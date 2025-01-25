Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
25 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|11:19:08 25-01-2025
|37,7298
|36,2657
|7,9
|1,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|11:19:08 25-01-2025
|37,75417
|36,24222
|7
|1,5
|Güney (Denizli)
|10:49:24 25-01-2025
|38,07639
|29,04556
|5,71
|1,7
|AKDENIZ
|09:57:24 25-01-2025
|36,3693
|25,327
|7,2
|3,8
|Ege Denizi
|09:57:22 25-01-2025
|36,21722
|25,30472
|8,59
|3,5
|Bergama (İzmir)
|09:55:17 25-01-2025
|39,24139
|27,2775
|7
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:42:09 25-01-2025
|38,27361
|37,26306
|7
|1,6
|EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:42:08 25-01-2025
|38,3483
|37,2263
|14,9
|1,8
|Ege Denizi - [06.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:41:00 25-01-2025
|39,43556
|26,33694
|7,17
|1,8
|Torul (Gümüşhane)
|09:38:11 25-01-2025
|40,40972
|39,27194
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|08:25:58 25-01-2025
|38,25833
|38,65111
|12,47
|1,6
|Araç (Kastamonu)
|08:10:51 25-01-2025
|41,24583
|33,46
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|08:07:48 25-01-2025
|38,42167
|39,05889
|6,98
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:53:21 25-01-2025
|38,24222
|38,13528
|7,03
|1
|Pütürge (Malatya)
|07:40:38 25-01-2025
|38,25222
|38,64694
|11,19
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:38:18 25-01-2025
|38,30222
|38,29639
|12,01
|1,5
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|07:38:18 25-01-2025
|38,302
|38,2928
|6,2
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|07:31:56 25-01-2025
|38,26306
|38,6475
|11,82
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|07:30:59 25-01-2025
|38,25083
|38,6525
|9,53
|1,5
|Erciş (Van)
|07:30:07 25-01-2025
|38,99861
|43,47167
|9,54
|0,9
|KORU-CINARCIK (YALOVA)
|07:28:03 25-01-2025
|40,7427
|29,1362
|2,7
|1,7
|Marmara Denizi - [08.17 km] Çınarcık (Yalova)
|07:28:02 25-01-2025
|40,72361
|29,13417
|10,62
|1,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:10:32 25-01-2025
|39,58194
|26,13306
|7,5
|1
|Ula (Muğla)
|07:02:28 25-01-2025
|37,07
|28,34417
|6,95
|1
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|07:02:28 25-01-2025
|37,0735
|28,3532
|5
|1,1
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:00:41 25-01-2025
|39,59639
|26,15306
|6,75
|0,9
|Ula (Muğla)
|06:42:41 25-01-2025
|37,11944
|28,705
|6,99
|1
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|06:42:41 25-01-2025
|37,1112
|28,7313
|16,4
|0,8
|Doğanşehir (Malatya)
|06:37:44 25-01-2025
|37,92472
|37,93028
|10,74
|2,4
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:37:44 25-01-2025
|37,9325
|37,9228
|2,1
|2,4
|Çınarcık Barajı - [03.87 km] Mustafakemalpaşa (Bursa)
|06:27:19 25-01-2025
|39,97722
|28,81
|5,15
|1,2
|KARINCALI-ORHANELI (BURSA)
|06:27:18 25-01-2025
|39,9673
|28,8473
|11,8
|1,5
|Çerkeş (Çankırı)
|06:05:05 25-01-2025
|40,71611
|32,98917
|10,86
|1,7
|HACILAR-CERKES (CANKIRI)
|06:05:05 25-01-2025
|40,6815
|32,9842
|5,4
|2,2
|Salihli (Manisa)
|06:01:14 25-01-2025
|38,56194
|28,21861
|6,92
|1
|Aşkale (Erzurum)
|05:37:14 25-01-2025
|39,97333
|40,60194
|6,91
|0,8
|Darende (Malatya)
|05:35:45 25-01-2025
|38,45472
|37,33472
|7
|1,3
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|05:35:44 25-01-2025
|38,4742
|37,3317
|5,9
|1,1
|Buharkent (Aydın)
|05:31:47 25-01-2025
|37,94
|28,78944
|7,36
|1,6
|TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)
|05:31:47 25-01-2025
|37,8812
|28,744
|6,8
|1,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:09:54 25-01-2025
|37,13444
|36,94111
|7
|1,2
|ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|05:09:52 25-01-2025
|37,1103
|36,9305
|5,7
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|04:34:49 25-01-2025
|37,30028
|36,79139
|11,22
|1,1
|AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|04:34:49 25-01-2025
|37,309
|36,8078
|12,9
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|04:27:13 25-01-2025
|38,15639
|38,65889
|7,33
|2,1
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|04:27:12 25-01-2025
|38,2153
|38,6272
|2,9
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|04:20:19 25-01-2025
|38,245
|38,74139
|7,96
|1,1
|Darende (Malatya)
|04:12:54 25-01-2025
|38,43556
|37,46583
|11,97
|1
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|04:12:53 25-01-2025
|38,4393
|37,4485
|14,8
|1,3
|İvrindi (Balıkesir)
|03:59:17 25-01-2025
|39,60722
|27,40028
|7
|1,6
|TOPUZLAR-IVRINDI (BALIKESIR)
|03:59:17 25-01-2025
|39,5975
|27,4212
|15,2
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:41:05 25-01-2025
|38,20444
|38,14111
|7
|0,9
|Akdeniz - [143.52 km] Marmaris (Muğla)
|03:41:04 25-01-2025
|35,375
|27,73361
|6,75
|1,6
|Çayırlı (Erzincan)
|03:29:24 25-01-2025
|39,95472
|39,85861
|7
|1,4
|KADIKOY-MALAZGIRT (MUS)
|03:27:13 25-01-2025
|39,2987
|42,3513
|6,1
|1,4
|Karayazı (Erzurum)
|03:17:49 25-01-2025
|39,48972
|42,25556
|7,93
|2,3
|ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM)
|03:17:48 25-01-2025
|39,507
|42,2502
|5
|2,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:09:14 25-01-2025
|38,24222
|37,29806
|7,95
|1,6
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:09:13 25-01-2025
|38,249
|37,335
|1,7
|1,6
|Merkez (Niğde)
|02:15:51 25-01-2025
|38,33
|34,85889
|6,99
|1,6
|ORHANLI-(NIGDE)
|02:15:50 25-01-2025
|38,3258
|34,864
|5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:58:08 25-01-2025
|38,11694
|36,99694
|7,01
|1,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|01:50:21 25-01-2025
|39,3952
|26,2855
|7,6
|1,1
|Ege Denizi - [23.84 km] Seferihisar (İzmir)
|01:50:04 25-01-2025
|37,85972
|26,87389
|6,88
|1,9
|Ege Denizi - [09.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:49:01 25-01-2025
|39,40417
|26,30917
|7
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|01:49:01 25-01-2025
|39,387
|26,2697
|8,1
|1,4
|Ege Denizi - [08.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:48:09 25-01-2025
|39,41917
|26,31444
|9,56
|1,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|01:48:08 25-01-2025
|39,4083
|26,275
|13,2
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:38:42 25-01-2025
|38,08306
|38,42694
|11,78
|1,7
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|01:38:41 25-01-2025
|38,116
|38,4337
|5
|1,7
|Hani (Diyarbakır)
|01:24:09 25-01-2025
|38,56972
|40,4175
|6,97
|1,8
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|01:24:08 25-01-2025
|38,5443
|40,4172
|15,8
|1,9
|Ege Denizi - [06.14 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:13:35 25-01-2025
|39,4425
|26,3025
|7,11
|1,6
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:13:34 25-01-2025
|39,4352
|26,2745
|12,4
|1,9
|Kemalpaşa (İzmir)
|00:56:52 25-01-2025
|38,42667
|27,66528
|7
|1,5
|Erdemli (Mersin)
|00:49:48 25-01-2025
|36,685
|34,08
|15,37
|3,2
|ALIBEYLI-ERDEMLI (MERSIN)
|00:49:48 25-01-2025
|36,6978
|34,0385
|3,4
|3,4
|Darende (Malatya)
|00:46:32 25-01-2025
|38,42194
|37,4725
|7
|1
|Marmara Denizi - [04.28 km] Şarköy (Tekirdağ)
|00:24:06 25-01-2025
|40,77417
|27,40472
|8,72
|1,8
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|00:24:05 25-01-2025
|40,7757
|27,4545
|10,4
|1,9
|Ege Denizi - [46.24 km] Datça (Muğla)
|00:15:10 25-01-2025
|36,28167
|27,51833
|10,13
|2,6
|DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|00:15:10 25-01-2025
|36,3115
|27,5227
|8,1
|2,8
|Refahiye (Erzincan)
|00:13:51 25-01-2025
|39,79667
|38,8775
|13
|2
|KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN)
|00:13:50 25-01-2025
|39,8352
|38,905
|5,9
|2,1
|KARAPINAR-BUCAK (BURDUR)
|00:07:27 25-01-2025
|37,3513
|30,5317
|21,7
|1,6
|Döşemealtı (Antalya)
|00:07:26 25-01-2025
|37,14222
|30,5275
|14,61
|1,7
|Bergama (İzmir)
|00:05:40 25-01-2025
|39,22611
|27,28972
|7
|1,1
|Bayat (Çorum)
|23:59:21 24-01-2025
|40,78917
|34,10694
|11,54
|1,1
|Fethiye (Muğla)
|23:55:28 24-01-2025
|36,75278
|29,19194
|7
|1,7
|Ege Denizi - [08.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:48:22 24-01-2025
|39,41806
|26,32389
|5,34
|1,3
|Maçka (Trabzon)
|23:38:46 24-01-2025
|40,85917
|39,67583
|6,98
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:18:18 24-01-2025
|37,75667
|36,52722
|7,04
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:17:58 24-01-2025
|38,28639
|38,2425
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|23:12:06 24-01-2025
|38,24389
|37,79222
|7
|0,8
|Malazgirt (Muş)
|23:07:40 24-01-2025
|39,27333
|42,37167
|6,99
|1,5
|Beyağaç (Denizli)
|23:03:08 24-01-2025
|37,15083
|28,89417
|7
|0,8
|Ege Denizi - [71.46 km] Datça (Muğla)
|22:40:54 24-01-2025
|36,08528
|27,18889
|5,42
|1,6
|AKDENIZ
|22:40:51 24-01-2025
|36,0632
|27,1103
|1,9
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|22:34:13 24-01-2025
|38,59333
|39,72583
|13,8
|1,6
|KARTALDERE-MADEN (ELAZIG)
|22:34:13 24-01-2025
|38,5773
|39,622
|10,1
|1,8
|Marmaris (Muğla)
|22:30:15 24-01-2025
|36,91861
|28,20611
|8,67
|1,1
|Ortahisar (Trabzon)
|22:25:41 24-01-2025
|40,91917
|39,65222
|7,13
|1,2
|Akdeniz - [20.61 km] Kaş (Antalya)
|22:15:50 24-01-2025
|36,15639
|29,14417
|12,72
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:52:20 24-01-2025
|38,13333
|38,62167
|7,08
|0,8
|Menteşe (Muğla)
|21:47:05 24-01-2025
|37,14139
|28,79333
|6,97
|1,2
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|21:47:03 24-01-2025
|37,088
|28,8048
|16,4
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|21:45:25 24-01-2025
|38,37083
|38,90611
|7,21
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:43:27 24-01-2025
|37,32111
|36,79639
|6,54
|1,2
|EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
|21:43:24 24-01-2025
|37,2908
|36,9557
|11,6
|1,2
|-
|21:40:40 24-01-2025
|40,13361
|44,95806
|7
|1,6
|Karadeniz - [22.58 km] Kandıra (Kocaeli)
|21:17:11 24-01-2025
|41,39139
|30,23667
|7,26
|1
|CEBECI-KANDIRA (KOCAELI)
|21:17:10 24-01-2025
|41,343
|30,2043
|16,4
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|21:08:48 24-01-2025
|38,125
|38,55472
|7
|1,1
|Merkez (Bolu)
|20:48:00 24-01-2025
|40,84056
|31,65972
|7
|1
|CAYIRKOY-(BOLU)
|20:47:58 24-01-2025
|40,7158
|31,5862
|15,3
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|20:44:44 24-01-2025
|37,14361
|28,81083
|6,76
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:44:43 24-01-2025
|37,1598
|28,8102
|5
|1,3
|İslahiye (Gaziantep)
|20:28:43 24-01-2025
|37,02417
|36,64389
|7
|1,9
|KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|20:28:43 24-01-2025
|37,0535
|36,5625
|2,5
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:18:19 24-01-2025
|37,47528
|36,90944
|15,27
|1,5
|KARACASU-(KAHRAMANMARAS)
|20:18:19 24-01-2025
|37,521
|36,9805
|7,8
|1,5
|Merkez (Bolu)
|20:07:35 24-01-2025
|40,82167
|31,59417
|10
|1,5
|KOZLU-(BOLU)
|20:07:34 24-01-2025
|40,8142
|31,592
|16,3
|1,9
|Akseki (Antalya)
|19:38:39 24-01-2025
|37,07444
|31,92
|6,96
|1,6
|CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA)
|19:38:38 24-01-2025
|37,0523
|31,9195
|8,5
|2
|Merkez (Elazığ)
|19:34:34 24-01-2025
|38,57611
|39,72333
|9,56
|1,7
|ORENCIK-PALU (ELAZIG)
|19:34:32 24-01-2025
|38,6125
|39,7813
|11,5
|1,9
|KALEMLER-MANAVGAT (ANTALYA)
|19:09:54 24-01-2025
|36,8678
|31,3368
|25
|1,8
|Manavgat (Antalya)
|19:09:52 24-01-2025
|36,95861
|31,33167
|14,31
|1,5
|DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|18:59:26 24-01-2025
|36,2533
|27,4977
|8,2
|1,7
|Ege Denizi - [74.03 km] Datça (Muğla)
|18:59:23 24-01-2025
|36,08111
|27,1225
|12,12
|1,7
|Banaz (Uşak)
|18:28:50 24-01-2025
|38,6775
|29,6625
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|18:25:27 24-01-2025
|38,14778
|39,00944
|12,6
|1,5
|ARINLI-PUTURGE (MALATYA)
|18:25:25 24-01-2025
|38,1313
|38,9872
|8,5
|1,6
|Erdemli (Mersin)
|18:20:08 24-01-2025
|36,62972
|34,21722
|14,22
|1,3
|ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN)
|18:20:08 24-01-2025
|36,6678
|34,175
|15,9
|1,5
|Salihli (Manisa)
|18:11:31 24-01-2025
|38,50639
|28,16694
|7
|1,1
|Merkez (Bolu)
|18:08:09 24-01-2025
|40,79
|31,52722
|7,09
|0,9
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|17:37:12 24-01-2025
|40,2227
|31,7375
|2
|1,9
|Nallıhan (Ankara)
|17:37:11 24-01-2025
|40,11667
|31,69472
|7,19
|1,7
|Merkez (Bilecik)
|17:23:08 24-01-2025
|40,16917
|30,13111
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:11:59 24-01-2025
|38,31167
|38,25389
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:45:45 24-01-2025
|38,07722
|37,42806
|7
|1,6
|Etimesgut (Ankara)
|16:12:32 24-01-2025
|39,74083
|32,59861
|4,75
|1,9
|DEVECI-HAYMANA (ANKARA)
|16:12:32 24-01-2025
|39,7397
|32,6213
|0
|1,9
|Merkez (Gümüşhane)
|16:10:53 24-01-2025
|40,385
|39,7025
|6,94
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:51:29 24-01-2025
|37,96306
|36,29
|7
|3
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:51:29 24-01-2025
|37,9652
|36,3458
|4,8
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:33:17 24-01-2025
|38,23
|38,12222
|7
|1
|Merkez (Nevşehir)
|15:32:14 24-01-2025
|38,70361
|34,70611
|7
|1,3
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|15:07:55 24-01-2025
|36,117
|33,5367
|0
|1,5
|Salihli (Manisa)
|14:49:27 24-01-2025
|38,51806
|28,19306
|7
|2,3
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|14:49:27 24-01-2025
|38,5297
|28,1938
|8,2
|2,7
|Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [60.04 km] Merkez (Edirne)
|14:45:50 24-01-2025
|42,03722
|25,71833
|7,04
|1,5
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|14:43:37 24-01-2025
|40,1623
|31,752
|2
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|14:43:36 24-01-2025
|40,11222
|31,82667
|7,05
|1,9
|Torbalı (İzmir)
|14:04:24 24-01-2025
|38,13278
|27,30917
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|13:53:39 24-01-2025
|38,38333
|38,89472
|7
|1,1
|SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|13:45:11 24-01-2025
|37,192
|37,0892
|0
|1,8
|Şehitkamil (Gaziantep)
|13:45:10 24-01-2025
|37,2025
|37,04167
|7
|2
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|13:31:53 24-01-2025
|40,4548
|29,2472
|0
|1,8
|Orhangazi (Bursa)
|13:31:52 24-01-2025
|40,43806
|29,23361
|10,43
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:26:06 24-01-2025
|39,49083
|28,1925
|6,93
|2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:26:06 24-01-2025
|39,4925
|28,1453
|11,4
|2,2
|Altınyayla (Burdur)
|13:18:59 24-01-2025
|37,03389
|29,55139
|7
|1,1
|Göynük (Bolu)
|13:08:45 24-01-2025
|40,225
|30,77444
|7
|1,3
|Emet (Kütahya)
|12:53:01 24-01-2025
|39,33889
|29,285
|0,79
|1,3
|Darende (Malatya)
|12:47:34 24-01-2025
|38,45472
|37,305
|7
|1,5
|KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
|12:47:34 24-01-2025
|38,5543
|37,3017
|5,4
|1,7
|Gürün (Sivas)
|12:46:48 24-01-2025
|38,89083
|37,42417
|6,93
|1,5
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|12:46:48 24-01-2025
|38,8502
|37,4088
|7,5
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:37:40 24-01-2025
|39,68889
|29,45889
|7
|1,1
|Orhangazi (Bursa)
|12:31:43 24-01-2025
|40,45
|29,27833
|7
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|11:19:08 25-01-2025
|37,7298
|36,2657
|7,9
|1,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|11:19:08 25-01-2025
|37,75417
|36,24222
|7
|1,5
|Güney (Denizli)
|10:49:24 25-01-2025
|38,07639
|29,04556
|5,71
|1,7
|AKDENIZ
|09:57:24 25-01-2025
|36,3693
|25,327
|7,2
|3,8
|Ege Denizi
|09:57:22 25-01-2025
|36,21722
|25,30472
|8,59
|3,5
|Bergama (İzmir)
|09:55:17 25-01-2025
|39,24139
|27,2775
|7
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:42:09 25-01-2025
|38,27361
|37,26306
|7
|1,6
|EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:42:08 25-01-2025
|38,3483
|37,2263
|14,9
|1,8
|Ege Denizi - [06.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:41:00 25-01-2025
|39,43556
|26,33694
|7,17
|1,8
|Torul (Gümüşhane)
|09:38:11 25-01-2025
|40,40972
|39,27194
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|08:25:58 25-01-2025
|38,25833
|38,65111
|12,47
|1,6
|Araç (Kastamonu)
|08:10:51 25-01-2025
|41,24583
|33,46
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|08:07:48 25-01-2025
|38,42167
|39,05889
|6,98
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:53:21 25-01-2025
|38,24222
|38,13528
|7,03
|1
|Pütürge (Malatya)
|07:40:38 25-01-2025
|38,25222
|38,64694
|11,19
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:38:18 25-01-2025
|38,30222
|38,29639
|12,01
|1,5
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|07:38:18 25-01-2025
|38,302
|38,2928
|6,2
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|07:31:56 25-01-2025
|38,26306
|38,6475
|11,82
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|07:30:59 25-01-2025
|38,25083
|38,6525
|9,53
|1,5
|Erciş (Van)
|07:30:07 25-01-2025
|38,99861
|43,47167
|9,54
|0,9
|KORU-CINARCIK (YALOVA)
|07:28:03 25-01-2025
|40,7427
|29,1362
|2,7
|1,7
|Marmara Denizi - [08.17 km] Çınarcık (Yalova)
|07:28:02 25-01-2025
|40,72361
|29,13417
|10,62
|1,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:10:32 25-01-2025
|39,58194
|26,13306
|7,5
|1
|Ula (Muğla)
|07:02:28 25-01-2025
|37,07
|28,34417
|6,95
|1
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|07:02:28 25-01-2025
|37,0735
|28,3532
|5
|1,1
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:00:41 25-01-2025
|39,59639
|26,15306
|6,75
|0,9
|Ula (Muğla)
|06:42:41 25-01-2025
|37,11944
|28,705
|6,99
|1
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|06:42:41 25-01-2025
|37,1112
|28,7313
|16,4
|0,8
|Doğanşehir (Malatya)
|06:37:44 25-01-2025
|37,92472
|37,93028
|10,74
|2,4
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|06:37:44 25-01-2025
|37,9325
|37,9228
|2,1
|2,4
|Çınarcık Barajı - [03.87 km] Mustafakemalpaşa (Bursa)
|06:27:19 25-01-2025
|39,97722
|28,81
|5,15
|1,2
|KARINCALI-ORHANELI (BURSA)
|06:27:18 25-01-2025
|39,9673
|28,8473
|11,8
|1,5
|Çerkeş (Çankırı)
|06:05:05 25-01-2025
|40,71611
|32,98917
|10,86
|1,7
|HACILAR-CERKES (CANKIRI)
|06:05:05 25-01-2025
|40,6815
|32,9842
|5,4
|2,2
|Salihli (Manisa)
|06:01:14 25-01-2025
|38,56194
|28,21861
|6,92
|1
|Aşkale (Erzurum)
|05:37:14 25-01-2025
|39,97333
|40,60194
|6,91
|0,8
|Darende (Malatya)
|05:35:45 25-01-2025
|38,45472
|37,33472
|7
|1,3
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|05:35:44 25-01-2025
|38,4742
|37,3317
|5,9
|1,1
|Buharkent (Aydın)
|05:31:47 25-01-2025
|37,94
|28,78944
|7,36
|1,6
|TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)
|05:31:47 25-01-2025
|37,8812
|28,744
|6,8
|1,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:09:54 25-01-2025
|37,13444
|36,94111
|7
|1,2
|ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|05:09:52 25-01-2025
|37,1103
|36,9305
|5,7
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|04:34:49 25-01-2025
|37,30028
|36,79139
|11,22
|1,1
|AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|04:34:49 25-01-2025
|37,309
|36,8078
|12,9
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|04:27:13 25-01-2025
|38,15639
|38,65889
|7,33
|2,1
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|04:27:12 25-01-2025
|38,2153
|38,6272
|2,9
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|04:20:19 25-01-2025
|38,245
|38,74139
|7,96
|1,1
|Darende (Malatya)
|04:12:54 25-01-2025
|38,43556
|37,46583
|11,97
|1
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|04:12:53 25-01-2025
|38,4393
|37,4485
|14,8
|1,3
|İvrindi (Balıkesir)
|03:59:17 25-01-2025
|39,60722
|27,40028
|7
|1,6
|TOPUZLAR-IVRINDI (BALIKESIR)
|03:59:17 25-01-2025
|39,5975
|27,4212
|15,2
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:41:05 25-01-2025
|38,20444
|38,14111
|7
|0,9
|Akdeniz - [143.52 km] Marmaris (Muğla)
|03:41:04 25-01-2025
|35,375
|27,73361
|6,75
|1,6
|Çayırlı (Erzincan)
|03:29:24 25-01-2025
|39,95472
|39,85861
|7
|1,4
|KADIKOY-MALAZGIRT (MUS)
|03:27:13 25-01-2025
|39,2987
|42,3513
|6,1
|1,4
|Karayazı (Erzurum)
|03:17:49 25-01-2025
|39,48972
|42,25556
|7,93
|2,3
|ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM)
|03:17:48 25-01-2025
|39,507
|42,2502
|5
|2,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:09:14 25-01-2025
|38,24222
|37,29806
|7,95
|1,6
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:09:13 25-01-2025
|38,249
|37,335
|1,7
|1,6
|Merkez (Niğde)
|02:15:51 25-01-2025
|38,33
|34,85889
|6,99
|1,6
|ORHANLI-(NIGDE)
|02:15:50 25-01-2025
|38,3258
|34,864
|5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:58:08 25-01-2025
|38,11694
|36,99694
|7,01
|1,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|01:50:21 25-01-2025
|39,3952
|26,2855
|7,6
|1,1
|Ege Denizi - [23.84 km] Seferihisar (İzmir)
|01:50:04 25-01-2025
|37,85972
|26,87389
|6,88
|1,9
|Ege Denizi - [09.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:49:01 25-01-2025
|39,40417
|26,30917
|7
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|01:49:01 25-01-2025
|39,387
|26,2697
|8,1
|1,4
|Ege Denizi - [08.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:48:09 25-01-2025
|39,41917
|26,31444
|9,56
|1,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|01:48:08 25-01-2025
|39,4083
|26,275
|13,2
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:38:42 25-01-2025
|38,08306
|38,42694
|11,78
|1,7
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|01:38:41 25-01-2025
|38,116
|38,4337
|5
|1,7
|Hani (Diyarbakır)
|01:24:09 25-01-2025
|38,56972
|40,4175
|6,97
|1,8
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|01:24:08 25-01-2025
|38,5443
|40,4172
|15,8
|1,9
|Ege Denizi - [06.14 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:13:35 25-01-2025
|39,4425
|26,3025
|7,11
|1,6
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:13:34 25-01-2025
|39,4352
|26,2745
|12,4
|1,9
|Kemalpaşa (İzmir)
|00:56:52 25-01-2025
|38,42667
|27,66528
|7
|1,5
|Erdemli (Mersin)
|00:49:48 25-01-2025
|36,685
|34,08
|15,37
|3,2
|ALIBEYLI-ERDEMLI (MERSIN)
|00:49:48 25-01-2025
|36,6978
|34,0385
|3,4
|3,4
|Darende (Malatya)
|00:46:32 25-01-2025
|38,42194
|37,4725
|7
|1
|Marmara Denizi - [04.28 km] Şarköy (Tekirdağ)
|00:24:06 25-01-2025
|40,77417
|27,40472
|8,72
|1,8
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|00:24:05 25-01-2025
|40,7757
|27,4545
|10,4
|1,9
|Ege Denizi - [46.24 km] Datça (Muğla)
|00:15:10 25-01-2025
|36,28167
|27,51833
|10,13
|2,6
|DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|00:15:10 25-01-2025
|36,3115
|27,5227
|8,1
|2,8
|Refahiye (Erzincan)
|00:13:51 25-01-2025
|39,79667
|38,8775
|13
|2
|KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN)
|00:13:50 25-01-2025
|39,8352
|38,905
|5,9
|2,1
|KARAPINAR-BUCAK (BURDUR)
|00:07:27 25-01-2025
|37,3513
|30,5317
|21,7
|1,6
|Döşemealtı (Antalya)
|00:07:26 25-01-2025
|37,14222
|30,5275
|14,61
|1,7
|Bergama (İzmir)
|00:05:40 25-01-2025
|39,22611
|27,28972
|7
|1,1
|Bayat (Çorum)
|23:59:21 24-01-2025
|40,78917
|34,10694
|11,54
|1,1
|Fethiye (Muğla)
|23:55:28 24-01-2025
|36,75278
|29,19194
|7
|1,7
|Ege Denizi - [08.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:48:22 24-01-2025
|39,41806
|26,32389
|5,34
|1,3
|Maçka (Trabzon)
|23:38:46 24-01-2025
|40,85917
|39,67583
|6,98
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:18:18 24-01-2025
|37,75667
|36,52722
|7,04
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:17:58 24-01-2025
|38,28639
|38,2425
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|23:12:06 24-01-2025
|38,24389
|37,79222
|7
|0,8
|Malazgirt (Muş)
|23:07:40 24-01-2025
|39,27333
|42,37167
|6,99
|1,5
|Beyağaç (Denizli)
|23:03:08 24-01-2025
|37,15083
|28,89417
|7
|0,8
|Ege Denizi - [71.46 km] Datça (Muğla)
|22:40:54 24-01-2025
|36,08528
|27,18889
|5,42
|1,6
|AKDENIZ
|22:40:51 24-01-2025
|36,0632
|27,1103
|1,9
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|22:34:13 24-01-2025
|38,59333
|39,72583
|13,8
|1,6
|KARTALDERE-MADEN (ELAZIG)
|22:34:13 24-01-2025
|38,5773
|39,622
|10,1
|1,8
|Marmaris (Muğla)
|22:30:15 24-01-2025
|36,91861
|28,20611
|8,67
|1,1
|Ortahisar (Trabzon)
|22:25:41 24-01-2025
|40,91917
|39,65222
|7,13
|1,2
|Akdeniz - [20.61 km] Kaş (Antalya)
|22:15:50 24-01-2025
|36,15639
|29,14417
|12,72
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:52:20 24-01-2025
|38,13333
|38,62167
|7,08
|0,8
|Menteşe (Muğla)
|21:47:05 24-01-2025
|37,14139
|28,79333
|6,97
|1,2
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|21:47:03 24-01-2025
|37,088
|28,8048
|16,4
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|21:45:25 24-01-2025
|38,37083
|38,90611
|7,21
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:43:27 24-01-2025
|37,32111
|36,79639
|6,54
|1,2
|EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
|21:43:24 24-01-2025
|37,2908
|36,9557
|11,6
|1,2
|-
|21:40:40 24-01-2025
|40,13361
|44,95806
|7
|1,6
|Karadeniz - [22.58 km] Kandıra (Kocaeli)
|21:17:11 24-01-2025
|41,39139
|30,23667
|7,26
|1
|CEBECI-KANDIRA (KOCAELI)
|21:17:10 24-01-2025
|41,343
|30,2043
|16,4
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|21:08:48 24-01-2025
|38,125
|38,55472
|7
|1,1
|Merkez (Bolu)
|20:48:00 24-01-2025
|40,84056
|31,65972
|7
|1
|CAYIRKOY-(BOLU)
|20:47:58 24-01-2025
|40,7158
|31,5862
|15,3
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|20:44:44 24-01-2025
|37,14361
|28,81083
|6,76
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:44:43 24-01-2025
|37,1598
|28,8102
|5
|1,3
|İslahiye (Gaziantep)
|20:28:43 24-01-2025
|37,02417
|36,64389
|7
|1,9
|KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|20:28:43 24-01-2025
|37,0535
|36,5625
|2,5
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:18:19 24-01-2025
|37,47528
|36,90944
|15,27
|1,5
|KARACASU-(KAHRAMANMARAS)
|20:18:19 24-01-2025
|37,521
|36,9805
|7,8
|1,5
|Merkez (Bolu)
|20:07:35 24-01-2025
|40,82167
|31,59417
|10
|1,5
|KOZLU-(BOLU)
|20:07:34 24-01-2025
|40,8142
|31,592
|16,3
|1,9
|Akseki (Antalya)
|19:38:39 24-01-2025
|37,07444
|31,92
|6,96
|1,6
|CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA)
|19:38:38 24-01-2025
|37,0523
|31,9195
|8,5
|2
|Merkez (Elazığ)
|19:34:34 24-01-2025
|38,57611
|39,72333
|9,56
|1,7
|ORENCIK-PALU (ELAZIG)
|19:34:32 24-01-2025
|38,6125
|39,7813
|11,5
|1,9
|KALEMLER-MANAVGAT (ANTALYA)
|19:09:54 24-01-2025
|36,8678
|31,3368
|25
|1,8
|Manavgat (Antalya)
|19:09:52 24-01-2025
|36,95861
|31,33167
|14,31
|1,5
|DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|18:59:26 24-01-2025
|36,2533
|27,4977
|8,2
|1,7
|Ege Denizi - [74.03 km] Datça (Muğla)
|18:59:23 24-01-2025
|36,08111
|27,1225
|12,12
|1,7
|Banaz (Uşak)
|18:28:50 24-01-2025
|38,6775
|29,6625
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|18:25:27 24-01-2025
|38,14778
|39,00944
|12,6
|1,5
|ARINLI-PUTURGE (MALATYA)
|18:25:25 24-01-2025
|38,1313
|38,9872
|8,5
|1,6
|Erdemli (Mersin)
|18:20:08 24-01-2025
|36,62972
|34,21722
|14,22
|1,3
|ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN)
|18:20:08 24-01-2025
|36,6678
|34,175
|15,9
|1,5
|Salihli (Manisa)
|18:11:31 24-01-2025
|38,50639
|28,16694
|7
|1,1
|Merkez (Bolu)
|18:08:09 24-01-2025
|40,79
|31,52722
|7,09
|0,9
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|17:37:12 24-01-2025
|40,2227
|31,7375
|2
|1,9
|Nallıhan (Ankara)
|17:37:11 24-01-2025
|40,11667
|31,69472
|7,19
|1,7
|Merkez (Bilecik)
|17:23:08 24-01-2025
|40,16917
|30,13111
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:11:59 24-01-2025
|38,31167
|38,25389
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:45:45 24-01-2025
|38,07722
|37,42806
|7
|1,6
|Etimesgut (Ankara)
|16:12:32 24-01-2025
|39,74083
|32,59861
|4,75
|1,9
|DEVECI-HAYMANA (ANKARA)
|16:12:32 24-01-2025
|39,7397
|32,6213
|0
|1,9
|Merkez (Gümüşhane)
|16:10:53 24-01-2025
|40,385
|39,7025
|6,94
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:51:29 24-01-2025
|37,96306
|36,29
|7
|3
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:51:29 24-01-2025
|37,9652
|36,3458
|4,8
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:33:17 24-01-2025
|38,23
|38,12222
|7
|1
|Merkez (Nevşehir)
|15:32:14 24-01-2025
|38,70361
|34,70611
|7
|1,3
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|15:07:55 24-01-2025
|36,117
|33,5367
|0
|1,5
|Salihli (Manisa)
|14:49:27 24-01-2025
|38,51806
|28,19306
|7
|2,3
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|14:49:27 24-01-2025
|38,5297
|28,1938
|8,2
|2,7
|Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [60.04 km] Merkez (Edirne)
|14:45:50 24-01-2025
|42,03722
|25,71833
|7,04
|1,5
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|14:43:37 24-01-2025
|40,1623
|31,752
|2
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|14:43:36 24-01-2025
|40,11222
|31,82667
|7,05
|1,9
|Torbalı (İzmir)
|14:04:24 24-01-2025
|38,13278
|27,30917
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|13:53:39 24-01-2025
|38,38333
|38,89472
|7
|1,1
|SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|13:45:11 24-01-2025
|37,192
|37,0892
|0
|1,8
|Şehitkamil (Gaziantep)
|13:45:10 24-01-2025
|37,2025
|37,04167
|7
|2
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|13:31:53 24-01-2025
|40,4548
|29,2472
|0
|1,8
|Orhangazi (Bursa)
|13:31:52 24-01-2025
|40,43806
|29,23361
|10,43
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:26:06 24-01-2025
|39,49083
|28,1925
|6,93
|2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:26:06 24-01-2025
|39,4925
|28,1453
|11,4
|2,2
|Altınyayla (Burdur)
|13:18:59 24-01-2025
|37,03389
|29,55139
|7
|1,1
|Göynük (Bolu)
|13:08:45 24-01-2025
|40,225
|30,77444
|7
|1,3
|Emet (Kütahya)
|12:53:01 24-01-2025
|39,33889
|29,285
|0,79
|1,3
|Darende (Malatya)
|12:47:34 24-01-2025
|38,45472
|37,305
|7
|1,5
|KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
|12:47:34 24-01-2025
|38,5543
|37,3017
|5,4
|1,7
|Gürün (Sivas)
|12:46:48 24-01-2025
|38,89083
|37,42417
|6,93
|1,5
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|12:46:48 24-01-2025
|38,8502
|37,4088
|7,5
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:37:40 24-01-2025
|39,68889
|29,45889
|7
|1,1
|Orhangazi (Bursa)
|12:31:43 24-01-2025
|40,45
|29,27833
|7
|1
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