Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Temmuz 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

24 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Bolu) 00:23:01 24-07-2025 40,83694 31,72 7,16 1,2
MESCICELE-(BOLU) 00:22:59 24-07-2025 40,8853 31,7023 2 1,4
Emirdağ (Afyonkarahisar) 00:00:28 24-07-2025 38,83917 31,40278 7,02 1,5
Yüksekova (Hakkari) 23:53:52 23-07-2025 37,42417 43,99306 5,78 3,1
KOSKONU-YUKSEKOVA (HAKKARI) 23:53:47 23-07-2025 37,4345 44,1615 6,8 3,3
Emirdağ (Afyonkarahisar) 23:33:13 23-07-2025 38,82417 31,40917 7,01 2,4
LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 23:33:12 23-07-2025 38,8212 31,4035 8,9 2,7
Simav (Kütahya) 23:17:08 23-07-2025 39,23083 28,97889 6,75 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 23:17:07 23-07-2025 39,2012 29,0457 11,9 1,9
EGE DENIZI 23:13:08 23-07-2025 36,435 25,4225 9 2,5
EGE DENIZI 22:29:49 23-07-2025 36,6543 25,661 7,8 1,9
Karaisalı (Adana) 22:21:31 23-07-2025 37,37083 35,19306 6,9 1,5
CORLU-KARAISALI (ADANA) 22:21:30 23-07-2025 37,3417 35,1973 5,9 1,8
Kozan (Adana) 21:51:55 23-07-2025 37,65722 35,97944 7,02 1,2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 21:51:54 23-07-2025 37,7037 35,85 10 1,4
Altıeylül (Balıkesir) 21:02:36 23-07-2025 39,59222 27,95972 6,98 1,2
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 20:14:46 23-07-2025 38,836 37,4245 5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 20:00:43 23-07-2025 39,51639 28,17167 7 1,4
AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) 20:00:40 23-07-2025 39,5492 28,2353 25,4 1,5
Tercan (Erzincan) 19:58:34 23-07-2025 39,61722 40,61917 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 19:57:46 23-07-2025 39,52528 28,15528 6,94 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 19:57:46 23-07-2025 39,5015 28,1298 5,2 1,4
Doğanşehir (Malatya) 19:55:08 23-07-2025 37,94056 38,02 7 1,3
EGE DENIZI 19:29:30 23-07-2025 36,6535 25,6335 9,7 2
Doğanşehir (Malatya) 19:27:18 23-07-2025 38,03528 37,73 7 1,4
Eşme (Uşak) 19:12:14 23-07-2025 38,47778 29,05639 7 1
EGE DENIZI 19:02:26 23-07-2025 36,6777 25,5857 15,4 1,9
Susuz (Kars) 18:12:54 23-07-2025 40,85111 42,93167 6,61 2,3
AKDERE-(KARS) 18:12:54 23-07-2025 40,6902 42,8942 25,1 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 17:54:54 23-07-2025 38,26417 38,15694 7 1,4
Genç (Bingöl) 17:52:51 23-07-2025 38,50361 40,26917 14,11 1,7
GONULACAN-GENC (BINGOL) 17:52:50 23-07-2025 38,619 40,2707 12,9 1,5
Gerede (Bolu) 16:36:24 23-07-2025 40,70917 32,30778 7 1,3
Ege Denizi 16:27:01 23-07-2025 36,19417 24,06278 11,38 4,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 16:26:54 23-07-2025 35,8795 23,5958 54,4 4,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:48:29 23-07-2025 38,05972 37,5575 8,11 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 15:32:05 23-07-2025 38,28417 38,12333 7 1,1
Eşme (Uşak) 15:27:26 23-07-2025 38,49472 29,15111 7,05 0,8
Yakutiye (Erzurum) 14:59:27 23-07-2025 39,88333 41,22139 20,96 1,4
PALANDOKEN (ERZURUM) 14:59:27 23-07-2025 39,8067 41,241 21,5 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 14:49:44 23-07-2025 38,03028 36,40306 6,28 1,4
BESEN-(KAHRAMANMARAS) 14:49:31 23-07-2025 37,7912 36,9358 18,6 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:23:22 23-07-2025 35,0893 25,1863 5,2 2,9
EGE DENIZI 14:02:04 23-07-2025 36,65 25,7005 2,3 1,8
Ege Denizi - [73.61 km] Datça (Muğla) 13:48:58 23-07-2025 36,04444 27,28333 23,75 3,1
EGE DENIZI 13:48:58 23-07-2025 36,0745 27,1767 7,8 3,5
Merkez (Kırklareli) 13:32:30 23-07-2025 41,92528 27,2925 6,9 1
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:52 23-07-2025 39,4538 28,1012 20,8 1,9
Arsuz (Hatay) 12:52:30 23-07-2025 36,39 35,89333 7,06 1,9
KONACIK-ARSUZ (HATAY) 12:52:30 23-07-2025 36,3418 35,835 10 1,4
Germencik (Aydın) 12:44:42 23-07-2025 37,95583 27,63722 7,01 1,9
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 12:44:42 23-07-2025 37,9712 27,6293 8 1,9
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:24:22 23-07-2025 36,2577 33,7705 0 1,2
Selçuk (İzmir) 12:22:30 23-07-2025 37,83472 27,42639 7,01 1,2
KOMURLUK-ADAPAZARI (SAKARYA) 12:18:38 23-07-2025 40,8375 30,3932 5,5 2,4
Aziziye (Erzurum) 12:17:37 23-07-2025 39,88778 41,12861 7,05 0,6
Akçadağ (Malatya) 12:15:07 23-07-2025 38,35639 37,95472 7,14 0,9
BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) REVIZE01 (2025.07.23 11:49:22) 11:49:22 23-07-2025 39,9165 30,4345 0 1,8
Tepebaşı (Eskişehir) 11:49:18 23-07-2025 39,82667 30,63028 7,08 1,8
Milas (Muğla) 11:40:05 23-07-2025 37,16806 27,87278 7 1,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:40:05 23-07-2025 37,1333 27,8797 0 1,7
Hamur (Ağrı) 11:36:19 23-07-2025 39,61806 42,95306 7 0,8
Kırkağaç (Manisa) 11:17:45 23-07-2025 39,10056 27,71417 6,99 0,9
Tuşba (Van) 10:36:18 23-07-2025 38,67278 43,24139 7,3 1,7
DAGONU-(VAN) 10:36:16 23-07-2025 38,7572 43,2677 18,5 1,9
Mustafakemalpaşa (Bursa) 09:23:47 23-07-2025 39,97 28,77139 6,93 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:09:42 23-07-2025 35,0087 25,5977 2,1 3
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [289.29 km] Datça (Muğla) 09:09:39 23-07-2025 35,07694 24,93417 5,06 2,6
Menemen (İzmir) 09:05:09 23-07-2025 38,64056 27,155 9,9 1,5
MENEMEN (IZMIR) 09:05:08 23-07-2025 38,6053 27,0877 17,2 1,8
Kırkağaç (Manisa) 08:25:50 23-07-2025 39,11417 27,78806 6,98 1,9
BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 08:25:49 23-07-2025 39,1002 27,744 3,1 1,9
Ege Denizi - [70.38 km] Datça (Muğla) 08:04:46 23-07-2025 36,07278 27,29167 12,02 2,4
EGE DENIZI 08:04:44 23-07-2025 36,0368 27,166 16,4 2,7
Şehzadeler (Manisa) 07:37:19 23-07-2025 38,51333 27,52639 7,18 1,3
Ege Denizi - [59.85 km] Çeşme (İzmir) 07:08:28 23-07-2025 38,25556 25,57 6,93 2,2
EGE DENIZI 07:08:26 23-07-2025 38,2768 25,3887 7,9 2,3
Akhisar (Manisa) 06:50:36 23-07-2025 39,14278 27,93861 7 1,3
Merkezefendi (Denizli) 06:42:14 23-07-2025 37,81889 29,12556 7 1
Arsuz (Hatay) 06:23:07 23-07-2025 36,38361 35,9175 7 2,1
AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) 06:23:07 23-07-2025 36,3425 35,9225 6,9 2,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:45:08 23-07-2025 35,6317 23,263 5,9 2,5
KARGI-FETHIYE (MUGLA) 05:41:19 23-07-2025 36,7303 29,0878 24,1 2,1
Fethiye (Muğla) 05:41:17 23-07-2025 36,69056 29,10333 37,6 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:27:47 23-07-2025 35,643 23,2435 5,5 2,8
Gemlik (Bursa) 05:27:35 23-07-2025 40,36306 29,28389 5,08 0,8
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 05:27:34 23-07-2025 40,4857 29,1643 11,4 1,2
DOGAN-(MUGLA) 05:15:50 23-07-2025 37,1353 28,3312 15,5 0,9
KARACULHA-FETHIYE (MUGLA) 05:06:43 23-07-2025 36,6522 29,205 38,6 2,1
Fethiye (Muğla) 05:06:42 23-07-2025 36,69139 29,10583 37,08 1,9
Torbalı (İzmir) 04:52:25 23-07-2025 38,10139 27,44583 5,86 1,2
TULUM-TORBALI (IZMIR) 04:52:24 23-07-2025 38,0713 27,4458 12,8 1,6
Sincik (Adıyaman) 04:41:05 23-07-2025 38,11778 38,52917 7 1,4
ULUKOY-(MALATYA) 04:41:05 23-07-2025 38,169 38,5553 5 1,5
Antakya (Hatay) 04:39:18 23-07-2025 36,33639 36,15389 6,95 1,6
GULDEREN-(HATAY) 04:39:18 23-07-2025 36,3285 36,1078 7,4 1,5
Beypazarı (Ankara) 04:20:09 23-07-2025 40,16083 31,83417 6,85 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 04:20:09 23-07-2025 40,1972 31,75 5 2,2
Tercan (Erzincan) 03:37:12 23-07-2025 39,67389 40,16861 10,55 1,1
OGULTASI-CAYIRLI (ERZINCAN) 03:37:12 23-07-2025 39,7287 40,0655 9,6 1,5
Ege Denizi - [21.75 km] Karaburun (İzmir) 03:31:38 23-07-2025 38,85583 26,46889 6,95 1,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 03:31:36 23-07-2025 38,8653 26,434 10,7 1,2
Merkez (Muş) 03:25:34 23-07-2025 38,6025 41,50444 4,15 2,1
ILICA-(MUS) 03:25:33 23-07-2025 38,6075 41,5305 13,6 2,2
Merkez (Muş) 03:04:15 23-07-2025 38,62694 41,51056 7,76 1,3
Ege Denizi - [42.14 km] Seferihisar (İzmir) 02:59:07 23-07-2025 37,81806 26,52889 10,74 1,3
EGE DENIZI 02:59:05 23-07-2025 37,867 26,4863 5,1 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:57:48 23-07-2025 38,12611 36,52167 7 1
YUNANISTAN 02:51:04 23-07-2025 40,33 24,1212 13,2 1,1
Sivrice (Elazığ) 02:39:50 23-07-2025 38,45306 39,23361 7 0,8
Merkez (Muş) 02:36:25 23-07-2025 38,61917 41,48944 10,01 1,4
ILICA-(MUS) 02:36:23 23-07-2025 38,6153 41,498 5 1,4
Merkez (Muş) 02:34:19 23-07-2025 38,60056 41,46861 7 1,2
Merkez (Muş) 02:16:47 23-07-2025 38,63556 41,50222 10,57 1,3
DERECIK-(MUS) 02:16:46 23-07-2025 38,6792 41,5032 6 1,4
Sincik (Adıyaman) 02:15:58 23-07-2025 38,13611 38,53528 7,68 1,4
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 02:15:57 23-07-2025 38,1093 38,5087 15,4 1,4
Sulusaray (Tokat) 02:13:04 23-07-2025 40,06694 35,95111 11,27 1,5
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 02:13:04 23-07-2025 40,0702 35,9942 5 1,7
Merkez (Muş) 02:06:58 23-07-2025 38,61833 41,49167 10,11 1,9
ILICA-(MUS) 02:06:58 23-07-2025 38,6185 41,5053 6 2,1
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 01:34:16 23-07-2025 38,205 38,6233 23,8 1,2
Sincik (Adıyaman) 01:34:12 23-07-2025 38,13472 38,55194 7,07 1
Merkez (Muş) 01:30:53 23-07-2025 38,60528 41,49083 5,35 1,9
ILICA-(MUS) 01:30:51 23-07-2025 38,6302 41,5005 5 1,9
Battalgazi (Malatya) 01:30:10 23-07-2025 38,16056 38,57611 7 1
ULUKOY-(MALATYA) 01:30:09 23-07-2025 38,1612 38,5773 5,4 1,2
Kiğı (Bingöl) 01:21:26 23-07-2025 39,24611 40,27083 7 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 01:21:25 23-07-2025 39,2455 40,3107 7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 01:17:51 23-07-2025 37,98944 37,62722 7,01 1,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:17:51 23-07-2025 38,0527 37,5328 5,9 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 01:03:05 23-07-2025 38,32639 38,22917 13,77 2,2
TOPSOGUT-(MALATYA) 01:03:05 23-07-2025 38,3467 38,2233 5,9 2,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Bolu) 00:23:01 24-07-2025 40,83694 31,72 7,16 1,2
MESCICELE-(BOLU) 00:22:59 24-07-2025 40,8853 31,7023 2 1,4
Emirdağ (Afyonkarahisar) 00:00:28 24-07-2025 38,83917 31,40278 7,02 1,5
Yüksekova (Hakkari) 23:53:52 23-07-2025 37,42417 43,99306 5,78 3,1
KOSKONU-YUKSEKOVA (HAKKARI) 23:53:47 23-07-2025 37,4345 44,1615 6,8 3,3
Emirdağ (Afyonkarahisar) 23:33:13 23-07-2025 38,82417 31,40917 7,01 2,4
LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 23:33:12 23-07-2025 38,8212 31,4035 8,9 2,7
Simav (Kütahya) 23:17:08 23-07-2025 39,23083 28,97889 6,75 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 23:17:07 23-07-2025 39,2012 29,0457 11,9 1,9
EGE DENIZI 23:13:08 23-07-2025 36,435 25,4225 9 2,5
EGE DENIZI 22:29:49 23-07-2025 36,6543 25,661 7,8 1,9
Karaisalı (Adana) 22:21:31 23-07-2025 37,37083 35,19306 6,9 1,5
CORLU-KARAISALI (ADANA) 22:21:30 23-07-2025 37,3417 35,1973 5,9 1,8
Kozan (Adana) 21:51:55 23-07-2025 37,65722 35,97944 7,02 1,2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 21:51:54 23-07-2025 37,7037 35,85 10 1,4
Altıeylül (Balıkesir) 21:02:36 23-07-2025 39,59222 27,95972 6,98 1,2
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 20:14:46 23-07-2025 38,836 37,4245 5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 20:00:43 23-07-2025 39,51639 28,17167 7 1,4
AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) 20:00:40 23-07-2025 39,5492 28,2353 25,4 1,5
Tercan (Erzincan) 19:58:34 23-07-2025 39,61722 40,61917 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 19:57:46 23-07-2025 39,52528 28,15528 6,94 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 19:57:46 23-07-2025 39,5015 28,1298 5,2 1,4
Doğanşehir (Malatya) 19:55:08 23-07-2025 37,94056 38,02 7 1,3
EGE DENIZI 19:29:30 23-07-2025 36,6535 25,6335 9,7 2
Doğanşehir (Malatya) 19:27:18 23-07-2025 38,03528 37,73 7 1,4
Eşme (Uşak) 19:12:14 23-07-2025 38,47778 29,05639 7 1
EGE DENIZI 19:02:26 23-07-2025 36,6777 25,5857 15,4 1,9
Susuz (Kars) 18:12:54 23-07-2025 40,85111 42,93167 6,61 2,3
AKDERE-(KARS) 18:12:54 23-07-2025 40,6902 42,8942 25,1 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 17:54:54 23-07-2025 38,26417 38,15694 7 1,4
Genç (Bingöl) 17:52:51 23-07-2025 38,50361 40,26917 14,11 1,7
GONULACAN-GENC (BINGOL) 17:52:50 23-07-2025 38,619 40,2707 12,9 1,5
Gerede (Bolu) 16:36:24 23-07-2025 40,70917 32,30778 7 1,3
Ege Denizi 16:27:01 23-07-2025 36,19417 24,06278 11,38 4,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 16:26:54 23-07-2025 35,8795 23,5958 54,4 4,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:48:29 23-07-2025 38,05972 37,5575 8,11 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 15:32:05 23-07-2025 38,28417 38,12333 7 1,1
Eşme (Uşak) 15:27:26 23-07-2025 38,49472 29,15111 7,05 0,8
Yakutiye (Erzurum) 14:59:27 23-07-2025 39,88333 41,22139 20,96 1,4
PALANDOKEN (ERZURUM) 14:59:27 23-07-2025 39,8067 41,241 21,5 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 14:49:44 23-07-2025 38,03028 36,40306 6,28 1,4
BESEN-(KAHRAMANMARAS) 14:49:31 23-07-2025 37,7912 36,9358 18,6 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:23:22 23-07-2025 35,0893 25,1863 5,2 2,9
EGE DENIZI 14:02:04 23-07-2025 36,65 25,7005 2,3 1,8
Ege Denizi - [73.61 km] Datça (Muğla) 13:48:58 23-07-2025 36,04444 27,28333 23,75 3,1
EGE DENIZI 13:48:58 23-07-2025 36,0745 27,1767 7,8 3,5
Merkez (Kırklareli) 13:32:30 23-07-2025 41,92528 27,2925 6,9 1
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:52 23-07-2025 39,4538 28,1012 20,8 1,9
Arsuz (Hatay) 12:52:30 23-07-2025 36,39 35,89333 7,06 1,9
KONACIK-ARSUZ (HATAY) 12:52:30 23-07-2025 36,3418 35,835 10 1,4
Germencik (Aydın) 12:44:42 23-07-2025 37,95583 27,63722 7,01 1,9
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 12:44:42 23-07-2025 37,9712 27,6293 8 1,9
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:24:22 23-07-2025 36,2577 33,7705 0 1,2
Selçuk (İzmir) 12:22:30 23-07-2025 37,83472 27,42639 7,01 1,2
KOMURLUK-ADAPAZARI (SAKARYA) 12:18:38 23-07-2025 40,8375 30,3932 5,5 2,4
Aziziye (Erzurum) 12:17:37 23-07-2025 39,88778 41,12861 7,05 0,6
Akçadağ (Malatya) 12:15:07 23-07-2025 38,35639 37,95472 7,14 0,9
BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) REVIZE01 (2025.07.23 11:49:22) 11:49:22 23-07-2025 39,9165 30,4345 0 1,8
Tepebaşı (Eskişehir) 11:49:18 23-07-2025 39,82667 30,63028 7,08 1,8
Milas (Muğla) 11:40:05 23-07-2025 37,16806 27,87278 7 1,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:40:05 23-07-2025 37,1333 27,8797 0 1,7
Hamur (Ağrı) 11:36:19 23-07-2025 39,61806 42,95306 7 0,8
Kırkağaç (Manisa) 11:17:45 23-07-2025 39,10056 27,71417 6,99 0,9
Tuşba (Van) 10:36:18 23-07-2025 38,67278 43,24139 7,3 1,7
DAGONU-(VAN) 10:36:16 23-07-2025 38,7572 43,2677 18,5 1,9
Mustafakemalpaşa (Bursa) 09:23:47 23-07-2025 39,97 28,77139 6,93 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:09:42 23-07-2025 35,0087 25,5977 2,1 3
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [289.29 km] Datça (Muğla) 09:09:39 23-07-2025 35,07694 24,93417 5,06 2,6
Menemen (İzmir) 09:05:09 23-07-2025 38,64056 27,155 9,9 1,5
MENEMEN (IZMIR) 09:05:08 23-07-2025 38,6053 27,0877 17,2 1,8
Kırkağaç (Manisa) 08:25:50 23-07-2025 39,11417 27,78806 6,98 1,9
BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 08:25:49 23-07-2025 39,1002 27,744 3,1 1,9
Ege Denizi - [70.38 km] Datça (Muğla) 08:04:46 23-07-2025 36,07278 27,29167 12,02 2,4
EGE DENIZI 08:04:44 23-07-2025 36,0368 27,166 16,4 2,7
Şehzadeler (Manisa) 07:37:19 23-07-2025 38,51333 27,52639 7,18 1,3
Ege Denizi - [59.85 km] Çeşme (İzmir) 07:08:28 23-07-2025 38,25556 25,57 6,93 2,2
EGE DENIZI 07:08:26 23-07-2025 38,2768 25,3887 7,9 2,3
Akhisar (Manisa) 06:50:36 23-07-2025 39,14278 27,93861 7 1,3
Merkezefendi (Denizli) 06:42:14 23-07-2025 37,81889 29,12556 7 1
Arsuz (Hatay) 06:23:07 23-07-2025 36,38361 35,9175 7 2,1
AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) 06:23:07 23-07-2025 36,3425 35,9225 6,9 2,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:45:08 23-07-2025 35,6317 23,263 5,9 2,5
KARGI-FETHIYE (MUGLA) 05:41:19 23-07-2025 36,7303 29,0878 24,1 2,1
Fethiye (Muğla) 05:41:17 23-07-2025 36,69056 29,10333 37,6 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:27:47 23-07-2025 35,643 23,2435 5,5 2,8
Gemlik (Bursa) 05:27:35 23-07-2025 40,36306 29,28389 5,08 0,8
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 05:27:34 23-07-2025 40,4857 29,1643 11,4 1,2
DOGAN-(MUGLA) 05:15:50 23-07-2025 37,1353 28,3312 15,5 0,9
KARACULHA-FETHIYE (MUGLA) 05:06:43 23-07-2025 36,6522 29,205 38,6 2,1
Fethiye (Muğla) 05:06:42 23-07-2025 36,69139 29,10583 37,08 1,9
Torbalı (İzmir) 04:52:25 23-07-2025 38,10139 27,44583 5,86 1,2
TULUM-TORBALI (IZMIR) 04:52:24 23-07-2025 38,0713 27,4458 12,8 1,6
Sincik (Adıyaman) 04:41:05 23-07-2025 38,11778 38,52917 7 1,4
ULUKOY-(MALATYA) 04:41:05 23-07-2025 38,169 38,5553 5 1,5
Antakya (Hatay) 04:39:18 23-07-2025 36,33639 36,15389 6,95 1,6
GULDEREN-(HATAY) 04:39:18 23-07-2025 36,3285 36,1078 7,4 1,5
Beypazarı (Ankara) 04:20:09 23-07-2025 40,16083 31,83417 6,85 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 04:20:09 23-07-2025 40,1972 31,75 5 2,2
Tercan (Erzincan) 03:37:12 23-07-2025 39,67389 40,16861 10,55 1,1
OGULTASI-CAYIRLI (ERZINCAN) 03:37:12 23-07-2025 39,7287 40,0655 9,6 1,5
Ege Denizi - [21.75 km] Karaburun (İzmir) 03:31:38 23-07-2025 38,85583 26,46889 6,95 1,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 03:31:36 23-07-2025 38,8653 26,434 10,7 1,2
Merkez (Muş) 03:25:34 23-07-2025 38,6025 41,50444 4,15 2,1
ILICA-(MUS) 03:25:33 23-07-2025 38,6075 41,5305 13,6 2,2
Merkez (Muş) 03:04:15 23-07-2025 38,62694 41,51056 7,76 1,3
Ege Denizi - [42.14 km] Seferihisar (İzmir) 02:59:07 23-07-2025 37,81806 26,52889 10,74 1,3
EGE DENIZI 02:59:05 23-07-2025 37,867 26,4863 5,1 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:57:48 23-07-2025 38,12611 36,52167 7 1
YUNANISTAN 02:51:04 23-07-2025 40,33 24,1212 13,2 1,1
Sivrice (Elazığ) 02:39:50 23-07-2025 38,45306 39,23361 7 0,8
Merkez (Muş) 02:36:25 23-07-2025 38,61917 41,48944 10,01 1,4
ILICA-(MUS) 02:36:23 23-07-2025 38,6153 41,498 5 1,4
Merkez (Muş) 02:34:19 23-07-2025 38,60056 41,46861 7 1,2
Merkez (Muş) 02:16:47 23-07-2025 38,63556 41,50222 10,57 1,3
DERECIK-(MUS) 02:16:46 23-07-2025 38,6792 41,5032 6 1,4
Sincik (Adıyaman) 02:15:58 23-07-2025 38,13611 38,53528 7,68 1,4
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 02:15:57 23-07-2025 38,1093 38,5087 15,4 1,4
Sulusaray (Tokat) 02:13:04 23-07-2025 40,06694 35,95111 11,27 1,5
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 02:13:04 23-07-2025 40,0702 35,9942 5 1,7
Merkez (Muş) 02:06:58 23-07-2025 38,61833 41,49167 10,11 1,9
ILICA-(MUS) 02:06:58 23-07-2025 38,6185 41,5053 6 2,1
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 01:34:16 23-07-2025 38,205 38,6233 23,8 1,2
Sincik (Adıyaman) 01:34:12 23-07-2025 38,13472 38,55194 7,07 1
Merkez (Muş) 01:30:53 23-07-2025 38,60528 41,49083 5,35 1,9
ILICA-(MUS) 01:30:51 23-07-2025 38,6302 41,5005 5 1,9
Battalgazi (Malatya) 01:30:10 23-07-2025 38,16056 38,57611 7 1
ULUKOY-(MALATYA) 01:30:09 23-07-2025 38,1612 38,5773 5,4 1,2
Kiğı (Bingöl) 01:21:26 23-07-2025 39,24611 40,27083 7 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 01:21:25 23-07-2025 39,2455 40,3107 7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 01:17:51 23-07-2025 37,98944 37,62722 7,01 1,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:17:51 23-07-2025 38,0527 37,5328 5,9 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 01:03:05 23-07-2025 38,32639 38,22917 13,77 2,2
TOPSOGUT-(MALATYA) 01:03:05 23-07-2025 38,3467 38,2233 5,9 2,1
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