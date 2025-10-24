Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

24 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Beypazarı (Ankara) 04:08:20 24-10-2025 40,16944 31,94278 7 0,7
Akçadağ (Malatya) 04:07:29 24-10-2025 38,26111 37,82278 7,21 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:48 24-10-2025 39,13944 28,16083 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:57:27 24-10-2025 39,18667 28,17472 6,27 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:54:37 24-10-2025 38,05917 37,58972 7 1,2
Ege Denizi - [08.69 km] Foça (İzmir) 03:54:11 24-10-2025 38,735 26,67 5,43 1,5
Köyceğiz (Muğla) 03:52:30 24-10-2025 37,08944 28,62083 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 03:46:53 24-10-2025 38,07222 36,39306 6,89 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:58 24-10-2025 39,22528 28,09917 7,19 1,4
Qasr-e-Shirin, Kermanshah (İran) 03:35:16 24-10-2025 34,44889 45,51639 7,05 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:41 24-10-2025 39,2175 28,24139 11,06 0,8
Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.78 km] Samandağ (Hatay) 03:03:00 24-10-2025 36,12417 35,89222 4,95 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:58 24-10-2025 39,19 28,1323 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:58 24-10-2025 39,20444 28,18417 7,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:57 24-10-2025 39,18 28,19861 4,81 0,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:02 24-10-2025 39,2312 28,1052 12,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:02 24-10-2025 39,23833 28,11222 6,61 2,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:29 24-10-2025 39,237 28,1633 12,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:29 24-10-2025 39,26972 28,17944 6,19 1,6
Aşkale (Erzurum) 02:28:07 24-10-2025 40,065 40,70333 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:59 24-10-2025 39,15583 28,21028 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:58 24-10-2025 39,1858 28,1868 15,5 1,3
Simav (Kütahya) 02:10:45 24-10-2025 39,27444 28,91444 7 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:00 24-10-2025 39,1387 28,1323 13,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:00 24-10-2025 39,16083 28,15028 7 1,9
Yüksekova (Hakkari) 02:02:52 24-10-2025 37,43556 43,97444 7 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 01:55:48 24-10-2025 39,2607 28,9945 2,9 1,7
Simav (Kütahya) 01:55:48 24-10-2025 39,23667 28,93333 7 1,6
Salihli (Manisa) 01:47:50 24-10-2025 38,52389 28,25056 7 0,9
CAVLU-SALIHLI (MANISA) 01:47:48 24-10-2025 38,5348 28,1545 24,7 1,3
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 01:45:58 24-10-2025 37,3852 36,904 5,5 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:45:58 24-10-2025 37,38389 36,89083 8,02 2,2
EPREME-YAZIHAN (MALATYA) 01:38:10 24-10-2025 38,5537 37,9273 7,1 2,2
Hekimhan (Malatya) 01:38:10 24-10-2025 38,57556 37,92389 7,02 2,3
Ceyhan (Adana) 01:36:13 24-10-2025 37,13528 35,80861 7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:30:30 24-10-2025 39,2387 28,9753 15,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:26 24-10-2025 39,16306 28,20222 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:12 24-10-2025 39,205 28,18389 8,11 1
Niksar (Tokat) 01:00:21 24-10-2025 40,62389 36,73528 7,13 1,3
Ege Denizi 00:44:50 24-10-2025 39,57278 23,86861 5,12 2,2
YUNANISTAN 00:44:49 24-10-2025 39,0173 24,0465 6,2 2,8
Karlıova (Bingöl) 00:41:10 24-10-2025 39,33583 40,84528 7 2,3
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 00:41:09 24-10-2025 39,34 40,8202 4,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:26 24-10-2025 39,16722 28,20194 5,71 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:26 24-10-2025 39,1943 28,1845 11,7 2,4
Armutlu (Yalova) 00:33:00 24-10-2025 40,48889 28,93583 6,96 1,5
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 00:33:00 24-10-2025 40,4197 28,9153 9,3 1,7
Doğanşehir (Malatya) 00:05:34 24-10-2025 38,14083 37,87139 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:12 24-10-2025 39,2525 28,01083 7 1
Baskil (Elazığ) 23:55:49 23-10-2025 38,41306 38,94639 13,5 2,3
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 23:55:49 23-10-2025 38,4197 38,9432 8,5 2,3
CAYGECIT-KOZLUK (BATMAN) 23:45:32 23-10-2025 38,0613 41,5045 5,9 1,8
Kozluk (Batman) 23:45:31 23-10-2025 38,11139 41,53361 10,34 1,7
Karlıova (Bingöl) 23:29:55 23-10-2025 39,32944 40,82417 7,08 1,3
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 23:29:55 23-10-2025 39,313 40,8225 13,1 1,7
Sincik (Adıyaman) 23:27:51 23-10-2025 38,13778 38,56389 7 1
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 23:27:50 23-10-2025 38,142 38,5948 11 1,2
KURGANLI-BULANIK (MUS) 23:18:03 23-10-2025 39,234 42,1088 13 1,6
Bulanık (Muş) 23:18:02 23-10-2025 39,265 42,09194 20,51 1,4
Simav (Kütahya) 23:13:32 23-10-2025 39,22056 28,96667 9,65 1,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23:13:32 23-10-2025 39,2397 28,9505 10,5 1,2
Marmara Denizi - [17.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:36:27 23-10-2025 40,80972 27,92444 10,25 1
MARMARA DENIZI 22:36:26 23-10-2025 40,7875 27,9275 5,4 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:26:55 23-10-2025 37,39028 36,87944 5,3 2,1
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 22:26:55 23-10-2025 37,3927 36,898 5 2,2
Simav (Kütahya) 22:23:50 23-10-2025 39,22417 29,005 7 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:23:50 23-10-2025 39,2483 29,0258 5,1 2,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:21:04 23-10-2025 37,39083 36,9 7 2,3
KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 22:21:04 23-10-2025 37,3995 36,9017 5,8 2,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:08:34 23-10-2025 37,39222 36,8875 7,11 4
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 22:08:33) 22:08:33 23-10-2025 37,3655 36,8982 1,1 4
Toprakkale (Osmaniye) 22:00:21 23-10-2025 37,025 36,17167 10,85 1,9
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:00:20 23-10-2025 36,9957 36,0897 9,8 2
Toprakkale (Osmaniye) 21:55:04 23-10-2025 37,00139 36,12722 12,2 2,2
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 21:55:03 23-10-2025 37,026 36,0548 5 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:44:18 23-10-2025 39,238 29,0205 9,3 2
Simav (Kütahya) 21:44:17 23-10-2025 39,22667 28,97778 13,45 1,8
Horasan (Erzurum) 21:32:56 23-10-2025 39,91944 42,27417 16,61 1,9
CAYIRBEYLI-KARAYAZI (ERZURUM) REVIZE01 (2025.10.23 21:32:56) 21:32:56 23-10-2025 39,804 42,2062 4,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:55 23-10-2025 39,2425 28,26389 10,54 2,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:55 23-10-2025 39,2273 28,2517 10,5 2,3
Merkez (Osmaniye) 21:24:09 23-10-2025 37,00833 36,2125 6,2 1,6
Merkez (Osmaniye) 21:01:51 23-10-2025 37,015 36,18861 7 1,9
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 21:01:50 23-10-2025 37,0252 36,1203 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:08 23-10-2025 39,19333 28,20806 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:08 23-10-2025 39,1548 28,1233 13,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:05 23-10-2025 39,19556 28,17833 6,1 0,8
Darende (Malatya) 20:51:41 23-10-2025 38,43889 37,46861 7,01 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 20:51:40 23-10-2025 38,4055 37,4805 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:26 23-10-2025 39,23861 28,25111 5,48 1,1
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 20:44:05 23-10-2025 37,0343 28,3572 5 0,9
Simav (Kütahya) 20:44:00 23-10-2025 39,25528 28,975 7 1,1
Dursunbey (Balıkesir) 20:27:17 23-10-2025 39,4725 28,65111 7 0,9
CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR) 20:27:15 23-10-2025 39,562 28,8513 11,9 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 20:05:18 23-10-2025 39,1218 28,1088 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:17 23-10-2025 39,175 28,13667 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:30 23-10-2025 39,1835 28,1588 9,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:59:29 23-10-2025 39,21806 28,17361 6,9 1
Akçadağ (Malatya) 19:49:01 23-10-2025 38,47694 38,0425 7 1,1
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 19:49:00 23-10-2025 38,5117 38,0243 6,7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 19:30:53 23-10-2025 37,91861 37,97056 7 1
Nurdağı (Gaziantep) 19:24:39 23-10-2025 37,17639 36,91417 7 2,3
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:24:29 23-10-2025 37,912 37,9097 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:15 23-10-2025 39,17639 28,19083 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:22:15 23-10-2025 39,1775 28,167 9,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:57:24 23-10-2025 39,30278 28,12333 7 0,8
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 18:44:54 23-10-2025 38,2328 38,646 5,8 1,7
Pütürge (Malatya) 18:44:53 23-10-2025 38,19444 38,6425 7 1,5
Doğubayazıt (Ağrı) 18:24:22 23-10-2025 39,61306 43,86583 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:09:45 23-10-2025 39,15806 28,22083 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:09:44 23-10-2025 39,1478 28,2492 9,7 1,8
Köyceğiz (Muğla) 18:03:00 23-10-2025 37,07917 28,6275 7 1
Hisarcık (Kütahya) 17:47:01 23-10-2025 39,18222 29,10694 5,43 1,1
KUTLUHALLAR-HISARCIK (KUTAHYA) 17:47:01 23-10-2025 39,2137 29,2022 18,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:44:57 23-10-2025 39,18306 28,20556 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 17:44:04 23-10-2025 38,07111 37,76944 5 1,1
TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 17:44:01) 17:44:01 23-10-2025 38,0917 37,6425 31,4 1,2
GAZIOSMANPASA (ISTANBUL) 17:42:29 23-10-2025 41,0788 28,9273 3,9 1
Mamak (Ankara) 17:31:32 23-10-2025 39,87667 33,03333 7 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:07:05 23-10-2025 39,1392 28,2435 10,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:04 23-10-2025 39,18833 28,20333 3,6 0,7
SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) 17:05:13 23-10-2025 39,1018 29,094 20,4 0,6
SURIYE 16:53:54 23-10-2025 36,6443 38,5932 21 2,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.72 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:53:49 23-10-2025 36,55639 38,56333 9,05 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 16:48:42 23-10-2025 38,12278 36,59361 6,99 2,2
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:48:41 23-10-2025 38,1332 36,6143 1,3 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:28:07 23-10-2025 39,1672 28,1423 14,6 1,3
Yahyalı (Kayseri) 16:11:22 23-10-2025 37,94417 35,44222 7 1,1
Gördes (Manisa) 15:54:01 23-10-2025 39,06806 28,26806 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:59 23-10-2025 39,1658 28,1938 9 1,4
Simav (Kütahya) 15:44:42 23-10-2025 39,43639 29,07556 7 1,4
Eşme (Uşak) 15:31:46 23-10-2025 38,47778 29,1225 7 0,8
Palu (Elazığ) 15:08:07 23-10-2025 38,64306 40,03306 11,75 1,9
Doğanhisar (Konya) 14:59:17 23-10-2025 38,05222 31,6825 12,49 1,2
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 14:53:29 23-10-2025 38,2245 38,6743 7,5 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 14:48:57 23-10-2025 39,55444 26,15361 10,57 1,6
KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 14:48:56 23-10-2025 39,5018 26,1215 14 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:50:09 23-10-2025 39,2462 29,0403 8,5 1,6
Simav (Kütahya) 13:50:08 23-10-2025 39,25972 29,00611 11,62 1,8
KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 13:46:34 23-10-2025 38,8793 27,88 14,1 1,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:40:36 23-10-2025 39,12139 26,09361 7,01 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 13:16:06 23-10-2025 39,2862 28,994 4,8 0,8
Simav (Kütahya) 13:13:20 23-10-2025 39,23972 29,00222 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:13:20 23-10-2025 39,234 29,0303 4,9 1,3
Sulakyurt (Kırıkkale) 13:11:18 23-10-2025 40,17417 33,93222 7 1,2
KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 13:03:17 23-10-2025 38,8755 27,8595 2,3 0,9
Eşme (Uşak) 12:59:14 23-10-2025 38,46306 29,05306 7 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:37:53 23-10-2025 38,29556 38,10472 7 1
Soma (Manisa) 12:34:57 23-10-2025 39,22806 27,68917 7,04 1,4
EVCILER-SOMA (MANISA) 12:34:57 23-10-2025 39,2612 27,6857 0 1,6
Güney (Denizli) 12:24:48 23-10-2025 38,17194 29,09083 7 1,3
Alaşehir (Manisa) 12:17:04 23-10-2025 38,50583 28,45639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:04 23-10-2025 39,24667 28,10472 8,2 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:04 23-10-2025 39,2448 28,1012 12,2 1,4
Yahşihan (Kırıkkale) 12:10:53 23-10-2025 39,91639 33,36722 7 1
Emet (Kütahya) 12:09:31 23-10-2025 39,37056 29,28111 0,69 1
Delice (Kırıkkale) 12:06:25 23-10-2025 39,87444 34,04 7 1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:04:00 23-10-2025 38,1215 36,5918 4,8 1,6
Simav (Kütahya) 12:03:21 23-10-2025 39,235 29,02417 11,17 1,6
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 12:03:18 23-10-2025 39,2663 28,8057 17,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:24 23-10-2025 39,2075 28,17472 5,66 1,5
Alaşehir (Manisa) 11:35:34 23-10-2025 38,45694 28,545 9,88 1,2
Simav (Kütahya) 11:34:31 23-10-2025 39,13667 28,96944 7,15 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:34:29 23-10-2025 39,2427 29,0462 11,4 1,3
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 11:24:26 23-10-2025 39,0823 28,1097 16,9 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:22:03 23-10-2025 39,212 29,0127 4,6 0,9
KARAAGAC-GORDES (MANISA) 11:01:02 23-10-2025 38,8865 28,1877 4,4 1,4
Gördes (Manisa) 11:01:01 23-10-2025 38,96083 28,19444 7 1,1
Simav (Kütahya) 11:00:19 23-10-2025 39,2475 28,98944 9,83 1,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 11:00:18 23-10-2025 39,2768 28,9385 11,1 2
Simav (Kütahya) 10:42:25 23-10-2025 39,23444 28,99972 11,99 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:42:25 23-10-2025 39,211 29,0187 14,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:14 23-10-2025 39,22056 28,15056 8,07 1
Karasu (Sakarya) 10:24:58 23-10-2025 41,10833 30,51083 7 0,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:08:04 23-10-2025 39,2047 28,9855 13,6 0,4
Hassa (Hatay) 10:04:29 23-10-2025 36,85556 36,55667 6,71 1,8
KORUHUYUGU-HASSA (HATAY) 10:04:28 23-10-2025 36,8322 36,5527 4,2 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:55:45 23-10-2025 39,2397 29,0407 5,2 0,9
Simav (Kütahya) 09:50:34 23-10-2025 39,14306 28,96972 6,75 0,8
Simav (Kütahya) 09:48:08 23-10-2025 39,19667 28,99639 10,85 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:48:07 23-10-2025 39,2522 29,0427 11,3 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 09:27:38 23-10-2025 39,2293 28,9192 4,8 1,6
ADALA-SALIHLI (MANISA) 08:50:23 23-10-2025 38,5885 28,2848 16,8 0,9
ADALA-SALIHLI (MANISA) 08:49:01 23-10-2025 38,557 28,2607 17 1,2
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 08:47:10 23-10-2025 38,9648 28,0008 18 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:05 23-10-2025 39,1947 28,1323 9,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:04 23-10-2025 39,20611 28,08417 11,91 1,7
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) 08:13:50 23-10-2025 38,7923 27,8085 8,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:13:26 23-10-2025 39,27917 28,11222 7,01 1,8
ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:13:26 23-10-2025 39,3108 28,0955 22,2 2
Çelikhan (Adıyaman) 07:55:36 23-10-2025 38,09472 38,43417 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:20 23-10-2025 39,21917 28,14417 8,7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:19 23-10-2025 39,1793 28,0965 16,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:42 23-10-2025 39,12278 28,23778 7 1,3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 06:51:38 23-10-2025 40,6948 27,4822 5,9 1,7
Marmara Denizi - [11.01 km] Marmara (Balıkesir) 06:51:37 23-10-2025 40,70833 27,49389 15,58 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:22 23-10-2025 39,16694 28,19139 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:20 23-10-2025 39,2037 27,9893 11,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:19 23-10-2025 39,22639 28,00333 6,01 1,9
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.10 km] Payas (Hatay) 05:50:31 23-10-2025 36,74306 36,1175 5,43 1,7
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 05:50:30 23-10-2025 36,725 36,0483 5 1,6
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.21 km] Payas (Hatay) 05:46:37 23-10-2025 36,71722 36,11583 10,86 1,7
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 05:46:37 23-10-2025 36,7113 36,0823 7,6 1,7
Silifke (Mersin) 05:43:21 23-10-2025 36,34722 34,02389 12,6 2,7
ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) 05:43:20 23-10-2025 36,4052 33,9922 18,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:02 23-10-2025 39,2375 27,98694 7 1,2
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 05:33:02 23-10-2025 39,1662 27,9067 9,4 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Beypazarı (Ankara) 04:08:20 24-10-2025 40,16944 31,94278 7 0,7
Akçadağ (Malatya) 04:07:29 24-10-2025 38,26111 37,82278 7,21 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:48 24-10-2025 39,13944 28,16083 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:57:27 24-10-2025 39,18667 28,17472 6,27 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:54:37 24-10-2025 38,05917 37,58972 7 1,2
Ege Denizi - [08.69 km] Foça (İzmir) 03:54:11 24-10-2025 38,735 26,67 5,43 1,5
Köyceğiz (Muğla) 03:52:30 24-10-2025 37,08944 28,62083 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 03:46:53 24-10-2025 38,07222 36,39306 6,89 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:58 24-10-2025 39,22528 28,09917 7,19 1,4
Qasr-e-Shirin, Kermanshah (İran) 03:35:16 24-10-2025 34,44889 45,51639 7,05 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:41 24-10-2025 39,2175 28,24139 11,06 0,8
Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.78 km] Samandağ (Hatay) 03:03:00 24-10-2025 36,12417 35,89222 4,95 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:58 24-10-2025 39,19 28,1323 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:58 24-10-2025 39,20444 28,18417 7,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:57 24-10-2025 39,18 28,19861 4,81 0,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:02 24-10-2025 39,2312 28,1052 12,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:02 24-10-2025 39,23833 28,11222 6,61 2,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:29 24-10-2025 39,237 28,1633 12,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:29 24-10-2025 39,26972 28,17944 6,19 1,6
Aşkale (Erzurum) 02:28:07 24-10-2025 40,065 40,70333 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:59 24-10-2025 39,15583 28,21028 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:58 24-10-2025 39,1858 28,1868 15,5 1,3
Simav (Kütahya) 02:10:45 24-10-2025 39,27444 28,91444 7 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:00 24-10-2025 39,1387 28,1323 13,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:00 24-10-2025 39,16083 28,15028 7 1,9
Yüksekova (Hakkari) 02:02:52 24-10-2025 37,43556 43,97444 7 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 01:55:48 24-10-2025 39,2607 28,9945 2,9 1,7
Simav (Kütahya) 01:55:48 24-10-2025 39,23667 28,93333 7 1,6
Salihli (Manisa) 01:47:50 24-10-2025 38,52389 28,25056 7 0,9
CAVLU-SALIHLI (MANISA) 01:47:48 24-10-2025 38,5348 28,1545 24,7 1,3
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 01:45:58 24-10-2025 37,3852 36,904 5,5 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:45:58 24-10-2025 37,38389 36,89083 8,02 2,2
EPREME-YAZIHAN (MALATYA) 01:38:10 24-10-2025 38,5537 37,9273 7,1 2,2
Hekimhan (Malatya) 01:38:10 24-10-2025 38,57556 37,92389 7,02 2,3
Ceyhan (Adana) 01:36:13 24-10-2025 37,13528 35,80861 7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:30:30 24-10-2025 39,2387 28,9753 15,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:26 24-10-2025 39,16306 28,20222 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:12 24-10-2025 39,205 28,18389 8,11 1
Niksar (Tokat) 01:00:21 24-10-2025 40,62389 36,73528 7,13 1,3
Ege Denizi 00:44:50 24-10-2025 39,57278 23,86861 5,12 2,2
YUNANISTAN 00:44:49 24-10-2025 39,0173 24,0465 6,2 2,8
Karlıova (Bingöl) 00:41:10 24-10-2025 39,33583 40,84528 7 2,3
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 00:41:09 24-10-2025 39,34 40,8202 4,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:26 24-10-2025 39,16722 28,20194 5,71 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:26 24-10-2025 39,1943 28,1845 11,7 2,4
Armutlu (Yalova) 00:33:00 24-10-2025 40,48889 28,93583 6,96 1,5
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 00:33:00 24-10-2025 40,4197 28,9153 9,3 1,7
Doğanşehir (Malatya) 00:05:34 24-10-2025 38,14083 37,87139 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:12 24-10-2025 39,2525 28,01083 7 1
Baskil (Elazığ) 23:55:49 23-10-2025 38,41306 38,94639 13,5 2,3
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 23:55:49 23-10-2025 38,4197 38,9432 8,5 2,3
CAYGECIT-KOZLUK (BATMAN) 23:45:32 23-10-2025 38,0613 41,5045 5,9 1,8
Kozluk (Batman) 23:45:31 23-10-2025 38,11139 41,53361 10,34 1,7
Karlıova (Bingöl) 23:29:55 23-10-2025 39,32944 40,82417 7,08 1,3
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 23:29:55 23-10-2025 39,313 40,8225 13,1 1,7
Sincik (Adıyaman) 23:27:51 23-10-2025 38,13778 38,56389 7 1
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 23:27:50 23-10-2025 38,142 38,5948 11 1,2
KURGANLI-BULANIK (MUS) 23:18:03 23-10-2025 39,234 42,1088 13 1,6
Bulanık (Muş) 23:18:02 23-10-2025 39,265 42,09194 20,51 1,4
Simav (Kütahya) 23:13:32 23-10-2025 39,22056 28,96667 9,65 1,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23:13:32 23-10-2025 39,2397 28,9505 10,5 1,2
Marmara Denizi - [17.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:36:27 23-10-2025 40,80972 27,92444 10,25 1
MARMARA DENIZI 22:36:26 23-10-2025 40,7875 27,9275 5,4 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:26:55 23-10-2025 37,39028 36,87944 5,3 2,1
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 22:26:55 23-10-2025 37,3927 36,898 5 2,2
Simav (Kütahya) 22:23:50 23-10-2025 39,22417 29,005 7 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:23:50 23-10-2025 39,2483 29,0258 5,1 2,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:21:04 23-10-2025 37,39083 36,9 7 2,3
KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 22:21:04 23-10-2025 37,3995 36,9017 5,8 2,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:08:34 23-10-2025 37,39222 36,8875 7,11 4
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 22:08:33) 22:08:33 23-10-2025 37,3655 36,8982 1,1 4
Toprakkale (Osmaniye) 22:00:21 23-10-2025 37,025 36,17167 10,85 1,9
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 22:00:20 23-10-2025 36,9957 36,0897 9,8 2
Toprakkale (Osmaniye) 21:55:04 23-10-2025 37,00139 36,12722 12,2 2,2
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 21:55:03 23-10-2025 37,026 36,0548 5 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:44:18 23-10-2025 39,238 29,0205 9,3 2
Simav (Kütahya) 21:44:17 23-10-2025 39,22667 28,97778 13,45 1,8
Horasan (Erzurum) 21:32:56 23-10-2025 39,91944 42,27417 16,61 1,9
CAYIRBEYLI-KARAYAZI (ERZURUM) REVIZE01 (2025.10.23 21:32:56) 21:32:56 23-10-2025 39,804 42,2062 4,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:55 23-10-2025 39,2425 28,26389 10,54 2,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:55 23-10-2025 39,2273 28,2517 10,5 2,3
Merkez (Osmaniye) 21:24:09 23-10-2025 37,00833 36,2125 6,2 1,6
Merkez (Osmaniye) 21:01:51 23-10-2025 37,015 36,18861 7 1,9
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 21:01:50 23-10-2025 37,0252 36,1203 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:08 23-10-2025 39,19333 28,20806 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:08 23-10-2025 39,1548 28,1233 13,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:05 23-10-2025 39,19556 28,17833 6,1 0,8
Darende (Malatya) 20:51:41 23-10-2025 38,43889 37,46861 7,01 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 20:51:40 23-10-2025 38,4055 37,4805 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:26 23-10-2025 39,23861 28,25111 5,48 1,1
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 20:44:05 23-10-2025 37,0343 28,3572 5 0,9
Simav (Kütahya) 20:44:00 23-10-2025 39,25528 28,975 7 1,1
Dursunbey (Balıkesir) 20:27:17 23-10-2025 39,4725 28,65111 7 0,9
CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR) 20:27:15 23-10-2025 39,562 28,8513 11,9 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 20:05:18 23-10-2025 39,1218 28,1088 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:17 23-10-2025 39,175 28,13667 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:30 23-10-2025 39,1835 28,1588 9,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:59:29 23-10-2025 39,21806 28,17361 6,9 1
Akçadağ (Malatya) 19:49:01 23-10-2025 38,47694 38,0425 7 1,1
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 19:49:00 23-10-2025 38,5117 38,0243 6,7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 19:30:53 23-10-2025 37,91861 37,97056 7 1
Nurdağı (Gaziantep) 19:24:39 23-10-2025 37,17639 36,91417 7 2,3
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:24:29 23-10-2025 37,912 37,9097 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:15 23-10-2025 39,17639 28,19083 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:22:15 23-10-2025 39,1775 28,167 9,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:57:24 23-10-2025 39,30278 28,12333 7 0,8
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 18:44:54 23-10-2025 38,2328 38,646 5,8 1,7
Pütürge (Malatya) 18:44:53 23-10-2025 38,19444 38,6425 7 1,5
Doğubayazıt (Ağrı) 18:24:22 23-10-2025 39,61306 43,86583 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:09:45 23-10-2025 39,15806 28,22083 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:09:44 23-10-2025 39,1478 28,2492 9,7 1,8
Köyceğiz (Muğla) 18:03:00 23-10-2025 37,07917 28,6275 7 1
Hisarcık (Kütahya) 17:47:01 23-10-2025 39,18222 29,10694 5,43 1,1
KUTLUHALLAR-HISARCIK (KUTAHYA) 17:47:01 23-10-2025 39,2137 29,2022 18,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:44:57 23-10-2025 39,18306 28,20556 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 17:44:04 23-10-2025 38,07111 37,76944 5 1,1
TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 17:44:01) 17:44:01 23-10-2025 38,0917 37,6425 31,4 1,2
GAZIOSMANPASA (ISTANBUL) 17:42:29 23-10-2025 41,0788 28,9273 3,9 1
Mamak (Ankara) 17:31:32 23-10-2025 39,87667 33,03333 7 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:07:05 23-10-2025 39,1392 28,2435 10,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:04 23-10-2025 39,18833 28,20333 3,6 0,7
SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) 17:05:13 23-10-2025 39,1018 29,094 20,4 0,6
SURIYE 16:53:54 23-10-2025 36,6443 38,5932 21 2,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.72 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:53:49 23-10-2025 36,55639 38,56333 9,05 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 16:48:42 23-10-2025 38,12278 36,59361 6,99 2,2
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:48:41 23-10-2025 38,1332 36,6143 1,3 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:28:07 23-10-2025 39,1672 28,1423 14,6 1,3
Yahyalı (Kayseri) 16:11:22 23-10-2025 37,94417 35,44222 7 1,1
Gördes (Manisa) 15:54:01 23-10-2025 39,06806 28,26806 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:59 23-10-2025 39,1658 28,1938 9 1,4
Simav (Kütahya) 15:44:42 23-10-2025 39,43639 29,07556 7 1,4
Eşme (Uşak) 15:31:46 23-10-2025 38,47778 29,1225 7 0,8
Palu (Elazığ) 15:08:07 23-10-2025 38,64306 40,03306 11,75 1,9
Doğanhisar (Konya) 14:59:17 23-10-2025 38,05222 31,6825 12,49 1,2
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 14:53:29 23-10-2025 38,2245 38,6743 7,5 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 14:48:57 23-10-2025 39,55444 26,15361 10,57 1,6
KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 14:48:56 23-10-2025 39,5018 26,1215 14 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:50:09 23-10-2025 39,2462 29,0403 8,5 1,6
Simav (Kütahya) 13:50:08 23-10-2025 39,25972 29,00611 11,62 1,8
KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 13:46:34 23-10-2025 38,8793 27,88 14,1 1,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:40:36 23-10-2025 39,12139 26,09361 7,01 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 13:16:06 23-10-2025 39,2862 28,994 4,8 0,8
Simav (Kütahya) 13:13:20 23-10-2025 39,23972 29,00222 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:13:20 23-10-2025 39,234 29,0303 4,9 1,3
Sulakyurt (Kırıkkale) 13:11:18 23-10-2025 40,17417 33,93222 7 1,2
KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 13:03:17 23-10-2025 38,8755 27,8595 2,3 0,9
Eşme (Uşak) 12:59:14 23-10-2025 38,46306 29,05306 7 0,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:37:53 23-10-2025 38,29556 38,10472 7 1
Soma (Manisa) 12:34:57 23-10-2025 39,22806 27,68917 7,04 1,4
EVCILER-SOMA (MANISA) 12:34:57 23-10-2025 39,2612 27,6857 0 1,6
Güney (Denizli) 12:24:48 23-10-2025 38,17194 29,09083 7 1,3
Alaşehir (Manisa) 12:17:04 23-10-2025 38,50583 28,45639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:04 23-10-2025 39,24667 28,10472 8,2 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:04 23-10-2025 39,2448 28,1012 12,2 1,4
Yahşihan (Kırıkkale) 12:10:53 23-10-2025 39,91639 33,36722 7 1
Emet (Kütahya) 12:09:31 23-10-2025 39,37056 29,28111 0,69 1
Delice (Kırıkkale) 12:06:25 23-10-2025 39,87444 34,04 7 1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:04:00 23-10-2025 38,1215 36,5918 4,8 1,6
Simav (Kütahya) 12:03:21 23-10-2025 39,235 29,02417 11,17 1,6
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 12:03:18 23-10-2025 39,2663 28,8057 17,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:24 23-10-2025 39,2075 28,17472 5,66 1,5
Alaşehir (Manisa) 11:35:34 23-10-2025 38,45694 28,545 9,88 1,2
Simav (Kütahya) 11:34:31 23-10-2025 39,13667 28,96944 7,15 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:34:29 23-10-2025 39,2427 29,0462 11,4 1,3
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 11:24:26 23-10-2025 39,0823 28,1097 16,9 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:22:03 23-10-2025 39,212 29,0127 4,6 0,9
KARAAGAC-GORDES (MANISA) 11:01:02 23-10-2025 38,8865 28,1877 4,4 1,4
Gördes (Manisa) 11:01:01 23-10-2025 38,96083 28,19444 7 1,1
Simav (Kütahya) 11:00:19 23-10-2025 39,2475 28,98944 9,83 1,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 11:00:18 23-10-2025 39,2768 28,9385 11,1 2
Simav (Kütahya) 10:42:25 23-10-2025 39,23444 28,99972 11,99 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:42:25 23-10-2025 39,211 29,0187 14,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:14 23-10-2025 39,22056 28,15056 8,07 1
Karasu (Sakarya) 10:24:58 23-10-2025 41,10833 30,51083 7 0,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:08:04 23-10-2025 39,2047 28,9855 13,6 0,4
Hassa (Hatay) 10:04:29 23-10-2025 36,85556 36,55667 6,71 1,8
KORUHUYUGU-HASSA (HATAY) 10:04:28 23-10-2025 36,8322 36,5527 4,2 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:55:45 23-10-2025 39,2397 29,0407 5,2 0,9
Simav (Kütahya) 09:50:34 23-10-2025 39,14306 28,96972 6,75 0,8
Simav (Kütahya) 09:48:08 23-10-2025 39,19667 28,99639 10,85 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:48:07 23-10-2025 39,2522 29,0427 11,3 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 09:27:38 23-10-2025 39,2293 28,9192 4,8 1,6
ADALA-SALIHLI (MANISA) 08:50:23 23-10-2025 38,5885 28,2848 16,8 0,9
ADALA-SALIHLI (MANISA) 08:49:01 23-10-2025 38,557 28,2607 17 1,2
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 08:47:10 23-10-2025 38,9648 28,0008 18 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:05 23-10-2025 39,1947 28,1323 9,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:04 23-10-2025 39,20611 28,08417 11,91 1,7
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) 08:13:50 23-10-2025 38,7923 27,8085 8,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:13:26 23-10-2025 39,27917 28,11222 7,01 1,8
ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:13:26 23-10-2025 39,3108 28,0955 22,2 2
Çelikhan (Adıyaman) 07:55:36 23-10-2025 38,09472 38,43417 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:20 23-10-2025 39,21917 28,14417 8,7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:19 23-10-2025 39,1793 28,0965 16,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:42 23-10-2025 39,12278 28,23778 7 1,3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 06:51:38 23-10-2025 40,6948 27,4822 5,9 1,7
Marmara Denizi - [11.01 km] Marmara (Balıkesir) 06:51:37 23-10-2025 40,70833 27,49389 15,58 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:22 23-10-2025 39,16694 28,19139 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:20 23-10-2025 39,2037 27,9893 11,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:19 23-10-2025 39,22639 28,00333 6,01 1,9
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.10 km] Payas (Hatay) 05:50:31 23-10-2025 36,74306 36,1175 5,43 1,7
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 05:50:30 23-10-2025 36,725 36,0483 5 1,6
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.21 km] Payas (Hatay) 05:46:37 23-10-2025 36,71722 36,11583 10,86 1,7
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 05:46:37 23-10-2025 36,7113 36,0823 7,6 1,7
Silifke (Mersin) 05:43:21 23-10-2025 36,34722 34,02389 12,6 2,7
ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) 05:43:20 23-10-2025 36,4052 33,9922 18,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:02 23-10-2025 39,2375 27,98694 7 1,2
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 05:33:02 23-10-2025 39,1662 27,9067 9,4 1,4
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...