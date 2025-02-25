Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Şubat 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
25 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ALATEPE-MILAS (MUGLA)
|01:02:14 25-02-2025
|37,0623
|27,9995
|27,4
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:56:23 25-02-2025
|38,11056
|37,41278
|6,14
|1,2
|Ege Denizi - [72.19 km] Datça (Muğla)
|00:54:07 25-02-2025
|36,06056
|27,71
|7,31
|1,7
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|00:54:06 25-02-2025
|36,0492
|27,7057
|9,9
|1,7
|Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
|00:46:02 25-02-2025
|36,06778
|27,67028
|11,46
|4,4
|EGE DENIZI
|00:46:00 25-02-2025
|36,028
|27,5858
|13
|4,4
|Ege Denizi
|00:42:43 25-02-2025
|36,66889
|25,75167
|5,17
|1,8
|Bucak (Burdur)
|00:41:07 25-02-2025
|37,43583
|30,58333
|5,3
|1
|Pütürge (Malatya)
|00:40:00 25-02-2025
|38,15028
|38,63972
|7
|1,2
|Feke (Adana)
|00:33:22 25-02-2025
|37,81361
|36,06306
|8,09
|1,3
|Ege Denizi
|00:28:53 25-02-2025
|36,71917
|25,79278
|7
|1,9
|EGE DENIZI
|00:28:49 25-02-2025
|36,6483
|25,4722
|8
|2
|Baykan (Siirt)
|00:02:18 25-02-2025
|38,15417
|41,78944
|7,11
|1
|Burhaniye (Balıkesir)
|23:56:11 24-02-2025
|39,47917
|27,02611
|11,21
|1
|BAHADINLI-BURHANIYE (BALIKESIR)
|23:56:10 24-02-2025
|39,4583
|26,9923
|9,4
|1,3
|İslahiye (Gaziantep)
|23:38:23 24-02-2025
|36,93111
|36,48889
|7
|1,7
|BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|23:38:22 24-02-2025
|36,9512
|36,5628
|5,4
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|23:33:45 24-02-2025
|38,15667
|37,90056
|15,28
|1,8
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:33:44 24-02-2025
|38,1625
|37,8792
|4,8
|1,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:30:46 24-02-2025
|37,8425
|36,5775
|7,12
|1,4
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|23:30:43 24-02-2025
|37,8878
|36,5605
|9,6
|1,4
|Kadirli (Osmaniye)
|23:17:34 24-02-2025
|37,73778
|36,20944
|7
|1
|EGE DENIZI
|23:12:07 24-02-2025
|36,5212
|25,4442
|6,2
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.42 km] Kuşadası (Aydın)
|23:00:17 24-02-2025
|37,82028
|27,10389
|7,01
|1,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.71 km] Urla (İzmir)
|22:50:29 24-02-2025
|38,42444
|26,63806
|12,93
|1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.62 km] Urla (İzmir)
|22:34:10 24-02-2025
|38,44639
|26,64167
|7,01
|1,3
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:34:09 24-02-2025
|38,4788
|26,6995
|9,1
|1,3
|Akdeniz - [04.52 km] Ortaca (Muğla)
|22:26:05 24-02-2025
|36,67556
|28,71833
|7
|1
|Karlıova (Bingöl)
|22:09:30 24-02-2025
|39,23611
|40,85889
|7
|1,7
|KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)
|22:09:30 24-02-2025
|39,2657
|40,8508
|7,5
|1,4
|İslahiye (Gaziantep)
|21:59:11 24-02-2025
|36,96944
|36,71194
|7,06
|1
|Şabanözü (Çankırı)
|21:25:19 24-02-2025
|40,37167
|33,27
|6,9
|1,2
|Çan (Çanakkale)
|21:04:57 24-02-2025
|40,07194
|27,17361
|12,78
|1
|Ege Denizi - [80.34 km] Karaburun (İzmir)
|21:00:48 24-02-2025
|38,8575
|25,51611
|7,18
|1,4
|Kale (Malatya)
|20:57:27 24-02-2025
|38,35194
|38,7725
|9,75
|1,6
|Tarsus (Mersin)
|20:57:11 24-02-2025
|36,84417
|35,02194
|32,42
|2,3
|YARAMIS-TARSUS (MERSIN)
|20:57:11 24-02-2025
|36,8258
|35,0645
|13,5
|2,4
|EGE DENIZI
|19:58:46 24-02-2025
|36,6562
|25,4423
|19,6
|3
|Ege Denizi
|19:58:44 24-02-2025
|36,70333
|25,62139
|7
|3
|Salihli (Manisa)
|19:57:48 24-02-2025
|38,5575
|28,23028
|7
|1,4
|YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
|19:57:48 24-02-2025
|38,4985
|28,2742
|14,8
|1,7
|Doğubayazıt (Ağrı)
|19:47:17 24-02-2025
|39,71833
|43,63389
|7
|1,5
|Akkuş (Ordu)
|19:35:19 24-02-2025
|40,79944
|36,81111
|6,68
|1,4
|Akdeniz - [103.89 km] Marmaris (Muğla)
|19:28:36 24-02-2025
|35,72
|27,8475
|8,15
|1,8
|Dinar (Afyonkarahisar)
|18:53:00 24-02-2025
|37,92889
|30,14333
|6,98
|1,4
|TEKIN-DINAR (AFYONKARAHISAR)
|18:53:00 24-02-2025
|38,0128
|30,0947
|9,8
|1,8
|Ceyhan (Adana)
|18:34:58 24-02-2025
|37,16083
|35,82
|15,89
|1,7
|YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA)
|18:34:56 24-02-2025
|37,1633
|35,8385
|16,2
|1,8
|Van Gölü - [04.13 km] Tuşba (Van)
|17:17:57 24-02-2025
|38,89333
|43,48139
|7
|1,7
|EGE DENIZI
|17:03:22 24-02-2025
|36,618
|25,5335
|16,6
|3
|Ege Denizi
|17:03:18 24-02-2025
|36,5
|25,50778
|7
|2,9
|EGE DENIZI
|15:28:05 24-02-2025
|36,6723
|25,5678
|6,3
|2,3
|Ege Denizi
|15:27:56 24-02-2025
|36,54194
|25,30167
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|15:10:36 24-02-2025
|36,6647
|25,6033
|9
|2,2
|EGE DENIZI
|15:06:58 24-02-2025
|36,69
|25,6975
|10,7
|2,3
|EGE DENIZI
|14:33:06 24-02-2025
|36,701
|25,6488
|19,7
|4,3
|Ege Denizi
|14:33:00 24-02-2025
|36,65806
|25,44611
|7
|4,4
|Ege Denizi
|14:18:10 24-02-2025
|36,79917
|25,65222
|7
|3,2
|EGE DENIZI
|14:18:10 24-02-2025
|36,7007
|25,6378
|15,7
|3,2
|Kiğı (Bingöl)
|14:15:25 24-02-2025
|39,36194
|40,31417
|6,94
|2,1
|CICEKTEPE-KIGI (BINGOL)
|14:15:24 24-02-2025
|39,3305
|40,3013
|6,1
|2,1
|Merkez (Kırklareli)
|14:13:48 24-02-2025
|41,93028
|27,35528
|7
|1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [25.14 km] Ayvacık (Çanakkale)
|14:11:07 24-02-2025
|39,27583
|25,93833
|7,55
|1,2
|DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR)
|13:43:39 24-02-2025
|39,5637
|28,171
|3,9
|1,3
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:43:01 24-02-2025
|39,5018
|28,143
|11,9
|1,6
|EGE DENIZI
|13:35:07 24-02-2025
|36,5342
|25,671
|17
|3,3
|Ege Denizi
|13:35:04 24-02-2025
|36,6525
|25,63583
|7
|3,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:31:05 24-02-2025
|38,10444
|36,40444
|7
|1,3
|BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:31:03 24-02-2025
|38,1315
|36,4985
|17,9
|1,3
|Van Gölü - [06.30 km] Tuşba (Van)
|13:22:50 24-02-2025
|38,91778
|43,475
|18,86
|1,7
|Marmara Denizi - [08.79 km] Biga (Çanakkale)
|13:21:57 24-02-2025
|40,51917
|27,18333
|10,08
|2,8
|MARMARA DENIZI
|13:21:56 24-02-2025
|40,5333
|27,1952
|4
|2,9
|Çubuk (Ankara)
|13:15:54 24-02-2025
|40,17056
|32,93417
|7
|1,5
|Palu (Elazığ)
|13:11:17 24-02-2025
|38,70389
|40,14028
|9,72
|1,4
|Nova Zagora, Sliven (Bulgaristan) - [66.93 km] Lalapaşa (Edirne)
|13:09:17 24-02-2025
|42,37167
|26,04333
|14,61
|2
|Ege Denizi
|13:02:50 24-02-2025
|36,71389
|25,70972
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|13:02:49 24-02-2025
|36,6612
|25,6995
|13,1
|2,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:56:38 24-02-2025
|39,49222
|28,20194
|6,99
|1,6
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:39:07 24-02-2025
|38,0152
|36,6445
|5,4
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:39:06 24-02-2025
|38,03167
|36,6025
|6,99
|1,6
|PINARARASI-MILAS (MUGLA)
|12:12:22 24-02-2025
|37,1168
|27,8607
|0
|1,5
|Ege Denizi - [01.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:06:51 24-02-2025
|39,47417
|26,3375
|11,23
|1,6
|BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)
|12:06:50 24-02-2025
|39,4903
|26,3368
|1,2
|1,9
|Yahşihan (Kırıkkale)
|11:57:53 24-02-2025
|39,88972
|33,38389
|7
|0,8
|MAHMUTLAR-YAHSIHAN (KIRIKKALE)
|11:57:53 24-02-2025
|39,9022
|33,4895
|0
|1,3
|EGE DENIZI
|11:47:10 24-02-2025
|36,7017
|25,7277
|16,3
|2,6
|Gediz (Kütahya)
|11:15:53 24-02-2025
|39,01806
|29,74
|14,9
|1,1
|TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA)
|11:15:53 24-02-2025
|39,0363
|29,741
|7,9
|1,4
|Yalvaç (Isparta)
|10:53:49 24-02-2025
|38,19722
|30,93528
|14,12
|1,7
|KOKE-GELENDOST (ISPARTA)
|10:53:47 24-02-2025
|38,1858
|30,9862
|9,4
|1,7
|EGE DENIZI
|09:33:43 24-02-2025
|36,571
|25,6193
|14,5
|2,3
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|08:56:55 24-02-2025
|40,4057
|28,867
|10,5
|1,4
|Ege Denizi - [28.34 km] Gökçeada (Çanakkale)
|08:56:21 24-02-2025
|40,05083
|25,38944
|14,77
|1,7
|Ege Denizi - [28.31 km] Gökçeada (Çanakkale)
|08:53:13 24-02-2025
|40,05333
|25,38889
|14,19
|2,4
|EGE DENIZI
|08:53:11 24-02-2025
|40,0513
|25,3053
|7,5
|2,6
|Merkez (Afyonkarahisar)
|08:47:42 24-02-2025
|38,58028
|30,8
|7,03
|1
|KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
|08:47:41 24-02-2025
|38,5772
|30,7823
|4,9
|1,3
|Ege Denizi
|08:12:44 24-02-2025
|36,75528
|25,82028
|7
|2,1
|EGE DENIZI
|08:12:42 24-02-2025
|36,6553
|25,6522
|10,9
|2,4
|Beypazarı (Ankara)
|08:01:00 24-02-2025
|40,23222
|31,70583
|7
|1,7
|Merkez (Ardahan)
|07:35:59 24-02-2025
|41,16
|42,81833
|7
|1,9
|Ege Denizi
|07:07:08 24-02-2025
|36,75472
|25,85722
|7
|1,5
|Hama (Suriye) - [94.91 km] Yayladağı (Hatay)
|06:31:32 24-02-2025
|35,25639
|36,8975
|11,62
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|06:20:31 24-02-2025
|40,1775
|31,75111
|7,01
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|05:48:50 24-02-2025
|37,13722
|28,82056
|7
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|05:48:49 24-02-2025
|37,1618
|28,8137
|8,5
|1,7
|Ege Denizi
|05:39:47 24-02-2025
|36,79056
|25,98083
|7
|2,1
|EGE DENIZI
|05:39:44 24-02-2025
|36,6815
|25,7058
|5,7
|2,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|05:23:55 24-02-2025
|37,54222
|37,27306
|7,57
|1,5
|SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|05:23:55 24-02-2025
|37,5328
|37,308
|7,1
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|04:40:30 24-02-2025
|40,11278
|31,93222
|6,21
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:19:11 24-02-2025
|38,34028
|37,51833
|7,01
|1,4
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:19:11 24-02-2025
|38,323
|37,4175
|7,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|04:03:30 24-02-2025
|38,32611
|38,82306
|7
|1,2
|DEMRE (ANTALYA)
|03:53:49 24-02-2025
|36,205
|29,9873
|13,5
|2,2
|Akdeniz - [33.22 km] Demre (Antalya)
|03:53:45 24-02-2025
|35,93556
|30,02528
|28,58
|2,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|03:43:09 24-02-2025
|37,50694
|37,205
|13,1
|2
|YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:43:09 24-02-2025
|37,4743
|37,2173
|5,1
|1,7
|EGE DENIZI
|03:41:30 24-02-2025
|36,5038
|25,6088
|21,4
|3,6
|Ege Denizi
|03:41:28 24-02-2025
|36,7025
|25,71028
|7
|3,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|03:22:03 24-02-2025
|39,57278
|26,19389
|11,37
|1,9
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|03:22:03 24-02-2025
|39,5465
|26,141
|3,3
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:09:08 24-02-2025
|38,07667
|36,49056
|9,39
|3,1
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:09:08 24-02-2025
|38,0772
|36,5195
|2,4
|3,2
|Germencik (Aydın)
|02:51:55 24-02-2025
|37,8675
|27,65139
|7
|1,1
|Divriği (Sivas)
|02:44:00 24-02-2025
|39,37611
|37,96528
|10,25
|1,4
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [55.12 km] Başkale (Van)
|02:16:40 24-02-2025
|38,53222
|45,01278
|7
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:16:08 24-02-2025
|38,0675
|36,88972
|6,97
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|02:11:13 24-02-2025
|37,15694
|28,79917
|7,05
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|02:11:13 24-02-2025
|37,196
|28,7935
|7,9
|1,7
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:07:46 24-02-2025
|37,02972
|36,86222
|7
|2,1
|KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
|02:07:46 24-02-2025
|37,0342
|36,8688
|7,5
|1,6
|Kale (Malatya)
|01:53:33 24-02-2025
|38,34222
|38,74944
|15,67
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ALATEPE-MILAS (MUGLA)
|01:02:14 25-02-2025
|37,0623
|27,9995
|27,4
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:56:23 25-02-2025
|38,11056
|37,41278
|6,14
|1,2
|Ege Denizi - [72.19 km] Datça (Muğla)
|00:54:07 25-02-2025
|36,06056
|27,71
|7,31
|1,7
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|00:54:06 25-02-2025
|36,0492
|27,7057
|9,9
|1,7
|Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
|00:46:02 25-02-2025
|36,06778
|27,67028
|11,46
|4,4
|EGE DENIZI
|00:46:00 25-02-2025
|36,028
|27,5858
|13
|4,4
|Ege Denizi
|00:42:43 25-02-2025
|36,66889
|25,75167
|5,17
|1,8
|Bucak (Burdur)
|00:41:07 25-02-2025
|37,43583
|30,58333
|5,3
|1
|Pütürge (Malatya)
|00:40:00 25-02-2025
|38,15028
|38,63972
|7
|1,2
|Feke (Adana)
|00:33:22 25-02-2025
|37,81361
|36,06306
|8,09
|1,3
|Ege Denizi
|00:28:53 25-02-2025
|36,71917
|25,79278
|7
|1,9
|EGE DENIZI
|00:28:49 25-02-2025
|36,6483
|25,4722
|8
|2
|Baykan (Siirt)
|00:02:18 25-02-2025
|38,15417
|41,78944
|7,11
|1
|Burhaniye (Balıkesir)
|23:56:11 24-02-2025
|39,47917
|27,02611
|11,21
|1
|BAHADINLI-BURHANIYE (BALIKESIR)
|23:56:10 24-02-2025
|39,4583
|26,9923
|9,4
|1,3
|İslahiye (Gaziantep)
|23:38:23 24-02-2025
|36,93111
|36,48889
|7
|1,7
|BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|23:38:22 24-02-2025
|36,9512
|36,5628
|5,4
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|23:33:45 24-02-2025
|38,15667
|37,90056
|15,28
|1,8
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:33:44 24-02-2025
|38,1625
|37,8792
|4,8
|1,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:30:46 24-02-2025
|37,8425
|36,5775
|7,12
|1,4
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|23:30:43 24-02-2025
|37,8878
|36,5605
|9,6
|1,4
|Kadirli (Osmaniye)
|23:17:34 24-02-2025
|37,73778
|36,20944
|7
|1
|EGE DENIZI
|23:12:07 24-02-2025
|36,5212
|25,4442
|6,2
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.42 km] Kuşadası (Aydın)
|23:00:17 24-02-2025
|37,82028
|27,10389
|7,01
|1,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.71 km] Urla (İzmir)
|22:50:29 24-02-2025
|38,42444
|26,63806
|12,93
|1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.62 km] Urla (İzmir)
|22:34:10 24-02-2025
|38,44639
|26,64167
|7,01
|1,3
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:34:09 24-02-2025
|38,4788
|26,6995
|9,1
|1,3
|Akdeniz - [04.52 km] Ortaca (Muğla)
|22:26:05 24-02-2025
|36,67556
|28,71833
|7
|1
|Karlıova (Bingöl)
|22:09:30 24-02-2025
|39,23611
|40,85889
|7
|1,7
|KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)
|22:09:30 24-02-2025
|39,2657
|40,8508
|7,5
|1,4
|İslahiye (Gaziantep)
|21:59:11 24-02-2025
|36,96944
|36,71194
|7,06
|1
|Şabanözü (Çankırı)
|21:25:19 24-02-2025
|40,37167
|33,27
|6,9
|1,2
|Çan (Çanakkale)
|21:04:57 24-02-2025
|40,07194
|27,17361
|12,78
|1
|Ege Denizi - [80.34 km] Karaburun (İzmir)
|21:00:48 24-02-2025
|38,8575
|25,51611
|7,18
|1,4
|Kale (Malatya)
|20:57:27 24-02-2025
|38,35194
|38,7725
|9,75
|1,6
|Tarsus (Mersin)
|20:57:11 24-02-2025
|36,84417
|35,02194
|32,42
|2,3
|YARAMIS-TARSUS (MERSIN)
|20:57:11 24-02-2025
|36,8258
|35,0645
|13,5
|2,4
|EGE DENIZI
|19:58:46 24-02-2025
|36,6562
|25,4423
|19,6
|3
|Ege Denizi
|19:58:44 24-02-2025
|36,70333
|25,62139
|7
|3
|Salihli (Manisa)
|19:57:48 24-02-2025
|38,5575
|28,23028
|7
|1,4
|YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
|19:57:48 24-02-2025
|38,4985
|28,2742
|14,8
|1,7
|Doğubayazıt (Ağrı)
|19:47:17 24-02-2025
|39,71833
|43,63389
|7
|1,5
|Akkuş (Ordu)
|19:35:19 24-02-2025
|40,79944
|36,81111
|6,68
|1,4
|Akdeniz - [103.89 km] Marmaris (Muğla)
|19:28:36 24-02-2025
|35,72
|27,8475
|8,15
|1,8
|Dinar (Afyonkarahisar)
|18:53:00 24-02-2025
|37,92889
|30,14333
|6,98
|1,4
|TEKIN-DINAR (AFYONKARAHISAR)
|18:53:00 24-02-2025
|38,0128
|30,0947
|9,8
|1,8
|Ceyhan (Adana)
|18:34:58 24-02-2025
|37,16083
|35,82
|15,89
|1,7
|YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA)
|18:34:56 24-02-2025
|37,1633
|35,8385
|16,2
|1,8
|Van Gölü - [04.13 km] Tuşba (Van)
|17:17:57 24-02-2025
|38,89333
|43,48139
|7
|1,7
|EGE DENIZI
|17:03:22 24-02-2025
|36,618
|25,5335
|16,6
|3
|Ege Denizi
|17:03:18 24-02-2025
|36,5
|25,50778
|7
|2,9
|EGE DENIZI
|15:28:05 24-02-2025
|36,6723
|25,5678
|6,3
|2,3
|Ege Denizi
|15:27:56 24-02-2025
|36,54194
|25,30167
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|15:10:36 24-02-2025
|36,6647
|25,6033
|9
|2,2
|EGE DENIZI
|15:06:58 24-02-2025
|36,69
|25,6975
|10,7
|2,3
|EGE DENIZI
|14:33:06 24-02-2025
|36,701
|25,6488
|19,7
|4,3
|Ege Denizi
|14:33:00 24-02-2025
|36,65806
|25,44611
|7
|4,4
|Ege Denizi
|14:18:10 24-02-2025
|36,79917
|25,65222
|7
|3,2
|EGE DENIZI
|14:18:10 24-02-2025
|36,7007
|25,6378
|15,7
|3,2
|Kiğı (Bingöl)
|14:15:25 24-02-2025
|39,36194
|40,31417
|6,94
|2,1
|CICEKTEPE-KIGI (BINGOL)
|14:15:24 24-02-2025
|39,3305
|40,3013
|6,1
|2,1
|Merkez (Kırklareli)
|14:13:48 24-02-2025
|41,93028
|27,35528
|7
|1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [25.14 km] Ayvacık (Çanakkale)
|14:11:07 24-02-2025
|39,27583
|25,93833
|7,55
|1,2
|DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR)
|13:43:39 24-02-2025
|39,5637
|28,171
|3,9
|1,3
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:43:01 24-02-2025
|39,5018
|28,143
|11,9
|1,6
|EGE DENIZI
|13:35:07 24-02-2025
|36,5342
|25,671
|17
|3,3
|Ege Denizi
|13:35:04 24-02-2025
|36,6525
|25,63583
|7
|3,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:31:05 24-02-2025
|38,10444
|36,40444
|7
|1,3
|BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:31:03 24-02-2025
|38,1315
|36,4985
|17,9
|1,3
|Van Gölü - [06.30 km] Tuşba (Van)
|13:22:50 24-02-2025
|38,91778
|43,475
|18,86
|1,7
|Marmara Denizi - [08.79 km] Biga (Çanakkale)
|13:21:57 24-02-2025
|40,51917
|27,18333
|10,08
|2,8
|MARMARA DENIZI
|13:21:56 24-02-2025
|40,5333
|27,1952
|4
|2,9
|Çubuk (Ankara)
|13:15:54 24-02-2025
|40,17056
|32,93417
|7
|1,5
|Palu (Elazığ)
|13:11:17 24-02-2025
|38,70389
|40,14028
|9,72
|1,4
|Nova Zagora, Sliven (Bulgaristan) - [66.93 km] Lalapaşa (Edirne)
|13:09:17 24-02-2025
|42,37167
|26,04333
|14,61
|2
|Ege Denizi
|13:02:50 24-02-2025
|36,71389
|25,70972
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|13:02:49 24-02-2025
|36,6612
|25,6995
|13,1
|2,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:56:38 24-02-2025
|39,49222
|28,20194
|6,99
|1,6
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:39:07 24-02-2025
|38,0152
|36,6445
|5,4
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:39:06 24-02-2025
|38,03167
|36,6025
|6,99
|1,6
|PINARARASI-MILAS (MUGLA)
|12:12:22 24-02-2025
|37,1168
|27,8607
|0
|1,5
|Ege Denizi - [01.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:06:51 24-02-2025
|39,47417
|26,3375
|11,23
|1,6
|BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)
|12:06:50 24-02-2025
|39,4903
|26,3368
|1,2
|1,9
|Yahşihan (Kırıkkale)
|11:57:53 24-02-2025
|39,88972
|33,38389
|7
|0,8
|MAHMUTLAR-YAHSIHAN (KIRIKKALE)
|11:57:53 24-02-2025
|39,9022
|33,4895
|0
|1,3
|EGE DENIZI
|11:47:10 24-02-2025
|36,7017
|25,7277
|16,3
|2,6
|Gediz (Kütahya)
|11:15:53 24-02-2025
|39,01806
|29,74
|14,9
|1,1
|TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA)
|11:15:53 24-02-2025
|39,0363
|29,741
|7,9
|1,4
|Yalvaç (Isparta)
|10:53:49 24-02-2025
|38,19722
|30,93528
|14,12
|1,7
|KOKE-GELENDOST (ISPARTA)
|10:53:47 24-02-2025
|38,1858
|30,9862
|9,4
|1,7
|EGE DENIZI
|09:33:43 24-02-2025
|36,571
|25,6193
|14,5
|2,3
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|08:56:55 24-02-2025
|40,4057
|28,867
|10,5
|1,4
|Ege Denizi - [28.34 km] Gökçeada (Çanakkale)
|08:56:21 24-02-2025
|40,05083
|25,38944
|14,77
|1,7
|Ege Denizi - [28.31 km] Gökçeada (Çanakkale)
|08:53:13 24-02-2025
|40,05333
|25,38889
|14,19
|2,4
|EGE DENIZI
|08:53:11 24-02-2025
|40,0513
|25,3053
|7,5
|2,6
|Merkez (Afyonkarahisar)
|08:47:42 24-02-2025
|38,58028
|30,8
|7,03
|1
|KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
|08:47:41 24-02-2025
|38,5772
|30,7823
|4,9
|1,3
|Ege Denizi
|08:12:44 24-02-2025
|36,75528
|25,82028
|7
|2,1
|EGE DENIZI
|08:12:42 24-02-2025
|36,6553
|25,6522
|10,9
|2,4
|Beypazarı (Ankara)
|08:01:00 24-02-2025
|40,23222
|31,70583
|7
|1,7
|Merkez (Ardahan)
|07:35:59 24-02-2025
|41,16
|42,81833
|7
|1,9
|Ege Denizi
|07:07:08 24-02-2025
|36,75472
|25,85722
|7
|1,5
|Hama (Suriye) - [94.91 km] Yayladağı (Hatay)
|06:31:32 24-02-2025
|35,25639
|36,8975
|11,62
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|06:20:31 24-02-2025
|40,1775
|31,75111
|7,01
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|05:48:50 24-02-2025
|37,13722
|28,82056
|7
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|05:48:49 24-02-2025
|37,1618
|28,8137
|8,5
|1,7
|Ege Denizi
|05:39:47 24-02-2025
|36,79056
|25,98083
|7
|2,1
|EGE DENIZI
|05:39:44 24-02-2025
|36,6815
|25,7058
|5,7
|2,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|05:23:55 24-02-2025
|37,54222
|37,27306
|7,57
|1,5
|SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|05:23:55 24-02-2025
|37,5328
|37,308
|7,1
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|04:40:30 24-02-2025
|40,11278
|31,93222
|6,21
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:19:11 24-02-2025
|38,34028
|37,51833
|7,01
|1,4
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:19:11 24-02-2025
|38,323
|37,4175
|7,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|04:03:30 24-02-2025
|38,32611
|38,82306
|7
|1,2
|DEMRE (ANTALYA)
|03:53:49 24-02-2025
|36,205
|29,9873
|13,5
|2,2
|Akdeniz - [33.22 km] Demre (Antalya)
|03:53:45 24-02-2025
|35,93556
|30,02528
|28,58
|2,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|03:43:09 24-02-2025
|37,50694
|37,205
|13,1
|2
|YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:43:09 24-02-2025
|37,4743
|37,2173
|5,1
|1,7
|EGE DENIZI
|03:41:30 24-02-2025
|36,5038
|25,6088
|21,4
|3,6
|Ege Denizi
|03:41:28 24-02-2025
|36,7025
|25,71028
|7
|3,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|03:22:03 24-02-2025
|39,57278
|26,19389
|11,37
|1,9
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|03:22:03 24-02-2025
|39,5465
|26,141
|3,3
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:09:08 24-02-2025
|38,07667
|36,49056
|9,39
|3,1
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:09:08 24-02-2025
|38,0772
|36,5195
|2,4
|3,2
|Germencik (Aydın)
|02:51:55 24-02-2025
|37,8675
|27,65139
|7
|1,1
|Divriği (Sivas)
|02:44:00 24-02-2025
|39,37611
|37,96528
|10,25
|1,4
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [55.12 km] Başkale (Van)
|02:16:40 24-02-2025
|38,53222
|45,01278
|7
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:16:08 24-02-2025
|38,0675
|36,88972
|6,97
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|02:11:13 24-02-2025
|37,15694
|28,79917
|7,05
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|02:11:13 24-02-2025
|37,196
|28,7935
|7,9
|1,7
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:07:46 24-02-2025
|37,02972
|36,86222
|7
|2,1
|KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
|02:07:46 24-02-2025
|37,0342
|36,8688
|7,5
|1,6
|Kale (Malatya)
|01:53:33 24-02-2025
|38,34222
|38,74944
|15,67
|1,4
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