Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ağustos 2024

25 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Acıgöl - [03.87 km] Çardak (Denizli)
|00:13:25 25-08-2024
|37,81972
|29,71972
|7,3
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.02 km] Menderes (İzmir)
|00:08:27 25-08-2024
|37,97389
|27,10611
|7,16
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:52:25 24-08-2024
|37,86944
|36,30417
|7,05
|2,6
|Merkez (Şırnak)
|23:46:27 24-08-2024
|37,45667
|42,42694
|7
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:37:42 24-08-2024
|37,87722
|36,30472
|6,7
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:36:46 24-08-2024
|37,86833
|36,29111
|6,94
|1,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|22:09:52 24-08-2024
|38,01028
|37,53417
|6,98
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|22:06:55 24-08-2024
|37,21389
|36,82667
|7,05
|2,1
|Saimbeyli (Adana)
|21:50:48 24-08-2024
|37,8075
|36,20917
|7,16
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|21:31:10 24-08-2024
|37,80639
|36,19722
|7,06
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:14:45 24-08-2024
|37,85222
|36,2925
|7,12
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:58:43 24-08-2024
|37,86389
|36,29028
|7,01
|2
|Kulu (Konya)
|18:04:01 24-08-2024
|39,12306
|32,98222
|6,55
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|17:26:39 24-08-2024
|37,45361
|37,13528
|9,34
|1,3
|Ege Denizi - [30.20 km] Söke (Aydın)
|17:07:37 24-08-2024
|37,49722
|26,87306
|7,59
|1,5
|Ege Denizi - [66.92 km] Karaburun (İzmir)
|16:54:39 24-08-2024
|38,69917
|25,62694
|6,93
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|16:33:14 24-08-2024
|37,85389
|36,26778
|10,2
|1,4
|Tuşba (Van)
|16:21:26 24-08-2024
|38,88389
|43,59333
|13,67
|2,1
|Tuşba (Van)
|16:05:37 24-08-2024
|38,91361
|43,54222
|17,81
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:05:45 24-08-2024
|37,42444
|37,18639
|10,67
|2,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:51:59 24-08-2024
|37,29361
|37,04194
|4,96
|1,4
|Vize (Kırklareli)
|14:38:59 24-08-2024
|41,66667
|27,78306
|7,1
|0,9
|Ege Denizi
|14:04:48 24-08-2024
|35,88556
|25,41889
|7,66
|2,7
|Kiraz (İzmir)
|13:48:30 24-08-2024
|38,24139
|28,43806
|5,28
|1
|Darende (Malatya)
|13:31:36 24-08-2024
|38,39778
|37,53333
|6,95
|2,1
|Büyükorhan (Bursa)
|13:28:04 24-08-2024
|39,72444
|28,76583
|7
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|13:12:20 24-08-2024
|39,86722
|28,86694
|7
|1,7
|Selçuklu (Konya)
|12:55:25 24-08-2024
|38,13472
|32,71972
|5,5
|1,3
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [31.06 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:46:20 24-08-2024
|36,51806
|38,48333
|6,63
|2
|İnönü (Eskişehir)
|12:04:42 24-08-2024
|39,75222
|30,17167
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:52:09 24-08-2024
|37,85056
|36,29417
|9,51
|3
|Yazıhan (Malatya)
|11:34:43 24-08-2024
|38,5525
|38,07833
|6,98
|2,4
|Torul (Gümüşhane)
|11:26:09 24-08-2024
|40,37806
|39,26944
|7
|1,6
|Honaz (Denizli)
|11:11:59 24-08-2024
|37,85444
|29,40389
|7
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|10:27:18 24-08-2024
|37,83639
|36,25028
|6,2
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.28 km] Milas (Muğla)
|10:25:43 24-08-2024
|36,99028
|27,92111
|6,98
|3,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:14:03 24-08-2024
|37,85
|36,28278
|7
|2,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:04:33 24-08-2024
|37,85417
|36,29278
|7,02
|3,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:47:40 24-08-2024
|38,09361
|38,41694
|7,02
|2,2
|Marmara Denizi - [06.44 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|08:47:21 24-08-2024
|40,79389
|27,46167
|7,59
|1,8
|Refahiye (Erzincan)
|08:46:18 24-08-2024
|40,04306
|38,99556
|11,1
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:05:24 24-08-2024
|38,25667
|38,15694
|6,96
|1,4
|Ege Denizi - [47.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:51:41 24-08-2024
|39,10444
|25,80694
|8,45
|2
|Sincik (Adıyaman)
|07:44:43 24-08-2024
|38,14361
|38,53639
|7
|1
|Ege Denizi
|07:39:34 24-08-2024
|40,00028
|22,93111
|6,49
|3,6
|Antakya (Hatay)
|07:24:14 24-08-2024
|36,38222
|36,26722
|15,25
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|07:22:04 24-08-2024
|38,26
|38,77444
|13,12
|1,8
|Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [16.07 km] Yayladağı (Hatay)
|07:19:11 24-08-2024
|35,78556
|36,3075
|24,83
|2,2
|Kozan (Adana)
|07:15:53 24-08-2024
|37,63861
|35,8675
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|07:01:02 24-08-2024
|38,18972
|38,60722
|6,96
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:55:25 24-08-2024
|38,40194
|37,33667
|7,07
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|06:26:26 24-08-2024
|38,03833
|29,17556
|9,04
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|06:17:26 24-08-2024
|37,83861
|36,57
|7,44
|2
|Pütürge (Malatya)
|06:11:04 24-08-2024
|38,29222
|38,79083
|11,51
|2,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:06:50 24-08-2024
|37,85889
|36,29778
|6,91
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:03:07 24-08-2024
|37,85306
|36,29722
|7
|3
|Sarayköy (Denizli)
|05:58:29 24-08-2024
|37,92222
|28,74833
|7,31
|1,6
|Sarayköy (Denizli)
|05:56:57 24-08-2024
|37,92
|28,78444
|7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|05:15:58 24-08-2024
|38,24361
|37,77472
|7,13
|1,2
|Hilvan (Şanlıurfa)
|04:43:36 24-08-2024
|37,68694
|38,83639
|7
|1
|Pülümür (Tunceli)
|04:41:34 24-08-2024
|39,57556
|40,18917
|18,51
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:39:31 24-08-2024
|37,85333
|36,29083
|7,09
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:29:08 24-08-2024
|37,45194
|37,04222
|8,01
|1,6
|Gürün (Sivas)
|04:23:54 24-08-2024
|38,83833
|37,46167
|7,01
|1,9
|Menderes (İzmir)
|04:07:59 24-08-2024
|38,02111
|27,09361
|10,73
|1,2
|Gürün (Sivas)
|04:04:34 24-08-2024
|38,79028
|37,48833
|7,01
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|04:04:23 24-08-2024
|38,32694
|37,95833
|14
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:03:16 24-08-2024
|37,87667
|36,31861
|7
|1,4
|Darende (Malatya)
|03:54:42 24-08-2024
|38,38139
|37,59444
|7
|1
|Ağın (Elazığ)
|03:30:13 24-08-2024
|38,98944
|38,63778
|7,3
|1,1
|Varto (Muş)
|03:29:58 24-08-2024
|39,34472
|41,17333
|7,17
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|03:27:10 24-08-2024
|37,83694
|36,27333
|10,8
|2
|Diyadin (Ağrı)
|03:18:44 24-08-2024
|39,32361
|43,74194
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|03:13:26 24-08-2024
|38,13833
|37,90556
|5,7
|1,9
|Akdeniz - [48.06 km] Kumluca (Antalya)
|03:10:39 24-08-2024
|35,975
|30,7375
|37,04
|3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|03:05:34 24-08-2024
|37,43833
|36,99528
|6,92
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|03:01:31 24-08-2024
|38,34028
|37,6025
|10,04
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:59:43 24-08-2024
|38,04944
|37,68389
|7
|1,4
|Refahiye (Erzincan)
|02:46:26 24-08-2024
|40,00778
|38,91944
|13,58
|1,3
|Refahiye (Erzincan)
|02:42:51 24-08-2024
|40,00083
|38,92028
|14,17
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:40:17 24-08-2024
|37,87194
|36,30917
|7
|2,3
|Merkez (Afyonkarahisar)
|02:37:09 24-08-2024
|38,74111
|30,46611
|6,86
|1
|Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [16.95 km] Altınözü (Hatay)
|02:26:10 24-08-2024
|35,81444
|36,35583
|7,05
|1,8
|Ege Denizi - [12.16 km] Dikili (İzmir)
|02:17:43 24-08-2024
|38,97083
|26,67528
|6,99
|1,7
|Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [17.99 km] Yayladağı (Hatay)
|02:16:31 24-08-2024
|35,77083
|36,32139
|18,41
|3,5
|Saimbeyli (Adana)
|02:13:50 24-08-2024
|37,83417
|36,24111
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:58:04 24-08-2024
|37,87639
|36,30222
|5,53
|2,1
|Ege Denizi - [37.83 km] Karaburun (İzmir)
|01:51:45 24-08-2024
|38,78917
|26,00389
|7,04
|1,3
|Beypazarı (Ankara)
|01:40:02 24-08-2024
|40,20472
|31,94639
|7,19
|1,1
|Pülümür (Tunceli)
|01:38:16 24-08-2024
|39,56361
|40,1725
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|01:30:31 24-08-2024
|38,10444
|37,84722
|7,15
|3,2
|Karakoçan (Elazığ)
|01:01:05 24-08-2024
|38,94861
|40,17333
|15,1
|0,9
|Saimbeyli (Adana)
|01:00:02 24-08-2024
|37,82583
|36,25417
|7,06
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CARDAK (DENIZLI)
|00:13:24 25-08-2024
|37,8097
|29,7057
|2,4
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:08:26 25-08-2024
|37,9793
|27,1047
|8,4
|2,1
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:52:25 24-08-2024
|37,8872
|36,3243
|5,2
|2,7
|SIRNAK (SIRNAK)
|23:46:28 24-08-2024
|37,5655
|42,479
|6,4
|2,3
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:37:41 24-08-2024
|37,8748
|36,3455
|9,8
|2,2
|YUNANISTAN
|22:54:24 24-08-2024
|40,3142
|24,1133
|16,5
|4,4
|TAZEKOY-SENKAYA (ERZURUM)
|22:37:32 24-08-2024
|40,4518
|42,2147
|8,9
|1,6
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|22:09:50 24-08-2024
|38,0002
|37,5202
|14
|1,8
|MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|22:06:53 24-08-2024
|37,2262
|36,7997
|7,2
|2,1
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|20:14:43 24-08-2024
|37,8787
|36,2735
|1,1
|1,8
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:58:42 24-08-2024
|37,8545
|36,3013
|5,4
|1,8
|ARSINCI-KULU (KONYA)
|18:03:59 24-08-2024
|39,1148
|32,8902
|22,2
|1,3
|EGE DENIZI
|17:07:35 24-08-2024
|37,4843
|26,8438
|12,6
|1,7
|ERMISLER-(VAN)
|16:21:25 24-08-2024
|38,8643
|43,5453
|10,7
|2,9
|KELLE-(VAN)
|16:05:35 24-08-2024
|38,8493
|43,6587
|31,3
|2,3
|ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|15:05:44 24-08-2024
|37,4245
|37,1457
|9,7
|2,2
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|13:31:36 24-08-2024
|38,3882
|37,5482
|6,8
|2,2
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:19:51 24-08-2024
|38,0512
|36,6708
|12,5
|2
|YUNANISTAN
|12:12:56 24-08-2024
|40,4092
|23,982
|3,3
|1,7
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:52:09 24-08-2024
|37,8823
|36,328
|1,8
|3
|MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA)
|11:34:42 24-08-2024
|38,578
|38,1038
|5
|2,4
|TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)
|10:25:43 24-08-2024
|36,9918
|27,893
|12,2
|3,3
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|10:14:03 24-08-2024
|37,8878
|36,2488
|6,5
|2,8
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:08:39 24-08-2024
|37,8503
|36,2905
|3,2
|2,1
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:04:33 24-08-2024
|37,8763
|36,3267
|5
|3
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|09:47:40 24-08-2024
|38,1182
|38,3842
|8,1
|2,4
|EGE DENIZI
|07:51:41 24-08-2024
|39,1502
|25,8212
|7,8
|2
|YUNANISTAN
|07:39:47 24-08-2024
|39,9138
|23,7682
|14,1
|4
|SACAKLI-(HATAY)
|07:24:13 24-08-2024
|36,2792
|36,3105
|5,6
|2,2
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|07:22:03 24-08-2024
|38,265
|38,7842
|20,7
|1,6
|TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI
|07:19:12 24-08-2024
|35,7363
|36,1217
|5,7
|2
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|07:01:02 24-08-2024
|38,2112
|38,6155
|4,3
|2
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:55:25 24-08-2024
|38,47
|37,2663
|8,3
|1,4
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:17:27 24-08-2024
|37,9098
|36,5075
|14,6
|2,1
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|06:11:04 24-08-2024
|38,3017
|38,8043
|7,2
|2,5
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:06:51 24-08-2024
|37,8697
|36,2878
|10,8
|1,8
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:03:06 24-08-2024
|37,8663
|36,3367
|5
|2,8
|YUNANISTAN
|05:59:08 24-08-2024
|40,3583
|24,0557
|10,5
|1,9
|TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)
|05:58:28 24-08-2024
|37,896
|28,7393
|2,4
|1,7
|AKSAZ-KUYUCAK (AYDIN)
|05:56:57 24-08-2024
|37,8603
|28,6698
|5
|1,5
|DELIHASANYURDU-HEKIMHAN (MALATYA)
|05:16:01 24-08-2024
|38,6472
|37,7743
|6,8
|1,1
|SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI)
|04:41:33 24-08-2024
|39,4703
|40,1808
|7,6
|1,5
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|04:39:31 24-08-2024
|37,8757
|36,2708
|9,8
|1,7
|COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)
|04:29:09 24-08-2024
|37,5313
|37,0518
|5,4
|1,7
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|04:23:54 24-08-2024
|38,8092
|37,5152
|5
|2
|CILE-MENDERES (IZMIR)
|04:07:57 24-08-2024
|38,0295
|27,182
|26,2
|1,3
|ALVAR-KULUNCAK (MALATYA)
|04:04:29 24-08-2024
|38,8853
|37,6198
|5
|1,4
|KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL)
|03:29:58 24-08-2024
|39,2878
|41,1188
|6,1
|1,7
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:27:10 24-08-2024
|37,8735
|36,3127
|5
|1,8
|BINKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|03:18:40 24-08-2024
|39,4108
|43,8375
|26,8
|1,4
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:13:26 24-08-2024
|38,1277
|37,8317
|12,7
|1,9
|AKDENIZ
|03:10:36 24-08-2024
|35,956
|30,8255
|4,1
|3,4
|KIZILDAMLAR-(KAHRAMANMARAS)
|03:05:29 24-08-2024
|37,568
|36,7345
|22,3
|1,1
|KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
|03:01:31 24-08-2024
|38,5867
|37,3725
|23,9
|1
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:59:42 24-08-2024
|38,0233
|37,6377
|7
|1,3
|GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)
|02:46:26 24-08-2024
|39,9535
|39,0392
|2,7
|1,6
|CUKURCIMEN-REFAHIYE (ERZINCAN)
|02:42:50 24-08-2024
|39,951
|38,9832
|19
|1,4
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:40:17 24-08-2024
|37,8977
|36,3453
|5,4
|2,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:17:42 24-08-2024
|38,856
|26,9352
|15,5
|1,9
|SURIYE
|02:16:28 24-08-2024
|35,651
|36,3578
|14,3
|3,5
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:58:04 24-08-2024
|37,877
|36,3112
|6,7
|2,2
|EGE DENIZI
|01:51:43 24-08-2024
|38,7435
|26,3107
|24
|1,8
|SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI)
|01:38:15 24-08-2024
|39,479
|40,1783
|1,3
|1,7
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:30:30 24-08-2024
|38,1132
|37,8518
|2,5
|2,9
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