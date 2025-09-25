Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Eylül 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

son dakika deprem mi oldu?

25 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:44:01 25-09-2025 39,2042 28,1692 9,6 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:41:58 25-09-2025 39,2242 28,1288 10 2,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:34:20 25-09-2025 38,1152 37,027 3,9 1,4
BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) 00:31:13 25-09-2025 40,425 28,434 5,4 1,8
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 00:24:09 25-09-2025 37,0143 28,3043 5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:26 25-09-2025 39,16139 28,17056 7,07 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:26 25-09-2025 39,176 28,1422 13,8 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:08:58 25-09-2025 37,87472 36,67861 6,99 2,5
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 00:08:58 25-09-2025 37,9 36,6842 5,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:09 25-09-2025 39,1725 28,20056 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:09 25-09-2025 39,1727 28,1858 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:48 24-09-2025 39,17 28,22528 6,08 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:48 24-09-2025 39,1683 28,1763 16,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:46:20 24-09-2025 39,18278 28,19389 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:20 24-09-2025 39,1595 28,1615 8,7 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:46 24-09-2025 39,1152 28,1813 13,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:42:45 24-09-2025 39,13806 28,21111 6,19 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:04 24-09-2025 39,19417 28,20556 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:04 24-09-2025 39,1767 28,146 11,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:30 24-09-2025 39,18944 28,20806 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:29 24-09-2025 39,1848 28,1033 9,1 1,3
Köprüköy (Erzurum) 23:25:25 24-09-2025 39,80694 41,93639 6,82 1,5
MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) 23:25:23 24-09-2025 39,7665 41,7892 22,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:06 24-09-2025 39,16889 28,185 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:06 24-09-2025 39,1505 28,154 12 1,7
EGE DENIZI 23:12:30 24-09-2025 35,8137 25,469 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:10 24-09-2025 39,19028 28,19944 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:05:10 24-09-2025 39,2008 28,1517 12,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:55 24-09-2025 39,19306 28,15528 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:53:36 24-09-2025 38,11861 37,02361 6,99 1,7
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 22:53:36 24-09-2025 38,1422 37,0125 7,3 1,8
YAYKIN-AKHISAR (MANISA) 22:49:28 24-09-2025 39,1622 27,9293 5,3 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 22:42:42 24-09-2025 39,1298 28,0847 4,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:41 24-09-2025 39,18028 28,215 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:36:25 24-09-2025 39,18639 28,22222 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:25 24-09-2025 39,1825 28,2073 9,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:27 24-09-2025 39,16917 28,21194 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:33:26 24-09-2025 39,1677 28,159 9,1 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:31:45 24-09-2025 39,134 28,1922 12,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:31:44 24-09-2025 39,16083 28,19472 12,58 1,6
EGE DENIZI 22:22:54 24-09-2025 36,685 25,7225 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:04 24-09-2025 39,17 28,16194 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:04 24-09-2025 39,1688 28,128 11,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:12 24-09-2025 39,16778 28,1825 7 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:12 24-09-2025 39,1703 28,1573 13,8 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:12 24-09-2025 39,18278 28,17417 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:12 24-09-2025 39,1823 28,157 8,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:52 24-09-2025 39,17778 28,22028 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:06:52 24-09-2025 39,167 28,1757 12,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:04:20 24-09-2025 39,25139 28,13472 7 1,5
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:20 24-09-2025 39,2567 28,1407 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:09 24-09-2025 39,26833 28,16361 7 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:09 24-09-2025 39,2613 28,1437 14,4 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:57 24-09-2025 39,1317 28,1865 11,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:56 24-09-2025 39,165 28,2025 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:54:34 24-09-2025 39,2173 28,1623 25,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:38 24-09-2025 39,1975 28,21056 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:52:38 24-09-2025 39,1823 28,1883 9 1,8
Akhisar (Manisa) 21:51:37 24-09-2025 39,20167 28,00583 7 2,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 21:51:37 24-09-2025 39,201 27,9805 11,3 2,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [60.47 km] Akyaka (Kars) 21:46:08 24-09-2025 41,40639 44,03528 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:47 24-09-2025 39,16222 28,19722 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:47 24-09-2025 39,1982 28,2033 5 1,2
Kovancılar (Elazığ) 21:44:15 24-09-2025 38,73806 39,50361 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:36 24-09-2025 39,19194 28,24056 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:36 24-09-2025 39,1798 28,2032 20,2 1,6
Menteşe (Muğla) 21:34:56 24-09-2025 37,26028 28,60917 7 1,4
YEMISENDERE-(MUGLA) 21:34:56 24-09-2025 37,273 28,5677 23,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:29:50 24-09-2025 39,17722 28,21472 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:50 24-09-2025 39,1783 28,175 10,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:21 24-09-2025 39,22444 28,12639 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:21 24-09-2025 39,2065 28,0665 5 1,5
Ege Denizi 21:25:31 24-09-2025 40,36778 24,42528 7 2,5
YUNANISTAN 21:25:30 24-09-2025 40,2377 24,0477 6,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:11:16 24-09-2025 39,19333 28,22111 7 0,9
SULTANGAZI (ISTANBUL) 21:11:15 24-09-2025 41,1252 28,8642 10,1 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:13 24-09-2025 39,1772 28,1797 10,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:12 24-09-2025 39,17611 28,2 4,14 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:55 24-09-2025 39,18139 28,18833 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:55 24-09-2025 39,1707 28,1785 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:03:08 24-09-2025 39,17139 28,23667 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:03:08 24-09-2025 39,1772 28,2488 12,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:27 24-09-2025 39,16694 28,2375 7 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:27 24-09-2025 39,167 28,2023 16,4 2,9
Çelikhan (Adıyaman) 20:54:19 24-09-2025 38,10139 38,45667 6,88 1,2
MUTLU-CELIKHAN (ADIYAMAN) 20:54:18 24-09-2025 38,0575 38,3955 4,8 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:47:03 24-09-2025 39,1705 28,2592 10,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:02 24-09-2025 39,17528 28,2375 7,05 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:52 24-09-2025 39,1683 28,2637 12,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:51 24-09-2025 39,18944 28,21056 6,35 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:49 24-09-2025 39,1667 28,228 13 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:48 24-09-2025 39,20278 28,22361 4,85 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 20:34:35 24-09-2025 38,10389 38,39139 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:42 24-09-2025 39,20556 28,18639 11,72 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:42 24-09-2025 39,1853 28,1898 12,6 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:22:26 24-09-2025 39,2182 28,0952 7,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:25 24-09-2025 39,22222 28,12 11,64 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:28 24-09-2025 39,18667 28,17083 11,9 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:27 24-09-2025 39,1672 28,115 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:12 24-09-2025 39,22222 28,0475 6,93 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:12 24-09-2025 39,223 28,0368 7,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:09:33 24-09-2025 39,19222 28,21694 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:09:33 24-09-2025 39,185 28,1645 8,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:23 24-09-2025 39,25444 28,07306 9,01 2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:22 24-09-2025 39,2568 28,0918 7,9 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:11 24-09-2025 39,1372 28,187 12,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:10 24-09-2025 39,18556 28,20111 4,55 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:52:50 24-09-2025 39,15333 28,18111 7,01 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:52:50 24-09-2025 39,1502 28,1617 9,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:03 24-09-2025 39,20861 28,11667 7,04 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:03 24-09-2025 39,2162 28,1118 9,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:24:36 24-09-2025 39,14167 28,11167 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:24:35 24-09-2025 39,1835 28,2138 8,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:56 24-09-2025 39,16389 28,20611 7,02 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:56 24-09-2025 39,1803 28,0688 13,8 1,1
Maden (Elazığ) 19:11:22 24-09-2025 38,59278 39,59389 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:11 24-09-2025 39,1392 28,1748 17,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:10 24-09-2025 39,1775 28,18306 7,2 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 19:01:03 24-09-2025 38,2425 38,14056 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:06 24-09-2025 39,2055 28,1712 10,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:05 24-09-2025 39,21139 28,16972 4,62 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:35:46 24-09-2025 39,14889 28,17667 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:35:46 24-09-2025 39,0878 28,1543 5,3 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 18:22:53 24-09-2025 38,08333 38,41111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:14:00 24-09-2025 39,18556 28,13889 4,86 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:59 24-09-2025 39,229 28,098 7,4 1,6
Akdeniz - [10.44 km] Kaş (Antalya) 18:11:57 24-09-2025 36,09417 29,65278 15,7 2,6
KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 18:11:57 24-09-2025 36,031 29,718 24,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:11:10 24-09-2025 39,18694 28,25111 5,77 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:02:38 24-09-2025 39,46306 28,175 4,32 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:56:28 24-09-2025 39,19167 28,18556 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:56:28 24-09-2025 39,1577 28,1567 10,6 2,2
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 17:54:42 24-09-2025 39,1113 28,0437 18,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:41 24-09-2025 39,17833 28,16778 5,14 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:59 24-09-2025 39,19472 28,16583 4,26 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:59 24-09-2025 39,1777 28,1232 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:46:57 24-09-2025 39,25167 28,13861 7 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:46:57 24-09-2025 39,2597 28,1137 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:12 24-09-2025 39,17417 28,15944 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:42:28 24-09-2025 39,255 28,20222 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:39:13 24-09-2025 39,20972 28,19472 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:39:13 24-09-2025 39,2058 28,1718 13,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:28:00 24-09-2025 39,18778 28,17944 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:28:00 24-09-2025 39,1622 28,1662 9,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:03 24-09-2025 39,2175 28,1675 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:03 24-09-2025 39,2113 28,1575 8,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:54 24-09-2025 39,26806 28,13417 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:05:36 24-09-2025 39,19222 28,24139 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:52 24-09-2025 39,18722 28,23611 5,52 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:49 24-09-2025 39,1933 28,2178 7,4 1,3
Merkez (Kırklareli) 16:35:27 24-09-2025 41,91833 27,30083 7,65 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:10 24-09-2025 39,17528 28,16889 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:10 24-09-2025 39,158 28,155 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:25:46 24-09-2025 39,18611 28,18528 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:25:45 24-09-2025 39,1323 28,2003 19,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:23 24-09-2025 39,17278 28,18583 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:22 24-09-2025 39,1905 28,1785 10,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:33 24-09-2025 39,18806 28,18806 7 1,1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:32 24-09-2025 39,154 28,3058 13,5 1,4
Yalvaç (Isparta) 16:15:48 24-09-2025 38,34139 31,02028 7 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:52 24-09-2025 39,1375 28,127 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:51 24-09-2025 39,18222 28,20417 5,44 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:10 24-09-2025 39,2193 28,1675 6,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:08 24-09-2025 39,22722 28,19833 3,03 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:17 24-09-2025 39,21139 28,085 4,98 1,2
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 16:06:17 24-09-2025 39,1352 27,9743 24,3 1,6
Çubuk (Ankara) 16:04:24 24-09-2025 40,20278 32,89333 6,62 1,4
Merkez (Kırıkkale) 15:57:23 24-09-2025 40,01028 33,53917 7,67 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:15 24-09-2025 39,20972 28,16333 5,58 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:55:14 24-09-2025 39,222 28,1553 12,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:51:30 24-09-2025 39,21889 28,15056 3,69 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:28 24-09-2025 39,17667 28,17611 7,39 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:40:28 24-09-2025 39,1542 28,1385 15,8 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:33:15 24-09-2025 39,1582 28,234 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:14 24-09-2025 39,18583 28,25139 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:29:19 24-09-2025 39,23694 28,15306 8,33 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:29:19 24-09-2025 39,2305 28,0625 4,7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:46 24-09-2025 39,128 28,1822 14,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:45 24-09-2025 39,15861 28,16611 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:23:54 24-09-2025 39,18861 28,24667 6,64 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:54 24-09-2025 39,1783 28,2587 9,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:21 24-09-2025 39,21 28,14056 7 0,9
Akçadağ (Malatya) 14:46:54 24-09-2025 38,44583 38,04639 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:41:30 24-09-2025 38,38028 37,44667 7 2,7
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:41:29 24-09-2025 38,3793 37,484 5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:26 24-09-2025 39,18667 28,18583 7 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:25 24-09-2025 39,172 28,1418 12,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:05 24-09-2025 39,15361 28,08639 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:32:05 24-09-2025 39,174 28,1927 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:19:33 24-09-2025 39,22583 28,19194 7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:18:41 24-09-2025 38,36944 37,43694 7 3,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:18:40 24-09-2025 38,3823 37,4817 5 3,4
PASACIFTLIGI-GONEN (BALIKESIR) 14:11:37 24-09-2025 40,2365 27,7302 2,6 1,7
Bandırma (Balıkesir) 14:11:36 24-09-2025 40,26389 27,77528 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:15 24-09-2025 39,19972 28,16778 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:15 24-09-2025 39,1475 28,2575 10,9 1,2
EGE DENIZI 14:05:13 24-09-2025 36,689 25,6467 7,6 2,5
SULTANGAZI (ISTANBUL) 14:03:53 24-09-2025 41,1215 28,881 5,3 1,5
Sultangazi (İstanbul) 14:01:12 24-09-2025 41,12583 28,89111 9,71 2,2
SULTANGAZI (ISTANBUL) 14:01:12 24-09-2025 41,1298 28,8647 8,3 2
Kale (Malatya) 13:55:01 24-09-2025 38,35139 38,7725 10,34 1,4
Bergama (İzmir) 13:48:02 24-09-2025 38,93639 27,17139 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:32 24-09-2025 39,20472 28,20389 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:31 24-09-2025 39,2018 28,1603 10,3 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:32:33 24-09-2025 39,1515 28,2992 14,4 1,2
SULTANGAZI (ISTANBUL) 13:29:21 24-09-2025 41,1248 28,8687 7,5 2,5
Sultangazi (İstanbul) 13:29:20 24-09-2025 41,13639 28,87028 11,05 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:22:52 24-09-2025 39,18056 28,18361 11,18 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:22:52 24-09-2025 39,1625 28,1658 11,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:52 24-09-2025 39,18639 28,22694 5,93 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:52 24-09-2025 39,1942 28,2258 14,6 1,8
Ulaş (Sivas) 13:12:01 24-09-2025 39,45167 37,17306 7 1,2
ULAS (SIVAS) 13:12:00 24-09-2025 39,4213 37,0407 0 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:07 24-09-2025 39,1667 28,1022 12,6 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:03 24-09-2025 39,1945 28,1957 9,4 1,5
Merkez (Sivas) 12:40:49 24-09-2025 39,51167 36,77694 7,01 1,8
AYLI-(SIVAS) 12:40:49 24-09-2025 39,4308 36,8138 9,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:36:23 24-09-2025 39,17694 28,1525 10,29 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:36:23 24-09-2025 39,17 28,148 9,6 1,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 12:36:09 24-09-2025 38,02139 37,16167 6,98 1,5
CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:36:09 24-09-2025 38,0197 37,1702 6,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:17 24-09-2025 39,19306 28,22278 6,3 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:26:17 24-09-2025 39,1835 28,2048 5 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:20:59 24-09-2025 38,28417 38,10528 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:13:34 24-09-2025 38,24278 38,04417 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:06 24-09-2025 39,18417 28,19278 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:06 24-09-2025 39,1712 28,2055 8,1 1,6
Akçadağ (Malatya) 12:09:37 24-09-2025 38,27722 38,08389 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:55 24-09-2025 39,22139 28,1575 7 1
YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) 11:46:27 24-09-2025 38,878 28,056 15,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:24 24-09-2025 39,28861 28,12139 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:01 24-09-2025 39,185 28,185 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.24 11:46:00) 11:46:00 24-09-2025 39,1657 28,1058 16,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:29 24-09-2025 39,20972 28,14139 7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:39:29 24-09-2025 39,1895 28,084 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:53 24-09-2025 39,21972 28,11167 7,74 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:53 24-09-2025 39,1868 28,1458 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:26 24-09-2025 39,20389 28,12556 7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:36:26 24-09-2025 39,1985 28,0988 7,9 2,4
Soma (Manisa) 11:33:45 24-09-2025 39,22861 27,78389 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:22:37 24-09-2025 39,1615 28,1082 7,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:16:20 24-09-2025 39,20833 28,19833 10,75 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:16:20 24-09-2025 39,1912 28,1622 9,4 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:13:52 24-09-2025 39,2048 28,193 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:13:51 24-09-2025 39,20222 28,195 6,56 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:44:19 24-09-2025 39,18028 28,18389 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:44:19 24-09-2025 39,2053 28,1617 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:34 24-09-2025 39,22861 28,18222 7 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:39:34 24-09-2025 39,2322 28,1577 8,8 1,7
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:30:02 24-09-2025 38,0932 36,7492 5,4 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 10:30:01 24-09-2025 38,07111 36,745 15,02 2,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 10:23:03 24-09-2025 38,0275 37,17806 7,1 2,1
ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:23:03 24-09-2025 38,003 37,1958 7,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:26 24-09-2025 39,205 28,155 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:21:55 24-09-2025 39,21083 28,16944 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:29 24-09-2025 39,20194 28,19056 4,96 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:04:27 24-09-2025 39,16972 28,12306 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:22 24-09-2025 39,17056 28,20583 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:21 24-09-2025 39,1393 28,1912 13,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:53:23 24-09-2025 39,18472 28,20417 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:53:22 24-09-2025 39,2137 28,1693 8,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:21 24-09-2025 39,16861 28,1775 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:52:20 24-09-2025 39,1737 28,1275 5,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:34 24-09-2025 39,17083 28,17833 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:42:34 24-09-2025 39,1593 28,0992 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:09 24-09-2025 39,21806 28,19333 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:09 24-09-2025 39,2078 28,0727 7,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:04 24-09-2025 39,19333 28,17806 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:16:32 24-09-2025 39,18778 28,19917 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:16:32 24-09-2025 39,1493 28,135 9,8 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:27 24-09-2025 39,173 28,2303 10,5 1,5
Simav (Kütahya) 08:59:28 24-09-2025 39,25917 28,99583 7 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:59:28 24-09-2025 39,2472 29,0347 3,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:58 24-09-2025 39,20361 28,17389 5,1 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:47:57 24-09-2025 39,2133 28,1165 17,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:48 24-09-2025 39,18667 28,2375 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:39:26 24-09-2025 39,18833 28,21472 7 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:39:26 24-09-2025 39,1533 28,1563 3,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:36 24-09-2025 39,1925 28,18611 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:36 24-09-2025 39,1723 28,1642 13,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:09 24-09-2025 39,185 28,21667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:15 24-09-2025 39,20917 28,23556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:20:56 24-09-2025 39,17583 28,22083 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:20:56 24-09-2025 39,1557 28,1582 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:40 24-09-2025 39,18833 28,17417 7 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:40 24-09-2025 39,1688 28,1465 14,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:14:04 24-09-2025 39,1875 28,16806 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:14:04 24-09-2025 39,1538 28,1675 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:41 24-09-2025 39,19278 28,17611 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:10:41 24-09-2025 39,1818 28,1255 12,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:40 24-09-2025 39,18917 28,21917 6,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:26 24-09-2025 39,205 28,16917 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:05 24-09-2025 39,19694 28,19972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:10 24-09-2025 39,19361 28,17111 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:10 24-09-2025 39,1805 28,1862 9,9 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:23 24-09-2025 39,1432 28,1738 9,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:22 24-09-2025 39,19028 28,21694 4,17 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:27:24 24-09-2025 39,21667 28,18583 7 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:27:23 24-09-2025 39,2233 28,1777 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:26:00 24-09-2025 39,16833 28,1725 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:26:00 24-09-2025 39,1865 28,1902 3,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:51 24-09-2025 39,17944 28,19417 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:51 24-09-2025 39,185 28,1788 14 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:39:46 24-09-2025 39,19222 28,15583 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:39:46 24-09-2025 39,2118 28,1558 9,8 1,8
HASIRAGACI-KARATAS (ADANA) 06:36:37 24-09-2025 36,7113 35,071 26,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:21 24-09-2025 39,14028 28,19694 11,95 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:21 24-09-2025 39,1722 28,2032 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:02 24-09-2025 39,19389 28,20167 7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:18:02 24-09-2025 39,178 28,18 12 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:12:07 24-09-2025 39,19306 28,19278 7 1
Akhisar (Manisa) 06:04:16 24-09-2025 39,02028 27,52083 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:01:53 24-09-2025 38,34 37,19556 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:53 24-09-2025 39,16722 28,18583 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:32:51 24-09-2025 39,1775 28,16806 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 05:27:08 24-09-2025 38,14583 37,85028 11,92 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:43 24-09-2025 39,18556 28,10944 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:47 24-09-2025 39,15806 28,20556 7 1,2
Çemişgezek (Tunceli) 04:57:47 24-09-2025 39,0425 38,92667 7 1,6
SARIBALTA-CEMISGEZEK (TUNCELI) 04:57:47 24-09-2025 39,0197 38,9543 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:13 24-09-2025 39,1725 28,19389 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:12 24-09-2025 39,173 28,169 11,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:59 24-09-2025 39,18972 28,18444 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:59 24-09-2025 39,1855 28,1813 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:49:55 24-09-2025 39,175 28,19167 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:29 24-09-2025 39,20778 28,18944 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:29 24-09-2025 39,1807 28,1867 10,2 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:29 24-09-2025 39,1582 28,218 11,9 1,2
Simav (Kütahya) 04:32:10 24-09-2025 39,24639 28,97944 7 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:32:10 24-09-2025 39,2407 28,9822 6,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:10 24-09-2025 39,17139 28,22694 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:10 24-09-2025 39,1843 28,2098 12,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:49 24-09-2025 39,20972 28,16222 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:11 24-09-2025 39,1542 28,176 11,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:10 24-09-2025 39,16222 28,17694 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:52 24-09-2025 39,17944 28,21028 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:52 24-09-2025 39,1797 28,2055 9,5 1,7
Gördes (Manisa) 03:46:02 24-09-2025 39,07472 28,31667 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:00 24-09-2025 39,1872 28,2335 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:45:59 24-09-2025 39,19778 28,19528 4,43 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:33 24-09-2025 39,19694 28,20444 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:43:33 24-09-2025 39,1622 28,1522 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:21 24-09-2025 39,2075 28,17083 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:21 24-09-2025 39,148 28,1785 10,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:38 24-09-2025 39,1338 28,1588 11,9 1,1
Simele, Duhok (Irak) - [56.82 km] Silopi (Şırnak) 03:32:52 24-09-2025 36,7375 42,93333 6,23 1,3
Ege Denizi - [55.90 km] Karaburun (İzmir) 03:32:29 24-09-2025 38,73722 25,76833 7,57 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:30:57 24-09-2025 39,1372 28,2028 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:30:55 24-09-2025 39,2075 28,19833 4,82 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:21 24-09-2025 39,19139 28,19111 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:21 24-09-2025 39,1857 28,1753 8,8 1,6
Merkez (Bingöl) 03:16:24 24-09-2025 39,03667 40,5425 7,08 0,8
Merkez (Bingöl) 03:11:27 24-09-2025 38,97611 40,42139 7 0,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:54 24-09-2025 39,1885 28,225 9,3 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 03:08:39 24-09-2025 37,24111 36,88778 5,65 1,5
KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:08:39 24-09-2025 37,2418 37,016 6,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:26 24-09-2025 39,20472 28,18667 7 1,1
Varto (Muş) 03:07:06 24-09-2025 39,17833 41,3025 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:01:16 24-09-2025 39,1775 28,20222 7 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:16 24-09-2025 39,1675 28,179 12,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:10 24-09-2025 39,22472 28,19583 8,1 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:52:10 24-09-2025 39,2632 28,122 5,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:42 24-09-2025 39,22167 28,16722 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:42 24-09-2025 39,1517 28,1968 10,7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:18 24-09-2025 39,1787 28,1257 12,3 1,5
Ulaş (Sivas) 02:42:44 24-09-2025 39,43333 37,32806 10,65 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:56 24-09-2025 39,1742 28,1712 7,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:55 24-09-2025 39,20083 28,22361 6,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:26 24-09-2025 39,18917 28,20389 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:26 24-09-2025 39,182 28,1968 9,8 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:59 24-09-2025 39,1687 28,1927 9,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:58 24-09-2025 39,20028 28,19417 4,97 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:40 24-09-2025 39,1908 28,142 8,7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:29:36 24-09-2025 39,137 28,175 24,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:13 24-09-2025 39,20222 28,19056 4,25 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:13 24-09-2025 39,1838 28,1797 15,3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:43 24-09-2025 39,18583 28,19639 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:25:43 24-09-2025 39,1838 28,1785 8,8 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:19 24-09-2025 39,2008 28,17 10 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:20:14 24-09-2025 39,192 28,1568 8,8 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:12 24-09-2025 39,1955 28,1662 11,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:11 24-09-2025 39,19417 28,19639 4,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:26 24-09-2025 39,20722 28,17528 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:26 24-09-2025 39,1985 28,1815 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:01 24-09-2025 39,18639 28,19194 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:01 24-09-2025 39,1928 28,166 8,6 1,6
Pütürge (Malatya) 02:07:20 24-09-2025 38,33639 38,81194 7,01 2,1
KOZLUK-KALE (MALATYA) 02:07:19 24-09-2025 38,3662 38,798 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:16 24-09-2025 39,18806 28,10694 7 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:16 24-09-2025 39,1212 28,135 20,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:32 24-09-2025 39,20972 28,16861 7 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:31 24-09-2025 39,2042 28,1558 9,8 3,1
EGE DENIZI 01:59:08 24-09-2025 40,0995 24,6225 12 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:36 24-09-2025 39,22111 28,15639 5,41 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:57:20 24-09-2025 39,19083 28,19306 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:58 24-09-2025 39,1802 28,1755 8,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:57 24-09-2025 39,18639 28,20778 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:49 24-09-2025 39,18417 28,20667 7 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:46:48 24-09-2025 39,1305 28,165 18,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:26 24-09-2025 39,19806 28,19944 4,92 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:44:06 24-09-2025 39,19111 28,15472 8,41 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:06 24-09-2025 39,2033 28,0727 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:33 24-09-2025 39,17556 28,16917 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:33 24-09-2025 39,1885 28,2082 12,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:52 24-09-2025 39,20222 28,20556 7,08 1,7
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.47 km] Armutlu (Yalova) 01:42:27 24-09-2025 40,41722 28,95028 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:23 24-09-2025 39,1618 28,1672 10 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:22 24-09-2025 39,18667 28,20972 6,31 1,7
Sivrice (Elazığ) 01:37:35 24-09-2025 38,39361 38,90778 7 0,9
Kale (Malatya) 01:37:17 24-09-2025 38,34194 38,79194 9,53 0,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:36:15 24-09-2025 39,166 28,1942 9,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:14 24-09-2025 39,18917 28,18778 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:24 24-09-2025 39,1557 28,1478 11,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:23 24-09-2025 39,19667 28,17389 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:41 24-09-2025 39,20083 28,18722 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:41 24-09-2025 39,1603 28,166 9,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:29:56 24-09-2025 39,20806 28,17694 7 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:29:56 24-09-2025 39,1452 28,1652 5,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:48 24-09-2025 39,17806 28,19 7 4,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:48 24-09-2025 39,1805 28,1725 11,2 4,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:59 24-09-2025 39,0827 28,2945 11,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:16 24-09-2025 39,24972 28,21444 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:34 24-09-2025 39,13583 28,21833 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 01:06:05 24-09-2025 38,39389 38,94833 7 1,9
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 01:06:03 24-09-2025 38,4155 38,9135 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:30 24-09-2025 39,23333 28,14972 7 0,9
