Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
25 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:37:31 25-12-2024
|38,09111
|38,43028
|7
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|21:36:06 25-12-2024
|38,15333
|37,86611
|6,29
|2,9
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:36:05 25-12-2024
|38,154
|37,8612
|1,4
|2,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:25:18 25-12-2024
|38,26944
|37,20194
|7,26
|1,3
|Merkez (Sivas)
|19:53:49 25-12-2024
|39,65639
|37,35694
|6,96
|1,6
|AKPINAR-(SIVAS)
|19:53:49 25-12-2024
|39,6853
|37,366
|11,6
|1,6
|Çemişgezek (Tunceli)
|19:45:47 25-12-2024
|39,09111
|39
|6,99
|1,5
|DOGAN-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|19:45:47 25-12-2024
|38,9912
|39,0442
|7,9
|1,6
|Ege Denizi - [13.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:47:41 25-12-2024
|39,37389
|26,14
|14,19
|2,7
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|18:47:41 25-12-2024
|39,3765
|26,1475
|7,6
|2,9
|Menteşe (Muğla)
|18:37:07 25-12-2024
|37,17
|28,80722
|7,04
|1,7
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|18:37:05 25-12-2024
|37,0892
|28,8402
|14
|1,6
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [57.66 km] Başkale (Van)
|18:32:41 25-12-2024
|38,52167
|45,04861
|6,75
|1,8
|Ege Denizi - [11.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:14:32 25-12-2024
|39,39333
|26,19194
|7,31
|1,5
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|18:14:30 25-12-2024
|39,3685
|26,0963
|1,7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|18:10:25 25-12-2024
|38,31611
|37,75944
|7,71
|1,4
|KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)
|18:10:25 25-12-2024
|38,3267
|37,7413
|11
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|18:10:04 25-12-2024
|38,18944
|38,64444
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|17:43:46 25-12-2024
|37,15361
|28,80361
|7
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:43:45 25-12-2024
|37,1495
|28,8397
|15,4
|1,5
|Taşköprü (Kastamonu)
|16:50:25 25-12-2024
|41,50806
|34,41056
|19,45
|1,7
|Ege Denizi - [72.43 km] Datça (Muğla)
|16:28:41 25-12-2024
|36,0575
|27,70389
|6,93
|2,3
|AKDENIZ
|16:28:40 25-12-2024
|36,0217
|27,5993
|10,2
|2,3
|Taşköprü (Kastamonu)
|15:13:10 25-12-2024
|41,45667
|34,39417
|6,97
|2,1
|HACIALI-TASKOPRU (KASTAMONU)
|15:13:10 25-12-2024
|41,4767
|34,4033
|8,2
|2,3
|Alaplı (Zonguldak)
|15:04:17 25-12-2024
|41,15556
|31,375
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:00:35 25-12-2024
|37,1852
|28,8078
|4,9
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|15:00:34 25-12-2024
|37,13833
|28,75028
|7
|2
|Menteşe (Muğla)
|14:58:58 25-12-2024
|37,17389
|28,80333
|7
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|14:58:56 25-12-2024
|37,154
|28,799
|24,5
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.58 km] Menderes (İzmir)
|14:57:07 25-12-2024
|37,97583
|27,20889
|11,23
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:57:07 25-12-2024
|37,9668
|27,1882
|5,4
|2,4
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|14:55:09 25-12-2024
|37,7657
|36,233
|7,1
|2
|Saimbeyli (Adana)
|14:55:08 25-12-2024
|37,80333
|36,2
|7,08
|2,1
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|14:31:54 25-12-2024
|36,1585
|35,4325
|6,7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|14:29:44 25-12-2024
|37,14639
|28,77889
|7
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|14:29:43 25-12-2024
|37,1263
|28,8228
|11,1
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|14:27:48 25-12-2024
|37,1412
|28,8303
|14,4
|1,8
|Ula (Muğla)
|14:27:47 25-12-2024
|37,16611
|28,69389
|7
|2
|Merkez (Kars)
|14:13:32 25-12-2024
|40,53889
|43,06861
|7,03
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|14:05:14 25-12-2024
|38,25667
|38,82972
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|13:52:38 25-12-2024
|37,15222
|28,82361
|6,7
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|13:52:38 25-12-2024
|37,1967
|28,8187
|9,7
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|13:36:51 25-12-2024
|37,15944
|28,8225
|7
|1,9
|BEYAGAC (DENIZLI)
|13:36:51 25-12-2024
|37,1397
|28,8473
|13,5
|2,1
|Emet (Kütahya)
|13:17:20 25-12-2024
|39,35972
|29,285
|7
|1,4
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:17:19 25-12-2024
|39,3277
|29,2952
|0
|1,5
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:57:43 25-12-2024
|37,0685
|28,8412
|13,4
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|12:41:55 25-12-2024
|37,88444
|29,25472
|7
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|12:40:20 25-12-2024
|37,85111
|29,24139
|7
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|12:32:50 25-12-2024
|38,27417
|38,08111
|7
|1,2
|Çal (Denizli)
|12:26:42 25-12-2024
|37,88
|29,27694
|7
|1,3
|Tuz Gölü - [14.05 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|12:18:42 25-12-2024
|38,69306
|33,56861
|7
|1
|YUKARIDEMIRTAS-(ELAZIG)
|12:13:22 25-12-2024
|38,595
|39,1197
|19,4
|1
|İslahiye (Gaziantep)
|11:54:14 25-12-2024
|36,89056
|36,5425
|7,04
|1,8
|CINARBASI-HASSA (HATAY)
|11:54:13 25-12-2024
|36,8477
|36,615
|9
|1,7
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|11:43:47 25-12-2024
|38,1988
|38,484
|5,3
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|11:43:46 25-12-2024
|38,14389
|38,54306
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|11:17:09 25-12-2024
|37,15611
|28,82
|6,98
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|11:17:09 25-12-2024
|37,1575
|28,7893
|11,7
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|10:45:26 25-12-2024
|38,22583
|37,7575
|6,93
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:44:01 25-12-2024
|37,93861
|36,34278
|6,93
|2,9
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:44:00 25-12-2024
|37,938
|36,318
|5
|2,6
|Menteşe (Muğla)
|10:14:17 25-12-2024
|37,17028
|28,80111
|7
|1,4
|Kozan (Adana)
|10:05:08 25-12-2024
|37,65778
|35,88472
|7
|1,1
|BEYAGAC (DENIZLI)
|09:53:45 25-12-2024
|37,1648
|28,8653
|13,5
|2
|Pütürge (Malatya)
|09:23:18 25-12-2024
|38,2575
|38,8225
|6,71
|2,8
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|09:23:17 25-12-2024
|38,2918
|38,8343
|5
|2,9
|KOCKALE-(ELAZIG)
|09:07:22 25-12-2024
|38,581
|39,46
|8,8
|1,8
|Maden (Elazığ)
|09:07:21 25-12-2024
|38,55417
|39,54389
|12,4
|1,7
|Marmara Denizi - [19.87 km] Marmara (Balıkesir)
|09:06:54 25-12-2024
|40,80028
|27,79083
|6,94
|2,4
|MARMARA DENIZI
|09:06:54 25-12-2024
|40,7787
|27,7758
|11,1
|2,5
|Sincik (Adıyaman)
|08:41:50 25-12-2024
|38,13361
|38,52667
|7,01
|1,6
|ULUKOY-(MALATYA)
|08:41:49 25-12-2024
|38,1768
|38,4825
|4,2
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|08:38:38 25-12-2024
|37,86944
|29,27222
|7
|1,5
|İskenderun (Hatay)
|08:27:05 25-12-2024
|36,69944
|36,28722
|7
|2,2
|KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
|08:27:04 25-12-2024
|36,6597
|36,36
|5,5
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|08:08:24 25-12-2024
|37,23639
|28,77583
|7
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|08:08:23 25-12-2024
|37,144
|28,8042
|11,3
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|07:45:56 25-12-2024
|38,21667
|38,47056
|13,94
|2,4
|BEYDAGI-(MALATYA)
|07:45:55 25-12-2024
|38,2538
|38,4485
|5
|2,4
|Battalgazi (Malatya)
|07:42:54 25-12-2024
|38,21778
|38,48972
|10,62
|2
|BEYDAGI-(MALATYA)
|07:42:53 25-12-2024
|38,2492
|38,4555
|2,5
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|07:25:52 25-12-2024
|37,21972
|36,71889
|8,04
|2,7
|KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
|07:25:52 25-12-2024
|37,1663
|36,8087
|5
|2,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|07:25:06 25-12-2024
|37,19833
|36,71556
|7,05
|2,7
|NURDAGI (GAZIANTEP)
|07:25:06 25-12-2024
|37,1695
|36,7293
|3,8
|2,7
|Bahçe (Osmaniye)
|06:55:53 25-12-2024
|37,20028
|36,68833
|10,98
|1,9
|BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
|06:55:53 25-12-2024
|37,2233
|36,7748
|5,4
|1,8
|Ege Denizi - [12.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:39:13 25-12-2024
|39,38389
|26,18694
|9,87
|1,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|06:39:13 25-12-2024
|39,36
|26,1313
|7,5
|1,7
|Honaz (Denizli)
|06:34:40 25-12-2024
|37,86306
|29,30417
|7
|1,5
|Çal (Denizli)
|06:32:49 25-12-2024
|37,87694
|29,27583
|7
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|06:31:18 25-12-2024
|37,87028
|29,27417
|7
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|06:23:25 25-12-2024
|37,87083
|29,27194
|12,36
|2
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|06:23:24 25-12-2024
|37,8753
|29,2948
|5
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|06:03:45 25-12-2024
|38,76222
|38,95306
|7
|1
|Nilüfer (Bursa)
|05:57:26 25-12-2024
|40,19361
|28,98111
|7
|1,4
|NILUFER (BURSA)
|05:57:26 25-12-2024
|40,2013
|28,999
|5,1
|1,7
|Çal (Denizli)
|05:39:05 25-12-2024
|37,88
|29,26806
|7
|1,8
|KOCABAS-HONAZ (DENIZLI)
|05:39:05 25-12-2024
|37,8453
|29,3128
|12,5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|05:32:41 25-12-2024
|38,27
|38,80583
|8,71
|0,9
|İliç (Erzincan)
|05:07:51 25-12-2024
|39,41556
|38,51861
|13,48
|1,9
|COPLER-ILIC (ERZINCAN)
|05:07:50 25-12-2024
|39,408
|38,4945
|5
|2,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:03:53 25-12-2024
|37,2025
|36,96278
|10,72
|1,8
|ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|05:03:53 25-12-2024
|37,1668
|37,0153
|5,8
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|04:59:16 25-12-2024
|37,8775
|29,26444
|5,33
|1,7
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|04:59:16 25-12-2024
|37,8797
|29,2783
|6,2
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:50:48 25-12-2024
|38,31333
|38,25333
|7
|0,8
|Merkez (Düzce)
|04:42:58 25-12-2024
|40,80056
|31,09139
|7,03
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:29:39 25-12-2024
|37,2385
|28,8062
|5,2
|1,5
|Dinar (Afyonkarahisar)
|04:11:07 25-12-2024
|38,02778
|30,07222
|7
|2,3
|AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)
|04:11:07 25-12-2024
|38,0348
|30,0732
|6
|2,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|04:09:12 25-12-2024
|35,2205
|25,335
|6,4
|2,4
|Pamukkale (Denizli)
|04:06:14 25-12-2024
|37,87944
|29,25556
|7
|3
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|04:06:13 25-12-2024
|37,8868
|29,2682
|5,9
|3,1
|Marmara Denizi - [16.34 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|03:53:43 25-12-2024
|40,81889
|27,95222
|8,53
|1,4
|MARMARA DENIZI
|03:53:43 25-12-2024
|40,844
|28,021
|7,3
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:36:47 25-12-2024
|37,19861
|36,9525
|7,04
|1,2
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:36:46 25-12-2024
|37,2077
|36,9617
|15,7
|1
|Pamukkale (Denizli)
|03:34:46 25-12-2024
|37,85667
|29,26972
|7,07
|1,6
|KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI)
|03:34:39 25-12-2024
|37,9492
|28,8843
|13,6
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|03:20:32 25-12-2024
|37,1808
|28,8215
|9,3
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|03:20:31 25-12-2024
|37,15472
|28,77778
|6,97
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|03:07:55 25-12-2024
|37,86722
|29,26111
|9,64
|3
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|03:07:54 25-12-2024
|37,8777
|29,2722
|7,4
|3,1
|Kalecik (Ankara)
|03:01:04 25-12-2024
|40,38556
|33,40389
|7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|02:49:39 25-12-2024
|38,23167
|38,47583
|10,99
|3,3
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|02:49:38 25-12-2024
|38,2327
|38,4723
|4,6
|3,3
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|02:49:13 25-12-2024
|36,944
|28,2353
|5,4
|1,2
|Gemlik (Bursa)
|02:11:40 25-12-2024
|40,44306
|29,19472
|7,3
|1,9
|CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
|02:11:40 25-12-2024
|40,45
|29,2077
|7,7
|2,3
|Evciler (Afyonkarahisar)
|02:03:31 25-12-2024
|38,00194
|30,03694
|7,26
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|02:01:16 25-12-2024
|37,88778
|29,25167
|7
|1,4
|YUNANISTAN
|02:00:41 25-12-2024
|40,3827
|24,0703
|5,1
|2,4
|Şabanözü (Çankırı)
|01:59:51 25-12-2024
|40,42139
|33,43472
|7,03
|1,3
|HANCILI-KALECIK (ANKARA)
|01:59:50 25-12-2024
|40,3867
|33,4182
|4,6
|1,8
|Kalecik (Ankara)
|01:57:23 25-12-2024
|40,38417
|33,40833
|7
|2,8
|HANCILI-KALECIK (ANKARA)
|01:57:22 25-12-2024
|40,387
|33,4188
|5
|3,2
|Menteşe (Muğla)
|01:36:54 25-12-2024
|37,15722
|28,8
|7,03
|1,8
|Soma (Manisa)
|01:23:38 25-12-2024
|39,14111
|27,62306
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|01:10:09 25-12-2024
|38,13667
|38,6
|7
|2,1
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|01:10:07 25-12-2024
|38,1658
|38,5978
|5
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:04:24 25-12-2024
|37,9787
|27,1402
|5,3
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.14 km] Menderes (İzmir)
|01:04:23 25-12-2024
|37,95861
|27,18111
|8,7
|1,6
|Akdeniz
|00:52:26 25-12-2024
|34,6175
|32,15611
|12,71
|2,5
|AKDENIZ
|00:52:25 25-12-2024
|34,7795
|31,9975
|9,8
|2,3
|Karadeniz - [12.87 km] Ortahisar (Trabzon)
|00:50:18 25-12-2024
|41,12139
|39,76028
|10,02
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|00:18:53 25-12-2024
|37,46722
|37,04306
|7
|1,6
|SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
|00:18:53 25-12-2024
|37,4195
|37,0005
|6,8
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:15:38 25-12-2024
|37,16
|28,8063
|8
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|00:15:37 25-12-2024
|37,15083
|28,78417
|7,27
|2
|Gediz (Kütahya)
|00:07:39 25-12-2024
|39,01306
|29,55917
|7,04
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|00:01:00 25-12-2024
|37,14083
|28,79083
|6,94
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:01:00 25-12-2024
|37,1518
|28,8395
|11,1
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|23:57:48 24-12-2024
|38,10333
|35,92472
|6,93
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|23:57:26 24-12-2024
|37,13944
|28,80611
|6,87
|2,1
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:57:26 24-12-2024
|37,1318
|28,8277
|7,7
|2,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:37:31 25-12-2024
|38,09111
|38,43028
|7
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|21:36:06 25-12-2024
|38,15333
|37,86611
|6,29
|2,9
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:36:05 25-12-2024
|38,154
|37,8612
|1,4
|2,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:25:18 25-12-2024
|38,26944
|37,20194
|7,26
|1,3
|Merkez (Sivas)
|19:53:49 25-12-2024
|39,65639
|37,35694
|6,96
|1,6
|AKPINAR-(SIVAS)
|19:53:49 25-12-2024
|39,6853
|37,366
|11,6
|1,6
|Çemişgezek (Tunceli)
|19:45:47 25-12-2024
|39,09111
|39
|6,99
|1,5
|DOGAN-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|19:45:47 25-12-2024
|38,9912
|39,0442
|7,9
|1,6
|Ege Denizi - [13.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:47:41 25-12-2024
|39,37389
|26,14
|14,19
|2,7
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|18:47:41 25-12-2024
|39,3765
|26,1475
|7,6
|2,9
|Menteşe (Muğla)
|18:37:07 25-12-2024
|37,17
|28,80722
|7,04
|1,7
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|18:37:05 25-12-2024
|37,0892
|28,8402
|14
|1,6
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [57.66 km] Başkale (Van)
|18:32:41 25-12-2024
|38,52167
|45,04861
|6,75
|1,8
|Ege Denizi - [11.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:14:32 25-12-2024
|39,39333
|26,19194
|7,31
|1,5
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|18:14:30 25-12-2024
|39,3685
|26,0963
|1,7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|18:10:25 25-12-2024
|38,31611
|37,75944
|7,71
|1,4
|KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)
|18:10:25 25-12-2024
|38,3267
|37,7413
|11
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|18:10:04 25-12-2024
|38,18944
|38,64444
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|17:43:46 25-12-2024
|37,15361
|28,80361
|7
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:43:45 25-12-2024
|37,1495
|28,8397
|15,4
|1,5
|Taşköprü (Kastamonu)
|16:50:25 25-12-2024
|41,50806
|34,41056
|19,45
|1,7
|Ege Denizi - [72.43 km] Datça (Muğla)
|16:28:41 25-12-2024
|36,0575
|27,70389
|6,93
|2,3
|AKDENIZ
|16:28:40 25-12-2024
|36,0217
|27,5993
|10,2
|2,3
|Taşköprü (Kastamonu)
|15:13:10 25-12-2024
|41,45667
|34,39417
|6,97
|2,1
|HACIALI-TASKOPRU (KASTAMONU)
|15:13:10 25-12-2024
|41,4767
|34,4033
|8,2
|2,3
|Alaplı (Zonguldak)
|15:04:17 25-12-2024
|41,15556
|31,375
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|15:00:35 25-12-2024
|37,1852
|28,8078
|4,9
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|15:00:34 25-12-2024
|37,13833
|28,75028
|7
|2
|Menteşe (Muğla)
|14:58:58 25-12-2024
|37,17389
|28,80333
|7
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|14:58:56 25-12-2024
|37,154
|28,799
|24,5
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.58 km] Menderes (İzmir)
|14:57:07 25-12-2024
|37,97583
|27,20889
|11,23
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:57:07 25-12-2024
|37,9668
|27,1882
|5,4
|2,4
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|14:55:09 25-12-2024
|37,7657
|36,233
|7,1
|2
|Saimbeyli (Adana)
|14:55:08 25-12-2024
|37,80333
|36,2
|7,08
|2,1
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|14:31:54 25-12-2024
|36,1585
|35,4325
|6,7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|14:29:44 25-12-2024
|37,14639
|28,77889
|7
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|14:29:43 25-12-2024
|37,1263
|28,8228
|11,1
|1,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|14:27:48 25-12-2024
|37,1412
|28,8303
|14,4
|1,8
|Ula (Muğla)
|14:27:47 25-12-2024
|37,16611
|28,69389
|7
|2
|Merkez (Kars)
|14:13:32 25-12-2024
|40,53889
|43,06861
|7,03
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|14:05:14 25-12-2024
|38,25667
|38,82972
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|13:52:38 25-12-2024
|37,15222
|28,82361
|6,7
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|13:52:38 25-12-2024
|37,1967
|28,8187
|9,7
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|13:36:51 25-12-2024
|37,15944
|28,8225
|7
|1,9
|BEYAGAC (DENIZLI)
|13:36:51 25-12-2024
|37,1397
|28,8473
|13,5
|2,1
|Emet (Kütahya)
|13:17:20 25-12-2024
|39,35972
|29,285
|7
|1,4
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|13:17:19 25-12-2024
|39,3277
|29,2952
|0
|1,5
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:57:43 25-12-2024
|37,0685
|28,8412
|13,4
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|12:41:55 25-12-2024
|37,88444
|29,25472
|7
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|12:40:20 25-12-2024
|37,85111
|29,24139
|7
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|12:32:50 25-12-2024
|38,27417
|38,08111
|7
|1,2
|Çal (Denizli)
|12:26:42 25-12-2024
|37,88
|29,27694
|7
|1,3
|Tuz Gölü - [14.05 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|12:18:42 25-12-2024
|38,69306
|33,56861
|7
|1
|YUKARIDEMIRTAS-(ELAZIG)
|12:13:22 25-12-2024
|38,595
|39,1197
|19,4
|1
|İslahiye (Gaziantep)
|11:54:14 25-12-2024
|36,89056
|36,5425
|7,04
|1,8
|CINARBASI-HASSA (HATAY)
|11:54:13 25-12-2024
|36,8477
|36,615
|9
|1,7
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|11:43:47 25-12-2024
|38,1988
|38,484
|5,3
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|11:43:46 25-12-2024
|38,14389
|38,54306
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|11:17:09 25-12-2024
|37,15611
|28,82
|6,98
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|11:17:09 25-12-2024
|37,1575
|28,7893
|11,7
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|10:45:26 25-12-2024
|38,22583
|37,7575
|6,93
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:44:01 25-12-2024
|37,93861
|36,34278
|6,93
|2,9
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:44:00 25-12-2024
|37,938
|36,318
|5
|2,6
|Menteşe (Muğla)
|10:14:17 25-12-2024
|37,17028
|28,80111
|7
|1,4
|Kozan (Adana)
|10:05:08 25-12-2024
|37,65778
|35,88472
|7
|1,1
|BEYAGAC (DENIZLI)
|09:53:45 25-12-2024
|37,1648
|28,8653
|13,5
|2
|Pütürge (Malatya)
|09:23:18 25-12-2024
|38,2575
|38,8225
|6,71
|2,8
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|09:23:17 25-12-2024
|38,2918
|38,8343
|5
|2,9
|KOCKALE-(ELAZIG)
|09:07:22 25-12-2024
|38,581
|39,46
|8,8
|1,8
|Maden (Elazığ)
|09:07:21 25-12-2024
|38,55417
|39,54389
|12,4
|1,7
|Marmara Denizi - [19.87 km] Marmara (Balıkesir)
|09:06:54 25-12-2024
|40,80028
|27,79083
|6,94
|2,4
|MARMARA DENIZI
|09:06:54 25-12-2024
|40,7787
|27,7758
|11,1
|2,5
|Sincik (Adıyaman)
|08:41:50 25-12-2024
|38,13361
|38,52667
|7,01
|1,6
|ULUKOY-(MALATYA)
|08:41:49 25-12-2024
|38,1768
|38,4825
|4,2
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|08:38:38 25-12-2024
|37,86944
|29,27222
|7
|1,5
|İskenderun (Hatay)
|08:27:05 25-12-2024
|36,69944
|36,28722
|7
|2,2
|KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
|08:27:04 25-12-2024
|36,6597
|36,36
|5,5
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|08:08:24 25-12-2024
|37,23639
|28,77583
|7
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|08:08:23 25-12-2024
|37,144
|28,8042
|11,3
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|07:45:56 25-12-2024
|38,21667
|38,47056
|13,94
|2,4
|BEYDAGI-(MALATYA)
|07:45:55 25-12-2024
|38,2538
|38,4485
|5
|2,4
|Battalgazi (Malatya)
|07:42:54 25-12-2024
|38,21778
|38,48972
|10,62
|2
|BEYDAGI-(MALATYA)
|07:42:53 25-12-2024
|38,2492
|38,4555
|2,5
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|07:25:52 25-12-2024
|37,21972
|36,71889
|8,04
|2,7
|KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
|07:25:52 25-12-2024
|37,1663
|36,8087
|5
|2,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|07:25:06 25-12-2024
|37,19833
|36,71556
|7,05
|2,7
|NURDAGI (GAZIANTEP)
|07:25:06 25-12-2024
|37,1695
|36,7293
|3,8
|2,7
|Bahçe (Osmaniye)
|06:55:53 25-12-2024
|37,20028
|36,68833
|10,98
|1,9
|BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
|06:55:53 25-12-2024
|37,2233
|36,7748
|5,4
|1,8
|Ege Denizi - [12.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06:39:13 25-12-2024
|39,38389
|26,18694
|9,87
|1,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|06:39:13 25-12-2024
|39,36
|26,1313
|7,5
|1,7
|Honaz (Denizli)
|06:34:40 25-12-2024
|37,86306
|29,30417
|7
|1,5
|Çal (Denizli)
|06:32:49 25-12-2024
|37,87694
|29,27583
|7
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|06:31:18 25-12-2024
|37,87028
|29,27417
|7
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|06:23:25 25-12-2024
|37,87083
|29,27194
|12,36
|2
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|06:23:24 25-12-2024
|37,8753
|29,2948
|5
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|06:03:45 25-12-2024
|38,76222
|38,95306
|7
|1
|Nilüfer (Bursa)
|05:57:26 25-12-2024
|40,19361
|28,98111
|7
|1,4
|NILUFER (BURSA)
|05:57:26 25-12-2024
|40,2013
|28,999
|5,1
|1,7
|Çal (Denizli)
|05:39:05 25-12-2024
|37,88
|29,26806
|7
|1,8
|KOCABAS-HONAZ (DENIZLI)
|05:39:05 25-12-2024
|37,8453
|29,3128
|12,5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|05:32:41 25-12-2024
|38,27
|38,80583
|8,71
|0,9
|İliç (Erzincan)
|05:07:51 25-12-2024
|39,41556
|38,51861
|13,48
|1,9
|COPLER-ILIC (ERZINCAN)
|05:07:50 25-12-2024
|39,408
|38,4945
|5
|2,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:03:53 25-12-2024
|37,2025
|36,96278
|10,72
|1,8
|ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|05:03:53 25-12-2024
|37,1668
|37,0153
|5,8
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|04:59:16 25-12-2024
|37,8775
|29,26444
|5,33
|1,7
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|04:59:16 25-12-2024
|37,8797
|29,2783
|6,2
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:50:48 25-12-2024
|38,31333
|38,25333
|7
|0,8
|Merkez (Düzce)
|04:42:58 25-12-2024
|40,80056
|31,09139
|7,03
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:29:39 25-12-2024
|37,2385
|28,8062
|5,2
|1,5
|Dinar (Afyonkarahisar)
|04:11:07 25-12-2024
|38,02778
|30,07222
|7
|2,3
|AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)
|04:11:07 25-12-2024
|38,0348
|30,0732
|6
|2,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|04:09:12 25-12-2024
|35,2205
|25,335
|6,4
|2,4
|Pamukkale (Denizli)
|04:06:14 25-12-2024
|37,87944
|29,25556
|7
|3
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|04:06:13 25-12-2024
|37,8868
|29,2682
|5,9
|3,1
|Marmara Denizi - [16.34 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|03:53:43 25-12-2024
|40,81889
|27,95222
|8,53
|1,4
|MARMARA DENIZI
|03:53:43 25-12-2024
|40,844
|28,021
|7,3
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:36:47 25-12-2024
|37,19861
|36,9525
|7,04
|1,2
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:36:46 25-12-2024
|37,2077
|36,9617
|15,7
|1
|Pamukkale (Denizli)
|03:34:46 25-12-2024
|37,85667
|29,26972
|7,07
|1,6
|KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI)
|03:34:39 25-12-2024
|37,9492
|28,8843
|13,6
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|03:20:32 25-12-2024
|37,1808
|28,8215
|9,3
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|03:20:31 25-12-2024
|37,15472
|28,77778
|6,97
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|03:07:55 25-12-2024
|37,86722
|29,26111
|9,64
|3
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|03:07:54 25-12-2024
|37,8777
|29,2722
|7,4
|3,1
|Kalecik (Ankara)
|03:01:04 25-12-2024
|40,38556
|33,40389
|7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|02:49:39 25-12-2024
|38,23167
|38,47583
|10,99
|3,3
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|02:49:38 25-12-2024
|38,2327
|38,4723
|4,6
|3,3
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|02:49:13 25-12-2024
|36,944
|28,2353
|5,4
|1,2
|Gemlik (Bursa)
|02:11:40 25-12-2024
|40,44306
|29,19472
|7,3
|1,9
|CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
|02:11:40 25-12-2024
|40,45
|29,2077
|7,7
|2,3
|Evciler (Afyonkarahisar)
|02:03:31 25-12-2024
|38,00194
|30,03694
|7,26
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|02:01:16 25-12-2024
|37,88778
|29,25167
|7
|1,4
|YUNANISTAN
|02:00:41 25-12-2024
|40,3827
|24,0703
|5,1
|2,4
|Şabanözü (Çankırı)
|01:59:51 25-12-2024
|40,42139
|33,43472
|7,03
|1,3
|HANCILI-KALECIK (ANKARA)
|01:59:50 25-12-2024
|40,3867
|33,4182
|4,6
|1,8
|Kalecik (Ankara)
|01:57:23 25-12-2024
|40,38417
|33,40833
|7
|2,8
|HANCILI-KALECIK (ANKARA)
|01:57:22 25-12-2024
|40,387
|33,4188
|5
|3,2
|Menteşe (Muğla)
|01:36:54 25-12-2024
|37,15722
|28,8
|7,03
|1,8
|Soma (Manisa)
|01:23:38 25-12-2024
|39,14111
|27,62306
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|01:10:09 25-12-2024
|38,13667
|38,6
|7
|2,1
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|01:10:07 25-12-2024
|38,1658
|38,5978
|5
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:04:24 25-12-2024
|37,9787
|27,1402
|5,3
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.14 km] Menderes (İzmir)
|01:04:23 25-12-2024
|37,95861
|27,18111
|8,7
|1,6
|Akdeniz
|00:52:26 25-12-2024
|34,6175
|32,15611
|12,71
|2,5
|AKDENIZ
|00:52:25 25-12-2024
|34,7795
|31,9975
|9,8
|2,3
|Karadeniz - [12.87 km] Ortahisar (Trabzon)
|00:50:18 25-12-2024
|41,12139
|39,76028
|10,02
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|00:18:53 25-12-2024
|37,46722
|37,04306
|7
|1,6
|SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
|00:18:53 25-12-2024
|37,4195
|37,0005
|6,8
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:15:38 25-12-2024
|37,16
|28,8063
|8
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|00:15:37 25-12-2024
|37,15083
|28,78417
|7,27
|2
|Gediz (Kütahya)
|00:07:39 25-12-2024
|39,01306
|29,55917
|7,04
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|00:01:00 25-12-2024
|37,14083
|28,79083
|6,94
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:01:00 25-12-2024
|37,1518
|28,8395
|11,1
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|23:57:48 24-12-2024
|38,10333
|35,92472
|6,93
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|23:57:26 24-12-2024
|37,13944
|28,80611
|6,87
|2,1
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:57:26 24-12-2024
|37,1318
|28,8277
|7,7
|2,3
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