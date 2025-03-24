Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
24 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
|01:08:53 24-03-2025
|37,7658
|35,5908
|5,3
|2,6
|Karaçoban (Erzurum)
|00:58:15 24-03-2025
|39,28361
|41,91389
|7,08
|2
|Pütürge (Malatya)
|00:52:14 24-03-2025
|38,3125
|38,91722
|6,55
|2
|Sivrice (Elazığ)
|00:48:35 24-03-2025
|38,45028
|39,15833
|7,01
|1,9
|AKDENIZ
|00:34:36 24-03-2025
|36,2435
|28,911
|13,3
|2,5
|Menteşe (Muğla)
|00:22:53 24-03-2025
|37,11306
|28,7675
|7,11
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|00:08:48 24-03-2025
|38,43333
|39,25139
|7,22
|1,5
|Darende (Malatya)
|23:58:38 23-03-2025
|38,55278
|37,79833
|7,01
|1,5
|KUZPINAR-DARENDE (MALATYA)
|23:58:37 23-03-2025
|38,5492
|37,672
|15,2
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|23:54:12 23-03-2025
|37,94583
|37,67639
|7,87
|1,5
|Van Gölü - [00.89 km] Tuşba (Van)
|23:50:57 23-03-2025
|38,75167
|43,20833
|9,03
|1,4
|Kırıkhan (Hatay)
|23:42:59 23-03-2025
|36,6
|36,50472
|7
|1,2
|Sarayköy (Denizli)
|23:41:54 23-03-2025
|37,91417
|28,80417
|7,3
|2,2
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|23:41:52 23-03-2025
|37,9215
|28,8028
|10,3
|2,5
|Gürün (Sivas)
|23:34:09 23-03-2025
|38,83528
|37,44667
|7,16
|1,5
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|23:34:07 23-03-2025
|38,7997
|37,4212
|7,4
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|22:48:53 23-03-2025
|37,80167
|36,23306
|6,98
|1,2
|Marmara Denizi - [09.98 km] Şarköy (Tekirdağ)
|22:00:29 23-03-2025
|40,67278
|27,41861
|7
|1,4
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|22:00:26 23-03-2025
|40,6695
|27,4252
|10,8
|1,6
|Susurluk (Balıkesir)
|21:57:02 23-03-2025
|40,09139
|28,1375
|8,53
|1,9
|TIRNOVA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|21:56:54 23-03-2025
|39,8738
|28,4517
|13,2
|2
|Tillo (Siirt)
|21:50:16 23-03-2025
|37,96083
|42,05028
|8,55
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|21:47:29 23-03-2025
|38,08583
|38,57889
|7,01
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|21:34:13 23-03-2025
|38,20528
|38,60444
|7
|1
|EGE DENIZI
|20:13:30 23-03-2025
|36,6492
|25,6388
|9,5
|3,2
|Marmara Denizi - [05.00 km] Şarköy (Tekirdağ)
|18:58:31 23-03-2025
|40,67444
|27,34389
|7,56
|1,9
|MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|18:58:29 23-03-2025
|40,6493
|27,4037
|16,3
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|18:27:50 23-03-2025
|38,59361
|39,66056
|7,02
|1,5
|KAPIACMAZ-KOVANCILAR (ELAZIG)
|18:27:47 23-03-2025
|38,7013
|39,8705
|24,4
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|17:49:40 23-03-2025
|37,72583
|36,5025
|7,04
|1,7
|AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|17:49:37 23-03-2025
|37,6307
|36,5238
|18,8
|1,7
|EGE DENIZI
|15:00:29 23-03-2025
|36,6628
|25,8402
|12,5
|2
|Aladağ (Adana)
|14:51:47 23-03-2025
|37,59028
|35,43917
|6,35
|1,4
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|14:51:45 23-03-2025
|37,5955
|35,4195
|12,8
|1,5
|Dalaman (Muğla)
|14:49:17 23-03-2025
|36,91694
|29,01
|7,09
|1,5
|COGMEN-DALAMAN (MUGLA)
|14:49:16 23-03-2025
|36,8723
|29,0568
|16,8
|1,5
|Hınıs (Erzurum)
|14:33:53 23-03-2025
|39,26944
|41,9225
|12,96
|2,5
|MOLLADAVUT-KARACOBAN (ERZURUM)
|14:33:53 23-03-2025
|39,2602
|41,9435
|6,8
|2,5
|Bahçesaray (Van)
|12:59:20 23-03-2025
|38,22556
|42,76
|7,12
|2
|SOGUTLU-TATVAN (BITLIS)
|12:59:20 23-03-2025
|38,3308
|42,7258
|6,9
|2,1
|Milas (Muğla)
|12:58:13 23-03-2025
|37,10889
|27,85611
|6,97
|1,2
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|12:58:13 23-03-2025
|37,1465
|27,9367
|11,8
|1,4
|EGE DENIZI
|12:50:08 23-03-2025
|36,5435
|25,6228
|1,9
|1,6
|Kırıkhan (Hatay)
|12:37:42 23-03-2025
|36,42778
|36,30444
|7
|1,7
|MARASBOGAZI-(HATAY)
|12:37:41 23-03-2025
|36,3973
|36,2638
|5,7
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:35:58 23-03-2025
|38,04167
|36,60306
|7
|1,9
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:35:57 23-03-2025
|38,0547
|36,5872
|14,3
|1,8
|KIBRIS-LEFKOSA
|12:25:53 23-03-2025
|34,9757
|33,354
|51,4
|2,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:11:06 23-03-2025
|39,47583
|28,16389
|7
|2,1
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:11:05 23-03-2025
|39,4702
|28,1148
|12,2
|2
|EGE DENIZI
|11:48:35 23-03-2025
|36,5602
|25,5948
|14,6
|1,6
|Kaman (Kırşehir)
|11:20:04 23-03-2025
|39,44167
|33,71861
|7
|2,3
|SARIOMERLI-KAMAN (KIRSEHIR)
|11:20:04 23-03-2025
|39,429
|33,7113
|5,4
|2,3
|EGE DENIZI
|10:28:38 23-03-2025
|36,5607
|25,6522
|19,1
|2,1
|EGE DENIZI
|09:56:16 23-03-2025
|36,6177
|25,6277
|9,6
|1,4
|BADEMPINARI-(ELAZIG)
|09:53:43 23-03-2025
|38,5192
|39,1265
|8,9
|2,4
|Sivrice (Elazığ)
|09:53:42 23-03-2025
|38,47556
|39,15972
|11,5
|2,6
|EGE DENIZI
|08:57:41 23-03-2025
|36,6247
|25,6057
|7,4
|2,3
|EGE DENIZI
|08:43:43 23-03-2025
|36,6465
|25,6422
|6,5
|1,7
|Germencik (Aydın)
|08:31:52 23-03-2025
|37,85278
|27,60889
|7
|2,5
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|08:31:51 23-03-2025
|37,8832
|27,5868
|5
|2,6
|YUNANISTAN
|08:31:06 23-03-2025
|40,3807
|23,5358
|5
|1
|EGE DENIZI
|08:26:30 23-03-2025
|36,5858
|25,6215
|5
|1,1
|TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|08:07:54 23-03-2025
|37,0133
|28,667
|7,2
|2,3
|Köyceğiz (Muğla)
|08:07:53 23-03-2025
|37,00306
|28,69389
|6,92
|2,1
|Çardak (Denizli)
|07:49:58 23-03-2025
|37,73889
|29,6875
|11,4
|1
|Pütürge (Malatya)
|07:48:10 23-03-2025
|38,23917
|38,80972
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|07:20:38 23-03-2025
|37,9375
|38,04528
|7,13
|3,2
|GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:20:37 23-03-2025
|37,9775
|38,0435
|2,3
|3,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:17:09 23-03-2025
|38,29222
|38,21194
|7,06
|1,7
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|07:17:08 23-03-2025
|38,288
|38,2087
|5,5
|1,4
|Germencik (Aydın)
|06:59:10 23-03-2025
|37,84306
|27,60167
|7
|1,3
|GERMENCIK (AYDIN)
|06:59:09 23-03-2025
|37,8722
|27,6033
|16,1
|1,6
|Başçiftlik (Tokat)
|06:06:22 23-03-2025
|40,55833
|37,14278
|7
|1,8
|BASCIFTLIK (TOKAT)
|06:06:22 23-03-2025
|40,5513
|37,1367
|4,8
|2,1
|SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)
|05:52:00 23-03-2025
|37,0215
|30,4015
|2,1
|1,6
|Bucak (Burdur)
|05:51:57 23-03-2025
|37,22083
|30,75194
|7
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|05:33:10 23-03-2025
|37,87222
|36,23833
|7
|1,5
|AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
|05:33:09 23-03-2025
|37,919
|36,2022
|7,2
|1,6
|Ege Denizi - [05.02 km] Bodrum (Muğla)
|05:26:44 23-03-2025
|36,92278
|27,29
|7
|2,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:26:43 23-03-2025
|36,9482
|27,3628
|5,9
|2,1
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|05:11:27 23-03-2025
|39,3795
|40,5043
|19,9
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:09:56 23-03-2025
|38,17083
|37,88556
|15,35
|1,5
|Ortahisar (Trabzon)
|04:49:56 23-03-2025
|40,95472
|39,67611
|22,83
|1,6
|Gördes (Manisa)
|04:46:30 23-03-2025
|39,01861
|28,21306
|7,51
|1,9
|Tekman (Erzurum)
|03:42:27 23-03-2025
|39,60778
|41,60583
|7
|1,7
|ILIGOZE-TEKMAN (ERZURUM)
|03:42:26 23-03-2025
|39,624
|41,5517
|2,1
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|03:12:05 23-03-2025
|38,50639
|37,94917
|7,02
|1,6
|ALICERI-AKCADAG (MALATYA)
|03:12:05 23-03-2025
|38,4615
|37,9422
|9,9
|1,6
|Kozan (Adana)
|03:10:18 23-03-2025
|37,64444
|35,90472
|6,97
|1,5
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|03:10:17 23-03-2025
|37,638
|35,8967
|11,1
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|02:10:29 23-03-2025
|37,12639
|28,81083
|6,92
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|02:10:29 23-03-2025
|37,147
|28,823
|8,8
|1,7
|Van Gölü - [10.04 km] Gevaş (Van)
|02:03:57 23-03-2025
|38,54278
|42,8775
|7,02
|1,2
|INKOY-GEVAS (VAN)
|02:03:57 23-03-2025
|38,5218
|42,8818
|5,2
|1,5
|Saray (Van)
|01:41:34 23-03-2025
|38,53722
|44,27722
|7,18
|2,3
|KAZLIGOL-SARAY (VAN)
|01:41:34 23-03-2025
|38,5798
|44,2168
|5
|2,5
|BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)
|01:30:17 23-03-2025
|40,324
|27,3953
|10,1
|2
|Biga (Çanakkale)
|01:30:16 23-03-2025
|40,3125
|27,38028
|6,98
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
|01:08:53 24-03-2025
|37,7658
|35,5908
|5,3
|2,6
|Karaçoban (Erzurum)
|00:58:15 24-03-2025
|39,28361
|41,91389
|7,08
|2
|Pütürge (Malatya)
|00:52:14 24-03-2025
|38,3125
|38,91722
|6,55
|2
|Sivrice (Elazığ)
|00:48:35 24-03-2025
|38,45028
|39,15833
|7,01
|1,9
|AKDENIZ
|00:34:36 24-03-2025
|36,2435
|28,911
|13,3
|2,5
|Menteşe (Muğla)
|00:22:53 24-03-2025
|37,11306
|28,7675
|7,11
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|00:08:48 24-03-2025
|38,43333
|39,25139
|7,22
|1,5
|Darende (Malatya)
|23:58:38 23-03-2025
|38,55278
|37,79833
|7,01
|1,5
|KUZPINAR-DARENDE (MALATYA)
|23:58:37 23-03-2025
|38,5492
|37,672
|15,2
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|23:54:12 23-03-2025
|37,94583
|37,67639
|7,87
|1,5
|Van Gölü - [00.89 km] Tuşba (Van)
|23:50:57 23-03-2025
|38,75167
|43,20833
|9,03
|1,4
|Kırıkhan (Hatay)
|23:42:59 23-03-2025
|36,6
|36,50472
|7
|1,2
|Sarayköy (Denizli)
|23:41:54 23-03-2025
|37,91417
|28,80417
|7,3
|2,2
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|23:41:52 23-03-2025
|37,9215
|28,8028
|10,3
|2,5
|Gürün (Sivas)
|23:34:09 23-03-2025
|38,83528
|37,44667
|7,16
|1,5
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|23:34:07 23-03-2025
|38,7997
|37,4212
|7,4
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|22:48:53 23-03-2025
|37,80167
|36,23306
|6,98
|1,2
|Marmara Denizi - [09.98 km] Şarköy (Tekirdağ)
|22:00:29 23-03-2025
|40,67278
|27,41861
|7
|1,4
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|22:00:26 23-03-2025
|40,6695
|27,4252
|10,8
|1,6
|Susurluk (Balıkesir)
|21:57:02 23-03-2025
|40,09139
|28,1375
|8,53
|1,9
|TIRNOVA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|21:56:54 23-03-2025
|39,8738
|28,4517
|13,2
|2
|Tillo (Siirt)
|21:50:16 23-03-2025
|37,96083
|42,05028
|8,55
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|21:47:29 23-03-2025
|38,08583
|38,57889
|7,01
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|21:34:13 23-03-2025
|38,20528
|38,60444
|7
|1
|EGE DENIZI
|20:13:30 23-03-2025
|36,6492
|25,6388
|9,5
|3,2
|Marmara Denizi - [05.00 km] Şarköy (Tekirdağ)
|18:58:31 23-03-2025
|40,67444
|27,34389
|7,56
|1,9
|MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|18:58:29 23-03-2025
|40,6493
|27,4037
|16,3
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|18:27:50 23-03-2025
|38,59361
|39,66056
|7,02
|1,5
|KAPIACMAZ-KOVANCILAR (ELAZIG)
|18:27:47 23-03-2025
|38,7013
|39,8705
|24,4
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|17:49:40 23-03-2025
|37,72583
|36,5025
|7,04
|1,7
|AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|17:49:37 23-03-2025
|37,6307
|36,5238
|18,8
|1,7
|EGE DENIZI
|15:00:29 23-03-2025
|36,6628
|25,8402
|12,5
|2
|Aladağ (Adana)
|14:51:47 23-03-2025
|37,59028
|35,43917
|6,35
|1,4
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|14:51:45 23-03-2025
|37,5955
|35,4195
|12,8
|1,5
|Dalaman (Muğla)
|14:49:17 23-03-2025
|36,91694
|29,01
|7,09
|1,5
|COGMEN-DALAMAN (MUGLA)
|14:49:16 23-03-2025
|36,8723
|29,0568
|16,8
|1,5
|Hınıs (Erzurum)
|14:33:53 23-03-2025
|39,26944
|41,9225
|12,96
|2,5
|MOLLADAVUT-KARACOBAN (ERZURUM)
|14:33:53 23-03-2025
|39,2602
|41,9435
|6,8
|2,5
|Bahçesaray (Van)
|12:59:20 23-03-2025
|38,22556
|42,76
|7,12
|2
|SOGUTLU-TATVAN (BITLIS)
|12:59:20 23-03-2025
|38,3308
|42,7258
|6,9
|2,1
|Milas (Muğla)
|12:58:13 23-03-2025
|37,10889
|27,85611
|6,97
|1,2
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|12:58:13 23-03-2025
|37,1465
|27,9367
|11,8
|1,4
|EGE DENIZI
|12:50:08 23-03-2025
|36,5435
|25,6228
|1,9
|1,6
|Kırıkhan (Hatay)
|12:37:42 23-03-2025
|36,42778
|36,30444
|7
|1,7
|MARASBOGAZI-(HATAY)
|12:37:41 23-03-2025
|36,3973
|36,2638
|5,7
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:35:58 23-03-2025
|38,04167
|36,60306
|7
|1,9
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:35:57 23-03-2025
|38,0547
|36,5872
|14,3
|1,8
|KIBRIS-LEFKOSA
|12:25:53 23-03-2025
|34,9757
|33,354
|51,4
|2,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:11:06 23-03-2025
|39,47583
|28,16389
|7
|2,1
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:11:05 23-03-2025
|39,4702
|28,1148
|12,2
|2
|EGE DENIZI
|11:48:35 23-03-2025
|36,5602
|25,5948
|14,6
|1,6
|Kaman (Kırşehir)
|11:20:04 23-03-2025
|39,44167
|33,71861
|7
|2,3
|SARIOMERLI-KAMAN (KIRSEHIR)
|11:20:04 23-03-2025
|39,429
|33,7113
|5,4
|2,3
|EGE DENIZI
|10:28:38 23-03-2025
|36,5607
|25,6522
|19,1
|2,1
|EGE DENIZI
|09:56:16 23-03-2025
|36,6177
|25,6277
|9,6
|1,4
|BADEMPINARI-(ELAZIG)
|09:53:43 23-03-2025
|38,5192
|39,1265
|8,9
|2,4
|Sivrice (Elazığ)
|09:53:42 23-03-2025
|38,47556
|39,15972
|11,5
|2,6
|EGE DENIZI
|08:57:41 23-03-2025
|36,6247
|25,6057
|7,4
|2,3
|EGE DENIZI
|08:43:43 23-03-2025
|36,6465
|25,6422
|6,5
|1,7
|Germencik (Aydın)
|08:31:52 23-03-2025
|37,85278
|27,60889
|7
|2,5
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|08:31:51 23-03-2025
|37,8832
|27,5868
|5
|2,6
|YUNANISTAN
|08:31:06 23-03-2025
|40,3807
|23,5358
|5
|1
|EGE DENIZI
|08:26:30 23-03-2025
|36,5858
|25,6215
|5
|1,1
|TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|08:07:54 23-03-2025
|37,0133
|28,667
|7,2
|2,3
|Köyceğiz (Muğla)
|08:07:53 23-03-2025
|37,00306
|28,69389
|6,92
|2,1
|Çardak (Denizli)
|07:49:58 23-03-2025
|37,73889
|29,6875
|11,4
|1
|Pütürge (Malatya)
|07:48:10 23-03-2025
|38,23917
|38,80972
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|07:20:38 23-03-2025
|37,9375
|38,04528
|7,13
|3,2
|GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:20:37 23-03-2025
|37,9775
|38,0435
|2,3
|3,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:17:09 23-03-2025
|38,29222
|38,21194
|7,06
|1,7
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|07:17:08 23-03-2025
|38,288
|38,2087
|5,5
|1,4
|Germencik (Aydın)
|06:59:10 23-03-2025
|37,84306
|27,60167
|7
|1,3
|GERMENCIK (AYDIN)
|06:59:09 23-03-2025
|37,8722
|27,6033
|16,1
|1,6
|Başçiftlik (Tokat)
|06:06:22 23-03-2025
|40,55833
|37,14278
|7
|1,8
|BASCIFTLIK (TOKAT)
|06:06:22 23-03-2025
|40,5513
|37,1367
|4,8
|2,1
|SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)
|05:52:00 23-03-2025
|37,0215
|30,4015
|2,1
|1,6
|Bucak (Burdur)
|05:51:57 23-03-2025
|37,22083
|30,75194
|7
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|05:33:10 23-03-2025
|37,87222
|36,23833
|7
|1,5
|AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
|05:33:09 23-03-2025
|37,919
|36,2022
|7,2
|1,6
|Ege Denizi - [05.02 km] Bodrum (Muğla)
|05:26:44 23-03-2025
|36,92278
|27,29
|7
|2,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:26:43 23-03-2025
|36,9482
|27,3628
|5,9
|2,1
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|05:11:27 23-03-2025
|39,3795
|40,5043
|19,9
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:09:56 23-03-2025
|38,17083
|37,88556
|15,35
|1,5
|Ortahisar (Trabzon)
|04:49:56 23-03-2025
|40,95472
|39,67611
|22,83
|1,6
|Gördes (Manisa)
|04:46:30 23-03-2025
|39,01861
|28,21306
|7,51
|1,9
|Tekman (Erzurum)
|03:42:27 23-03-2025
|39,60778
|41,60583
|7
|1,7
|ILIGOZE-TEKMAN (ERZURUM)
|03:42:26 23-03-2025
|39,624
|41,5517
|2,1
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|03:12:05 23-03-2025
|38,50639
|37,94917
|7,02
|1,6
|ALICERI-AKCADAG (MALATYA)
|03:12:05 23-03-2025
|38,4615
|37,9422
|9,9
|1,6
|Kozan (Adana)
|03:10:18 23-03-2025
|37,64444
|35,90472
|6,97
|1,5
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|03:10:17 23-03-2025
|37,638
|35,8967
|11,1
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|02:10:29 23-03-2025
|37,12639
|28,81083
|6,92
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|02:10:29 23-03-2025
|37,147
|28,823
|8,8
|1,7
|Van Gölü - [10.04 km] Gevaş (Van)
|02:03:57 23-03-2025
|38,54278
|42,8775
|7,02
|1,2
|INKOY-GEVAS (VAN)
|02:03:57 23-03-2025
|38,5218
|42,8818
|5,2
|1,5
|Saray (Van)
|01:41:34 23-03-2025
|38,53722
|44,27722
|7,18
|2,3
|KAZLIGOL-SARAY (VAN)
|01:41:34 23-03-2025
|38,5798
|44,2168
|5
|2,5
|BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)
|01:30:17 23-03-2025
|40,324
|27,3953
|10,1
|2
|Biga (Çanakkale)
|01:30:16 23-03-2025
|40,3125
|27,38028
|6,98
|1,8
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