21
|1,8
|EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)
|06:10:23 23-12-2024
|39,79
|41,7625
|7,9
|1,9
|Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [08.90 km] Çaldıran (Van)
|06:04:45 23-12-2024
|38,98333
|44,22444
|7,06
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:01:41 23-12-2024
|37,45694
|37,18361
|12,13
|1,4
|DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|06:01:41 23-12-2024
|37,4558
|37,159
|5,6
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|05:48:07 23-12-2024
|37,09222
|28,85778
|13,04
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|05:45:09 23-12-2024
|38,19722
|38,465
|12,05
|1,7
|UZUMLU-(MALATYA)
|05:45:07 23-12-2024
|38,2517
|38,4177
|5
|1,7
|Gönen (Balıkesir)
|05:40:51 23-12-2024
|40,07167
|27,63
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:37:13 23-12-2024
|38,18611
|37,97083
|12,25
|1,9
|OREN-AKCADAG (MALATYA)
|05:37:12 23-12-2024
|38,25
|37,9407
|7,6
|1,8
|Ege Denizi - [24.62 km] Seferihisar (İzmir)
|05:23:51 23-12-2024
|37,85056
|26,905
|7
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:23:50 23-12-2024
|37,84
|26,9107
|9,7
|2
|Menteşe (Muğla)
|05:20:10 23-12-2024
|37,14194
|28,82611
|14,62
|2,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|05:20:10 23-12-2024
|37,1428
|28,8218
|9,6
|2,9
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|04:33:08 23-12-2024
|38,72611
|31,45306
|6,72
|1,2
|Kale (Malatya)
|04:31:59 23-12-2024
|38,31944
|38,79611
|7,02
|1,1
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem