Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Mayıs 2026
24.05.2026 00:00
24 Mayıs 2026 deprem son dakika haberleri.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu?
24 Mayıs 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|23 Mayıs 2026 22:51
|37.3508
|37.0589
|7.91
|1.60
|Ege Denizi - [138.56 km] Datça (Muğla)
|23 Mayıs 2026 22:26
|35.4656
|27.1739
|4.31
|2.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|23 Mayıs 2026 22:12
|39.2206
|28.1508
|7.00
|2.20
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.00 km] Menemen (İzmir)
|23 Mayıs 2026 21:42
|38.5389
|26.8422
|6.86
|1.30
|Gediz (Kütahya)
|23 Mayıs 2026 21:40
|39.1692
|29.3747
|7.00
|1.80
|Gediz (Kütahya)
|23 Mayıs 2026 21:37
|39.1564
|29.3681
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|23 Mayıs 2026 21:26
|39.1403
|28.3017
|7.00
|1.90
|Biga (Çanakkale)
|23 Mayıs 2026 21:08
|40.1347
|27.1897
|6.97
|1.20
|Ege Denizi - [139.62 km] Datça (Muğla)
|23 Mayıs 2026 20:37
|35.5508
|26.8003
|10.80
|3.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|23 Mayıs 2026 20:16
|39.1678
|28.1894
|7.08
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|23 Mayıs 2026 20:09
|39.1736
|28.2619
|6.84
|1.30
|Ege Denizi - [128.55 km] Datça (Muğla)
|23 Mayıs 2026 19:48
|35.6775
|26.7625
|23.32
|3.60
|Ege Denizi - [130.05 km] Datça (Muğla)
|23 Mayıs 2026 19:36
|35.7064
|26.6694
|6.55
|2.30
|Dalaman (Muğla)
|23 Mayıs 2026 19:18
|36.9017
|29.1083
|13.04
|1.80
|Efeler (Aydın)
|23 Mayıs 2026 18:39
|37.8517
|27.9117
|7.01
|1.60
|Efeler (Aydın)
|23 Mayıs 2026 18:36
|37.8539
|27.8869
|6.95
|1.80
|Efeler (Aydın)
|23 Mayıs 2026 18:32
|37.8439
|27.8942
|6.96
|1.30
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23 Mayıs 2026 18:24
|37.9181
|36.5217
|7.09
|1.70
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23 Mayıs 2026 18:16
|37.9158
|36.5036
|6.86
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|23 Mayıs 2026 18:13
|39.2272
|28.1394
|5.17
|1.80
|Ege Denizi
|23 Mayıs 2026 18:10
|36.6967
|25.8394
|7.00
|2.60
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|23 Mayıs 2026 17:53
|37.4681
|37.0025
|7.00
|1.10
|Ege Denizi - [136.85 km] Datça (Muğla)
|23 Mayıs 2026 17:40
|35.6156
|26.7103
|12.06
|3.90
|Gürün (Sivas)
|23 Mayıs 2026 17:39
|38.9500
|37.2019
|7.00
|1.70
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|23 Mayıs 2026 17:37
|37.2925
|37.0081
|7.00
|1.90
|Ege Denizi - [135.78 km] Datça (Muğla)
|23 Mayıs 2026 16:34
|35.6183
|26.7289
|12.40
|4.30
|Van Gölü - [03.24 km] Adilcevaz (Bitlis)
|23 Mayıs 2026 15:55
|38.7739
|42.7242
|7.63
|1.80
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23 Mayıs 2026 23:37
|35.4347
|26.5855
|5.00
|3.40
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23 Mayıs 2026 23:09
|39.1878
|28.2702
|9.80
|1.50
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23 Mayıs 2026 22:48
|35.4473
|26.5743
|5.40
|3.70
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23 Mayıs 2026 22:36
|35.4670
|26.5343
|5.00
|2.80
|KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
|23 Mayıs 2026 22:18
|36.9027
|29.1213
|6.00
|1.80
|YILMAZKOY-(AYDIN)
|23 Mayıs 2026 21:39
|37.8632
|27.8983
|11.50
|1.70
|IMAMKOY-(AYDIN)
|23 Mayıs 2026 21:36
|37.8637
|27.9010
|6.60
|1.80
|DOGAN-(AYDIN)
|23 Mayıs 2026 21:32
|37.8718
|27.8778
|10.90
|1.30
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23 Mayıs 2026 21:24
|38.0068
|36.6328
|9.60
|1.70
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23 Mayıs 2026 21:16
|37.9640
|36.5138
|5.00
|2.00
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23 Mayıs 2026 21:13
|39.2302
|28.1147
|16.30
|2.00
|EGE DENIZI
|23 Mayıs 2026 21:10
|36.6662
|25.8538
|12.80
|2.80
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23 Mayıs 2026 20:59
|35.4208
|26.5877
|9.60
|2.60
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23 Mayıs 2026 20:58
|35.4373
|26.5533
|5.00
|3.00
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23 Mayıs 2026 20:40
|35.4537
|26.5587
|5.30
|4.00
|YILANHOYUK-GURUN (SIVAS)
|23 Mayıs 2026 20:39
|38.8603
|37.2268
|5.00
|2.00
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|23 Mayıs 2026 20:37
|37.2688
|37.0150
|10.90
|1.90
|GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23 Mayıs 2026 19:54
|38.2285
|37.6352
|5.00
|1.70
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23 Mayıs 2026 19:34
|35.4127
|26.5160
|9.10
|4.30
|YOLCATI-ADILCEVAZ (BITLIS)
|23 Mayıs 2026 18:55
|38.7532
|42.8102
|29.70
|1.80
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|23 Mayıs 2026 18:47
|36.9645
|27.7127
|6.90
|1.60
|BASKINIK-HEKIMHAN (MALATYA)
|23 Mayıs 2026 18:42
|38.9593
|37.9122
|9.20
|2.00
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|23 Mayıs 2026 17:24
|36.1873
|33.7052
|1.40
|1.30