Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ekim 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ekim 2024

25 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Eleşkirt (Ağrı) 14:45:22 25-10-2024 39,87667 42,62444 7 2
Merkez (Uşak) 14:38:08 25-10-2024 38,65833 29,28028 7 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 14:21:27 25-10-2024 38,20944 38,17028 7,3 1,4
Yazıhan (Malatya) 14:06:31 25-10-2024 38,645 38,00667 7 1,5
Akdeniz - [253.77 km] Datça (Muğla) 13:31:23 25-10-2024 34,4825 26,73444 9,51 3,5
Battalgazi (Malatya) 13:27:35 25-10-2024 38,15083 38,58444 7 1
Baskil (Elazığ) 13:26:03 25-10-2024 38,52083 38,68528 7 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:02:24 25-10-2024 39,47528 28,17583 6,98 2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:38:24 25-10-2024 40,06889 28,60861 8,04 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:37:31 25-10-2024 38,22306 38,10306 7 1,1
Lice (Diyarbakır) 12:27:39 25-10-2024 38,53444 40,55694 8,19 1,6
Ege Denizi - [80.14 km] Datça (Muğla) 12:26:28 25-10-2024 35,97667 27,3475 7,22 2
Soma (Manisa) 12:25:37 25-10-2024 39,25111 27,7375 7,12 1,4
Kiraz (İzmir) 12:21:16 25-10-2024 38,26861 28,21889 7,44 2,5
Kiraz (İzmir) 12:20:28 25-10-2024 38,25639 28,21306 7,53 2,1
Kiraz (İzmir) 12:11:40 25-10-2024 38,27139 28,22111 7 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:11:16 25-10-2024 38,21556 38,07778 7 1,1
Kiraz (İzmir) 12:10:46 25-10-2024 38,27611 28,21194 6,97 1,2
Keban Barajı - [03.97 km] Pertek (Tunceli) 12:03:20 25-10-2024 38,87806 39,17167 7,01 1,7
Hekimhan (Malatya) 11:54:25 25-10-2024 38,96417 37,86611 7 1,2
Söke (Aydın) 11:28:56 25-10-2024 37,79056 27,43028 16,19 1,2
Ege Denizi - [46.00 km] Gökçeada (Çanakkale) 10:46:08 25-10-2024 40,22444 25,18389 6,92 2
Orhaneli (Bursa) 10:44:02 25-10-2024 39,85167 28,84333 7,02 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:10:45 25-10-2024 37,4325 37,20278 14,17 1,7
Pütürge (Malatya) 09:55:03 25-10-2024 38,14722 38,64056 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 09:53:49 25-10-2024 38,23 38,47306 14,64 2
Soma (Manisa) 09:48:31 25-10-2024 39,0875 27,53861 6,98 1,6
Marmara Denizi - [10.19 km] Marmara (Balıkesir) 09:41:39 25-10-2024 40,67417 27,44694 6,69 1,3
Balya (Balıkesir) 09:34:10 25-10-2024 39,79194 27,48639 6,99 0,9
Pamukkale (Denizli) 09:15:17 25-10-2024 37,72111 29,17444 7 1,4
Kale (Malatya) 09:13:37 25-10-2024 38,36944 38,80889 7 1
Kale (Malatya) 09:11:35 25-10-2024 38,35833 38,73444 12,51 1,7
Bolvadin (Afyonkarahisar) 08:48:40 25-10-2024 38,67472 31,22 7,6 0,9
Akdeniz - [59.79 km] Fethiye (Muğla) 08:34:53 25-10-2024 36,18194 28,56306 5,92 2,5
Sivrice (Elazığ) 08:30:14 25-10-2024 38,41556 39,22222 7 2,1
Sivrice (Elazığ) 08:25:05 25-10-2024 38,40833 39,2 7 1,7
Pamukkale (Denizli) 08:14:24 25-10-2024 37,73722 29,17889 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 08:02:13 25-10-2024 38,26806 37,76694 7 2,8
Kangal (Sivas) 07:55:43 25-10-2024 39,11 37,81361 7 1,6
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 07:09:14 25-10-2024 38,76556 30,32333 6,8 1,4
Merkez (Sivas) 06:58:06 25-10-2024 39,65944 37,35806 6,9 2,3
Pamukkale (Denizli) 06:04:37 25-10-2024 37,74 29,13694 7 1,5
Pütürge (Malatya) 04:45:41 25-10-2024 38,2675 38,83611 6,92 1,3
Sivrice (Elazığ) 04:32:17 25-10-2024 38,40722 39,29333 7 1,1
Hekimhan (Malatya) 04:18:02 25-10-2024 39,05056 37,76361 6,86 2,6
Pamukkale (Denizli) 04:05:12 25-10-2024 38,03528 29,05194 7,01 1,8
Kale (Malatya) 03:45:50 25-10-2024 38,34056 38,80806 7 1,7
Ege Denizi - [26.62 km] Bodrum (Muğla) 02:30:08 25-10-2024 36,88 27,00583 63,88 1,3
İliç (Erzincan) 02:13:58 25-10-2024 39,62056 38,6425 7 0,9
Saimbeyli (Adana) 01:08:35 25-10-2024 38,08333 36,20667 7 1,9
Kale (Malatya) 01:04:42 25-10-2024 38,33972 38,79722 7,48 2,9
Kargı (Çorum) 00:28:54 25-10-2024 41,14278 34,47111 11,81 1,6
Kalecik (Ankara) 00:25:20 25-10-2024 40,11222 33,35722 13,25 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 00:17:41 25-10-2024 38,11861 38,32917 7 1,8
Dinar (Afyonkarahisar) 00:03:20 25-10-2024 38,15722 30,3 7 1,3
Marmara Denizi - [12.56 km] Marmara (Balıkesir) 23:50:30 24-10-2024 40,75917 27,60722 6,88 2,2
Sincik (Adıyaman) 23:28:10 24-10-2024 38,10222 38,47333 7 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:04:40 24-10-2024 37,52111 37,19389 7 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 22:51:41 24-10-2024 37,2175 36,95 7 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:37:19 24-10-2024 37,30194 37,03972 7,14 1,9
Kale (Malatya) 22:07:47 24-10-2024 38,33889 38,81639 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 21:48:06 24-10-2024 38,00444 38,05333 7 1,9
Lice (Diyarbakır) 21:47:41 24-10-2024 38,46028 40,52 7 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:41:46 24-10-2024 37,92861 36,59889 6,99 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:38:00 24-10-2024 37,92528 36,63972 7,02 2,9
Kiğı (Bingöl) 21:34:37 24-10-2024 39,24389 40,26083 7,16 1,7
Marmara Denizi - [10.41 km] Marmara (Balıkesir) 21:21:05 24-10-2024 40,65722 27,42944 5,82 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:04:09 24-10-2024 37,93972 36,63528 7 3,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:41:32 24-10-2024 38,26056 37,30083 7,93 1,6
Pütürge (Malatya) 20:35:28 24-10-2024 38,22 38,71056 7 1
Kırıkhan (Hatay) 20:17:17 24-10-2024 36,58722 36,345 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:55:28 24-10-2024 39,2425 28,25667 11,34 1,4
Yayladere (Bingöl) 19:50:08 24-10-2024 39,21639 40,18917 7,04 1,4
Sivrice (Elazığ) 19:38:42 24-10-2024 38,39111 39,17 7 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:22:34 24-10-2024 38,175 37,5525 7 1,9
Akdeniz 18:56:05 24-10-2024 34,48361 33,155 25,86 2,9
Kale (Malatya) 18:49:24 24-10-2024 38,36139 38,73694 11,41 1,1
Saray (Van) 18:33:01 24-10-2024 38,62028 44,25972 22,3 1,7
Saray (Van) 18:26:55 24-10-2024 38,6 44,27583 10,31 2,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:42:52 24-10-2024 38,01472 37,31778 7,05 2
Ege Denizi - [75.33 km] Marmaris (Muğla) 17:10:00 24-10-2024 35,98389 27,85944 19,72 2,4
Sivrice (Elazığ) 17:05:44 24-10-2024 38,41833 39,27861 6,55 2
Kale (Malatya) 16:36:25 24-10-2024 38,34111 38,77278 10,35 1,4
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [05.23 km] Saray (Van) 16:15:11 24-10-2024 38,6 44,32083 5,68 3,1
Orhaneli (Bursa) 15:59:06 24-10-2024 39,90556 28,82583 7,27 1,2
Afşin (Kahramanmaraş) 15:54:15 24-10-2024 38,14361 36,83833 7 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 15:40:17 24-10-2024 38,09083 38,44194 7 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 14:06:29 25-10-2024 38,7425 37,942 5,3 1,8
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 13:42:27 25-10-2024 39,8673 28,8087 0 1,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 13:31:33 25-10-2024 35,0057 27,0752 5 3,5
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:24 25-10-2024 39,4582 28,1142 8,6 2
AKDENIZ 12:26:26 25-10-2024 35,9873 27,2193 11,1 2,2
DENIS-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2024.10.25 12:25:36) 12:25:36 25-10-2024 39,2155 27,7222 0 1,6
VELILER-KIRAZ (IZMIR) 12:21:16 25-10-2024 38,2633 28,1853 5,8 2,5
SACLI-KIRAZ (IZMIR) 12:20:27 25-10-2024 38,2558 28,1855 11 2,2
CANAKCI-KIRAZ (IZMIR) 12:11:40 25-10-2024 38,257 28,2507 9,4 2,1
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:28:45 25-10-2024 37,1572 27,914 0 1,7
EGE DENIZI 10:46:08 25-10-2024 40,2067 25,2462 25,4 2,1
ELIF-ARABAN (GAZIANTEP) 10:10:35 25-10-2024 37,3702 37,8752 27,5 1,7
TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) 09:55:04 25-10-2024 38,1025 38,7403 24,4 1,7
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 09:53:46 25-10-2024 38,2667 38,291 4,4 2
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:48:30 25-10-2024 39,1002 27,562 0 1,8
MARMARA (BALIKESIR) 09:41:37 25-10-2024 40,6172 27,5125 14,7 1,5
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 09:11:32 25-10-2024 38,2168 38,6857 16 1,6
DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 08:48:39 25-10-2024 38,7175 31,171 18,1 1,2
AKDENIZ 08:34:53 25-10-2024 36,2365 28,587 27,4 2,6
KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 08:30:13 25-10-2024 38,4245 39,2203 10,5 2
YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 08:25:04 25-10-2024 38,4212 39,2132 9,1 1,8
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 08:02:13 25-10-2024 38,2668 37,7403 7,8 2,9
AKPINAR-(SIVAS) 06:58:07 25-10-2024 39,7065 37,3647 5 2,4
TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA) 04:18:02 25-10-2024 39,0733 37,8293 3,5 2,7
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 04:05:12 25-10-2024 38,0618 29,065 9,4 2
AKCABAGLAR-(KILIS) 03:36:32 25-10-2024 36,595 37,0845 6,8 1,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 02:06:30 25-10-2024 36,9455 28,1843 1,4 2,3
YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) 01:08:34 25-10-2024 38,0505 36,2387 1,2 1,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 01:04:40 25-10-2024 38,3603 38,7902 2,1 2,7
UZUNYURT-KARGI (CORUM) 00:28:55 25-10-2024 41,1485 34,507 9,4 1,7
ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) 00:25:20 25-10-2024 40,1053 33,323 7 2,7
BEKBELE-ISKENDERUN (HATAY) 00:21:33 25-10-2024 36,6063 36,2027 1,8 1,6
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 23:50:29 24-10-2024 40,7438 27,516 16,4 2,4
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:41:28 24-10-2024 38,013 37,3823 11 1,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 23:28:09 24-10-2024 38,116 38,4557 5 1,3
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 23:21:49 24-10-2024 40,2455 31,7192 9,5 1,6
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 23:04:41 24-10-2024 37,502 37,1652 9,5 1,5
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 22:51:40 24-10-2024 37,2107 36,9492 10,1 1,7
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 22:37:19 24-10-2024 37,3052 37,0542 5,4 1,8
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 22:07:46 24-10-2024 38,3665 38,898 19,7 1,4
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:48:05 24-10-2024 38,0248 38,0857 14,4 2
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) 21:47:41 24-10-2024 38,4607 40,5125 5 1,8
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 21:41:46 24-10-2024 37,9088 36,6515 6,5 1,5
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 21:38:01 24-10-2024 37,8987 36,685 6,9 2,8
AGACOVEN-KIGI (BINGOL) 21:34:36 24-10-2024 39,2682 40,2767 1,4 2,1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 21:21:05 24-10-2024 40,654 27,4407 7,7 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 21:13:44 24-10-2024 39,2387 40,3005 5,8 2
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 21:04:09 24-10-2024 37,9402 36,6577 8,5 3,8
HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:41:29 24-10-2024 38,2373 37,1433 17,2 1,6
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 20:17:17 24-10-2024 36,6232 36,3407 6,6 2,3
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 19:50:07 24-10-2024 39,293 40,2568 2,4 2
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 19:38:41 24-10-2024 38,469 39,2083 5,9 2
BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) 19:34:00 24-10-2024 37,3703 39,2907 7,8 1,5
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:22:34 24-10-2024 38,1545 37,5402 6 1,8
AKDENIZ 18:56:10 24-10-2024 34,7602 33,2632 15,6 3
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:48:44 24-10-2024 38,3367 37,4125 16,2 1,5
TEPEDAM-OZALP (VAN) 18:33:02 24-10-2024 38,6715 44,0627 2,9 2,1
MEHMETALAN-OZALP (VAN) 18:26:58 24-10-2024 38,6855 44,0628 2,8 2,8
YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 17:51:41 24-10-2024 39,118 29,4753 15,5 1,4
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 17:42:51 24-10-2024 38,0105 37,2977 5 2,1
RODOS ADASI (AKDENIZ) 17:10:01 24-10-2024 36,156 27,7603 25,1 2,4
SIVRICE (ELAZIG) 17:05:43 24-10-2024 38,4317 39,3002 5 2
SARAY (VAN) 16:15:11 24-10-2024 38,6402 44,1608 12,2 3,2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 15:54:15 24-10-2024 38,1367 36,8672 5,1 1,8
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 15:38:07 24-10-2024 36,1342 33,5407 0 1,4

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