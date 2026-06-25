Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Haziran 2026
25.06.2026 00:00
Son Güncelleme: 25.06.2026 00:30
NTV
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25 Haziran 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Yeşilyurt (Malatya)
|24 Haziran 2026 23:50
|38.2928
|38.2883
|7.01
|0.90
|Marmara Denizi - [07.96 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|24 Haziran 2026 23:39
|40.7694
|27.4567
|13.00
|1.40
|Kale (Malatya)
|24 Haziran 2026 23:30
|38.3469
|38.8239
|7.00
|0.80
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|24 Haziran 2026 23:28
|37.3919
|36.9200
|10.51
|1.40
|Köyceğiz (Muğla)
|24 Haziran 2026 23:15
|36.9514
|28.8111
|7.00
|1.30
|Battalgazi (Malatya)
|24 Haziran 2026 22:59
|38.2522
|38.5264
|7.00
|1.10
|Yunusemre (Manisa)
|24 Haziran 2026 22:48
|38.7744
|27.1289
|7.03
|1.70
|Fethiye (Muğla)
|24 Haziran 2026 22:39
|36.6547
|29.2594
|7.00
|1.50
|Fethiye (Muğla)
|24 Haziran 2026 22:32
|36.6608
|29.2569
|7.00
|1.60
|Pervari (Siirt)
|24 Haziran 2026 22:09
|37.8047
|42.4053
|7.01
|2.80
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|24 Haziran 2026 22:02
|38.8183
|31.3750
|6.96
|1.70
|Yeşilyurt (Malatya)
|24 Haziran 2026 21:55
|38.2925
|38.2603
|7.00
|1.10
|Çardak (Denizli)
|24 Haziran 2026 20:44
|37.8364
|29.7106
|7.00
|1.10
|Nurdağı (Gaziantep)
|24 Haziran 2026 20:38
|37.1672
|36.9542
|9.09
|2.00
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|24 Haziran 2026 20:12
|38.0811
|37.4206
|10.36
|2.40
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.77 km] Armutlu (Yalova)
|24 Haziran 2026 19:33
|40.4247
|29.0142
|5.18
|1.90
|Pınarbaşı (Kayseri)
|24 Haziran 2026 19:27
|38.7533
|36.5511
|9.87
|1.20
|Haseke (Suriye) - [128.84 km] Nusaybin (Mardin)
|24 Haziran 2026 19:24
|35.9181
|41.0133
|7.00
|2.50
|Afrin, Halep (Suriye) - [20.29 km] Merkez (Kilis)
|24 Haziran 2026 19:23
|36.5172
|36.9239
|6.91
|1.60
|Dalaman (Muğla)
|24 Haziran 2026 19:23
|36.9461
|28.9806
|6.88
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Haziran 2026 19:01
|39.1767
|28.1589
|7.20
|1.00
|Yeşilova (Burdur)
|24 Haziran 2026 18:35
|37.6572
|29.7775
|15.30
|1.90
|Pınarbaşı (Kayseri)
|24 Haziran 2026 18:27
|38.7564
|36.5325
|7.40
|1.20
|Ege Denizi - [18.89 km] Çeşme (İzmir)
|24 Haziran 2026 17:53
|38.1075
|26.3256
|7.75
|1.90
|Hekimhan (Malatya)
|24 Haziran 2026 17:42
|38.9592
|37.8717
|7.14
|1.60
|Akdeniz - [127.24 km] Demre (Antalya)
|24 Haziran 2026 16:38
|35.1531
|30.4564
|7.09
|2.30
|Pütürge (Malatya)
|24 Haziran 2026 16:22
|38.2819
|38.8225
|7.00
|1.40
|Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
|24 Haziran 2026 16:10
|40.6500
|27.5953
|9.42
|1.50
|Tuzlukçu (Konya)
|24 Haziran 2026 16:06
|38.5925
|31.5558
|7.18
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Haziran 2026 15:33
|39.2053
|28.1853
|7.00
|1.40
|Yeşilyurt (Malatya)
|24 Haziran 2026 15:26
|38.2433
|38.4228
|7.00
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Haziran 2026 13:37
|39.2367
|28.1539
|4.74
|1.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|24 Haziran 2026 13:26
|38.2183
|38.1419
|7.01
|1.90
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)
|24 Haziran 2026 23:39
|37.1500
|36.9978
|7.50
|1.90
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|24 Haziran 2026 23:12
|38.0867
|37.4028
|4.80
|2.30
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|24 Haziran 2026 22:33
|40.4170
|29.0038
|8.30
|2.10
|BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
|24 Haziran 2026 22:23
|36.9328
|29.0003
|22.70
|1.40
|BAYINDIR-YESILOVA (BURDUR)
|24 Haziran 2026 21:35
|37.6645
|29.7735
|16.20
|1.80
|CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|24 Haziran 2026 20:53
|38.1102
|26.3075
|8.60
|2.00
|HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA)
|24 Haziran 2026 20:42
|38.9382
|37.8922
|9.90
|1.60
|MARMARA DENIZI
|24 Haziran 2026 19:10
|40.6158
|27.5950
|5.00
|1.80
|AKDAG-YAKUTIYE (ERZURUM)
|24 Haziran 2026 18:38
|40.1135
|41.3513
|1.40
|1.80
|SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|24 Haziran 2026 16:08
|36.2167
|33.9455
|7.50
|1.50
|UCPINAR-(BALIKESIR)
|24 Haziran 2026 15:19
|39.6648
|27.9083
|6.50
|1.10
|DUZLEN-(MANISA)
|24 Haziran 2026 15:02
|38.7818
|27.1533
|5.90
|3.40
|CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)
|24 Haziran 2026 14:57
|38.0945
|28.9240
|17.80
|2.10
|EGE DENIZI
|24 Haziran 2026 14:39
|36.5100
|25.7352
|12.70
|1.90
|EGE DENIZI
|24 Haziran 2026 14:25
|35.6093
|27.0848
|8.00
|5.10
|TEPECIK-GURUN (SIVAS)
|24 Haziran 2026 13:21
|38.6388
|37.4028
|15.20
|1.90
|MUREFTE-SARKOY (TEKIRDAG)
|24 Haziran 2026 13:11
|40.6678
|27.2850
|9.40
|1.20