Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
24 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:40:56 24-11-2024
|38,20611
|38,11
|7
|1,3
|Uğurludağ (Çorum)
|08:26:26 24-11-2024
|40,51472
|34,37028
|9,82
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|07:52:38 24-11-2024
|40,27278
|27,46083
|7,02
|1,6
|GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)
|07:52:37 24-11-2024
|40,3568
|27,4878
|5,4
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|07:45:59 24-11-2024
|38,52583
|38,05972
|6,84
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|07:16:04 24-11-2024
|38,07
|37,92917
|9,11
|1
|Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|07:07:48 24-11-2024
|35,28944
|32,95028
|49,72
|2,5
|AKDENIZ
|07:07:45 24-11-2024
|35,3057
|32,6328
|15,9
|2,1
|Aziziye (Erzurum)
|06:25:47 24-11-2024
|39,99306
|41,1475
|7
|1
|Kağızman (Kars)
|06:07:15 24-11-2024
|40,08639
|42,93028
|7
|1,2
|Kağızman (Kars)
|05:58:47 24-11-2024
|40,07
|42,9225
|6,32
|2,2
|DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
|05:58:46 24-11-2024
|40,0848
|42,9308
|5
|2,4
|Sincik (Adıyaman)
|05:44:30 24-11-2024
|38,11861
|38,52972
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:43:25 24-11-2024
|38,06778
|36,45083
|7
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|05:14:41 24-11-2024
|36,61917
|36,40806
|7
|2,2
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|05:14:41 24-11-2024
|36,6172
|36,3513
|5,4
|2
|Kırıkhan (Hatay)
|05:04:38 24-11-2024
|36,61889
|36,40583
|7,34
|1,2
|AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY)
|05:04:35 24-11-2024
|36,7003
|36,206
|21,8
|1
|Kağızman (Kars)
|04:56:00 24-11-2024
|40,07806
|42,9125
|6,98
|1,5
|YARKAYA-SARIKAMIS (KARS)
|04:56:00 24-11-2024
|40,0853
|42,8312
|25,8
|1,7
|DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
|04:55:10 24-11-2024
|40,0758
|42,8997
|7,6
|2
|Kağızman (Kars)
|04:55:09 24-11-2024
|40,07361
|42,90778
|7,03
|1,9
|Kağızman (Kars)
|04:47:58 24-11-2024
|40,07139
|42,91139
|7,71
|4
|KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)
|04:47:57 24-11-2024
|40,077
|42,945
|5
|4,1
|Hekimhan (Malatya)
|04:47:00 24-11-2024
|38,71778
|37,98111
|7,47
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:33:56 24-11-2024
|38,23972
|38,68528
|11,12
|1
|Merkez (Elazığ)
|04:03:59 24-11-2024
|38,59389
|39,66778
|7,55
|0,8
|GUNEYCAYIRI-(ELAZIG)
|03:52:23 24-11-2024
|38,6815
|39,3357
|28,9
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|03:52:22 24-11-2024
|38,58556
|39,66667
|7
|1
|Ula (Muğla)
|03:09:58 24-11-2024
|37,06917
|28,50556
|7,01
|1,6
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|03:09:57 24-11-2024
|37,044
|28,5055
|20,7
|1,6
|Palu (Elazığ)
|03:07:43 24-11-2024
|38,65306
|39,96944
|18,99
|1,1
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla)
|02:38:58 24-11-2024
|36,87306
|27,21528
|7
|1,7
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|02:38:57 24-11-2024
|36,8802
|27,254
|4,5
|1,7
|CAMLICA-GURUN (SIVAS)
|02:34:55 24-11-2024
|38,8225
|37,3398
|4,7
|1,4
|Feke (Adana)
|02:21:53 24-11-2024
|37,74583
|35,96667
|7
|0,9
|Kale (Malatya)
|02:06:25 24-11-2024
|38,38083
|38,87694
|12,5
|1,2
|HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)
|02:06:25 24-11-2024
|38,4255
|38,9148
|6,6
|1,4
|Ladik (Samsun)
|02:06:18 24-11-2024
|40,86889
|35,99056
|13,92
|2,2
|MAZLUMOGLU-LADIK (SAMSUN)
|02:06:17 24-11-2024
|40,9105
|36,0262
|5
|2,6
|Bahçesaray (Van)
|01:22:38 24-11-2024
|38,01111
|42,86972
|7
|2,4
|KORULU-CATAK (VAN)
|01:22:38 24-11-2024
|37,9927
|42,9005
|7
|2,6
|BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|01:08:30 24-11-2024
|38,3752
|37,8745
|29,6
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:08:29 24-11-2024
|38,24444
|38,13639
|7
|1,2
|Van Gölü - [05.80 km] Gevaş (Van)
|00:58:48 24-11-2024
|38,49139
|42,90111
|6,99
|1,4
|INKOY-GEVAS (VAN)
|00:58:47 24-11-2024
|38,495
|42,8923
|2,8
|1,6
|Yahyalı (Kayseri)
|00:57:07 24-11-2024
|37,71611
|35,505
|6,98
|1,2
|Tuzlukçu (Konya)
|00:14:11 24-11-2024
|38,52639
|31,70833
|7
|0,9
|Gölyaka (Düzce)
|00:10:53 24-11-2024
|40,76
|30,88556
|7
|1,6
|KARADERE-HENDEK (SAKARYA)
|00:10:52 24-11-2024
|40,7442
|30,8315
|13,5
|1,9
|Malazgirt (Muş)
|23:48:15 23-11-2024
|39,24833
|42,32
|7
|1,4
|KARAGOZ-KARACOBAN (ERZURUM)
|23:48:13 23-11-2024
|39,33
|42,2098
|3,9
|1,9
|Maden (Elazığ)
|23:45:30 23-11-2024
|38,57306
|39,55528
|7,01
|1,2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|23:35:51 23-11-2024
|38,14056
|36,84417
|7,01
|1,7
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:35:50 23-11-2024
|38,141
|36,8887
|5
|1,9
|Buca (İzmir)
|23:22:55 23-11-2024
|38,34222
|27,20417
|9,27
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|23:20:48 23-11-2024
|38,24417
|38,59417
|12,25
|1,4
|Aşkale (Erzurum)
|23:13:27 23-11-2024
|39,93389
|40,79444
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:15:57 23-11-2024
|38,23944
|38,125
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:13:58 23-11-2024
|38,34389
|37,36667
|6,98
|1,5
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:13:58 23-11-2024
|38,3248
|37,3858
|8,7
|1,5
|Aladağ (Adana)
|22:00:06 23-11-2024
|37,65278
|35,54194
|7
|1,1
|Yenice (Çanakkale)
|21:56:01 23-11-2024
|39,98389
|27,40111
|8,74
|1,7
|KIZILDAM-YENICE (CANAKKALE)
|21:56:00 23-11-2024
|39,9407
|27,4075
|13,9
|1,4
|AKDENIZ
|21:41:54 23-11-2024
|35,7843
|25,5422
|9
|2,8
|Akdeniz - [56.18 km] Marmaris (Muğla)
|21:28:54 23-11-2024
|36,13611
|28,23611
|11,21
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:25:24 23-11-2024
|38,24111
|38,12278
|4,13
|1,5
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|21:25:23 23-11-2024
|38,244
|38,1423
|0
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|21:06:06 23-11-2024
|40,17806
|31,75861
|7
|1,6
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|21:06:05 23-11-2024
|40,2745
|31,6845
|29
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|20:16:48 23-11-2024
|38,15444
|37,92139
|6,92
|1,2
|Altınyayla (Burdur)
|19:25:52 23-11-2024
|36,96694
|29,43917
|10,81
|1,9
|IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)
|19:25:51 23-11-2024
|36,9792
|29,439
|7,1
|2,1
|Kale (Malatya)
|19:05:14 23-11-2024
|38,33833
|38,78222
|9,08
|1,4
|Kale (Malatya)
|19:01:25 23-11-2024
|38,35722
|38,7675
|7,95
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|19:00:56 23-11-2024
|38,27222
|38,82861
|7,04
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:54:19 23-11-2024
|38,15139
|37,89417
|7
|1,7
|KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:54:18 23-11-2024
|38,1743
|37,8875
|9,4
|1,8
|Pazaryolu (Erzurum)
|18:51:40 23-11-2024
|40,29028
|40,64139
|6,92
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18:49:02 23-11-2024
|38,02
|37,57528
|6,98
|1,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:49:01 23-11-2024
|38,0162
|37,5903
|5,4
|1,9
|KIBRIS RUM KESIMI
|18:45:50 23-11-2024
|34,8213
|32,7458
|25
|1,7
|Yatağan (Muğla)
|18:26:25 23-11-2024
|37,2075
|27,95222
|7,33
|1,7
|KAYADERE-MILAS (MUGLA)
|18:26:23 23-11-2024
|37,1958
|27,9083
|0
|1,8
|Salihli (Manisa)
|18:03:58 23-11-2024
|38,49611
|28,26583
|7
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|17:45:52 23-11-2024
|38,12444
|38,57333
|7
|0,9
|Balya (Balıkesir)
|17:42:58 23-11-2024
|39,835
|27,57417
|7,03
|1,3
|KADIKOY-BALYA (BALIKESIR)
|17:42:58 23-11-2024
|39,7942
|27,6107
|11,3
|1,5
|YUNANISTAN
|17:11:21 23-11-2024
|40,352
|24,1678
|8,2
|2,4
|Tuzlukçu (Konya)
|16:48:56 23-11-2024
|38,38917
|31,80667
|7,01
|1,8
|Darende (Malatya)
|16:36:05 23-11-2024
|38,45556
|37,51472
|7,06
|1,5
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:36:04 23-11-2024
|38,3873
|37,4907
|8
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|15:57:14 23-11-2024
|39,37389
|28,26611
|9,96
|2,6
|DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|15:57:14 23-11-2024
|39,3803
|28,2675
|7,1
|2,8
|SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG)
|15:41:10 23-11-2024
|38,7257
|39,9182
|6,3
|2,9
|Palu (Elazığ)
|15:41:09 23-11-2024
|38,71306
|39,9175
|9,06
|2,9
|Pamukkale (Denizli)
|14:51:43 23-11-2024
|37,85083
|29,24056
|7
|1,7
|ELDENIZLI-(DENIZLI)
|14:51:43 23-11-2024
|37,8717
|29,2005
|2,9
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|13:56:19 23-11-2024
|40,29861
|31,85889
|7,07
|1,7
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|13:56:19 23-11-2024
|40,2427
|31,7345
|11,9
|1,9
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [249.63 km] Datça (Muğla)
|12:31:29 23-11-2024
|35,03778
|25,57694
|34,9
|3,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|12:31:22 23-11-2024
|34,4795
|25,2712
|9,5
|3,7
|BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA)
|12:09:42 23-11-2024
|38,4088
|28,7367
|25,7
|1,6
|Ulubey (Uşak)
|12:09:38 23-11-2024
|38,49222
|29,17056
|7
|1,5
|YILANKALE-CEYHAN (ADANA)
|12:02:02 23-11-2024
|37,0278
|35,7495
|5
|1
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|11:22:58 23-11-2024
|36,6098
|36,3708
|4
|2,4
|Kırıkhan (Hatay)
|11:22:57 23-11-2024
|36,60167
|36,40444
|7,97
|2,4
|Yatağan (Muğla)
|10:51:14 23-11-2024
|37,32917
|28,29306
|7,01
|1,5
|DESTIN-YATAGAN (MUGLA)
|10:51:14 23-11-2024
|37,3292
|28,2615
|3,6
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:40:56 24-11-2024
|38,20611
|38,11
|7
|1,3
|Uğurludağ (Çorum)
|08:26:26 24-11-2024
|40,51472
|34,37028
|9,82
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|07:52:38 24-11-2024
|40,27278
|27,46083
|7,02
|1,6
|GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)
|07:52:37 24-11-2024
|40,3568
|27,4878
|5,4
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|07:45:59 24-11-2024
|38,52583
|38,05972
|6,84
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|07:16:04 24-11-2024
|38,07
|37,92917
|9,11
|1
|Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|07:07:48 24-11-2024
|35,28944
|32,95028
|49,72
|2,5
|AKDENIZ
|07:07:45 24-11-2024
|35,3057
|32,6328
|15,9
|2,1
|Aziziye (Erzurum)
|06:25:47 24-11-2024
|39,99306
|41,1475
|7
|1
|Kağızman (Kars)
|06:07:15 24-11-2024
|40,08639
|42,93028
|7
|1,2
|Kağızman (Kars)
|05:58:47 24-11-2024
|40,07
|42,9225
|6,32
|2,2
|DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
|05:58:46 24-11-2024
|40,0848
|42,9308
|5
|2,4
|Sincik (Adıyaman)
|05:44:30 24-11-2024
|38,11861
|38,52972
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:43:25 24-11-2024
|38,06778
|36,45083
|7
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|05:14:41 24-11-2024
|36,61917
|36,40806
|7
|2,2
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|05:14:41 24-11-2024
|36,6172
|36,3513
|5,4
|2
|Kırıkhan (Hatay)
|05:04:38 24-11-2024
|36,61889
|36,40583
|7,34
|1,2
|AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY)
|05:04:35 24-11-2024
|36,7003
|36,206
|21,8
|1
|Kağızman (Kars)
|04:56:00 24-11-2024
|40,07806
|42,9125
|6,98
|1,5
|YARKAYA-SARIKAMIS (KARS)
|04:56:00 24-11-2024
|40,0853
|42,8312
|25,8
|1,7
|DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
|04:55:10 24-11-2024
|40,0758
|42,8997
|7,6
|2
|Kağızman (Kars)
|04:55:09 24-11-2024
|40,07361
|42,90778
|7,03
|1,9
|Kağızman (Kars)
|04:47:58 24-11-2024
|40,07139
|42,91139
|7,71
|4
|KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)
|04:47:57 24-11-2024
|40,077
|42,945
|5
|4,1
|Hekimhan (Malatya)
|04:47:00 24-11-2024
|38,71778
|37,98111
|7,47
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:33:56 24-11-2024
|38,23972
|38,68528
|11,12
|1
|Merkez (Elazığ)
|04:03:59 24-11-2024
|38,59389
|39,66778
|7,55
|0,8
|GUNEYCAYIRI-(ELAZIG)
|03:52:23 24-11-2024
|38,6815
|39,3357
|28,9
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|03:52:22 24-11-2024
|38,58556
|39,66667
|7
|1
|Ula (Muğla)
|03:09:58 24-11-2024
|37,06917
|28,50556
|7,01
|1,6
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|03:09:57 24-11-2024
|37,044
|28,5055
|20,7
|1,6
|Palu (Elazığ)
|03:07:43 24-11-2024
|38,65306
|39,96944
|18,99
|1,1
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla)
|02:38:58 24-11-2024
|36,87306
|27,21528
|7
|1,7
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|02:38:57 24-11-2024
|36,8802
|27,254
|4,5
|1,7
|CAMLICA-GURUN (SIVAS)
|02:34:55 24-11-2024
|38,8225
|37,3398
|4,7
|1,4
|Feke (Adana)
|02:21:53 24-11-2024
|37,74583
|35,96667
|7
|0,9
|Kale (Malatya)
|02:06:25 24-11-2024
|38,38083
|38,87694
|12,5
|1,2
|HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)
|02:06:25 24-11-2024
|38,4255
|38,9148
|6,6
|1,4
|Ladik (Samsun)
|02:06:18 24-11-2024
|40,86889
|35,99056
|13,92
|2,2
|MAZLUMOGLU-LADIK (SAMSUN)
|02:06:17 24-11-2024
|40,9105
|36,0262
|5
|2,6
|Bahçesaray (Van)
|01:22:38 24-11-2024
|38,01111
|42,86972
|7
|2,4
|KORULU-CATAK (VAN)
|01:22:38 24-11-2024
|37,9927
|42,9005
|7
|2,6
|BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|01:08:30 24-11-2024
|38,3752
|37,8745
|29,6
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:08:29 24-11-2024
|38,24444
|38,13639
|7
|1,2
|Van Gölü - [05.80 km] Gevaş (Van)
|00:58:48 24-11-2024
|38,49139
|42,90111
|6,99
|1,4
|INKOY-GEVAS (VAN)
|00:58:47 24-11-2024
|38,495
|42,8923
|2,8
|1,6
|Yahyalı (Kayseri)
|00:57:07 24-11-2024
|37,71611
|35,505
|6,98
|1,2
|Tuzlukçu (Konya)
|00:14:11 24-11-2024
|38,52639
|31,70833
|7
|0,9
|Gölyaka (Düzce)
|00:10:53 24-11-2024
|40,76
|30,88556
|7
|1,6
|KARADERE-HENDEK (SAKARYA)
|00:10:52 24-11-2024
|40,7442
|30,8315
|13,5
|1,9
|Malazgirt (Muş)
|23:48:15 23-11-2024
|39,24833
|42,32
|7
|1,4
|KARAGOZ-KARACOBAN (ERZURUM)
|23:48:13 23-11-2024
|39,33
|42,2098
|3,9
|1,9
|Maden (Elazığ)
|23:45:30 23-11-2024
|38,57306
|39,55528
|7,01
|1,2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|23:35:51 23-11-2024
|38,14056
|36,84417
|7,01
|1,7
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:35:50 23-11-2024
|38,141
|36,8887
|5
|1,9
|Buca (İzmir)
|23:22:55 23-11-2024
|38,34222
|27,20417
|9,27
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|23:20:48 23-11-2024
|38,24417
|38,59417
|12,25
|1,4
|Aşkale (Erzurum)
|23:13:27 23-11-2024
|39,93389
|40,79444
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:15:57 23-11-2024
|38,23944
|38,125
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:13:58 23-11-2024
|38,34389
|37,36667
|6,98
|1,5
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:13:58 23-11-2024
|38,3248
|37,3858
|8,7
|1,5
|Aladağ (Adana)
|22:00:06 23-11-2024
|37,65278
|35,54194
|7
|1,1
|Yenice (Çanakkale)
|21:56:01 23-11-2024
|39,98389
|27,40111
|8,74
|1,7
|KIZILDAM-YENICE (CANAKKALE)
|21:56:00 23-11-2024
|39,9407
|27,4075
|13,9
|1,4
|AKDENIZ
|21:41:54 23-11-2024
|35,7843
|25,5422
|9
|2,8
|Akdeniz - [56.18 km] Marmaris (Muğla)
|21:28:54 23-11-2024
|36,13611
|28,23611
|11,21
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:25:24 23-11-2024
|38,24111
|38,12278
|4,13
|1,5
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|21:25:23 23-11-2024
|38,244
|38,1423
|0
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|21:06:06 23-11-2024
|40,17806
|31,75861
|7
|1,6
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|21:06:05 23-11-2024
|40,2745
|31,6845
|29
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|20:16:48 23-11-2024
|38,15444
|37,92139
|6,92
|1,2
|Altınyayla (Burdur)
|19:25:52 23-11-2024
|36,96694
|29,43917
|10,81
|1,9
|IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)
|19:25:51 23-11-2024
|36,9792
|29,439
|7,1
|2,1
|Kale (Malatya)
|19:05:14 23-11-2024
|38,33833
|38,78222
|9,08
|1,4
|Kale (Malatya)
|19:01:25 23-11-2024
|38,35722
|38,7675
|7,95
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|19:00:56 23-11-2024
|38,27222
|38,82861
|7,04
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:54:19 23-11-2024
|38,15139
|37,89417
|7
|1,7
|KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:54:18 23-11-2024
|38,1743
|37,8875
|9,4
|1,8
|Pazaryolu (Erzurum)
|18:51:40 23-11-2024
|40,29028
|40,64139
|6,92
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18:49:02 23-11-2024
|38,02
|37,57528
|6,98
|1,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:49:01 23-11-2024
|38,0162
|37,5903
|5,4
|1,9
|KIBRIS RUM KESIMI
|18:45:50 23-11-2024
|34,8213
|32,7458
|25
|1,7
|Yatağan (Muğla)
|18:26:25 23-11-2024
|37,2075
|27,95222
|7,33
|1,7
|KAYADERE-MILAS (MUGLA)
|18:26:23 23-11-2024
|37,1958
|27,9083
|0
|1,8
|Salihli (Manisa)
|18:03:58 23-11-2024
|38,49611
|28,26583
|7
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|17:45:52 23-11-2024
|38,12444
|38,57333
|7
|0,9
|Balya (Balıkesir)
|17:42:58 23-11-2024
|39,835
|27,57417
|7,03
|1,3
|KADIKOY-BALYA (BALIKESIR)
|17:42:58 23-11-2024
|39,7942
|27,6107
|11,3
|1,5
|YUNANISTAN
|17:11:21 23-11-2024
|40,352
|24,1678
|8,2
|2,4
|Tuzlukçu (Konya)
|16:48:56 23-11-2024
|38,38917
|31,80667
|7,01
|1,8
|Darende (Malatya)
|16:36:05 23-11-2024
|38,45556
|37,51472
|7,06
|1,5
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|16:36:04 23-11-2024
|38,3873
|37,4907
|8
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|15:57:14 23-11-2024
|39,37389
|28,26611
|9,96
|2,6
|DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|15:57:14 23-11-2024
|39,3803
|28,2675
|7,1
|2,8
|SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG)
|15:41:10 23-11-2024
|38,7257
|39,9182
|6,3
|2,9
|Palu (Elazığ)
|15:41:09 23-11-2024
|38,71306
|39,9175
|9,06
|2,9
|Pamukkale (Denizli)
|14:51:43 23-11-2024
|37,85083
|29,24056
|7
|1,7
|ELDENIZLI-(DENIZLI)
|14:51:43 23-11-2024
|37,8717
|29,2005
|2,9
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|13:56:19 23-11-2024
|40,29861
|31,85889
|7,07
|1,7
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|13:56:19 23-11-2024
|40,2427
|31,7345
|11,9
|1,9
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [249.63 km] Datça (Muğla)
|12:31:29 23-11-2024
|35,03778
|25,57694
|34,9
|3,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|12:31:22 23-11-2024
|34,4795
|25,2712
|9,5
|3,7
|BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA)
|12:09:42 23-11-2024
|38,4088
|28,7367
|25,7
|1,6
|Ulubey (Uşak)
|12:09:38 23-11-2024
|38,49222
|29,17056
|7
|1,5
|YILANKALE-CEYHAN (ADANA)
|12:02:02 23-11-2024
|37,0278
|35,7495
|5
|1
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|11:22:58 23-11-2024
|36,6098
|36,3708
|4
|2,4
|Kırıkhan (Hatay)
|11:22:57 23-11-2024
|36,60167
|36,40444
|7,97
|2,4
|Yatağan (Muğla)
|10:51:14 23-11-2024
|37,32917
|28,29306
|7,01
|1,5
|DESTIN-YATAGAN (MUGLA)
|10:51:14 23-11-2024
|37,3292
|28,2615
|3,6
|1,6
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