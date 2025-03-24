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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Mart 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Mart 2025
son dakika deprem mi oldu?

24 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 01:08:53 24-03-2025 37,7658 35,5908 5,3 2,6
Karaçoban (Erzurum) 00:58:15 24-03-2025 39,28361 41,91389 7,08 2
Pütürge (Malatya) 00:52:14 24-03-2025 38,3125 38,91722 6,55 2
Sivrice (Elazığ) 00:48:35 24-03-2025 38,45028 39,15833 7,01 1,9
AKDENIZ 00:34:36 24-03-2025 36,2435 28,911 13,3 2,5
Menteşe (Muğla) 00:22:53 24-03-2025 37,11306 28,7675 7,11 1,3
Sivrice (Elazığ) 00:08:48 24-03-2025 38,43333 39,25139 7,22 1,5
Darende (Malatya) 23:58:38 23-03-2025 38,55278 37,79833 7,01 1,5
KUZPINAR-DARENDE (MALATYA) 23:58:37 23-03-2025 38,5492 37,672 15,2 1,5
Doğanşehir (Malatya) 23:54:12 23-03-2025 37,94583 37,67639 7,87 1,5
Van Gölü - [00.89 km] Tuşba (Van) 23:50:57 23-03-2025 38,75167 43,20833 9,03 1,4
Kırıkhan (Hatay) 23:42:59 23-03-2025 36,6 36,50472 7 1,2
Sarayköy (Denizli) 23:41:54 23-03-2025 37,91417 28,80417 7,3 2,2
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 23:41:52 23-03-2025 37,9215 28,8028 10,3 2,5
Gürün (Sivas) 23:34:09 23-03-2025 38,83528 37,44667 7,16 1,5
YUVA-GURUN (SIVAS) 23:34:07 23-03-2025 38,7997 37,4212 7,4 1,6
Saimbeyli (Adana) 22:48:53 23-03-2025 37,80167 36,23306 6,98 1,2
Marmara Denizi - [09.98 km] Şarköy (Tekirdağ) 22:00:29 23-03-2025 40,67278 27,41861 7 1,4
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 22:00:26 23-03-2025 40,6695 27,4252 10,8 1,6
Susurluk (Balıkesir) 21:57:02 23-03-2025 40,09139 28,1375 8,53 1,9
TIRNOVA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 21:56:54 23-03-2025 39,8738 28,4517 13,2 2
Tillo (Siirt) 21:50:16 23-03-2025 37,96083 42,05028 8,55 1,3
Sincik (Adıyaman) 21:47:29 23-03-2025 38,08583 38,57889 7,01 1,6
Battalgazi (Malatya) 21:34:13 23-03-2025 38,20528 38,60444 7 1
EGE DENIZI 20:13:30 23-03-2025 36,6492 25,6388 9,5 3,2
Marmara Denizi - [05.00 km] Şarköy (Tekirdağ) 18:58:31 23-03-2025 40,67444 27,34389 7,56 1,9
MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 18:58:29 23-03-2025 40,6493 27,4037 16,3 1,4
Merkez (Elazığ) 18:27:50 23-03-2025 38,59361 39,66056 7,02 1,5
KAPIACMAZ-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:27:47 23-03-2025 38,7013 39,8705 24,4 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 17:49:40 23-03-2025 37,72583 36,5025 7,04 1,7
AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 17:49:37 23-03-2025 37,6307 36,5238 18,8 1,7
EGE DENIZI 15:00:29 23-03-2025 36,6628 25,8402 12,5 2
Aladağ (Adana) 14:51:47 23-03-2025 37,59028 35,43917 6,35 1,4
DARILIK-ALADAG (ADANA) 14:51:45 23-03-2025 37,5955 35,4195 12,8 1,5
Dalaman (Muğla) 14:49:17 23-03-2025 36,91694 29,01 7,09 1,5
COGMEN-DALAMAN (MUGLA) 14:49:16 23-03-2025 36,8723 29,0568 16,8 1,5
Hınıs (Erzurum) 14:33:53 23-03-2025 39,26944 41,9225 12,96 2,5
MOLLADAVUT-KARACOBAN (ERZURUM) 14:33:53 23-03-2025 39,2602 41,9435 6,8 2,5
Bahçesaray (Van) 12:59:20 23-03-2025 38,22556 42,76 7,12 2
SOGUTLU-TATVAN (BITLIS) 12:59:20 23-03-2025 38,3308 42,7258 6,9 2,1
Milas (Muğla) 12:58:13 23-03-2025 37,10889 27,85611 6,97 1,2
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:58:13 23-03-2025 37,1465 27,9367 11,8 1,4
EGE DENIZI 12:50:08 23-03-2025 36,5435 25,6228 1,9 1,6
Kırıkhan (Hatay) 12:37:42 23-03-2025 36,42778 36,30444 7 1,7
MARASBOGAZI-(HATAY) 12:37:41 23-03-2025 36,3973 36,2638 5,7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 12:35:58 23-03-2025 38,04167 36,60306 7 1,9
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:35:57 23-03-2025 38,0547 36,5872 14,3 1,8
KIBRIS-LEFKOSA 12:25:53 23-03-2025 34,9757 33,354 51,4 2,7
Bigadiç (Balıkesir) 12:11:06 23-03-2025 39,47583 28,16389 7 2,1
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:11:05 23-03-2025 39,4702 28,1148 12,2 2
EGE DENIZI 11:48:35 23-03-2025 36,5602 25,5948 14,6 1,6
Kaman (Kırşehir) 11:20:04 23-03-2025 39,44167 33,71861 7 2,3
SARIOMERLI-KAMAN (KIRSEHIR) 11:20:04 23-03-2025 39,429 33,7113 5,4 2,3
EGE DENIZI 10:28:38 23-03-2025 36,5607 25,6522 19,1 2,1
EGE DENIZI 09:56:16 23-03-2025 36,6177 25,6277 9,6 1,4
BADEMPINARI-(ELAZIG) 09:53:43 23-03-2025 38,5192 39,1265 8,9 2,4
Sivrice (Elazığ) 09:53:42 23-03-2025 38,47556 39,15972 11,5 2,6
EGE DENIZI 08:57:41 23-03-2025 36,6247 25,6057 7,4 2,3
EGE DENIZI 08:43:43 23-03-2025 36,6465 25,6422 6,5 1,7
Germencik (Aydın) 08:31:52 23-03-2025 37,85278 27,60889 7 2,5
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 08:31:51 23-03-2025 37,8832 27,5868 5 2,6
YUNANISTAN 08:31:06 23-03-2025 40,3807 23,5358 5 1
EGE DENIZI 08:26:30 23-03-2025 36,5858 25,6215 5 1,1
TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:07:54 23-03-2025 37,0133 28,667 7,2 2,3
Köyceğiz (Muğla) 08:07:53 23-03-2025 37,00306 28,69389 6,92 2,1
Çardak (Denizli) 07:49:58 23-03-2025 37,73889 29,6875 11,4 1
Pütürge (Malatya) 07:48:10 23-03-2025 38,23917 38,80972 7 1
Doğanşehir (Malatya) 07:20:38 23-03-2025 37,9375 38,04528 7,13 3,2
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:20:37 23-03-2025 37,9775 38,0435 2,3 3,3
Yeşilyurt (Malatya) 07:17:09 23-03-2025 38,29222 38,21194 7,06 1,7
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 07:17:08 23-03-2025 38,288 38,2087 5,5 1,4
Germencik (Aydın) 06:59:10 23-03-2025 37,84306 27,60167 7 1,3
GERMENCIK (AYDIN) 06:59:09 23-03-2025 37,8722 27,6033 16,1 1,6
Başçiftlik (Tokat) 06:06:22 23-03-2025 40,55833 37,14278 7 1,8
BASCIFTLIK (TOKAT) 06:06:22 23-03-2025 40,5513 37,1367 4,8 2,1
SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) 05:52:00 23-03-2025 37,0215 30,4015 2,1 1,6
Bucak (Burdur) 05:51:57 23-03-2025 37,22083 30,75194 7 1,4
Saimbeyli (Adana) 05:33:10 23-03-2025 37,87222 36,23833 7 1,5
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) 05:33:09 23-03-2025 37,919 36,2022 7,2 1,6
Ege Denizi - [05.02 km] Bodrum (Muğla) 05:26:44 23-03-2025 36,92278 27,29 7 2,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:26:43 23-03-2025 36,9482 27,3628 5,9 2,1
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 05:11:27 23-03-2025 39,3795 40,5043 19,9 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:09:56 23-03-2025 38,17083 37,88556 15,35 1,5
Ortahisar (Trabzon) 04:49:56 23-03-2025 40,95472 39,67611 22,83 1,6
Gördes (Manisa) 04:46:30 23-03-2025 39,01861 28,21306 7,51 1,9
Tekman (Erzurum) 03:42:27 23-03-2025 39,60778 41,60583 7 1,7
ILIGOZE-TEKMAN (ERZURUM) 03:42:26 23-03-2025 39,624 41,5517 2,1 1,7
Akçadağ (Malatya) 03:12:05 23-03-2025 38,50639 37,94917 7,02 1,6
ALICERI-AKCADAG (MALATYA) 03:12:05 23-03-2025 38,4615 37,9422 9,9 1,6
Kozan (Adana) 03:10:18 23-03-2025 37,64444 35,90472 6,97 1,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 03:10:17 23-03-2025 37,638 35,8967 11,1 1,3
Menteşe (Muğla) 02:10:29 23-03-2025 37,12639 28,81083 6,92 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 02:10:29 23-03-2025 37,147 28,823 8,8 1,7
Van Gölü - [10.04 km] Gevaş (Van) 02:03:57 23-03-2025 38,54278 42,8775 7,02 1,2
INKOY-GEVAS (VAN) 02:03:57 23-03-2025 38,5218 42,8818 5,2 1,5
Saray (Van) 01:41:34 23-03-2025 38,53722 44,27722 7,18 2,3
KAZLIGOL-SARAY (VAN) 01:41:34 23-03-2025 38,5798 44,2168 5 2,5
BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) 01:30:17 23-03-2025 40,324 27,3953 10,1 2
Biga (Çanakkale) 01:30:16 23-03-2025 40,3125 27,38028 6,98 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 01:08:53 24-03-2025 37,7658 35,5908 5,3 2,6
Karaçoban (Erzurum) 00:58:15 24-03-2025 39,28361 41,91389 7,08 2
Pütürge (Malatya) 00:52:14 24-03-2025 38,3125 38,91722 6,55 2
Sivrice (Elazığ) 00:48:35 24-03-2025 38,45028 39,15833 7,01 1,9
AKDENIZ 00:34:36 24-03-2025 36,2435 28,911 13,3 2,5
Menteşe (Muğla) 00:22:53 24-03-2025 37,11306 28,7675 7,11 1,3
Sivrice (Elazığ) 00:08:48 24-03-2025 38,43333 39,25139 7,22 1,5
Darende (Malatya) 23:58:38 23-03-2025 38,55278 37,79833 7,01 1,5
KUZPINAR-DARENDE (MALATYA) 23:58:37 23-03-2025 38,5492 37,672 15,2 1,5
Doğanşehir (Malatya) 23:54:12 23-03-2025 37,94583 37,67639 7,87 1,5
Van Gölü - [00.89 km] Tuşba (Van) 23:50:57 23-03-2025 38,75167 43,20833 9,03 1,4
Kırıkhan (Hatay) 23:42:59 23-03-2025 36,6 36,50472 7 1,2
Sarayköy (Denizli) 23:41:54 23-03-2025 37,91417 28,80417 7,3 2,2
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 23:41:52 23-03-2025 37,9215 28,8028 10,3 2,5
Gürün (Sivas) 23:34:09 23-03-2025 38,83528 37,44667 7,16 1,5
YUVA-GURUN (SIVAS) 23:34:07 23-03-2025 38,7997 37,4212 7,4 1,6
Saimbeyli (Adana) 22:48:53 23-03-2025 37,80167 36,23306 6,98 1,2
Marmara Denizi - [09.98 km] Şarköy (Tekirdağ) 22:00:29 23-03-2025 40,67278 27,41861 7 1,4
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 22:00:26 23-03-2025 40,6695 27,4252 10,8 1,6
Susurluk (Balıkesir) 21:57:02 23-03-2025 40,09139 28,1375 8,53 1,9
TIRNOVA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 21:56:54 23-03-2025 39,8738 28,4517 13,2 2
Tillo (Siirt) 21:50:16 23-03-2025 37,96083 42,05028 8,55 1,3
Sincik (Adıyaman) 21:47:29 23-03-2025 38,08583 38,57889 7,01 1,6
Battalgazi (Malatya) 21:34:13 23-03-2025 38,20528 38,60444 7 1
EGE DENIZI 20:13:30 23-03-2025 36,6492 25,6388 9,5 3,2
Marmara Denizi - [05.00 km] Şarköy (Tekirdağ) 18:58:31 23-03-2025 40,67444 27,34389 7,56 1,9
MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 18:58:29 23-03-2025 40,6493 27,4037 16,3 1,4
Merkez (Elazığ) 18:27:50 23-03-2025 38,59361 39,66056 7,02 1,5
KAPIACMAZ-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:27:47 23-03-2025 38,7013 39,8705 24,4 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 17:49:40 23-03-2025 37,72583 36,5025 7,04 1,7
AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 17:49:37 23-03-2025 37,6307 36,5238 18,8 1,7
EGE DENIZI 15:00:29 23-03-2025 36,6628 25,8402 12,5 2
Aladağ (Adana) 14:51:47 23-03-2025 37,59028 35,43917 6,35 1,4
DARILIK-ALADAG (ADANA) 14:51:45 23-03-2025 37,5955 35,4195 12,8 1,5
Dalaman (Muğla) 14:49:17 23-03-2025 36,91694 29,01 7,09 1,5
COGMEN-DALAMAN (MUGLA) 14:49:16 23-03-2025 36,8723 29,0568 16,8 1,5
Hınıs (Erzurum) 14:33:53 23-03-2025 39,26944 41,9225 12,96 2,5
MOLLADAVUT-KARACOBAN (ERZURUM) 14:33:53 23-03-2025 39,2602 41,9435 6,8 2,5
Bahçesaray (Van) 12:59:20 23-03-2025 38,22556 42,76 7,12 2
SOGUTLU-TATVAN (BITLIS) 12:59:20 23-03-2025 38,3308 42,7258 6,9 2,1
Milas (Muğla) 12:58:13 23-03-2025 37,10889 27,85611 6,97 1,2
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:58:13 23-03-2025 37,1465 27,9367 11,8 1,4
EGE DENIZI 12:50:08 23-03-2025 36,5435 25,6228 1,9 1,6
Kırıkhan (Hatay) 12:37:42 23-03-2025 36,42778 36,30444 7 1,7
MARASBOGAZI-(HATAY) 12:37:41 23-03-2025 36,3973 36,2638 5,7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 12:35:58 23-03-2025 38,04167 36,60306 7 1,9
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:35:57 23-03-2025 38,0547 36,5872 14,3 1,8
KIBRIS-LEFKOSA 12:25:53 23-03-2025 34,9757 33,354 51,4 2,7
Bigadiç (Balıkesir) 12:11:06 23-03-2025 39,47583 28,16389 7 2,1
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:11:05 23-03-2025 39,4702 28,1148 12,2 2
EGE DENIZI 11:48:35 23-03-2025 36,5602 25,5948 14,6 1,6
Kaman (Kırşehir) 11:20:04 23-03-2025 39,44167 33,71861 7 2,3
SARIOMERLI-KAMAN (KIRSEHIR) 11:20:04 23-03-2025 39,429 33,7113 5,4 2,3
EGE DENIZI 10:28:38 23-03-2025 36,5607 25,6522 19,1 2,1
EGE DENIZI 09:56:16 23-03-2025 36,6177 25,6277 9,6 1,4
BADEMPINARI-(ELAZIG) 09:53:43 23-03-2025 38,5192 39,1265 8,9 2,4
Sivrice (Elazığ) 09:53:42 23-03-2025 38,47556 39,15972 11,5 2,6
EGE DENIZI 08:57:41 23-03-2025 36,6247 25,6057 7,4 2,3
EGE DENIZI 08:43:43 23-03-2025 36,6465 25,6422 6,5 1,7
Germencik (Aydın) 08:31:52 23-03-2025 37,85278 27,60889 7 2,5
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 08:31:51 23-03-2025 37,8832 27,5868 5 2,6
YUNANISTAN 08:31:06 23-03-2025 40,3807 23,5358 5 1
EGE DENIZI 08:26:30 23-03-2025 36,5858 25,6215 5 1,1
TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:07:54 23-03-2025 37,0133 28,667 7,2 2,3
Köyceğiz (Muğla) 08:07:53 23-03-2025 37,00306 28,69389 6,92 2,1
Çardak (Denizli) 07:49:58 23-03-2025 37,73889 29,6875 11,4 1
Pütürge (Malatya) 07:48:10 23-03-2025 38,23917 38,80972 7 1
Doğanşehir (Malatya) 07:20:38 23-03-2025 37,9375 38,04528 7,13 3,2
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:20:37 23-03-2025 37,9775 38,0435 2,3 3,3
Yeşilyurt (Malatya) 07:17:09 23-03-2025 38,29222 38,21194 7,06 1,7
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 07:17:08 23-03-2025 38,288 38,2087 5,5 1,4
Germencik (Aydın) 06:59:10 23-03-2025 37,84306 27,60167 7 1,3
GERMENCIK (AYDIN) 06:59:09 23-03-2025 37,8722 27,6033 16,1 1,6
Başçiftlik (Tokat) 06:06:22 23-03-2025 40,55833 37,14278 7 1,8
BASCIFTLIK (TOKAT) 06:06:22 23-03-2025 40,5513 37,1367 4,8 2,1
SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) 05:52:00 23-03-2025 37,0215 30,4015 2,1 1,6
Bucak (Burdur) 05:51:57 23-03-2025 37,22083 30,75194 7 1,4
Saimbeyli (Adana) 05:33:10 23-03-2025 37,87222 36,23833 7 1,5
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) 05:33:09 23-03-2025 37,919 36,2022 7,2 1,6
Ege Denizi - [05.02 km] Bodrum (Muğla) 05:26:44 23-03-2025 36,92278 27,29 7 2,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:26:43 23-03-2025 36,9482 27,3628 5,9 2,1
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 05:11:27 23-03-2025 39,3795 40,5043 19,9 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:09:56 23-03-2025 38,17083 37,88556 15,35 1,5
Ortahisar (Trabzon) 04:49:56 23-03-2025 40,95472 39,67611 22,83 1,6
Gördes (Manisa) 04:46:30 23-03-2025 39,01861 28,21306 7,51 1,9
Tekman (Erzurum) 03:42:27 23-03-2025 39,60778 41,60583 7 1,7
ILIGOZE-TEKMAN (ERZURUM) 03:42:26 23-03-2025 39,624 41,5517 2,1 1,7
Akçadağ (Malatya) 03:12:05 23-03-2025 38,50639 37,94917 7,02 1,6
ALICERI-AKCADAG (MALATYA) 03:12:05 23-03-2025 38,4615 37,9422 9,9 1,6
Kozan (Adana) 03:10:18 23-03-2025 37,64444 35,90472 6,97 1,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 03:10:17 23-03-2025 37,638 35,8967 11,1 1,3
Menteşe (Muğla) 02:10:29 23-03-2025 37,12639 28,81083 6,92 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 02:10:29 23-03-2025 37,147 28,823 8,8 1,7
Van Gölü - [10.04 km] Gevaş (Van) 02:03:57 23-03-2025 38,54278 42,8775 7,02 1,2
INKOY-GEVAS (VAN) 02:03:57 23-03-2025 38,5218 42,8818 5,2 1,5
Saray (Van) 01:41:34 23-03-2025 38,53722 44,27722 7,18 2,3
KAZLIGOL-SARAY (VAN) 01:41:34 23-03-2025 38,5798 44,2168 5 2,5
BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) 01:30:17 23-03-2025 40,324 27,3953 10,1 2
Biga (Çanakkale) 01:30:16 23-03-2025 40,3125 27,38028 6,98 1,8
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