Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Şubat 2025

25 Şubat 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ALATEPE-MILAS (MUGLA) 01:02:14 25-02-2025 37,0623 27,9995 27,4 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:56:23 25-02-2025 38,11056 37,41278 6,14 1,2
Ege Denizi - [72.19 km] Datça (Muğla) 00:54:07 25-02-2025 36,06056 27,71 7,31 1,7
RODOS ADASI (AKDENIZ) 00:54:06 25-02-2025 36,0492 27,7057 9,9 1,7
Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla) 00:46:02 25-02-2025 36,06778 27,67028 11,46 4,4
EGE DENIZI 00:46:00 25-02-2025 36,028 27,5858 13 4,4
Ege Denizi 00:42:43 25-02-2025 36,66889 25,75167 5,17 1,8
Bucak (Burdur) 00:41:07 25-02-2025 37,43583 30,58333 5,3 1
Pütürge (Malatya) 00:40:00 25-02-2025 38,15028 38,63972 7 1,2
Feke (Adana) 00:33:22 25-02-2025 37,81361 36,06306 8,09 1,3
Ege Denizi 00:28:53 25-02-2025 36,71917 25,79278 7 1,9
EGE DENIZI 00:28:49 25-02-2025 36,6483 25,4722 8 2
Baykan (Siirt) 00:02:18 25-02-2025 38,15417 41,78944 7,11 1
Burhaniye (Balıkesir) 23:56:11 24-02-2025 39,47917 27,02611 11,21 1
BAHADINLI-BURHANIYE (BALIKESIR) 23:56:10 24-02-2025 39,4583 26,9923 9,4 1,3
İslahiye (Gaziantep) 23:38:23 24-02-2025 36,93111 36,48889 7 1,7
BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 23:38:22 24-02-2025 36,9512 36,5628 5,4 1,5
Doğanşehir (Malatya) 23:33:45 24-02-2025 38,15667 37,90056 15,28 1,8
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:33:44 24-02-2025 38,1625 37,8792 4,8 1,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:30:46 24-02-2025 37,8425 36,5775 7,12 1,4
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 23:30:43 24-02-2025 37,8878 36,5605 9,6 1,4
Kadirli (Osmaniye) 23:17:34 24-02-2025 37,73778 36,20944 7 1
EGE DENIZI 23:12:07 24-02-2025 36,5212 25,4442 6,2 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.42 km] Kuşadası (Aydın) 23:00:17 24-02-2025 37,82028 27,10389 7,01 1,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.71 km] Urla (İzmir) 22:50:29 24-02-2025 38,42444 26,63806 12,93 1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.62 km] Urla (İzmir) 22:34:10 24-02-2025 38,44639 26,64167 7,01 1,3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 22:34:09 24-02-2025 38,4788 26,6995 9,1 1,3
Akdeniz - [04.52 km] Ortaca (Muğla) 22:26:05 24-02-2025 36,67556 28,71833 7 1
Karlıova (Bingöl) 22:09:30 24-02-2025 39,23611 40,85889 7 1,7
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 22:09:30 24-02-2025 39,2657 40,8508 7,5 1,4
İslahiye (Gaziantep) 21:59:11 24-02-2025 36,96944 36,71194 7,06 1
Şabanözü (Çankırı) 21:25:19 24-02-2025 40,37167 33,27 6,9 1,2
Çan (Çanakkale) 21:04:57 24-02-2025 40,07194 27,17361 12,78 1
Ege Denizi - [80.34 km] Karaburun (İzmir) 21:00:48 24-02-2025 38,8575 25,51611 7,18 1,4
Kale (Malatya) 20:57:27 24-02-2025 38,35194 38,7725 9,75 1,6
Tarsus (Mersin) 20:57:11 24-02-2025 36,84417 35,02194 32,42 2,3
YARAMIS-TARSUS (MERSIN) 20:57:11 24-02-2025 36,8258 35,0645 13,5 2,4
EGE DENIZI 19:58:46 24-02-2025 36,6562 25,4423 19,6 3
Ege Denizi 19:58:44 24-02-2025 36,70333 25,62139 7 3
Salihli (Manisa) 19:57:48 24-02-2025 38,5575 28,23028 7 1,4
YESILOVA-SALIHLI (MANISA) 19:57:48 24-02-2025 38,4985 28,2742 14,8 1,7
Doğubayazıt (Ağrı) 19:47:17 24-02-2025 39,71833 43,63389 7 1,5
Akkuş (Ordu) 19:35:19 24-02-2025 40,79944 36,81111 6,68 1,4
Akdeniz - [103.89 km] Marmaris (Muğla) 19:28:36 24-02-2025 35,72 27,8475 8,15 1,8
Dinar (Afyonkarahisar) 18:53:00 24-02-2025 37,92889 30,14333 6,98 1,4
TEKIN-DINAR (AFYONKARAHISAR) 18:53:00 24-02-2025 38,0128 30,0947 9,8 1,8
Ceyhan (Adana) 18:34:58 24-02-2025 37,16083 35,82 15,89 1,7
YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) 18:34:56 24-02-2025 37,1633 35,8385 16,2 1,8
Van Gölü - [04.13 km] Tuşba (Van) 17:17:57 24-02-2025 38,89333 43,48139 7 1,7
EGE DENIZI 17:03:22 24-02-2025 36,618 25,5335 16,6 3
Ege Denizi 17:03:18 24-02-2025 36,5 25,50778 7 2,9
EGE DENIZI 15:28:05 24-02-2025 36,6723 25,5678 6,3 2,3
Ege Denizi 15:27:56 24-02-2025 36,54194 25,30167 7 2,2
EGE DENIZI 15:10:36 24-02-2025 36,6647 25,6033 9 2,2
EGE DENIZI 15:06:58 24-02-2025 36,69 25,6975 10,7 2,3
EGE DENIZI 14:33:06 24-02-2025 36,701 25,6488 19,7 4,3
Ege Denizi 14:33:00 24-02-2025 36,65806 25,44611 7 4,4
Ege Denizi 14:18:10 24-02-2025 36,79917 25,65222 7 3,2
EGE DENIZI 14:18:10 24-02-2025 36,7007 25,6378 15,7 3,2
Kiğı (Bingöl) 14:15:25 24-02-2025 39,36194 40,31417 6,94 2,1
CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) 14:15:24 24-02-2025 39,3305 40,3013 6,1 2,1
Merkez (Kırklareli) 14:13:48 24-02-2025 41,93028 27,35528 7 1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [25.14 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:11:07 24-02-2025 39,27583 25,93833 7,55 1,2
DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR) 13:43:39 24-02-2025 39,5637 28,171 3,9 1,3
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:43:01 24-02-2025 39,5018 28,143 11,9 1,6
EGE DENIZI 13:35:07 24-02-2025 36,5342 25,671 17 3,3
Ege Denizi 13:35:04 24-02-2025 36,6525 25,63583 7 3,4
Göksun (Kahramanmaraş) 13:31:05 24-02-2025 38,10444 36,40444 7 1,3
BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:31:03 24-02-2025 38,1315 36,4985 17,9 1,3
Van Gölü - [06.30 km] Tuşba (Van) 13:22:50 24-02-2025 38,91778 43,475 18,86 1,7
Marmara Denizi - [08.79 km] Biga (Çanakkale) 13:21:57 24-02-2025 40,51917 27,18333 10,08 2,8
MARMARA DENIZI 13:21:56 24-02-2025 40,5333 27,1952 4 2,9
Çubuk (Ankara) 13:15:54 24-02-2025 40,17056 32,93417 7 1,5
Palu (Elazığ) 13:11:17 24-02-2025 38,70389 40,14028 9,72 1,4
Nova Zagora, Sliven (Bulgaristan) - [66.93 km] Lalapaşa (Edirne) 13:09:17 24-02-2025 42,37167 26,04333 14,61 2
Ege Denizi 13:02:50 24-02-2025 36,71389 25,70972 7 2,5
EGE DENIZI 13:02:49 24-02-2025 36,6612 25,6995 13,1 2,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:56:38 24-02-2025 39,49222 28,20194 6,99 1,6
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:39:07 24-02-2025 38,0152 36,6445 5,4 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 12:39:06 24-02-2025 38,03167 36,6025 6,99 1,6
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 12:12:22 24-02-2025 37,1168 27,8607 0 1,5
Ege Denizi - [01.98 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:06:51 24-02-2025 39,47417 26,3375 11,23 1,6
BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) 12:06:50 24-02-2025 39,4903 26,3368 1,2 1,9
Yahşihan (Kırıkkale) 11:57:53 24-02-2025 39,88972 33,38389 7 0,8
MAHMUTLAR-YAHSIHAN (KIRIKKALE) 11:57:53 24-02-2025 39,9022 33,4895 0 1,3
EGE DENIZI 11:47:10 24-02-2025 36,7017 25,7277 16,3 2,6
Gediz (Kütahya) 11:15:53 24-02-2025 39,01806 29,74 14,9 1,1
TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) 11:15:53 24-02-2025 39,0363 29,741 7,9 1,4
Yalvaç (Isparta) 10:53:49 24-02-2025 38,19722 30,93528 14,12 1,7
KOKE-GELENDOST (ISPARTA) 10:53:47 24-02-2025 38,1858 30,9862 9,4 1,7
EGE DENIZI 09:33:43 24-02-2025 36,571 25,6193 14,5 2,3
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 08:56:55 24-02-2025 40,4057 28,867 10,5 1,4
Ege Denizi - [28.34 km] Gökçeada (Çanakkale) 08:56:21 24-02-2025 40,05083 25,38944 14,77 1,7
Ege Denizi - [28.31 km] Gökçeada (Çanakkale) 08:53:13 24-02-2025 40,05333 25,38889 14,19 2,4
EGE DENIZI 08:53:11 24-02-2025 40,0513 25,3053 7,5 2,6
Merkez (Afyonkarahisar) 08:47:42 24-02-2025 38,58028 30,8 7,03 1
KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) 08:47:41 24-02-2025 38,5772 30,7823 4,9 1,3
Ege Denizi 08:12:44 24-02-2025 36,75528 25,82028 7 2,1
EGE DENIZI 08:12:42 24-02-2025 36,6553 25,6522 10,9 2,4
Beypazarı (Ankara) 08:01:00 24-02-2025 40,23222 31,70583 7 1,7
Merkez (Ardahan) 07:35:59 24-02-2025 41,16 42,81833 7 1,9
Ege Denizi 07:07:08 24-02-2025 36,75472 25,85722 7 1,5
Hama (Suriye) - [94.91 km] Yayladağı (Hatay) 06:31:32 24-02-2025 35,25639 36,8975 11,62 2,1
Beypazarı (Ankara) 06:20:31 24-02-2025 40,1775 31,75111 7,01 1,8
Menteşe (Muğla) 05:48:50 24-02-2025 37,13722 28,82056 7 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 05:48:49 24-02-2025 37,1618 28,8137 8,5 1,7
Ege Denizi 05:39:47 24-02-2025 36,79056 25,98083 7 2,1
EGE DENIZI 05:39:44 24-02-2025 36,6815 25,7058 5,7 2,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:23:55 24-02-2025 37,54222 37,27306 7,57 1,5
SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:23:55 24-02-2025 37,5328 37,308 7,1 1,7
Beypazarı (Ankara) 04:40:30 24-02-2025 40,11278 31,93222 6,21 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:19:11 24-02-2025 38,34028 37,51833 7,01 1,4
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:19:11 24-02-2025 38,323 37,4175 7,9 1,6
Pütürge (Malatya) 04:03:30 24-02-2025 38,32611 38,82306 7 1,2
DEMRE (ANTALYA) 03:53:49 24-02-2025 36,205 29,9873 13,5 2,2
Akdeniz - [33.22 km] Demre (Antalya) 03:53:45 24-02-2025 35,93556 30,02528 28,58 2,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 03:43:09 24-02-2025 37,50694 37,205 13,1 2
YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:43:09 24-02-2025 37,4743 37,2173 5,1 1,7
EGE DENIZI 03:41:30 24-02-2025 36,5038 25,6088 21,4 3,6
Ege Denizi 03:41:28 24-02-2025 36,7025 25,71028 7 3,5
Ayvacık (Çanakkale) 03:22:03 24-02-2025 39,57278 26,19389 11,37 1,9
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 03:22:03 24-02-2025 39,5465 26,141 3,3 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 03:09:08 24-02-2025 38,07667 36,49056 9,39 3,1
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:09:08 24-02-2025 38,0772 36,5195 2,4 3,2
Germencik (Aydın) 02:51:55 24-02-2025 37,8675 27,65139 7 1,1
Divriği (Sivas) 02:44:00 24-02-2025 39,37611 37,96528 10,25 1,4
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [55.12 km] Başkale (Van) 02:16:40 24-02-2025 38,53222 45,01278 7 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:16:08 24-02-2025 38,0675 36,88972 6,97 1,6
Menteşe (Muğla) 02:11:13 24-02-2025 37,15694 28,79917 7,05 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 02:11:13 24-02-2025 37,196 28,7935 7,9 1,7
Nurdağı (Gaziantep) 02:07:46 24-02-2025 37,02972 36,86222 7 2,1
KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) 02:07:46 24-02-2025 37,0342 36,8688 7,5 1,6
Kale (Malatya) 01:53:33 24-02-2025 38,34222 38,74944 15,67 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ALATEPE-MILAS (MUGLA) 01:02:14 25-02-2025 37,0623 27,9995 27,4 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:56:23 25-02-2025 38,11056 37,41278 6,14 1,2
Ege Denizi - [72.19 km] Datça (Muğla) 00:54:07 25-02-2025 36,06056 27,71 7,31 1,7
RODOS ADASI (AKDENIZ) 00:54:06 25-02-2025 36,0492 27,7057 9,9 1,7
Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla) 00:46:02 25-02-2025 36,06778 27,67028 11,46 4,4
EGE DENIZI 00:46:00 25-02-2025 36,028 27,5858 13 4,4
Ege Denizi 00:42:43 25-02-2025 36,66889 25,75167 5,17 1,8
Bucak (Burdur) 00:41:07 25-02-2025 37,43583 30,58333 5,3 1
Pütürge (Malatya) 00:40:00 25-02-2025 38,15028 38,63972 7 1,2
Feke (Adana) 00:33:22 25-02-2025 37,81361 36,06306 8,09 1,3
Ege Denizi 00:28:53 25-02-2025 36,71917 25,79278 7 1,9
EGE DENIZI 00:28:49 25-02-2025 36,6483 25,4722 8 2
Baykan (Siirt) 00:02:18 25-02-2025 38,15417 41,78944 7,11 1
Burhaniye (Balıkesir) 23:56:11 24-02-2025 39,47917 27,02611 11,21 1
BAHADINLI-BURHANIYE (BALIKESIR) 23:56:10 24-02-2025 39,4583 26,9923 9,4 1,3
İslahiye (Gaziantep) 23:38:23 24-02-2025 36,93111 36,48889 7 1,7
BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 23:38:22 24-02-2025 36,9512 36,5628 5,4 1,5
Doğanşehir (Malatya) 23:33:45 24-02-2025 38,15667 37,90056 15,28 1,8
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:33:44 24-02-2025 38,1625 37,8792 4,8 1,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:30:46 24-02-2025 37,8425 36,5775 7,12 1,4
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 23:30:43 24-02-2025 37,8878 36,5605 9,6 1,4
Kadirli (Osmaniye) 23:17:34 24-02-2025 37,73778 36,20944 7 1
EGE DENIZI 23:12:07 24-02-2025 36,5212 25,4442 6,2 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.42 km] Kuşadası (Aydın) 23:00:17 24-02-2025 37,82028 27,10389 7,01 1,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.71 km] Urla (İzmir) 22:50:29 24-02-2025 38,42444 26,63806 12,93 1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.62 km] Urla (İzmir) 22:34:10 24-02-2025 38,44639 26,64167 7,01 1,3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 22:34:09 24-02-2025 38,4788 26,6995 9,1 1,3
Akdeniz - [04.52 km] Ortaca (Muğla) 22:26:05 24-02-2025 36,67556 28,71833 7 1
Karlıova (Bingöl) 22:09:30 24-02-2025 39,23611 40,85889 7 1,7
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 22:09:30 24-02-2025 39,2657 40,8508 7,5 1,4
İslahiye (Gaziantep) 21:59:11 24-02-2025 36,96944 36,71194 7,06 1
Şabanözü (Çankırı) 21:25:19 24-02-2025 40,37167 33,27 6,9 1,2
Çan (Çanakkale) 21:04:57 24-02-2025 40,07194 27,17361 12,78 1
Ege Denizi - [80.34 km] Karaburun (İzmir) 21:00:48 24-02-2025 38,8575 25,51611 7,18 1,4
Kale (Malatya) 20:57:27 24-02-2025 38,35194 38,7725 9,75 1,6
Tarsus (Mersin) 20:57:11 24-02-2025 36,84417 35,02194 32,42 2,3
YARAMIS-TARSUS (MERSIN) 20:57:11 24-02-2025 36,8258 35,0645 13,5 2,4
EGE DENIZI 19:58:46 24-02-2025 36,6562 25,4423 19,6 3
Ege Denizi 19:58:44 24-02-2025 36,70333 25,62139 7 3
Salihli (Manisa) 19:57:48 24-02-2025 38,5575 28,23028 7 1,4
YESILOVA-SALIHLI (MANISA) 19:57:48 24-02-2025 38,4985 28,2742 14,8 1,7
Doğubayazıt (Ağrı) 19:47:17 24-02-2025 39,71833 43,63389 7 1,5
Akkuş (Ordu) 19:35:19 24-02-2025 40,79944 36,81111 6,68 1,4
Akdeniz - [103.89 km] Marmaris (Muğla) 19:28:36 24-02-2025 35,72 27,8475 8,15 1,8
Dinar (Afyonkarahisar) 18:53:00 24-02-2025 37,92889 30,14333 6,98 1,4
TEKIN-DINAR (AFYONKARAHISAR) 18:53:00 24-02-2025 38,0128 30,0947 9,8 1,8
Ceyhan (Adana) 18:34:58 24-02-2025 37,16083 35,82 15,89 1,7
YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) 18:34:56 24-02-2025 37,1633 35,8385 16,2 1,8
Van Gölü - [04.13 km] Tuşba (Van) 17:17:57 24-02-2025 38,89333 43,48139 7 1,7
EGE DENIZI 17:03:22 24-02-2025 36,618 25,5335 16,6 3
Ege Denizi 17:03:18 24-02-2025 36,5 25,50778 7 2,9
EGE DENIZI 15:28:05 24-02-2025 36,6723 25,5678 6,3 2,3
Ege Denizi 15:27:56 24-02-2025 36,54194 25,30167 7 2,2
EGE DENIZI 15:10:36 24-02-2025 36,6647 25,6033 9 2,2
EGE DENIZI 15:06:58 24-02-2025 36,69 25,6975 10,7 2,3
EGE DENIZI 14:33:06 24-02-2025 36,701 25,6488 19,7 4,3
Ege Denizi 14:33:00 24-02-2025 36,65806 25,44611 7 4,4
Ege Denizi 14:18:10 24-02-2025 36,79917 25,65222 7 3,2
EGE DENIZI 14:18:10 24-02-2025 36,7007 25,6378 15,7 3,2
Kiğı (Bingöl) 14:15:25 24-02-2025 39,36194 40,31417 6,94 2,1
CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) 14:15:24 24-02-2025 39,3305 40,3013 6,1 2,1
Merkez (Kırklareli) 14:13:48 24-02-2025 41,93028 27,35528 7 1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [25.14 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:11:07 24-02-2025 39,27583 25,93833 7,55 1,2
DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR) 13:43:39 24-02-2025 39,5637 28,171 3,9 1,3
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:43:01 24-02-2025 39,5018 28,143 11,9 1,6
EGE DENIZI 13:35:07 24-02-2025 36,5342 25,671 17 3,3
Ege Denizi 13:35:04 24-02-2025 36,6525 25,63583 7 3,4
Göksun (Kahramanmaraş) 13:31:05 24-02-2025 38,10444 36,40444 7 1,3
BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:31:03 24-02-2025 38,1315 36,4985 17,9 1,3
Van Gölü - [06.30 km] Tuşba (Van) 13:22:50 24-02-2025 38,91778 43,475 18,86 1,7
Marmara Denizi - [08.79 km] Biga (Çanakkale) 13:21:57 24-02-2025 40,51917 27,18333 10,08 2,8
MARMARA DENIZI 13:21:56 24-02-2025 40,5333 27,1952 4 2,9
Çubuk (Ankara) 13:15:54 24-02-2025 40,17056 32,93417 7 1,5
Palu (Elazığ) 13:11:17 24-02-2025 38,70389 40,14028 9,72 1,4
Nova Zagora, Sliven (Bulgaristan) - [66.93 km] Lalapaşa (Edirne) 13:09:17 24-02-2025 42,37167 26,04333 14,61 2
Ege Denizi 13:02:50 24-02-2025 36,71389 25,70972 7 2,5
EGE DENIZI 13:02:49 24-02-2025 36,6612 25,6995 13,1 2,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:56:38 24-02-2025 39,49222 28,20194 6,99 1,6
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:39:07 24-02-2025 38,0152 36,6445 5,4 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 12:39:06 24-02-2025 38,03167 36,6025 6,99 1,6
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 12:12:22 24-02-2025 37,1168 27,8607 0 1,5
Ege Denizi - [01.98 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:06:51 24-02-2025 39,47417 26,3375 11,23 1,6
BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) 12:06:50 24-02-2025 39,4903 26,3368 1,2 1,9
Yahşihan (Kırıkkale) 11:57:53 24-02-2025 39,88972 33,38389 7 0,8
MAHMUTLAR-YAHSIHAN (KIRIKKALE) 11:57:53 24-02-2025 39,9022 33,4895 0 1,3
EGE DENIZI 11:47:10 24-02-2025 36,7017 25,7277 16,3 2,6
Gediz (Kütahya) 11:15:53 24-02-2025 39,01806 29,74 14,9 1,1
TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) 11:15:53 24-02-2025 39,0363 29,741 7,9 1,4
Yalvaç (Isparta) 10:53:49 24-02-2025 38,19722 30,93528 14,12 1,7
KOKE-GELENDOST (ISPARTA) 10:53:47 24-02-2025 38,1858 30,9862 9,4 1,7
EGE DENIZI 09:33:43 24-02-2025 36,571 25,6193 14,5 2,3
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 08:56:55 24-02-2025 40,4057 28,867 10,5 1,4
Ege Denizi - [28.34 km] Gökçeada (Çanakkale) 08:56:21 24-02-2025 40,05083 25,38944 14,77 1,7
Ege Denizi - [28.31 km] Gökçeada (Çanakkale) 08:53:13 24-02-2025 40,05333 25,38889 14,19 2,4
EGE DENIZI 08:53:11 24-02-2025 40,0513 25,3053 7,5 2,6
Merkez (Afyonkarahisar) 08:47:42 24-02-2025 38,58028 30,8 7,03 1
KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) 08:47:41 24-02-2025 38,5772 30,7823 4,9 1,3
Ege Denizi 08:12:44 24-02-2025 36,75528 25,82028 7 2,1
EGE DENIZI 08:12:42 24-02-2025 36,6553 25,6522 10,9 2,4
Beypazarı (Ankara) 08:01:00 24-02-2025 40,23222 31,70583 7 1,7
Merkez (Ardahan) 07:35:59 24-02-2025 41,16 42,81833 7 1,9
Ege Denizi 07:07:08 24-02-2025 36,75472 25,85722 7 1,5
Hama (Suriye) - [94.91 km] Yayladağı (Hatay) 06:31:32 24-02-2025 35,25639 36,8975 11,62 2,1
Beypazarı (Ankara) 06:20:31 24-02-2025 40,1775 31,75111 7,01 1,8
Menteşe (Muğla) 05:48:50 24-02-2025 37,13722 28,82056 7 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 05:48:49 24-02-2025 37,1618 28,8137 8,5 1,7
Ege Denizi 05:39:47 24-02-2025 36,79056 25,98083 7 2,1
EGE DENIZI 05:39:44 24-02-2025 36,6815 25,7058 5,7 2,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:23:55 24-02-2025 37,54222 37,27306 7,57 1,5
SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:23:55 24-02-2025 37,5328 37,308 7,1 1,7
Beypazarı (Ankara) 04:40:30 24-02-2025 40,11278 31,93222 6,21 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:19:11 24-02-2025 38,34028 37,51833 7,01 1,4
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:19:11 24-02-2025 38,323 37,4175 7,9 1,6
Pütürge (Malatya) 04:03:30 24-02-2025 38,32611 38,82306 7 1,2
DEMRE (ANTALYA) 03:53:49 24-02-2025 36,205 29,9873 13,5 2,2
Akdeniz - [33.22 km] Demre (Antalya) 03:53:45 24-02-2025 35,93556 30,02528 28,58 2,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 03:43:09 24-02-2025 37,50694 37,205 13,1 2
YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:43:09 24-02-2025 37,4743 37,2173 5,1 1,7
EGE DENIZI 03:41:30 24-02-2025 36,5038 25,6088 21,4 3,6
Ege Denizi 03:41:28 24-02-2025 36,7025 25,71028 7 3,5
Ayvacık (Çanakkale) 03:22:03 24-02-2025 39,57278 26,19389 11,37 1,9
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 03:22:03 24-02-2025 39,5465 26,141 3,3 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 03:09:08 24-02-2025 38,07667 36,49056 9,39 3,1
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:09:08 24-02-2025 38,0772 36,5195 2,4 3,2
Germencik (Aydın) 02:51:55 24-02-2025 37,8675 27,65139 7 1,1
Divriği (Sivas) 02:44:00 24-02-2025 39,37611 37,96528 10,25 1,4
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [55.12 km] Başkale (Van) 02:16:40 24-02-2025 38,53222 45,01278 7 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:16:08 24-02-2025 38,0675 36,88972 6,97 1,6
Menteşe (Muğla) 02:11:13 24-02-2025 37,15694 28,79917 7,05 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 02:11:13 24-02-2025 37,196 28,7935 7,9 1,7
Nurdağı (Gaziantep) 02:07:46 24-02-2025 37,02972 36,86222 7 2,1
KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) 02:07:46 24-02-2025 37,0342 36,8688 7,5 1,6
Kale (Malatya) 01:53:33 24-02-2025 38,34222 38,74944 15,67 1,4

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İstanbul'da karda halay çekenler kavgaya tutuştu

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