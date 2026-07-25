Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Temmuz 2026
25.07.2026 00:00
NTV
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25 Temmuz 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Kozan (Adana)
|24 Temmuz 2026 23:11
|37.6517
|35.8852
|7.00
|2.20
|Ege Denizi - [15.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
|24 Temmuz 2026 23:09
|39.3467
|26.1127
|9.99
|2.40
|Kırkağaç (Manisa)
|24 Temmuz 2026 22:50
|39.1442
|27.8595
|7.00
|1.00
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|24 Temmuz 2026 22:31
|38.1208
|37.0397
|9.64
|1.50
|Saimbeyli (Adana)
|24 Temmuz 2026 21:31
|37.8318
|36.0947
|7.78
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Temmuz 2026 20:47
|39.2393
|28.1085
|11.46
|1.20
|Simav (Kütahya)
|24 Temmuz 2026 20:36
|39.2227
|28.9970
|11.61
|2.20
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|24 Temmuz 2026 19:56
|38.1888
|37.1143
|7.58
|1.20
|Aladağ (Adana)
|24 Temmuz 2026 19:37
|37.6962
|35.4278
|7.02
|1.70
|Ege Denizi - [20.38 km] Seferihisar (İzmir)
|24 Temmuz 2026 19:25
|37.8888
|26.9212
|12.01
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Temmuz 2026 19:11
|39.1860
|28.2363
|11.71
|2.10
|Marmaris (Muğla)
|24 Temmuz 2026 19:02
|36.7678
|28.1547
|0.00
|1.40
|Ula (Muğla)
|24 Temmuz 2026 18:54
|37.1725
|28.5597
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Temmuz 2026 18:40
|39.1427
|28.2548
|5.35
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Temmuz 2026 18:05
|39.1387
|28.2437
|7.38
|1.30
|Başiskele (Kocaeli)
|24 Temmuz 2026 18:05
|40.7178
|29.9827
|6.99
|1.20
|Ege Denizi - [09.24 km] Çeşme (İzmir)
|24 Temmuz 2026 17:44
|38.2552
|26.1527
|7.50
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Temmuz 2026 17:24
|39.1800
|28.2037
|7.08
|2.20
|Merkez (Niğde)
|24 Temmuz 2026 17:13
|37.9662
|34.7843
|7.00
|1.30
|Akçadağ (Malatya)
|24 Temmuz 2026 17:13
|38.2873
|37.8183
|8.98
|2.40
|Merkez (Niğde)
|24 Temmuz 2026 17:10
|37.9745
|34.8743
|7.00
|1.30
|Simav (Kütahya)
|24 Temmuz 2026 16:23
|39.2283
|28.9845
|7.00
|2.10
|Simav (Kütahya)
|24 Temmuz 2026 16:22
|39.2312
|28.9872
|7.00
|2.00
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Temmuz 2026 23:47
|39.2227
|28.0383
|7.40
|1.20
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|24 Temmuz 2026 23:36
|39.2395
|29.0165
|6.10
|2.40
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|24 Temmuz 2026 22:56
|38.0267
|37.0575
|11.40
|1.50
|KUP-ALADAG (ADANA)
|24 Temmuz 2026 22:37
|37.6975
|35.4148
|11.30
|1.80
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|24 Temmuz 2026 22:25
|37.9018
|26.9122
|5.00
|1.60
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Temmuz 2026 22:11
|39.1833
|28.2027
|9.80
|2.30
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Temmuz 2026 21:40
|39.1395
|28.2897
|10.00
|1.30
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Temmuz 2026 21:05
|39.1432
|28.2458
|17.10
|1.40
|CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|24 Temmuz 2026 20:44
|38.3107
|26.2168
|8.10
|2.60
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Temmuz 2026 20:24
|39.1578
|28.1392
|15.00
|2.20
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|24 Temmuz 2026 20:13
|38.2598
|37.7952
|15.40
|2.50
|DEGIRMENLI-(NIGDE)
|24 Temmuz 2026 20:10
|38.0370
|34.8802
|8.80
|1.30
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|24 Temmuz 2026 19:29
|39.2350
|29.0100
|4.90
|1.00
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|24 Temmuz 2026 19:23
|39.2280
|28.9857
|6.60
|2.00
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|24 Temmuz 2026 19:22
|39.1995
|29.0088
|6.00
|2.10
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|24 Temmuz 2026 19:17
|39.2537
|28.9860
|7.00
|2.10
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|24 Temmuz 2026 19:10
|39.2328
|29.0262
|15.60
|1.80
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|24 Temmuz 2026 19:09
|39.2548
|28.9647
|8.50
|1.10
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|24 Temmuz 2026 19:08
|40.8775
|28.6218
|20.50
|1.80
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|24 Temmuz 2026 19:03
|39.2177
|28.2178
|11.70
|1.80
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|24 Temmuz 2026 18:35
|35.0035
|26.1102
|2.10
|2.60
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|24 Temmuz 2026 18:16
|39.0018
|26.2703
|5.30
|1.60
|EGE DENIZI
|24 Temmuz 2026 17:55
|36.5787
|25.3672
|9.30
|2.00
|KUMLUK-SILVAN (DIYARBAKIR)
|24 Temmuz 2026 17:41
|38.0937
|40.7102
|5.00
|3.50
|MAMAK (ANKARA)
|24 Temmuz 2026 17:32
|39.9273
|33.0452
|0.00
|1.40
|EGE DENIZI
|24 Temmuz 2026 17:01
|39.3780
|25.6932
|3.10
|4.10
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|24 Temmuz 2026 16:33
|40.4483
|26.2333
|15.60
|1.80