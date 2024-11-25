Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
25 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Besni (Adıyaman)
|00:37:52 25-11-2024
|37,75167
|37,74194
|8,07
|1,5
|Ula (Muğla)
|23:29:51 24-11-2024
|37,10389
|28,38639
|6,94
|1,3
|ULA (MUGLA)
|23:29:48 24-11-2024
|37,1205
|28,4038
|26,3
|1
|Kale (Malatya)
|22:58:33 24-11-2024
|38,34361
|38,80806
|7,18
|1,3
|Yatağan (Muğla)
|22:56:18 24-11-2024
|37,27694
|28,21444
|7,92
|1,4
|DESTIN-YATAGAN (MUGLA)
|22:56:16 24-11-2024
|37,308
|28,263
|13,7
|1,2
|Ege Denizi - [24.91 km] Çeşme (İzmir)
|22:26:17 24-11-2024
|38,05278
|26,22444
|7,01
|1,6
|Merkez (Çorum)
|22:04:29 24-11-2024
|40,57917
|34,54778
|7,02
|1,5
|KUMCELTEGI-(CORUM)
|22:04:28 24-11-2024
|40,5798
|34,5225
|9,4
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|21:42:06 24-11-2024
|37,80306
|36,27472
|7,28
|1,8
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:42:05 24-11-2024
|37,7622
|36,2402
|8,5
|1,8
|Biga (Çanakkale)
|21:25:03 24-11-2024
|40,29167
|27,005
|10,18
|2,3
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|21:25:03 24-11-2024
|40,2925
|26,9988
|7,4
|2,6
|Merkez (Bolu)
|21:15:45 24-11-2024
|40,70778
|31,49444
|7,06
|1,2
|OMERLER-(BOLU)
|21:15:44 24-11-2024
|40,6853
|31,4525
|8,1
|1,7
|Sumbas (Osmaniye)
|20:38:53 24-11-2024
|37,55611
|36,02556
|6,98
|2,5
|ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA)
|20:38:51 24-11-2024
|37,5227
|35,9595
|5,3
|2,5
|Kale (Malatya)
|19:49:37 24-11-2024
|38,38806
|38,84722
|7
|1
|Merkez (Burdur)
|19:41:39 24-11-2024
|37,54167
|30,08889
|7
|1,5
|DUGER-(BURDUR)
|19:41:38 24-11-2024
|37,5745
|29,9805
|13,2
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:27:43 24-11-2024
|38,06028
|36,65833
|7
|2,3
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:27:42 24-11-2024
|38,0755
|36,6668
|5,3
|2,4
|Feke (Adana)
|18:48:52 24-11-2024
|37,80306
|36,09361
|6,85
|1,7
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:48:50 24-11-2024
|37,9455
|36,2192
|5
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|18:18:27 24-11-2024
|37,98361
|29,20361
|8,29
|2,1
|YENIKOY-(DENIZLI)
|18:18:25 24-11-2024
|37,9317
|29,1658
|8,6
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:13:36 24-11-2024
|39,48278
|28,17306
|6,93
|1,8
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:13:35 24-11-2024
|39,4805
|28,2017
|5
|2
|Maden (Elazığ)
|18:12:42 24-11-2024
|38,46222
|39,60833
|7,64
|1,5
|Kağızman (Kars)
|18:10:24 24-11-2024
|40,06667
|42,925
|7
|1,7
|Kırıkhan (Hatay)
|16:54:42 24-11-2024
|36,62389
|36,41806
|7
|3,1
|KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
|16:54:42 24-11-2024
|36,6385
|36,3427
|7,5
|3,3
|Ege Denizi - [73.01 km] Karaburun (İzmir)
|15:12:20 24-11-2024
|38,80611
|25,58611
|7,02
|1,9
|EGE DENIZI
|15:12:19 24-11-2024
|38,8137
|25,6028
|5
|2,1
|Pülümür (Tunceli)
|14:27:06 24-11-2024
|39,46528
|39,91083
|6,97
|3
|KOZLUCE-PULUMUR (TUNCELI)
|14:27:06 24-11-2024
|39,4642
|39,9365
|5
|3,2
|Divriği (Sivas)
|13:01:37 24-11-2024
|39,36056
|38,30028
|7,11
|2,3
|COBANDURAGI-DIVRIGI (SIVAS)
|13:01:35 24-11-2024
|39,403
|38,312
|5
|2,5
|Akdeniz - [86.22 km] Seydikemer (Muğla)
|11:39:57 24-11-2024
|35,88194
|28,4925
|12,9
|2,4
|AKDENIZ
|11:39:57 24-11-2024
|35,9617
|28,5818
|17,9
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|11:08:38 24-11-2024
|38,26444
|38,77417
|5,08
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|10:17:13 24-11-2024
|37,03722
|28,10583
|6,93
|1,8
|ZEYTIN-(MUGLA)
|10:17:12 24-11-2024
|37,0553
|28,0797
|7,4
|1,8
|Kağızman (Kars)
|10:06:47 24-11-2024
|40,08972
|42,94056
|7,38
|1,5
|CATALIPASA-(AGRI)
|10:06:44 24-11-2024
|40,0065
|42,9518
|5,3
|2
|Pütürge (Malatya)
|09:09:15 24-11-2024
|38,26278
|38,77
|5,79
|1,5
|Kağızman (Kars)
|08:53:47 24-11-2024
|40,10778
|42,92472
|7
|0,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|08:47:24 24-11-2024
|37,62361
|36,30111
|7,02
|1,2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|08:46:39 24-11-2024
|37,63694
|36,28583
|6,98
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:40:56 24-11-2024
|38,20611
|38,11
|7
|1,3
|Uğurludağ (Çorum)
|08:26:26 24-11-2024
|40,51472
|34,37028
|9,82
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|07:52:38 24-11-2024
|40,27278
|27,46083
|7,02
|1,6
|GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)
|07:52:37 24-11-2024
|40,3568
|27,4878
|5,4
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|07:45:59 24-11-2024
|38,52583
|38,05972
|6,84
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|07:16:04 24-11-2024
|38,07
|37,92917
|9,11
|1
|Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|07:07:48 24-11-2024
|35,28944
|32,95028
|49,72
|2,5
|AKDENIZ
|07:07:45 24-11-2024
|35,3057
|32,6328
|15,9
|2,1
|Aziziye (Erzurum)
|06:25:47 24-11-2024
|39,99306
|41,1475
|7
|1
|Kağızman (Kars)
|06:07:15 24-11-2024
|40,08639
|42,93028
|7
|1,2
|Kağızman (Kars)
|05:58:47 24-11-2024
|40,07
|42,9225
|6,32
|2,2
|DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
|05:58:46 24-11-2024
|40,0848
|42,9308
|5
|2,4
|Sincik (Adıyaman)
|05:44:30 24-11-2024
|38,11861
|38,52972
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:43:25 24-11-2024
|38,06778
|36,45083
|7
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|05:14:41 24-11-2024
|36,61917
|36,40806
|7
|2,2
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|05:14:41 24-11-2024
|36,6172
|36,3513
|5,4
|2
|Kırıkhan (Hatay)
|05:04:38 24-11-2024
|36,61889
|36,40583
|7,34
|1,2
|AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY)
|05:04:35 24-11-2024
|36,7003
|36,206
|21,8
|1
|Kağızman (Kars)
|04:56:00 24-11-2024
|40,07806
|42,9125
|6,98
|1,5
|YARKAYA-SARIKAMIS (KARS)
|04:56:00 24-11-2024
|40,0853
|42,8312
|25,8
|1,7
|DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
|04:55:10 24-11-2024
|40,0758
|42,8997
|7,6
|2
|Kağızman (Kars)
|04:55:09 24-11-2024
|40,07361
|42,90778
|7,03
|1,9
|Kağızman (Kars)
|04:47:58 24-11-2024
|40,07139
|42,91139
|7,71
|4
|KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)
|04:47:57 24-11-2024
|40,077
|42,945
|5
|4,1
|Hekimhan (Malatya)
|04:47:00 24-11-2024
|38,71778
|37,98111
|7,47
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:33:56 24-11-2024
|38,23972
|38,68528
|11,12
|1
|Merkez (Elazığ)
|04:03:59 24-11-2024
|38,59389
|39,66778
|7,55
|0,8
|GUNEYCAYIRI-(ELAZIG)
|03:52:23 24-11-2024
|38,6815
|39,3357
|28,9
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|03:52:22 24-11-2024
|38,58556
|39,66667
|7
|1
|Ula (Muğla)
|03:09:58 24-11-2024
|37,06917
|28,50556
|7,01
|1,6
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|03:09:57 24-11-2024
|37,044
|28,5055
|20,7
|1,6
|Palu (Elazığ)
|03:07:43 24-11-2024
|38,65306
|39,96944
|18,99
|1,1
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla)
|02:38:58 24-11-2024
|36,87306
|27,21528
|7
|1,7
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|02:38:57 24-11-2024
|36,8802
|27,254
|4,5
|1,7
|CAMLICA-GURUN (SIVAS)
|02:34:55 24-11-2024
|38,8225
|37,3398
|4,7
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Besni (Adıyaman)
|00:37:52 25-11-2024
|37,75167
|37,74194
|8,07
|1,5
|Ula (Muğla)
|23:29:51 24-11-2024
|37,10389
|28,38639
|6,94
|1,3
|ULA (MUGLA)
|23:29:48 24-11-2024
|37,1205
|28,4038
|26,3
|1
|Kale (Malatya)
|22:58:33 24-11-2024
|38,34361
|38,80806
|7,18
|1,3
|Yatağan (Muğla)
|22:56:18 24-11-2024
|37,27694
|28,21444
|7,92
|1,4
|DESTIN-YATAGAN (MUGLA)
|22:56:16 24-11-2024
|37,308
|28,263
|13,7
|1,2
|Ege Denizi - [24.91 km] Çeşme (İzmir)
|22:26:17 24-11-2024
|38,05278
|26,22444
|7,01
|1,6
|Merkez (Çorum)
|22:04:29 24-11-2024
|40,57917
|34,54778
|7,02
|1,5
|KUMCELTEGI-(CORUM)
|22:04:28 24-11-2024
|40,5798
|34,5225
|9,4
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|21:42:06 24-11-2024
|37,80306
|36,27472
|7,28
|1,8
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:42:05 24-11-2024
|37,7622
|36,2402
|8,5
|1,8
|Biga (Çanakkale)
|21:25:03 24-11-2024
|40,29167
|27,005
|10,18
|2,3
|GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
|21:25:03 24-11-2024
|40,2925
|26,9988
|7,4
|2,6
|Merkez (Bolu)
|21:15:45 24-11-2024
|40,70778
|31,49444
|7,06
|1,2
|OMERLER-(BOLU)
|21:15:44 24-11-2024
|40,6853
|31,4525
|8,1
|1,7
|Sumbas (Osmaniye)
|20:38:53 24-11-2024
|37,55611
|36,02556
|6,98
|2,5
|ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA)
|20:38:51 24-11-2024
|37,5227
|35,9595
|5,3
|2,5
|Kale (Malatya)
|19:49:37 24-11-2024
|38,38806
|38,84722
|7
|1
|Merkez (Burdur)
|19:41:39 24-11-2024
|37,54167
|30,08889
|7
|1,5
|DUGER-(BURDUR)
|19:41:38 24-11-2024
|37,5745
|29,9805
|13,2
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:27:43 24-11-2024
|38,06028
|36,65833
|7
|2,3
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:27:42 24-11-2024
|38,0755
|36,6668
|5,3
|2,4
|Feke (Adana)
|18:48:52 24-11-2024
|37,80306
|36,09361
|6,85
|1,7
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:48:50 24-11-2024
|37,9455
|36,2192
|5
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|18:18:27 24-11-2024
|37,98361
|29,20361
|8,29
|2,1
|YENIKOY-(DENIZLI)
|18:18:25 24-11-2024
|37,9317
|29,1658
|8,6
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:13:36 24-11-2024
|39,48278
|28,17306
|6,93
|1,8
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:13:35 24-11-2024
|39,4805
|28,2017
|5
|2
|Maden (Elazığ)
|18:12:42 24-11-2024
|38,46222
|39,60833
|7,64
|1,5
|Kağızman (Kars)
|18:10:24 24-11-2024
|40,06667
|42,925
|7
|1,7
|Kırıkhan (Hatay)
|16:54:42 24-11-2024
|36,62389
|36,41806
|7
|3,1
|KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
|16:54:42 24-11-2024
|36,6385
|36,3427
|7,5
|3,3
|Ege Denizi - [73.01 km] Karaburun (İzmir)
|15:12:20 24-11-2024
|38,80611
|25,58611
|7,02
|1,9
|EGE DENIZI
|15:12:19 24-11-2024
|38,8137
|25,6028
|5
|2,1
|Pülümür (Tunceli)
|14:27:06 24-11-2024
|39,46528
|39,91083
|6,97
|3
|KOZLUCE-PULUMUR (TUNCELI)
|14:27:06 24-11-2024
|39,4642
|39,9365
|5
|3,2
|Divriği (Sivas)
|13:01:37 24-11-2024
|39,36056
|38,30028
|7,11
|2,3
|COBANDURAGI-DIVRIGI (SIVAS)
|13:01:35 24-11-2024
|39,403
|38,312
|5
|2,5
|Akdeniz - [86.22 km] Seydikemer (Muğla)
|11:39:57 24-11-2024
|35,88194
|28,4925
|12,9
|2,4
|AKDENIZ
|11:39:57 24-11-2024
|35,9617
|28,5818
|17,9
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|11:08:38 24-11-2024
|38,26444
|38,77417
|5,08
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|10:17:13 24-11-2024
|37,03722
|28,10583
|6,93
|1,8
|ZEYTIN-(MUGLA)
|10:17:12 24-11-2024
|37,0553
|28,0797
|7,4
|1,8
|Kağızman (Kars)
|10:06:47 24-11-2024
|40,08972
|42,94056
|7,38
|1,5
|CATALIPASA-(AGRI)
|10:06:44 24-11-2024
|40,0065
|42,9518
|5,3
|2
|Pütürge (Malatya)
|09:09:15 24-11-2024
|38,26278
|38,77
|5,79
|1,5
|Kağızman (Kars)
|08:53:47 24-11-2024
|40,10778
|42,92472
|7
|0,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|08:47:24 24-11-2024
|37,62361
|36,30111
|7,02
|1,2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|08:46:39 24-11-2024
|37,63694
|36,28583
|6,98
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:40:56 24-11-2024
|38,20611
|38,11
|7
|1,3
|Uğurludağ (Çorum)
|08:26:26 24-11-2024
|40,51472
|34,37028
|9,82
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|07:52:38 24-11-2024
|40,27278
|27,46083
|7,02
|1,6
|GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)
|07:52:37 24-11-2024
|40,3568
|27,4878
|5,4
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|07:45:59 24-11-2024
|38,52583
|38,05972
|6,84
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|07:16:04 24-11-2024
|38,07
|37,92917
|9,11
|1
|Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|07:07:48 24-11-2024
|35,28944
|32,95028
|49,72
|2,5
|AKDENIZ
|07:07:45 24-11-2024
|35,3057
|32,6328
|15,9
|2,1
|Aziziye (Erzurum)
|06:25:47 24-11-2024
|39,99306
|41,1475
|7
|1
|Kağızman (Kars)
|06:07:15 24-11-2024
|40,08639
|42,93028
|7
|1,2
|Kağızman (Kars)
|05:58:47 24-11-2024
|40,07
|42,9225
|6,32
|2,2
|DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
|05:58:46 24-11-2024
|40,0848
|42,9308
|5
|2,4
|Sincik (Adıyaman)
|05:44:30 24-11-2024
|38,11861
|38,52972
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:43:25 24-11-2024
|38,06778
|36,45083
|7
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|05:14:41 24-11-2024
|36,61917
|36,40806
|7
|2,2
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|05:14:41 24-11-2024
|36,6172
|36,3513
|5,4
|2
|Kırıkhan (Hatay)
|05:04:38 24-11-2024
|36,61889
|36,40583
|7,34
|1,2
|AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY)
|05:04:35 24-11-2024
|36,7003
|36,206
|21,8
|1
|Kağızman (Kars)
|04:56:00 24-11-2024
|40,07806
|42,9125
|6,98
|1,5
|YARKAYA-SARIKAMIS (KARS)
|04:56:00 24-11-2024
|40,0853
|42,8312
|25,8
|1,7
|DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
|04:55:10 24-11-2024
|40,0758
|42,8997
|7,6
|2
|Kağızman (Kars)
|04:55:09 24-11-2024
|40,07361
|42,90778
|7,03
|1,9
|Kağızman (Kars)
|04:47:58 24-11-2024
|40,07139
|42,91139
|7,71
|4
|KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)
|04:47:57 24-11-2024
|40,077
|42,945
|5
|4,1
|Hekimhan (Malatya)
|04:47:00 24-11-2024
|38,71778
|37,98111
|7,47
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:33:56 24-11-2024
|38,23972
|38,68528
|11,12
|1
|Merkez (Elazığ)
|04:03:59 24-11-2024
|38,59389
|39,66778
|7,55
|0,8
|GUNEYCAYIRI-(ELAZIG)
|03:52:23 24-11-2024
|38,6815
|39,3357
|28,9
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|03:52:22 24-11-2024
|38,58556
|39,66667
|7
|1
|Ula (Muğla)
|03:09:58 24-11-2024
|37,06917
|28,50556
|7,01
|1,6
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|03:09:57 24-11-2024
|37,044
|28,5055
|20,7
|1,6
|Palu (Elazığ)
|03:07:43 24-11-2024
|38,65306
|39,96944
|18,99
|1,1
|Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla)
|02:38:58 24-11-2024
|36,87306
|27,21528
|7
|1,7
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|02:38:57 24-11-2024
|36,8802
|27,254
|4,5
|1,7
|CAMLICA-GURUN (SIVAS)
|02:34:55 24-11-2024
|38,8225
|37,3398
|4,7
|1,4
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