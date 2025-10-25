Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?
25 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Doğanşehir (Malatya)
|23:42:00 24-10-2025
|38,05028
|37,73472
|11,53
|2,8
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:41:59 24-10-2025
|38,0532
|37,7358
|5
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:13 24-10-2025
|39,14083
|28,14278
|6,96
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:28:06 24-10-2025
|39,1953
|28,1763
|7,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:28:06 24-10-2025
|39,18722
|28,175
|5,23
|1,7
|Simav (Kütahya)
|23:26:29 24-10-2025
|39,14083
|28,89722
|6,92
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:07:29 24-10-2025
|39,2352
|28,0345
|6,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:07:28 24-10-2025
|39,28472
|28,09639
|7,42
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|22:59:58 24-10-2025
|39,2582
|28,9528
|9,8
|1,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|22:58:02 24-10-2025
|39,2622
|28,9702
|11,7
|1,7
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|22:49:10 24-10-2025
|40,8675
|28,48
|7,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:59:17 24-10-2025
|39,19361
|28,08667
|5,04
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:59:16 24-10-2025
|39,1763
|28,0828
|20,7
|1,3
|Horasan (Erzurum)
|21:49:48 24-10-2025
|39,87361
|42,13583
|8,41
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:48:58 24-10-2025
|39,26
|27,99972
|7
|0,9
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|21:38:19 24-10-2025
|38,1617
|36,8837
|5
|2,6
|Afşin (Kahramanmaraş)
|21:38:19 24-10-2025
|38,15472
|36,84861
|6,89
|2,5
|Simav (Kütahya)
|21:37:00 24-10-2025
|39,23917
|29,00556
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|21:19:41 24-10-2025
|39,16444
|28,92472
|7,09
|0,9
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|21:19:37 24-10-2025
|39,2045
|28,9227
|22,4
|1,1
|ALHANUSAGI-(MALATYA)
|21:16:30 24-10-2025
|38,2778
|38,6458
|7,7
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|21:16:30 24-10-2025
|38,25139
|38,62083
|9,89
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:04:27 24-10-2025
|39,19139
|28,13611
|4,89
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:57:20 24-10-2025
|39,35861
|28,00611
|7,75
|1,2
|GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:57:19 24-10-2025
|39,3087
|27,9623
|7,4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|20:56:30 24-10-2025
|39,18778
|29,0075
|9,93
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:39:32 24-10-2025
|39,19722
|28,235
|6,22
|1,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:39:32 24-10-2025
|39,1885
|28,252
|9,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:33:22 24-10-2025
|39,34417
|28,00722
|6,98
|1,4
|HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
|20:33:21 24-10-2025
|39,3737
|27,9908
|5
|1,4
|Refahiye (Erzincan)
|20:07:44 24-10-2025
|39,96611
|38,83472
|6,72
|1,4
|Akdeniz - [47.08 km] Kaş (Antalya)
|20:03:22 24-10-2025
|35,96833
|28,95917
|12,91
|1,6
|AKDENIZ
|20:03:22 24-10-2025
|35,9955
|28,9385
|19,8
|1,8
|Ege Denizi - [26.95 km] Bodrum (Muğla)
|19:28:23 24-10-2025
|36,90833
|26,9825
|6,54
|1,6
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|19:28:21 24-10-2025
|37,0195
|26,8158
|11,5
|1,7
|Akdeniz - [38.80 km] Kaş (Antalya)
|19:10:46 24-10-2025
|36,03556
|29,00639
|27,89
|2,3
|AKDENIZ
|19:10:46 24-10-2025
|36,068
|28,994
|8,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:07:22 24-10-2025
|39,19278
|28,11917
|7
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:07:21 24-10-2025
|39,2162
|28,1252
|12,2
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:05:57 24-10-2025
|39,1753
|28,084
|11,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:05:56 24-10-2025
|39,20306
|28,12583
|7,66
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:01:17 24-10-2025
|39,2387
|29,0163
|10,6
|1,3
|Simav (Kütahya)
|19:01:16 24-10-2025
|39,25528
|28,96194
|7,06
|1,1
|Sur (Diyarbakır)
|18:52:33 24-10-2025
|38,21472
|40,44306
|5,39
|1,2
|NEFIRTAS-SUR (DIYARBAKIR)
|18:52:32 24-10-2025
|38,2627
|40,4032
|19,1
|1,5
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:26:47 24-10-2025
|37,3128
|37,0543
|4,7
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|18:26:46 24-10-2025
|37,32417
|37,04167
|11,75
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:23:33 24-10-2025
|39,24778
|28,09667
|5,7
|2,9
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:23:33 24-10-2025
|39,2595
|28,0953
|13
|3,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:10:46 24-10-2025
|39,2473
|29,0133
|17,9
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|17:53:55 24-10-2025
|38,11778
|38,42444
|7
|1
|SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN)
|17:53:52 24-10-2025
|38,0848
|38,605
|23,9
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:47:24 24-10-2025
|38,23917
|38,15861
|6,91
|1
|TOPRAKTEPE-(MALATYA)
|17:47:23 24-10-2025
|38,452
|38,2208
|5
|1,2
|Turgutlu (Manisa)
|17:41:42 24-10-2025
|38,39556
|27,72083
|7
|1,6
|OVACIK-KEMALPASA (IZMIR)
|17:41:42 24-10-2025
|38,3683
|27,6802
|21,2
|1,8
|DURASIL-AKHISAR (MANISA)
|17:32:13 24-10-2025
|38,9245
|27,9623
|18
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:32:11 24-10-2025
|39,16667
|28,15583
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|17:28:26 24-10-2025
|38,2525
|38,63194
|8,81
|1,1
|TANISIK-(MALATYA)
|17:28:24 24-10-2025
|38,2943
|38,588
|26,3
|1,3
|Eşme (Uşak)
|17:26:06 24-10-2025
|38,4875
|29,15611
|7
|0,6
|Ulubey (Uşak)
|17:26:06 24-10-2025
|38,50667
|29,15139
|7
|0,6
|KISLA-ULUBEY (USAK)
|17:21:21 24-10-2025
|38,4763
|29,1972
|19,3
|1,6
|Ulubey (Uşak)
|17:21:20 24-10-2025
|38,52111
|29,18222
|7
|1
|AKDENIZ
|17:16:18 24-10-2025
|36,1278
|35,4932
|27,1
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|16:53:27 24-10-2025
|37,11028
|28,34194
|7
|1,3
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|16:53:27 24-10-2025
|37,097
|28,3683
|9,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:49:35 24-10-2025
|39,20333
|28,09028
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:32:26 24-10-2025
|39,20333
|28,24
|8,76
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:32:26 24-10-2025
|39,197
|28,234
|10,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:29:16 24-10-2025
|39,16028
|28,19472
|6,75
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:21:51 24-10-2025
|39,23083
|28,11306
|7
|0,9
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|16:20:47 24-10-2025
|39,2578
|28,9953
|11,8
|1,4
|Buldan (Denizli)
|16:18:46 24-10-2025
|37,98806
|28,83917
|7
|2,4
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|16:18:45 24-10-2025
|37,9793
|28,8415
|7,1
|2,5
|Simav (Kütahya)
|16:17:32 24-10-2025
|39,24111
|28,97139
|7
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:17:32 24-10-2025
|39,2558
|28,9815
|5,3
|2,2
|Merkez (Yalova)
|15:51:16 24-10-2025
|40,58417
|29,31694
|7,41
|1,6
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|15:51:14 24-10-2025
|40,468
|29,1998
|9,6
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|15:48:37 24-10-2025
|38,125
|38,59167
|7
|1,5
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.45 km] Foça (İzmir)
|15:31:29 24-10-2025
|38,6375
|26,72306
|15,09
|2,5
|FOCA (IZMIR)
|15:31:29 24-10-2025
|38,6293
|26,7205
|6,5
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:28:51 24-10-2025
|39,23444
|28,16028
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|15:18:32 24-10-2025
|39,27389
|28,96667
|7
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:18:32 24-10-2025
|39,281
|28,9913
|12,3
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|15:10:52 24-10-2025
|37,39972
|36,875
|4,14
|1,7
|KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|15:10:52 24-10-2025
|37,3938
|36,882
|8,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|14:55:38 24-10-2025
|39,23361
|28,96306
|7
|1,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:55:38 24-10-2025
|39,1947
|28,9415
|16,6
|1,4
|Hekimhan (Malatya)
|14:34:22 24-10-2025
|38,77472
|38,01083
|7,06
|2,3
|DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|14:34:22 24-10-2025
|38,7803
|37,9628
|7,3
|2,3
|BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|14:29:56 24-10-2025
|38,315
|37,7243
|8,2
|1,8
|Seyitgazi (Eskişehir)
|14:23:42 24-10-2025
|39,21472
|30,57278
|7,02
|1,2
|Simav (Kütahya)
|14:18:50 24-10-2025
|39,23778
|29,01028
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:14:00 24-10-2025
|39,25444
|28,15889
|4,87
|1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:44:04 24-10-2025
|39,1988
|29,0607
|5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|13:43:56 24-10-2025
|39,2525
|28,96222
|19,62
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.42 km] Menderes (İzmir)
|13:42:00 24-10-2025
|37,85139
|27,00583
|6,96
|2,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:41:59 24-10-2025
|37,837
|27,0143
|7,4
|3
|Pamukkale (Denizli)
|13:29:31 24-10-2025
|38,03611
|29,01194
|7
|1,8
|TEPEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|13:29:30 24-10-2025
|38
|29,013
|15,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|13:23:14 24-10-2025
|39,22556
|29,02444
|6,81
|0,9
|Selçuklu (Konya)
|13:21:20 24-10-2025
|38,11222
|32,7575
|7
|1,1
|Balya (Balıkesir)
|13:09:13 24-10-2025
|39,75361
|27,58472
|6,97
|1,6
|PATLAK-BALYA (BALIKESIR)
|13:09:13 24-10-2025
|39,7628
|27,5945
|16,4
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|13:05:39 24-10-2025
|38,17722
|38,50333
|7
|0,9
|Finike (Antalya)
|13:05:00 24-10-2025
|36,45
|30,04417
|43,44
|2,2
|YESILKOY-FINIKE (ANTALYA) REVIZE01 (2025.10.24 13:04:58)
|13:04:58 24-10-2025
|36,469
|30,0252
|63,5
|2,5
|Soma (Manisa)
|13:02:11 24-10-2025
|39,17556
|27,67278
|7,32
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|13:00:36 24-10-2025
|38,13889
|38,56361
|7
|0,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:48:16 24-10-2025
|39,189
|28,0932
|9,5
|1,8
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:47:21 24-10-2025
|39,4493
|28,1307
|10,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:42:06 24-10-2025
|39,195
|28,20861
|7,04
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|12:34:45 24-10-2025
|37,90861
|38,27833
|7
|1,3
|Erdemli (Mersin)
|12:32:29 24-10-2025
|36,5575
|34,15194
|6,69
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:26:06 24-10-2025
|38,27556
|38,10528
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|12:09:02 24-10-2025
|38,16861
|38,67583
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:07:36 24-10-2025
|38,20944
|38,04028
|7
|1,3
|AKDENIZ
|12:07:26 24-10-2025
|34,737
|34,3353
|15,1
|2,7
|Simav (Kütahya)
|11:49:18 24-10-2025
|39,20139
|28,98528
|14,96
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:49:18 24-10-2025
|39,25
|28,9767
|11,9
|1,4
|EGE DENIZI
|11:46:04 24-10-2025
|38,8553
|25,958
|15
|2
|Sincik (Adıyaman)
|11:43:11 24-10-2025
|38,11167
|38,48028
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|11:21:45 24-10-2025
|39,235
|29,02083
|7
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:21:45 24-10-2025
|39,2788
|28,994
|13,4
|1,3
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|11:20:20 24-10-2025
|37,9435
|28,802
|16,2
|1,4
|Buharkent (Aydın)
|11:15:05 24-10-2025
|37,94694
|28,81944
|7
|2,6
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|11:15:05 24-10-2025
|37,9445
|28,8122
|5,5
|2,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.32 km] Menderes (İzmir)
|11:08:26 24-10-2025
|37,97833
|27,11417
|8,83
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:08:25 24-10-2025
|37,9368
|27,108
|6,9
|1,6
|Buca (İzmir)
|11:07:56 24-10-2025
|38,35472
|27,25806
|7,53
|0,8
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|11:03:31 24-10-2025
|39,1865
|27,993
|23,1
|1,9
|Yahyalı (Kayseri)
|11:01:45 24-10-2025
|37,78889
|35,50139
|7
|1,4
|Hassa (Hatay)
|10:45:37 24-10-2025
|36,69222
|36,51167
|6,11
|2
|KATRANLIK-HASSA (HATAY)
|10:45:36 24-10-2025
|36,7243
|36,4575
|16,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:44:05 24-10-2025
|39,20444
|28,10611
|4,59
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:44:05 24-10-2025
|39,1923
|28,0963
|9,3
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:29:53 24-10-2025
|39,2623
|28,9812
|9,9
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:28:45 24-10-2025
|37,42333
|36,89139
|6,73
|1,1
|Simav (Kütahya)
|10:27:54 24-10-2025
|39,23861
|28,96306
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:27:54 24-10-2025
|39,2505
|28,9703
|11,6
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:26:41 24-10-2025
|38,27
|38,18694
|7
|1,9
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|10:26:40 24-10-2025
|38,2917
|38,1932
|16,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|10:24:11 24-10-2025
|39,24
|28,95861
|7
|0,9
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:24:11 24-10-2025
|39,2562
|29,0158
|2,5
|1,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:17:10 24-10-2025
|39,2532
|28,1043
|8,1
|1,3
|Mesudiye (Ordu)
|10:09:14 24-10-2025
|40,58333
|37,88333
|9,12
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:08:26 24-10-2025
|39,21944
|28,10694
|7
|1,1
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:08:26 24-10-2025
|39,285
|28,133
|5,3
|1,4
|Çerkeş (Çankırı)
|10:06:34 24-10-2025
|40,73583
|33,02889
|7
|1,3
|HUYUKKOY-ATKARACALAR (CANKIRI)
|10:06:33 24-10-2025
|40,8695
|33,0527
|5,5
|1,8
|Yahyalı (Kayseri)
|09:36:19 24-10-2025
|37,77278
|35,41472
|7
|1
|GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)
|09:30:50 24-10-2025
|39,7977
|41,0348
|6,7
|2,6
|Palandöken (Erzurum)
|09:30:49 24-10-2025
|39,79972
|41,10306
|16,16
|2,4
|Simav (Kütahya)
|09:12:22 24-10-2025
|39,25028
|28,97278
|7
|0,9
|INKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:12:20 24-10-2025
|39,3763
|28,9113
|12,1
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|09:05:06 24-10-2025
|37,16667
|37,00222
|7
|1,8
|IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)
|09:05:05 24-10-2025
|37,1603
|36,9895
|0
|1,8
|Ege Denizi - [43.13 km] Karaburun (İzmir)
|08:48:08 24-10-2025
|38,85167
|25,97611
|7,02
|1,7
|EGE DENIZI
|08:48:08 24-10-2025
|38,8573
|26,0357
|7,2
|2
|Palandöken (Erzurum)
|08:26:53 24-10-2025
|39,80167
|41,07083
|12,25
|1,9
|Simav (Kütahya)
|08:25:25 24-10-2025
|39,23528
|28,9925
|11,71
|2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:25:25 24-10-2025
|39,2548
|29,0143
|7,2
|2
|Ege Denizi - [41.57 km] Karaburun (İzmir)
|07:55:06 24-10-2025
|38,87
|26,01278
|6,79
|2,1
|EGE DENIZI
|07:55:05 24-10-2025
|38,87
|25,9915
|4
|2,3
|Kozluk (Batman)
|07:53:46 24-10-2025
|38,10444
|41,54722
|10,69
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:45:08 24-10-2025
|39,19389
|28,1425
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|07:34:45 24-10-2025
|39,25611
|28,92722
|5,12
|1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:34:45 24-10-2025
|39,2557
|28,9462
|11,6
|1,3
|Palandöken (Erzurum)
|07:34:15 24-10-2025
|39,79583
|41,08861
|12,11
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:24:32 24-10-2025
|39,24583
|28,04083
|7
|1,8
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:24:32 24-10-2025
|39,2598
|28,0387
|12
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:22:37 24-10-2025
|39,18528
|28,12139
|7
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:22:35 24-10-2025
|39,2025
|28,1052
|5
|1,4
|Palandöken (Erzurum)
|07:12:15 24-10-2025
|39,75639
|41,11639
|11,78
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:34:10 24-10-2025
|39,13944
|28,18667
|5,72
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:34:10 24-10-2025
|39,1507
|28,1837
|11,1
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|06:28:54 24-10-2025
|38,14472
|38,56639
|7
|1,7
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|06:28:53 24-10-2025
|38,1277
|38,553
|5,3
|1,8
|Akdeniz - [133.39 km] Kaş (Antalya)
|06:27:02 24-10-2025
|34,98389
|29,62222
|6,95
|2,3
|AKDENIZ
|06:26:57 24-10-2025
|34,605
|28,9925
|85,5
|2,8
|Battalgazi (Malatya)
|06:22:38 24-10-2025
|38,13667
|38,57833
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:20:52 24-10-2025
|39,35111
|28,01083
|7
|1,4
|ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:20:50 24-10-2025
|39,3365
|28,0655
|3,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:17:50 24-10-2025
|39,22139
|28,07667
|7
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:17:49 24-10-2025
|39,2448
|28,042
|18,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:14:14 24-10-2025
|39,13806
|28,1875
|7
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:14:14 24-10-2025
|39,1483
|28,1932
|15,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:13:15 24-10-2025
|39,35361
|28,02556
|7
|1,3
|GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:13:15 24-10-2025
|39,3403
|27,9963
|14,2
|1,5
|Ula (Muğla)
|06:10:23 24-10-2025
|37,10806
|28,38361
|6,97
|1,7
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|06:10:22 24-10-2025
|37,0858
|28,367
|12,4
|2
|Palandöken (Erzurum)
|06:07:20 24-10-2025
|39,80917
|41,07194
|9,93
|3,5
|DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM)
|06:07:19 24-10-2025
|39,8175
|41,0612
|5
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:01:38 24-10-2025
|39,16694
|28,20139
|7
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:54:35 24-10-2025
|39,1447
|28,1073
|10,1
|1,2
|MARMARA DENIZI
|05:47:30 24-10-2025
|40,807
|27,9012
|10,5
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|05:43:16 24-10-2025
|38,13972
|38,55917
|7
|1,2
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|05:43:16 24-10-2025
|38,137
|38,6183
|8,9
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|05:42:14 24-10-2025
|39,37472
|28,02917
|7
|1,5
|GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:14 24-10-2025
|39,3387
|28,0033
|9,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:29:31 24-10-2025
|39,18417
|28,17833
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:30 24-10-2025
|39,2022
|28,1403
|16,1
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|05:04:54 24-10-2025
|38,13806
|38,55528
|9,34
|3,8
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|05:04:54 24-10-2025
|38,1183
|38,5498
|3,4
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:50:55 24-10-2025
|39,18361
|28,11472
|7
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:50:55 24-10-2025
|39,2098
|28,1125
|8,2
|1,7
|Marmara Denizi - [17.84 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|04:34:54 24-10-2025
|40,87056
|28,39111
|6,72
|1,2
|MARMARA DENIZI
|04:34:53 24-10-2025
|40,883
|28,3917
|2,3
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|04:08:20 24-10-2025
|40,16944
|31,94278
|7
|0,7
|Akçadağ (Malatya)
|04:07:29 24-10-2025
|38,26111
|37,82278
|7,21
|1,3
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|04:07:29 24-10-2025
|38,2618
|37,8032
|7,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:06:48 24-10-2025
|39,13944
|28,16083
|7
|0,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:06:47 24-10-2025
|39,1742
|28,1227
|15,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:57:27 24-10-2025
|39,18667
|28,17472
|6,27
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:57:27 24-10-2025
|39,2072
|28,1722
|9,4
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:54:37 24-10-2025
|38,05917
|37,58972
|7
|1,2
|Ege Denizi - [08.69 km] Foça (İzmir)
|03:54:11 24-10-2025
|38,735
|26,67
|5,43
|1,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:54:09 24-10-2025
|38,681
|26,542
|10,7
|2,1
|Köyceğiz (Muğla)
|03:52:30 24-10-2025
|37,08944
|28,62083
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:46:53 24-10-2025
|38,07222
|36,39306
|6,89
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:58 24-10-2025
|39,22528
|28,09917
|7,19
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:37:58 24-10-2025
|39,201
|28,0788
|8,7
|1,5
|Qasr-e-Shirin, Kermanshah (İran)
|03:35:16 24-10-2025
|34,44889
|45,51639
|7,05
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:41 24-10-2025
|39,2175
|28,24139
|11,06
|0,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:29:49 24-10-2025
|39,2135
|28,1243
|11,7
|1,7
|KILICLI-SARICAM (ADANA)
|03:27:05 24-10-2025
|37,0558
|35,4658
|22,7
|1,5
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.78 km] Samandağ (Hatay)
|03:03:00 24-10-2025
|36,12417
|35,89222
|4,95
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:41:58 24-10-2025
|39,20444
|28,18417
|7,6
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:41:58 24-10-2025
|39,19
|28,1323
|12,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:38:57 24-10-2025
|39,18
|28,19861
|4,81
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:32:02 24-10-2025
|39,23833
|28,11222
|6,61
|2,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:32:02 24-10-2025
|39,2312
|28,1052
|12,7
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:28:29 24-10-2025
|39,26972
|28,17944
|6,19
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:29 24-10-2025
|39,237
|28,1633
|12,5
|1,7
|Aşkale (Erzurum)
|02:28:07 24-10-2025
|40,065
|40,70333
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:59 24-10-2025
|39,15583
|28,21028
|7
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:58 24-10-2025
|39,1858
|28,1868
|15,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|02:10:45 24-10-2025
|39,27444
|28,91444
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:03:00 24-10-2025
|39,16083
|28,15028
|7
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:03:00 24-10-2025
|39,1387
|28,1323
|13,3
|2,1
|Yüksekova (Hakkari)
|02:02:52 24-10-2025
|37,43556
|43,97444
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|01:55:48 24-10-2025
|39,23667
|28,93333
|7
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|01:55:48 24-10-2025
|39,2607
|28,9945
|2,9
|1,7
|Salihli (Manisa)
|01:47:50 24-10-2025
|38,52389
|28,25056
|7
|0,9
|CAVLU-SALIHLI (MANISA)
|01:47:48 24-10-2025
|38,5348
|28,1545
|24,7
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:45:58 24-10-2025
|37,38389
|36,89083
|8,02
|2,2
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|01:45:58 24-10-2025
|37,3852
|36,904
|5,5
|2,2
|Hekimhan (Malatya)
|01:38:10 24-10-2025
|38,57556
|37,92389
|7,02
|2,3
|EPREME-YAZIHAN (MALATYA)
|01:38:10 24-10-2025
|38,5537
|37,9273
|7,1
|2,2
|Ceyhan (Adana)
|01:36:13 24-10-2025
|37,13528
|35,80861
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:30:30 24-10-2025
|39,2387
|28,9753
|15,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:18:26 24-10-2025
|39,16306
|28,20222
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:12 24-10-2025
|39,205
|28,18389
|8,11
|1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:03:12 24-10-2025
|39,2322
|28,1745
|9,5
|1,2
|Niksar (Tokat)
|01:00:21 24-10-2025
|40,62389
|36,73528
|7,13
|1,3
|Ege Denizi
|00:44:50 24-10-2025
|39,57278
|23,86861
|5,12
|2,2
|YUNANISTAN
|00:44:49 24-10-2025
|39,0173
|24,0465
|6,2
|2,8
|Karlıova (Bingöl)
|00:41:10 24-10-2025
|39,33583
|40,84528
|7
|2,3
|KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
|00:41:09 24-10-2025
|39,34
|40,8202
|4,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:37:26 24-10-2025
|39,16722
|28,20194
|5,71
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:37:26 24-10-2025
|39,1943
|28,1845
|11,7
|2,4
|Armutlu (Yalova)
|00:33:00 24-10-2025
|40,48889
|28,93583
|6,96
|1,5
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|00:33:00 24-10-2025
|40,4197
|28,9153
|9,3
|1,7
