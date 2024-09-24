Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Eylül 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Eylül 2024

24 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
İvrindi (Balıkesir) 01:01:05 24-09-2024 39,66472 27,45528 5,76 2,6
Darende (Malatya) 00:47:05 24-09-2024 38,4525 37,53667 7 1,6
Şuhut (Afyonkarahisar) 00:27:46 24-09-2024 38,28861 30,58083 12,76 2
Kırıkhan (Hatay) 23:17:54 23-09-2024 36,65306 36,38167 4,85 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:56 23-09-2024 38,17972 36,60639 6,98 1,5
Doğanşehir (Malatya) 21:00:32 23-09-2024 38,08861 37,73722 6,99 2
Akçadağ (Malatya) 20:45:19 23-09-2024 38,25 37,77222 11,45 2,3
Beypazarı (Ankara) 20:16:25 23-09-2024 40,15278 31,75333 7,02 2
Doğanşehir (Malatya) 20:11:23 23-09-2024 37,97167 38,00056 7,02 2,5
Sincik (Adıyaman) 19:58:11 23-09-2024 38,12333 38,56667 6,99 1,8
Van Gölü - [06.51 km] Tuşba (Van) 19:48:35 23-09-2024 38,70472 43,12278 6,99 1,9
Akdeniz - [19.23 km] Alanya (Antalya) 19:46:17 23-09-2024 36,28778 32,02667 13,74 2,5
Kovancılar (Elazığ) 19:34:39 23-09-2024 38,66667 39,64722 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 18:13:50 23-09-2024 38,22 38,10389 7 1,8
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.50 km] Foça (İzmir) 17:51:52 23-09-2024 38,60139 26,67056 8,44 2,1
Mamak (Ankara) 17:21:53 23-09-2024 39,84389 32,97194 7 0,9
Hozat (Tunceli) 17:18:17 23-09-2024 39,14778 39,09556 7 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 16:17:56 23-09-2024 38,10167 37,21472 7 1,7
Pütürge (Malatya) 16:08:08 23-09-2024 38,2325 38,77194 9,25 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [00.79 km] Kuşadası (Aydın) 16:04:02 23-09-2024 37,85389 27,23694 9,8 1,3
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [19.80 km] Kuşadası (Aydın) 15:58:46 23-09-2024 37,77694 27,01333 7 1
Gürün (Sivas) 15:58:06 23-09-2024 38,84167 37,39083 7 1,4
Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [07.10 km] Lalapaşa (Edirne) 15:50:12 23-09-2024 42,01722 26,87167 7 1,1
Orhaneli (Bursa) 15:46:38 23-09-2024 39,90694 28,83583 7 1,6
Mustafakemalpaşa (Bursa) 15:06:58 23-09-2024 39,94417 28,75472 7 1,5
Aziziye (Erzurum) 14:15:16 23-09-2024 40,12972 40,86556 7 1,7
Akçadağ (Malatya) 13:51:06 23-09-2024 38,44139 38,01889 7 1,1
Şehzadeler (Manisa) 13:41:09 23-09-2024 38,68861 27,55472 6,88 2
Saruhanlı (Manisa) 13:41:08 23-09-2024 38,72389 27,55694 7 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 13:29:41 23-09-2024 39,69 29,45139 7 1,4
Simav (Kütahya) 13:02:40 23-09-2024 39,41167 29,01111 6,76 1,4
Harmancık (Bursa) 13:02:37 23-09-2024 39,68583 29,16917 7 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:53:08 23-09-2024 39,65722 29,45611 7 1,3
Tavşanlı (Kütahya) 12:52:22 23-09-2024 39,65889 29,43667 7 1,4
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:33:16 23-09-2024 39,97556 28,75611 9,19 1,9
İnönü (Eskişehir) 12:16:49 23-09-2024 39,83861 30,13889 6,4 1
Çelikhan (Adıyaman) 11:59:35 23-09-2024 38,07056 38,37889 5,38 2
Ege Denizi - [37.39 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:57:56 23-09-2024 39,15833 26,23444 7,04 1,3
Tuşba (Van) 11:56:46 23-09-2024 38,84083 43,525 7 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:38:20 23-09-2024 38,18306 37,37389 7 1,5
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:22:03 23-09-2024 39,95556 28,68 7,12 1,5
Ege Denizi - [50.16 km] Çeşme (İzmir) 11:07:58 23-09-2024 38,43167 25,71222 7,12 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:58:02 23-09-2024 38,05694 37,48528 7 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:32:35 23-09-2024 37,935 36,59861 7,15 2,1
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.84 km] Kuşadası (Aydın) 10:08:38 23-09-2024 37,76611 26,99639 6,73 2,1
Ege Denizi - [57.06 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:23:41 23-09-2024 38,98889 25,86889 7,02 1,3
Fethiye (Muğla) 09:17:06 23-09-2024 36,71389 29,18806 7 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:07:13 23-09-2024 38,43806 37,30111 12,26 1,5
Kangal (Sivas) 08:23:04 23-09-2024 39,13111 37,82194 7,02 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 08:03:47 23-09-2024 37,84278 36,29167 7 1,8
Germencik (Aydın) 07:18:02 23-09-2024 37,97278 27,55583 7 1,6
Varto (Muş) 06:58:34 23-09-2024 39,06 41,5675 7 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 06:45:25 23-09-2024 37,78556 36,60194 7,1 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 06:03:18 23-09-2024 37,78028 36,5225 7 1,1
Doğubayazıt (Ağrı) 05:49:36 23-09-2024 39,76944 43,60139 7 2
Akhisar (Manisa) 05:46:32 23-09-2024 38,95833 27,72056 7 1,8
Kangal (Sivas) 05:22:54 23-09-2024 39,03694 37,44083 7 1,4
Darende (Malatya) 05:18:49 23-09-2024 38,38833 37,51972 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 04:54:10 23-09-2024 38,23583 38,23361 7 1,2
Aşkale (Erzurum) 04:50:21 23-09-2024 39,90972 40,80139 16,92 2,3
Akdeniz - Antalya Körfezi - [24.50 km] Manavgat (Antalya) 03:49:36 23-09-2024 36,62194 31,12944 14,93 1,5
Akhisar (Manisa) 03:44:45 23-09-2024 38,95583 27,70694 6,96 1,5
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [22.92 km] Kuşadası (Aydın) 03:21:38 23-09-2024 37,74222 26,96611 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 03:05:19 23-09-2024 38,15944 38,56 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 03:04:51 23-09-2024 38,22 38,07417 7 1,2
Doğubayazıt (Ağrı) 03:00:05 23-09-2024 39,69306 43,86 7,02 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR) 01:01:05 24-09-2024 39,6575 27,4562 14 2,8
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 00:47:06 24-09-2024 38,4773 37,5452 3 1,3
CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR) 00:27:47 24-09-2024 38,2945 30,5728 7,8 2,1
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:54:33 23-09-2024 38,0943 36,9555 8,5 1,5
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 23:17:55 23-09-2024 36,5728 36,4137 8,3 1,5
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:53:57 23-09-2024 38,1462 36,6648 5,5 1,4
YUNANISTAN 22:53:27 23-09-2024 40,2332 24,0383 6,6 2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:00:32 23-09-2024 38,0487 37,6955 5,2 2
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 20:45:20 23-09-2024 38,3017 37,7758 6 2,4
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 20:16:25 23-09-2024 40,1727 31,7257 9,2 2,3
RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:11:23 23-09-2024 37,9745 37,9958 7,3 2,4
YESILTEPE-CELIKHAN (ADIYAMAN) 19:58:12 23-09-2024 37,9742 38,4118 22,9 1,6
MOLLAKASIM-(VAN) 19:48:35 23-09-2024 38,7023 43,1655 12,2 2,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 19:46:14 23-09-2024 36,2255 31,9678 5 2,6
YUNANISTAN 19:23:16 23-09-2024 40,3433 23,969 7,9 2,1
YUNANISTAN 18:40:50 23-09-2024 40,31 24,0805 16,2 3,2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 18:13:50 23-09-2024 38,2678 38,1032 13,5 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 17:51:53 23-09-2024 38,6295 26,6868 6,4 2,1
YUNANISTAN 17:29:54 23-09-2024 40,2812 24,2047 5,6 3,8
MAMAK (ANKARA) 17:21:53 23-09-2024 39,8652 33,0012 11,8 1,5
DORUTAY-PERTEK (TUNCELI) 17:18:15 23-09-2024 38,9442 39,2403 8,6 1,8
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:17:56 23-09-2024 38,1322 37,1672 5 1,5
KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) 15:58:07 23-09-2024 38,7355 37,4848 7,5 1,4
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 15:29:40 23-09-2024 38,151 36,8952 5,4 1,6
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 15:06:58 23-09-2024 39,8677 28,836 0 1,2
ELMALI-AZIZIYE (ERZURUM) 14:15:13 23-09-2024 40,1097 41,0523 5 2
SARUHANLI (MANISA) 13:41:09 23-09-2024 38,7368 27,5562 5,5 1,9
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:29:41 23-09-2024 39,6295 29,51 0 1,5
ARTIRANLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:02:41 23-09-2024 39,6745 29,2337 0 1,8
SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:53:07 23-09-2024 39,6007 29,2723 14,7 1,5
KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:52:23 23-09-2024 39,6363 29,4073 0 1,5
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 12:33:17 23-09-2024 39,9215 28,7805 0 1,7
CENKYERI-SOMA (MANISA) 12:04:59 23-09-2024 39,1463 27,4788 0 1,3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 11:59:34 23-09-2024 38,116 38,3933 5 1,6
BAGDASAN-(VAN) 11:56:44 23-09-2024 38,8085 43,546 21 2
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 10:32:34 23-09-2024 37,9372 36,5553 9 2,2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 10:08:37 23-09-2024 37,7667 27,0072 5,7 1,9
ESKIBEKTASLI-GURUN (SIVAS) 10:02:19 23-09-2024 38,9502 37,3463 0 1,5
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 09:23:41 23-09-2024 39,008 26,0405 7,9 1,5
AKCAKALE-KANGAL (SIVAS) 08:23:03 23-09-2024 39,146 37,8042 2 2,5
ZULUFLUHAN-(HATAY) 08:16:56 23-09-2024 36,3117 36,258 1,5 1,6
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 08:03:47 23-09-2024 37,8232 36,2782 15 1,8
BUYUKKALE-TIRE (IZMIR) 07:18:02 23-09-2024 38,0212 27,561 4,7 1,6
CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) 06:45:25 23-09-2024 37,8108 36,6177 8,3 1,5
ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI) 05:49:36 23-09-2024 39,7135 43,6613 8,5 2
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 05:46:32 23-09-2024 38,9553 27,725 8,3 1,6
YENIKOY-KANGAL (SIVAS) 05:22:54 23-09-2024 39,0075 37,453 12,1 1,5
TIRAZLI-KARABAGLAR (IZMIR) 05:03:24 23-09-2024 38,3267 27,0658 9,6 1,3
CAYKOY-ASKALE (ERZURUM) 04:50:20 23-09-2024 39,9325 40,8157 5 2,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 03:49:32 23-09-2024 36,519 31,0878 11,8 1,3
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 03:44:46 23-09-2024 38,9592 27,7298 9 1,4
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 03:21:39 23-09-2024 37,7325 27,0035 5,6 1,8
YUNANISTAN 03:18:47 23-09-2024 40,2973 24,1288 6,8 1,8
KUTLUBULAK-DOGUBAYAZIT (AGRI) 03:00:05 23-09-2024 39,6792 43,9263 5,5 2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 02:02:21 23-09-2024 37,644 35,8625 5,6 1,3
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:40:44 23-09-2024 38,1008 38,2948 3,7 2,3

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