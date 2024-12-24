Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Aralık 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Aralık 2024

24 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TOPALLI-ALADAG (ADANA) 04:01:01 24-12-2024 37,3378 35,4928 6,7 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:55:37 24-12-2024 37,5075 37,22 6,83 2,4
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:55:36 24-12-2024 37,4978 37,2208 5,3 2,2
GONDERME-MURADIYE (VAN) 03:53:30 24-12-2024 39,0965 43,8135 5 1,7
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 03:51:51 24-12-2024 37,619 36,0257 12,5 2,1
Kozan (Adana) 03:51:51 24-12-2024 37,67722 35,82917 9,73 2,1
İskenderun (Hatay) 03:20:02 24-12-2024 36,555 36,15222 6,89 1,5
MUFTULER-BELEN (HATAY) 03:20:01 24-12-2024 36,5093 36,1693 5 1,3
Gölbaşı (Ankara) 02:46:32 24-12-2024 39,49028 32,725 7,15 1,5
CULUK-HAYMANA (ANKARA) 02:46:31 24-12-2024 39,5047 32,7458 5 1,8
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:39:35 24-12-2024 38,0675 36,718 5,1 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:39:34 24-12-2024 38,07417 36,66861 6,99 1,5
BULGARISTAN 02:33:29 24-12-2024 42,2755 24,0195 5 2,8
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 02:29:16 24-12-2024 37,5588 35,8547 6,3 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 01:34:55 24-12-2024 39,39528 28,19111 6,75 1,6
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 01:34:55 24-12-2024 39,4167 28,1337 7,5 1,7
Refahiye (Erzincan) 01:11:48 24-12-2024 40,01528 39,01139 7 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 01:07:18 24-12-2024 37,1375 36,68444 6,99 1,4
AKDENIZ 00:59:00 24-12-2024 35,6983 25,805 5,5 2,3
Menteşe (Muğla) 00:49:32 24-12-2024 37,13444 28,78667 7,01 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 00:49:32 24-12-2024 37,1833 28,8015 3,8 1,7
Kozan (Adana) 00:01:27 24-12-2024 37,63361 35,85083 6,97 1,8
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 00:01:26 24-12-2024 37,6493 35,829 6,4 1,7
Güney (Denizli) 23:50:53 23-12-2024 38,07111 29,05694 7,47 1,1
Sarıkaya (Yozgat) 23:47:20 23-12-2024 39,61806 35,40611 6,99 1,2
BEBEKKOY-SARIKAYA (YOZGAT) 23:47:20 23-12-2024 39,6232 35,3965 3,9 1,5
Menteşe (Muğla) 23:39:41 23-12-2024 37,14111 28,8175 6,97 2
KARACAOREN-(MUGLA) 23:39:41 23-12-2024 37,1395 28,8403 9,8 2,3
Ege Denizi - [10.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:18:47 23-12-2024 39,40306 26,16667 12,62 1,8
Urla (İzmir) 23:03:42 23-12-2024 38,28417 26,75556 7,03 1,1
Salihli (Manisa) 23:02:57 23-12-2024 38,53361 28,23667 7,02 1,1
Çameli (Denizli) 22:58:54 23-12-2024 36,935 29,32306 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 22:43:09 23-12-2024 38,41444 39,28861 7 1,8
SIVRICE (ELAZIG) 22:43:08 23-12-2024 38,4533 39,2715 5 2
Salihli (Manisa) 22:42:08 23-12-2024 38,53861 28,26056 6,99 1,7
Salihli (Manisa) 22:32:46 23-12-2024 38,54139 28,24889 7,33 1,6
Kahta (Adıyaman) 22:29:55 23-12-2024 37,70806 38,68583 7 1,5
YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN) 22:29:54 23-12-2024 37,6973 38,7132 6,3 1,7
Menteşe (Muğla) 21:53:42 23-12-2024 37,13056 28,75806 7,03 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 21:53:42 23-12-2024 37,1435 28,8318 14,6 1,7
Akçadağ (Malatya) 21:39:19 23-12-2024 38,28417 37,78694 7 3,2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 21:39:18 23-12-2024 38,287 37,8127 5 3,2
Kale (Malatya) 21:24:42 23-12-2024 38,36778 38,815 10,44 1
Akdeniz - [48.03 km] Kaş (Antalya) 21:01:59 23-12-2024 35,92167 29,0125 5,87 1,3
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 20:52:23 23-12-2024 38,4983 37,5343 5 1,3
Darende (Malatya) 20:52:22 23-12-2024 38,48111 37,55889 6,79 1,4
Sandıklı (Afyonkarahisar) 20:30:43 23-12-2024 38,455 30,28611 7,09 1,1
Pamukkale (Denizli) 20:23:15 23-12-2024 38,03861 29,06194 11,66 1,1
Yakutiye (Erzurum) 20:04:16 23-12-2024 39,97639 41,37111 7,41 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 20:03:38 23-12-2024 38,22611 38,1375 6,96 1,2
Hekimhan (Malatya) 19:43:44 23-12-2024 38,89722 37,81056 6,76 1,6
Merkez (Bayburt) 19:14:30 23-12-2024 40,11361 40,11667 7,02 2,8
GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) 19:06:06 23-12-2024 38,5777 37,3913 2 1,7
Gürün (Sivas) 19:06:04 23-12-2024 38,74861 37,39389 7,25 1,9
Pamukkale (Denizli) 18:49:52 23-12-2024 37,89056 29,26083 11,47 1,1
Akdeniz 18:16:22 23-12-2024 34,62556 25,42944 7 3,2
Beypazarı (Ankara) 17:53:58 23-12-2024 40,15194 31,80944 6,98 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 17:24:44 23-12-2024 38,09444 38,40556 7 1,5
Yalvaç (Isparta) 17:04:22 23-12-2024 38,32028 31,14222 10,85 1,1
Kaş (Antalya) 16:11:14 23-12-2024 36,46472 29,37028 7 1,1
BEYAGAC (DENIZLI) 16:00:44 23-12-2024 37,1998 28,8628 5,3 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 16:00:19 23-12-2024 38,28639 38,1975 7 1,4
YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) 15:40:14 23-12-2024 37,5523 36,0592 19,6 1,2
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) 15:33:51 23-12-2024 38,8143 27,8303 8,7 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:29:57 23-12-2024 37,60278 37,26306 10,06 2,1
KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) 15:29:55 23-12-2024 37,5998 37,2502 5 1,9
Marmara Denizi - [07.69 km] Merkez (Yalova) 15:29:15 23-12-2024 40,72028 29,21972 10 1,8
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 15:29:15 23-12-2024 40,702 29,2513 11,4 2
Merkez (Kırşehir) 14:08:32 23-12-2024 39,385 34,06222 7 0,7
Merkez (Uşak) 12:59:31 23-12-2024 38,695 29,35944 7 0,9
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 12:13:56 23-12-2024 36,8708 27,5693 11,2 1,6
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:13:13 23-12-2024 38,4448 37,3158 4,8 1,5
EKINCILER-MAZIDAGI (MARDIN) 10:58:05 23-12-2024 37,493 40,3655 5 1,6
ERIKLI-BOZUYUK (BILECIK) 09:58:50 23-12-2024 39,8427 29,8963 7,7 2
Bozüyük (Bilecik) 09:58:48 23-12-2024 39,85583 29,88778 7 1,7
Menteşe (Muğla) 09:06:08 23-12-2024 37,13583 28,80972 6,9 1,9
ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) 09:06:08 23-12-2024 37,1572 28,9405 6,4 2
Merkez (Osmaniye) 08:40:38 23-12-2024 37,00722 36,36417 7,02 1,7
AGALAROBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 08:40:37 23-12-2024 36,9367 36,672 5,2 1,7
Ege Denizi - [40.06 km] Karaburun (İzmir) 08:39:14 23-12-2024 38,93167 26,10694 6,85 1,8
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 08:39:14 23-12-2024 38,9587 26,1532 5,6 2,2
BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:07:10 23-12-2024 38,1295 36,5187 8,2 1,3
Kırkağaç (Manisa) 07:42:39 23-12-2024 39,04583 27,70333 7,86 1,2
Selçuklu (Konya) 07:37:28 23-12-2024 38,08417 32,60444 6,65 1
Marmara Denizi - [00.58 km] Çınarcık (Yalova) 07:12:02 23-12-2024 40,64917 29,07861 12,03 1,8
CINARCIK (YALOVA) 07:12:01 23-12-2024 40,645 29,093 16,9 2
Çal (Denizli) 07:00:40 23-12-2024 37,95028 29,35806 7 1
Çal (Denizli) 06:58:03 23-12-2024 37,95889 29,35444 12,95 1,1
Sincik (Adıyaman) 06:42:04 23-12-2024 38,12 38,43 7,83 1,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 06:42:03 23-12-2024 38,1288 38,4603 10,8 1,8
Milas (Muğla) 06:30:23 23-12-2024 37,04333 27,82917 7 1,5
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) 06:30:22 23-12-2024 37,069 27,8153 14,3 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:26:57 23-12-2024 38,24833 37,73778 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:21:43 23-12-2024 38,07861 37,58917 6,55 1,2
Otlukbeli (Erzincan) 06:15:52 23-12-2024 39,95778 39,91833 7,95 1,5
Pasinler (Erzurum) 06:10:23 23-12-2024 39,82361 41,70083 21 1,8
EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) 06:10:23 23-12-2024 39,79 41,7625 7,9 1,9
Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [08.90 km] Çaldıran (Van) 06:04:45 23-12-2024 38,98333 44,22444 7,06 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:01:41 23-12-2024 37,45694 37,18361 12,13 1,4
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 06:01:41 23-12-2024 37,4558 37,159 5,6 1,5
Köyceğiz (Muğla) 05:48:07 23-12-2024 37,09222 28,85778 13,04 1,2
Battalgazi (Malatya) 05:45:09 23-12-2024 38,19722 38,465 12,05 1,7
UZUMLU-(MALATYA) 05:45:07 23-12-2024 38,2517 38,4177 5 1,7
Gönen (Balıkesir) 05:40:51 23-12-2024 40,07167 27,63 7 1
Doğanşehir (Malatya) 05:37:13 23-12-2024 38,18611 37,97083 12,25 1,9
OREN-AKCADAG (MALATYA) 05:37:12 23-12-2024 38,25 37,9407 7,6 1,8
Ege Denizi - [24.62 km] Seferihisar (İzmir) 05:23:51 23-12-2024 37,85056 26,905 7 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:23:50 23-12-2024 37,84 26,9107 9,7 2
Menteşe (Muğla) 05:20:10 23-12-2024 37,14194 28,82611 14,62 2,7
KARACAOREN-(MUGLA) 05:20:10 23-12-2024 37,1428 28,8218 9,6 2,9
Sultandağı (Afyonkarahisar) 04:33:08 23-12-2024 38,72611 31,45306 6,72 1,2
Kale (Malatya) 04:31:59 23-12-2024 38,31944 38,79611 7,02 1,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TOPALLI-ALADAG (ADANA) 04:01:01 24-12-2024 37,3378 35,4928 6,7 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:55:37 24-12-2024 37,5075 37,22 6,83 2,4
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:55:36 24-12-2024 37,4978 37,2208 5,3 2,2
GONDERME-MURADIYE (VAN) 03:53:30 24-12-2024 39,0965 43,8135 5 1,7
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 03:51:51 24-12-2024 37,619 36,0257 12,5 2,1
Kozan (Adana) 03:51:51 24-12-2024 37,67722 35,82917 9,73 2,1
İskenderun (Hatay) 03:20:02 24-12-2024 36,555 36,15222 6,89 1,5
MUFTULER-BELEN (HATAY) 03:20:01 24-12-2024 36,5093 36,1693 5 1,3
Gölbaşı (Ankara) 02:46:32 24-12-2024 39,49028 32,725 7,15 1,5
CULUK-HAYMANA (ANKARA) 02:46:31 24-12-2024 39,5047 32,7458 5 1,8
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:39:35 24-12-2024 38,0675 36,718 5,1 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:39:34 24-12-2024 38,07417 36,66861 6,99 1,5
BULGARISTAN 02:33:29 24-12-2024 42,2755 24,0195 5 2,8
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 02:29:16 24-12-2024 37,5588 35,8547 6,3 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 01:34:55 24-12-2024 39,39528 28,19111 6,75 1,6
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 01:34:55 24-12-2024 39,4167 28,1337 7,5 1,7
Refahiye (Erzincan) 01:11:48 24-12-2024 40,01528 39,01139 7 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 01:07:18 24-12-2024 37,1375 36,68444 6,99 1,4
AKDENIZ 00:59:00 24-12-2024 35,6983 25,805 5,5 2,3
Menteşe (Muğla) 00:49:32 24-12-2024 37,13444 28,78667 7,01 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 00:49:32 24-12-2024 37,1833 28,8015 3,8 1,7
Kozan (Adana) 00:01:27 24-12-2024 37,63361 35,85083 6,97 1,8
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 00:01:26 24-12-2024 37,6493 35,829 6,4 1,7
Güney (Denizli) 23:50:53 23-12-2024 38,07111 29,05694 7,47 1,1
Sarıkaya (Yozgat) 23:47:20 23-12-2024 39,61806 35,40611 6,99 1,2
BEBEKKOY-SARIKAYA (YOZGAT) 23:47:20 23-12-2024 39,6232 35,3965 3,9 1,5
Menteşe (Muğla) 23:39:41 23-12-2024 37,14111 28,8175 6,97 2
KARACAOREN-(MUGLA) 23:39:41 23-12-2024 37,1395 28,8403 9,8 2,3
Ege Denizi - [10.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:18:47 23-12-2024 39,40306 26,16667 12,62 1,8
Urla (İzmir) 23:03:42 23-12-2024 38,28417 26,75556 7,03 1,1
Salihli (Manisa) 23:02:57 23-12-2024 38,53361 28,23667 7,02 1,1
Çameli (Denizli) 22:58:54 23-12-2024 36,935 29,32306 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 22:43:09 23-12-2024 38,41444 39,28861 7 1,8
SIVRICE (ELAZIG) 22:43:08 23-12-2024 38,4533 39,2715 5 2
Salihli (Manisa) 22:42:08 23-12-2024 38,53861 28,26056 6,99 1,7
Salihli (Manisa) 22:32:46 23-12-2024 38,54139 28,24889 7,33 1,6
Kahta (Adıyaman) 22:29:55 23-12-2024 37,70806 38,68583 7 1,5
YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN) 22:29:54 23-12-2024 37,6973 38,7132 6,3 1,7
Menteşe (Muğla) 21:53:42 23-12-2024 37,13056 28,75806 7,03 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 21:53:42 23-12-2024 37,1435 28,8318 14,6 1,7
Akçadağ (Malatya) 21:39:19 23-12-2024 38,28417 37,78694 7 3,2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 21:39:18 23-12-2024 38,287 37,8127 5 3,2
Kale (Malatya) 21:24:42 23-12-2024 38,36778 38,815 10,44 1
Akdeniz - [48.03 km] Kaş (Antalya) 21:01:59 23-12-2024 35,92167 29,0125 5,87 1,3
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 20:52:23 23-12-2024 38,4983 37,5343 5 1,3
Darende (Malatya) 20:52:22 23-12-2024 38,48111 37,55889 6,79 1,4
Sandıklı (Afyonkarahisar) 20:30:43 23-12-2024 38,455 30,28611 7,09 1,1
Pamukkale (Denizli) 20:23:15 23-12-2024 38,03861 29,06194 11,66 1,1
Yakutiye (Erzurum) 20:04:16 23-12-2024 39,97639 41,37111 7,41 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 20:03:38 23-12-2024 38,22611 38,1375 6,96 1,2
Hekimhan (Malatya) 19:43:44 23-12-2024 38,89722 37,81056 6,76 1,6
Merkez (Bayburt) 19:14:30 23-12-2024 40,11361 40,11667 7,02 2,8
GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) 19:06:06 23-12-2024 38,5777 37,3913 2 1,7
Gürün (Sivas) 19:06:04 23-12-2024 38,74861 37,39389 7,25 1,9
Pamukkale (Denizli) 18:49:52 23-12-2024 37,89056 29,26083 11,47 1,1
Akdeniz 18:16:22 23-12-2024 34,62556 25,42944 7 3,2
Beypazarı (Ankara) 17:53:58 23-12-2024 40,15194 31,80944 6,98 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 17:24:44 23-12-2024 38,09444 38,40556 7 1,5
Yalvaç (Isparta) 17:04:22 23-12-2024 38,32028 31,14222 10,85 1,1
Kaş (Antalya) 16:11:14 23-12-2024 36,46472 29,37028 7 1,1
BEYAGAC (DENIZLI) 16:00:44 23-12-2024 37,1998 28,8628 5,3 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 16:00:19 23-12-2024 38,28639 38,1975 7 1,4
YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) 15:40:14 23-12-2024 37,5523 36,0592 19,6 1,2
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) 15:33:51 23-12-2024 38,8143 27,8303 8,7 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:29:57 23-12-2024 37,60278 37,26306 10,06 2,1
KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) 15:29:55 23-12-2024 37,5998 37,2502 5 1,9
Marmara Denizi - [07.69 km] Merkez (Yalova) 15:29:15 23-12-2024 40,72028 29,21972 10 1,8
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 15:29:15 23-12-2024 40,702 29,2513 11,4 2
Merkez (Kırşehir) 14:08:32 23-12-2024 39,385 34,06222 7 0,7
Merkez (Uşak) 12:59:31 23-12-2024 38,695 29,35944 7 0,9
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 12:13:56 23-12-2024 36,8708 27,5693 11,2 1,6
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:13:13 23-12-2024 38,4448 37,3158 4,8 1,5
EKINCILER-MAZIDAGI (MARDIN) 10:58:05 23-12-2024 37,493 40,3655 5 1,6
ERIKLI-BOZUYUK (BILECIK) 09:58:50 23-12-2024 39,8427 29,8963 7,7 2
Bozüyük (Bilecik) 09:58:48 23-12-2024 39,85583 29,88778 7 1,7
Menteşe (Muğla) 09:06:08 23-12-2024 37,13583 28,80972 6,9 1,9
ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) 09:06:08 23-12-2024 37,1572 28,9405 6,4 2
Merkez (Osmaniye) 08:40:38 23-12-2024 37,00722 36,36417 7,02 1,7
AGALAROBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 08:40:37 23-12-2024 36,9367 36,672 5,2 1,7
Ege Denizi - [40.06 km] Karaburun (İzmir) 08:39:14 23-12-2024 38,93167 26,10694 6,85 1,8
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 08:39:14 23-12-2024 38,9587 26,1532 5,6 2,2
BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:07:10 23-12-2024 38,1295 36,5187 8,2 1,3
Kırkağaç (Manisa) 07:42:39 23-12-2024 39,04583 27,70333 7,86 1,2
Selçuklu (Konya) 07:37:28 23-12-2024 38,08417 32,60444 6,65 1
Marmara Denizi - [00.58 km] Çınarcık (Yalova) 07:12:02 23-12-2024 40,64917 29,07861 12,03 1,8
CINARCIK (YALOVA) 07:12:01 23-12-2024 40,645 29,093 16,9 2
Çal (Denizli) 07:00:40 23-12-2024 37,95028 29,35806 7 1
Çal (Denizli) 06:58:03 23-12-2024 37,95889 29,35444 12,95 1,1
Sincik (Adıyaman) 06:42:04 23-12-2024 38,12 38,43 7,83 1,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 06:42:03 23-12-2024 38,1288 38,4603 10,8 1,8
Milas (Muğla) 06:30:23 23-12-2024 37,04333 27,82917 7 1,5
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) 06:30:22 23-12-2024 37,069 27,8153 14,3 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:26:57 23-12-2024 38,24833 37,73778 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:21:43 23-12-2024 38,07861 37,58917 6,55 1,2
Otlukbeli (Erzincan) 06:15:52 23-12-2024 39,95778 39,91833 7,95 1,5
Pasinler (Erzurum) 06:10:23 23-12-2024 39,82361 41,70083 21 1,8
EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) 06:10:23 23-12-2024 39,79 41,7625 7,9 1,9
Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [08.90 km] Çaldıran (Van) 06:04:45 23-12-2024 38,98333 44,22444 7,06 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:01:41 23-12-2024 37,45694 37,18361 12,13 1,4
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 06:01:41 23-12-2024 37,4558 37,159 5,6 1,5
Köyceğiz (Muğla) 05:48:07 23-12-2024 37,09222 28,85778 13,04 1,2
Battalgazi (Malatya) 05:45:09 23-12-2024 38,19722 38,465 12,05 1,7
UZUMLU-(MALATYA) 05:45:07 23-12-2024 38,2517 38,4177 5 1,7
Gönen (Balıkesir) 05:40:51 23-12-2024 40,07167 27,63 7 1
Doğanşehir (Malatya) 05:37:13 23-12-2024 38,18611 37,97083 12,25 1,9
OREN-AKCADAG (MALATYA) 05:37:12 23-12-2024 38,25 37,9407 7,6 1,8
Ege Denizi - [24.62 km] Seferihisar (İzmir) 05:23:51 23-12-2024 37,85056 26,905 7 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:23:50 23-12-2024 37,84 26,9107 9,7 2
Menteşe (Muğla) 05:20:10 23-12-2024 37,14194 28,82611 14,62 2,7
KARACAOREN-(MUGLA) 05:20:10 23-12-2024 37,1428 28,8218 9,6 2,9
Sultandağı (Afyonkarahisar) 04:33:08 23-12-2024 38,72611 31,45306 6,72 1,2
Kale (Malatya) 04:31:59 23-12-2024 38,31944 38,79611 7,02 1,1
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