Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Kasım 2024

25 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Besni (Adıyaman) 00:37:52 25-11-2024 37,75167 37,74194 8,07 1,5
Ula (Muğla) 23:29:51 24-11-2024 37,10389 28,38639 6,94 1,3
ULA (MUGLA) 23:29:48 24-11-2024 37,1205 28,4038 26,3 1
Kale (Malatya) 22:58:33 24-11-2024 38,34361 38,80806 7,18 1,3
Yatağan (Muğla) 22:56:18 24-11-2024 37,27694 28,21444 7,92 1,4
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) 22:56:16 24-11-2024 37,308 28,263 13,7 1,2
Ege Denizi - [24.91 km] Çeşme (İzmir) 22:26:17 24-11-2024 38,05278 26,22444 7,01 1,6
Merkez (Çorum) 22:04:29 24-11-2024 40,57917 34,54778 7,02 1,5
KUMCELTEGI-(CORUM) 22:04:28 24-11-2024 40,5798 34,5225 9,4 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 21:42:06 24-11-2024 37,80306 36,27472 7,28 1,8
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 21:42:05 24-11-2024 37,7622 36,2402 8,5 1,8
Biga (Çanakkale) 21:25:03 24-11-2024 40,29167 27,005 10,18 2,3
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:25:03 24-11-2024 40,2925 26,9988 7,4 2,6
Merkez (Bolu) 21:15:45 24-11-2024 40,70778 31,49444 7,06 1,2
OMERLER-(BOLU) 21:15:44 24-11-2024 40,6853 31,4525 8,1 1,7
Sumbas (Osmaniye) 20:38:53 24-11-2024 37,55611 36,02556 6,98 2,5
ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA) 20:38:51 24-11-2024 37,5227 35,9595 5,3 2,5
Kale (Malatya) 19:49:37 24-11-2024 38,38806 38,84722 7 1
Merkez (Burdur) 19:41:39 24-11-2024 37,54167 30,08889 7 1,5
DUGER-(BURDUR) 19:41:38 24-11-2024 37,5745 29,9805 13,2 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 19:27:43 24-11-2024 38,06028 36,65833 7 2,3
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:27:42 24-11-2024 38,0755 36,6668 5,3 2,4
Feke (Adana) 18:48:52 24-11-2024 37,80306 36,09361 6,85 1,7
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:48:50 24-11-2024 37,9455 36,2192 5 1,9
Pamukkale (Denizli) 18:18:27 24-11-2024 37,98361 29,20361 8,29 2,1
YENIKOY-(DENIZLI) 18:18:25 24-11-2024 37,9317 29,1658 8,6 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:13:36 24-11-2024 39,48278 28,17306 6,93 1,8
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:13:35 24-11-2024 39,4805 28,2017 5 2
Maden (Elazığ) 18:12:42 24-11-2024 38,46222 39,60833 7,64 1,5
Kağızman (Kars) 18:10:24 24-11-2024 40,06667 42,925 7 1,7
Kırıkhan (Hatay) 16:54:42 24-11-2024 36,62389 36,41806 7 3,1
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 16:54:42 24-11-2024 36,6385 36,3427 7,5 3,3
Ege Denizi - [73.01 km] Karaburun (İzmir) 15:12:20 24-11-2024 38,80611 25,58611 7,02 1,9
EGE DENIZI 15:12:19 24-11-2024 38,8137 25,6028 5 2,1
Pülümür (Tunceli) 14:27:06 24-11-2024 39,46528 39,91083 6,97 3
KOZLUCE-PULUMUR (TUNCELI) 14:27:06 24-11-2024 39,4642 39,9365 5 3,2
Divriği (Sivas) 13:01:37 24-11-2024 39,36056 38,30028 7,11 2,3
COBANDURAGI-DIVRIGI (SIVAS) 13:01:35 24-11-2024 39,403 38,312 5 2,5
Akdeniz - [86.22 km] Seydikemer (Muğla) 11:39:57 24-11-2024 35,88194 28,4925 12,9 2,4
AKDENIZ 11:39:57 24-11-2024 35,9617 28,5818 17,9 2,7
Pütürge (Malatya) 11:08:38 24-11-2024 38,26444 38,77417 5,08 1,5
Menteşe (Muğla) 10:17:13 24-11-2024 37,03722 28,10583 6,93 1,8
ZEYTIN-(MUGLA) 10:17:12 24-11-2024 37,0553 28,0797 7,4 1,8
Kağızman (Kars) 10:06:47 24-11-2024 40,08972 42,94056 7,38 1,5
CATALIPASA-(AGRI) 10:06:44 24-11-2024 40,0065 42,9518 5,3 2
Pütürge (Malatya) 09:09:15 24-11-2024 38,26278 38,77 5,79 1,5
Kağızman (Kars) 08:53:47 24-11-2024 40,10778 42,92472 7 0,7
Andırın (Kahramanmaraş) 08:47:24 24-11-2024 37,62361 36,30111 7,02 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 08:46:39 24-11-2024 37,63694 36,28583 6,98 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 08:40:56 24-11-2024 38,20611 38,11 7 1,3
Uğurludağ (Çorum) 08:26:26 24-11-2024 40,51472 34,37028 9,82 1,4
Biga (Çanakkale) 07:52:38 24-11-2024 40,27278 27,46083 7,02 1,6
GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) 07:52:37 24-11-2024 40,3568 27,4878 5,4 1,5
Yazıhan (Malatya) 07:45:59 24-11-2024 38,52583 38,05972 6,84 1,1
Doğanşehir (Malatya) 07:16:04 24-11-2024 38,07 37,92917 9,11 1
Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 07:07:48 24-11-2024 35,28944 32,95028 49,72 2,5
AKDENIZ 07:07:45 24-11-2024 35,3057 32,6328 15,9 2,1
Aziziye (Erzurum) 06:25:47 24-11-2024 39,99306 41,1475 7 1
Kağızman (Kars) 06:07:15 24-11-2024 40,08639 42,93028 7 1,2
Kağızman (Kars) 05:58:47 24-11-2024 40,07 42,9225 6,32 2,2
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 05:58:46 24-11-2024 40,0848 42,9308 5 2,4
Sincik (Adıyaman) 05:44:30 24-11-2024 38,11861 38,52972 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:43:25 24-11-2024 38,06778 36,45083 7 1,5
Kırıkhan (Hatay) 05:14:41 24-11-2024 36,61917 36,40806 7 2,2
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 05:14:41 24-11-2024 36,6172 36,3513 5,4 2
Kırıkhan (Hatay) 05:04:38 24-11-2024 36,61889 36,40583 7,34 1,2
AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) 05:04:35 24-11-2024 36,7003 36,206 21,8 1
Kağızman (Kars) 04:56:00 24-11-2024 40,07806 42,9125 6,98 1,5
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 04:56:00 24-11-2024 40,0853 42,8312 25,8 1,7
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 04:55:10 24-11-2024 40,0758 42,8997 7,6 2
Kağızman (Kars) 04:55:09 24-11-2024 40,07361 42,90778 7,03 1,9
Kağızman (Kars) 04:47:58 24-11-2024 40,07139 42,91139 7,71 4
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 04:47:57 24-11-2024 40,077 42,945 5 4,1
Hekimhan (Malatya) 04:47:00 24-11-2024 38,71778 37,98111 7,47 1,3
Pütürge (Malatya) 04:33:56 24-11-2024 38,23972 38,68528 11,12 1
Merkez (Elazığ) 04:03:59 24-11-2024 38,59389 39,66778 7,55 0,8
GUNEYCAYIRI-(ELAZIG) 03:52:23 24-11-2024 38,6815 39,3357 28,9 1,1
Merkez (Elazığ) 03:52:22 24-11-2024 38,58556 39,66667 7 1
Ula (Muğla) 03:09:58 24-11-2024 37,06917 28,50556 7,01 1,6
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 03:09:57 24-11-2024 37,044 28,5055 20,7 1,6
Palu (Elazığ) 03:07:43 24-11-2024 38,65306 39,96944 18,99 1,1
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla) 02:38:58 24-11-2024 36,87306 27,21528 7 1,7
KOS ADASI (AKDENIZ) 02:38:57 24-11-2024 36,8802 27,254 4,5 1,7
CAMLICA-GURUN (SIVAS) 02:34:55 24-11-2024 38,8225 37,3398 4,7 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Besni (Adıyaman) 00:37:52 25-11-2024 37,75167 37,74194 8,07 1,5
Ula (Muğla) 23:29:51 24-11-2024 37,10389 28,38639 6,94 1,3
ULA (MUGLA) 23:29:48 24-11-2024 37,1205 28,4038 26,3 1
Kale (Malatya) 22:58:33 24-11-2024 38,34361 38,80806 7,18 1,3
Yatağan (Muğla) 22:56:18 24-11-2024 37,27694 28,21444 7,92 1,4
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) 22:56:16 24-11-2024 37,308 28,263 13,7 1,2
Ege Denizi - [24.91 km] Çeşme (İzmir) 22:26:17 24-11-2024 38,05278 26,22444 7,01 1,6
Merkez (Çorum) 22:04:29 24-11-2024 40,57917 34,54778 7,02 1,5
KUMCELTEGI-(CORUM) 22:04:28 24-11-2024 40,5798 34,5225 9,4 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 21:42:06 24-11-2024 37,80306 36,27472 7,28 1,8
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 21:42:05 24-11-2024 37,7622 36,2402 8,5 1,8
Biga (Çanakkale) 21:25:03 24-11-2024 40,29167 27,005 10,18 2,3
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:25:03 24-11-2024 40,2925 26,9988 7,4 2,6
Merkez (Bolu) 21:15:45 24-11-2024 40,70778 31,49444 7,06 1,2
OMERLER-(BOLU) 21:15:44 24-11-2024 40,6853 31,4525 8,1 1,7
Sumbas (Osmaniye) 20:38:53 24-11-2024 37,55611 36,02556 6,98 2,5
ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA) 20:38:51 24-11-2024 37,5227 35,9595 5,3 2,5
Kale (Malatya) 19:49:37 24-11-2024 38,38806 38,84722 7 1
Merkez (Burdur) 19:41:39 24-11-2024 37,54167 30,08889 7 1,5
DUGER-(BURDUR) 19:41:38 24-11-2024 37,5745 29,9805 13,2 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 19:27:43 24-11-2024 38,06028 36,65833 7 2,3
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:27:42 24-11-2024 38,0755 36,6668 5,3 2,4
Feke (Adana) 18:48:52 24-11-2024 37,80306 36,09361 6,85 1,7
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:48:50 24-11-2024 37,9455 36,2192 5 1,9
Pamukkale (Denizli) 18:18:27 24-11-2024 37,98361 29,20361 8,29 2,1
YENIKOY-(DENIZLI) 18:18:25 24-11-2024 37,9317 29,1658 8,6 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:13:36 24-11-2024 39,48278 28,17306 6,93 1,8
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:13:35 24-11-2024 39,4805 28,2017 5 2
Maden (Elazığ) 18:12:42 24-11-2024 38,46222 39,60833 7,64 1,5
Kağızman (Kars) 18:10:24 24-11-2024 40,06667 42,925 7 1,7
Kırıkhan (Hatay) 16:54:42 24-11-2024 36,62389 36,41806 7 3,1
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 16:54:42 24-11-2024 36,6385 36,3427 7,5 3,3
Ege Denizi - [73.01 km] Karaburun (İzmir) 15:12:20 24-11-2024 38,80611 25,58611 7,02 1,9
EGE DENIZI 15:12:19 24-11-2024 38,8137 25,6028 5 2,1
Pülümür (Tunceli) 14:27:06 24-11-2024 39,46528 39,91083 6,97 3
KOZLUCE-PULUMUR (TUNCELI) 14:27:06 24-11-2024 39,4642 39,9365 5 3,2
Divriği (Sivas) 13:01:37 24-11-2024 39,36056 38,30028 7,11 2,3
COBANDURAGI-DIVRIGI (SIVAS) 13:01:35 24-11-2024 39,403 38,312 5 2,5
Akdeniz - [86.22 km] Seydikemer (Muğla) 11:39:57 24-11-2024 35,88194 28,4925 12,9 2,4
AKDENIZ 11:39:57 24-11-2024 35,9617 28,5818 17,9 2,7
Pütürge (Malatya) 11:08:38 24-11-2024 38,26444 38,77417 5,08 1,5
Menteşe (Muğla) 10:17:13 24-11-2024 37,03722 28,10583 6,93 1,8
ZEYTIN-(MUGLA) 10:17:12 24-11-2024 37,0553 28,0797 7,4 1,8
Kağızman (Kars) 10:06:47 24-11-2024 40,08972 42,94056 7,38 1,5
CATALIPASA-(AGRI) 10:06:44 24-11-2024 40,0065 42,9518 5,3 2
Pütürge (Malatya) 09:09:15 24-11-2024 38,26278 38,77 5,79 1,5
Kağızman (Kars) 08:53:47 24-11-2024 40,10778 42,92472 7 0,7
Andırın (Kahramanmaraş) 08:47:24 24-11-2024 37,62361 36,30111 7,02 1,2
Andırın (Kahramanmaraş) 08:46:39 24-11-2024 37,63694 36,28583 6,98 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 08:40:56 24-11-2024 38,20611 38,11 7 1,3
Uğurludağ (Çorum) 08:26:26 24-11-2024 40,51472 34,37028 9,82 1,4
Biga (Çanakkale) 07:52:38 24-11-2024 40,27278 27,46083 7,02 1,6
GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) 07:52:37 24-11-2024 40,3568 27,4878 5,4 1,5
Yazıhan (Malatya) 07:45:59 24-11-2024 38,52583 38,05972 6,84 1,1
Doğanşehir (Malatya) 07:16:04 24-11-2024 38,07 37,92917 9,11 1
Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 07:07:48 24-11-2024 35,28944 32,95028 49,72 2,5
AKDENIZ 07:07:45 24-11-2024 35,3057 32,6328 15,9 2,1
Aziziye (Erzurum) 06:25:47 24-11-2024 39,99306 41,1475 7 1
Kağızman (Kars) 06:07:15 24-11-2024 40,08639 42,93028 7 1,2
Kağızman (Kars) 05:58:47 24-11-2024 40,07 42,9225 6,32 2,2
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 05:58:46 24-11-2024 40,0848 42,9308 5 2,4
Sincik (Adıyaman) 05:44:30 24-11-2024 38,11861 38,52972 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:43:25 24-11-2024 38,06778 36,45083 7 1,5
Kırıkhan (Hatay) 05:14:41 24-11-2024 36,61917 36,40806 7 2,2
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 05:14:41 24-11-2024 36,6172 36,3513 5,4 2
Kırıkhan (Hatay) 05:04:38 24-11-2024 36,61889 36,40583 7,34 1,2
AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) 05:04:35 24-11-2024 36,7003 36,206 21,8 1
Kağızman (Kars) 04:56:00 24-11-2024 40,07806 42,9125 6,98 1,5
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 04:56:00 24-11-2024 40,0853 42,8312 25,8 1,7
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 04:55:10 24-11-2024 40,0758 42,8997 7,6 2
Kağızman (Kars) 04:55:09 24-11-2024 40,07361 42,90778 7,03 1,9
Kağızman (Kars) 04:47:58 24-11-2024 40,07139 42,91139 7,71 4
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 04:47:57 24-11-2024 40,077 42,945 5 4,1
Hekimhan (Malatya) 04:47:00 24-11-2024 38,71778 37,98111 7,47 1,3
Pütürge (Malatya) 04:33:56 24-11-2024 38,23972 38,68528 11,12 1
Merkez (Elazığ) 04:03:59 24-11-2024 38,59389 39,66778 7,55 0,8
GUNEYCAYIRI-(ELAZIG) 03:52:23 24-11-2024 38,6815 39,3357 28,9 1,1
Merkez (Elazığ) 03:52:22 24-11-2024 38,58556 39,66667 7 1
Ula (Muğla) 03:09:58 24-11-2024 37,06917 28,50556 7,01 1,6
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 03:09:57 24-11-2024 37,044 28,5055 20,7 1,6
Palu (Elazığ) 03:07:43 24-11-2024 38,65306 39,96944 18,99 1,1
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla) 02:38:58 24-11-2024 36,87306 27,21528 7 1,7
KOS ADASI (AKDENIZ) 02:38:57 24-11-2024 36,8802 27,254 4,5 1,7
CAMLICA-GURUN (SIVAS) 02:34:55 24-11-2024 38,8225 37,3398 4,7 1,4

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