Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
24 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Beypazarı (Ankara)
|04:08:20 24-10-2025
|40,16944
|31,94278
|7
|0,7
|Akçadağ (Malatya)
|04:07:29 24-10-2025
|38,26111
|37,82278
|7,21
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:06:48 24-10-2025
|39,13944
|28,16083
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:57:27 24-10-2025
|39,18667
|28,17472
|6,27
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:54:37 24-10-2025
|38,05917
|37,58972
|7
|1,2
|Ege Denizi - [08.69 km] Foça (İzmir)
|03:54:11 24-10-2025
|38,735
|26,67
|5,43
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|03:52:30 24-10-2025
|37,08944
|28,62083
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:46:53 24-10-2025
|38,07222
|36,39306
|6,89
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:58 24-10-2025
|39,22528
|28,09917
|7,19
|1,4
|Qasr-e-Shirin, Kermanshah (İran)
|03:35:16 24-10-2025
|34,44889
|45,51639
|7,05
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:41 24-10-2025
|39,2175
|28,24139
|11,06
|0,8
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.78 km] Samandağ (Hatay)
|03:03:00 24-10-2025
|36,12417
|35,89222
|4,95
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:41:58 24-10-2025
|39,19
|28,1323
|12,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:41:58 24-10-2025
|39,20444
|28,18417
|7,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:38:57 24-10-2025
|39,18
|28,19861
|4,81
|0,9
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:32:02 24-10-2025
|39,2312
|28,1052
|12,7
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:32:02 24-10-2025
|39,23833
|28,11222
|6,61
|2,8
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:29 24-10-2025
|39,237
|28,1633
|12,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:28:29 24-10-2025
|39,26972
|28,17944
|6,19
|1,6
|Aşkale (Erzurum)
|02:28:07 24-10-2025
|40,065
|40,70333
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:59 24-10-2025
|39,15583
|28,21028
|7
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:58 24-10-2025
|39,1858
|28,1868
|15,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:10:45 24-10-2025
|39,27444
|28,91444
|7
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:03:00 24-10-2025
|39,1387
|28,1323
|13,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:03:00 24-10-2025
|39,16083
|28,15028
|7
|1,9
|Yüksekova (Hakkari)
|02:02:52 24-10-2025
|37,43556
|43,97444
|7
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|01:55:48 24-10-2025
|39,2607
|28,9945
|2,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|01:55:48 24-10-2025
|39,23667
|28,93333
|7
|1,6
|Salihli (Manisa)
|01:47:50 24-10-2025
|38,52389
|28,25056
|7
|0,9
|CAVLU-SALIHLI (MANISA)
|01:47:48 24-10-2025
|38,5348
|28,1545
|24,7
|1,3
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|01:45:58 24-10-2025
|37,3852
|36,904
|5,5
|2,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:45:58 24-10-2025
|37,38389
|36,89083
|8,02
|2,2
|EPREME-YAZIHAN (MALATYA)
|01:38:10 24-10-2025
|38,5537
|37,9273
|7,1
|2,2
|Hekimhan (Malatya)
|01:38:10 24-10-2025
|38,57556
|37,92389
|7,02
|2,3
|Ceyhan (Adana)
|01:36:13 24-10-2025
|37,13528
|35,80861
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:30:30 24-10-2025
|39,2387
|28,9753
|15,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:18:26 24-10-2025
|39,16306
|28,20222
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:12 24-10-2025
|39,205
|28,18389
|8,11
|1
|Niksar (Tokat)
|01:00:21 24-10-2025
|40,62389
|36,73528
|7,13
|1,3
|Ege Denizi
|00:44:50 24-10-2025
|39,57278
|23,86861
|5,12
|2,2
|YUNANISTAN
|00:44:49 24-10-2025
|39,0173
|24,0465
|6,2
|2,8
|Karlıova (Bingöl)
|00:41:10 24-10-2025
|39,33583
|40,84528
|7
|2,3
|KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
|00:41:09 24-10-2025
|39,34
|40,8202
|4,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:37:26 24-10-2025
|39,16722
|28,20194
|5,71
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:37:26 24-10-2025
|39,1943
|28,1845
|11,7
|2,4
|Armutlu (Yalova)
|00:33:00 24-10-2025
|40,48889
|28,93583
|6,96
|1,5
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|00:33:00 24-10-2025
|40,4197
|28,9153
|9,3
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|00:05:34 24-10-2025
|38,14083
|37,87139
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:03:12 24-10-2025
|39,2525
|28,01083
|7
|1
|Baskil (Elazığ)
|23:55:49 23-10-2025
|38,41306
|38,94639
|13,5
|2,3
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|23:55:49 23-10-2025
|38,4197
|38,9432
|8,5
|2,3
|CAYGECIT-KOZLUK (BATMAN)
|23:45:32 23-10-2025
|38,0613
|41,5045
|5,9
|1,8
|Kozluk (Batman)
|23:45:31 23-10-2025
|38,11139
|41,53361
|10,34
|1,7
|Karlıova (Bingöl)
|23:29:55 23-10-2025
|39,32944
|40,82417
|7,08
|1,3
|KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
|23:29:55 23-10-2025
|39,313
|40,8225
|13,1
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|23:27:51 23-10-2025
|38,13778
|38,56389
|7
|1
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|23:27:50 23-10-2025
|38,142
|38,5948
|11
|1,2
|KURGANLI-BULANIK (MUS)
|23:18:03 23-10-2025
|39,234
|42,1088
|13
|1,6
|Bulanık (Muş)
|23:18:02 23-10-2025
|39,265
|42,09194
|20,51
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:13:32 23-10-2025
|39,22056
|28,96667
|9,65
|1,1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:13:32 23-10-2025
|39,2397
|28,9505
|10,5
|1,2
|Marmara Denizi - [17.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:36:27 23-10-2025
|40,80972
|27,92444
|10,25
|1
|MARMARA DENIZI
|22:36:26 23-10-2025
|40,7875
|27,9275
|5,4
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:26:55 23-10-2025
|37,39028
|36,87944
|5,3
|2,1
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|22:26:55 23-10-2025
|37,3927
|36,898
|5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|22:23:50 23-10-2025
|39,22417
|29,005
|7
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:23:50 23-10-2025
|39,2483
|29,0258
|5,1
|2,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:21:04 23-10-2025
|37,39083
|36,9
|7
|2,3
|KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|22:21:04 23-10-2025
|37,3995
|36,9017
|5,8
|2,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:08:34 23-10-2025
|37,39222
|36,8875
|7,11
|4
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 22:08:33)
|22:08:33 23-10-2025
|37,3655
|36,8982
|1,1
|4
|Toprakkale (Osmaniye)
|22:00:21 23-10-2025
|37,025
|36,17167
|10,85
|1,9
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|22:00:20 23-10-2025
|36,9957
|36,0897
|9,8
|2
|Toprakkale (Osmaniye)
|21:55:04 23-10-2025
|37,00139
|36,12722
|12,2
|2,2
|LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|21:55:03 23-10-2025
|37,026
|36,0548
|5
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:44:18 23-10-2025
|39,238
|29,0205
|9,3
|2
|Simav (Kütahya)
|21:44:17 23-10-2025
|39,22667
|28,97778
|13,45
|1,8
|Horasan (Erzurum)
|21:32:56 23-10-2025
|39,91944
|42,27417
|16,61
|1,9
|CAYIRBEYLI-KARAYAZI (ERZURUM) REVIZE01 (2025.10.23 21:32:56)
|21:32:56 23-10-2025
|39,804
|42,2062
|4,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:30:55 23-10-2025
|39,2425
|28,26389
|10,54
|2,2
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:30:55 23-10-2025
|39,2273
|28,2517
|10,5
|2,3
|Merkez (Osmaniye)
|21:24:09 23-10-2025
|37,00833
|36,2125
|6,2
|1,6
|Merkez (Osmaniye)
|21:01:51 23-10-2025
|37,015
|36,18861
|7
|1,9
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|21:01:50 23-10-2025
|37,0252
|36,1203
|9,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:57:08 23-10-2025
|39,19333
|28,20806
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:57:08 23-10-2025
|39,1548
|28,1233
|13,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:56:05 23-10-2025
|39,19556
|28,17833
|6,1
|0,8
|Darende (Malatya)
|20:51:41 23-10-2025
|38,43889
|37,46861
|7,01
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|20:51:40 23-10-2025
|38,4055
|37,4805
|5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:49:26 23-10-2025
|39,23861
|28,25111
|5,48
|1,1
|AKCAPINAR-ULA (MUGLA)
|20:44:05 23-10-2025
|37,0343
|28,3572
|5
|0,9
|Simav (Kütahya)
|20:44:00 23-10-2025
|39,25528
|28,975
|7
|1,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|20:27:17 23-10-2025
|39,4725
|28,65111
|7
|0,9
|CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|20:27:15 23-10-2025
|39,562
|28,8513
|11,9
|1,4
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|20:05:18 23-10-2025
|39,1218
|28,1088
|12,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:05:17 23-10-2025
|39,175
|28,13667
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:59:30 23-10-2025
|39,1835
|28,1588
|9,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:59:29 23-10-2025
|39,21806
|28,17361
|6,9
|1
|Akçadağ (Malatya)
|19:49:01 23-10-2025
|38,47694
|38,0425
|7
|1,1
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|19:49:00 23-10-2025
|38,5117
|38,0243
|6,7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|19:30:53 23-10-2025
|37,91861
|37,97056
|7
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|19:24:39 23-10-2025
|37,17639
|36,91417
|7
|2,3
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:24:29 23-10-2025
|37,912
|37,9097
|5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:22:15 23-10-2025
|39,17639
|28,19083
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:22:15 23-10-2025
|39,1775
|28,167
|9,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:57:24 23-10-2025
|39,30278
|28,12333
|7
|0,8
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|18:44:54 23-10-2025
|38,2328
|38,646
|5,8
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|18:44:53 23-10-2025
|38,19444
|38,6425
|7
|1,5
|Doğubayazıt (Ağrı)
|18:24:22 23-10-2025
|39,61306
|43,86583
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:09:45 23-10-2025
|39,15806
|28,22083
|7
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:09:44 23-10-2025
|39,1478
|28,2492
|9,7
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|18:03:00 23-10-2025
|37,07917
|28,6275
|7
|1
|Hisarcık (Kütahya)
|17:47:01 23-10-2025
|39,18222
|29,10694
|5,43
|1,1
|KUTLUHALLAR-HISARCIK (KUTAHYA)
|17:47:01 23-10-2025
|39,2137
|29,2022
|18,2
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:44:57 23-10-2025
|39,18306
|28,20556
|7
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|17:44:04 23-10-2025
|38,07111
|37,76944
|5
|1,1
|TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 17:44:01)
|17:44:01 23-10-2025
|38,0917
|37,6425
|31,4
|1,2
|GAZIOSMANPASA (ISTANBUL)
|17:42:29 23-10-2025
|41,0788
|28,9273
|3,9
|1
|Mamak (Ankara)
|17:31:32 23-10-2025
|39,87667
|33,03333
|7
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:07:05 23-10-2025
|39,1392
|28,2435
|10,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:07:04 23-10-2025
|39,18833
|28,20333
|3,6
|0,7
|SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:05:13 23-10-2025
|39,1018
|29,094
|20,4
|0,6
|SURIYE
|16:53:54 23-10-2025
|36,6443
|38,5932
|21
|2,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.72 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|16:53:49 23-10-2025
|36,55639
|38,56333
|9,05
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:48:42 23-10-2025
|38,12278
|36,59361
|6,99
|2,2
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:48:41 23-10-2025
|38,1332
|36,6143
|1,3
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:28:07 23-10-2025
|39,1672
|28,1423
|14,6
|1,3
|Yahyalı (Kayseri)
|16:11:22 23-10-2025
|37,94417
|35,44222
|7
|1,1
|Gördes (Manisa)
|15:54:01 23-10-2025
|39,06806
|28,26806
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:53:59 23-10-2025
|39,1658
|28,1938
|9
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:44:42 23-10-2025
|39,43639
|29,07556
|7
|1,4
|Eşme (Uşak)
|15:31:46 23-10-2025
|38,47778
|29,1225
|7
|0,8
|Palu (Elazığ)
|15:08:07 23-10-2025
|38,64306
|40,03306
|11,75
|1,9
|Doğanhisar (Konya)
|14:59:17 23-10-2025
|38,05222
|31,6825
|12,49
|1,2
|KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
|14:53:29 23-10-2025
|38,2245
|38,6743
|7,5
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|14:48:57 23-10-2025
|39,55444
|26,15361
|10,57
|1,6
|KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|14:48:56 23-10-2025
|39,5018
|26,1215
|14
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:50:09 23-10-2025
|39,2462
|29,0403
|8,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:50:08 23-10-2025
|39,25972
|29,00611
|11,62
|1,8
|KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA)
|13:46:34 23-10-2025
|38,8793
|27,88
|14,1
|1,2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:40:36 23-10-2025
|39,12139
|26,09361
|7,01
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|13:16:06 23-10-2025
|39,2862
|28,994
|4,8
|0,8
|Simav (Kütahya)
|13:13:20 23-10-2025
|39,23972
|29,00222
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:13:20 23-10-2025
|39,234
|29,0303
|4,9
|1,3
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|13:11:18 23-10-2025
|40,17417
|33,93222
|7
|1,2
|KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA)
|13:03:17 23-10-2025
|38,8755
|27,8595
|2,3
|0,9
|Eşme (Uşak)
|12:59:14 23-10-2025
|38,46306
|29,05306
|7
|0,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:37:53 23-10-2025
|38,29556
|38,10472
|7
|1
|Soma (Manisa)
|12:34:57 23-10-2025
|39,22806
|27,68917
|7,04
|1,4
|EVCILER-SOMA (MANISA)
|12:34:57 23-10-2025
|39,2612
|27,6857
|0
|1,6
|Güney (Denizli)
|12:24:48 23-10-2025
|38,17194
|29,09083
|7
|1,3
|Alaşehir (Manisa)
|12:17:04 23-10-2025
|38,50583
|28,45639
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:14:04 23-10-2025
|39,24667
|28,10472
|8,2
|1,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:14:04 23-10-2025
|39,2448
|28,1012
|12,2
|1,4
|Yahşihan (Kırıkkale)
|12:10:53 23-10-2025
|39,91639
|33,36722
|7
|1
|Emet (Kütahya)
|12:09:31 23-10-2025
|39,37056
|29,28111
|0,69
|1
|Delice (Kırıkkale)
|12:06:25 23-10-2025
|39,87444
|34,04
|7
|1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:04:00 23-10-2025
|38,1215
|36,5918
|4,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:03:21 23-10-2025
|39,235
|29,02417
|11,17
|1,6
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|12:03:18 23-10-2025
|39,2663
|28,8057
|17,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:44:24 23-10-2025
|39,2075
|28,17472
|5,66
|1,5
|Alaşehir (Manisa)
|11:35:34 23-10-2025
|38,45694
|28,545
|9,88
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:34:31 23-10-2025
|39,13667
|28,96944
|7,15
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:34:29 23-10-2025
|39,2427
|29,0462
|11,4
|1,3
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|11:24:26 23-10-2025
|39,0823
|28,1097
|16,9
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:22:03 23-10-2025
|39,212
|29,0127
|4,6
|0,9
|KARAAGAC-GORDES (MANISA)
|11:01:02 23-10-2025
|38,8865
|28,1877
|4,4
|1,4
|Gördes (Manisa)
|11:01:01 23-10-2025
|38,96083
|28,19444
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|11:00:19 23-10-2025
|39,2475
|28,98944
|9,83
|1,9
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:00:18 23-10-2025
|39,2768
|28,9385
|11,1
|2
|Simav (Kütahya)
|10:42:25 23-10-2025
|39,23444
|28,99972
|11,99
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:42:25 23-10-2025
|39,211
|29,0187
|14,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:14 23-10-2025
|39,22056
|28,15056
|8,07
|1
|Karasu (Sakarya)
|10:24:58 23-10-2025
|41,10833
|30,51083
|7
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:08:04 23-10-2025
|39,2047
|28,9855
|13,6
|0,4
|Hassa (Hatay)
|10:04:29 23-10-2025
|36,85556
|36,55667
|6,71
|1,8
|KORUHUYUGU-HASSA (HATAY)
|10:04:28 23-10-2025
|36,8322
|36,5527
|4,2
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:55:45 23-10-2025
|39,2397
|29,0407
|5,2
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:50:34 23-10-2025
|39,14306
|28,96972
|6,75
|0,8
|Simav (Kütahya)
|09:48:08 23-10-2025
|39,19667
|28,99639
|10,85
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:48:07 23-10-2025
|39,2522
|29,0427
|11,3
|1,4
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:27:38 23-10-2025
|39,2293
|28,9192
|4,8
|1,6
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|08:50:23 23-10-2025
|38,5885
|28,2848
|16,8
|0,9
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|08:49:01 23-10-2025
|38,557
|28,2607
|17
|1,2
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|08:47:10 23-10-2025
|38,9648
|28,0008
|18
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:44:05 23-10-2025
|39,1947
|28,1323
|9,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:04 23-10-2025
|39,20611
|28,08417
|11,91
|1,7
|SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
|08:13:50 23-10-2025
|38,7923
|27,8085
|8,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:13:26 23-10-2025
|39,27917
|28,11222
|7,01
|1,8
|ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:13:26 23-10-2025
|39,3108
|28,0955
|22,2
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:55:36 23-10-2025
|38,09472
|38,43417
|7,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:34:20 23-10-2025
|39,21917
|28,14417
|8,7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:34:19 23-10-2025
|39,1793
|28,0965
|16,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:42 23-10-2025
|39,12278
|28,23778
|7
|1,3
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|06:51:38 23-10-2025
|40,6948
|27,4822
|5,9
|1,7
|Marmara Denizi - [11.01 km] Marmara (Balıkesir)
|06:51:37 23-10-2025
|40,70833
|27,49389
|15,58
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:22 23-10-2025
|39,16694
|28,19139
|7
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:58:20 23-10-2025
|39,2037
|27,9893
|11,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:58:19 23-10-2025
|39,22639
|28,00333
|6,01
|1,9
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.10 km] Payas (Hatay)
|05:50:31 23-10-2025
|36,74306
|36,1175
|5,43
|1,7
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|05:50:30 23-10-2025
|36,725
|36,0483
|5
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.21 km] Payas (Hatay)
|05:46:37 23-10-2025
|36,71722
|36,11583
|10,86
|1,7
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|05:46:37 23-10-2025
|36,7113
|36,0823
|7,6
|1,7
|Silifke (Mersin)
|05:43:21 23-10-2025
|36,34722
|34,02389
|12,6
|2,7
|ATAYURT-SILIFKE (MERSIN)
|05:43:20 23-10-2025
|36,4052
|33,9922
|18,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:02 23-10-2025
|39,2375
|27,98694
|7
|1,2
|CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA)
|05:33:02 23-10-2025
|39,1662
|27,9067
|9,4
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Beypazarı (Ankara)
|04:08:20 24-10-2025
|40,16944
|31,94278
|7
|0,7
|Akçadağ (Malatya)
|04:07:29 24-10-2025
|38,26111
|37,82278
|7,21
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:06:48 24-10-2025
|39,13944
|28,16083
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:57:27 24-10-2025
|39,18667
|28,17472
|6,27
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:54:37 24-10-2025
|38,05917
|37,58972
|7
|1,2
|Ege Denizi - [08.69 km] Foça (İzmir)
|03:54:11 24-10-2025
|38,735
|26,67
|5,43
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|03:52:30 24-10-2025
|37,08944
|28,62083
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:46:53 24-10-2025
|38,07222
|36,39306
|6,89
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:58 24-10-2025
|39,22528
|28,09917
|7,19
|1,4
|Qasr-e-Shirin, Kermanshah (İran)
|03:35:16 24-10-2025
|34,44889
|45,51639
|7,05
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:41 24-10-2025
|39,2175
|28,24139
|11,06
|0,8
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.78 km] Samandağ (Hatay)
|03:03:00 24-10-2025
|36,12417
|35,89222
|4,95
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:41:58 24-10-2025
|39,19
|28,1323
|12,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:41:58 24-10-2025
|39,20444
|28,18417
|7,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:38:57 24-10-2025
|39,18
|28,19861
|4,81
|0,9
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:32:02 24-10-2025
|39,2312
|28,1052
|12,7
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:32:02 24-10-2025
|39,23833
|28,11222
|6,61
|2,8
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:29 24-10-2025
|39,237
|28,1633
|12,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:28:29 24-10-2025
|39,26972
|28,17944
|6,19
|1,6
|Aşkale (Erzurum)
|02:28:07 24-10-2025
|40,065
|40,70333
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:59 24-10-2025
|39,15583
|28,21028
|7
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:58 24-10-2025
|39,1858
|28,1868
|15,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:10:45 24-10-2025
|39,27444
|28,91444
|7
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:03:00 24-10-2025
|39,1387
|28,1323
|13,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:03:00 24-10-2025
|39,16083
|28,15028
|7
|1,9
|Yüksekova (Hakkari)
|02:02:52 24-10-2025
|37,43556
|43,97444
|7
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|01:55:48 24-10-2025
|39,2607
|28,9945
|2,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|01:55:48 24-10-2025
|39,23667
|28,93333
|7
|1,6
|Salihli (Manisa)
|01:47:50 24-10-2025
|38,52389
|28,25056
|7
|0,9
|CAVLU-SALIHLI (MANISA)
|01:47:48 24-10-2025
|38,5348
|28,1545
|24,7
|1,3
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|01:45:58 24-10-2025
|37,3852
|36,904
|5,5
|2,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:45:58 24-10-2025
|37,38389
|36,89083
|8,02
|2,2
|EPREME-YAZIHAN (MALATYA)
|01:38:10 24-10-2025
|38,5537
|37,9273
|7,1
|2,2
|Hekimhan (Malatya)
|01:38:10 24-10-2025
|38,57556
|37,92389
|7,02
|2,3
|Ceyhan (Adana)
|01:36:13 24-10-2025
|37,13528
|35,80861
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:30:30 24-10-2025
|39,2387
|28,9753
|15,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:18:26 24-10-2025
|39,16306
|28,20222
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:12 24-10-2025
|39,205
|28,18389
|8,11
|1
|Niksar (Tokat)
|01:00:21 24-10-2025
|40,62389
|36,73528
|7,13
|1,3
|Ege Denizi
|00:44:50 24-10-2025
|39,57278
|23,86861
|5,12
|2,2
|YUNANISTAN
|00:44:49 24-10-2025
|39,0173
|24,0465
|6,2
|2,8
|Karlıova (Bingöl)
|00:41:10 24-10-2025
|39,33583
|40,84528
|7
|2,3
|KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
|00:41:09 24-10-2025
|39,34
|40,8202
|4,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:37:26 24-10-2025
|39,16722
|28,20194
|5,71
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:37:26 24-10-2025
|39,1943
|28,1845
|11,7
|2,4
|Armutlu (Yalova)
|00:33:00 24-10-2025
|40,48889
|28,93583
|6,96
|1,5
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|00:33:00 24-10-2025
|40,4197
|28,9153
|9,3
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|00:05:34 24-10-2025
|38,14083
|37,87139
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:03:12 24-10-2025
|39,2525
|28,01083
|7
|1
|Baskil (Elazığ)
|23:55:49 23-10-2025
|38,41306
|38,94639
|13,5
|2,3
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|23:55:49 23-10-2025
|38,4197
|38,9432
|8,5
|2,3
|CAYGECIT-KOZLUK (BATMAN)
|23:45:32 23-10-2025
|38,0613
|41,5045
|5,9
|1,8
|Kozluk (Batman)
|23:45:31 23-10-2025
|38,11139
|41,53361
|10,34
|1,7
|Karlıova (Bingöl)
|23:29:55 23-10-2025
|39,32944
|40,82417
|7,08
|1,3
|KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
|23:29:55 23-10-2025
|39,313
|40,8225
|13,1
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|23:27:51 23-10-2025
|38,13778
|38,56389
|7
|1
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|23:27:50 23-10-2025
|38,142
|38,5948
|11
|1,2
|KURGANLI-BULANIK (MUS)
|23:18:03 23-10-2025
|39,234
|42,1088
|13
|1,6
|Bulanık (Muş)
|23:18:02 23-10-2025
|39,265
|42,09194
|20,51
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:13:32 23-10-2025
|39,22056
|28,96667
|9,65
|1,1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:13:32 23-10-2025
|39,2397
|28,9505
|10,5
|1,2
|Marmara Denizi - [17.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:36:27 23-10-2025
|40,80972
|27,92444
|10,25
|1
|MARMARA DENIZI
|22:36:26 23-10-2025
|40,7875
|27,9275
|5,4
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:26:55 23-10-2025
|37,39028
|36,87944
|5,3
|2,1
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|22:26:55 23-10-2025
|37,3927
|36,898
|5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|22:23:50 23-10-2025
|39,22417
|29,005
|7
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:23:50 23-10-2025
|39,2483
|29,0258
|5,1
|2,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:21:04 23-10-2025
|37,39083
|36,9
|7
|2,3
|KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|22:21:04 23-10-2025
|37,3995
|36,9017
|5,8
|2,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:08:34 23-10-2025
|37,39222
|36,8875
|7,11
|4
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 22:08:33)
|22:08:33 23-10-2025
|37,3655
|36,8982
|1,1
|4
|Toprakkale (Osmaniye)
|22:00:21 23-10-2025
|37,025
|36,17167
|10,85
|1,9
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|22:00:20 23-10-2025
|36,9957
|36,0897
|9,8
|2
|Toprakkale (Osmaniye)
|21:55:04 23-10-2025
|37,00139
|36,12722
|12,2
|2,2
|LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|21:55:03 23-10-2025
|37,026
|36,0548
|5
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:44:18 23-10-2025
|39,238
|29,0205
|9,3
|2
|Simav (Kütahya)
|21:44:17 23-10-2025
|39,22667
|28,97778
|13,45
|1,8
|Horasan (Erzurum)
|21:32:56 23-10-2025
|39,91944
|42,27417
|16,61
|1,9
|CAYIRBEYLI-KARAYAZI (ERZURUM) REVIZE01 (2025.10.23 21:32:56)
|21:32:56 23-10-2025
|39,804
|42,2062
|4,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:30:55 23-10-2025
|39,2425
|28,26389
|10,54
|2,2
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:30:55 23-10-2025
|39,2273
|28,2517
|10,5
|2,3
|Merkez (Osmaniye)
|21:24:09 23-10-2025
|37,00833
|36,2125
|6,2
|1,6
|Merkez (Osmaniye)
|21:01:51 23-10-2025
|37,015
|36,18861
|7
|1,9
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|21:01:50 23-10-2025
|37,0252
|36,1203
|9,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:57:08 23-10-2025
|39,19333
|28,20806
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:57:08 23-10-2025
|39,1548
|28,1233
|13,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:56:05 23-10-2025
|39,19556
|28,17833
|6,1
|0,8
|Darende (Malatya)
|20:51:41 23-10-2025
|38,43889
|37,46861
|7,01
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|20:51:40 23-10-2025
|38,4055
|37,4805
|5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:49:26 23-10-2025
|39,23861
|28,25111
|5,48
|1,1
|AKCAPINAR-ULA (MUGLA)
|20:44:05 23-10-2025
|37,0343
|28,3572
|5
|0,9
|Simav (Kütahya)
|20:44:00 23-10-2025
|39,25528
|28,975
|7
|1,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|20:27:17 23-10-2025
|39,4725
|28,65111
|7
|0,9
|CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|20:27:15 23-10-2025
|39,562
|28,8513
|11,9
|1,4
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|20:05:18 23-10-2025
|39,1218
|28,1088
|12,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:05:17 23-10-2025
|39,175
|28,13667
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:59:30 23-10-2025
|39,1835
|28,1588
|9,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:59:29 23-10-2025
|39,21806
|28,17361
|6,9
|1
|Akçadağ (Malatya)
|19:49:01 23-10-2025
|38,47694
|38,0425
|7
|1,1
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|19:49:00 23-10-2025
|38,5117
|38,0243
|6,7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|19:30:53 23-10-2025
|37,91861
|37,97056
|7
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|19:24:39 23-10-2025
|37,17639
|36,91417
|7
|2,3
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:24:29 23-10-2025
|37,912
|37,9097
|5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:22:15 23-10-2025
|39,17639
|28,19083
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:22:15 23-10-2025
|39,1775
|28,167
|9,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:57:24 23-10-2025
|39,30278
|28,12333
|7
|0,8
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|18:44:54 23-10-2025
|38,2328
|38,646
|5,8
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|18:44:53 23-10-2025
|38,19444
|38,6425
|7
|1,5
|Doğubayazıt (Ağrı)
|18:24:22 23-10-2025
|39,61306
|43,86583
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:09:45 23-10-2025
|39,15806
|28,22083
|7
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:09:44 23-10-2025
|39,1478
|28,2492
|9,7
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|18:03:00 23-10-2025
|37,07917
|28,6275
|7
|1
|Hisarcık (Kütahya)
|17:47:01 23-10-2025
|39,18222
|29,10694
|5,43
|1,1
|KUTLUHALLAR-HISARCIK (KUTAHYA)
|17:47:01 23-10-2025
|39,2137
|29,2022
|18,2
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:44:57 23-10-2025
|39,18306
|28,20556
|7
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|17:44:04 23-10-2025
|38,07111
|37,76944
|5
|1,1
|TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 17:44:01)
|17:44:01 23-10-2025
|38,0917
|37,6425
|31,4
|1,2
|GAZIOSMANPASA (ISTANBUL)
|17:42:29 23-10-2025
|41,0788
|28,9273
|3,9
|1
|Mamak (Ankara)
|17:31:32 23-10-2025
|39,87667
|33,03333
|7
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:07:05 23-10-2025
|39,1392
|28,2435
|10,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:07:04 23-10-2025
|39,18833
|28,20333
|3,6
|0,7
|SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:05:13 23-10-2025
|39,1018
|29,094
|20,4
|0,6
|SURIYE
|16:53:54 23-10-2025
|36,6443
|38,5932
|21
|2,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.72 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|16:53:49 23-10-2025
|36,55639
|38,56333
|9,05
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:48:42 23-10-2025
|38,12278
|36,59361
|6,99
|2,2
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:48:41 23-10-2025
|38,1332
|36,6143
|1,3
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:28:07 23-10-2025
|39,1672
|28,1423
|14,6
|1,3
|Yahyalı (Kayseri)
|16:11:22 23-10-2025
|37,94417
|35,44222
|7
|1,1
|Gördes (Manisa)
|15:54:01 23-10-2025
|39,06806
|28,26806
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:53:59 23-10-2025
|39,1658
|28,1938
|9
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:44:42 23-10-2025
|39,43639
|29,07556
|7
|1,4
|Eşme (Uşak)
|15:31:46 23-10-2025
|38,47778
|29,1225
|7
|0,8
|Palu (Elazığ)
|15:08:07 23-10-2025
|38,64306
|40,03306
|11,75
|1,9
|Doğanhisar (Konya)
|14:59:17 23-10-2025
|38,05222
|31,6825
|12,49
|1,2
|KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
|14:53:29 23-10-2025
|38,2245
|38,6743
|7,5
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|14:48:57 23-10-2025
|39,55444
|26,15361
|10,57
|1,6
|KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|14:48:56 23-10-2025
|39,5018
|26,1215
|14
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:50:09 23-10-2025
|39,2462
|29,0403
|8,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:50:08 23-10-2025
|39,25972
|29,00611
|11,62
|1,8
|KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA)
|13:46:34 23-10-2025
|38,8793
|27,88
|14,1
|1,2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:40:36 23-10-2025
|39,12139
|26,09361
|7,01
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|13:16:06 23-10-2025
|39,2862
|28,994
|4,8
|0,8
|Simav (Kütahya)
|13:13:20 23-10-2025
|39,23972
|29,00222
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:13:20 23-10-2025
|39,234
|29,0303
|4,9
|1,3
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|13:11:18 23-10-2025
|40,17417
|33,93222
|7
|1,2
|KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA)
|13:03:17 23-10-2025
|38,8755
|27,8595
|2,3
|0,9
|Eşme (Uşak)
|12:59:14 23-10-2025
|38,46306
|29,05306
|7
|0,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:37:53 23-10-2025
|38,29556
|38,10472
|7
|1
|Soma (Manisa)
|12:34:57 23-10-2025
|39,22806
|27,68917
|7,04
|1,4
|EVCILER-SOMA (MANISA)
|12:34:57 23-10-2025
|39,2612
|27,6857
|0
|1,6
|Güney (Denizli)
|12:24:48 23-10-2025
|38,17194
|29,09083
|7
|1,3
|Alaşehir (Manisa)
|12:17:04 23-10-2025
|38,50583
|28,45639
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:14:04 23-10-2025
|39,24667
|28,10472
|8,2
|1,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:14:04 23-10-2025
|39,2448
|28,1012
|12,2
|1,4
|Yahşihan (Kırıkkale)
|12:10:53 23-10-2025
|39,91639
|33,36722
|7
|1
|Emet (Kütahya)
|12:09:31 23-10-2025
|39,37056
|29,28111
|0,69
|1
|Delice (Kırıkkale)
|12:06:25 23-10-2025
|39,87444
|34,04
|7
|1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:04:00 23-10-2025
|38,1215
|36,5918
|4,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:03:21 23-10-2025
|39,235
|29,02417
|11,17
|1,6
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|12:03:18 23-10-2025
|39,2663
|28,8057
|17,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:44:24 23-10-2025
|39,2075
|28,17472
|5,66
|1,5
|Alaşehir (Manisa)
|11:35:34 23-10-2025
|38,45694
|28,545
|9,88
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:34:31 23-10-2025
|39,13667
|28,96944
|7,15
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:34:29 23-10-2025
|39,2427
|29,0462
|11,4
|1,3
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|11:24:26 23-10-2025
|39,0823
|28,1097
|16,9
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:22:03 23-10-2025
|39,212
|29,0127
|4,6
|0,9
|KARAAGAC-GORDES (MANISA)
|11:01:02 23-10-2025
|38,8865
|28,1877
|4,4
|1,4
|Gördes (Manisa)
|11:01:01 23-10-2025
|38,96083
|28,19444
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|11:00:19 23-10-2025
|39,2475
|28,98944
|9,83
|1,9
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:00:18 23-10-2025
|39,2768
|28,9385
|11,1
|2
|Simav (Kütahya)
|10:42:25 23-10-2025
|39,23444
|28,99972
|11,99
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:42:25 23-10-2025
|39,211
|29,0187
|14,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:14 23-10-2025
|39,22056
|28,15056
|8,07
|1
|Karasu (Sakarya)
|10:24:58 23-10-2025
|41,10833
|30,51083
|7
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:08:04 23-10-2025
|39,2047
|28,9855
|13,6
|0,4
|Hassa (Hatay)
|10:04:29 23-10-2025
|36,85556
|36,55667
|6,71
|1,8
|KORUHUYUGU-HASSA (HATAY)
|10:04:28 23-10-2025
|36,8322
|36,5527
|4,2
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:55:45 23-10-2025
|39,2397
|29,0407
|5,2
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:50:34 23-10-2025
|39,14306
|28,96972
|6,75
|0,8
|Simav (Kütahya)
|09:48:08 23-10-2025
|39,19667
|28,99639
|10,85
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:48:07 23-10-2025
|39,2522
|29,0427
|11,3
|1,4
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:27:38 23-10-2025
|39,2293
|28,9192
|4,8
|1,6
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|08:50:23 23-10-2025
|38,5885
|28,2848
|16,8
|0,9
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|08:49:01 23-10-2025
|38,557
|28,2607
|17
|1,2
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|08:47:10 23-10-2025
|38,9648
|28,0008
|18
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:44:05 23-10-2025
|39,1947
|28,1323
|9,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:04 23-10-2025
|39,20611
|28,08417
|11,91
|1,7
|SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
|08:13:50 23-10-2025
|38,7923
|27,8085
|8,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:13:26 23-10-2025
|39,27917
|28,11222
|7,01
|1,8
|ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:13:26 23-10-2025
|39,3108
|28,0955
|22,2
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:55:36 23-10-2025
|38,09472
|38,43417
|7,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:34:20 23-10-2025
|39,21917
|28,14417
|8,7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:34:19 23-10-2025
|39,1793
|28,0965
|16,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:42 23-10-2025
|39,12278
|28,23778
|7
|1,3
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|06:51:38 23-10-2025
|40,6948
|27,4822
|5,9
|1,7
|Marmara Denizi - [11.01 km] Marmara (Balıkesir)
|06:51:37 23-10-2025
|40,70833
|27,49389
|15,58
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:22 23-10-2025
|39,16694
|28,19139
|7
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:58:20 23-10-2025
|39,2037
|27,9893
|11,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:58:19 23-10-2025
|39,22639
|28,00333
|6,01
|1,9
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.10 km] Payas (Hatay)
|05:50:31 23-10-2025
|36,74306
|36,1175
|5,43
|1,7
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|05:50:30 23-10-2025
|36,725
|36,0483
|5
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.21 km] Payas (Hatay)
|05:46:37 23-10-2025
|36,71722
|36,11583
|10,86
|1,7
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|05:46:37 23-10-2025
|36,7113
|36,0823
|7,6
|1,7
|Silifke (Mersin)
|05:43:21 23-10-2025
|36,34722
|34,02389
|12,6
|2,7
|ATAYURT-SILIFKE (MERSIN)
|05:43:20 23-10-2025
|36,4052
|33,9922
|18,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:02 23-10-2025
|39,2375
|27,98694
|7
|1,2
|CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA)
|05:33:02 23-10-2025
|39,1662
|27,9067
|9,4
|1,4
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem