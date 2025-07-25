Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 25 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
25 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - [20.32 km] Gökçeada (Çanakkale)
|00:35:50 25-07-2025
|40,20444
|25,49361
|6,55
|2,7
|ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)
|00:25:47 25-07-2025
|38,3163
|36,5738
|8,2
|1,3
|EGE DENIZI
|00:14:37 25-07-2025
|36,7543
|25,629
|7,8
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.52 km] Menderes (İzmir)
|00:08:53 25-07-2025
|37,85583
|26,96778
|7
|1,5
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:59:54 24-07-2025
|40,2633
|31,6888
|13,5
|1,8
|Dalaman (Muğla)
|23:57:03 24-07-2025
|36,76361
|28,79889
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|23:54:48 24-07-2025
|36,6972
|25,6922
|7
|2,6
|Ege Denizi
|23:54:47 24-07-2025
|36,71167
|25,64139
|7
|2,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|23:54:00 24-07-2025
|37,37083
|37,15194
|13,44
|1,2
|Kızılcahamam (Ankara)
|23:42:11 24-07-2025
|40,47028
|32,86056
|13,04
|1,5
|KARACAM-CUBUK (ANKARA)
|23:42:11 24-07-2025
|40,4333
|32,9048
|5,4
|1,7
|Çal (Denizli)
|22:38:07 24-07-2025
|38,01611
|29,40778
|7
|1,3
|YAZIR-CAL (DENIZLI)
|22:38:07 24-07-2025
|37,9878
|29,4183
|16,2
|1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [01.05 km] Payas (Hatay)
|22:27:08 24-07-2025
|36,77278
|36,20389
|8,24
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|22:16:11 24-07-2025
|38,23833
|38,65806
|14,09
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|22:11:59 24-07-2025
|38,23722
|38,65
|13,8
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:04:52 24-07-2025
|37,5875
|37,28972
|9,26
|1,7
|KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|21:04:52 24-07-2025
|37,6375
|37,2228
|13,9
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:54:03 24-07-2025
|39,2243
|29,0277
|14,7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:30:05 24-07-2025
|39,137
|28,1885
|12,9
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:00:02 24-07-2025
|37,92056
|36,65972
|7,02
|2,4
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|20:00:02 24-07-2025
|37,9282
|36,6782
|8,9
|2,3
|KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI)
|18:16:20 24-07-2025
|38,6613
|36,58
|14,4
|1,8
|Pınarbaşı (Kayseri)
|18:16:19 24-07-2025
|38,75944
|36,50861
|6,93
|1,8
|ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|18:06:42 24-07-2025
|39,6777
|28,437
|5,2
|2
|Dursunbey (Balıkesir)
|18:06:41 24-07-2025
|39,70167
|28,45139
|7
|1,9
|VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)
|16:01:46 24-07-2025
|36,9447
|35,6012
|8,9
|1,6
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.92 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|15:19:31 24-07-2025
|36,54278
|38,63417
|7,51
|1,9
|Ege Denizi
|15:19:17 24-07-2025
|40,21861
|24,86722
|15,69
|2,2
|Merkez (Bolu)
|15:10:02 24-07-2025
|40,79389
|31,73722
|7,61
|1,4
|TETEMECELE-(BOLU)
|15:10:01 24-07-2025
|40,8385
|31,7333
|5
|1,8
|Yazıhan (Malatya)
|15:04:33 24-07-2025
|38,52278
|37,99444
|7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|14:38:50 24-07-2025
|38,50278
|37,97694
|7
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:38:24 24-07-2025
|38,08306
|38,41806
|6,97
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:58:15 24-07-2025
|38,10528
|38,22806
|7
|1,2
|SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)
|13:42:47 24-07-2025
|39,1853
|29,3745
|14,5
|1,6
|Emet (Kütahya)
|13:32:06 24-07-2025
|39,40167
|29,22889
|6,01
|2
|Emet (Kütahya)
|13:24:14 24-07-2025
|39,29056
|29,21278
|7
|1,5
|DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA)
|13:24:12 24-07-2025
|39,1385
|29,3552
|14,7
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:34:49 24-07-2025
|37,55417
|37,27389
|10,54
|1,9
|SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:34:49 24-07-2025
|37,5153
|37,2112
|5,6
|1,8
|Selçuklu (Konya)
|12:28:20 24-07-2025
|38,14
|32,87083
|7
|1,3
|CANDIR-SELCUKLU (KONYA)
|12:28:19 24-07-2025
|38,1233
|32,6052
|0
|1,2
|İdlib (Suriye) - [39.87 km] Reyhanlı (Hatay)
|12:26:23 24-07-2025
|35,90417
|36,83222
|7,28
|1,9
|KIBRIS-KILICASLAN
|12:20:14 24-07-2025
|35,2537
|33,1277
|0
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|12:18:13 24-07-2025
|38,15917
|36,86389
|10,69
|1,6
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|12:18:12 24-07-2025
|38,2033
|36,9033
|15,7
|1,7
|Yedisu (Bingöl)
|12:11:59 24-07-2025
|39,40889
|40,48833
|6,96
|1,8
|GUZGULU-YEDISU (BINGOL)
|12:11:59 24-07-2025
|39,385
|40,4743
|4,9
|2
|Menderes (İzmir)
|12:05:46 24-07-2025
|38,05306
|27,14083
|8,55
|3,3
|ATAKOY-MENDERES (IZMIR)
|12:05:46 24-07-2025
|38,067
|27,1357
|5,7
|3,3
|Tire (İzmir)
|12:01:38 24-07-2025
|38,13583
|27,7025
|7
|1,4
|KARATEKE-TIRE (IZMIR)
|12:01:38 24-07-2025
|38,1415
|27,7092
|5,1
|1,9
|Tire (İzmir)
|11:57:11 24-07-2025
|38,15056
|27,70111
|7
|1,5
|KARATEKE-TIRE (IZMIR)
|11:57:11 24-07-2025
|38,1375
|27,687
|4,4
|1,5
|Soma (Manisa)
|11:36:49 24-07-2025
|39,25139
|27,72472
|7,05
|1,4
|YIRCA-SOMA (MANISA)
|11:36:49 24-07-2025
|39,2128
|27,6637
|0
|1,5
|EGE DENIZI
|11:16:08 24-07-2025
|35,8965
|25,7473
|8,3
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|10:56:38 24-07-2025
|35,3047
|23,7998
|5
|3,6
|Akdeniz
|10:56:33 24-07-2025
|35,51056
|23,27139
|6,73
|3,5
|EGE DENIZI
|10:55:16 24-07-2025
|36,6602
|25,695
|7,4
|2,4
|Orhaneli (Bursa)
|10:23:38 24-07-2025
|39,88667
|28,85806
|10,45
|1,4
|Merkez (Kırşehir)
|10:18:06 24-07-2025
|39,19194
|34,14
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|09:50:08 24-07-2025
|38,54306
|38,01694
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|09:39:35 24-07-2025
|36,6653
|25,7215
|8,5
|2,1
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|09:28:20 24-07-2025
|37,1248
|28,4627
|9,8
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|09:28:19 24-07-2025
|37,13667
|28,455
|7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|09:22:23 24-07-2025
|38,46639
|38,06917
|7
|1,6
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|09:22:23 24-07-2025
|38,5203
|37,9653
|14,5
|1,6
|Soma (Manisa)
|09:15:48 24-07-2025
|39,09417
|27,57306
|7,1
|1,8
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|09:15:47 24-07-2025
|39,0808
|27,5513
|0
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|09:02:46 24-07-2025
|40,16722
|31,84389
|7,02
|1,7
|BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA)
|09:02:45 24-07-2025
|40,1862
|31,8283
|1,4
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|06:54:46 24-07-2025
|38,63778
|39,67361
|7,03
|1,8
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|06:46:54 24-07-2025
|38,83417
|31,39944
|8,15
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:40:06 24-07-2025
|38,30833
|38,22833
|10,19
|3,6
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|06:40:05 24-07-2025
|38,2863
|38,2215
|5
|3,7
|SURIYE
|06:07:25 24-07-2025
|34,2585
|37,5142
|5
|3,6
|Akdeniz - [41.11 km] Fethiye (Muğla)
|06:01:39 24-07-2025
|36,34
|28,69278
|9,12
|1,7
|AKDENIZ
|06:01:39 24-07-2025
|36,5632
|28,5987
|56,9
|1,7
|Marmaris (Muğla)
|05:58:18 24-07-2025
|36,96694
|28,28944
|6,99
|1,8
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|05:58:17 24-07-2025
|36,9385
|28,2715
|13,1
|2
|Gemlik (Bursa)
|05:56:21 24-07-2025
|40,33611
|29,33917
|7
|1,2
|Ege Denizi - [97.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:05:53 24-07-2025
|39,01444
|25,11056
|7,54
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|04:55:16 24-07-2025
|38,25556
|38,81917
|7
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|04:44:26 24-07-2025
|39,77417
|39,05778
|6,87
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:29:48 24-07-2025
|38,19056
|38,11056
|7
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|04:06:34 24-07-2025
|38,46861
|38,02444
|6,97
|1,1
|Sinjar, Ninova (Irak) - [68.96 km] İdil (Şırnak)
|04:02:36 24-07-2025
|36,51361
|41,87139
|8,5
|1,4
|CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA)
|04:01:17 24-07-2025
|36,672
|29,1103
|14,7
|2,4
|Fethiye (Muğla)
|04:01:16 24-07-2025
|36,66667
|29,11139
|34,23
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|03:53:49 24-07-2025
|38,62194
|39,6725
|7,03
|1,7
|Ege Denizi - [55.15 km] Datça (Muğla)
|03:48:55 24-07-2025
|36,20417
|27,56889
|15,01
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|03:48:50 24-07-2025
|38,12611
|38,56806
|7
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|03:42:41 24-07-2025
|38,47444
|38,02056
|7
|1,1
|Kozan (Adana)
|03:20:43 24-07-2025
|37,66139
|35,98444
|6,67
|1,4
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|02:51:26 24-07-2025
|38,83972
|31,40944
|6,74
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:48:35 24-07-2025
|38,09806
|36,82083
|14,31
|2,5
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:48:34 24-07-2025
|38,1277
|36,8422
|5
|2,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:46:24 24-07-2025
|38,12528
|36,61
|8,79
|2,7
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:46:24 24-07-2025
|38,097
|36,6665
|5
|2,7
|Ege Denizi - [15.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:38:59 24-07-2025
|39,47
|25,88778
|6,91
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:30:30 24-07-2025
|37,97833
|36,54222
|7,03
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|02:11:56 24-07-2025
|38,2975
|38,78556
|10,16
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|02:00:40 24-07-2025
|38,61
|39,70806
|11,51
|1,4
|Simav (Kütahya)
|01:54:17 24-07-2025
|39,16944
|28,95667
|8,3
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:54:16 24-07-2025
|39,229
|28,996
|9,4
|2
|CUKUROREN-(BOLU)
|01:42:07 24-07-2025
|40,8652
|31,6017
|5,1
|1,4
|Merkez (Bolu)
|01:42:06 24-07-2025
|40,87472
|31,60444
|13,84
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:34:59 24-07-2025
|38,20083
|38,11361
|6,21
|1,6
|GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
|01:34:59 24-07-2025
|38,205
|38,0463
|8,3
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|01:29:08 24-07-2025
|38,61083
|39,69611
|7,02
|1,1
|Darende (Malatya)
|01:23:52 24-07-2025
|38,59722
|37,52639
|7
|2
|DARENDE (MALATYA)
|01:23:52 24-07-2025
|38,5627
|37,4955
|2,9
|2
|Kale (Malatya)
|01:21:21 24-07-2025
|38,36028
|38,81833
|7
|1
|AKDENIZ
|01:14:44 24-07-2025
|36,1563
|28,1545
|6,8
|1,4
|Akdeniz - [62.33 km] Marmaris (Muğla)
|01:14:42 24-07-2025
|36,07083
|28,14167
|7
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|01:02:48 24-07-2025
|38,61944
|39,69278
|7
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - [20.32 km] Gökçeada (Çanakkale)
|00:35:50 25-07-2025
|40,20444
|25,49361
|6,55
|2,7
|ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)
|00:25:47 25-07-2025
|38,3163
|36,5738
|8,2
|1,3
|EGE DENIZI
|00:14:37 25-07-2025
|36,7543
|25,629
|7,8
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.52 km] Menderes (İzmir)
|00:08:53 25-07-2025
|37,85583
|26,96778
|7
|1,5
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:59:54 24-07-2025
|40,2633
|31,6888
|13,5
|1,8
|Dalaman (Muğla)
|23:57:03 24-07-2025
|36,76361
|28,79889
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|23:54:48 24-07-2025
|36,6972
|25,6922
|7
|2,6
|Ege Denizi
|23:54:47 24-07-2025
|36,71167
|25,64139
|7
|2,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|23:54:00 24-07-2025
|37,37083
|37,15194
|13,44
|1,2
|Kızılcahamam (Ankara)
|23:42:11 24-07-2025
|40,47028
|32,86056
|13,04
|1,5
|KARACAM-CUBUK (ANKARA)
|23:42:11 24-07-2025
|40,4333
|32,9048
|5,4
|1,7
|Çal (Denizli)
|22:38:07 24-07-2025
|38,01611
|29,40778
|7
|1,3
|YAZIR-CAL (DENIZLI)
|22:38:07 24-07-2025
|37,9878
|29,4183
|16,2
|1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [01.05 km] Payas (Hatay)
|22:27:08 24-07-2025
|36,77278
|36,20389
|8,24
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|22:16:11 24-07-2025
|38,23833
|38,65806
|14,09
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|22:11:59 24-07-2025
|38,23722
|38,65
|13,8
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:04:52 24-07-2025
|37,5875
|37,28972
|9,26
|1,7
|KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|21:04:52 24-07-2025
|37,6375
|37,2228
|13,9
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:54:03 24-07-2025
|39,2243
|29,0277
|14,7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:30:05 24-07-2025
|39,137
|28,1885
|12,9
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:00:02 24-07-2025
|37,92056
|36,65972
|7,02
|2,4
|CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
|20:00:02 24-07-2025
|37,9282
|36,6782
|8,9
|2,3
|KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI)
|18:16:20 24-07-2025
|38,6613
|36,58
|14,4
|1,8
|Pınarbaşı (Kayseri)
|18:16:19 24-07-2025
|38,75944
|36,50861
|6,93
|1,8
|ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|18:06:42 24-07-2025
|39,6777
|28,437
|5,2
|2
|Dursunbey (Balıkesir)
|18:06:41 24-07-2025
|39,70167
|28,45139
|7
|1,9
|VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)
|16:01:46 24-07-2025
|36,9447
|35,6012
|8,9
|1,6
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.92 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|15:19:31 24-07-2025
|36,54278
|38,63417
|7,51
|1,9
|Ege Denizi
|15:19:17 24-07-2025
|40,21861
|24,86722
|15,69
|2,2
|Merkez (Bolu)
|15:10:02 24-07-2025
|40,79389
|31,73722
|7,61
|1,4
|TETEMECELE-(BOLU)
|15:10:01 24-07-2025
|40,8385
|31,7333
|5
|1,8
|Yazıhan (Malatya)
|15:04:33 24-07-2025
|38,52278
|37,99444
|7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|14:38:50 24-07-2025
|38,50278
|37,97694
|7
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:38:24 24-07-2025
|38,08306
|38,41806
|6,97
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:58:15 24-07-2025
|38,10528
|38,22806
|7
|1,2
|SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)
|13:42:47 24-07-2025
|39,1853
|29,3745
|14,5
|1,6
|Emet (Kütahya)
|13:32:06 24-07-2025
|39,40167
|29,22889
|6,01
|2
|Emet (Kütahya)
|13:24:14 24-07-2025
|39,29056
|29,21278
|7
|1,5
|DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA)
|13:24:12 24-07-2025
|39,1385
|29,3552
|14,7
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:34:49 24-07-2025
|37,55417
|37,27389
|10,54
|1,9
|SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:34:49 24-07-2025
|37,5153
|37,2112
|5,6
|1,8
|Selçuklu (Konya)
|12:28:20 24-07-2025
|38,14
|32,87083
|7
|1,3
|CANDIR-SELCUKLU (KONYA)
|12:28:19 24-07-2025
|38,1233
|32,6052
|0
|1,2
|İdlib (Suriye) - [39.87 km] Reyhanlı (Hatay)
|12:26:23 24-07-2025
|35,90417
|36,83222
|7,28
|1,9
|KIBRIS-KILICASLAN
|12:20:14 24-07-2025
|35,2537
|33,1277
|0
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|12:18:13 24-07-2025
|38,15917
|36,86389
|10,69
|1,6
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|12:18:12 24-07-2025
|38,2033
|36,9033
|15,7
|1,7
|Yedisu (Bingöl)
|12:11:59 24-07-2025
|39,40889
|40,48833
|6,96
|1,8
|GUZGULU-YEDISU (BINGOL)
|12:11:59 24-07-2025
|39,385
|40,4743
|4,9
|2
|Menderes (İzmir)
|12:05:46 24-07-2025
|38,05306
|27,14083
|8,55
|3,3
|ATAKOY-MENDERES (IZMIR)
|12:05:46 24-07-2025
|38,067
|27,1357
|5,7
|3,3
|Tire (İzmir)
|12:01:38 24-07-2025
|38,13583
|27,7025
|7
|1,4
|KARATEKE-TIRE (IZMIR)
|12:01:38 24-07-2025
|38,1415
|27,7092
|5,1
|1,9
|Tire (İzmir)
|11:57:11 24-07-2025
|38,15056
|27,70111
|7
|1,5
|KARATEKE-TIRE (IZMIR)
|11:57:11 24-07-2025
|38,1375
|27,687
|4,4
|1,5
|Soma (Manisa)
|11:36:49 24-07-2025
|39,25139
|27,72472
|7,05
|1,4
|YIRCA-SOMA (MANISA)
|11:36:49 24-07-2025
|39,2128
|27,6637
|0
|1,5
|EGE DENIZI
|11:16:08 24-07-2025
|35,8965
|25,7473
|8,3
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|10:56:38 24-07-2025
|35,3047
|23,7998
|5
|3,6
|Akdeniz
|10:56:33 24-07-2025
|35,51056
|23,27139
|6,73
|3,5
|EGE DENIZI
|10:55:16 24-07-2025
|36,6602
|25,695
|7,4
|2,4
|Orhaneli (Bursa)
|10:23:38 24-07-2025
|39,88667
|28,85806
|10,45
|1,4
|Merkez (Kırşehir)
|10:18:06 24-07-2025
|39,19194
|34,14
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|09:50:08 24-07-2025
|38,54306
|38,01694
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|09:39:35 24-07-2025
|36,6653
|25,7215
|8,5
|2,1
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|09:28:20 24-07-2025
|37,1248
|28,4627
|9,8
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|09:28:19 24-07-2025
|37,13667
|28,455
|7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|09:22:23 24-07-2025
|38,46639
|38,06917
|7
|1,6
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|09:22:23 24-07-2025
|38,5203
|37,9653
|14,5
|1,6
|Soma (Manisa)
|09:15:48 24-07-2025
|39,09417
|27,57306
|7,1
|1,8
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|09:15:47 24-07-2025
|39,0808
|27,5513
|0
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|09:02:46 24-07-2025
|40,16722
|31,84389
|7,02
|1,7
|BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA)
|09:02:45 24-07-2025
|40,1862
|31,8283
|1,4
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|06:54:46 24-07-2025
|38,63778
|39,67361
|7,03
|1,8
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|06:46:54 24-07-2025
|38,83417
|31,39944
|8,15
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:40:06 24-07-2025
|38,30833
|38,22833
|10,19
|3,6
|IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
|06:40:05 24-07-2025
|38,2863
|38,2215
|5
|3,7
|SURIYE
|06:07:25 24-07-2025
|34,2585
|37,5142
|5
|3,6
|Akdeniz - [41.11 km] Fethiye (Muğla)
|06:01:39 24-07-2025
|36,34
|28,69278
|9,12
|1,7
|AKDENIZ
|06:01:39 24-07-2025
|36,5632
|28,5987
|56,9
|1,7
|Marmaris (Muğla)
|05:58:18 24-07-2025
|36,96694
|28,28944
|6,99
|1,8
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|05:58:17 24-07-2025
|36,9385
|28,2715
|13,1
|2
|Gemlik (Bursa)
|05:56:21 24-07-2025
|40,33611
|29,33917
|7
|1,2
|Ege Denizi - [97.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:05:53 24-07-2025
|39,01444
|25,11056
|7,54
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|04:55:16 24-07-2025
|38,25556
|38,81917
|7
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|04:44:26 24-07-2025
|39,77417
|39,05778
|6,87
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:29:48 24-07-2025
|38,19056
|38,11056
|7
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|04:06:34 24-07-2025
|38,46861
|38,02444
|6,97
|1,1
|Sinjar, Ninova (Irak) - [68.96 km] İdil (Şırnak)
|04:02:36 24-07-2025
|36,51361
|41,87139
|8,5
|1,4
|CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA)
|04:01:17 24-07-2025
|36,672
|29,1103
|14,7
|2,4
|Fethiye (Muğla)
|04:01:16 24-07-2025
|36,66667
|29,11139
|34,23
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|03:53:49 24-07-2025
|38,62194
|39,6725
|7,03
|1,7
|Ege Denizi - [55.15 km] Datça (Muğla)
|03:48:55 24-07-2025
|36,20417
|27,56889
|15,01
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|03:48:50 24-07-2025
|38,12611
|38,56806
|7
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|03:42:41 24-07-2025
|38,47444
|38,02056
|7
|1,1
|Kozan (Adana)
|03:20:43 24-07-2025
|37,66139
|35,98444
|6,67
|1,4
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|02:51:26 24-07-2025
|38,83972
|31,40944
|6,74
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:48:35 24-07-2025
|38,09806
|36,82083
|14,31
|2,5
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:48:34 24-07-2025
|38,1277
|36,8422
|5
|2,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:46:24 24-07-2025
|38,12528
|36,61
|8,79
|2,7
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:46:24 24-07-2025
|38,097
|36,6665
|5
|2,7
|Ege Denizi - [15.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:38:59 24-07-2025
|39,47
|25,88778
|6,91
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:30:30 24-07-2025
|37,97833
|36,54222
|7,03
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|02:11:56 24-07-2025
|38,2975
|38,78556
|10,16
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|02:00:40 24-07-2025
|38,61
|39,70806
|11,51
|1,4
|Simav (Kütahya)
|01:54:17 24-07-2025
|39,16944
|28,95667
|8,3
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:54:16 24-07-2025
|39,229
|28,996
|9,4
|2
|CUKUROREN-(BOLU)
|01:42:07 24-07-2025
|40,8652
|31,6017
|5,1
|1,4
|Merkez (Bolu)
|01:42:06 24-07-2025
|40,87472
|31,60444
|13,84
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:34:59 24-07-2025
|38,20083
|38,11361
|6,21
|1,6
|GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
|01:34:59 24-07-2025
|38,205
|38,0463
|8,3
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|01:29:08 24-07-2025
|38,61083
|39,69611
|7,02
|1,1
|Darende (Malatya)
|01:23:52 24-07-2025
|38,59722
|37,52639
|7
|2
|DARENDE (MALATYA)
|01:23:52 24-07-2025
|38,5627
|37,4955
|2,9
|2
|Kale (Malatya)
|01:21:21 24-07-2025
|38,36028
|38,81833
|7
|1
|AKDENIZ
|01:14:44 24-07-2025
|36,1563
|28,1545
|6,8
|1,4
|Akdeniz - [62.33 km] Marmaris (Muğla)
|01:14:42 24-07-2025
|36,07083
|28,14167
|7
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|01:02:48 24-07-2025
|38,61944
|39,69278
|7
|1
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