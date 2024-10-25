Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
25 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Eleşkirt (Ağrı)
|14:45:22 25-10-2024
|39,87667
|42,62444
|7
|2
|Merkez (Uşak)
|14:38:08 25-10-2024
|38,65833
|29,28028
|7
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:21:27 25-10-2024
|38,20944
|38,17028
|7,3
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|14:06:31 25-10-2024
|38,645
|38,00667
|7
|1,5
|Akdeniz - [253.77 km] Datça (Muğla)
|13:31:23 25-10-2024
|34,4825
|26,73444
|9,51
|3,5
|Battalgazi (Malatya)
|13:27:35 25-10-2024
|38,15083
|38,58444
|7
|1
|Baskil (Elazığ)
|13:26:03 25-10-2024
|38,52083
|38,68528
|7
|0,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:02:24 25-10-2024
|39,47528
|28,17583
|6,98
|2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:38:24 25-10-2024
|40,06889
|28,60861
|8,04
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:37:31 25-10-2024
|38,22306
|38,10306
|7
|1,1
|Lice (Diyarbakır)
|12:27:39 25-10-2024
|38,53444
|40,55694
|8,19
|1,6
|Ege Denizi - [80.14 km] Datça (Muğla)
|12:26:28 25-10-2024
|35,97667
|27,3475
|7,22
|2
|Soma (Manisa)
|12:25:37 25-10-2024
|39,25111
|27,7375
|7,12
|1,4
|Kiraz (İzmir)
|12:21:16 25-10-2024
|38,26861
|28,21889
|7,44
|2,5
|Kiraz (İzmir)
|12:20:28 25-10-2024
|38,25639
|28,21306
|7,53
|2,1
|Kiraz (İzmir)
|12:11:40 25-10-2024
|38,27139
|28,22111
|7
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:11:16 25-10-2024
|38,21556
|38,07778
|7
|1,1
|Kiraz (İzmir)
|12:10:46 25-10-2024
|38,27611
|28,21194
|6,97
|1,2
|Keban Barajı - [03.97 km] Pertek (Tunceli)
|12:03:20 25-10-2024
|38,87806
|39,17167
|7,01
|1,7
|Hekimhan (Malatya)
|11:54:25 25-10-2024
|38,96417
|37,86611
|7
|1,2
|Söke (Aydın)
|11:28:56 25-10-2024
|37,79056
|27,43028
|16,19
|1,2
|Ege Denizi - [46.00 km] Gökçeada (Çanakkale)
|10:46:08 25-10-2024
|40,22444
|25,18389
|6,92
|2
|Orhaneli (Bursa)
|10:44:02 25-10-2024
|39,85167
|28,84333
|7,02
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10:10:45 25-10-2024
|37,4325
|37,20278
|14,17
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|09:55:03 25-10-2024
|38,14722
|38,64056
|7
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|09:53:49 25-10-2024
|38,23
|38,47306
|14,64
|2
|Soma (Manisa)
|09:48:31 25-10-2024
|39,0875
|27,53861
|6,98
|1,6
|Marmara Denizi - [10.19 km] Marmara (Balıkesir)
|09:41:39 25-10-2024
|40,67417
|27,44694
|6,69
|1,3
|Balya (Balıkesir)
|09:34:10 25-10-2024
|39,79194
|27,48639
|6,99
|0,9
|Pamukkale (Denizli)
|09:15:17 25-10-2024
|37,72111
|29,17444
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|09:13:37 25-10-2024
|38,36944
|38,80889
|7
|1
|Kale (Malatya)
|09:11:35 25-10-2024
|38,35833
|38,73444
|12,51
|1,7
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|08:48:40 25-10-2024
|38,67472
|31,22
|7,6
|0,9
|Akdeniz - [59.79 km] Fethiye (Muğla)
|08:34:53 25-10-2024
|36,18194
|28,56306
|5,92
|2,5
|Sivrice (Elazığ)
|08:30:14 25-10-2024
|38,41556
|39,22222
|7
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|08:25:05 25-10-2024
|38,40833
|39,2
|7
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|08:14:24 25-10-2024
|37,73722
|29,17889
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|08:02:13 25-10-2024
|38,26806
|37,76694
|7
|2,8
|Kangal (Sivas)
|07:55:43 25-10-2024
|39,11
|37,81361
|7
|1,6
|Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
|07:09:14 25-10-2024
|38,76556
|30,32333
|6,8
|1,4
|Merkez (Sivas)
|06:58:06 25-10-2024
|39,65944
|37,35806
|6,9
|2,3
|Pamukkale (Denizli)
|06:04:37 25-10-2024
|37,74
|29,13694
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|04:45:41 25-10-2024
|38,2675
|38,83611
|6,92
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|04:32:17 25-10-2024
|38,40722
|39,29333
|7
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|04:18:02 25-10-2024
|39,05056
|37,76361
|6,86
|2,6
|Pamukkale (Denizli)
|04:05:12 25-10-2024
|38,03528
|29,05194
|7,01
|1,8
|Kale (Malatya)
|03:45:50 25-10-2024
|38,34056
|38,80806
|7
|1,7
|Ege Denizi - [26.62 km] Bodrum (Muğla)
|02:30:08 25-10-2024
|36,88
|27,00583
|63,88
|1,3
|İliç (Erzincan)
|02:13:58 25-10-2024
|39,62056
|38,6425
|7
|0,9
|Saimbeyli (Adana)
|01:08:35 25-10-2024
|38,08333
|36,20667
|7
|1,9
|Kale (Malatya)
|01:04:42 25-10-2024
|38,33972
|38,79722
|7,48
|2,9
|Kargı (Çorum)
|00:28:54 25-10-2024
|41,14278
|34,47111
|11,81
|1,6
|Kalecik (Ankara)
|00:25:20 25-10-2024
|40,11222
|33,35722
|13,25
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|00:17:41 25-10-2024
|38,11861
|38,32917
|7
|1,8
|Dinar (Afyonkarahisar)
|00:03:20 25-10-2024
|38,15722
|30,3
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [12.56 km] Marmara (Balıkesir)
|23:50:30 24-10-2024
|40,75917
|27,60722
|6,88
|2,2
|Sincik (Adıyaman)
|23:28:10 24-10-2024
|38,10222
|38,47333
|7
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|23:04:40 24-10-2024
|37,52111
|37,19389
|7
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|22:51:41 24-10-2024
|37,2175
|36,95
|7
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:37:19 24-10-2024
|37,30194
|37,03972
|7,14
|1,9
|Kale (Malatya)
|22:07:47 24-10-2024
|38,33889
|38,81639
|7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|21:48:06 24-10-2024
|38,00444
|38,05333
|7
|1,9
|Lice (Diyarbakır)
|21:47:41 24-10-2024
|38,46028
|40,52
|7
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:41:46 24-10-2024
|37,92861
|36,59889
|6,99
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:38:00 24-10-2024
|37,92528
|36,63972
|7,02
|2,9
|Kiğı (Bingöl)
|21:34:37 24-10-2024
|39,24389
|40,26083
|7,16
|1,7
|Marmara Denizi - [10.41 km] Marmara (Balıkesir)
|21:21:05 24-10-2024
|40,65722
|27,42944
|5,82
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:04:09 24-10-2024
|37,93972
|36,63528
|7
|3,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:41:32 24-10-2024
|38,26056
|37,30083
|7,93
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|20:35:28 24-10-2024
|38,22
|38,71056
|7
|1
|Kırıkhan (Hatay)
|20:17:17 24-10-2024
|36,58722
|36,345
|7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:55:28 24-10-2024
|39,2425
|28,25667
|11,34
|1,4
|Yayladere (Bingöl)
|19:50:08 24-10-2024
|39,21639
|40,18917
|7,04
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|19:38:42 24-10-2024
|38,39111
|39,17
|7
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:22:34 24-10-2024
|38,175
|37,5525
|7
|1,9
|Akdeniz
|18:56:05 24-10-2024
|34,48361
|33,155
|25,86
|2,9
|Kale (Malatya)
|18:49:24 24-10-2024
|38,36139
|38,73694
|11,41
|1,1
|Saray (Van)
|18:33:01 24-10-2024
|38,62028
|44,25972
|22,3
|1,7
|Saray (Van)
|18:26:55 24-10-2024
|38,6
|44,27583
|10,31
|2,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|17:42:52 24-10-2024
|38,01472
|37,31778
|7,05
|2
|Ege Denizi - [75.33 km] Marmaris (Muğla)
|17:10:00 24-10-2024
|35,98389
|27,85944
|19,72
|2,4
|Sivrice (Elazığ)
|17:05:44 24-10-2024
|38,41833
|39,27861
|6,55
|2
|Kale (Malatya)
|16:36:25 24-10-2024
|38,34111
|38,77278
|10,35
|1,4
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [05.23 km] Saray (Van)
|16:15:11 24-10-2024
|38,6
|44,32083
|5,68
|3,1
|Orhaneli (Bursa)
|15:59:06 24-10-2024
|39,90556
|28,82583
|7,27
|1,2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|15:54:15 24-10-2024
|38,14361
|36,83833
|7
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:40:17 24-10-2024
|38,09083
|38,44194
|7
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
|14:06:29 25-10-2024
|38,7425
|37,942
|5,3
|1,8
|ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
|13:42:27 25-10-2024
|39,8673
|28,8087
|0
|1,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|13:31:33 25-10-2024
|35,0057
|27,0752
|5
|3,5
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:02:24 25-10-2024
|39,4582
|28,1142
|8,6
|2
|AKDENIZ
|12:26:26 25-10-2024
|35,9873
|27,2193
|11,1
|2,2
|DENIS-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2024.10.25 12:25:36)
|12:25:36 25-10-2024
|39,2155
|27,7222
|0
|1,6
|VELILER-KIRAZ (IZMIR)
|12:21:16 25-10-2024
|38,2633
|28,1853
|5,8
|2,5
|SACLI-KIRAZ (IZMIR)
|12:20:27 25-10-2024
|38,2558
|28,1855
|11
|2,2
|CANAKCI-KIRAZ (IZMIR)
|12:11:40 25-10-2024
|38,257
|28,2507
|9,4
|2,1
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|11:28:45 25-10-2024
|37,1572
|27,914
|0
|1,7
|EGE DENIZI
|10:46:08 25-10-2024
|40,2067
|25,2462
|25,4
|2,1
|ELIF-ARABAN (GAZIANTEP)
|10:10:35 25-10-2024
|37,3702
|37,8752
|27,5
|1,7
|TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA)
|09:55:04 25-10-2024
|38,1025
|38,7403
|24,4
|1,7
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|09:53:46 25-10-2024
|38,2667
|38,291
|4,4
|2
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:48:30 25-10-2024
|39,1002
|27,562
|0
|1,8
|MARMARA (BALIKESIR)
|09:41:37 25-10-2024
|40,6172
|27,5125
|14,7
|1,5
|KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
|09:11:32 25-10-2024
|38,2168
|38,6857
|16
|1,6
|DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|08:48:39 25-10-2024
|38,7175
|31,171
|18,1
|1,2
|AKDENIZ
|08:34:53 25-10-2024
|36,2365
|28,587
|27,4
|2,6
|KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|08:30:13 25-10-2024
|38,4245
|39,2203
|10,5
|2
|YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
|08:25:04 25-10-2024
|38,4212
|39,2132
|9,1
|1,8
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|08:02:13 25-10-2024
|38,2668
|37,7403
|7,8
|2,9
|AKPINAR-(SIVAS)
|06:58:07 25-10-2024
|39,7065
|37,3647
|5
|2,4
|TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA)
|04:18:02 25-10-2024
|39,0733
|37,8293
|3,5
|2,7
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|04:05:12 25-10-2024
|38,0618
|29,065
|9,4
|2
|AKCABAGLAR-(KILIS)
|03:36:32 25-10-2024
|36,595
|37,0845
|6,8
|1,8
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|02:06:30 25-10-2024
|36,9455
|28,1843
|1,4
|2,3
|YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)
|01:08:34 25-10-2024
|38,0505
|36,2387
|1,2
|1,9
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|01:04:40 25-10-2024
|38,3603
|38,7902
|2,1
|2,7
|UZUNYURT-KARGI (CORUM)
|00:28:55 25-10-2024
|41,1485
|34,507
|9,4
|1,7
|ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)
|00:25:20 25-10-2024
|40,1053
|33,323
|7
|2,7
|BEKBELE-ISKENDERUN (HATAY)
|00:21:33 25-10-2024
|36,6063
|36,2027
|1,8
|1,6
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|23:50:29 24-10-2024
|40,7438
|27,516
|16,4
|2,4
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:41:28 24-10-2024
|38,013
|37,3823
|11
|1,1
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|23:28:09 24-10-2024
|38,116
|38,4557
|5
|1,3
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:21:49 24-10-2024
|40,2455
|31,7192
|9,5
|1,6
|DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|23:04:41 24-10-2024
|37,502
|37,1652
|9,5
|1,5
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|22:51:40 24-10-2024
|37,2107
|36,9492
|10,1
|1,7
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|22:37:19 24-10-2024
|37,3052
|37,0542
|5,4
|1,8
|KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
|22:07:46 24-10-2024
|38,3665
|38,898
|19,7
|1,4
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:48:05 24-10-2024
|38,0248
|38,0857
|14,4
|2
|DARALAN-LICE (DIYARBAKIR)
|21:47:41 24-10-2024
|38,4607
|40,5125
|5
|1,8
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|21:41:46 24-10-2024
|37,9088
|36,6515
|6,5
|1,5
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|21:38:01 24-10-2024
|37,8987
|36,685
|6,9
|2,8
|AGACOVEN-KIGI (BINGOL)
|21:34:36 24-10-2024
|39,2682
|40,2767
|1,4
|2,1
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|21:21:05 24-10-2024
|40,654
|27,4407
|7,7
|1,6
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|21:13:44 24-10-2024
|39,2387
|40,3005
|5,8
|2
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|21:04:09 24-10-2024
|37,9402
|36,6577
|8,5
|3,8
|HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:41:29 24-10-2024
|38,2373
|37,1433
|17,2
|1,6
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|20:17:17 24-10-2024
|36,6232
|36,3407
|6,6
|2,3
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|19:50:07 24-10-2024
|39,293
|40,2568
|2,4
|2
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|19:38:41 24-10-2024
|38,469
|39,2083
|5,9
|2
|BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA)
|19:34:00 24-10-2024
|37,3703
|39,2907
|7,8
|1,5
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:22:34 24-10-2024
|38,1545
|37,5402
|6
|1,8
|AKDENIZ
|18:56:10 24-10-2024
|34,7602
|33,2632
|15,6
|3
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:48:44 24-10-2024
|38,3367
|37,4125
|16,2
|1,5
|TEPEDAM-OZALP (VAN)
|18:33:02 24-10-2024
|38,6715
|44,0627
|2,9
|2,1
|MEHMETALAN-OZALP (VAN)
|18:26:58 24-10-2024
|38,6855
|44,0628
|2,8
|2,8
|YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
|17:51:41 24-10-2024
|39,118
|29,4753
|15,5
|1,4
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|17:42:51 24-10-2024
|38,0105
|37,2977
|5
|2,1
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|17:10:01 24-10-2024
|36,156
|27,7603
|25,1
|2,4
|SIVRICE (ELAZIG)
|17:05:43 24-10-2024
|38,4317
|39,3002
|5
|2
|SARAY (VAN)
|16:15:11 24-10-2024
|38,6402
|44,1608
|12,2
|3,2
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|15:54:15 24-10-2024
|38,1367
|36,8672
|5,1
|1,8
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|15:38:07 24-10-2024
|36,1342
|33,5407
|0
|1,4
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