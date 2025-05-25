Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

25 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:47:21 25-05-2025 38,1338 37,7722 17,5 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 00:38:18 25-05-2025 37,97389 36,28694 9,89 1,8
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:38:17 25-05-2025 38,0165 36,3483 5 1,6
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 00:35:11 25-05-2025 37,8833 36,2443 3,2 1,9
Saimbeyli (Adana) 00:35:10 25-05-2025 37,85306 36,25444 14,61 2
Battalgazi (Malatya) 23:58:02 24-05-2025 38,13472 38,5875 7 1,4
Menderes (İzmir) 23:57:05 24-05-2025 38,08917 27,11111 8,84 1,4
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 23:57:04 24-05-2025 38,1045 27,0967 10,1 1,6
Van Gölü - [07.47 km] Erciş (Van) 23:39:59 24-05-2025 38,91861 43,30861 7 1,3
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:14:03 24-05-2025 38,0728 38,2175 7,5 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 23:14:02 24-05-2025 38,08333 38,21139 7 1,2
Marmara Denizi - [21.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:02:37 24-05-2025 40,8475 28,15556 6,04 1,8
MARMARA DENIZI 23:02:37 24-05-2025 40,8283 28,161 5,4 2
Pütürge (Malatya) 22:52:43 24-05-2025 38,29194 38,80639 7 1
Simav (Kütahya) 22:52:38 24-05-2025 39,22583 28,97278 11,88 1,1
Akdeniz - [36.43 km] Ortaca (Muğla) 22:44:32 24-05-2025 36,38694 28,68028 7 1,2
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [08.05 km] Foça (İzmir) 22:38:53 24-05-2025 38,82083 26,86472 7 1
Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.26 km] Posof (Ardahan) 22:32:32 24-05-2025 41,82861 43,25167 16,27 2
KUSAKLI-REYHANLI (HATAY) 22:24:12 24-05-2025 36,258 36,7105 6,6 1,7
Antakya (Hatay) 22:23:16 24-05-2025 36,30167 36,05972 7 2
KONUK-REYHANLI (HATAY) 22:23:12 24-05-2025 36,2665 36,4417 10 1,6
Antakya (Hatay) 22:21:27 24-05-2025 36,30056 36,07944 4,04 3,3
KARLISU-(HATAY) 22:21:26 24-05-2025 36,2935 36,0482 5,5 3,2
Seydikemer (Muğla) 21:46:28 24-05-2025 36,55056 29,21583 7 1
Kulu (Konya) 21:12:18 24-05-2025 39,10139 33,29028 7,04 1,1
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 21:12:18 24-05-2025 39,0905 33,2758 6,1 1,4
Çayırlı (Erzincan) 21:10:04 24-05-2025 39,81833 39,81694 7 1,1
BULMUS-TERCAN (ERZINCAN) 21:10:01 24-05-2025 39,6665 40,0907 23 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 21:06:55 24-05-2025 39,38333 27,95833 7 1,1
YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR) 21:06:53 24-05-2025 39,3393 27,8148 17,1 1,3
Menderes (İzmir) 20:18:58 24-05-2025 38,09917 27,12722 7,08 2,1
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 20:18:58 24-05-2025 38,1052 27,0973 7,1 2,2
Kozan (Adana) 20:07:31 24-05-2025 37,66333 35,96889 6,95 2,3
KASALTI-FEKE (ADANA) 20:07:31 24-05-2025 37,7027 35,9598 7,9 2,1
Menderes (İzmir) 20:06:04 24-05-2025 38,10667 27,12139 5,53 3
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 20:06:04 24-05-2025 38,0888 27,097 4,6 3,2
Çelikhan (Adıyaman) 20:01:11 24-05-2025 38,105 38,40611 7,08 1,6
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 20:01:10 24-05-2025 38,0987 38,4175 5 1,4
KIRMIZIDAM-YUMURTALIK (ADANA) 19:49:26 24-05-2025 36,7065 35,5077 24,8 2,2
Yumurtalık (Adana) 19:49:25 24-05-2025 36,73944 35,52472 6,86 2,1
Buldan (Denizli) 19:33:33 24-05-2025 38,09056 28,75111 14,52 1,2
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 19:27:47 24-05-2025 38,2948 38,2108 8,3 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 19:27:46 24-05-2025 38,25556 38,13806 7 2
Doğanşehir (Malatya) 19:00:34 24-05-2025 38,11861 37,81917 6,46 1,6
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:00:33 24-05-2025 38,1753 37,8072 5,4 1,5
KARACASU-(KAHRAMANMARAS) 18:56:48 24-05-2025 37,498 36,9595 5 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 18:56:46 24-05-2025 37,5375 36,90278 7 1,6
Kozan (Adana) 18:22:05 24-05-2025 37,65833 35,97639 6,95 2,2
UGURLUBAG-FEKE (ADANA) 18:22:04 24-05-2025 37,7117 35,9353 5 1,8
Simav (Kütahya) 18:19:17 24-05-2025 39,18778 28,93778 7,11 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:19:17 24-05-2025 39,2347 29,0427 5 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.59 km] Milas (Muğla) 17:41:56 24-05-2025 36,94306 27,99806 6,96 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 17:41:53 24-05-2025 36,9312 28,0707 19,3 1,4
Akdeniz - [14.97 km] Marmaris (Muğla) 17:23:36 24-05-2025 36,50306 28,15861 5,55 1,1
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 17:23:36 24-05-2025 36,6025 28,0452 2 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 16:34:41 24-05-2025 38,3075 38,1125 7,05 1,6
SAHILKOY-AKCADAG (MALATYA) 16:34:41 24-05-2025 38,285 38,0172 11,1 1,5
Köyceğiz (Muğla) 16:21:10 24-05-2025 36,96472 28,82361 7 1,8
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:21:10 24-05-2025 36,971 28,8333 11,4 2
Marmara Denizi - [20.83 km] Büyükçekmece (İstanbul) 16:20:40 24-05-2025 40,83056 28,41722 6,96 1,3
Yusufeli (Artvin) 15:13:57 24-05-2025 40,61417 41,37722 7,01 1,6
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.79 km] Foça (İzmir) 15:04:28 24-05-2025 38,61444 26,71972 11,88 1,3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 15:04:28 24-05-2025 38,5993 26,7288 1,4 1,6
EGE DENIZI 14:48:52 24-05-2025 36,6622 25,7123 7,6 2,1
Kargı (Çorum) 14:45:23 24-05-2025 41 34,40083 9,2 1,9
CUKURALIC-KARGI (CORUM) 14:45:23 24-05-2025 41,0013 34,3993 8,6 1,9
Simav (Kütahya) 14:34:18 24-05-2025 39,185 28,90333 7,13 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:34:17 24-05-2025 39,2383 29,001 11,9 1,8
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.77 km] Foça (İzmir) 14:08:27 24-05-2025 38,61861 26,71083 11,4 2,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 14:08:26 24-05-2025 38,615 26,7128 17,9 2,7
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.18 km] Foça (İzmir) 14:03:44 24-05-2025 38,60083 26,71972 10,05 1,7
FOCA (IZMIR) 14:03:43 24-05-2025 38,6333 26,767 11,6 1,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.45 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:54:30 24-05-2025 36,51 38,53444 7,05 2
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir) 13:52:00 24-05-2025 38,62028 26,72722 9,93 3,7
FOCA (IZMIR) 13:51:59 24-05-2025 38,6243 26,7258 15,8 3,6
Akdeniz - [12.44 km] Marmaris (Muğla) 13:31:28 24-05-2025 36,52 28,11778 7 2,6
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 13:31:28 24-05-2025 36,588 28,1347 5 2,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:30:55 24-05-2025 39,455 28,16278 7 1,8
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:30:55 24-05-2025 39,4467 28,148 10,7 1,7
Kale (Malatya) 13:18:33 24-05-2025 38,33417 38,77528 10,81 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:43 24-05-2025 39,20333 28,4425 7 1,2
BULAK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:42 24-05-2025 39,165 28,5128 12,8 1,5
Kale (Malatya) 12:34:11 24-05-2025 38,35833 38,77139 8,92 2,4
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 12:34:10 24-05-2025 38,361 38,735 1,6 2,2
Alaşehir (Manisa) 12:33:38 24-05-2025 38,53167 28,49139 7 1
Kozan (Adana) 12:10:58 24-05-2025 37,66694 35,9375 7 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 11:43:32 24-05-2025 37,19778 36,95861 7 1,9
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 11:43:31 24-05-2025 37,195 36,9738 4,8 1,8
Gürün (Sivas) 11:39:07 24-05-2025 38,8075 37,30306 7,24 1,9
SULARBASI-GURUN (SIVAS) 11:39:07 24-05-2025 38,7847 37,3265 5 2
MARMARA DENIZI 11:13:51 24-05-2025 40,6987 27,5445 5,3 1,5
Marmara Denizi - [04.59 km] Marmara (Balıkesir) 11:13:50 24-05-2025 40,65583 27,5275 12,75 1,5
Tuşba (Van) 11:06:21 24-05-2025 38,85056 43,49722 7 2
KARAAGAC-(VAN) 11:06:19 24-05-2025 38,824 43,4757 22,6 2,1
Ege Denizi - [141.64 km] Datça (Muğla) 10:07:35 24-05-2025 35,51222 26,85389 10,42 2,5
EGE DENIZI 10:07:32 24-05-2025 35,7572 25,9147 26,7 2,8
Soma (Manisa) 09:09:52 24-05-2025 39,12639 27,50639 7 1,5
AKDENIZ 09:01:56 24-05-2025 36,0795 28,0887 21 2
Akdeniz - [71.53 km] Marmaris (Muğla) 09:01:55 24-05-2025 35,9875 28,13028 7 2
Varto (Muş) 08:35:12 24-05-2025 39,15806 41,33333 7,8 2
KARABEY-(MUS) 08:35:07 24-05-2025 38,9135 41,2063 5 1,9
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 07:46:13 24-05-2025 36,9402 28,2313 5 1,5
MARMARA DENIZI 07:45:14 24-05-2025 40,817 28,1253 9,3 2,3
Marmara Denizi - [20.71 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:45:13 24-05-2025 40,81472 28,10194 7 2
Pütürge (Malatya) 07:29:17 24-05-2025 38,27417 38,79083 8,63 1,6
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 07:29:17 24-05-2025 38,3237 38,806 13,7 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:26:57 24-05-2025 39,2668 28,9898 5,2 1
Simav (Kütahya) 07:23:54 24-05-2025 39,24833 28,95111 7,59 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:23:54 24-05-2025 39,2298 28,9657 11,4 1,9
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 07:13:02 24-05-2025 37,9855 27,6312 9 1,7
Germencik (Aydın) 07:13:01 24-05-2025 37,89222 27,62278 7 1,5
Marmara Denizi - [18.79 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:16:32 24-05-2025 40,85472 28,40972 6,99 1,4
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:16:32 24-05-2025 40,8702 28,4505 5 1,7
Sivrice (Elazığ) 06:00:34 24-05-2025 38,42028 39,2575 6,92 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:17:12 24-05-2025 36,9688 27,988 5 1,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.29 km] Milas (Muğla) 05:17:11 24-05-2025 36,97333 27,99556 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:46:21 24-05-2025 38,09361 36,65528 6,11 2,8
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:46:21 24-05-2025 38,0705 36,6398 5 2,9
Ulaş (Sivas) 04:27:03 24-05-2025 39,44389 37,30083 6,67 1,8
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 04:27:03 24-05-2025 39,4295 37,2755 7 2,1
YUNANISTAN 04:25:21 24-05-2025 39,1782 24,1592 12,8 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:02:29 24-05-2025 39,2367 28,975 7,2 2,3
Simav (Kütahya) 04:02:28 24-05-2025 39,2275 28,95639 12,76 1,9
Sincik (Adıyaman) 03:28:34 24-05-2025 38,0925 38,4725 6,91 0,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:28:31 24-05-2025 38,147 38,434 22,3 1
Kale (Malatya) 03:21:46 24-05-2025 38,34583 38,7575 9,75 1,2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 03:21:46 24-05-2025 38,3747 38,8038 14 1,2
Kozan (Adana) 03:14:53 24-05-2025 37,66722 35,95556 7 1
Simav (Kütahya) 02:57:09 24-05-2025 39,24278 28,93611 6,94 0,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 02:57:09 24-05-2025 39,2377 28,9448 13,5 1,1
Ulaş (Sivas) 02:22:19 24-05-2025 39,43194 37,33333 9,98 1,3
SENYURT-ULAS (SIVAS) 02:22:19 24-05-2025 39,4568 37,341 12,7 1,3
Tuşba (Van) 02:11:56 24-05-2025 38,82333 43,56917 6,98 1,6
Ath-Thawrah, Rakka (Suriye) - [110.71 km] Akçakale (Şanlıurfa) 02:10:16 24-05-2025 35,82194 38,20417 7 2,9
EGE DENIZI 02:09:48 24-05-2025 36,652 25,8952 8,5 2,3
Altınyayla (Burdur) 01:45:24 24-05-2025 36,91917 29,43306 7,55 1,7
ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR) 01:45:22 24-05-2025 36,964 29,4882 5,3 1,7
Saimbeyli (Adana) 01:43:58 24-05-2025 37,90222 36,19306 7 1
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 01:43:56 24-05-2025 37,934 36,1632 5 0,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:47:21 25-05-2025 38,1338 37,7722 17,5 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 00:38:18 25-05-2025 37,97389 36,28694 9,89 1,8
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:38:17 25-05-2025 38,0165 36,3483 5 1,6
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 00:35:11 25-05-2025 37,8833 36,2443 3,2 1,9
Saimbeyli (Adana) 00:35:10 25-05-2025 37,85306 36,25444 14,61 2
Battalgazi (Malatya) 23:58:02 24-05-2025 38,13472 38,5875 7 1,4
Menderes (İzmir) 23:57:05 24-05-2025 38,08917 27,11111 8,84 1,4
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 23:57:04 24-05-2025 38,1045 27,0967 10,1 1,6
Van Gölü - [07.47 km] Erciş (Van) 23:39:59 24-05-2025 38,91861 43,30861 7 1,3
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:14:03 24-05-2025 38,0728 38,2175 7,5 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 23:14:02 24-05-2025 38,08333 38,21139 7 1,2
Marmara Denizi - [21.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:02:37 24-05-2025 40,8475 28,15556 6,04 1,8
MARMARA DENIZI 23:02:37 24-05-2025 40,8283 28,161 5,4 2
Pütürge (Malatya) 22:52:43 24-05-2025 38,29194 38,80639 7 1
Simav (Kütahya) 22:52:38 24-05-2025 39,22583 28,97278 11,88 1,1
Akdeniz - [36.43 km] Ortaca (Muğla) 22:44:32 24-05-2025 36,38694 28,68028 7 1,2
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [08.05 km] Foça (İzmir) 22:38:53 24-05-2025 38,82083 26,86472 7 1
Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.26 km] Posof (Ardahan) 22:32:32 24-05-2025 41,82861 43,25167 16,27 2
KUSAKLI-REYHANLI (HATAY) 22:24:12 24-05-2025 36,258 36,7105 6,6 1,7
Antakya (Hatay) 22:23:16 24-05-2025 36,30167 36,05972 7 2
KONUK-REYHANLI (HATAY) 22:23:12 24-05-2025 36,2665 36,4417 10 1,6
Antakya (Hatay) 22:21:27 24-05-2025 36,30056 36,07944 4,04 3,3
KARLISU-(HATAY) 22:21:26 24-05-2025 36,2935 36,0482 5,5 3,2
Seydikemer (Muğla) 21:46:28 24-05-2025 36,55056 29,21583 7 1
Kulu (Konya) 21:12:18 24-05-2025 39,10139 33,29028 7,04 1,1
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 21:12:18 24-05-2025 39,0905 33,2758 6,1 1,4
Çayırlı (Erzincan) 21:10:04 24-05-2025 39,81833 39,81694 7 1,1
BULMUS-TERCAN (ERZINCAN) 21:10:01 24-05-2025 39,6665 40,0907 23 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 21:06:55 24-05-2025 39,38333 27,95833 7 1,1
YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR) 21:06:53 24-05-2025 39,3393 27,8148 17,1 1,3
Menderes (İzmir) 20:18:58 24-05-2025 38,09917 27,12722 7,08 2,1
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 20:18:58 24-05-2025 38,1052 27,0973 7,1 2,2
Kozan (Adana) 20:07:31 24-05-2025 37,66333 35,96889 6,95 2,3
KASALTI-FEKE (ADANA) 20:07:31 24-05-2025 37,7027 35,9598 7,9 2,1
Menderes (İzmir) 20:06:04 24-05-2025 38,10667 27,12139 5,53 3
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 20:06:04 24-05-2025 38,0888 27,097 4,6 3,2
Çelikhan (Adıyaman) 20:01:11 24-05-2025 38,105 38,40611 7,08 1,6
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 20:01:10 24-05-2025 38,0987 38,4175 5 1,4
KIRMIZIDAM-YUMURTALIK (ADANA) 19:49:26 24-05-2025 36,7065 35,5077 24,8 2,2
Yumurtalık (Adana) 19:49:25 24-05-2025 36,73944 35,52472 6,86 2,1
Buldan (Denizli) 19:33:33 24-05-2025 38,09056 28,75111 14,52 1,2
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 19:27:47 24-05-2025 38,2948 38,2108 8,3 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 19:27:46 24-05-2025 38,25556 38,13806 7 2
Doğanşehir (Malatya) 19:00:34 24-05-2025 38,11861 37,81917 6,46 1,6
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:00:33 24-05-2025 38,1753 37,8072 5,4 1,5
KARACASU-(KAHRAMANMARAS) 18:56:48 24-05-2025 37,498 36,9595 5 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 18:56:46 24-05-2025 37,5375 36,90278 7 1,6
Kozan (Adana) 18:22:05 24-05-2025 37,65833 35,97639 6,95 2,2
UGURLUBAG-FEKE (ADANA) 18:22:04 24-05-2025 37,7117 35,9353 5 1,8
Simav (Kütahya) 18:19:17 24-05-2025 39,18778 28,93778 7,11 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:19:17 24-05-2025 39,2347 29,0427 5 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.59 km] Milas (Muğla) 17:41:56 24-05-2025 36,94306 27,99806 6,96 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 17:41:53 24-05-2025 36,9312 28,0707 19,3 1,4
Akdeniz - [14.97 km] Marmaris (Muğla) 17:23:36 24-05-2025 36,50306 28,15861 5,55 1,1
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 17:23:36 24-05-2025 36,6025 28,0452 2 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 16:34:41 24-05-2025 38,3075 38,1125 7,05 1,6
SAHILKOY-AKCADAG (MALATYA) 16:34:41 24-05-2025 38,285 38,0172 11,1 1,5
Köyceğiz (Muğla) 16:21:10 24-05-2025 36,96472 28,82361 7 1,8
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 16:21:10 24-05-2025 36,971 28,8333 11,4 2
Marmara Denizi - [20.83 km] Büyükçekmece (İstanbul) 16:20:40 24-05-2025 40,83056 28,41722 6,96 1,3
Yusufeli (Artvin) 15:13:57 24-05-2025 40,61417 41,37722 7,01 1,6
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.79 km] Foça (İzmir) 15:04:28 24-05-2025 38,61444 26,71972 11,88 1,3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 15:04:28 24-05-2025 38,5993 26,7288 1,4 1,6
EGE DENIZI 14:48:52 24-05-2025 36,6622 25,7123 7,6 2,1
Kargı (Çorum) 14:45:23 24-05-2025 41 34,40083 9,2 1,9
CUKURALIC-KARGI (CORUM) 14:45:23 24-05-2025 41,0013 34,3993 8,6 1,9
Simav (Kütahya) 14:34:18 24-05-2025 39,185 28,90333 7,13 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:34:17 24-05-2025 39,2383 29,001 11,9 1,8
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.77 km] Foça (İzmir) 14:08:27 24-05-2025 38,61861 26,71083 11,4 2,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 14:08:26 24-05-2025 38,615 26,7128 17,9 2,7
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.18 km] Foça (İzmir) 14:03:44 24-05-2025 38,60083 26,71972 10,05 1,7
FOCA (IZMIR) 14:03:43 24-05-2025 38,6333 26,767 11,6 1,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.45 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:54:30 24-05-2025 36,51 38,53444 7,05 2
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir) 13:52:00 24-05-2025 38,62028 26,72722 9,93 3,7
FOCA (IZMIR) 13:51:59 24-05-2025 38,6243 26,7258 15,8 3,6
Akdeniz - [12.44 km] Marmaris (Muğla) 13:31:28 24-05-2025 36,52 28,11778 7 2,6
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 13:31:28 24-05-2025 36,588 28,1347 5 2,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:30:55 24-05-2025 39,455 28,16278 7 1,8
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:30:55 24-05-2025 39,4467 28,148 10,7 1,7
Kale (Malatya) 13:18:33 24-05-2025 38,33417 38,77528 10,81 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:43 24-05-2025 39,20333 28,4425 7 1,2
BULAK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:42 24-05-2025 39,165 28,5128 12,8 1,5
Kale (Malatya) 12:34:11 24-05-2025 38,35833 38,77139 8,92 2,4
IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 12:34:10 24-05-2025 38,361 38,735 1,6 2,2
Alaşehir (Manisa) 12:33:38 24-05-2025 38,53167 28,49139 7 1
Kozan (Adana) 12:10:58 24-05-2025 37,66694 35,9375 7 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 11:43:32 24-05-2025 37,19778 36,95861 7 1,9
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 11:43:31 24-05-2025 37,195 36,9738 4,8 1,8
Gürün (Sivas) 11:39:07 24-05-2025 38,8075 37,30306 7,24 1,9
SULARBASI-GURUN (SIVAS) 11:39:07 24-05-2025 38,7847 37,3265 5 2
MARMARA DENIZI 11:13:51 24-05-2025 40,6987 27,5445 5,3 1,5
Marmara Denizi - [04.59 km] Marmara (Balıkesir) 11:13:50 24-05-2025 40,65583 27,5275 12,75 1,5
Tuşba (Van) 11:06:21 24-05-2025 38,85056 43,49722 7 2
KARAAGAC-(VAN) 11:06:19 24-05-2025 38,824 43,4757 22,6 2,1
Ege Denizi - [141.64 km] Datça (Muğla) 10:07:35 24-05-2025 35,51222 26,85389 10,42 2,5
EGE DENIZI 10:07:32 24-05-2025 35,7572 25,9147 26,7 2,8
Soma (Manisa) 09:09:52 24-05-2025 39,12639 27,50639 7 1,5
AKDENIZ 09:01:56 24-05-2025 36,0795 28,0887 21 2
Akdeniz - [71.53 km] Marmaris (Muğla) 09:01:55 24-05-2025 35,9875 28,13028 7 2
Varto (Muş) 08:35:12 24-05-2025 39,15806 41,33333 7,8 2
KARABEY-(MUS) 08:35:07 24-05-2025 38,9135 41,2063 5 1,9
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 07:46:13 24-05-2025 36,9402 28,2313 5 1,5
MARMARA DENIZI 07:45:14 24-05-2025 40,817 28,1253 9,3 2,3
Marmara Denizi - [20.71 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:45:13 24-05-2025 40,81472 28,10194 7 2
Pütürge (Malatya) 07:29:17 24-05-2025 38,27417 38,79083 8,63 1,6
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 07:29:17 24-05-2025 38,3237 38,806 13,7 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:26:57 24-05-2025 39,2668 28,9898 5,2 1
Simav (Kütahya) 07:23:54 24-05-2025 39,24833 28,95111 7,59 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:23:54 24-05-2025 39,2298 28,9657 11,4 1,9
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 07:13:02 24-05-2025 37,9855 27,6312 9 1,7
Germencik (Aydın) 07:13:01 24-05-2025 37,89222 27,62278 7 1,5
Marmara Denizi - [18.79 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:16:32 24-05-2025 40,85472 28,40972 6,99 1,4
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:16:32 24-05-2025 40,8702 28,4505 5 1,7
Sivrice (Elazığ) 06:00:34 24-05-2025 38,42028 39,2575 6,92 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:17:12 24-05-2025 36,9688 27,988 5 1,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.29 km] Milas (Muğla) 05:17:11 24-05-2025 36,97333 27,99556 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:46:21 24-05-2025 38,09361 36,65528 6,11 2,8
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:46:21 24-05-2025 38,0705 36,6398 5 2,9
Ulaş (Sivas) 04:27:03 24-05-2025 39,44389 37,30083 6,67 1,8
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 04:27:03 24-05-2025 39,4295 37,2755 7 2,1
YUNANISTAN 04:25:21 24-05-2025 39,1782 24,1592 12,8 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:02:29 24-05-2025 39,2367 28,975 7,2 2,3
Simav (Kütahya) 04:02:28 24-05-2025 39,2275 28,95639 12,76 1,9
Sincik (Adıyaman) 03:28:34 24-05-2025 38,0925 38,4725 6,91 0,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:28:31 24-05-2025 38,147 38,434 22,3 1
Kale (Malatya) 03:21:46 24-05-2025 38,34583 38,7575 9,75 1,2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 03:21:46 24-05-2025 38,3747 38,8038 14 1,2
Kozan (Adana) 03:14:53 24-05-2025 37,66722 35,95556 7 1
Simav (Kütahya) 02:57:09 24-05-2025 39,24278 28,93611 6,94 0,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 02:57:09 24-05-2025 39,2377 28,9448 13,5 1,1
Ulaş (Sivas) 02:22:19 24-05-2025 39,43194 37,33333 9,98 1,3
SENYURT-ULAS (SIVAS) 02:22:19 24-05-2025 39,4568 37,341 12,7 1,3
Tuşba (Van) 02:11:56 24-05-2025 38,82333 43,56917 6,98 1,6
Ath-Thawrah, Rakka (Suriye) - [110.71 km] Akçakale (Şanlıurfa) 02:10:16 24-05-2025 35,82194 38,20417 7 2,9
EGE DENIZI 02:09:48 24-05-2025 36,652 25,8952 8,5 2,3
Altınyayla (Burdur) 01:45:24 24-05-2025 36,91917 29,43306 7,55 1,7
ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR) 01:45:22 24-05-2025 36,964 29,4882 5,3 1,7
Saimbeyli (Adana) 01:43:58 24-05-2025 37,90222 36,19306 7 1
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 01:43:56 24-05-2025 37,934 36,1632 5 0,9
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