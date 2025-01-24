Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
24 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Elazığ)
|22:34:13 24-01-2025
|38,59333
|39,72583
|13,8
|1,6
|Ortahisar (Trabzon)
|22:25:41 24-01-2025
|40,91917
|39,65222
|7,13
|1,2
|Akdeniz - [20.61 km] Kaş (Antalya)
|22:15:50 24-01-2025
|36,15639
|29,14417
|12,72
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:52:20 24-01-2025
|38,13333
|38,62167
|7,08
|0,8
|Menteşe (Muğla)
|21:47:05 24-01-2025
|37,14139
|28,79333
|6,97
|1,2
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|21:47:03 24-01-2025
|37,088
|28,8048
|16,4
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|21:45:25 24-01-2025
|38,37083
|38,90611
|7,21
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:43:27 24-01-2025
|37,32111
|36,79639
|6,54
|1,2
|EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
|21:43:24 24-01-2025
|37,2908
|36,9557
|11,6
|1,2
|-
|21:40:40 24-01-2025
|40,13361
|44,95806
|7
|1,6
|Karadeniz - [22.58 km] Kandıra (Kocaeli)
|21:17:11 24-01-2025
|41,39139
|30,23667
|7,26
|1
|CEBECI-KANDIRA (KOCAELI)
|21:17:10 24-01-2025
|41,343
|30,2043
|16,4
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|21:08:48 24-01-2025
|38,125
|38,55472
|7
|1,1
|Merkez (Bolu)
|20:48:00 24-01-2025
|40,84056
|31,65972
|7
|1
|CAYIRKOY-(BOLU)
|20:47:58 24-01-2025
|40,7158
|31,5862
|15,3
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|20:44:44 24-01-2025
|37,14361
|28,81083
|6,76
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:44:43 24-01-2025
|37,1598
|28,8102
|5
|1,3
|İslahiye (Gaziantep)
|20:28:43 24-01-2025
|37,02417
|36,64389
|7
|1,9
|KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|20:28:43 24-01-2025
|37,0535
|36,5625
|2,5
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:18:19 24-01-2025
|37,47528
|36,90944
|15,27
|1,5
|KARACASU-(KAHRAMANMARAS)
|20:18:19 24-01-2025
|37,521
|36,9805
|7,8
|1,5
|Merkez (Bolu)
|20:07:35 24-01-2025
|40,82167
|31,59417
|10
|1,5
|KOZLU-(BOLU)
|20:07:34 24-01-2025
|40,8142
|31,592
|16,3
|1,9
|Akseki (Antalya)
|19:38:39 24-01-2025
|37,07444
|31,92
|6,96
|1,6
|CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA)
|19:38:38 24-01-2025
|37,0523
|31,9195
|8,5
|2
|Merkez (Elazığ)
|19:34:34 24-01-2025
|38,57611
|39,72333
|9,56
|1,7
|ORENCIK-PALU (ELAZIG)
|19:34:32 24-01-2025
|38,6125
|39,7813
|11,5
|1,9
|KALEMLER-MANAVGAT (ANTALYA)
|19:09:54 24-01-2025
|36,8678
|31,3368
|25
|1,8
|Manavgat (Antalya)
|19:09:52 24-01-2025
|36,95861
|31,33167
|14,31
|1,5
|DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|18:59:26 24-01-2025
|36,2533
|27,4977
|8,2
|1,7
|Ege Denizi - [74.03 km] Datça (Muğla)
|18:59:23 24-01-2025
|36,08111
|27,1225
|12,12
|1,7
|Banaz (Uşak)
|18:28:50 24-01-2025
|38,6775
|29,6625
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|18:25:27 24-01-2025
|38,14778
|39,00944
|12,6
|1,5
|ARINLI-PUTURGE (MALATYA)
|18:25:25 24-01-2025
|38,1313
|38,9872
|8,5
|1,6
|Erdemli (Mersin)
|18:20:08 24-01-2025
|36,62972
|34,21722
|14,22
|1,3
|ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN)
|18:20:08 24-01-2025
|36,6678
|34,175
|15,9
|1,5
|Salihli (Manisa)
|18:11:31 24-01-2025
|38,50639
|28,16694
|7
|1,1
|Merkez (Bolu)
|18:08:09 24-01-2025
|40,79
|31,52722
|7,09
|0,9
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|17:37:12 24-01-2025
|40,2227
|31,7375
|2
|1,9
|Nallıhan (Ankara)
|17:37:11 24-01-2025
|40,11667
|31,69472
|7,19
|1,7
|Merkez (Bilecik)
|17:23:08 24-01-2025
|40,16917
|30,13111
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:11:59 24-01-2025
|38,31167
|38,25389
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:45:45 24-01-2025
|38,07722
|37,42806
|7
|1,6
|Etimesgut (Ankara)
|16:12:32 24-01-2025
|39,74083
|32,59861
|4,75
|1,9
|DEVECI-HAYMANA (ANKARA)
|16:12:32 24-01-2025
|39,7397
|32,6213
|0
|1,9
|Merkez (Gümüşhane)
|16:10:53 24-01-2025
|40,385
|39,7025
|6,94
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:51:29 24-01-2025
|37,96306
|36,29
|7
|3
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:51:29 24-01-2025
|37,9652
|36,3458
|4,8
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:33:17 24-01-2025
|38,23
|38,12222
|7
|1
|Merkez (Nevşehir)
|15:32:14 24-01-2025
|38,70361
|34,70611
|7
|1,3
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|15:07:55 24-01-2025
|36,117
|33,5367
|0
|1,5
|Salihli (Manisa)
|14:49:27 24-01-2025
|38,51806
|28,19306
|7
|2,3
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|14:49:27 24-01-2025
|38,5297
|28,1938
|8,2
|2,7
|Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [60.04 km] Merkez (Edirne)
|14:45:50 24-01-2025
|42,03722
|25,71833
|7,04
|1,5
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|14:43:37 24-01-2025
|40,1623
|31,752
|2
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|14:43:36 24-01-2025
|40,11222
|31,82667
|7,05
|1,9
|Torbalı (İzmir)
|14:04:24 24-01-2025
|38,13278
|27,30917
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|13:53:39 24-01-2025
|38,38333
|38,89472
|7
|1,1
|SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|13:45:11 24-01-2025
|37,192
|37,0892
|0
|1,8
|Şehitkamil (Gaziantep)
|13:45:10 24-01-2025
|37,2025
|37,04167
|7
|2
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|13:31:53 24-01-2025
|40,4548
|29,2472
|0
|1,8
|Orhangazi (Bursa)
|13:31:52 24-01-2025
|40,43806
|29,23361
|10,43
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:26:06 24-01-2025
|39,49083
|28,1925
|6,93
|2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:26:06 24-01-2025
|39,4925
|28,1453
|11,4
|2,2
|Altınyayla (Burdur)
|13:18:59 24-01-2025
|37,03389
|29,55139
|7
|1,1
|Göynük (Bolu)
|13:08:45 24-01-2025
|40,225
|30,77444
|7
|1,3
|Emet (Kütahya)
|12:53:01 24-01-2025
|39,33889
|29,285
|0,79
|1,3
|Darende (Malatya)
|12:47:34 24-01-2025
|38,45472
|37,305
|7
|1,5
|KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
|12:47:34 24-01-2025
|38,5543
|37,3017
|5,4
|1,7
|Gürün (Sivas)
|12:46:48 24-01-2025
|38,89083
|37,42417
|6,93
|1,5
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|12:46:48 24-01-2025
|38,8502
|37,4088
|7,5
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:37:40 24-01-2025
|39,68889
|29,45889
|7
|1,1
|Orhangazi (Bursa)
|12:31:43 24-01-2025
|40,45
|29,27833
|7
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|12:25:47 24-01-2025
|37,03389
|36,855
|6,96
|2,1
|AGCAKENT-MUSABEYLI (KILIS)
|12:25:46 24-01-2025
|36,9623
|36,9723
|10,8
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:17:22 24-01-2025
|38,20861
|38,08694
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|11:54:12 24-01-2025
|38,39111
|37,485
|7
|1,4
|YENICE-DARENDE (MALATYA)
|11:54:12 24-01-2025
|38,4615
|37,5195
|14,9
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|11:46:48 24-01-2025
|38,46778
|37,98417
|7
|1,4
|ALTINLI-AKCADAG (MALATYA)
|11:46:46 24-01-2025
|38,2947
|38,0038
|0
|1,3
|Ege Denizi - [35.29 km] Datça (Muğla)
|11:43:37 24-01-2025
|36,3875
|27,635
|7,06
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|11:34:09 24-01-2025
|37,06694
|28,89
|7
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|11:33:28 24-01-2025
|37,06028
|36,84778
|7
|1,6
|Çekerek (Yozgat)
|11:31:34 24-01-2025
|40,01472
|35,38056
|6,95
|1,3
|Eleşkirt (Ağrı)
|11:22:12 24-01-2025
|39,96972
|42,82778
|7,01
|1,5
|BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|11:11:42 24-01-2025
|37,4498
|36,444
|27,6
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|11:01:26 24-01-2025
|38,27667
|37,79667
|11,97
|1,6
|Tuşba (Van)
|10:32:40 24-01-2025
|38,79194
|43,49194
|7
|1,7
|Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [43.04 km] Çıldır (Ardahan)
|10:31:42 24-01-2025
|41,66472
|43,38639
|20,7
|2,9
|Doğanşehir (Malatya)
|10:22:00 24-01-2025
|38,01528
|37,82278
|8,59
|1,2
|Soma (Manisa)
|09:51:40 24-01-2025
|39,08972
|27,54083
|6,98
|1,6
|DARKALE-SOMA (MANISA)
|09:51:39 24-01-2025
|39,135
|27,5893
|7,6
|1,8
|Yalvaç (Isparta)
|09:33:01 24-01-2025
|38,32444
|31,15222
|10,27
|1,9
|YALVAC (ISPARTA)
|09:33:01 24-01-2025
|38,2938
|31,1547
|5,4
|2
|Köyceğiz (Muğla)
|09:19:57 24-01-2025
|37,13694
|28,93667
|7
|1
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|09:19:55 24-01-2025
|37,131
|28,8532
|5,1
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:45:47 24-01-2025
|38,36278
|37,48694
|7
|1,3
|Ege Denizi - [64.19 km] Datça (Muğla)
|08:40:01 24-01-2025
|36,13639
|27,25861
|17,74
|1,8
|AKDENIZ
|08:39:59 24-01-2025
|36,023
|27,148
|8,3
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|08:32:17 24-01-2025
|38,16694
|38,055
|9,24
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|08:28:41 24-01-2025
|39,02139
|27,79194
|7,01
|1,2
|Salihli (Manisa)
|08:23:19 24-01-2025
|38,56722
|28,21028
|6,93
|1,2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|08:23:19 24-01-2025
|38,511
|28,2418
|9
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|08:21:16 24-01-2025
|38,26222
|38,83806
|7
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|08:06:06 24-01-2025
|39,33944
|41,07056
|7
|3,3
|YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
|08:06:05 24-01-2025
|39,3237
|41,068
|5
|3,5
|YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
|08:00:05 24-01-2025
|39,34
|41,0553
|8,2
|1,9
|Karlıova (Bingöl)
|08:00:04 24-01-2025
|39,31333
|41,00694
|7
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|07:59:45 24-01-2025
|38,29333
|38,80944
|7
|2,5
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|07:59:43 24-01-2025
|38,2763
|38,821
|5
|2,5
|Aliağa (İzmir)
|06:12:26 24-01-2025
|38,70028
|26,96278
|7,37
|1,7
|SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR)
|06:12:24 24-01-2025
|38,7212
|26,997
|4,2
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|06:06:31 24-01-2025
|38,98556
|27,91694
|7
|2
|DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)
|06:06:31 24-01-2025
|38,9815
|27,9728
|9
|2,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|05:46:29 24-01-2025
|37,89278
|37,83778
|7
|1
|Gürpınar (Van)
|05:20:38 24-01-2025
|38,05917
|43,55278
|7
|1,3
|OGULDAMI-GURPINAR (VAN)
|05:20:38 24-01-2025
|37,9782
|43,4078
|7,3
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|04:50:14 24-01-2025
|38,13972
|39,02111
|7
|1,4
|Darende (Malatya)
|04:39:47 24-01-2025
|38,39556
|37,52528
|7
|1,1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|04:39:45 24-01-2025
|38,4083
|37,485
|5
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|04:35:38 24-01-2025
|38,46
|39,2175
|7
|0,9
|Marmaris (Muğla)
|04:26:34 24-01-2025
|36,9275
|28,20194
|7
|1,5
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|04:26:34 24-01-2025
|36,9227
|28,2182
|6,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|03:45:38 24-01-2025
|38,22306
|38,61611
|7,8
|0,9
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|03:36:43 24-01-2025
|38,4297
|37,453
|5,9
|1,1
|Darende (Malatya)
|03:31:59 24-01-2025
|38,4425
|37,48694
|7
|1,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|03:31:59 24-01-2025
|38,4302
|37,5213
|5
|1,9
|Köyceğiz (Muğla)
|03:18:23 24-01-2025
|37,06778
|28,96
|7,01
|0,9
|Kale (Malatya)
|03:15:17 24-01-2025
|38,33333
|38,80333
|7,03
|0,9
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|03:07:41 24-01-2025
|38,6297
|44,7963
|5
|2,1
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.65 km] Başkale (Van)
|03:07:39 24-01-2025
|38,52278
|44,88833
|7
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.20 km] Bodrum (Muğla)
|03:06:46 24-01-2025
|36,94
|27,59722
|7,45
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|03:06:46 24-01-2025
|36,9345
|27,5708
|4,6
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|03:06:33 24-01-2025
|38,6025
|38,05389
|7
|1
|Ege Denizi - [45.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:56:15 24-01-2025
|39,14139
|25,77528
|7,23
|1,5
|EGE DENIZI
|02:56:14 24-01-2025
|39,1195
|25,7052
|9,1
|1,8
|Pülümür (Tunceli)
|02:49:25 24-01-2025
|39,45472
|40,00111
|6,92
|1,3
|HACILI-PULUMUR (TUNCELI)
|02:49:25 24-01-2025
|39,4628
|39,9618
|21,9
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:43:27 24-01-2025
|39,3775
|28,00472
|6,99
|1,2
|Ege Denizi
|02:41:53 24-01-2025
|40,83861
|25,7525
|7,24
|1,1
|AKDENIZ
|02:24:13 24-01-2025
|35,5775
|28,4048
|14,3
|1,6
|Akdeniz - [121.72 km] Kaş (Antalya)
|02:24:11 24-01-2025
|35,54028
|28,31917
|7,92
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|02:13:14 24-01-2025
|37,07722
|28,93444
|7,73
|2,8
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|02:13:14 24-01-2025
|37,0893
|28,9565
|5
|3
|CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
|02:11:17 24-01-2025
|37,795
|36,6422
|12,1
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:11:16 24-01-2025
|37,79028
|36,57722
|6,97
|1,5
|Akdeniz - [125.31 km] Datça (Muğla)
|01:53:16 24-01-2025
|35,56667
|27,52167
|13,97
|2,4
|AKDENIZ
|01:53:16 24-01-2025
|35,549
|27,5265
|5,6
|2,7
|Yazıhan (Malatya)
|01:47:25 24-01-2025
|38,58722
|38,05139
|7,02
|1,2
|BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)
|01:47:25 24-01-2025
|38,5993
|38,051
|23,2
|1,3
|EGE DENIZI
|01:45:03 24-01-2025
|38,2218
|24,2413
|5
|2,2
|Shirak (Ermenistan) - [33.04 km] Akyaka (Kars)
|01:43:44 24-01-2025
|41,14861
|43,92306
|7,86
|1,3
|ERMENISTAN
|01:43:43 24-01-2025
|41,0843
|43,899
|5
|1,4
|Çerkeş (Çankırı)
|01:40:50 24-01-2025
|40,68556
|32,80611
|7,04
|0,9
|Merkez (Elazığ)
|01:39:05 24-01-2025
|38,58139
|39,70333
|9,39
|1
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|01:39:05 24-01-2025
|38,613
|39,637
|17
|1,1
|Ege Denizi - [18.07 km] Eceabat (Çanakkale)
|01:10:13 24-01-2025
|40,37222
|26,125
|7,01
|1,1
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:10:13 24-01-2025
|40,3903
|26,0838
|8,4
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|00:56:32 24-01-2025
|38,5925
|38,03889
|7,01
|1,3
|BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)
|00:56:32 24-01-2025
|38,589
|38,0268
|7,9
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|00:54:30 24-01-2025
|36,93889
|28,20222
|7,1
|1
|YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
|00:54:30 24-01-2025
|36,871
|28,1828
|15,2
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|00:36:22 24-01-2025
|38,27194
|38,63861
|7
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|00:06:23 24-01-2025
|37,78944
|37,70889
|7,05
|2
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|00:06:22 24-01-2025
|37,8055
|37,7103
|5
|1,8
|Çardak (Denizli)
|23:40:33 23-01-2025
|37,82472
|29,65444
|7
|1,1
|Akdeniz - [34.72 km] Kaş (Antalya)
|23:32:13 23-01-2025
|36,06083
|29,03917
|15,69
|2
|AKDENIZ
|23:32:12 23-01-2025
|36,1357
|29,0675
|11,5
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Elazığ)
|22:34:13 24-01-2025
|38,59333
|39,72583
|13,8
|1,6
|Ortahisar (Trabzon)
|22:25:41 24-01-2025
|40,91917
|39,65222
|7,13
|1,2
|Akdeniz - [20.61 km] Kaş (Antalya)
|22:15:50 24-01-2025
|36,15639
|29,14417
|12,72
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:52:20 24-01-2025
|38,13333
|38,62167
|7,08
|0,8
|Menteşe (Muğla)
|21:47:05 24-01-2025
|37,14139
|28,79333
|6,97
|1,2
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|21:47:03 24-01-2025
|37,088
|28,8048
|16,4
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|21:45:25 24-01-2025
|38,37083
|38,90611
|7,21
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:43:27 24-01-2025
|37,32111
|36,79639
|6,54
|1,2
|EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
|21:43:24 24-01-2025
|37,2908
|36,9557
|11,6
|1,2
|-
|21:40:40 24-01-2025
|40,13361
|44,95806
|7
|1,6
|Karadeniz - [22.58 km] Kandıra (Kocaeli)
|21:17:11 24-01-2025
|41,39139
|30,23667
|7,26
|1
|CEBECI-KANDIRA (KOCAELI)
|21:17:10 24-01-2025
|41,343
|30,2043
|16,4
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|21:08:48 24-01-2025
|38,125
|38,55472
|7
|1,1
|Merkez (Bolu)
|20:48:00 24-01-2025
|40,84056
|31,65972
|7
|1
|CAYIRKOY-(BOLU)
|20:47:58 24-01-2025
|40,7158
|31,5862
|15,3
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|20:44:44 24-01-2025
|37,14361
|28,81083
|6,76
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:44:43 24-01-2025
|37,1598
|28,8102
|5
|1,3
|İslahiye (Gaziantep)
|20:28:43 24-01-2025
|37,02417
|36,64389
|7
|1,9
|KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|20:28:43 24-01-2025
|37,0535
|36,5625
|2,5
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:18:19 24-01-2025
|37,47528
|36,90944
|15,27
|1,5
|KARACASU-(KAHRAMANMARAS)
|20:18:19 24-01-2025
|37,521
|36,9805
|7,8
|1,5
|Merkez (Bolu)
|20:07:35 24-01-2025
|40,82167
|31,59417
|10
|1,5
|KOZLU-(BOLU)
|20:07:34 24-01-2025
|40,8142
|31,592
|16,3
|1,9
|Akseki (Antalya)
|19:38:39 24-01-2025
|37,07444
|31,92
|6,96
|1,6
|CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA)
|19:38:38 24-01-2025
|37,0523
|31,9195
|8,5
|2
|Merkez (Elazığ)
|19:34:34 24-01-2025
|38,57611
|39,72333
|9,56
|1,7
|ORENCIK-PALU (ELAZIG)
|19:34:32 24-01-2025
|38,6125
|39,7813
|11,5
|1,9
|KALEMLER-MANAVGAT (ANTALYA)
|19:09:54 24-01-2025
|36,8678
|31,3368
|25
|1,8
|Manavgat (Antalya)
|19:09:52 24-01-2025
|36,95861
|31,33167
|14,31
|1,5
|DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|18:59:26 24-01-2025
|36,2533
|27,4977
|8,2
|1,7
|Ege Denizi - [74.03 km] Datça (Muğla)
|18:59:23 24-01-2025
|36,08111
|27,1225
|12,12
|1,7
|Banaz (Uşak)
|18:28:50 24-01-2025
|38,6775
|29,6625
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|18:25:27 24-01-2025
|38,14778
|39,00944
|12,6
|1,5
|ARINLI-PUTURGE (MALATYA)
|18:25:25 24-01-2025
|38,1313
|38,9872
|8,5
|1,6
|Erdemli (Mersin)
|18:20:08 24-01-2025
|36,62972
|34,21722
|14,22
|1,3
|ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN)
|18:20:08 24-01-2025
|36,6678
|34,175
|15,9
|1,5
|Salihli (Manisa)
|18:11:31 24-01-2025
|38,50639
|28,16694
|7
|1,1
|Merkez (Bolu)
|18:08:09 24-01-2025
|40,79
|31,52722
|7,09
|0,9
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|17:37:12 24-01-2025
|40,2227
|31,7375
|2
|1,9
|Nallıhan (Ankara)
|17:37:11 24-01-2025
|40,11667
|31,69472
|7,19
|1,7
|Merkez (Bilecik)
|17:23:08 24-01-2025
|40,16917
|30,13111
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:11:59 24-01-2025
|38,31167
|38,25389
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:45:45 24-01-2025
|38,07722
|37,42806
|7
|1,6
|Etimesgut (Ankara)
|16:12:32 24-01-2025
|39,74083
|32,59861
|4,75
|1,9
|DEVECI-HAYMANA (ANKARA)
|16:12:32 24-01-2025
|39,7397
|32,6213
|0
|1,9
|Merkez (Gümüşhane)
|16:10:53 24-01-2025
|40,385
|39,7025
|6,94
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:51:29 24-01-2025
|37,96306
|36,29
|7
|3
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:51:29 24-01-2025
|37,9652
|36,3458
|4,8
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:33:17 24-01-2025
|38,23
|38,12222
|7
|1
|Merkez (Nevşehir)
|15:32:14 24-01-2025
|38,70361
|34,70611
|7
|1,3
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|15:07:55 24-01-2025
|36,117
|33,5367
|0
|1,5
|Salihli (Manisa)
|14:49:27 24-01-2025
|38,51806
|28,19306
|7
|2,3
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|14:49:27 24-01-2025
|38,5297
|28,1938
|8,2
|2,7
|Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [60.04 km] Merkez (Edirne)
|14:45:50 24-01-2025
|42,03722
|25,71833
|7,04
|1,5
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|14:43:37 24-01-2025
|40,1623
|31,752
|2
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|14:43:36 24-01-2025
|40,11222
|31,82667
|7,05
|1,9
|Torbalı (İzmir)
|14:04:24 24-01-2025
|38,13278
|27,30917
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|13:53:39 24-01-2025
|38,38333
|38,89472
|7
|1,1
|SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|13:45:11 24-01-2025
|37,192
|37,0892
|0
|1,8
|Şehitkamil (Gaziantep)
|13:45:10 24-01-2025
|37,2025
|37,04167
|7
|2
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|13:31:53 24-01-2025
|40,4548
|29,2472
|0
|1,8
|Orhangazi (Bursa)
|13:31:52 24-01-2025
|40,43806
|29,23361
|10,43
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:26:06 24-01-2025
|39,49083
|28,1925
|6,93
|2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:26:06 24-01-2025
|39,4925
|28,1453
|11,4
|2,2
|Altınyayla (Burdur)
|13:18:59 24-01-2025
|37,03389
|29,55139
|7
|1,1
|Göynük (Bolu)
|13:08:45 24-01-2025
|40,225
|30,77444
|7
|1,3
|Emet (Kütahya)
|12:53:01 24-01-2025
|39,33889
|29,285
|0,79
|1,3
|Darende (Malatya)
|12:47:34 24-01-2025
|38,45472
|37,305
|7
|1,5
|KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
|12:47:34 24-01-2025
|38,5543
|37,3017
|5,4
|1,7
|Gürün (Sivas)
|12:46:48 24-01-2025
|38,89083
|37,42417
|6,93
|1,5
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|12:46:48 24-01-2025
|38,8502
|37,4088
|7,5
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:37:40 24-01-2025
|39,68889
|29,45889
|7
|1,1
|Orhangazi (Bursa)
|12:31:43 24-01-2025
|40,45
|29,27833
|7
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|12:25:47 24-01-2025
|37,03389
|36,855
|6,96
|2,1
|AGCAKENT-MUSABEYLI (KILIS)
|12:25:46 24-01-2025
|36,9623
|36,9723
|10,8
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:17:22 24-01-2025
|38,20861
|38,08694
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|11:54:12 24-01-2025
|38,39111
|37,485
|7
|1,4
|YENICE-DARENDE (MALATYA)
|11:54:12 24-01-2025
|38,4615
|37,5195
|14,9
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|11:46:48 24-01-2025
|38,46778
|37,98417
|7
|1,4
|ALTINLI-AKCADAG (MALATYA)
|11:46:46 24-01-2025
|38,2947
|38,0038
|0
|1,3
|Ege Denizi - [35.29 km] Datça (Muğla)
|11:43:37 24-01-2025
|36,3875
|27,635
|7,06
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|11:34:09 24-01-2025
|37,06694
|28,89
|7
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|11:33:28 24-01-2025
|37,06028
|36,84778
|7
|1,6
|Çekerek (Yozgat)
|11:31:34 24-01-2025
|40,01472
|35,38056
|6,95
|1,3
|Eleşkirt (Ağrı)
|11:22:12 24-01-2025
|39,96972
|42,82778
|7,01
|1,5
|BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|11:11:42 24-01-2025
|37,4498
|36,444
|27,6
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|11:01:26 24-01-2025
|38,27667
|37,79667
|11,97
|1,6
|Tuşba (Van)
|10:32:40 24-01-2025
|38,79194
|43,49194
|7
|1,7
|Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [43.04 km] Çıldır (Ardahan)
|10:31:42 24-01-2025
|41,66472
|43,38639
|20,7
|2,9
|Doğanşehir (Malatya)
|10:22:00 24-01-2025
|38,01528
|37,82278
|8,59
|1,2
|Soma (Manisa)
|09:51:40 24-01-2025
|39,08972
|27,54083
|6,98
|1,6
|DARKALE-SOMA (MANISA)
|09:51:39 24-01-2025
|39,135
|27,5893
|7,6
|1,8
|Yalvaç (Isparta)
|09:33:01 24-01-2025
|38,32444
|31,15222
|10,27
|1,9
|YALVAC (ISPARTA)
|09:33:01 24-01-2025
|38,2938
|31,1547
|5,4
|2
|Köyceğiz (Muğla)
|09:19:57 24-01-2025
|37,13694
|28,93667
|7
|1
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|09:19:55 24-01-2025
|37,131
|28,8532
|5,1
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:45:47 24-01-2025
|38,36278
|37,48694
|7
|1,3
|Ege Denizi - [64.19 km] Datça (Muğla)
|08:40:01 24-01-2025
|36,13639
|27,25861
|17,74
|1,8
|AKDENIZ
|08:39:59 24-01-2025
|36,023
|27,148
|8,3
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|08:32:17 24-01-2025
|38,16694
|38,055
|9,24
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|08:28:41 24-01-2025
|39,02139
|27,79194
|7,01
|1,2
|Salihli (Manisa)
|08:23:19 24-01-2025
|38,56722
|28,21028
|6,93
|1,2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|08:23:19 24-01-2025
|38,511
|28,2418
|9
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|08:21:16 24-01-2025
|38,26222
|38,83806
|7
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|08:06:06 24-01-2025
|39,33944
|41,07056
|7
|3,3
|YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
|08:06:05 24-01-2025
|39,3237
|41,068
|5
|3,5
|YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
|08:00:05 24-01-2025
|39,34
|41,0553
|8,2
|1,9
|Karlıova (Bingöl)
|08:00:04 24-01-2025
|39,31333
|41,00694
|7
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|07:59:45 24-01-2025
|38,29333
|38,80944
|7
|2,5
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|07:59:43 24-01-2025
|38,2763
|38,821
|5
|2,5
|Aliağa (İzmir)
|06:12:26 24-01-2025
|38,70028
|26,96278
|7,37
|1,7
|SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR)
|06:12:24 24-01-2025
|38,7212
|26,997
|4,2
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|06:06:31 24-01-2025
|38,98556
|27,91694
|7
|2
|DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)
|06:06:31 24-01-2025
|38,9815
|27,9728
|9
|2,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|05:46:29 24-01-2025
|37,89278
|37,83778
|7
|1
|Gürpınar (Van)
|05:20:38 24-01-2025
|38,05917
|43,55278
|7
|1,3
|OGULDAMI-GURPINAR (VAN)
|05:20:38 24-01-2025
|37,9782
|43,4078
|7,3
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|04:50:14 24-01-2025
|38,13972
|39,02111
|7
|1,4
|Darende (Malatya)
|04:39:47 24-01-2025
|38,39556
|37,52528
|7
|1,1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|04:39:45 24-01-2025
|38,4083
|37,485
|5
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|04:35:38 24-01-2025
|38,46
|39,2175
|7
|0,9
|Marmaris (Muğla)
|04:26:34 24-01-2025
|36,9275
|28,20194
|7
|1,5
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|04:26:34 24-01-2025
|36,9227
|28,2182
|6,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|03:45:38 24-01-2025
|38,22306
|38,61611
|7,8
|0,9
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|03:36:43 24-01-2025
|38,4297
|37,453
|5,9
|1,1
|Darende (Malatya)
|03:31:59 24-01-2025
|38,4425
|37,48694
|7
|1,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|03:31:59 24-01-2025
|38,4302
|37,5213
|5
|1,9
|Köyceğiz (Muğla)
|03:18:23 24-01-2025
|37,06778
|28,96
|7,01
|0,9
|Kale (Malatya)
|03:15:17 24-01-2025
|38,33333
|38,80333
|7,03
|0,9
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|03:07:41 24-01-2025
|38,6297
|44,7963
|5
|2,1
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.65 km] Başkale (Van)
|03:07:39 24-01-2025
|38,52278
|44,88833
|7
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.20 km] Bodrum (Muğla)
|03:06:46 24-01-2025
|36,94
|27,59722
|7,45
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|03:06:46 24-01-2025
|36,9345
|27,5708
|4,6
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|03:06:33 24-01-2025
|38,6025
|38,05389
|7
|1
|Ege Denizi - [45.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:56:15 24-01-2025
|39,14139
|25,77528
|7,23
|1,5
|EGE DENIZI
|02:56:14 24-01-2025
|39,1195
|25,7052
|9,1
|1,8
|Pülümür (Tunceli)
|02:49:25 24-01-2025
|39,45472
|40,00111
|6,92
|1,3
|HACILI-PULUMUR (TUNCELI)
|02:49:25 24-01-2025
|39,4628
|39,9618
|21,9
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:43:27 24-01-2025
|39,3775
|28,00472
|6,99
|1,2
|Ege Denizi
|02:41:53 24-01-2025
|40,83861
|25,7525
|7,24
|1,1
|AKDENIZ
|02:24:13 24-01-2025
|35,5775
|28,4048
|14,3
|1,6
|Akdeniz - [121.72 km] Kaş (Antalya)
|02:24:11 24-01-2025
|35,54028
|28,31917
|7,92
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|02:13:14 24-01-2025
|37,07722
|28,93444
|7,73
|2,8
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|02:13:14 24-01-2025
|37,0893
|28,9565
|5
|3
|CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
|02:11:17 24-01-2025
|37,795
|36,6422
|12,1
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:11:16 24-01-2025
|37,79028
|36,57722
|6,97
|1,5
|Akdeniz - [125.31 km] Datça (Muğla)
|01:53:16 24-01-2025
|35,56667
|27,52167
|13,97
|2,4
|AKDENIZ
|01:53:16 24-01-2025
|35,549
|27,5265
|5,6
|2,7
|Yazıhan (Malatya)
|01:47:25 24-01-2025
|38,58722
|38,05139
|7,02
|1,2
|BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)
|01:47:25 24-01-2025
|38,5993
|38,051
|23,2
|1,3
|EGE DENIZI
|01:45:03 24-01-2025
|38,2218
|24,2413
|5
|2,2
|Shirak (Ermenistan) - [33.04 km] Akyaka (Kars)
|01:43:44 24-01-2025
|41,14861
|43,92306
|7,86
|1,3
|ERMENISTAN
|01:43:43 24-01-2025
|41,0843
|43,899
|5
|1,4
|Çerkeş (Çankırı)
|01:40:50 24-01-2025
|40,68556
|32,80611
|7,04
|0,9
|Merkez (Elazığ)
|01:39:05 24-01-2025
|38,58139
|39,70333
|9,39
|1
|SEHSUVAR-(ELAZIG)
|01:39:05 24-01-2025
|38,613
|39,637
|17
|1,1
|Ege Denizi - [18.07 km] Eceabat (Çanakkale)
|01:10:13 24-01-2025
|40,37222
|26,125
|7,01
|1,1
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:10:13 24-01-2025
|40,3903
|26,0838
|8,4
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|00:56:32 24-01-2025
|38,5925
|38,03889
|7,01
|1,3
|BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)
|00:56:32 24-01-2025
|38,589
|38,0268
|7,9
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|00:54:30 24-01-2025
|36,93889
|28,20222
|7,1
|1
|YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
|00:54:30 24-01-2025
|36,871
|28,1828
|15,2
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|00:36:22 24-01-2025
|38,27194
|38,63861
|7
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|00:06:23 24-01-2025
|37,78944
|37,70889
|7,05
|2
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|00:06:22 24-01-2025
|37,8055
|37,7103
|5
|1,8
|Çardak (Denizli)
|23:40:33 23-01-2025
|37,82472
|29,65444
|7
|1,1
|Akdeniz - [34.72 km] Kaş (Antalya)
|23:32:13 23-01-2025
|36,06083
|29,03917
|15,69
|2
|AKDENIZ
|23:32:12 23-01-2025
|36,1357
|29,0675
|11,5
|1,7
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