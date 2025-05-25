Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
25 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:47:21 25-05-2025
|38,1338
|37,7722
|17,5
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:38:18 25-05-2025
|37,97389
|36,28694
|9,89
|1,8
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:38:17 25-05-2025
|38,0165
|36,3483
|5
|1,6
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|00:35:11 25-05-2025
|37,8833
|36,2443
|3,2
|1,9
|Saimbeyli (Adana)
|00:35:10 25-05-2025
|37,85306
|36,25444
|14,61
|2
|Battalgazi (Malatya)
|23:58:02 24-05-2025
|38,13472
|38,5875
|7
|1,4
|Menderes (İzmir)
|23:57:05 24-05-2025
|38,08917
|27,11111
|8,84
|1,4
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|23:57:04 24-05-2025
|38,1045
|27,0967
|10,1
|1,6
|Van Gölü - [07.47 km] Erciş (Van)
|23:39:59 24-05-2025
|38,91861
|43,30861
|7
|1,3
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|23:14:03 24-05-2025
|38,0728
|38,2175
|7,5
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:14:02 24-05-2025
|38,08333
|38,21139
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [21.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|23:02:37 24-05-2025
|40,8475
|28,15556
|6,04
|1,8
|MARMARA DENIZI
|23:02:37 24-05-2025
|40,8283
|28,161
|5,4
|2
|Pütürge (Malatya)
|22:52:43 24-05-2025
|38,29194
|38,80639
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|22:52:38 24-05-2025
|39,22583
|28,97278
|11,88
|1,1
|Akdeniz - [36.43 km] Ortaca (Muğla)
|22:44:32 24-05-2025
|36,38694
|28,68028
|7
|1,2
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [08.05 km] Foça (İzmir)
|22:38:53 24-05-2025
|38,82083
|26,86472
|7
|1
|Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.26 km] Posof (Ardahan)
|22:32:32 24-05-2025
|41,82861
|43,25167
|16,27
|2
|KUSAKLI-REYHANLI (HATAY)
|22:24:12 24-05-2025
|36,258
|36,7105
|6,6
|1,7
|Antakya (Hatay)
|22:23:16 24-05-2025
|36,30167
|36,05972
|7
|2
|KONUK-REYHANLI (HATAY)
|22:23:12 24-05-2025
|36,2665
|36,4417
|10
|1,6
|Antakya (Hatay)
|22:21:27 24-05-2025
|36,30056
|36,07944
|4,04
|3,3
|KARLISU-(HATAY)
|22:21:26 24-05-2025
|36,2935
|36,0482
|5,5
|3,2
|Seydikemer (Muğla)
|21:46:28 24-05-2025
|36,55056
|29,21583
|7
|1
|Kulu (Konya)
|21:12:18 24-05-2025
|39,10139
|33,29028
|7,04
|1,1
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|21:12:18 24-05-2025
|39,0905
|33,2758
|6,1
|1,4
|Çayırlı (Erzincan)
|21:10:04 24-05-2025
|39,81833
|39,81694
|7
|1,1
|BULMUS-TERCAN (ERZINCAN)
|21:10:01 24-05-2025
|39,6665
|40,0907
|23
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|21:06:55 24-05-2025
|39,38333
|27,95833
|7
|1,1
|YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|21:06:53 24-05-2025
|39,3393
|27,8148
|17,1
|1,3
|Menderes (İzmir)
|20:18:58 24-05-2025
|38,09917
|27,12722
|7,08
|2,1
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|20:18:58 24-05-2025
|38,1052
|27,0973
|7,1
|2,2
|Kozan (Adana)
|20:07:31 24-05-2025
|37,66333
|35,96889
|6,95
|2,3
|KASALTI-FEKE (ADANA)
|20:07:31 24-05-2025
|37,7027
|35,9598
|7,9
|2,1
|Menderes (İzmir)
|20:06:04 24-05-2025
|38,10667
|27,12139
|5,53
|3
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|20:06:04 24-05-2025
|38,0888
|27,097
|4,6
|3,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:01:11 24-05-2025
|38,105
|38,40611
|7,08
|1,6
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|20:01:10 24-05-2025
|38,0987
|38,4175
|5
|1,4
|KIRMIZIDAM-YUMURTALIK (ADANA)
|19:49:26 24-05-2025
|36,7065
|35,5077
|24,8
|2,2
|Yumurtalık (Adana)
|19:49:25 24-05-2025
|36,73944
|35,52472
|6,86
|2,1
|Buldan (Denizli)
|19:33:33 24-05-2025
|38,09056
|28,75111
|14,52
|1,2
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|19:27:47 24-05-2025
|38,2948
|38,2108
|8,3
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:27:46 24-05-2025
|38,25556
|38,13806
|7
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|19:00:34 24-05-2025
|38,11861
|37,81917
|6,46
|1,6
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:00:33 24-05-2025
|38,1753
|37,8072
|5,4
|1,5
|KARACASU-(KAHRAMANMARAS)
|18:56:48 24-05-2025
|37,498
|36,9595
|5
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|18:56:46 24-05-2025
|37,5375
|36,90278
|7
|1,6
|Kozan (Adana)
|18:22:05 24-05-2025
|37,65833
|35,97639
|6,95
|2,2
|UGURLUBAG-FEKE (ADANA)
|18:22:04 24-05-2025
|37,7117
|35,9353
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|18:19:17 24-05-2025
|39,18778
|28,93778
|7,11
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|18:19:17 24-05-2025
|39,2347
|29,0427
|5
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.59 km] Milas (Muğla)
|17:41:56 24-05-2025
|36,94306
|27,99806
|6,96
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:41:53 24-05-2025
|36,9312
|28,0707
|19,3
|1,4
|Akdeniz - [14.97 km] Marmaris (Muğla)
|17:23:36 24-05-2025
|36,50306
|28,15861
|5,55
|1,1
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|17:23:36 24-05-2025
|36,6025
|28,0452
|2
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:34:41 24-05-2025
|38,3075
|38,1125
|7,05
|1,6
|SAHILKOY-AKCADAG (MALATYA)
|16:34:41 24-05-2025
|38,285
|38,0172
|11,1
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|16:21:10 24-05-2025
|36,96472
|28,82361
|7
|1,8
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|16:21:10 24-05-2025
|36,971
|28,8333
|11,4
|2
|Marmara Denizi - [20.83 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|16:20:40 24-05-2025
|40,83056
|28,41722
|6,96
|1,3
|Yusufeli (Artvin)
|15:13:57 24-05-2025
|40,61417
|41,37722
|7,01
|1,6
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.79 km] Foça (İzmir)
|15:04:28 24-05-2025
|38,61444
|26,71972
|11,88
|1,3
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:04:28 24-05-2025
|38,5993
|26,7288
|1,4
|1,6
|EGE DENIZI
|14:48:52 24-05-2025
|36,6622
|25,7123
|7,6
|2,1
|Kargı (Çorum)
|14:45:23 24-05-2025
|41
|34,40083
|9,2
|1,9
|CUKURALIC-KARGI (CORUM)
|14:45:23 24-05-2025
|41,0013
|34,3993
|8,6
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:34:18 24-05-2025
|39,185
|28,90333
|7,13
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:34:17 24-05-2025
|39,2383
|29,001
|11,9
|1,8
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.77 km] Foça (İzmir)
|14:08:27 24-05-2025
|38,61861
|26,71083
|11,4
|2,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:08:26 24-05-2025
|38,615
|26,7128
|17,9
|2,7
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.18 km] Foça (İzmir)
|14:03:44 24-05-2025
|38,60083
|26,71972
|10,05
|1,7
|FOCA (IZMIR)
|14:03:43 24-05-2025
|38,6333
|26,767
|11,6
|1,7
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.45 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:54:30 24-05-2025
|36,51
|38,53444
|7,05
|2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir)
|13:52:00 24-05-2025
|38,62028
|26,72722
|9,93
|3,7
|FOCA (IZMIR)
|13:51:59 24-05-2025
|38,6243
|26,7258
|15,8
|3,6
|Akdeniz - [12.44 km] Marmaris (Muğla)
|13:31:28 24-05-2025
|36,52
|28,11778
|7
|2,6
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|13:31:28 24-05-2025
|36,588
|28,1347
|5
|2,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:30:55 24-05-2025
|39,455
|28,16278
|7
|1,8
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:30:55 24-05-2025
|39,4467
|28,148
|10,7
|1,7
|Kale (Malatya)
|13:18:33 24-05-2025
|38,33417
|38,77528
|10,81
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:12:43 24-05-2025
|39,20333
|28,4425
|7
|1,2
|BULAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:12:42 24-05-2025
|39,165
|28,5128
|12,8
|1,5
|Kale (Malatya)
|12:34:11 24-05-2025
|38,35833
|38,77139
|8,92
|2,4
|IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
|12:34:10 24-05-2025
|38,361
|38,735
|1,6
|2,2
|Alaşehir (Manisa)
|12:33:38 24-05-2025
|38,53167
|28,49139
|7
|1
|Kozan (Adana)
|12:10:58 24-05-2025
|37,66694
|35,9375
|7
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|11:43:32 24-05-2025
|37,19778
|36,95861
|7
|1,9
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|11:43:31 24-05-2025
|37,195
|36,9738
|4,8
|1,8
|Gürün (Sivas)
|11:39:07 24-05-2025
|38,8075
|37,30306
|7,24
|1,9
|SULARBASI-GURUN (SIVAS)
|11:39:07 24-05-2025
|38,7847
|37,3265
|5
|2
|MARMARA DENIZI
|11:13:51 24-05-2025
|40,6987
|27,5445
|5,3
|1,5
|Marmara Denizi - [04.59 km] Marmara (Balıkesir)
|11:13:50 24-05-2025
|40,65583
|27,5275
|12,75
|1,5
|Tuşba (Van)
|11:06:21 24-05-2025
|38,85056
|43,49722
|7
|2
|KARAAGAC-(VAN)
|11:06:19 24-05-2025
|38,824
|43,4757
|22,6
|2,1
|Ege Denizi - [141.64 km] Datça (Muğla)
|10:07:35 24-05-2025
|35,51222
|26,85389
|10,42
|2,5
|EGE DENIZI
|10:07:32 24-05-2025
|35,7572
|25,9147
|26,7
|2,8
|Soma (Manisa)
|09:09:52 24-05-2025
|39,12639
|27,50639
|7
|1,5
|AKDENIZ
|09:01:56 24-05-2025
|36,0795
|28,0887
|21
|2
|Akdeniz - [71.53 km] Marmaris (Muğla)
|09:01:55 24-05-2025
|35,9875
|28,13028
|7
|2
|Varto (Muş)
|08:35:12 24-05-2025
|39,15806
|41,33333
|7,8
|2
|KARABEY-(MUS)
|08:35:07 24-05-2025
|38,9135
|41,2063
|5
|1,9
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|07:46:13 24-05-2025
|36,9402
|28,2313
|5
|1,5
|MARMARA DENIZI
|07:45:14 24-05-2025
|40,817
|28,1253
|9,3
|2,3
|Marmara Denizi - [20.71 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:45:13 24-05-2025
|40,81472
|28,10194
|7
|2
|Pütürge (Malatya)
|07:29:17 24-05-2025
|38,27417
|38,79083
|8,63
|1,6
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|07:29:17 24-05-2025
|38,3237
|38,806
|13,7
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:26:57 24-05-2025
|39,2668
|28,9898
|5,2
|1
|Simav (Kütahya)
|07:23:54 24-05-2025
|39,24833
|28,95111
|7,59
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:23:54 24-05-2025
|39,2298
|28,9657
|11,4
|1,9
|HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN)
|07:13:02 24-05-2025
|37,9855
|27,6312
|9
|1,7
|Germencik (Aydın)
|07:13:01 24-05-2025
|37,89222
|27,62278
|7
|1,5
|Marmara Denizi - [18.79 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:16:32 24-05-2025
|40,85472
|28,40972
|6,99
|1,4
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|06:16:32 24-05-2025
|40,8702
|28,4505
|5
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|06:00:34 24-05-2025
|38,42028
|39,2575
|6,92
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:17:12 24-05-2025
|36,9688
|27,988
|5
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.29 km] Milas (Muğla)
|05:17:11 24-05-2025
|36,97333
|27,99556
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:46:21 24-05-2025
|38,09361
|36,65528
|6,11
|2,8
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:46:21 24-05-2025
|38,0705
|36,6398
|5
|2,9
|Ulaş (Sivas)
|04:27:03 24-05-2025
|39,44389
|37,30083
|6,67
|1,8
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|04:27:03 24-05-2025
|39,4295
|37,2755
|7
|2,1
|YUNANISTAN
|04:25:21 24-05-2025
|39,1782
|24,1592
|12,8
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:02:29 24-05-2025
|39,2367
|28,975
|7,2
|2,3
|Simav (Kütahya)
|04:02:28 24-05-2025
|39,2275
|28,95639
|12,76
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|03:28:34 24-05-2025
|38,0925
|38,4725
|6,91
|0,8
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:28:31 24-05-2025
|38,147
|38,434
|22,3
|1
|Kale (Malatya)
|03:21:46 24-05-2025
|38,34583
|38,7575
|9,75
|1,2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|03:21:46 24-05-2025
|38,3747
|38,8038
|14
|1,2
|Kozan (Adana)
|03:14:53 24-05-2025
|37,66722
|35,95556
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|02:57:09 24-05-2025
|39,24278
|28,93611
|6,94
|0,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:57:09 24-05-2025
|39,2377
|28,9448
|13,5
|1,1
|Ulaş (Sivas)
|02:22:19 24-05-2025
|39,43194
|37,33333
|9,98
|1,3
|SENYURT-ULAS (SIVAS)
|02:22:19 24-05-2025
|39,4568
|37,341
|12,7
|1,3
|Tuşba (Van)
|02:11:56 24-05-2025
|38,82333
|43,56917
|6,98
|1,6
|Ath-Thawrah, Rakka (Suriye) - [110.71 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|02:10:16 24-05-2025
|35,82194
|38,20417
|7
|2,9
|EGE DENIZI
|02:09:48 24-05-2025
|36,652
|25,8952
|8,5
|2,3
|Altınyayla (Burdur)
|01:45:24 24-05-2025
|36,91917
|29,43306
|7,55
|1,7
|ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR)
|01:45:22 24-05-2025
|36,964
|29,4882
|5,3
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|01:43:58 24-05-2025
|37,90222
|36,19306
|7
|1
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|01:43:56 24-05-2025
|37,934
|36,1632
|5
|0,9
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:47:21 25-05-2025
|38,1338
|37,7722
|17,5
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:38:18 25-05-2025
|37,97389
|36,28694
|9,89
|1,8
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:38:17 25-05-2025
|38,0165
|36,3483
|5
|1,6
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|00:35:11 25-05-2025
|37,8833
|36,2443
|3,2
|1,9
|Saimbeyli (Adana)
|00:35:10 25-05-2025
|37,85306
|36,25444
|14,61
|2
|Battalgazi (Malatya)
|23:58:02 24-05-2025
|38,13472
|38,5875
|7
|1,4
|Menderes (İzmir)
|23:57:05 24-05-2025
|38,08917
|27,11111
|8,84
|1,4
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|23:57:04 24-05-2025
|38,1045
|27,0967
|10,1
|1,6
|Van Gölü - [07.47 km] Erciş (Van)
|23:39:59 24-05-2025
|38,91861
|43,30861
|7
|1,3
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|23:14:03 24-05-2025
|38,0728
|38,2175
|7,5
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:14:02 24-05-2025
|38,08333
|38,21139
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [21.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|23:02:37 24-05-2025
|40,8475
|28,15556
|6,04
|1,8
|MARMARA DENIZI
|23:02:37 24-05-2025
|40,8283
|28,161
|5,4
|2
|Pütürge (Malatya)
|22:52:43 24-05-2025
|38,29194
|38,80639
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|22:52:38 24-05-2025
|39,22583
|28,97278
|11,88
|1,1
|Akdeniz - [36.43 km] Ortaca (Muğla)
|22:44:32 24-05-2025
|36,38694
|28,68028
|7
|1,2
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [08.05 km] Foça (İzmir)
|22:38:53 24-05-2025
|38,82083
|26,86472
|7
|1
|Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.26 km] Posof (Ardahan)
|22:32:32 24-05-2025
|41,82861
|43,25167
|16,27
|2
|KUSAKLI-REYHANLI (HATAY)
|22:24:12 24-05-2025
|36,258
|36,7105
|6,6
|1,7
|Antakya (Hatay)
|22:23:16 24-05-2025
|36,30167
|36,05972
|7
|2
|KONUK-REYHANLI (HATAY)
|22:23:12 24-05-2025
|36,2665
|36,4417
|10
|1,6
|Antakya (Hatay)
|22:21:27 24-05-2025
|36,30056
|36,07944
|4,04
|3,3
|KARLISU-(HATAY)
|22:21:26 24-05-2025
|36,2935
|36,0482
|5,5
|3,2
|Seydikemer (Muğla)
|21:46:28 24-05-2025
|36,55056
|29,21583
|7
|1
|Kulu (Konya)
|21:12:18 24-05-2025
|39,10139
|33,29028
|7,04
|1,1
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|21:12:18 24-05-2025
|39,0905
|33,2758
|6,1
|1,4
|Çayırlı (Erzincan)
|21:10:04 24-05-2025
|39,81833
|39,81694
|7
|1,1
|BULMUS-TERCAN (ERZINCAN)
|21:10:01 24-05-2025
|39,6665
|40,0907
|23
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|21:06:55 24-05-2025
|39,38333
|27,95833
|7
|1,1
|YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|21:06:53 24-05-2025
|39,3393
|27,8148
|17,1
|1,3
|Menderes (İzmir)
|20:18:58 24-05-2025
|38,09917
|27,12722
|7,08
|2,1
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|20:18:58 24-05-2025
|38,1052
|27,0973
|7,1
|2,2
|Kozan (Adana)
|20:07:31 24-05-2025
|37,66333
|35,96889
|6,95
|2,3
|KASALTI-FEKE (ADANA)
|20:07:31 24-05-2025
|37,7027
|35,9598
|7,9
|2,1
|Menderes (İzmir)
|20:06:04 24-05-2025
|38,10667
|27,12139
|5,53
|3
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|20:06:04 24-05-2025
|38,0888
|27,097
|4,6
|3,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:01:11 24-05-2025
|38,105
|38,40611
|7,08
|1,6
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|20:01:10 24-05-2025
|38,0987
|38,4175
|5
|1,4
|KIRMIZIDAM-YUMURTALIK (ADANA)
|19:49:26 24-05-2025
|36,7065
|35,5077
|24,8
|2,2
|Yumurtalık (Adana)
|19:49:25 24-05-2025
|36,73944
|35,52472
|6,86
|2,1
|Buldan (Denizli)
|19:33:33 24-05-2025
|38,09056
|28,75111
|14,52
|1,2
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|19:27:47 24-05-2025
|38,2948
|38,2108
|8,3
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:27:46 24-05-2025
|38,25556
|38,13806
|7
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|19:00:34 24-05-2025
|38,11861
|37,81917
|6,46
|1,6
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:00:33 24-05-2025
|38,1753
|37,8072
|5,4
|1,5
|KARACASU-(KAHRAMANMARAS)
|18:56:48 24-05-2025
|37,498
|36,9595
|5
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|18:56:46 24-05-2025
|37,5375
|36,90278
|7
|1,6
|Kozan (Adana)
|18:22:05 24-05-2025
|37,65833
|35,97639
|6,95
|2,2
|UGURLUBAG-FEKE (ADANA)
|18:22:04 24-05-2025
|37,7117
|35,9353
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|18:19:17 24-05-2025
|39,18778
|28,93778
|7,11
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|18:19:17 24-05-2025
|39,2347
|29,0427
|5
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.59 km] Milas (Muğla)
|17:41:56 24-05-2025
|36,94306
|27,99806
|6,96
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:41:53 24-05-2025
|36,9312
|28,0707
|19,3
|1,4
|Akdeniz - [14.97 km] Marmaris (Muğla)
|17:23:36 24-05-2025
|36,50306
|28,15861
|5,55
|1,1
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|17:23:36 24-05-2025
|36,6025
|28,0452
|2
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:34:41 24-05-2025
|38,3075
|38,1125
|7,05
|1,6
|SAHILKOY-AKCADAG (MALATYA)
|16:34:41 24-05-2025
|38,285
|38,0172
|11,1
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|16:21:10 24-05-2025
|36,96472
|28,82361
|7
|1,8
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|16:21:10 24-05-2025
|36,971
|28,8333
|11,4
|2
|Marmara Denizi - [20.83 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|16:20:40 24-05-2025
|40,83056
|28,41722
|6,96
|1,3
|Yusufeli (Artvin)
|15:13:57 24-05-2025
|40,61417
|41,37722
|7,01
|1,6
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.79 km] Foça (İzmir)
|15:04:28 24-05-2025
|38,61444
|26,71972
|11,88
|1,3
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:04:28 24-05-2025
|38,5993
|26,7288
|1,4
|1,6
|EGE DENIZI
|14:48:52 24-05-2025
|36,6622
|25,7123
|7,6
|2,1
|Kargı (Çorum)
|14:45:23 24-05-2025
|41
|34,40083
|9,2
|1,9
|CUKURALIC-KARGI (CORUM)
|14:45:23 24-05-2025
|41,0013
|34,3993
|8,6
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:34:18 24-05-2025
|39,185
|28,90333
|7,13
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:34:17 24-05-2025
|39,2383
|29,001
|11,9
|1,8
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.77 km] Foça (İzmir)
|14:08:27 24-05-2025
|38,61861
|26,71083
|11,4
|2,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:08:26 24-05-2025
|38,615
|26,7128
|17,9
|2,7
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.18 km] Foça (İzmir)
|14:03:44 24-05-2025
|38,60083
|26,71972
|10,05
|1,7
|FOCA (IZMIR)
|14:03:43 24-05-2025
|38,6333
|26,767
|11,6
|1,7
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.45 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:54:30 24-05-2025
|36,51
|38,53444
|7,05
|2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir)
|13:52:00 24-05-2025
|38,62028
|26,72722
|9,93
|3,7
|FOCA (IZMIR)
|13:51:59 24-05-2025
|38,6243
|26,7258
|15,8
|3,6
|Akdeniz - [12.44 km] Marmaris (Muğla)
|13:31:28 24-05-2025
|36,52
|28,11778
|7
|2,6
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|13:31:28 24-05-2025
|36,588
|28,1347
|5
|2,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:30:55 24-05-2025
|39,455
|28,16278
|7
|1,8
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:30:55 24-05-2025
|39,4467
|28,148
|10,7
|1,7
|Kale (Malatya)
|13:18:33 24-05-2025
|38,33417
|38,77528
|10,81
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:12:43 24-05-2025
|39,20333
|28,4425
|7
|1,2
|BULAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:12:42 24-05-2025
|39,165
|28,5128
|12,8
|1,5
|Kale (Malatya)
|12:34:11 24-05-2025
|38,35833
|38,77139
|8,92
|2,4
|IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
|12:34:10 24-05-2025
|38,361
|38,735
|1,6
|2,2
|Alaşehir (Manisa)
|12:33:38 24-05-2025
|38,53167
|28,49139
|7
|1
|Kozan (Adana)
|12:10:58 24-05-2025
|37,66694
|35,9375
|7
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|11:43:32 24-05-2025
|37,19778
|36,95861
|7
|1,9
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|11:43:31 24-05-2025
|37,195
|36,9738
|4,8
|1,8
|Gürün (Sivas)
|11:39:07 24-05-2025
|38,8075
|37,30306
|7,24
|1,9
|SULARBASI-GURUN (SIVAS)
|11:39:07 24-05-2025
|38,7847
|37,3265
|5
|2
|MARMARA DENIZI
|11:13:51 24-05-2025
|40,6987
|27,5445
|5,3
|1,5
|Marmara Denizi - [04.59 km] Marmara (Balıkesir)
|11:13:50 24-05-2025
|40,65583
|27,5275
|12,75
|1,5
|Tuşba (Van)
|11:06:21 24-05-2025
|38,85056
|43,49722
|7
|2
|KARAAGAC-(VAN)
|11:06:19 24-05-2025
|38,824
|43,4757
|22,6
|2,1
|Ege Denizi - [141.64 km] Datça (Muğla)
|10:07:35 24-05-2025
|35,51222
|26,85389
|10,42
|2,5
|EGE DENIZI
|10:07:32 24-05-2025
|35,7572
|25,9147
|26,7
|2,8
|Soma (Manisa)
|09:09:52 24-05-2025
|39,12639
|27,50639
|7
|1,5
|AKDENIZ
|09:01:56 24-05-2025
|36,0795
|28,0887
|21
|2
|Akdeniz - [71.53 km] Marmaris (Muğla)
|09:01:55 24-05-2025
|35,9875
|28,13028
|7
|2
|Varto (Muş)
|08:35:12 24-05-2025
|39,15806
|41,33333
|7,8
|2
|KARABEY-(MUS)
|08:35:07 24-05-2025
|38,9135
|41,2063
|5
|1,9
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|07:46:13 24-05-2025
|36,9402
|28,2313
|5
|1,5
|MARMARA DENIZI
|07:45:14 24-05-2025
|40,817
|28,1253
|9,3
|2,3
|Marmara Denizi - [20.71 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:45:13 24-05-2025
|40,81472
|28,10194
|7
|2
|Pütürge (Malatya)
|07:29:17 24-05-2025
|38,27417
|38,79083
|8,63
|1,6
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|07:29:17 24-05-2025
|38,3237
|38,806
|13,7
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:26:57 24-05-2025
|39,2668
|28,9898
|5,2
|1
|Simav (Kütahya)
|07:23:54 24-05-2025
|39,24833
|28,95111
|7,59
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:23:54 24-05-2025
|39,2298
|28,9657
|11,4
|1,9
|HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN)
|07:13:02 24-05-2025
|37,9855
|27,6312
|9
|1,7
|Germencik (Aydın)
|07:13:01 24-05-2025
|37,89222
|27,62278
|7
|1,5
|Marmara Denizi - [18.79 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:16:32 24-05-2025
|40,85472
|28,40972
|6,99
|1,4
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|06:16:32 24-05-2025
|40,8702
|28,4505
|5
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|06:00:34 24-05-2025
|38,42028
|39,2575
|6,92
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:17:12 24-05-2025
|36,9688
|27,988
|5
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.29 km] Milas (Muğla)
|05:17:11 24-05-2025
|36,97333
|27,99556
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:46:21 24-05-2025
|38,09361
|36,65528
|6,11
|2,8
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:46:21 24-05-2025
|38,0705
|36,6398
|5
|2,9
|Ulaş (Sivas)
|04:27:03 24-05-2025
|39,44389
|37,30083
|6,67
|1,8
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|04:27:03 24-05-2025
|39,4295
|37,2755
|7
|2,1
|YUNANISTAN
|04:25:21 24-05-2025
|39,1782
|24,1592
|12,8
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:02:29 24-05-2025
|39,2367
|28,975
|7,2
|2,3
|Simav (Kütahya)
|04:02:28 24-05-2025
|39,2275
|28,95639
|12,76
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|03:28:34 24-05-2025
|38,0925
|38,4725
|6,91
|0,8
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:28:31 24-05-2025
|38,147
|38,434
|22,3
|1
|Kale (Malatya)
|03:21:46 24-05-2025
|38,34583
|38,7575
|9,75
|1,2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|03:21:46 24-05-2025
|38,3747
|38,8038
|14
|1,2
|Kozan (Adana)
|03:14:53 24-05-2025
|37,66722
|35,95556
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|02:57:09 24-05-2025
|39,24278
|28,93611
|6,94
|0,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:57:09 24-05-2025
|39,2377
|28,9448
|13,5
|1,1
|Ulaş (Sivas)
|02:22:19 24-05-2025
|39,43194
|37,33333
|9,98
|1,3
|SENYURT-ULAS (SIVAS)
|02:22:19 24-05-2025
|39,4568
|37,341
|12,7
|1,3
|Tuşba (Van)
|02:11:56 24-05-2025
|38,82333
|43,56917
|6,98
|1,6
|Ath-Thawrah, Rakka (Suriye) - [110.71 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|02:10:16 24-05-2025
|35,82194
|38,20417
|7
|2,9
|EGE DENIZI
|02:09:48 24-05-2025
|36,652
|25,8952
|8,5
|2,3
|Altınyayla (Burdur)
|01:45:24 24-05-2025
|36,91917
|29,43306
|7,55
|1,7
|ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR)
|01:45:22 24-05-2025
|36,964
|29,4882
|5,3
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|01:43:58 24-05-2025
|37,90222
|36,19306
|7
|1
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|01:43:56 24-05-2025
|37,934
|36,1632
|5
|0,9
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