Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ağustos 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

25 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:43 25-08-2025 39,2092 28,2135 10 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:15 25-08-2025 39,1793 28,1492 11,1 1,8
CAMLICA-SARICAM (ADANA) 19:02:50 25-08-2025 37,0598 35,6085 12,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:57:39 25-08-2025 39,22 28,17639 6,99 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:57:38 25-08-2025 39,2167 28,1645 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:08 25-08-2025 39,2675 28,09167 8,94 2,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:07 25-08-2025 39,2565 28,0793 12,7 2,2
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 18:38:08 25-08-2025 38,5432 37,9945 5,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:57 25-08-2025 39,1775 28,19694 6,92 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:54 25-08-2025 39,215 28,0673 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:18 25-08-2025 39,19194 28,17361 6,98 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:07:18 25-08-2025 39,1937 28,1197 8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:14 25-08-2025 39,24139 28,16944 9,74 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:13 25-08-2025 39,2028 28,1438 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:32 25-08-2025 39,27611 28,10611 8,44 2,2
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:32 25-08-2025 39,2632 28,0923 12,1 2,4
Pütürge (Malatya) 17:54:08 25-08-2025 38,33639 38,81556 8,77 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:56 25-08-2025 39,23472 28,09917 6,81 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:55 25-08-2025 39,2248 28,0792 7,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:41 25-08-2025 39,22028 28,19139 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:41 25-08-2025 39,2057 28,1695 10,5 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:10 25-08-2025 39,2073 28,1788 7,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:09 25-08-2025 39,22639 28,20583 6,49 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 17:28:25 25-08-2025 38,1075 37,19167 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:23 25-08-2025 39,1825 28,18028 10,07 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:22 25-08-2025 39,21 28,1292 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:09:42 25-08-2025 39,22639 28,18944 4,54 1,3
Gördes (Manisa) 17:01:44 25-08-2025 39,07278 28,28472 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:55:57 25-08-2025 39,1525 28,1852 10 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:55:56 25-08-2025 39,2 28,18028 6,64 2,3
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 16:51:37 25-08-2025 39,0527 28,2328 16,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:35 25-08-2025 39,20528 28,19389 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:50 25-08-2025 39,2175 28,14944 13,61 1,2
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:44:56 25-08-2025 39,2627 28,083 10,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:26 25-08-2025 39,18556 28,12389 6,98 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:38:26 25-08-2025 39,2077 28,0743 13,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:33 25-08-2025 39,22028 28,21361 5,82 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:54 25-08-2025 39,2375 28,1675 5,51 1,4
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:54 25-08-2025 39,2442 28,342 12,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:23 25-08-2025 39,22361 28,1975 5,96 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:23 25-08-2025 39,2333 28,1697 14,3 1,7
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:20:18 25-08-2025 39,2717 28,0995 9,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:17 25-08-2025 39,28583 28,12333 9,77 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:59:52 25-08-2025 39,20972 28,21472 7 1,5
Toprakkale (Osmaniye) 15:47:38 25-08-2025 37,03889 36,06778 15,21 3
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 15:47:38 25-08-2025 37,0658 36,0587 1,9 2,8
Kumluca (Antalya) 15:42:41 25-08-2025 36,79361 30,30139 6,73 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:15 25-08-2025 39,15167 28,22694 6,48 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:41:15 25-08-2025 39,1453 28,3262 8,1 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:59 25-08-2025 39,2062 28,1433 5,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:58 25-08-2025 39,21472 28,20472 7,53 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:21 25-08-2025 39,23806 28,10667 5,42 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:28:21 25-08-2025 39,2217 28,2063 15,2 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:56 25-08-2025 39,1967 28,1857 11,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:23:55 25-08-2025 39,22667 28,18 6,11 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:50 25-08-2025 39,0985 28,2217 11,6 1,6
Akhisar (Manisa) 15:18:47 25-08-2025 39,125 28,07139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:36 25-08-2025 39,20861 28,04194 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:46:14 25-08-2025 39,2025 28,05472 7,01 1,2
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 14:46:14 25-08-2025 39,1515 27,9747 5 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:38:17 25-08-2025 39,2087 28,1427 12,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:38:16 25-08-2025 39,2525 28,19222 6,37 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:59 25-08-2025 39,2145 28,1063 12,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:58 25-08-2025 39,24056 28,11222 8,08 2,3
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 14:35:26 25-08-2025 39,0013 28,1565 15,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:19 25-08-2025 39,17583 28,21806 11,82 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:32:19 25-08-2025 39,1752 28,1963 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:11 25-08-2025 39,19861 28,18417 6,98 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:11 25-08-2025 39,2025 28,141 10,3 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:09 25-08-2025 39,19 28,2278 13,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:08 25-08-2025 39,24556 28,18889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:11 25-08-2025 39,10972 28,26111 7 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:14:36 25-08-2025 39,1267 28,159 10,1 2
ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) 14:06:40 25-08-2025 39,0927 27,9342 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:05 25-08-2025 39,17556 28,14361 9,28 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:03:05 25-08-2025 39,1665 28,1303 5 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:43 25-08-2025 39,1877 28,2055 10,7 1,7
BOYALI-GORDES (MANISA) 13:59:54 25-08-2025 38,8493 28,126 26,2 1,4
Battalgazi (Malatya) 13:54:19 25-08-2025 38,20944 38,4775 7 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:59 25-08-2025 39,1223 28,2828 11,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:45:31 25-08-2025 39,15306 28,19306 9,21 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:45:31 25-08-2025 39,163 28,19 9,5 2
Kovancılar (Elazığ) 13:39:57 25-08-2025 38,66444 39,82806 14,85 1,8
UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG) 13:39:57 25-08-2025 38,6653 39,8678 5,8 2
Yeşilyurt (Malatya) 13:34:48 25-08-2025 38,27694 38,19167 7,06 1,8
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 13:34:48 25-08-2025 38,2667 38,263 17,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:32 25-08-2025 39,24556 28,125 11,4 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:32 25-08-2025 39,2257 28,129 9,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:01 25-08-2025 39,22167 28,17583 11,29 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:01 25-08-2025 39,2037 28,2012 15,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:57 25-08-2025 39,19833 28,21028 9,03 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:25:57 25-08-2025 39,194 28,1755 10,8 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:15:44 25-08-2025 39,1862 28,1377 15,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:43 25-08-2025 39,18028 28,16861 7,03 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:02:32 25-08-2025 39,1775 28,2708 3,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:59:46 25-08-2025 39,19 28,17 8,26 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:59:46 25-08-2025 39,1848 28,14 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:31 25-08-2025 39,10694 28,22528 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:34 25-08-2025 39,1823 28,0812 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:33 25-08-2025 39,215 28,10722 8,43 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:48:23 25-08-2025 39,51611 28,16528 7 1,2
KOYLUKOYU-(BALIKESIR) 12:46:31 25-08-2025 39,6445 28,016 25,9 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:46:29 25-08-2025 39,52556 28,15417 6,99 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:25:01 25-08-2025 39,1158 28,305 11,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:59 25-08-2025 39,19139 28,21333 7 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:24:20 25-08-2025 39,182 28,2572 3,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:18 25-08-2025 39,27417 28,1175 7 1,2
Merkez (Afyonkarahisar) 12:23:09 25-08-2025 38,7075 30,62333 6,99 1,5
NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) 12:23:09 25-08-2025 38,669 30,6277 14,2 1,6
YUNANISTAN 12:22:52 25-08-2025 38,0842 23,9475 5 2,5
Merkez (Afyonkarahisar) 12:20:47 25-08-2025 38,71306 30,61333 6,99 2,1
AFYONKARAHISAR (AFYONKARAHISAR) 12:20:46 25-08-2025 38,7543 30,55 7,2 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:36 25-08-2025 39,1237 28,1175 13,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:34 25-08-2025 39,22278 28,15861 8,47 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:18:28 25-08-2025 39,1872 28,1852 9,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:27 25-08-2025 39,2175 28,16972 5,49 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:36 25-08-2025 39,2295 28,055 27,6 1,3
Ula (Muğla) 12:07:34 25-08-2025 37,05556 28,30083 7,01 1,6
Pamukkale (Denizli) 11:49:23 25-08-2025 37,89361 29,25111 7,5 2,5
IRLIGANLI-(DENIZLI) 11:49:23 25-08-2025 37,8782 29,2393 5 2,3
Soma (Manisa) 11:47:43 25-08-2025 39,20722 27,53278 4,95 1,4
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 11:47:43 25-08-2025 39,2705 27,7393 0 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:36:42 25-08-2025 39,1525 28,2847 9,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:41 25-08-2025 39,19222 28,17583 10,28 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:20 25-08-2025 39,18139 28,22111 7,47 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:20 25-08-2025 39,1777 28,2202 8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:15 25-08-2025 39,18861 28,15972 7,01 1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.23 km] Mudanya (Bursa) 11:15:59 25-08-2025 40,39861 28,88639 7,8 3,3
MUDANYA (BURSA) 11:15:59 25-08-2025 40,3875 28,8897 3,1 3,4
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:12:50 25-08-2025 39,2295 28,2403 18,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:51 25-08-2025 39,22306 28,1675 11,68 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:09:51 25-08-2025 39,2052 28,0982 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:39 25-08-2025 39,20667 28,15917 11,89 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:03:39 25-08-2025 39,1813 28,1533 9 2,9
DUZYOL-(MALATYA) 11:01:41 25-08-2025 38,3437 38,6483 12,6 1,6
Pütürge (Malatya) 11:01:40 25-08-2025 38,19861 38,63917 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:16 25-08-2025 39,2375 28,27278 7 1,9
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:57:16 25-08-2025 39,2638 28,233 10,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:56 25-08-2025 39,21278 28,18 6,61 1
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 10:51:59 25-08-2025 38,5317 40,3707 10,2 1,5
Genç (Bingöl) 10:51:57 25-08-2025 38,57028 40,30361 6,92 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:33:51 25-08-2025 39,1472 28,2068 10,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:28:44 25-08-2025 39,23806 28,10861 14,96 1,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:28:43 25-08-2025 39,2305 28,2787 23,5 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:40 25-08-2025 39,2333 28,0472 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:39 25-08-2025 39,25472 28,13722 6,99 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:44 25-08-2025 39,21083 28,13056 10,38 1,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 10:24:44 25-08-2025 39,177 27,9765 14,4 1,7
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:16:41 25-08-2025 39,2232 28,2317 5,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:16:40 25-08-2025 39,24028 28,26806 4,81 2,4
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 10:15:35 25-08-2025 38,967 28,007 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:34 25-08-2025 39,22528 28,0675 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:14:33 25-08-2025 39,2182 28,1242 7,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:32 25-08-2025 39,22139 28,17667 6,33 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:21 25-08-2025 39,16833 28,14306 5,59 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:09:21 25-08-2025 39,1612 28,1012 17,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:35 25-08-2025 39,18611 28,17167 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:02:35 25-08-2025 39,1652 28,1352 9,6 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:01:19 25-08-2025 39,1573 28,153 2 1,7
BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) 09:57:55 25-08-2025 36,4485 29,1945 7,8 2
Kaş (Antalya) 09:57:53 25-08-2025 36,37972 29,33944 6,43 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:40 25-08-2025 39,19889 28,17694 8,19 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:40 25-08-2025 39,1937 28,1005 10,7 1,4
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 09:52:33 25-08-2025 39,0183 28,058 19,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:17 25-08-2025 39,20889 28,1725 9,68 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:52:17 25-08-2025 39,1892 28,167 7,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:48:25 25-08-2025 39,23639 28,18194 7 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 09:48:25 25-08-2025 39,2438 28,1578 13,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:32 25-08-2025 39,24056 28,17056 5,44 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:32 25-08-2025 39,2362 28,1665 10,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:08 25-08-2025 39,20917 28,13694 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:08 25-08-2025 39,192 28,1337 7,9 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:35:41 25-08-2025 39,1772 28,2755 12,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:40 25-08-2025 39,21194 28,19417 7,01 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:59 25-08-2025 39,1133 28,1527 17,1 1,3
Akhisar (Manisa) 09:19:57 25-08-2025 39,05639 28,01278 6,91 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:04 25-08-2025 39,2313 28,1247 8,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:03 25-08-2025 39,25694 28,08361 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:33 25-08-2025 39,1828 28,1317 8,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:32 25-08-2025 39,21722 28,12222 10,66 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:08 25-08-2025 39,1415 28,1017 3,7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:09:29 25-08-2025 39,1857 28,0878 18,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:14 25-08-2025 39,18556 28,21306 6,97 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:54:14 25-08-2025 39,1813 28,213 11,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:00 25-08-2025 39,21778 28,03944 6,48 1,8
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 08:50:00 25-08-2025 39,201 27,9792 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:31 25-08-2025 39,17333 28,19028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:21 25-08-2025 39,22056 28,18806 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:21 25-08-2025 39,1817 28,1173 9,1 1,5
Yazıhan (Malatya) 08:42:16 25-08-2025 38,56361 38,01833 7 1,7
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 08:42:16 25-08-2025 38,4962 38,0008 8,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:09 25-08-2025 39,19194 28,10361 7,12 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:45 25-08-2025 39,0922 28,2228 17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:44 25-08-2025 39,16889 28,15139 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:04 25-08-2025 39,21056 28,21917 6,99 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:04 25-08-2025 39,2018 28,2038 5,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:27 25-08-2025 39,22083 28,16139 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:27 25-08-2025 39,1833 28,1573 10,2 1,7
KAYACIK-GORDES (MANISA) 08:25:41 25-08-2025 38,9323 28,1785 24 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:38 25-08-2025 39,22694 28,14028 10,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:03 25-08-2025 39,19139 28,27556 6,25 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:23:03 25-08-2025 39,1827 28,251 7,9 1,8
Ege Denizi - [11.27 km] Foça (İzmir) 08:21:12 25-08-2025 38,84028 26,78111 14,75 1,5
KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) 08:19:32 25-08-2025 37,9383 28,858 2,5 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:16:56 25-08-2025 39,2235 28,0463 10,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:16:55 25-08-2025 39,23528 28,06028 7,01 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:52 25-08-2025 39,15833 28,13417 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:52 25-08-2025 39,17111 28,13722 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:02:29 25-08-2025 39,20889 28,17889 4,59 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:02:28 25-08-2025 39,204 28,1515 7,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:58:17 25-08-2025 39,24278 28,15667 6,07 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:58:16 25-08-2025 39,2168 28,0955 11,3 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:49 25-08-2025 39,1232 28,309 14,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:48 25-08-2025 39,19306 28,27028 7 1
Yazıhan (Malatya) 07:56:40 25-08-2025 38,53778 38,04028 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:18 25-08-2025 39,18333 28,17111 5,82 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:18 25-08-2025 39,1748 28,1785 12,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:53:48 25-08-2025 39,22417 28,17667 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:53:48 25-08-2025 39,1902 28,1437 12,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:48 25-08-2025 39,20222 28,18139 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:48:12 25-08-2025 39,17389 28,17 6,99 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:12 25-08-2025 39,1682 28,1163 15,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:43:50 25-08-2025 39,18444 28,185 6,98 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:43:49 25-08-2025 39,1878 28,1547 4,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:53 25-08-2025 39,20639 28,16667 6,99 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:53 25-08-2025 39,1912 28,1702 8,4 1,8
Akhisar (Manisa) 07:41:19 25-08-2025 39,17611 28,04667 10,72 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:00 25-08-2025 39,22556 28,175 6,19 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:38:00 25-08-2025 39,2233 28,181 7,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:36:00 25-08-2025 39,22972 28,20806 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:31:36 25-08-2025 39,17278 28,15722 6,85 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 07:31:36 25-08-2025 39,1345 28,0777 11,3 1,5
Yazıhan (Malatya) 07:31:00 25-08-2025 38,57139 38,02833 7,01 2,4
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 07:30:59 25-08-2025 38,5502 38,032 5 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:11 25-08-2025 39,2063 28,1637 7,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:10 25-08-2025 39,22028 28,165 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:19:15 25-08-2025 39,16944 28,17389 5,12 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:19:15 25-08-2025 39,1665 28,1543 8,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:46 25-08-2025 39,18972 28,16861 7 1,2
Soma (Manisa) 07:14:20 25-08-2025 39,33167 27,53111 11,75 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:53 25-08-2025 39,20639 28,15639 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:42 25-08-2025 39,17444 28,17111 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:43 25-08-2025 39,17861 28,23361 6,16 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:20 25-08-2025 39,19861 28,22278 7,09 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:47 25-08-2025 39,22194 28,20667 6,88 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:02 25-08-2025 39,19694 28,16667 6,97 1,3
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:02:59 25-08-2025 39,256 28,2497 8,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:42 25-08-2025 39,20889 28,17389 6,98 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:23 25-08-2025 39,21972 28,17472 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:23 25-08-2025 39,1952 28,1813 14,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:02 25-08-2025 39,20528 28,20444 7 1,6
ULA (MUGLA) 06:59:13 25-08-2025 37,129 28,4287 3,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:57:32 25-08-2025 39,22611 28,20278 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:50 25-08-2025 39,19444 28,17 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:51 25-08-2025 39,20889 28,23417 7 1,3
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 06:53:50 25-08-2025 39,0855 28,106 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:19 25-08-2025 39,19917 28,17583 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:51:19 25-08-2025 39,1988 28,1785 3,5 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:49:06 25-08-2025 39,1622 28,1998 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:49:05 25-08-2025 39,20583 28,22222 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:05 25-08-2025 39,19167 28,15833 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:05 25-08-2025 39,1862 28,141 4,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:10 25-08-2025 39,20222 28,14667 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:10 25-08-2025 39,1782 28,1432 8,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:09 25-08-2025 39,21917 28,17694 10,77 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:31:09 25-08-2025 39,2105 28,1523 11,5 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:54 25-08-2025 39,17583 28,20472 7,01 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:54 25-08-2025 39,1228 28,2207 2,6 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:26:04 25-08-2025 39,1748 28,1367 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:26:03 25-08-2025 39,19361 28,16667 7,02 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:21:16 25-08-2025 39,1913 28,1795 9,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:15 25-08-2025 39,19778 28,20056 7,01 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:12 25-08-2025 39,148 28,1362 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:11 25-08-2025 39,17528 28,16389 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:33 25-08-2025 39,20639 28,18778 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:18:33 25-08-2025 39,1773 28,19 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:19 25-08-2025 39,18889 28,20972 7,06 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:46 25-08-2025 39,20611 28,26028 6,98 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:46 25-08-2025 39,19 28,2365 9,7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:59 25-08-2025 39,1605 28,2038 8,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:58 25-08-2025 39,19278 28,22111 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:30 25-08-2025 39,22528 28,16806 7,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:38 25-08-2025 39,18889 28,12194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:52 25-08-2025 39,1975 28,12611 7,03 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:52 25-08-2025 39,1938 28,1112 8,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:32 25-08-2025 39,24139 28,2125 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:49:32 25-08-2025 39,2085 28,17 7,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:34 25-08-2025 39,28222 28,07222 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:29 25-08-2025 39,19278 28,16722 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:29 25-08-2025 39,1563 28,1497 9,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:05 25-08-2025 39,18694 28,18889 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:23 25-08-2025 39,164 28,172 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:22 25-08-2025 39,18694 28,19306 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:11 25-08-2025 39,19528 28,1925 7,01 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:11 25-08-2025 39,1793 28,1582 9 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:48 25-08-2025 39,1277 28,1312 12,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:38:47 25-08-2025 39,20861 28,18389 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:36:44 25-08-2025 39,21111 28,00722 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:35:55 25-08-2025 39,25972 28,05 7 1,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:59 25-08-2025 39,2453 28,0243 7,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:58 25-08-2025 39,23861 28,04417 7,04 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:01 25-08-2025 39,20333 28,20333 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:08 25-08-2025 39,18389 28,17167 7,01 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:08 25-08-2025 39,185 28,1427 14,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:30 25-08-2025 39,21639 28,18528 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:32 25-08-2025 39,20778 28,16833 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 05:25:15 25-08-2025 38,13389 38,42972 7 2,4
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 05:25:15 25-08-2025 38,1303 38,4197 5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:56 25-08-2025 39,21028 28,10694 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:15 25-08-2025 39,20167 28,18944 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:15 25-08-2025 39,1685 28,178 10,5 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:04 25-08-2025 39,1935 28,1282 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:03 25-08-2025 39,18778 28,14889 7 1,9
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 05:14:15 25-08-2025 38,995 28,2383 26 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:14 25-08-2025 39,19889 28,24194 7,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:01 25-08-2025 39,2025 28,12722 10,31 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:01 25-08-2025 39,1793 28,1075 7,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:34 25-08-2025 39,18722 28,15083 10,08 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:11:34 25-08-2025 39,1568 28,127 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:26 25-08-2025 39,19139 28,18583 11,54 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:26 25-08-2025 39,1843 28,1878 8,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:16 25-08-2025 39,21194 28,24667 11,95 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:07:16 25-08-2025 39,1905 28,225 9,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:04 25-08-2025 39,18944 28,16778 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:32 25-08-2025 39,20667 28,1125 6,16 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:49 25-08-2025 39,15028 28,17861 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:49 25-08-2025 39,17833 28,16083 15,06 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:59:38 25-08-2025 39,17028 28,18778 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:07 25-08-2025 39,1815 28,144 12,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:06 25-08-2025 39,20833 28,17083 7 1,3
Akhisar (Manisa) 04:53:41 25-08-2025 39,21972 27,97972 8,88 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:57 25-08-2025 39,18917 28,18361 7,03 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:51:57 25-08-2025 39,164 28,1733 13,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:42 25-08-2025 39,19694 28,17556 6,99 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:35 25-08-2025 39,20194 28,20639 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:35 25-08-2025 39,1893 28,1497 9,5 2
Gördes (Manisa) 04:43:06 25-08-2025 39,09361 28,21222 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:40 25-08-2025 39,18444 28,14417 7,05 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:35 25-08-2025 39,19 28,16528 16,93 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:35 25-08-2025 39,168 28,1578 9,1 1,5
Kemah (Erzincan) 04:34:43 25-08-2025 39,7525 39,05194 6,96 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:33:57 25-08-2025 39,1502 28,1568 17,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:56 25-08-2025 39,20083 28,18333 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:29 25-08-2025 39,19778 28,15889 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:32:43 25-08-2025 39,18556 28,15611 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:29:30 25-08-2025 39,1983 28,1528 9,5 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:29 25-08-2025 39,19028 28,17278 7,01 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:27:45 25-08-2025 39,19528 28,18694 7,52 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:50 25-08-2025 39,25944 28,12083 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:11 25-08-2025 39,20194 28,16222 7,03 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:47 25-08-2025 39,21556 28,17361 8,24 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:47 25-08-2025 39,1827 28,1592 12,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:40 25-08-2025 39,22556 28,22556 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:00 25-08-2025 39,18944 28,16583 9,19 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:11 25-08-2025 39,20722 28,16111 7 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:10 25-08-2025 39,2245 28,1932 3,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:16 25-08-2025 39,20167 28,17806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:10:27 25-08-2025 39,15694 28,17528 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:09:38 25-08-2025 39,21028 28,16583 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:51 25-08-2025 39,20361 28,17417 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:04 25-08-2025 39,20111 28,17778 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:05:31 25-08-2025 39,235 28,2075 6,99 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:31 25-08-2025 39,2097 28,2165 11,1 1,7
Kargı (Çorum) 04:04:46 25-08-2025 41,17833 34,39056 6,82 1
Marmaris (Muğla) 04:03:57 25-08-2025 36,96 28,27917 8,65 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:13 25-08-2025 39,19583 28,20222 7,03 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:13 25-08-2025 39,1892 28,1807 10,5 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:44 25-08-2025 39,1585 28,203 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:43 25-08-2025 39,19056 28,21611 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:35 25-08-2025 39,22778 28,18083 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:35 25-08-2025 39,2062 28,1387 8,1 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:58:24 25-08-2025 37,95694 36,60139 6,97 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:15 25-08-2025 39,21806 28,275 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:35 25-08-2025 39,20556 28,17889 9,98 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:35 25-08-2025 39,183 28,1827 13,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:52 25-08-2025 39,17306 28,21639 6,99 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:52 25-08-2025 39,1633 28,1812 8,6 1,4
Kale (Malatya) 03:52:14 25-08-2025 38,35944 38,77167 11,16 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:49:00 25-08-2025 39,1905 28,1348 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:59 25-08-2025 39,21722 28,14083 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:01 25-08-2025 39,17139 28,14194 7,01 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:01 25-08-2025 39,1927 28,1092 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:26 25-08-2025 39,22611 28,20417 6,99 2,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:26 25-08-2025 39,2297 28,1953 8,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:19 25-08-2025 39,20639 28,15528 6,98 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 03:37:32 25-08-2025 37,7775 36,35167 7,02 1,7
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 03:37:28 25-08-2025 39,1075 28,049 12,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:26 25-08-2025 39,2075 28,17639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:54 25-08-2025 39,22861 28,16833 7,05 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:54 25-08-2025 39,2038 28,1663 7,9 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:07 25-08-2025 39,2075 28,1535 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:33:06 25-08-2025 39,21917 28,16056 7,03 1,3
Kale (Malatya) 03:31:07 25-08-2025 38,34694 38,78417 7,67 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:42 25-08-2025 39,18389 28,17833 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:28:36 25-08-2025 39,21972 28,12139 7,08 1
Merkez (Afyonkarahisar) 03:27:33 25-08-2025 38,70333 30,64083 6,98 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:55 25-08-2025 39,1752 28,0665 4,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:54 25-08-2025 39,18944 28,14167 7,01 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:48 25-08-2025 39,19139 28,20667 5,93 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:48 25-08-2025 39,1793 28,1785 12,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:20:03 25-08-2025 39,19139 28,245 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:03 25-08-2025 39,145 28,24 9,9 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:02 25-08-2025 39,158 28,1795 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:01 25-08-2025 39,20167 28,19139 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:45 25-08-2025 39,20833 28,20194 6,99 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:45 25-08-2025 39,1937 28,1803 8,7 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:24 25-08-2025 39,1675 28,0785 9,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:23 25-08-2025 39,22333 28,13389 7,01 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:35 25-08-2025 39,20889 28,12333 7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:35 25-08-2025 39,1887 28,1257 9,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:05 25-08-2025 39,19833 28,16806 6,99 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:26 25-08-2025 39,158 28,1473 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:25 25-08-2025 39,19306 28,16111 7 2,2
Seydikemer (Muğla) 03:07:47 25-08-2025 36,70028 29,32667 7,06 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:06:54 25-08-2025 39,1537 28,1303 11,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:53 25-08-2025 39,16944 28,15278 6,99 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:30 25-08-2025 39,17639 28,11806 7,02 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:30 25-08-2025 39,1923 28,1607 12,7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:48 25-08-2025 39,1527 28,1702 15,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:47 25-08-2025 39,24028 28,205 7,03 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:00 25-08-2025 39,23611 28,05889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:20 25-08-2025 39,21667 28,18028 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:14 25-08-2025 39,1822 28,1245 8,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:13 25-08-2025 39,20111 28,13639 6,99 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:59:37 25-08-2025 39,17722 28,21167 7,01 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:36 25-08-2025 39,1773 28,2185 4,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:58:44 25-08-2025 39,20028 28,1425 8,77 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:58:44 25-08-2025 39,1835 28,1375 4,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:55:18 25-08-2025 39,23972 28,23694 7 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:54:17 25-08-2025 39,1677 28,064 8,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:54:16 25-08-2025 39,20583 28,13306 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:36 25-08-2025 39,18333 28,1725 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:13 25-08-2025 39,22972 28,20639 7 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:13 25-08-2025 39,2015 28,2155 10,8 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:50:08 25-08-2025 39,1612 28,0608 12,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:07 25-08-2025 39,21472 28,15194 7 1
Toprakkale (Osmaniye) 02:49:28 25-08-2025 37,06667 36,12583 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:43:34 25-08-2025 39,12389 28,22861 7,04 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:17 25-08-2025 39,21194 28,10389 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:36:35 25-08-2025 39,20194 28,09583 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:54 25-08-2025 39,23556 28,16806 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:22 25-08-2025 39,23528 28,17111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:36 25-08-2025 39,18056 28,16806 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:50 25-08-2025 39,23361 28,20611 7 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:50 25-08-2025 39,203 28,1953 7,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:34 25-08-2025 39,18611 28,16833 7 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:29:34 25-08-2025 39,1868 28,154 10,8 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:07 25-08-2025 39,19694 28,1725 6,99 1
Çamlıdere Barajı - [01.35 km] Çamlıdere (Ankara) 02:23:06 25-08-2025 40,39556 32,33056 7,59 1,9
BAYINDIR-CAMLIDERE (ANKARA) 02:23:06 25-08-2025 40,3782 32,3403 1,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:27 25-08-2025 39,18806 28,18806 7 0,9
Merkez (Erzincan) 02:21:04 25-08-2025 39,61444 39,70778 8,71 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:51 25-08-2025 39,19806 28,10333 8,73 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:22 25-08-2025 39,22917 28,16889 7 0,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:33 25-08-2025 39,2028 28,197 7,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:32 25-08-2025 39,23222 28,20194 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:25 25-08-2025 39,19222 28,12194 7,01 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:12:25 25-08-2025 39,149 28,108 14,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:59 25-08-2025 39,23944 28,19222 7 1,1
Yenice (Çanakkale) 02:09:47 25-08-2025 39,88389 27,10278 9,68 1,6
ESKIYAYLA-CAN (CANAKKALE) 02:09:47 25-08-2025 39,9018 27,0897 16,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:34 25-08-2025 39,20167 28,16722 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:58 25-08-2025 39,19611 28,19333 6,99 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:57 25-08-2025 39,1793 28,198 8,6 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:21 25-08-2025 39,1937 28,0817 11,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:20 25-08-2025 39,24333 28,08194 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:30 25-08-2025 39,235 28,18083 7,01 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:30 25-08-2025 39,2042 28,1942 7,5 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:39 25-08-2025 39,2072 27,988 11,4 1,9
Akhisar (Manisa) 01:57:38 25-08-2025 39,21944 27,98528 7,01 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:55:39 25-08-2025 39,1733 28,0815 10,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:55:38 25-08-2025 39,2025 28,15083 7,01 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:15 25-08-2025 39,20167 28,20111 7,06 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:53:10 25-08-2025 39,16694 28,20444 8,83 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:52:14 25-08-2025 39,1967 28,1943 16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:23 25-08-2025 39,21278 28,02472 6,96 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:34 25-08-2025 39,15333 28,18778 7 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:34 25-08-2025 39,1455 28,1705 8,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:48 25-08-2025 39,22778 28,20778 7,01 3,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 01:46:48 25-08-2025 39,233 28,1862 13,6 3,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 01:45:26 25-08-2025 39,1233 28,0683 12,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:38 25-08-2025 39,22722 28,17028 9,46 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:27 25-08-2025 39,24167 28,20667 6,99 3,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:27 25-08-2025 39,2275 28,1972 11,5 3,4
Nurdağı (Gaziantep) 01:40:19 25-08-2025 37,17306 36,69667 7,99 1,7
Akhalkalaki, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [40.60 km] Çıldır (Ardahan) 01:38:29 25-08-2025 41,45944 43,60972 10,83 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:28 25-08-2025 39,2225 28,17028 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:28 25-08-2025 39,1987 28,14 12,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:02 25-08-2025 39,17556 28,32333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:28:28 25-08-2025 39,18417 28,17361 7 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:49 25-08-2025 39,1505 28,0982 11,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:48 25-08-2025 39,18083 28,15139 7,02 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:19 25-08-2025 39,1872 28,1453 11,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:18 25-08-2025 39,22417 28,19389 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:26 25-08-2025 39,2525 28,175 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:24:40 25-08-2025 39,19556 28,12667 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:18 25-08-2025 39,15278 28,17056 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:18 25-08-2025 39,1312 28,1178 15,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:07 25-08-2025 39,23778 28,14806 6,99 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:35 25-08-2025 39,24333 28,13667 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:28 25-08-2025 39,1822 28,1973 10,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:39 25-08-2025 39,20194 28,20917 7,02 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:39 25-08-2025 39,185 28,2058 5,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:36 25-08-2025 39,23667 28,15111 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:17:28 25-08-2025 39,19083 28,11861 7,07 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:06 25-08-2025 39,2125 28,18806 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:24 25-08-2025 39,19389 28,23389 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:24 25-08-2025 39,1663 28,218 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:41 25-08-2025 39,22306 28,16833 7 1
Zile (Tokat) 01:06:18 25-08-2025 40,21944 35,68167 6,98 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:04 25-08-2025 39,1562 28,1417 9,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:03 25-08-2025 39,17111 28,1725 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 01:00:41 25-08-2025 38,31778 38,20111 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:57:40 25-08-2025 39,15056 28,15167 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:56:24 25-08-2025 39,21861 28,20778 6,96 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:39 25-08-2025 39,25833 28,09583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:04 25-08-2025 39,22556 28,05 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:10 25-08-2025 39,20167 28,185 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:00 25-08-2025 39,26139 28,10417 6,99 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:59 25-08-2025 39,255 28,0883 12,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:31 25-08-2025 39,19389 28,15917 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:45:17 25-08-2025 39,20917 28,15194 6,99 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:45:17 25-08-2025 39,1582 28,124 12,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:43:41 25-08-2025 39,21778 28,21306 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:43:09 25-08-2025 39,18778 28,15333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:42:43 25-08-2025 39,20472 28,19528 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:42:43 25-08-2025 39,186 28,2053 15,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:41:07 25-08-2025 39,17694 28,15333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:30 25-08-2025 39,2075 28,2225 7,01 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:30 25-08-2025 39,1933 28,2303 9,1 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:10 25-08-2025 39,1515 28,2195 9,3 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:04 25-08-2025 39,2368 28,08 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:03 25-08-2025 39,25083 28,08361 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:22 25-08-2025 39,21 28,15222 7,22 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:49 25-08-2025 39,19139 28,12389 7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:49 25-08-2025 39,182 28,1115 7,4 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:26:10 25-08-2025 39,1897 28,132 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:09 25-08-2025 39,18722 28,13361 6,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:23:45 25-08-2025 39,18222 28,20139 6,96 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:35 25-08-2025 39,22806 28,1275 7,03 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:21:35 25-08-2025 39,226 28,1227 13,1 2
Merkez (Afyonkarahisar) 00:18:36 25-08-2025 38,73722 30,6025 7 2
KARAARSLAN (AFYONKARAHISAR) 00:18:36 25-08-2025 38,7175 30,6288 7,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:15:00 25-08-2025 39,19056 28,18889 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:45 25-08-2025 39,16111 28,16806 7,01 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:45 25-08-2025 39,1472 28,1398 16,8 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:25 25-08-2025 39,1678 28,1162 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:24 25-08-2025 39,18917 28,17722 7,03 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:12 25-08-2025 39,21222 28,03861 6,97 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:08:12 25-08-2025 39,2223 28,022 12,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:25 25-08-2025 39,14528 28,22583 7,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:31 25-08-2025 39,20194 28,17194 7,01 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:31 25-08-2025 39,1643 28,1897 9,6 2,3
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 00:00:33 25-08-2025 39,0622 28,1552 18,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:27 24-08-2025 39,22056 28,18444 9,72 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:26 24-08-2025 39,2167 28,1588 7,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:15 24-08-2025 39,1725 28,145 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:24 24-08-2025 39,22194 28,17167 7 3,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:24 24-08-2025 39,2235 28,1467 8,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:50:37 24-08-2025 39,24306 28,13611 6,14 2,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:37 24-08-2025 39,2247 28,1168 7,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:48:55 24-08-2025 39,195 28,1625 6,97 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:48:55 24-08-2025 39,2002 28,1497 10,1 2,2
Yedisu (Bingöl) 23:47:24 24-08-2025 39,485 40,36083 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:51 24-08-2025 39,18778 28,18333 7 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:51 24-08-2025 39,1778 28,1947 10,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:44 24-08-2025 39,19556 28,17333 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:44 24-08-2025 39,1778 28,1553 11,7 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:02 24-08-2025 39,2117 28,0922 14,1 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:48 24-08-2025 39,1503 28,1823 5,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:42:47 24-08-2025 39,17472 28,11278 6,99 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:47 24-08-2025 39,15389 28,17361 8,52 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:41:46 24-08-2025 39,1798 28,1548 10,8 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 23:36:22 24-08-2025 38,11389 36,55278 6,99 1,7
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:36:22 24-08-2025 38,1368 36,6 5,3 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:22 24-08-2025 39,2053 28,1697 7,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:40 24-08-2025 39,18806 28,15444 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:40 24-08-2025 39,1818 28,1098 16 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:30 24-08-2025 39,22111 28,1575 7 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:30 24-08-2025 39,2253 28,138 9,3 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:30:54 24-08-2025 39,1683 28,1537 15,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:46 24-08-2025 39,17833 28,17556 6,99 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:46 24-08-2025 39,1598 28,1278 14,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:00 24-08-2025 39,20611 28,16806 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:58 24-08-2025 39,2055 28,1527 22,2 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:51 24-08-2025 39,0997 28,1553 28,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:31 24-08-2025 39,17583 28,15722 6,99 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:31 24-08-2025 39,1715 28,115 5,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:05 24-08-2025 39,18083 28,15389 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:05 24-08-2025 39,1777 28,153 8,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:23 24-08-2025 39,20611 28,15556 6,99 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:22 24-08-2025 39,1957 28,1587 15,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:36 24-08-2025 39,185 28,20972 5,61 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:36 24-08-2025 39,174 28,1663 11,4 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:47 24-08-2025 39,161 28,13 15 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:27 24-08-2025 39,23111 28,22611 7,23 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:59 24-08-2025 39,19056 28,12361 15,37 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:58 24-08-2025 39,191 28,1552 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:07 24-08-2025 39,19222 28,20667 6,98 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:07 24-08-2025 39,1887 28,1813 3,7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:10:02 24-08-2025 39,2077 28,0607 4,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:46 24-08-2025 39,1725 28,15556 11,14 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:46 24-08-2025 39,1378 28,1433 14,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:21 24-08-2025 39,16694 28,14278 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:19 24-08-2025 39,135 28,1227 20,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:34 24-08-2025 39,18917 28,17667 10,24 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:33 24-08-2025 39,1878 28,1305 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:06:11 24-08-2025 39,21028 28,18556 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:06:11 24-08-2025 39,1788 28,1363 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:05 24-08-2025 39,21028 28,17194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:41 24-08-2025 39,20111 28,185 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:48 24-08-2025 39,19139 28,19306 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:04 24-08-2025 39,20722 28,18 7,01 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:51 24-08-2025 39,18611 28,14917 6,97 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:55:50 24-08-2025 39,178 28,2168 23,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:15 24-08-2025 39,18833 28,19778 13,81 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:15 24-08-2025 39,1742 28,1898 8,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:19 24-08-2025 39,19694 28,18 9,29 1,7
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 22:51:52 24-08-2025 39,1452 28,0002 8,3 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:54 24-08-2025 39,1632 28,1463 14,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:53 24-08-2025 39,19028 28,17028 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:47:47 24-08-2025 39,22333 28,2075 6,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:43:48 24-08-2025 39,16944 28,11444 7,09 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:07 24-08-2025 39,19722 28,15833 7 1,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 22:41:07 24-08-2025 39,1317 28,0853 12,3 2,1
CAYSIMAV-SIMAV (KUTAHYA) 22:38:00 24-08-2025 39,1327 28,901 27,3 1,9
Simav (Kütahya) 22:37:58 24-08-2025 39,24694 28,99556 14,45 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:36:55 24-08-2025 39,18917 28,16778 10,79 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:55 24-08-2025 39,1855 28,1408 13,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:35:57 24-08-2025 39,1825 28,17306 7,01 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:35:57 24-08-2025 39,1965 28,1603 8,1 2,5
KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:56 24-08-2025 39,2553 28,3512 12,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:00 24-08-2025 39,20028 28,15972 9,65 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:32:59 24-08-2025 39,1935 28,1178 7,9 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:31:27 24-08-2025 39,1842 28,138 18 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:30:26 24-08-2025 39,1572 28,1073 13,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:30:25 24-08-2025 39,18722 28,14194 6,98 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:56 24-08-2025 39,1798 28,1662 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:22 24-08-2025 39,19417 28,19306 7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:22 24-08-2025 39,1917 28,1453 13,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:45 24-08-2025 39,17361 28,16806 7,02 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:27:45 24-08-2025 39,1733 28,0715 8,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:30 24-08-2025 39,21944 28,1875 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:30 24-08-2025 39,2093 28,154 10 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:24:45 24-08-2025 39,161 28,0987 13,2 1,7
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:24:14 24-08-2025 39,2745 28,2335 12 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:23:47 24-08-2025 39,22639 28,17417 6,99 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:47 24-08-2025 39,2107 28,1682 8,6 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:34 24-08-2025 39,1955 28,147 9,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:22:33 24-08-2025 39,20139 28,15389 7 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:03 24-08-2025 39,2112 28,1438 7,5 2,1
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 22:21:28 24-08-2025 39,102 28,1085 5,3 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:45 24-08-2025 39,1602 28,15 11,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:44 24-08-2025 39,19056 28,1925 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:13 24-08-2025 39,1547 28,1337 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:12 24-08-2025 39,19528 28,17333 7,04 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:59 24-08-2025 39,20417 28,15472 7,03 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:18:59 24-08-2025 39,1897 28,1345 9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:35 24-08-2025 39,18583 28,18722 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:17:35 24-08-2025 39,1822 28,1642 5,2 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:16:44 24-08-2025 39,1733 28,1357 8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:16:43 24-08-2025 39,18667 28,15056 7,01 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:35 24-08-2025 39,0932 28,151 27,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:34 24-08-2025 39,17139 28,16639 7,04 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:11 24-08-2025 39,19667 28,15083 7,01 4,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:10 24-08-2025 39,1955 28,1288 9 4,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:23 24-08-2025 39,18917 28,17472 7 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:36 24-08-2025 39,122 28,1415 15,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:34 24-08-2025 39,21694 28,2275 6,96 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:17 24-08-2025 39,1437 28,1533 12,1 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:09 24-08-2025 39,1345 28,1915 8,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:08 24-08-2025 39,20056 28,18722 7,05 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:40 24-08-2025 39,1563 28,1605 16,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:39 24-08-2025 39,18528 28,20139 7,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:05 24-08-2025 39,20028 28,2125 5,75 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:05 24-08-2025 39,1617 28,1428 2,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:32 24-08-2025 39,21917 28,15889 7 4,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:32 24-08-2025 39,2202 28,1452 5,4 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:59:31 24-08-2025 39,20278 28,15667 7,01 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:18 24-08-2025 39,20389 28,17222 7 4,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:17 24-08-2025 39,215 28,1677 12,6 5
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:31 24-08-2025 39,20528 28,17917 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:49 24-08-2025 39,20389 28,12167 7,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:36:08 24-08-2025 39,20028 28,10694 12,03 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:33:24 24-08-2025 39,18639 28,11083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:32:31 24-08-2025 39,215 28,12528 7,05 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:12 24-08-2025 39,22472 28,14194 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:42 24-08-2025 39,17722 28,10194 6,99 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:42 24-08-2025 39,17 28,0883 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:18 24-08-2025 39,19556 28,11556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:28 24-08-2025 39,19028 28,12028 7,02 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:28 24-08-2025 39,2063 28,1237 7,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:15 24-08-2025 39,18694 28,23833 4,95 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:15 24-08-2025 39,183 28,2355 9,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:40 24-08-2025 39,23667 28,05444 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:09:40 24-08-2025 39,2308 28,042 7,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:55:50 24-08-2025 39,22806 27,99778 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:55:01 24-08-2025 39,17694 28,16028 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:54:13 24-08-2025 39,19194 28,23528 6,99 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:54:13 24-08-2025 39,1702 28,246 9 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:56 24-08-2025 39,1632 28,0973 11,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:55 24-08-2025 39,17028 28,11278 6,69 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:36:13 24-08-2025 39,1907 28,1537 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:12 24-08-2025 39,19389 28,13472 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:51 24-08-2025 39,22417 28,10778 7 1,3
Gürün (Sivas) 20:33:43 24-08-2025 38,83972 37,24167 7 1
DUZCE-KANGAL (SIVAS) 20:33:33 24-08-2025 39,1507 37,6573 21,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:14 24-08-2025 39,22389 28,18056 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:29 24-08-2025 39,16806 28,1625 7,02 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:14:26 24-08-2025 39,1333 28,2112 29,7 1,3
Merkez (Afyonkarahisar) 20:12:15 24-08-2025 38,72194 30,64722 10,61 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:59:14 24-08-2025 39,18917 28,23472 5,36 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:14 24-08-2025 39,1548 28,2052 15,7 1,7
Kulu (Konya) 19:57:00 24-08-2025 39,09778 33,06083 7,36 1,3
KARACADAG-KULU (KONYA) 19:56:59 24-08-2025 39,0802 32,9693 15,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:55:54 24-08-2025 39,20472 28,14444 7,03 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:55:54 24-08-2025 39,1943 28,126 4,6 1,4
Yazıhan (Malatya) 19:54:27 24-08-2025 38,54194 38,05361 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:03 24-08-2025 39,20472 28,13472 6,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:50:43 24-08-2025 39,21694 28,17444 6,99 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:50:42 24-08-2025 39,194 28,152 12,3 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:48 24-08-2025 39,1895 28,1547 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:47 24-08-2025 39,21667 28,11833 7 1,5
Aladağ (Adana) 19:46:14 24-08-2025 37,65917 35,46083 7 1,7
DARILIK-ALADAG (ADANA) 19:46:14 24-08-2025 37,6132 35,4553 1,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:33:37 24-08-2025 39,1925 28,23556 5,75 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:32:41 24-08-2025 39,18194 28,095 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:08 24-08-2025 39,14472 28,16278 7 1,2
