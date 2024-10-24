Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
24 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:40:17 24-10-2024
|38,09083
|38,44194
|7
|1
|Merkez (Osmaniye)
|15:29:15 24-10-2024
|37,12639
|36,20194
|11,97
|2
|Merkez (Kastamonu)
|14:54:01 24-10-2024
|41,37306
|33,56194
|7
|1,5
|Ayrancı (Karaman)
|14:20:33 24-10-2024
|37,34139
|33,72667
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:07:34 24-10-2024
|38,27806
|38,22556
|10,13
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|14:01:03 24-10-2024
|38,3625
|39,07722
|7,01
|1,4
|Kale (Malatya)
|13:42:05 24-10-2024
|38,35056
|38,74639
|10,78
|1,6
|Ayrancı (Karaman)
|13:01:30 24-10-2024
|37,46722
|33,69278
|10,41
|2,7
|Kale (Malatya)
|12:55:34 24-10-2024
|38,34944
|38,84194
|7
|1,1
|Ayrancı (Karaman)
|12:53:53 24-10-2024
|37,4725
|33,68083
|7,05
|2,1
|Akdeniz - [36.44 km] Fethiye (Muğla)
|12:48:15 24-10-2024
|36,27111
|28,805
|7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|12:46:03 24-10-2024
|38,01944
|37,65639
|7
|1,9
|Orhaneli (Bursa)
|12:43:55 24-10-2024
|39,90528
|28,85139
|7
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|12:39:09 24-10-2024
|38,18333
|38,60139
|7
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|12:34:38 24-10-2024
|39,93139
|28,80639
|7,38
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:34:03 24-10-2024
|38,03361
|38,23139
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:33:20 24-10-2024
|39,1275
|29,04806
|12,27
|1,3
|Geyve (Sakarya)
|12:26:31 24-10-2024
|40,59806
|30,29556
|5,55
|1,1
|İnönü (Eskişehir)
|12:09:01 24-10-2024
|39,75889
|30,17583
|7,15
|1,5
|Murgul (Artvin)
|12:05:52 24-10-2024
|41,2775
|41,62556
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|11:48:37 24-10-2024
|38,37333
|39,10028
|7
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|11:28:09 24-10-2024
|37,38861
|37,17028
|19,61
|1,5
|Kale (Malatya)
|10:34:19 24-10-2024
|38,32167
|38,785
|8,99
|1,4
|Merkez (Osmaniye)
|10:33:25 24-10-2024
|36,9825
|36,27611
|7
|2,1
|Merkez (Elazığ)
|10:11:03 24-10-2024
|38,50389
|39,04722
|21,89
|0,9
|Kale (Malatya)
|09:48:58 24-10-2024
|38,325
|38,78611
|6,86
|1,9
|Kale (Malatya)
|09:44:08 24-10-2024
|38,36722
|38,72667
|10,67
|1
|Horasan (Erzurum)
|08:34:28 24-10-2024
|40,20167
|42,05111
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|08:04:17 24-10-2024
|38,34556
|38,78833
|10,93
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|07:55:53 24-10-2024
|38,33389
|38,80667
|10,91
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:54:59 24-10-2024
|38,24333
|37,37222
|6,21
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|07:31:15 24-10-2024
|38,43833
|38,05611
|7
|1
|Akdeniz
|07:26:39 24-10-2024
|34,80667
|25,84167
|5,93
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|07:05:49 24-10-2024
|38,27444
|38,83361
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|06:46:23 24-10-2024
|38,34861
|38,80583
|11,14
|1,4
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [37.90 km] Başkale (Van)
|06:34:01 24-10-2024
|38,58
|44,75278
|7
|2,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:12:54 24-10-2024
|38,31972
|37,41639
|10,15
|1,7
|Kale (Malatya)
|05:52:28 24-10-2024
|38,36028
|38,73972
|12,27
|1,2
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|05:45:46 24-10-2024
|38,52361
|30,64667
|10,31
|0,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:45:42 24-10-2024
|38,14278
|37,55389
|5,41
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.50 km] Kuşadası (Aydın)
|05:45:41 24-10-2024
|37,83917
|27,21417
|5,36
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:42:41 24-10-2024
|37,22083
|36,92111
|7
|1,8
|Ege Denizi - [81.79 km] Datça (Muğla)
|05:25:01 24-10-2024
|35,96417
|27,58389
|7
|1,8
|Ege Denizi - [74.15 km] Datça (Muğla)
|05:22:28 24-10-2024
|36,02833
|27,38139
|10,82
|1,8
|Ege Denizi - [72.85 km] Datça (Muğla)
|05:16:06 24-10-2024
|36,03806
|27,46528
|5,88
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|05:08:21 24-10-2024
|37,24056
|28,52028
|7,04
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|04:50:33 24-10-2024
|40,20306
|31,77528
|9,01
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|04:43:19 24-10-2024
|38,21778
|38,67944
|13,92
|1,6
|Divriği (Sivas)
|04:33:54 24-10-2024
|39,45583
|38,29444
|6,99
|1,1
|Gürün (Sivas)
|03:38:32 24-10-2024
|38,83861
|37,40694
|14,95
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|03:25:36 24-10-2024
|40,20111
|31,79139
|7,03
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın)
|03:23:01 24-10-2024
|37,90306
|27,17194
|7,02
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|03:06:29 24-10-2024
|38,43111
|39,31222
|7
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|02:58:07 24-10-2024
|38,94917
|27,74139
|8,1
|1,4
|Kumluca (Antalya)
|02:53:58 24-10-2024
|36,53278
|30,30417
|23,87
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|02:51:41 24-10-2024
|38,26889
|37,77278
|9,46
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|02:48:09 24-10-2024
|38,06417
|38,00583
|7
|1,8
|Yatağan (Muğla)
|02:21:20 24-10-2024
|37,25722
|28,02722
|9,77
|1,1
|Sarayönü (Konya)
|02:20:39 24-10-2024
|38,29778
|32,37222
|6,99
|1
|Mut (Mersin)
|02:01:20 24-10-2024
|36,87611
|33,40417
|15,15
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|01:58:43 24-10-2024
|37,77194
|36,10917
|7
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:49:40 24-10-2024
|38,33833
|37,39889
|7,05
|1,6
|Akdeniz - [41.77 km] Marmaris (Muğla)
|01:35:23 24-10-2024
|36,36361
|28,43611
|19,01
|1,5
|Akdeniz - [44.10 km] Marmaris (Muğla)
|01:27:38 24-10-2024
|36,33528
|28,43667
|7,1
|1,4
|Akdeniz - [43.07 km] Marmaris (Muğla)
|01:25:48 24-10-2024
|36,33528
|28,41917
|6,54
|1,4
|Darende (Malatya)
|01:24:55 24-10-2024
|38,4575
|37,31944
|7,06
|2,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|01:21:49 24-10-2024
|40,01861
|28,34389
|6,95
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:21:42 24-10-2024
|38,09194
|37,18611
|7,02
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|01:09:29 24-10-2024
|39,78667
|26,15972
|6,79
|1,6
|Kale (Malatya)
|01:05:14 24-10-2024
|38,34833
|38,82722
|7
|1,5
|Zile (Tokat)
|00:06:12 24-10-2024
|40,39194
|35,84778
|6,99
|1
|Dikili (İzmir)
|23:58:30 23-10-2024
|39,03861
|26,85972
|6,99
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|23:19:27 23-10-2024
|38,54778
|38,01917
|7
|1,3
|Silifke (Mersin)
|23:14:16 23-10-2024
|36,85278
|33,70028
|7
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:52:51 23-10-2024
|38,115
|38,40083
|9,23
|1,7
|Ege Denizi - [53.87 km] Datça (Muğla)
|22:28:27 23-10-2024
|36,33194
|27,04722
|5,56
|1,6
|Çınarcık (Yalova)
|22:27:05 23-10-2024
|40,61083
|29,055
|8,98
|1,3
|Kale (Malatya)
|22:26:46 23-10-2024
|38,37583
|38,75139
|10,74
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:18:58 23-10-2024
|38,08611
|38,3675
|10,03
|1,4
|Hamamözü (Amasya)
|22:13:54 23-10-2024
|40,76667
|35,10833
|7
|1
|Biga (Çanakkale)
|21:53:31 23-10-2024
|40,36833
|27,04056
|10,18
|2,3
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [08.65 km] Eceabat (Çanakkale)
|21:46:00 23-10-2024
|40,39417
|26,2925
|7,37
|1,3
|Merkez (Sivas)
|21:44:12 23-10-2024
|39,65361
|37,37083
|9,08
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|21:35:23 23-10-2024
|38,31139
|27,51389
|4,66
|1,6
|Kozan (Adana)
|21:21:27 23-10-2024
|37,62528
|35,71528
|7
|1,1
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|21:20:49 23-10-2024
|40,13
|33,78806
|7,97
|1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|21:05:56 23-10-2024
|38,01778
|37,05306
|6,95
|3,4
|Akdeniz - [27.90 km] Ortaca (Muğla)
|20:46:11 23-10-2024
|36,46667
|28,65278
|16,22
|1,3
|Kale (Malatya)
|20:37:10 23-10-2024
|38,36778
|38,78944
|11,78
|1,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|20:17:22 23-10-2024
|37,77528
|37,66694
|8,08
|1,1
|Akdeniz - [87.01 km] Marmaris (Muğla)
|20:14:34 23-10-2024
|35,86972
|28,33667
|12,5
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:01:37 23-10-2024
|38,10389
|38,39333
|10,91
|2,7
|Kale (Malatya)
|19:21:04 23-10-2024
|38,32944
|38,78361
|9,45
|2,8
|Cihanbeyli (Konya)
|18:36:44 23-10-2024
|38,79444
|32,46361
|6,99
|1,6
|Hekimhan (Malatya)
|18:34:33 23-10-2024
|38,80111
|37,96667
|12,05
|1,5
|Kale (Malatya)
|18:29:16 23-10-2024
|38,35472
|38,75583
|12,13
|1,4
|Cihanbeyli (Konya)
|18:13:02 23-10-2024
|38,78444
|32,47528
|10,12
|1,5
|Merkez (Bingöl)
|18:00:46 23-10-2024
|39,00306
|40,4875
|7
|1,5
|Aziziye (Erzurum)
|17:28:36 23-10-2024
|39,95306
|40,9575
|7,28
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|17:25:28 23-10-2024
|38,30583
|38,78833
|11,5
|1,8
|Kale (Malatya)
|17:02:58 23-10-2024
|38,33806
|38,76972
|10,72
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|17:00:24 23-10-2024
|38,39056
|38,91917
|7
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|16:57:54 23-10-2024
|38,37972
|38,92861
|7,14
|2,1
|Baskil (Elazığ)
|16:24:40 23-10-2024
|38,52417
|38,81
|7
|1,6
|Keles (Bursa)
|16:15:04 23-10-2024
|39,97
|29,25806
|7
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|15:38:07 24-10-2024
|36,1342
|33,5407
|0
|1,4
|KESMEBURUN-(OSMANIYE)
|15:29:14 24-10-2024
|37,16
|36,1988
|7,8
|1,8
|SARAYKOY-AYRANCI (KARAMAN)
|14:20:32 24-10-2024
|37,4478
|33,7277
|10
|1,8
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|14:07:33 24-10-2024
|38,2877
|38,261
|15,7
|2
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|13:42:05 24-10-2024
|38,3668
|38,7708
|22,7
|1,7
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|13:41:46 24-10-2024
|37,9978
|37,4698
|16,8
|1,7
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:26:09 24-10-2024
|39,3375
|29,3105
|0
|1,5
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|13:01:28 24-10-2024
|37,4568
|33,7237
|5
|3,1
|DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:58:25 24-10-2024
|39,615
|29,6105
|0
|1,4
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|12:53:52 24-10-2024
|37,4702
|33,6845
|11,3
|2,2
|BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:51:32 24-10-2024
|39,6633
|29,4532
|0
|1,6
|AKDENIZ
|12:48:14 24-10-2024
|36,3093
|28,8102
|29
|1,7
|KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:46:03 24-10-2024
|38,0138
|37,6813
|7,5
|1,8
|DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
|12:43:54 24-10-2024
|39,9083
|28,851
|0
|1,6
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|12:33:20 24-10-2024
|39,1565
|29,0767
|10,1
|1,2
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:15:56 24-10-2024
|39,6062
|29,4308
|0
|1,5
|BASAGAC-(SIRNAK)
|12:09:11 24-10-2024
|37,5605
|42,4235
|5,3
|1,8
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|11:28:09 24-10-2024
|37,5372
|37,1717
|11,2
|1,9
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:15:16 24-10-2024
|39,6587
|29,4517
|0
|1,6
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|11:06:21 24-10-2024
|39,6627
|29,4918
|0
|1,6
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|10:33:23 24-10-2024
|37,019
|36,115
|12,5
|2
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|09:48:58 24-10-2024
|38,391
|38,8262
|8,6
|2,1
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|08:04:16 24-10-2024
|38,3725
|38,8098
|5
|2,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|07:26:43 24-10-2024
|35,1955
|26,1627
|5,7
|2,4
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|06:46:22 24-10-2024
|38,3692
|38,8272
|7,1
|1,4
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|06:34:02 24-10-2024
|38,5905
|44,6617
|5
|3,3
|KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:12:54 24-10-2024
|38,3227
|37,4593
|5
|2
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:45:41 24-10-2024
|38,1343
|37,5308
|9,4
|1,4
|NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
|05:42:41 24-10-2024
|37,24
|36,8893
|12,7
|1,8
|AKDENIZ
|05:24:59 24-10-2024
|36,026
|27,1977
|8,5
|2,1
|AKDENIZ
|05:22:27 24-10-2024
|36,0105
|27,2678
|7,6
|2
|AKDENIZ
|05:16:04 24-10-2024
|36,0123
|27,2512
|8
|2
|ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|04:50:32 24-10-2024
|40,1565
|31,6928
|12,1
|2,6
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|04:43:18 24-10-2024
|38,2605
|38,6543
|8
|1,6
|AYVALI-DARENDE (MALATYA)
|03:38:33 24-10-2024
|38,7332
|37,5595
|5,5
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:25:35 24-10-2024
|40,2277
|31,7403
|5,3
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:23:01 24-10-2024
|37,8683
|27,1337
|5,3
|1,9
|BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
|02:58:06 24-10-2024
|38,9635
|27,728
|14,7
|1,6
|GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA)
|02:54:01 24-10-2024
|36,637
|30,3532
|12,8
|1,8
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|02:51:40 24-10-2024
|38,2802
|37,7952
|6,2
|2,7
|ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:48:08 24-10-2024
|38,1052
|38,0128
|7,6
|1,8
|KAVAKOZU-MUT (MERSIN)
|02:01:19 24-10-2024
|36,8675
|33,3863
|1
|2,2
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:49:40 24-10-2024
|38,322
|37,4188
|4,3
|1,5
|AKDENIZ
|01:35:23 24-10-2024
|36,3798
|28,3727
|27,6
|1,7
|AKDENIZ
|01:27:39 24-10-2024
|36,4115
|28,408
|15,1
|1,6
|AKDENIZ
|01:25:48 24-10-2024
|36,3663
|28,4262
|18,4
|1,6
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|01:24:55 24-10-2024
|38,4987
|37,2995
|2,5
|2,1
|GULLUCE-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|01:21:48 24-10-2024
|40,0057
|28,3105
|2,7
|1,6
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:21:41 24-10-2024
|38,112
|37,177
|5,4
|1,8
|DALYAN-EZINE (CANAKKALE)
|01:09:29 24-10-2024
|39,7747
|26,173
|15,8
|1,5
|GULENKOY-KALE (MALATYA)
|01:05:12 24-10-2024
|38,4068
|38,8182
|5,2
|1,5
|DIKILI (IZMIR)
|23:58:30 23-10-2024
|39,0543
|26,8655
|10,7
|1,3
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|23:19:25 23-10-2024
|38,4438
|38,0585
|8
|1,3
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|22:52:51 23-10-2024
|38,1655
|38,3817
|5,6
|1,6
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|22:28:28 23-10-2024
|36,4288
|27,1513
|8,4
|1,7
|CINARCIK (YALOVA)
|22:27:05 23-10-2024
|40,6345
|29,107
|8,7
|1,4
|KALE (MALATYA)
|22:26:46 23-10-2024
|38,4035
|38,7717
|5
|1,6
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|22:18:56 23-10-2024
|38,121
|38,351
|5,5
|1,3
|AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)
|21:53:31 23-10-2024
|40,3578
|27,0525
|15,8
|2,8
|OSMANLAR-BAYINDIR (IZMIR)
|21:35:23 23-10-2024
|38,3063
|27,5735
|16,1
|1,7
|KUYTUCAK-KOZAN (ADANA)
|21:21:26 23-10-2024
|37,5708
|35,7095
|2
|1,2
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|21:05:55 23-10-2024
|38,0355
|37,0762
|5
|3,4
|AKDENIZ
|20:46:11 23-10-2024
|36,5238
|28,6665
|20,1
|1,4
|AKDENIZ
|20:14:33 23-10-2024
|35,742
|28,266
|27,6
|1,9
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|20:01:36 23-10-2024
|38,1488
|38,4035
|5
|2,7
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|19:21:04 23-10-2024
|38,3483
|38,7717
|3,6
|2,6
|KADIOGLU-SARAYONU (KONYA)
|18:36:44 23-10-2024
|38,7982
|32,5077
|5
|1,7
|IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|18:34:33 23-10-2024
|38,7408
|37,966
|14,1
|1,5
|KIZILOREN-MERAM (KONYA)
|18:28:40 23-10-2024
|37,9032
|32,1505
|5
|0,9
|KADIOGLU-SARAYONU (KONYA)
|18:13:01 23-10-2024
|38,7688
|32,4853
|13,9
|1,8
|CICEKDERE-(BINGOL)
|18:00:45 23-10-2024
|38,9827
|40,4752
|3,5
|1,8
|ODAYERI-EYUP (ISTANBUL)
|17:47:36 23-10-2024
|41,2383
|28,8498
|0
|1
|ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM)
|17:28:35 23-10-2024
|39,9112
|40,9612
|5,6
|2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|17:25:29 23-10-2024
|38,3577
|38,7932
|7,3
|1,8
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|17:00:24 23-10-2024
|38,4065
|38,9408
|8,1
|1,8
|ORTACALI-(ELAZIG)
|16:57:54 23-10-2024
|38,4508
|38,9893
|8,9
|2,2
|UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|16:24:38 23-10-2024
|38,3402
|38,891
|22
|1,6
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