Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Eylül 2024

24 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|İvrindi (Balıkesir)
|01:01:05 24-09-2024
|39,66472
|27,45528
|5,76
|2,6
|Darende (Malatya)
|00:47:05 24-09-2024
|38,4525
|37,53667
|7
|1,6
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|00:27:46 24-09-2024
|38,28861
|30,58083
|12,76
|2
|Kırıkhan (Hatay)
|23:17:54 23-09-2024
|36,65306
|36,38167
|4,85
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:53:56 23-09-2024
|38,17972
|36,60639
|6,98
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|21:00:32 23-09-2024
|38,08861
|37,73722
|6,99
|2
|Akçadağ (Malatya)
|20:45:19 23-09-2024
|38,25
|37,77222
|11,45
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|20:16:25 23-09-2024
|40,15278
|31,75333
|7,02
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:11:23 23-09-2024
|37,97167
|38,00056
|7,02
|2,5
|Sincik (Adıyaman)
|19:58:11 23-09-2024
|38,12333
|38,56667
|6,99
|1,8
|Van Gölü - [06.51 km] Tuşba (Van)
|19:48:35 23-09-2024
|38,70472
|43,12278
|6,99
|1,9
|Akdeniz - [19.23 km] Alanya (Antalya)
|19:46:17 23-09-2024
|36,28778
|32,02667
|13,74
|2,5
|Kovancılar (Elazığ)
|19:34:39 23-09-2024
|38,66667
|39,64722
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:13:50 23-09-2024
|38,22
|38,10389
|7
|1,8
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.50 km] Foça (İzmir)
|17:51:52 23-09-2024
|38,60139
|26,67056
|8,44
|2,1
|Mamak (Ankara)
|17:21:53 23-09-2024
|39,84389
|32,97194
|7
|0,9
|Hozat (Tunceli)
|17:18:17 23-09-2024
|39,14778
|39,09556
|7
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|16:17:56 23-09-2024
|38,10167
|37,21472
|7
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|16:08:08 23-09-2024
|38,2325
|38,77194
|9,25
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [00.79 km] Kuşadası (Aydın)
|16:04:02 23-09-2024
|37,85389
|27,23694
|9,8
|1,3
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [19.80 km] Kuşadası (Aydın)
|15:58:46 23-09-2024
|37,77694
|27,01333
|7
|1
|Gürün (Sivas)
|15:58:06 23-09-2024
|38,84167
|37,39083
|7
|1,4
|Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [07.10 km] Lalapaşa (Edirne)
|15:50:12 23-09-2024
|42,01722
|26,87167
|7
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|15:46:38 23-09-2024
|39,90694
|28,83583
|7
|1,6
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|15:06:58 23-09-2024
|39,94417
|28,75472
|7
|1,5
|Aziziye (Erzurum)
|14:15:16 23-09-2024
|40,12972
|40,86556
|7
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|13:51:06 23-09-2024
|38,44139
|38,01889
|7
|1,1
|Şehzadeler (Manisa)
|13:41:09 23-09-2024
|38,68861
|27,55472
|6,88
|2
|Saruhanlı (Manisa)
|13:41:08 23-09-2024
|38,72389
|27,55694
|7
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:29:41 23-09-2024
|39,69
|29,45139
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|13:02:40 23-09-2024
|39,41167
|29,01111
|6,76
|1,4
|Harmancık (Bursa)
|13:02:37 23-09-2024
|39,68583
|29,16917
|7
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:53:08 23-09-2024
|39,65722
|29,45611
|7
|1,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:52:22 23-09-2024
|39,65889
|29,43667
|7
|1,4
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:33:16 23-09-2024
|39,97556
|28,75611
|9,19
|1,9
|İnönü (Eskişehir)
|12:16:49 23-09-2024
|39,83861
|30,13889
|6,4
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:59:35 23-09-2024
|38,07056
|38,37889
|5,38
|2
|Ege Denizi - [37.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:57:56 23-09-2024
|39,15833
|26,23444
|7,04
|1,3
|Tuşba (Van)
|11:56:46 23-09-2024
|38,84083
|43,525
|7
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:38:20 23-09-2024
|38,18306
|37,37389
|7
|1,5
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|11:22:03 23-09-2024
|39,95556
|28,68
|7,12
|1,5
|Ege Denizi - [50.16 km] Çeşme (İzmir)
|11:07:58 23-09-2024
|38,43167
|25,71222
|7,12
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:58:02 23-09-2024
|38,05694
|37,48528
|7
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10:32:35 23-09-2024
|37,935
|36,59861
|7,15
|2,1
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.84 km] Kuşadası (Aydın)
|10:08:38 23-09-2024
|37,76611
|26,99639
|6,73
|2,1
|Ege Denizi - [57.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:23:41 23-09-2024
|38,98889
|25,86889
|7,02
|1,3
|Fethiye (Muğla)
|09:17:06 23-09-2024
|36,71389
|29,18806
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:07:13 23-09-2024
|38,43806
|37,30111
|12,26
|1,5
|Kangal (Sivas)
|08:23:04 23-09-2024
|39,13111
|37,82194
|7,02
|2,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:03:47 23-09-2024
|37,84278
|36,29167
|7
|1,8
|Germencik (Aydın)
|07:18:02 23-09-2024
|37,97278
|27,55583
|7
|1,6
|Varto (Muş)
|06:58:34 23-09-2024
|39,06
|41,5675
|7
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|06:45:25 23-09-2024
|37,78556
|36,60194
|7,1
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|06:03:18 23-09-2024
|37,78028
|36,5225
|7
|1,1
|Doğubayazıt (Ağrı)
|05:49:36 23-09-2024
|39,76944
|43,60139
|7
|2
|Akhisar (Manisa)
|05:46:32 23-09-2024
|38,95833
|27,72056
|7
|1,8
|Kangal (Sivas)
|05:22:54 23-09-2024
|39,03694
|37,44083
|7
|1,4
|Darende (Malatya)
|05:18:49 23-09-2024
|38,38833
|37,51972
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:54:10 23-09-2024
|38,23583
|38,23361
|7
|1,2
|Aşkale (Erzurum)
|04:50:21 23-09-2024
|39,90972
|40,80139
|16,92
|2,3
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [24.50 km] Manavgat (Antalya)
|03:49:36 23-09-2024
|36,62194
|31,12944
|14,93
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|03:44:45 23-09-2024
|38,95583
|27,70694
|6,96
|1,5
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [22.92 km] Kuşadası (Aydın)
|03:21:38 23-09-2024
|37,74222
|26,96611
|7
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|03:05:19 23-09-2024
|38,15944
|38,56
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:04:51 23-09-2024
|38,22
|38,07417
|7
|1,2
|Doğubayazıt (Ağrı)
|03:00:05 23-09-2024
|39,69306
|43,86
|7,02
|1,9
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR)
|01:01:05 24-09-2024
|39,6575
|27,4562
|14
|2,8
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|00:47:06 24-09-2024
|38,4773
|37,5452
|3
|1,3
|CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR)
|00:27:47 24-09-2024
|38,2945
|30,5728
|7,8
|2,1
|KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:54:33 23-09-2024
|38,0943
|36,9555
|8,5
|1,5
|GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)
|23:17:55 23-09-2024
|36,5728
|36,4137
|8,3
|1,5
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:53:57 23-09-2024
|38,1462
|36,6648
|5,5
|1,4
|YUNANISTAN
|22:53:27 23-09-2024
|40,2332
|24,0383
|6,6
|2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:00:32 23-09-2024
|38,0487
|37,6955
|5,2
|2
|DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
|20:45:20 23-09-2024
|38,3017
|37,7758
|6
|2,4
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|20:16:25 23-09-2024
|40,1727
|31,7257
|9,2
|2,3
|RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:11:23 23-09-2024
|37,9745
|37,9958
|7,3
|2,4
|YESILTEPE-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|19:58:12 23-09-2024
|37,9742
|38,4118
|22,9
|1,6
|MOLLAKASIM-(VAN)
|19:48:35 23-09-2024
|38,7023
|43,1655
|12,2
|2,1
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|19:46:14 23-09-2024
|36,2255
|31,9678
|5
|2,6
|YUNANISTAN
|19:23:16 23-09-2024
|40,3433
|23,969
|7,9
|2,1
|YUNANISTAN
|18:40:50 23-09-2024
|40,31
|24,0805
|16,2
|3,2
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|18:13:50 23-09-2024
|38,2678
|38,1032
|13,5
|1,7
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:51:53 23-09-2024
|38,6295
|26,6868
|6,4
|2,1
|YUNANISTAN
|17:29:54 23-09-2024
|40,2812
|24,2047
|5,6
|3,8
|MAMAK (ANKARA)
|17:21:53 23-09-2024
|39,8652
|33,0012
|11,8
|1,5
|DORUTAY-PERTEK (TUNCELI)
|17:18:15 23-09-2024
|38,9442
|39,2403
|8,6
|1,8
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:17:56 23-09-2024
|38,1322
|37,1672
|5
|1,5
|KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)
|15:58:07 23-09-2024
|38,7355
|37,4848
|7,5
|1,4
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|15:29:40 23-09-2024
|38,151
|36,8952
|5,4
|1,6
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|15:06:58 23-09-2024
|39,8677
|28,836
|0
|1,2
|ELMALI-AZIZIYE (ERZURUM)
|14:15:13 23-09-2024
|40,1097
|41,0523
|5
|2
|SARUHANLI (MANISA)
|13:41:09 23-09-2024
|38,7368
|27,5562
|5,5
|1,9
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:29:41 23-09-2024
|39,6295
|29,51
|0
|1,5
|ARTIRANLAR-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:02:41 23-09-2024
|39,6745
|29,2337
|0
|1,8
|SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:53:07 23-09-2024
|39,6007
|29,2723
|14,7
|1,5
|KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:52:23 23-09-2024
|39,6363
|29,4073
|0
|1,5
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|12:33:17 23-09-2024
|39,9215
|28,7805
|0
|1,7
|CENKYERI-SOMA (MANISA)
|12:04:59 23-09-2024
|39,1463
|27,4788
|0
|1,3
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|11:59:34 23-09-2024
|38,116
|38,3933
|5
|1,6
|BAGDASAN-(VAN)
|11:56:44 23-09-2024
|38,8085
|43,546
|21
|2
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|10:32:34 23-09-2024
|37,9372
|36,5553
|9
|2,2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|10:08:37 23-09-2024
|37,7667
|27,0072
|5,7
|1,9
|ESKIBEKTASLI-GURUN (SIVAS)
|10:02:19 23-09-2024
|38,9502
|37,3463
|0
|1,5
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|09:23:41 23-09-2024
|39,008
|26,0405
|7,9
|1,5
|AKCAKALE-KANGAL (SIVAS)
|08:23:03 23-09-2024
|39,146
|37,8042
|2
|2,5
|ZULUFLUHAN-(HATAY)
|08:16:56 23-09-2024
|36,3117
|36,258
|1,5
|1,6
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|08:03:47 23-09-2024
|37,8232
|36,2782
|15
|1,8
|BUYUKKALE-TIRE (IZMIR)
|07:18:02 23-09-2024
|38,0212
|27,561
|4,7
|1,6
|CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
|06:45:25 23-09-2024
|37,8108
|36,6177
|8,3
|1,5
|ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|05:49:36 23-09-2024
|39,7135
|43,6613
|8,5
|2
|BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
|05:46:32 23-09-2024
|38,9553
|27,725
|8,3
|1,6
|YENIKOY-KANGAL (SIVAS)
|05:22:54 23-09-2024
|39,0075
|37,453
|12,1
|1,5
|TIRAZLI-KARABAGLAR (IZMIR)
|05:03:24 23-09-2024
|38,3267
|27,0658
|9,6
|1,3
|CAYKOY-ASKALE (ERZURUM)
|04:50:20 23-09-2024
|39,9325
|40,8157
|5
|2,4
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|03:49:32 23-09-2024
|36,519
|31,0878
|11,8
|1,3
|BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
|03:44:46 23-09-2024
|38,9592
|27,7298
|9
|1,4
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|03:21:39 23-09-2024
|37,7325
|27,0035
|5,6
|1,8
|YUNANISTAN
|03:18:47 23-09-2024
|40,2973
|24,1288
|6,8
|1,8
|KUTLUBULAK-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|03:00:05 23-09-2024
|39,6792
|43,9263
|5,5
|2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|02:02:21 23-09-2024
|37,644
|35,8625
|5,6
|1,3
|BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|01:40:44 23-09-2024
|38,1008
|38,2948
|3,7
|2,3
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