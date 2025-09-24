Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Eylül 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

24 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:24 24-09-2025 39,1768 28,1412 14,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:24 24-09-2025 39,21167 28,14611 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:12 24-09-2025 39,1692 28,2185 9,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:12 24-09-2025 39,18528 28,22306 7 2
KIRKAGAC (MANISA) 23:45:50 23-09-2025 39,1133 27,6542 5 0,8
YUNANISTAN 23:42:28 23-09-2025 40,255 24,1227 5,4 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:27:43 23-09-2025 39,2137 28,2035 10,6 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:07 23-09-2025 39,1342 28,2448 15 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:30 23-09-2025 39,096 28,1785 21,5 1,1
Hisarcık (Kütahya) 23:10:30 23-09-2025 39,21111 29,04722 5,35 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:10:29 23-09-2025 39,2417 29,0383 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:23 23-09-2025 39,23861 28,13611 7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:23 23-09-2025 39,2182 28,1105 7,9 1,5
EGE DENIZI 22:46:03 23-09-2025 36,2355 25,6467 6,2 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:28 23-09-2025 39,1622 28,1527 9,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:39 23-09-2025 39,20111 28,19111 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:39 23-09-2025 39,1895 28,2052 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:37 23-09-2025 39,20583 28,18722 7 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:33:36 23-09-2025 39,1892 28,1778 13,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:19 23-09-2025 39,18472 28,21861 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:19 23-09-2025 39,1557 28,2342 8,7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:10 23-09-2025 39,1582 28,0933 11,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:23:09 23-09-2025 39,17528 28,12806 7 2,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:18:49 23-09-2025 39,2375 28,1637 16,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:15:39 23-09-2025 39,15528 28,15417 13,46 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:15:36 23-09-2025 39,1712 28,1472 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:09 23-09-2025 39,12861 28,19167 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:08 23-09-2025 39,1518 28,1712 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:46 23-09-2025 39,23306 28,20333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:49 23-09-2025 39,20611 28,18361 7 0,9
EGE DENIZI 21:40:37 23-09-2025 36,0433 26,3967 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:20 23-09-2025 39,13139 28,2225 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:20 23-09-2025 39,1557 28,1705 18,5 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:51 23-09-2025 39,2258 28,1517 7,8 1,3
EGE DENIZI 21:22:14 23-09-2025 37,506 25,0318 28,7 1,9
EGE DENIZI 21:20:10 23-09-2025 36,6452 25,561 10,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:16 23-09-2025 39,17944 28,21694 7 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:16 23-09-2025 39,1703 28,2082 10 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:08 23-09-2025 39,14528 28,17111 8,92 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:07 23-09-2025 39,1675 28,1822 11,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:02 23-09-2025 39,2 28,17694 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:15:01 23-09-2025 39,16 28,1585 16,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:56 23-09-2025 39,21806 28,18611 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:55 23-09-2025 39,183 28,1687 9,8 1,1
Akdeniz - [63.58 km] Marmaris (Muğla) 20:58:33 23-09-2025 36,06306 28,19361 9,96 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:32 23-09-2025 39,1827 28,1892 8,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:31 23-09-2025 39,22611 28,2025 7 1,8
EGE DENIZI 20:53:01 23-09-2025 36,6585 25,5797 6,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:44 23-09-2025 39,25806 28,16722 7 0,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:40 23-09-2025 39,2065 28,1865 7,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:37:39 23-09-2025 39,21917 28,1675 6,05 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:36:47 23-09-2025 35,153 24,1775 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:53 23-09-2025 39,19333 28,20472 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:53 23-09-2025 39,1763 28,1845 8,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:55 23-09-2025 39,18861 28,20167 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:28:55 23-09-2025 39,175 28,165 12,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:43 23-09-2025 39,24222 28,21167 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:27:43 23-09-2025 39,2162 28,2215 10 1,6
EGE DENIZI 20:17:17 23-09-2025 36,5797 25,8357 9,5 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:48 23-09-2025 39,1648 28,1758 10,8 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 20:06:47 23-09-2025 38,05389 37,42528 7,02 1,4
Sivrice (Elazığ) 19:59:32 23-09-2025 38,42972 39,09111 7,13 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:52:19 23-09-2025 39,19667 28,15722 7 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:24 23-09-2025 39,116 28,1882 9,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:23 23-09-2025 39,19111 28,19917 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:41:36 23-09-2025 39,1613 28,2285 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:46 23-09-2025 39,18444 28,16722 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:33:45 23-09-2025 39,21667 28,13889 7 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:33:45 23-09-2025 39,2243 28,1167 7,9 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:59:33 23-09-2025 39,1925 28,1213 9,4 1,3
EGE DENIZI 18:47:49 23-09-2025 36,6938 24,6678 12,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:45:01 23-09-2025 39,21139 28,20083 5,55 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:45:01 23-09-2025 39,2067 28,197 7 2
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 18:40:38 23-09-2025 36,129 35,9177 18 1,8
SURIYE 18:19:48 23-09-2025 36,5548 36,7032 27,2 1,3
EGE DENIZI 18:17:51 23-09-2025 36,5008 25,6562 3,2 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:11:28 23-09-2025 39,1593 28,1758 13,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:11:27 23-09-2025 39,2025 28,17 6,21 1,2
OZBASI-KOZAN (ADANA) 18:04:35 23-09-2025 37,5765 35,7622 11 1,7
Kozan (Adana) 18:04:34 23-09-2025 37,65556 35,87 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:02:16 23-09-2025 39,15722 28,22083 6,87 1
Sındırgı (Balıkesir) 17:57:09 23-09-2025 39,2 28,18528 6,55 1,1
YUNANISTAN 17:50:02 23-09-2025 39,3388 23,5028 3,2 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:52 23-09-2025 39,1747 28,2533 8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:51 23-09-2025 39,18444 28,24528 5,16 1,5
KIZILOREN (AFYONKARAHISAR) 17:37:19 23-09-2025 38,2598 30,1402 16 1,7
Dinar (Afyonkarahisar) 17:37:18 23-09-2025 38,13083 30,18694 6,24 1,7
Genç (Bingöl) 17:31:42 23-09-2025 38,61278 40,87 7 1,8
AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) 17:31:41 23-09-2025 38,547 40,8593 9,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:50 23-09-2025 39,09806 28,14194 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:20:14 23-09-2025 39,24 28,15944 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:14 23-09-2025 39,1983 28,1757 9,5 1,4
Akhisar (Manisa) 17:17:11 23-09-2025 39,00528 28,16833 7 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:15:57 23-09-2025 39,1603 28,2553 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:56 23-09-2025 39,19056 28,24083 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:05:55 23-09-2025 39,1643 28,1995 12,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:05:54 23-09-2025 39,17083 28,225 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:08 23-09-2025 39,19639 28,1925 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:07 23-09-2025 39,1962 28,1787 7,4 1,4
EGE DENIZI 16:35:05 23-09-2025 36,2682 27,715 9,4 2,6
Ege Denizi - [64.47 km] Datça (Muğla) 16:35:02 23-09-2025 36,12806 27,6875 7,15 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:56 23-09-2025 39,215 28,20472 6,47 1,1
Kula (Manisa) 16:16:54 23-09-2025 38,47306 28,50306 6,57 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:11 23-09-2025 39,18167 28,19278 7 1,2
Çumra (Konya) 15:57:13 23-09-2025 37,55472 32,52444 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:40 23-09-2025 39,18917 28,18306 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:54:40 23-09-2025 39,1683 28,2305 10,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:19 23-09-2025 39,20111 28,17278 7 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:17 23-09-2025 39,1277 28,1813 1,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:49 23-09-2025 39,16944 28,18889 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:48 23-09-2025 39,1343 28,1657 12,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:23 23-09-2025 39,16972 28,20056 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:45:23 23-09-2025 39,1652 28,1553 11,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:38:54 23-09-2025 39,18417 28,19472 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:37:18 23-09-2025 39,21333 28,17833 6,74 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:46 23-09-2025 39,20778 28,18556 5,69 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:34:54 23-09-2025 39,18694 28,18111 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:29:04 23-09-2025 39,22167 28,06889 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:08 23-09-2025 39,17056 28,205 1,14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:18 23-09-2025 39,18361 28,19417 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:13 23-09-2025 39,16917 28,18139 6,73 1,6
Gördes (Manisa) 15:13:13 23-09-2025 39,08056 28,27139 7 1,2
Pütürge (Malatya) 15:12:31 23-09-2025 38,29667 38,87361 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:38 23-09-2025 39,19361 28,22778 5,77 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:24 23-09-2025 39,185 28,18694 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:23 23-09-2025 39,1682 28,1868 18,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:35 23-09-2025 39,1975 28,19 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:06 23-09-2025 39,17944 28,19111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:02 23-09-2025 39,21944 28,15139 7 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 14:39:32 23-09-2025 37,80556 36,57306 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:39:15 23-09-2025 39,19694 28,20444 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:15 23-09-2025 39,177 28,2165 4,9 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:17 23-09-2025 39,1888 28,138 13,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:16 23-09-2025 39,20667 28,15333 5,2 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:18 23-09-2025 39,1222 28,2008 12,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:17 23-09-2025 39,18667 28,185 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:10 23-09-2025 39,23361 28,1 7 0,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:52 23-09-2025 39,0888 28,1703 8,2 0,8
Battalgazi (Malatya) 14:29:35 23-09-2025 38,25444 38,47333 6,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:11 23-09-2025 39,16889 28,19333 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:27:11 23-09-2025 39,1745 28,1685 4,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:08 23-09-2025 39,14083 28,19472 6,99 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:08 23-09-2025 39,1573 28,2177 11,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:39 23-09-2025 39,24972 28,05361 7 1,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:39 23-09-2025 39,2523 28,0738 15,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:55 23-09-2025 39,24417 28,15278 4,44 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:06:55 23-09-2025 39,203 28,1518 17,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:07 23-09-2025 39,18722 28,19083 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 14:00:16 23-09-2025 38,08944 38,44944 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:29 23-09-2025 39,18972 28,1625 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:50:40 23-09-2025 39,1515 28,2338 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:50:39 23-09-2025 39,18556 28,24278 5,25 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:44:42 23-09-2025 39,16917 28,14694 7 1,4
ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) 13:44:41 23-09-2025 39,0953 27,9483 25,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:29:34 23-09-2025 39,17722 28,18639 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:56 23-09-2025 39,18444 28,19556 7 0,7
Selçuklu (Konya) 13:23:28 23-09-2025 38,085 32,77556 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:27 23-09-2025 39,18222 28,16333 7 1,2
ADIL-SOMA (MANISA) 13:18:56 23-09-2025 39,1053 27,5988 0 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:09 23-09-2025 39,18972 28,24167 4,9 0,9
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:01:06 23-09-2025 39,4603 28,1088 11,8 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:01:05 23-09-2025 39,47611 28,13556 7 1,5
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:00:23 23-09-2025 38,1035 38,4553 9,1 1,8
Güney (Denizli) 12:51:32 23-09-2025 38,18389 28,93833 7 1,4
Kırkağaç (Manisa) 12:47:22 23-09-2025 39,1575 27,7375 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:20 23-09-2025 39,19083 28,18 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:20 23-09-2025 39,18806 28,19583 7 1,2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:20 23-09-2025 39,2277 28,2835 10,5 1,4
Güney (Denizli) 12:38:08 23-09-2025 38,17889 28,95056 7 3
AYDOGDU-GUNEY (DENIZLI) 12:38:08 23-09-2025 38,1702 28,9248 2,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:36:39 23-09-2025 39,19361 28,18806 5,41 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:36:14 23-09-2025 39,16944 28,17333 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:42 23-09-2025 39,19944 28,19222 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:26:42 23-09-2025 39,1838 28,1802 8,3 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:26:29 23-09-2025 38,1075 38,15694 7 1,1
Mazıdağı (Mardin) 12:25:12 23-09-2025 37,45667 40,33833 6,95 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:38 23-09-2025 39,192 28,1873 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:37 23-09-2025 39,20806 28,19583 4,78 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:12:27 23-09-2025 39,117 28,1967 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:25 23-09-2025 39,18028 28,18333 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:52 23-09-2025 39,18389 28,20417 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:52 23-09-2025 39,1932 28,1755 3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:25 23-09-2025 39,16778 28,22389 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:08:25 23-09-2025 39,1537 28,2315 13,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:14 23-09-2025 39,17111 28,18361 6,66 0,8
Ege Denizi - [43.73 km] Karaburun (İzmir) 12:00:02 23-09-2025 38,96917 26,09778 7,07 1,2
Kozan (Adana) 11:55:09 23-09-2025 37,66833 35,87972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:44 23-09-2025 39,25917 28,33139 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:15 23-09-2025 39,22306 28,14389 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:44:15 23-09-2025 39,1882 28,1423 10,1 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:38:16 23-09-2025 39,147 28,1417 4,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:38:15 23-09-2025 39,19028 28,16028 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:20 23-09-2025 39,1748 28,2143 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:19 23-09-2025 39,21028 28,20528 5,55 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:28 23-09-2025 39,15 28,1533 10,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:26 23-09-2025 39,20361 28,15 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:01 23-09-2025 39,19194 28,15139 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:01 23-09-2025 39,163 28,1198 8,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:52 23-09-2025 39,17333 28,17611 7 0,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:03 23-09-2025 39,1543 28,1653 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:17 23-09-2025 39,18028 28,22278 10,15 3,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:07:17 23-09-2025 39,1548 28,1888 12,8 3,4
Doğanşehir (Malatya) 11:01:13 23-09-2025 38,14056 37,98917 7,14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:46 23-09-2025 39,185 28,18083 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:45 23-09-2025 39,187 28,1888 9,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:49 23-09-2025 39,15417 28,22972 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:48 23-09-2025 39,1318 28,2215 12,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:23 23-09-2025 39,15611 28,22722 7 2,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:46:22 23-09-2025 39,1312 28,2115 13,5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:37:10 23-09-2025 39,20722 28,23944 5,68 2,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:37:10 23-09-2025 39,1812 28,2547 8,7 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:34:19 23-09-2025 39,1605 28,0918 13,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:18 23-09-2025 39,20417 28,12389 7 1,2
KUYUCAKKARAPINAR-GORDES (MANISA) 10:31:03 23-09-2025 38,9008 28,4255 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:53 23-09-2025 39,18972 28,17417 5,61 0,9
CICEKLI-GORDES (MANISA) 10:12:49 23-09-2025 39,0802 28,1992 5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:47 23-09-2025 39,1775 28,20167 7 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:44 23-09-2025 39,1257 28,168 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:43 23-09-2025 39,18944 28,16139 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:58 23-09-2025 39,18472 28,21083 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:58 23-09-2025 39,1348 28,1813 9,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:50:23 23-09-2025 39,24889 28,10944 7 2,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:50:23 23-09-2025 39,2463 28,077 6,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:37 23-09-2025 39,25917 28,12389 7 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:49:37 23-09-2025 39,2323 28,1073 8,8 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:43:31 23-09-2025 39,1563 28,2008 7,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:30 23-09-2025 39,1925 28,19361 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:20 23-09-2025 39,19556 28,17167 5,66 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:20 23-09-2025 39,1763 28,1982 21,8 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:34:57 23-09-2025 38,13611 37,37278 6,96 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:30 23-09-2025 39,19194 28,20833 5,38 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:30 23-09-2025 39,1748 28,1865 8,5 1,5
Bozkır (Konya) 09:24:42 23-09-2025 37,23389 32,30278 7,28 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:38 23-09-2025 39,17806 28,22389 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:38 23-09-2025 39,1788 28,2082 9,6 2,4
Kızılören (Afyonkarahisar) 09:22:23 23-09-2025 38,27361 30,19361 6,87 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:49 23-09-2025 39,18472 28,1925 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:49 23-09-2025 39,1533 28,113 11,6 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:33 23-09-2025 39,1847 28,2157 4,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:32 23-09-2025 39,22722 28,20056 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:52 23-09-2025 39,1828 28,1887 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:51 23-09-2025 39,18667 28,19028 0,45 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:01:12 23-09-2025 39,1635 28,1862 10,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:11 23-09-2025 39,20306 28,18833 4,03 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:53 23-09-2025 39,20583 28,15944 4,83 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:55:52 23-09-2025 39,2307 28,1302 6,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:49 23-09-2025 39,18444 28,21194 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:50 23-09-2025 39,2022 28,2277 10,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:49 23-09-2025 39,20722 28,21111 4,55 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:53 23-09-2025 39,20389 28,17167 7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:49:53 23-09-2025 39,1997 28,1293 7,9 2,5
Akhisar (Manisa) 08:39:44 23-09-2025 38,90667 27,97028 7 1,3
CORUK-AKHISAR (MANISA) 08:39:43 23-09-2025 38,893 27,9645 5 1,4
Bergama (İzmir) 08:38:03 23-09-2025 39,07667 27,04861 7,66 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:33 23-09-2025 39,21528 28,15306 4,45 0,8
Kozan (Adana) 08:34:48 23-09-2025 37,645 35,62889 6,98 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:19 23-09-2025 39,16889 28,18167 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:06 23-09-2025 39,1538 28,188 10,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:04 23-09-2025 39,19333 28,16917 5,04 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:11 23-09-2025 39,22528 28,13417 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:53:05 23-09-2025 39,2075 28,15417 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:21 23-09-2025 39,16722 28,19222 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:09 23-09-2025 39,21861 28,16944 4,98 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:17 23-09-2025 39,16278 28,15611 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:17 23-09-2025 39,1252 28,1407 10,2 2
Tuzluca (Iğdır) 07:29:32 23-09-2025 40,09611 43,34306 9,18 1,6
KARACAOREN-KAGIZMAN (KARS) 07:29:30 23-09-2025 40,0815 43,333 25,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:17 23-09-2025 39,16972 28,22583 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:28:16 23-09-2025 39,1988 28,1315 9,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:16:08 23-09-2025 39,20194 28,24056 7 0,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:16:08 23-09-2025 39,1625 28,2802 12,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:46 23-09-2025 39,19083 28,17444 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:46 23-09-2025 39,1897 28,1548 10,5 2
Hassa (Hatay) 06:53:06 23-09-2025 36,87472 36,54944 8,97 1,6
SUGEDIGI-HASSA (HATAY) 06:53:06 23-09-2025 36,721 36,68 7,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:01 23-09-2025 39,17083 28,22333 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:46:01 23-09-2025 39,1547 28,1908 10,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:13 23-09-2025 39,235 28,09278 4,76 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:13 23-09-2025 39,236 28,0548 7,8 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:43:29 23-09-2025 39,1362 28,196 12,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:43:28 23-09-2025 39,17472 28,20083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:39:16 23-09-2025 39,20417 28,15972 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:39:16 23-09-2025 39,195 28,1537 4,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:33:16 23-09-2025 39,19972 28,16583 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:33:16 23-09-2025 39,1667 28,1345 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:49 23-09-2025 39,27389 28,14056 7 1,4
Mudanya (Bursa) 06:30:53 23-09-2025 40,36944 28,58472 6,98 2,1
CAMLIK-MUDANYA (BURSA) 06:30:53 23-09-2025 40,3392 28,5875 4,9 2,2
Dinar (Afyonkarahisar) 06:28:09 23-09-2025 38,17861 30,23861 7 0,9
ASMACIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 06:28:07 23-09-2025 38,3608 30,0957 7,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:33 23-09-2025 39,18 28,18778 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:33 23-09-2025 39,173 28,126 9,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:05 23-09-2025 39,17972 28,14722 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:04 23-09-2025 39,1748 28,0902 12,1 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:17 23-09-2025 39,1758 28,1522 13,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:15 23-09-2025 39,19972 28,20417 6,47 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:00 23-09-2025 39,19389 28,1775 7 0,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 06:21:00 23-09-2025 39,1345 28,0763 18,3 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:17:46 23-09-2025 39,234 29,0003 10,6 2,4
Simav (Kütahya) 06:17:45 23-09-2025 39,24306 28,98389 6,99 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:00 23-09-2025 39,15667 28,17083 6,99 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:00 23-09-2025 39,1725 28,1355 9,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:17 23-09-2025 39,23917 28,15917 7 3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:17 23-09-2025 39,2358 28,1323 12,7 3,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:12 23-09-2025 39,219 28,1832 8,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:11 23-09-2025 39,21972 28,15139 5,87 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:55 23-09-2025 39,17083 28,17667 5,97 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:59:55 23-09-2025 39,1883 28,1557 8,2 3,2
Dinar (Afyonkarahisar) 05:45:45 23-09-2025 38,17556 30,22167 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:37:40 23-09-2025 39,17111 28,22194 4,54 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:40 23-09-2025 39,1727 28,1952 9,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:20:57 23-09-2025 39,16028 28,17639 6,99 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:20:56 23-09-2025 39,1275 28,0583 14,3 1,5
Akhisar (Manisa) 05:18:22 23-09-2025 39,18806 27,98778 6,99 1,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 05:18:22 23-09-2025 39,1943 27,9553 8,1 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:38 23-09-2025 39,1742 28,2275 9,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:37 23-09-2025 39,17944 28,20444 5,04 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:30 23-09-2025 39,17111 28,22444 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:03:00 23-09-2025 39,18778 28,17028 7 0,9
Karakoyunlu (Iğdır) 05:02:04 23-09-2025 40,01917 44,14 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:53:15 23-09-2025 39,18583 28,19444 6,96 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:15 23-09-2025 39,2122 28,1897 7,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:52:20 23-09-2025 39,17611 28,20389 7 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:52:20 23-09-2025 39,189 28,2113 11,5 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:35 23-09-2025 39,171 28,163 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:34 23-09-2025 39,17444 28,19694 7 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:46:25 23-09-2025 38,18389 37,30306 7 2,2
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:46:24 23-09-2025 38,179 37,329 5 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:42:52 23-09-2025 38,37694 37,42306 7,02 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:42:51 23-09-2025 38,3665 37,4862 3,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:36:24 23-09-2025 39,18833 28,175 7 1
Simav (Kütahya) 04:34:41 23-09-2025 39,23306 29,01722 11,6 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:34:40 23-09-2025 39,2215 29,0165 15,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:11 23-09-2025 39,22389 28,17333 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:30:11 23-09-2025 39,1958 28,1763 7,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:51 23-09-2025 39,15528 28,18889 11,68 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:51 23-09-2025 39,1518 28,1505 11,1 1,5
Darende (Malatya) 04:26:11 23-09-2025 38,40472 37,43333 7 2,7
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:26:10 23-09-2025 38,36 37,4612 5 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 04:22:55 23-09-2025 38,25083 38,14278 7,09 1,4
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 04:22:55 23-09-2025 38,2822 38,133 7,9 1,3
Ege Denizi 04:18:34 23-09-2025 40,41917 24,25111 6,51 2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:11:58 23-09-2025 37,9895 37,6132 5,3 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:11:37 23-09-2025 39,156 28,1125 10,3 1,6
Simav (Kütahya) 03:55:51 23-09-2025 39,21028 29,01333 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:55:51 23-09-2025 39,2355 29,001 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:37 23-09-2025 39,15417 28,21889 12,02 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:37 23-09-2025 39,15 28,208 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:44:02 23-09-2025 39,18028 28,20139 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:02 23-09-2025 39,1598 28,1408 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:04 23-09-2025 39,17556 28,18639 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:43:04 23-09-2025 39,1705 28,1598 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:37 23-09-2025 39,17889 28,17111 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:37 23-09-2025 39,1447 28,177 15,2 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:22 23-09-2025 39,1938 28,1465 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:21 23-09-2025 39,18417 28,15833 15,86 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:58 23-09-2025 39,20111 28,18861 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:58 23-09-2025 39,1837 28,1703 15,1 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:54 23-09-2025 39,1817 28,1315 10,3 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:25 23-09-2025 39,229 28,1838 16,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:33 23-09-2025 39,17361 28,20889 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:33 23-09-2025 39,1698 28,1977 9,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:02 23-09-2025 39,17139 28,12361 10,24 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:02 23-09-2025 39,1728 28,1118 9,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:53:27 23-09-2025 39,17 28,18694 5,09 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:27 23-09-2025 39,1693 28,166 13,1 2,7
Emirdağ (Afyonkarahisar) 02:49:17 23-09-2025 38,83 31,43278 7 0,8
CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 02:49:14 23-09-2025 38,7022 31,3937 22,2 0,8
Köprüköy (Erzurum) 02:48:01 23-09-2025 39,815 41,83333 6,35 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:00 23-09-2025 39,19 28,17083 7 1
Dinar (Afyonkarahisar) 02:37:28 23-09-2025 38,18722 30,25222 7 1,3
AFSAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) 02:37:27 23-09-2025 38,2062 30,1855 9,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:34 23-09-2025 39,17694 28,22056 8,18 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:29:34 23-09-2025 39,157 28,2002 12,2 1,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:15:53 23-09-2025 37,30778 37,00417 6,49 1,3
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:15:52 23-09-2025 37,3182 37,0252 6,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:12 23-09-2025 39,13194 28,20306 10,1 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:12 23-09-2025 39,156 28,1903 10,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:07 23-09-2025 39,175 28,22056 7,27 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:07 23-09-2025 39,1493 28,2018 12,4 2,2
Ege Denizi - [78.29 km] Çeşme (İzmir) 01:58:59 23-09-2025 38,40611 25,37194 6,45 1,8
EGE DENIZI 01:58:58 23-09-2025 38,4178 25,3458 4,9 1,7
TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:52 23-09-2025 39,369 28,2682 17,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:51 23-09-2025 39,36111 28,23417 7,09 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:29 23-09-2025 39,21222 28,18861 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:29 23-09-2025 39,1847 28,1648 15,2 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:36:19 23-09-2025 39,1942 28,1082 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:18 23-09-2025 39,21528 28,15861 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:22 23-09-2025 39,2275 28,10222 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:22 23-09-2025 39,2128 28,0712 7,7 2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.05 km] Marmaris (Muğla) 01:29:50 23-09-2025 36,99278 28,18139 7 1,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 01:29:50 23-09-2025 36,9793 28,2247 14,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:24:01 23-09-2025 39,2075 28,19 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:01 23-09-2025 39,1423 28,1883 11,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:53 23-09-2025 39,19611 28,19806 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:52 23-09-2025 39,1767 28,1777 12 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:31 23-09-2025 39,16056 28,19389 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:30 23-09-2025 39,1583 28,1112 10,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:09 23-09-2025 39,18722 28,10444 10,76 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:09 23-09-2025 39,172 28,0935 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:50 23-09-2025 39,18389 28,15944 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:49 23-09-2025 39,1795 28,101 9,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:42 23-09-2025 39,20222 28,17278 5,02 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:42 23-09-2025 39,1925 28,1408 9,7 2,7
