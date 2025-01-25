Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ocak 2025

25 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 11:19:08 25-01-2025 37,7298 36,2657 7,9 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 11:19:08 25-01-2025 37,75417 36,24222 7 1,5
Güney (Denizli) 10:49:24 25-01-2025 38,07639 29,04556 5,71 1,7
AKDENIZ 09:57:24 25-01-2025 36,3693 25,327 7,2 3,8
Ege Denizi 09:57:22 25-01-2025 36,21722 25,30472 8,59 3,5
Bergama (İzmir) 09:55:17 25-01-2025 39,24139 27,2775 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:42:09 25-01-2025 38,27361 37,26306 7 1,6
EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:42:08 25-01-2025 38,3483 37,2263 14,9 1,8
Ege Denizi - [06.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:41:00 25-01-2025 39,43556 26,33694 7,17 1,8
Torul (Gümüşhane) 09:38:11 25-01-2025 40,40972 39,27194 7 1,5
Pütürge (Malatya) 08:25:58 25-01-2025 38,25833 38,65111 12,47 1,6
Araç (Kastamonu) 08:10:51 25-01-2025 41,24583 33,46 7 0,9
Sivrice (Elazığ) 08:07:48 25-01-2025 38,42167 39,05889 6,98 1
Yeşilyurt (Malatya) 07:53:21 25-01-2025 38,24222 38,13528 7,03 1
Pütürge (Malatya) 07:40:38 25-01-2025 38,25222 38,64694 11,19 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:38:18 25-01-2025 38,30222 38,29639 12,01 1,5
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 07:38:18 25-01-2025 38,302 38,2928 6,2 1,8
Pütürge (Malatya) 07:31:56 25-01-2025 38,26306 38,6475 11,82 1,1
Pütürge (Malatya) 07:30:59 25-01-2025 38,25083 38,6525 9,53 1,5
Erciş (Van) 07:30:07 25-01-2025 38,99861 43,47167 9,54 0,9
KORU-CINARCIK (YALOVA) 07:28:03 25-01-2025 40,7427 29,1362 2,7 1,7
Marmara Denizi - [08.17 km] Çınarcık (Yalova) 07:28:02 25-01-2025 40,72361 29,13417 10,62 1,5
Ayvacık (Çanakkale) 07:10:32 25-01-2025 39,58194 26,13306 7,5 1
Ula (Muğla) 07:02:28 25-01-2025 37,07 28,34417 6,95 1
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 07:02:28 25-01-2025 37,0735 28,3532 5 1,1
Ayvacık (Çanakkale) 07:00:41 25-01-2025 39,59639 26,15306 6,75 0,9
Ula (Muğla) 06:42:41 25-01-2025 37,11944 28,705 6,99 1
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:42:41 25-01-2025 37,1112 28,7313 16,4 0,8
Doğanşehir (Malatya) 06:37:44 25-01-2025 37,92472 37,93028 10,74 2,4
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:37:44 25-01-2025 37,9325 37,9228 2,1 2,4
Çınarcık Barajı - [03.87 km] Mustafakemalpaşa (Bursa) 06:27:19 25-01-2025 39,97722 28,81 5,15 1,2
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 06:27:18 25-01-2025 39,9673 28,8473 11,8 1,5
Çerkeş (Çankırı) 06:05:05 25-01-2025 40,71611 32,98917 10,86 1,7
HACILAR-CERKES (CANKIRI) 06:05:05 25-01-2025 40,6815 32,9842 5,4 2,2
Salihli (Manisa) 06:01:14 25-01-2025 38,56194 28,21861 6,92 1
Aşkale (Erzurum) 05:37:14 25-01-2025 39,97333 40,60194 6,91 0,8
Darende (Malatya) 05:35:45 25-01-2025 38,45472 37,33472 7 1,3
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 05:35:44 25-01-2025 38,4742 37,3317 5,9 1,1
Buharkent (Aydın) 05:31:47 25-01-2025 37,94 28,78944 7,36 1,6
TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) 05:31:47 25-01-2025 37,8812 28,744 6,8 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 05:09:54 25-01-2025 37,13444 36,94111 7 1,2
ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 05:09:52 25-01-2025 37,1103 36,9305 5,7 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04:34:49 25-01-2025 37,30028 36,79139 11,22 1,1
AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 04:34:49 25-01-2025 37,309 36,8078 12,9 0,9
Pütürge (Malatya) 04:27:13 25-01-2025 38,15639 38,65889 7,33 2,1
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 04:27:12 25-01-2025 38,2153 38,6272 2,9 2,1
Pütürge (Malatya) 04:20:19 25-01-2025 38,245 38,74139 7,96 1,1
Darende (Malatya) 04:12:54 25-01-2025 38,43556 37,46583 11,97 1
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 04:12:53 25-01-2025 38,4393 37,4485 14,8 1,3
İvrindi (Balıkesir) 03:59:17 25-01-2025 39,60722 27,40028 7 1,6
TOPUZLAR-IVRINDI (BALIKESIR) 03:59:17 25-01-2025 39,5975 27,4212 15,2 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 03:41:05 25-01-2025 38,20444 38,14111 7 0,9
Akdeniz - [143.52 km] Marmaris (Muğla) 03:41:04 25-01-2025 35,375 27,73361 6,75 1,6
Çayırlı (Erzincan) 03:29:24 25-01-2025 39,95472 39,85861 7 1,4
KADIKOY-MALAZGIRT (MUS) 03:27:13 25-01-2025 39,2987 42,3513 6,1 1,4
Karayazı (Erzurum) 03:17:49 25-01-2025 39,48972 42,25556 7,93 2,3
ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM) 03:17:48 25-01-2025 39,507 42,2502 5 2,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:09:14 25-01-2025 38,24222 37,29806 7,95 1,6
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:09:13 25-01-2025 38,249 37,335 1,7 1,6
Merkez (Niğde) 02:15:51 25-01-2025 38,33 34,85889 6,99 1,6
ORHANLI-(NIGDE) 02:15:50 25-01-2025 38,3258 34,864 5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 01:58:08 25-01-2025 38,11694 36,99694 7,01 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 01:50:21 25-01-2025 39,3952 26,2855 7,6 1,1
Ege Denizi - [23.84 km] Seferihisar (İzmir) 01:50:04 25-01-2025 37,85972 26,87389 6,88 1,9
Ege Denizi - [09.98 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:49:01 25-01-2025 39,40417 26,30917 7 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 01:49:01 25-01-2025 39,387 26,2697 8,1 1,4
Ege Denizi - [08.26 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:48:09 25-01-2025 39,41917 26,31444 9,56 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 01:48:08 25-01-2025 39,4083 26,275 13,2 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 01:38:42 25-01-2025 38,08306 38,42694 11,78 1,7
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:38:41 25-01-2025 38,116 38,4337 5 1,7
Hani (Diyarbakır) 01:24:09 25-01-2025 38,56972 40,4175 6,97 1,8
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 01:24:08 25-01-2025 38,5443 40,4172 15,8 1,9
Ege Denizi - [06.14 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:13:35 25-01-2025 39,4425 26,3025 7,11 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 01:13:34 25-01-2025 39,4352 26,2745 12,4 1,9
Kemalpaşa (İzmir) 00:56:52 25-01-2025 38,42667 27,66528 7 1,5
Erdemli (Mersin) 00:49:48 25-01-2025 36,685 34,08 15,37 3,2
ALIBEYLI-ERDEMLI (MERSIN) 00:49:48 25-01-2025 36,6978 34,0385 3,4 3,4
Darende (Malatya) 00:46:32 25-01-2025 38,42194 37,4725 7 1
Marmara Denizi - [04.28 km] Şarköy (Tekirdağ) 00:24:06 25-01-2025 40,77417 27,40472 8,72 1,8
YENIKOY-(TEKIRDAG) 00:24:05 25-01-2025 40,7757 27,4545 10,4 1,9
Ege Denizi - [46.24 km] Datça (Muğla) 00:15:10 25-01-2025 36,28167 27,51833 10,13 2,6
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 00:15:10 25-01-2025 36,3115 27,5227 8,1 2,8
Refahiye (Erzincan) 00:13:51 25-01-2025 39,79667 38,8775 13 2
KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN) 00:13:50 25-01-2025 39,8352 38,905 5,9 2,1
KARAPINAR-BUCAK (BURDUR) 00:07:27 25-01-2025 37,3513 30,5317 21,7 1,6
Döşemealtı (Antalya) 00:07:26 25-01-2025 37,14222 30,5275 14,61 1,7
Bergama (İzmir) 00:05:40 25-01-2025 39,22611 27,28972 7 1,1
Bayat (Çorum) 23:59:21 24-01-2025 40,78917 34,10694 11,54 1,1
Fethiye (Muğla) 23:55:28 24-01-2025 36,75278 29,19194 7 1,7
Ege Denizi - [08.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:48:22 24-01-2025 39,41806 26,32389 5,34 1,3
Maçka (Trabzon) 23:38:46 24-01-2025 40,85917 39,67583 6,98 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:18:18 24-01-2025 37,75667 36,52722 7,04 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 23:17:58 24-01-2025 38,28639 38,2425 7 1
Doğanşehir (Malatya) 23:12:06 24-01-2025 38,24389 37,79222 7 0,8
Malazgirt (Muş) 23:07:40 24-01-2025 39,27333 42,37167 6,99 1,5
Beyağaç (Denizli) 23:03:08 24-01-2025 37,15083 28,89417 7 0,8
Ege Denizi - [71.46 km] Datça (Muğla) 22:40:54 24-01-2025 36,08528 27,18889 5,42 1,6
AKDENIZ 22:40:51 24-01-2025 36,0632 27,1103 1,9 1,8
Merkez (Elazığ) 22:34:13 24-01-2025 38,59333 39,72583 13,8 1,6
KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) 22:34:13 24-01-2025 38,5773 39,622 10,1 1,8
Marmaris (Muğla) 22:30:15 24-01-2025 36,91861 28,20611 8,67 1,1
Ortahisar (Trabzon) 22:25:41 24-01-2025 40,91917 39,65222 7,13 1,2
Akdeniz - [20.61 km] Kaş (Antalya) 22:15:50 24-01-2025 36,15639 29,14417 12,72 1,2
Pütürge (Malatya) 21:52:20 24-01-2025 38,13333 38,62167 7,08 0,8
Menteşe (Muğla) 21:47:05 24-01-2025 37,14139 28,79333 6,97 1,2
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:47:03 24-01-2025 37,088 28,8048 16,4 1,4
Sivrice (Elazığ) 21:45:25 24-01-2025 38,37083 38,90611 7,21 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:43:27 24-01-2025 37,32111 36,79639 6,54 1,2
EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP) 21:43:24 24-01-2025 37,2908 36,9557 11,6 1,2
- 21:40:40 24-01-2025 40,13361 44,95806 7 1,6
Karadeniz - [22.58 km] Kandıra (Kocaeli) 21:17:11 24-01-2025 41,39139 30,23667 7,26 1
CEBECI-KANDIRA (KOCAELI) 21:17:10 24-01-2025 41,343 30,2043 16,4 1,4
Sincik (Adıyaman) 21:08:48 24-01-2025 38,125 38,55472 7 1,1
Merkez (Bolu) 20:48:00 24-01-2025 40,84056 31,65972 7 1
CAYIRKOY-(BOLU) 20:47:58 24-01-2025 40,7158 31,5862 15,3 1,4
Menteşe (Muğla) 20:44:44 24-01-2025 37,14361 28,81083 6,76 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 20:44:43 24-01-2025 37,1598 28,8102 5 1,3
İslahiye (Gaziantep) 20:28:43 24-01-2025 37,02417 36,64389 7 1,9
KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 20:28:43 24-01-2025 37,0535 36,5625 2,5 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:18:19 24-01-2025 37,47528 36,90944 15,27 1,5
KARACASU-(KAHRAMANMARAS) 20:18:19 24-01-2025 37,521 36,9805 7,8 1,5
Merkez (Bolu) 20:07:35 24-01-2025 40,82167 31,59417 10 1,5
KOZLU-(BOLU) 20:07:34 24-01-2025 40,8142 31,592 16,3 1,9
Akseki (Antalya) 19:38:39 24-01-2025 37,07444 31,92 6,96 1,6
CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) 19:38:38 24-01-2025 37,0523 31,9195 8,5 2
Merkez (Elazığ) 19:34:34 24-01-2025 38,57611 39,72333 9,56 1,7
ORENCIK-PALU (ELAZIG) 19:34:32 24-01-2025 38,6125 39,7813 11,5 1,9
KALEMLER-MANAVGAT (ANTALYA) 19:09:54 24-01-2025 36,8678 31,3368 25 1,8
Manavgat (Antalya) 19:09:52 24-01-2025 36,95861 31,33167 14,31 1,5
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 18:59:26 24-01-2025 36,2533 27,4977 8,2 1,7
Ege Denizi - [74.03 km] Datça (Muğla) 18:59:23 24-01-2025 36,08111 27,1225 12,12 1,7
Banaz (Uşak) 18:28:50 24-01-2025 38,6775 29,6625 7 1
Pütürge (Malatya) 18:25:27 24-01-2025 38,14778 39,00944 12,6 1,5
ARINLI-PUTURGE (MALATYA) 18:25:25 24-01-2025 38,1313 38,9872 8,5 1,6
Erdemli (Mersin) 18:20:08 24-01-2025 36,62972 34,21722 14,22 1,3
ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN) 18:20:08 24-01-2025 36,6678 34,175 15,9 1,5
Salihli (Manisa) 18:11:31 24-01-2025 38,50639 28,16694 7 1,1
Merkez (Bolu) 18:08:09 24-01-2025 40,79 31,52722 7,09 0,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 17:37:12 24-01-2025 40,2227 31,7375 2 1,9
Nallıhan (Ankara) 17:37:11 24-01-2025 40,11667 31,69472 7,19 1,7
Merkez (Bilecik) 17:23:08 24-01-2025 40,16917 30,13111 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:11:59 24-01-2025 38,31167 38,25389 7 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:45:45 24-01-2025 38,07722 37,42806 7 1,6
Etimesgut (Ankara) 16:12:32 24-01-2025 39,74083 32,59861 4,75 1,9
DEVECI-HAYMANA (ANKARA) 16:12:32 24-01-2025 39,7397 32,6213 0 1,9
Merkez (Gümüşhane) 16:10:53 24-01-2025 40,385 39,7025 6,94 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 15:51:29 24-01-2025 37,96306 36,29 7 3
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:51:29 24-01-2025 37,9652 36,3458 4,8 3,1
Yeşilyurt (Malatya) 15:33:17 24-01-2025 38,23 38,12222 7 1
Merkez (Nevşehir) 15:32:14 24-01-2025 38,70361 34,70611 7 1,3
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 15:07:55 24-01-2025 36,117 33,5367 0 1,5
Salihli (Manisa) 14:49:27 24-01-2025 38,51806 28,19306 7 2,3
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 14:49:27 24-01-2025 38,5297 28,1938 8,2 2,7
Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [60.04 km] Merkez (Edirne) 14:45:50 24-01-2025 42,03722 25,71833 7,04 1,5
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 14:43:37 24-01-2025 40,1623 31,752 2 2,3
Beypazarı (Ankara) 14:43:36 24-01-2025 40,11222 31,82667 7,05 1,9
Torbalı (İzmir) 14:04:24 24-01-2025 38,13278 27,30917 7 1
Sivrice (Elazığ) 13:53:39 24-01-2025 38,38333 38,89472 7 1,1
SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 13:45:11 24-01-2025 37,192 37,0892 0 1,8
Şehitkamil (Gaziantep) 13:45:10 24-01-2025 37,2025 37,04167 7 2
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 13:31:53 24-01-2025 40,4548 29,2472 0 1,8
Orhangazi (Bursa) 13:31:52 24-01-2025 40,43806 29,23361 10,43 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:26:06 24-01-2025 39,49083 28,1925 6,93 2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:26:06 24-01-2025 39,4925 28,1453 11,4 2,2
Altınyayla (Burdur) 13:18:59 24-01-2025 37,03389 29,55139 7 1,1
Göynük (Bolu) 13:08:45 24-01-2025 40,225 30,77444 7 1,3
Emet (Kütahya) 12:53:01 24-01-2025 39,33889 29,285 0,79 1,3
Darende (Malatya) 12:47:34 24-01-2025 38,45472 37,305 7 1,5
KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 12:47:34 24-01-2025 38,5543 37,3017 5,4 1,7
Gürün (Sivas) 12:46:48 24-01-2025 38,89083 37,42417 6,93 1,5
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 12:46:48 24-01-2025 38,8502 37,4088 7,5 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:37:40 24-01-2025 39,68889 29,45889 7 1,1
Orhangazi (Bursa) 12:31:43 24-01-2025 40,45 29,27833 7 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 11:19:08 25-01-2025 37,7298 36,2657 7,9 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 11:19:08 25-01-2025 37,75417 36,24222 7 1,5
Güney (Denizli) 10:49:24 25-01-2025 38,07639 29,04556 5,71 1,7
AKDENIZ 09:57:24 25-01-2025 36,3693 25,327 7,2 3,8
Ege Denizi 09:57:22 25-01-2025 36,21722 25,30472 8,59 3,5
Bergama (İzmir) 09:55:17 25-01-2025 39,24139 27,2775 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:42:09 25-01-2025 38,27361 37,26306 7 1,6
EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:42:08 25-01-2025 38,3483 37,2263 14,9 1,8
Ege Denizi - [06.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:41:00 25-01-2025 39,43556 26,33694 7,17 1,8
Torul (Gümüşhane) 09:38:11 25-01-2025 40,40972 39,27194 7 1,5
Pütürge (Malatya) 08:25:58 25-01-2025 38,25833 38,65111 12,47 1,6
Araç (Kastamonu) 08:10:51 25-01-2025 41,24583 33,46 7 0,9
Sivrice (Elazığ) 08:07:48 25-01-2025 38,42167 39,05889 6,98 1
Yeşilyurt (Malatya) 07:53:21 25-01-2025 38,24222 38,13528 7,03 1
Pütürge (Malatya) 07:40:38 25-01-2025 38,25222 38,64694 11,19 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:38:18 25-01-2025 38,30222 38,29639 12,01 1,5
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 07:38:18 25-01-2025 38,302 38,2928 6,2 1,8
Pütürge (Malatya) 07:31:56 25-01-2025 38,26306 38,6475 11,82 1,1
Pütürge (Malatya) 07:30:59 25-01-2025 38,25083 38,6525 9,53 1,5
Erciş (Van) 07:30:07 25-01-2025 38,99861 43,47167 9,54 0,9
KORU-CINARCIK (YALOVA) 07:28:03 25-01-2025 40,7427 29,1362 2,7 1,7
Marmara Denizi - [08.17 km] Çınarcık (Yalova) 07:28:02 25-01-2025 40,72361 29,13417 10,62 1,5
Ayvacık (Çanakkale) 07:10:32 25-01-2025 39,58194 26,13306 7,5 1
Ula (Muğla) 07:02:28 25-01-2025 37,07 28,34417 6,95 1
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 07:02:28 25-01-2025 37,0735 28,3532 5 1,1
Ayvacık (Çanakkale) 07:00:41 25-01-2025 39,59639 26,15306 6,75 0,9
Ula (Muğla) 06:42:41 25-01-2025 37,11944 28,705 6,99 1
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:42:41 25-01-2025 37,1112 28,7313 16,4 0,8
Doğanşehir (Malatya) 06:37:44 25-01-2025 37,92472 37,93028 10,74 2,4
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:37:44 25-01-2025 37,9325 37,9228 2,1 2,4
Çınarcık Barajı - [03.87 km] Mustafakemalpaşa (Bursa) 06:27:19 25-01-2025 39,97722 28,81 5,15 1,2
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 06:27:18 25-01-2025 39,9673 28,8473 11,8 1,5
Çerkeş (Çankırı) 06:05:05 25-01-2025 40,71611 32,98917 10,86 1,7
HACILAR-CERKES (CANKIRI) 06:05:05 25-01-2025 40,6815 32,9842 5,4 2,2
Salihli (Manisa) 06:01:14 25-01-2025 38,56194 28,21861 6,92 1
Aşkale (Erzurum) 05:37:14 25-01-2025 39,97333 40,60194 6,91 0,8
Darende (Malatya) 05:35:45 25-01-2025 38,45472 37,33472 7 1,3
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 05:35:44 25-01-2025 38,4742 37,3317 5,9 1,1
Buharkent (Aydın) 05:31:47 25-01-2025 37,94 28,78944 7,36 1,6
TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) 05:31:47 25-01-2025 37,8812 28,744 6,8 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 05:09:54 25-01-2025 37,13444 36,94111 7 1,2
ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 05:09:52 25-01-2025 37,1103 36,9305 5,7 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04:34:49 25-01-2025 37,30028 36,79139 11,22 1,1
AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 04:34:49 25-01-2025 37,309 36,8078 12,9 0,9
Pütürge (Malatya) 04:27:13 25-01-2025 38,15639 38,65889 7,33 2,1
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 04:27:12 25-01-2025 38,2153 38,6272 2,9 2,1
Pütürge (Malatya) 04:20:19 25-01-2025 38,245 38,74139 7,96 1,1
Darende (Malatya) 04:12:54 25-01-2025 38,43556 37,46583 11,97 1
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 04:12:53 25-01-2025 38,4393 37,4485 14,8 1,3
İvrindi (Balıkesir) 03:59:17 25-01-2025 39,60722 27,40028 7 1,6
TOPUZLAR-IVRINDI (BALIKESIR) 03:59:17 25-01-2025 39,5975 27,4212 15,2 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 03:41:05 25-01-2025 38,20444 38,14111 7 0,9
Akdeniz - [143.52 km] Marmaris (Muğla) 03:41:04 25-01-2025 35,375 27,73361 6,75 1,6
Çayırlı (Erzincan) 03:29:24 25-01-2025 39,95472 39,85861 7 1,4
KADIKOY-MALAZGIRT (MUS) 03:27:13 25-01-2025 39,2987 42,3513 6,1 1,4
Karayazı (Erzurum) 03:17:49 25-01-2025 39,48972 42,25556 7,93 2,3
ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM) 03:17:48 25-01-2025 39,507 42,2502 5 2,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:09:14 25-01-2025 38,24222 37,29806 7,95 1,6
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:09:13 25-01-2025 38,249 37,335 1,7 1,6
Merkez (Niğde) 02:15:51 25-01-2025 38,33 34,85889 6,99 1,6
ORHANLI-(NIGDE) 02:15:50 25-01-2025 38,3258 34,864 5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 01:58:08 25-01-2025 38,11694 36,99694 7,01 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 01:50:21 25-01-2025 39,3952 26,2855 7,6 1,1
Ege Denizi - [23.84 km] Seferihisar (İzmir) 01:50:04 25-01-2025 37,85972 26,87389 6,88 1,9
Ege Denizi - [09.98 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:49:01 25-01-2025 39,40417 26,30917 7 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 01:49:01 25-01-2025 39,387 26,2697 8,1 1,4
Ege Denizi - [08.26 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:48:09 25-01-2025 39,41917 26,31444 9,56 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 01:48:08 25-01-2025 39,4083 26,275 13,2 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 01:38:42 25-01-2025 38,08306 38,42694 11,78 1,7
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:38:41 25-01-2025 38,116 38,4337 5 1,7
Hani (Diyarbakır) 01:24:09 25-01-2025 38,56972 40,4175 6,97 1,8
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 01:24:08 25-01-2025 38,5443 40,4172 15,8 1,9
Ege Denizi - [06.14 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:13:35 25-01-2025 39,4425 26,3025 7,11 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 01:13:34 25-01-2025 39,4352 26,2745 12,4 1,9
Kemalpaşa (İzmir) 00:56:52 25-01-2025 38,42667 27,66528 7 1,5
Erdemli (Mersin) 00:49:48 25-01-2025 36,685 34,08 15,37 3,2
ALIBEYLI-ERDEMLI (MERSIN) 00:49:48 25-01-2025 36,6978 34,0385 3,4 3,4
Darende (Malatya) 00:46:32 25-01-2025 38,42194 37,4725 7 1
Marmara Denizi - [04.28 km] Şarköy (Tekirdağ) 00:24:06 25-01-2025 40,77417 27,40472 8,72 1,8
YENIKOY-(TEKIRDAG) 00:24:05 25-01-2025 40,7757 27,4545 10,4 1,9
Ege Denizi - [46.24 km] Datça (Muğla) 00:15:10 25-01-2025 36,28167 27,51833 10,13 2,6
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 00:15:10 25-01-2025 36,3115 27,5227 8,1 2,8
Refahiye (Erzincan) 00:13:51 25-01-2025 39,79667 38,8775 13 2
KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN) 00:13:50 25-01-2025 39,8352 38,905 5,9 2,1
KARAPINAR-BUCAK (BURDUR) 00:07:27 25-01-2025 37,3513 30,5317 21,7 1,6
Döşemealtı (Antalya) 00:07:26 25-01-2025 37,14222 30,5275 14,61 1,7
Bergama (İzmir) 00:05:40 25-01-2025 39,22611 27,28972 7 1,1
Bayat (Çorum) 23:59:21 24-01-2025 40,78917 34,10694 11,54 1,1
Fethiye (Muğla) 23:55:28 24-01-2025 36,75278 29,19194 7 1,7
Ege Denizi - [08.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:48:22 24-01-2025 39,41806 26,32389 5,34 1,3
Maçka (Trabzon) 23:38:46 24-01-2025 40,85917 39,67583 6,98 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:18:18 24-01-2025 37,75667 36,52722 7,04 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 23:17:58 24-01-2025 38,28639 38,2425 7 1
Doğanşehir (Malatya) 23:12:06 24-01-2025 38,24389 37,79222 7 0,8
Malazgirt (Muş) 23:07:40 24-01-2025 39,27333 42,37167 6,99 1,5
Beyağaç (Denizli) 23:03:08 24-01-2025 37,15083 28,89417 7 0,8
Ege Denizi - [71.46 km] Datça (Muğla) 22:40:54 24-01-2025 36,08528 27,18889 5,42 1,6
AKDENIZ 22:40:51 24-01-2025 36,0632 27,1103 1,9 1,8
Merkez (Elazığ) 22:34:13 24-01-2025 38,59333 39,72583 13,8 1,6
KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) 22:34:13 24-01-2025 38,5773 39,622 10,1 1,8
Marmaris (Muğla) 22:30:15 24-01-2025 36,91861 28,20611 8,67 1,1
Ortahisar (Trabzon) 22:25:41 24-01-2025 40,91917 39,65222 7,13 1,2
Akdeniz - [20.61 km] Kaş (Antalya) 22:15:50 24-01-2025 36,15639 29,14417 12,72 1,2
Pütürge (Malatya) 21:52:20 24-01-2025 38,13333 38,62167 7,08 0,8
Menteşe (Muğla) 21:47:05 24-01-2025 37,14139 28,79333 6,97 1,2
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:47:03 24-01-2025 37,088 28,8048 16,4 1,4
Sivrice (Elazığ) 21:45:25 24-01-2025 38,37083 38,90611 7,21 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:43:27 24-01-2025 37,32111 36,79639 6,54 1,2
EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP) 21:43:24 24-01-2025 37,2908 36,9557 11,6 1,2
- 21:40:40 24-01-2025 40,13361 44,95806 7 1,6
Karadeniz - [22.58 km] Kandıra (Kocaeli) 21:17:11 24-01-2025 41,39139 30,23667 7,26 1
CEBECI-KANDIRA (KOCAELI) 21:17:10 24-01-2025 41,343 30,2043 16,4 1,4
Sincik (Adıyaman) 21:08:48 24-01-2025 38,125 38,55472 7 1,1
Merkez (Bolu) 20:48:00 24-01-2025 40,84056 31,65972 7 1
CAYIRKOY-(BOLU) 20:47:58 24-01-2025 40,7158 31,5862 15,3 1,4
Menteşe (Muğla) 20:44:44 24-01-2025 37,14361 28,81083 6,76 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 20:44:43 24-01-2025 37,1598 28,8102 5 1,3
İslahiye (Gaziantep) 20:28:43 24-01-2025 37,02417 36,64389 7 1,9
KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 20:28:43 24-01-2025 37,0535 36,5625 2,5 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:18:19 24-01-2025 37,47528 36,90944 15,27 1,5
KARACASU-(KAHRAMANMARAS) 20:18:19 24-01-2025 37,521 36,9805 7,8 1,5
Merkez (Bolu) 20:07:35 24-01-2025 40,82167 31,59417 10 1,5
KOZLU-(BOLU) 20:07:34 24-01-2025 40,8142 31,592 16,3 1,9
Akseki (Antalya) 19:38:39 24-01-2025 37,07444 31,92 6,96 1,6
CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) 19:38:38 24-01-2025 37,0523 31,9195 8,5 2
Merkez (Elazığ) 19:34:34 24-01-2025 38,57611 39,72333 9,56 1,7
ORENCIK-PALU (ELAZIG) 19:34:32 24-01-2025 38,6125 39,7813 11,5 1,9
KALEMLER-MANAVGAT (ANTALYA) 19:09:54 24-01-2025 36,8678 31,3368 25 1,8
Manavgat (Antalya) 19:09:52 24-01-2025 36,95861 31,33167 14,31 1,5
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 18:59:26 24-01-2025 36,2533 27,4977 8,2 1,7
Ege Denizi - [74.03 km] Datça (Muğla) 18:59:23 24-01-2025 36,08111 27,1225 12,12 1,7
Banaz (Uşak) 18:28:50 24-01-2025 38,6775 29,6625 7 1
Pütürge (Malatya) 18:25:27 24-01-2025 38,14778 39,00944 12,6 1,5
ARINLI-PUTURGE (MALATYA) 18:25:25 24-01-2025 38,1313 38,9872 8,5 1,6
Erdemli (Mersin) 18:20:08 24-01-2025 36,62972 34,21722 14,22 1,3
ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN) 18:20:08 24-01-2025 36,6678 34,175 15,9 1,5
Salihli (Manisa) 18:11:31 24-01-2025 38,50639 28,16694 7 1,1
Merkez (Bolu) 18:08:09 24-01-2025 40,79 31,52722 7,09 0,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 17:37:12 24-01-2025 40,2227 31,7375 2 1,9
Nallıhan (Ankara) 17:37:11 24-01-2025 40,11667 31,69472 7,19 1,7
Merkez (Bilecik) 17:23:08 24-01-2025 40,16917 30,13111 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:11:59 24-01-2025 38,31167 38,25389 7 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:45:45 24-01-2025 38,07722 37,42806 7 1,6
Etimesgut (Ankara) 16:12:32 24-01-2025 39,74083 32,59861 4,75 1,9
DEVECI-HAYMANA (ANKARA) 16:12:32 24-01-2025 39,7397 32,6213 0 1,9
Merkez (Gümüşhane) 16:10:53 24-01-2025 40,385 39,7025 6,94 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 15:51:29 24-01-2025 37,96306 36,29 7 3
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:51:29 24-01-2025 37,9652 36,3458 4,8 3,1
Yeşilyurt (Malatya) 15:33:17 24-01-2025 38,23 38,12222 7 1
Merkez (Nevşehir) 15:32:14 24-01-2025 38,70361 34,70611 7 1,3
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 15:07:55 24-01-2025 36,117 33,5367 0 1,5
Salihli (Manisa) 14:49:27 24-01-2025 38,51806 28,19306 7 2,3
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 14:49:27 24-01-2025 38,5297 28,1938 8,2 2,7
Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [60.04 km] Merkez (Edirne) 14:45:50 24-01-2025 42,03722 25,71833 7,04 1,5
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 14:43:37 24-01-2025 40,1623 31,752 2 2,3
Beypazarı (Ankara) 14:43:36 24-01-2025 40,11222 31,82667 7,05 1,9
Torbalı (İzmir) 14:04:24 24-01-2025 38,13278 27,30917 7 1
Sivrice (Elazığ) 13:53:39 24-01-2025 38,38333 38,89472 7 1,1
SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 13:45:11 24-01-2025 37,192 37,0892 0 1,8
Şehitkamil (Gaziantep) 13:45:10 24-01-2025 37,2025 37,04167 7 2
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 13:31:53 24-01-2025 40,4548 29,2472 0 1,8
Orhangazi (Bursa) 13:31:52 24-01-2025 40,43806 29,23361 10,43 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:26:06 24-01-2025 39,49083 28,1925 6,93 2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:26:06 24-01-2025 39,4925 28,1453 11,4 2,2
Altınyayla (Burdur) 13:18:59 24-01-2025 37,03389 29,55139 7 1,1
Göynük (Bolu) 13:08:45 24-01-2025 40,225 30,77444 7 1,3
Emet (Kütahya) 12:53:01 24-01-2025 39,33889 29,285 0,79 1,3
Darende (Malatya) 12:47:34 24-01-2025 38,45472 37,305 7 1,5
KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 12:47:34 24-01-2025 38,5543 37,3017 5,4 1,7
Gürün (Sivas) 12:46:48 24-01-2025 38,89083 37,42417 6,93 1,5
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 12:46:48 24-01-2025 38,8502 37,4088 7,5 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:37:40 24-01-2025 39,68889 29,45889 7 1,1
Orhangazi (Bursa) 12:31:43 24-01-2025 40,45 29,27833 7 1

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