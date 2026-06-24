Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Haziran 2026
24.06.2026 00:00
NTV
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24 Haziran 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Simav (Kütahya)
|23 Haziran 2026 22:54
|39.2106
|28.9519
|9.56
|1.10
|Yalvaç (Isparta)
|23 Haziran 2026 22:45
|38.1611
|31.3206
|7.00
|0.80
|Simav (Kütahya)
|23 Haziran 2026 22:35
|39.2411
|28.9714
|12.77
|1.70
|Pütürge (Malatya)
|23 Haziran 2026 22:25
|38.2597
|38.8350
|7.00
|1.80
|Merkez (Elazığ)
|23 Haziran 2026 22:24
|38.4764
|39.0772
|15.90
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|23 Haziran 2026 22:23
|39.2069
|28.1794
|7.00
|1.20
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|23 Haziran 2026 22:17
|38.3725
|30.3381
|7.00
|1.20
|Akçadağ (Malatya)
|23 Haziran 2026 22:08
|38.4700
|38.0269
|7.00
|1.70
|Ula (Muğla)
|23 Haziran 2026 22:07
|37.0642
|28.5442
|6.98
|1.70
|Simav (Kütahya)
|23 Haziran 2026 21:53
|39.2111
|28.9178
|7.00
|1.00
|Simav (Kütahya)
|23 Haziran 2026 21:41
|39.2333
|28.9831
|12.40
|2.00
|Meram (Konya)
|23 Haziran 2026 21:22
|37.6864
|32.3764
|7.01
|1.30
|Akçadağ (Malatya)
|23 Haziran 2026 19:45
|38.2672
|37.7819
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|23 Haziran 2026 18:07
|39.1192
|28.3569
|7.00
|1.60
|Pütürge (Malatya)
|23 Haziran 2026 17:53
|38.3333
|38.8064
|7.01
|1.90
|Ege Denizi - [20.93 km] Karaburun (İzmir)
|23 Haziran 2026 17:51
|38.8475
|26.4786
|6.88
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|23 Haziran 2026 17:31
|39.2339
|28.2011
|6.45
|1.00
|Simav (Kütahya)
|23 Haziran 2026 17:19
|39.2408
|28.9681
|19.01
|1.40
|Güney (Denizli)
|23 Haziran 2026 17:06
|38.0753
|29.0586
|8.32
|1.10
|İliç (Erzincan)
|23 Haziran 2026 16:49
|39.3936
|38.4503
|8.35
|1.40
|Akdeniz - [30.43 km] Seydikemer (Muğla)
|23 Haziran 2026 16:40
|36.2267
|28.9439
|6.48
|2.10
|Meram (Konya)
|23 Haziran 2026 15:54
|37.6881
|32.3781
|5.45
|1.60
|Pınarbaşı (Kayseri)
|23 Haziran 2026 15:23
|38.7897
|36.5356
|6.80
|2.30
|Ege Denizi - [13.13 km] Karaburun (İzmir)
|23 Haziran 2026 14:53
|38.7531
|26.5764
|7.24
|1.80
|Akçadağ (Malatya)
|23 Haziran 2026 14:32
|38.4567
|38.0500
|7.00
|1.50
|Akçadağ (Malatya)
|23 Haziran 2026 14:06
|38.4564
|38.0083
|11.72
|1.30
|Germencik (Aydın)
|23 Haziran 2026 14:04
|37.9183
|27.5917
|7.30
|3.90
|Akdeniz - [57.71 km] Kumluca (Antalya)
|23 Haziran 2026 13:46
|36.1731
|31.0442
|7.61
|1.80
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23 Haziran 2026 12:59
|38.3878
|37.3489
|7.00
|1.70
|Yalvaç (Isparta)
|23 Haziran 2026 12:58
|38.2500
|31.1044
|7.00
|1.20
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23 Haziran 2026 23:10
|39.0985
|28.2397
|20.50
|1.40
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|23 Haziran 2026 22:45
|38.2628
|37.7722
|14.70
|1.90
|ORTATEPE-ILIC (ERZINCAN)
|23 Haziran 2026 20:06
|39.3790
|38.4237
|9.00
|1.60
|IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)
|23 Haziran 2026 19:44
|39.2812
|29.2498
|0.00
|1.60
|YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|23 Haziran 2026 18:23
|38.7607
|36.5490
|17.20
|2.50
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|23 Haziran 2026 18:19
|36.9757
|27.3860
|11.70
|1.10
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|23 Haziran 2026 17:53
|38.7207
|26.5712
|14.90
|2.30
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|23 Haziran 2026 17:04
|37.9058
|27.5873
|7.60
|3.80
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|23 Haziran 2026 16:46
|36.2513
|31.1003
|10.30
|2.00
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23 Haziran 2026 15:59
|38.3298
|37.5230
|19.10
|1.90
|KURUSARI-YALVAC (ISPARTA)
|23 Haziran 2026 15:58
|38.2593
|31.1090
|20.40
|1.70
|FADIL-(MUGLA)
|23 Haziran 2026 15:42
|37.3113
|28.6463
|5.90
|1.70
|SAGLAMTAS-(VAN)
|23 Haziran 2026 15:26
|38.9113
|43.6127
|5.00
|2.70
|SIRADERE-BULANIK (MUS)
|23 Haziran 2026 15:20
|39.2800
|42.2033
|14.50
|2.00
|ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
|23 Haziran 2026 15:06
|37.8813
|35.3097
|16.60
|2.10
|MAMAK (ANKARA)
|23 Haziran 2026 14:57
|39.8578
|33.0275
|0.00
|1.40
|KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|23 Haziran 2026 13:58
|38.2322
|38.2217
|10.40
|1.80
|KARAAGAC-(VAN)
|23 Haziran 2026 13:37
|38.8307
|43.5027
|13.20
|1.80
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|23 Haziran 2026 13:07
|39.8640
|28.8200
|0.00
|1.60
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23 Haziran 2026 12:48
|39.2213
|28.1223
|5.20
|1.50