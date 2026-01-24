Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ocak 2026
24.01.2026 11:00
Son Güncelleme: 24.01.2026 11:30
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Ocak 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
24 Ocak 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 11:01
|39.1839
|28.3006
|4.13
|2.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 11:00
|39.1739
|28.3022
|5.56
|3.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 10:47
|39.1511
|28.3250
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 10:34
|39.1611
|28.2983
|6.91
|4.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 10:34
|39.1850
|28.2928
|10.73
|4.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 10:25
|39.1608
|28.2719
|7.01
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 10:23
|39.1733
|28.2925
|6.92
|1.70
|Marmara Gölü - [04.51 km] Gölmarmara (Manisa)
|24 Ocak 2026 10:15
|38.6258
|27.9767
|13.20
|2.00
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.06 km] Bodrum (Muğla)
|24 Ocak 2026 10:11
|36.9564
|27.6536
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 10:02
|39.1386
|28.3208
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 09:46
|39.1494
|28.3525
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 09:44
|39.1461
|28.3675
|7.01
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 09:37
|39.1522
|28.3011
|7.02
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 09:36
|39.1511
|28.2925
|7.03
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 09:35
|39.2108
|28.2861
|7.02
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 09:27
|39.1686
|28.2689
|8.05
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 09:07
|39.1172
|28.3175
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 09:06
|39.1219
|28.3142
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 09:02
|39.1750
|28.3000
|7.02
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 08:58
|39.1244
|28.3100
|7.07
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 08:54
|39.1394
|28.3303
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 08:48
|39.1833
|28.2825
|6.61
|1.20
|Samandağ (Hatay)
|24 Ocak 2026 08:46
|36.1836
|36.0125
|5.48
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 08:43
|39.2078
|28.2786
|11.06
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 08:36
|39.1747
|28.2369
|10.73
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 08:33
|39.1581
|28.2706
|6.97
|1.00
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|24 Ocak 2026 08:29
|37.3800
|38.6911
|6.90
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Ocak 2026 08:26
|39.2753
|28.1769
|10.99
|1.10
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 11:24
|39.1008
|28.3278
|10.60
|1.50
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 10:58
|39.1508
|28.2523
|11.50
|1.20
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 10:54
|39.1688
|28.2450
|11.30
|2.30
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 10:39
|39.1508
|28.2673
|16.30
|2.50
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 10:32
|39.2140
|28.0690
|7.70
|1.70
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 10:29
|39.1515
|28.2268
|12.00
|1.90
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 10:25
|39.1205
|28.2535
|11.20
|1.50
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 10:16
|39.1653
|28.2515
|10.70
|1.80
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 10:13
|39.1605
|28.2723
|7.60
|1.70
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 10:02
|39.1593
|28.2317
|7.60
|1.60
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 09:58
|39.1525
|28.2713
|11.30
|1.30
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 09:51
|39.1687
|28.2913
|12.20
|2.30
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 09:27
|39.1477
|28.2820
|11.30
|1.50
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 09:26
|39.1543
|28.2982
|11.80
|1.30
|CAGLAYAN-(ERZINCAN)
|24 Ocak 2026 09:15
|39.6035
|39.7137
|5.00
|2.20
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|24 Ocak 2026 08:58
|39.1890
|27.9403
|7.90
|1.70
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 08:54
|39.1733
|28.2978
|13.70
|3.00
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 08:50
|39.1118
|28.1972
|14.70
|1.60
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 08:50
|39.1363
|28.2927
|9.90
|1.60
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 08:43
|39.2318
|28.0665
|8.10
|1.60
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 08:28
|39.1627
|28.2735
|14.40
|2.50
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Ocak 2026 08:26
|39.1525
|28.2665
|11.80
|1.60