Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

25 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [20.32 km] Gökçeada (Çanakkale) 00:35:50 25-07-2025 40,20444 25,49361 6,55 2,7
ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) 00:25:47 25-07-2025 38,3163 36,5738 8,2 1,3
EGE DENIZI 00:14:37 25-07-2025 36,7543 25,629 7,8 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.52 km] Menderes (İzmir) 00:08:53 25-07-2025 37,85583 26,96778 7 1,5
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 23:59:54 24-07-2025 40,2633 31,6888 13,5 1,8
Dalaman (Muğla) 23:57:03 24-07-2025 36,76361 28,79889 7 1,5
EGE DENIZI 23:54:48 24-07-2025 36,6972 25,6922 7 2,6
Ege Denizi 23:54:47 24-07-2025 36,71167 25,64139 7 2,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:54:00 24-07-2025 37,37083 37,15194 13,44 1,2
Kızılcahamam (Ankara) 23:42:11 24-07-2025 40,47028 32,86056 13,04 1,5
KARACAM-CUBUK (ANKARA) 23:42:11 24-07-2025 40,4333 32,9048 5,4 1,7
Çal (Denizli) 22:38:07 24-07-2025 38,01611 29,40778 7 1,3
YAZIR-CAL (DENIZLI) 22:38:07 24-07-2025 37,9878 29,4183 16,2 1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [01.05 km] Payas (Hatay) 22:27:08 24-07-2025 36,77278 36,20389 8,24 1,7
Pütürge (Malatya) 22:16:11 24-07-2025 38,23833 38,65806 14,09 1,2
Pütürge (Malatya) 22:11:59 24-07-2025 38,23722 38,65 13,8 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:04:52 24-07-2025 37,5875 37,28972 9,26 1,7
KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) 21:04:52 24-07-2025 37,6375 37,2228 13,9 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:54:03 24-07-2025 39,2243 29,0277 14,7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:30:05 24-07-2025 39,137 28,1885 12,9 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:00:02 24-07-2025 37,92056 36,65972 7,02 2,4
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 20:00:02 24-07-2025 37,9282 36,6782 8,9 2,3
KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI) 18:16:20 24-07-2025 38,6613 36,58 14,4 1,8
Pınarbaşı (Kayseri) 18:16:19 24-07-2025 38,75944 36,50861 6,93 1,8
ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) 18:06:42 24-07-2025 39,6777 28,437 5,2 2
Dursunbey (Balıkesir) 18:06:41 24-07-2025 39,70167 28,45139 7 1,9
VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) 16:01:46 24-07-2025 36,9447 35,6012 8,9 1,6
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.92 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:19:31 24-07-2025 36,54278 38,63417 7,51 1,9
Ege Denizi 15:19:17 24-07-2025 40,21861 24,86722 15,69 2,2
Merkez (Bolu) 15:10:02 24-07-2025 40,79389 31,73722 7,61 1,4
TETEMECELE-(BOLU) 15:10:01 24-07-2025 40,8385 31,7333 5 1,8
Yazıhan (Malatya) 15:04:33 24-07-2025 38,52278 37,99444 7 1,4
Akçadağ (Malatya) 14:38:50 24-07-2025 38,50278 37,97694 7 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 14:38:24 24-07-2025 38,08306 38,41806 6,97 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 13:58:15 24-07-2025 38,10528 38,22806 7 1,2
SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) 13:42:47 24-07-2025 39,1853 29,3745 14,5 1,6
Emet (Kütahya) 13:32:06 24-07-2025 39,40167 29,22889 6,01 2
Emet (Kütahya) 13:24:14 24-07-2025 39,29056 29,21278 7 1,5
DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) 13:24:12 24-07-2025 39,1385 29,3552 14,7 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:34:49 24-07-2025 37,55417 37,27389 10,54 1,9
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:34:49 24-07-2025 37,5153 37,2112 5,6 1,8
Selçuklu (Konya) 12:28:20 24-07-2025 38,14 32,87083 7 1,3
CANDIR-SELCUKLU (KONYA) 12:28:19 24-07-2025 38,1233 32,6052 0 1,2
İdlib (Suriye) - [39.87 km] Reyhanlı (Hatay) 12:26:23 24-07-2025 35,90417 36,83222 7,28 1,9
KIBRIS-KILICASLAN 12:20:14 24-07-2025 35,2537 33,1277 0 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 12:18:13 24-07-2025 38,15917 36,86389 10,69 1,6
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 12:18:12 24-07-2025 38,2033 36,9033 15,7 1,7
Yedisu (Bingöl) 12:11:59 24-07-2025 39,40889 40,48833 6,96 1,8
GUZGULU-YEDISU (BINGOL) 12:11:59 24-07-2025 39,385 40,4743 4,9 2
Menderes (İzmir) 12:05:46 24-07-2025 38,05306 27,14083 8,55 3,3
ATAKOY-MENDERES (IZMIR) 12:05:46 24-07-2025 38,067 27,1357 5,7 3,3
Tire (İzmir) 12:01:38 24-07-2025 38,13583 27,7025 7 1,4
KARATEKE-TIRE (IZMIR) 12:01:38 24-07-2025 38,1415 27,7092 5,1 1,9
Tire (İzmir) 11:57:11 24-07-2025 38,15056 27,70111 7 1,5
KARATEKE-TIRE (IZMIR) 11:57:11 24-07-2025 38,1375 27,687 4,4 1,5
Soma (Manisa) 11:36:49 24-07-2025 39,25139 27,72472 7,05 1,4
YIRCA-SOMA (MANISA) 11:36:49 24-07-2025 39,2128 27,6637 0 1,5
EGE DENIZI 11:16:08 24-07-2025 35,8965 25,7473 8,3 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 10:56:38 24-07-2025 35,3047 23,7998 5 3,6
Akdeniz 10:56:33 24-07-2025 35,51056 23,27139 6,73 3,5
EGE DENIZI 10:55:16 24-07-2025 36,6602 25,695 7,4 2,4
Orhaneli (Bursa) 10:23:38 24-07-2025 39,88667 28,85806 10,45 1,4
Merkez (Kırşehir) 10:18:06 24-07-2025 39,19194 34,14 7 1
Yazıhan (Malatya) 09:50:08 24-07-2025 38,54306 38,01694 7 1,3
EGE DENIZI 09:39:35 24-07-2025 36,6653 25,7215 8,5 2,1
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 09:28:20 24-07-2025 37,1248 28,4627 9,8 1,5
Menteşe (Muğla) 09:28:19 24-07-2025 37,13667 28,455 7 1,4
Akçadağ (Malatya) 09:22:23 24-07-2025 38,46639 38,06917 7 1,6
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 09:22:23 24-07-2025 38,5203 37,9653 14,5 1,6
Soma (Manisa) 09:15:48 24-07-2025 39,09417 27,57306 7,1 1,8
EGNEZ-SOMA (MANISA) 09:15:47 24-07-2025 39,0808 27,5513 0 1,9
Beypazarı (Ankara) 09:02:46 24-07-2025 40,16722 31,84389 7,02 1,7
BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) 09:02:45 24-07-2025 40,1862 31,8283 1,4 1,9
Merkez (Elazığ) 06:54:46 24-07-2025 38,63778 39,67361 7,03 1,8
Emirdağ (Afyonkarahisar) 06:46:54 24-07-2025 38,83417 31,39944 8,15 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 06:40:06 24-07-2025 38,30833 38,22833 10,19 3,6
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 06:40:05 24-07-2025 38,2863 38,2215 5 3,7
SURIYE 06:07:25 24-07-2025 34,2585 37,5142 5 3,6
Akdeniz - [41.11 km] Fethiye (Muğla) 06:01:39 24-07-2025 36,34 28,69278 9,12 1,7
AKDENIZ 06:01:39 24-07-2025 36,5632 28,5987 56,9 1,7
Marmaris (Muğla) 05:58:18 24-07-2025 36,96694 28,28944 6,99 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 05:58:17 24-07-2025 36,9385 28,2715 13,1 2
Gemlik (Bursa) 05:56:21 24-07-2025 40,33611 29,33917 7 1,2
Ege Denizi - [97.29 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:05:53 24-07-2025 39,01444 25,11056 7,54 1,9
Pütürge (Malatya) 04:55:16 24-07-2025 38,25556 38,81917 7 1,1
Kemah (Erzincan) 04:44:26 24-07-2025 39,77417 39,05778 6,87 1
Yeşilyurt (Malatya) 04:29:48 24-07-2025 38,19056 38,11056 7 1,5
Akçadağ (Malatya) 04:06:34 24-07-2025 38,46861 38,02444 6,97 1,1
Sinjar, Ninova (Irak) - [68.96 km] İdil (Şırnak) 04:02:36 24-07-2025 36,51361 41,87139 8,5 1,4
CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA) 04:01:17 24-07-2025 36,672 29,1103 14,7 2,4
Fethiye (Muğla) 04:01:16 24-07-2025 36,66667 29,11139 34,23 2,2
Merkez (Elazığ) 03:53:49 24-07-2025 38,62194 39,6725 7,03 1,7
Ege Denizi - [55.15 km] Datça (Muğla) 03:48:55 24-07-2025 36,20417 27,56889 15,01 1,3
Sincik (Adıyaman) 03:48:50 24-07-2025 38,12611 38,56806 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 03:42:41 24-07-2025 38,47444 38,02056 7 1,1
Kozan (Adana) 03:20:43 24-07-2025 37,66139 35,98444 6,67 1,4
Emirdağ (Afyonkarahisar) 02:51:26 24-07-2025 38,83972 31,40944 6,74 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 02:48:35 24-07-2025 38,09806 36,82083 14,31 2,5
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:48:34 24-07-2025 38,1277 36,8422 5 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:46:24 24-07-2025 38,12528 36,61 8,79 2,7
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:46:24 24-07-2025 38,097 36,6665 5 2,7
Ege Denizi - [15.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:38:59 24-07-2025 39,47 25,88778 6,91 1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:30:30 24-07-2025 37,97833 36,54222 7,03 1,4
Pütürge (Malatya) 02:11:56 24-07-2025 38,2975 38,78556 10,16 1,5
Merkez (Elazığ) 02:00:40 24-07-2025 38,61 39,70806 11,51 1,4
Simav (Kütahya) 01:54:17 24-07-2025 39,16944 28,95667 8,3 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:54:16 24-07-2025 39,229 28,996 9,4 2
CUKUROREN-(BOLU) 01:42:07 24-07-2025 40,8652 31,6017 5,1 1,4
Merkez (Bolu) 01:42:06 24-07-2025 40,87472 31,60444 13,84 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 01:34:59 24-07-2025 38,20083 38,11361 6,21 1,6
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 01:34:59 24-07-2025 38,205 38,0463 8,3 1,5
Merkez (Elazığ) 01:29:08 24-07-2025 38,61083 39,69611 7,02 1,1
Darende (Malatya) 01:23:52 24-07-2025 38,59722 37,52639 7 2
DARENDE (MALATYA) 01:23:52 24-07-2025 38,5627 37,4955 2,9 2
Kale (Malatya) 01:21:21 24-07-2025 38,36028 38,81833 7 1
AKDENIZ 01:14:44 24-07-2025 36,1563 28,1545 6,8 1,4
Akdeniz - [62.33 km] Marmaris (Muğla) 01:14:42 24-07-2025 36,07083 28,14167 7 1,4
Merkez (Elazığ) 01:02:48 24-07-2025 38,61944 39,69278 7 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [20.32 km] Gökçeada (Çanakkale) 00:35:50 25-07-2025 40,20444 25,49361 6,55 2,7
ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) 00:25:47 25-07-2025 38,3163 36,5738 8,2 1,3
EGE DENIZI 00:14:37 25-07-2025 36,7543 25,629 7,8 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.52 km] Menderes (İzmir) 00:08:53 25-07-2025 37,85583 26,96778 7 1,5
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 23:59:54 24-07-2025 40,2633 31,6888 13,5 1,8
Dalaman (Muğla) 23:57:03 24-07-2025 36,76361 28,79889 7 1,5
EGE DENIZI 23:54:48 24-07-2025 36,6972 25,6922 7 2,6
Ege Denizi 23:54:47 24-07-2025 36,71167 25,64139 7 2,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:54:00 24-07-2025 37,37083 37,15194 13,44 1,2
Kızılcahamam (Ankara) 23:42:11 24-07-2025 40,47028 32,86056 13,04 1,5
KARACAM-CUBUK (ANKARA) 23:42:11 24-07-2025 40,4333 32,9048 5,4 1,7
Çal (Denizli) 22:38:07 24-07-2025 38,01611 29,40778 7 1,3
YAZIR-CAL (DENIZLI) 22:38:07 24-07-2025 37,9878 29,4183 16,2 1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [01.05 km] Payas (Hatay) 22:27:08 24-07-2025 36,77278 36,20389 8,24 1,7
Pütürge (Malatya) 22:16:11 24-07-2025 38,23833 38,65806 14,09 1,2
Pütürge (Malatya) 22:11:59 24-07-2025 38,23722 38,65 13,8 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:04:52 24-07-2025 37,5875 37,28972 9,26 1,7
KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) 21:04:52 24-07-2025 37,6375 37,2228 13,9 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:54:03 24-07-2025 39,2243 29,0277 14,7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:30:05 24-07-2025 39,137 28,1885 12,9 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:00:02 24-07-2025 37,92056 36,65972 7,02 2,4
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) 20:00:02 24-07-2025 37,9282 36,6782 8,9 2,3
KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI) 18:16:20 24-07-2025 38,6613 36,58 14,4 1,8
Pınarbaşı (Kayseri) 18:16:19 24-07-2025 38,75944 36,50861 6,93 1,8
ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) 18:06:42 24-07-2025 39,6777 28,437 5,2 2
Dursunbey (Balıkesir) 18:06:41 24-07-2025 39,70167 28,45139 7 1,9
VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) 16:01:46 24-07-2025 36,9447 35,6012 8,9 1,6
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.92 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:19:31 24-07-2025 36,54278 38,63417 7,51 1,9
Ege Denizi 15:19:17 24-07-2025 40,21861 24,86722 15,69 2,2
Merkez (Bolu) 15:10:02 24-07-2025 40,79389 31,73722 7,61 1,4
TETEMECELE-(BOLU) 15:10:01 24-07-2025 40,8385 31,7333 5 1,8
Yazıhan (Malatya) 15:04:33 24-07-2025 38,52278 37,99444 7 1,4
Akçadağ (Malatya) 14:38:50 24-07-2025 38,50278 37,97694 7 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 14:38:24 24-07-2025 38,08306 38,41806 6,97 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 13:58:15 24-07-2025 38,10528 38,22806 7 1,2
SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) 13:42:47 24-07-2025 39,1853 29,3745 14,5 1,6
Emet (Kütahya) 13:32:06 24-07-2025 39,40167 29,22889 6,01 2
Emet (Kütahya) 13:24:14 24-07-2025 39,29056 29,21278 7 1,5
DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) 13:24:12 24-07-2025 39,1385 29,3552 14,7 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:34:49 24-07-2025 37,55417 37,27389 10,54 1,9
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:34:49 24-07-2025 37,5153 37,2112 5,6 1,8
Selçuklu (Konya) 12:28:20 24-07-2025 38,14 32,87083 7 1,3
CANDIR-SELCUKLU (KONYA) 12:28:19 24-07-2025 38,1233 32,6052 0 1,2
İdlib (Suriye) - [39.87 km] Reyhanlı (Hatay) 12:26:23 24-07-2025 35,90417 36,83222 7,28 1,9
KIBRIS-KILICASLAN 12:20:14 24-07-2025 35,2537 33,1277 0 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 12:18:13 24-07-2025 38,15917 36,86389 10,69 1,6
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 12:18:12 24-07-2025 38,2033 36,9033 15,7 1,7
Yedisu (Bingöl) 12:11:59 24-07-2025 39,40889 40,48833 6,96 1,8
GUZGULU-YEDISU (BINGOL) 12:11:59 24-07-2025 39,385 40,4743 4,9 2
Menderes (İzmir) 12:05:46 24-07-2025 38,05306 27,14083 8,55 3,3
ATAKOY-MENDERES (IZMIR) 12:05:46 24-07-2025 38,067 27,1357 5,7 3,3
Tire (İzmir) 12:01:38 24-07-2025 38,13583 27,7025 7 1,4
KARATEKE-TIRE (IZMIR) 12:01:38 24-07-2025 38,1415 27,7092 5,1 1,9
Tire (İzmir) 11:57:11 24-07-2025 38,15056 27,70111 7 1,5
KARATEKE-TIRE (IZMIR) 11:57:11 24-07-2025 38,1375 27,687 4,4 1,5
Soma (Manisa) 11:36:49 24-07-2025 39,25139 27,72472 7,05 1,4
YIRCA-SOMA (MANISA) 11:36:49 24-07-2025 39,2128 27,6637 0 1,5
EGE DENIZI 11:16:08 24-07-2025 35,8965 25,7473 8,3 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 10:56:38 24-07-2025 35,3047 23,7998 5 3,6
Akdeniz 10:56:33 24-07-2025 35,51056 23,27139 6,73 3,5
EGE DENIZI 10:55:16 24-07-2025 36,6602 25,695 7,4 2,4
Orhaneli (Bursa) 10:23:38 24-07-2025 39,88667 28,85806 10,45 1,4
Merkez (Kırşehir) 10:18:06 24-07-2025 39,19194 34,14 7 1
Yazıhan (Malatya) 09:50:08 24-07-2025 38,54306 38,01694 7 1,3
EGE DENIZI 09:39:35 24-07-2025 36,6653 25,7215 8,5 2,1
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 09:28:20 24-07-2025 37,1248 28,4627 9,8 1,5
Menteşe (Muğla) 09:28:19 24-07-2025 37,13667 28,455 7 1,4
Akçadağ (Malatya) 09:22:23 24-07-2025 38,46639 38,06917 7 1,6
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 09:22:23 24-07-2025 38,5203 37,9653 14,5 1,6
Soma (Manisa) 09:15:48 24-07-2025 39,09417 27,57306 7,1 1,8
EGNEZ-SOMA (MANISA) 09:15:47 24-07-2025 39,0808 27,5513 0 1,9
Beypazarı (Ankara) 09:02:46 24-07-2025 40,16722 31,84389 7,02 1,7
BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) 09:02:45 24-07-2025 40,1862 31,8283 1,4 1,9
Merkez (Elazığ) 06:54:46 24-07-2025 38,63778 39,67361 7,03 1,8
Emirdağ (Afyonkarahisar) 06:46:54 24-07-2025 38,83417 31,39944 8,15 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 06:40:06 24-07-2025 38,30833 38,22833 10,19 3,6
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 06:40:05 24-07-2025 38,2863 38,2215 5 3,7
SURIYE 06:07:25 24-07-2025 34,2585 37,5142 5 3,6
Akdeniz - [41.11 km] Fethiye (Muğla) 06:01:39 24-07-2025 36,34 28,69278 9,12 1,7
AKDENIZ 06:01:39 24-07-2025 36,5632 28,5987 56,9 1,7
Marmaris (Muğla) 05:58:18 24-07-2025 36,96694 28,28944 6,99 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 05:58:17 24-07-2025 36,9385 28,2715 13,1 2
Gemlik (Bursa) 05:56:21 24-07-2025 40,33611 29,33917 7 1,2
Ege Denizi - [97.29 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:05:53 24-07-2025 39,01444 25,11056 7,54 1,9
Pütürge (Malatya) 04:55:16 24-07-2025 38,25556 38,81917 7 1,1
Kemah (Erzincan) 04:44:26 24-07-2025 39,77417 39,05778 6,87 1
Yeşilyurt (Malatya) 04:29:48 24-07-2025 38,19056 38,11056 7 1,5
Akçadağ (Malatya) 04:06:34 24-07-2025 38,46861 38,02444 6,97 1,1
Sinjar, Ninova (Irak) - [68.96 km] İdil (Şırnak) 04:02:36 24-07-2025 36,51361 41,87139 8,5 1,4
CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA) 04:01:17 24-07-2025 36,672 29,1103 14,7 2,4
Fethiye (Muğla) 04:01:16 24-07-2025 36,66667 29,11139 34,23 2,2
Merkez (Elazığ) 03:53:49 24-07-2025 38,62194 39,6725 7,03 1,7
Ege Denizi - [55.15 km] Datça (Muğla) 03:48:55 24-07-2025 36,20417 27,56889 15,01 1,3
Sincik (Adıyaman) 03:48:50 24-07-2025 38,12611 38,56806 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 03:42:41 24-07-2025 38,47444 38,02056 7 1,1
Kozan (Adana) 03:20:43 24-07-2025 37,66139 35,98444 6,67 1,4
Emirdağ (Afyonkarahisar) 02:51:26 24-07-2025 38,83972 31,40944 6,74 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 02:48:35 24-07-2025 38,09806 36,82083 14,31 2,5
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:48:34 24-07-2025 38,1277 36,8422 5 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:46:24 24-07-2025 38,12528 36,61 8,79 2,7
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:46:24 24-07-2025 38,097 36,6665 5 2,7
Ege Denizi - [15.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:38:59 24-07-2025 39,47 25,88778 6,91 1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:30:30 24-07-2025 37,97833 36,54222 7,03 1,4
Pütürge (Malatya) 02:11:56 24-07-2025 38,2975 38,78556 10,16 1,5
Merkez (Elazığ) 02:00:40 24-07-2025 38,61 39,70806 11,51 1,4
Simav (Kütahya) 01:54:17 24-07-2025 39,16944 28,95667 8,3 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:54:16 24-07-2025 39,229 28,996 9,4 2
CUKUROREN-(BOLU) 01:42:07 24-07-2025 40,8652 31,6017 5,1 1,4
Merkez (Bolu) 01:42:06 24-07-2025 40,87472 31,60444 13,84 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 01:34:59 24-07-2025 38,20083 38,11361 6,21 1,6
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 01:34:59 24-07-2025 38,205 38,0463 8,3 1,5
Merkez (Elazığ) 01:29:08 24-07-2025 38,61083 39,69611 7,02 1,1
Darende (Malatya) 01:23:52 24-07-2025 38,59722 37,52639 7 2
DARENDE (MALATYA) 01:23:52 24-07-2025 38,5627 37,4955 2,9 2
Kale (Malatya) 01:21:21 24-07-2025 38,36028 38,81833 7 1
AKDENIZ 01:14:44 24-07-2025 36,1563 28,1545 6,8 1,4
Akdeniz - [62.33 km] Marmaris (Muğla) 01:14:42 24-07-2025 36,07083 28,14167 7 1,4
Merkez (Elazığ) 01:02:48 24-07-2025 38,61944 39,69278 7 1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...