Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Eylül 2024

25 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|İslahiye (Gaziantep)
|23:53:00 24-09-2024
|37,11222
|36,67167
|7
|2,2
|Çerkeş (Çankırı)
|23:48:32 24-09-2024
|40,72917
|33,01139
|11,62
|1,6
|Karapınar (Konya)
|23:22:55 24-09-2024
|37,7725
|33,49222
|7
|1,3
|Akdeniz , Limasol Körfezi
|23:20:11 24-09-2024
|34,62583
|33,07778
|32,69
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|22:53:29 24-09-2024
|38,325
|38,80944
|8,27
|1,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|22:36:52 24-09-2024
|37,75583
|37,60556
|11,19
|1,2
|Ege Denizi - [47.04 km] Karaburun (İzmir)
|22:11:19 24-09-2024
|38,86111
|25,93111
|9,93
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|22:04:43 24-09-2024
|38,27444
|38,73361
|9,96
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|21:47:10 24-09-2024
|38,14528
|37,83944
|7
|1,2
|Güney (Denizli)
|20:21:47 24-09-2024
|38,16889
|29,05306
|7
|2,3
|Sivrice (Elazığ)
|19:53:11 24-09-2024
|38,50194
|39,30972
|7,14
|0,8
|Pamukkale (Denizli)
|19:43:02 24-09-2024
|38,05222
|29,06194
|7
|1,2
|Acıpayam (Denizli)
|18:48:04 24-09-2024
|37,28417
|29,46
|7,04
|1,1
|Karlıova (Bingöl)
|18:46:28 24-09-2024
|39,38694
|40,78417
|7
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:40:16 24-09-2024
|38,10472
|38,40389
|6,03
|1,3
|Ege Denizi - [73.17 km] Çeşme (İzmir)
|17:51:27 24-09-2024
|38,425
|25,43639
|7,3
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|17:40:44 24-09-2024
|37,55944
|37,2775
|14,2
|1,9
|Dikili (İzmir)
|17:17:27 24-09-2024
|39,05833
|26,91028
|7,62
|2,2
|Aladağ (Adana)
|16:53:44 24-09-2024
|37,54139
|35,40833
|7
|1,6
|Kula (Manisa)
|16:38:55 24-09-2024
|38,47556
|28,4675
|13
|0,9
|Bala (Ankara)
|16:19:56 24-09-2024
|39,32111
|33,145
|7
|1
|Hassa (Hatay)
|16:04:48 24-09-2024
|36,80306
|36,44778
|19
|2,6
|Ege Denizi - [66.03 km] Marmaris (Muğla)
|15:57:32 24-09-2024
|36,0825
|27,82667
|39,73
|1,8
|İncirliova (Aydın)
|15:31:17 24-09-2024
|37,96389
|27,82083
|11
|1,1
|Refahiye (Erzincan)
|15:10:12 24-09-2024
|39,85722
|38,65167
|16,3
|1,7
|Merkez (Kırşehir)
|14:51:04 24-09-2024
|39,255
|34,15806
|7
|1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|14:16:21 24-09-2024
|38,05722
|37,04833
|18,9
|2,5
|Pamukkale (Denizli)
|14:09:11 24-09-2024
|38,06306
|29,0725
|12,2
|1,9
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:38:18 24-09-2024
|39,67111
|29,49333
|15,6
|1,3
|Altıntaş (Kütahya)
|13:24:40 24-09-2024
|39,09194
|29,93806
|6,69
|1,3
|Rakka (Suriye) - [93.51 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:20:51 24-09-2024
|35,86472
|38,79056
|5,55
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|13:05:48 24-09-2024
|37,98694
|37,59583
|20,5
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:05:44 24-09-2024
|39,46917
|28,15361
|22,6
|1,6
|Manyas (Balıkesir)
|12:53:31 24-09-2024
|40,02583
|27,82194
|7
|1,2
|Baskil (Elazığ)
|12:36:17 24-09-2024
|38,44333
|38,74111
|22,1
|1
|İkizdere (Rize)
|12:35:17 24-09-2024
|40,77583
|40,56167
|28,2
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|12:27:31 24-09-2024
|39,8375
|28,91
|6,94
|1,4
|Darende (Malatya)
|12:19:43 24-09-2024
|38,4625
|37,295
|7,01
|1,5
|Serinhisar (Denizli)
|11:58:56 24-09-2024
|37,68
|29,28306
|6,98
|1,3
|İslahiye (Gaziantep)
|11:50:33 24-09-2024
|36,94194
|36,53833
|9,88
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|11:33:24 24-09-2024
|37,96611
|37,90722
|22,6
|1,5
|Çatalca (İstanbul)
|11:20:09 24-09-2024
|41,40444
|28,39
|7,52
|1
|Al Shikhan, Ninova (Irak) - [61.25 km] Çukurca (Hakkari)
|11:03:47 24-09-2024
|36,70778
|43,40917
|15
|2,4
|Ege Denizi - [127.96 km] Datça (Muğla)
|10:48:06 24-09-2024
|35,70528
|26,71583
|15
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:16:20 24-09-2024
|37,50667
|37,07139
|10,73
|2,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:55:24 24-09-2024
|38,17472
|37,44417
|7,12
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|09:48:59 24-09-2024
|38,105
|37,85083
|18,37
|1,5
|Soma (Manisa)
|09:25:13 24-09-2024
|39,08833
|27,52056
|6,97
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|09:17:55 24-09-2024
|38,06028
|29,07417
|10,2
|1,9
|Yahyalı (Kayseri)
|09:04:03 24-09-2024
|37,79278
|35,54694
|33,7
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|08:49:04 24-09-2024
|38,04361
|29,04083
|7,04
|2,5
|Akdeniz - [234.12 km] Datça (Muğla)
|08:43:48 24-09-2024
|34,63556
|26,88083
|6,77
|3
|Kale (Malatya)
|07:49:51 24-09-2024
|38,33
|38,72194
|7
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|07:42:43 24-09-2024
|38,19083
|38,62583
|7
|1,3
|Dursunbey (Balıkesir)
|06:37:54 24-09-2024
|39,52333
|28,77
|6,99
|1,6
|Dikili (İzmir)
|06:14:37 24-09-2024
|38,93806
|26,97361
|6,51
|1,7
|Kozan (Adana)
|06:04:38 24-09-2024
|37,6425
|35,8875
|6,97
|2,2
|Ege Denizi - [13.20 km] Ezine (Çanakkale)
|05:28:24 24-09-2024
|39,68861
|26,02306
|12,99
|1,7
|Palu (Elazığ)
|05:07:17 24-09-2024
|38,73056
|39,97111
|13,79
|2,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:34:22 24-09-2024
|37,82167
|36,58722
|7,03
|1,6
|İvrindi (Balıkesir)
|04:25:09 24-09-2024
|39,66528
|27,44639
|14,15
|2,9
|İvrindi (Balıkesir)
|04:20:21 24-09-2024
|39,66889
|27,45889
|18,4
|3,9
|Merkez (Elazığ)
|04:15:27 24-09-2024
|38,44917
|39,04111
|17,52
|1
|Pertek (Tunceli)
|04:12:26 24-09-2024
|39,02722
|39,35472
|9,04
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|04:03:55 24-09-2024
|38,185
|38,67972
|7
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Milas (Muğla)
|02:03:45 24-09-2024
|36,98167
|27,94111
|6,99
|1,5
|İvrindi (Balıkesir)
|01:01:05 24-09-2024
|39,66472
|27,45528
|5,76
|2,6
|Darende (Malatya)
|00:47:05 24-09-2024
|38,4525
|37,53667
|7
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KIBRIS-TURKELI
|23:20:16 24-09-2024
|35,0847
|33,191
|14,9
|2,4
|EGE DENIZI
|22:11:17 24-09-2024
|38,8327
|25,8242
|4
|2,1
|GUNEY (DENIZLI)
|20:21:46 24-09-2024
|38,1512
|29,0225
|12,2
|2,2
|AKDENIZ
|20:12:12 24-09-2024
|35,562
|27,0748
|5,4
|2,8
|EGE DENIZI
|17:51:25 24-09-2024
|38,3988
|25,2735
|9,7
|2,1
|CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|17:40:45 24-09-2024
|37,5698
|37,2575
|5,2
|2
|UZUNBURUN-DIKILI (IZMIR)
|17:17:27 24-09-2024
|39,0295
|26,8965
|7,8
|2,2
|YAYLALIOZU-BALA (ANKARA)
|16:19:55 24-09-2024
|39,3593
|33,1555
|13,6
|1,3
|HACILAR-HASSA (HATAY)
|16:04:48 24-09-2024
|36,7735
|36,4863
|5,7
|2,6
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|15:57:32 24-09-2024
|36,2085
|27,8172
|59,3
|2,1
|KALKANCI-REFAHIYE (ERZINCAN)
|15:10:12 24-09-2024
|39,8115
|38,5645
|5,6
|2
|SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|14:16:21 24-09-2024
|38,0815
|37,0432
|8
|2,2
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|14:09:11 24-09-2024
|38,0617
|29,0527
|9,2
|1,8
|KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:38:18 24-09-2024
|39,658
|29,3788
|0
|1,7
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:12:19 24-09-2024
|39,6108
|29,4535
|0
|1,2
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:05:45 24-09-2024
|39,484
|28,1205
|13,7
|1,8
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|12:19:43 24-09-2024
|38,5005
|37,3038
|13,2
|1,6
|ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|11:50:33 24-09-2024
|36,9377
|36,5863
|7,8
|2,2
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|11:50:17 24-09-2024
|37,1257
|27,8845
|0
|1,4
|IRAK
|11:03:52 24-09-2024
|36,9468
|43,4578
|17
|2,4
|AKDENIZ
|10:48:10 24-09-2024
|35,7237
|27,2548
|10,4
|1,8
|CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
|10:16:20 24-09-2024
|37,4953
|37,0657
|8,8
|2,3
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:55:24 24-09-2024
|38,1585
|37,3442
|21,1
|1,9
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:32:30 24-09-2024
|38,219
|37,756
|29,7
|1,7
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|09:17:55 24-09-2024
|38,0605
|29,0578
|6,5
|1,9
|MARANKECILI-KOZAN (ADANA)
|09:04:04 24-09-2024
|37,6748
|35,6312
|15,6
|1,6
|AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|08:58:42 24-09-2024
|37,7585
|36,5772
|9,1
|1,7
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|08:49:04 24-09-2024
|38,0675
|29,0558
|15,2
|2,5
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|08:48:26 24-09-2024
|40,054
|36,034
|5,3
|1,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|08:43:54 24-09-2024
|34,8993
|27,0967
|5
|3,4
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|07:49:49 24-09-2024
|38,329
|38,7412
|5
|2
|AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|06:37:55 24-09-2024
|39,5278
|28,7565
|5,5
|1,8
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|06:04:38 24-09-2024
|37,6533
|35,8632
|5
|2,3
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|05:52:33 24-09-2024
|37,0248
|28,31
|16,3
|0,8
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|05:28:23 24-09-2024
|39,685
|25,9777
|12,2
|1,9
|SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
|05:07:16 24-09-2024
|38,7368
|39,9778
|5
|2,7
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|04:34:22 24-09-2024
|37,8108
|36,5452
|6,5
|1,6
|EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR)
|04:25:10 24-09-2024
|39,66
|27,455
|10,6
|3,2
|EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR)
|04:20:21 24-09-2024
|39,6623
|27,4545
|15,3
|4,1
|BASAKCI-(TUNCELI)
|04:12:26 24-09-2024
|39,0272
|39,3638
|4,3
|2,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:55:28 24-09-2024
|35,713
|23,772
|5
|3,4
|CUCE-LADIK (SAMSUN)
|02:40:43 24-09-2024
|40,8958
|36,0245
|10
|1,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:35:23 24-09-2024
|35,6008
|23,5935
|5
|3,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|02:03:45 24-09-2024
|36,9697
|27,9097
|11,4
|1,7
|EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR)
|01:01:05 24-09-2024
|39,6575
|27,4562
|14
|2,8
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|00:47:06 24-09-2024
|38,4773
|37,5452
|3
|1,3
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