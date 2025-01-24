Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ocak 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ocak 2025

24 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Elazığ) 22:34:13 24-01-2025 38,59333 39,72583 13,8 1,6
Ortahisar (Trabzon) 22:25:41 24-01-2025 40,91917 39,65222 7,13 1,2
Akdeniz - [20.61 km] Kaş (Antalya) 22:15:50 24-01-2025 36,15639 29,14417 12,72 1,2
Pütürge (Malatya) 21:52:20 24-01-2025 38,13333 38,62167 7,08 0,8
Menteşe (Muğla) 21:47:05 24-01-2025 37,14139 28,79333 6,97 1,2
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:47:03 24-01-2025 37,088 28,8048 16,4 1,4
Sivrice (Elazığ) 21:45:25 24-01-2025 38,37083 38,90611 7,21 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:43:27 24-01-2025 37,32111 36,79639 6,54 1,2
EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP) 21:43:24 24-01-2025 37,2908 36,9557 11,6 1,2
- 21:40:40 24-01-2025 40,13361 44,95806 7 1,6
Karadeniz - [22.58 km] Kandıra (Kocaeli) 21:17:11 24-01-2025 41,39139 30,23667 7,26 1
CEBECI-KANDIRA (KOCAELI) 21:17:10 24-01-2025 41,343 30,2043 16,4 1,4
Sincik (Adıyaman) 21:08:48 24-01-2025 38,125 38,55472 7 1,1
Merkez (Bolu) 20:48:00 24-01-2025 40,84056 31,65972 7 1
CAYIRKOY-(BOLU) 20:47:58 24-01-2025 40,7158 31,5862 15,3 1,4
Menteşe (Muğla) 20:44:44 24-01-2025 37,14361 28,81083 6,76 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 20:44:43 24-01-2025 37,1598 28,8102 5 1,3
İslahiye (Gaziantep) 20:28:43 24-01-2025 37,02417 36,64389 7 1,9
KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 20:28:43 24-01-2025 37,0535 36,5625 2,5 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:18:19 24-01-2025 37,47528 36,90944 15,27 1,5
KARACASU-(KAHRAMANMARAS) 20:18:19 24-01-2025 37,521 36,9805 7,8 1,5
Merkez (Bolu) 20:07:35 24-01-2025 40,82167 31,59417 10 1,5
KOZLU-(BOLU) 20:07:34 24-01-2025 40,8142 31,592 16,3 1,9
Akseki (Antalya) 19:38:39 24-01-2025 37,07444 31,92 6,96 1,6
CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) 19:38:38 24-01-2025 37,0523 31,9195 8,5 2
Merkez (Elazığ) 19:34:34 24-01-2025 38,57611 39,72333 9,56 1,7
ORENCIK-PALU (ELAZIG) 19:34:32 24-01-2025 38,6125 39,7813 11,5 1,9
KALEMLER-MANAVGAT (ANTALYA) 19:09:54 24-01-2025 36,8678 31,3368 25 1,8
Manavgat (Antalya) 19:09:52 24-01-2025 36,95861 31,33167 14,31 1,5
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 18:59:26 24-01-2025 36,2533 27,4977 8,2 1,7
Ege Denizi - [74.03 km] Datça (Muğla) 18:59:23 24-01-2025 36,08111 27,1225 12,12 1,7
Banaz (Uşak) 18:28:50 24-01-2025 38,6775 29,6625 7 1
Pütürge (Malatya) 18:25:27 24-01-2025 38,14778 39,00944 12,6 1,5
ARINLI-PUTURGE (MALATYA) 18:25:25 24-01-2025 38,1313 38,9872 8,5 1,6
Erdemli (Mersin) 18:20:08 24-01-2025 36,62972 34,21722 14,22 1,3
ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN) 18:20:08 24-01-2025 36,6678 34,175 15,9 1,5
Salihli (Manisa) 18:11:31 24-01-2025 38,50639 28,16694 7 1,1
Merkez (Bolu) 18:08:09 24-01-2025 40,79 31,52722 7,09 0,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 17:37:12 24-01-2025 40,2227 31,7375 2 1,9
Nallıhan (Ankara) 17:37:11 24-01-2025 40,11667 31,69472 7,19 1,7
Merkez (Bilecik) 17:23:08 24-01-2025 40,16917 30,13111 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:11:59 24-01-2025 38,31167 38,25389 7 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:45:45 24-01-2025 38,07722 37,42806 7 1,6
Etimesgut (Ankara) 16:12:32 24-01-2025 39,74083 32,59861 4,75 1,9
DEVECI-HAYMANA (ANKARA) 16:12:32 24-01-2025 39,7397 32,6213 0 1,9
Merkez (Gümüşhane) 16:10:53 24-01-2025 40,385 39,7025 6,94 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 15:51:29 24-01-2025 37,96306 36,29 7 3
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:51:29 24-01-2025 37,9652 36,3458 4,8 3,1
Yeşilyurt (Malatya) 15:33:17 24-01-2025 38,23 38,12222 7 1
Merkez (Nevşehir) 15:32:14 24-01-2025 38,70361 34,70611 7 1,3
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 15:07:55 24-01-2025 36,117 33,5367 0 1,5
Salihli (Manisa) 14:49:27 24-01-2025 38,51806 28,19306 7 2,3
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 14:49:27 24-01-2025 38,5297 28,1938 8,2 2,7
Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [60.04 km] Merkez (Edirne) 14:45:50 24-01-2025 42,03722 25,71833 7,04 1,5
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 14:43:37 24-01-2025 40,1623 31,752 2 2,3
Beypazarı (Ankara) 14:43:36 24-01-2025 40,11222 31,82667 7,05 1,9
Torbalı (İzmir) 14:04:24 24-01-2025 38,13278 27,30917 7 1
Sivrice (Elazığ) 13:53:39 24-01-2025 38,38333 38,89472 7 1,1
SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 13:45:11 24-01-2025 37,192 37,0892 0 1,8
Şehitkamil (Gaziantep) 13:45:10 24-01-2025 37,2025 37,04167 7 2
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 13:31:53 24-01-2025 40,4548 29,2472 0 1,8
Orhangazi (Bursa) 13:31:52 24-01-2025 40,43806 29,23361 10,43 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:26:06 24-01-2025 39,49083 28,1925 6,93 2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:26:06 24-01-2025 39,4925 28,1453 11,4 2,2
Altınyayla (Burdur) 13:18:59 24-01-2025 37,03389 29,55139 7 1,1
Göynük (Bolu) 13:08:45 24-01-2025 40,225 30,77444 7 1,3
Emet (Kütahya) 12:53:01 24-01-2025 39,33889 29,285 0,79 1,3
Darende (Malatya) 12:47:34 24-01-2025 38,45472 37,305 7 1,5
KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 12:47:34 24-01-2025 38,5543 37,3017 5,4 1,7
Gürün (Sivas) 12:46:48 24-01-2025 38,89083 37,42417 6,93 1,5
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 12:46:48 24-01-2025 38,8502 37,4088 7,5 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:37:40 24-01-2025 39,68889 29,45889 7 1,1
Orhangazi (Bursa) 12:31:43 24-01-2025 40,45 29,27833 7 1
Nurdağı (Gaziantep) 12:25:47 24-01-2025 37,03389 36,855 6,96 2,1
AGCAKENT-MUSABEYLI (KILIS) 12:25:46 24-01-2025 36,9623 36,9723 10,8 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:17:22 24-01-2025 38,20861 38,08694 7 1,3
Darende (Malatya) 11:54:12 24-01-2025 38,39111 37,485 7 1,4
YENICE-DARENDE (MALATYA) 11:54:12 24-01-2025 38,4615 37,5195 14,9 1,7
Akçadağ (Malatya) 11:46:48 24-01-2025 38,46778 37,98417 7 1,4
ALTINLI-AKCADAG (MALATYA) 11:46:46 24-01-2025 38,2947 38,0038 0 1,3
Ege Denizi - [35.29 km] Datça (Muğla) 11:43:37 24-01-2025 36,3875 27,635 7,06 1,6
Köyceğiz (Muğla) 11:34:09 24-01-2025 37,06694 28,89 7 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 11:33:28 24-01-2025 37,06028 36,84778 7 1,6
Çekerek (Yozgat) 11:31:34 24-01-2025 40,01472 35,38056 6,95 1,3
Eleşkirt (Ağrı) 11:22:12 24-01-2025 39,96972 42,82778 7,01 1,5
BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 11:11:42 24-01-2025 37,4498 36,444 27,6 1,5
Akçadağ (Malatya) 11:01:26 24-01-2025 38,27667 37,79667 11,97 1,6
Tuşba (Van) 10:32:40 24-01-2025 38,79194 43,49194 7 1,7
Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [43.04 km] Çıldır (Ardahan) 10:31:42 24-01-2025 41,66472 43,38639 20,7 2,9
Doğanşehir (Malatya) 10:22:00 24-01-2025 38,01528 37,82278 8,59 1,2
Soma (Manisa) 09:51:40 24-01-2025 39,08972 27,54083 6,98 1,6
DARKALE-SOMA (MANISA) 09:51:39 24-01-2025 39,135 27,5893 7,6 1,8
Yalvaç (Isparta) 09:33:01 24-01-2025 38,32444 31,15222 10,27 1,9
YALVAC (ISPARTA) 09:33:01 24-01-2025 38,2938 31,1547 5,4 2
Köyceğiz (Muğla) 09:19:57 24-01-2025 37,13694 28,93667 7 1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:19:55 24-01-2025 37,131 28,8532 5,1 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:45:47 24-01-2025 38,36278 37,48694 7 1,3
Ege Denizi - [64.19 km] Datça (Muğla) 08:40:01 24-01-2025 36,13639 27,25861 17,74 1,8
AKDENIZ 08:39:59 24-01-2025 36,023 27,148 8,3 2
Doğanşehir (Malatya) 08:32:17 24-01-2025 38,16694 38,055 9,24 1,6
Akhisar (Manisa) 08:28:41 24-01-2025 39,02139 27,79194 7,01 1,2
Salihli (Manisa) 08:23:19 24-01-2025 38,56722 28,21028 6,93 1,2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 08:23:19 24-01-2025 38,511 28,2418 9 1,3
Pütürge (Malatya) 08:21:16 24-01-2025 38,26222 38,83806 7 1,2
Karlıova (Bingöl) 08:06:06 24-01-2025 39,33944 41,07056 7 3,3
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) 08:06:05 24-01-2025 39,3237 41,068 5 3,5
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) 08:00:05 24-01-2025 39,34 41,0553 8,2 1,9
Karlıova (Bingöl) 08:00:04 24-01-2025 39,31333 41,00694 7 2,1
Pütürge (Malatya) 07:59:45 24-01-2025 38,29333 38,80944 7 2,5
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 07:59:43 24-01-2025 38,2763 38,821 5 2,5
Aliağa (İzmir) 06:12:26 24-01-2025 38,70028 26,96278 7,37 1,7
SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) 06:12:24 24-01-2025 38,7212 26,997 4,2 1,7
Akhisar (Manisa) 06:06:31 24-01-2025 38,98556 27,91694 7 2
DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) 06:06:31 24-01-2025 38,9815 27,9728 9 2,1
Gölbaşı (Adıyaman) 05:46:29 24-01-2025 37,89278 37,83778 7 1
Gürpınar (Van) 05:20:38 24-01-2025 38,05917 43,55278 7 1,3
OGULDAMI-GURPINAR (VAN) 05:20:38 24-01-2025 37,9782 43,4078 7,3 1,5
Pütürge (Malatya) 04:50:14 24-01-2025 38,13972 39,02111 7 1,4
Darende (Malatya) 04:39:47 24-01-2025 38,39556 37,52528 7 1,1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:39:45 24-01-2025 38,4083 37,485 5 1,3
Sivrice (Elazığ) 04:35:38 24-01-2025 38,46 39,2175 7 0,9
Marmaris (Muğla) 04:26:34 24-01-2025 36,9275 28,20194 7 1,5
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 04:26:34 24-01-2025 36,9227 28,2182 6,9 1,6
Pütürge (Malatya) 03:45:38 24-01-2025 38,22306 38,61611 7,8 0,9
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 03:36:43 24-01-2025 38,4297 37,453 5,9 1,1
Darende (Malatya) 03:31:59 24-01-2025 38,4425 37,48694 7 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:31:59 24-01-2025 38,4302 37,5213 5 1,9
Köyceğiz (Muğla) 03:18:23 24-01-2025 37,06778 28,96 7,01 0,9
Kale (Malatya) 03:15:17 24-01-2025 38,33333 38,80333 7,03 0,9
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 03:07:41 24-01-2025 38,6297 44,7963 5 2,1
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.65 km] Başkale (Van) 03:07:39 24-01-2025 38,52278 44,88833 7 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.20 km] Bodrum (Muğla) 03:06:46 24-01-2025 36,94 27,59722 7,45 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 03:06:46 24-01-2025 36,9345 27,5708 4,6 1,1
Yazıhan (Malatya) 03:06:33 24-01-2025 38,6025 38,05389 7 1
Ege Denizi - [45.13 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:56:15 24-01-2025 39,14139 25,77528 7,23 1,5
EGE DENIZI 02:56:14 24-01-2025 39,1195 25,7052 9,1 1,8
Pülümür (Tunceli) 02:49:25 24-01-2025 39,45472 40,00111 6,92 1,3
HACILI-PULUMUR (TUNCELI) 02:49:25 24-01-2025 39,4628 39,9618 21,9 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 02:43:27 24-01-2025 39,3775 28,00472 6,99 1,2
Ege Denizi 02:41:53 24-01-2025 40,83861 25,7525 7,24 1,1
AKDENIZ 02:24:13 24-01-2025 35,5775 28,4048 14,3 1,6
Akdeniz - [121.72 km] Kaş (Antalya) 02:24:11 24-01-2025 35,54028 28,31917 7,92 1,6
Köyceğiz (Muğla) 02:13:14 24-01-2025 37,07722 28,93444 7,73 2,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:13:14 24-01-2025 37,0893 28,9565 5 3
CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) 02:11:17 24-01-2025 37,795 36,6422 12,1 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:11:16 24-01-2025 37,79028 36,57722 6,97 1,5
Akdeniz - [125.31 km] Datça (Muğla) 01:53:16 24-01-2025 35,56667 27,52167 13,97 2,4
AKDENIZ 01:53:16 24-01-2025 35,549 27,5265 5,6 2,7
Yazıhan (Malatya) 01:47:25 24-01-2025 38,58722 38,05139 7,02 1,2
BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) 01:47:25 24-01-2025 38,5993 38,051 23,2 1,3
EGE DENIZI 01:45:03 24-01-2025 38,2218 24,2413 5 2,2
Shirak (Ermenistan) - [33.04 km] Akyaka (Kars) 01:43:44 24-01-2025 41,14861 43,92306 7,86 1,3
ERMENISTAN 01:43:43 24-01-2025 41,0843 43,899 5 1,4
Çerkeş (Çankırı) 01:40:50 24-01-2025 40,68556 32,80611 7,04 0,9
Merkez (Elazığ) 01:39:05 24-01-2025 38,58139 39,70333 9,39 1
SEHSUVAR-(ELAZIG) 01:39:05 24-01-2025 38,613 39,637 17 1,1
Ege Denizi - [18.07 km] Eceabat (Çanakkale) 01:10:13 24-01-2025 40,37222 26,125 7,01 1,1
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 01:10:13 24-01-2025 40,3903 26,0838 8,4 1,1
Yazıhan (Malatya) 00:56:32 24-01-2025 38,5925 38,03889 7,01 1,3
BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) 00:56:32 24-01-2025 38,589 38,0268 7,9 1,3
Marmaris (Muğla) 00:54:30 24-01-2025 36,93889 28,20222 7,1 1
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 00:54:30 24-01-2025 36,871 28,1828 15,2 1,3
Battalgazi (Malatya) 00:36:22 24-01-2025 38,27194 38,63861 7 1
Gölbaşı (Adıyaman) 00:06:23 24-01-2025 37,78944 37,70889 7,05 2
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:06:22 24-01-2025 37,8055 37,7103 5 1,8
Çardak (Denizli) 23:40:33 23-01-2025 37,82472 29,65444 7 1,1
Akdeniz - [34.72 km] Kaş (Antalya) 23:32:13 23-01-2025 36,06083 29,03917 15,69 2
AKDENIZ 23:32:12 23-01-2025 36,1357 29,0675 11,5 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Elazığ) 22:34:13 24-01-2025 38,59333 39,72583 13,8 1,6
Ortahisar (Trabzon) 22:25:41 24-01-2025 40,91917 39,65222 7,13 1,2
Akdeniz - [20.61 km] Kaş (Antalya) 22:15:50 24-01-2025 36,15639 29,14417 12,72 1,2
Pütürge (Malatya) 21:52:20 24-01-2025 38,13333 38,62167 7,08 0,8
Menteşe (Muğla) 21:47:05 24-01-2025 37,14139 28,79333 6,97 1,2
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:47:03 24-01-2025 37,088 28,8048 16,4 1,4
Sivrice (Elazığ) 21:45:25 24-01-2025 38,37083 38,90611 7,21 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:43:27 24-01-2025 37,32111 36,79639 6,54 1,2
EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP) 21:43:24 24-01-2025 37,2908 36,9557 11,6 1,2
- 21:40:40 24-01-2025 40,13361 44,95806 7 1,6
Karadeniz - [22.58 km] Kandıra (Kocaeli) 21:17:11 24-01-2025 41,39139 30,23667 7,26 1
CEBECI-KANDIRA (KOCAELI) 21:17:10 24-01-2025 41,343 30,2043 16,4 1,4
Sincik (Adıyaman) 21:08:48 24-01-2025 38,125 38,55472 7 1,1
Merkez (Bolu) 20:48:00 24-01-2025 40,84056 31,65972 7 1
CAYIRKOY-(BOLU) 20:47:58 24-01-2025 40,7158 31,5862 15,3 1,4
Menteşe (Muğla) 20:44:44 24-01-2025 37,14361 28,81083 6,76 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 20:44:43 24-01-2025 37,1598 28,8102 5 1,3
İslahiye (Gaziantep) 20:28:43 24-01-2025 37,02417 36,64389 7 1,9
KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 20:28:43 24-01-2025 37,0535 36,5625 2,5 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:18:19 24-01-2025 37,47528 36,90944 15,27 1,5
KARACASU-(KAHRAMANMARAS) 20:18:19 24-01-2025 37,521 36,9805 7,8 1,5
Merkez (Bolu) 20:07:35 24-01-2025 40,82167 31,59417 10 1,5
KOZLU-(BOLU) 20:07:34 24-01-2025 40,8142 31,592 16,3 1,9
Akseki (Antalya) 19:38:39 24-01-2025 37,07444 31,92 6,96 1,6
CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) 19:38:38 24-01-2025 37,0523 31,9195 8,5 2
Merkez (Elazığ) 19:34:34 24-01-2025 38,57611 39,72333 9,56 1,7
ORENCIK-PALU (ELAZIG) 19:34:32 24-01-2025 38,6125 39,7813 11,5 1,9
KALEMLER-MANAVGAT (ANTALYA) 19:09:54 24-01-2025 36,8678 31,3368 25 1,8
Manavgat (Antalya) 19:09:52 24-01-2025 36,95861 31,33167 14,31 1,5
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 18:59:26 24-01-2025 36,2533 27,4977 8,2 1,7
Ege Denizi - [74.03 km] Datça (Muğla) 18:59:23 24-01-2025 36,08111 27,1225 12,12 1,7
Banaz (Uşak) 18:28:50 24-01-2025 38,6775 29,6625 7 1
Pütürge (Malatya) 18:25:27 24-01-2025 38,14778 39,00944 12,6 1,5
ARINLI-PUTURGE (MALATYA) 18:25:25 24-01-2025 38,1313 38,9872 8,5 1,6
Erdemli (Mersin) 18:20:08 24-01-2025 36,62972 34,21722 14,22 1,3
ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN) 18:20:08 24-01-2025 36,6678 34,175 15,9 1,5
Salihli (Manisa) 18:11:31 24-01-2025 38,50639 28,16694 7 1,1
Merkez (Bolu) 18:08:09 24-01-2025 40,79 31,52722 7,09 0,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 17:37:12 24-01-2025 40,2227 31,7375 2 1,9
Nallıhan (Ankara) 17:37:11 24-01-2025 40,11667 31,69472 7,19 1,7
Merkez (Bilecik) 17:23:08 24-01-2025 40,16917 30,13111 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:11:59 24-01-2025 38,31167 38,25389 7 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:45:45 24-01-2025 38,07722 37,42806 7 1,6
Etimesgut (Ankara) 16:12:32 24-01-2025 39,74083 32,59861 4,75 1,9
DEVECI-HAYMANA (ANKARA) 16:12:32 24-01-2025 39,7397 32,6213 0 1,9
Merkez (Gümüşhane) 16:10:53 24-01-2025 40,385 39,7025 6,94 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 15:51:29 24-01-2025 37,96306 36,29 7 3
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:51:29 24-01-2025 37,9652 36,3458 4,8 3,1
Yeşilyurt (Malatya) 15:33:17 24-01-2025 38,23 38,12222 7 1
Merkez (Nevşehir) 15:32:14 24-01-2025 38,70361 34,70611 7 1,3
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 15:07:55 24-01-2025 36,117 33,5367 0 1,5
Salihli (Manisa) 14:49:27 24-01-2025 38,51806 28,19306 7 2,3
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 14:49:27 24-01-2025 38,5297 28,1938 8,2 2,7
Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [60.04 km] Merkez (Edirne) 14:45:50 24-01-2025 42,03722 25,71833 7,04 1,5
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 14:43:37 24-01-2025 40,1623 31,752 2 2,3
Beypazarı (Ankara) 14:43:36 24-01-2025 40,11222 31,82667 7,05 1,9
Torbalı (İzmir) 14:04:24 24-01-2025 38,13278 27,30917 7 1
Sivrice (Elazığ) 13:53:39 24-01-2025 38,38333 38,89472 7 1,1
SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 13:45:11 24-01-2025 37,192 37,0892 0 1,8
Şehitkamil (Gaziantep) 13:45:10 24-01-2025 37,2025 37,04167 7 2
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 13:31:53 24-01-2025 40,4548 29,2472 0 1,8
Orhangazi (Bursa) 13:31:52 24-01-2025 40,43806 29,23361 10,43 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:26:06 24-01-2025 39,49083 28,1925 6,93 2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:26:06 24-01-2025 39,4925 28,1453 11,4 2,2
Altınyayla (Burdur) 13:18:59 24-01-2025 37,03389 29,55139 7 1,1
Göynük (Bolu) 13:08:45 24-01-2025 40,225 30,77444 7 1,3
Emet (Kütahya) 12:53:01 24-01-2025 39,33889 29,285 0,79 1,3
Darende (Malatya) 12:47:34 24-01-2025 38,45472 37,305 7 1,5
KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 12:47:34 24-01-2025 38,5543 37,3017 5,4 1,7
Gürün (Sivas) 12:46:48 24-01-2025 38,89083 37,42417 6,93 1,5
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 12:46:48 24-01-2025 38,8502 37,4088 7,5 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:37:40 24-01-2025 39,68889 29,45889 7 1,1
Orhangazi (Bursa) 12:31:43 24-01-2025 40,45 29,27833 7 1
Nurdağı (Gaziantep) 12:25:47 24-01-2025 37,03389 36,855 6,96 2,1
AGCAKENT-MUSABEYLI (KILIS) 12:25:46 24-01-2025 36,9623 36,9723 10,8 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:17:22 24-01-2025 38,20861 38,08694 7 1,3
Darende (Malatya) 11:54:12 24-01-2025 38,39111 37,485 7 1,4
YENICE-DARENDE (MALATYA) 11:54:12 24-01-2025 38,4615 37,5195 14,9 1,7
Akçadağ (Malatya) 11:46:48 24-01-2025 38,46778 37,98417 7 1,4
ALTINLI-AKCADAG (MALATYA) 11:46:46 24-01-2025 38,2947 38,0038 0 1,3
Ege Denizi - [35.29 km] Datça (Muğla) 11:43:37 24-01-2025 36,3875 27,635 7,06 1,6
Köyceğiz (Muğla) 11:34:09 24-01-2025 37,06694 28,89 7 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 11:33:28 24-01-2025 37,06028 36,84778 7 1,6
Çekerek (Yozgat) 11:31:34 24-01-2025 40,01472 35,38056 6,95 1,3
Eleşkirt (Ağrı) 11:22:12 24-01-2025 39,96972 42,82778 7,01 1,5
BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 11:11:42 24-01-2025 37,4498 36,444 27,6 1,5
Akçadağ (Malatya) 11:01:26 24-01-2025 38,27667 37,79667 11,97 1,6
Tuşba (Van) 10:32:40 24-01-2025 38,79194 43,49194 7 1,7
Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [43.04 km] Çıldır (Ardahan) 10:31:42 24-01-2025 41,66472 43,38639 20,7 2,9
Doğanşehir (Malatya) 10:22:00 24-01-2025 38,01528 37,82278 8,59 1,2
Soma (Manisa) 09:51:40 24-01-2025 39,08972 27,54083 6,98 1,6
DARKALE-SOMA (MANISA) 09:51:39 24-01-2025 39,135 27,5893 7,6 1,8
Yalvaç (Isparta) 09:33:01 24-01-2025 38,32444 31,15222 10,27 1,9
YALVAC (ISPARTA) 09:33:01 24-01-2025 38,2938 31,1547 5,4 2
Köyceğiz (Muğla) 09:19:57 24-01-2025 37,13694 28,93667 7 1
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:19:55 24-01-2025 37,131 28,8532 5,1 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:45:47 24-01-2025 38,36278 37,48694 7 1,3
Ege Denizi - [64.19 km] Datça (Muğla) 08:40:01 24-01-2025 36,13639 27,25861 17,74 1,8
AKDENIZ 08:39:59 24-01-2025 36,023 27,148 8,3 2
Doğanşehir (Malatya) 08:32:17 24-01-2025 38,16694 38,055 9,24 1,6
Akhisar (Manisa) 08:28:41 24-01-2025 39,02139 27,79194 7,01 1,2
Salihli (Manisa) 08:23:19 24-01-2025 38,56722 28,21028 6,93 1,2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 08:23:19 24-01-2025 38,511 28,2418 9 1,3
Pütürge (Malatya) 08:21:16 24-01-2025 38,26222 38,83806 7 1,2
Karlıova (Bingöl) 08:06:06 24-01-2025 39,33944 41,07056 7 3,3
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) 08:06:05 24-01-2025 39,3237 41,068 5 3,5
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) 08:00:05 24-01-2025 39,34 41,0553 8,2 1,9
Karlıova (Bingöl) 08:00:04 24-01-2025 39,31333 41,00694 7 2,1
Pütürge (Malatya) 07:59:45 24-01-2025 38,29333 38,80944 7 2,5
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 07:59:43 24-01-2025 38,2763 38,821 5 2,5
Aliağa (İzmir) 06:12:26 24-01-2025 38,70028 26,96278 7,37 1,7
SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) 06:12:24 24-01-2025 38,7212 26,997 4,2 1,7
Akhisar (Manisa) 06:06:31 24-01-2025 38,98556 27,91694 7 2
DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) 06:06:31 24-01-2025 38,9815 27,9728 9 2,1
Gölbaşı (Adıyaman) 05:46:29 24-01-2025 37,89278 37,83778 7 1
Gürpınar (Van) 05:20:38 24-01-2025 38,05917 43,55278 7 1,3
OGULDAMI-GURPINAR (VAN) 05:20:38 24-01-2025 37,9782 43,4078 7,3 1,5
Pütürge (Malatya) 04:50:14 24-01-2025 38,13972 39,02111 7 1,4
Darende (Malatya) 04:39:47 24-01-2025 38,39556 37,52528 7 1,1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:39:45 24-01-2025 38,4083 37,485 5 1,3
Sivrice (Elazığ) 04:35:38 24-01-2025 38,46 39,2175 7 0,9
Marmaris (Muğla) 04:26:34 24-01-2025 36,9275 28,20194 7 1,5
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 04:26:34 24-01-2025 36,9227 28,2182 6,9 1,6
Pütürge (Malatya) 03:45:38 24-01-2025 38,22306 38,61611 7,8 0,9
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 03:36:43 24-01-2025 38,4297 37,453 5,9 1,1
Darende (Malatya) 03:31:59 24-01-2025 38,4425 37,48694 7 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 03:31:59 24-01-2025 38,4302 37,5213 5 1,9
Köyceğiz (Muğla) 03:18:23 24-01-2025 37,06778 28,96 7,01 0,9
Kale (Malatya) 03:15:17 24-01-2025 38,33333 38,80333 7,03 0,9
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 03:07:41 24-01-2025 38,6297 44,7963 5 2,1
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.65 km] Başkale (Van) 03:07:39 24-01-2025 38,52278 44,88833 7 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.20 km] Bodrum (Muğla) 03:06:46 24-01-2025 36,94 27,59722 7,45 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 03:06:46 24-01-2025 36,9345 27,5708 4,6 1,1
Yazıhan (Malatya) 03:06:33 24-01-2025 38,6025 38,05389 7 1
Ege Denizi - [45.13 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:56:15 24-01-2025 39,14139 25,77528 7,23 1,5
EGE DENIZI 02:56:14 24-01-2025 39,1195 25,7052 9,1 1,8
Pülümür (Tunceli) 02:49:25 24-01-2025 39,45472 40,00111 6,92 1,3
HACILI-PULUMUR (TUNCELI) 02:49:25 24-01-2025 39,4628 39,9618 21,9 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 02:43:27 24-01-2025 39,3775 28,00472 6,99 1,2
Ege Denizi 02:41:53 24-01-2025 40,83861 25,7525 7,24 1,1
AKDENIZ 02:24:13 24-01-2025 35,5775 28,4048 14,3 1,6
Akdeniz - [121.72 km] Kaş (Antalya) 02:24:11 24-01-2025 35,54028 28,31917 7,92 1,6
Köyceğiz (Muğla) 02:13:14 24-01-2025 37,07722 28,93444 7,73 2,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:13:14 24-01-2025 37,0893 28,9565 5 3
CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) 02:11:17 24-01-2025 37,795 36,6422 12,1 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:11:16 24-01-2025 37,79028 36,57722 6,97 1,5
Akdeniz - [125.31 km] Datça (Muğla) 01:53:16 24-01-2025 35,56667 27,52167 13,97 2,4
AKDENIZ 01:53:16 24-01-2025 35,549 27,5265 5,6 2,7
Yazıhan (Malatya) 01:47:25 24-01-2025 38,58722 38,05139 7,02 1,2
BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) 01:47:25 24-01-2025 38,5993 38,051 23,2 1,3
EGE DENIZI 01:45:03 24-01-2025 38,2218 24,2413 5 2,2
Shirak (Ermenistan) - [33.04 km] Akyaka (Kars) 01:43:44 24-01-2025 41,14861 43,92306 7,86 1,3
ERMENISTAN 01:43:43 24-01-2025 41,0843 43,899 5 1,4
Çerkeş (Çankırı) 01:40:50 24-01-2025 40,68556 32,80611 7,04 0,9
Merkez (Elazığ) 01:39:05 24-01-2025 38,58139 39,70333 9,39 1
SEHSUVAR-(ELAZIG) 01:39:05 24-01-2025 38,613 39,637 17 1,1
Ege Denizi - [18.07 km] Eceabat (Çanakkale) 01:10:13 24-01-2025 40,37222 26,125 7,01 1,1
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 01:10:13 24-01-2025 40,3903 26,0838 8,4 1,1
Yazıhan (Malatya) 00:56:32 24-01-2025 38,5925 38,03889 7,01 1,3
BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) 00:56:32 24-01-2025 38,589 38,0268 7,9 1,3
Marmaris (Muğla) 00:54:30 24-01-2025 36,93889 28,20222 7,1 1
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 00:54:30 24-01-2025 36,871 28,1828 15,2 1,3
Battalgazi (Malatya) 00:36:22 24-01-2025 38,27194 38,63861 7 1
Gölbaşı (Adıyaman) 00:06:23 24-01-2025 37,78944 37,70889 7,05 2
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:06:22 24-01-2025 37,8055 37,7103 5 1,8
Çardak (Denizli) 23:40:33 23-01-2025 37,82472 29,65444 7 1,1
Akdeniz - [34.72 km] Kaş (Antalya) 23:32:13 23-01-2025 36,06083 29,03917 15,69 2
AKDENIZ 23:32:12 23-01-2025 36,1357 29,0675 11,5 1,7

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