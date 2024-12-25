Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Aralık 2024

25 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 21:37:31 25-12-2024 38,09111 38,43028 7 2,1
Doğanşehir (Malatya) 21:36:06 25-12-2024 38,15333 37,86611 6,29 2,9
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:36:05 25-12-2024 38,154 37,8612 1,4 2,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:25:18 25-12-2024 38,26944 37,20194 7,26 1,3
Merkez (Sivas) 19:53:49 25-12-2024 39,65639 37,35694 6,96 1,6
AKPINAR-(SIVAS) 19:53:49 25-12-2024 39,6853 37,366 11,6 1,6
Çemişgezek (Tunceli) 19:45:47 25-12-2024 39,09111 39 6,99 1,5
DOGAN-CEMISGEZEK (TUNCELI) 19:45:47 25-12-2024 38,9912 39,0442 7,9 1,6
Ege Denizi - [13.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:47:41 25-12-2024 39,37389 26,14 14,19 2,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:47:41 25-12-2024 39,3765 26,1475 7,6 2,9
Menteşe (Muğla) 18:37:07 25-12-2024 37,17 28,80722 7,04 1,7
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:37:05 25-12-2024 37,0892 28,8402 14 1,6
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [57.66 km] Başkale (Van) 18:32:41 25-12-2024 38,52167 45,04861 6,75 1,8
Ege Denizi - [11.06 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:14:32 25-12-2024 39,39333 26,19194 7,31 1,5
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 18:14:30 25-12-2024 39,3685 26,0963 1,7 1,4
Akçadağ (Malatya) 18:10:25 25-12-2024 38,31611 37,75944 7,71 1,4
KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) 18:10:25 25-12-2024 38,3267 37,7413 11 1,5
Pütürge (Malatya) 18:10:04 25-12-2024 38,18944 38,64444 7 1,2
Menteşe (Muğla) 17:43:46 25-12-2024 37,15361 28,80361 7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 17:43:45 25-12-2024 37,1495 28,8397 15,4 1,5
Taşköprü (Kastamonu) 16:50:25 25-12-2024 41,50806 34,41056 19,45 1,7
Ege Denizi - [72.43 km] Datça (Muğla) 16:28:41 25-12-2024 36,0575 27,70389 6,93 2,3
AKDENIZ 16:28:40 25-12-2024 36,0217 27,5993 10,2 2,3
Taşköprü (Kastamonu) 15:13:10 25-12-2024 41,45667 34,39417 6,97 2,1
HACIALI-TASKOPRU (KASTAMONU) 15:13:10 25-12-2024 41,4767 34,4033 8,2 2,3
Alaplı (Zonguldak) 15:04:17 25-12-2024 41,15556 31,375 7 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 15:00:35 25-12-2024 37,1852 28,8078 4,9 1,8
Menteşe (Muğla) 15:00:34 25-12-2024 37,13833 28,75028 7 2
Menteşe (Muğla) 14:58:58 25-12-2024 37,17389 28,80333 7 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 14:58:56 25-12-2024 37,154 28,799 24,5 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.58 km] Menderes (İzmir) 14:57:07 25-12-2024 37,97583 27,20889 11,23 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 14:57:07 25-12-2024 37,9668 27,1882 5,4 2,4
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 14:55:09 25-12-2024 37,7657 36,233 7,1 2
Saimbeyli (Adana) 14:55:08 25-12-2024 37,80333 36,2 7,08 2,1
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 14:31:54 25-12-2024 36,1585 35,4325 6,7 1,6
Menteşe (Muğla) 14:29:44 25-12-2024 37,14639 28,77889 7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 14:29:43 25-12-2024 37,1263 28,8228 11,1 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 14:27:48 25-12-2024 37,1412 28,8303 14,4 1,8
Ula (Muğla) 14:27:47 25-12-2024 37,16611 28,69389 7 2
Merkez (Kars) 14:13:32 25-12-2024 40,53889 43,06861 7,03 1,4
Pütürge (Malatya) 14:05:14 25-12-2024 38,25667 38,82972 7 1,2
Menteşe (Muğla) 13:52:38 25-12-2024 37,15222 28,82361 6,7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 13:52:38 25-12-2024 37,1967 28,8187 9,7 2,3
Menteşe (Muğla) 13:36:51 25-12-2024 37,15944 28,8225 7 1,9
BEYAGAC (DENIZLI) 13:36:51 25-12-2024 37,1397 28,8473 13,5 2,1
Emet (Kütahya) 13:17:20 25-12-2024 39,35972 29,285 7 1,4
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:17:19 25-12-2024 39,3277 29,2952 0 1,5
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:57:43 25-12-2024 37,0685 28,8412 13,4 1,7
Pamukkale (Denizli) 12:41:55 25-12-2024 37,88444 29,25472 7 1,4
Pamukkale (Denizli) 12:40:20 25-12-2024 37,85111 29,24139 7 1,6
Akçadağ (Malatya) 12:32:50 25-12-2024 38,27417 38,08111 7 1,2
Çal (Denizli) 12:26:42 25-12-2024 37,88 29,27694 7 1,3
Tuz Gölü - [14.05 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 12:18:42 25-12-2024 38,69306 33,56861 7 1
YUKARIDEMIRTAS-(ELAZIG) 12:13:22 25-12-2024 38,595 39,1197 19,4 1
İslahiye (Gaziantep) 11:54:14 25-12-2024 36,89056 36,5425 7,04 1,8
CINARBASI-HASSA (HATAY) 11:54:13 25-12-2024 36,8477 36,615 9 1,7
GULUMUSAGI-(MALATYA) 11:43:47 25-12-2024 38,1988 38,484 5,3 1,6
Sincik (Adıyaman) 11:43:46 25-12-2024 38,14389 38,54306 7 1,2
Menteşe (Muğla) 11:17:09 25-12-2024 37,15611 28,82 6,98 2
KARACAOREN-(MUGLA) 11:17:09 25-12-2024 37,1575 28,7893 11,7 2,4
Doğanşehir (Malatya) 10:45:26 25-12-2024 38,22583 37,7575 6,93 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 10:44:01 25-12-2024 37,93861 36,34278 6,93 2,9
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:44:00 25-12-2024 37,938 36,318 5 2,6
Menteşe (Muğla) 10:14:17 25-12-2024 37,17028 28,80111 7 1,4
Kozan (Adana) 10:05:08 25-12-2024 37,65778 35,88472 7 1,1
BEYAGAC (DENIZLI) 09:53:45 25-12-2024 37,1648 28,8653 13,5 2
Pütürge (Malatya) 09:23:18 25-12-2024 38,2575 38,8225 6,71 2,8
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 09:23:17 25-12-2024 38,2918 38,8343 5 2,9
KOCKALE-(ELAZIG) 09:07:22 25-12-2024 38,581 39,46 8,8 1,8
Maden (Elazığ) 09:07:21 25-12-2024 38,55417 39,54389 12,4 1,7
Marmara Denizi - [19.87 km] Marmara (Balıkesir) 09:06:54 25-12-2024 40,80028 27,79083 6,94 2,4
MARMARA DENIZI 09:06:54 25-12-2024 40,7787 27,7758 11,1 2,5
Sincik (Adıyaman) 08:41:50 25-12-2024 38,13361 38,52667 7,01 1,6
ULUKOY-(MALATYA) 08:41:49 25-12-2024 38,1768 38,4825 4,2 1,5
Pamukkale (Denizli) 08:38:38 25-12-2024 37,86944 29,27222 7 1,5
İskenderun (Hatay) 08:27:05 25-12-2024 36,69944 36,28722 7 2,2
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 08:27:04 25-12-2024 36,6597 36,36 5,5 2,3
Menteşe (Muğla) 08:08:24 25-12-2024 37,23639 28,77583 7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 08:08:23 25-12-2024 37,144 28,8042 11,3 1,8
Battalgazi (Malatya) 07:45:56 25-12-2024 38,21667 38,47056 13,94 2,4
BEYDAGI-(MALATYA) 07:45:55 25-12-2024 38,2538 38,4485 5 2,4
Battalgazi (Malatya) 07:42:54 25-12-2024 38,21778 38,48972 10,62 2
BEYDAGI-(MALATYA) 07:42:53 25-12-2024 38,2492 38,4555 2,5 1,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 07:25:52 25-12-2024 37,21972 36,71889 8,04 2,7
KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) 07:25:52 25-12-2024 37,1663 36,8087 5 2,6
Nurdağı (Gaziantep) 07:25:06 25-12-2024 37,19833 36,71556 7,05 2,7
NURDAGI (GAZIANTEP) 07:25:06 25-12-2024 37,1695 36,7293 3,8 2,7
Bahçe (Osmaniye) 06:55:53 25-12-2024 37,20028 36,68833 10,98 1,9
BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) 06:55:53 25-12-2024 37,2233 36,7748 5,4 1,8
Ege Denizi - [12.08 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:39:13 25-12-2024 39,38389 26,18694 9,87 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 06:39:13 25-12-2024 39,36 26,1313 7,5 1,7
Honaz (Denizli) 06:34:40 25-12-2024 37,86306 29,30417 7 1,5
Çal (Denizli) 06:32:49 25-12-2024 37,87694 29,27583 7 1,5
Pamukkale (Denizli) 06:31:18 25-12-2024 37,87028 29,27417 7 1,4
Pamukkale (Denizli) 06:23:25 25-12-2024 37,87083 29,27194 12,36 2
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 06:23:24 25-12-2024 37,8753 29,2948 5 1,9
Merkez (Elazığ) 06:03:45 25-12-2024 38,76222 38,95306 7 1
Nilüfer (Bursa) 05:57:26 25-12-2024 40,19361 28,98111 7 1,4
NILUFER (BURSA) 05:57:26 25-12-2024 40,2013 28,999 5,1 1,7
Çal (Denizli) 05:39:05 25-12-2024 37,88 29,26806 7 1,8
KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) 05:39:05 25-12-2024 37,8453 29,3128 12,5 1,9
Pütürge (Malatya) 05:32:41 25-12-2024 38,27 38,80583 8,71 0,9
İliç (Erzincan) 05:07:51 25-12-2024 39,41556 38,51861 13,48 1,9
COPLER-ILIC (ERZINCAN) 05:07:50 25-12-2024 39,408 38,4945 5 2,1
Nurdağı (Gaziantep) 05:03:53 25-12-2024 37,2025 36,96278 10,72 1,8
ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 05:03:53 25-12-2024 37,1668 37,0153 5,8 1,5
Pamukkale (Denizli) 04:59:16 25-12-2024 37,8775 29,26444 5,33 1,7
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 04:59:16 25-12-2024 37,8797 29,2783 6,2 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 04:50:48 25-12-2024 38,31333 38,25333 7 0,8
Merkez (Düzce) 04:42:58 25-12-2024 40,80056 31,09139 7,03 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 04:29:39 25-12-2024 37,2385 28,8062 5,2 1,5
Dinar (Afyonkarahisar) 04:11:07 25-12-2024 38,02778 30,07222 7 2,3
AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) 04:11:07 25-12-2024 38,0348 30,0732 6 2,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 04:09:12 25-12-2024 35,2205 25,335 6,4 2,4
Pamukkale (Denizli) 04:06:14 25-12-2024 37,87944 29,25556 7 3
IRLIGANLI-(DENIZLI) 04:06:13 25-12-2024 37,8868 29,2682 5,9 3,1
Marmara Denizi - [16.34 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:53:43 25-12-2024 40,81889 27,95222 8,53 1,4
MARMARA DENIZI 03:53:43 25-12-2024 40,844 28,021 7,3 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 03:36:47 25-12-2024 37,19861 36,9525 7,04 1,2
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:36:46 25-12-2024 37,2077 36,9617 15,7 1
Pamukkale (Denizli) 03:34:46 25-12-2024 37,85667 29,26972 7,07 1,6
KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) 03:34:39 25-12-2024 37,9492 28,8843 13,6 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 03:20:32 25-12-2024 37,1808 28,8215 9,3 1,6
Menteşe (Muğla) 03:20:31 25-12-2024 37,15472 28,77778 6,97 1,9
Pamukkale (Denizli) 03:07:55 25-12-2024 37,86722 29,26111 9,64 3
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 03:07:54 25-12-2024 37,8777 29,2722 7,4 3,1
Kalecik (Ankara) 03:01:04 25-12-2024 40,38556 33,40389 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 02:49:39 25-12-2024 38,23167 38,47583 10,99 3,3
GULUMUSAGI-(MALATYA) 02:49:38 25-12-2024 38,2327 38,4723 4,6 3,3
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 02:49:13 25-12-2024 36,944 28,2353 5,4 1,2
Gemlik (Bursa) 02:11:40 25-12-2024 40,44306 29,19472 7,3 1,9
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 02:11:40 25-12-2024 40,45 29,2077 7,7 2,3
Evciler (Afyonkarahisar) 02:03:31 25-12-2024 38,00194 30,03694 7,26 1,4
Pamukkale (Denizli) 02:01:16 25-12-2024 37,88778 29,25167 7 1,4
YUNANISTAN 02:00:41 25-12-2024 40,3827 24,0703 5,1 2,4
Şabanözü (Çankırı) 01:59:51 25-12-2024 40,42139 33,43472 7,03 1,3
HANCILI-KALECIK (ANKARA) 01:59:50 25-12-2024 40,3867 33,4182 4,6 1,8
Kalecik (Ankara) 01:57:23 25-12-2024 40,38417 33,40833 7 2,8
HANCILI-KALECIK (ANKARA) 01:57:22 25-12-2024 40,387 33,4188 5 3,2
Menteşe (Muğla) 01:36:54 25-12-2024 37,15722 28,8 7,03 1,8
Soma (Manisa) 01:23:38 25-12-2024 39,14111 27,62306 7 1,3
Pütürge (Malatya) 01:10:09 25-12-2024 38,13667 38,6 7 2,1
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 01:10:07 25-12-2024 38,1658 38,5978 5 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:04:24 25-12-2024 37,9787 27,1402 5,3 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.14 km] Menderes (İzmir) 01:04:23 25-12-2024 37,95861 27,18111 8,7 1,6
Akdeniz 00:52:26 25-12-2024 34,6175 32,15611 12,71 2,5
AKDENIZ 00:52:25 25-12-2024 34,7795 31,9975 9,8 2,3
Karadeniz - [12.87 km] Ortahisar (Trabzon) 00:50:18 25-12-2024 41,12139 39,76028 10,02 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 00:18:53 25-12-2024 37,46722 37,04306 7 1,6
SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) 00:18:53 25-12-2024 37,4195 37,0005 6,8 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 00:15:38 25-12-2024 37,16 28,8063 8 2,2
Menteşe (Muğla) 00:15:37 25-12-2024 37,15083 28,78417 7,27 2
Gediz (Kütahya) 00:07:39 25-12-2024 39,01306 29,55917 7,04 1,3
Menteşe (Muğla) 00:01:00 25-12-2024 37,14083 28,79083 6,94 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 00:01:00 25-12-2024 37,1518 28,8395 11,1 1,8
Saimbeyli (Adana) 23:57:48 24-12-2024 38,10333 35,92472 6,93 1,3
Menteşe (Muğla) 23:57:26 24-12-2024 37,13944 28,80611 6,87 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 23:57:26 24-12-2024 37,1318 28,8277 7,7 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 21:37:31 25-12-2024 38,09111 38,43028 7 2,1
Doğanşehir (Malatya) 21:36:06 25-12-2024 38,15333 37,86611 6,29 2,9
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:36:05 25-12-2024 38,154 37,8612 1,4 2,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:25:18 25-12-2024 38,26944 37,20194 7,26 1,3
Merkez (Sivas) 19:53:49 25-12-2024 39,65639 37,35694 6,96 1,6
AKPINAR-(SIVAS) 19:53:49 25-12-2024 39,6853 37,366 11,6 1,6
Çemişgezek (Tunceli) 19:45:47 25-12-2024 39,09111 39 6,99 1,5
DOGAN-CEMISGEZEK (TUNCELI) 19:45:47 25-12-2024 38,9912 39,0442 7,9 1,6
Ege Denizi - [13.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:47:41 25-12-2024 39,37389 26,14 14,19 2,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:47:41 25-12-2024 39,3765 26,1475 7,6 2,9
Menteşe (Muğla) 18:37:07 25-12-2024 37,17 28,80722 7,04 1,7
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:37:05 25-12-2024 37,0892 28,8402 14 1,6
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [57.66 km] Başkale (Van) 18:32:41 25-12-2024 38,52167 45,04861 6,75 1,8
Ege Denizi - [11.06 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:14:32 25-12-2024 39,39333 26,19194 7,31 1,5
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 18:14:30 25-12-2024 39,3685 26,0963 1,7 1,4
Akçadağ (Malatya) 18:10:25 25-12-2024 38,31611 37,75944 7,71 1,4
KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) 18:10:25 25-12-2024 38,3267 37,7413 11 1,5
Pütürge (Malatya) 18:10:04 25-12-2024 38,18944 38,64444 7 1,2
Menteşe (Muğla) 17:43:46 25-12-2024 37,15361 28,80361 7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 17:43:45 25-12-2024 37,1495 28,8397 15,4 1,5
Taşköprü (Kastamonu) 16:50:25 25-12-2024 41,50806 34,41056 19,45 1,7
Ege Denizi - [72.43 km] Datça (Muğla) 16:28:41 25-12-2024 36,0575 27,70389 6,93 2,3
AKDENIZ 16:28:40 25-12-2024 36,0217 27,5993 10,2 2,3
Taşköprü (Kastamonu) 15:13:10 25-12-2024 41,45667 34,39417 6,97 2,1
HACIALI-TASKOPRU (KASTAMONU) 15:13:10 25-12-2024 41,4767 34,4033 8,2 2,3
Alaplı (Zonguldak) 15:04:17 25-12-2024 41,15556 31,375 7 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 15:00:35 25-12-2024 37,1852 28,8078 4,9 1,8
Menteşe (Muğla) 15:00:34 25-12-2024 37,13833 28,75028 7 2
Menteşe (Muğla) 14:58:58 25-12-2024 37,17389 28,80333 7 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 14:58:56 25-12-2024 37,154 28,799 24,5 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.58 km] Menderes (İzmir) 14:57:07 25-12-2024 37,97583 27,20889 11,23 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 14:57:07 25-12-2024 37,9668 27,1882 5,4 2,4
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 14:55:09 25-12-2024 37,7657 36,233 7,1 2
Saimbeyli (Adana) 14:55:08 25-12-2024 37,80333 36,2 7,08 2,1
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 14:31:54 25-12-2024 36,1585 35,4325 6,7 1,6
Menteşe (Muğla) 14:29:44 25-12-2024 37,14639 28,77889 7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 14:29:43 25-12-2024 37,1263 28,8228 11,1 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 14:27:48 25-12-2024 37,1412 28,8303 14,4 1,8
Ula (Muğla) 14:27:47 25-12-2024 37,16611 28,69389 7 2
Merkez (Kars) 14:13:32 25-12-2024 40,53889 43,06861 7,03 1,4
Pütürge (Malatya) 14:05:14 25-12-2024 38,25667 38,82972 7 1,2
Menteşe (Muğla) 13:52:38 25-12-2024 37,15222 28,82361 6,7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 13:52:38 25-12-2024 37,1967 28,8187 9,7 2,3
Menteşe (Muğla) 13:36:51 25-12-2024 37,15944 28,8225 7 1,9
BEYAGAC (DENIZLI) 13:36:51 25-12-2024 37,1397 28,8473 13,5 2,1
Emet (Kütahya) 13:17:20 25-12-2024 39,35972 29,285 7 1,4
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:17:19 25-12-2024 39,3277 29,2952 0 1,5
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:57:43 25-12-2024 37,0685 28,8412 13,4 1,7
Pamukkale (Denizli) 12:41:55 25-12-2024 37,88444 29,25472 7 1,4
Pamukkale (Denizli) 12:40:20 25-12-2024 37,85111 29,24139 7 1,6
Akçadağ (Malatya) 12:32:50 25-12-2024 38,27417 38,08111 7 1,2
Çal (Denizli) 12:26:42 25-12-2024 37,88 29,27694 7 1,3
Tuz Gölü - [14.05 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 12:18:42 25-12-2024 38,69306 33,56861 7 1
YUKARIDEMIRTAS-(ELAZIG) 12:13:22 25-12-2024 38,595 39,1197 19,4 1
İslahiye (Gaziantep) 11:54:14 25-12-2024 36,89056 36,5425 7,04 1,8
CINARBASI-HASSA (HATAY) 11:54:13 25-12-2024 36,8477 36,615 9 1,7
GULUMUSAGI-(MALATYA) 11:43:47 25-12-2024 38,1988 38,484 5,3 1,6
Sincik (Adıyaman) 11:43:46 25-12-2024 38,14389 38,54306 7 1,2
Menteşe (Muğla) 11:17:09 25-12-2024 37,15611 28,82 6,98 2
KARACAOREN-(MUGLA) 11:17:09 25-12-2024 37,1575 28,7893 11,7 2,4
Doğanşehir (Malatya) 10:45:26 25-12-2024 38,22583 37,7575 6,93 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 10:44:01 25-12-2024 37,93861 36,34278 6,93 2,9
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:44:00 25-12-2024 37,938 36,318 5 2,6
Menteşe (Muğla) 10:14:17 25-12-2024 37,17028 28,80111 7 1,4
Kozan (Adana) 10:05:08 25-12-2024 37,65778 35,88472 7 1,1
BEYAGAC (DENIZLI) 09:53:45 25-12-2024 37,1648 28,8653 13,5 2
Pütürge (Malatya) 09:23:18 25-12-2024 38,2575 38,8225 6,71 2,8
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 09:23:17 25-12-2024 38,2918 38,8343 5 2,9
KOCKALE-(ELAZIG) 09:07:22 25-12-2024 38,581 39,46 8,8 1,8
Maden (Elazığ) 09:07:21 25-12-2024 38,55417 39,54389 12,4 1,7
Marmara Denizi - [19.87 km] Marmara (Balıkesir) 09:06:54 25-12-2024 40,80028 27,79083 6,94 2,4
MARMARA DENIZI 09:06:54 25-12-2024 40,7787 27,7758 11,1 2,5
Sincik (Adıyaman) 08:41:50 25-12-2024 38,13361 38,52667 7,01 1,6
ULUKOY-(MALATYA) 08:41:49 25-12-2024 38,1768 38,4825 4,2 1,5
Pamukkale (Denizli) 08:38:38 25-12-2024 37,86944 29,27222 7 1,5
İskenderun (Hatay) 08:27:05 25-12-2024 36,69944 36,28722 7 2,2
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 08:27:04 25-12-2024 36,6597 36,36 5,5 2,3
Menteşe (Muğla) 08:08:24 25-12-2024 37,23639 28,77583 7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 08:08:23 25-12-2024 37,144 28,8042 11,3 1,8
Battalgazi (Malatya) 07:45:56 25-12-2024 38,21667 38,47056 13,94 2,4
BEYDAGI-(MALATYA) 07:45:55 25-12-2024 38,2538 38,4485 5 2,4
Battalgazi (Malatya) 07:42:54 25-12-2024 38,21778 38,48972 10,62 2
BEYDAGI-(MALATYA) 07:42:53 25-12-2024 38,2492 38,4555 2,5 1,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 07:25:52 25-12-2024 37,21972 36,71889 8,04 2,7
KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) 07:25:52 25-12-2024 37,1663 36,8087 5 2,6
Nurdağı (Gaziantep) 07:25:06 25-12-2024 37,19833 36,71556 7,05 2,7
NURDAGI (GAZIANTEP) 07:25:06 25-12-2024 37,1695 36,7293 3,8 2,7
Bahçe (Osmaniye) 06:55:53 25-12-2024 37,20028 36,68833 10,98 1,9
BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) 06:55:53 25-12-2024 37,2233 36,7748 5,4 1,8
Ege Denizi - [12.08 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:39:13 25-12-2024 39,38389 26,18694 9,87 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 06:39:13 25-12-2024 39,36 26,1313 7,5 1,7
Honaz (Denizli) 06:34:40 25-12-2024 37,86306 29,30417 7 1,5
Çal (Denizli) 06:32:49 25-12-2024 37,87694 29,27583 7 1,5
Pamukkale (Denizli) 06:31:18 25-12-2024 37,87028 29,27417 7 1,4
Pamukkale (Denizli) 06:23:25 25-12-2024 37,87083 29,27194 12,36 2
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 06:23:24 25-12-2024 37,8753 29,2948 5 1,9
Merkez (Elazığ) 06:03:45 25-12-2024 38,76222 38,95306 7 1
Nilüfer (Bursa) 05:57:26 25-12-2024 40,19361 28,98111 7 1,4
NILUFER (BURSA) 05:57:26 25-12-2024 40,2013 28,999 5,1 1,7
Çal (Denizli) 05:39:05 25-12-2024 37,88 29,26806 7 1,8
KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) 05:39:05 25-12-2024 37,8453 29,3128 12,5 1,9
Pütürge (Malatya) 05:32:41 25-12-2024 38,27 38,80583 8,71 0,9
İliç (Erzincan) 05:07:51 25-12-2024 39,41556 38,51861 13,48 1,9
COPLER-ILIC (ERZINCAN) 05:07:50 25-12-2024 39,408 38,4945 5 2,1
Nurdağı (Gaziantep) 05:03:53 25-12-2024 37,2025 36,96278 10,72 1,8
ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 05:03:53 25-12-2024 37,1668 37,0153 5,8 1,5
Pamukkale (Denizli) 04:59:16 25-12-2024 37,8775 29,26444 5,33 1,7
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 04:59:16 25-12-2024 37,8797 29,2783 6,2 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 04:50:48 25-12-2024 38,31333 38,25333 7 0,8
Merkez (Düzce) 04:42:58 25-12-2024 40,80056 31,09139 7,03 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 04:29:39 25-12-2024 37,2385 28,8062 5,2 1,5
Dinar (Afyonkarahisar) 04:11:07 25-12-2024 38,02778 30,07222 7 2,3
AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) 04:11:07 25-12-2024 38,0348 30,0732 6 2,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 04:09:12 25-12-2024 35,2205 25,335 6,4 2,4
Pamukkale (Denizli) 04:06:14 25-12-2024 37,87944 29,25556 7 3
IRLIGANLI-(DENIZLI) 04:06:13 25-12-2024 37,8868 29,2682 5,9 3,1
Marmara Denizi - [16.34 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:53:43 25-12-2024 40,81889 27,95222 8,53 1,4
MARMARA DENIZI 03:53:43 25-12-2024 40,844 28,021 7,3 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 03:36:47 25-12-2024 37,19861 36,9525 7,04 1,2
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:36:46 25-12-2024 37,2077 36,9617 15,7 1
Pamukkale (Denizli) 03:34:46 25-12-2024 37,85667 29,26972 7,07 1,6
KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) 03:34:39 25-12-2024 37,9492 28,8843 13,6 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 03:20:32 25-12-2024 37,1808 28,8215 9,3 1,6
Menteşe (Muğla) 03:20:31 25-12-2024 37,15472 28,77778 6,97 1,9
Pamukkale (Denizli) 03:07:55 25-12-2024 37,86722 29,26111 9,64 3
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 03:07:54 25-12-2024 37,8777 29,2722 7,4 3,1
Kalecik (Ankara) 03:01:04 25-12-2024 40,38556 33,40389 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 02:49:39 25-12-2024 38,23167 38,47583 10,99 3,3
GULUMUSAGI-(MALATYA) 02:49:38 25-12-2024 38,2327 38,4723 4,6 3,3
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 02:49:13 25-12-2024 36,944 28,2353 5,4 1,2
Gemlik (Bursa) 02:11:40 25-12-2024 40,44306 29,19472 7,3 1,9
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 02:11:40 25-12-2024 40,45 29,2077 7,7 2,3
Evciler (Afyonkarahisar) 02:03:31 25-12-2024 38,00194 30,03694 7,26 1,4
Pamukkale (Denizli) 02:01:16 25-12-2024 37,88778 29,25167 7 1,4
YUNANISTAN 02:00:41 25-12-2024 40,3827 24,0703 5,1 2,4
Şabanözü (Çankırı) 01:59:51 25-12-2024 40,42139 33,43472 7,03 1,3
HANCILI-KALECIK (ANKARA) 01:59:50 25-12-2024 40,3867 33,4182 4,6 1,8
Kalecik (Ankara) 01:57:23 25-12-2024 40,38417 33,40833 7 2,8
HANCILI-KALECIK (ANKARA) 01:57:22 25-12-2024 40,387 33,4188 5 3,2
Menteşe (Muğla) 01:36:54 25-12-2024 37,15722 28,8 7,03 1,8
Soma (Manisa) 01:23:38 25-12-2024 39,14111 27,62306 7 1,3
Pütürge (Malatya) 01:10:09 25-12-2024 38,13667 38,6 7 2,1
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 01:10:07 25-12-2024 38,1658 38,5978 5 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:04:24 25-12-2024 37,9787 27,1402 5,3 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.14 km] Menderes (İzmir) 01:04:23 25-12-2024 37,95861 27,18111 8,7 1,6
Akdeniz 00:52:26 25-12-2024 34,6175 32,15611 12,71 2,5
AKDENIZ 00:52:25 25-12-2024 34,7795 31,9975 9,8 2,3
Karadeniz - [12.87 km] Ortahisar (Trabzon) 00:50:18 25-12-2024 41,12139 39,76028 10,02 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 00:18:53 25-12-2024 37,46722 37,04306 7 1,6
SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) 00:18:53 25-12-2024 37,4195 37,0005 6,8 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 00:15:38 25-12-2024 37,16 28,8063 8 2,2
Menteşe (Muğla) 00:15:37 25-12-2024 37,15083 28,78417 7,27 2
Gediz (Kütahya) 00:07:39 25-12-2024 39,01306 29,55917 7,04 1,3
Menteşe (Muğla) 00:01:00 25-12-2024 37,14083 28,79083 6,94 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 00:01:00 25-12-2024 37,1518 28,8395 11,1 1,8
Saimbeyli (Adana) 23:57:48 24-12-2024 38,10333 35,92472 6,93 1,3
Menteşe (Muğla) 23:57:26 24-12-2024 37,13944 28,80611 6,87 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 23:57:26 24-12-2024 37,1318 28,8277 7,7 2,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...