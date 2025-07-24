Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
24 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Bolu)
|00:23:01 24-07-2025
|40,83694
|31,72
|7,16
|1,2
|MESCICELE-(BOLU)
|00:22:59 24-07-2025
|40,8853
|31,7023
|2
|1,4
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|00:00:28 24-07-2025
|38,83917
|31,40278
|7,02
|1,5
|Yüksekova (Hakkari)
|23:53:52 23-07-2025
|37,42417
|43,99306
|5,78
|3,1
|KOSKONU-YUKSEKOVA (HAKKARI)
|23:53:47 23-07-2025
|37,4345
|44,1615
|6,8
|3,3
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|23:33:13 23-07-2025
|38,82417
|31,40917
|7,01
|2,4
|LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|23:33:12 23-07-2025
|38,8212
|31,4035
|8,9
|2,7
|Simav (Kütahya)
|23:17:08 23-07-2025
|39,23083
|28,97889
|6,75
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|23:17:07 23-07-2025
|39,2012
|29,0457
|11,9
|1,9
|EGE DENIZI
|23:13:08 23-07-2025
|36,435
|25,4225
|9
|2,5
|EGE DENIZI
|22:29:49 23-07-2025
|36,6543
|25,661
|7,8
|1,9
|Karaisalı (Adana)
|22:21:31 23-07-2025
|37,37083
|35,19306
|6,9
|1,5
|CORLU-KARAISALI (ADANA)
|22:21:30 23-07-2025
|37,3417
|35,1973
|5,9
|1,8
|Kozan (Adana)
|21:51:55 23-07-2025
|37,65722
|35,97944
|7,02
|1,2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|21:51:54 23-07-2025
|37,7037
|35,85
|10
|1,4
|Altıeylül (Balıkesir)
|21:02:36 23-07-2025
|39,59222
|27,95972
|6,98
|1,2
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|20:14:46 23-07-2025
|38,836
|37,4245
|5
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|20:00:43 23-07-2025
|39,51639
|28,17167
|7
|1,4
|AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR)
|20:00:40 23-07-2025
|39,5492
|28,2353
|25,4
|1,5
|Tercan (Erzincan)
|19:58:34 23-07-2025
|39,61722
|40,61917
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|19:57:46 23-07-2025
|39,52528
|28,15528
|6,94
|1,3
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|19:57:46 23-07-2025
|39,5015
|28,1298
|5,2
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|19:55:08 23-07-2025
|37,94056
|38,02
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|19:29:30 23-07-2025
|36,6535
|25,6335
|9,7
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|19:27:18 23-07-2025
|38,03528
|37,73
|7
|1,4
|Eşme (Uşak)
|19:12:14 23-07-2025
|38,47778
|29,05639
|7
|1
|EGE DENIZI
|19:02:26 23-07-2025
|36,6777
|25,5857
|15,4
|1,9
|Susuz (Kars)
|18:12:54 23-07-2025
|40,85111
|42,93167
|6,61
|2,3
|AKDERE-(KARS)
|18:12:54 23-07-2025
|40,6902
|42,8942
|25,1
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:54:54 23-07-2025
|38,26417
|38,15694
|7
|1,4
|Genç (Bingöl)
|17:52:51 23-07-2025
|38,50361
|40,26917
|14,11
|1,7
|GONULACAN-GENC (BINGOL)
|17:52:50 23-07-2025
|38,619
|40,2707
|12,9
|1,5
|Gerede (Bolu)
|16:36:24 23-07-2025
|40,70917
|32,30778
|7
|1,3
|Ege Denizi
|16:27:01 23-07-2025
|36,19417
|24,06278
|11,38
|4,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|16:26:54 23-07-2025
|35,8795
|23,5958
|54,4
|4,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:48:29 23-07-2025
|38,05972
|37,5575
|8,11
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:32:05 23-07-2025
|38,28417
|38,12333
|7
|1,1
|Eşme (Uşak)
|15:27:26 23-07-2025
|38,49472
|29,15111
|7,05
|0,8
|Yakutiye (Erzurum)
|14:59:27 23-07-2025
|39,88333
|41,22139
|20,96
|1,4
|PALANDOKEN (ERZURUM)
|14:59:27 23-07-2025
|39,8067
|41,241
|21,5
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:49:44 23-07-2025
|38,03028
|36,40306
|6,28
|1,4
|BESEN-(KAHRAMANMARAS)
|14:49:31 23-07-2025
|37,7912
|36,9358
|18,6
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|14:23:22 23-07-2025
|35,0893
|25,1863
|5,2
|2,9
|EGE DENIZI
|14:02:04 23-07-2025
|36,65
|25,7005
|2,3
|1,8
|Ege Denizi - [73.61 km] Datça (Muğla)
|13:48:58 23-07-2025
|36,04444
|27,28333
|23,75
|3,1
|EGE DENIZI
|13:48:58 23-07-2025
|36,0745
|27,1767
|7,8
|3,5
|Merkez (Kırklareli)
|13:32:30 23-07-2025
|41,92528
|27,2925
|6,9
|1
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:52 23-07-2025
|39,4538
|28,1012
|20,8
|1,9
|Arsuz (Hatay)
|12:52:30 23-07-2025
|36,39
|35,89333
|7,06
|1,9
|KONACIK-ARSUZ (HATAY)
|12:52:30 23-07-2025
|36,3418
|35,835
|10
|1,4
|Germencik (Aydın)
|12:44:42 23-07-2025
|37,95583
|27,63722
|7,01
|1,9
|BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|12:44:42 23-07-2025
|37,9712
|27,6293
|8
|1,9
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:24:22 23-07-2025
|36,2577
|33,7705
|0
|1,2
|Selçuk (İzmir)
|12:22:30 23-07-2025
|37,83472
|27,42639
|7,01
|1,2
|KOMURLUK-ADAPAZARI (SAKARYA)
|12:18:38 23-07-2025
|40,8375
|30,3932
|5,5
|2,4
|Aziziye (Erzurum)
|12:17:37 23-07-2025
|39,88778
|41,12861
|7,05
|0,6
|Akçadağ (Malatya)
|12:15:07 23-07-2025
|38,35639
|37,95472
|7,14
|0,9
|BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) REVIZE01 (2025.07.23 11:49:22)
|11:49:22 23-07-2025
|39,9165
|30,4345
|0
|1,8
|Tepebaşı (Eskişehir)
|11:49:18 23-07-2025
|39,82667
|30,63028
|7,08
|1,8
|Milas (Muğla)
|11:40:05 23-07-2025
|37,16806
|27,87278
|7
|1,4
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|11:40:05 23-07-2025
|37,1333
|27,8797
|0
|1,7
|Hamur (Ağrı)
|11:36:19 23-07-2025
|39,61806
|42,95306
|7
|0,8
|Kırkağaç (Manisa)
|11:17:45 23-07-2025
|39,10056
|27,71417
|6,99
|0,9
|Tuşba (Van)
|10:36:18 23-07-2025
|38,67278
|43,24139
|7,3
|1,7
|DAGONU-(VAN)
|10:36:16 23-07-2025
|38,7572
|43,2677
|18,5
|1,9
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|09:23:47 23-07-2025
|39,97
|28,77139
|6,93
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:09:42 23-07-2025
|35,0087
|25,5977
|2,1
|3
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [289.29 km] Datça (Muğla)
|09:09:39 23-07-2025
|35,07694
|24,93417
|5,06
|2,6
|Menemen (İzmir)
|09:05:09 23-07-2025
|38,64056
|27,155
|9,9
|1,5
|MENEMEN (IZMIR)
|09:05:08 23-07-2025
|38,6053
|27,0877
|17,2
|1,8
|Kırkağaç (Manisa)
|08:25:50 23-07-2025
|39,11417
|27,78806
|6,98
|1,9
|BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
|08:25:49 23-07-2025
|39,1002
|27,744
|3,1
|1,9
|Ege Denizi - [70.38 km] Datça (Muğla)
|08:04:46 23-07-2025
|36,07278
|27,29167
|12,02
|2,4
|EGE DENIZI
|08:04:44 23-07-2025
|36,0368
|27,166
|16,4
|2,7
|Şehzadeler (Manisa)
|07:37:19 23-07-2025
|38,51333
|27,52639
|7,18
|1,3
|Ege Denizi - [59.85 km] Çeşme (İzmir)
|07:08:28 23-07-2025
|38,25556
|25,57
|6,93
|2,2
|EGE DENIZI
|07:08:26 23-07-2025
|38,2768
|25,3887
|7,9
|2,3
|Akhisar (Manisa)
|06:50:36 23-07-2025
|39,14278
|27,93861
|7
|1,3
|Merkezefendi (Denizli)
|06:42:14 23-07-2025
|37,81889
|29,12556
|7
|1
|Arsuz (Hatay)
|06:23:07 23-07-2025
|36,38361
|35,9175
|7
|2,1
|AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)
|06:23:07 23-07-2025
|36,3425
|35,9225
|6,9
|2,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:45:08 23-07-2025
|35,6317
|23,263
|5,9
|2,5
|KARGI-FETHIYE (MUGLA)
|05:41:19 23-07-2025
|36,7303
|29,0878
|24,1
|2,1
|Fethiye (Muğla)
|05:41:17 23-07-2025
|36,69056
|29,10333
|37,6
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:27:47 23-07-2025
|35,643
|23,2435
|5,5
|2,8
|Gemlik (Bursa)
|05:27:35 23-07-2025
|40,36306
|29,28389
|5,08
|0,8
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|05:27:34 23-07-2025
|40,4857
|29,1643
|11,4
|1,2
|DOGAN-(MUGLA)
|05:15:50 23-07-2025
|37,1353
|28,3312
|15,5
|0,9
|KARACULHA-FETHIYE (MUGLA)
|05:06:43 23-07-2025
|36,6522
|29,205
|38,6
|2,1
|Fethiye (Muğla)
|05:06:42 23-07-2025
|36,69139
|29,10583
|37,08
|1,9
|Torbalı (İzmir)
|04:52:25 23-07-2025
|38,10139
|27,44583
|5,86
|1,2
|TULUM-TORBALI (IZMIR)
|04:52:24 23-07-2025
|38,0713
|27,4458
|12,8
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|04:41:05 23-07-2025
|38,11778
|38,52917
|7
|1,4
|ULUKOY-(MALATYA)
|04:41:05 23-07-2025
|38,169
|38,5553
|5
|1,5
|Antakya (Hatay)
|04:39:18 23-07-2025
|36,33639
|36,15389
|6,95
|1,6
|GULDEREN-(HATAY)
|04:39:18 23-07-2025
|36,3285
|36,1078
|7,4
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|04:20:09 23-07-2025
|40,16083
|31,83417
|6,85
|2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:20:09 23-07-2025
|40,1972
|31,75
|5
|2,2
|Tercan (Erzincan)
|03:37:12 23-07-2025
|39,67389
|40,16861
|10,55
|1,1
|OGULTASI-CAYIRLI (ERZINCAN)
|03:37:12 23-07-2025
|39,7287
|40,0655
|9,6
|1,5
|Ege Denizi - [21.75 km] Karaburun (İzmir)
|03:31:38 23-07-2025
|38,85583
|26,46889
|6,95
|1,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|03:31:36 23-07-2025
|38,8653
|26,434
|10,7
|1,2
|Merkez (Muş)
|03:25:34 23-07-2025
|38,6025
|41,50444
|4,15
|2,1
|ILICA-(MUS)
|03:25:33 23-07-2025
|38,6075
|41,5305
|13,6
|2,2
|Merkez (Muş)
|03:04:15 23-07-2025
|38,62694
|41,51056
|7,76
|1,3
|Ege Denizi - [42.14 km] Seferihisar (İzmir)
|02:59:07 23-07-2025
|37,81806
|26,52889
|10,74
|1,3
|EGE DENIZI
|02:59:05 23-07-2025
|37,867
|26,4863
|5,1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:57:48 23-07-2025
|38,12611
|36,52167
|7
|1
|YUNANISTAN
|02:51:04 23-07-2025
|40,33
|24,1212
|13,2
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|02:39:50 23-07-2025
|38,45306
|39,23361
|7
|0,8
|Merkez (Muş)
|02:36:25 23-07-2025
|38,61917
|41,48944
|10,01
|1,4
|ILICA-(MUS)
|02:36:23 23-07-2025
|38,6153
|41,498
|5
|1,4
|Merkez (Muş)
|02:34:19 23-07-2025
|38,60056
|41,46861
|7
|1,2
|Merkez (Muş)
|02:16:47 23-07-2025
|38,63556
|41,50222
|10,57
|1,3
|DERECIK-(MUS)
|02:16:46 23-07-2025
|38,6792
|41,5032
|6
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|02:15:58 23-07-2025
|38,13611
|38,53528
|7,68
|1,4
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:15:57 23-07-2025
|38,1093
|38,5087
|15,4
|1,4
|Sulusaray (Tokat)
|02:13:04 23-07-2025
|40,06694
|35,95111
|11,27
|1,5
|BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
|02:13:04 23-07-2025
|40,0702
|35,9942
|5
|1,7
|Merkez (Muş)
|02:06:58 23-07-2025
|38,61833
|41,49167
|10,11
|1,9
|ILICA-(MUS)
|02:06:58 23-07-2025
|38,6185
|41,5053
|6
|2,1
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|01:34:16 23-07-2025
|38,205
|38,6233
|23,8
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|01:34:12 23-07-2025
|38,13472
|38,55194
|7,07
|1
|Merkez (Muş)
|01:30:53 23-07-2025
|38,60528
|41,49083
|5,35
|1,9
|ILICA-(MUS)
|01:30:51 23-07-2025
|38,6302
|41,5005
|5
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|01:30:10 23-07-2025
|38,16056
|38,57611
|7
|1
|ULUKOY-(MALATYA)
|01:30:09 23-07-2025
|38,1612
|38,5773
|5,4
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|01:21:26 23-07-2025
|39,24611
|40,27083
|7
|1,6
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|01:21:25 23-07-2025
|39,2455
|40,3107
|7
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|01:17:51 23-07-2025
|37,98944
|37,62722
|7,01
|1,4
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:17:51 23-07-2025
|38,0527
|37,5328
|5,9
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:03:05 23-07-2025
|38,32639
|38,22917
|13,77
|2,2
|TOPSOGUT-(MALATYA)
|01:03:05 23-07-2025
|38,3467
|38,2233
|5,9
|2,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Bolu)
|00:23:01 24-07-2025
|40,83694
|31,72
|7,16
|1,2
|MESCICELE-(BOLU)
|00:22:59 24-07-2025
|40,8853
|31,7023
|2
|1,4
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|00:00:28 24-07-2025
|38,83917
|31,40278
|7,02
|1,5
|Yüksekova (Hakkari)
|23:53:52 23-07-2025
|37,42417
|43,99306
|5,78
|3,1
|KOSKONU-YUKSEKOVA (HAKKARI)
|23:53:47 23-07-2025
|37,4345
|44,1615
|6,8
|3,3
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|23:33:13 23-07-2025
|38,82417
|31,40917
|7,01
|2,4
|LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|23:33:12 23-07-2025
|38,8212
|31,4035
|8,9
|2,7
|Simav (Kütahya)
|23:17:08 23-07-2025
|39,23083
|28,97889
|6,75
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|23:17:07 23-07-2025
|39,2012
|29,0457
|11,9
|1,9
|EGE DENIZI
|23:13:08 23-07-2025
|36,435
|25,4225
|9
|2,5
|EGE DENIZI
|22:29:49 23-07-2025
|36,6543
|25,661
|7,8
|1,9
|Karaisalı (Adana)
|22:21:31 23-07-2025
|37,37083
|35,19306
|6,9
|1,5
|CORLU-KARAISALI (ADANA)
|22:21:30 23-07-2025
|37,3417
|35,1973
|5,9
|1,8
|Kozan (Adana)
|21:51:55 23-07-2025
|37,65722
|35,97944
|7,02
|1,2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|21:51:54 23-07-2025
|37,7037
|35,85
|10
|1,4
|Altıeylül (Balıkesir)
|21:02:36 23-07-2025
|39,59222
|27,95972
|6,98
|1,2
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|20:14:46 23-07-2025
|38,836
|37,4245
|5
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|20:00:43 23-07-2025
|39,51639
|28,17167
|7
|1,4
|AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR)
|20:00:40 23-07-2025
|39,5492
|28,2353
|25,4
|1,5
|Tercan (Erzincan)
|19:58:34 23-07-2025
|39,61722
|40,61917
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|19:57:46 23-07-2025
|39,52528
|28,15528
|6,94
|1,3
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|19:57:46 23-07-2025
|39,5015
|28,1298
|5,2
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|19:55:08 23-07-2025
|37,94056
|38,02
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|19:29:30 23-07-2025
|36,6535
|25,6335
|9,7
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|19:27:18 23-07-2025
|38,03528
|37,73
|7
|1,4
|Eşme (Uşak)
|19:12:14 23-07-2025
|38,47778
|29,05639
|7
|1
|EGE DENIZI
|19:02:26 23-07-2025
|36,6777
|25,5857
|15,4
|1,9
|Susuz (Kars)
|18:12:54 23-07-2025
|40,85111
|42,93167
|6,61
|2,3
|AKDERE-(KARS)
|18:12:54 23-07-2025
|40,6902
|42,8942
|25,1
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:54:54 23-07-2025
|38,26417
|38,15694
|7
|1,4
|Genç (Bingöl)
|17:52:51 23-07-2025
|38,50361
|40,26917
|14,11
|1,7
|GONULACAN-GENC (BINGOL)
|17:52:50 23-07-2025
|38,619
|40,2707
|12,9
|1,5
|Gerede (Bolu)
|16:36:24 23-07-2025
|40,70917
|32,30778
|7
|1,3
|Ege Denizi
|16:27:01 23-07-2025
|36,19417
|24,06278
|11,38
|4,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|16:26:54 23-07-2025
|35,8795
|23,5958
|54,4
|4,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:48:29 23-07-2025
|38,05972
|37,5575
|8,11
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:32:05 23-07-2025
|38,28417
|38,12333
|7
|1,1
|Eşme (Uşak)
|15:27:26 23-07-2025
|38,49472
|29,15111
|7,05
|0,8
|Yakutiye (Erzurum)
|14:59:27 23-07-2025
|39,88333
|41,22139
|20,96
|1,4
|PALANDOKEN (ERZURUM)
|14:59:27 23-07-2025
|39,8067
|41,241
|21,5
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:49:44 23-07-2025
|38,03028
|36,40306
|6,28
|1,4
|BESEN-(KAHRAMANMARAS)
|14:49:31 23-07-2025
|37,7912
|36,9358
|18,6
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|14:23:22 23-07-2025
|35,0893
|25,1863
|5,2
|2,9
|EGE DENIZI
|14:02:04 23-07-2025
|36,65
|25,7005
|2,3
|1,8
|Ege Denizi - [73.61 km] Datça (Muğla)
|13:48:58 23-07-2025
|36,04444
|27,28333
|23,75
|3,1
|EGE DENIZI
|13:48:58 23-07-2025
|36,0745
|27,1767
|7,8
|3,5
|Merkez (Kırklareli)
|13:32:30 23-07-2025
|41,92528
|27,2925
|6,9
|1
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:52 23-07-2025
|39,4538
|28,1012
|20,8
|1,9
|Arsuz (Hatay)
|12:52:30 23-07-2025
|36,39
|35,89333
|7,06
|1,9
|KONACIK-ARSUZ (HATAY)
|12:52:30 23-07-2025
|36,3418
|35,835
|10
|1,4
|Germencik (Aydın)
|12:44:42 23-07-2025
|37,95583
|27,63722
|7,01
|1,9
|BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|12:44:42 23-07-2025
|37,9712
|27,6293
|8
|1,9
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:24:22 23-07-2025
|36,2577
|33,7705
|0
|1,2
|Selçuk (İzmir)
|12:22:30 23-07-2025
|37,83472
|27,42639
|7,01
|1,2
|KOMURLUK-ADAPAZARI (SAKARYA)
|12:18:38 23-07-2025
|40,8375
|30,3932
|5,5
|2,4
|Aziziye (Erzurum)
|12:17:37 23-07-2025
|39,88778
|41,12861
|7,05
|0,6
|Akçadağ (Malatya)
|12:15:07 23-07-2025
|38,35639
|37,95472
|7,14
|0,9
|BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) REVIZE01 (2025.07.23 11:49:22)
|11:49:22 23-07-2025
|39,9165
|30,4345
|0
|1,8
|Tepebaşı (Eskişehir)
|11:49:18 23-07-2025
|39,82667
|30,63028
|7,08
|1,8
|Milas (Muğla)
|11:40:05 23-07-2025
|37,16806
|27,87278
|7
|1,4
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|11:40:05 23-07-2025
|37,1333
|27,8797
|0
|1,7
|Hamur (Ağrı)
|11:36:19 23-07-2025
|39,61806
|42,95306
|7
|0,8
|Kırkağaç (Manisa)
|11:17:45 23-07-2025
|39,10056
|27,71417
|6,99
|0,9
|Tuşba (Van)
|10:36:18 23-07-2025
|38,67278
|43,24139
|7,3
|1,7
|DAGONU-(VAN)
|10:36:16 23-07-2025
|38,7572
|43,2677
|18,5
|1,9
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|09:23:47 23-07-2025
|39,97
|28,77139
|6,93
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:09:42 23-07-2025
|35,0087
|25,5977
|2,1
|3
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [289.29 km] Datça (Muğla)
|09:09:39 23-07-2025
|35,07694
|24,93417
|5,06
|2,6
|Menemen (İzmir)
|09:05:09 23-07-2025
|38,64056
|27,155
|9,9
|1,5
|MENEMEN (IZMIR)
|09:05:08 23-07-2025
|38,6053
|27,0877
|17,2
|1,8
|Kırkağaç (Manisa)
|08:25:50 23-07-2025
|39,11417
|27,78806
|6,98
|1,9
|BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
|08:25:49 23-07-2025
|39,1002
|27,744
|3,1
|1,9
|Ege Denizi - [70.38 km] Datça (Muğla)
|08:04:46 23-07-2025
|36,07278
|27,29167
|12,02
|2,4
|EGE DENIZI
|08:04:44 23-07-2025
|36,0368
|27,166
|16,4
|2,7
|Şehzadeler (Manisa)
|07:37:19 23-07-2025
|38,51333
|27,52639
|7,18
|1,3
|Ege Denizi - [59.85 km] Çeşme (İzmir)
|07:08:28 23-07-2025
|38,25556
|25,57
|6,93
|2,2
|EGE DENIZI
|07:08:26 23-07-2025
|38,2768
|25,3887
|7,9
|2,3
|Akhisar (Manisa)
|06:50:36 23-07-2025
|39,14278
|27,93861
|7
|1,3
|Merkezefendi (Denizli)
|06:42:14 23-07-2025
|37,81889
|29,12556
|7
|1
|Arsuz (Hatay)
|06:23:07 23-07-2025
|36,38361
|35,9175
|7
|2,1
|AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)
|06:23:07 23-07-2025
|36,3425
|35,9225
|6,9
|2,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:45:08 23-07-2025
|35,6317
|23,263
|5,9
|2,5
|KARGI-FETHIYE (MUGLA)
|05:41:19 23-07-2025
|36,7303
|29,0878
|24,1
|2,1
|Fethiye (Muğla)
|05:41:17 23-07-2025
|36,69056
|29,10333
|37,6
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:27:47 23-07-2025
|35,643
|23,2435
|5,5
|2,8
|Gemlik (Bursa)
|05:27:35 23-07-2025
|40,36306
|29,28389
|5,08
|0,8
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|05:27:34 23-07-2025
|40,4857
|29,1643
|11,4
|1,2
|DOGAN-(MUGLA)
|05:15:50 23-07-2025
|37,1353
|28,3312
|15,5
|0,9
|KARACULHA-FETHIYE (MUGLA)
|05:06:43 23-07-2025
|36,6522
|29,205
|38,6
|2,1
|Fethiye (Muğla)
|05:06:42 23-07-2025
|36,69139
|29,10583
|37,08
|1,9
|Torbalı (İzmir)
|04:52:25 23-07-2025
|38,10139
|27,44583
|5,86
|1,2
|TULUM-TORBALI (IZMIR)
|04:52:24 23-07-2025
|38,0713
|27,4458
|12,8
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|04:41:05 23-07-2025
|38,11778
|38,52917
|7
|1,4
|ULUKOY-(MALATYA)
|04:41:05 23-07-2025
|38,169
|38,5553
|5
|1,5
|Antakya (Hatay)
|04:39:18 23-07-2025
|36,33639
|36,15389
|6,95
|1,6
|GULDEREN-(HATAY)
|04:39:18 23-07-2025
|36,3285
|36,1078
|7,4
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|04:20:09 23-07-2025
|40,16083
|31,83417
|6,85
|2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:20:09 23-07-2025
|40,1972
|31,75
|5
|2,2
|Tercan (Erzincan)
|03:37:12 23-07-2025
|39,67389
|40,16861
|10,55
|1,1
|OGULTASI-CAYIRLI (ERZINCAN)
|03:37:12 23-07-2025
|39,7287
|40,0655
|9,6
|1,5
|Ege Denizi - [21.75 km] Karaburun (İzmir)
|03:31:38 23-07-2025
|38,85583
|26,46889
|6,95
|1,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|03:31:36 23-07-2025
|38,8653
|26,434
|10,7
|1,2
|Merkez (Muş)
|03:25:34 23-07-2025
|38,6025
|41,50444
|4,15
|2,1
|ILICA-(MUS)
|03:25:33 23-07-2025
|38,6075
|41,5305
|13,6
|2,2
|Merkez (Muş)
|03:04:15 23-07-2025
|38,62694
|41,51056
|7,76
|1,3
|Ege Denizi - [42.14 km] Seferihisar (İzmir)
|02:59:07 23-07-2025
|37,81806
|26,52889
|10,74
|1,3
|EGE DENIZI
|02:59:05 23-07-2025
|37,867
|26,4863
|5,1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:57:48 23-07-2025
|38,12611
|36,52167
|7
|1
|YUNANISTAN
|02:51:04 23-07-2025
|40,33
|24,1212
|13,2
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|02:39:50 23-07-2025
|38,45306
|39,23361
|7
|0,8
|Merkez (Muş)
|02:36:25 23-07-2025
|38,61917
|41,48944
|10,01
|1,4
|ILICA-(MUS)
|02:36:23 23-07-2025
|38,6153
|41,498
|5
|1,4
|Merkez (Muş)
|02:34:19 23-07-2025
|38,60056
|41,46861
|7
|1,2
|Merkez (Muş)
|02:16:47 23-07-2025
|38,63556
|41,50222
|10,57
|1,3
|DERECIK-(MUS)
|02:16:46 23-07-2025
|38,6792
|41,5032
|6
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|02:15:58 23-07-2025
|38,13611
|38,53528
|7,68
|1,4
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:15:57 23-07-2025
|38,1093
|38,5087
|15,4
|1,4
|Sulusaray (Tokat)
|02:13:04 23-07-2025
|40,06694
|35,95111
|11,27
|1,5
|BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
|02:13:04 23-07-2025
|40,0702
|35,9942
|5
|1,7
|Merkez (Muş)
|02:06:58 23-07-2025
|38,61833
|41,49167
|10,11
|1,9
|ILICA-(MUS)
|02:06:58 23-07-2025
|38,6185
|41,5053
|6
|2,1
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|01:34:16 23-07-2025
|38,205
|38,6233
|23,8
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|01:34:12 23-07-2025
|38,13472
|38,55194
|7,07
|1
|Merkez (Muş)
|01:30:53 23-07-2025
|38,60528
|41,49083
|5,35
|1,9
|ILICA-(MUS)
|01:30:51 23-07-2025
|38,6302
|41,5005
|5
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|01:30:10 23-07-2025
|38,16056
|38,57611
|7
|1
|ULUKOY-(MALATYA)
|01:30:09 23-07-2025
|38,1612
|38,5773
|5,4
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|01:21:26 23-07-2025
|39,24611
|40,27083
|7
|1,6
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|01:21:25 23-07-2025
|39,2455
|40,3107
|7
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|01:17:51 23-07-2025
|37,98944
|37,62722
|7,01
|1,4
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:17:51 23-07-2025
|38,0527
|37,5328
|5,9
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:03:05 23-07-2025
|38,32639
|38,22917
|13,77
|2,2
|TOPSOGUT-(MALATYA)
|01:03:05 23-07-2025
|38,3467
|38,2233
|5,9
|2,1
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