Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Kasım 2024

24 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 08:40:56 24-11-2024 38,20611 38,11 7 1,3
Uğurludağ (Çorum) 08:26:26 24-11-2024 40,51472 34,37028 9,82 1,4
Biga (Çanakkale) 07:52:38 24-11-2024 40,27278 27,46083 7,02 1,6
GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) 07:52:37 24-11-2024 40,3568 27,4878 5,4 1,5
Yazıhan (Malatya) 07:45:59 24-11-2024 38,52583 38,05972 6,84 1,1
Doğanşehir (Malatya) 07:16:04 24-11-2024 38,07 37,92917 9,11 1
Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 07:07:48 24-11-2024 35,28944 32,95028 49,72 2,5
AKDENIZ 07:07:45 24-11-2024 35,3057 32,6328 15,9 2,1
Aziziye (Erzurum) 06:25:47 24-11-2024 39,99306 41,1475 7 1
Kağızman (Kars) 06:07:15 24-11-2024 40,08639 42,93028 7 1,2
Kağızman (Kars) 05:58:47 24-11-2024 40,07 42,9225 6,32 2,2
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 05:58:46 24-11-2024 40,0848 42,9308 5 2,4
Sincik (Adıyaman) 05:44:30 24-11-2024 38,11861 38,52972 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:43:25 24-11-2024 38,06778 36,45083 7 1,5
Kırıkhan (Hatay) 05:14:41 24-11-2024 36,61917 36,40806 7 2,2
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 05:14:41 24-11-2024 36,6172 36,3513 5,4 2
Kırıkhan (Hatay) 05:04:38 24-11-2024 36,61889 36,40583 7,34 1,2
AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) 05:04:35 24-11-2024 36,7003 36,206 21,8 1
Kağızman (Kars) 04:56:00 24-11-2024 40,07806 42,9125 6,98 1,5
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 04:56:00 24-11-2024 40,0853 42,8312 25,8 1,7
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 04:55:10 24-11-2024 40,0758 42,8997 7,6 2
Kağızman (Kars) 04:55:09 24-11-2024 40,07361 42,90778 7,03 1,9
Kağızman (Kars) 04:47:58 24-11-2024 40,07139 42,91139 7,71 4
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 04:47:57 24-11-2024 40,077 42,945 5 4,1
Hekimhan (Malatya) 04:47:00 24-11-2024 38,71778 37,98111 7,47 1,3
Pütürge (Malatya) 04:33:56 24-11-2024 38,23972 38,68528 11,12 1
Merkez (Elazığ) 04:03:59 24-11-2024 38,59389 39,66778 7,55 0,8
GUNEYCAYIRI-(ELAZIG) 03:52:23 24-11-2024 38,6815 39,3357 28,9 1,1
Merkez (Elazığ) 03:52:22 24-11-2024 38,58556 39,66667 7 1
Ula (Muğla) 03:09:58 24-11-2024 37,06917 28,50556 7,01 1,6
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 03:09:57 24-11-2024 37,044 28,5055 20,7 1,6
Palu (Elazığ) 03:07:43 24-11-2024 38,65306 39,96944 18,99 1,1
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla) 02:38:58 24-11-2024 36,87306 27,21528 7 1,7
KOS ADASI (AKDENIZ) 02:38:57 24-11-2024 36,8802 27,254 4,5 1,7
CAMLICA-GURUN (SIVAS) 02:34:55 24-11-2024 38,8225 37,3398 4,7 1,4
Feke (Adana) 02:21:53 24-11-2024 37,74583 35,96667 7 0,9
Kale (Malatya) 02:06:25 24-11-2024 38,38083 38,87694 12,5 1,2
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 02:06:25 24-11-2024 38,4255 38,9148 6,6 1,4
Ladik (Samsun) 02:06:18 24-11-2024 40,86889 35,99056 13,92 2,2
MAZLUMOGLU-LADIK (SAMSUN) 02:06:17 24-11-2024 40,9105 36,0262 5 2,6
Bahçesaray (Van) 01:22:38 24-11-2024 38,01111 42,86972 7 2,4
KORULU-CATAK (VAN) 01:22:38 24-11-2024 37,9927 42,9005 7 2,6
BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 01:08:30 24-11-2024 38,3752 37,8745 29,6 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 01:08:29 24-11-2024 38,24444 38,13639 7 1,2
Van Gölü - [05.80 km] Gevaş (Van) 00:58:48 24-11-2024 38,49139 42,90111 6,99 1,4
INKOY-GEVAS (VAN) 00:58:47 24-11-2024 38,495 42,8923 2,8 1,6
Yahyalı (Kayseri) 00:57:07 24-11-2024 37,71611 35,505 6,98 1,2
Tuzlukçu (Konya) 00:14:11 24-11-2024 38,52639 31,70833 7 0,9
Gölyaka (Düzce) 00:10:53 24-11-2024 40,76 30,88556 7 1,6
KARADERE-HENDEK (SAKARYA) 00:10:52 24-11-2024 40,7442 30,8315 13,5 1,9
Malazgirt (Muş) 23:48:15 23-11-2024 39,24833 42,32 7 1,4
KARAGOZ-KARACOBAN (ERZURUM) 23:48:13 23-11-2024 39,33 42,2098 3,9 1,9
Maden (Elazığ) 23:45:30 23-11-2024 38,57306 39,55528 7,01 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 23:35:51 23-11-2024 38,14056 36,84417 7,01 1,7
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:35:50 23-11-2024 38,141 36,8887 5 1,9
Buca (İzmir) 23:22:55 23-11-2024 38,34222 27,20417 9,27 1,7
Pütürge (Malatya) 23:20:48 23-11-2024 38,24417 38,59417 12,25 1,4
Aşkale (Erzurum) 23:13:27 23-11-2024 39,93389 40,79444 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 22:15:57 23-11-2024 38,23944 38,125 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:13:58 23-11-2024 38,34389 37,36667 6,98 1,5
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:13:58 23-11-2024 38,3248 37,3858 8,7 1,5
Aladağ (Adana) 22:00:06 23-11-2024 37,65278 35,54194 7 1,1
Yenice (Çanakkale) 21:56:01 23-11-2024 39,98389 27,40111 8,74 1,7
KIZILDAM-YENICE (CANAKKALE) 21:56:00 23-11-2024 39,9407 27,4075 13,9 1,4
AKDENIZ 21:41:54 23-11-2024 35,7843 25,5422 9 2,8
Akdeniz - [56.18 km] Marmaris (Muğla) 21:28:54 23-11-2024 36,13611 28,23611 11,21 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:25:24 23-11-2024 38,24111 38,12278 4,13 1,5
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 21:25:23 23-11-2024 38,244 38,1423 0 1,5
Beypazarı (Ankara) 21:06:06 23-11-2024 40,17806 31,75861 7 1,6
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 21:06:05 23-11-2024 40,2745 31,6845 29 1,9
Doğanşehir (Malatya) 20:16:48 23-11-2024 38,15444 37,92139 6,92 1,2
Altınyayla (Burdur) 19:25:52 23-11-2024 36,96694 29,43917 10,81 1,9
IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) 19:25:51 23-11-2024 36,9792 29,439 7,1 2,1
Kale (Malatya) 19:05:14 23-11-2024 38,33833 38,78222 9,08 1,4
Kale (Malatya) 19:01:25 23-11-2024 38,35722 38,7675 7,95 0,8
Pütürge (Malatya) 19:00:56 23-11-2024 38,27222 38,82861 7,04 1
Doğanşehir (Malatya) 18:54:19 23-11-2024 38,15139 37,89417 7 1,7
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:54:18 23-11-2024 38,1743 37,8875 9,4 1,8
Pazaryolu (Erzurum) 18:51:40 23-11-2024 40,29028 40,64139 6,92 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:49:02 23-11-2024 38,02 37,57528 6,98 1,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:49:01 23-11-2024 38,0162 37,5903 5,4 1,9
KIBRIS RUM KESIMI 18:45:50 23-11-2024 34,8213 32,7458 25 1,7
Yatağan (Muğla) 18:26:25 23-11-2024 37,2075 27,95222 7,33 1,7
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 18:26:23 23-11-2024 37,1958 27,9083 0 1,8
Salihli (Manisa) 18:03:58 23-11-2024 38,49611 28,26583 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 17:45:52 23-11-2024 38,12444 38,57333 7 0,9
Balya (Balıkesir) 17:42:58 23-11-2024 39,835 27,57417 7,03 1,3
KADIKOY-BALYA (BALIKESIR) 17:42:58 23-11-2024 39,7942 27,6107 11,3 1,5
YUNANISTAN 17:11:21 23-11-2024 40,352 24,1678 8,2 2,4
Tuzlukçu (Konya) 16:48:56 23-11-2024 38,38917 31,80667 7,01 1,8
Darende (Malatya) 16:36:05 23-11-2024 38,45556 37,51472 7,06 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:36:04 23-11-2024 38,3873 37,4907 8 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 15:57:14 23-11-2024 39,37389 28,26611 9,96 2,6
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) 15:57:14 23-11-2024 39,3803 28,2675 7,1 2,8
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 15:41:10 23-11-2024 38,7257 39,9182 6,3 2,9
Palu (Elazığ) 15:41:09 23-11-2024 38,71306 39,9175 9,06 2,9
Pamukkale (Denizli) 14:51:43 23-11-2024 37,85083 29,24056 7 1,7
ELDENIZLI-(DENIZLI) 14:51:43 23-11-2024 37,8717 29,2005 2,9 1,8
Beypazarı (Ankara) 13:56:19 23-11-2024 40,29861 31,85889 7,07 1,7
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 13:56:19 23-11-2024 40,2427 31,7345 11,9 1,9
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [249.63 km] Datça (Muğla) 12:31:29 23-11-2024 35,03778 25,57694 34,9 3,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 12:31:22 23-11-2024 34,4795 25,2712 9,5 3,7
BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA) 12:09:42 23-11-2024 38,4088 28,7367 25,7 1,6
Ulubey (Uşak) 12:09:38 23-11-2024 38,49222 29,17056 7 1,5
YILANKALE-CEYHAN (ADANA) 12:02:02 23-11-2024 37,0278 35,7495 5 1
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 11:22:58 23-11-2024 36,6098 36,3708 4 2,4
Kırıkhan (Hatay) 11:22:57 23-11-2024 36,60167 36,40444 7,97 2,4
Yatağan (Muğla) 10:51:14 23-11-2024 37,32917 28,29306 7,01 1,5
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) 10:51:14 23-11-2024 37,3292 28,2615 3,6 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 08:40:56 24-11-2024 38,20611 38,11 7 1,3
Uğurludağ (Çorum) 08:26:26 24-11-2024 40,51472 34,37028 9,82 1,4
Biga (Çanakkale) 07:52:38 24-11-2024 40,27278 27,46083 7,02 1,6
GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) 07:52:37 24-11-2024 40,3568 27,4878 5,4 1,5
Yazıhan (Malatya) 07:45:59 24-11-2024 38,52583 38,05972 6,84 1,1
Doğanşehir (Malatya) 07:16:04 24-11-2024 38,07 37,92917 9,11 1
Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 07:07:48 24-11-2024 35,28944 32,95028 49,72 2,5
AKDENIZ 07:07:45 24-11-2024 35,3057 32,6328 15,9 2,1
Aziziye (Erzurum) 06:25:47 24-11-2024 39,99306 41,1475 7 1
Kağızman (Kars) 06:07:15 24-11-2024 40,08639 42,93028 7 1,2
Kağızman (Kars) 05:58:47 24-11-2024 40,07 42,9225 6,32 2,2
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 05:58:46 24-11-2024 40,0848 42,9308 5 2,4
Sincik (Adıyaman) 05:44:30 24-11-2024 38,11861 38,52972 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:43:25 24-11-2024 38,06778 36,45083 7 1,5
Kırıkhan (Hatay) 05:14:41 24-11-2024 36,61917 36,40806 7 2,2
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 05:14:41 24-11-2024 36,6172 36,3513 5,4 2
Kırıkhan (Hatay) 05:04:38 24-11-2024 36,61889 36,40583 7,34 1,2
AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) 05:04:35 24-11-2024 36,7003 36,206 21,8 1
Kağızman (Kars) 04:56:00 24-11-2024 40,07806 42,9125 6,98 1,5
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 04:56:00 24-11-2024 40,0853 42,8312 25,8 1,7
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 04:55:10 24-11-2024 40,0758 42,8997 7,6 2
Kağızman (Kars) 04:55:09 24-11-2024 40,07361 42,90778 7,03 1,9
Kağızman (Kars) 04:47:58 24-11-2024 40,07139 42,91139 7,71 4
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 04:47:57 24-11-2024 40,077 42,945 5 4,1
Hekimhan (Malatya) 04:47:00 24-11-2024 38,71778 37,98111 7,47 1,3
Pütürge (Malatya) 04:33:56 24-11-2024 38,23972 38,68528 11,12 1
Merkez (Elazığ) 04:03:59 24-11-2024 38,59389 39,66778 7,55 0,8
GUNEYCAYIRI-(ELAZIG) 03:52:23 24-11-2024 38,6815 39,3357 28,9 1,1
Merkez (Elazığ) 03:52:22 24-11-2024 38,58556 39,66667 7 1
Ula (Muğla) 03:09:58 24-11-2024 37,06917 28,50556 7,01 1,6
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 03:09:57 24-11-2024 37,044 28,5055 20,7 1,6
Palu (Elazığ) 03:07:43 24-11-2024 38,65306 39,96944 18,99 1,1
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla) 02:38:58 24-11-2024 36,87306 27,21528 7 1,7
KOS ADASI (AKDENIZ) 02:38:57 24-11-2024 36,8802 27,254 4,5 1,7
CAMLICA-GURUN (SIVAS) 02:34:55 24-11-2024 38,8225 37,3398 4,7 1,4
Feke (Adana) 02:21:53 24-11-2024 37,74583 35,96667 7 0,9
Kale (Malatya) 02:06:25 24-11-2024 38,38083 38,87694 12,5 1,2
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 02:06:25 24-11-2024 38,4255 38,9148 6,6 1,4
Ladik (Samsun) 02:06:18 24-11-2024 40,86889 35,99056 13,92 2,2
MAZLUMOGLU-LADIK (SAMSUN) 02:06:17 24-11-2024 40,9105 36,0262 5 2,6
Bahçesaray (Van) 01:22:38 24-11-2024 38,01111 42,86972 7 2,4
KORULU-CATAK (VAN) 01:22:38 24-11-2024 37,9927 42,9005 7 2,6
BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 01:08:30 24-11-2024 38,3752 37,8745 29,6 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 01:08:29 24-11-2024 38,24444 38,13639 7 1,2
Van Gölü - [05.80 km] Gevaş (Van) 00:58:48 24-11-2024 38,49139 42,90111 6,99 1,4
INKOY-GEVAS (VAN) 00:58:47 24-11-2024 38,495 42,8923 2,8 1,6
Yahyalı (Kayseri) 00:57:07 24-11-2024 37,71611 35,505 6,98 1,2
Tuzlukçu (Konya) 00:14:11 24-11-2024 38,52639 31,70833 7 0,9
Gölyaka (Düzce) 00:10:53 24-11-2024 40,76 30,88556 7 1,6
KARADERE-HENDEK (SAKARYA) 00:10:52 24-11-2024 40,7442 30,8315 13,5 1,9
Malazgirt (Muş) 23:48:15 23-11-2024 39,24833 42,32 7 1,4
KARAGOZ-KARACOBAN (ERZURUM) 23:48:13 23-11-2024 39,33 42,2098 3,9 1,9
Maden (Elazığ) 23:45:30 23-11-2024 38,57306 39,55528 7,01 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 23:35:51 23-11-2024 38,14056 36,84417 7,01 1,7
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:35:50 23-11-2024 38,141 36,8887 5 1,9
Buca (İzmir) 23:22:55 23-11-2024 38,34222 27,20417 9,27 1,7
Pütürge (Malatya) 23:20:48 23-11-2024 38,24417 38,59417 12,25 1,4
Aşkale (Erzurum) 23:13:27 23-11-2024 39,93389 40,79444 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 22:15:57 23-11-2024 38,23944 38,125 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:13:58 23-11-2024 38,34389 37,36667 6,98 1,5
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:13:58 23-11-2024 38,3248 37,3858 8,7 1,5
Aladağ (Adana) 22:00:06 23-11-2024 37,65278 35,54194 7 1,1
Yenice (Çanakkale) 21:56:01 23-11-2024 39,98389 27,40111 8,74 1,7
KIZILDAM-YENICE (CANAKKALE) 21:56:00 23-11-2024 39,9407 27,4075 13,9 1,4
AKDENIZ 21:41:54 23-11-2024 35,7843 25,5422 9 2,8
Akdeniz - [56.18 km] Marmaris (Muğla) 21:28:54 23-11-2024 36,13611 28,23611 11,21 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:25:24 23-11-2024 38,24111 38,12278 4,13 1,5
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 21:25:23 23-11-2024 38,244 38,1423 0 1,5
Beypazarı (Ankara) 21:06:06 23-11-2024 40,17806 31,75861 7 1,6
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 21:06:05 23-11-2024 40,2745 31,6845 29 1,9
Doğanşehir (Malatya) 20:16:48 23-11-2024 38,15444 37,92139 6,92 1,2
Altınyayla (Burdur) 19:25:52 23-11-2024 36,96694 29,43917 10,81 1,9
IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) 19:25:51 23-11-2024 36,9792 29,439 7,1 2,1
Kale (Malatya) 19:05:14 23-11-2024 38,33833 38,78222 9,08 1,4
Kale (Malatya) 19:01:25 23-11-2024 38,35722 38,7675 7,95 0,8
Pütürge (Malatya) 19:00:56 23-11-2024 38,27222 38,82861 7,04 1
Doğanşehir (Malatya) 18:54:19 23-11-2024 38,15139 37,89417 7 1,7
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:54:18 23-11-2024 38,1743 37,8875 9,4 1,8
Pazaryolu (Erzurum) 18:51:40 23-11-2024 40,29028 40,64139 6,92 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:49:02 23-11-2024 38,02 37,57528 6,98 1,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:49:01 23-11-2024 38,0162 37,5903 5,4 1,9
KIBRIS RUM KESIMI 18:45:50 23-11-2024 34,8213 32,7458 25 1,7
Yatağan (Muğla) 18:26:25 23-11-2024 37,2075 27,95222 7,33 1,7
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 18:26:23 23-11-2024 37,1958 27,9083 0 1,8
Salihli (Manisa) 18:03:58 23-11-2024 38,49611 28,26583 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 17:45:52 23-11-2024 38,12444 38,57333 7 0,9
Balya (Balıkesir) 17:42:58 23-11-2024 39,835 27,57417 7,03 1,3
KADIKOY-BALYA (BALIKESIR) 17:42:58 23-11-2024 39,7942 27,6107 11,3 1,5
YUNANISTAN 17:11:21 23-11-2024 40,352 24,1678 8,2 2,4
Tuzlukçu (Konya) 16:48:56 23-11-2024 38,38917 31,80667 7,01 1,8
Darende (Malatya) 16:36:05 23-11-2024 38,45556 37,51472 7,06 1,5
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:36:04 23-11-2024 38,3873 37,4907 8 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 15:57:14 23-11-2024 39,37389 28,26611 9,96 2,6
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) 15:57:14 23-11-2024 39,3803 28,2675 7,1 2,8
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 15:41:10 23-11-2024 38,7257 39,9182 6,3 2,9
Palu (Elazığ) 15:41:09 23-11-2024 38,71306 39,9175 9,06 2,9
Pamukkale (Denizli) 14:51:43 23-11-2024 37,85083 29,24056 7 1,7
ELDENIZLI-(DENIZLI) 14:51:43 23-11-2024 37,8717 29,2005 2,9 1,8
Beypazarı (Ankara) 13:56:19 23-11-2024 40,29861 31,85889 7,07 1,7
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 13:56:19 23-11-2024 40,2427 31,7345 11,9 1,9
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [249.63 km] Datça (Muğla) 12:31:29 23-11-2024 35,03778 25,57694 34,9 3,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 12:31:22 23-11-2024 34,4795 25,2712 9,5 3,7
BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA) 12:09:42 23-11-2024 38,4088 28,7367 25,7 1,6
Ulubey (Uşak) 12:09:38 23-11-2024 38,49222 29,17056 7 1,5
YILANKALE-CEYHAN (ADANA) 12:02:02 23-11-2024 37,0278 35,7495 5 1
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 11:22:58 23-11-2024 36,6098 36,3708 4 2,4
Kırıkhan (Hatay) 11:22:57 23-11-2024 36,60167 36,40444 7,97 2,4
Yatağan (Muğla) 10:51:14 23-11-2024 37,32917 28,29306 7,01 1,5
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) 10:51:14 23-11-2024 37,3292 28,2615 3,6 1,6

Öne Çıkan Video

Teknik direktör cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...