Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Eylül 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Eylül 2024

25 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
İslahiye (Gaziantep) 23:53:00 24-09-2024 37,11222 36,67167 7 2,2
Çerkeş (Çankırı) 23:48:32 24-09-2024 40,72917 33,01139 11,62 1,6
Karapınar (Konya) 23:22:55 24-09-2024 37,7725 33,49222 7 1,3
Akdeniz , Limasol Körfezi 23:20:11 24-09-2024 34,62583 33,07778 32,69 2,4
Pütürge (Malatya) 22:53:29 24-09-2024 38,325 38,80944 8,27 1,5
Gölbaşı (Adıyaman) 22:36:52 24-09-2024 37,75583 37,60556 11,19 1,2
Ege Denizi - [47.04 km] Karaburun (İzmir) 22:11:19 24-09-2024 38,86111 25,93111 9,93 1,7
Pütürge (Malatya) 22:04:43 24-09-2024 38,27444 38,73361 9,96 1,2
Doğanşehir (Malatya) 21:47:10 24-09-2024 38,14528 37,83944 7 1,2
Güney (Denizli) 20:21:47 24-09-2024 38,16889 29,05306 7 2,3
Sivrice (Elazığ) 19:53:11 24-09-2024 38,50194 39,30972 7,14 0,8
Pamukkale (Denizli) 19:43:02 24-09-2024 38,05222 29,06194 7 1,2
Acıpayam (Denizli) 18:48:04 24-09-2024 37,28417 29,46 7,04 1,1
Karlıova (Bingöl) 18:46:28 24-09-2024 39,38694 40,78417 7 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 18:40:16 24-09-2024 38,10472 38,40389 6,03 1,3
Ege Denizi - [73.17 km] Çeşme (İzmir) 17:51:27 24-09-2024 38,425 25,43639 7,3 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 17:40:44 24-09-2024 37,55944 37,2775 14,2 1,9
Dikili (İzmir) 17:17:27 24-09-2024 39,05833 26,91028 7,62 2,2
Aladağ (Adana) 16:53:44 24-09-2024 37,54139 35,40833 7 1,6
Kula (Manisa) 16:38:55 24-09-2024 38,47556 28,4675 13 0,9
Bala (Ankara) 16:19:56 24-09-2024 39,32111 33,145 7 1
Hassa (Hatay) 16:04:48 24-09-2024 36,80306 36,44778 19 2,6
Ege Denizi - [66.03 km] Marmaris (Muğla) 15:57:32 24-09-2024 36,0825 27,82667 39,73 1,8
İncirliova (Aydın) 15:31:17 24-09-2024 37,96389 27,82083 11 1,1
Refahiye (Erzincan) 15:10:12 24-09-2024 39,85722 38,65167 16,3 1,7
Merkez (Kırşehir) 14:51:04 24-09-2024 39,255 34,15806 7 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 14:16:21 24-09-2024 38,05722 37,04833 18,9 2,5
Pamukkale (Denizli) 14:09:11 24-09-2024 38,06306 29,0725 12,2 1,9
Tavşanlı (Kütahya) 13:38:18 24-09-2024 39,67111 29,49333 15,6 1,3
Altıntaş (Kütahya) 13:24:40 24-09-2024 39,09194 29,93806 6,69 1,3
Rakka (Suriye) - [93.51 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:20:51 24-09-2024 35,86472 38,79056 5,55 2,1
Doğanşehir (Malatya) 13:05:48 24-09-2024 37,98694 37,59583 20,5 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:05:44 24-09-2024 39,46917 28,15361 22,6 1,6
Manyas (Balıkesir) 12:53:31 24-09-2024 40,02583 27,82194 7 1,2
Baskil (Elazığ) 12:36:17 24-09-2024 38,44333 38,74111 22,1 1
İkizdere (Rize) 12:35:17 24-09-2024 40,77583 40,56167 28,2 1,2
Orhaneli (Bursa) 12:27:31 24-09-2024 39,8375 28,91 6,94 1,4
Darende (Malatya) 12:19:43 24-09-2024 38,4625 37,295 7,01 1,5
Serinhisar (Denizli) 11:58:56 24-09-2024 37,68 29,28306 6,98 1,3
İslahiye (Gaziantep) 11:50:33 24-09-2024 36,94194 36,53833 9,88 2,2
Doğanşehir (Malatya) 11:33:24 24-09-2024 37,96611 37,90722 22,6 1,5
Çatalca (İstanbul) 11:20:09 24-09-2024 41,40444 28,39 7,52 1
Al Shikhan, Ninova (Irak) - [61.25 km] Çukurca (Hakkari) 11:03:47 24-09-2024 36,70778 43,40917 15 2,4
Ege Denizi - [127.96 km] Datça (Muğla) 10:48:06 24-09-2024 35,70528 26,71583 15 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:16:20 24-09-2024 37,50667 37,07139 10,73 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:55:24 24-09-2024 38,17472 37,44417 7,12 1,7
Doğanşehir (Malatya) 09:48:59 24-09-2024 38,105 37,85083 18,37 1,5
Soma (Manisa) 09:25:13 24-09-2024 39,08833 27,52056 6,97 1,5
Pamukkale (Denizli) 09:17:55 24-09-2024 38,06028 29,07417 10,2 1,9
Yahyalı (Kayseri) 09:04:03 24-09-2024 37,79278 35,54694 33,7 1,6
Pamukkale (Denizli) 08:49:04 24-09-2024 38,04361 29,04083 7,04 2,5
Akdeniz - [234.12 km] Datça (Muğla) 08:43:48 24-09-2024 34,63556 26,88083 6,77 3
Kale (Malatya) 07:49:51 24-09-2024 38,33 38,72194 7 1,9
Pütürge (Malatya) 07:42:43 24-09-2024 38,19083 38,62583 7 1,3
Dursunbey (Balıkesir) 06:37:54 24-09-2024 39,52333 28,77 6,99 1,6
Dikili (İzmir) 06:14:37 24-09-2024 38,93806 26,97361 6,51 1,7
Kozan (Adana) 06:04:38 24-09-2024 37,6425 35,8875 6,97 2,2
Ege Denizi - [13.20 km] Ezine (Çanakkale) 05:28:24 24-09-2024 39,68861 26,02306 12,99 1,7
Palu (Elazığ) 05:07:17 24-09-2024 38,73056 39,97111 13,79 2,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:34:22 24-09-2024 37,82167 36,58722 7,03 1,6
İvrindi (Balıkesir) 04:25:09 24-09-2024 39,66528 27,44639 14,15 2,9
İvrindi (Balıkesir) 04:20:21 24-09-2024 39,66889 27,45889 18,4 3,9
Merkez (Elazığ) 04:15:27 24-09-2024 38,44917 39,04111 17,52 1
Pertek (Tunceli) 04:12:26 24-09-2024 39,02722 39,35472 9,04 2,6
Pütürge (Malatya) 04:03:55 24-09-2024 38,185 38,67972 7 1,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Milas (Muğla) 02:03:45 24-09-2024 36,98167 27,94111 6,99 1,5
İvrindi (Balıkesir) 01:01:05 24-09-2024 39,66472 27,45528 5,76 2,6
Darende (Malatya) 00:47:05 24-09-2024 38,4525 37,53667 7 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KIBRIS-TURKELI 23:20:16 24-09-2024 35,0847 33,191 14,9 2,4
EGE DENIZI 22:11:17 24-09-2024 38,8327 25,8242 4 2,1
GUNEY (DENIZLI) 20:21:46 24-09-2024 38,1512 29,0225 12,2 2,2
AKDENIZ 20:12:12 24-09-2024 35,562 27,0748 5,4 2,8
EGE DENIZI 17:51:25 24-09-2024 38,3988 25,2735 9,7 2,1
CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:40:45 24-09-2024 37,5698 37,2575 5,2 2
UZUNBURUN-DIKILI (IZMIR) 17:17:27 24-09-2024 39,0295 26,8965 7,8 2,2
YAYLALIOZU-BALA (ANKARA) 16:19:55 24-09-2024 39,3593 33,1555 13,6 1,3
HACILAR-HASSA (HATAY) 16:04:48 24-09-2024 36,7735 36,4863 5,7 2,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 15:57:32 24-09-2024 36,2085 27,8172 59,3 2,1
KALKANCI-REFAHIYE (ERZINCAN) 15:10:12 24-09-2024 39,8115 38,5645 5,6 2
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 14:16:21 24-09-2024 38,0815 37,0432 8 2,2
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 14:09:11 24-09-2024 38,0617 29,0527 9,2 1,8
KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:38:18 24-09-2024 39,658 29,3788 0 1,7
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:12:19 24-09-2024 39,6108 29,4535 0 1,2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:05:45 24-09-2024 39,484 28,1205 13,7 1,8
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 12:19:43 24-09-2024 38,5005 37,3038 13,2 1,6
ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 11:50:33 24-09-2024 36,9377 36,5863 7,8 2,2
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:50:17 24-09-2024 37,1257 27,8845 0 1,4
IRAK 11:03:52 24-09-2024 36,9468 43,4578 17 2,4
AKDENIZ 10:48:10 24-09-2024 35,7237 27,2548 10,4 1,8
CIGLI-(KAHRAMANMARAS) 10:16:20 24-09-2024 37,4953 37,0657 8,8 2,3
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:55:24 24-09-2024 38,1585 37,3442 21,1 1,9
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:32:30 24-09-2024 38,219 37,756 29,7 1,7
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 09:17:55 24-09-2024 38,0605 29,0578 6,5 1,9
MARANKECILI-KOZAN (ADANA) 09:04:04 24-09-2024 37,6748 35,6312 15,6 1,6
AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 08:58:42 24-09-2024 37,7585 36,5772 9,1 1,7
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 08:49:04 24-09-2024 38,0675 29,0558 15,2 2,5
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 08:48:26 24-09-2024 40,054 36,034 5,3 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 08:43:54 24-09-2024 34,8993 27,0967 5 3,4
SARIOT-KALE (MALATYA) 07:49:49 24-09-2024 38,329 38,7412 5 2
AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR) 06:37:55 24-09-2024 39,5278 28,7565 5,5 1,8
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 06:04:38 24-09-2024 37,6533 35,8632 5 2,3
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:52:33 24-09-2024 37,0248 28,31 16,3 0,8
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 05:28:23 24-09-2024 39,685 25,9777 12,2 1,9
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 05:07:16 24-09-2024 38,7368 39,9778 5 2,7
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 04:34:22 24-09-2024 37,8108 36,5452 6,5 1,6
EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR) 04:25:10 24-09-2024 39,66 27,455 10,6 3,2
EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR) 04:20:21 24-09-2024 39,6623 27,4545 15,3 4,1
BASAKCI-(TUNCELI) 04:12:26 24-09-2024 39,0272 39,3638 4,3 2,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:55:28 24-09-2024 35,713 23,772 5 3,4
CUCE-LADIK (SAMSUN) 02:40:43 24-09-2024 40,8958 36,0245 10 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:35:23 24-09-2024 35,6008 23,5935 5 3,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 02:03:45 24-09-2024 36,9697 27,9097 11,4 1,7
EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR) 01:01:05 24-09-2024 39,6575 27,4562 14 2,8
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 00:47:06 24-09-2024 38,4773 37,5452 3 1,3

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