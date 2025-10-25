Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ekim 2025

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 23:42:00 24-10-2025 38,05028 37,73472 11,53 2,8
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:41:59 24-10-2025 38,0532 37,7358 5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:13 24-10-2025 39,14083 28,14278 6,96 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:06 24-10-2025 39,1953 28,1763 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:06 24-10-2025 39,18722 28,175 5,23 1,7
Simav (Kütahya) 23:26:29 24-10-2025 39,14083 28,89722 6,92 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:07:29 24-10-2025 39,2352 28,0345 6,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:28 24-10-2025 39,28472 28,09639 7,42 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 22:59:58 24-10-2025 39,2582 28,9528 9,8 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 22:58:02 24-10-2025 39,2622 28,9702 11,7 1,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 22:49:10 24-10-2025 40,8675 28,48 7,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:59:17 24-10-2025 39,19361 28,08667 5,04 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:16 24-10-2025 39,1763 28,0828 20,7 1,3
Horasan (Erzurum) 21:49:48 24-10-2025 39,87361 42,13583 8,41 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:48:58 24-10-2025 39,26 27,99972 7 0,9
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 21:38:19 24-10-2025 38,1617 36,8837 5 2,6
Afşin (Kahramanmaraş) 21:38:19 24-10-2025 38,15472 36,84861 6,89 2,5
Simav (Kütahya) 21:37:00 24-10-2025 39,23917 29,00556 7 1,2
Simav (Kütahya) 21:19:41 24-10-2025 39,16444 28,92472 7,09 0,9
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 21:19:37 24-10-2025 39,2045 28,9227 22,4 1,1
ALHANUSAGI-(MALATYA) 21:16:30 24-10-2025 38,2778 38,6458 7,7 1,9
Pütürge (Malatya) 21:16:30 24-10-2025 38,25139 38,62083 9,89 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:27 24-10-2025 39,19139 28,13611 4,89 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:20 24-10-2025 39,35861 28,00611 7,75 1,2
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:19 24-10-2025 39,3087 27,9623 7,4 1,3
Simav (Kütahya) 20:56:30 24-10-2025 39,18778 29,0075 9,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:32 24-10-2025 39,19722 28,235 6,22 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:32 24-10-2025 39,1885 28,252 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:22 24-10-2025 39,34417 28,00722 6,98 1,4
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 20:33:21 24-10-2025 39,3737 27,9908 5 1,4
Refahiye (Erzincan) 20:07:44 24-10-2025 39,96611 38,83472 6,72 1,4
Akdeniz - [47.08 km] Kaş (Antalya) 20:03:22 24-10-2025 35,96833 28,95917 12,91 1,6
AKDENIZ 20:03:22 24-10-2025 35,9955 28,9385 19,8 1,8
Ege Denizi - [26.95 km] Bodrum (Muğla) 19:28:23 24-10-2025 36,90833 26,9825 6,54 1,6
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 19:28:21 24-10-2025 37,0195 26,8158 11,5 1,7
Akdeniz - [38.80 km] Kaş (Antalya) 19:10:46 24-10-2025 36,03556 29,00639 27,89 2,3
AKDENIZ 19:10:46 24-10-2025 36,068 28,994 8,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:22 24-10-2025 39,19278 28,11917 7 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:07:21 24-10-2025 39,2162 28,1252 12,2 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:05:57 24-10-2025 39,1753 28,084 11,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:05:56 24-10-2025 39,20306 28,12583 7,66 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:01:17 24-10-2025 39,2387 29,0163 10,6 1,3
Simav (Kütahya) 19:01:16 24-10-2025 39,25528 28,96194 7,06 1,1
Sur (Diyarbakır) 18:52:33 24-10-2025 38,21472 40,44306 5,39 1,2
NEFIRTAS-SUR (DIYARBAKIR) 18:52:32 24-10-2025 38,2627 40,4032 19,1 1,5
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:26:47 24-10-2025 37,3128 37,0543 4,7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:26:46 24-10-2025 37,32417 37,04167 11,75 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:33 24-10-2025 39,24778 28,09667 5,7 2,9
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:23:33 24-10-2025 39,2595 28,0953 13 3,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:10:46 24-10-2025 39,2473 29,0133 17,9 1,2
Sincik (Adıyaman) 17:53:55 24-10-2025 38,11778 38,42444 7 1
SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN) 17:53:52 24-10-2025 38,0848 38,605 23,9 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 17:47:24 24-10-2025 38,23917 38,15861 6,91 1
TOPRAKTEPE-(MALATYA) 17:47:23 24-10-2025 38,452 38,2208 5 1,2
Turgutlu (Manisa) 17:41:42 24-10-2025 38,39556 27,72083 7 1,6
OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) 17:41:42 24-10-2025 38,3683 27,6802 21,2 1,8
DURASIL-AKHISAR (MANISA) 17:32:13 24-10-2025 38,9245 27,9623 18 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:11 24-10-2025 39,16667 28,15583 7 1,1
Pütürge (Malatya) 17:28:26 24-10-2025 38,2525 38,63194 8,81 1,1
TANISIK-(MALATYA) 17:28:24 24-10-2025 38,2943 38,588 26,3 1,3
Eşme (Uşak) 17:26:06 24-10-2025 38,4875 29,15611 7 0,6
Ulubey (Uşak) 17:26:06 24-10-2025 38,50667 29,15139 7 0,6
KISLA-ULUBEY (USAK) 17:21:21 24-10-2025 38,4763 29,1972 19,3 1,6
Ulubey (Uşak) 17:21:20 24-10-2025 38,52111 29,18222 7 1
AKDENIZ 17:16:18 24-10-2025 36,1278 35,4932 27,1 1,4
Menteşe (Muğla) 16:53:27 24-10-2025 37,11028 28,34194 7 1,3
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 16:53:27 24-10-2025 37,097 28,3683 9,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:49:35 24-10-2025 39,20333 28,09028 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:32:26 24-10-2025 39,20333 28,24 8,76 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:26 24-10-2025 39,197 28,234 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:16 24-10-2025 39,16028 28,19472 6,75 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:51 24-10-2025 39,23083 28,11306 7 0,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:20:47 24-10-2025 39,2578 28,9953 11,8 1,4
Buldan (Denizli) 16:18:46 24-10-2025 37,98806 28,83917 7 2,4
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 16:18:45 24-10-2025 37,9793 28,8415 7,1 2,5
Simav (Kütahya) 16:17:32 24-10-2025 39,24111 28,97139 7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:17:32 24-10-2025 39,2558 28,9815 5,3 2,2
Merkez (Yalova) 15:51:16 24-10-2025 40,58417 29,31694 7,41 1,6
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 15:51:14 24-10-2025 40,468 29,1998 9,6 1,8
Pütürge (Malatya) 15:48:37 24-10-2025 38,125 38,59167 7 1,5
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.45 km] Foça (İzmir) 15:31:29 24-10-2025 38,6375 26,72306 15,09 2,5
FOCA (IZMIR) 15:31:29 24-10-2025 38,6293 26,7205 6,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:51 24-10-2025 39,23444 28,16028 7 1,2
Simav (Kütahya) 15:18:32 24-10-2025 39,27389 28,96667 7 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:18:32 24-10-2025 39,281 28,9913 12,3 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 15:10:52 24-10-2025 37,39972 36,875 4,14 1,7
KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 15:10:52 24-10-2025 37,3938 36,882 8,3 1,7
Simav (Kütahya) 14:55:38 24-10-2025 39,23361 28,96306 7 1,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 14:55:38 24-10-2025 39,1947 28,9415 16,6 1,4
Hekimhan (Malatya) 14:34:22 24-10-2025 38,77472 38,01083 7,06 2,3
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 14:34:22 24-10-2025 38,7803 37,9628 7,3 2,3
BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 14:29:56 24-10-2025 38,315 37,7243 8,2 1,8
Seyitgazi (Eskişehir) 14:23:42 24-10-2025 39,21472 30,57278 7,02 1,2
Simav (Kütahya) 14:18:50 24-10-2025 39,23778 29,01028 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:14:00 24-10-2025 39,25444 28,15889 4,87 1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:44:04 24-10-2025 39,1988 29,0607 5 1,7
Simav (Kütahya) 13:43:56 24-10-2025 39,2525 28,96222 19,62 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.42 km] Menderes (İzmir) 13:42:00 24-10-2025 37,85139 27,00583 6,96 2,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:41:59 24-10-2025 37,837 27,0143 7,4 3
Pamukkale (Denizli) 13:29:31 24-10-2025 38,03611 29,01194 7 1,8
TEPEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 13:29:30 24-10-2025 38 29,013 15,2 1,9
Simav (Kütahya) 13:23:14 24-10-2025 39,22556 29,02444 6,81 0,9
Selçuklu (Konya) 13:21:20 24-10-2025 38,11222 32,7575 7 1,1
Balya (Balıkesir) 13:09:13 24-10-2025 39,75361 27,58472 6,97 1,6
PATLAK-BALYA (BALIKESIR) 13:09:13 24-10-2025 39,7628 27,5945 16,4 1,7
Battalgazi (Malatya) 13:05:39 24-10-2025 38,17722 38,50333 7 0,9
Finike (Antalya) 13:05:00 24-10-2025 36,45 30,04417 43,44 2,2
YESILKOY-FINIKE (ANTALYA) REVIZE01 (2025.10.24 13:04:58) 13:04:58 24-10-2025 36,469 30,0252 63,5 2,5
Soma (Manisa) 13:02:11 24-10-2025 39,17556 27,67278 7,32 1,4
Sincik (Adıyaman) 13:00:36 24-10-2025 38,13889 38,56361 7 0,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:16 24-10-2025 39,189 28,0932 9,5 1,8
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:47:21 24-10-2025 39,4493 28,1307 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:06 24-10-2025 39,195 28,20861 7,04 1,3
Merkez (Adıyaman) 12:34:45 24-10-2025 37,90861 38,27833 7 1,3
Erdemli (Mersin) 12:32:29 24-10-2025 36,5575 34,15194 6,69 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:26:06 24-10-2025 38,27556 38,10528 7 1,4
Pütürge (Malatya) 12:09:02 24-10-2025 38,16861 38,67583 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:07:36 24-10-2025 38,20944 38,04028 7 1,3
AKDENIZ 12:07:26 24-10-2025 34,737 34,3353 15,1 2,7
Simav (Kütahya) 11:49:18 24-10-2025 39,20139 28,98528 14,96 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:49:18 24-10-2025 39,25 28,9767 11,9 1,4
EGE DENIZI 11:46:04 24-10-2025 38,8553 25,958 15 2
Sincik (Adıyaman) 11:43:11 24-10-2025 38,11167 38,48028 7 0,8
Simav (Kütahya) 11:21:45 24-10-2025 39,235 29,02083 7 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:21:45 24-10-2025 39,2788 28,994 13,4 1,3
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 11:20:20 24-10-2025 37,9435 28,802 16,2 1,4
Buharkent (Aydın) 11:15:05 24-10-2025 37,94694 28,81944 7 2,6
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 11:15:05 24-10-2025 37,9445 28,8122 5,5 2,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.32 km] Menderes (İzmir) 11:08:26 24-10-2025 37,97833 27,11417 8,83 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:08:25 24-10-2025 37,9368 27,108 6,9 1,6
Buca (İzmir) 11:07:56 24-10-2025 38,35472 27,25806 7,53 0,8
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 11:03:31 24-10-2025 39,1865 27,993 23,1 1,9
Yahyalı (Kayseri) 11:01:45 24-10-2025 37,78889 35,50139 7 1,4
Hassa (Hatay) 10:45:37 24-10-2025 36,69222 36,51167 6,11 2
KATRANLIK-HASSA (HATAY) 10:45:36 24-10-2025 36,7243 36,4575 16,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:44:05 24-10-2025 39,20444 28,10611 4,59 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:44:05 24-10-2025 39,1923 28,0963 9,3 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:29:53 24-10-2025 39,2623 28,9812 9,9 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:28:45 24-10-2025 37,42333 36,89139 6,73 1,1
Simav (Kütahya) 10:27:54 24-10-2025 39,23861 28,96306 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:27:54 24-10-2025 39,2505 28,9703 11,6 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 10:26:41 24-10-2025 38,27 38,18694 7 1,9
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 10:26:40 24-10-2025 38,2917 38,1932 16,6 1,7
Simav (Kütahya) 10:24:11 24-10-2025 39,24 28,95861 7 0,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:24:11 24-10-2025 39,2562 29,0158 2,5 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:10 24-10-2025 39,2532 28,1043 8,1 1,3
Mesudiye (Ordu) 10:09:14 24-10-2025 40,58333 37,88333 9,12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:26 24-10-2025 39,21944 28,10694 7 1,1
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:26 24-10-2025 39,285 28,133 5,3 1,4
Çerkeş (Çankırı) 10:06:34 24-10-2025 40,73583 33,02889 7 1,3
HUYUKKOY-ATKARACALAR (CANKIRI) 10:06:33 24-10-2025 40,8695 33,0527 5,5 1,8
Yahyalı (Kayseri) 09:36:19 24-10-2025 37,77278 35,41472 7 1
GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) 09:30:50 24-10-2025 39,7977 41,0348 6,7 2,6
Palandöken (Erzurum) 09:30:49 24-10-2025 39,79972 41,10306 16,16 2,4
Simav (Kütahya) 09:12:22 24-10-2025 39,25028 28,97278 7 0,9
INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 09:12:20 24-10-2025 39,3763 28,9113 12,1 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 09:05:06 24-10-2025 37,16667 37,00222 7 1,8
IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) 09:05:05 24-10-2025 37,1603 36,9895 0 1,8
Ege Denizi - [43.13 km] Karaburun (İzmir) 08:48:08 24-10-2025 38,85167 25,97611 7,02 1,7
EGE DENIZI 08:48:08 24-10-2025 38,8573 26,0357 7,2 2
Palandöken (Erzurum) 08:26:53 24-10-2025 39,80167 41,07083 12,25 1,9
Simav (Kütahya) 08:25:25 24-10-2025 39,23528 28,9925 11,71 2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:25:25 24-10-2025 39,2548 29,0143 7,2 2
Ege Denizi - [41.57 km] Karaburun (İzmir) 07:55:06 24-10-2025 38,87 26,01278 6,79 2,1
EGE DENIZI 07:55:05 24-10-2025 38,87 25,9915 4 2,3
Kozluk (Batman) 07:53:46 24-10-2025 38,10444 41,54722 10,69 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:45:08 24-10-2025 39,19389 28,1425 7 0,9
Simav (Kütahya) 07:34:45 24-10-2025 39,25611 28,92722 5,12 1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:34:45 24-10-2025 39,2557 28,9462 11,6 1,3
Palandöken (Erzurum) 07:34:15 24-10-2025 39,79583 41,08861 12,11 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:32 24-10-2025 39,24583 28,04083 7 1,8
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:24:32 24-10-2025 39,2598 28,0387 12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:22:37 24-10-2025 39,18528 28,12139 7 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:22:35 24-10-2025 39,2025 28,1052 5 1,4
Palandöken (Erzurum) 07:12:15 24-10-2025 39,75639 41,11639 11,78 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:34:10 24-10-2025 39,13944 28,18667 5,72 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:34:10 24-10-2025 39,1507 28,1837 11,1 1,6
Battalgazi (Malatya) 06:28:54 24-10-2025 38,14472 38,56639 7 1,7
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 06:28:53 24-10-2025 38,1277 38,553 5,3 1,8
Akdeniz - [133.39 km] Kaş (Antalya) 06:27:02 24-10-2025 34,98389 29,62222 6,95 2,3
AKDENIZ 06:26:57 24-10-2025 34,605 28,9925 85,5 2,8
Battalgazi (Malatya) 06:22:38 24-10-2025 38,13667 38,57833 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:52 24-10-2025 39,35111 28,01083 7 1,4
ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:50 24-10-2025 39,3365 28,0655 3,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:50 24-10-2025 39,22139 28,07667 7 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:17:49 24-10-2025 39,2448 28,042 18,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:14:14 24-10-2025 39,13806 28,1875 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:14:14 24-10-2025 39,1483 28,1932 15,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:13:15 24-10-2025 39,35361 28,02556 7 1,3
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:13:15 24-10-2025 39,3403 27,9963 14,2 1,5
Ula (Muğla) 06:10:23 24-10-2025 37,10806 28,38361 6,97 1,7
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 06:10:22 24-10-2025 37,0858 28,367 12,4 2
Palandöken (Erzurum) 06:07:20 24-10-2025 39,80917 41,07194 9,93 3,5
DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) 06:07:19 24-10-2025 39,8175 41,0612 5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:38 24-10-2025 39,16694 28,20139 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:35 24-10-2025 39,1447 28,1073 10,1 1,2
MARMARA DENIZI 05:47:30 24-10-2025 40,807 27,9012 10,5 1,7
Sincik (Adıyaman) 05:43:16 24-10-2025 38,13972 38,55917 7 1,2
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 05:43:16 24-10-2025 38,137 38,6183 8,9 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 05:42:14 24-10-2025 39,37472 28,02917 7 1,5
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:14 24-10-2025 39,3387 28,0033 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:31 24-10-2025 39,18417 28,17833 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:30 24-10-2025 39,2022 28,1403 16,1 1,5
Sincik (Adıyaman) 05:04:54 24-10-2025 38,13806 38,55528 9,34 3,8
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 05:04:54 24-10-2025 38,1183 38,5498 3,4 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:55 24-10-2025 39,18361 28,11472 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:55 24-10-2025 39,2098 28,1125 8,2 1,7
Marmara Denizi - [17.84 km] Büyükçekmece (İstanbul) 04:34:54 24-10-2025 40,87056 28,39111 6,72 1,2
MARMARA DENIZI 04:34:53 24-10-2025 40,883 28,3917 2,3 1,4
Beypazarı (Ankara) 04:08:20 24-10-2025 40,16944 31,94278 7 0,7
Akçadağ (Malatya) 04:07:29 24-10-2025 38,26111 37,82278 7,21 1,3
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 04:07:29 24-10-2025 38,2618 37,8032 7,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:48 24-10-2025 39,13944 28,16083 7 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:47 24-10-2025 39,1742 28,1227 15,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:57:27 24-10-2025 39,18667 28,17472 6,27 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:27 24-10-2025 39,2072 28,1722 9,4 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:54:37 24-10-2025 38,05917 37,58972 7 1,2
Ege Denizi - [08.69 km] Foça (İzmir) 03:54:11 24-10-2025 38,735 26,67 5,43 1,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:54:09 24-10-2025 38,681 26,542 10,7 2,1
Köyceğiz (Muğla) 03:52:30 24-10-2025 37,08944 28,62083 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 03:46:53 24-10-2025 38,07222 36,39306 6,89 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:58 24-10-2025 39,22528 28,09917 7,19 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:58 24-10-2025 39,201 28,0788 8,7 1,5
Qasr-e-Shirin, Kermanshah (İran) 03:35:16 24-10-2025 34,44889 45,51639 7,05 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:41 24-10-2025 39,2175 28,24139 11,06 0,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:29:49 24-10-2025 39,2135 28,1243 11,7 1,7
KILICLI-SARICAM (ADANA) 03:27:05 24-10-2025 37,0558 35,4658 22,7 1,5
Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.78 km] Samandağ (Hatay) 03:03:00 24-10-2025 36,12417 35,89222 4,95 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:58 24-10-2025 39,20444 28,18417 7,6 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:58 24-10-2025 39,19 28,1323 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:57 24-10-2025 39,18 28,19861 4,81 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:02 24-10-2025 39,23833 28,11222 6,61 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:02 24-10-2025 39,2312 28,1052 12,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:29 24-10-2025 39,26972 28,17944 6,19 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:29 24-10-2025 39,237 28,1633 12,5 1,7
Aşkale (Erzurum) 02:28:07 24-10-2025 40,065 40,70333 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:59 24-10-2025 39,15583 28,21028 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:58 24-10-2025 39,1858 28,1868 15,5 1,3
Simav (Kütahya) 02:10:45 24-10-2025 39,27444 28,91444 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:00 24-10-2025 39,16083 28,15028 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:00 24-10-2025 39,1387 28,1323 13,3 2,1
Yüksekova (Hakkari) 02:02:52 24-10-2025 37,43556 43,97444 7 1,5
Simav (Kütahya) 01:55:48 24-10-2025 39,23667 28,93333 7 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 01:55:48 24-10-2025 39,2607 28,9945 2,9 1,7
Salihli (Manisa) 01:47:50 24-10-2025 38,52389 28,25056 7 0,9
CAVLU-SALIHLI (MANISA) 01:47:48 24-10-2025 38,5348 28,1545 24,7 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:45:58 24-10-2025 37,38389 36,89083 8,02 2,2
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 01:45:58 24-10-2025 37,3852 36,904 5,5 2,2
Hekimhan (Malatya) 01:38:10 24-10-2025 38,57556 37,92389 7,02 2,3
EPREME-YAZIHAN (MALATYA) 01:38:10 24-10-2025 38,5537 37,9273 7,1 2,2
Ceyhan (Adana) 01:36:13 24-10-2025 37,13528 35,80861 7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:30:30 24-10-2025 39,2387 28,9753 15,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:26 24-10-2025 39,16306 28,20222 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:12 24-10-2025 39,205 28,18389 8,11 1
SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:12 24-10-2025 39,2322 28,1745 9,5 1,2
Niksar (Tokat) 01:00:21 24-10-2025 40,62389 36,73528 7,13 1,3
Ege Denizi 00:44:50 24-10-2025 39,57278 23,86861 5,12 2,2
YUNANISTAN 00:44:49 24-10-2025 39,0173 24,0465 6,2 2,8
Karlıova (Bingöl) 00:41:10 24-10-2025 39,33583 40,84528 7 2,3
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 00:41:09 24-10-2025 39,34 40,8202 4,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:26 24-10-2025 39,16722 28,20194 5,71 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:37:26 24-10-2025 39,1943 28,1845 11,7 2,4
Armutlu (Yalova) 00:33:00 24-10-2025 40,48889 28,93583 6,96 1,5
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 00:33:00 24-10-2025 40,4197 28,9153 9,3 1,7
